Bão Yagi vào VN: Nhiều cây đổ ở nhiều tỉnh (hình trên). Cây đổ lên người đi đường ở Hà Nội, 1 người tử vong. (Photo YT)

- Bất kể Trump hứa giảm thuế cho đại tư bản, 88 nhà đại tư bản Mỹ ký thư chung ủng hộ bà Harris, cho dù bà Harris nói sẽ tăng thuế đối với dân giàu

- Trận Đống Đa: Bầu cử 2024 có thể chỉ còn xoay quanh 1 tiểu bang chiến trường: Pennsylvania.

- Dân nghèo ủng hộ bà Harris: những người lương dưới 20.000 đô/năm: Harris 58%- Trump 35%; người lương dưới 50.000 đô/năm: Harris 47%- Trump 44%

- 2 tiểu bang Cộng Hòa lộ ý dao động: Florida và Texas

- Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro phạm luật vì tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Biden (khi Biden còn tranh cử)

- Elon Musk vu khống: bà Harris có ý định "phá hủy" quyền tự do ngôn luận "theo hiến pháp".

- Biden: đầu tư năng lượng sạch 7,3 tỷ đô sẽ giảm 43 triệu tấn khí thải nhà kính mỗi năm.

- DB Cộng Hòa Tony Gonzales tiên đoán hỗn loạn: Tháng giêng nước Mỹ sẽ nổi khùng dù là Trump thắng cử hay bà Harris thắng cử

- Thẩm phán Tanya Chutkan ra lịch trình xét xử Trump tội lật ngược bầu cử 2020: nộp hồ sơ ngày 26/9

- Darlene Walz, mẹ của Thống đốc Minnesota Tim Walz, tuyên bố ủng hộ con trai tranh cử phó tổng thống bên bà Harris

- Vì tuyên bố máy bầu của Dominion Voting Systems gian lận cho Biden năm 2020, nhà hoạt động Joe Oltmann bị tòa phạt 1.000 USD/ngày cho tới khi trình tòa "chứng cớ gian lận"

- Trump nói trên Fox News: Trump và Vance không hề "quái dị" (weird) như Walz quy chụp (chữ này tiếng lóng còn có nghĩa là "rối loạn tâm thần" có thể dịch là "khủng")

- Thêm nhà báo thắc mắc: Những bài phát biểu gần đây nhất của Trump cho thấy dấu hiệu tâm thần, ảo tưởng

- Bà Harris đã quyên hơn 300 triệu đô trong tháng 8 — gấp đôi số tiền Trump thu được cùng kỳ

- Chiến dịch Harris-Walz vận động cử tri da đen: Dự án 2025 của Trump sẽ hại dân da đen, sẽ bãi bỏ Bộ Giáo dục, tước bỏ bảo hiểm y tế nhiều triệu người.

- Dân biểu Cộng Hòa Tony Gonzales (Texas) báo động: Cộng hòa tại Hạ viện sẽ mất đa số.

- GS Allan Lichtman (người đã đoán đúng 9 trong số 10 cuộc bầu cử tổng thống gần nhất) tiên đoán: Kamala Harris sẽ thắng cử tổng thống 2024

- Hawaii: Dân biểu Jill Tokuda chỉ trích cựu DB Tulsa Gabbard vì Gabbard ủng hộ Trump: không có tư cách Hawaii

- Mỹ truy tố 1 công dân Mỹ gốc Nga và là cựu cố vấn cho chiến dịch Trump 2016: Dimitri Simes và vợ lãnh hơn 1 triệu đô để làm trên TV Nga, tung tin nhảm phá bầu cử Mỹ

- Nghiên cứu: các tiểu bang có lệnh hạn chế phá thai nghiêm ngặt nhất lại là những tiểu bang không hỗ trợ các gia đình nghèo

- Độc chiêu: đang thụ án 20 năm tù ở New York, chưa từng thăm hay ở tiểu bang Alaska, vẫn tranh cử chức Dân Biểu Alaska.

- Trump hứa nếu đắc cử tháng 11, cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc sớm, và Trump sẽ trừng phạt "càng ít càng tốt" đối với Nga.

- Trump: Mỹ rút quân khỏi Afghanistan làm Putin tấn công Ukraine.

- Mỹ truy tố 6 tin tặc người Nga về xâm nhập máy tính và âm mưu lừa đảo, tìm cách phá hủy mạng chính phủ Ukraine và 25 nước NATO

- Con trai của TT Joe Biden, Hunter, đã nhận 9 tội trước tòa, sẽ bị tuyên án vào ngày 16/12

- Cựu thẩm phán liên bang John E. Jones phân tích: Thẩm phán Tanya Chutkan đã dẹp bỏ lý luận của Thẩm phán Cannon (bà Cannon nói, chức Công tố Đặc biệt của Smith là vi hiến, nên quăng bỏ vụ truy tố Trump trộm hồ sơ mật)

- Georgia: Tay súng bắn chết 4 người, bị truy tố 4 tội cố sát, người cha cũng bị truy tố 4 tội ngộ sát.

- Canada sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

- Zelensky: quân đội Ukraine đang "hoạt động với lượng vũ khí tối thiểu"

- Anh sẽ cung cấp 650 hệ thống hỏa tiễn đa năng hạng nhẹ (LMM) trị giá 162 triệu bảng Anh cho Ukraine

- Quân Israel nói sẽ hành quân ở Jenin (ở Bờ Tây) cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhưng sáng nay lại bắt đầu rút khỏi Jenin

- Quân Israel bắn chết nhà hoạt động Aysenur Ezgi Eygi (Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ)

- Tác phong thánh chiến: Giáo sĩ trưởng Đạo Do Thái của Albania ăn mừng sự tàn phá ở Gaza

- LHQ: khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã vượt quá thảm họa, 1 triệu người Palestine đã không có khẩu phần ăn trong tháng 8

- Hamas kêu gọi dân Palestine giúp mở rộng "cuộc kháng chiến" ở Bờ Tây trong khi quân Israel tấn chiếm "từng tấc đất của người Palestine".

- Hamas tái khẳng định đồng ý đề xuất ngừng bắn do TT Biden đưa ra hồi tháng 5, đòi Mỹ ép Israel chấp thuận

- Kinh tế Mỹ: việc làm tăng, thất nghiệp giảm, lương tăng.

- Nam Hàn: Bắc Hàn sẽ bị lật đổ nếu "hành động khiêu khích"

- Hãng điện thoại thông minh Honor của TQ ra kiểu Honor Magic V3: Mỏng nhất, nhẹ nhất, gập đôi được

- Payscale: sinh viên tốt nghiệp đại học kiếm được nhiều hơn 37% so với những người chỉ có bằng trung học. Lương cao nhất là công nghệ, kỹ thuật

- Texas: Chú mèo đi lạc 2.000 dặm trong 3 năm rồi mới gặp lại chủ. Chủ lái xe 2 ngàn dặm đón về

- Công ty LL Flooring sẽ đóng cửa tất cả 200 tiệm trên toàn quốc, tuần này bắt đầu bán tháo

- Florida: Hong Thanh Nguyen thú tội cắt đầu cá đuối (loài nguy cơ tuyệt chủng), bị 1 năm quản chế

- North Dakota: tông xe vào cột đèn, rồi tông sập mái hiên 1 ngôi nhà, Tam Nguyen bị bắt vì say rượu lái xe

- TIN VN. Bão Yagi sắp vào VN: Cây đổ lên người đi đường ở Hà Nội, 1 người tử vong.

- TIN VN. Du học sinh Việt ứng tuyển đại học Mỹ tăng 38%. Năm ngoái có 21.900 du học sinh Việt tại Mỹ.

- HỎI 1: Có 9% bậc ba mẹ hối hận về cái tên đã chọn cho con mình, 6% đã làm thủ tục pháp lý để đổi tên con? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhiều cụ cao niên được bác sĩ kê đơn thuốc, nhưng không đủ tiền gánh chịu nên đã bỏ qua? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Kinh tế Mỹ: việc làm tăng, thất nghiệp giảm, lương tăng. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics) sáng thứ Sáu, bảng lương phi nông nghiệp tại Hoa Kỳ đã tăng 142.000 vào tháng 8. Mặc dù số lượng việc làm được thêm vào cao hơn 144.000 vào tháng 7, nhưng vẫn thấp hơn dự báo của các nhà phân tích. Ngành xây dựng đã thêm 34.000 việc làm, tiếp theo là ngành chăm sóc sức khỏe với 31.000 việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,2% vào tháng 8 so với 4,3% vào tháng 7, với số người thất nghiệp là 7,1 triệu người. Thu nhập trung bình theo giờ cho tất cả nhân viên trong bảng lương phi nông nghiệp tư nhân tăng 14 xu hoặc 0,4%. Tuần làm việc trung bình tăng 0,1 giờ lên 34,3 giờ.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Yong-hyun phát biểu trong bài phát biểu nhậm chức hôm thứ Sáu rằng Bắc Hàn sẽ "phải đối mặt với sự thay đổi chế độ" nếu Bắc Hàn thực hiện bất kỳ "hành động khiêu khích" nào. Ông cảnh báo Bắc Hàn sẽ "phải trả giá đắt theo nguyên tắc trừng phạt ngay lập tức, mạnh mẽ và cho đến cùng", theo hãng thông tấn Yonhap.

"Để đảm bảo kẻ thù không dám thực hiện hành động khiêu khích, [chúng tôi] sẽ thiết lập thế trận phòng thủ áp đảo và năng lực ngăn chặn hành động khiêu khích của kẻ thù", Kim cho biết. Mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn căng thẳng, với việc Nam Hàn thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Hoa Kỳ và Bắc Hàn thỉnh thoảng thực hiện các cuộc thử hỏa tiễn và phóng vệ tinh do thám.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair đã tuyên bố hôm thứ sáu rằng Ottawa sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev, theo một tuyên bố được đăng trên trang web của chính phủ nước này. Là một phần của gói viện trợ quân sự, Ukraine sẽ được cung cấp thêm 80.840 động cơ hỏa tiễn CRV-7 và 1.300 đầu đạn, sẽ đến trong những tháng tới. Ngoài ra, 970 súng máy C6 dư thừa và 10.500 khẩu súng lục 9mm dư thừa cũng sẽ được tặng.

"UDCG [Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine] là minh chứng cho sự đoàn kết và cam kết của các đồng minh và đối tác nhằm cung cấp cho Ukraine những năng lực quan trọng mà nước này cần để đấu tranh cho chủ quyền và an ninh của mình. Những gì xảy ra ở Ukraine sẽ giúp xác định quỹ đạo của an ninh toàn cầu. Sự ủng hộ của Canada dành cho Ukraine vẫn không hề lay chuyển", Blair bình luận.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu rằng quân đội Ukraine đang "hoạt động với lượng vũ khí tối thiểu" và rằng cuộc chiến ở Donetsk Oblast do Nga chiếm đóng một phần phụ thuộc vào việc chuyển nhanh mọi gói hỗ trợ vũ khí đến chiến trường. Ông cho biết Ukraine đã sẵn sàng sản xuất nhiều vũ khí hơn nhưng cần phải có kinh phí, đặc biệt là cho một đợt tấn công đã lên kế hoạch vào mùa thu.

Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng minh của Kiev về các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu F-16 được cung cấp nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine cần một "hạm đội mạnh hơn nhiều" và quyền sử dụng hỏa tiễn tầm xa trong các cuộc tấn công vào Nga. "Chúng ta cần có khả năng tầm xa này không chỉ trên lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine mà còn trên lãnh thổ Nga, để Nga có động lực tìm kiếm hòa bình", ông lập luận.

⦿ ---- Anh quốc cho biết Anh có kế hoạch cung cấp 650 hệ thống hỏa tiễn đa năng hạng nhẹ (LMM) trị giá 162 triệu bảng Anh cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Anh tuyên bố gói phòng không mới sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng John Healey chính thức công bố, người sẽ tham dự cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở Ramstein, Đức vào thứ Sáu.

Healey, người đã gặp người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov tại London đầu tuần này, đã hứa rằng số đạn pháo trị giá 300 triệu bảng Anh sẽ được chuyển đến Ukraine cuối năm nay. "Với các đối tác quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi đoàn kết vì Ukraine. Và chúng tôi sẽ thảo luận về cách tốt nhất để chúng tôi có thể hợp tác cùng nhau nhằm cải thiện sự hỗ trợ. Bởi vì an ninh của Anh quốc và châu Âu bắt đầu từ Ukraine", Healey cho biết.

⦿ ---- Bất kể Trump hứa sẽ giảm thuế cho giới đại tư bản, gần 90 nhà đại tư bản Hoa Kỳ đã ký thư chung để ủng hộ bà Harris, cho dù bà Harris đã đưa ra kế hoạch tăng thuế đối với những người lợi tức cao. Có 88 vị giám đốc điều hành cấp cao hiện tại và trước đây từ khắp các công ty của Mỹ đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống trong một bức thư mới được chia sẻ độc quyền với CNBC.

Trong số những người ký tên có một số giám đốc điều hành cấp cao của các công ty đại chúng (public companies: có giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán), bao gồm Aaron Levie của Box, Jeremy Stoppelman của Yelp và Michael Lynton, chủ tịch của Snap. Những người ký tên khác dường như đang đưa ra sự ủng hộ công khai đầu tiên của họ đối với Harris kể từ khi bà trở thành ứng cử viên Dân chủ trên thực tế vào tháng 7. Họ bao gồm James Murdoch, cựu giám đốc điều hành của 21st Century Fox và là người thừa kế đế chế truyền thông của gia đình Murdoch, và giám đốc điều hành tiền điện tử Chris Larsen, đồng sáng lập nền tảng blockchain Ripple.

Những người ký tên đáng chú ý khác là nhà từ thiện Lynn Forester de Rothschild, tỷ phú vốn tư nhân José Feliciano, đồng sáng lập Twilio Jeff Lawson và ông trùm thể thao D.C. Ted Leonsis, chủ sở hữu của Washington Wizards của NBA, Mystics của WNBA và Washington Capitals của NHL.

Danh sách ký tên cũng bao gồm một danh sách các nhà tài trợ chính trị lâu năm của Đảng Dân chủ, như John Doerr của Kleiner Perkins, các đối tác của Insight là Deven Parekh và Jeffrey Katzenberg, người sáng lập kiêm đối tác quản lý của Wndr và cựu chủ tịch của Walt Disney Studios.

Một nhóm tên khác là những người đã ủng hộ Harris nói riêng kể từ các chiến dịch chính trị của bà khởi động ở California, như nhà từ thiện Laurene Powell Jobs, đồng sáng lập Facebook là Dustin Moskovitz và NBA Hall of Famer kiêm doanh nhân tỷ phú Magic Johnson.

Hơn một chục người ký tên đã kiếm được tài sản của họ trên thị trường chứng khoán Wall Street: Tony James, cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Blackstone và là người sáng lập của Jefferson River Capital; Bruce Heyman, cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs về tài sản tư nhân; Peter Orszag, giám đốc điều hành của Lazard ; và Steve Westly, giám đốc điều hành của Westly Group và là cựu thành viên hội đồng quản trị của Tesla.

Còn nhiều người nổi tiếng hơn nữa ở Thung lũng Silicon, bao gồm nhà đầu tư mạo hiểm Ron Conway, doanh nhân Mark Cuban và cựu giám đốc điều hành của LinkedIn là Reid Hoffman.

Phần lớn trong số 88 người ký tên ủng hộ Harris là cựu CEO của các công ty đại chúng lớn. Họ bao gồm cựu CEO của PepsiCo Indra Nooyi, Barry Diller, chủ tịch của IAC và cựu CEO của Paramount và Fox Inc., cựu CEO của Merck Ken Frazier, Logan Green, cựu CEO của Lyft, cựu CEO của GoDaddy Blake Irving, cựu CEO của Ford Alan Mulally, cựu CEO của Starbucks Laxman Narasimhan và Dan Schulman, cựu CEO của PayPal.

Trump đã đưa ra chương trình nghị sự kinh tế cạnh tranh của riêng mình hôm thứ năm tại New York, nơi ông kêu gọi thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ được thiết kế để loại bỏ gian lận. Trump cũng cam kết cắt giảm thuế suất thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15% đối với các công ty sản xuất sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ. Nhưng rất nhiều đại công ty bây giờ cho thấy họ không tin Trump làm kinh tế được, so với bà Harris.

⦿ ---- Toàn bộ cuộc bầu cử tổng thống có thể chỉ còn xoay quanh một tiểu bang: Pennsylvania. Và nơi này đang trở thành chiến trường khó khăn nhất để Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng. "Đây sẽ là tiểu bang dao động khó khăn nhất", J.J. Abbott, một chiến lược gia Dân chủ tại tiểu bang đang nỗ lực thúc đẩy Harris, cho biết. "Trong ba tiểu bang bức tường xanh, đây là tiểu bang đa dạng nhất về các loại địa điểm" mà một ứng cử viên phải cạnh tranh để thành công. Một nhân viên Dân chủ thứ hai tại tiểu bang này chỉ đơn giản nói rằng cuộc đua ở đó sẽ "rất căng thẳng".

Đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đổ nhiều tiền quảng cáo vào Pennsylvania hơn bất kỳ tiểu bang chiến trường nào khác, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiểu bang này. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​ở đó cho thấy cuộc cạnh tranh ở đây hiện nay gay gắt hơn so với thời điểm này năm 2016 giữa Donald Trump và Hillary Clinton, hoặc năm 2020 giữa Trump và Joe Biden. Trump đã vượt trội đáng kể so với mức trung bình của các cuộc thăm dò ý kiến ​​trong cả hai chu kỳ, đánh bại Clinton một cách sít sao và thua Biden với tỷ lệ sít sao tương tự.

Bà Harris đang phải đối mặt với một vài trở ngại khác. Biden — người mà bà thay thế ở vị trí đứng đầu danh sách — sinh ra ở Scranton và có mối quan hệ cá nhân và chính trị sâu sắc, lâu dài trên khắp tiểu bang. Tuy nhiên, Harris mới chỉ bắt đầu vun đắp những mối quan hệ đó. Nơi này cũng là tiểu bang chiến trường duy nhất mà chưa từng có phụ nữ nào giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống, thống đốc hoặc thượng nghị sĩ, cũng như chưa từng có phụ nữ nào được bổ nhiệm vào các vị trí như vậy.

Chi tiêu cho thấy tầm quan trọng của 2 chiến dịch đối với Pennsylvania. Cho đến cuối tháng 8, thị trường truyền thông Philadelphia đã chứng kiến ​​mức chi tiêu quảng cáo lớn nhất trên toàn quốc, với hơn 82 triệu đô la được chi tại đây, theo dữ liệu từ công ty AdImpact.

Năm nay, đảng Dân chủ đã chi 114 triệu đô la trên toàn tiểu bang, trong khi đảng Cộng hòa đã chi 102 triệu đô la. Tổng số tiền đó đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây, với việc đảng Dân chủ chi hơn 56 triệu đô la vào tháng trước và đảng Cộng hòa chi hơn 52 triệu đô la. Nhìn về phía trước, đảng Dân chủ đã dành hơn 84 triệu đô la cho mùa thu ở đó, trong khi tổng số tiền của đảng Cộng hòa lên tới 74 triệu đô la.

Các quảng cáo của Trump và đồng minh của ông, một phần, tập trung vào việc tấn công Harris về nền kinh tế, trong khi quảng cáo của Harris lại tìm cách nâng cao tiểu sử của bà và nói về các yếu tố trong chương trình nghị sự kinh tế của bà. Thừa nhận rằng tiểu bang sẽ phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn như thế nào vào mùa thu này, đảng Dân chủ đã chỉ ra một số lý do để lạc quan rằng họ sẽ có thể vượt qua.

Trước hết, không có ứng cử viên nào liên kết với MAGA giành chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí cao nhất tại Pennsylvania kể từ Trump vào năm 2016. Những người thua cuộc bao gồm bác sĩ nổi tiếng Mehmet Oz và Thượng nghị sĩ Doug Mastriano, cả hai đều phải chịu thất bại nặng nề cho vị trí Thượng viện và thống đốc, tương ứng, trong chu kỳ trước. Họ cũng thấy một số lượng lớn cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang dành cho Nikki Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc, mặc dù sau cùng Haley đã ủng hộ Trump.

Chiến dịch của Harris cũng cảm thấy rằng họ được tổ chức tốt hơn nhiều so với Trump — chỉ ra 350 nhân viên trên thực địa và 36 văn phòng chiến dịch trên toàn tiểu bang, chủ yếu ở các khu vực nghiêng về đảng Dân chủ nhưng cũng có ở một số nơi nông thôn hoặc Cộng hòa. Không giống như năm 2020, khi đại dịch lên đến đỉnh điểm, đảng Dân chủ cảm thấy tự do hơn khi tăng cường hoạt động trên thực địa và để các ứng cử viên của họ tấn công dữ dội vào tiểu bang.

Harris, người đã đến thăm tiểu bang này 10 lần trong năm nay, hiện đang cắm trại ở Pittsburgh khi bà chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của mình, trong khi người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, đã dừng chân nhiều lần trong chuyến tham quan Pennsylvania kéo dài hai ngày trong tuần này.

Một quan chức chiến dịch của Harris, người mô tả Pennsylvania là "tiểu bang quan trọng nhất", cho biết chiến lược của họ là vận động tranh cử trên khắp tiểu bang, không giới hạn ở Philadelphia, các quận vùng cổ, Pittsburgh và các vùng ngoại ô gần đó — các thành trì của đảng Dân chủ tại tiểu bang. "Chiến dịch của Harris rất cam kết với ý tưởng rằng chúng tôi sẽ cạnh tranh ở mọi nơi", người này — yêu cầu giấu tên để nói chuyện thẳng thắn — cho biết trước khi chỉ ra chuyến đi xe buýt trước đại hội của chiến dịch qua phía tây của tiểu bang này.

⦿ ---- Cô Daigre Thomas "chưa quyết định" liệu cô có bỏ phiếu vào tháng 11 này hay không cho đến khi bà Kamala Harris thay thế Tổng thống Joe Biden đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ. Hiện tại, nhân viên chăm sóc sức khỏe Connecticut mới tràn đầy năng lượng này đã sẵn sàng bỏ phiếu cho phó tổng thống − một phần trong sự thay đổi lớn đối với Harris trong số những người Mỹ da đen, gốc Tây Ban Nha và thu nhập thấp, theo cuộc thăm dò mới của USA TODAY/Đại học Suffolk.

Những cử tri lương thấp − những người kiếm được dưới 20.000 đô la một năm − hiện ủng hộ Harris hơn cựu Tổng thống Donald Trump, Harris 58%- Trump 35%, mức tăng lớn nhất trong tất cả các nhóm, theo cuộc thăm dò. Đây là sự đảo ngược so với tháng 6, khi Trump, với 39%, dẫn trước Biden ba điểm, ở mức 36% với những cử tri thuộc nhóm kinh tế này. Nhìn chung, Harris dẫn trước Trump, Harris 48%- Trump 43%, theo cuộc thăm dò, có biên độ sai số là 3,1%.

Thomas, người da đen, cho biết việc Harris lớn lên trong một khu dân cư lao động là lý do để cô tin cậy. "Chúng tôi không cần phải nói với bà ấy bất cứ điều gì. Bà ấy biết chuyện gì đang xảy ra", bà nói. "Bà ấy là một phần của chúng tôi nên tôi nghĩ bà ấy sẽ trông chừng chúng tôi, đặc biệt là bọn trẻ".

Bà Harris đã nói sơ khởi về các kế hoạch tăng khả năng chi trả nhà ở, tăng tín dụng thuế chăm sóc trẻ em và giải quyết vấn đề mà bà gọi là tình trạng tăng giá hàng tạp hóa. Harris dẫn trước một chút nhờ các nhóm nhân khẩu học bao gồm cử tri da đen và gốc Tây Ban Nha. Bên cạnh cử tri có lương thấp, Harris cũng được các cử tri có thu nhập trung bình, những người kiếm được dưới 50.000 đô/năm ủng hộ. Với nhóm này, Harris dẫn trước Trump ba điểm, Harris 47%- Trump 44%, theo cuộc thăm dò.

Những người kiếm được dưới 20.000 đô/năm thường là những cử tri rất trẻ − những người mới bắt đầu đi làm hoặc mới hoàn thành trung học − hoặc những cử tri lớn tuổi có thu nhập cố định, theo David Paleologos, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị của Đại học Suffolk cho biết. Tỷ lệ ủng hộ Harris trong nhóm này đã tăng 16 điểm, từ 37% vào tháng 6 lên 53% vào tháng 8.

⦿ ---- Hai tiểu bang Cộng Hòa có dấu hiệu trở thành dao động: Florida và Texas nằm trong biên độ sai số trong cuộc đua giành chức tổng thống giữa cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris trong một cuộc thăm dò mới được công bố hôm thứ Sáu. Cuộc khảo sát từ Emerson College Polling/The Hill cho thấy Trump dẫn trước Harris ở Florida 5 điểm, Trump 50%so với Harris 45% và dẫn trước ở Texas 4 điểm, Trump 50% so với Harris 46%.

Kết quả có phần sít sao hơn so với một số cuộc thăm dò khác về cuộc đua nhưng không hoàn toàn không đồng bộ với các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua ở các tiểu bang này gần đây diễn ra sít sao hơn. Không có nhiều cuộc thăm dò độc lập từ các tổ chức lớn được thực hiện về Texas và Florida kể từ khi Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Chiến thắng ở Florida, nơi đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử năm 2008 và 2012 trước khi tiểu bang này bỏ phiếu cho Trump hai lần liên tiếp, hoặc Texas, nơi đảng Dân chủ ngày càng hy vọng sẽ chuyển sang đảng Dân chủ trong những năm gần đây, sẽ là một cuộc chiến khó khăn đối với Harris.

Mô hình dự báo từ The Hill/Decision Desk HQ cho thấy Trump có 83% cơ hội chiến thắng ở Texas và 75% cơ hội chiến thắng ở Florida. Nhưng Florida chỉ được đánh giá là "ủng hộ đảng Cộng hòa" và một số cuộc thăm dò cho cả hai tiểu bang đều cho thấy Trump dẫn trước với một chữ số.

Một cuộc thăm dò của Đại học Florida Atlantic vào tháng trước cho thấy Trump chỉ dẫn trước ở Florida với 3 điểm và một cuộc thăm dò từ hai trường đại học Texas cho thấy Trump dẫn trước ở Texas với 5 điểm.

Cuộc thăm dò của Emerson cho thấy Harris chỉ đứng sau Trump về tỷ lệ ủng hộ đối với các tiểu bang. Tỷ lệ ủng hộ ròng của ông là +2 điểm ở cả hai tiểu bang, trong khi tỷ lệ ủng hộ của phó tổng thống ở cả hai tiểu bang là -2 điểm.

Việc lật ngược Texas hoặc Florida có thể là một sự cường điệu nhưng sẽ khiến con đường của đảng Dân chủ đến 270 phiếu đại cử tri dễ dàng hơn và con đường của đảng Cộng hòa khó khăn hơn đáng kể. Những người theo đảng Dân chủ đang tìm cách giữ Thượng viện cũng đã nói về các thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa tại hai tiểu bang này như những cơ hội có thể để mở rộng bản đồ.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 trong số 815 cử tri tiềm năng ở Florida và 845 cử tri tiềm năng ở Texas. Sai số đối với Florida là 3,4 điểm và sai số đối với Texas là 3,3 điểm.

⦿ ---- Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro đã vi phạm Đạo luật Hatch khi ủng hộ việc tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden trong khi đang làm nhiệm vụ chính thức, theo Văn phòng Cố vấn Đặc biệt Hoa Kỳ. Những bình luận của ông Del Toro được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của BBC và trong khi phát biểu tại London, nơi ông chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump. Cố vấn đặc biệt Hampton Dellinger đã nhấn mạnh bản chất đáng lo ngại của việc Del Toro từ chối thừa nhận hoàn toàn sai lầm của mình.

Những tuyên bố của Del Toro được đưa ra trước khi Biden rời khỏi cuộc đua giành chức tổng thống và Đạo luật Hatch cấm các hoạt động chính trị như vậy của các quan chức Hoa Kỳ trong khi đang làm nhiệm vụ. Del Toro thừa nhận những bình luận của mình nhưng lập luận rằng chúng không được lên kế hoạch và tập trung vào tầm quan trọng của các liên minh quốc tế. Luật sư của ông, Michael Bromwich, đã bảo vệ Del Toro bằng cách lưu ý rằng ông không nêu tên rõ ràng của Trump; ông cũng cho rằng những phát biểu đó là tự phát.

Người phát ngôn của Pentagon Sabrina Singh nhấn mạnh đến nhu cầu duy trì lòng tin của công chúng và tránh những tác động chính trị. Hải quân đang xem xét báo cáo, với Đại úy Clay Doss tuyên bố vấn đề này sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng. Mặc dù Del Toro đã ban hành các hướng dẫn về việc duy trì một Hải quân phi chính trị, Dellinger lưu ý rằng việc tự báo cáo của ông không giải thoát cho ông. Hành vi vi phạm của Del Toro diễn ra sau lời kêu gọi của quốc hội yêu cầu quân đội không can dự vào chính trị trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra.

⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đã viết trên X rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Kamala Harris có ý định "phá hủy" quyền tự do ngôn luận "theo hiến pháp". Musk, một nhà chỉ trích Đảng Dân chủ, đã trả lời một người dùng X khác đã nhắc đến ông, Robert F. Kennedy Jr. và Tulsi Gabbard là những người "nêu lên mối lo ngại" về quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ nếu Harris trở thành tổng thống.

Musk là người giàu nhất thế giới đã từng nhiều lần chỉ trích Harris và Đảng Dân chủ vì lập trường được cho là của họ đối với quyền tự do ngôn luận, ám chỉ rằng họ ủng hộ kiểm duyệt và xói mòn các quyền tự do theo hiến pháp. Thực tế Musk nói ngược, vì đa số các tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát đã ra lệnh cho thư viện công và các học khu phải cấm các sách không phù hợp với lập trường Cộng Hòa, như đồng tính, phá thai, tình dục, lịch sử nô lệ da đen tại Mỹ.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết khoản đầu tư năng lượng sạch trị giá 7,3 tỷ đô la được công bố trước đó sẽ hướng đến mục tiêu giảm 43 triệu tấn khí thải nhà kính mỗi năm. "Khoản đầu tư lịch sử ngày nay vào năng lượng sạch ở nông thôn sẽ không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm, tăng khả năng tiếp cận điện và giảm chi phí – Nó sẽ ngăn chặn 43 triệu tấn ô nhiễm khí nhà kính mỗi năm. Điều đó giống như loại bỏ ô nhiễm từ hơn 10 triệu xe hơi chạy bằng xăng", ông viết trên X. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ 16 hợp tác xã điện nông thôn trên 23 tiểu bang, mang lại lợi ích cho khoảng 5 triệu cư dân nông thôn.

⦿ ---- Darlene Walz, mẹ của Thống đốc Minnesota Tim Walz, vẫn ủng hộ nỗ lực tranh cử phó tổng thống của con trai bà, ngay cả khi các thành viên khác trong gia đình đang chia rẽ, bà nói với NBC News trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại ngắn ngày hôm Thứ Năm. Darlene Walz đã nói rõ rằng bà đã chán ngán việc công chúng soi mói gia đình bà và tin rằng con trai bà "sẽ vào Bạch Ốc".

Những chia rẽ trong gia đình về vai trò của Tim Walz với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ đã được công chúng biết đến vào tuần trước sau khi một bài đăng trên Facebook và một số bình luận tiếp theo từ người anh trai xa cách của ông, Jeff Walz (Cộng Hòa), được nhiều phương tiện truyền thông khuếch đại.

⦿ ---- Vu khống gian lận bầu cử nhưng không trình chứng cớ, bị phạt 1.000 USD/ngày cho tới khi trình tòa "chứng cớ"... Nhà hoạt động bảo thủ Colorado Joe Oltmann nợ một cựu nhân viên của công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems số tiền 1.000 đô/ngày, bắt đầu từ thứ Tư 4/9/2024, cho tới khi nào Oltmann ngưng che giấu bằng chứng về những cáo buộc gian lận bầu cử.

Oltmann được nêu tên là một bên không liên quan trong vụ kiện phỉ báng do Eric Coomer, cựu giám đốc an ninh sản phẩm và chiến lược của Dominion Voting Systems, đệ trình. Ngoài vụ kiện này, Coomer đang kiện Oltmann trong một vụ kiện phỉ báng và âm mưu về những cáo buộc mà Oltmann đã đưa ra vào năm 2020. Những cáo buộc này, được đưa ra cách đây gần bốn năm, xuất hiện vào những ngày sau cuộc bầu cử năm 2020 giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. USA TODAY đã liên hệ với Oltmann để xin bình luận, nhưng ông đã không trả lời ngay lập tức.

⦿ ---- Tháng giêng nước Mỹ nổi khùng... Nước Mỹ đang có nguy cơ xảy ra bạo lực chính trị và tranh chấp bầu cử bất kể ai thắng vào tháng 11/2024, một đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Texas, người đã bị chính đảng Cộng Hòa của ông tấn công, lập luận vào thứ năm.

"Giả sử Donald Trump thắng - một nửa đất nước sẽ nổi điên. Giả sử Kamala Harris thắng, một nửa đất nước sẽ nổi điên", Dân biểu Tony Gonzales (R-Texas) nói với The Texas Tribune Festival.

"Vì vậy, bất kể thế nào, tháng 1/2025 này, chúng ta sẽ ở trong một tình thế rất khó khăn - đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng Hạ viện phải lãnh đạo".

Gonzales tự nhận mình là "kẻ hoang dã" đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ Cộng Hòa và một thách thức sơ bộ gay gắt và tốn kém từ phía nội bộ Cộng Hòa chống ông sau khi bỏ phiếu cho Đạo luật Cộng đồng An toàn Lưỡng đảng (Bipartisan Safer Communities Act).

⦿ ---- Thẩm phán Tanya Chutkan đã đặt ra một lịch trình trong vụ án lật ngược bầu cử liên bang chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, cho phép các công tố viên công bố bằng chứng chưa từng thấy trước đây, chẳng hạn như biên bản của bồi thẩm đoàn, trước cuộc bầu cử tổng thống.

Theo lệnh mới nhất của thẩm phán, thời hạn nộp hồ sơ từ các công tố viên là ngày 26 tháng 9, phần lớn là theo lịch trình do Công tố đặc biệt Jack Smith đề xuất đã thảo luận tại phiên điều trần hôm thứ Năm. Nhóm luật sư bào chữa của Trump đã tìm cách trì hoãn việc công bố bằng chứng trong vụ án cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11.

Bằng chứng mà các công tố viên tiết lộ vào cuối tháng 9 có thể không được công khai ngay lập tức và Chutkan sẽ có thể kiểm soát việc công bố. Tuy nhiên, có khả năng bằng chứng sẽ được công khai, với một số nội dung có thể bị biên tập lại.

Tại phiên điều trần tập trung vào việc lên lịch vào sáng thứ Năm, các bên và thẩm phán cũng thừa nhận rằng phạm vi miễn truy tố [vì là hành vi Tổng Thống] của Trump trong vụ án lật đổ bầu cử mới được sửa đổi có khả năng sẽ bị kháng cáo.

Ngoài vấn đề miễn truy tố, lệnh mới của Chutkan đặt ra thời hạn nộp một số hồ sơ quan trọng trước cuộc bầu cử. Bà đã đặt ra mốc thời gian cho việc Trump thách thức bản cáo trạng theo luật định sẽ được tóm tắt vào tháng 10. Bà cũng yêu cầu Trump nộp đơn thách thức tính hợp pháp của việc bổ nhiệm Công tố đặc biệt Smith và yêu cầu Smith phản hồi vào cuối tháng 10, với bản tóm tắt cuối cùng từ Trump về vấn đề đó sẽ được nộp vào ngày 7 tháng 11, hai ngày sau cuộc bầu cử.

Tại phiên điều trần lên lịch hôm thứ năm, Chutkan đã nói rõ rằng bà sẽ không tính đến chiến dịch tranh cử tổng thống khi xây dựng các bước tiếp theo trong vụ án. Bà đã bác bỏ những lo ngại của nhóm bào chữa về việc chính phủ quyết định bằng chứng nào được phát sóng trên hồ sơ tòa án công khai trong "thời điểm nhạy cảm" gần với cuộc bầu cử.

Một bất đồng chính giữa Trump và Công tố đặc biệt là bên nào sẽ nộp bản tóm tắt ban đầu về việc liệu bản cáo trạng thay thế được đưa ra vào tuần trước có phù hợp với phán quyết miễn truy tố của Tòa án Tối cao hay không.

Nhóm của Smith cho biết vào thứ năm rằng họ muốn nộp bản tóm tắt ban đầu bao gồm "các bằng chứng quan trọng" sẽ trình bày cho thẩm phán bối cảnh, hình thức và nội dung của bằng chứng có liên quan trong vụ án - bao gồm cả bằng chứng không ghi trong bản cáo trạng.

Đây là một trong số nhiều hồ sơ mà thẩm phán mong đợi trước khi cử tri đi bỏ phiếu. Bà không lên lịch các phiên điều trần bổ sung hoặc ngày xét xử. Lệnh lên lịch của Chutkan sẽ cho phép bà giải quyết các vấn đề miễn truy tố trong thời gian nhanh hơn nhiều so với thời gian mà Trump đề xuất, với thời hạn cho các bản tóm tắt vòng cuối cùng về vấn đề miễn truy tố được ấn định vào ngày 29 tháng 10. Không có phiên điều trần nào được lên lịch về vấn đề miễn truy tố trong lệnh mới của bà, nhưng bà có thể yêu cầu tranh luận bằng miệng về vấn đề này sau đó.

⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump sau khi Trump khẳng định trong một cuộc họp thị trấn vào tối thứ Tư rằng Trump và người bạn đồng hành J.D. Vance không phải loại người "quái dị" (weird). Trong sự kiện tại Harrisburg, Pennsylvania, với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity, Trump đã thanh minh thanh nga về những lời cáo buộc Trump và JD Vance là loại người "quái dị", mà Walz được cho là đã đưa ra.

"J.D. không quái dị. Ông ấy là một tảng đá vững chắc. Tôi tình cờ là một tảng đá rất vững chắc. Chúng tôi không quái dị. Chúng tôi có thể là những thứ khác nhưng chúng tôi không quái dị", Trump nói. Sau đó, Trump tấn công Walz và cố gắng lật ngược kịch bản.

"Nhưng ông Walz mới là một gã quái dị. Ông Walz bước lên sân khấu, có điều gì đó không ổn với gã đó và ông ấy gọi tôi là 'quái dị'. Và rồi phương tiện truyền thông đưa tin giả mạo lại đưa tin. Đó là chữ của ngày hôm nay. 'Quái dị. Quái dị. Quái dị'. Tất cả họ đều nói - nhưng chúng tôi không phải là những gã quái dị, chúng tôi là những người rất vững chắc muốn đất nước của họ trở nên vĩ đại trở lại. Rất đơn giản."

Vào thứ năm, Walz đã có một vòng chiến thắng tại cuộc vận động tranh cử của mình ở Erie, Pennsylvania. "Có một câu nói trong chính trị: 'Nếu bạn giải thích, bạn sẽ thua cuộc'", ông nói.

Walz cho biết ông đã xem một phần sự kiện của Trump và theo dõi sự khăng khăng của Trump rằng họ không "quái dị".

"Mười một lần. Mười một lần Donald Trump giải thích để sử dụng ông ấy không 'quái dị'", Walz nói và cười. "Được rồi. Được rồi. Tôi không nói thế. Tôi không nói thế. Tôi nghĩ chúng ta có thể đang khiến ông Trump khó chịu một chút". (Cần ghi chú chỗ này: Walz là giáo viên, là huấn luyện viên bóng bầu dục cho học trò, quen kiểu học trò chọc nhau ở sân trường. Chữ "quái dị" -- dịch theo tự điển từ chữ "weird" đối với người Việt không có tác động mạnh, nhưng trong tiếng lóng của Mỹ có nghĩa là "rối loạn tâm thần", do vậy Trump phải thanh minh. Nếu dịch qua tiếng Việt là "khủng" thì lại mất nghĩa "quái dị.")

⦿ ---- Những bài phát biểu gần đây nhất của Donald Trump đang gây ra nhiều câu hỏi hơn nữa về sức khỏe tâm thần của cựu tổng thống. Viết cho tờ The New Republic, Greg Sargent đã nhắc đến một bài viết gần đây của Mike Barnicle của MSNBC, người đã gọi Trump là "ông già bị tổn thương, ảo tưởng, người có thể một lần nữa được bầu lại làm tổng thống Hoa Kỳ".

Sargent phàn nàn rằng "bài phát biểu hôm thứ Tư của Barnicle sẽ mở ra cánh cổng" khi nói đến việc báo chí đưa tin về sự nhầm lẫn ngày càng trầm trọng của Trump.

.

.

.

"Donald Trump có thể nói bất cứ điều gì điên khùng mà Trump muốn nói, về tàu ngầm, cá mập và pin điện", Barnicle nói, phàn nàn rằng nguyên nhân thực sự của những tuyên bố kỳ quặc này không "thực sự bị chất vấn".

Sargent phàn nàn rằng mặc dù thỉnh thoảng có những câu chuyện, như một bài báo của tờ New York Times xem xét sự thô tục trong ngôn ngữ của Trump, "nhiều" trong số "những tuyên bố điên khủng của Trump" không được ghi vào bản tin vì tính thô tục. "Hãy thử so sánh những gì ít ỏi đó với việc đưa tin về tuổi của Tổng thống Biden trước khi ông Biden rời khỏi cuộc đua", ông viết.

"Vậy thì tại sao những thứ như suy giảm nhận thức rõ ràng của Trump, khả năng nói và suy nghĩ mạch lạc thường xuyên của Trump, sự kiên quyết từ chối tiếp thu kiến thức cơ bản tối thiểu về nhiều vấn đề quan trọng, xu hướng Trump bịa đặt những thứ vô cùng xa rời thực tế, tính tự luyến dữ dội, cố tình nói dối, cố chấp và ghét phụ nữ — chỉ kể tên một vài đặc điểm — cũng không đi vào năng lực tâm thần và tính cách cốt lõi của ông để làm tổng thống?" ông hỏi.

Sargent đề xuất một thử nghiệm — chuyển tên của Trump vào một số bản tin về Biden. "Khi đọc những điều này, bạn có thể thấy các nhà báo có thể dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với những người cộng sự của Trump, những người chứng kiến hành vi mất cân bằng của Trump một cách riêng tư, hoặc trực tiếp chất vấn Trump về những sai sót về mặt tinh thần của ông, hoặc phân tích các cuộc thăm dò cho thấy rằng phần lớn mọi người coi việc Trump nói dối bệnh hoạn là đáng lo ngại ở một tổng thống, hoặc coi những lời chỉ trích cụ thể là triệu chứng của những khuyết tật lớn hơn nhiều của Trump", ông viết. Sargent gọi thông tin này là "câu chuyện lớn hơn nhiều đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta".

⦿ ---- Hoạt động chính trị của Harris đã quyên góp được hơn 300 triệu đô la trong tháng 8 — gấp đôi số tiền mà hoạt động của Trump thu được trong cùng kỳ — theo hai nguồn tin quen thuộc với các con số gây quỹ của Harris nói với NBC News.Các nguồn tin không nêu rõ số tiền gây quỹ chính xác, nhưng con số hơn 300 triệu đô la, bao gồm cả chiến dịch và các thực thể liên quan, cho thấy tốc độ gây quỹ chóng mặt vẫn chưa chậm lại kể từ khi tiền bắt đầu đổ vào sau thông báo ngày 21 tháng 7 của Tổng thống Joe Biden rằng ông sẽ từ bỏ việc tìm kiếm đề cử của đảng Dân chủ. Hạn chót công bố tài chính chiến dịch tiếp theo cho chiến dịch của Harris là ngày 20 tháng 9.⦿ ---- Chiến dịch Harris-Walz đang sử dụng kế hoạch Dự án 2025 bảo thủ để nói với cử tri da đen, rằng người Mỹ da đen sẽ bị tổn thương nếu chương trình nghị sự được tiến hành theo nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Trump. Với tiêu đề "Backwards", quảng cáo nêu rõ cách Dự án 2025 kêu gọi bãi bỏ Bộ Giáo dục và lệnh cấm phá thai trên toàn quốc."Chương trình nghị sự Dự án 2025 của Trump sẽ trao cho Trump quyền lực chính trị không bị kiểm soát mà không có rào cản nào, và nó sẽ đưa người Mỹ da đen thụt lùi", người dẫn chuyện nói. "Dự án 2025 sẽ tước bỏ quyền bảo vệ quyền bỏ phiếu của chúng ta và xóa bỏ Bộ Giáo dục. Nó cũng sẽ yêu cầu các tiểu bang giám sát thai kỳ của phụ nữ. Nó cấm phá thai và sẽ tước đi quyền bảo hiểm y tế của hàng triệu người".Trump đã tìm cách tách mình khỏi Dự án 2025, gọi một số đề xuất hoặc kế hoạch của dự án là "vô lý", nhưng đảng Dân chủ đã nhiều lần lưu ý mối liên hệ giữa bản thiết kế bảo thủ và Trump, bao gồm cả các tác giả từng làm việc cho chính quyền của ông.Quảng cáo này là một phần trong kế hoạch 370 triệu đô la của chiến dịch Harris-Walz cho quảng cáo kỹ thuật số và truyền hình giữa Ngày Lao động và Ngày Bầu cử. Đây là quảng cáo thứ hai của chiến dịch nhắm vào Trump trong Dự án 2025.“Dự án 2025 của Donald Trump cho thấy một điều rõ ràng với người Mỹ da đen: ông ta chẳng quan tâm gì đến chúng ta. Dự án 2025 của ông ta sẽ đưa cộng đồng của chúng ta tụt hậu; tước bỏ quyền bảo vệ quyền bỏ phiếu, quyền tự do sinh sản, xóa bỏ Bộ Giáo dục và yêu cầu các tiểu bang phải theo dõi tình trạng mang thai”, Quentin Fulks, phó giám đốc chiến dịch chính của Harris-Walz cho biết.Quảng cáo sẽ được phát trong các sự kiện thể thao tại các tiểu bang chiến trường, bao gồm cả trong trận bóng bầu dục giữa Đại học Michigan và Đại học Texas vào ngày 7 tháng 9 và trận đấu Tuần 1 NFL giữa Atlanta Falcons và Pittsburgh Steelers vào ngày 8 tháng 9. Quảng cáo cũng sẽ được phát trong chương trình truyền hình ban ngày như chương trình “Today” và các chương trình phổ biến trong cộng đồng người Mỹ da đen, bao gồm “Sherri” và “The Jennifer Hudson Show”.Dự án 2025 là một “chương trình nghị sự quản lý” dài 900 trang liệt kê các mục tiêu bảo thủ trong trường hợp đảng Cộng hòa giành lại Bạch Ốc. Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 78% người Mỹ ít nhất đã nghe nói về Dự án 2025, ngay cả khi họ không hoàn toàn biết về những gì nó đòi hỏi.Những người đóng góp vào việc tạo ra kế hoạch này bao gồm các cựu quan chức chính quyền Trump là Ben Carson và Ken Cuccinelli. Dự án 2025 cũng do cựu quan chức chính quyền Trump là Paul Dans đứng đầu.⦿ ---- Cộng Hòa sẽ mất đa số Hạ Viện. Một Dân biểu Cộng hòa Texas đã sống sót sau cuộc tấn công sơ bộ từ cánh hữu của chính đảng mình cho biết hôm thứ Năm rằng đảng Cộng hòa đang trên đà mất Hạ viện vào tháng 11. "Điều khiến tôi thất vọng là tôi tin chắc rằng đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ mất đa số - và chúng tôi sẽ mất nó vì chính chúng tôi", Dân biểu Tony Gonzales nói với những người tham dự Lễ hội Texas Tribune.Trong bình luận của mình, Gonzales đã chỉ trích văn hóa đổ lỗi mà ông cho là đã chiếm ưu thế ở cả hai đảng tại Hạ viện - một cơ quan mà ông cho là đã bị mắc kẹt trong chu kỳ các phiên điều trần giám sát đối lập của bất kỳ đảng nào nắm quyền. Gonzales phải đối mặt với sự chỉ trích từ Đảng Cộng hòa của tiểu bang vì đã bỏ phiếu ủng hộ luật thúc đẩy an toàn súng và bảo vệ hôn nhân đồng giới."Đây không phải là khoa học tên lửa. Bạn biết nền kinh tế, nó thực sự có thật. Ý tôi là, ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu tụt hậu hơn nữa trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Chúng ta có đang nói về điều này không? Chúng ta có đang nói về một số vấn đề như thế này không? Không — vấn đề là chúng ta sẽ luận tội ai.”Ông cho biết, cả hai đảng đều có thái độ trong phòng họp là, “Đó là lỗi của người khác. … Tôi hiểu rằng một phần công việc của chúng tôi là giám sát — nhưng đó không phải là toàn bộ công việc.” Ông nói thêm rằng “Nhiệm vụ của Quốc hội là thực hiện vì người dân. Và tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn đã thất bại trong Quốc hội khóa 118 (do Cộng Hòa nắm da số, và bị Trump giựt dây, từ ngày 3 tháng 1/2023 và sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 1/2025, trong năm thứ ba và thứ tư của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden.).“Đây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng Hạ viện phải lãnh đạo là rất quan trọng,” ông nói. “Chúng ta hãy trung thực với những gì xảy ra. Hãy có những cuộc trò chuyện này — thay vì chỉ đổ lỗi cho người khác. Tôi nghĩ rằng thời kỳ đen tối đang ở phía trước, và tôi nghĩ chúng ta cần có một bàn tay vững chắc để mọi người có thể tập hợp chúng ta lại với nhau và tập trung vào việc mang lại kết quả thực sự.”Gonzales cũng bảo vệ lời chỉ trích trước đây của mình đối với phe cực hữu tại Hạ viện, những người đã ủng hộ đối thủ chính của ông trong một cuộc đua khiến chiến dịch của ông mất 10 triệu đô la. Gonzales nói với chương trình “State of the Union” của CNN vào tháng 4 rằng Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hòa-Fla.) “đã trả tiền cho trẻ vị thành niên để quan hệ tình dục với họ tại các bữa tiệc ma túy. [Dân biểu] Bob Good (Đảng Cộng hòa-Va.) đã ủng hộ đối thủ của tôi, một tên tân Quốc xã khét tiếng.”“Những người này từng đi lại với bọn thượng đẳng da trắng đội mũ trùm đầu vài trắng vào ban đêm. Bây giờ họ đi lại với mũ trùm đầu vài trắng vào ban ngày,” ông nói vào thời điểm đó.Gonzales cho biết hôm thứ Năm, "Là một đảng viên Cộng hòa, tôi tập trung vào việc mang lại kết quả thực sự. Sự thật thì đau lòng. Đôi khi sự thật rất đau đớn, nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải ngừng làm mọi người mù quáng và thực hiện điều này. Tôi đã gay gắt với một số đồng nghiệp của mình. Đoán xem? Hạ viện là một nơi thô lỗ và ồn ào. Tốt hơn là bạn nên ngậm miệng lại và bắt tay vào làm việc."Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (NRCC) đã phản đối những phát biểu của Gonzales. "Chúng tôi không đồng ý", thư ký báo chí của NRCC, Will Reinert, cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Nhà sử học Allan Lichtman là một trong số ít những cái tên lớn dự đoán chiến thắng của Donald Trump hồi năm 2016, một phần trong thành tích ấn tượng mà ông đã dự đoán đúng 9 trong số 10 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất. Trong một video của tờ New York Times, giáo sư của Đại học American University đã đưa ra dự đoán của mình về năm 2024: "Kamala Harris sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ", ông tuyên bố.Lichtman đưa ra dự đoán của mình dựa trên 13 yếu tố, bao gồm liệu đó có phải là một tổng thống đương nhiệm đang tái tranh cử hay không, sức mạnh ngắn hạn và dài hạn của nền kinh tế, sức hút và thành công cũng như thất bại trong chính sách đối ngoại, theo USA Today.Có 8 trong số 13 chìa khóa của ông hiện đang ủng hộ Harris và có 3 chìa khóa ủng hộ Trump, với cặp chìa khóa chính sách đối ngoại đang được tranh giành. "Chính sách đối ngoại rất khó khăn", ông nói. Nhưng ngay cả khi cả hai chìa khóa đều có lợi cho Trump, thì ông chỉ còn lại năm chìa khóa, "điều này sẽ không đủ để Donald Trump giành lại Bạch Ốc".Theo bản ghi chép, Lichtman cho rằng việc Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua đã làm tổn hại đến cơ hội của đảng Dân chủ, nhưng không đủ để nghiêng cuộc bầu cử về phía Trump. Cuộc đua duy nhất mà Lichtman đã đoán sai là cuộc thi năm 2000 giữa Al Gore và George W. Bush. Nhưng lúc đó có tranh cãi từ một số phiếu nhìn không minh bạch là bầu cho ai.⦿ ---- Đại diện cho khu vực quốc hội thứ 2 của Hawaii, Dân biểu Dân Chủ Jill Tokuda đi theo bước chân của Tulsa Gabbard, người đã giữ cùng một ghế từ năm 2013 đến năm 2021. Nhưng DB Tokuda sẽ không đi theo Gabbard theo hướng ủng hộ Donald Trump. Tokuda đã chỉ trích cựu đảng viên Dân chủ, hiện là người độc lập, vì đã ủng hộ cựu tổng thống và tham gia vào nhóm chuyển giao quyền lực của Trump trong một bài đăng trên Facebook."Trump và Tulsi không đại diện cho các giá trị của Hawaii và không đấu tranh cho quyền tự do của chúng ta", DB Tokuda viết vào ngày 27 tháng 8. "Chúng ta sẽ bác bỏ chủ nghĩa cực đoan của họ vào tháng 11 này. Đây không phải là pono." Chữ "pono" cuối cùng, nói riêng, nổi bật, vì rất là Hawaii."Pono", một từ có trong khẩu hiệu của tiểu bang Hawaii, "biểu thị cho sự chính trực, liêm chính và trách nhiệm đạo đức", theo USA Today. "Bằng cách nói rằng sự ủng hộ của Gabbard đối với Trump là 'không phải pono', Tokuda lập luận rằng điều đó đi ngược lại sự cân bằng về mặt đạo đức mà người Hawaii coi trọng." Sử dụng ngôn ngữ Hawaii Pidgin, Denby Fawcett trong một bài xã luận trên Honolulu Civil Beat đã theo dõi con đường của Gabbard từ một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ từng gọi Trump là "tham nhũng" đến "một người ủng hộ MAGA thực thụ", lưu ý rằng "người dân địa phương ở Hawaii có thể nói, 'Cô Tulsi không bao giờ tìm thấy ikigai của mình'", nghĩa là ý thức về mục đích hoặc lý do tồn tại.⦿ ---- Chính phủ Hoa Kỳ đã truy tố một công dân Hoa Kỳ gốc Nga và là cựu cố vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald Trump vì làm việc cho một mạng lưới truyền hình nhà nước Nga bị Mỹ trừng phạt và rửa tiền. Cáo trạng do Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Năm cáo buộc rằng Dimitri Simes và vợ đã nhận hơn 1 triệu đô la cùng một xe hơi cá nhân và tài xế để đổi lấy công việc họ đã làm cho Channel One của Nga kể từ tháng 6/2022. Mạng lưới này đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022 vì Nga xâm lược Ukraine.Simes, 76 tuổi và vợ ông, Anastasia Simes, có một ngôi nhà ở Virginia và được cho là đang ở Nga. "Những bị cáo này bị cáo buộc đã vi phạm các lệnh trừng phạt được đưa ra để đáp trả hành động xâm lược bất hợp pháp của Nga ở Ukraine", Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves cho biết trong một tuyên bố công bố các bản cáo trạng. “Những vi phạm như vậy gây tổn hại đến lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta — một thực tế mà Dimitri Simes, với kinh nghiệm sâu rộng mà ông có được trong các vấn đề quốc gia sau khi chạy trốn khỏi Liên Xô và trở thành công dân Hoa Kỳ, đáng lẽ phải đánh giá cao một cách độc đáo.”Các bản cáo trạng được đưa ra vào thời điểm lo ngại mới về những nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ bằng cách sử dụng thông tin sai lệch và tuyên truyền trực tuyến. Vào thứ Tư, chính quyền liên bang đã truy tố 2 nhân viên của tổ chức truyền thông Nga RT về việc bí mật tài trợ cho một công ty ở Tennessee sản xuất nội dung ủng hộ Nga.Simes, người đứng đầu một nhóm nghiên cứu tại Washington có tên là Trung tâm vì lợi ích quốc gia, đóng vai trò nổi bật trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và mối liên hệ tiềm ẩn với chiến dịch tranh cử của Trump. Báo cáo ghi lại những tương tác mà Simes sinh ra ở Liên Xô, người đã nhập cư vào Hoa Kỳ vào những năm 1970, đã tương tác với nhiều nhân vật khác nhau trong quỹ đạo của Trump, bao gồm cả con rể của Trump là Jared Kushner.Bản cáo trạng thứ hai cáo buộc rằng Anastasia Simes, 55 tuổi, đã nhận tiền từ doanh nhân người Nga bị trừng phạt Alexander Udodov. Udodov đã bị trừng phạt vào năm ngoái vì ủng hộ chính phủ Nga. Ông là cựu anh rể của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và có liên quan đến các giao dịch kinh doanh với cả hai người. Udodov cũng đã bị điều tra về tội rửa tiền. Nếu bị kết tội, cặp đôi này phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.⦿ ---- Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng các tiểu bang có lệnh hạn chế phá thai nghiêm ngặt nhất là những tiểu bang ít có khả năng hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn nhất. Các tiểu bang chống phá thai có xu hướng có các chương trình hỗ trợ loại trừ nhiều gia đình ở rìa, vì những người tham gia phải nghèo hơn mới đủ điều kiện, các nhà nghiên cứu phát hiện ra.Những tiểu bang này cũng ít có khả năng có các chính sách thân thiện với gia đình như chế độ nghỉ phép có lương cho gia đình. Tiến sĩ Lynn Yee, một nhà nghiên cứu cấp cao, phó giáo sư sản phụ khoa tại Trường Y khoa Đại học Northwestern ở Chicago, cho biết: "Những người ủng hộ lệnh hạn chế phá thai, những người tự nhận là 'ủng hộ sự sống', khẳng định rằng các chính sách này là cần thiết để bảo vệ trẻ em, phụ nữ và gia đình". Yee nói thêm trong một bản tin của Northwestern rằng: "Có vẻ như ở những tiểu bang này, thái độ 'ủng hộ sự sống' phản đối phá thai không chỉ bắt đầu từ khi thụ thai mà còn kết thúc ở đó".⦿ ---- Độc chiêu: đang ở tù, không ở trong tiểu bang, vẫn ra tranh cử chức Dân Biểu. Eric Hafner chưa bao giờ là cư dân Alaska—và vì anh đang thụ án 20 năm tù trong một nhà tù liên bang cách xa hàng nghìn dặm, nên anh khó có thể trở thành cư dân Alaska trong tương lai gần. Nhưng anh vẫn sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cho ghế duy nhất của tiểu bang tại Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng 11, theo báo Anchorage Daily News đưa tin. Đảng Dân chủ Alaska đã đệ đơn kiện hôm thứ Tư, nói rằng anh Hafner "không có quyền được đưa tên vào lá phiếu".Làm thế nào? Trong hệ thống lựa chọn xếp hạng mà cử tri Alaska đã chấp thuận từ năm 2020, bốn ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được đưa vào lá phiếu, bất kể đảng nào. Hafner, người đang tranh cử với tư cách là đảng viên Dân chủ, đứng thứ sáu với 437 phiếu bầu, chiếm 0,43% tổng số phiếu bầu. Nhưng sau khi ứng cử viên Cộng hòa Nick Begich đứng thứ hai, chỉ sau Dân biểu Dân chủ đương nhiệm Mary Peltola, những người Cộng hòa đứng thứ ba và thứ tư đã bỏ cuộc, đưa Hafner và người đứng thứ năm của Đảng Độc lập Alaska John Wayne Howe lên vị trí bỏ phiếu.Giám đốc Sở Bầu cử Alaska Carol Beecher nói với KTUU rằng theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các ứng cử viên không cần phải là cư dân của tiểu bang nơi họ đang tìm kiếm một ghế trong Quốc hội, "nhưng họ phải trở thành cư dân sau khi đắc cử". Trong một tuyên bố do mẹ mình cung cấp, Hafner lập luận rằng anh có thể đáp ứng yêu cầu về cư trú nếu Kamala Harris trở thành tổng thống và ân xá cho anh ta. "Nếu Tổng thống Harris muốn sự ủng hộ tận tụy của tôi tại Quốc hội, bà Harris có thể lật ngược bất kỳ bản án nào", anh ta nói.Bản án của anh ta. Theo Cục Nhà tù, Hafner đang bị giam tại một nhà tù liên bang ở Otisville, New York, với ngày ra tù dự kiến là năm 2036. Vào tháng 12/2023, anh đã bị kết án 20 năm tù vì đe dọa nhiều quan chức và gia đình của họ và gọi điện đe dọa đánh bom các văn phòng chính phủ, Asbury Park Press đưa tin vào thời điểm đó. Trong một cuộc gọi, anh đã đe dọa sẽ giết vợ và con của một cảnh sát đã bắt anh theo đơn khiếu nại vị thành niên vào năm 2007.Đây không phải là lần đầu tiên anh ra tranh cử. Đây là lần đầu tiên người đàn ông 33 tuổi này lọt vào danh sách bỏ phiếu bầu cử chung, nhưng đây không phải là lần đầu tiên y ra tranh cử ghế Hạ viện ở một tiểu bang mà y không sinh sống, KTUU đưa tin. Y đã nộp đơn xin ứng cử với tư cách là đảng viên Cộng hòa tại Hawaii năm 2016 và là đảng viên Dân chủ tại Oregon năm 2018. Mẹ của anh, Carol Hafner, đã ra tranh cử ở Wyoming năm 2020 và Alaska năm 2018.Tại sao? Bà Carol Hafner từ chối bình luận với KTUU về lý do ra tranh cử quốc hội ở ngoài tiểu bang. Trong một cuộc phỏng vấn với KRBD bị cắt ngắn do giới hạn cuộc gọi điện thoại 15 phút của hệ thống nhà tù, Eric Hafner cho biết ông chọn Alaska vì đây là "một nơi rất độc đáo với các vấn đề về biến đổi khí hậu, với các vấn đề của người bản địa ở Alaska, nhưng cũng có cơ hội rất lớn để phát triển và tiến bộ tích cực".Quan điểm của Dân biểu đương nhiệm Mary Peltola: Peltola chia sẻ với KTUU: "Tôi nghĩ, giống như tất cả người Alaska, tôi cảm thấy bị xúc phạm khi một người đến từ một tiểu bang khác, thậm chí chưa từng đặt chân đến Alaska, lại nghĩ rằng họ có thể đại diện cho Alaska".⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định rằng nếu đắc cử vào tháng 11, cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc sớm, và ông muốn sử dụng các biện pháp trừng phạt "càng ít càng tốt". Trả lời câu hỏi về việc ông sẽ làm gì liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ thậm chí sẽ không phải đưa ra bất kỳ biện pháp nào chống lại Moscow nếu ông là tổng thống vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ không xảy ra.Ông tuyên bố sẽ giải quyết các vấn đề trừng phạt Nga bằng cách chấm dứt chiến tranh giữa cuộc bầu cử và lễ nhậm chức của ông. Trump tuyên bố các biện pháp trừng phạt "giết chết" đồng đô la và nhấn mạnh rằng một trong những mục tiêu chính của ông là giữ đồng đô la là đồng tiền thế giới. Ông chỉ ra rằng ngay cả khi ông phải áp đặt các biện pháp trừng phạt, ông muốn gỡ bỏ chúng càng sớm càng tốt. Đảng Cộng hòa cũng ca ngợi việc sử dụng thuế quan, khẳng định rằng chúng có "quyền lực chính trị to lớn".⦿ ---- Trump cáo buộc rằng việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là nguyên nhân khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công Ukraine. Trump gọi cách chính quyền của người kế nhiệm Joe Biden xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan là "ngày đáng xấu hổ nhất trong lịch sử" của đất nước và khẳng định Putin quyết định tiến vào Ukraine sau khi thấy Hoa Kỳ "bất tài" như thế nào.⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã công bố vào thứ năm rằng một bồi thẩm đoàn liên bang tại Maryland đã truy tố sáu tin tặc máy tính người Nga về "âm mưu xâm nhập máy tính và âm mưu lừa đảo qua đường dây". Có 5 trong số những cá nhân bị truy tố là sĩ quan trong Tổng cục Tình báo Nga (GRU) và người thứ sáu là thường dân.Cả 6 người đàn ông đều bị cáo buộc về các nỗ lực "xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, rò rỉ thông tin thu được và phá hủy các hệ thống máy tính có liên quan đến Chính phủ Ukraine trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga". Bộ nói thêm rằng mục tiêu của tin tặc bao gồm các hệ thống của Chính phủ Ukraine, cũng như các hệ thống máy tính tại Hoa Kỳ và ít nhất 25 quốc gia NATO khác.⦿ ---- Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Hunter, đã nhận tội hôm thứ năm đối với tất cả 9 cáo buộc trong vụ trốn thuế của mình và thẩm phán đã chấp nhận lời biện hộ của ông, lên lịch tuyên án vào ngày 16 tháng 12. Trước đó, có thông tin cho biết nhóm luật sư của Biden dự định sẽ đưa ra Lời biện hộ Alford, cho phép ông tránh nhận tội, bỏ qua phiên tòa và chấp nhận hình phạt cho những tội danh mà ông đã phạm phải. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết họ sẽ phản đối lời biện hộ như vậy và nhóm luật sư của Biden đã quyết định đưa ra lời biện hộ công khai. Bên công tố không phản đối ngày tuyên án do Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Mark Scarsi đề xuất.⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã gần như khép lại mọi khả năng bà sẽ bác bỏ vụ án can thiệp bầu cử liên bang của cựu Tổng thống Donald Trump tại Washington, D.C. dựa trên các lý thuyết cho rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã được bổ nhiệm không đúng cách, theo lời cựu thẩm phán liên bang John E. Jones đã nói với Boris Sanchez của CNN vào chiều thứ năm.Lập luận rằng Smith, không phải là công tố viên được Thượng viện xác nhận, không có thẩm quyền đưa ra các vụ án liên bang lần đầu tiên được đưa ra bởi Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas trong một sự đồng tình với phán quyết cấp quyền miễn truy tố cho các tổng thống đối với các hành vi chính thức, và sau đó được Thẩm phán Aileen Cannon sử dụng để dẹp bỏ vụ kiện của Smith chống lại Trump vì đã trộm và giấu các tài liệu mật. Quyết định đó hiện đang được kháng cáo.Những gì Chutkan nói tại phiên điều trần hôm thứ năm về vụ án đã làm rõ lập trường của bà, theo Jones nhận xét. "Thẩm phán, chúng ta đã thấy cách lập luận đó từ nhóm của Trump diễn ra như thế nào, như ông đã đề cập, với Thẩm phán Cannon ở Nam Florida, chúng ta biết rằng nhóm luật sư của Trump sẽ cố gắng đưa ra cùng một trường hợp một lần nữa tại tòa án này, về cơ bản là nói rằng việc bổ nhiệm Công tố đặc biệt theo một nghĩa nào đó là vi hiến hoặc không phù hợp", Sanchez nói. "Ông nghĩ điều đó sẽ đến với Thẩm phán Chutkan như thế nào?""Thẩm phán Chutkan đã tiết lộ ý kiến của mình ngày hôm nay", Jones nói. "Bà ấy nói rằng bà ấy không thấy ý kiến của Thẩm phán Cannon 'đặc biệt thuyết phục'. Điều đó có nghĩa là, theo cách nói của thẩm phán, tôi không nghĩ rằng nó có cơ sở. Tôi nghĩ đó là một cách để nói lịch sự cho nó." Tương tự như vậy, Jones nói thêm, bà Chutkan đã đưa ra ý kiến đồng tình của Thomas, ngoài việc không phải là lời tuyên bố mang tính ràng buộc pháp lý, "bà Chutkan cũng không nghĩ nhiều về điều đó"."Vì vậy, một điều chúng ta có thể nói một cách chắc chắn sau phiên điều trần hôm nay là họ có thể giữ nguyên điều đó để kháng cáo nếu họ muốn, nhưng tôi không nghĩ Thẩm phán Chutkan sẽ bác bỏ điều này dựa trên nhận xét chức vụ Công tố đặc biệt là bất hợp pháp", Jones kết luận. "Điều đó sẽ không xảy ra".⦿ ---- Georgia: Con bắn chết người, bị truy tố 4 tội cố sát, người cha cũng bị truy tố 4 tội ngộ sát. Người cha của học sinh 14 tuổi bị truy tố tội nổ súng tại Trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia, đã bị bắt và bị truy tố tội giết người liên quan đến vụ nổ súng chết người, Cục Điều tra Georgia thông báo hôm thứ Năm.Colin Gray, 54 tuổi, bị truy tố 4 tội ngộ sát ngoài ý muốn, 2 tội giết người cấp độ hai và 8 tội tàn ác với trẻ em, GBI cho biết. Tại một cuộc họp báo vào tối thứ Năm, Chris Hosey, giám đốc GBI cho biết người cha đã bị bắt vì "cố ý cho phép con trai mình, Colt, sở hữu vũ khí". GBI cho biết con trai ông cũng đã bị truy tố 4 tội giết người nghiêm trọng, với các tội danh bổ sung dự kiến sẽ bị buộc tội, GBI cho biết.Có 2 giáo viên và 2 học sinh đã chết trong vụ xả súng vào sáng thứ Tư: giáo viên toán và huấn luyện viên bóng đá Richard Aspinwall, 39 tuổi; giáo viên toán Christina Irimie, 53 tuổi; và học sinh Mason Schermerhorn, 14 tuổi và Christian Angulo, 14 tuổi. Các quan chức cho biết 8 học sinh và một giáo viên đã bị thương.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố hôm thứ Sáu rằng hoạt động ở Jenin, một thành phố ở Bờ Tây (West Bank), sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu. Quân đội Israel tuyên bố rằng 14 "kẻ khủng bố" đã bị tiêu diệt ở Jenin, với hơn 30 nghi phạm bị bắt trong tuần qua."Ngoài ra, nhiều cơ sở hạ tầng khủng bố đã bị phá hủy, bao gồm một kho vũ khí ngầm nằm bên dưới nhà thờ Hồi giáo và một phòng thí nghiệm sản xuất thuốc nổ", IDF tiết lộ trong tuyên bố. Tuần trước, lực lượng Israel đã giết chết người đứng đầu các hoạt động của Hamas ở Jenin, Wassam Hazem. Sáng nay, Palestine News Agency WAFA đưa tin rằng lực lượng Israel đã bắt đầu rút khỏi Jenin và trại tị nạn của thành phố này.⦿ ---- Truyền thông Palestine đưa tin một nhà hoạt động nước ngoài có quốc tịch Mỹ đã bị quân đội Israel bắn chết trong một cuộc biểu tình ở thị trấn Beita, Bờ Tây, gần Nablus. Các báo cáo nêu tên cô là Aysenur Ezgi Eygi, 26 tuổi, một phụ nữ Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn chưa bình luận về vụ việc.⦿ ---- Tác phong thánh chiến: Một đoạn video ghi lại cảnh Giáo sĩ trưởng Đạo Do Thái của Albania, Yoel Kaplan, đang ăn mừng sự tàn phá ở Gaza và hướng dẫn quân đội Israel cầu nguyện đã gây ra phản ứng dữ dội tại Albania, một quốc gia vùng Balkan ở Châu Âu. Bản thân giáo sĩ Kaplan, cũng là một sĩ quan Israel, đã trở về Israel sau ngày 7 tháng 10/2023 sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam, khiến gần 1.200 công dân Israel và người nước ngoài thiệt mạng và 251 người bị bắt và đưa trở lại Gaza. Kể từ đó, hơn 40.000 người Palestine đã bị Israel giết và hơn 94.000 người bị thương.Đoạn video có cảnh Kaplan ở Gaza đã được một trang web của cộng đồng Do Thái đăng tải vào hôm thứ Hai, nhưng không rõ chính xác thời điểm quay. Kaplan được chính phủ Albania bổ nhiệm làm Giáo sĩ trưởng Đạo Do Thái hồi năm 2010.Phát biểu với Middle East Eye, một phát ngôn viên của nhóm Palestine e Lirë (Palestine tự do) đã bày tỏ “sự phẫn nộ sâu sắc khi Giáo sĩ trưởng Do Thái giáo của Albania mặc quân phục của quân đội Israel và đang tích cực tham gia vào cuộc diệt chủng chống lại người dân Palestine”.Video:⦿ ---- Theo người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã đạt đến mức "vượt quá thảm họa". Dujarric nhấn mạnh rằng hơn một triệu người Palestine đã không có khẩu phần ăn vào tháng 8, trong khi việc phân phối các bữa ăn nấu chín hàng ngày đã giảm 35% do nhiều lệnh sơ tán của lực lượng Israel, dẫn đến việc đình chỉ hoặc di dời 70 trong số 130 bếp ăn. Ông cũng báo cáo rằng nguồn cung cấp thực phẩm đã không đủ trong hai tháng liên tiếp ở miền trung và miền nam Gaza.⦿ ---- Quan chức cấp cao của Hamas, Abdulrahman Shadid, hôm thứ Năm đã kêu gọi người Palestine giúp mở rộng "cuộc kháng chiến" ở Bờ Tây (West Bank) trong bối cảnh chiến dịch đang diễn ra của Israel. Shadid nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng người dân Palestine "trên khắp Bờ Tây nên nỗ lực củng cố và tham gia vào cuộc kháng chiến vì kế hoạch của lực lượng chiếm đóng là nhắm vào mọi ngôi nhà, mọi ngôi làng và mọi con phố", đồng thời nói thêm rằng đó là "nghĩa vụ đạo đức, quốc gia và tôn giáo". Đại diện của nhóm chiến binh này cũng đảm bảo rằng Israel đang có kế hoạch mở rộng cuộc tấn công và tấn chiếm "từng tấc đất của người Palestine".⦿ ---- Hamas tái khẳng định cam kết của mình đối với đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra hồi tháng 5, theo lời Khalil Al-Hayya, quan chức của nhóm này cho biết hôm thứ Năm. Al-Hayya cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tránh "nghĩa vụ đạt được thỏa thuận". Ông nói thêm rằng Hamas sẽ không chấp nhận một thỏa thuận mang lại "tính hợp pháp cho sự hiện diện của Israel tại Gaza".Hơn nữa, đại diện của Hamas thúc giục Hoa Kỳ có lập trường cứng rắn hơn đối với Israel và các quan chức của nước này. "Chính quyền Hoa Kỳ phải từ bỏ sự thiên vị mù quáng đối với Israel nếu muốn đạt được thỏa thuận và cam kết thực hiện các thỏa thuận", ông kết luận.⦿ ---- Mỏng nhất, nhẹ nnhất, gấp đôi được. Thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc Honor đã công bố hôm thứ năm rằng họ sẽ ra mắt Honor Magic V3, sản phẩm mới nhất trong dòng điện thoại thông minh có thể gập lại của mình, trên phạm vi toàn cầu. Sau khi công bố phát hành điện thoại có thể gập lại đầu tiên hồi đầu năm nay, Honor đã ra mắt "điện thoại có thể gập lại mỏng nhất thế giới" Honor Magic V3, tự hào có các tính năng phần cứng và phần mềm được cải tiến, bao gồm trải nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao, công ty đã chia sẻ trong thông báo tại sự kiện IFA ở Berlin.Điệnt hoại gập lại này chỉ dày 9,2 mm và nặng 226 gram. Công ty lưu ý rằng độ dày giảm không phải trả giá bằng độ bền, vì khả năng chống va đập tăng gấp 40 lần so với các mẫu thanh hàng đầu trước đây. Thiết bị mới này cũng giới thiệu nhiều tính năng được tăng cường AI, sau những nỗ lực của Honor nhằm cạnh tranh với Samsung, Apple và các thương hiệu nổi tiếng khác trên thị trường điện thoại thông minh. Hơn nữa, khi hợp tác với Google, Honor sẽ có thể tích hợp các mô hình AI đám mây của Google vào các thiết bị của mình.

⦿ ---- Theo báo cáo mới của Payscale, sinh viên tốt nghiệp đại học kiếm được nhiều hơn 37% so với những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học. Theo báo cáo lương đại học của Payscale, sinh viên theo đuổi chuyên ngành kỹ thuật cụ thể là khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học được gọi chung là các ngành STEM được dự đoán sẽ kiếm được nhiều nhất.

Năm thứ hai liên tiếp, kỹ thuật dầu khí giữ vị trí hàng đầu về bằng cử nhân được trả lương cao nhất vào năm 2024. Sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực này kiếm được gần bằng mức lương khởi điểm và hơn 200.000 đô la với 10 năm kinh nghiệm trở lên.

Sau kỹ thuật dầu khí, nghiên cứu hoạt động và kỹ thuật công nghiệp, tiếp theo là kỹ thuật điện và khoa học máy tính là những chuyên ngành có mức lương cao thứ hai, nhìn chung, cả hai đều có mức lương khởi điểm cao hơn — trên 100.000 đô la — nhưng mức lương giữa sự nghiệp thấp hơn. Báo cáo lương đại học của Payscale dựa trên dữ liệu lương của cựu sinh viên từ 3,1 triệu người trả lời trên toàn quốc.

⦿ ---- Texas: Chú mèo đi lạc 2.000 dặm trong 3 năm rồi mới gặp lại chủ. Mèo lạc xuất hiện cách nhà 2.000 dặm sau gần 3 năm. Một chú mèo mất tích khỏi ngôi nhà của gia đình ở Texas gần ba năm trước đã được đoàn tụ với chủ sau khi xuất hiện ở Massachusetts.

Hội Dakin Humane Society cho biết trên mạng xã hội rằng "một chú mèo hoang gầy gò" gần đây đã được một thành viên của công chúng đưa đến và "các nhân viên đã không thể tin nổi" khi vi mạch (microchip) của chú mèo xác định chú là Shoto, một con vật cưng được báo cáo mất tích ở Texas vào tháng 1 năm 2022.

Chủ sở hữu của Shoto, Karla, cho biết ban đầu cô đã nghi ngờ khi mã vùng Massachusetts xuất hiện trên điện thoại của cô, nhưng cô quyết định trả lời và vô cùng sốc khi biết Shoto đã được tìm thấy cách nhà 2.000 dặm. "Không ai ngoại trừ Shoto biết được chú mèo đến Massachusetts bằng cách nào, chú đã trải qua những gì hoặc gặp ai trên đường đi. Cuộc phiêu lưu đó sẽ mãi mãi là bí mật của chú mèo", bài đăng cho biết.

Karla đã lái xe 26 giờ đến Dakin để đoàn tụ với Shoto và đưa chú thú cưng yêu quý của mình về nhà. "Chúng tôi rất vinh dự khi được đoàn tụ gia đình này sau một thời gian dài xa cách, nhờ vào sức mạnh tuyệt vời của một con chip", nơi trú ẩn cho biết.

⦿ ---- Công ty LL Flooring, trước đây là Lumber Liquidators, sẽ đóng cửa tất cả 200 địa điểm trên toàn quốc với các đợt bán hàng đóng cửa bắt đầu từ tuần này, theo công ty thông báo vào thứ năm. Việc đóng cửa đột ngột diễn ra sau khi công ty không tìm được người mua để có thể tiếp tục mở cửa. Theo LL Flooring, các cuộc đàm phán để tìm người mua đã không đưa ra được lời đề nghị với "khoản tài chính cần thiết để tối đa hóa giá trị của công ty".

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo với các bạn rằng chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình đóng cửa hoạt động kinh doanh của LL Flooring và đóng cửa tất cả các cửa hàng của chúng tôi", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của LL Flooring, Charles Tyson cho biết trong một tuyên bố. "Đây không phải là kết quả mà bất kỳ ai trong chúng tôi mong đợi".

Tuyên bố này được đưa ra chỉ ba tuần sau khi công ty nộp đơn xin phá sản theo Chương 11, đóng cửa 94 địa điểm trên khắp cả nước, theo CNN đưa tin. Và 200 địa điểm còn lại của LL Flooring sẽ cho bán hàng thanh lý bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 6 tháng 9, công ty cho biết. LL Flooring dự kiến đợt bán hàng đóng cửa sẽ diễn ra trong 12 tuần tới, với ngày đóng cửa khác nhau tùy theo từng cửa hàng. LL Flooring có tổng cộng 37 địa điểm tại California.

⦿ ---- Florida: Hôm thứ năm, một người đàn ông ở Ocean Springs đã nhận tội vi phạm Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Theo tài liệu tòa án, vào tháng 2/2022, Hong Thanh Nguyen, 62 tuổi, đang ở trên một chiếc thuyền đánh tôm gần Key West ở Quận Monroe, Florida, thì một con cá đuối răng cưa nhỏ bị vướng vào lưới đánh cá của thuyền.

Nguyen đã cắt đứt phần đầu của con cá đuối răng cưa khỏi cơ thể nó bằng một con dao, mà Nguyen biết là hành động này là bất hợp pháp. Việc nhận tội diễn ra sau khi chuyển cáo buộc được đệ trình tại Quận phía Nam của Florida sang Quận phía Nam của Mississippi. Nguyen bị kết án một năm quản chế.

⦿ ---- North Dakota: Một người đàn ông, cư dân thị trấn Fargo, đã bị bắt vì say rượu lái xe sau khi tông xe vào một ngôi nhà vào sáng sớm Chủ Nhật. Tam Nguyen, 28 tuổi, đã bị đưa đến Sở Cảnh sát Fargo để lập biên bản trước khi bị đưa đến trại cai nghiện của Quận Cass. Vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 9, ngay sau 2 giờ sáng, Cảnh sát Fargo đã được gọi đến một vụ tai nạn xe đơn lẻ ở khu 1300 của Đường 5th Street South.

Các cảnh sát cho biết chiếc xe đã lao vào đại lộ, đâm vào biển báo giới hạn tốc độ và băng qua Đường 5 trước khi đâm vào một cái cây. Sau đó, Nguyen đã lái xe qua cây, đâm vào thùng chứa nước mưa tại một nhà máy lọc nước và đâm vào một cột đèn trước khi đâm vào một ngôi nhà gây hư hỏng đáng kể cho hiên trước. Các quan chức cho biết Nguyen đã cố gắng lái xe đi bằng cách lùi lại, nhưng không thể do xe bị hư hỏng.

Cảnh sát cho biết Nguyen đã thừa nhận đã lái xe và uống rượu trước đó. Các cảnh sát đã thực hiện các bài kiểm tra độ tỉnh táo tại chỗ, sau đó là máy đo nồng độ cồn, cho thấy nồng độ cồn trong máu của Nyugen cao gấp hai lần mức cho phép.

⦿ ---- TIN VN. Bão Yagi sắp vào VN: Cây đổ lên người đi đường ở Hà Nội, 1 người tử vong. Theo Báo Lao Động. Yagi duy trì cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất 201 km/h. Trận mưa to gió lớn ở Hà Nội do ảnh hưởng hoàn lưu trước bão đã khiến nhiều cây đổ, 1 người tử vong. Tỉnh Quảng Bình quyết định cấm biển kể từ 18h ngày 6.9 cho đến khi bão tan, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) liên tiếp trong 2 ngày 5 và 6.9.2024, trên địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang có mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy. Thời tiết xấu đã gây ra thiệt hại tốc mái 3 căn nhà, ngã đổ nhiều cây cối, biển hiệu… trên địa bàn. Tàu cá ở Bình Định bị sóng đánh chìm khi neo đậu gần bờ. Hàng chục ngàn ha lúa tại Cà Mau chìm trong nước. Dự báo mưa lớn nhiều nơi, TPHCM lên kế hoạch ứng phó. Thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả nước trước bão số 3. Từ 12h đến 20h ngày 6.9, hàng nghìn hộ dân chung cư cũ ở Hải Phòng sẽ di chuyển về các điểm tránh trú an toàn trước khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ.

⦿ ---- TIN VN. Du học sinh Việt ứng tuyển đại học Mỹ tăng 38%. Năm ngoái có 21.900 du học sinh Việt tại Mỹ. Theo VnExpress. Lượng hồ sơ ứng tuyển vào các đại học Mỹ của người Việt tăng 38% so với năm học trước, thuộc top 10 về tăng trưởng. Thông tin được nêu trong Báo cáo mùa Xuân của Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE). Qua khảo sát 662 cơ sở giáo dục đại học (cao đẳng đến tiến sĩ), 53% cho biết ghi nhận lượng hồ sơ ứng tuyển năm học 2024-2025 tăng so với trước. Trong đó, số hồ sơ từ Việt Nam tăng 38%, đứng thứ 6 trong top 10 quốc gia tăng trưởng mạnh nhất. Báo cáo không đưa ra con số chi tiết. Năm học 2022-2023, Mỹ có hơn một triệu sinh viên quốc tế, đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số du học sinh người Việt là 21.900, đóng góp cho nền kinh tế Mỹ khoảng 816 triệu USD.

⦿ ---- HỎI 1: Có 9% bậc ba mẹ hối hận về cái tên đã chọn cho con mình, 6% đã làm thủ tục pháp lý để đổi tên con?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát từ BabyCenter, có 9% ba mẹ hối hận về cái tên họ đã chọn cho con mình. Khoảng 6% phụ huynh trong cuộc khảo sát đã tiếp tục đổi tên hoặc họ của con mình một cách hợp pháp, đây có thể là một quá trình dài.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/parents-regret-baby-name-survey-kylie-jenner-changed-sons-name-aire/

⦿ ---- HỎI 2: Nhiều cụ cao niên được bác sĩ kê đơn thuốc, nhưng không đủ tiền gánh chịu nên đã bỏ qua?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Quá nhiều người cao tuổi ở Hoa Kỳ đang bỏ qua đơn thuốc của họ do chi phí, và vấn đề này nghiêm trọng nhất ở những người nghèo và mắc bệnh mãn tính, dữ liệu mới cho thấy. Theo dữ liệu năm 2021-2022 từ một cuộc khảo sát liên bang hàng năm, hầu hết (88,6%) người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã được kê đơn ít nhất một loại thuốc theo toa. Tỷ lệ phần trăm đó tăng từ 86,9% ở những người từ 65 đến 74 tuổi lên hơn 91% ở những người từ 75 tuổi trở lên.

Thật không may, không phải ai cũng đủ khả năng mua thuốc theo toa, cuộc khảo sát cũng cho thấy. Nhìn chung, "3,6% không nhận được thuốc theo toa cần thiết do chi phí và 3,4% không dùng thuốc theo chỉ định do chi phí", một báo cáo do Laryssa Mykyta và Robin Cohen đồng sáng tác đã kết luận. Mykyta là giám đốc Chi nhánh Health and Disability Statistics Branch tại Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, và Cohen là chuyên gia thống kê tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/05/many-seniors-skip-meds-cost-prescriptions/4161725544362/

.