2/3 Dân Latino, 54% Dân Gốc Á, 35% Dân Da Trắng Nói Cần Đại Học

Một thăm dò mới của Viện Chính Sách Công California cho thấy nhiều cư dân lo ngại về chi phí học đại học.Đại học có cần không:? Có khoảng một nửa người dân California không nghĩ như thế, theo một thăm dò mới của Viện Chính Sách Công Calfornia.Và quan điểm khác nhau tùy theo nhóm sắc tộc ngay cả còn làm ngạc nhiên hơn: Trong khi 2/3 người gốc La Tinh trả lời yes [cần], thì đa số người Mỹ gốc Á Châu và Phi Châu trả lời là nghĩ như vậy [cần], nhưng 35% người da trắng nói cần.Sự khác biệt tương tự cũng có mặt khắp các nhóm thu nhập khác nhau: 60% người từ các chủ hộ có lương dưới $40,000 nói rằng đại học là cần, trong khi chỉ 42% từ các hộ có lương dưới $80,000 nói cần.Bên sau những con số đó là gì? Một lý do là chi phí cho bằng đại học gia tăng và nợ học lên cao như núi là các yếu tố lớn bên sau sự gia tăng chủ nghĩa hoài nghi, theo các chuyên gia cho biết. Lý do khác là bản tính của con người đối với một nhóm (trắng) đánh giá thấp trị giá của điều dễ được hơn những điều khác.Những học sinh da màu thường không có được sự giàu có như những bạn đồng học da trắng, và các gia đình của họ xem đại học như là con đường tiến tới.75% cư dân không phải là công dân của California nói rằng đại học là rất quan trọng để thành đạt và chỉ 38% cư dân không sinh tại California nói cần.