BÁO WASHINGTON POST ỦNG HỘ TNS TIM KAINE TRANH CỬ VÀO THƯỢNG VIỆN HOA KỲ NHIỆM KỲ III VÀ BÁC BỎ HÙNG CAO.

Washington Post

23-9-2024

Bản tóm tắt tiếng Việt: NQK.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/09/23/virginia-senate-endorsement-tim-kaine/

Báo Washington Post đã lên tiếng ủng hộ TNS Tim Kaine tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ nhiệm kỳ III trong bài xã luận phổ biến vào ngày 23/9/2024. Bài xã luận nhận định ông là một thượng nghị sĩ kiểu mẫu: chu đáo, nghiêm túc, điềm tĩnh, đứng đắn và có tính xây dựng.

Washington Post ca ngợi TNS Tim Kaine là một công chức dày dặn kinh nghiệm. Ông ta khởi nghiệp là một luật sư dân quyền trước khi trở thành ủy viên hội đồng và thị trưởng Richmond, phó thống đốc và thống đốc Virginia, chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ và ứng cử viên của đảng ông cho chức phó tổng thống năm 2016.

Thâm niên của TNS Kaine tại Thượng viện rất quý giá đối với Virginia. Thất vọng trước giọng điệu ngày càng cay đắng của chính trị, ông đã dự định không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, nhưng một câu Kinh thánh đã gây ấn tượng với ông: “Chớ mệt mỏi khi làm điều tốt. Bạn sẽ gặt được một vụ mùa bội thu nếu bạn không bỏ cuộc.” Đảng Dân Chủ cũng kêu gọi ông tái tranh cử.

Mặc dù TNS Tim Kaine là một đảng viên Dân Chủ kiên trì, nhưng tại Thượng Viện, ông đã làm việc hiệu quả với đảng đối lập. Ông ta hợp tác với TNS Susan Collins (Cộng Hòa, Maine), một người Công giáo, để cố gắng bảo vệ quyền phá thai sau vụ Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Cùng với TNS Todd Young (Cộng Hòa, Indiana), ông đã đứng lên chống lại tổng thống của cả hai đảng bằng cách yêu cầu Quốc Hội cho phép sử dụng lực lượng quân sự, thay vì từ bỏ trách nhiệm hiến pháp trước cơ quan Hành Pháp. Năm ngoái, Thượng viện đã thông qua dự luật của ông bãi bỏ tái ủy quyền Chiến Tranh Iraq kéo dài 21 năm với 66 phiếu bầu.

Dù bây giờ đã 66 tuổi nhưng ông Kaine vẫn còn nhiều nghị lực. Mùa xuân này, ông đã xuất bản một cuốn sách có tên “Đi bộ, đạp xe đạp, Chèo thuyền : Cuộc Sống Ngoài Trời (Walk Ride Paddle: A Life Outside) nói về những trải nghiệm của ông khi hoàn thành cái mà ông gọi là cuộc thi ba môn phối hợp thiên nhiên Virginia: đi bộ đường dài suốt 559 dặm của Đường Mòn Appalachian trong tiểu bang, đạp xe dọc theo chiều dài 321 dặm của Blue Ridge Parkway và chèo thuyền kayak trên sông James từ dãy núi Allegheny đến vịnh Chesapeake.

Đối thủ Cộng Hòa của Tim Kaine là một cựu Đại Tá Hải Quân đã nghỉ hưu Hùng Cao, có một tiểu sử đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên ông Hùng Cao thiếu cá tính và tính thực dụng để phát huy hiệu quả ở Thượng Viện, hệ tư tưởng của ông không đồng bộ với trạng thái ôn hòa mà ông ta tìm cách đại diện. Ông Cao tự mô tả mình là “MAGA” và là một phần của phái “America First.” Ông đã so sánh Tổng thống Joe Biden tới các nhà lãnh đạo Cộng Sản ở Việt Nam. Ông ta tự mình tuyên bố “vui mừng” về việc Tối Cao Pháp Viện lật ngược vụ Roe v. Wade.

oo0oo

Cuộc thăm dò dư luận của báo Washington Post trong tháng 9 cho thấy TNS Tim Kaine đang dẫn đầu Hùng Cao với tỉ lệ 53/41. Cách biệt 12 điểm là đáng kể. Harris đang bỏ xa Trump với 8 điểm. Hùng Cao dường như đang mất đi con đường chiến thắng vì liên kết với Trump.

Ngoài ra mô hình của báo the Hill cho thấy TNS Tim Kaine có 88% cơ may thắng cử so với cơ may của Hùng Cao là 12% vào thời điểm hiện nay.

Marc Fisher, phụ tá Chủ Bút của Washington Post trong bài xã luận viết rằng Hùng Cao là một món quà của Đảng Cộng Hòa tặng cho Tim Kaine và Đảng Dân Chủ. Chiến dịch tranh cử của Hùng Cao dường như hết hơi vì ứng cử viên giới hạn xuất hiện nơi công cộng.

Washington Post là một trong những tờ báo hàng ngày, lâu đời, độc lập, có nhiều uy tín nhất trong nước Mỹ cùng với New York Times, Los Angeles Times, và Wall Street Journal. Việc hỗ trợ của Washington Post có ảnh hưởng mạnh trong giới cử tri. Tính đến năm 2023, Washington Post có số lượng bản in lớn thứ ba ở Hoa Kỳ, với 135,980 người đăng ký bản in và 2.5 triệu thuê bao phiên bản kỹ thuật số.

Hùng Cao có những quan điểm cực đoan không thay đổi trong ba năm qua về hầu hết các vấn đề mà cử tri lưu tâm. Ông chủ trương:

* Cấm phá thai trong mọi trường hợp, vi phạm quyền căn bản phụ nữ.

* Chống việc bảo vệ những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới và thiếu niên.

* Ca ngợi cuộc nổi loạn tại Điện Capitol vào ngày 6-1-2021 nhắm lật ngược kết quả bầu cử 2020. Gọi những người bị truy tố vì tham dự vào cuộc bạo loạn ở Quốc Hội là tù nhân chính trị xứng đáng được ân xá.

* Chống mọi biện pháp an toàn kiểm soát súng vì cho là vô ích.

* Chống việc cưỡng bách chích ngừa COVID-19 cho toàn thể quân đội Hoa Kỳ.

* Bênh vực Trump, chống lại việc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ / FBI khám xét Mar-a-Lago tịch thu những tài liệu mật quốc gia Trump đã cất giấu tại tư dinh.

* Phủ nhận kết quả của cuộc bầu cử 2020 và cho rằng cuộc bầu cử này gian lận.

* Phủ nhận Biden khi còn là thượng nghị sĩ đã tận tình giúp người Việt tị nạn theo những hồ sơ đã công khai hóa của Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ.

* Tuyên bố Tổng Thống Biden không xứng đáng là tổng tư lệnh quân đội.

* Chỉ trích Tổng Thống Biden đã giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga vì lý do ngân sách quốc gia eo hẹp, nhưng lại hỗ trợ giúp võ khí cho Do Thái.

Nexstar Media Group sẽ tổ chức một cuộc tranh luận giữa Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ đương nhiệm của Đảng Dân chủ Virginia, Tim Kaine và đối thủ Cộng Hòa ông Hùng Cao. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày Thứ Tư, ngày 2/10, 7 PM (ET) tại Đại học Bang Norfolk State University ở Norfolk và được truyền hình trên toàn tiểu bang. WAVY TV 10 (WAVY.COM) là một trong số các đài ở Virginia phát sóng cuộc tranh luận.