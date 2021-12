luật gia Harry Litman: Trump có thể bị trát đòi ra Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra để trả lời về cản trở đếm phiếu đại cử tri - SG không có kế hoạch bắn pháo hoa, đón năm mới 2022 theo cấp độ dịch. Một số F0 ở Hà Nội phải tự tìm 'bác sĩ mạng' vì phường quá tải. Tăng hạn dùng 3 tháng vaccine phòng COVID-19 Pfizer. An Giang bỏ giới nghiêm đêm. Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Sẽ rất căng nếu biến chủng Omicron có mặ

SG không có kế hoạch bắn pháo hoa, đón năm mới 2022. Tăng hạn dùng 3 tháng vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Vụ Cty Việt Á nâng khống giá Kít xét nghiệm COVID-19: Chi hoa hồng 'khủng' cho cán bộ. Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận có mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Một công ty gửi đơn lên Bộ Công an đòi Việt Á trả lại tiền chênh lệch.

- luật gia Harry Litman: Trump có thể bị trát đòi ra Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra để trả lời về cản trở đếm phiếu đại cử tri

- Kinzinger: Ủy ban Điều Tra Bạo Loạn đang xét có phải Trump đã có tội hình sự cản trở xác minh phiếu bầu 2020

- Cậu Donald Trump Jr. nói với giới trẻ bảo thù: vâng lời Chúa Jesus sẽ chẳng tới đâu, vì ôn hòa là sẽ thua

- Roger Stone im lặng ở Hạ Viện, về nhà tố cáo Steve Bannon là Tư lệnh tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021

- Cựu ứng viên PTT Sarah Palin: bà và các con không chích vaccine ngừa COVID, chích là bước qua xác của bà

- sau khi TNS Joe Manchin (Dân Chủ) nói sẽ chống "Build Back Better": GDP 2022 Hoa Kỳ sẽ suy giảm

- TNS \Manchin chống dự luật Biden vì dân nghèo sẽ xài tiền trợ cấp mua ma túy, sẽ nghỉ bệnh để đi săn, đi câu

- bài viết USA Today: dân cử nào dính tới bạo loạn 6/1/2021 đều phải đuổi ra khỏi Quốc Hội vì tội phản quốc.

- tín đồ Tin Lành, Công Giáo: hồi phục sau đại dịch, dự thánh lễ trực tiếp hàng tuần cũng đã giảm, so với 2019

- Cầu thủ quần vợt TQ Bành Soái nói: chưa bao giờ tố cáo cựu Phó Thủ Tướng Trương Cao Lệ hiếp dâm cô

- Israel chận Omicron, cấm bay tới 10 nước: Mỹ, Canada, Ý, Bỉ, Đức, Hung, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco.

- San Jose: cụ bà Lynn Nguyen đụng xe, gây thương tích nhẹ, liền bỏ chạy, đụng chết người khác, chạy tiếp, bị bắt

- HỎI 1: Dân Đài Loan sẽ giàu hơn dân Nhật Bản vào năm 2028? ĐÁP 1: Đó là theo JCER.

- HỒ SƠ: "Lào –Trung Quốc: một tuyến đường sắt xây trên núi nợ"... Bản tin RFI.

QUẬN CAM (VB-20/12/2021) --- Sau khi Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-WV) tiết lộ rằng ông sẽ không ủng hộ kế hoạch "Build Back Better" (Xây Dựng Lại Tốt Hơn) của Tổng Thống Biden, cũng gọi là dự luật hạ tầng con người, chứng khoán tương lai Dow Futures lập tức sụt giảm.

Tới chiều Chủ Nhật, một ngân hàng lớn của thế giới cảnh báo là họ sẽ điều chỉnh bản tiên đoán về GDP (tổng sản lượng quốc dân) của Hoa Kỳ. Công ty tài chánh Investors.com cũng tiên đoán thị trường chứng khoán sẽ giảm vào Thứ Hai 20/12/2021.

Sau khi TNS Manchin trả lời phỏng vấn của Fox News vào sáng Chủ Nhật, ngân hàng Goldman Sachs đưa ra ước đoán rằng dự luật của Biden bây giờ chưa có tới 50% cơ hội để Quốc Hội thông qua. Và ngân hàng hạ thấp tiên đoán GDP năm 2022 của Hoa Kỳ. Nghĩa là, theo James Pethokoukis, bình luận gia CNBC, chỉ riêng 1 quyết định của cá nhân TNS Manchin đã làm kinh tế Mỹ sụt giảm.

--- Tại sao Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-WV) đổi ý để chống lại gói dự luật Tái Thiết Tốt Hơn trị giá 1.75 ngàn tỷ đôla của TT Biden? Theo báo HuffPost, TNS Manchin nói trong Thượng Viện trong khi thảo luận về dự luật của Biden rằng dân nghèo Hoa Kỳ sẽ lạm dụng các trợ giúp xã hội do Biden đưa ra.

Hai nguồn tin ẩn danh từ Thượng Viện nói với báo HuffPost rằng Manchin nói rằng các bậc phụ huynh nghèo sẽ dùng tiền tăng trợ cấp hàng tháng "tín dụng thuế cho gia đình có trẻ em" do Biden đề nghị vào ma túy.

Manchin cũng nói rằng dự luật của Biden có khoản công nhân Mỹ nghỉ bệnh được trả lương sẽ bất lợi cho kinh doanh, vì nhiều người Mỹ sẽ lấy cớ bệnh để nghỉ có lương để rồi họ sẽ đi săn, đi câu. Các nhận xét của Manchin đã làm kinh ngạc các Thượng nghị sĩ Dân Chủ đang bênh vực cho dự luật.

--- Israel ra lệnh cấm người dân bay tới Hoa Kỳ chỉ vài giờ sau khi 10% hành khách từ 1 chuyến bay từ Miami xét nghiệm có biến chủng Omicron của COVID-19. Lệnh cấm du hành tới Mỹ hiệu lực từ Thứ Ba. Hiện thời Israel đã có 134 người dính Omicron và thêm 307 người tình nghi dính Omicron.

Vài giờ sau, chính phủ Israel hôm Thứ Hai đưa ra lệnh mới, đưa 10 quốc gia vào danh sách cấm bay vì lo biến chủng Omicron: cấm tất cả các chuyến bay từ Israel tới Mỹ, Canada, Italy, Belgium, Đức quốc, Hungary, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco.

--- Trong bài viết trên USA Today, nhà văn Jill Lawrence viết rằng bất kỳ dân cử nào liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021 đều cần phải bị trục xuất ra khỏi Quốc Hội vì tội phản quốc. Lawrence dẫn ra các ý kiến từ các chuyên gia pháp lý, nói rằng dân cử dính tới bạo loạn để phải bị quy trách nhiệm và phải bị truy tố vì đã đưa Hoa Kỳ tới chỗ nguy hiểm.

Trong bài cũng lý luận rằng không chỉ dân cử liên bang, mà tất cả dân cử cấp tiểu bang nào tìm cách lật ngược kết quả bầu cử 2020 đều phải bị điều tra để truy tố.

Tác giả nhắc lại quá khứ, rằng 15 Thượng nghị sĩ đã bị trục xuất, trong đó một người vào năm 1797 vì âm mưu trao đất cho Anh quốc, và hơn 60 năm sau trục xuất 14 người vì ủng hộ phiến loạn Miền Nam Hoa Kỳ. Bài viết dẫn ra ý kiến của 3 luật gia Laurence Tribe, Barbara McQuade và Joyce White Vance.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 19/12 đến 16h ngày 20/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.977 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 14.966 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.127 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 9.000 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.612), Bến Tre (985), Cà Mau (967), Tây Ninh (947), Đồng Tháp (786), Cần Thơ (773), Khánh Hòa (709), TP. Hồ Chí Minh (687), Vĩnh Long (596), Bạc Liêu (552), Sóc Trăng (448), Bình Định (411), Tiền Giang (347), Hậu Giang (342), Trà Vinh (329), Kiên Giang (302), Đồng Nai (284), Hưng Yên (276), Bà Rịa - Vũng Tàu (273), An Giang (270), Thanh Hóa (246), Phú Yên (237), Thừa Thiên Huế (228), Bình Thuận (222), Bắc Ninh (212), Lâm Đồng (174), Bình Dương (155), Đà Nẵng (142), Quảng Ninh (136), Quảng Nam (129), Nghệ An (116), Gia Lai (97), Hải Phòng (95), Hà Giang (85), Bình Phước (78), Đắk Nông (63), Hòa Bình (59), Lạng Sơn (52), Ninh Thuận (50), Thái Bình (46), Long An (46), Nam Định (45), Vĩnh Phúc (44), Ninh Bình (39), Sơn La (34), Quảng Ngãi (31), Hải Dương (31), Quảng Bình (29), Quảng Trị (24), Hà Nam (21), Bắc Giang (21), Hà Tĩnh (16), Phú Thọ (16), Kon Tum (12), Thái Nguyên (10), Yên Bái (10), Tuyên Quang (9), Lào Cai (3), Cao Bằng (3), Điện Biên (3), Lai Châu (1).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 19/12 đến 17h30 ngày 20/12 ghi nhận 225 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (56) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Đồng Nai (1), Cà Mau (1), Long An(1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (30), An Giang (22), Bình Dương (16), Bến Tre (14), Sóc Trăng (11), Tiền Giang (11), Vĩnh Long (9), Long An (8 ), Đồng Tháp (8 ), Cần Thơ (8 ), Bình Thuận (7), Khánh Hòa (4), Cà Mau (3), Gia Lai (2), Đắk Nông (2), Lâm Đồng (2), Bình Phước (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Kiên Giang (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Bịnh Định (1), Đà Nẵng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 244 ca.





Tăng hạn dùng 3 tháng vaccine phòng COVID-19 Pfizer: Địa phương nào để vaccine hết hạn, Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm. Việc tăng hạn dùng đối với vaccine phòng COVID19 Pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy, Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm. Ngày 20/12, Bộ Y tế cho biết đã gửi Công văn số 10747/BYT-QLD về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty đến UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.





Gặp các dấu hiệu cảnh báo suy hô hấp sau, F0 điều trị tại nhà cần liên hệ y tế ngay. Khi có cảm giác tức ngực, khó thở, không thể nói hết câu dài, trọn vẹn một câu, đó là tín hiệu gợi ý F0 điều trị tại nhà bị suy hô hấp, cần liên hệ y tế ngay. Theo dữ liệu thống kê của Bộ Y tế cập nhật tới hết ngày 19/12, cả nước hiện có hơn 240.000 trường hợp F0 điều trị tại nhà. Riêng tại Hà Nội, gần 4.500 bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc mức độ nhẹ đang cách ly điều trị tại nhà, trong tổng số hơn 13.600 ca đang điều trị, theo Sở Y tế.

Một số F0 ở Hà Nội phải tự tìm 'bác sĩ mạng' vì phường quá tải. Số ca COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, không ít bệnh nhân loay hoay tìm cách điều trị tại nhà khi chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời của y tế địa phương. Trong nhóm tư vấn hỗ trợ F0 điều trị tại nhà của các bác sĩ quân y, nhiều người gửi câu hỏi nhờ tư vấn và cho biết chưa nhận được sự hỗ trợ của y tế địa phương. Bà Nguyễn Thị Trang - điều dưỡng ở Trạm y tế phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng - xác nhận có trường hợp F0 điều trị tại nhà nhưng không được cấp phát thuốc. Bà Trang cho biết hôm nay (20-12) phường mới nhận được túi thuốc của Sở Y tế cấp nên trước đó chỉ hướng dẫn bệnh nhân chứ không cấp thuốc. "Phường đang hướng dẫn điều trị hơn 120 F0 tại nhà. Đây là con số lớn so với nhân viên y tế của phường. Chúng tôi không thể ngày nào cũng gọi cho F0 được. Chúng tôi đã làm việc hết công suất, rất mong được sự thông cảm của người dân", bà Trang nói.





Hải Phòng dừng nhiều hoạt động khi số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng vọt. Trước tình hình số ca mắc mới liên tục tăng, đặc biệt lo ngại sự xâm nhập của biến thể Omicron vào cộng đồng, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo dừng hoạt động tập trung đông người, hoạt động vui chơi giải trí và hạn chế nhiều hoạt động khác theo từng cấp độ dịch mỗi địa bàn. CDC Hải Phòng vừa thông tin, ngày hôm nay, toàn thành phố đã ghi nhận số ca dương tính. SARS-CoV-2 tăng vọt với 324 ca, nâng tổng số ca F0 trên địa bàn lên 4.457ca. Đây là con số F0 lớn nhất từ trước tới nay mà địa phương này ghi nhận được trong ngày.

Bộ Khoa học và Công nghệ gỡ tin 'WHO chấp thuận kit test của Công ty Việt Á' trên trang web chính thức. Ngày 20/12, thông tin “WHO chấp thuận kit test của Công ty Việt Á” trên trang web chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được gỡ xuống. Trước đó, thông tin này được đăng tải trên website chính thức của Bộ vào ngày 26/4/2020. Bài viết “Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận" trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu: “Ngày 24/4, Tổ chức Y tế thế giới đã chấp thuận bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học - Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất. WHO đã đánh giá bộ kit theo quy trình danh sách khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00". Tuy nhiên, ngày 20/10/2020, WHO công bố báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của WHO thẩm định bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á là “Không được chấp nhận”.





Vụ Cty Việt Á nâng khống giá Kít xét nghiệm COVID-19: Chi hoa hồng 'khủng' cho cán bộ. Quá trình điều tra, đến nay, C03 Bộ Công An đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán Kít xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng; Phan Quốc Việt đã chi gần 30 tỷ đồng tiền “hoa hồng” ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương; câu kết với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ chỉ định thầu và đẩy giá Kít cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Cơ quan điều tra xác định, Công ty Việt Á đã cung ứng Kít xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Trúng thầu tại nhiều bệnh viện. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can, trong đó, có ông Phan Quốc Việt (SN 1980)- người sáng lập đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá Kít xét nghiệm COVID-19.

Một công ty gửi đơn lên Bộ Công an đòi Việt Á trả lại tiền chênh lệch. Sau khi biết đã mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á với giá cao, một công ty thủy sản ở Sóc Trăng đã có đơn gửi Bộ Công an và công an tỉnh này, đề nghị Việt Á trả lại tiền phần chênh lệch. Chiều tối 20-12, ông Võ Văn Phục - tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (tỉnh Sóc Trăng) - cho biết đã có đơn gửi Bộ Công an và Công an tỉnh Sóc Trăng để báo cáo tình hình giao dịch với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Ông Phục cho biết từ ngày 30-7 đến 11-10-2021, công ty của ông 4 lần mua hóa chất phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR của Công ty Việt Á. Cụ thể, công ty của ông đã mua 5.200 kit test với số tiền trên 2,1 tỉ đồng, trong đó có 480 kit khuyến mãi. Nhằm chia sẻ khó khăn với tỉnh Sóc Trăng, công ty đã tặng CDC tỉnh Sóc Trăng 2.112 kit, còn lại công ty sử dụng.

Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận có mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Liên quan bộ kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận đã từng mua và sử dụng kit xét nghiệm của công ty này. Riêng tỉnh Đồng Nai, ông Bạch Thái Bình Giám đốc CDC từ chối trả lời phóng viên VOV về việc có mua kit test của Công ty Việt Á hay không., đón năm mới 2022 theo cấp độ dịch. Không có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới 2022 nếu ở cấp độ dịch 1, 2; tạm dừng hoặc giảm quy mô nếu dịch ở cấp độ 3, 4. UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động đón năm mới 2022, chia làm hai phương án cho cấp độ dịch 1, 2 và 3, 4.. Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên, nếu các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không thực hiện tốt, tình hình sẽ rất căng thẳng nếu chủng Omicron xuất hiện tại Việt Nam hoặc có mặt tại TPHCM, vì biến chủng mới lây lan nhanh hơn gấp nhiều lần so với các chủng cũ. Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, sáng 20/12, biến chủng Omicron đã có mặt ở khoảng 90 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một số nơi đã có những quy định nghiêm ngặt hơn, siết chặt các hoạt động. “Nếu các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không được thực hiện tốt, tình hình sẽ rất căng thẳng, nếu biến chủng mới tới Việt Nam hoặc có mặt tại địa bàn TPHCM. Qua các số liệu của một số nước, biến chủng Omicron có sự lây lan hơn gấp nhiều lần so với các chủng cũ”, ông Nên cảnh báo và cho rằng, trong giai đoạn này, mọi người dân cần phải thay đổi tâm thế, thói quen để thích ứng với việc sống chung với COVID-19, ngay cả khi có biến chủng mới.ừ ngày 20/12, An Giang ngừng áp dụng biện pháp yêu cầu người dân không ra đường từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trừ các địa phương thuộc cấp độ 4. Ngày 20/12, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, tình hình dịch bệnh trên tỉnh đã được kiểm soát; hiện An Giang đang thuộc cấp độ dịch cấp 2. UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản về việc áp dụng tạm thời các biện pháp phòng chống Covid-19 tỉnh.---Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) nói hôm Chủ Nhật 19/12/2021 rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đang suy xét xem có phải cựu Tổng Thống Trump đã phạm tội hình sự khi cản trở việc xác minh kết quả bầu phiếu 2020.Kinzinger là một trong 2 Dân Biểu Cộng Hòa trong Ủy Ban, nói trên CNN rằng ông chưa sẵn sàng nói là ông tin TRump có hay không phạm luật, nhưng "vào cuối cuộc điều tra của chúng tôi, khi bản phúc trình đưa ra, chúng tôi sẽ có ý kiến minh bạch... để làm hồ sơ cho Bộ Tư Pháp. Không ai đứng trên pháp luật được. Và nếu Tổng Thống một cách ý thức cho phép bạo loạn 6/1/2021 xảy ra, và như thế là phạm tội hình sự, ông ta cần bị quy trách nhiệm."---về bạo loạn 6/1/2021, cựu công tố liên bang Harry Litman, cũng từng giữ chức Thứ Trưởng Tư Pháp thời chính phủ Bill Clinton, thú nhận rằng ông không mong đợi ủy ban tiến xa, nhưng bây giờ sau nhiều tuần lễ, ông nói đã thấy Ủy Ban đã nghiêm túc điều tra các cựu viên chức của Trump.Ủy Ban đã lập hồ sơ quy Steve Bannon vào tội hình sự là coi thường trát đòi của Quốc Hội, và Bộ Tư Pháp đã truy tố đương sự. Ủy Ban Và khoáng đại Hạ Viện đã bỏ phiếu để quy cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows vào tội coi thường Quốc Hội.Litman cũng nói trên MSNBC rằng Quốc Hội đã thu thập đủ chứng cớ cho thấy Trump cố ý cản trở việc đế phiếu đại cử tri trong ngày Lưỡng Viện họp để đếm vào hôm 6/1/2021. Do vậy, Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn có thể sẽ gửi trát đòi để buộc Trump ra trả lời các câu hỏi liên hệ với ngày 6/1/2021.---của AP-NORC Center for Public Affairs Research cho thấy số lượng giáo dân đi nhà thờ hằng tuần suy giảm trong đời đại dịch, bây giờ tăng trở lại nhưng cũng vẫn không đông như thời kỳ 2019, trước đời đại dịch.Các nhà thờ Tin Lành Phúc âm (Evangelical Protestants): Hiện nay, 37% nói rằng họ dự thánh lễ trực tiếp ít nhất là hàng tuần (nghĩa là, có thể nhiều lần/tuần), trong khi 42% nói như thế trong năm 2019. Chỉ có 11% nói họ dự thánh lễ trực tiếp thường xuyên như thế trong tháng 5/2020.Công Giáo La Mã (Catholics): Trong thăm dò mới, 26% nói họ dự thánh lễ trực tiếp ít nhất là hàng tuần, trong khi 30% nói như thế trong năm 2019. Trong thăm dò 2020, giữa thời đại dịch, nhiều giám mục đặc miễn cho giáo dân không cần dự thánh lễ hàng tuần, chỉ 5% nói họ trực tiếp đi nhà thờ ít nhất hàng tuần.---đã bị cảnh sát San Jose bắt giam, sau khi lái xe chạy khỏi một tai nạn xe lại gây ra tai nạn xe khác, đụng chết 1 người rồi cũng bỏ chạy. Bà cụ Lynn Nguyen, 71 tuổi, đã lái xe đụng sau xe của Hillary Lopez, 35 tuổi, làm Lopez tử thương hôm Thứ Năm, theo tin của cảnh sát nói với đài KTVU.Cảnh sát kể rằng bà Nguyen ban đầu đụng xe một người, không gây thương tích trầm trọng, nhưng rồi bà Nguyen phóng xe chạy luôn, không ngừng lại xem tai nạn ra sao. Trong khi phóng chạy, về phía bắc trên đường Senter Road, bà Lynn Nguyen đụng vào sau chiếc xe Toyota Prius do Lopez lái, và rồi cũng không ngừng xe lại, cứ chạy mãi, cho tới khi chiếc xe 2005 BMW 530i của bà Nguyen tự dưng ngừng lại, không chạy được nữa.Cứu thương đưa Lopez vào bệnh viện, nhưng Lopez sau đó chết tại bệnh viện. Lynn Nguyen bị thương nhẹ, đang bị giam ở nhà tù Santa Clara Jail về tội ngộ sát khi đụng xe, và 2 tội đụng xe bỏ chạy.---nói với một nhóm giới trẻ bảo thù hôm Chủ Nhật rằng, nếu cứ đi theo con đường hòa bình như Kinh Thánh Ky Tô dạy thì sẽ không dẫn tới đâu. Nói chuyện trước hội nghị Turning Point USA tại Arizona, cậu Trump ca ngợi nhóm này là tuyến đầu tự do.Cậu nói, "Và nếu chúng ta liên kết nhau, chúng ta có thế tấn công các định chế này. Đó là nơi chúng ta đã đi sai đường trong thời gian quá lâu." Theo cậu con của cựu Tổng Thống TRump, người bảo thủ trước giờ quá hiền lành, trong khi người cấp tiến chơi hung bạo. Cậu nói, người bảo thủ "đừng chìa má bên kia cho người ta tát như Kinh Thánh dạy. Vì sẽ chẳng tới đâu, và sẽ cứ mãi thua."---mới đầu tuần này ra trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn xin giữ im lặng theo Tu Chánh Án số 5 để tránh sơ hở lời khai là tự kết tội. Thế nhưng sáng Chủ Nhật 19/12/2021, Stone mở miệng. nói trên mạng cực hữu Telegram rằng chính SteveBannon là chủ mưu vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021.Stone viết rằng nhiều phần là, chính Bannon ban lệnh xuất quân, xui giục những người yêu nước vào các vị trí nguy hiểm, và "kẻ tay mơ Steve Bannon sẵn sàng làm các thứ điên khùng như thế để nịnh TRump, trong khi Trump không hứng thú gì với mấy thứ cà chớn của Bannon."---nói hôm Chủ Nhật 19/12/2021 rằng cô chưa bao giờ tố cáo cựu Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ) hiếp dâm cô.Cô nói bằng tiếng Trung Hoa trước ống kính thông tấn Lianhe Zaobao, một cơ quan truyền thông của chính phủ Singapore, bên lề sự kiện trượt tuyết ở Thượng Hải mà cô tham dự.Cô cũng nói rằng bản văn ngày 2/11/2021 trong đó viết rằng Trương Cao Lệ tấn công tình dục cô "chỉ là chuyện riêng tư." Về chuyện cô biến mất trong ba tuần lễ, cô nói có nhiều hiểu nhầm, không nên diễn dịch chệch hướng.Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận không tin vào lời "cải chính" của cô, vì nghĩ rằng cô đang bị quản thúc và áp lực.---nêu cao lập trường chống chích ngừa vaccine chống COVID-19 hôm Chủ Nhật, nói trong hội nghị AmericaFest của tổ chức bảo thủ Turning Point USA rằng bà và các con không chích ngừa và sẽ không chích ngừa.Bà nói trong khi đám đông vỗ tay, trả lời phỏng vấn của Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point rằng phải bước qua xác của bà mới có chuyện chích ngừa. Bà Palin từng nói bà dính COVID-19 hồi tháng 3/2021.---Dân Đài Loan sẽ giàu hơn dân Nhật Bản vào năm 2028?: Đó là theo JCER. Theo nghiên cứu mới của viện nghiên cứu kinh tế Nhật Bản Japan Center for Economic Research (JCER), dân Đài Loan tính theo đầu người sẽ giàu hơn dân Nhật Bản vào năm 2028. JCER cũng tiên đoán dân Nam Hàn tính theo đầu người sẽ giàu hơn dân Nhật Bản vào năm 2027.Chi tiết:---"Lào –Trung Quốc: một tuyến đường sắt xây trên núi nợ"... Bản tin RFI.ngày 19/12/2021Ngày 18/12/2021 Vientian thông báo mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại. Lào kỳ vọng đường xe lửa vừa khánh thành nối thủ đô Vientiane với Côn Minh của Trung Quốc tạo đà cho ngành du lịch hậu giai đoạn Covid-19. Nhưng trước mắt, giới phân tích báo động: Lào đang rơi vào bẫy nợ Trung Quốc.

Hơn hai tuần đường xe lửa Vientiane - Côn Minh bắt đầu hoạt động câu hỏi đặt ra là Lào có khả năng thanh toán «món nợ khổng lồ» cho Trung Quốc hay không?

Hôm 03/12/2021 khi cắt băng khánh thành tuyến đường xe lửa mới nhất này, chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith tuyên bố «giấc mơ của người dân lào nay trở thành hiện thực» và ông báo trước, «một thời đại mới về phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại đang mở ra» cho đất nước. Chính quyền kỳ vọng bắt đầu «thu về được lãi kể từ năm 2027».

Qua cầu truyền hình, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có lời chúc mừng một nước bạn có được tuyến đường sắt mới nhờ hợp tác trong khuôn khổ công trình Vành Đai Con Đường.

Hãng tin Pháp ngày 19/12/2021 không phác họa ra bức tranh màu hồng như quan điểm của lãnh đạo hai nước Lào và Trung Quốc. Lý do : tuyến đường xe lửa Vientiane –Côn Minh «được xây trên núi nợ».

Trung Quốc kiểm soát toàn bộ?

Nợ công của Lào hiện lên tới 13,3 tỷ đô la, tương đương với 75 % GDP và 47 % trong số đó trong tay chủ nợ Trung Quốc. Chỉ riêng đường xe lửa mới hoạt động trị giá gần 6 tỷ đô la.

Theo giới tài chính, đường xe lửa vừa được khánh thành đang đẩy nước Lào xích vào gần hơn quỹ đạo Trung Quốc. Trong báo cáo của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, Jonathan Andrew Lande thận trọng nêu lên câu hỏi: liệu rằng các bên có kỳ vọng quá nhiều vào những thành quả về kinh tế và thương mại từ tuyến đường sắt nối liền quốc gia có 7 triệu dân như Lào với vùng Con Minh bên Trung Quốc đem lại hay không? Có vay thì có trả, chính phủ Lào sẽ phải tăng thuế của dân để trả nợ cho Eximbank.

Vốn là một nước nghèo liệu rằng trả nợ một công trình trị giá 5,9 tỷ đô la có quá sức đối với 7 triệu dân Lào hay không?

Theo AidData, một nghiên cứu của viện đại học Mỹ William &Mary Trung Quốc nắm dao đằng chuôi: tổng dự án lên tuyến đường sắt Vientiane –Côn Minh tới 5,9 tỷ đô la. 30 % trong số đó do phía Lào đảm nhiệm; 70 % còn lại do một tổ hợp bao gồm ba tập đoàn nhà nước Trung Quốc đài thọ. Nhưng 70 % đó là một khoản tín dụng được chia ra như sau: 3,54 tỷ đô la do ngân hàng Eximbank của Trung Quốc cấp vốn; 2,36 tỷ được tài trợ từ vốn của tư nhân.

Riêng về phần nước Lào, để huy động được 730 tỷ đô la, chính quyền Vientiane đã phải ký giấy đi vay thêm 480 triệu. Chủ nợ cấp cho Lào số tiền này chính là Eximbank. Theo AidData hình thức chồng chéo này không hơn không kém là hiện tượng «nợ trá hình».

Câu hỏi kế tiếp là nếu như Vientiane không thanh toán nợ đáo hạn hay bị các «đối tác Trung Quốc bỏ rơi» thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Cũng nghiên cứu của đại học Mỹ nhắc lại trong khoản thời gian từ 2008 đến 2019 Vientiane đã vay của Trung Quốc 5 tỷ đô la tín dụng. Cơ quan thẩm định tài chính Moody's và Fitch Ratings cùng coi đó là «nợ xấu». AidData tiết lộ thêm «đầu năm 2021 Lào đã bị đe dọa vỡ nợ và đã phải điều đình với phía Trung Quốc» nhưng Bắc Kinh hiếm khi tỏ ra hào phóng với các con nợ.

Trung Quốc không có thói quen «xóa nợ hay kéo dài thời gian thanh toán»

Tháng 9/2021 Lào đã phải «bán lại cho Trung Quốc một công ty phân phối điện lực» với giá 600 triệu đô la để trả nợ cho… ngân hàng Trung Quốc. Fitch dự báo «những đợt chuyển nhượng kiểu này còn sẽ tiếp diễn».

AFP nhắc lại : Lào không là trường hợp duy nhất. Sri Lanka cũng đang trong hoàn cảnh tương tự sau khi «được» Trung Quốc xây dựng cho cảng Hambantota và vì không đủ khả năng thanh toán, từ 2017 hải cảng này được đặt dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc. Ben Bland thuộc viện nghiên cứu Úc, Lowy Institute không chút lạc quan cho rằng, «Vientiane không có sự chọn lựa nào khác» và cũng không bất kỳ một đối tác nào muốn thay thế vào chỗ của Trung Quốc» để đầu tư tại Lào.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211219-l%C3%A0o-%E2%80%93trung-qu%E1%BB%91c-m%E1%BB%99t-tuy%E1%BA%BFn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-s%E1%BA%AFt-x%C3%A2y-tr%C3%AAn-n%C3%BAi-n%E1%BB%A3

