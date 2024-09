Nhà văn Matt K. Lewis: Tim Walz (hình trên, giữa) tuyệt vời hơn những gì người ta mong đợi, cái chất đời thường, bình dân, nhưng hấp dẫn.

.

- Ngân hàng Goldman Sachs: nếu Trump thắng cử, kinh tế Mỹ sẽ sụt giảm GDP nửa phần trăm, vì cứng rắn về nhập cư (Mỹ sẽ thiếu lao động), vì thuế hàng nhập từ TQ làm tăng giá mọi thứ. Nếu Harris thắng cử, sẽ tác động trung lập tới GDP.

- ABC News: Tranh luận Trump-Harris ngày 10 tháng 9 sẽ dài 90 phút, không khán giả, tắt mic khi chưa tới lượt nói, cấm mang ghi chú viết sẵn, chỉ cho mang bút, giấy và nước

- Trump nói với Fox News: Trump bất lợi khi tranh luận với bà Harris ở ABC News vì ABC sẽ lộ trước câu hỏi cjo bà Harris nghiên cứu (ABC nói không lộ đề)

- Trump quyên được 130 triệu đô trong tháng 8, nhưng vẫn thua tiền bà Harris quyên được

- Trump sẽ trình bày nhiều đề xuất kinh tế khác nhau trong đó có đề xuất của Elon Musk về việc lập ủy ban hiệu quả chính phủ

- Tennessee: Mục sư MAGA bị kẻ lạ bắn hàng chục viên đạn vào nhà

- Sau khi chụp mũ cộng sản mà điểm của bà Harris vẫn tăng, Trump hù dọa: bà Harris sẽ đưa Mỹ vào cuộc Đại suy thoái kiểu năm 1929.

- Cựu Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) kêu gọi bầu cho bà Harris vì Trump cực kỳ nguy hiểm

- Trump nói trên mạng, công khai thú nhận ông đã thua súyt soát trong bầu cử tổng thống năm 2020

- Trump lại đổi ý, kêu gọi MAGA bầu qua thư

- 2 Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính truy tố 2 nhân viên mạng RT của Nga về tội rửa tiền và tài trợ truyên truyền, liệt kê 10 người và 2 tổ chức đưa tuyên truyền Nga phá hoại bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

- Georgia: bị xả súng, 2 học sinh và 2 giáo viên chết và 9 người khác bị thương. Nghi can (14 tuổi) bị bắt

- Bà Harris: vụ xả súng là một thảm kịch vô nghĩa

- Trump: chia buồn với nạn nhân, kẻ bắn là khủng

- Biden kêu gọi Cộng hòa giúp kiểm soát súng

- Bà Harris khác với Biden: bà đưa ra mức thuế 28% đối với người có thu nhập vốn đầu tu từ 1 triệu đô trở lên. Bà Harris giải thích đề xuất tăng khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp mới từ 5.000 đô lên 50.000 đô.

- TT Biden và PTT Harris sẽ kỷ niệm 23 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại New York, Shanksville, Pa., và tại Pentagon

- Bà Harris được ủng hộ từ nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha hơn (Harris 59% vs Trump 32%)

- Trump hơn bà Harris trong số cử tri cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ và gia đình của họ

- Nhà văn Matt K. Lewis: Tim Walz tuyệt vời hơn những gì người ta mong đợi.

- Vance vào xin phiếu nhà thờ nổi tiếng về dòm ngó chuyện tính phái: "Chúa muốn những người đồng tính ăn năn và thay đổi".

- Cộng Hòa Hạ Viện quậy phá ông Walz, triệu tập, đòi xem hồ sơ gian lận đại dịch Minnesota

- Putin ca ngợi kinh tế TQ "lớn hơn" so với kinh tế Mỹ.

- Putin: quân Nga đang "đuổi kẻ thù ra khỏi" lãnh thổ Nga.

- Đức: Cảnh sát bắn 1 người khả nghi" gần Tổng lãnh sự quán Israel tại Munich

- Mỹ: đàm phán về ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận trao đổi con tin đã hoàn tất 90%, với 15 trong số 18 đoạn của thỏa thuận đã hoàn tất. Trùm tình báo Israel (David Barnea) bất mãn vì Thủ Tướng Netanyahu đổi ý lẫn lộn.

- Vì không tin Netanyahu muốn ngưng bắn, cia đình của các con tin người Mỹ hối thúc Biden ký đơn phương với Hamas để lấy 4 con tin Mỹ còn bị giam về. Mỹ đã thương lượng, bất thành vì Hamas đòi thả 1.000 tù nhân Palstine đang bị giam trong tù Israel.

- Vậy mà Mỹ cứ tưởng là Israel đã chịu thỏa thuận: Thủ tướng Israel nói Mỹ hiểu nhầm

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel và Mỹ phải "chịu trách nhiệm về mọi người vô tội chết ở Gaza do đói, khát hoặc thiếu thuốc."

- Phải 7 tháng sau Netanyahu mới nghĩ ra để bổ sung, đòi Hành lang Philadelphi sẽ chận thỏa thuận ngưng bắn.

- Sở tình báo Mossad của Israel muốn quân Israel rút khỏi hành lang Philadelphi, nhưng Thủ Tướng Israel nói không. Nội bộ chính phủ Israel: Netanyahu phá hoại thỏa thuận ngưng bắn.

- Challenger: việc làm bị cắt tại Mỹ là 75.891 trong tháng 8, tăng 193% so với tháng 7

- Verizon mua Frontier giá 20 tỷ đô tiền mặt

- Chevron Corp. xin Bạch Ốc cho Chevron ở lại Venezuela tiếp tục khai thác dầu mỏ

- Venezuela bắt 1 thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ

- Đài Loan: bố ráp 30 địa chỉ tình nghi ổ gián điệp.

- Nam Hàn: Bắc Hàn xử tử nhiều quan chức vì mưa lụt hại mùa màng

- Công việc có tỷ lệ kiệt sức cao nhất: Quản lý dự án, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Dịch vụ cộng đồng và xã hội; Đảm bảo chất lượng; Giáo dục.

- Thủ đô tự phong của đủ thứ tuyệt vời: tiểu bang Connecticut

- San Jose: đặt làm sự kiện, nhiều người mất tiền

- Giải độc đắc Mega Millions sẽ trị giá 740 triệu đô la sẽ quay số vào đêm thứ Sáu

- Quận Cam: 3 cậu bị bắt, bị truy tố vì đâm 1 người ở công viên.

- Garden Grove: tịch thu 1 máy quét thẻ bất hợp pháp từ một trạm xăng để trộm số thẻ tín dụng khách hàng

- Houston: Hieu Trong Nguyen nhận tội, bị kết án 45 năm tù vì trong nhóm vào tiệm bắn chết 2 người

- New York: Một năm tù cho Quyen Huynh vì cho thuốc quá liều fentanyl làm chết em bé 11 tháng tuổi

- HỎI 1: Nước ngọt có đường hóa học và thịt chế biến sẵn là hại tim nhất? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trầm cảm đôi khi là dấu hiệu của bệnh Alzheimer? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-5/9/2024) ⦿ ---- Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas Inc. được công bố hôm thứ năm, số lượng việc làm bị cắt giảm tại Hoa Kỳ là 75.891 trong tháng 8. Con số này tăng 193% so với mức 25.885 của tháng 7 và tăng 1% theo năm. Ngành công nghệ công bố số lượng việc làm bị cắt giảm nhiều nhất trong 20 tháng với 39.563 việc. Con số tính đến thời điểm hiện tại về kế hoạch tuyển dụng là thấp nhất kể từ khi công ty bắt đầu công bố báo cáo vào năm 2005. Con số này là 79.697, thấp hơn 41% so với tháng 8/2023.

.

"Sự gia tăng đột biến về số lượng việc làm bị cắt giảm trong tháng 8 phản ánh tình hình kinh tế bất ổn ngày càng gia tăng và động lực thị trường thay đổi. Các công ty đang phải đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí hoạt động tăng cao đến lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế, khiến họ phải đưa ra những quyết định khó khăn về quản lý lực lượng lao động", Phó chủ tịch cấp cao của công ty, Andrew Challenger cho biết.

.

⦿ ---- Verizon Communications Inc. và Frontier Communications Parent, Inc. đã công bố vào thứ năm rằng họ đã đạt được thỏa thuận để Verizon mua lại Frontier với giá 38,5 đô la một cổ phiếu, tương đương khoảng 20 tỷ đô la tiền mặt, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của Verizon trên khắp Hoa Kỳ. Cổ phiếu của Frontier đã giảm 8,92% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

.

"Việc mua lại Frontier là một sự phù hợp về mặt chiến lược. Nó sẽ dựa trên hai thập niên dẫn đầu của Verizon trong lĩnh vực cáp quang và là cơ hội để trở nên cạnh tranh hơn tại nhiều thị trường hơn trên khắp Hoa Kỳ, nâng cao khả năng cung cấp các dịch vụ cao cấp cho hàng triệu khách hàng trên toàn bộ mạng cáp quang kết hợp", theo Giám đốc điều hành của Verizon, Hans Vestberg cho biết. Giao dịch này dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong khoảng 18 tháng nữa. Frontier đã đầu tư 4,1 tỷ đô la vào mạng cáp quang sáng tạo của mình, sẽ được tích hợp vào các tài sản cáp quang và không dây của Verizon.

.

⦿ ---- Chevron Corp. đã thúc giục Bạch Ốc cho phép công ty này ở lại Venezuela ngay cả khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫn nắm quyền, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các nguồn tin được thông báo về vấn đề này.

.

Theo các nguồn tin, vài ngày sau khi Maduro tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, các giám đốc điều hành của Chevron đã ngồi lại với các quan chức Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao để thảo luận về lập trường của công ty. Đại công ty dầu mỏ này nói với các quan chức rằng việc có mặt tại quốc gia này sẽ thúc đẩy nguồn cung dầu toàn cầu cũng như an ninh năng lượng của Hoa Kỳ. Mặc dù công ty không kêu gọi các chính sách cụ thể, nhưng họ đã nói rõ với chính quyền Biden rằng họ muốn tiếp tục bơm dầu ở Venezuela.

.

"Chevron thường xuyên tham gia vào các vấn đề chính sách năng lượng với các bên liên quan ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Chúng tôi đã có sự hiện diện mang tính xây dựng tại Venezuela trong hơn một thế kỷ, nơi chúng tôi đã đầu tư chuyên dụng và có lực lượng lao động lớn", theo người phát ngôn của Chevron, Bill Turenne, nhận xét.

.

⦿ ---- Một thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ đã bị giam giữ tại Venezuela sau khi đến thăm đất nước này mà không được phép vì lý do cá nhân, theo Pentagon. Trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình, các chi tiết bổ sung về danh tính của anh này vẫn chưa được tiết lộ. Hoa Kỳ trước đây đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Venezuela, dẫn đến việc trao đổi tù nhân, làm nổi bật những căng thẳng đang diễn ra giữa hai quốc gia.

.

Chuyện này xảy ra sau vụ bắt giữ Trung sĩ Gordon Black, người đã bị bắt vào đầu năm nay tại Nga sau khi đi thăm bạn gái. Black đã bị kết án gần bốn năm tù vì tội trộm cắp và sau đó bị kết án gần 4 năm tù. Ngoài ra, Binh nhì Travis King, người đã trốn sang Bắc Hàn, dự kiến ​​sẽ nhận tội đào ngũ và các tội danh khác vào cuối tháng này.



⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi nền kinh tế BTrung Quốc tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) hôm thứ Năm, nói rằng nền kinh tế TQ "lớn hơn" so với kinh tế Mỹ. "Nền kinh tế Mỹ rất mạnh [và] tốt. Cấu trúc của nền kinh tế này có thể so sánh thuận lợi với các nền kinh tế khác. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế Trung Quốc lại lớn hơn", với khoảng cách ngày càng gia tăng, người đứng đầu nước Nga giải thích. Trong khi đó, khi nói về các nước BRICS, Putin đề cập rằng mối quan hệ giữa họ đang "phát triển [và] mạnh mẽ hơn".

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hôm thứ Năm rằng quân đội Nga đã ổn định được tình hình ở các khu vực giáp biên giới với Ukraine và hiện đang "đuổi kẻ thù ra khỏi" lãnh thổ Nga. "Kiev muốn khiến Nga lo lắng và thúc đẩy nước này dừng cuộc tấn công ở Donbass, nhưng không thành công", Putin nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), đồng thời nói thêm rằng thay vào đó, quân đội Nga đang đẩy nhanh các hoạt động của họ. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu hiện tại của Moscow là "phá hủy khả năng chiến đấu" của Lực lượng vũ trang Ukraine.

.

Trong khi đó, khi nói về các cuộc đàm phán hòa bình, tổng thống Nga cho biết Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán như vậy. Ông tiếp tục nhắc lại rằng mặc dù Moscow không bao giờ từ chối đàm phán với Kiev, nhưng họ sẽ không ngồi xuống đàm phán "trên cơ sở một số yêu cầu phù du". Putin hàm ý nói chuyện trên cơ sở thực địa nghĩa là Nga sẽ không trả 4 tỉnh Ukraine đã bị sáp nhập vào Nga.

.

Putin phát biểu hôm thứ năm rằng các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân là "hành động khủng bố cực kỳ nguy hiểm". Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga chiếm đóng, cũng như nhà máy hạt nhân ở Kursk tại Nga.

.

⦿ ---- Các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs dự đoán một nhiệm kỳ tổng thống khác của Donald Trump có thể làm nguội hoạt động kinh tế với "một cú đánh vào tăng trưởng". Trong một phân tích được công bố hôm thứ Ba, ngân hàng đầu tư này cho biết các chính sách đối ngoại cứng rắn của Trump về nhập cư và thuế quan đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc có thể cắt giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ tới 1/2 phần trăm vào năm 2025 trước khi phục hồi.

.

"Chúng tôi ước tính rằng nếu Trump giành chiến thắng áp đảo hoặc với chính phủ chia rẽ, thì cú đánh vào tăng trưởng từ thuế quan và chính sách nhập cư chặt chẽ hơn sẽ lớn hơn động lực tài chính tích cực", họ viết. Mặt khác, các nhà phân tích dự đoán một tác động trung lập đến GDP, với những thay đổi chính sách "nhỏ", nếu Phó Tổng thống Kamala Harris giành được Bạch Ốc.

.

Người phát ngôn của chiến dịch Harris-Walz, Joseph Costello đã trả lời báo cáo trong một tuyên bố rằng sự lựa chọn "không thể rõ ràng hơn vào tháng 11 này". Ông nói thêm, "Phó Tổng thống Harris có tầm nhìn tích cực để củng cố nền kinh tế bằng cách xây dựng tầng lớp trung lưu, cắt giảm thuế và giảm chi phí cho các gia đình lao động và các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời tạo cơ hội cho tất cả người Mỹ tiến lên". Cho đến nay, nhóm Trump-Vance vẫn chưa phản hồi bản báo cáo.

.

⦿ ---- ABC News đã công bố các quy tắc cho cuộc tranh luận ngày Thứ Ba 10 tháng 9 giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, nói rằng cả hai chiến dịch đều đồng ý về các hướng dẫn.

.

Được điều hợp bởi David Muir và Linsey Davis, cuộc tranh luận kéo dài 90 phút sẽ không có khán giả. Micrô của các ứng cử viên sẽ bị tắt tiếng khi không đến lượt họ phát biểu và chỉ những người điều hành mới có thể đặt câu hỏi. Trump thắng trong trò tung đồng xu và chọn đưa ra tuyên bố bế mạc cuối cùng, trong khi Harris chọn vị trí trên bục của mình.

.

Sẽ không có tuyên bố mở đầu nào được đưa ra và mỗi ứng cử viên có hai phút cho mỗi câu hỏi với thời gian phản bác. Đạo cụ và ghi chú viết sẵn bị cấm và các ứng cử viên chỉ được phép mang theo bút, giấy và nước trên sân khấu. Nhân viên chiến dịch không được tương tác với các ứng cử viên trong giờ nghỉ. Cuộc tranh luận sẽ được phát sóng lúc 9:00 tối theo giờ miền Đông trên ABC, Disney+, Hulu và ABC News Live. Một chương trình đặc biệt trước cuộc tranh luận sẽ được phát sóng lúc 8:00 giờ tối theo giờ miền Đông (tức là 5 giờ chiều, giờ California).

.

⦿ ---- Sean Hannity đã phỏng vấn Donald Trump tại một sự kiện thị trấn do Fox News tổ chức tại Pennsylvania vào tối thứ Tư, và một trong những điều gây chú ý nhất mà cựu tổng thống cho biết có liên quan đến cuộc tranh luận vào tuần tới, cũng sẽ được tổ chức tại Philadelphia và do ABC News tổ chức. Đề cập đến tình bạn của Kamala Harris với một giám đốc điều hành của Disney có danh mục đầu tư bao gồm cả tổ chức tin tức, Trump (ám chỉ "lộ đề thi") cho biết Harris "sẽ nhận được các câu hỏi trước".

.

Vài giờ trước khi ngồi xuống với Hannity, các chiến dịch của cả hai ứng cử viên tổng thống đã đồng ý với các quy tắc cho cuộc tranh luận, bao gồm điều khoản quy định rằng không ứng cử viên nào sẽ nhận được bất kỳ câu hỏi hoặc chủ đề nào trước, theo tờ New York Times đưa tin.

.

"ABC là mạng lưới tệ nhất về mặt công bằng", Trump nói với Hannity, theo tờ The Hill. "Họ là mạng lưới không trung thực nhất. Tệ hại nhất, tệ hại nhất, nhưng đó là những gì tôi được giới thiệu. Tôi đã được giới thiệu với ABC. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ theo dõi để xem họ tệ hại như thế nào, họ bất công như thế nào. Tôi đồng ý làm điều đó vì họ sẽ không làm bất kỳ mạng lưới nào khác". Trump thực ra đã rút khỏi cuộc tranh luận trên ABC sau khi Harris thay thế Tổng thống Biden trong liên danh của đảng Dân chủ, nhưng cuối cùng đã đồng ý tổ chức theo kế hoạch.

.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Trump đã quyên góp được 130 triệu đô la trong tháng 8, nhưng vẫn đang bị chiến dịch tranh cử của Harris vượt mặt. Mặc dù chiến dịch tranh cử của Harris vẫn chưa công bố số liệu gây quỹ chính thức của tháng 8, nhưng một bản ghi nhớ vào cuối tuần từ chủ tịch chiến dịch đã lưu ý rằng Kamala Harris đã huy động được 540 triệu đô la kể từ khi tham gia cuộc đua giành chức tổng thống, theo báo The Hill đưa tin—và chỉ có 204 triệu đô la trong số đó là trong tháng 7. Politico lưu ý rằng con số của Donald Trump vào tháng 8 là "nhiều khủng khiếp", nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách giữa ông và Harris.

.

Trong số các khoản quyên góp vào tháng 8 cho chiến dịch tranh cử của Trump, 98% là dưới 200 đô la và số tiền quyên góp trung bình là 56 đô la. Tổng số tiền mặt trong tháng 8 nâng tổng số tiền mặt của chiến dịch lên 295 triệu đô la. "Với sự đoàn kết của những người Cộng hòa và ngày càng có nhiều người Độc lập và những người Dân chủ bất mãn vượt qua ranh giới đảng phái, chiến dịch tranh cử của Trump-Vance đang có động lực cho chặng đua cuối cùng của cuộc đua", một cố vấn cấp cao của chiến dịch cho biết trong một tuyên bố.

.

Theo bản tóm tắt của Newsweek về cách so sánh các con số gây quỹ, "Đảng Dân chủ cũng nắm giữ lợi thế trong việc gây quỹ cấp đảng", với DNC đã huy động được 316,8 triệu đô la vào tháng 7 so với 290,7 triệu đô la của RNC. Nhưng Trump đang huy động nhiều tiền hơn từ các ủy ban PAC siêu cấp—305,6 triệu đô la trong năm nay so với 199,2 triệu đô la của Harris.

.

Tại Vox, Eric Levitz lập luận rằng mặc dù đảng Dân chủ "trút tiền vào ứng cử viên tổng thống của họ như thể đó là hoa giấy", đảng này dường như vẫn gặp vấn đề về gây quỹ trong cuộc bỏ phiếu: Ủy ban gây quỹ để bầu các nhà lập pháp tiểu bang của đảng Dân chủ đang bị đối thủ Cộng Hòa của mình vượt mặt.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ trình bày nhiều đề xuất kinh tế khác nhau tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, bao gồm cả đề xuất của tỷ phú và doanh nhân Elon Musk về việc thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ, The Wall Street Journal đưa tin vào thứ năm, trích dẫn một số phần trong bài phát biểu của Trump mà họ có được.

.

Trong bài phát biểu của mình, Trump dự kiến ​​sẽ nói rằng ủy ban sẽ tiến hành "một cuộc kiểm toán tài chính và hiệu suất hoàn chỉnh của toàn bộ chính phủ liên bang", cũng như đưa ra "các khuyến nghị về cải cách mạnh mẽ". Theo bài phát biểu, ủy ban sẽ hướng đến mục tiêu chống gian lận và thanh toán không đúng cách.

.

Musk đã trình bày ý tưởng này với Trump trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên nền tảng X của ông. "Tôi không thể chờ đợi. Có rất nhiều sự lãng phí và quy định không cần thiết trong chính phủ cần phải loại bỏ", Musk trước đó đã nói trong một bài đăng trên mạng xã hội.

.

⦿ ---- Cảnh sát Tennessee đã xác nhận rằng hàng chục phát súng đã được bắn vào nhà của Mục sư Greg Locke, người sáng lập Giáo hội Global Vision Bible Church ủng hộ Trump, vào đêm thứ Ba. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Wilson nói với báo The Tennessean rằng các cảnh sát viên phản ứng tại nhà của Locke vào khoảng 10:30 giờ tối đã tìm thấy từ 30 đến 40 vỏ đạn xung quanh nhà, gara và xe của ông. Một phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng cho biết không có thương tích nào được báo cáo và cuộc điều tra về vấn đề này vẫn đang được tiến hành vào thứ Tư.

.

Trong một bài đăng trên Instagram, Mục sư Locke đã chia sẻ những bức ảnh về những gì ông gọi là "hiện trường vụ án hoàn chỉnh", giải thích rằng cảnh quay từ camera an ninh đã cho thấy một "kẻ điên" đã "bắn hết cả một băng đạn" vào nhà của ông. "Chỉ có một đứa con của chúng tôi ở nhà và tạ ơn Chúa là không ở cùng khu vực trong nhà", Locke nói.

.

Ông đã chia sẻ một bức ảnh mờ khác mà ông cho biết cho thấy một viên đạn đã "cắt xuyên qua đầu giường của con gái út của chúng tôi và găm vào gối của cháu". Trước đó, Locke đã gây chú ý vào tháng 3 khi cáo buộc những nghi phạm mờ ám đã "thả" một chiếc xe kéo sàn phẳng chất đầy 200 quyển Kinh thánh và "cố ý" đốt cháy.

.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Trump đã gửi email cho toàn bộ nhân viên cảnh báo họ không được giao tiếp với báo chí trong hai tháng tới trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Bản ghi nhớ, được ký bởi đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump là Chris LaCivita và Susie Wiles, đã được NBC News thu thập được và sau đó được một phóng viên của Puck News đăng trên X.

.

"Các bạn không được nói chuyện độc lập hoặc giao tiếp với bất kỳ thành viên nào của báo chí - dù là công khai hay không", email cảnh báo các nhân viên. Bản ghi nhớ không cụ thể đe dọa sẽ sa thải những người tiết lộ thông tin, nhưng có đề cập đến việc các nhân viên có khả năng mất việc. "Chúng tôi đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin, và đó là vì mọi người đều biết chính sách là gì và chúng tôi mong đợi gì ở mọi người. Thông tin là sức mạnh - và báo chí không quan tâm nếu bạn mất việc vì bạn nói ra những điều bạn không có quyền nói".

.

⦿ ---- Trump lại hù dọa cách khác, sau khi thấy rằng chụp mũ cộng sản cho bà Harris mà điểm của bà vẫn tăng. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng nếu đối thủ của ông là Phó Tổng thống Kamala Harris nắm giữ vị trí cao nhất tại Bạch Ốc, đất nước có thể phải đối mặt với một cuộc suy thoái tương tự như cuộc Đại suy thoái năm 1929. Trump đã đặt câu hỏi về kiến ​​thức của Harris về nền kinh tế đất nước và các chỉ số kinh tế chính, nói rằng bà sẽ không biết cách kiểm soát giá cả tăng cao để tránh lãi suất tăng, điều này sẽ nhanh chóng khiến tăng trưởng kinh tế của đất nước giảm xuống.

.

Những lời hù dọa này nghe y hệt như Trump đã nói năm 2020 đối với Biden, nhưng rồi 4 năm của Biden-Harris cai trị là việc làm không chịu giảm mà lại cứ tăng, GDP tăng đều, lương tối thiểu tăng, giá thuốc có toa giảm, Mỹ vẫn không rơi vào chủ nghĩa cộng sản như Trump hù dọa.

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.), một người phê bình gay gắt đối với cựu Tổng thống Trump, đã tuyên bố hôm thứ Tư rằng bà sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris. Cheney, người ngồi trong ủy ban đặc biệt của Hạ viện đã điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào Điện Capitol Hoa Kỳ, đã công bố quyết định của mình trong một lần xuất hiện tại Đại học Duke, theo nhiều người tham dự đã đăng trên mạng xã hội.

.

“Vì chúng ta ở đây tại North Carolina, tôi nghĩ rằng điều cực kỳ quan trọng là mọi người phải nhận ra rằng, không chỉ những gì tôi vừa nói về mối nguy hiểm mà Trump gây ra là điều gì đó ngăn cản mọi người bỏ phiếu cho ông ấy, mà tôi không tin rằng chúng ta có đủ khả năng để viết tên các ứng cử viên, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động”, Cheney cho biết trong một đoạn clip được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X.

.

Cheney nói thêm rằng “là một người bảo thủ, là người tin tưởng và quan tâm đến Hiến pháp, tôi đã suy nghĩ sâu sắc về điều này và vì mối nguy hiểm mà Donald Trump gây ra, tôi không chỉ không bỏ phiếu cho Donald Trump mà còn sẽ bầu phiếu cho Kamala Harris”.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã công khai thú nhận rằng ông đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nói với người dẫn chương trình podcast Lex Fridman rằng ông đã "thua trong gang tấc". (Nguyên văn: "lost by a whisker" nghĩa là thua ở khoảng cách mỏng như sợi tóc.)

.

Fridman đã hỏi Trump về kỳ vọng của Trump đối với cuộc tranh luận vào tuần tới với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ, trong một tập podcast được phát hành hôm thứ Ba. Ban đầu, Trump trả lời, "Tôi đã tranh luận rất nhiều ... Tôi đã làm tốt trong các cuộc tranh luận", trước khi bắt đầu nói lan man về số phiếu bầu mà ông nhận được vào năm 2020, nói rằng: "Tôi đã trở thành tổng thống. Sau đó, lần thứ hai, tôi nhận được nhiều hơn hàng triệu phiếu bầu so với lần đầu tiên".

.

"Tôi đã được thông báo rằng nếu tôi nhận được 63 triệu phiếu bầu, đó là số phiếu tôi nhận được lần đầu tiên, 'Bạn sẽ thắng. Bạn không thể không thắng.' Và tôi đã nhận được nhiều hơn hàng triệu phiếu bầu đó và rồi thua trong gang tấc", Trump nói thêm. Trump đã nhận được khoảng 74 triệu phiếu bầu trên toàn quốc vào năm 2020, so với 81 triệu phiếu bầu của Joe Biden.

.

Lời thú nhận của Trump là một sự thay đổi so với lời lẽ thường thấy của Trump về kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, mà ông thường tuyên bố là "gian lận". Trump cũng bày tỏ sự nghi ngờ về cuộc bầu cử sau đó trong podcast với Fridman, nói rằng, "Tôi nghĩ cuộc bầu cử là gian lận, và nhiều người cảm thấy như vậy, và họ muốn có câu trả lời".

.

Sau cuộc bầu cử năm 2020, Trump và nhóm của ông đã dành nhiều tuần để thách thức kết quả bầu cử ở các tiểu bang dao động như Arizona, Georgia, Pennsylvania và Michigan.

.

Trump đang phải đối mặt với bốn cáo buộc trọng tội liên bang liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của ông. Một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra bản cáo trạng cáo buộc rằng Trump cố tình nói dối về cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách lan truyền những tuyên bố "không có căn cứ, vô lý một cách khách quan và luôn thay đổi". Trump đã chỉ ra rằng luật sư của ông sẽ đưa ra lời biện hộ vô tội thay mặt ông trong phiên điều trần về vụ án vào hôm nay, Thứ Năm. Riêng Trump cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Quận Fulton, Georgia, vì những nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của tiểu bang.

.

⦿ ---- Trump lại đổi ý. Trong một video TikTok được đăng tải tối Thứ Ba, Trump đã khuyến khích mọi người bỏ phiếu bằng mọi cách bất chấp sự phản đối lâu nay của ông đối với việc bỏ phiếu qua thư. "Đã đến lúc bắt đầu nghĩ về việc chúng ta hãy bỏ phiếu", ông nói. "Rất quan trọng. Đây sẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Vì vậy, cho dù đó là bỏ phiếu qua thư, bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu trong ngày, bạn phải ra ngoài và bỏ phiếu. Chúng ta muốn cứu đất nước của mình. Chúng ta là những người duy nhất sẽ cứu nó. Nhóm người kia, họ sẽ phá hủy đất nước của chúng ta".

.

Đây là một sự thay đổi đối với Trump, các đồng minh của ông và nhiều nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa, những người đã tuyên bố sai sự thật rằng việc bỏ phiếu gian lận bằng những cách như vậy đã dẫn đến thất bại của Trump vào năm 2020. Sau thất bại của Trump, một số tiểu bang của Đảng Cộng hòa, như Texas và Georgia, đã thắt chặt các yêu cầu của họ về việc bỏ phiếu vắng mặt. Bởi vì bầu cử luôn là Thứ Ba tuần lễ đầu tháng 11, nhiều công nhân đời thường muốn bầu phiếu qua thư, vì họ không thể xin nghỉ một buổi để về phòng phiếu gần nhà bầu phiếu.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã công bố các hành động song song vào thứ Tư nhằm vào những gì chính quyền Biden cho là các nỗ lực do chính phủ Nga tài trợ nhằm thao túng dư luận Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử tháng 11. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, người cho biết Bộ Ngoại giao cũng sẽ thực hiện các hành động riêng biệt, đã thông báo rằng Bộ Tư pháp đã công bố một bản cáo trạng tại Quận phía Nam của New York hôm thứ Tư, cáo buộc 2 nhân viên mạng RT do Nga hậu thuẫn về tội âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Đăng bộ Đại lý Nước ngoài.

.

Garland cho biết , "Người dân Hoa Kỳ có quyền được biết khi một thế lực nước ngoài đang cố gắng lợi dụng sự trao đổi ý tưởng tự do của đất nước chúng ta để phát tán thông tin tuyên truyền của riêng họ". Garland cáo buộc các bị cáo thực hiện một kế hoạch trị giá gần 10 triệu đô la để tài trợ và chỉ đạo một công ty có trụ sở tại Tennessee xuất bản và phổ biến nội dung được coi là có lợi cho chính phủ Nga.

.

Sau đó, công ty đã ký hợp đồng với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Hoa Kỳ để chia sẻ nội dung đó trên nền tảng của họ. Garland cho biết thông tin này "thường phù hợp với lợi ích của Nga trong việc khuếch đại các chia rẽ trong nước của Hoa Kỳ nhằm làm suy yếu sự phản đối của Hoa Kỳ đối với các lợi ích cốt lõi của Nga, đặc biệt là cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine".

.

Bộ trưởng Tư pháp Garland cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và Bộ đang tịch thu 32 tên miền internet mà chính phủ Nga và các tác nhân Nga đã sử dụng để tác động đến cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Trước thông báo của Garland, Bộ Tài chính đã thông báo rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã liệt kê tội của 10 người và hai thực thể là một phần trong "phản ứng phối hợp của chính phủ Hoa Kỳ đối với các nỗ lực gây ảnh hưởng xấu của Nga nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024".

.

⦿ ---- Georgia: 2 học sinh và 2 giáo viên đã chết và 9 người khác bị thương trong vụ xả súng tại trường học chỉ cách Atlanta một giờ lái xe hôm thứ Tư, theo thông tin sơ bộ từ các viên chức thực thi pháp luật được thông báo về cuộc điều tra. Một nghi phạm (chỉ mới 14 tuổi) đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng tại Trường trung học Apalachee, theo Cảnh sát Quận Barrow cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng đã có báo cáo về thương vong.

.

Cảnh sát trưởng Quận Barrow Jud Smith xác nhận có "nhiều người bị thương" tại một cuộc họp báo. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin, nói rằng sẽ mất "nhiều ngày" để xác định điều gì đã xảy ra. Smith cho biết các nhà chức trách đang nỗ lực đoàn tụ học sinh với cha mẹ sau khi một "điều xấu xa" xảy ra tại trường. Cảnh sát và cứu cấp đã nhanh chóng đến Trường trung học Apalachee vào khoảng 10:23 sáng "liên quan đến một vụ nổ súng đang diễn ra", theo bản tuyên bố.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã phát biểu vào thứ Tư về vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee trong một cuộc biểu tình ở New Hampshire. "Đây là một thảm kịch vô nghĩa, trên hết là rất nhiều thảm kịch vô nghĩa khác", Harris phát biểu tại North Hampton. "Chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn ở đất nước này một lần và mãi mãi. Không nhất thiết phải như thế này. Đây chỉ là một trong những vấn đề đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này".

.

Người ta tin rằng ít nhất 4 người đã thiệt mạng (2 học sinh và 2 giáo viên đã chết) và 9 người khác bị thương trong vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee ở Quận Barrow, Georgia. Nghi phạm (chỉ mới 14 tuổi) xả súng hiện đang bị cảnh sát giam giữ.

.

⦿ ---- Trong bài đăng trên Truth Social, Trump đã cân nhắc về vụ xả súng hàng loạt hôm Thứ Tư tại một trường trung học ở Georgia. Trump viết: "Chúng tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân và người thân của những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm ở Winder, GA. Những đứa trẻ đáng yêu này đã bị một con quái vật bệnh hoạn và mất trí cướp đi khỏi chúng ta quá sớm". Bài đăng của ông xuất hiện ngay sau khi bà Harris bình luận về vụ xả súng, gọi đó là "thảm kịch vô nghĩa".

.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden chỉ trích lập trường của đảng Cộng hòa về kiểm soát súng và cho biết Bạch Ốc đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang, địa phương và quốc gia sau vụ xả súng hàng loạt tại một trường trung học ở Georgia.

.

"Sau nhiều thập niên không hành động, đảng Cộng hòa tại Quốc hội cuối cùng phải nói rằng 'đủ rồi' và hợp tác với đảng Dân chủ để thông qua luật an toàn súng hợp lý", tổng thống cho biết trong một tuyên bố. "Chúng ta phải cấm vũ khí tấn công và băng đạn có sức chứa lớn một lần nữa, yêu cầu lưu trữ súng an toàn, ban hành kiểm tra lý lịch toàn dân và chấm dứt quyền miễn truy tố đối với các công ty sản xuất súng".

.

⦿ ---- Khác với Biden. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ không ủng hộ đề xuất về mức thuế thu nhập từ vốn (capital-gains tax) của Tổng thống Joe Biden được trình bày vào đầu năm nay, tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin từ những người được thông báo về vấn đề này.

.

Harris cho biết trong bài phát biểu vận động tranh cử tại New Hampshire rằng bà muốn tăng thuế thu nhập từ vốn lên 28% đối với những người có thu nhập từ 1 triệu đô la trở lên, tăng so với mức hiệu lực hiện tại là 23,6%.

.

Đề xuất của Harris thấp hơn nhiều so với mức 44,6% được đề xuất trong bản cập nhật ngân sách của chính quyền Biden vào tháng 7. Mức này cũng thấp hơn mức tăng đề xuất lên 39,6% được đưa vào ngân sách gần đây nhất của tổng thống.

.

"Nếu bạn kiếm được một triệu đô/năm trở lên, mức thuế đối với thu nhập từ vốn dài hạn của bạn sẽ là 28% theo kế hoạch của tôi, vì chúng tôi biết rằng khi chính phủ khuyến khích đầu tư, điều đó sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế trên diện rộng", Harris cho biết tại New Hampshire.

.

Harris đã đưa ra thêm thông tin chi tiết về các kế hoạch kinh tế của mình trong bài phát biểu hôm thứ Tư, đề xuất tăng mức khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp mới từ 5.000 đô la lên 50.000 đô la.

.

"Tiếp cận vốn" nhiều hơn, hỗ trợ cho "các vườn ươm doanh nghiệp" và nhiều hợp đồng liên bang hơn với các doanh nghiệp nhỏ là những yếu tố bổ sung trong kế hoạch của bà. Harris cũng đề cập đến những thay đổi về mặt hành chính trong việc nộp thuế doanh nghiệp, “tương tự như cách cá nhân có thể khấu trừ tiêu chuẩn”.

.

⦿ ---- Tuần sau sẽ là ngày kỷ niệm lớn tại Hoa Kỳ. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris sẽ kỷ niệm 23 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại New York, Shanksville, Pa., và tại Pentagon, theo Bạch Ốc xác nhận hôm thứ Tư. "Tuần tới, các bạn sẽ thấy tổng thống và phó tổng thống cùng nhau tưởng niệm hàng nghìn sinh mạng đã mất vào ngày hôm đó và cả những người ứng cứu đầu tiên đã liều mạng để bảo vệ người Mỹ vào ngày hôm đó", thư ký báo chí Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên.

.

Biden và Harris sẽ đến Ground Zero ở New York, sau đó đến Đài tưởng niệm Chuyến bay 93 ở Shanksville, và sau đó đến Pentagon ở Arlington, Va., để tưởng niệm các nạn nhân của các vụ tấn công tại cả ba địa điểm. Dự kiến, Harris sẽ đến Thành phố New York vào thứ Tư tuần tới sau chuyến đi đến Philadelphia vào ngày hôm trước để tham dự cuộc tranh luận tổng thống với cựu Tổng thống Trump.

.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về kế hoạch của ông cho lễ kỷ niệm. Tờ New York Times đưa tin Trump đang cân nhắc đến thăm địa điểm Trung tâm Thương mại Thế giới, còn được gọi là Ground Zero.

.

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới của UnidosUS, chiến dịch của đảng Dân chủ đang nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha hơn kể từ khi Phó Tổng thống Harris trở thành ứng cử viên của đảng. Khảo sát tiến hành từ ngày 5 đến ngày 23/8 cho thấy 59% số người được hỏi có xu hướng nghiêng về hoặc ủng hộ Harris và 32% ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Tháng 11 năm ngoái, 51% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Biden và 33% ủng hộ Trump.

.

Các cử tri gốc Tây Ban Nha không chỉ ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nhiều hơn so với tháng 11 năm ngoái; những thành quả đó còn mở rộng sang một số ứng cử viên trong cuộc bỏ phiếu và quan điểm về các vấn đề cụ thể. Mối quan tâm về kinh tế, đặc biệt là lạm phát và chi phí sinh hoạt, luôn đứng đầu bảng xếp hạng các vấn đề ưu tiên trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri gốc Tây Ban Nha sau đại dịch.

.

Theo khảo sát của UnidosUS, 45% số người được hỏi cho biết đảng Dân chủ có giải pháp tốt hơn để giảm lạm phát và chi phí sinh hoạt nói chung, so với 27% cho biết đảng Cộng hòa có đủ khả năng xử lý vấn đề này tốt hơn. 11% khác cho biết cả hai đảng đều có thể giải quyết vấn đề này và 10% cho biết không đảng nào có thể kiềm chế lạm phát hiệu quả.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Harris trong số các cựu chiến binh, quân nhân đang tại ngũ và gia đình của họ, theo một cuộc thăm dò mới. Khảo sát từ Change Research, được chia sẻ với The Hill hôm thứ Tư, cho thấy Trump đang dẫn trước Harris 51% so với 41% trong số các cử tri cựu chiến binh và 49% so với 44% trong số các quân nhân đang tại ngũ, lính vệ binh và quân dự bị. Biên độ nhỏ hơn trong số các thành viên gia đình của các cựu chiến binh, với Trump vượt qua Harris 47% so với 45%.

.

Những người thăm dò ý kiến lưu ý rằng sự ủng hộ dành cho Trump từ các cựu chiến binh, quân nhân đang tại ngũ và gia đình của họ đều giảm nhẹ kể từ cuộc bầu cử năm 2016, làm giảm biên độ của cựu tổng thống trong mỗi nhóm này ít nhất 9 điểm. Trump đã giành chiến thắng trong số các cựu chiến binh với 19% vào năm 2016 nhưng hiện đang dẫn trước 10%, trong khi khoảng cách dẫn trước của ông trong số các quân nhân đang tại ngũ đã giảm từ 19% xuống còn 5% và 12% xuống còn 2% đối với các thành viên gia đình.

.

Tim Walz

⦿ ---- Tim Walz tuyệt vời hơn những gì người ta mong đợi. Bình luận gia, nhà văn, nhà phát thanh Matt K. Lewis vừa viết bài trên báo The Hill nhan đề "I was wrong about Tim Walz — he’s a great VP pick." (Tôi đã sai về Tim Walz — ông ấy là một lựa chọn Phó Tổng thống tuyệt vời). Bài dịch tóm lược như sau. Khi chúng ta bước vào giai đoạn hậu Ngày Lao động của chiến dịch tranh cử tổng thống, chúng ta cần tự nhìn nhận lại bản thân. Đã đến lúc phải thú nhận một sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải vào mùa hè này: Tôi đã cho rằng việc Kamala Harris lựa chọn Tim Walz là một sai lầm.Nếu bạn đã xem Walz tập hợp phiếu bầu của công đoàn ở Wisconsin vào kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Lao động, thì đóng góp của ông cho chiến dịch này là điều hiển nhiên: Sau khi Donald Trump tìm ra cách kỳ diệu để đánh bại những người theo chủ nghĩa dân túy Dân chủ vào năm 2016, Walz là chìa khóa để đảm bảo Trump không lặp lại điều đó vào năm 2024.Cũng giống như Harris có vẻ quyết tâm đánh bại sự xâm lấn của Trump vào chủ nghĩa dân túy lao động (xem kế hoạch không đánh thuế tiền boa [tiền tip] của bà, trong số các lập trường khác mà bà đã thay đổi hoặc thỏa hiệp), Walz là hiện thân của chiến lược chiều chuộng những người theo chủ nghĩa dân túy của Harris — và coi Trump như Gordon Gekko (nhân vật trong phim năm 1987, tượng trưng lòng tham tư bản).Hãy xem xét những phát biểu của Walz vào thứ Hai về Trump: "Ông Trump đang ngồi ở Mar-a-Lago ... và đây là trích dẫn chính xác của ông ấy, ông ấy đang nói chuyện với một nhóm người ở Mar-a-Lago: 'Các người giàu kinh khủng, và chúng tôi sẽ giảm thuế cho các người.' Đồng thời, ông ấy nói với những người lao động rằng họ đã được trả lương quá cao rồi. Đó chính là con người của gã này."Ám chỉ chuyện Trump vu khống bà Harris là cộng sản, Walz tiếp tục: “Bạn cho tôi biết ai ở Wisconsin đang ngồi đó nói rằng, ‘Mẹ kiếp, tôi ước mong họ giảm thuế cho các tỷ phú và vắt cạn sức lao động từ [thợ thuyền như] tôi. Mẹ kiếp, tôi ước mong họ xóa sổ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của tôi. Tôi ước mong họ cắt giảm ngân sách cho trường công của tôi. Tôi ước mong họ làm cho công việc của tôi khó khăn và nguy hiểm hơn. Và rồi đến cuối ngày, tôi ước mong họ cưỡng bách tôi làm việc cho đến khi tôi 75 tuổi.’” (Ghi chú của VB: Đó là ngôn ngữ khôi hài của Walz để cho thấy Trump vu khống nhảm, vì tuổi hưu của Mỹ là 65 và năm nay tăng tới 67, và Trump từng đòi xòa sổ bảo hiểm y tế Obamacare nhưng tất cả Dân Chủ trong lưỡng viện đều chống lại.)Trong một phần khác, Walz đã định hình lại cuộc tranh luận về phá thai và chỉ trích gay gắt đảng Cộng hòa vì muốn có một chính phủ “đủ nhỏ để có thể nằm trong phòng ngủ của bạn”.

Giờ đây, thật sáo rỗng khi chỉ ra rằng Walz được coi là một người bình thường. Khi so sánh với ứng cử viên Phó Tổng thống của Trump, Thượng nghị sĩ J.D. Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio) — một người đàn ông có thái độ giả tạo và lập trường ý thức hệ cánh hữu đều gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của Trump — Walz trông thậm chí còn hấp dẫn hơn. Vấn đề không phải ở những gì ông ấy nói, mà là cách ông ấy nói. Vậy tại sao tôi lại sai?

.

Người mà tôi ủng hộ Harris chọn, Thống đốc Josh Shapiro của Pennsylvania, có nhiều điều đáng khen ngợi, bao gồm cả thành tích ôn hòa hơn Walz khi còn là thống đốc Minnesota. Ông Shapiro cũng trẻ hơn Walz, điều này có thể giúp Harris chứng minh khía cạnh thay đổi thế hệ của cuộc bầu cử. Nhưng thay vì tỏa ra bầu không khí Joe Sixpack (ám chỉ: công nhân đời thường, làm việc xong là về nhà khui lon bia, xem TV) của Tim Walz, Shapiro lại thể hiện mình là một giáo sư luật hoặc chuyên gia kỹ trị.

.

Bây giờ, nếu Harris mất chức tổng thống vì thua Pennsylvania chỉ với một phần nhỏ điểm, bà có thể hối hận vì quyết định chọn Walz thay vì Shapiro (và tôi có thể hối hận vì đã quay lại với những nghi ngờ của mình). Nhưng dựa trên những gì chúng ta đã thấy kể từ khi ông Walz được chọn, sức hấp dẫn "mọi người" đầy lôi cuốn của Walz đã bù đắp cho nhược điểm tiềm ẩn của ông.

.

Một lý do khác khiến tôi ban đầu thích Shapiro là Walz xuất hiện từ hư không, về cơ bản đã tự đưa mình vào cuộc cạnh tranh chức Phó Tổng thống nhờ một vài chương trình truyền hình ăn khách, trong đó ông gọi những người Cộng hòa MAGA là "quái dị".

.

Harris, tôi lý luận, khó có thể đánh cược vào một ứng cử viên tương đối ít được biết đến, người có thể đang che giấu một số hành trang đáng xấu hổ. Và thực sự, hồ sơ cấp tiến của Walz với tư cách là thống đốc Minnesota, cùng với những câu hỏi liên quan đến quá khứ phục vụ trong quân đội của ông, đã mở ra cánh cửa cho sự giám sát như vậy.

.

Nhưng sau khi quay lưng lại với Joe Biden, các phương tiện truyền thông chính thống tỏ ra không mấy quan tâm đến việc hạ bệ ứng cử viên Dân chủ mới. Đồng thời, Trump quá bận rộn tập trung vào việc liệu bà Harris có thực sự là người da đen hay là lựa chọn của DEI (chính sách đa dạng màu da) hay không để định nghĩa tiêu cực về Walz ngay sau khi ông được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống của Harris. Sau khi vượt qua Ngày lễ Lao động, Walz có thể đã thoát khỏi tình trạng này.

.

Như mọi người đều biết, các cuộc bầu cử được quyết định bởi người đứng đầu danh sách ứng cử viên; ứng cử viên phó tổng thống, trong trường hợp tốt nhất, chỉ ảnh hưởng đến những thứ ở biên độ. Nhưng biên độ rất hẹp và rủi ro rất cao — điều đó có nghĩa là mọi nỗ lực nhỏ đều có ích.

.

Và từ bây giờ cho đến cuộc bầu cử, Walz sẽ đi khắp các tiểu bang chiến trường nông thôn và lao động, có thể sẽ có những bài phát biểu, cuộc phỏng vấn và câu nói dí dỏm hay hơn Harris, nhưng không bao giờ làm lu mờ bà ấy — đây là một tài năng đáng kể.

.

Nếu tôi được lựa chọn người bạn đồng hành tranh cử hôm nay — khi chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống — tôi sẽ làm chính xác những gì Kamala Harris quyết định làm: Đưa Huấn luyện viên Walz vào trận đấu lớn.

.

⦿ ---- Kiếm phiếu nhà thờ... Khi Vance (ứng cử viên Phó cho Trump) đi về phía tây vào cuối tuần để kết hợp vận động tranh cử và gây quỹ, điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến đi kéo dài nhiều ngày này có bài phát biểu với nhân vật truyền thông bảo thủ Charlie Kirk như một phần của sự kiện "Chase the Vote at the Church" (Kiếm phiếu tại nhà thờ) của Turning Point Action. Cuộc tụ họp sẽ diễn ra tại Nhà thờ Generation ở Mesa, Arizona, nơi mục sư chính, Ryan Visconti, có tiền sử đưa ra những bình luận chống người đồng tính trên mạng xã hội.

.

Trong một bài đăng trên tài khoản X của mình hồi tháng 7/2024, Mục sư Visconti đã viết rằng để "nước Mỹ 'vĩ đại trở lại', chúng ta cần quay lại phản đối sự ghê tởm của ảo ảnh đồng tính và phá thai như chúng ta đã làm trước đây". Một bài đăng riêng vào mùa thu năm 2023 có nội dung Visconti nói rằng trong "con mắt của Chúa, không có thứ gì gọi là 'hôn nhân đồng tính', và lập luận trong một chủ đề dài được đăng vào đầu năm đó rằng "Chúa muốn những người đồng tính ăn năn và thay đổi". Trong bài đăng trên Instagram tuần trước, Visconti viết rằng ông "rất vinh dự" khi được tổ chức sự kiện Turning Point với Vance.

.

⦿ ---- Cộng Hòa Hạ Viện quậy phá ông Walz. Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện đã ban hành lệnh triệu tập hôm thứ Tư cho Thống đốc Minnesota Tim Walz, Bộ Giáo dục Minnesota và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về cách họ phản ứng với những gì các công tố viên liên bang gọi là các âm mưu gian lận đại dịch lớn nhất trong cả nước.

.

Các lệnh triệu tập, được NBC News thu thập đầu tiên, yêu cầu Walz, Ủy viên Giáo dục Minnesota Willie Jett, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack và Tổng thanh tra Nông nghiệp Phyllis Fong giao nộp các tài liệu liên quan đến việc giám sát tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future, bị cáo buộc đã sử dụng sai hàng triệu đô la vốn dành cho việc nuôi trẻ em trong thời gian đại dịch.

.

Hồ sơ của Walz đã phải đối mặt với sự giám sát mới kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris chọn ông làm ứng cử viên phó tổng thống vào tháng trước, mặc dù yêu cầu mới này của ủy ban do đảng Cộng hòa lãnh đạo là một phần của nỗ lực điều tra có từ năm 2022.

.

Dân Biểu Virginia Foxx, R-N.C., chủ tịch ủy ban, đã viết trong một lá thư gửi Walz rằng ủy ban đang yêu cầu thông tin này để cho thấy "mức độ trách nhiệm và hành động của ông trong việc giải quyết vụ gian lận lớn dẫn đến việc lạm dụng tiền thuế của người dân dành cho trẻ em đói khát".

Một phát ngôn viên của Walz gọi vụ gian lận bị cáo buộc là "một vụ lạm dụng khủng khiếp đối với một chương trình liên bang thời COVID", đồng thời nói thêm: "Sở giáo dục tiểu bang đã nỗ lực hết mình để ngăn chặn vụ gian lận và chúng tôi biết ơn FBI đã hợp tác với sở giáo dục để bắt và truy tố những cá nhân liên quan".

.

Theo báo cáo kiểm toán của tiểu bang vào tháng 6, Sở Giáo dục Minnesota đã không giám sát đúng mức chương trình Feeding Our Future, nói rằng "hành động và sự không hành động của sở đã tạo ra cơ hội cho gian lận".

.

Các viên chức giáo dục tiểu bang được giao nhiệm vụ giám sát các chương trình liên bang hoàn trả cho các nhóm như Feeding Our Future vì đã cung cấp các bữa ăn miễn phí, bổ dưỡng cho trẻ em. Cuộc kiểm toán của tiểu bang gọi sự giám sát của Sở Giáo dục Minnesota là "không đầy đủ".

Jett, viên chức giáo dục hàng đầu, đã gửi phản hồi bằng văn bản cho báo cáo đổ lỗi cho những cá nhân liên quan đến chương trình này. Ông viết. "Trách nhiệm cho hành vi gian lận trắng trợn này thuộc về những kẻ gian lận bị truy tố và kết án".

.

Sau báo cáo, Walz cho biết không có "hành vi sai trái" nào ở cấp tiểu bang. "Không có một nhân viên nhà nước nào bị liên lụy vào việc làm bất cứ điều gì bất hợp pháp", Walz cho biết tại một cuộc họp báo hồi tháng 6 theo The Minnesota Star Tribune. "Họ chỉ đơn giản là không thực hiện nhiều thẩm định cần thiết như họ nên làm".

.

.

⦿ ---- Đức quốc: Cảnh sát Munich đã bắn một người khả nghi" gần Trung tâm Tài liệu Đức Quốc xã ở khu vực Karolinenplatz trong chiến dịch lớn hôm thứ năm tại trung tâm thành phố. Tổng lãnh sự quán Israel tại Munich cũng nằm trong khu vực lân cận. Chính quyền đã triển khai nhiều cảnh sát và một trực thăng để hỗ trợ chiến dịch. Theo các phương tiện truyền thông Đức đưa tin, một lực lượng đặc nhiệm với các tay súng bắn tỉa cũng đã được điều động đến khu vực này.

.

Vụ việc xảy ra vào đúng ngày kỷ niệm vụ tấn công Thế vận hội Munich năm 1972 khi nhóm chiến binh Palestine Black September xâm nhập Làng Olympic và giết chết 11 trong số 14 vận động viên tham gia Thế vận hội của Israel.

.

⦿ ---- Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận trao đổi con tin đã hoàn tất 90%, theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ được Anadolu Agency trích dẫn. Vị quan chức giấu tên này tiết lộ rằng 15 trong số 18 đoạn của thỏa thuận đã được hoàn tất, nhưng các vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết. Trong đó bao gồm việc trao đổi tù nhân và tình trạng của Hành lang Philadelphi, một khu vực biên giới giữa Gaza và Ai Cập.

.

"90 phần trăm thỏa thuận này đã được đồng thuận và dựa trên các điều khoản mà ngay cả Hamas cũng có trong đề xuất của riêng họ… Một đoạn có một bản sửa lỗi rất kỹ thuật và ba đoạn còn lại liên quan đến việc trao đổi tù nhân lấy con tin, mà ngay cả văn bản của Hamas ngày 2 tháng 7 cũng nêu rõ là vẫn phải được đàm phán", vị quan chức này cho biết.

.

Các báo cáo trước đó cho biết lập trường mâu thuẫn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang gây nhầm lẫn cho các nhóm đàm phán và trì hoãn việc đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong khi Netanyahu công khai tuyên bố rằng Israel sẽ không rút khỏi biên giới Gaza-Ai Cập, một yêu cầu quan trọng từ Hamas và Ai Cập, thì nhóm đàm phán của ông đã đề xuất riêng một đợt rút quân theo từng giai đoạn. Sự khác biệt này đã khiến các nhà hòa giải thất vọng, những người coi đây là trở ngại đáng kể để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

.

Theo một quan chức quen thuộc với các cuộc đàm phán, các tín hiệu thay đổi lẫn lộn của Netanyahu là một vấn đề thường xuyên xảy ra, làm phức tạp thêm các nỗ lực giải quyết xung đột và khiến giám đốc tình báo của Israel, David Barnea, bất mãn. "Điều này đã xảy ra trong thời gian qua", nguồn tin cho biết. "Do đó, Barnea thất vọng".

.

⦿ ---- Gia đình của các con tin người Mỹ đang bị Hamas giam giữ đã thúc giục Bạch Ốc nghiêm túc xem xét việc ký một thỏa thuận đơn phương với Hamas để đảm bảo người thân của họ được thả, và phương án này hiện đang được thảo luận trong chính quyền Biden, theo 5 người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Trong một cuộc họp vào Chủ Nhật với cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan sau khi Hamas giết chết 6 con tin, bao gồm cả người Mỹ Hersh Goldberg-Polin, người thân của các công dân Hoa Kỳ vẫn đang bị giam cầm đã thúc giục chính quyền đánh giá các phương án không bao gồm Israel, các nguồn tin cho biết.

.

Các quan chức chính quyền Biden đã nói với các gia đình rằng họ sẽ xem xét "mọi phương án", nhưng một thỏa thuận với Hamas có sự tham gia của Israel vẫn là cách tiếp cận tốt nhất, theo những người quen thuộc với cuộc trò chuyện cho biết. Các cuộc thảo luận về một thỏa thuận đơn phương diễn ra khi các thành viên gia đình và một số quan chức chính quyền ngày càng tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không cam kết thực hiện một thỏa thuận với Hamas nhằm thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza để đổi lấy việc thả các con tin, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận.

.

Có bốn con tin người Mỹ còn lại đang bị Hamas giam giữ mà Hoa Kỳ tin là vẫn còn sống, và chính quyền đang tìm cách trả lại hài cốt của ba người khác được cho là đã chết. Một viên chức chính quyền cho biết ý tưởng về một thỏa thuận đơn phương với Hamas là không thực tế vì Hoa Kỳ không có đủ điều kiện để đổi lấy các con tin người Mỹ. "Chúng tôi đã cân nhắc mọi phương án khả thi để giải thoát các con tin và đưa họ về nhà với gia đình. Hamas muốn hai điều mà chỉ Israel mới có thể thực hiện: lệnh ngừng bắn và gần 1.000 tù nhân Palestine hiện đang ở trong các nhà tù của Israel. Mọi đề xuất khác đều không đi đến đâu vì đó là những gì Hamas yêu cầu đối với các con tin", viên chức này nói thêm.

.

⦿ ---- Vậy mà Mỹ cứ tưởng là Israel đã chịu thỏa thuận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ ra hôm thứ Tư rằng bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc rút quân khỏi Hành lang Philadelphi ở biên giới Gaza-Ai Cập đều là "lời kể sai sự thật", dường như là để đáp lại lời khẳng định của Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby rằng Israel đã đồng ý với một khuôn khổ bao gồm việc rút quân ra khỏi hành lang đã đề cập.

"Có khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nếu chúng ta kiên trì với chiến lược của mình", Netanyahu cho biết trong bài phát biểu trước giới truyền thông nước ngoài tại Tel Aviv. "Chúng tôi cam kết với các mục tiêu chiến tranh của mình. Nếu chúng ta giảm bớt áp lực cho Hamas bằng cách rời khỏi Hành lang Philadelphi, chúng ta sẽ không giải thoát được các con tin của mình".

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Tư rằng Israel và những người ủng hộ Israel [ám chỉ Biden] phải "chịu trách nhiệm về mọi người vô tội chết ở Gaza do đói, khát hoặc thiếu thuốc men", theo Anadolu Agency. Erodgan đã tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập có cùng lập trường về xung đột Israel-Hamas và những đóng góp của họ cho hòa bình và ổn định khu vực là "rất quan trọng".

.

"Chỉ có thể ngăn chặn Israel kéo khu vực của chúng ta vào căng thẳng hơn nữa bằng cách từ bỏ các chính sách mơ hồ", Erdogan nói thêm. Trong khi đó, Sisi liên tục kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza và chấm dứt các cuộc tấn công của Israel ở Bờ Tây (West Bank).

.

⦿ ---- Phải 7 tháng sau mới nghĩ ra... Thủ tướng Benjamin Netanyahu được hỏi tại sao ông không đề cập đến Hành lang Philadelphi trong đề xuất thỏa thuận con tin mà ông đã phê duyệt vào ngày 27 tháng 5/2024, tức là 7 tháng sau ngày bùng nổ cuộc chiến Israel-Hamas khởi sự từ ngày 7 tháng 10/2023. Bởi vì cả Ai Cập và Hamas đều không đồng ý cho Israel kiểm soát trọn hành lang biên giới Philadelphi.

.

“Đề xuất của Israel ngày 27 tháng 5 không hề mâu thuẫn với việc chúng tôi tiến vào Cửa khẩu Rafah. Chúng tôi đã trao đổi với người Mỹ và nói trong một số cuộc trò chuyện rằng chúng tôi phải giải quyết rào cản phía nam [của Gaza]… Tôi nghĩ người Mỹ hiểu khá rõ lập trường của chúng tôi."

.

Vào tháng 7, Netanyahu đã đưa ra một loạt các yêu cầu mới, bao gồm cả những yêu cầu đòi hỏi Israel phải tiếp tục hiện diện tại Hành lang Philadelphi trong giai đoạn một của thỏa thuận, nhưng ông khẳng định rằng đây chỉ là "làm rõ" cho đề xuất của tháng 5. Tại cuộc họp báo, ông lưu ý rằng Hamas đã thực hiện 29 sửa đổi đối với đề xuất của tháng 5 và đã bác bỏ đề xuất bắc cầu của Hoa Kỳ được đệ trình vào tháng trước. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã nói rằng Hamas chưa chính thức phản hồi đề xuất bắc cầu này.

.

⦿ ---- Sở tình báo Mossad của Israel muốn quân Israel rút khỏi hành lang Philadelphi, nhưng Thủ Tướng Israel nói không rùt để phá hoại thỏa thuận ngưng bắn. Các nguồn tin từ nội bộ chính phủ Israel cho biết Thủ Tướng Netanyahu đã quyết định 'vài tuần trước' để sử dụng hành lang Philadelphi làm đòn bẩy nhằm ngăn chặn một thỏa thuận ngưng bắn. Một nguồn tin từ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói với báo Haaretz vào ngày 4 tháng 9 rằng thủ tướng không muốn một thỏa thuận trao đổi được thông qua và đã cố gắng hết sức để phá hoại các cuộc đàm phán về ngưng bắn.

.

"Không một bộ trưởng nào, kể cả những người biết rằng Netanyahu đang phá hoại một thỏa thuận, sẽ làm bất cứ điều gì", nguồn tin của liên minh cho biết. "Họ gắn bó với nhau, sự sống còn chính trị của họ phụ thuộc vào sự sống còn của chính phủ, và do đó tình hình này sẽ tiếp tục. Netanyahu sẽ theo đuổi một cuộc chiến bất tận vì đó là điều có lợi cho ông ấy".

.

Thủ tướng "đã quyết định cách đây vài tuần rằng ông ấy không muốn một thỏa thuận, và khi điều đó trở nên khả thi, ông ấy đã trở nên lo lắng và đã làm mọi cách để phá hoại nó. Ông ấy nhận ra rằng bằng cách sử dụng hành lang Philadelphi, ông ấy cũng có thể thu hút nhiều người về phía mình", nguồn tin nói thêm.

.

Nhóm đàm phán của Israel đã nói với các nhà hòa giải rằng họ vẫn ủng hộ việc rút khỏi Hành lang Philadelphi trên biên giới Gaza-Ai Cập bất chấp lời thề của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc duy trì sự hiện diện vô thời hạn tại đó, theo các bản tin trên vài phương tiện truyền thông Israel.

.

"Các nhà đàm phán đã nói với các nhà hòa giải trong những ngày gần đây rằng họ vẫn ủng hộ việc rút toàn bộ Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi Hành lang Philadelphi trong giai đoạn thứ hai của một thỏa thuận con tin tiềm năng", theo tờ Times of Israel đưa tin vào ngày 4 tháng 9.

.

Một nhà ngoại giao Ả Rập đã nói với hãng tin này vài giờ trước cuộc họp báo của Netanyahu vào thứ Hai rằng giám đốc tình báo Mossad của Israel là David Barnea đã bay đến Doha để thông báo cho thủ tướng Qatar về lập trường của Israel liên quan đến Hành lang Philadelphi. Barnea nói với các nhà hòa giải rằng "Israel đã chuẩn bị rút khỏi hành lang Philadelphi ... trong giai đoạn thứ hai của một thỏa thuận thả con tin", tờ báo Haaretz đưa tin vào ngày 3 tháng 9, trích dẫn các nguồn tin nước ngoài quen thuộc với các cuộc đàm phán.

.

Báo Haaretz cũng trích dẫn một nguồn tin cho biết đề xuất của Hoa Kỳ hiện đang được đàm phán sẽ kêu gọi giảm sự hiện diện của quân đội Israel trong giai đoạn đầu tiên kéo dài sáu tuần của thỏa thuận và sau đó rút quân trong giai đoạn thứ hai. Tờ báo cho biết điều này phù hợp với phác thảo mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố vào cuối tháng 5.

.

"Israel đã thông báo với các bên hòa giải về sự sẵn sàng xem xét rút quân hoàn toàn khỏi Hành lang Philadelphi trong giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ... nhưng các ước tính ở Israel cho thấy Sinwar sẽ từ chối các phác thảo chung của bất kỳ thỏa thuận nào bao gồm điều này vì ông không tin rằng thỏa thuận sẽ đạt đến giai đoạn thứ hai ... Do đó, ông đang yêu cầu rút quân hoàn toàn khỏi Hành lang Philadelphi trong giai đoạn đầu tiên", Yedioth Ahronoth trích dẫn các nguồn tin cho biết.

.

Một nguồn tin Palestine nói với báo Al Mayadeen vào thứ Tư rằng việc rút quân trong giai đoạn thứ hai là "không thể chấp nhận được đối với lực lượng kháng chiến. Hamas khăng khăng đòi lực lượng chiếm đóng phải rút khỏi Hành lang Philadelphi trong giai đoạn đầu tiên vì không có đảm bảo chắc chắn nào để đạt được giai đoạn thứ hai." Vì khi các con tin được Hamas thả ra xong, không chắc Israel sẽ tôn trọng hòa bình cho giai đoạn hai.

.

⦿ ---- Đài Loan: bố ráp 30 địa chỉ tình nghi là ổ gián điệp. Cục Điều tra cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã khám xét tại 30 địa điểm và thẩm vấn 65 cá nhân vào tháng trước như một phần của cuộc điều tra về hoạt động gián điệp doanh nghiệp của các công ty Trung Quốc. Bản tin Bộ Tư pháp hôm thứ Ba cho biết, hơn 135 điều tra viên đã tiến hành khám xét từ ngày 19 đến ngày 30/8 tại các địa điểm liên quan đến 8 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp.

.

Cục cho biết họ đã huy động các điều tra viên từ các văn phòng thực địa tại Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Đài Trung và Tân Trúc (Taipei, New Taipei, Taichung and Hsinchu) cùng với nhân viên từ các văn phòng công tố quận Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Thạch Lâm (Shilin) và Tân Trúc cho hoạt động phối hợp này.

.

Cục cáo buộc các công ty Trung Quốc này, một số trong đó nhận được tài trợ từ chính phủ Trung Quốc, tham gia vào "các hoạt động lừa đảo" như sử dụng các công ty bình phong và thông tin sai lệch để tham gia vào hoạt động gián điệp doanh nghiệp và săn trộm nhân tài bất hợp pháp trong ngành công nghệ cao của Đài Loan.

.

Nhóm 8 công ty Trung Quốc bị Cục Điều tra nêu tên là iCommsemi (Thâm Quyến), Shanghai New Vision Microelectronics Co., Ltd., Nanjing Aviacomm Semiconductor Co., Ltd., Emotibot (Thượng Hải), Tongfang Co., Ltd., Chengdu Analog Circuit Technology Inc. (Actt), NAURA Technology Group Co., Ltd. và Hestia Power (Thượng Hải). Cục Điều tra tuyên bố rằng hành động của các công ty này "đã tác động đến khả năng cạnh tranh trong ngành của Đài Loan".

.

⦿ ---- Cơ quan tình báo Nam Hàn cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu về việc Bắc Hàn xử tử nhiều quan chức để buộc họ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do lũ lụt lớn hồi đầu năm nay. Tại một cuộc họp khẩn cấp của bộ chính trị đảng vào cuối tháng 7, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cho biết ông sẽ trừng phạt các quan chức vì thiệt hại do mưa lớn gây ra ở các khu vực thuộc các tỉnh phía bắc Jagang và Bắc Phyongan và khiến hàng nghìn người phải di dời.

.

Tình báo Nam Hàn cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình sau khi phát hiện các dấu hiệu của vụ hành quyết. Kang Pong-hun, cựu tổng thư ký của Ủy ban Tỉnh Jagang thuộc đảng cầm quyền của Bắc Hàn, được cho là có thể nằm trong số các quan chức bị hành quyết. Theo phương tiện truyền thông nhà nước Bắc Hàn, Kang và các quan chức cấp cao khác, bao gồm Bộ trưởng Công an Ri Thae-sop, đã bị cách chức vì thiệt hại do lũ lụt trong cuộc họp của bộ chính trị.

.

⦿ ---- Công việc có tỷ lệ kiệt sức cao nhất cũng là một trong những công việc phổ biến nhất mà các công ty đang tuyển dụng: Quản lý dự án (Project manager). Theo nghiên cứu gần đây của LinkedIn, khảo sát hơn 16.000 chuyên gia tại Hoa Kỳ từ tháng 3 đến tháng 6, thì có ít nhất 4/10 người lao động tại Hoa Kỳ báo cáo rằng họ cảm thấy bế tắc và kiệt sức trong công việc của mình, LinkedIn phát hiện ra. Tỷ lệ đó thậm chí còn cao hơn đối với các nhà quản lý dự án, với 50% chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết họ cảm thấy kiệt sức.

.

Ở phía bên kia ngược lại, chỉ có 1/3 số người lao động trong các vai trò tư vấn, bất động sản và phát triển kinh doanh cảm thấy căng thẳng và kiệt sức, cho thấy rằng những công việc này ít có khả năng bị kiệt sức nhất, theo LinkedIn báo cáo. Sau đây là các loại công việc có tỷ lệ kiệt sức cao nhất, theo nghiên cứu của LinkedIn:

.

1. Quản lý chương trình và dự án;

2. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe;

3. Dịch vụ cộng đồng và xã hội;

4. Đảm bảo chất lượng;

5. Giáo dục.

.

⦿ ---- Thủ đô tự phong của đủ thứ tuyệt vời. Connecticut có một cách mới để chào đón những người lái xe khi họ vào tiểu bang — điều này có thể gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ các khu vực khác của vùng 3 tiểu bang. Biển báo "Chào mừng đến Connecticut" mới nhằm mục đích làm nổi bật những khía cạnh của tiểu bang mà Nutmeggers (bí danh của dân Connecticut) rất yêu thích, nhưng cũng có thể nhận được một số phản hồi nồng nhiệt từ cư dân New York và New Jersey.

.

Một biển báo có nội dung "Chào mừng đến Connecticut, quê hương của thủ phủ Pizza của Hoa Kỳ" đã được đặt trên đường I-95 và I-84 khi vào Connecticut từ New York. Thống đốc Ned Lamont cho biết trong một thông cáo: "Những biển báo mới này không chỉ là những biển báo trên đường cao tốc của chúng tôi, mà còn phản ánh những gì làm nên sự đặc biệt của Connecticut. Chúng tôi muốn mọi người vào tiểu bang của chúng tôi ngay lập tức cảm thấy tự hào về những gì chúng tôi làm tốt ở đây, cho dù đó là làm ra chiếc pizza ngon nhất cả nước, những bữa ăn đẳng cấp thế giới, giải vô địch quốc gia hay những cỗ máy phức tạp nhất trên thế giới."

.

Nhưng không chỉ pizza là thứ mà tiểu bang này muốn khẳng định là ngon nhất. "Chào mừng đến Connecticut, quê hương của Thủ đô bóng rổ thế giới" hiện sẽ chào đón những người lái xe trên I-91, I-84 và I-395 vào Connecticut từ Massachusetts.

.

Dọc theo bờ biển, những người lái xe vào Connecticut từ Rhode Island hiện sẽ thấy biển báo có nội dung "Chào mừng đến Connecticut, quê hương của Thủ đô tàu ngầm thế giới".

.

Những người lái xe vào Connecticut từ Rhode Island sẽ được chào đón bằng biển báo có nội dung "Chào mừng đến Connecticut, dừng lại để ăn một miếng tại Thủ đô ẩm thực của New England".

.

⦿ ---- San Jose: Hơn một chục bà mẹ ở San Jose cho biết họ đã bị lừa mất số tiền khó kiếm được của mình sau khi một người lập kế hoạch sự kiện, người được cho là đã hứa hẹn rất nhiều, đã không thực hiện. Ngoài việc mất hàng nghìn đô la, những người phụ nữ này cho biết các sự kiện quan trọng trong cuộc đời cũng bị ảnh hưởng. Đáng lẽ đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của Paloma, lễ quinceanera (sinh nhật 15 tuổi) của cô bé vào đúng sinh nhật lần thứ 15 của cô bé.

.

Sandra Rosas Campos, mẹ của Paloma, cho biết đây không phải là ngày sinh nhật bình thường mà bạn có thể tổ chức tại nhà. Cô đã trả cho "Sự kiện VIP" ở San Jose hơn 4.200 đô la để đặt một hội trường và một nhiếp ảnh gia. Nhưng một ngày trước bữa tiệc, Campos cho biết hội trường đã nói với cô rằng cô không được đặt chỗ ở đó và họ cần thêm hàng nghìn đô la nữa để đảm bảo có chỗ. Biên lai cho thấy cô đã trả cho một hội trường khác gần 10.000 đô la để đặt chỗ vào phút cuối.

.

Campos cho biết cô đã rất tức giận và căng thẳng sau khi vay tiền để con gái cô có thể tổ chức sự kiện trong mơ của mình. Qua điện thoại, một bà mẹ khác nói với NBC Bay Area rằng bà đã có trải nghiệm tương tự với VIP Events và giờ đây, bà phải ra tòa để cố gắng đòi lại khoản tiền đặt cọc 2.500 đô la cho lễ rửa tội (baptism celebration). Cuối cùng, bà phải tổ chức tiệc tại một công viên.

.

⦿ ---- Lô độc đắc sắp tới sẽ là... Giải độc đắc Mega Millions ước tính trị giá 740 triệu đô la sẽ được quay số vào đêm thứ Sáu 6 tháng 9/2024 sau khi không có ai trúng giải thưởng lớn trong kỳ quay số đêm thứ Ba 3/9/2024. Giải độc đắc của thứ Sáu có tùy chọn tiền mặt lãnh một lần ước tính là 366,3 triệu đô la. Sau đây là các con số trúng thưởng của đêm thứ Ba: 12, 41, 43, 52, 55, 9 và Megaplier là 4x. Giải độc đắc của thứ Ba là giải độc đắc xổ số cao thứ bảy từ trước đến nay.

.

Vé trúng giải độc đắc Mega Millions lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 1,58 tỷ đô la, đã được bán vào ngày 8/8/2023 tại Florida. Giải độc đắc xổ số tăng rất lớn vì tỷ lệ trúng thưởng rất nhỏ. Đối với Mega Millions, người chơi có 1 trên 302,6 triệu cơ hội mang về nhà giải thưởng cao nhất. Tiền trúng số sẽ bị thuế. Có một khoản khấu trừ bắt buộc 24% của liên bang đối với số tiền trúng thưởng trên 5.000 đô la được chuyển thẳng đến IRS; một số tiểu bang cũng đánh thuế tiền trúng số.

.

⦿ ---- Quận Cam: Ba người đàn ông đã bị cáo buộc tội vào thứ năm vì đâm một người đàn ông vào giữa buổi chiều tại Quận Cam vào tháng trước. Jose Eduardo Mandujanofierros, 21 tuổi, Andrew Gonzalez, 18 tuổi và Eyving Vasquez, 18 tuổi, đã bị buộc tội cố ý giết người với mức án tăng nặng vì cố ý giết người có chủ đích, gây thương tích nghiêm trọng và sử dụng vũ khí chết người.

.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị tấn công vào khoảng trưa ngày 6 tháng 8 tại Phố Sullivan Street và Đại lộ McFadden Ave. Cảnh sát cho biết nạn nhân, không được nêu tên, đã bị đâm nhiều nhát vào bụng và cũng bị tấn công bằng một chiếc ống. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã xảy ra tranh chấp với các bị cáo tại một công viên.

.

⦿ ---- Coi chừng khi cà thẻ để đổ xăng, có thể bị trộm thông tin và sẽ mất tiền: Cảnh sát Garden Grove (khu vực Little Saigon, Quận Cam) đã tịch thu một máy quét thẻ bất hợp pháp từ một trạm xăng mà hầu như không thể phát hiện được. Máy quét được gắn vào đầu đọc thẻ của máy bơm xăng và bàn phím mã PIN tại một trạm ARCO ở khu 13500 phố Euclid Street tại Garden Grove, theo cảnh sát nơi này chia sẻ trên mạng xã hội.

.

Thiết bị này gần như giống hệt với đầu đọc thẻ thực sự đằng sau nó. Không rõ máy quét đã được gắn trong bao lâu và có bao nhiêu tài xế là nạn nhân. Theo FBI, việc quét thẻ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các tổ chức ngân hàng hơn 1 tỷ đô la mỗi năm. Những kẻ gian lắp đặt thiết bị trên các máy ATM, máy bơm xăng hoặc thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng, sau đó đánh cắp dữ liệu tài khoản của bạn để đánh cắp tiền. Việc phát hiện ra máy quét thẻ có thể cực kỳ khó khăn.

.

Để tránh trở thành nạn nhân, các chuyên gia cho biết bạn nên kiểm tra thiết bị xem có bị giả mạo trước khi sử dụng không, kiểm tra kỹ xem có băng dính, cặn keo hay cồng kềnh trên bất kỳ bộ phận nào của máy ATM không. Ngoài ra, hãy che tay khi nhập mã PIN và thường xuyên xem lại bản báo cáo định kỳ từ ngân hàng của bạn.

.

⦿ ---- Houston: Theo bản tin Biện Lý hôm Thứ Tư 4/9/2024, một kẻ phạm tội thường xuyên 51 tuổi đã bị kết án 45 năm tù vì vụ giết 2 người tại một nhà hàng ở khu phố Little Saigon của Houston hồi năm 2022, Biện lý Quận Harris Kim Ogg thông báo: "Hai trong số ba người đàn ông chịu trách nhiệm cho vụ giết người kép bạo lực này đã bị đưa ra xét xử. Bây giờ chúng tôi cần sự giúp đỡ của công chúng để tìm ra nghi phạm thứ ba và buộc y phải chịu trách nhiệm".

.

Hieu Trong Nguyen đã nhận tội giết người và bị kết án 45 năm tù vào thứ năm (tuần trước). Nguyen là một trong ba người đàn ông đi vào Tai Loi, một nhà hàng Việt Nam tại 12320 Bellaire Blvd., và bắn chết 2 người đàn ông đang ngồi trong tiệm vào ngày 5 tháng 10/2022.

.

Hanh Nguyen, 63 tuổi và Long Nguyen, 51 tuổi, đều đã chết. Vụ giết người đã được ghi lại trên video giám sát và các thám tử thuộc Sở Cảnh sát Houston đã có thể bắt giữ và buộc tội 2 trong số những kẻ nổ súng.

.

Động cơ của vụ giết 2 người vẫn chưa rõ ràng, nhưng vài phút trước khi xảy ra, ba nghi phạm đã ở một doanh nghiệp Việt Nam khác cách đó chưa đầy hai dặm, Café Window. Họ đã bị nhìn thấy trên video giám sát tại nhà hàng đó khi cố gắng ép người quản lý trả 1.000 đô la trong một âm mưu tống tiền.

.

Sau một cuộc cãi vã bằng lời nói tại Café Window, một nhân viên bảo vệ có vũ trang đã tiếp cận ba người đàn ông và bắt họ rời đi. Những người đàn ông này dường như đã lái xe thẳng đến Tai Loi, nơi họ bước vào và gần như ngay lập tức bắt đầu nổ súng.

.

Cảnh sát đã có thể bắt giữ Nguyen và Bich Xuan Dang (Dang đã nhận tội giết người vào đầu mùa hè này và cũng bị kết án 45 năm tù). Người đàn ông thứ ba vẫn chưa bị bắt. Bất kỳ ai có thông tin gì về người đàn ông đó được yêu cầu gọi đến Đường dây nóng của Crime Stoppers of Houston theo số 713-222-TIPS (8477). Vì đã nhận tội, Nguyen không thể kháng cáo bản án hoặc kháng án tù. Nguyen sẽ phải chấp hành ít nhất 1/2 bản án trước khi đủ điều kiện được ân xá.

.

⦿ ---- New York: Một người đàn ông Syracuse đã bị kết án một năm tù hôm thứ Tư 4/9/2024 vì vai trò của y trong vụ dùng thuốc quá liều fentanyl gây tử vong cho đứa con 11 tháng tuổi của bạn gái anh này hồi năm 2023. Quyen Huynh, 40 tuổi và cô Elizabeth Sauve, 33 tuổi, đều bị bắt sau khi em bé Liam Sauve tử vong vào ngày 9 tháng 5/2024 sau khi em bé uống lượng fentanyl gấp 23 lần lượng có thể giết chết bé này.

.

⦿ ---- HỎI 1: Nước ngọt có đường hóa học và thịt chế biến sẵn là hại tim nhất?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu của Trường Y tế Harvard T.H. Chan School of Public Health được công bố trên tạp chí The Lancet tuần này, việc tiêu thụ đồ uống có đường hoặc có chất tạo ngọt nhân tạo và thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi lượng thực phẩm siêu chế biến (UPF: ultra-processed food) của hơn 200.000 chuyên gia y tế và theo dõi họ trong khoảng ba thập kỷ để xem họ có mắc bệnh tim hoặc đột quỵ hay không.

.

UPF — chiếm 57% chế độ ăn uống của người lớn ở Hoa Kỳ — thường chứa lượng calo dư thừa, đường bổ sung, natri và chất béo không lành mạnh. Các tác giả nghiên cứu đã chia UPF thành 10 nhóm:

. Bánh mì và ngũ cốc (với các nhóm phụ là ngũ cốc ăn sáng, bánh mì đen/ngũ cốc nguyên hạt và bánh mì ngũ cốc tinh chế);

. Nước sốt, đồ phết và gia vị

. Đồ ăn nhẹ ngọt đóng gói và món tráng miệng;

. Đồ ăn nhẹ mặn đóng gói;

. Đồ uống có đường;

. Thịt đỏ, gia cầm và cá đã qua chế biến;

. Các món ăn sẵn hoặc hâm nóng;

. Sữa chua/món tráng miệng từ sữa;

. Rượu mạnh;

. Đồ uống có đường nhân tạo.

.

Các nhà nghiên cứu xác định rằng không phải tất cả UPF đều xấu — đồ ăn nhẹ mặn, ngũ cốc lạnh và sữa chua/món tráng miệng từ sữa có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn, và bánh mì siêu chế biến và ngũ cốc lạnh có liên quan đến nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

.

Các chuyên gia dinh dưỡng từ lâu đã cảnh báo về nước ngọt có đường và thịt chế biến. Quá nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến tình trạng viêm mãn tính ở tim và mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Về phần mình, thịt chế biến đã được bảo quản bằng cách ướp muối, xử lý, hun khói hoặc thêm chất bảo quản hóa học. Muối có thể làm tăng huyết áp trong khi chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol.

Chi tiết:

https://nypost.com/2024/09/03/lifestyle/soda-processed-meats-can-raise-heart-disease-risk-study/

.

⦿ ---- HỎI 2: Trầm cảm đôi khi là dấu hiệu của bệnh Alzheimer?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ở một số người, chứng trầm cảm mới khởi phát có thể bắt nguồn từ sự tích tụ các mảng bám độc hại trong não vốn từ lâu đã được cho là có liên quan đến bệnh Alzheimer, theo một nghiên cứu mới. "Những phát hiện của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng hỗ trợ cho các triệu chứng trầm cảm như một đặc điểm sớm của bệnh Alzheimer tiền lâm sàng", một nhóm do Catherine Munro đứng đầu đã viết. Bà là một bác sĩ tâm lý thần kinh tại Bệnh viện Brigham and Women ở Boston.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/30/depression-early-sign-Alzheimers-disease/6541725023935/

.

.