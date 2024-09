- Bị đặc xá cưỡng bức: Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sau gần 16 năm tù, về tới nhà - LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN từ cựu tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức - Tòa Tối cao Arizona: cho 98.000 người Arizona có đăng ký cử tri đang trong tình trạng bấp bênh (vì lỗi đánh máy năm 2004) sẽ có thể bỏ phiếu đầy đủ vào tháng 11 này.

Vài tiếng đồng hồ sau khi ra khỏi nhà tù để về nhà, Trần Huỳnh Duy Thức (thứ 2 từ phải) được bạn tù cũ Lê Công Định (phải) tới thăm. (Hình: FB Lê Công Định)

- Tòa Tối cao Arizona: cho 98.000 người Arizona có đăng ký cử tri đang trong tình trạng bấp bênh (vì lỗi đánh máy năm 2004) sẽ có thể bỏ phiếu đầy đủ vào tháng 11 này.

- Lực lượng đặc nhiệm bầu cử người Mỹ Hồi giáo kêu gọi cử tri bầu phiếu cho các ứng cử viên của đảng thứ ba vì "lương tâm trong sáng" khôngt hể bầu cho Harris với Trump.

- Bà Harris tới Wisconsin, được cử tri hỏi xử thế nào với Trump, đáp là hãy đi bầu ngày 5/11 còn chuyện Trump để tòa án xử

- Các bà bầu chết tăng vọt ở Texas sau khi tiểu bang này cấm phá thai.

- Lý do New York Magazine cho tạm nghỉ vì: Nữ phóng viên 31 tuổi Olivia Nuzzi đã gửi ảnh cô khoả thân "dè dặt" cho Robert F. Kennedy Jr., 70 tuổi, trong quan hệ "tình cảm"

- Virginia bầu phiếu sớm: Hung Cao kêu gọi cử tri bầu sớm và hãy tin kết quả bầu cử.

- Mô hình của Nate Silver tiên đoán: Harris 48,9% - Trump 46,1%. Harris qua mặt Trump, nhưng kể như huề

- Dawn Roberts (đồng chủ tịch chiến dịch Cộng Hòa tranh cử tổng thống của Nikki Haley tại Iowa) tuyên bố ủng hộ bà Harris

- North Carolina: tòa bác bỏ yêu cầu của Cộng hòa đòi cấm sinh viên và nhân viên đại học UNC dùng thẻ căn cước kỹ thuật số để bỏ phiếu.

- Cộng Hòa kinh hoàng can Trump: đừng nói lập trường kiểu Dân Chủ còn hơn cả Dân Chủ.

- Văn phòng Hạ viện của DB Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) bị phe thân Israel dán biển hiệu đẫm máu tố bà ủng hộ chủ nghĩa khủng bố

- Tim Walz (phó của bà Harris) làm video, so sánh cẩm nang xe hơi với Dự án 2025, chỉ trích Trump gắn bó với Dự án 2025

- Elon Musk đã quyên góp 289.100 đô cho Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (NRCC)

- Harris đổ lỗi cho Trump thông qua lệnh cấm phá thai để dẫn đến cái chết của 2 phụ nữ ở Georgia.

- Mục sư tham gia bạo loạn để cứu Trump, bị Tòa kết án 30 tháng tù và bị phạt 12.000 đô

- SEC: muốn trừng phạt Elon Musk vì không ra tòa làm chứng vụ Musk mua lại Twitter.

- Hạ viện thông qua dự luật: Mật vụ bảo vệ ứng cử viên Tồng Thống sẽ y như bảo vệ Tổng Thống

- DB Cộng Hòa Scott Perry (MAGA cực đoan ở Pennsylvania) lo sợ vì cử tri chuyển qua phe tả

- Hệ thống bệnh viện Atrium Health of North Carolina xóa nợ y tế cho 11.500 người bị thế chấp nhà

- Cựu thủ tướng Úc John Howard: sẽ không bỏ phiếu cho Trump nếu ông là người Mỹ, vì Trump đã tấn công nền dân chủ ngày 6/1/2021

- Bộ trưởng Nội vụ Lebanon: an ninh "mong manh và nguy hiểm"

- TTK/LHQ Antonio Guterres thú nhận LHQ bó tay chuyện Mỹ bơm vũ khí cho Israel, nhưng kêu gọi cần đàm phán nghiêm túc giữa Israel và Hezbollah

- Hezbollah xác nhận: 10 cấp chỉ huy bị bom Israel giết

- Cao ủy LHQ: Israel gieo rắc nỗi kinh hoàng trong dân thường là một "tội ác chiến tranh".

- Thủ tướng Lebanon: Israel không coi trọng pháp lý và đạo đức nào hết, khi giết người bừa bãi

- Mưa bom Ukraine phá hủy 2 kho chứa tên lửa và đạn dược khổng lồ của Nga vào sáng sớm hôm

- Mỹ và Iraq đạt thỏa thuận: Mỹ rút quân khỏi Iraq vào cuối năm 2026, chỉ trừ môt quân số rất ít

- Biển Đông: Đô đốc Mỹ công bố kế hoạch sẵn sàng, dự đoán quân TQ sẽ xâm lược Đài Loan năm 2027.

- Nam Hàn bắt ổ 86 người lừa đảo qua kỹ thuật số, trong đó có nhiều người tại Việt Nam, có 70 tài khoản ngân hàng giả mạo

- Dân số Úc đã vượt qua mức 27 triệu người.

- Một con chuột chui ra khỏi suất ăn của 1 hành khách, buộc phi cơ hãng Scandinavian Airlines hạ cánh khẩn vì sợ chuột gặm dây điện.

- Florida: 1 chiếc xe SUV đậu bí ẩn trên một thùng rác, vì choáng chỗ công trường, bị xe nâng lên cất cho gọn

- Quận Cam: xe cứu hỏa trượt tay lái, lật 6 lính cứu hỏa bị thương

- Quận Cam: Một xe tông vào 1 tòa nhà ở San Clemente, có 2 người nhập viện

- San Jose: kinh doanh Việt an tâm vì cảnh sát giúp doanh nghiệp đặt camera giám sát

- Chàng Noel Teo Junwei, 22 tuổi, bị tòa Singapore kết án 9 tháng 10 tuần tù vì cầm tiền, giả kết hôn giả để đưa cô Bùi Thị Hương vào Singapore.

QUẬN CAM (VB-21/9/2024) ⦿ ---- Hoa Kỳ và Iraq đã đạt được thỏa thuận để quốc gia trước đây và quân đội đồng minh của họ rời khỏi lãnh thổ của Iraq vào cuối năm 2026, theo báo The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin. Theo các nguồn tin của Hoa Kỳ quen thuộc với vấn đề này, số lượng lính Hoa Kỳ và các nước khác ở Iraq hiện lên tới hàng trăm người, những người này đang đóng quân tại Baghdad, phía tây và các khu vực khác của quốc gia Trung Đông này. Một số binh lính Hoa Kỳ sẽ vẫn ở lại Iraq ngay cả sau năm 2026, với các chi tiết của thỏa thuận đó vẫn chưa được quyết định.

⦿ ---- Theo báo The Mirror: Các vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy 2 kho chứa tên lửa và đạn dược khổng lồ của Nga vào sáng sớm hôm Thứ Bảy. Một kho đạn tại Tikhoretsk chứa một lượng lớn đạn dược do Kim Jong Un cung cấp cho Vladimir Putin để sử dụng trong cuộc ném bom Ukraine của nhà độc tài Điện Kremlin. Những đám mây hình nấm và những quả đạn pháo phát nổ đã thắp sáng bầu trời đêm tại cơ sở này ở vùng Krasnodar trong một cuộc tấn công chính xác tàn khốc của máy bay không người lái kamikaze của Ukraine.

Nhưng Ukraine cũng đã tấn công một kho đạn chứa nhiều tổ hợp silo đạn dược mới tại Toropets ở vùng Tver - chỉ cách mười dặm từ một kho chứa đạn dược 30.000 tấn "bất khả xâm phạm" đã bị xóa sổ hôm thứ Tư. Một báo cáo chưa được xác nhận cho rằng hàng trăm binh lính Nga có thể đã đồn trú tại kho vũ khí GRAU số 23 ở làng Oktyabrsky thuộc vùng Tver.

Nếu vậy, số phận của họ vẫn chưa được biết, nhưng Nga lo ngại về thương vong tại cả hai kho vũ khí bị phát nổ. Hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy các đám cháy đang diễn ra tại khu vực Tver, và có sự gián đoạn trên tuyến đường sắt chính và việc sơ tán nhà ga Staraya Toropa.

"Số vụ cháy đang tăng lên từng phút", kênh Crimean Wind Telegram đưa tin. Nga tuyên bố đã bắn hạ 101 máy bay không người lái kamikaze từ Ukraine trong quá trình làm việc qua đêm của lực lượng phòng không.

‌Ba vụ tấn công trong nhiều ngày là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực chiến tranh của Nga. Các nguồn tin của Nga vẫn giữ nguyên quan điểm thông thường của họ rằng các cuộc tấn công dẫn đến vụ nổ cầu lửa cao ngất trời là từ các mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ, trong khi hầu hết các chuyên gia - bao gồm cả các nhà phân tích ủng hộ chiến tranh ở Moscow - nghi ngờ các vụ tấn công trực tiếp.

‌Veniamin Kondratyev, thống đốc khu vực Krasnodar, đã viết trên kênh Telegram chính thức của mình rằng Tikhoretsk đã "phải chịu một cuộc tấn công khủng bố của chế độ Kyiv. Địa điểm nổ được cho là căn cứ của đơn vị quân đội 57229-41:

‌“Hai máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không và tác chiến điện tử tiêu diệt. Do các mảnh vỡ từ một trong số chúng rơi xuống, một đám cháy bùng phát, lan sang các vật thể nổ. Vụ nổ bắt đầu. Hiện tại, vì lý do an toàn, cư dân của ngôi làng nằm gần địa điểm xảy ra hỏa hoạn đang được sơ tán tạm thời đến các khu định cư gần đó."

Tình báo phương Tây đã xác định tổ hợp tên lửa và đạn dược Tikhoretsk nằm ở cuối tuyến đường vận chuyển dài 6.000 dặm qua Siberia từ Bắc Hàn để tiếp tế hàng núi đạn dược do Kim Jong-un gửi đến để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Hỏa lực của Bắc Hàn được cất giấu tại đây trước khi được đưa ra tiền tuyến. Trong số các nguồn cung cấp từ Bình Nhưỡng có tên lửa KN-23 chết người và đạn pháo 122mm và 152mm.

‌Các cơ quan tình báo phương Tây đã tính toán hậu quả đáng kể đối với Nga sau vụ phá hủy cơ sở lưu trữ Toropets đầu tiên vào đầu tuần này. Việc phá hủy hai kho vũ khí nữa - cách nhau 1.000 dặm - hôm nay (Thứ Bảy) sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhà độc tài Putin.

‌Kênh thông tin quân sự ủng hộ chiến tranh lo ngại về số lượng các cuộc không kích của Ukraine vào các kho đạn và lý do mà các quan chức đưa ra. Kênh này viết: "Tikhoretsk không phải là kho vũ khí đạn dược đầu tiên bị tấn công gần đây và người ta chỉ có thể tự hỏi liệu những tuyên bố về các mảnh vỡ rơi xuống từ máy bay không người lái bị bắn hạ có đóng vai trò gì trong vụ việc này không. Một câu hỏi đặt ra là liệu đây chỉ là những tuyên bố dành cho một nhóm dân số đang bị đối xử như những kẻ ngốc. Một câu hỏi khác là liệu điều này có được phản ánh trong các báo cáo gửi lên cấp cao hay không - chúng ta không cần thêm hệ thống phòng không, chúng ta đã bắn hạ mọi thứ, chỉ có mảnh vỡ rơi xuống, bất khả kháng.”

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã kêu gọi công chúng ủng hộ bà vào ngày 5 tháng 11 và "đối phó" với đối thủ Cộng hòa của bà trong cuộc bầu cử năm 2024, cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump. Khi được một trong những người ủng hộ bà hỏi trong cuộc biểu tình ở Madison, Wisconsin, về lập trường của bà về những rắc rối pháp lý mà Trump đã vướng vào, Harris trả lời rằng "tòa án sẽ giải quyết vấn đề đó".

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Oprah Winfrey, phó tổng thống nhấn mạnh rằng "có rất nhiều thứ bị đe dọa" trong cuộc bầu cử và kêu gọi cử tri không ủng hộ những gì bà mô tả là chính sách chia rẽ của Trump.

⦿ ---- Tổ chức "American Muslim 2024 Election Task Force" (Lực lượng đặc nhiệm bầu cử người Hồi giáo Hoa Kỳ năm 2024) hôm Thứ Sáu đã đưa ra tuyên bố kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên của đảng thứ ba và nói rằng họ không thể "trong lương tâm trong sáng" ủng hộ Harris.

Lực lượng đặc nhiệm, bao gồm một liên minh các tổ chức vận động chính trị quốc gia, cho biết cử tri nên ủng hộ "trên mọi lá phiếu" các ứng cử viên ủng hộ lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và lệnh cấm vận vũ khí đối với chính phủ Israel, chẳng hạn như ứng cử viên của Đảng Xanh Jill Stein, ứng cử viên của Công lý cho tất cả Cornel West và ứng cử viên của Đảng Tự do Chase Oliver.

"Người Hồi giáo Mỹ có tiềm năng gây ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc bầu cử địa phương và quốc gia bằng cách bỏ phiếu một cách chiến lược", lực lượng đặc nhiệm cho biết. "Bằng cách làm như vậy, họ có thể ủng hộ các ứng cử viên ủng hộ quyền công dân, bình đẳng chủng tộc, tự do tôn giáo, pháp quyền, tự do ngôn luận và chính sách đối ngoại nhân đạo".

"Điều quan trọng là phải nhớ ứng cử viên nào ủng hộ hoặc phản đối các nghị quyết ngừng bắn tại địa phương và các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường khi đưa ra quyết định bỏ phiếu", tuyên bố viết.

Sự ủng hộ của lực lượng đặc nhiệm còn tiến xa hơn chiến thuật thể hiện sự phản đối của Phong trào Không cam kết (Uncommitted Movement), vốn từ chối ủng hộ Harris ngay cả khi bày tỏ sự không tán thành đối với các ứng cử viên của đảng thứ ba và Trump.

⦿ ---- Các bà bầu chết tăng vọt ở Texas sau khi tiểu bang này cấm phá thai. Số lượng phụ nữ ở Texas tử vong khi mang thai, trong quá trình chuyển dạ hoặc ngay sau khi sinh con đã tăng vọt sau lệnh cấm phá thai của tiểu bang vào năm 2021 — vượt xa tốc độ tăng chậm hơn về tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trên toàn quốc, một cuộc điều tra mới về dữ liệu y tế công cộng liên bang cho thấy.

Theo phân tích của Viện Chính sách Bình đẳng Giới (Gender Equity Policy Institute), từ năm 2019 đến năm 2022, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ tại Texas đã tăng 56%, so với chỉ 11% trên toàn quốc trong cùng kỳ. Nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận đã tìm kiếm các báo cáo công khai từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và chia sẻ phân tích độc quyền với NBC News.

Nancy L. Cohen, chủ tịch của GEPI cho biết: "Chỉ có một lời giải thích cho sự khác biệt đáng kinh ngạc này về tỷ lệ tử vong ở bà mẹ. Tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra lệnh cấm phá thai của Texas là động lực chính dẫn đến sự gia tăng đáng báo động này. Tôi e rằng Texas là điềm báo trước cho những gì sắp xảy ra ở các tiểu bang khác".

Trong số phụ nữ gốc Tây Ban Nha, tỷ lệ phụ nữ tử vong khi mang thai, trong khi sinh con hoặc ngay sau đó đã tăng từ 14,5 ca tử vong ở bà mẹ trên 100.000 ca sinh sống vào năm 2019 lên 18,9 vào năm 2022. Tỷ lệ ở phụ nữ da trắng tăng gần gấp đôi — từ 20 trên 100.000 lên 39,1. Và phụ nữ da đen, những người theo truyền thống có nguy cơ tử vong cao hơn khi mang thai, trong khi sinh con hoặc ngay sau đó, đã chứng kiến ​​tỷ lệ của họ tăng từ 31,6 lên 43,6 trên 100.000 ca sinh sống.

⦿ ---- Cô Olivia Nuzzi, nữ phóng viên chính trị của tạp chí New York Magaziine, bị cáo buộc đã gửi ảnh cô khoả thân "dè dặt" của cô cho Robert F. Kennedy Jr. trong mối quan hệ "sexting" của họ, theo Puck News đưa tin vào tối thứ Sáu. Cô Nuzzi, 31 tuổi, đã bị cho tạm nghỉ việc hôm thứ Năm sau khi các biên tập viên tạp chí New York Magazine biết về mối quan hệ ngoài luồng với cựu ứng cử viên tổng thống 70 tuổi này.

Hãng tin này cũng đưa tin rằng trong khi người phát ngôn của Kennedy nói rằng họ chỉ gặp nhau trực tiếp một lần, thì thực tế đã có nhiều cuộc gặp gỡ. Kennedy đã kết hôn hơn một thập niên với nữ diễn viên Cheryl Hines của Curb Your Enthusiasm. Cô Nuzzi, người làm việc cho tờ Daily Beast từ năm 2013 đến năm 2017, đã đính hôn với phóng viên Ryan Lizza của tờ Politico vào tháng 9/2022, nhưng cả hai đã hủy hôn kể từ đó.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Arizona đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng khoảng 98.000 người Arizona có tình trạng đăng ký cử tri đang trong tình trạng bấp bênh sẽ có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ vào tháng 11 này. Sự không chắc chắn về số phận của cử tri xuất hiện sau khi văn phòng Thư ký Quận Maricopa phát hiện ra một lỗi hành chính từ năm 2004 đã cấp cho gần 100.000 người Arizona tình trạng đăng ký bỏ phiếu mặc dù không cung cấp bằng chứng có tài liệu về quyền công dân.

"Hôm nay đánh dấu một chiến thắng quan trọng cho những người có quyền bỏ phiếu cơ bản đang bị giám sát", Adrian Fontes (Dân chủ), Bộ trưởng Hành chánh, của Arizona, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi vô cùng cảm kích Tòa án Tối cao Arizona vì đã giải quyết nhanh chóng và công bằng", Fontes nói thêm.

Sự trục trặc hành chính lần đầu tiên được phát hiện vào đầu tháng này bởi văn phòng thư ký Quận Maricopa. Vào năm 2005, luật của tiểu bang Arizona yêu cầu phải có bằng chứng có tài liệu về quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu. Tiểu bang coi giấy phép lái xe được cấp sau tháng 10/1996 là bằng chứng có tài liệu về quyền công dân.

Nhưng những cư dân đã nhận được giấy phép trước năm 1996 và sau đó nhận được ID thay thế tự động được coi là "có bằng chứng chứng minh quyền công dân được lưu trong hồ sơ với MVD" khi thực tế không có bằng chứng nào được cung cấp. Do các quy định chặt chẽ hơn được áp dụng vào năm 2004, những cử tri đó chưa bao giờ được yêu cầu tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt hơn, khiến tình trạng bỏ phiếu của 97.928 người Arizona vẫn còn bỏ ngỏ.

"Chúng tôi không muốn tước quyền bầu cử của cử tri hàng loạt khỏi việc tham gia các cuộc bầu cử của tiểu bang. Việc làm như vậy là không được luật tiểu bang cho phép và sẽ vi phạm các nguyên tắc về thủ tục tố tụng hợp pháp", Chánh án Ann Scott Timmer đã viết trong quyết định của Tòa án Tối cao Arizona.

Chánh lục sự Quận Maricopa Stephen Richer đã đệ đơn kiện hôm thứ Ba và làm việc với Fontes để giải quyết vấn đề. "Cảm ơn Chúa", Richer đã đăng trên X về quyết định của tòa án vào tối thứ Sáu. "Cảm ơn Tòa án Tối cao Arizona vì đã xem xét vấn đề này cực kỳ nhanh chóng và chuyên nghiệp", Richer nói thêm.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu sớm ở Arizona, văn phòng của Fontes lập luận rằng 98.000 cử tri nên được bỏ phiếu đầy đủ, bỏ phiếu ở cả cấp liên bang và địa phương. Văn phòng của Richer lập luận rằng những cử tri này chỉ có thể tham gia ở cấp liên bang. Thực tế, tình hình giấy tờ thiếu sót thường xảy ra ở người già, khi họ không còn lái xe được, được chuyển từ bệnh viện này sang nhà dưỡng lão kia, vói tình trạng trí nhớ kém, chừng vài lần là giấy tờ lạc đâu không biết.

⦿ ---- Virginia bầu phiếu sớm: Hung Cao kêu gọi cử tri bầu sớm và hãy tin kết quả bầu cử. Một số trung tâm bỏ phiếu sớm ở Virginia đang chứng kiến lượng cử tri cao hơn trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tại Trung tâm bỏ phiếu sớm của Quận Fairfax, lúc 1 giờ chiều, 1.528 người đã bỏ phiếu, vượt qua tổng số 1.213 người đã bỏ phiếu trong toàn bộ ngày đầu tiên của năm 2020.

Tại một trung tâm bỏ phiếu khác ở Manassas, Virginia, họ đã có 540 cử tri vào buổi trưa sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ bầu phiếu. Những người bỏ phiếu ở Quận Fairfax bao gồm cả công dân và ứng cử viên ở cả hai phe chính trị. Việc thúc đẩy cử tri đến sớm để bỏ phiếu đặc biệt tập trung vào việc giảm bớt lượng tài nguyên mà các chiến dịch sẽ cần sử dụng để hoàn thành việc bỏ phiếu khi ngày bầu cử đến gần hơn.

.

Ứng cử viên Thượng viện Cộng hòa Virginia Hùng Cao cho biết đảng Cộng hòa nên tin tưởng vào việc bỏ phiếu sớm — ngay cả sau khi Trump gọi thông lệ này là "vô lý" hồi tháng 7 và Hung Cao nói rằng cử tri nên tin tưởng vào kết quả của cuộc bầu cử.

“Thống đốc Youngkin về cơ bản đã thông qua các sắc lệnh hành pháp để bạn biết rằng chỉ có lá phiếu giấy, và thứ duy nhất điện tử là máy đếm phiếu, nhưng chúng ta vẫn có lá phiếu giấy”, Cao cho biết. “Vì vậy, Thống đốc Youngkin đã loại bỏ, tôi nghĩ, 300.000 người đã chết khỏi các lá phiếu vào năm ngoái và năm nay, ông đã loại bỏ 6600 người nhập cư bất hợp pháp”.

.



Cao gọi cuộc bầu cử là “quy trình công bằng”, khi được hỏi liệu mọi người có thể tin tưởng vào kết quả bất kể kết quả ra sao. “Hoàn toàn đúng, ý tôi là Thống đốc Youngkin và Jason Miros đã thực sự thiết lập cuộc bầu cử này để đảm bảo rằng chúng ta có một quy trình công bằng”, Cao cho biết.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đã dẫn đầu trong dự báo và trong mô hình bầu cử của nhà thăm dò ý kiến Nate Silver lần đầu tiên kể từ ngày 28 tháng 8. Harris hiện dẫn đầu trong tổng hợp thăm dò với 48,9% so với Trump 46,1%. Trong một bài đăng lưu ý về sự thay đổi này, Silver đã nhấn mạnh cuộc đua giữa Harris và Trump rất sít sao. Đây là lần thứ ba người dẫn đầu thay đổi trong cuộc đua, điều này có thể xảy ra một lần nữa vì nó rất sít sao.

"Hôm nay đánh dấu lần thứ 3 cho đến nay trong cuộc bầu cử mà các luồng đã giao nhau trong dự báo — về mặt kỹ thuật, Harris là người được yêu thích nhất trong mô hình lần đầu tiên kể từ ngày 28/8 — nhưng cuộc đua là một sự cân bằng và điều đó sẽ xảy ra rất nhiều khi dự báo rất gần với 50/50", Silver đã viết trên trang Silver Bulletin của mình.

Mô hình của Silver cho thấy rằng ngay cả sau cuộc tranh luận tổng thống, được coi rộng rãi là chiến thắng cho Harris, không ứng cử viên nào thua cuộc hoặc giành được nhiều sự ủng hộ. Harris đã thấy một sự gia tăng vào khoảng ngày 23 tháng 8, ngay sau khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ kết thúc tại Chicago và bà chính thức trở thành ứng cử viên của đảng.

Mô hình của Silver xem xét các tiểu bang dao động quan trọng. Mô hình cho thấy Harris dẫn đầu ở Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nevada và Minnesota. Trump dẫn đầu ở North Carolina, Georgia và Arizona. Thông tin gần đây từ Silver đã chứng minh cho tuyên bố trước đây của ông. Vào cuối tháng 8, ông lập luận rằng nếu Harris có thể duy trì đà tăng trưởng của mình trong "vài" tuần nữa, bà sẽ đi đúng hướng để dẫn đầu.

Theo tổng hợp thăm dò của The Hill/Decision Desk HQ, Harris dẫn trước Trump 3,6 điểm phần trăm trên toàn quốc. Silver viết rằng không bên nào nên quá tự tin, lưu ý rằng "những điều kỳ lạ đã xảy ra hơn là một ứng cử viên bị tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò lại giành chiến thắng".

⦿ ---- Dawn Roberts, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu ứng cử viên đảng Cộng hòa Nikki Haley tại Iowa, cho biết hôm thứ Sáu rằng bà sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris làm tổng thống. Trong một bài viết trên tờ Des Moines Register, Roberts cho biết bà "bối rối" khi cả hai ứng cử viên tổng thống đều đã ở hoặc gần độ tuổi 80. Là một đảng viên Cộng hòa lâu năm, bà đã chọn ủng hộ Haley.

Bây giờ, không giống như Haley, người đã ủng hộ cựu Tổng thống Trump, Roberts cho biết bà sẽ bỏ phiếu cho Harris. "Tôi rất ấn tượng với cách bà Harris xử lý vấn đề khi nói rằng bà Harris muốn 'giành được sự ủng hộ của mọi người'. Bà Harris đã thể hiện sự sẵn sàng lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau để giải quyết vấn đề", Roberts viết. "Vì vậy, tôi ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống".

Roberts và người chồng quá cố Steve đã có lịch sử lâu dài trong chính trường. Ông từng giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng hòa và là thành viên ủy ban quốc gia trong 20 năm trước khi qua đời vào cuối năm 2020. Trong khi đó, công việc chính trị của bà bắt đầu từ năm 1974, khi bà giữ chức đồng chủ tịch Iowa cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Ford.

Roberts đã ca ngợi việc bà Harris đón nhận những ý tưởng và con người mới tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng trước. Harris đã tập hợp những cá nhân đa dạng để giải quyết vấn đề, Roberts lưu ý, bà cho rằng đó là "một cách lãnh đạo lành mạnh và khôn ngoan hơn". Bà cho biết phó tổng thống Hattis "tiếp tục gây ấn tượng" bằng cách tập hợp đất nước lại với nhau trong buổi tranh luận của bà.

"Cũng không có gì bất lợi khi bà Harris (là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nhất tranh cử tổng thống) lại là một phụ nữ", Roberts viết. "Chồng tôi, Steve, thường đặt câu hỏi tại sao Hoa Kỳ chưa bao giờ có một nữ tổng thống. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc và Kamala Harris là người lãnh đạo đất nước chúng ta tiến tới tương lai".

⦿ ---- Một thẩm phán của North Carolina đã bác bỏ yêu cầu của đảng Cộng hòa về việc cấm sinh viên và nhân viên nhà trường sử dụng thẻ căn cước kỹ thuật số để bỏ phiếu. Thẩm phán Tòa án cấp cao Wake Keith Gregory đã bác bỏ lệnh cấm tạm thời của Ủy ban Quốc gia Cộng hòa (RNC) và Đảng Cộng hòa North Carolina hôm thứ Năm, nhằm ngăn cản sinh viên và nhân viên của Đại học North Carolina tại Chapel Hill (UNC) sử dụng ID kỹ thuật số như một cách để tuân thủ luật ID cử tri của tiểu bang.

Thẩm phán cho biết luật bỏ phiếu của North Carolina không cấm sử dụng ID kỹ thuật số như các nguyên đơn đã lập luận trong vụ kiện của họ được đệ trình vào tuần trước. "Các nguyên đơn cho rằng luật của tiểu bang cấm chấp thuận nhận dạng ảnh kỹ thuật số hoặc điện tử, như Thẻ UNC Mobile One, như một phương tiện chứng minh danh tính của một người để bỏ phiếu là không chính xác", Gregory cho biết trong phán lệnh.

Tuần trước, đảng Cộng hòa đã kiện Hội đồng Bầu cử Tiểu bang North Carolina về quyết định gần đây (tỷ lệ phiếu 3-2) cho phép sử dụng ID kỹ thuật số do UNC cấp để bỏ phiếu, với lý do là họ không tuân thủ luật bầu cử của tiểu bang và rằng ID để bỏ phiếu phải ở dạng "vật lý, hữu hình". Họ cũng cho rằng quyết định này sẽ cho phép những cử tri không đủ điều kiện bỏ phiếu.

Thẩm phán xét xử không đồng ý, tuyên bố rằng ID kỹ thuật số UNC, có sẵn trên các thiết bị Apple, hỗ trợ những cử tri đã đăng ký khi bỏ phiếu tại thùng phiếu. "Các nguyên đơn không đưa ra bất kỳ mối liên hệ đáng tin cậy nào giữa việc Hội đồng Tiểu bang chấp thuận Thẻ Mobile One và nguy cơ cao hơn về những cử tri không đủ điều kiện bỏ Phiếu bất hợp pháp", Gregory cho biết. "Một cử tri không đủ điều kiện không thể sử dụng Thẻ Mobile One để đăng ký bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu. Thẻ Mobile One chỉ giúp những cử tri đã đăng ký chứng minh danh tính của họ khi họ bỏ Phiếu".

Thẻ UNC One là hình thức ID chính do đại học UNC cấp; nhân viên và sinh viên cũng có thể nhận được ID vật lý. Phán quyết được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu trực tiếp dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 10.

Tiểu bang North Carolina có khả năng sẽ là chiến trường chính trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng với khoảng 1,3% vào năm 2020, nhưng đảng Dân chủ ngày càng coi đây là mục tiêu phải thắng.

⦿ ---- Cộng Hòa kinh hoàng vì Trump đang nói lập trường kiểu Dân Chủ còn hơn cả Dân Chủ. Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mick Mulvaney đã có một thông điệp gửi đến cựu Tổng thống Trump hôm thứ năm: Đừng cố gắng tuyênd ương lập trường dân chủ "vượt mặt" đảng Dân chủ.

Mulvaney, một cộng tác viên của chương trình "The Hill" của NewsNation, đã quay sang máy quay và nói, "Ngài Tổng thống, xin hãy ngừng nói chuyện với mọi người hoặc nghe lời khuyên từ những người bảo ông phải có lập trường cấp tiến vượt mặt đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa luôn thua khi làm như vậy. Đây là một chính sách tồi tệ, tồi tệ."

Mulvaney đang ám chỉ đến việc Trump đảo ngược mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT) gây tranh cãi và các ý tưởng chính sách kinh tế khác, chẳng hạn như không đánh thuế tiền boa (tiền tip). Hôm thứ ba, Trump đã viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng ông sẽ làm việc với các "Thống đốc và thị trưởng đảng Dân chủ" để "xoay chuyển tình thế" và "lấy lại SALT".

Đạo luật cắt giảm thuế năm 2017 của Trump đã giới hạn mức khấu trừ SALT ở mức 10.000 đô la. Điều này cực kỳ không được ưa chuộng ở các tiểu bang Dân chủ, nơi nhiều hộ gia đình có thu nhập cao sử dụng khoản khấu trừ không giới hạn như một khoản giảm thuế.

Đảng Dân chủ đã nhanh chóng chỉ ra sự Trump thay đổi lập trường này. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) cáo buộc Trump bị "mất trí nhớ có chọn lọc" vì hiện đang ủng hộ các khoản khấu trừ SALT không giới hạn.

Những phát biểu của Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông đề xuất chấm dứt thuế đối với tiền lương làm thêm giờ. Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã bác bỏ ý tưởng này là một nỗ lực giành phiếu bầu "tuyệt vọng" và lưu ý rằng trong thời gian cầm quyền của mình, Trump đã chọn không bảo vệ các quy tắc lao động thời Obama về chế độ phúc lợi làm thêm giờ.

Đầu năm nay, Trump cũng tuyên bố sẽ chấm dứt thuế đối với tiền boa, một lời kêu gọi kiếm phiếu đối với những người làm dịch vụ. Harris cũng đã nói rằng bà ủng hộ ý tưởng này. Một số người đã đặt câu hỏi về cách thức thực hiện đề xuất này và lưu ý rằng nó có thể đi kèm với một mức giá dịch vụ khá cao.

⦿ ---- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) cho biết văn phòng Hạ viện của bà đã bị "dán biển hiệu đẫm máu cáo buộc [bà] ủng hộ chủ nghĩa khủng bố" sau khi bà lên án Israel về một loạt vụ nổ trên khắp Lebanon liên quan đến máy nhắn tin nhắm vào các thành viên của nhóm chiến binh Hezbollah.

"Hôm qua, văn phòng Hạ viện của tôi đã bị dán biển hiệu rắc đầy máu cáo buộc tôi ủng hộ chủ nghĩa khủng bố sau khi tôi đặt câu hỏi về hoạt động gài nổ máy nhắn tin, điều này rõ ràng trái ngược với chính sách của Hoa Kỳ", Ocasio-Cortez viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X vào thứ Sáu. "Họ hẳn phải sống dưới một tảng đá mới không biết rằng tôi không thích bắt nạt", bà nói thêm.

Hôm thứ Tư, Ocasio-Cortez đã đăng trên X về một loạt vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon. Theo tờ New York Times đưa tin, chất nổ dường như được giấu trong máy nhắn tin do các thành viên của Hezbollah mua và sau đó được kích hoạt. Máy nhắn tin đã phát nổ ở Beirut và miền nam Lebanon, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và làm bị thương khoảng 2.800 người khác.

Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng nhiều người cho rằng chính Israel đã thực hiện vụ tấn công. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ không liên quan và không biết trước về các vụ tấn công máy nhắn tin.

"Cuộc tấn công này rõ ràng và không thể chối cãi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và làm suy yếu nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn", DB Ocasio-Cortez viết trong một bài đăng hôm thứ Tư.

Ocasio-Cortez, người phê bình thẳng thắn chính phủ Israel trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, đã đưa vào một đoạn trích từ Sổ tay Luật Chiến tranh (Law of War Manual) của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó cấm sử dụng các thiết bị dường như vô hại làm vật thể được thiết kế và chế tạo bằng thuốc nổ. Sổ tay nêu rõ: "Trong mọi trường hợp, việc sử dụng bẫy mìn hoặc các thiết bị khác dưới dạng vật thể di động dường như vô hại được thiết kế và chế tạo đặc biệt để chứa vật liệu nổ đều bị nghiêm cấm".

⦿ ---- Tim Walz, thống đốc Minnesota và là người đồng hành cùng Kamala Harris, đã đăng một video chiến dịch mới so sánh hướng dẫn sử dụng xe hơi với Dự án 2025 — và phép so sánh này có phần hơi cường điệu. Trong clip, ứng cử viên phó tổng thống và tự nhận là "người mê xe" đang kiểm tra chiếc International Harvester Scout cổ điển đời 1979 của mình.

"Nhìn này, để có thể làm việc với thứ này, bạn phải có một hướng dẫn sử dụng.… Donald Trump và JD Vance cũng có một cẩm nang hướng dẫn sử dụng. Nó được gọi là Dự án 2025 và đó là một cách để áp dụng nó vào tầng lớp trung lưu trong khi giảm thuế cho những người giàu nhất", Walz nói, ám chỉ đến sách lược chính sách cực hữu mà đảng Dân chủ cho rằng sẽ hướng dẫn Trump nếu ông trở thành tổng thống (điều mà nhóm của Trump phủ nhận).

Một số người tỏ ra ấn tượng: "Video này thật tuyệt vời", người dùng X @Victorshi2020 đã đăng. "Sửa chữa động cơ xe hơi trong khi đồng thời chỉ trích đảng Cộng hòa về hướng dẫn sử dụng Dự án 2025 của họ thật tuyệt".

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. và SpaceX kiêm Chủ tịch X Corp. Elon Musk đã quyên góp 289.100 đô la cho Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (NRCC), theo hồ sơ của cơ quan này với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) cho thấy. Đây là khoản quyên góp lớn nhất mà Musk từng trao cho một tổ chức chính trị. Trước đây, doanh nhân này đã đóng góp tài chính cho cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Vào tháng 7, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Musk đang có kế hoạch quyên góp khoảng 45 triệu đô la cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump, nhưng rồi Musk đã bác bỏ những tuyên bố đó.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đổ lỗi cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông qua lệnh cấm phá thai rồi dẫn đến cái chết của hai phụ nữ ở Georgia. "Ít nhất hai phụ nữ, và đó chỉ là những câu chuyện mà chúng ta biết, ở tiểu bang Georgia, đã chết vì lệnh cấm phá thai của Trump", Harris phát biểu trong bài phát biểu về quyền sinh sản tại Atlanta vào thứ Sáu, ám chỉ đến cái chết của Amber Thurman và Candi Miller, những người đã chết do biến chứng xảy ra sau khi họ uống thuốc phá thai.

Phó tổng thống cũng nhắc đến cuộc tranh luận của tổng thống với Trump, nói rằng chính Trump "khoe khoang" về việc lật ngược phán quyết Roe v. Wade. "Đây là một cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe và Donald Trump là kiến trúc sư của cuộc khủng hoảng này", Harris nhấn mạnh và nhắc lại niềm tin của bà rằng nếu Trump trở thành tổng thống một lần nữa, Trump sẽ ký lệnh cấm phá thai trên toàn quốc.

⦿ ---- Mục sư lo đi cứu Trump, bây giờ mục sư vào tù. Mục sư William Dunfee ở Ohio đã bị kết án 30 tháng tù hôm thứ năm và phải trả 12.000 đô la cho hành động của mình trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ do một đám đông ủng hộ Trump hung bạo gây ra. Vụ tấn công đã phá vỡ quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống một cách hòa bình.

Khi đám đông tấn công và đe dọa tính mạng của các thành viên Quốc hội sau bài phát biểu của Trump kêu gọi họ chiến đấu hết mình, mục sư Dunfee đã dùng loa phóng thanh để kích động họ, tuyên bố sai sự thật rằng Trump đã nói dối rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp. Theo Bộ Tư pháp, Dunfee đã đẩy rào chắn kim loại chống lại các cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ, những người đang cố gắng giữ vững hàng rào.

Tại phiên tuyên án hôm thứ năm, Thẩm phán Reggie Walton đã hỏi Dunfee, "Người của Chúa nào mà lại làm như vậy, thưa ngài?" Bộ Tư pháp cho biết Dunfee đã nói với cảnh sát trong vụ tấn công, "Các cảnh sát, chúng tôi muốn các anh hiểu một điều. Chúng tôi muốn các anh hiểu một điều. Chúng tôi muốn Donald Trump và nếu Donald Trump không đến, chúng tôi sẽ chiếm lấy nhà của mình. Chúng tôi sẽ chiếm lấy nhà của mình." (Câu nói 2 nghĩa: nhà còn có nghĩa là Hạ viện.)

Theo các tài liệu của tòa án, Dunfee đã đăng một video trên mạng xã hội vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, trong đó nói với giáo đoàn của mình, "Chính phủ, những kẻ bạo chúa, những người theo chủ nghĩa xã hội, những người theo chủ nghĩa Marx, những người theo chủ nghĩa tiến bộ, những người theo chủ nghĩa RINO (Cộng Hòa giả danh), họ sợ các anh. Và họ nên sợ. Vấn đề của chúng ta là chúng ta chưa cho họ lý do để sợ chúng ta."

Bộ Tư pháp cho biết thêm, "Trong 44 tháng kể từ ngày 6 tháng 1/2021, hơn 1.504 cá nhân đã bị truy tố tại gần như tất cả 50 tiểu bang vì các tội liên quan đến vụ đột nhập Điện Capitol Hoa Kỳ, bao gồm hơn 560 cá nhân bị buộc tội tấn công hoặc cản trở thực thi pháp luật, một trọng tội. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành."

⦿ ---- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tiết lộ hôm thứ sáu về kế hoạch tìm kiếm lệnh trừng phạt đối với Elon Musk vì vi phạm lệnh của tòa án yêu cầu làm chứng trong cuộc điều tra về việc Musk mua lại Twitter.

Nhóm luật sư của Musk đã chỉ trích lệnh này là "quyết liệt" và không cần thiết, lưu ý rằng lời khai của Musk đã được lên lịch lại. Nhóm luật sư lập luận rằng việc Musk vắng mặt là do xung đột lịch trình liên quan đến vai trò của ông trong vụ phóng SpaceX, đòi hỏi ông phải có mặt ở Florida.

"Tòa án nên xem xét biện pháp hỗ trợ có điều kiện có ý nghĩa để buộc Musk tuân thủ Lệnh ngày 31 tháng 5/2024... Musk hiện đã không ra hầu tòa trước SEC hai lần: lần đầu tiên vào tháng 9/2023, bất chấp lệnh triệu tập hành chính hợp pháp và tuần trước, bất chấp lệnh rõ ràng của tòa án. Tòa án phải làm rõ rằng hành vi gian lận và trì hoãn của Musk phải chấm dứt", theo tài liệu viết.

⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật mở rộng quyền bảo vệ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống vài ngày sau vụ ám sát hụt lần thứ hai nhằm vào cựu tổng thống Donald Trump.

Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu lưỡng đảng là 405-0 nhưng cũng phải được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua trước khi trở thành luật. Nếu dự luật được Thượng viện thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký, nó sẽ cho phép các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống chính được hưởng mức độ bảo vệ của Cơ quan Mật vụ giống như các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm.

Ban đầu, dự luật được đưa ra sau vụ ám sát hụt Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 tại Pennsylvania nhằm tăng cường an ninh cho cựu tổng thống trước các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.

⦿ ---- Theo một báo cáo mới, khu vực bầu cử quan trọng của Dân Biểu Scott Perry, một dân cử Cộng hòa MAGA ỡ tiểu bang Pennsylvania, có thể trao cuộc bầu cử tổng thống cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong khi Perry chống lại nữ ứng cử viên Janelle Stelson, một đối thủ Dân chủ, đang tấn công những gì bà gọi là quan điểm cực đoan.

Dân biểu Scott Perry (R-PA) của Pennsylvania hiện đang vận động tranh cử theo chính sách cứng rắn của MAGA tại khu vực bầu cử chiến trường quan trọng của tiểu bang này, nơi đang có dấu hiệu chuyển sang cánh tả chính trị, theo Tạp chí New York Magazine đưa tin hôm thứ Sáu.

"Cả những người điều hành đảng Dân chủ và Cộng hòa đều tin rằng ông Perry dễ bị tổn thương một cách đặc biệt khi cơ cấu chính trị của khu vực này thay đổi", theo phóng viên Ben Jacobs viết. "Nếu Harris giành chiến thắng ở khu vực bầu cử quan trọng này, về mặt toán học, bà Harris gần như không thể mất tiểu bang này".

Perry, một trong những đồng minh chủ chốt của Donald Trump hồi năm 2020 khi tổng thống Trump khi đó cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống, hiện phải đối mặt với thách thức từ bà Janelle Stelson, một cựu nhà báo phát thanh, người cho biết bà đã quyết định theo đuổi chức vụ chính trị khi Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết Roe vs Wade.

Theo Tạp chí NYM, bà Stelson đang dựa vào những nữ cử tri ở ngoại ô chia sẻ sự ghê tởm của bà đối với các cuộc tấn công của phe bảo thủ vào quyền phá thai — và DB Perry hiện vẫn trung thành với chủ nghĩa bảo thủ của mình."Đối với người đương nhiệm, câu hỏi lớn là liệu cách tiếp cận bảo thủ không khoan nhượng của ông có thể vẫn thu hút đủ số lượng cử tri hay không", Jacobs viết. "Trong khi đó, đảng Dân chủ cần tiếp tục giành được sự ủng hộ của những cử tri đang lấp đầy những ngôi nhà mới xây mọc lên từ những xa lộ bốn làn xe chạy ngang qua quận trong khi vẫn thu hút được nhóm cử tri thiểu số truyền thống của đảng".Những chiến thuật đối lập này đã khiến DB Perry tấn công bà Stelson ngay tại nơi cư trú của bà — cách quận mà bà hy vọng sẽ đại diện vài dặm — vì Stelson mô tả ông Perry là một kẻ cực đoan không đại diện cho các giá trị chính thống của Đảng Cộng hòa, theo Tạp chí NYM đưa tin. Để cho độc giả thấy cách cử tri phản ứng với thông điệp của các ứng cử viên, Jacobs đưa tin từ hai sự kiện vận động tranh cử gần đây.Stelson xuất hiện tại Lễ hội Di sản Tây Ban Nha ở Harrisburg, nơi những người tham dự yêu cầu chụp ảnh tự sướng với cựu phát thanh viên của NBC News — và một người thậm chí còn tuyên bố đảng viên Dân chủ này là "thần tượng" của mình.Cựu phát thanh viên Stelson đáp trả bằng những câu chuyện cười tự hạ thấp bản thân, nói với một người hâm mộ rằng, "Tôi đã bước ra khỏi cái hộp của mình — Tôi có chân". Sau đó, DB Perry xuất hiện tại Lễ hội Nghệ thuật Hummelstown cách đó vài dặm, lạc lõng giữa biển áo polo."Ngoại trừ một nhân viên đi bộ phía sau DB Perry với những miếng dán [stickers: miếng dán có khẩu hiệu] và móc treo cửa, người ta sẽ không biết tại sao người đàn ông trung niên mặc áo polo này lại khác với những người đàn ông trung niên khác mặc áo polo", Jacobs đưa tin. Công ty đã từ chối yêu cầu phỏng vấn của NBC News về sự thay đổi này.⦿ ---- Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Bassam Mawlawi cho biết hôm thứ Bảy rằng Lebanon đã bước vào "giai đoạn quyết định" sau cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà ở Beirut và tình hình an ninh "mong manh và nguy hiểm". Mawlawi nói thêm rằng Lebanon phải cảnh giác sau các vụ nổ thiết bị liên lạc gần đây trên khắp đất nước. "Chúng tôi đang tăng cường các nỗ lực tình báo trên thực địa và theo dõi hoạt động di chuyển của du khách, khách sạn, trại tị nạn Syria và Palestine, cũng như các vấn đề có thể dẫn đến bất kỳ sự hỗn loạn an ninh nội bộ nào trong những trường hợp này", ông cho biết.⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thừa nhận rằng Liên hợp quốc "không có quyền lực thực sự" và cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc "có một số quyền lực" là Hội đồng Bảo an, hiện đang "bị tê liệt" do quyền phủ quyết của các thành viên thường trực. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Arab News được công bố vào thứ Bảy, ông cho biết Hoa Kỳ sẽ vẫn bán vũ khí cho Israel, đồng thời nói thêm rằng ông không thúc giục Washington thay đổi chính sách của mình vì "không đáng để tập trung nỗ lực vào nơi không thể có kết quả".Guterres nói thêm rằng xung đột giữa Israel và Hezbollah chỉ có thể được giải quyết bằng "đàm phán nghiêm túc để giải quyết một lần và mãi mãi các vấn đề phân định ranh giới trên Đường xanh" giữa Israel và Lebanon. Trong khi đó, ông cho biết ông "không mong đợi" xung đột Israel-Hamas sẽ kéo dài và nhắc lại rằng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas "không bao giờ có thể biện minh cho việc trừng phạt tập thể người dân Palestine.."⦿ ---- Hezbollah đã xác nhận trong một tuyên bố về cái chết của một trong những chỉ huy cấp cao nhất của mình, Ibrahim Aqil, trong cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở của tổ chức này tại Beirut. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cuộc tấn công của họ vào Beirut đã giết chết 10 chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Hoa Kỳ, nước đã treo giải thưởng lên tới 7 triệu đô la cho thông tin về Aquil, đã trích dẫn chiến binh này là "một thành viên chính" của Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, "tổ chức khủng bố" của Hezbollah.⦿ ---- Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Tuerk cho biết hôm thứ Sáu rằng việc gây ra bạo lực nhằm "gieo rắc nỗi kinh hoàng" trong dân thường là một "tội ác chiến tranh". Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC), Tuerk đã đưa ra bình luận của mình liên quan đến loạt vụ nổ nhắm vào các thiết bị liên lạc ở Lebanon hôm thứ Ba và thứ Tư. "Trận động đất an ninh chưa từng có trong logic của các cuộc chiến tranh mà Lebanon phải hứng chịu trong tuần này, và khiến hàng nghìn nạn nhân tử vì đạo và bị thương, là một hành vi tội phạm đáng xấu hổ và đáng lên án", theo trích dẫn của bộ trưởng thông tin của nước này, đồng thời cho biết thêm rằng Lebanon sẽ nêu vấn đề này "với cộng đồng quốc tế và lương tâm con người, như một bản cáo trạng đối với kẻ thù Israel, yêu cầu đưa ra lập trường rõ ràng về những vụ thảm sát khủng khiếp này".Mikati cho biết ông quyết định đích thân đến New York để phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) và Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình dọc biên giới Israel-Lebanon. Franchetti cho biết việc đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Hàng hải sẽ đảm bảo hải quân sẵn sàng "thực hiện chiến tranh xuất sắc" để ngăn chặn sự xâm lược và bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Kế hoạch bao gồm bảy lĩnh vực chính cần đầu tư thời gian và nguồn lực, tập trung vào môi trường chiến tranh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.Kế hoạch Điều hướng lưu ý, "Cơ sở công nghiệp quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang ở trong bối cảnh thời chiến, bao gồm năng lực đóng tàu lớn nhất thế giới… Để ứng phó, chúng tôi hiểu rằng việc ngăn chặn các mối đe dọa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với các đồng minh, đối tác và lợi ích của Hoa Kỳ —và giành chiến thắng quyết định nếu cần thiết — đòi hỏi (Hải quân Hoa Kỳ) phải cam kết thực hiện Kế hoạch Điều hướng cung cấp khả năng kiểm soát biển tích hợp, toàn diện như một phần của hệ sinh thái chiến tranh".Một thành phần quan trọng của kế hoạch là ưu tiên khả năng tương tác với các quốc gia đối tác bằng cách thiết lập một hệ sinh thái chiến tranh "chung và kết hợp", với "mục đích rõ ràng" được chia sẻ trên toàn lực lượng chiến tranh.Việc công bố Kế hoạch Điều hướng diễn ra vào ngày khai mạc hội nghị thường niên lần thứ 26 của các Tổng tư lệnh Quốc phòng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi các nhà lãnh đạo quốc phòng cấp cao đại diện cho 28 quốc gia đối tác và các tổ chức đa quốc gia đã họp tại Kona, Hawaii.

Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Úc và Ấn Độ đã họp để thảo luận về các thách thức khu vực và thúc đẩy khả năng tương tác giữa các lực lượng quốc phòng. Chủ đề của hội nghị năm nay là "Tương lai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Xây dựng một khu vực có khả năng phục hồi và kết nối".

⦿ ---- Cảnh sát Nam Hàn đã bắt mạng lưới 86 người lừa đảo qua kỹ thuật số, trong đó có nhiều người tại Việt Nam. Cảnh sát đã bắt giữ 7 thành viên của một đường dây lừa đảo qua tin nhắn văn bản có trụ sở tại Việt Nam và hồi hương sáu người trong số họ để điều tra về cáo buộc tống tiền khoảng 10 tỷ won (7,5 triệu đô la) từ các nạn nhân.

Các nghi phạm, bao gồm cả thủ lĩnh đường dây smishing, đã được đưa về nước vào tuần trước sau khi bị bắt thông qua cuộc điều tra chung với cảnh sát Việt Nam, theo Cảnh sát Quốc gia Nam hàn cho biết. Smishing là một thuật ngữ được tạo ra từ sự kết hợp giữa SMS và phishing và ám chỉ các thủ thuật tống tiền người khác thông qua tin nhắn văn bản.

Đường dây này bị cáo buộc đã tống tiền tổng cộng khoảng 10 tỷ won (7,5 triệu đô la), nhiều nhất trong số các vụ lừa đảo qua tin nhắn văn bản như vậy, từ 230 nạn nhân bằng cách gửi tin nhắn văn bản có đính kèm liên kết với lý do là lời mời đám cưới hoặc dịch vụ bưu kiện, cài đặt các chương trình độc hại để tống tiền khi nhấp vào.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ án vào tháng 7 năm ngoái sau khi có báo cáo về hành vi gian lận từ một lời mời đám cưới kỹ thuật số và kể từ đó họ đã bắt giữ 86 thành viên của đường dây đang hoạt động tại Nam Hàn, bao gồm bảy người bị giam giữ tại Việt Nam.

Cảnh sát đã phân tích khoảng 300.000 giao dịch từ gần 70 tài khoản ngân hàng giả mạo trong đó tiền được chuyển vào và bắt giữ 2 người Việt Nam có liên quan đến một đường dây trong nước, và chính thức bắt giữ một người khác. Cảnh sát cho biết họ chính thức bắt đầu hợp tác với chính quyền Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái để chia sẻ thông tin tình báo về đường dây tội phạm và ngăn chặn thiệt hại thêm.

⦿ ---- Dân số Úc đã đạt đến — và vượt qua — 27 triệu người. Theo số liệu mới nhất do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố, tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay, Úc có 27.122.411 người. Dân số tăng 615.300 người — tức 2,3% — so với năm trước.

⦿ ---- Cựu thủ tướng Úc John Howard đã tiết lộ lý do tại sao ông sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump nếu ông là người Mỹ. Phát biểu với Nine News, người đàn ông 85 tuổi này đã chỉ trích doanh nhân tỷ phú vì Trump đã cố gắng lật ngược kết quả bầu cử, cao điểm là bạo loạn ngày 6/1/2021 sau khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden được tuyên bố là người chiến thắng.

"Trong những trường hợp bình thường, tôi sẽ không ngần ngại ủng hộ chiến thắng của Đảng Cộng hòa, nhưng có những lý do ngăn cản tôi làm như vậy trong trường hợp này", ông nói với kênh TV và nói thêm rằng Trump "nên rời khỏi sân khi trọng tài giơ ngón tay lên. Nói cách khác, tôi nghĩ rằng việc Trump từ chối chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử trước và nhiều nỗ lực khác nhau nhằm lật ngược kết quả đó là không phù hợp với nền dân chủ".

Sau đó, Trump đã dẫn đến các cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, với hàng nghìn người biểu tình đổ về Washington DC để phản đối cuộc chuyển giao quyền lực chính phủ. Có 1 cảnh sát đã chết, m1 phụ nữ bị bắn chết và 3 người khác đã mất mạng trong các trường hợp cấp cứu y tế trong bối cảnh hỗn loạn khi những người biểu tình xông vào Tòa nhà Quốc hội.

Sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, một hội đồng kết luận cựu tổng thống đã tham gia vào âm mưu bị cáo buộc nhằm lật ngược kết quả và không ngăn chặn được những người ủng hộ đảng Cộng hòa.

⦿ ---- Một con chuột đã chui ra khỏi suất ăn của một hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) và buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, theo hãng hàng không này cho biết. Những hành khách sửng sốt khi chứng kiến con chuột nhảy ra khỏi khay đựng thức ăn và chạy quanh khoang máy bay. Chiếc máy bay, khởi hành từ Oslo đến Málaga vào thứ Tư, đã hạ cánh tại Copenhagen do lo ngại rằng con vật này có thể đã gặm dây điện. Các hành khách đã được chuyển sang chuyến bay sau và tiếp tục hành trình đến Tây Ban Nha.

"Đây là điều cực kỳ hiếm khi xảy ra", Øystein Schmidt, người phát ngôn của SAS cho biết. "Chúng tôi đã thiết lập các quy trình cho những tình huống như vậy, bao gồm cả việc xem xét lại với các nhà cung cấp của chúng tôi để đảm bảo điều này không xảy ra nữa". Ít nhất một hành khách, Jarle Borrestad, có vẻ thích thú với trục trặc này. "Bạn có tin hay không. Một người phụ nữ ngồi cạnh tôi ... mở thức ăn của cô ấy và một con chuột đã nhảy ra", anh ấy đăng lên Facebook, cùng với một bức ảnh anh và hai hành khách khác đang mỉm cười. Các bản tin không nói về số phận của con chuột đi lậu.

⦿ ---- Florida: Bí ẩn về một chiếc xe SUV đậu trên một thùng rác ở Florida đã được tiết lộ là có liên quan đến một công việc đậu xe sai chỗ không đúng lúc, một công trường xây dựng và một chiếc xe nâng. Scott Greenberg cho biết anh đang trên đường đến cửa hàng thì phát hiện ra chiếc xe đậu trên một thùng rác ở East Point Drive. Hóa ra chiếc SUV đã được nâng lên thùng rác bằng một chiếc xe nâng do một công nhân xây dựng điều khiển để giúp xây dựng một khu chung cư mới.

Các công nhân cho biết chiếc xe đã đậu ở khu vực làm việc. "Đôi khi khi bạn đậu xe ở nơi không được phép, thì đây chính là điều xảy ra", một công nhân xây dựng cho biết. Sau đó, chiếc xe đã được lấy ra khỏi thùng rác và chuyển đến một bãi đậu xe cách xa khu vực làm việc. Các công nhân xây dựng cho biết họ biết chiếc SUV này thuộc về một nhà thầu và nhà thầu này đã cho những công nhân ở xa mượn khi họ cần xe đi lại.

⦿ ---- Quận Cam: 6 lính cứu hỏa Orange County Fire Authority bị thương trong vụ lật xe khi rời khỏi đường dây cứu hỏa Airport Fire Lines vẫn đang nằm viện hôm thứ Sáu, với ít nhất bốn lính cứu hỏa trong tình trạng nguy kịch, các nhà chức trách cho biết. Một nhóm 8 lính cứu hỏa đã bị thương khi một chiếc xe tải chở đội cứu hỏa trượt tay lái và lật trên Đường thu phí Foothill (241) hướng bắc ở Irvine vào khoảng 6:50 chiều thứ Năm.

Theo Ty cứu hỏa, 2 trong số những lính cứu hỏa bị thương đã được điều trị và xuất viện vào tối thứ Năm tại Trung tâm Y tế Hoag, trong khi ba người được đưa đến Bệnh viện Mission, hai người đến Trung tâm Y tế Toàn cầu OC và một người đến Trung tâm Y tế UC Irvine. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

⦿ ---- Quận Cam: Một chiếc xe đã đâm vào một tòa nhà ở San Clemente vào sáng thứ sáu, khiến một người bị kẹt bên trong trong thời gian ngắn. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 9:30 sáng tại khu 800 của 802 Avenida Talega. Một nhân chứng tại hiện trường đã đăng lên mạng xã hội rằng chiếc xe là một chiếc Porsche, và nó đã tông vào một văn phòng của Bảo hiểm State Farm và một tiệm cắt tóc.

Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam cho biết một người đã bị mắc kẹt sau vụ tai nạn nhưng đã được "giải cứu nhanh chóng". OCFA cho biết số người bị thương vẫn chưa được xác định, mặc dù bài đăng trên mạng xã hội cho biết có hai người đã phải nhập viện.

⦿ ---- San Jose: Cảnh sát giúp các doanh nghiệp đặt camera giám sát cho an toàn. Hien Nguyen đã có phòng khám nha khoa của mình tại Alum Rock của San Jose trong 13 năm qua. 'Khi chúng tôi mới chuyển đến đây, có những người vô gia cư ở phía sau. Mọi người lang thang trên đường phố trong tình trạng phê thuốc và mọi thứ. Sau COVID, tình hình trở nên tồi tệ hơn', theo Nguyen nói.

Cô Nguyen nói rằng một số doanh nghiệp trên khu nhà của cô đã bị phá hoại hoặc đột nhập. Người điều hành doanh nghiệp bên cạnh thậm chí còn bị cướp bằng súng. 'Họ có súng. Họ đến vào giữa ban ngày', Nguyen nói. Bây giờ thì sẽ an toàn hơn nhờ camera giám sát được cảnhs át giúp cài.

'Những bộ camera này sẽ được đăng ký với chương trình camera của sở cảnh sát để cải thiện phản ứng của cảnh sát tại khu phố của chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp', Peter Ortiz, một thành viên hội đồng thành phố San Jose cho biết. Nguyen cho biết cảnh sát sẽ làm việc với từng doanh nghiệp riêng lẻ để giúp họ lắp đặt camera đúng cách ở những khu vực mà họ sẽ có được phạm vi phủ sóng tốt nhất.

⦿ ---- Singapore: Chàng trai Singapore 22 tuổi Noel Teo Junwei đã bị kết án 9 tháng 10 tuần tù vào thứ năm (ngày 19 tháng 9), cùng với khoản tiền phạt 12.000 đô la Singapore, vì tội kết hôn giả với cô Bùi Thị Hương, một phụ nữ Việt Nam 35 tuổi để cô có thể ở lại Singapore làm việc. Bù lại, Teo đã được cô Bùi chi trả 8.000 đô la Singapore (6.200 đô la Mỹ) thì chuyện kết hôn giả đổ bể. Noel Teo Junwei đã nhận tội với hai cáo buộc theo Đạo luật Di trú, với ba cáo buộc khác được xem xét.

Vào nửa cuối năm 2023, Teo bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn giả vì anh cần tiền để trả nợ cờ bạc. Teo được móc nối để sẽ kết hôn với một phụ nữ Việt Nam, đóng vai bảo lãnh cô ấvà xin giấy phép thăm viếng để cô sẽ ở lại Singapore để làm việc. Đổi lại, anh sẽ được trả: 5.000 đô la Singapore vào ngày lễ thành hôn, 5.000 đô la Singapore vào ngày cô ấy xin được giấy phép thăm viếng dài hạn theo sự bảo lãnh của anh và 1.000 đô la Singapore mỗi tháng cho đến khi giấy phép của cô ấy hết hạn.

Anh đã bay đến Việt Nam để gặp cô Bùi Thị Hương, 35 tuổi, lần đầu tiên vào tháng 1/2024 và dành một vài ngày bên nhau để tìm hiểu nhau, trong trường hợp chính quyền nghi ngờ mối quan hệ của họ. Họ mua nhẫn cưới ở Việt Nam, với sự tài trợ của Hương cho chuyến đi và nhẫn cưới. Vào ngày 21 tháng 1, cặp đôi đã cùng nhau trở về Singapore để trông giống như một cặp đôi thực sự.

Teo đã điền vào Thẻ nhập cảnh Singapore cho Hương, nhập địa chỉ của anh là của cô mặc dù cô chưa bao giờ ở đó. Cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại một phòng khách sạn ở Hard Rock Hotel ở Singapore vào ngày 1 tháng 2. Sau buổi lễ, Hương đã đưa cho Teo 5.000 đô la Singapore tiền mặt như một phần của phần thưởng đã thỏa thuận, và cả hai đã chia tay nhau.

Teo tiếp tục sống ở Sengkang với gia đình Teo trong khi Hương ở tại một căn hộ ở Orchard Plaza. "Chồng" mới của cô đã đăng ký cho cô là người cư trú tại căn hộ Sengkang mặc dù cô không ở đó. Cuối tháng đó, Teo đã hỏi vay Hương, nói rằng số tiền này có thể được khấu trừ vào các khoản thanh toán trong tương lai mà cô nợ anh. Hương đã đồng ý.

Cô đã thành công trong việc xin được giấy phép thăm viếng dài hạn theo sự tài trợ của Teo vào tháng 3. Tổng cộng, Teo đã nhận được 8.000 đô la Singapore từ Hương cho cuộc hôn nhân, bao gồm khoản thanh toán ban đầu là 5.000 đô la Singapore và ba khoản thanh toán hàng tháng là 1.000 đô la Singapore từ tháng 3 năm 2024.

Các viên chức của Cơ quan Quản lý Di trú và Trạm kiểm soát (ICA) đã bắt Teo tại căn hộ của anh ở Sengkang vào tháng 6 sau khi kiểm tra cuộc hôn nhân thuận tiện. Teo là một trong bảy người đàn ông Singapore và sáu phụ nữ Việt Nam bị ICA đưa ra tòa vào tháng 6 vì cáo buộc liên quan đến các cuộc hôn nhân giả mạo.

⦿ ---- Bị đặc xá cưỡng bức: Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sau gần 16 năm tù, về tới nhà

Vài tiếng đồng hồ sau khi bị đưa ra khỏi nhà tù để về nhà, Trần Huỳnh Duy Thức (thứ 2 từ phải) được bạn tù Lê Công Định (phải) tới thăm. (Hình: FB Lê Công Định)

Bản tin RFA viết: "Ngày 20/9/2024, một ngày trước chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm, tù nhân lương tâm nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức (sinh năm 1966) - người đang thụ án tù 16 năm với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” - bất ngờ được trả tự do trước thời hạn tám tháng. Tuy nhiên, cách ông về nhà không bình thường mà là “đặc xá cưỡng bức”, theo như ông miêu tả trong dòng trạng thái mới nhất được đăng trên Facebook cá nhân vào ngày 21/9 sau khi ông về nhà."

Sau đây là trích lược tiểu sử người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức qua trang Wikipedia:

Trần Huỳnh Duy Thức. Sinh ngày 29 tháng 11, 1966 (57 tuổi) tại Sài Gòn. Học vị: Kỹ sư Công nghệ thông tin. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh. Tổ chức: Nhóm nghiên cứu Chấn. Nổi tiếng vì là Nhân vật Bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

Cáo buộc hình sự: "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Mức phạt hình sự: 16 năm tù giam và tịch thu một phần tài sản.

Cha mẹ: Trần Văn Huỳnh (cha). Người thân: Vợ và 2 con, Trần Huỳnh Duy Tân (em).

Giải thưởng: Giải Nhân quyền Việt Nam 2013 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam

Trần Huỳnh Duy Thức là một kỹ sư, doanh nhân và nhà bất đồng chính kiến người Việt Nam. Ông là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI, một công ty từng được Việt Nam và thế giới đánh giá cao vì những thành tựu trong lĩnh vực viễn thông - di động. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010 và kết án 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong tù, ông từ chối đi Mỹ định cư, từ chối nhận tội để đổi lấy lệnh đặc xá và tuyệt thực nhiều lần để phản đối. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, ông được chính quyền Việt Nam trả tự do trước thời hạn (điều mà ông gọi là "cưỡng bức đặc xá").

Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966, tại Sài Gòn. Năm 1990, ông tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1993, Trần Huỳnh Duy Thức mở một cửa hàng vi tính nhỏ. Chỉ một vài tháng sau, cửa hàng của ông đã có thể tự lắp ráp những chiếc máy vi tính cá nhân đầu tiên. Dù nhỏ, nhưng cửa hàng không chấp nhận làm giảm giá trị thương hiệu EIS của riêng mình, từ chối chạy theo trào lưu bằng một nhãn hiệu nước ngoài giả, cho dù khi đó thị trường Việt Nam vừa được mở cửa rất ưa chuộng hàng ngoại nhập.

Năm 1993, ông cùng ông Lê Thăng Long thành lập Công ty máy tính Duy Việt tại Hà Nội. Từ năm 1998 trở đi, Internet chính thức được sử dụng ở Việt Nam, tạo nên một nhu cầu truy cập Internet bùng nổ. Tuy nhiên, thời điểm đó các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) vẫn còn sử dụng công nghệ truy cập analog qua đường điện thoại nên dung lượng và tốc độ truy cập rất hạn chế, không đáp ứng được cho nhu cầu đang tăng rất nhanh. Nhận thấy lỗ hổng trên, công ty Duy Việt đã giới thiệu vào thị trường công nghệ truy cập digital mới nhất vào lúc đó, cho phép mở rộng nhanh dung lượng lẫn tốc độ truy cập nhiều lần so với công nghệ analog cũ. Nhờ vậy Duy Việt thắng thầu nhiều dự án mở rộng hạ tầng Internet trước các hãng lớn nước ngoài, tạo nên một hiện tượng mới lạ.(...)

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2009, Trần Huỳnh Duy Thức bất ngờ bị bắt với thông tin ban đầu là trộm cước viễn thông. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau cả Lê Công Định, Lê Thăng Long đều lần lượt bị bắt và cùng với ông bị chính quyền cáo buộc tội "lật đổ chính quyền". Trong khi đó, cơ quan chức năng đã không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc trộm cước viễn thông đối với Trần Huỳnh Duy Thức sau hàng tháng lục tìm hệ thống thiết bị và sổ sách công ty. Sau đó vụ việc được chuyển thành khởi tố "kinh doanh trái phép". Theo sau việc bắt bớ, One-Connection Việt Nam và EIS, Inc. bị thanh tra thuế toàn bộ quá trình hoạt động trong những năm qua của 2 công ty trong 3 tháng liên tiếp với lý do liên quan đến "xâm phạm an ninh quốc gia." Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã không tìm được bằng chứng cáo buộc các công ty này trốn thuế. Không lâu sau đó, One-Connection Việt Nam bị rút giấy phép, và dự án mở rộng của EIS, Inc. ra Đà Nẵng để làm trung tâm hỗ trợ khách hàng toàn cầu không được cấp phép.

Năm 2005, ông cùng một số nhân vật như Lê Thăng Long lập ra Nhóm nghiên cứu Chấn thông qua việc nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

.

Sau khi về nước, ông cùng với ông Lê Công Định, Nguyễn Sĩ Bình hợp tác viết cuốn sách Con đường nước Việt, trong đó Lê Công Định viết phần cải cách Tư pháp, Nguyễn Sĩ Bình viết về phần cải cách Xã hội, còn ông viết về phần cải cách Kinh tế.

.

.

.

Ngoài ra, Tổ chức ân xá quốc tế cũng ra thông cáo với việc bắt và tuyên án này là Những người này đáng ra không bao giờ nên bị bắt chứ đừng nói là bị buộc tội và nhận án tù, phiên tòa rõ ràng là sự nhạo báng công lý.

Theo lời thân nhân của ông, ông đã bị nhục hình và bức cung trong quá trình cơ quan an ninh điều tra lấy lời khai. Theo luật sư Lê Trần Luật thì việc xử ông Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù là một sự trả thù của chế độ cộng sản Việt Nam đổi với những người hoạt động trí thức.

Báo chính thống của Việt Nam đăng bài lên án các hoạt động của Trần Huỳnh Duy Thức và cộng sự.

Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Trần Huỳnh Duy Thức đã được Mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại California vinh danh cùng với 2 người khác là luật sư Lê Quốc Quân và ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vì những đóng góp cho nhân quyền tại Việt Nam.

.

Ngày 5 tháng 5 năm 2016, Trần Huỳnh Duy Thức bị chuyển từ trại Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Nghệ An.

Ngày 17/5/2016, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức cho hay: "Ngày 5/5, anh tôi bị cưỡng bức chuyển từ nhà tù Xuyên Mộc đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An. Anh ấy đã bị còng tay và bịt miệng suốt chuyến đi vì phản đối quyết định này". Tại nhà tù Nghệ An, ông Thức bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Ông Thức đã yêu cầu được gặp toàn thể gia đình gồm 14 người hôm 14/5. Cũng theo ông này, "Anh bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do, đồng thời thông báo với cả nhà việc tuyệt thực đến chết mới thôi từ ngày 24/5 để đòi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước".

.

Theo đài RFA, ông Thức đã tuyệt thực trong tù từ ngày 24 tháng 5 năm 2016 để phản đối việc ép ông đi Mỹ định cư. Một phong trào hưởng ứng thái độ bất khuất của Trần Huỳnh Duy Thức đã nổ ra bắt đầu bằng các cuộc tuyệt thực tập thể từ ngày 24 tháng 5. Ngày 27/5 một trong những người tham gia cuộc tuyệt thực bên ngoài nhà giam có Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghệ Khoa học. Sau khi có sự vận động của gia đình và những người ủng hộ, ông Thức dừng tuyệt thực ở ngày thứ 15.

.

Ngày 3 tháng 2 năm 2017, trả lời phỏng vấn của VOA, ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết ông Thức kiên định về lập trường, là sẽ không ra nước ngoài tị nạn. Ông Tân cũng cho hay ông Thức không được nhà chức trách xem xét giảm án vì ông Thức vẫn khẳng định ông "không có tội để phải nhận tội".

.

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, RFA đưa tin ông Thức đã lại tuyệt thực từ ngày 13 tháng 8 trong tù để phản đối yêu cầu nhận tội từ phía công an để đổi lại lệnh đặc xá, cùng với đó ông cũng phản đối những ngược đãi của trại giam đối với mình.

Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2018, ông Trần Văn Huỳnh, cha ruột của ông Thức, đã gửi thư đến các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế "cùng lên tiếng giữ lại tính mạng" của ông Trần Huỳnh Duy Thức, "trước đe dọa đã tính từng ngày" do tuyệt thực dài ngày.

Ngày 16 tháng 9 năm 2018, ông Thức đã ngừng tuyệt thực sau khi được gia đình khuyên can.

.

Tháng 10 năm 2020, Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực để yêu cầu Tòa án xem xét đơn yêu cầu miễn thời hạn tù còn lại vì mức án mới cho tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" tính từ năm 2015 chỉ có thời hạn 5 năm. Đến cuối tháng 11, Thức tiếp tục tuyệt thực để đòi Tòa án phải trả lời đơn thư của mình. Ông cũng tuyên bố sẽ "tuyệt thực đến chết" nếu không nhận được trả lời của Tòa án.

.

Ngày 20 tháng 9 năm 2024, gia đình ông Thức được tin từ công an khu vực rằng ông đã được trả tự do. Theo thông tin từ gia đình ông Thức thì vào lúc 11 giờ 43 phút trong cùng ngày 20 tháng 9, ông Thức đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sân Nhất và đến 4 giờ sáng ngày 21 tháng 9 hôm sau thì ông gọi điện báo gia đình đến đón ông tại UBND Phường 13, Quận Tân Bình.

.

Việc trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức diễn ra trước điểm thời mãn hạn tù của ông là 8 tháng. Sự việc này được đánh giá là một động thái của chính quyền Việt Nam trước chuyến đi của chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ vào ngày 21 tháng 9 (1 ngày sau khi ông Thức được trả tự do), nhằm xoa dịu những cáo buộc vi phạm nhân quyền từ chính phủ Mỹ đối với Việt Nam.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Hu%E1%BB%B3nh_Duy_Th%E1%BB%A9c

.

⦿ ---- LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN từ cựu tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức (Facebook)

Kính thưa quý đồng bào thân yêu,

Cuối cùng tôi đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè, thân hữu và đồng bào thân yêu, những người đã che chở và chia sẻ với tôi những năm tháng gian truân và hào hùng của quãng thời gian dài gần 16 năm qua.

Dù cách trở tù đày, tôi vẫn luôn cảm nhận sự đồng cảm và tiếp sức của mọi người thông qua sự quảng bá rộng rãi các bài viết của tôi từ nhà tù, đặc biệt sự ủng hộ đồng lòng những cuộc tuyệt thực mang thông điệp quan trọng của tôi.

Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu ấy của bè bạn trong và ngoài nước, nhất là các cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ, EU, Đức, Pháp, Úc và Canada, các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền, các hãng truyền thông và báo chí hải ngoại cũng như quốc tế.

Đặc biệt, tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các thành viên trong gia đình tôi, những người đã dành cho tôi tình yêu thương vô bờ bến, và phải chịu đựng nỗi đau cùng sự dày vò tinh thần và thể xác, thậm chí còn lớn hơn những gì tôi đã trải qua.

Chắc hẳn quý bạn đang muốn nghe những câu chuyện về nghịch cảnh mà tôi đã đối diện trong thời gian qua. Có rất nhiều câu chuyện như vậy cần được kể ra, nhưng xin hẹn mọi người dịp sau khi thuận tiện.

Duy có một điều khá khôi hài mà tôi muốn kể ngay với quý bạn lúc này. Đó là việc tôi bị ĐẶC XÁ CƯỠNG BỨC, một chuyện có thể nói là vô tiền khoáng hậu ở đất nước này.

Ngày 19/9/2024, đại diện của Trại giam số 6 thừa lệnh Bộ Công an thông báo với tôi rằng Chủ tịch nước muốn đặc xá cho tôi trước thời hạn, và yêu cầu tôi làm đơn xin đặc xá.

Tất nhiên, ngay lập tức tôi từ chối nhận đặc xá, và không ký vào đơn từ nào cả. Lý do là vì tôi phải được trả tự do theo đúng quy định mới của Bộ luật Hình sự hiện hành về hành vi mà tôi bị cáo buộc vi phạm, chứ tôi không cần ra tù nhờ sự đặc xá đó.

Vậy mà vào lúc 17g45 ngày 20/9/2024, hơn 20 người của Trại giam số 6 đã xông vào buồng giam đọc thông báo rằng Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá số 940 ngày 20/9/2024 về việc "đặc xá" cho tôi. Vì vậy tôi trở thành người tự do và không có quyền tiếp tục ở lại trại giam. Tôi phản ứng ngay rằng tôi không có tội cũng như lý do gì để nhận đặc xá và sẽ không đi đâu cả.

Thế là họ cưỡng bức, khiêng tôi ra khỏi cổng nhà tù trước sự phản đối của các anh em tù chính trị ở đó, rồi đưa tôi lên xe ra sân bay Vinh. Cuối cùng tôi bị buộc phải lên máy bay trong chuyến muộn vào Sài Gòn.

Một cách mặc nhiên, tôi đã góp phần quan trọng vào sự hỗ trợ chuyến công du Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước, một chuyến đi mang hy vọng về sự chuyển đổi mạnh mẽ cho đất nước trong tương lai. Các nhân viên an ninh bày tỏ sự vui mừng khi tôi bước lên máy bay và xin chụp một tấm hình kỷ niệm với tôi.

Bây giờ tôi lại muốn chia sẻ với mọi người đôi chút về tương lai. Hãy tin rằng dân tộc ta đang bước vào một cuộc chuyển mình vĩ đại không thể đảo ngược. Đó là tiến trình chuyển đổi ôn hòa được dẫn dắt bởi Trào lưu mềm với năng lượng mềm, giúp chuyển hóa mọi năng lượng giận dữ tích tụ bao đời. Điều tốt đẹp đó đang đến gần hơn bao giờ hết. Mong quý đồng bào giữ vững niềm tin!

Hẹn sớm gặp lại mọi người.

Trần Huỳnh Duy Thức

Nguồn: https://www.facebook.com/tranhuynhduythuc

.