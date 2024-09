- Đức Giáo Hoàng Francis lên án cả Trump và bà Harris: chống di dân và phá thai đều xấu xa như nhau - Bà Harris vận động phiếu cử tri gốc Mỹ Latinh kể cả trong sàn đấu quyền anh, sân thể thao bóng chày tại nhiều tiểu bang, sẽ tiếp cận 500.000 cử tri trong 30 ngày - Kết quả bầu cử 2024 sẽ chậm, vì phiếu qua thư nhiều, cần mở thư, làm phẳng, dò chữ ký cử tri, đưa vào máy đếm. Cả Dân Chủ, Cộng Hòa cù

Cập nhật: 352 người chết và mất tích do mưa bão, sạt lở. Đã có trên 1.001 tỷ đồng (gần 40,8 triệu USD) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

- Đức Giáo Hoàng Francis lên án cả Trump và bà Harris: chống di dân và phá thai đều xấu xa như nhau

- Bà Harris vận động phiếu cử tri gốc Mỹ Latinh kể cả trong sàn đấu quyền anh, sân thể thao bóng chày tại nhiều tiểu bang, sẽ tiếp cận 500.000 cử tri trong 30 ngày

- Kết quả bầu cử 2024 sẽ chậm, vì phiếu qua thư nhiều, cần mở thư, làm phẳng, dò chữ ký cử tri, đưa vào máy đếm. Cả Dân Chủ, Cộng Hòa cùng hối thúc bầu qua thư.

- Trump lặp lại: bà Harris là cộng sản, sẽ đưa Mỹ gây chiến với Putin, sẽ xóa sổ Israel trong vòng 2 năm

- Trump hù dọa: bà Harris sẽ gây ra Thế Chiến, sẽ có thảm sát hạt nhân. Trump lại [sai trái] bác bỏ chuyện hâm nóng địa cầu.

- Đài Fox News bi quan về Trump: bây giờ là Trump thua rồi, cần tăng tốc trở lại

- Tin đồn từ nội bộ Cộng Hòa: kêu gọi Melania bám sát vì nghi Trump dan díu kém trong sáng với bà trùm thuyết âm mưu Laura Loomer (xem hình Trump, Loomer ôm ấp)

- Nếu dân Israel được bầu phiếu tại Mỹ: 58% sẽ bầu cho Trump, 25% sẽ bỏ phiếu cho Harris và 17% nói chưa biết

- Bà Harris cam kết chấm dứt "yêu cầu bằng cấp không cần thiết" đối với một số công việc liên bang

- Biden kêu gọi Trump ngưng phun ra thuyết âm mưu di dân ăn thịt chó và mèo ở Springfield, Ohio

- Ohio: tin đồn ăn thịt chó, thịt mèo dẫn tới lời hăm dọa nổ bom, làm nhiều trường học ở Springfield đóng cửa, sơ tán

- Bà Harris trả lời phỏng vấn trên đài WPVI ở Philadelphia: hứa mở rộng tín dụng thuế trẻ em, tăng hỗ trợ tiền cho người mua nhà lần đầu và tăng khấu trừ thuế cho chi phí khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ. Hứa không lấy súng, chỉ muốn cấm vũ khí tấn công.

- 2 phi hành gia Mỹ trên Trạm vũ trụ quốc tế sẽ bầu phiếu từ không gian với tư cách cử tri Texas

- 2 cựu Tổng thống Obama và Clinton, cùng 2 cựu đệ nhất phu nhân, sẽ xuống đường vận động cho bà Harris

- Tòa Tối cao Pennsylvania phán: phiếu bầu qua thư có ngày ghi sai, hoặc quên ghi ngày sẽ không được đếm

- Bà Harris: sẽ tận lực vì ngừng bắn giữa Israel & Hamas.

- Bà Harris cảnh báo kế hoạch của Trump sẽ làm 1 hộ gia đình trung bình gánh thêm chi phí bổ sung 4.000 đô/năm.

- Trump họp báo ở Los Angeles: Israel sẽ bị xóa sổ trong 2 năm tới nếu Harris thắng cử

- Bạch Ốc: Mỹ sẽ chống các hoạt động thương mại bất công của TQ

- Trump họp báo: chính phủ Biden-Harris là bọn ngu, hăm dọa tước giấy phép đài ABC vì dám kiểm tra thực tế lời Trump nói trong cuộc tranh luận.

- Mỹ, Anh và Canada nối kết ngoại giao chống lại chiến dịch bơm tin giả của Nga

- Nhà văn, ngôi sao TV Rick Steves ủng hộ Harris

- Cố ý lây nhiễm COVID-19 gây ngộ sát: một phụ nữ Áo bị tòa phạt án treo 3 tháng và khoản tiền phạt 886,75 đô

- 10 nước tốt nhất để nghỉ hưu, thứ tự từ 1 tới 10: Thụy Sĩ, New Zealand, Bồ Đào Nha, Úc, Tây Ban Nha, Canada, Đan Mạch, Hoà Lan, Thụy Điển, Luxembourg. Riêng Hoa Kỳ xếp hạng 30.

- Tom Cruise chuyển lá cờ Olympic từ Paris đến Los Angeles sau Thế vận hội Paris 2024 là đóng phim chùa, miễn phí

- Tiệm giày Foot Locker: tiệm trên phố và bán trực tuyến trên mạng đều cùng quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ.

- 2 cơ sở của Amazon tại California sẽ đóng cửa, ảnh hưởng đến hơn 300 công nhân

- Quận Los Angeles: Cháy Phố Tàu, 6 người bị thương.

- Một tu sĩ làm việc tại một nhà thờ ở Quận Cam bị cáo buộc lạm dụng tình dục hai bé trai

- Quận Cam: Ông giáo làm nữ sinh có bầu, bị tạm nghỉ, điều tra.

- TIN VN. 352 người chết và mất tích do mưa bão, sạt lở.

- TIN VN. Đã có trên 1.001 tỷ đồng (gần 40,8 triệu USD) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

- TIN VN. Sẽ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Sài Gòn.

- HỎI 1: Hai thiên đường của Đảng Cộng Hòa -- Texas và Arizona -- lần lượt có tỷ lệ trẻ em không bảo hiểm nhiều nhất? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoa học ngạc nhiên: 4 loại cây mà khỉ đột (gorilla) vùng rừng Gabon dùng tự chữa bệnh có hoạt tính kháng khuẩn hy vọng có thể chữa bệnh cho người? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-14/9/2024) ⦿ ---- Kết quả bầu cử 2024 sẽ chậm. Đối với cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024, khả năng rất cao là sẽ không có người chiến thắng rõ ràng và ngay lập tức vào đêm bầu cử và kết quả ban đầu có thể gây ra ấn tượng sai lệch về người cuối cùng sẽ chiến thắng. Nhiều nhóm người Mỹ đã thay đổi thói quen bỏ phiếu của họ trong những năm gần đây, ngày càng dựa vào các lá phiếu gửi qua thư, mất nhiều thời gian hơn để kiểm đếm so với việc bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày bầu cử. Các tiểu bang có quy trình kiểm phiếu kéo dài, chẳng hạn như Arizona, đột nhiên trở nên cạnh tranh. Và cuộc đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dường như cực kỳ sít sao.

Nếu người chiến thắng không được công bố vào đêm bầu cử, điều đó không nhất thiết chỉ ra sự thất bại trong quá trình này. Nhiều khả năng, đó sẽ là kết quả của các biện pháp an ninh nghiêm ngặt cần thiết để kiểm phiếu gửi qua thư. Các quan chức bầu cử trên khắp đất nước đang cố gắng truyền đạt cho cử tri rằng việc phải chờ đợi nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày để có kết quả là điều không bất ngờ trong một cuộc bầu cử sít sao. Họ phản đối những người theo thuyết âm mưu có thể lợi dụng sự không chắc chắn này làm bằng chứng cho hành vi gian lận hoặc hành vi sai trái.

"Tôi vẫn phản đối thuật ngữ 'trì hoãn'", Al Schmidt, thư ký đảng Cộng hòa tại Pennsylvania cho biết. Ông cho biết, các lá phiếu sẽ được kiểm "nhanh nhất có thể và việc kiểm phiếu mất thời gian". Việc kiểm phiếu qua thư mất nhiều thời gian hơn vì có nhiều bước liên quan hơn. Cần phải áp dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau, bao gồm xác minh chữ ký và đảm bảo rằng cử tri không cố gắng bỏ phiếu trực tiếp. Các quan chức bầu cử phải mở các lá phiếu và làm phẳng chúng trước khi có thể đưa vào máy kiểm phiếu để kiểm.

Vào năm 2020, việc kiểm phiếu kéo dài sau đêm bầu cử đã bị Trump lợi dụng một cách sai trái làm bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử đã bị gian lận chống lại ông. Trump chỉ ra rằng các kết quả ban đầu cho thấy ông đang dẫn trước ở các tiểu bang chiến trường, trước khi tất cả các lá phiếu được kiểm. Đến khi chúng được kiểm xong hoàn toàn, Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng đảng Dân chủ đã "lật ngược" các lá phiếu khỏi ông và ủng hộ Joe Biden.

Tất nhiên, không có điều nào trong số này xảy ra. Thay vào đó, đó là kết quả của cái mà những người điều hành đảng Dân chủ gọi là "ảo ảnh đỏ", kết quả của việc nhiều đảng viên Dân chủ hơn đảng Cộng hòa lựa chọn bỏ phiếu qua thư, dẫn đến việc các phiếu bầu của đảng Dân chủ được ghi lại sau đó. Kết quả năm 2024 dự kiến ​​sẽ không kéo dài như năm 2020, khi cuộc đua không được gọi cho Biden cho đến thứ Bảy sau cuộc bầu cử. Một số tiểu bang đã cải thiện quy trình kiểm phiếu qua thư và các quan chức bầu cử trên khắp cả nước có nhiều kinh nghiệm hơn với quy trình này.

Cộng hòa đã thu hẹp khoảng cách trong việc sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư. Trong cuộc bầu cử năm 2020, đảng Dân chủ đã gửi 18 triệu lá phiếu gửi qua thư so với khoảng 10 triệu lá phiếu từ đảng Cộng hòa tại 20 tiểu bang, theo Election Project, một biên độ thậm chí còn lớn hơn ở một số tiểu bang dao động. Nhưng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, đảng Cộng hòa đã bù đắp được một khoản thâm hụt đáng kể. Đảng Dân chủ đã gửi 7,6 triệu lá phiếu gửi qua thư tại cùng 20 tiểu bang đó, so với 5,1 triệu lá phiếu từ đảng Cộng hòa. Năm nay, đảng Cộng hòa đang đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

Chiến dịch tranh cử của Trump và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa đã bắt đầu một chương trình có tên là Swamp the Vote nhằm khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm, bao gồm cả bỏ phiếu qua thư. Turning Point Action, một tổ chức Cộng hòa, có chương trình “Chase the Vote” tại nhiều tiểu bang, nhằm mục đích biến những người bỏ phiếu không thường xuyên thành những người bỏ phiếu sớm.

⦿ ---- Chiến dịch Harris đang triển khai nỗ lực lớn nhất từ ​​trước đến nay để tiếp cận cử tri gốc La-tinh, với khoản chi mới cho các đài phát thanh tiếng Tây Ban Nha và một đợt thúc đẩy tổ chức xung quanh các trận đấu quyền anh và bóng chày khi Tháng Di sản Tây Ban Nha Quốc gia (National Hispanic Heritage Month) bắt đầu từ cuối tuần này. Các khoản đầu tư này diễn ra khi cuộc bỏ phiếu sớm sẽ sớm bắt đầu ở một số chiến trường quan trọng, nơi có đông đảo cộng đồng người gốc La-tinh sinh sống, như Arizona, Nevada và Pennsylvania.

Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ phát biểu tại hội nghị thường niên của Viện Congressional Hispanic Caucus Institute vào thứ Tư 18/9, theo một quan chức cấp cao của chiến dịch, và Thống đốc Minnesota Tim Walz dự kiến ​​sẽ vận động cử tri gốc La-tinh ở các tiểu bang dao động trong những tuần tới. Những người đại diện cũng sẽ là một phần của kế hoạch đi lại, quan chức này cho biết trong các kế hoạch lần đầu tiên được chia sẻ với NBC News.

Dân biểu Adriano Espaillat, D-N.Y., Thượng nghị sĩ Ben Ray Lujan, D-N.M., và giám đốc chiến dịch của Harris Julie Chavez Rodriguez đều sẽ tham dự trận đấu quyền hạng siêu trung (super middleweight fight) rất được mong đợi giữa 2 võ sĩ Canelo Alvarez và Edgar Berlanga tại Las Vegas vào tối thứ Bảy tới, một ngày sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc mít tinh tại thị trấn này.

Các bảng quảng cáo di động có nội dung "Luchadora", một quảng cáo nhắm vào cử tri gốc La-tinh thảo luận về công việc của Harris tại biên giới và các hành động chống lại các băng đảng khi bà còn là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang California, sẽ được dựng gần địa điểm tổ chức vào tối hôm đó.

Ủy ban "Latinos con Harris-Walz" cũng sẽ tổ chức các sự kiện tại Michigan, với Dân biểu Chuy Garcia, D-Ill., tham dự sự kiện hậu trường của Detroit Tigers Hispanic Heritage vào thứ Bảy tới. Vào Chủ Nhật kế tiếp, Chavez Rodriguez sẽ là người dẫn đầu một "cuộc gọi gây quỹ" nhằm tiếp cận 500.000 cử tri trong 30 ngày, theo chiến dịch.

“Tháng Di sản Tây Ban Nha là thời điểm quan trọng để tôn vinh sự phong phú và đa dạng của các cộng đồng người Mỹ gốc La-tinh trên khắp đất nước”, Chavez Rodriguez nói với NBC News trong một tuyên bố. “Đây cũng là thời điểm quan trọng để chúng tôi tận dụng, khi chúng tôi tiếp tục tiếp cận cử tri người Mỹ gốc La-tinh về những lợi ích của cuộc bầu cử này, lá phiếu của họ sẽ quan trọng như thế nào trong việc quyết định cuộc đua này và đánh bại Trump cùng chương trình nghị sự chống người Mỹ gốc La-tinh của ông ta”.

Các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc La-tinh, bao gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra và Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona, sẽ tham gia các sự kiện ở Arizona và Pennsylvania. Chiến dịch của Harris cũng đang có kế hoạch tổ chức các cuộc tụ họp vào Ngày Độc lập Mexico vào thứ Hai, bao gồm các sự kiện tiếp xúc cử tri tại các nhà thờ.

Ngoài các sự kiện trực tiếp và công tác tổ chức, chiến dịch còn có kế hoạch dành 3 triệu đô la cho các quảng cáo mới trên đài phát thanh tiếng Tây Ban Nha từ ngày 15/9 đến ngày 15/10. Theo một viên chức cấp cao của chiến dịch, đây là một trong những khoản chi lớn nhất và "đáng kể nhất" cho phương tiện truyền thông tiếng Tây Ban Nha từ trước đến nay.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump, đã mô tả đối thủ đảng Dân chủ của mình là Kamala Harris là "cộng sản" trong cuộc vận động hôm Thứ Sáu của ông tại Las Vegas, Nevada. "Bạn có thích cái tên đồng chí Kamala Harris không?" Trump phát biểu trước khán giả và tiếp tục nói rằng Harris "cực tả hơn cả Bernie Sanders điên rồ". Cựu tổng thống cũng nói [Thượng nghị sĩ] Sanders "gần như điên rồ như [cựu Chủ tịch Hạ viện] Nancy Pelosi".

Trump chỉ trích Harris vì đã cố gắng "làm công chúng bối rối" để tin rằng bà không bao giờ ủng hộ những gì ông gọi là "chính sách cực tả". Sau những bình luận của ông, các video mà Harris nói về việc mua lại súng và cấm khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania đã được phát, trái ngược với những tuyên bố gần đây của bà về những vấn đề này. Thực tế, bà Harris từng bị Cộng Hòa chụp mũ vì 2 lý do: thân phụ là giáo sư đại học dạy môn triết, trong nhiều lý thuyết có triết học cộng sản, nhưng 3 cựu sinh viên của ông bây giờ là các nhà kinh tế nói rằng GS Donald J. Harris không phải cộng sản, chỉ là người dạy nhiều môn. Thứ nhì, bà Harris năm 2019 khi tranh cử Tổng Thống đưa ra chính sách "Medicare for all" -- một hình thức Y tế toàn dân kiểu nhiều nước Bắc Âu, nhưng vẫn giữ các hãng bảo hiểm tư --- và đã từ bỏ chính sách này khi trở thành ứng cử viên Phó cho Joe Biden, và không còn nhắc tới nữa.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Nevada hôm Thứ Sáu đã cảnh báo rằng việc bỏ phiếu cho Kamala Harris có nghĩa là ủng hộ một cuộc chiến tranh với Nga và có khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự. Trump nói, "Một phiếu bầu cho đồng chí Kamala Harris là một phiếu bầu cho một cuộc chiến tranh với Nga", và ông nói thêm, "Nếu bà ấy trở thành tổng thống, Israel sẽ bị xóa sổ". Ông chỉ trích lập trường của Harris về các vấn đề quốc tế và tuyên bố rằng ông sẽ ủng hộ Israel tốt hơn và giúp giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Thực tế, Trump nhiều lần nói rằng trong 24 giờ, Trump sẽ kết thúc chiến tranh Ukraine-Nga. Ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trump thắng cử. Hãy hình dùng cuộc chiến VN-TQ năm 1979, muốn hòa bình trong 24 giờ, nghĩa là cắt 6 tỉnh Miền Bắc VN cho TQ.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 Donald Trump cho biết ông lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh thế giới, đồng thời nói thêm rằng nó có thể kết thúc bằng một "cuộc thảm sát hạt nhân". Phát biểu trước đám đông trong một cuộc biểu tình ở Las Vegas, Trump tuyên bố ông là người duy nhất có khả năng giữ Hoa Kỳ tránh khỏi "Chiến tranh thế giới thứ ba". Cựu tổng thống chỉ trích giới lãnh đạo Hoa Kỳ hiện tại là "vô năng", nói rằng "người dân của chúng ta không biết họ đang làm gì".

Trước đây, Trump đã mô tả Thỏa thuận mới xanh là một "Trò lừa đảo mới xanh", nói rằng số tiền để tài trợ cho dự án này sẽ cần "nhiều tiền hơn mọi quốc gia trên thế giới có". Cựu tổng thống cũng nhận xét rằng ông không lo lắng về những gì ông mô tả là dự đoán chưa thành hiện thực về môi trường sẽ giết chết chúng ta trong 12 năm, nói thêm rằng đó "là một trò lừa đảo để kiếm thêm tiền". Thực tế, địa cầu hâm nóng là chuyện có thực: từ một thập niên nay, cháy rừng liên tục tàn phá California mỗi năm mỗi tăng, trong khi bờ biển mỗi năm mỗi sạt lở vì biển dâng cao. Tới mức nhiều công ty bảo hiểm rời bỏ California từ vài năm nay.

⦿ ---- Đài Fox News, trước giờ là ủng hộ Trump toàn tập, đưa ra thăm dò mới cho thấy rằng nếu bầu cử hôm nay, phần chắc là Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ thắng cử Tổng Thống. Người dẫn chương trình Bill Hemmer của Fox News đưa tin vào tối thứ Năm rằng cựu tổng thống đã mất lợi thế ở hai tiểu bang chiến trường quan trọng: Georgia và North Carolina. Mạng lưới tin tức bảo thủ này hiện coi đây là những cuộc đua “không cân sức”, cùng với Pennsylvania, Arizona, Nevada và Wisconsin.

Kết quả là, Harris đã dẫn đầu trong các dự đoán Xếp hạng Power Ranking của Fox với 241 phiếu đại cử tri so với 217 phiếu của Trump. Hemmer lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Harris vượt qua Trump trong các dự đoán của họ. Josh Krashaar, Chủ bút của báo Jewish Insider, đã tham gia cùng Hemmer và lưu ý rằng Harris có nhiều con đường hơn đáng kể để đạt được 270 phiếu đại cử tri so với Tổng thống Joe Biden.

Krashaar cho biết: “Bây giờ, với Georgia và North Carolina có vẻ cạnh tranh hơn rất nhiều, thì có nhiều khả năng hơn cho đảng Dân chủ. Bạn có thể—bạn có thể giành chiến thắng ở Georgia mà không nhất thiết phải giành chiến thắng ở Pennsylvania. Và rất nhiều tiểu bang Sun Belt mở ra một loạt khả năng cho lá phiếu của đảng Dân chủ”.

Tháng trước, Báo cáo chính trị Cook đã thay đổi tình trạng của North Carolina từ "thiên về đảng Cộng hòa" thành "không chắc chắn". Ngay sau đó, Fox News đã công bố cuộc thăm dò từ Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina cho thấy Harris đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa các tiểu bang quan trọng đó. Cuộc thăm dò đó cho thấy Harris dẫn trước hai điểm ở Georgia.

⦿ ---- Tin đồn từ nội bộ Cộng Hòa: Trump không cầm lòng nổi rất nhiều khi. Vào sáng thứ Bảy, một trong những người đồng dẫn chương trình "The Weekend" của MSNBC cho biết đã đến lúc Melania Trump tham gia nhiều hơn vào chiến dịch tranh cử tổng thống của chồng bà, hiện đang bị trật bánh vì mối quan hệ của ông với một kẻ gây tranh cãi cực hữu.

Theo cựu chủ tịch RNC (Ủy ban Cộng Hòa Quốc gia) Michael Steele, việc Donald Trump ngày càng tương tác nhiều hơn với phụ nữ cực hữu Laura Loomer không chỉ làm tổn thương ông với những người Cộng hòa khác mà còn làm dấy lên tin đồn ngoại tình vào thời điểm chiến dịch của ông đang chao đảo vì màn trình diễn tranh luận thảm hại của ông.

Như Steele đã nói với những người đồng dẫn chương trình của mình, việc Trump kiên quyết tiếp tục tấn công những người nhập cư hợp pháp ở Springfield, Ohio là một phần trong mối liên hệ của ông với Loomer, người nổi tiếng với việc tạo ra những tranh cãi giả tạo. Steele cũng bày tỏ sự thất vọng khi những lời nói dối ở Springfield tiếp tục được lan truyền.

Sau khi thừa nhận rằng Steele thực sự không muốn tham gia vào tin đồn về cuộc gặp gỡ giữa cựu tổng thống và Loomer, Steele đã phàn nàn với những người đồng dẫn chương trình của mình, "Điều gì ở chúng ta khiến chúng ta trở nên ngu ngốc đến mức tin vào thứ vớ vẩn này và chúng ta đẩy nó ra ngoài và chúng ta nâng nó lên?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Steele tiếp tục. "Bởi vì, bạn biết đấy, những người y hệt như Loomer trên thế giới, cô ta đang lừa đảo, cô ta đang kiếm tiền, cô ta có quyền tiếp cận, cô ta đang lạm dụng trên tổng thống [Trump]."

"Chúng ta đã thấy bức ảnh, cô đứng sát vào ngực Trump, chúng ta biết thỏa thuận của cô ta là gì," anh nói thêm. "Tại sao chúng ta, những người, vâng — bức ảnh đó, bức ảnh đó — Melania đâu rồi? Melania, hãy kiểm tra lại người đàn ông của cô! Tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại dễ bị ảnh hưởng bởi loại BS này đến vậy." Thêm nữa, cô Loomer nổi tiếng là ghét Hồi Giáo.

Hình tổng hợp từ YouTube, Instagram.

⦿ ---- Nếu dân Israel được bầu phiếu tại Hoa Kỳ, họ bầu cho ai? Đài Channel 12 tìm câu trả lời. Đa số người Israel sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thay vì đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris nếu họ tham gia cuộc bầu cử Hoa Kỳ, một cuộc thăm dò của Đài Channel 12 cho thấy vào thứ Bảy. Theo cuộc khảo sát, 58% người tham gia sẽ chọn Trump, 25% sẽ bỏ phiếu cho Harris và 17% trả lời rằng họ không biết mình sẽ chọn ai.

Khi nói đến chính trị trong nước Israel, 43% số người được hỏi cho rằng Israel nên tổ chức bầu cử và 40% muốn thấy Naftali Bennett trở thành thủ tướng mới, trong khi 28% ủng hộ Benjamin Netanyahu giữ nguyên vị trí của mình.

⦿ ---- Harris đã ngồi xuống để trả lời phỏng vấn hôm Thứ Sáu với WPVI, chi nhánh của ABC tại Philadelphia — cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của bà kể từ cuộc tranh luận hôm thứ Ba — để thảo luận về các đề xuất chính sách của bà về nền kinh tế và kiểm soát súng. Phó tổng thống đã nhắc lại kế hoạch mở rộng khoản tín dụng thuế trẻ em, triển khai hỗ trợ thanh toán trước cho người mua nhà lần đầu và mở rộng khấu trừ thuế cho chi phí khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ.

"Khi tôi nói về việc xây dựng nền kinh tế cơ hội, tôi rất muốn đầu tư vào tham vọng và nguyện vọng cũng như đạo đức nghề nghiệp đáng kinh ngạc của người dân Mỹ, và tạo cơ hội cho mọi người, ví dụ, để khởi nghiệp một doanh nghiệp nhỏ", Harris cho biết.

Khi được hỏi về quan điểm của mình về vấn đề súng, Harris nhắc lại rằng bà và Walz là chủ sở hữu súng, đồng thời nói thêm rằng "Chúng tôi không lấy đi súng của bất kỳ ai". Bà cho biết bà ủng hộ cả Tu chính án thứ hai và "luật an toàn súng hợp lý", tiếp tục mô tả việc truy tố các vụ giết người và xem xét tử thi.

"Cá nhân tôi đã chứng kiến những gì vũ khí tấn công gây ra cho cơ thể con người, vì vậy tôi cảm thấy rất mạnh mẽ rằng nó phù hợp với Tu chính án thứ hai và quyền sở hữu súng của bạn để cũng nói rằng chúng ta cần lệnh cấm vũ khí tấn công", bà nói. "Chúng thực sự là công cụ chiến tranh".

⦿ ---- Hai phi hành gia người Mỹ bị mắc kẹt trên Trạm vũ trụ quốc tế cho đến tháng 2 cho biết hôm thứ sáu rằng họ có kế hoạch bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 từ không gian. "Tôi đã gửi yêu cầu bỏ phiếu của mình hôm nay", một trong hai phi hành gia, Butch Wilmore, cho biết trong cuộc gọi với các phóng viên vào chiều thứ sáu. "Đó là một vai trò rất quan trọng mà chúng tôi đóng với tư cách là công dân bao gồm cả các cuộc bầu cử đó, và NASA giúp chúng tôi thực hiện điều đó rất dễ dàng".

Người kia, Sunita Williams, đồng ý với quan điểm này. "Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng tôi có với tư cách là công dân và mong muốn có thể bỏ phiếu từ không gian, điều đó thật tuyệt", cô nói.

Các quan chức bầu cử ở Quận Harris, Texas — nơi có Trạm vũ trụ Johnson của NASA — cho biết họ làm việc với NASA để gửi cho các phi hành gia một hồ sơ PDF có các ô có thể điền để họ đưa ra lựa chọn. Hồ sơ PDF được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo bỏ phiếu kín.

"Trước khi gửi phiếu bầu cho các phi hành gia, phiếu bầu sẽ được chuyển sang một tài liệu có thể điền được để họ có thể đưa ra lựa chọn, lưu và gửi lại. Phiếu bầu thử nghiệm có mật khẩu duy nhất luôn được gửi trước. Rosio Torres-Segura, người phát ngôn của thư ký quận, cho biết trong email gửi cho NBC News tuần này: "Sau khi họ bỏ phiếu trên lá phiếu trực tiếp của mình, lá phiếu đó sẽ được trả lại, in ra và xử lý cùng với các lá phiếu khác".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cùng với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đang chuẩn bị trao tặng sức mạnh chính trị của họ cho chiến dịch của Harris trong giai đoạn cuối của cuộc bầu cử, theo bốn người quen thuộc với kế hoạch của họ. Những người đại diện cấp cao này đều cảm thấy "tràn đầy năng lượng" với vai trò của họ tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tháng trước và đã đề nghị giúp đỡ nhóm Harris theo bất kỳ cách nào có thể hữu ích nhất, theo những người này cho biết.

Barack Obama dự kiến sẽ là người đứng đầu một cuộc gây quỹ cho Harris tại Los Angeles vào thứ Sáu tuần tới và sau đó tổ chức các sự kiện vận động tranh cử lớn hơn vào tháng tới, trong khi Michelle Obama sẽ tập trung vào việc khuyến khích cử tri đăng ký và đi bỏ phiếu cho Harris.

Ngoài việc đi lại cho Harris, cựu tổng thống Obama cũng sẽ ký tên vào các tài liệu gây quỹ và sẽ ghi lại các quảng cáo dành riêng cho ứng cử viên và các cuộc gọi tự động cho những người theo đảng Dân chủ đang chạy đua trong các cuộc đua bỏ phiếu, như ông đã làm trong các chu kỳ trước, theo một người quen thuộc với nỗ lực này.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Pennsylvania hôm Thứ Sáu đã ra phán quyết rằng các lá phiếu qua thư có ngày ghi không đúng sẽ không được tính vào tháng 11, một động thái có thể có những tác động lớn đến tiểu bang chiến trường bị chia rẽ sâu sắc này. Quyết định này đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới hồi tháng trước, trong đó cho rằng việc từ chối các lá phiếu qua thư có ngày bị cử tri ghi thiếu hoặc ghi không đúng là vi hiến.

Các yêu cầu quan liêu về lá phiếu ở Pennsylvania từ lâu đã là chủ đề của các vụ kiện tụng, với những người phản đối các yêu cầu về ngày tháng cho rằng chúng tước quyền bầu cử của những cử tri đủ điều kiện một cách không cần thiết. Một nhóm những người ủng hộ quyền bỏ phiếu đã ra tòa hồi tháng 5 để tìm cách ngăn chặn điều khoản này, theo đó các quan chức bầu cử phải từ chối các lá phiếu có ngày ghi không đúng, ngay cả khi lá phiếu đã đến tay họ trước thời hạn theo luật định là 8 giờ tối vào Ngày bầu cử. Lỗi cử tri quên ghi ngày trên lá phiếu lẽ ra là bình thường, vì họ chỉ tập trung bầu các nhânv ật họ muốn bầu rồi nghĩ rằng ký tên là đủ.

⦿ ---- Việt Nam có thể học được tính thực dụng của bà Harris: nhiều việc công quyền khôngc ần bằng cấp. Phó Tổng thống Harris hôm thứ Sáu đã cam kết chấm dứt "yêu cầu bằng cấp không cần thiết" đối với một số công việc liên bang khi bà đang kiếm phiếu các cử tri trung lưu tại chiến trường quan trọng của Pennsylvania.

"Trong thời gian quá dài, quốc gia của chúng ta chỉ khuyến khích một con đường duy nhất để thành công: bằng đại học bốn năm. Quốc gia của chúng ta cần nhận ra giá trị của những con đường khác, những con đường bổ sung, chẳng hạn như học nghề và các chương trình kỹ thuật", Harris nói với đám đông ở Wilkes-Barre, khiến mọi người vỗ tay.

352 người chết và mất tích do mưa bão, sạt lở.

Đã có trên 1.001 tỷ đồng (= 40,8 triệu USD) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

"Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ xóa bỏ các yêu cầu bằng cấp không cần thiết đối với các công việc liên bang để tăng việc làm cho những người không có bằng cấp bốn năm, hiểu rằng yêu cầu bằng cấp nhất định không nhất thiết nói lên kỹ năng của một người", Harris nói. Bà cũng hứa sẽ thách thức khu vực tư nhân làm theo.Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (D), người là ứng cử viên hàng đầu trong cái gọi là "veepstakes" để tham gia cùng Harris trong danh sách ứng cử nhanh của bà, đáng chú ý là đã ký một sắc lệnh hành pháp tại Pennsylvania vào năm ngoái, trong đó xóa bỏ yêu cầu bằng đại học bốn năm đối với hầu hết các công việc của chính quyền tiểu bang.Lời cam kết được đưa ra khi phó tổng thống hứa rằng bà sẽ ủng hộ tầng lớp trung lưu nếu đắc cử vào Phòng Bầu dục vào mùa thu năm nay. Đồng thời, bà cũng nỗ lực làm nổi bật lý lịch của chính mình khi bà thu hút nhóm nhân khẩu học quan trọng. "Tôi xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Tôi hiểu mình đến từ đâu và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, và tôi sẽ luôn đặt tầng lớp trung lưu, người lao động lên hàng đầu", Harris phát biểu vào thứ sáu.Bài phát biểu của bà đã bị gián đoạn trong chốc lát bởi những gì dường như là các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza, khiến Harris phải lạc đề khi bà trực tiếp đề cập đến họ. "Bây giờ là lúc đạt được thỏa thuận về con tin và ngừng bắn. Chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành điều đó và tôi tôn trọng tiếng nói của các bạn, nhưng ngay lúc này tôi đang phát biểu", bà nói trong tiếng reo hò. Việc đóng cửa này lặp lại một câu mà bà đã sử dụng tại các sự kiện trước đây.⦿ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu đã mạnh mẽ lên án nỗ lực của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nhằm khuếch đại các thuyết âm mưu chống người di cư đã bị bác bỏ về những người nhập cư Haiti ở Ohio. Trong một lần xuất hiện tại một sự kiện tại Bạch Ốc, Biden đã chỉ trích Trump vì đã phát tán những tuyên bố sai sự thật về việc người di cư ăn thịt chó và mèo ở Springfield, Ohio, điều mà Trump đã lặp lại trong tuần này trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris.Những tuyên bố của Trump, cũng như những tuyên bố tương tự trước đó của ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance, đã bị đổ lỗi cho các mối đe dọa đánh bom khiến các trường học và tòa nhà công cộng ở thành phố Ohio phải đóng cửa và sơ tán. Biden nói: "Hôm nay, tôi muốn dành một chút thời gian để nói điều gì đó. Giống như rất nhiều người Mỹ, như [thư ký báo chí Bạch Ốc] Karine [Jean-Pierre], như bạn đã chỉ ra, một người Mỹ gốc Haiti tự hào -- một cộng đồng đang bị tấn công ở đất nước chúng ta ngay lúc này. Điều đó hoàn toàn sai trái. Không có chỗ cho nước Mỹ. Những gì ông Trump đang làm phải chấm dứt. Phải chấm dứt."⦿ ---- Nhiều trường học ở Springfield, Ohio, đã được sơ tán một lần nữa hôm thứ Sáu giữa những lời đe dọa đánh bom. Một trường trung học cơ sở và hai trường tiểu học cũng đã đóng cửa vì những lời đe dọa. Trường trung học cơ sở Roosevelt đã đóng cửa trước khi học sinh đến hôm thứ Sáu, và các trường tiểu học Perrin Woods và Snowhill đã sơ tán học sinh sau khi những lời đe dọa xuất hiện vào sáng thứ Sáu.Các tòa nhà của thành phố, một tòa án và ít nhất một trường học đã được sơ tán vào thứ Năm khi thành phố tiếp tục giải quyết các mối đe dọa sau những tuyên bố của Trump [rằng di dân gốc Haiti trộm thú cưng để ăn thịt chó, mèo]. Các quan chức thành phố Springfield cho biết một email vào sáng thứ Sáu nhắm vào một số ủy viên thành phố và một nhân viên thành phố, và một email thứ hai vào sáng thứ Sáu nhắm vào một số trường học, Sở Kiểm Tra Xe Cộ (Bureau of Motor Vehicles) và Sở cấp giấy phép Ohio License Bureau Southside.Cảnh sát Springfield đang làm việc với văn phòng FBI Dayton để truy tìm nguồn gốc của các mối đe dọa. Quản lý thành phố Springfield Brian Heck cho biết trong một tuyên bố video rằng không có bằng chứng nào cho thấy những người di cư ở đây đang ăn thịt vật nuôi của mọi người như Trump đã tuyên bố.⦿ ---- Đức Giáo Hoàng Francis lên án cả Trump và bà Harris. Hôm thứ sáu, Giáo hoàng Francis đã chỉ trích cả hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ vì những gì ngài gọi là chính sách chống lại sự sống về phá thai và di cư, và ông khuyên những người Công giáo Hoa Kỳ nên chọn người mà họ cho là "kẻ ít xấu xa hơn" trong cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. "Cả hai đều chống lại sự sống, dù là người đuổi người di cư hay người giết trẻ sơ sinh", Francis nói.Vị tu sĩ Dòng Tên người Argentina đã được yêu cầu cung cấp tư vấn cho các cử tri Công giáo Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo trên không khi ngài bay trở về Rome sau chuyến công du 4 quốc gia Châu Á. Francis nhấn mạnh rằng ngài không phải là người Mỹ và sẽ không bỏ phiếu. Cả ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đều không được nhắc đến tên, nhưng bị ám chỉ rõ ràng.Ngài đã bày tỏ quan điểm một cách gay gắt khi được yêu cầu cân nhắc về lập trường của họ đối với hai vấn đề nóng hổi trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ — phá thai và di cư — cũng là mối quan tâm lớn của Giáo hội Công giáo. Đức Giáo Hoàng Francis đã coi hoàn cảnh khó khăn của người di cư là ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình và thường xuyên lên tiếng về vấn đề này. Trong khi kiên quyết ủng hộ giáo lý của nhà thờ cấm phá thai, ngài không nhấn mạnh giáo lý của nhà thờ nhiều như những người tiền nhiệm của mình.Đức Giáo Hoàng Francis cho biết di cư là một quyền được mô tả trong Kinh thánh và bất kỳ ai không tuân theo lời kêu gọi trong Kinh thánh là chào đón người lạ đều đang phạm phải "tội lỗi nghiêm trọng". Ngài cũng thẳng thắn khi nói về phá thai. "Phá thai là giết một con người. Bạn có thể thích từ này hoặc không, nhưng nó là giết người", ông nói. "Chúng ta phải thấy rõ điều này".Khi được hỏi cử tri nên làm gì tại các điểm bỏ phiếu, ngài nhắc lại nghĩa vụ công dân là phải bỏ phiếu. "Người ta nên bỏ phiếu và chọn điều ít xấu hơn", ông nói. "Ai là điều ít xấu hơn, người phụ nữ [kia] hay người đàn ông? Tôi không biết. Mọi người trong lương tâm của họ nên suy nghĩ và làm điều đó."Đây không phải là lần đầu tiên ngài cân nhắc về một cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Trước thềm cuộc bầu cử năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francis đã được hỏi về kế hoạch xây dựng một bức tường ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico của Trump. Ngài sau đó tuyên bố rằng bất kỳ ai xây tường để ngăn người di cư "đều không phải là người theo đạo Thiên chúa".⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania, đã dừng bài phát biểu đã định của mình một cách ngắn gọn để bày tỏ cam kết của bà về việc đảm bảo một thỏa thuận về con tin và thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas."Bây giờ là lúc để đạt được một thỏa thuận về con tin và lệnh ngừng bắn", Harris nói, nhấn mạnh đến nhu cầu chấm dứt các hành động thù địch ở Gaza. "Chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành điều đó và tôi tôn trọng tiếng nói của các bạn nhưng ngay bây giờ tôi đang phát biểu", bà nói, trả lời tiếng la ó từ đám đông. Harris tiếp tục phát biểu của mình mặc dù bị ngắt quãng.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cảnh báo rằng các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ dẫn đến gánh nặng tài chính đáng kể cho các gia đình Mỹ. Bà tuyên bố rằng theo kế hoạch của Trump, một hộ gia đình trung bình có thể phải đối mặt với chi phí bổ sung gần 4.000 đô la mỗi năm.Harris đã sử dụng con số này để phản biện lại cách tiếp cận của Trump và thúc đẩy tầm nhìn của riêng bà về cứu trợ kinh tế và cơ hội cho tất cả mọi người. Phát biểu về các kế hoạch của mình, bà nhấn mạnh rằng mọi người đều nên có cơ hội sở hữu một ngôi nhà và cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ. "Không phải ai cũng như đối thủ của tôi đều được trao 40 triệu đô la trên một chiếc khay bạc và Trump đã nộp đơn xin phá sản 6 lần", bà nói, hướng sự chỉ trích của mình vào cựu nguyên thủ quốc gia.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố lần nữa hôm thứ sáu trong một cuộc họp báo ở Los Angeles, California, rằng Israel sẽ không tồn tại trong vòng hai năm kể từ bây giờ nếu ông không được bầu. "Bà ấy ghét Israel. Bà ấy thậm chí còn không gặp Netanyahu khi ông ấy đến Quốc hội để có bài phát biểu rất quan trọng. Bà ấy từ chối đến đó vì bà ấy đang ở một bữa tiệc của hội nữ sinh. Nếu bà ấy là tổng thống, tôi tin rằng Israel sẽ không tồn tại trong hai năm kể từ bây giờ", ông nói thêm.Trump cũng cam kết sẽ trục xuất hàng loạt người từ Springfield và Aurora, nơi những người di cư, chủ yếu là người Haiti, đang ở đó một cách hợp pháp. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ trục xuất họ về Venezuela.⦿ ---- Thư ký báo chí Bãch Ốc Karine Jean-Pierre đã nhắc lại hôm thứ sáu rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã và sẽ tiếp tục đấu tranh với những gì họ coi là "các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc". Phát biểu về biện pháp gần đây được công bố về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 18 tỷ đô la sẽ có hiệu lực trong hai tuần, Jean-Pierre nhấn mạnh rằng biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ công dân, người lao động và doanh nghiệp khỏi các chính sách thương mại bất bình đẳng của Trung Quốc. Bà nhấn mạnh rằng thâm hụt thương mại hàng năm với Trung Quốc "là thấp nhất", mà không nêu rõ so với mức nào.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ ra hôm thứ sáu trong cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ cuộc tranh luận tổng thống với ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris rằng Hoa Kỳ đang được điều hành bởi những kẻ ngu ngốc. Ông còn gọi đài ABC News, người dẫn chương trình tranh luận khi ông đối đầu với Harris, là "trò đùa" và kêu gọi hãng tin "không trung thực" này cần bị tước giấy phép sau khi người điều phối kiểm tra thông tin trong cuộc tranh luận.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Mỹ, Anh và Canada đang "phát động một chiến dịch ngoại giao chung" để thúc đẩy các đồng minh và đối tác toàn cầu khác tham gia cùng họ trong cuộc chiến chống lại việc Nga phát tán thông tin sai lệch và "ảnh hưởng ngầm"."Sử dụng ngoại giao tình báo đã trở thành đặc điểm nổi bật của chính quyền chúng tôi", Blinken phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ trên toàn cầu đã được hướng dẫn chia sẻ "bằng chứng thu thập được về năng lực mở rộng của [hãng tin tức Nga] RT và cách thức hãng này đang được sử dụng để nhắm mục tiêu vào từng quốc gia và hệ sinh thái thông tin mà chúng tôi chia sẻ".Quan chức Hoa Kỳ cho biết mặc dù mọi quốc gia đều có quyền phản ứng theo cách mà họ thấy phù hợp, nhưng Washington kêu gọi họ bắt đầu đối xử với các hoạt động của RT "như cách họ đối xử với các hoạt động tình báo khác của Nga trong biên giới của họ". Than ôi, 3 nước Mỹ, Anh, Canda chống tin giả trong khi Trump vẫn phun tin giả hàng giờ, hàng ngày, và công khai ca ngợi Putin và Tập Cận Bình thì mới lạ.⦿ ---- Nhà văn du lịch và là người dẫn chương trình truyền hình Rick Steves đã tuyên bố ủng hộ Harris hôm Thứ Sáu, ông viết trên X, "Cuộc bầu cử này sâu sắc hơn cả sự chia rẽ đảng phái. Nó còn hơn cả cuộc chiến giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Thế giới không cần sự cô lập của Mỹ, mà là sự lãnh đạo của Mỹ. Không phải sự hỗn loạn của Trump, mà là sự ổn định của @KamalaHarris."Đây không phải là lần đầu tiên Steves tham gia vào một cuộc bầu cử tổng thống. Nhà văn du lịch này cũng đã ủng hộ Hillary Clinton vào năm 2016 và Joe Biden vào năm 2020.⦿ ---- Cố ý lây bệnh để giết người. Một phụ nữ Áo đã bị kết tội lây nhiễm COVID-19 cho hàng xóm của mình và người đó đã tử vong. Hôm thứ năm, người phụ nữ này đã nhận án treo ba tháng và khoản tiền phạt 886,75 đô la vì tội ngộ sát nghiêm trọng, tránh được án tù. Gia đình của người đàn ông đã chết, một bệnh nhân ung thư, cáo buộc rằng anh ta đã gặp người phụ nữ 54 tuổi này ở cầu thang vào ngày 21 tháng 12/2021, mặc dù cô ấy khẳng định rằng mình quá ốm để rời khỏi giường vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, DNA của vi-rút lại trùng khớp với cả người đàn ông và người phụ nữ, cho thấy với "gần như 100%" chắc chắn rằng bị cáo đã lây truyền vi-rút, theo một nhân chứng chuyên môn."Tôi cảm thấy tiếc cho cá nhân bạn - tôi nghĩ rằng điều gì đó như thế này có thể đã xảy ra hàng trăm lần", thẩm phán nói với người phụ nữ khi tuyên án. "Nhưng bạn thật không may khi một chuyên gia đã xác định với sự chắc chắn gần như tuyệt đối rằng đó là một bệnh nhiễm trùng xuất phát từ bạn". Đây là lần thứ hai người phụ nữ này bị kết tội về một hành vi phạm tội liên quan đến COVID. Mùa hè năm ngoái, cô đã phải nhận thêm một bản án treo ba tháng vì cố ý gây nguy hiểm cho mọi người bằng loại virus này.⦿ ---- Quốc gia nào tuyệt vời nhất để nghỉ hưu? Mặc dù các tiểu bang như Florida và Delaware thường được coi là những nơi "tốt nhất" để nghỉ hưu, nhưng trên bình diện quốc tế, Hoa Kỳ không phải là lựa chọn hàng đầu cho nhiều người về hưu để định cư, theo một báo cáo gần đây của U.S. News and World Report.Khoảng 89 quốc gia được xếp hạng dựa trên bảy thuộc tính sau: Giá cả phải chăng; Môi trường thuế thuận lợi; Thân thiện; Nơi tôi muốn sống; Khí hậu dễ chịu; Tôn trọng quyền sở hữu tài sản; Hệ thống y tế công cộng phát triển tốt.Bảng xếp hạng cũng được xác định bởi một cuộc khảo sát quốc tế với gần 17.000 người và một nhóm con gồm 5.900 người trả lời ở độ tuổi giữa 40 trở lên. Đây là 10 quốc gia tốt nhất để nghỉ hưu thoải mái, thứ tự từ 1 tới 10: Thụy Sĩ, New Zealand, Bồ Đào Nha, Úc, Tây Ban Nha, Canada, Đan Mạch, Hoà Lan, Thụy Điển, Luxembourg. Đặc biệt: Hoa Kỳ xếp thứ 30 trong danh sách.⦿ ---- Đóng một đoạn phim hay tuyệt vời trong Thế Vận Paris 2024 sẽ có tiền lương bao nhiêu? Không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với Tom Cruise khi chuyển lá cờ Olympic từ Paris đến Los Angeles sau Thế vận hội Paris 2024. Nhưng hóa ra, ngôi sao "Top Gun" đã đồng ý thực hiện pha nguy hiểm chết người ngoạn mục của mình mà không nhận một đôla nào."Chúng tôi đã cho thấy trên Zoom", chủ tịch và chủ tịch Thế vận hội L.A. 2028 Casey Wasserman đã nói về Lễ bế mạc trong một hội thảo của CNBC vào ngày 11/9. "Khoảng năm phút trong bài thuyết trình, diễn viên Tom Cruise nói, 'Tôi tham gia. Nhưng tôi chỉ làm nếu tôi có thể làm mọi thứ.' Mỗi bước đi, anh ấy lại tham gia nhiều hơn và gắn bó hơn—và rồi, anh ta đã làm tất cả miễn phí." Đóng phim chùa cho Thế Vận.⦿ ---- Mary Dillon, Giám đốc điều hành Foot Locker, đã nói với Jim Cramer của CNBC hôm thứ Sáu rằng cả cửa hàng trên phố và mua sắm trực tuyến trên mạng vẫn quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ. "Cửa hàng truyền thống sẽ không bao giờ chết và bạn phải đầu tư vào các cửa hàng của mình để khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với khách hàng", bà nói. "Đối với một số danh mục nhất định như giày thể thao, bạn sẽ luôn phải tuyệt vời trong cửa hàng và trực tuyến, vì đó là cách mọi người muốn mua sắm".Hãng bán lẻ giày đã phải vật lộn trong nhiều năm qua, nhưng lần đầu tiên trong sáu quý, công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh số tương đương khi công ty báo cáo thu nhập vào cuối tháng 8. Dillon, người từng là Giám đốc điều hành của Ulta Beauty trước khi nắm quyền điều hành Foot Locker hai năm trước, đã tập trung vào việc cải thiện các cửa hàng của công ty và củng cố quan hệ đối tác thương hiệu.Dillon cho biết Foot Locker có kế hoạch "làm mới" khoảng 2/3 số cửa hàng của mình vào cuối năm 2025. Bà nói thêm rằng một số cửa hàng mới có công nghệ giúp xác định cỡ giày của khách hàng, tạo ra "trải nghiệm kỹ thuật số thú vị". Nhà bán lẻ này quảng cáo một số quan hệ đối tác nổi tiếng, bao gồm cả với Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia và Nike.⦿ ---- Hai cơ sở của Amazon tại California sẽ đóng cửa vào cuối mùa thu, ảnh hưởng đến hơn 300 công nhân, theo hồ sơ của tiểu bang từ công ty, cho biết họ đang giúp nhân viên tìm vị trí mới trong nội bộ. Cơ sở của Amazon trên Đại lộ McGaw Ave. ở Irvine sẽ đóng cửa ngày 7/11, ảnh hưởng đến 162 nhân viên. Cơ sở của Amazon trên Đường Ramos Dr. ở West Sacramento sẽ đóng cửa vào ngày 30/10, ảnh hưởng đến 159 công nhân, theo thông báo.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cháy Phố Tàu, 6 người bị thương. Có 6 người bị thương sau khi một đám cháy bùng phát tại một khu chung cư ở Chinatown vào sáng thứ sáu. Hơn 50 cư dân đã phải di dời sau khi đám cháy bùng phát vào khoảng 3:45 giờ sáng tại một tòa nhà chung cư đang được xây dựng, sau đó lan sang các tòa nhà khác có cư dân sinh sống. Sở Cứu hỏa Los Angeles đã ứng phó với đám cháy tại khu nhà số 800 của Bunker Hill Avenue tại một tòa nhà chung cư đang được xây dựng.Những người hàng xóm cho biết khu chung cư này đã được xây dựng trong vài năm và đã từng xảy ra hỏa hoạn. Một người đàn ông 90 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và một người phụ nữ 55 tuổi bị bỏng tay. Khoảng 130 lính cứu hỏa đã làm việc để dập tắt ngọn lửa trong khoảng một tiếng rưỡi.⦿ ---- Quận Cam: Một tu sĩ làm việc tại một nhà thờ ở Quận Cam bị cáo buộc lạm dụng tình dục hai bé trai ở Riverside trong nhiều năm và các thám tử tin rằng có thể còn những nạn nhân khác. Các nhà điều tra đã xác định nghi phạm hơm thứ năm là Juan Barrios, 51 tuổi, đến từ Riverside, từng là mục sư tại Iglesia de Dios Israelita ở Fullerton.Cảnh sát cho biết một thanh niên đã liên lạc với chính quyền hồi tháng 5 để báo cáo về một vụ lạm dụng tình dục bắt đầu khi anh ta 9 tuổi và kéo dài đến giữa tuổi thiếu niên. Theo cảnh sát, em trai của anh ta cũng đã đưa ra những cáo buộc tương tự, cáo buộc các tội ác xảy ra từ năm 2009 đến năm 2015 khi gia đình họ sống tại nhà của Barrios ở Riverside.Các thám tử đã bắt Barrios vào ngày 8 tháng 9. Tu sĩ này đã bị giam tại Trung tâm giam giữ Robert Presley vì nghi ngờ phạm nhiều tội tình dục và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 500.000 đô la. Các thám tử tin rằng có thể có nhiều nạn nhân hơn nữa, nên khuyến khích bất kỳ ai có thông tin liên quan đến Barrios hãy liên hệ với cảnh sát theo số 951-353-7949 hoặc 951-353-7133. Phiên tòa tiếp theo của vị này được lên lịch vào ngày 21 tháng 10.⦿ ---- Quận Cam: Ông giáo làm nữ sinh có bầu, bị tạm nghỉ, điều tra. Một giáo viên ở Quận Cam đang bị điều tra vì được cho là có con với một trong những học sinh của mình, theo Sở Cảnh sát Anaheim đưa tin. Nghi phạm, Steve Graves, 61 tuổi, hiện đang làm việc tại Khu học chánh Anaheim Union High School District.Vào ngày 26/8/2024, một người phụ nữ đã báo cảnh sát rằng vào cuối những năm 80s, khi cô còn là học sinh tại Trường trung học Loara High School ở Anaheim, cô đã có quan hệ tình dục với một trong những giáo viên của mình. Các thám tử lại phát hiện ra một người phụ nữ thứ hai được cho là đã có quan hệ tình dục với Graves. Cô ta nói với cảnh sát rằng cô ta có một đứa con với giáo viên của mình. Cả hai nạn nhân đều là trẻ vị thành niên vào thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh sát cho biết.Vào ngày 29 tháng 8, Graves đã bị học khu cho nghỉ hành chính. Cảnh sát Anaheim đang làm việc với Biện lý Quận Cam để xác định những cáo buộc nào có thể được đệ trình, nếu có. Theo cảnh sát, Graves đã làm giáo viên tại Trường trung học Loara ở Anaheim, Trường trung học cơ sở Ball ở Anaheim và Trường trung học cơ sở Lexington ở Cypress. Bất kỳ ai có thể là nạn nhân của nghi phạm hoặc có thông tin về vụ án được yêu cầu gọi cho Thám tử Evenson theo số 714-765-1623.⦿ ---- TIN VN.Theo VTC News. Theo cập nhật của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính 17h ngày 14/9, bão và hoàn lưu bão Yagi gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc làm 352 người chết và mất tích (276 người chết, 76 người mất tích). Trong đó, Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với 113 người chết, 59 người mất tích; tiếp đến là Cao Bằng 53 người chết, 5 người mất tích; Yên Bái 53 người chết, 1 người mất tích; Quảng Ninh 25 người chết; Hải Phòng 2 người chết; Hòa Bình 7 người chết; Lạng Sơn 3 người chết; Tuyên Quang 5 người chết; Thái Nguyên 4 người chết; Phú Thọ 2 người chết, 9 người mất tích; Bắc Giang 2 người chết; Vĩnh phúc 2 người chết; Hà Giang 1 người chết, 1 người mất tích. Các địa phương có 1 người chết gồm: Hà Nội, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa. Mưa bão, sạt lở đất cũng làm 1.908 người bị thương.⦿ ---- TIN VN.Theo VietnamPlus. Tính đến 17 giờ ngày 14/9, số tiền các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của bão số 3 là 1.001 tỷ đồng (gần 41 triệu USD).

⦿ ---- TIN VN. Sẽ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Sài Gòn. Theo Báo Giác Ngộ. Chiều nay, 13-9, tại Thư viện Trí Quảng thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) đã diễn ra phiên họp mở rộng của Ban Thư ký để chuẩn bị cho Phiên họp lần thứ nhất ICDV Vesak 2025. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 lần thứ 4 tại Việt Nam do GHPGVN đăng cai, sẽ được tổ chức tập trung ở cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh. Được biết, Phiên họp thứ nhất của ICDV với GHPGVN vào ngày 27 và 28-9-2024 nhằm thống nhất sẽ thống nhất chủ đề chính và nội dung các hội thảo nhóm, thời gian cũng như chương trình chi tiết Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20, và lần thứ 4 tổ chức ở Việt Nam do GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM.

⦿ ---- HỎI 1: Hai thiên đường của Đảng Cộng Hòa -- Texas và Arizona -- lần lượt có tỷ lệ trẻ em không bảo hiểm nhiều nhất?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trẻ em ở Texas có nhiều khả năng không có bảo hiểm y tế hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Báo cáo mới được công bố bởi Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ (ACS: American Community Survey), thuộc Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. ACS mới đã xem xét tỷ lệ trẻ em không có bảo hiểm cho đến năm 18 tuổi và phát hiện ra rằng gần 12% trẻ em ở Texas không có bảo hiểm vào năm ngoái. Tỷ lệ của Texas cao hơn bất kỳ tiểu bang nào khác.

Gabriel Velasquez là giám đốc điều hành của Avenida Guadalupe, một tổ chức phi lợi nhuận tại San Antonio giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp trên khắp thành phố. "Một đứa trẻ khỏe mạnh được đến trường sẽ học tốt hơn", Velasquez nói với KSAT vào tối thứ năm. Velasquez cho biết số liệu thống kê của tiểu bang chúng ta sẽ khiến mọi người lo lắng. "Đứa trẻ đó sẽ không được kỳ vọng sẽ có một công việc tốt hoặc có thể được giáo dục", Velasquez nói. "Và bây giờ, chúng ta đang nói về tương lai".

Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy Arizona xếp thứ hai với gần 9% trẻ em không có bảo hiểm vào năm ngoái.

Chi tiết:

https://www.ksat.com/news/local/2024/09/13/study-texas-has-the-highest-uninsured-rate-among-children/

⦿ ---- HỎI 2: Khoa học ngạc nhiên: 4 loại cây mà khỉ đột (gorilla) vùng rừng Gabon dùng tự chữa bệnh có hoạt tính kháng khuẩn hy vọng có thể chữa bệnh cho người?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Con người có thể học được một số mẹo y khoa từ họ hàng khỉ đột của mình, một nghiên cứu mới cho biết. Bốn loại cây mà khỉ đột hoang dã ở Gabon sử dụng có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ tư trên tạp chí PLOS One. Các nhà nghiên cứu cho biết, vượn lớn hoang dã thường tự chữa bệnh bằng cách ăn các loại cây thuốc có thể chữa bệnh cho chúng.

Khi quan sát khỉ đột, các nhà nghiên cứu đã xác định được bốn loài thực vật bản địa mà chúng thường xuyên sử dụng: cây fromager (Ceiba pentandra), cây dâu tằm vàng khổng lồ (Myrianthus arboreus), cây gỗ tếch Châu Phi (Milicia excelsa) và cây sung (Ficus). Vỏ của cả bốn loại cây này đều cho thấy hoạt tính kháng khuẩn đối với ít nhất một chủng vi khuẩn E. coli kháng kháng sinh, theo các nhà nghiên cứu phát hiện ra trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Một loại cây cụ thể, cây fromager, cho thấy "hoạt động đáng chú ý" đối với tất cả các chủng vi khuẩn E. coli đã thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho biết, cả bốn loại cây này cũng chứa các hợp chất có tác dụng chữa bệnh, bao gồm phenol, ancaloit, flavonoid và proanthocyanidin. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, qua phỏng vấn 27 người dân sống tại một ngôi làng gần đó, họ phát hiện ra rằng những loại cây này được sử dụng trong y học cổ truyền địa phương.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/13/plants-self-medicating-gorillas-drugs/6461726239247/

.