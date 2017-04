Colorado: Nhờ Thuốc Cần Sa Bé Gái Selmeski 4 Tuổi Hồi Sinh

LITTLETON, Colorado - Bé gái 4 tuổi Maggie Selmeski sống chung với cha mẹ và em trai đuợc cộng đồng Littleton (Colorado) biết đến như là “gia đình tị nạn tìm kiếm cần sa dược liệu” - họ từ Tennessee dọn đến Colorado để đuợc phép dùng cần sa hợp pháp.Lý do là Maggie măc chứng kinh phong có thể gây ra 500 lần co giựt hàng ngày.Các bác sĩ chuyên khoa cùng đi tới kết luận: không phương thuốc nào có thể giúp ích, trừ cần sa.Trong 1 lần nhập viện khi mới 4 tháng tuổi, cha mẹ của em đuợc thông báo: Maggie không sống lâu. Cha mẹ mất tin tưởng tây y. Khi bệnh tình trở nặng, Maggie không thể cử động theo ý muốn, cha mẹ em khám phá “cannabis sativa” là phương thuốc làm giảm và kiểm soát hữu hiệu hiện tượng co giựt. Khi bà Rachael khám phá kết quả này, ông Shawn hỏi vợ “có điên không khi cho trẻ 1 tuổi dùng cần sa”. Ban đầu, bà Rachael không nghĩ rằng dưọc liệu “cannabis sativa” là cần sa.Nhìn chung, nhiều người cũng đặt vấn đề: có thể dùng cần sa với trẻ em không.Gia đình Selmeski quyết định dọn sang Colorado khi Maggie đuợc 17 tháng tuổi.Công hiệu của cần sa dược liệu là đáng kể và kéo dài – Maggie chỉ còn thấy 15 đến 20 lần co giựt mỗi ngày, là giảm rất nhiều.Một khảo sát 2016 công bố qua tạp chí The Lancet Neurology cho hay: bệnh nhân dùng cannabis sativa để hạn chế kinh phong thấy kết quả tương tự. Tạp chí này cũng báo động: kết quả nghiên cứu là hạn chế.Tại cơ sở Realm of Caring (tại Colrado Springs), nhà nghiên cứu Heather Jackson là giám đốc sáng lập nhấn mạnh: vẫn còn những bài học quan trọng để học.Thăm dò dư luận ghi: 47% công chúng tin rằng cần sa là 1 lựa chọn của các bậc phụ huynh – 46% nghĩ là không nên, dù cần sa dược liệu đuợc cho phép.