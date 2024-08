- Đêm nay, Tim Walz sẽ được đề cử, sẽ kể về thời đi lính, làm giáo viên, huấn luyện bóng bầu dục, thời làm Dân biểu, Thống đốc. Sẽ có bạn lính và 5 học sinh cũ lên giới thiệu Walz. - Barack Obama nói ở DNC: Đảng Dân Chủ là tầm nhìn về tương lai, trong khi Trump hù dọa để gây sợ hãi, vu khống gian lận, và chỉ lo cho bản thân mình. Obama ca ngợi nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Harris khi đấu tranh ch

Bà Michelle Obama và Ông Barack Obama tuần tự phát biểu ở DNC: bà Harris đấu tranh chọ giới trung lưu, và Trump chỉ chiều chuộng đám bạn tỷ phú. (Photo: YT)

.

- Đêm nay, Tim Walz sẽ được đề cử, sẽ kể về thời đi lính, làm giáo viên, huấn luyện bóng bầu dục, thời làm Dân biểu, Thống đốc. Sẽ có bạn lính và 5 học sinh cũ lên giới thiệu Walz.

- Barack Obama nói ở DNC: Đảng Dân Chủ là tầm nhìn về tương lai, trong khi Trump hù dọa để gây sợ hãi, vu khống gian lận, và chỉ lo cho bản thân mình. Obama ca ngợi nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Harris khi đấu tranh chọ giới trung lưu, nói Trump chỉ chiều chuộng đám bạn tỷ phú. Cuộc chiền không đơn giản: từng lá phiếu đều có sức mạnh.

- Michelle Obama nói ở DNC: Trump có "quan điểm hẹp và nông cạn về thế giới", coi thường người da đen.

- Doug Emhoff (chồng của bà Harris) kể rằng ông đã gọi phone, để thư thoại, mời bà Harris buổi hẹn hò đầu tiên, và thư thoại này mỗi năm đều được bà bắt ông nghe lại kỷ niệm ngày cưới

- TNS Bernie Sanders nói ở DNC: hãy ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói ở DNC: tin tưởng rằng đảng Dân chủ sẽ giữ quyền kiểm soát Thượng viện và giành thêm ghế, kêu gọi đừng để trở lại "những đêm tàn sát nước Mỹ của Trump".

- Wisconsin: Bà Harris tới vận động ở Milwaukee, hứa "luôn đặt tầng lớp trung lưu và các gia đình lao động lên hàng đầu, chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, chăm sóc trẻ em giá phải chăng, nhà ở giá phải chăng, sẽ giảm giá hàng chợ và tạp hóa

- Cậu Eric Trump lên mạng chọc quê hình ảnh của bà Michelle Obama tại DNC, nói không hào hứng như khi Donald Trump nói.

- DNC điểm danh các tiểu bang đề cử bà Harris bằng các ca khúc nổi tiếng. Cô Meghan McCain (con của cố TNS John McCain) nói lần đầu tiên có cuộc điểm danh bằng nhạc như thế. Riêng California công bố phiếu bầu qua trích 2 ca khúc.

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: Israel chịu ngưng bắn nhưng Hamas không chịu, liền bị la hét ngắt lời.

- Đêm Thứ Ba, giáo sĩ Do Thái giáo Sharon Brous đã cầu nguyện vì phẩm giá và hòa bình cho cả Israel và Palestine

- Jack Schlossberg (cháu trai của cố Tổng Thống John F. Kennedy) đã so sánh Harris và JFK, sẽ mở ra kỷ nguyên mới

- Bà Gwen Walz (vợ của Thống đốc Minnesota Tim Walz) kể chuyện bị vô sinh, phải dùng kỹ thuật ống nghiệm IVF để có con

- Tòa tối cao của New York: mở rộng quyền bỏ phiếu vắng mặt tại tiểu bang là hợp hiến, quăng bỏ đơn Cộng Hòa kiện

- Claudia Conway (con gái của người phát ngôn MAGA nhất của Trump) cùng bố dự Đại hội Dân Chủ vì Trump và MAGA chệch hướng Cộng Hòa

- Mỹ: liên minh quân sự Mỹ với Nam Hàn và Nhật Bản sẽ củng cố bất chấp kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 2024

- Báo NYT: TT Biden đã bật đèn xanh từ tháng 3/2024 cho kế hoạch hạt nhân tối mật tập trung vào TQ

- Đài Loan hài lòng: Cương lĩnh dài 92 trang của đảng Dân Chủ có ghi "Sáu điều đảm bảo" đối với Đài Loan.

- Các đại công ty Nam Hàn hài lòng: bà Harris nhiều cơ may thắng cử hơn Trump.

- Lindsey Halligan (luật sư của Trump) bị tấn công mạng có liên quan đến Iran

- Trump suy tính cử đối thủ Robert F. Kennedy Jr. vào 1 ghế Bộ trưởng nếu Trumo thắng cử

- Trump than phiền: báo chí chiều chuộng bà Harris.

- Đêm đầu tiên của Đại hội Dân chủ DNC có khoảng 20 triệu người xem TV (Đêm đầu của Đại hội Cộng Hòa chỉ có 18 triệu người xem)

- Cảnh sát Chicago: bắt 13 người biểu tình ngày đầu DNC

- Trump tới Michigan, lại bịa chuyện: không ai chết trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Thực tế 4 người chết

- Macy's Inc. doanh số quý 2 đạt 4,9 tỷ đô la, giảm 3,8%

- Cổ phiếu của Target Corporation trong quý 2 tăng 42%

- Mỹ: Đơn xin vay thế chấp mua nhà hàng tuần giảm 10,1%

- Xiaomi Corporation doanh thu quý 2 tăng 32% để tới 12,46 tỷ đô la. Lợi nhuận tăng 30%

- California: 1 tù nhân và 2 người ngoài tù bị truy tố vì gửi thư có độc chất tới Trưởng phòng thư nhà giam, mở ra xem vài phút là té xỉu, vài ngày sau là chết

- Tổng thống Nga Putin gặp Thủ tướng TQ Lý Cường tại Moscow, tăng cường hợp tác công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và giao thông vận tải.

- Iran: Mỹ nói rằng Iran có vũ khí hạt nhân là "vô căn cứ".

- Gaza: 40.223 người Palestien bị giết, 92.981 người bị thương.

- Gaza: thêm 1 nhà báo chết cùng với 11 người Palestine khác do Israel dội bom vào 1 trường học. Tổng cộng 170 nhà báo bị giết ở Gaza.

- Nga: không bàn chuyện hòa đàm, sẽ đánh cho Ukraine tới thảm bại.

- Úc và Indonesia ký hiệp ước cho quân đội Úc và Indonesia được hoạt động trên lãnh thổ của nhau

- Anh quốc: tấm bưu thiếp gửi cách đây 121 năm bây giờ mới tới

- Đài Loan: truy tố 2 kỹ sư trộm bí mật công nghệ từ công ty cũ của họ tại Nhật để bán cho hãng TQ

- Cụ bà Maria Branyas, người Tây Ban Nha gốc Mỹ, già nhất thế giới ở tuổi 117, đã từ trần trong giấc ngủ

- Quận Los Angeles: 1 ông đang bơm xăng tại trạm xăng Northridge bị 1 kẻ lạ bắn vào lưng rồi chạy

- Quận Cam: Một cư dân trúng giải độc đắc Powerball trị giá 44 triệu USD.

- TIN VN. Thứ Trưởng Ngoại Giao thú nhận: vận động chưa đạt kết quả như mong muốn vì một bộ phận nhỏ kiều bào (hay chính phủ?) chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến.

- TIN VN. 30.000 nhà hàng, quán cà phê đóng cửa, người Việt giảm uống cà phê cao cấp.

- HỎI 1: Trong giới trẻ 18 đến 29 tuổi ở Mỹ xài Tik Tok, 48% nói là để theo dõi tin tức chính trị? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Dân Mỹ đẻ ít hơn, số ca sinh giảm 2% trong năm 2023 so với 2022? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-21/8/2024) ⦿ ---- Macy's Inc. đã báo cáo hôm thứ Tư rằng doanh số ròng của công ty trong quý 2 năm 2024 đạt 4,9 tỷ đô la, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng của công ty trong quý 2 đạt 150 triệu đô la, tăng từ mức lỗ ròng 22 triệu đô la theo mức hàng năm. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,53 đô la, tăng mạnh từ mức lỗ trên mỗi cổ phiếu là 0,08 đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

.

Đối với hướng dẫn cho năm 2024, chuỗi cửa hàng bách hóa đã giảm dự báo doanh số ròng xuống còn 22,1 tỷ đô la còn 22,4 tỷ đô la trong khi vẫn giữ nguyên dự báo EPS pha loãng đã điều chỉnh ở mức 2,55 đến 2,90 đô la, so với triển vọng của tháng 5. Cổ phiếu của Macy's đã giảm 11,05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo được công bố và bán với giá 15,78 đô la một cổ phiếu.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Target Corporation đã tăng vọt vào thứ Tư trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau báo cáo thu nhập mới nhất của công ty. Chuỗi siêu thị bán lẻ Hoa Kỳ này đã công bố rằng trong quý thứ hai của năm tài chính 2024, thu nhập ròng và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu của công ty đã ghi nhận mức tăng hàng năm khoảng 42%, lần lượt đạt 1,2 tỷ đô la và 2,57 đô la.

.

Hơn nữa, kỳ vọng GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung: Generally Accepted Accounting Principles) cả năm và EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) đã điều chỉnh đã được điều chỉnh tăng lên trong khoảng từ 9 đến 9,70 đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt 14,08% vào lúc 6:38 giờ sáng theo giờ miền Đông, bán ở mức 163,37 đô la một cổ phiếu.

.

⦿ ---- Theo Khảo sát đơn xin vay thế chấp mua nhà hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) công bố hôm thứ Tư, đơn xin thế chấp tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh 10,1% trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8. Con số này đánh dấu mức giảm đáng kể so với mức tăng 16,8% được ghi nhận trong tuần trước. Chỉ số thị trường (Market Index) giảm từ 251,3 tuần trước xuống 225,8. Chỉ số tái cấp vốn (Refinance Index) lao dốc từ 889,3 xuống 754,4. Chỉ số mua (Purchase Index) giảm từ 137,7 xuống 130,6.

.

Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã giảm từ 6,54% xuống 6,50%. "Cả lãi suất thế chấp và đơn xin thế chấp hiện đã ổn định sau một vài tuần biến động của thị trường tài chính, dẫn đến lãi suất thế chấp giảm nhanh chóng", Phó kinh tế trưởng của MBA Joel Kan nhận xét.

.

⦿ ---- Xiaomi Corporation đã công bố vào thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong quý 2 của năm tài chính 2024 đã tăng 32% hằng năm lên 88,88 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 12,46 tỷ đô la. Lợi nhuận gộp của nhà phát triển đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 18,39 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,58 tỷ đô la. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động của công ty tăng 45,7% lên 5,88 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 820 triệu đô la.

.

"Trong quý 2 năm 2024, lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu của chúng tôi đạt 42,2 triệu chiếc, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái", Xiaomi cho biết. "Theo Canalys, trong quý 2 năm 2024, lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu của chúng tôi nằm trong top 3, với thị phần là 14,6% và chúng tôi là nhà cung cấp điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh nhất trong top 5 về mặt lô hàng. Vào tháng 6 năm 2024, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu của chúng tôi đạt mức cao kỷ lục khác là 675,8 triệu, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước."

.

⦿ ---- California: Một tù nhân trong nhà tù liên bang và hai người khác đã bị truy tố hôm thứ Ba vì âm mưu gửi ma túy đến một nhà tù ở California, nơi một giám sát viên phòng thư đã chết trong tháng này sau khi mở một lá thư mà các công tố viên cho biết có tẩm fentanyl và các chất khác, theo AP đưa tin. Theo các công tố viên, Jamar Jones, một tù nhân tại Nhà tù Hoa Kỳ ở Atwater, California, đã âm mưu với Stephanie Ferreira đến từ Evansville, Indiana và Jermen Rudd III đến từ Wentzville, Missouri, để gửi cho anh ta ma túy mà anh ta có thể bán tại nhà tù. Họ đã ngụy trang lô hàng thành "thư về luật pháp" từ một văn phòng luật sư, theo các nhà điều tra cho biết.

.

Theo một bản tuyên thệ của FBI được đệ trình liên quan đến các cáo buộc, giám sát viên phòng thư của nhà tù, Marc Fischer, đã ngã bệnh vào ngày 9 tháng 8 sau khi mở một lá thư gửi cho Jones có chứa nhiều trang dường như bị "ngâm" hoặc phủ đầy ma túy. Theo bản tuyên thệ, trong vòng năm phút, Fischer bắt đầu loạng choạng và yêu cầu trợ giúp y tế, nói với một đồng nghiệp: "Tôi cảm thấy không khỏe, nó đang lan lên cánh tay tôi".

.

Ông Fischer được đưa đến bệnh viện và qua đời hai giờ sau đó. Nguyên nhân tử vong của Fischer vẫn chưa được xác định trong khi chờ báo cáo về độc chất, bản tuyên thệ cho biết. Chạm nhẹ vào fentanyl không thể gây ra quá liều và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nguy cơ tử vong do quá liều do vô tình tiếp xúc là thấp.

.

⦿ ---- Nga-TQ: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) tại Moscow vào thứ Tư. Trước Putin, Lý đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, thảo luận về việc mở rộng hợp tác thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo, theo hãng thông tấn Tass của Nga.

.

Lý cho biết Trung Quốc sẵn sàng "đẩy quan hệ Trung Quốc-Nga lên một tầm cao mới" và hợp tác với Moscow để tăng cường hợp tác thực tế. Theo Tass, cuộc gặp với Mishustin tập trung vào việc thúc đẩy các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và giao thông vận tải.

.

⦿ ---- Iran-Hoa Kỳ: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói với RIA Novosti hôm thứ Tư rằng tuyên bố của Hoa Kỳ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là "vô căn cứ". Kanaani nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng các tuyên bố đến từ Washington chỉ là một phần của chiến dịch tranh cử tổng thống: "Học thuyết của Iran dựa trên việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình theo nhu cầu và kế hoạch phát triển của đất nước, cũng như dựa trên các thỏa thuận quốc tế trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân."

.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ Mike Turner đã nói với CBS News trong một cuộc phỏng vấn rằng Tehran có thể "tuyên bố mình là một quốc gia có vũ khí hạt nhân" vào cuối năm nay.

.

⦿ ---- Gaza: Số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên tục của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 40.223, theo bản cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza vào thứ Tư. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công đã tăng lên 92.981. Có thêm 50 người chết trong 24 giờ qua trong bối cảnh bốn cuộc không kích do lực lượng Israel thực hiện cũng khiến 124 người bị thương.

.

Trước đó trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đề cập trong bản cập nhật hàng ngày rằng họ tiếp tục các hoạt động quân sự chuyên sâu ở Gaza bằng cách tiêu diệt "hàng chục" tay súng mà không nêu rõ tên hoặc vai trò mà họ bị cáo buộc đang thực hiện cho các nhóm kháng chiến. Ngoài ra, họ đã ban hành một lệnh sơ tán khác cho cái gọi là "khu vực nhân đạo" tại thành phố Deir al Balah ở trung tâm Dải Gaza.

.

⦿ ---- Một nhà báo đã chết cùng với 11 người Palestine khác do cuộc không kích của Israel vào một trường học ở Gaza, nâng tổng số phóng viên, nhà báo, nhà truyền thông Palestine thiệt mạng ở Gaza lên 170 người. Hôm thứ Ba, Hamza Abdul Rahman Murtaja đã thiệt mạng tại Thành phố Gaza khi đang trú ẩn tại Trường Mustafa Hafez. Đài Al Mayadeen đưa tin rằng 11 người khác đã thiệt mạng do vụ đánh bom và có tới 20 người Palestine vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước cuộc không kích, 700 người Palestine phải di dời đã trú ẩn tại Trường Mustafa Hafez.

.

⦿ ---- Nga: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên mạng xã hội vào thứ Tư để lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga một lần nữa. "Không đàm phán thêm nữa cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn", ông tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram, nói với "những bậc thầy Anglo-Saxon" của Ukraine không nên vui mừng trước các cuộc tấn công mới nhất vào lãnh thổ Nga.

.

Medvedev nhấn mạnh rằng tình hình của Kiev sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn từ bây giờ, vì nhiều thiết bị quân sự của Ukraine sẽ bị phá hủy và nhiều quân nhân của đất nước này sẽ mất mạng, trong khi "chi tiêu vô nghĩa" sẽ tăng lên.

.

⦿ ---- Đêm nay, Thứ Tư 21/8/2024, và là Ngày 3 của Đại Hội Dân Chủ Toàn Quốc DNC. Trong bài phát biểu nhận đề cử tại hội nghị tối nay, Walz sẽ giới thiệu bản thân với người dân Mỹ bằng cách nêu bật những giá trị mà ông học được khi lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Nebraska, những giá trị đã định hình nên quá trình phục vụ của ông trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia và với tư cách là một giáo viên, huấn luyện viên bóng bầu dục, thành viên Quốc hội và thống đốc, và sẽ hướng dẫn ông tại Bạch Ốc, theo một viên chức chiến dịch của Harris-Walz cho biết.

.

Walz cũng sẽ trình bày những gì Harris sẽ làm cho các gia đình lao động và kêu gọi người dân Mỹ cùng nhau bầu bà làm tổng thống. Thống đốc Minnesota sẽ được đề cử bởi Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, D-Minn., và Ben Ingman, một cựu học sinh và là hàng xóm của thống đốc, người mà Walz đã huấn luyện bóng rổ và điền kinh khi Ingman học lớp 7. Ingman sẽ lên sân khấu cùng với các cựu cầu thủ bóng bầu dục của Trường trung học Mankato West và cựu huấn luyện viên trưởng Rick Sutton.

.

Trước đó trong chương trình phát sóng vào giờ vàng, các video ngắn sẽ được phát sóng nêu bật quá trình phục vụ của Walz trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia và với tư cách là một giáo viên, theo chiến dịch cho biết.

.

Video đầu tiên sẽ có sự góp mặt của năm cựu học sinh của Walz, những người thảo luận về cách ông đã thay đổi cuộc sống của họ với tư cách là huấn luyện viên bóng đá hoặc bóng rổ, giáo viên khoa học xã hội, người dựng bối cảnh cho vở kịch của học sinh hoặc cố vấn khoa cho Liên minh Gay Straight tại một trường trung học ở Minnesota. Các cựu học sinh của Trường trung học Mankato West — Nate Hood (2002), Sarah Manes (1999), Josh Jagdfeld (2001), Jacob Reitan (2000), Kent Wawrzynaik (1998) và Blake Frink (2001) — sẽ nói về cách Walz để lại tác động lâu dài đến mọi học sinh dưới sự chỉ bảo của ông.

.

Video thứ hai sẽ tập trung vào hồ sơ phục vụ trong quân đội của Walz và cam kết cải thiện cuộc sống của các cựu chiến binh và gia đình của họ, chiến dịch cho biết. Video có sự góp mặt của Trung sĩ Al Bonnifield, người đã phục vụ cùng Walz trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Quân đội Minnesota, và Hạ sĩ Mike McLaughlin, một cựu chiến binh chiến tranh Iraq.

.

Bonnifield và Walz đã cùng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh trong chín năm, trong khi Walz gặp McLaughlin trong thời gian ông ở Quốc hội, khi McLaughlin đang chuyển ra khỏi Thủy quân Lục chiến và sử dụng Đạo luật GI để có tài trợ quay lại trường học. Walz và McLaughlin đã hợp tác cải tiến để giúp thông qua đạo luật “Forever GI”, khoản mở rộng lớn nhất cho các phúc lợi giáo dục của cựu chiến binh trong một thập niên.

.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-California, đã bị những người biểu tình ủng hộ Palestine ngắt lời hai lần trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình "The Late Show with Stephen Colbert" của CBS tại Chicago tối Thứ Ba. Vài phút sau cuộc phỏng vấn, diễn ra vào đêm thứ nhì của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, một người biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza đã hét lớn sau khi Pelosi nói rằng đảng Dân chủ sẽ bầu Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống.

.

Colbert nói với người xem rằng có một cuộc biểu tình đang diễn ra trong hội trường và chương trình đã chuyển sang phần quảng cáo. Sau phần quảng cáo, Pelosi bắt đầu nói về tin tức Israel chấp nhận các điều khoản của đề xuất ngừng bắn mới của Hoa Kỳ, nói rằng bà hy vọng Hamas cũng sẽ chấp nhận, trước khi bà lại bị một người biểu tình ngắt lời. Bà Pelosi có dòng máu Do Thái.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhắc lại khẩu hiệu của chính mình từ năm 2008 khi ông ủng hộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong ngày thứ nhì của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC). "Có, bà ấy có thể" (Yes, she can), Obama nói, chỉ đến Harris và thúc giục khán giả reo hò và hô vang khẩu hiệu đó. "Trong nền kinh tế mới này, chúng ta cần một vị tổng thống thực sự quan tâm đến hàng triệu người trên khắp đất nước này, những người thức dậy mỗi ngày để làm công việc thiết yếu, thường là công việc vô ơn, chăm sóc người bệnh, dọn dẹp đường phố, giao hàng cho chúng ta", Obama tuyên bố.

.

"Chúng ta cần một vị tổng thống sẽ bảo vệ quyền được mặc cả để có mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Và Kamala sẽ là vị tổng thống đó", ông nói thêm trong một bài phát biểu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhấn mạnh vai trò của mỗi lá phiếu trong cuộc đua tranh giành chức tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11. Phát biểu về cuộc cạnh tranh đang diễn ra giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, Obama đã cảnh báo rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra rất quyết liệt, sát nút. Phản ứng trước tiếng la ó của đám đông hướng về Trump trong bài phát biểu của mình, Obama khuyên rằng, "Đừng la ó—hãy bỏ phiếu".

.

"Đây vẫn sẽ là một cuộc đua căng thẳng ở một đất nước bị chia rẽ sâu sắc", Obama nói. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của cử tri, lưu ý rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự tham gia tích cực và chủ động. "Đừng nhầm lẫn rằng đó sẽ là một cuộc chiến đơn giản", Obama nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC), gọi ông Trump là "tỷ phú 78 tuổi" đã "than vãn rên rỉ về những vấn đề của chính Trump." Obama tuyên bố rằng tình hình của Trump "thực sự đã trở nên tồi tệ hơn" do ông Trump sợ thua ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Kamala Harris.

.

Obama khen ngợi bà Harris về công việc của bà với tư cách là phó tổng thống cũng như Bộ trưởng Tư pháp của California, nhớ lại cách bà thúc đẩy chính quyền của ông Obama mạnh mẽ để đảm bảo kết quả cho người dân California. ''Là Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang đông dân nhất cả nước, bà Harris đã đấu tranh với các ngân hàng lớn và các trường đại học tư nhân", Obama nói. Ông nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Harris sau cuộc khủng hoảng thế chấp nhà ở, tuyên bố rằng Harris đã thúc đẩy chính ông Obama giải quyết một khoản tiền lớn cho những người sở hữu nhà, bất kể bà đã ủng hộ chiến dịch của ông Obama như thế nào trước đây. "Không quan trọng rằng tôi là một đảng viên Dân chủ", ông Obama nói.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết việc thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho "tầm nhìn" của Đảng Dân chủ sẽ không dễ dàng, vì "bên kia biết rằng việc lợi dụng nỗi sợ hãi và sự hoài nghi của mọi người dễ hơn". Obama nói: "Họ sẽ nói với bạn rằng chính phủ tham nhũng, rằng sự hy sinh và lòng hào phóng chỉ dành cho những kẻ ngốc và vì trò chơi đã bị gian lận, nên bạn có thể lấy những gì bạn muốn và chỉ lo cho bản thân mình."

.

"Chúng tôi có một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của chúng tôi là thuyết phục mọi người rằng nền dân chủ thực sự có thể mang lại kết quả", ông Obama tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng điều này có thể đạt được bằng cách "vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước, để đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay".



⦿ ---- Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã lên sân khấu vào Ngày 2 của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) để chỉ trích "quan điểm hạn hẹp và nông cạn về thế giới" của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bà Michelle đã so sánh Trump và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, nói rằng bà Harris "hiểu rằng hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ được hưởng ân sủng của việc thất bại để tiến về phía trước".

.

"Trong nhiều năm, Donald Trump đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cố gắng khiến mọi người sợ chúng ta", cựu đệ nhất phu nhân cho biết. Bà cho rằng hành động của ông là do ông cảm thấy "bị đe dọa" bởi chính bà và cựu Tổng thống Barack Obama, "hai người chăm chỉ, có trình độ học vấn cao, thành đạt và cũng là người da đen".

.

⦿ ---- Doug Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris, còn được dân Mỹ gọi là "United States Second Gentleman" (Đệ nhị Quý ông Hoa Kỳ), đã phát biểu vào đêm thứ hai của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) tại Chicago, suy ngẫm về một cột mốc cá nhân. Ông lưu ý rằng vào thứ năm, khi Kamala Harris chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ cho chức tổng thống, cũng là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ.

.

Emhoff chia sẻ rằng bà Harris giữ và phát lại thư thoại (voicemail) đầu tiên mà ông để lại cho bà Harris (qua điện thoại), một truyền thống mà họ thực hiện hàng năm. "Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì tôi sẽ nghe thấy vào đêm đó", ông nói thêm. "Tôi sẽ nghe vợ tôi, Kamala Harris, chấp nhận đề cử của quý vị cho chức tổng thống Hoa Kỳ".



“Mẹ tôi là người duy nhất nghĩ Kamala là người may mắn khi cưới tôi,” Emhoff nói và cười tự nhiên. Emhoff, một luật sư ở Los Angeles đã nghỉ việc tại công ty của mình khi bà Harris trở thành phó tổng thống, có hai đứa con hiện đã trưởng thành từ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Emhoff nói rằng bà Harris, người không có đứa con nào (vì kết hôn năm 50 tuổi), đã đặt gia đình lên hàng đầu, bất kể công việc của bà Harris có đòi hỏi cao đến đâu.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC), kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Ông kêu gọi chấm dứt xung đột, thả con tin và giải quyết nhanh chóng tình trạng bạo lực đang diễn ra. Thượng nghị sĩ tiếp tục lập luận rằng các nhà tài trợ giàu có không nên có thể mua các cuộc bầu cử, kêu gọi cải cách để giảm bớt ảnh hưởng của họ. "Chúng ta cần loại bỏ số tiền lớn ra khỏi tiến trình chính trị", ông nói.

.

⦿ ---- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC), bày tỏ sự tin tưởng rằng đảng Dân chủ sẽ giữ được quyền kiểm soát Thượng viện và giành thêm ghế. Ông ca ngợi Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, là đồng minh chủ chốt trong các nỗ lực của Thượng viện nhằm hạ giá thuốc bán theo toa và đã giúp tạo ra việc làm.

.

Schumer đã đối chiếu tiến trình này với sự trở lại của các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump, kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Dân chủ để tiếp tục bước tiến. Schumer lập luận rằng người Mỹ có thể lựa chọn một tương lai tươi sáng hơn, công bằng hơn hoặc phải đối mặt với sự trở lại của "những đêm tàn sát nước Mỹ của Trump".

.

⦿ ---- Wisconsin: Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã hứa "luôn đặt tầng lớp trung lưu và các gia đình lao động lên hàng đầu" trong cuộc vận động của bà tại Milwaukee, Wisconsin. "Chúng tôi đấu tranh cho tương lai", Harris nói, liệt kê "chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng, nhà ở giá cả phải chăng và chế độ nghỉ phép có lương", là những yếu tố chính của tương lai mà bà "tin tưởng".

.

"Khi tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ giảm giá hàng chợ và tạp hóa bằng cách đảm bảo thị trường có tính cạnh tranh và công bằng", Harris tuyên bố, thề sẽ "đối đầu với Big Pharma (các đại công ty Dược) và hạn chế chi phí thuốc theo toa".

.

⦿ ---- Cậu Eric Trump rõ ràng không ưa hình ảnh của bà Michelle Obama tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tối thứ Ba, đã viết lên mạng X trong vài phút đầu tiên của bài phát biểu của bà. "Thật không thể xem được…", ông viết. Những bình luận này đánh dấu một số lời chỉ trích đầu tiên về đại hội từ người con trai thứ hai của Donald Trump.

.

Ông cũng đã nói với Fox News vào đầu buổi tối để so sánh DNC với Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa RNC gần đây ở Milwaukee. "Chúng tôi không có gì khác ngoài tình yêu, chúng tôi có cờ Mỹ, chúng tôi có mọi người hát bài God Bless America, chúng tôi có những người đã rơi nước mắt khi cha tôi xuất hiện. Họ yêu đất nước này", ông nói với Sean Hannity.

.

"Nước Mỹ hiện không có một nhà lãnh đạo, nước Mỹ hiện không có một đội cổ vũ nào", ông nói thêm rằng chiến dịch của bá Harris đang "sao chép" người cha nổi tiếng của ông, lưu ý đến những bình luận của bà về một kế hoạch thuế (Ghi chú: sựt hật là trái nghịch, vì Trump đòi giảm thuế cho người giàu, và bà Harris đòi tăng thuế lên 28% đối với người giàu). Donald Trump Jr., anh trai của Eric, đã tuyên bố DNC là một "thảm họa" - nhưng theo xếp hạng của Nielsen, thì thực tế không như vậy, vì người xem DNC đông hơn RNC, ngay đêm đầu tiên là hơn 2 triệu khán giả.

.

⦿ ---- Quyết định của Ủy ban Quốc gia Dân chủ biến nhiệm vụ điểm danh thường tẻ nhạt thành một bữa tiệc lớn được truyền hình trực tiếp dành cho các đại biểu dường như đã gây được tiếng vang, ngay cả với nhà bình luận bảo thủ Meghan McCain (con gái của cố Thượng nghị sĩ John McCain). "Tôi rất tiếc nhưng cuộc điểm danh #DNC2024 này với DJ Cassidy, nhạc theo chủ đề của tiểu bang và bầu không khí tiệc tùng/câu lạc bộ đang làm lu mờ cuộc điểm danh của RNC", McCain viết trong một bài đăng trên mạng X, trước đây là Twitter. "Trông giống như một bữa tiệc và lễ kỷ niệm khổng lồ và mọi người trong căn phòng đó trông như thể họ đang có một niềm vui bùng nổ lớn".

.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã được đề cử trong một cuộc điểm danh trực tuyến vài tuần trước, nhưng Ủy ban đã sử dụng cuộc bỏ phiếu chủ yếu mang tính nghi lễ vào hôm thứ Ba để thể hiện sự nhiệt tình và niềm tự hào của các tiểu bang từ khắp cả nước. Đoàn đại biểu của Michigan đã chơi ca khúc "Lose Yourself" của Eminem, trong khi California công bố phiếu bầu của họ cho bà Harris qua nhạc "California Love" của 2pac và "Not Like Us" của Kendrick Lamar.

.

Nhưng hầu hết người xem đều kinh ngạc trước màn trình diễn của đoàn đại biểu Georgia, bắt đầu bằng cảnh DJ chơi phần giới thiệu của "Welcome to Atlanta", ca khúc kinh điển của Jermaine Dupri năm 2002, cũng có sự góp mặt của huyền thoại nhạc hip hop Ludacris đến từ Atlanta. Trước khi Dân biểu Nikema Williams công bố số phiếu bầu của tiểu bang cho Harris, Lil Jon, người bản xứ Atlanta, đã dẫn đầu đám đông DNC hô vang "chúng ta sẽ không quay lại" trong khi DJ chơi hai bản hit lớn nhất của anh ấy—"Turn Down for What" và "Get Low".

.

⦿ ---- Đêm Thứ Ba, một lời cầu nguyện tại đại hội DNC khẳng định quyền được hưởng hòa bình cho người dân Israel và Palestine đã được hoan nghênh và vỗ tay vào tối hôm qua. Giáo sĩ Do thái giáo Sharon Brous đã cầu nguyện để được giúp đỡ "viết nên câu chuyện cứu chuộc của nước Mỹ" và đề cập đến quyền được hưởng phẩm giá và hòa bình cho người dân Israel và Palestine trong bối cảnh chiến tranh Israel-Hamas."Trong câu chuyện này, chính trị không phải là phương tiện để đàn áp, cố chấp hay lợi nhuận cá nhân, mà là lời kêu gọi phục vụ, câu chuyện này chống lại chủ nghĩa cực đoan bằng sự bao dung và lòng trắc ẩn", Brous cho biết. "Nó bác bỏ tính tất yếu của chiến tranh, khẳng định rằng mỗi người chúng ta, người Hồi giáo và người Do Thái, người theo đạo Thiên chúa, người da đen, người da trắng, người La tinh, người AAPI, người đồng tính và người dị tính, người Israel và người Palestine đều xứng đáng được sống trong phẩm giá và hòa bình".⦿ ---- Jack Schlossberg, cháu trai của cố Tổng Thống John F. Kennedy, đã so sánh Harris và JFK, người đã phá vỡ rào cản khi trở thành tổng thống Công giáo đầu tiên và là người đầu tiên đưa con người lên mặt trăng."Lời kêu gọi hành động của JFK đêm nay giờ là lúc chúng ta phải trả lời vì một lần nữa ngọn đuốc đã được trao cho một thế hệ mới - một nhà lãnh đạo chia sẻ năng lượng, tầm nhìn và sự lạc quan của cụ ông của tôi cho tương lai của chúng ta", ông nói. "Lịch sử đang theo dõi để xem chúng ta sẽ làm gì", ông nói khi kết thúc bài phát biểu.⦿ ---- Bà Gwen Walz, vợ của Thống đốc Minnesota Tim Walz (D), đã chia sẻ thêm thông tin vào thứ Ba về loại phương pháp điều trị vô sinh mà bà và chồng đã sử dụng để có con, sau khi các phương tiện truyền thông và tài liệu vận động tranh cử đã chỉ ra sai lầm rằng họ đã chọn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).Thống đốc Minnesota thường xuyên phát biểu trước công chúng về việc sử dụng các phương pháp điều trị "như IVF" để có con mà không nêu rõ đó là phương pháp gì. Theo tờ New York Times đưa tin, văn phòng vận động tranh cử Thống đốc của Tim Walz đã gửi một lá thư gây quỹ vào đầu năm nay với nội dung: "Vợ tôi và tôi đã sử dụng IVF để lập gia đình".Gwen Walz cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba rằng cặp đôi này đã lựa chọn thụ tinh trong tử cung (IUI) khi đối mặt với tình trạng vô sinh. "Hành trình sinh con của chúng tôi là một trải nghiệm vô cùng riêng tư và khó khăn. Giống như rất nhiều người đã trải qua những thách thức này, chúng tôi giữ kín điều đó vào thời điểm đó — thậm chí không chia sẻ chi tiết với gia đình tuyệt vời và thân thiết của mình", Walz cho biết."Người duy nhất biết chi tiết những gì chúng tôi đang trải qua là người hàng xóm bên cạnh. Cô ấy là y tá và đã giúp tôi tiêm những mũi cần thiết trong quá trình IUI. Tôi vội vã về nhà từ trường và cô sẽ tiêm cho tôi để đảm bảo chúng tôi tiếp tục đúng tiến độ. Nhiều người thân và bạn bè thân thiết nhất của chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi chúng tôi chia sẻ những trải nghiệm này sau nhiều năm.”Gwen Walz cho biết cô và thống đốc đã quyết định chia sẻ kinh nghiệm của họ “sau khi chứng kiến những cuộc tấn công cực đoan vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên khắp cả nước — đặc biệt là những nỗ lực ở Alabama đã gây nguy hiểm cho việc tiếp cận các phương pháp điều trị sinh sản.”Đầu năm nay, Tòa án Tối cao Alabama đã phán quyết rằng phôi đông lạnh có thể được coi là hợp pháp giống như trẻ em trong các vụ kiện tử vong oan uổng, khiến ba phòng khám IVF lớn trong tiểu bang phải tạm dừng dịch vụ và đưa quy trình này vào tâm điểm chú ý của chính trị. Trong một bài đăng trên Facebook sau phán quyết của Alabama, Tim Walz đã viết, “Gwen và tôi có hai đứa con xinh đẹp nhờ dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản như IVF.”⦿ ---- Tòa án tối cao của New York đã khẳng định vào thứ Ba rằng một biện pháp mở rộng quyền tiếp cận bỏ phiếu vắng mặt tại tiểu bang là hợp hiến, quăng bỏ vụ kiện do Chủ tịch đảng Cộng hòa tại Hạ viện Elise Stefanik (N.Y.) dẫn đầu. Tòa kháng án New York đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-1 rằng Đạo luật Bầu cử qua Thư sớm của New York, cho phép cử tri đã đăng ký gửi phiếu bầu sớm qua thư trong bất kỳ cuộc bầu cử nào mà họ đủ điều kiện bỏ phiếu, có thể được chấp thuận. Biện pháp này đã được Thống đốc Kathy Hochul (D) ký thành luật hồi năm ngoái."Nhiệm vụ của chúng tôi là phân tích nghiêm ngặt văn bản hiến pháp và lịch sử để xác định xem Đạo luật Bầu cử qua Thư sớm của New York có vi hiến hay không", Chánh án Rowan Wilson viết cho đa số. "Chúng tôi hiện cho rằng không phải vậy".Wilson thừa nhận câu hỏi "khó" do vụ kiện do đảng Cộng hòa dẫn đầu nêu ra, lưu ý rằng mặc dù Hiến pháp New York không có ngôn ngữ yêu cầu rõ ràng phải bỏ phiếu trực tiếp, nhưng các nhánh lập pháp và hành pháp của tiểu bang "thường tiến hành như thể Hiến pháp của chúng tôi yêu cầu như vậy".Chánh án cũng thừa nhận rằng một sửa đổi được đề xuất năm 2021 để mã hóa việc bỏ phiếu vắng mặt đã không được thông qua tại thùng phiếu. Khoảng 55% cử tri đã từ chối biện pháp này vào thời điểm đó. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James (D), người có văn phòng bảo vệ biện pháp này, ca ngợi phán quyết, gọi việc bỏ phiếu là "lễ kỷ niệm tuyệt đẹp về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân" và đề xuất rằng chính phủ nên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bỏ phiếu chứ đừng như người Cộng Hòa làm khó bầu phiếu hơn. (Ghi chú: ngày bầu phiếu luôn luôn là Thứ Ba đầu tháng 11, cho nên nhiều người lao động không thể nghỉ việc để trực tiếp đi bầu vì thùng phiếu thường là ở gần nhà. Đó là lý do bầu qua thư sẽ tiện cho người bận làm việc.)⦿ ---- Claudia Conway, con gái của người phát ngôn khét tiếng nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, cô Kellyanne Conway, đã đăng một bức ảnh tự sướng với thân phụ cô, George Conway, từ bên trong Đại hội Dân Chủ DNC vào tối thứ Hai lên tài khoản X của cô. "Người bị ghét nhất của MAGA:" Conway viết, cùng với một bức ảnh chụp cha cô và cô đeo huy hiệu Kamala theo chủ đề trẻ con. Cả hai đã lên tiếng phản đối mối quan hệ thân thiết của Kellyanne với cựu tổng thống Trump và thế giới MAGA trên mạng xã hội, được cho là đã gây ra rạn nứt trong mối quan hệ trong gia đình của họ.Mặc dù không phải là người phát ngôn chính thức của chiến dịch tranh cử của Trump, Kellyanne đã có những phát biểu tích cực về Trump, gần đây nhất là viết trong một bài đăng trên X rằng "Thượng nghị sĩ @JDVance1 đại diện cho một thế hệ chiến binh Nước Mỹ trên hết mới. Những trải nghiệm sống và tầm nhìn của ông ấy đã trang bị cho ông ấy sức mạnh để đấu tranh cho những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị lãng quên cùng với Tổng thống Trump. Hãy cùng nhau chiến thắng vào năm 2024!"Ngược lại, cô Claudia (con của George Conway và Kellyanne Conway) nói về Trump và Vance: “Khi tôi nghĩ về lý tưởng Cộng hòa và bảo thủ mà tôi được nuôi dưỡng và dạy dỗ từ khi còn nhỏ bởi cả cha và mẹ, tôi không thấy có điểm tương đồng nào với chương trình nghị sự của Trump hay Vance. Thật vậy.”⦿ ---- Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chuẩn tướng Không quân Pat Ryder đã nhấn mạnh vào thứ Ba rằng liên minh của Mỹ với Nam Hàn và Nhật Bản sẽ tiếp tục được củng cố bất chấp kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào mùa thu năm nay. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn của Pentagon nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra do Hoa Kỳ và Nam Hàn tiến hành "mang tính chất phòng thủ", bác bỏ lời khẳng định của Bắc Hàn rằng các cuộc tập trận là cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược là "hoàn toàn sai sự thật".Theo Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi Washington-Seoul đã bắt đầu vào ngày 19 tháng 8, tập trung vào "tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các hành động khiêu khích ở vùng xám xuất phát từ Bắc Hàn".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bật đèn xanh vào tháng 3 năm nay cho một kế hoạch chiến lược hạt nhân cực kỳ tối mật, lần đầu tiên tập trung lại chiến lược răn đe của Washington vào các mối đe dọa đến từ Bắc Kinh, theo tờ New York Times đưa tin hôm thứ Ba.Theo tài liệu mật, vốn rất bí mật đến mức chỉ có một vài bản cứng in ra giấy, việc Pentagon định hướng lại sang Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh có niềm tin rằng kho vũ khí hạt nhân của Hoa Lục sẽ vượt qua quy mô và sự đa dạng của Hoa Kỳ và Nga trong 10 năm tới.NYT đề cập rằng Bạch Ốc không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc tổng thống đã chấp thuận việc sửa đổi "Hướng dẫn triển khai hạt nhân" (Nuclear Employment Guidance), cho đến gần đây, khi hai quan chức cấp cao được phép đề cập đến vấn đề này. Trong phiên bản mới nhất của tài liệu, có lưu ý rằng lần đầu tiên, Hoa Kỳ nên chuẩn bị cho những thách thức hạt nhân có thể được phối hợp từ Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn.⦿ ---- Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tại Chicago đã thông qua cương lĩnh dài 92 trang của đảng vào thứ Hai, bao gồm cam kết chưa từng có đối với "Sáu điều đảm bảo" (Six Assurances) của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Ngoài việc đưa một tham chiếu đến Đài Loan vào một chương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, tài liệu chính sách này cũng tái khẳng định sự tuân thủ của đảng Dân chủ đối với chính sách "Một Trung Quốc" của Hoa Kỳ, cam kết vững chắc của đảng này trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và phản đối những thay đổi đơn phương đối với nguyên trạng của hai bờ eo biển."Tổng thống Biden cũng sẽ kiên định với cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan phù hợp với Chính sách Một Trung Quốc của Hoa Kỳ - được hướng dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan, ba Thông cáo chung và Sáu điều đảm bảo - để tiếp tục đảm bảo rằng không có bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với nguyên trạng từ cả hai bên."Sáu điều đảm bảo mà cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đưa ra cho Đài Loan vào năm 1982 là: Hoa Kỳ không đồng ý ấn định ngày chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan; không đồng ý tham vấn với Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan; sẽ không đóng vai trò trung gian giữa Đài Bắc và Bắc Kinh; không đồng ý sửa đổi Đạo luật quan hệ Đài Loan; không thay đổi lập trường về chủ quyền đối với Đài Loan; và sẽ không gây áp lực buộc Đài Loan phải đàm phán với Trung Quốc.Mặc dù Đảng Cộng hòa lần đầu tiên đưa Sáu điều đảm bảo vào cương lĩnh năm 2016 và một lần nữa vào năm 2020, nhưng không có đề cập nào đến Đài Loan trong văn kiện năm nay.Tại Đài Bắc, Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba đã bày tỏ lòng biết ơn khi chấp thuận cương lĩnh năm 2024 của Đảng Dân chủ, cho biết điều này nhấn mạnh tầm quan trọng mà đảng dành cho hòa bình trên eo biển Đài Loan và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình giữa hai bờ eo biển đã trở thành sự đồng thuận quốc tế trong những năm gần đây. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng cách diễn đạt trong cương lĩnh cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng Dân Chủ đối với Đài Loan.⦿ ---- Các đại công ty Nam Hàn hài lòng: bà Harris nhiều cơ may thắng cử hơn Trump. Các tập đoàn lớn Nam Hàn đang bày tỏ sự nhẹ nhõm bất ngờ trước sự trỗi dậy của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hoa Kỳ Kamala Harris, vì phó tổng thống được kỳ vọng rộng rãi sẽ duy trì sự nhất quán trong các chính sách thân thiện với môi trường quan trọng do chính quyền đương nhiệm Joe Biden bảo trợ — đặc biệt là các chính sách liên quan đến pin và xe điện, theo các quan chức và chuyên gia trong ngành, hôm thứ Ba.Họ cho biết chiến thắng trong cuộc bầu cử tiềm năng của bà sẽ làm giảm đáng kể các rủi ro lớn do ứng cử viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump gây ra, người đã công khai thể hiện lập trường tiêu cực đối với xe điện. Ông Trump đã đe dọa sẽ chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 đô la (10 triệu won) được cung cấp cho các giao dịch mua xe điện nếu ông giành lại chức tổng thống.⦿ ---- Lindsey Halligan, luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, được cho là đã bị nhắm mục tiêu trong một nỗ lực tấn công mạng có liên quan đến Iran, theo CNN đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Sự việc xảy ra khi các cơ quan tình báo Hoa Kỳ xác nhận sự tham gia của Iran trong một cuộc tấn công mạng gần đây vào chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump.Halligan, người đã là thành viên trong nhóm luật sư của Trump trong nhiều năm, là một nhân vật đáng tin cậy trong vòng tròn thân cận của ông và bà thường được gọi là "người thì thầm vào lỗ tai Trump".⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với CNN vào thứ Ba rằng, nếu được bầu, ông "có thể" sẽ cân nhắc bổ nhiệm ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. vào một vai trò trong chính quyền của mình. "Tôi thích ông ta và tôi tôn trọng ông ta", Trump nói về Kennedy, khen ngợi ông là "tài giỏi" và "rất thông minh". Ông tiếp tục nói rằng ông không biết rằng Kennedy đang cân nhắc việc rút lui khỏi cuộc đua tổng thống, đồng thời nói thêm rằng "nếu ông ta đang nghĩ đến việc rút lui, chắc chắn tôi sẽ cởi mở với điều đó".Trump cho biết ông sẽ "vinh dự" khi được ứng cử viên độc lập này ủng hộ. Bình luận của ông được đưa ra sau khi người bạn đồng hành của Kennedy, Nicole Shanahan, cho biết chiến dịch tranh cử của Kennedy đang cân nhắc việc rút lui và ủng hộ Trump nhằm mục đích giảm "rủi ro" Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris giành chiến thắng.⦿ ---- Trump than phiền: báo chí chiều chuộng bà Harris. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhấn mạnh vào thứ Ba rằng báo chí đang trao cho Phó Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris và người bạn đồng hành của bà, Tim Walz, một "giấy thông hành miễn phí" cho quan điểm "cấp tiến" của họ, cùng với việc ủng hộ việc cắt giảm ngân sách đối với cảnh sát."Khi tôi trở thành tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến hoặc nhắc đến cụm từ 'cắt giảm ngân sách đối với cảnh sát'", ông nhấn mạnh trong một sự kiện ở Howell, Michigan. Trong khi đó, khi nói về nền kinh tế, cựu nguyên thủ quốc gia đã đề cập rằng các báo cáo xuất hiện nêu rằng số liệu việc làm là "gian lận". "Chúng liên tục được điều chỉnh giảm. Đó là một sự xúc phạm khủng khiếp đối với nền kinh tế của chúng ta", Trump nhấn mạnh.⦿ ---- Đêm đầu tiên của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ DNC thu hút khoảng 20 triệu người xem, theo dữ liệu từ xếp hạng của Nielsen. Con số đó vượt quá 18 triệu người xem vào đêm đầu tiên của Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa RNC hồi tháng trước, khi Trump xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau nỗ lực ám sát ông. Ước tính có 25 triệu người xem RNC vào đêm Trump có bài phát biểu chấp nhận đề cử.⦿ ---- Theo Sở Cảnh sát Chicago, có 13 người bị bắt trong ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Phần lớn các vụ bắt giữ có liên quan đến một "vụ vi phạm ngắn" trong phạm vi an ninh "nằm trong tầm nhìn và âm thanh của Trung tâm United", nơi diễn ra đại hội. Cảnh sát cho biết họ có video từ camera gắn trên người về mọi vụ bắt giữ và có kế hoạch công bố đoạn phim vào một thời điểm nào đó. Các cảnh sát đã bị xịt hơi cay và ném đồ vật vào họ, nhưng không có thương tích nghiêm trọng nào, CPD cho biết.⦿ ---- Hôm Thứ Ba 20/8/2024, Trump lại bịa đặt rằng không ai chết trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Trong một sự kiện vận động tranh cử hôm Thứ Ba tại Howell, Michigan, Trump đã lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng không có ai chết vào ngày 6 tháng 1/2021, khi Điện Capitol bị đám đông những người ủng hộ ông bao vây. Trump đã cố gắng so sánh cuộc bạo loạn ở Điện Capitol với các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc diễn ra trên khắp đất nước sau cái chết của George Floyd vào năm 2020."Có người thiệt mạng. Nhiều người đã thiệt mạng", Trump nói về các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc vào năm 2020. "So sánh với [ngày 6 tháng 1], không có ai thiệt mạng... Không có ai thiệt mạng. Không có vụ đốt phá nào xảy ra".Có 4 người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, bao gồm Ashli Babbitt, một cựu chiến binh Không quân, người mà Trump gọi là "người yêu nước vĩ đại", người đã bị một cảnh sát bắn chết. Những người khác đã tử vong trong những ngày và tuần sau đó, bao gồm Cảnh sát Điện Capitol Brian Sicknick, người đã tử vong vì nguyên nhân tự nhiên vài giờ sau khi cuộc bạo loạn kết thúc.⦿ ---- Úc và Indonesia đã đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng cấp hiệp ước cho phép quân đội Úc và Indonesia hoạt động ttrên lãnh thổ của nhau, theo Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết hôm thứ Ba. "Đây sẽ là một nền tảng quan trọng đối với hai nước chúng ta để hỗ trợ an ninh của nhau, điều này rất quan trọng đối với cả hai quốc gia, nhưng cũng quan trọng đối với sự ổn định của khu vực mà chúng ta cùng chia sẻ", Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Canberra với Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto.Úc và Indonesia có chung ranh giới hàng hải dài nhất thế giới và đã hợp tác về một số vấn đề, bao gồm an ninh, buôn người và buôn lậu ma túy. "Bản đồ thực sự xác định rằng Úc và Indonesia là những nước láng giềng gần nhất có chung vận mệnh, nhưng từ thời điểm này trở đi, vận mệnh đó phần lớn được xác định bởi lòng tin chiến lược sâu sắc", Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết.Úc đã đạt được một số thỏa thuận quốc phòng trong những năm gần đây, đáng chú ý nhất là liên minh quân sự AUKUS với Hoa Kỳ và Anh khiến Trung Quốc nổi giận. Prabowo phát biểu tại một diễn đàn vào tháng 11 năm ngoái rằng Indonesia cam kết thực hiện chính sách không liên kết và sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ.⦿ ---- Anh quốc: Có người đã gửi một tấm bưu thiếp đến số 11 phố Cradock Street ở xứ Wales và dịch vụ bưu chính đã chuyển phát hôm thứ sáu. Điều kỳ lạ duy nhất là nó được ghi ngày 3 tháng 8 năm 1903, theo báo Wales Online. Nó được gửi đến "Cô Lydia Davies", người được cho là đã sống tại địa chỉ này cách đây 121 năm. Ngày nay, Hiệp hội Xây dựng Swansea đang sử dụng địa điểm này và tổ chức này đã đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội để giúp hiểu được ý nghĩa của tấm bưu thiếp. Đường liên kết Facebookcó hình ảnh về nó.Nội dung hơi khó đọc và ngay cả những phần có thể đọc được cũng khó hiểu. "Nó khá mơ hồ", Henry Darby của tổ chức cho biết. "Họ đang nói về điều gì đó mà cả hai đều biết nhưng không muốn tiết lộ trên tấm bưu thiếp". Theo bản dịch, phần chính của ghi chú có nội dung như sau:'Kính gửi L. Tôi không thể, không thể lấy được cặp này. Tôi rất tiếc, nhưng tôi hy vọng bạn đang tận hưởng khoảng thời gian ở nhà. Tôi hiện có khoảng 10 (không thể đọc được) tiền tiêu vặt không tính tiền vé tàu nên tôi thấy ổn rồi."Bưu thiếp xuất hiện mà không có bất kỳ lời giải thích nào. "Có khả năng là bưu thiếp này đã được đưa trở lại hệ thống của chúng tôi thay vì bị thất lạc trong quá trình gửi thư trong hơn một thế kỷ", một phát ngôn viên của Royal Mail cho biết, theo UPI. "Khi một mặt hàng nằm trong hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa vụ phải giao nó đến đúng địa chỉ."⦿ ---- Đài Loan: Quận Đào Viên đã truy tố 2 người đàn ông vì đánh cắp công nghệ từ công ty cũ của họ tại Nhật Bản thay mặt cho một công ty Trung Quốc, theo Biện lý cho biết. Hai người đàn ông họ Wu và Huang bị tình nghi sao chép và tiết lộ công nghệ cốt lõi của công ty cho một người đàn ông họ Wang, người sở hữu một công ty công nghiệp chính xác tại Trung Quốc, theo các công tố.Họ bị cáo buộc vi phạm lòng tin và lấy hồ sơ từ máy tính của người khác mà không có lý do chính đáng, vi phạm Bộ luật Hình sự. Họ cũng bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bí mật Thương mại và Đạo luật Bản quyền. Hành động của họ được cho là đã khiến công ty mất ít nhất 12,3 tỷ Đài tệ (385 triệu đô la Mỹ).Wu và Huang được tuyển dụng làm giám đốc nghiên cứu và phát triển và là kỹ sư cao cấp. Các công tố cho biết cả hai đều tham gia thiết kế và phát triển quy trình sản xuất cho các bộ vi truyền động được cấp bằng sáng chế của công ty. Wang đã tiếp cận Wu sau khi thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Đài Loan khi ông tìm cách thúc đẩy sự hội nhập theo chiều dọc cho công ty Trung Quốc của mình.Ông đã phỏng vấn Wu vào năm 2019, hứa trả lương hàng năm là 5 triệu Đài tệ. Ông cũng đã chuyển 98.000 đô la Mỹ và 66.000 đô la Mỹ cho Wu và vợ của ông và đồng ý trao cho vợ ông cổ phiếu và một vị trí công ty được trả lương, theo các công tố viên cho biết. Sau đó, Wu đã tuyển dụng Huang, sau đó họ tiến hành các tội danh bị cáo buộc trước khi từ chức khỏi công ty cũ của họ vào tháng 2 và tháng 5/2020.Vụ án được đưa ra ánh sáng khi công ty đang kiểm tra hồ sơ email của các nhân viên cũ, sau đó họ đã báo cáo vụ án với các công tố viên. Các công tố viên khuyến nghị hai người đàn ông này phải nhận mức án nặng để bảo vệ sự phát triển ổn định của các ngành công nghệ cao và đảm bảo khả năng cạnh tranh trong ngành của Đài Loan.⦿ ---- Maria Branyas, một người Tây Ban Nha gốc Mỹ được coi là người già nhất thế giới ở tuổi 117, đã qua đời, theo gia đình bà cho biết vào thứ Ba trên mạng X bằng tiếng Catalan: "Maria Branyas đã rời xa chúng tôi. Bà đã ra đi theo cách bà mong muốn: trong giấc ngủ, thanh thản và không đau đớn".Nhóm nghiên cứu lão khoa, nơi xác thực thông tin chi tiết về những người được cho là 110 tuổi trở lên, đã liệt kê Branyas là người già nhất được biết đến trên thế giới sau cái chết của nữ tu người Pháp Lucile Randon vào năm ngoái. Người già thứ hai được Nhóm nghiên cứu lão khoa liệt kê hiện là Tomiko Itooka của Nhật Bản, 116 tuổi.Cụ bà Branyas sinh ra tại San Francisco vào ngày 4 tháng 3/1907. Sau khi sống một vài năm ở New Orleans, nơi cha bà sáng lập một tạp chí, gia đình bà đã trở về Tây Ban Nha khi bà còn nhỏ. Branyas cho biết bà có ký ức về chuyến vượt Đại Tây Dương trong Thế chiến thứ nhất. Tài khoản X của bà có tên là “Super Catalan Grandma” và có mô tả: “Tôi đã già, rất già, nhưng không phải là một kẻ ngốc”.Ở tuổi 113, Branyas đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong đại dịch toàn cầu, nhưng đã tránh được các triệu chứng nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Tây Ban Nha lớn tuổi.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một ông đang bơm xăng tại một trạm xăng Northridge đã bị một kẻ cầm súng BB bắn vào lưng hồi sáng thứ Ba. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng sau vụ nổ súng tại một cây xăng Speedway ở khu 19000 phố Parthenia St. Vụ nổ súng, mà cảnh sát nói dường như không có lý do, được báo cáo vào khoảng 6:30 giờ sáng.Nạn nhân đang ở một máy bơm xăng thì có người tiếp cận từ phía sau và bắn vào lưng anh ta rồi bỏ chạy, cảnh sát cho biết. Không có mô tả chi tiết về kẻ nổ súng. Kẻ tấn công được mô tả là một người đàn ông cao khoảng 5 feet 8 inch đến 5 feet 10 inch, thân hình to lớn, mặc áo nỉ trùm đầu màu xám và mang theo một khẩu súng lục màu đen, theo cảnh sát. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án được yêu cầu gọi đến Cảnh sát Los Angeles theo số 818-832-0633 hoặc 877-LAPD-247.⦿ ---- Quận Cam: Một cư dân Quận Cam trúng giải độc đắc Powerball trị giá 44 triệu USD. Tấm vé may mắn khớp với tất cả sáu con số trong đợt quay số Powerball đêm Thứ Hai đã được mua tại siêu thị Ralphs trên Golden Lantern ở Dana Point,.vùng Quận Cam ven biển. Các con số của Thứ Hai là 1, 2, 15, 23, 28 và Powerball là 10.Người chơi xổ số may mắn có tùy chọn nhận giải độc đắc 44 triệu đô la trong 30 đợt trong 30 năm, hoặc lãnh trọn gói một lần 21,9 triệu USD trước thuế liên bang. Người chiến thắng có một năm để nhận giải thưởng.

.

⦿ ---- TIN VN. 30.000 nhà hàng, quán cà phê đóng cửa, người Việt giảm uống cà phê cao cấp. Theo Báo Dân Trí. Trong 6 tháng, khoảng 30.000 nhà hàng, quán cà phê đóng cửa. Mức chi 41.000-70.000 đồng cho mỗi lần mua đồ uống của người Việt tiếp tục tăng, trong khi chi cho đồ uống cao cấp giảm, theo một báo cáo. Một nền tảng cung cấp giải pháp bán hàng, vận hành, nhân sự cho hơn 100.000 thương hiệu nhà hàng và quán cà phê vừa công bố báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng qua. Theo báo cáo, tính tới hết tháng 7, cả nước ghi nhận khoảng 304.700 cửa hàng, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. "Có ít nhất 30.000 cửa hàng trên toàn quốc đã đóng cửa, cùng với số lượng mở mới có phần hạn chế. TPHCM là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo đó, TPHCM ghi nhận giảm tới 5,97% số lượng cửa hàng. Tại Hà Nội, số lượng cửa hàng đạt mức tăng trưởng nhẹ khoảng 0,1%", trích từ báo cáo.

.

⦿ ---- TIN VN. Thứ Trưởng Ngoại Giao thú nhận: vận động chưa đạt kết quả như mong muốn vì một bộ phận nhỏ kiều bào (hay chính phủ?) chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến. Theo báo Công Thương. Từ ngày 21 - 24/8, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư, Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có buổi trả lời, chia sẻ với các cơ quan báo chí về ý nghĩa chủ đề của Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) toàn thế giới năm 2024. Bà Hằng nói, "do nhiều lý do khách quan và chủ quan, công tác NVNONN còn gặp một số khó khăn, thách thức trong tình hình mới, như việc bổ sung, hoàn thiện, triển khai một số cơ chế chính sách, quy định pháp luật liên quan đến NVNONN còn chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình. Các chính sách, quy định liên quan NVNONN như quốc tịch, nhà đất, đầu tư, xuất nhập cảnh… mặc dù đã có nhiều bước chuyển tích cực, chỗ này chỗ khác vẫn còn thiếu đồng bộ trong xây dựng và triển khai… Không những vậy, công tác vận động NVNONN mặc dù đã có bước đột phá, nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Một bộ phận nhỏ kiều bào chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến." Câu hỏi: có thực kiều bào chưa mở lòng, hay Đảng CSVN chưa mở lòng với toàn dân?

.

⦿ ---- HỎI 1: Trong giới trẻ 18 đến 29 tuổi ở Mỹ xài Tik Tok, 48% nói là để theo dõi tin tức chính trị?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. TikTok đã trở nên rất phổ biến trong giới trẻ Mỹ đến nỗi các chiến dịch tranh cử tổng thống đang sử dụng ứng dụng này để tiếp cận cử tri. Một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew vào tháng 3 cho thấy một số thanh niên đang sử dụng TikTok để theo dõi tình hình chính trị hoặc cập nhật tin tức. Cuộc khảo sát của Pew đã khám phá nhiều lý do khiến mọi người có thể sử dụng TikTok và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

.

Người dùng TikTok trẻ tuổi nổi bật hơn những người lớn tuổi hơn vì một số lý do sau, bao gồm:

Theo dõi tình hình chính trị hoặc các vấn đề chính trị. Đối với 48% người dùng TikTok trong độ tuổi từ 18 đến 29, đây là lý do chính hoặc phụ khiến họ sử dụng nền tảng này.

.

Để so sánh, 36% những người trong độ tuổi từ 30 đến 49 và thậm chí một số ít người dùng lớn tuổi hơn cũng nói như vậy:

. 22% những người trong độ tuổi từ 50 đến 64.

. 24% những người trong độ tuổi từ 65 trở lên.

Chi tiết:

https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/08/20/about-half-of-tiktok-users-under-30-say-they-use-it-to-keep-up-with-politics-news/

.

⦿ ---- HỎI 2: Dân Mỹ đẻ ít hơn, số ca sinh giảm 2% trong năm 2023 so với 2022?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Dữ liệu cuối cùng của chính phủ cho thấy số ca sinh tại Hoa Kỳ giảm 2% vào năm ngoái so với năm 2022, tiếp tục đà giảm kéo dài hàng thập niên. Nhìn chung, số ca sinh hằng năm tại Hoa Kỳ đã giảm 17% kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2007, theo báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). Báo cáo cho thấy tỷ lệ sinh chung (số ca sinh trên 1.000 phụ nữ) cũng đã giảm 21% trong khoảng thời gian đó. Tổng cộng, có 3.596.017 ca sinh được ghi nhận tại Hoa Kỳ vào năm ngoái, so với 3.667.758 ca sinh của năm trước đó.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/20/us-births-decline/8281724164435/

.

.