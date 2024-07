Bức tượng Anne Frank ở Amsterdam bị phá hoại với dòng chữ “Gaza” nguệch ngoạc bằng sơn đỏ. (Photo: Wikimedia)

.

- Trump sẽ giảm việc chia sẻ tin tình báo với NATO

- ít nhất 140 người từng làm việc trong chính quyền Trump đã tham gia soạn Dự án 2025, trong đó có 6 cựu Bộ trưởng của Trump, 4 người được Trump đề cử làm đại sứ.

- Dự án 2025 sẽ sửa Luật Thuế, từ 7 khung thuế về 2 khung thuế, giám thuế doanh nghiệp, giảm thuế cho người đầu tư chứng khoán

- Thăm dò: 77% dân Mỹ chỉ nghe "ít" hoặc "không biết gì" về chương trình nghị sự Dự án 2025. Khi nghe giải thích, thì 49% chống, và 31% ủng hộ. Và 62% nói Dự án 2025 rõ ràng là ưu tiên những gì Trump muốn làm.

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer: vẫn ủng hộ Biden tranh cử

- 9 Dân Biểu, 1 Thượng nghị sĩ Dân Chủ công khai nói muốn Biden rút khỏi cuộc tranh cử, nhờ nhờ cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuyết phục

- Cộng hòa Hạ viện làm chuyện đã có: ghi danh cử tri cần bằng chứng đã có quyền công dân Mỹ (Mỹ hiện cấm người chưa có Mỹ tịch bầu cử)

- Cặp tình nhân Dân Chủ nổi tiếng đính hôn. Huma Abedin (47 tuổi, Phụ tá lâu năm của Hillary Clinton) đính hôn với Alex Soros (38 tuổi, con trai tỷ phú Soros)

- Đài ABC đã bác bỏ cáo buộc rằng Giám đốc ABC rầy phóng viên George Stephanopoulos nói TT Biden khó làm thêm 4 năm

- Báo nguy: Tiền gây quỹ Ban tranh cử Biden suy giảm

- Cộng Hòa gửi 3 trát đòi tới 3 nhân viên Bạch Ốc để điều tra: nghi Biden làm việc kiểu tàng hình, tâm thần

- 2 Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra hình sự Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas về việc đi du lịch được tặng làm quà và cho vay mua xe sang trọng

- Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez công bố hồ sơ luận tội (để lột chức) 2 Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas và Samuel Alito vì tham nhũng

- New York: Trump lên mạng Truth Social, đòi Thẩm phán Juan Mercan gỡ lệnh bịt miệng Trump

- California: diễn viên và là nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ, George Clooney, xin TT Biden rời cuộc đua tranh cử

- Tổng thư ký NATO: hỗ trợ lâu dài Ukraine không vì từ thiện, mà vì "lợi ích riêng" của NATO

- Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine đang tiến đều, hễ có hòa bình là trở thành thành viên NATO liền

- Pfizer Inc. sẽ phát triển phiên bản thuốc giảm cân dùng 1 lần/ngày, có tên "dangulipron"

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần giảm 17.000 xuống còn 222.000

- Lạm phát và giá tiêu dùng ở Mỹ giảm

- PepsiCo doanh thu thuần trong quý 2 tăng 0,8%

- TT Biden OK tài trợ 1,7 tỷ USD cho các nhà máy xe ở 8 tiểu bang để làm xe điện

- Pháp: Cháy ngọn tháp của Nhà thờ Rouen Cathedral xây 800 năm trước.

- Công ty tài chính và khai thuế Intuit cắt giảm 1.800 nhân viên vì dùng AI, sẽ thuê nhân sự kỹ năng mới

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev: cần xóa sổ Ukraine

- Ukraine: cần khẩn cấp các hệ thống phòng không của Nam Hàn.

- Anh quốc: 1 người dùng cung tên, bắn chết vợ và 2 con gái trưởng thành của bình luận viên thể thao BBC John Hunt

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel gặp đại diện Mỹ về Gaza

- Gaza: 38.345 người Palestine chết, 88.295 ị thương từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ

- Mỹ: sắp đạt được ngừng bắn ở Gaza, trả con tin, tăng viện trợ nhân đạo

- Israel: đã tiêu diệt Hassan Abu Kuik, Trưởng phòng An ninh Hoạt động của Hamas

- Hamas: chưa thấy Israel liên lạc họp tiếp về ngưng bắn

- Amsterdam: bức tượng Anne Frank bị sơn xịt chữ đỏ “Gaza”

- Nam Hàn: Thủ đô Seoul học sinh giảm kỷ lục vì tỷ lệ sinh giảm, mỗi phụ nữ chỉ còn 0,55 con trong năm 2023 (trung bình toàn quốc là 0,72 con/phụ nữ và toàn cầu là 2,3 con/phụ nữ).

- Dân số Đài Loan đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp, chỉ còn 23.412.899 dân vào cuối tháng 6

- Missouri: 1 ông bị bắt vì giam, hiếp liên tục 1 phụ nữ dưới tầng hầm nhà. Trước đó, y đã giết 1 chị khác.

- CNN cắt giảm 100 nhân viên vì xài AI

- Lái xe đi chơi mùa hè ở 50 tiểu bang Mỹ, California bị xếp hạng thứ 43 vì giá xăng và chi phí cao. Chuyến đi mùa hè rẻ nhất là ở: Texas, Minnesota và New York

- San Jose: bắn chết 1 nam, bắn bị thương 1 nữ, tay súng trốn vài ngày rồi bị bắt

- Quận Los Angeles: 1 bà bị bắt vì lừa 11 người, nhận tiền, hứa xin trợ cấp gia cư (housing)

- Quận Riverside: cậu 18 tuổi bị bắt vì bắn chết 2 người

- Úc châu: 1 phụ nữ Việt thăm Úc, nhảy xuống đường ray để lấy đồ rơi, bị xe lửa tông chết

- TIN VN. 6 tháng, TP.HCM có 31 trường hợp nhảy cầu tự tử, cứu được 1 người.

- TIN VN. Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố “đạo văn” luận án tiến sĩ.

- TIN VN. Xuất khẩu qua Internet: trong 12 tháng, Amazon đã bán ra toàn cầu 17 triệu sản phẩm mang thương hiệu Việt.

- HỎI 1: Khoảng 23% dân Mỹ nói rằng họ cô đơn rất nhiều? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: BankRate: 36% dân Mỹ phải kiếm thêm tiền từ nghề tay trái? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-11/7/2024) ⦿ ---- Pfizer Inc. đã công bố hôm thứ Năm rằng họ sẽ thúc đẩy việc phát triển phiên bản thuốc giảm cân dùng một lần mỗi ngày, dangulipron, sau khi nghiên cứu cho thấy kết quả "đáng khích lệ". Hãng dược phẩm này cho biết: “Béo phì là một lĩnh vực trị liệu quan trọng đối với Pfizer và công ty có một mạng lưới mạnh mẽ gồm ba ứng cử viên (3 loại thuốc) lâm sàng và nhiều ứng cử viên tiền lâm sàng. Loại tiên tiến nhất trong số đó, danugliron, đã chứng minh hiệu quả tốt khi dùng công thức uống 2 lần/ngày và chúng tôi tin rằng công thức dùng 1 lần/ngày có tiềm năng cạnh tranh trong không gian GLP-1 (các thuốc giảm cân) đường uống." Cổ phiếu của công ty đã tăng 3,99% trong giờ mở cửa sau tin tức này.

.

⦿ ---- Cắt giảm nhân lực giảm: Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Năm rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu được điều chỉnh theo mùa ở Hoa Kỳ đã giảm 17.000 xuống còn 222.000 trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 7. Đường trung bình động 4 tuần giảm 5.250 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước xuống còn 233.500.

.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm ở mức 1,2% trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 6, không thay đổi so với tuần trước, khi số người thất nghiệp được bảo hiểm lên tới 1.852.000, giảm 4.000 so với số liệu sửa đổi của tuần trước. Mức trung bình động trong 4 tuần là 1.840.250, tăng 9.750 so với tuần trước.

.

⦿ ---- Lạm phát và giá tiêu dùng ở Mỹ giảm: Cục Thống kê Lao động chia sẻ trong báo cáo hôm thứ Năm rằng lạm phát hàng năm ở Hoa Kỳ đạt mức 3% trong tháng 6, giảm so với con số 3,3% của tháng 5. Con số này thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,1%. Chỉ số năng lượng tăng 1% trong 12 tháng tính đến tháng 6, trong khi con số này thấp hơn 2,0% so với tháng trước. Giá thực phẩm tăng 2,2% so với cùng khung thời gian vào năm 2023, với chỉ số hàng tháng tăng 0,2%.

.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm các loại thực phẩm và năng lượng dễ biến động, ở mức 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 3,4% trong tháng 5. So với tháng trước, lạm phát lõi tăng 0,1%, thấp hơn dự báo ban đầu.

.

⦿ ---- PepsiCo tiết lộ hôm thứ Năm rằng doanh thu thuần của họ trong quý 2 của năm tài chính 2024 đã tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 22,5 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Với lợi nhuận hoạt động ở mức 4,0 tỷ USD, công ty báo cáo thu nhập ròng đã tăng lên 3,1 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu đứng ở mức 2,23 USD, so với 1,99 USD cùng kỳ năm 2023. Trong năm tài chính 2024, công ty giữ mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức 4%, trong khi dự kiến ​​EPS cốt lõi của mình sẽ đạt ít nhất 8,15 USD, tăng từ năm 2023. EPS cốt lõi là 7,62 USD.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden hôm thứ Năm đã công bố khoản tài trợ 1,7 tỷ USD cho các nhà máy xe ở 8 tiểu bang để giúp họ chuyển đổi sang hỗ trợ sản xuất xe năng lượng sạch. Khoản đầu tư này sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trong ngành sản xuất công đoàn được trả lương cao đồng thời giúp các công ty trang bị lại, nâng cao và tuyển dụng lại trong cùng cộng đồng nơi họ đặt trụ sở.

.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Những khoản tài trợ này sẽ giúp đảm bảo tương lai của ngành công nghiệp xe được làm ra ở Mỹ bởi các công nhân công đoàn Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho ngành công nghiệp xe Mỹ và các công nhân xe Mỹ”.

.

⦿ ---- Pháp: Thị trưởng Rouen Nicolas Mayer-Rossignol đã viết hôm thứ Năm trên X rằng một đám cháy đã bùng phát trên ngọn tháp của Nhà thờ Rouen Cathedral. Ông nói thêm rằng nguồn gốc của vụ cháy vẫn chưa được xác định và chính quyền đang ứng phó với tình hình. Những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một cột khói bốc lên từ ngọn tháp của nhà thờ kiến trúc kiểu Gothic, được coi là một trong những công trình quan trọng nhất của Pháp.

.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại nhưng theo thông tin mới nhất, đám cháy đang trong quá trình được dập tắt. Nhà thờ xưa cổ, có tuổi tới 6 thế kỷ, này là trụ sở của Tổng Giám mục Rouen và nổi tiếng vì trưng bày các phong cách kiến ​​trúc khác nhau và là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1876 đến 1880.

.

⦿ ---- Công ty nhu liệu (phần mềm) tài chính và khai thuế Intuit đã công bố kế hoạch tái tổ chức tập trung vào AI vào thứ Tư, bao gồm việc sa thải khoảng 10% lực lượng lao động của mình, AP đưa tin. Công ty đứng sau QuickBooks và TurboTax cho biết họ sa thải 1.800 nhân viên nhưng dự kiến ​​sẽ thuê ít nhất một số nhân viên tương đương trong năm tài chính 2025 khi đẩy nhanh việc tập trung vào việc kết hợp trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm và dịch vụ của mình.

.

Trong email gửi nhân viên, Giám đốc điều hành Sasan Goodarzi cho biết hơn 1.000 người bị sa thải là những nhân viên không đáp ứng được thời kỳ nâng cao sắp tới của công ty. Email cho biết 300 vị trí khác đang bị loại bỏ “để hợp lý hóa công việc và phân bổ lại nguồn lực cho các lĩnh vực tăng trưởng quan trọng”.

.

Intuit, có trụ sở tại Mountain View, California, cũng sẽ đóng cửa các văn phòng ở Boise, Idaho và Edmonton ở Alberta, Canada, nơi có hơn 250 nhân viên làm việc. Công ty cho biết một số công nhân sẽ chuyển đến địa điểm mới. Goodarzi cho biết trong email gửi nhân viên: “Kỷ nguyên AI là một trong những bước chuyển đổi công nghệ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Những công ty không chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng cuộc cách mạng AI này sẽ bị tụt lại phía sau và theo thời gian sẽ không còn tồn tại nữa.”

.

⦿ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Năm rằng Nga phải đảm bảo con đường gia nhập NATO của Ukraine kết thúc bằng sự “biến mất” của quốc gia Ukraine. Ông Medvedev đề cập đến tuyên bố chính thức của các đồng minh NATO đưa ra hôm thứ Tư, cam kết hỗ trợ Kiev "trên con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn châu Âu-Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO", gọi liên minh này là kẻ thù của Nga và cảnh báo rằng "con đường không thể đảo ngược" của Ukraine để trở thành thành viên NATO sẽ kết thúc với sự biến mất của Ukraine hoặc liên minh, hoặc "tốt hơn nữa là [biến mất] cả hai."

.

Trong tuyên bố của mình, các nước thành viên NATO cho biết liên minh này không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga, không tìm cách đối đầu với Moscow và sẵn sàng giữ các kênh liên lạc mở để ngăn chặn leo thang.

.

⦿ ---- Đại sứ Ukraine tại Nam Hàn Dmytro Ponomarenko nói với Nikkei Asia hôm thứ Năm rằng Ukraine cần khẩn cấp các hệ thống phòng không của Nam Hàn. Ponomarenko nói: “Trong bối cảnh Nga không ngừng tấn công vào dân thường và các cơ sở hạ tầng quan trọng, chúng ta cần tự bảo vệ mình khỏi tên lửa và máy bay không người lái”.

.

Nhận xét này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nam Hàn đạt được thỏa thuận trị giá 3,2 tỷ USD để xuất cảng hệ thống đánh chặn tên lửa Cheongung-II. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã lên án hành động của Nga và cung cấp viện trợ nhân đạo.

.

⦿ ---- Anh quốc: Một cuộc tấn công kinh hoàng bằng cung tên đã cướp đi sinh mạng của vợ và hai con gái trưởng thành của bình luận viên thể thao BBC John Hunt ở Anh, theo tờ New York Times đưa tin. Cảnh sát đã trả lời cuộc gọi ở Bushey, phía bắc London và tìm thấy ba phụ nữ bị thương nặng vào tối thứ Ba. Cả ba đều chết tại hiện trường. BBC đã xác định họ là Carol Hunt, 61 tuổi và các con gái Louise, 25 tuổi và Hannah, 28 tuổi. Carol là vợ của bình luận viên đua ngựa BBC John Hunt, một cựu cảnh sát, người đã làm bình luận viên đua xe cho BBC Radio Five Live trong hai thập niên, theo Mirror.

.

Nghi phạm: Hôm thứ Tư, cảnh sát đã bắt giữ Kyle Clifford, 26 tuổi tại một nghĩa trang phía bắc London sau một cuộc truy lùng, theo tờ Guardian đưa tin. Y đang được điều trị những vết thương chưa xác định, nhưng cảnh sát cho biết không có phát súng nào được bắn trong quá trình bắt giữ nghi phạm này.

.

Động cơ: Không rõ ràng, nhưng cảnh sát đã gọi đây là một "vụ việc có chủ đích" và nói rằng các nạn nhân dường như đã biết kẻ tấn công họ, theo tờ USA Today đưa tin. Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa Clifford và gia đình Hunt là gì. Cảnh sát nói rằng kẻ giết người đã sử dụng cung nỏ nhưng có thể các loại vũ khí khác cũng đã được sử dụng.

.

⦿ ---- Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Năm cho biết ông đã có cuộc gặp với đặc phái viên Trung Đông của Bạch Ốc Brett McGurk tại Tel Aviv, nơi cả hai trao đổi về các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra và hợp tác quân sự từ Mỹ. Trong một tuyên bố, văn phòng Israel lưu ý rằng cuộc thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn chủ yếu tập trung vào các biện pháp an ninh mà Israel cần thực hiện để tránh vũ khí đến Gaza bất hợp pháp có thể được sử dụng để củng cố các hoạt động của Hamas trong khu vực. McGurk cũng đã cung cấp cho Gallant những thông tin cập nhật liên quan đến "việc chuyển giao các loại vũ khí quan trọng, một số trong số đó sẽ được gửi đến Israel trong những ngày tới."

.

⦿ ---- Số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 38.345 và số người bị thương là 88.295, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Năm. Trong 24 giờ qua, có thêm 50 thường dân và 54 người bị thương do quân Israel không kích. Một tờ báo Mỹ cho biết, "khuôn khổ" mới cho thỏa thuận ngừng bắn đã được Israel và Hamas "thỏa thuận".

.

⦿ ---- Theo một quan chức Mỹ nói với nhà báo David Ignatius của tờ The Washington Post hôm thứ Năm, chính phủ Hoa Kỳ dường như sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn các hoạt động tấn công, tạo điều kiện giải thoát con tin và tăng cường vận chuyển viện trợ nhân đạo. Theo nhà báo, nguồn tin cho biết "khuôn khổ đã được thống nhất" và các cuộc đàm phán về cách thực hiện thỏa thuận đang được tiến hành.

.

Kế hoạch được các quan chức Mỹ trình bày chi tiết cho Ignatius hôm thứ Tư đề xuất một giải pháp ba giai đoạn cho cuộc xung đột. Ban đầu, sẽ có lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần, trong đó Hamas sẽ giải thoát 33 con tin Israel, bao gồm tất cả phụ nữ, đàn ông trên 50 tuổi và những người bị thương. Đổi lại, Israel sẽ thả “hàng trăm” tù nhân Palestine và rút quân khỏi các khu vực đông dân cư về biên giới phía đông Gaza. Viện trợ nhân đạo sẽ được phép vào, các bệnh viện sẽ được sửa chữa và việc dọn dẹp đống đổ nát sẽ bắt đầu.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm nói họ đã tiêu diệt Hassan Abu Kuik, người được cho là Trưởng phòng An ninh Hoạt động trong Lực lượng An ninh Nội bộ của Hamas tại Trại Trung tâm Gaza và Naser Mehana, người có vai trò chỉ huy cấp đội. Theo thông điệp của IDF trên Telegram, "Hassan là một đặc nhiệm quân sự, hoạt động trong Cục khẩn cấp của Hamas và đã lãnh đạo nhiều cuộc tấn công khủng bố chống lại Nhà nước Israel."

.

Ngoài ra, IDF xác nhận họ tiếp tục hoạt động tại trụ sở của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) ở trung tâm Gaza, nơi có máy bay không người lái, lựu đạn, súng bắn tỉa, đạn súng cối, tên lửa và lựu đạn phóng tên lửa. được cho là đã được tìm thấy. Tại Rafah, IDF tuyên bố đã tiêu diệt "hàng chục" tay súng và xác định được các đường hầm.

.

⦿ ---- Hamas hôm thứ Năm tuyên bố rằng nhóm chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về các cuộc đàm phán ngừng bắn hoặc thỏa thuận con tin trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra với Israel. Trước đó cùng ngày, một tờ báo Mỹ đưa tin Israel và Hamas đã "thỏa thuận" một "khuôn khổ" mới cho thỏa thuận ngừng bắn.

.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, tổ chức này nhấn mạnh "anh em hòa giải" chưa trao đổi "bất cứ điều gì" và đổ lỗi cho phía Israel đã "chậm trễ" để "câu giờ", tạo thêm thách thức để đạt được thỏa thuận. Nó chỉ trích rằng Israel nhất quyết giữ vững mục tiêu "ngăn cản vòng đàm phán này, giống như họ đã làm ở các vòng trước, và điều này không lừa dối người dân của chúng tôi và sự phản kháng của người dân thường Israel."

.

⦿ ---- Thị trưởng Amsterdam nổi giận sau khi bức tượng Anne Frank bị phá hoại với dòng chữ “Gaza” nguệch ngoạc bằng sơn đỏ. Bức tượng nằm trong một công viên gần ngôi nhà nơi Frank và gia đình cô sống trước khi họ bị Đức Quốc xã buộc phải lẩn trốn. Theo CNN, Thị trưởng Femke Halsema đã nổi giận vì bức vẽ graffiti, nói rằng: "Không một người Palestine nào được giúp đỡ khi bôi xấu bức tượng quý giá như vậy của cô ấy".

.

Halsema nói thêm trên Instagram: “Cô gái trẻ này, người bị Đức Quốc xã sát hại dã man khi mới 15 tuổi, hàng ngày nhắc nhở chúng ta và thành phố của chúng ta về lòng nhân đạo và sự dịu dàng, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Dù đó là ai đi nữa, thật xấu hổ cho bạn! Không có lời bào chữa nào cho việc này cả.”

.

Bức tượng Anne Frank ở Amsterdam bị phá hoại với dòng chữ “Gaza” nguệch ngoạc bằng sơn đỏ. (Photo: Wikimedia)

.

Cảnh sát nói với CNN Thứ Tư rằng cảnh sát đã được báo động vào chiều thứ Ba. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, mặc dù chưa có ai bị bắt. Người phát ngôn cho biết: “Cảnh sát đã đến bức tượng, nhìn thấy hình vẽ bậy và bắt đầu điều tra”.

.

Frank được biết đến trên toàn thế giới nhờ cuốn nhật ký cô viết trong thời kỳ kinh hoàng của Thế chiến thứ hai. Sau khi trốn trong một khu nhà phụ bí mật gần hai năm cùng gia đình, cô bị phát hiện và giam giữ vào năm 1944, rồi chết vì bệnh sốt phát ban vài tháng trước khi Đức Quốc xã bị đánh bại.

.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump gần đây đã nói rõ rằng ông không muốn liên quan nhiều đến Dự án 2025 (Project 2025), một kế hoạch chi tiết mang tính bảo thủ dành cho vị tổng thống tiếp theo của Đảng Cộng hòa, vốn đã thu hút sự phản đối đáng kể trong cuộc đua vào Bạch Ốc của ông. “Tôi không biết ai đứng đằng sau nó,” cựu tổng thống gần đây tuyên bố trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người mà Trump biết rõ lại đang đứng đằng sau việc này.

.

Có 6 trong số các cựu Bộ trưởng Nội các của Trump đã giúp viết hoặc cộng tác trong cuốn sách về Dự án 2025 dày 900 trang dành cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump do Heritage Foundation xuất bản. Có 4 người được Trump đề cử làm đại sứ cũng có liên quan, cùng với một số người thực thi cuộc đàn áp nhập cư gây tranh cãi của Trump. Và khoảng 20 trang được soạn bở phó chánh văn phòng đầu tiên của Trump.

.

Trên thực tế, một đánh giá của CNN cho thấy ít nhất 140 người từng làm việc trong chính quyền Trump đã tham gia vào Dự án 2025, trong đó có hơn một nửa số người được liệt kê là tác giả, biên tập viên và người đóng góp cho “Quyền lãnh đạo” (“Mandate for Leadership”), bản tuyên ngôn sâu rộng của dự án. để cải tổ bộ máy hành pháp.

.

Hàng chục nhân viên khác trong chính phủ Trump nắm giữ các vị trí trong các nhóm bảo thủ cố vấn cho Dự án 2025, bao gồm cả cựu chánh văn phòng Mark Meadows và cố vấn lâu năm Stephen Miller. Các nhóm này cũng bao gồm một số luật sư có liên quan sâu sắc đến nỗ lực duy trì quyền lực của Trump, chẳng hạn như luật sư luận tội Jay Sekulow và hai trong số những người kiến ​​tạo pháp lý cho nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thất bại của ông, Cleta Mitchell và John Eastman.

.

Để định lượng phạm vi liên quan đến người thân tín của Trump, CNN đã xem xét tiểu sử trực tuyến, hồ sơ LinkedIn và các mẩu tin tức của hơn 1.000 người được liệt kê trong các danh mục đã xuất bản của 110 tổ chức trong ban cố vấn của Dự án 2025, cũng như hơn 200 cái tên được ghi nhận với làm việc về “Sứ mệnh lãnh đạo”.

.

Nhìn chung, CNN đã tìm thấy gần 240 người có quan hệ với cả Dự án 2025 và Trump, đề cập đến gần như mọi khía cạnh trong thời gian Trump tham gia chính trị và Bạch Ốc – từ những người lính thường ngày ở Washington cho đến các cấp cao nhất trong chính phủ của ông. Con số này có thể còn cao hơn vì lý lịch trực tuyến của nhiều cá nhân không có sẵn.

.

Ngoài những người làm việc trực tiếp cho Trump, những người khác tham gia Dự án 2025 đều được cựu tổng thống bổ nhiệm vào các vị trí độc lập. Ví dụ, Ủy viên Truyền thông Liên bang Brendan Carr là tác giả của toàn bộ chương về những thay đổi được đề xuất cho cơ quan của ông, và Lisa Correnti, một người ủng hộ chống phá thai được Trump bổ nhiệm làm đại biểu cho Ủy ban Địa vị Phụ nữ của Liên hợp quốc (United Nations Commission on the Status of Women), nằm trong số những người đóng góp.

.

⦿ ---- Dự án 2025, bản kế hoạch dài 900 trang dành cho vị tổng thống tiếp theo của Đảng Cộng hòa, đang thu hút sự chú ý nhờ các đề xuất cải tổ chính phủ liên bang. Dự án 2025 đề cập đến các vấn đề kinh tế có thể tác động đến hàng triệu người Mỹ, cũng như các vấn đề xã hội như chủ đề phá thai và đa dạng, công bằng và hòa nhập, hay di dân. Các đề xuất thuế của Dự án 2025, nếu được ban hành, có thể sẽ ảnh hưởng đến mọi người trưởng thành ở Hoa Kỳ bằng cách loại bỏ hệ thống nhiều khung thuế lâu đời của quốc gia, được thiết kế để giúp những người Mỹ có thu nhập thấp hơn trả một phần thu nhập nhỏ hơn của họ trong quỹ liên bang. thuế so với người lao động có thu nhập trung bình hoặc cao.

.

Hiện tại, có bảy khung thuế - 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37% - mỗi khung dựa trên ngưỡng thu nhập. Ví dụ: một cặp vợ chồng phải trả 10% thuế thu nhập liên bang đối với thu nhập 23.200 đô la đầu tiên của họ và sau đó là 12% đối với thu nhập từ 23.201 đô la đến 94.300 đô la, v.v. Các cặp vợ chồng cần kiếm được hơn 487.450 USD trong năm nay để chịu mức thuế cao nhất là 37%.

.

Dự án 2025 lập luận rằng hệ thống thuế hiện tại quá phức tạp và tốn kém khiến người nộp thuế khó có thể điều chỉnh. Để sửa những vấn đề đó, nó chỉ đề xuất hai mức thuế: thuế cố định 15% đối với những người có thu nhập lên tới khoảng 168.000 USD và thuế thu nhập 30% đối với những người có thu nhập cao hơn mức đó, theo tài liệu. Nó cũng đề xuất loại bỏ "hầu hết các khoản khấu trừ, tín dụng và loại trừ" ("most deductions, credits and exclusions"), mặc dù kế hoạch chi tiết không chỉ rõ khoản nào sẽ đi và khoản nào sẽ ở lại.

.

Brendan Duke, giám đốc cấp cao về chính sách kinh tế tại Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ (Center for American Progress), nói với CBS MoneyWatch: “Hệ thống thuế thu nhập liên bang là lũy tiến và những người kiếm được nhiều tiền hơn phải trả mức thuế cận biên cao hơn những người kiếm được ít tiền hơn. Những người bảo thủ nhìn vào điều đó và họ cảm thấy rằng thật không công bằng đối với những người giàu có khi yêu cầu họ phải đóng một phần thu nhập lớn hơn trong thuế so với những gia đình có thu nhập thấp hơn."

.

Trong số những thay đổi về thuế và kinh tế khác do Dự án 2025 đề xuất:

. Cắt giảm thuế suất doanh nghiệp xuống 18% từ mức 21% hiện tại, được ban hành trong Đạo luật việc làm và cắt giảm thuế năm 2017. Trước TCJA, thuế suất doanh nghiệp ở mức 35%.

. Giảm thuế lãi vốn (capital gains tax) xuống 15%. Hiện tại, những người đầu tư chứng khoán có thu nhập cao phải trả thuế 20% trên lãi vốn của họ.

. Loại bỏ tín dụng cho các dự án năng lượng xanh do Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) tạo ra.

. Xem xét việc áp dụng thuế tiêu dùng của Hoa Kỳ, chẳng hạn như thuế bán hàng quốc gia.

. Loại bỏ nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang để duy trì việc làm đầy đủ trong thị trường lao động.

.

Chắc chắn, việc cải tổ hệ thống thuế sẽ yêu cầu các nhà lập pháp phê duyệt những thay đổi về mã số thuế, điều này có thể khó khăn nếu Hạ viện hoặc Thượng viện do đảng đối lập kiểm soát. Ví dụ: Trump đã có thể khiến Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm (Tax Cuts and Jobs Act) được Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua, mặc dù không có Đảng Dân chủ nào bỏ phiếu ủng hộ biện pháp này.

.

.

⦿ ---- Một cuộc khảo sát mới được công bố hôm thứ Tư cho thấy rằng chỉ còn vài ngày nữa là đến khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đa số người Mỹ tin rằng chương trình nghị sự của Dự án 2025 đại diện cho những gì Trump muốn có — và cho thấy một chiến thắng của đảng Cộng hòa sẽ biến đổi toàn bộ cuộc sống của mọi người dân Hoa Kỳ.

.

Công ty nhắn tin Navigator Research đã thực hiện cuộc khảo sát với 1.000 cử tri đã đăng ký từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6, với mục tiêu tìm hiểu cách Đảng Dân chủ và những người ủng hộ nhân quyền nên định hình Dự án 2025 trước cuộc bầu cử tháng 11.

.

Nhóm nhận thấy rằng những người phản đối Dự án 2025, có thể gặp phải một cuộc chiến khó khăn để đảm bảo cử tri Mỹ biết rõ về kế hoạch chính sách cho nhiệm kỳ Trump 2025 nếu Trump thắng cử, trong đó kêu gọi lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, trục xuất hàng loạt người nhập cư, bãi bỏ chính sách các quy định về an toàn khí hậu, loại bỏ Bộ Giáo dục (liên bang, trao quyền choo tiểu bang), đổi luật thuế để có lợi cho doanh nghiệp và người đầu tư chứng khoán, và thu hẹp các cơ quan khác, đồng thời củng cố quyền lực Bộ tư pháp và FBI để trao cho tổng thống (thay vì tư pháp phải độc lập với hành pháp).

.

Cuộc khảo sát mô tả Dự án 2025 là "một loạt đề xuất chính sách bảo thủ nhằm định hình lại cơ quan hành pháp của chính phủ liên bang nếu một đảng viên Cộng hòa được bầu làm tổng thống vào năm 2024" và nhận thấy rằng 77% số người được hỏi đã nghe "ít" hoặc "không biết gì" về chương trình nghị sự.

.

Nhưng sau khi nghe hai câu mô tả kế hoạch này — một ủng hộ và một phản đối — những người được hỏi phản đối Dự án 2025 với chênh lệch 18 điểm, với 49% phản đối.

.

Có tới 63% người Mỹ được khảo sát cho biết chương trình nghị sự đại diện cho các ưu tiên chính sách của Trump, mặc dù cựu tổng thống đã cố gắng tránh xa Dự án 2025 trong những ngày gần đây, đồng thời nói vào tuần trước rằng ông "không biết gì về" kế hoạch này và "không biết gì cả". ai đứng đằng sau chuyện này."

.

Các cựu quan chức hàng đầu của chính quyền Trump, bao gồm Russ Vought, người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách, và giám đốc nhân sự Bạch Ốc John McEntee, đã giúp viết Dự án 2025.

.

Gần 90% đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ tin rằng Dự án 2025 phản ánh những ưu tiên hàng đầu của Trump, người đã tuyên bố vào cuối năm ngoái rằng ông dự định trở thành một nhà độc tài chỉ vào "Ngày đầu tiên" của nhiệm kỳ thứ hai, nếu ông thắng cử. 62% cử tri độc lập và 42% đảng viên Đảng Cộng hòa không đồng tình với phong trào MAGA do cựu tổng thống lãnh đạo cho biết Dự án 2025 đại diện cho chương trình nghị sự của Trump.

.

Mối quan ngại hàng đầu được những người được hỏi thuộc mọi phe phái chính trị bày tỏ là Dự án 2025 là "một kế hoạch cực đoan, chưa từng có của Đảng Cộng hòa, sẽ làm thay đổi căn bản chính phủ Mỹ, khiến Trump càng trở nên nguy hiểm hơn trong nhiệm kỳ thứ hai bằng cách trao cho ông ấy quyền lực tổng thống mà chưa có tổng thống nào trước ông ấy có thể gặp phải" đã từng có."

.

62% người Mỹ cho biết Dự án 2025 sẽ có tác động tiêu cực đến gia đình họ, bao gồm 70% những người độc lập và gần một nửa số đảng viên Cộng hòa không thuộc MAGA.

.

Khi Navigator Research phác thảo 19 đề xuất chính sách của Dự án 2025 trong cuộc khảo sát, ít nhất 3/5 cho biết mỗi đề xuất sẽ gây hại cho đất nước.

.

84% cho biết việc chấm dứt các biện pháp bảo vệ trả lương làm thêm giờ sẽ gây tổn hại cho đất nước và 82% cũng nói điều tương tự về việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho những người mắc "các bệnh lý từ trước". Gần 80% cho biết đất nước sẽ bị tổn hại bởi kế hoạch của Dự án 2025 nhằm hủy bỏ một số chiến thắng quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của chính quyền Biden: cho phép Medicare thương lượng giá thuốc và giới hạn giá insulin cho người cao tuổi ở mức 35 USD mỗi tháng.

.

⦿ ---- Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện, lo lắng về thành tích của Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua tổng thống năm 2024, đang chuyển sang nhờ cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi can thiệp, theo Axios đưa tin hôm thứ Năm. Theo các mạng truyền thông, Pelosi được tôn trọng vì sự nhạy bén và cứng rắn trong chính trị và được coi là nhân vật lý tưởng để nói chuyện trực tiếp với Biden.

.

Diễn biến này diễn ra khi ngày càng có nhiều tiếng nói làm tăng thêm mối lo ngại, với 9 Dân biểu và 1 Thượng nghị sĩ (TNS Peter Welch) hiện đang kêu gọi người đứng đầu Bạch Ốc hiện tại rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống. Trước đó, bà Pelosi đã bình luận trên đài Morning Joe rằng: “Việc ông Biden có tranh cử hay thôi là tùy thuộc vào tổng thống”. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm: "Tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông Biden đưa ra quyết định đó vì thời gian không còn nhiều".

.

⦿ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã bác bỏ báo cáo mới nhất liên quan đến việc ông được cho là sẵn sàng ủng hộ các ứng cử viên tổng thống khác ngoài Tổng thống Mỹ Joe Biden. “Như tôi đã nhiều lần nói rõ một cách công khai và riêng tư, tôi ủng hộ Tổng thống Biden và vẫn cam kết đảm bảo [cựu Tổng thống Mỹ] Donald Trump sẽ bị đánh bại vào tháng 11,” ông nhấn mạnh trong một tuyên bố được công bố sau khi báo cáo lan truyền.

.

Trong những tuần gần đây, đã có rất nhiều tranh luận về việc liệu Biden có đủ khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 hay không, với việc một số đảng viên Đảng Dân chủ công khai kêu gọi ông từ chức và nhường chỗ cho một ứng cử viên khác.

Tuyết Nguyễn

Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố “đạo văn” luận án tiến sĩ.

Xuất khẩu qua Internet: trong 12 tháng, Amazon đã bán ra toàn cầu 17 triệu sản phẩm mang thương hiệu Việt.

6 tháng, TP.HCM có 31 trường hợp nhảy cầu tự tử, cứu được 1 người.

⦿ ---- Dân Biểu Earl Blumenauer đã trở thành đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện thứ 9 công khai kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rời khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024. “Câu hỏi đặt ra cho đất nước là liệu tổng thống có nên tiếp tục tái tranh cử hay không”, Blumenauer viết và nói thêm rằng vấn đề này không chỉ kéo dài nhiệm kỳ tổng thống của Biden mà còn là “bảo vệ nền dân chủ”.“Mặc dù đây là quyết định của tổng thống và đệ nhất phu nhân, nhưng tôi hy vọng họ sẽ đi đến kết luận như tôi và những người khác: Tổng thống Biden không nên là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ,” ông tiếp tục, hòa vào dàn đồng ca ngày càng tăng của các nhà lập pháp khác rằng bày tỏ lo ngại về việc ông tranh cử tổng thống.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang nghĩ đến khả năng giảm thiểu việc chia sẻ thông tin tình báo với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo báo POLITICO đưa tin dẫn lời các quan chức nước ngoài đã thông báo tóm tắt về những kế hoạch khả thi này. Theo ba quan chức châu Âu và một quan chức cấp cao của NATO, các cố vấn của Trump đã thông báo cho các đồng minh của Mỹ rằng động thái như vậy sẽ là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm dự tính Hoa Kỳ sẽ ngừng hỗ trợ cho liên minh NATO."Chính tình báo Mỹ đã giúp thuyết phục nhiều nước NATO rằng Putin đã quyết tâm xâm chiếm Ukraine. Một số nước không tin rằng Nga có khả năng thực hiện một chiến dịch quân sự thành công", theo một quan chức nhận xét, ám chỉ tầm quan trọng của chia sẻ thông tin tình báo. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Trump đã đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi, chống lại NATO, liên quan đến vấn đề này.⦿ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua đạo luật an ninh bầu cử vào thứ Tư yêu cầu bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ để đăng ký cử tri trong các cuộc bầu cử liên bang. Đạo luật này để trình diễn, quy chụp rằng trước giờ bầu cử là có người chưa nhập tịch. Thực tế, việc bỏ phiếu của người không phải là công dân trong các cuộc bầu cử liên bang đã là bất hợp pháp.Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 221-198 ủng hộ Đạo luật Bảo vệ tư cách đủ điều kiện của cử tri Mỹ (SAVE: Safeguard American Voter Eligibility), yêu cầu những người ghi danh bỏ phiếu phải cung cấp bằng chứng tài liệu về quyền công dân. Ngoài ra, dự luật còn bao gồm các điều khoản loại bỏ những người không phải là công dân khỏi danh sách đăng bộ cử tri liên bang.Mặc dù việc những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang đã là một trọng tội, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kêu gọi đảng Cộng hòa thông qua dự luật SAVE, đồng thời tuyên bố rằng "toàn bộ hệ thống bỏ phiếu đang bị bao vây" trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Ba.⦿ ---- Cặp tình nhân Dân Chủ chính thức kết hôn. Huma Abedin, Phụ tá lâu năm của Hillary Clinton và là vợ cũ của Anthony Weiner (cựu Dân Biểu từ nhiệm vì tội sex) Anthony Weiner, sắp kết hôn lần nữa. Cô đã đính hôn với Alex Soros, con trai của tỷ phú hoạt động chính trị và nhà từ thiện George Soros. Cặp đôi đã đăng một bức ảnh lên Instagram hôm thứ Tư cho thấy Soros, 38 tuổi, quỳ xuống trước mặt Abedin, 47 tuổi, kèm theo chú thích, "điều này đã xảy ra… chúng tôi không thể hạnh phúc hơn, biết ơn hơn hoặc yêu nhiều hơn."Họ nói với tạp chí Vogue rằng màn cầu hôn ban đầu diễn ra vào tháng 5, tại nhà riêng ở New York, nhưng sau đó họ đã chính thức tổ chức lễ đính hôn ở Ý. Họ gặp nhau lần đầu vào mùa thu năm ngoái tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Abedin có chung một cậu con trai 12 tuổi, Jordan, với Weiner, người mà cô đã kết hôn từ năm 2010 đến năm 2017, theo USA Today đưa tin. Cô đã đệ đơn ly hôn với cựu Dân Biểu Weiner sau khi Weiner nhận tội truyền tải tài liệu tình dục cho trẻ vị thành niên.Trong khi đó, Soros đã tiếp quản đế chế kinh doanh của cha mình vào năm ngoái và là chủ tịch của Tổ chức Xã hội Mở do George Soros thành lập, chuyên tài trợ cho các tổ chức “thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và công lý”. Anh nói rằng anh “có tư tưởng chính trị” hơn cha mình và dự định sử dụng vị trí của mình để ủng hộ các đảng viên Đảng Dân chủ cũng như thúc đẩy quyền phá thai và quyền bầu cử. Khi được Page Six yêu cầu bình luận, Weiner cho biết anh rất "vui mừng" vì người yêu cũ có hạnh phúc mới.⦿ ---- Đài ABC đã bác bỏ cáo buộc rằng người đứng đầu mạng lưới đã “tức giận” sau khi xuất hiện một đoạn video quay cảnh George Stephanopoulos nói rằng ông không nghĩ Tổng thống Joe Biden có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong video TMZ, một người qua đường ở New York đã hỏi Stephanopoulos rằng liệu ông có tin rằng Biden nên từ chức hay không. Người dẫn chương trình ABC trả lời: “Tôi không nghĩ anh Biden có thể ngồi ở Bạch Ốc thêm 4 năm nữa”.Đoạn video được cho là đã khiến Debra O'Connell, người đứng đầu bộ phận tin tức của ABC, nổi giận và theo Radar Online, cô nói, "Anh Stephanopoulos là một người đưa tin thì nên là khách quan." Sau video TMZ, ABC được cho là đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, dẫn đến việc Stephanopoulos phải xin lỗi về nhận xét của mình.Người phát ngôn của ABC News đã phủ nhận báo cáo của Radar Online và nói với New York Post, "Điều này hoàn toàn không đúng sự thật." Trong cuộc phỏng vấn với Biden, cuộc gặp gỡ trên truyền hình đầu tiên với tổng thống kể từ cuộc tranh luận thảm khốc với cựu tổng thống Donald Trump, Stephanopoulos đã cho tổng thống cơ hội nói chuyện thẳng thắn về thành tích và khả năng ứng cử của ông. Biden nói: “Nếu Chúa toàn năng bước xuống và nói, ‘Joe, hãy rời khỏi cuộc đua’, thì tôi sẽ rời khỏi cuộc đua. Chúa toàn năng sẽ không xuống.”⦿ ---- Các nguồn tin thân cận với Ban tái tranh cử của Tổng thống Biden đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi tiền gây quỹ cạn kiệt sau cuộc tranh luận thảm khốc của ông vào tháng trước, nói rằng nếu xu hướng này tiếp tục, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc phải cắt giảm hoạt động rất thực tế. Ít nhất bốn nguồn tin từ Ban tranh cử đã nói chuyện với NBC News hôm thứ Tư về những diễn biến nghiêm trọng trong việc gây quỹ trong vài tuần qua, trong đó một nguồn mô tả tình hình là “thảm họa” đối với các đảng viên Đảng Dân chủ hy vọng bầu được Biden vào tháng 11.Một nguồn tin khác cho biết chiến dịch tranh cử của ông cho biết số tiền quyên góp đã tăng lên trong những ngày sau cuộc tranh luận, nhưng “tiền đã hoàn toàn ngừng hiến tặng” trong những tuần kể từ đó. Ít nhất hai người nói với NBC News rằng tổng số tiền mà chiến dịch Biden huy động được từ các nhà tài trợ lớn sẽ giảm một nửa vào tháng 7 - mặc dù người phát ngôn của chiến dịch Biden đã phủ nhận những tuyên bố đó.“Điều đó không chính xác,” Lauren Hitt nói với mạng. “Về việc gây quỹ cấp cơ sở, bảy ngày đầu tiên của tháng 7 là thời điểm khởi đầu tốt nhất cho tháng của chiến dịch - và nhiều người trong số đó là những nhà tài trợ lần đầu. Về mặt có giá trị cao, chúng tôi cũng đã có nhiều người hưởng lợi tối đa kể từ cuộc tranh luận.”⦿ ---- Cộng Hòa lại quậy Bạch Ốc: nghi Biden làm việc kiểu tàng hình. Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo James Comer (R-KY) đã gửi trát đòi ra khai tới ba trợ lý Bạch Ốc hôm thứ Tư, cáo buộc họ đã tạo ra “bong bóng bảo vệ xung quanh” Tổng thống Joe Biden và yêu cầu họ làm chứng về khả năng tâm thần của Biden. Phó chánh văn phòng Bạch Ốc Annie Tomasini và cố vấn Ashley Williams, cũng như cố vấn cho Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Anthony Bernal, đều đã nhận được yêu cầu ra khai ở Hạ Viện hôm thứ Tư.Trong một lá thư kèm theo trát đòi ra khai, Comer cáo buộc rằng Biden có thể không thực hiện nhiệm vụ nào trong văn phòng của mình — và tuyên bố “nhân viên của ông ấy đang cố gắng che giấu sự thật với người dân Mỹ”. Ông nói thêm để có biện pháp tốt: “Tổng thống Biden rõ ràng không phù hợp với chức vụ.” Comer và Ủy ban Giám sát Hạ viện đã dành phần lớn thời gian trong ba năm qua để điều tra các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden với hy vọng tìm ra bằng chứng đáng bị luận tội mà không có bằng chứng cụ thể cho thấy điều đó.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump đã đến Truth Social hôm thứ Tư để bác bỏ lệnh bịt miệng mà Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Mercan đã áp đặt cho ông trong phiên tòa xét xử ông phạm 34 tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh là "bất hợp pháp" và "vi hiến"."Tôi không thể tin rằng tôi vẫn đang phải tuân theo Lệnh bịt miệng vi hiến bởi một Thẩm phán thực sự GHÉT TRUMP. Vì vậy, hoàn toàn KHÔNG CÔNG BẰNG. Toàn bộ hệ thống [bị] GIẢI QUYẾT!" Trump đã viết. "Hãy nghĩ mà xem, tôi đang dẫn đầu tất cả những người đến tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, và tôi vẫn đang phải tuân theo LỆNH BẮT BUỘC BẤT HỢP PHÁP. Đây không phải là MỸ!" Trump kết luận.⦿ ---- Hai Thượng nghị sĩ Dân chủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra hình sự Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas về việc đi du lịch được tặng làm quà và cho vay mua một chiếc xe sang trọng từ những người bạn tài trợ giàu có. TNS Sheldon Whitehouse (D-R.I.), chủ tịch tiểu ban Tư pháp tại các tòa án liên bang, và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden (D-OR) đã gửi một lá thư vào tuần trước yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland chỉ định một Công tố đặc biệt để kiểm tra xem Thomas có vi phạm đạo đức liên bangvà luật thuế hay không khi Thomas giấu thu nhập hơn 267.000 USD của khoản vay được cho là đã được xóa vào năm 2008.Các thượng nghị sĩ viết: “Chúng tôi không đưa ra yêu cầu này một cách dễ dàng. Các bằng chứng được thu thập cho đến nay rõ ràng cho thấy rằng Thẩm phán Thomas đã cố tình vi phạm đạo đức liên bang và luật khai báo sai, đồng thời đặt ra những câu hỏi quan trọng về việc liệu ông và các nhà hảo tâm giàu có của ông có tuân thủ nghĩa vụ thuế liên bang của họ hay không."Người phát ngôn của Tòa Tối cao đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào tối thứ Ba. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Joshua Stueve từ chối bình luận vào sáng thứ Tư. Ủy ban Tài chính Thượng viện cho biết năm ngoái họ đã xem xét các tài liệu từ đại gia Anthony Welters, bạn của Thomas và kết luận rằng Thomas đã không trả lại tiền gốc hoặc lãi cho khoản vay mà Welters đã cung cấp cho Thomas và vợ vào năm 1999 để mua một chiếc xe mô tô hạng sang. Các thượng nghị sĩ vào thời điểm đó cho biết Thomas chỉ thanh toán lãi cho khoản vay trước khi ngừng thanh toán.Trong lá thư gửi Garland, hai thượng nghị sĩ cũng đề cập đến việc đi chơi miễn phí trên du thuyền tư nhân và máy bay phản lực, cùng những món quà khác, từ tỷ phú Harlan Crow và các nhà hảo tâm giàu có khác mà họ cho rằng phần lớn đã bị lược bỏ ra khỏi tờ biểu mẫu công khai tài chính của Thomas. Những món quà được giấu đó đã bị nhóm điều tra ProPublica khui ra, đăng lần đầu tiên vào năm ngoái.⦿ ---- California: Chỉ vài tuần sau khi đồng tổ chức buổi gây quỹ lập kỷ lục ở trung tâm thành phố Los Angeles cho chiến dịch tái tranh cử của Joe Biden, diễn viên và là nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ, George Clooney, hôm thứ Tư cho biết tổng thống cần phải từ chức vì lo ngại về tuổi tác và khả năng điều hành đất nước của ông. “Tôi yêu Joe Biden,” Clooney viết trong một bài bình luận đăng hôm thứ Tư trên tờ The New York Times. "Biden từng là một thượng nghị sĩ. Là một phó tổng thống và một tổng thống. Tôi coi Biden là một người bạn và tôi tin tưởng vào ông ấy. Tin vào tính cách của ông ấy. Tin vào đạo đức của ông ấy. Trong 4 năm qua, Biden đã thắng nhiều trận chiến mà ông ấy phải đối mặt.""Nhưng trận chiến duy nhất mà anh ấy không thể thắng là cuộc chiến chống lại thời gian. Không ai trong chúng ta có thể làm được. Nói ra điều đó thật đau lòng, nhưng Joe Biden mà tôi đi cùng ba tuần trước tại buổi gây quỹ không phải là Joe Biden tuyệt vời của năm 2010. Anh ấy thậm chí còn không phải là Joe Biden của năm 2020. Anh ấy cũng chính là người mà tất cả chúng ta đã chứng kiến tại cuộc tranh luận.”Vào ngày 15 tháng 6, Clooney đã đồng tổ chức một buổi gây quỹ quy tụ nhiều ngôi sao cho Biden tại Nhà hát Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles. Ban tranh cử của Biden cho biết sự kiện này đã quyên góp được số tiền kỷ lục 28 triệu USD. Ngoài Clooney, nữ diễn viên Julia Roberts cũng có mặt trong sự kiện này cùng với Jack Black, Sheryl Lee Ralph, Jason Bateman và Kathryn Hahn. Jimmy Kimmel điều hành cuộc thảo luận giữa Biden và cựu Tổng thống Barack Obama.⦿ ---- Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) đã công bố hồ sơ luận tội các Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas và Samuel Alito vào hôm thứ Tư, trích dẫn một “cuộc khủng hoảng tham nhũng không được kiểm soát” đang “đe dọa lớn đến nền dân chủ Mỹ”. Bà nói thêm: “Việc Thẩm phán Thomas và Alito liên tục không tiết lộ rằng họ đã nhận được hàng triệu đô la quà tặng từ các cá nhân kinh doanh trước tòa trong nhiều thập niên là vi phạm pháp luật”.Động thái này được đưa ra sau một lá thư mới từ hai thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (D-RI) và Ron Wyden (D-OR) cáo buộc rằng Thomas đã bay đến Nga và nhận khoản vay 267.000 USD từ một người bạn là chủ ngân hàng. Các dân biểu Barbara Lee (D-CA), Rashida Tlaib (D-MI), Bonnie Watson Coleman (D-NJ), Delia Ramirez (D-IL), Maxwell Frost (D-FL), Ilhan Omar (D-MN) và Jamaal Bowman (D-NY) cũng đồng ký tên vào hồ sơ luận tội. Để luận tội (nhằm lột chức) một thẩm phán của Tòa án Tối cao, Ocasio-Cortez sẽ cần đa số trần trong Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và 2/3 Thượng viện.⦿ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Tư tuyên bố rằng liên minh đang lên kế hoạch thực hiện cơ chế hỗ trợ cho Ukraine "lâu dài", nhấn mạnh rằng đó không phải là "từ thiện" mà là vì "lợi ích riêng" của nhóm. Phát biểu tại cuộc họp khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC, ông Stoltenberg nói rằng tổ chức này sẽ tăng cường hỗ trợ cho quốc gia bị xung đột này bằng cách thiết lập các trung tâm điều phối, hỗ trợ an ninh và đào tạo cho quốc gia này. Hơn nữa, Stoltenberg khẳng định quyết tâm của NATO trong việc duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh liên minh này coi là mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn.⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng Ukraine đang tiến lên trên con đường "không thể đảo ngược" để trở thành thành viên NATO, nhưng chỉ sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc. Ông nói với các phóng viên: “Để mời một đồng minh mới, chúng tôi cần có sự đồng thuận. Tất cả các đồng minh đều đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên nhưng còn quá sớm để nói khi nào điều đó sẽ xảy ra”.Trong một tuyên bố trước đó, Blinken tiết lộ việc chuyển máy bay F-16 từ Đan Mạch sang Ukraine. CNN đưa tin rằng một tuyên bố chung của tất cả 32 đồng minh NATO, tập trung tại Washington, được cho là sẽ "củng cố" cam kết của liên minh trong việc hỗ trợ Ukraine.⦿ ---- Nam Hàn: Thủ đô Seoul đã chứng kiến số lượng học sinh hạ thấp kỷ lục trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm và giá nhà ở thủ đô tăng cao, theo báo cáo của chính phủ hôm thứ Tư. Báo cáo thường niên của Sở Giáo dục Thủ đô Seoul (SMOE), số học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Seoul là 768.948 tính đến năm 2024. Con số này thấp hơn 2% so với 784.871 của năm trước và thấp hơn 8,5% so với 849.933 vào năm 2020.Xu hướng giảm là kết quả của tỷ lệ sinh giảm. Tổng tỷ suất sinh của Seoul, hay số trẻ em mà một phụ nữ sẽ sinh ra, đã giảm đều đặn từ 0,59 vào năm 2022 xuống 0,55 vào năm 2023. Số này thấp nhất trong số 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc và thấp hơn mức trung bình toàn quốc là 0,72 và mức trung bình toàn cầu là 2,3.Số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông giảm một trường, đứng ở mức 1.317 trường. Số lớp là 34.428, thấp hơn 2,2% so với 35.205 của năm ngoái. Số lớp tiểu học giảm 2,5% xuống còn 17.438, trong khi số lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông giảm lần lượt 1,5% và 2,2% xuống 8.233 và 8.763.Số học sinh trung bình mỗi lớp là 23,4, cao hơn một chút so với 23,3 của năm ngoái. Trong đó, số học sinh tiểu học mỗi lớp là 22,1, giảm so với 22,4 của năm trước. Tuy nhiên, số học sinh trung học cơ sở mỗi lớp đã tăng 0,4% từ 22,4 lên 24,9, trong khi số học sinh trung học phổ thông tăng 2,9% từ 23,8 mỗi lớp lên 24,5 trong cùng thời kỳ.⦿ ---- Dân số Đài Loan đã giảm xuống còn 23.412.899 vào cuối tháng 6, ghi nhận tháng giảm thứ sáu liên tiếp, theo Bộ Nội vụ (MOI) cho biết hôm thứ Tư (10/7). Tổng dân số tháng 6 thấp hơn 709 người so với tháng 5, trong khi 10.440 trẻ em được sinh ra, ít hơn 728 so với tháng trước, theo CNA. Mặc dù tổng dân số giảm trong nửa đầu năm 2024 nhưng lại tăng 39.616 người so với tháng 6/2023.Theo dữ liệu của MOI, nếu không tính đến vấn đề nhập cư, dân số đã giảm 4.482 người trong tháng 6, do 10.440 ca sinh được bù đắp bằng 14.922 ca tử vong. Tháng này chứng kiến 79.450 người chuyển đến Đài Loan, ít hơn 14.193 người so với tháng 5. Tổng số cư dân rời đi là 75.677, ít hơn 14.210 so với tháng trước. MOI cũng thống kê có 9.275 đám cưới trong tháng 6, trong đó có 237 đám cưới đồng giới. Ngược lại, có 4.120 cặp ly hôn, trong đó có 75 cặp đồng giới.⦿ ---- Missouri: Một người đàn ông ở Missouri bị truy tố tội giấu một phụ nữ dưới tầng hầm của mình trong khi liên tục tấn công tình dục cô này đã bị truy tố hôm thứ Ba 9/7/2024 vì cáo buộc sát hại một phụ nữ khác. Công tố quận Clay Zachary Thompson cho biết Timothy M. Haslett bị buộc tội giết người liên quan đến cái chết của Jaynie Crosdale, 36 tuổi, đồng thời nói thêm rằng cô bị giết “do một hành vi bạo lực giết người”. Ông cho biết hài cốt của cô có vết thương do va chạm giống như một phát súng.Haslett, ở Excelsior Springs, trước đây đã bị truy tố về một tội hiếp dâm, bốn tội kê gian, hai tội tấn công cấp độ hai và một tội bắt cóc và gây nguy hiểm cho trẻ em. Y đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Quận Clay với mức bảo lãnh tại ngoại là 5 triệu USD.⦿ ---- Giám đốc điều hành của CNN, Mark Thompson, tiết lộ hôm thứ Tư rằng băng tần tin tức truyền hình cáp sẽ giảm lực lượng lao động khoảng 100 nhân viên như một phần trong nỗ lực tái tổ chức nhằm mở rộng các dự án kỹ thuật số của mình. Trong một bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, Thompson đã phác thảo kế hoạch của công ty nhằm phát triển một loạt sản phẩm kỹ thuật số, bao gồm cả dịch vụ đăng ký sẽ ra mắt trước cuối năm nay.Ngoài ra, CNN dự định giới thiệu các dịch vụ trả phí khác tập trung vào báo chí phong cách sống và bắt tay vào "cú hích chiến lược vào AI". Thompson viết: “Bất cứ nơi nào có thể, chúng tôi sẽ đóng các vị trí mở thay vì nhắm mục tiêu vào các vai trò hiện đang đảm nhiệm. Tuy nhiên, hôm nay, một số đồng nghiệp của chúng tôi sẽ biết rằng công việc của họ đang bị loại bỏ hoặc đang gặp rủi ro”.⦿ ---- Từ những con đường cao tốc tuyệt đẹp chạy dọc theo bờ biển cho đến những con đường xuyên qua các rừng cây, việc lên kế hoạch cho chuyến đi vào mùa hè khắp California là điều tuyệt vời. Nhưng, nghiên cứu gần đây từ WalletHub, một trang web tài chính cá nhân, đã xếp hạng California là tiểu bang “tốt nhất” thứ 43 cho các chuyến đi đường mùa hè.Trang web trên đã so sánh 50 tiểu bang dựa trên 32 yếu tố đo lường chính để xác định một chuyến đi mùa hè tuyệt vời. Các số liệu đó được kết hợp thành ba loại: Chi phí, An toàn và Hoạt động. Vì vậy, làm thế nào mà một tiểu bang dường như có tất cả các yếu tố của một chuyến đi mùa hè tuyệt vời lại có thứ hạng thấp đến vậy?“Tôi có thể nói rằng chi phí là nguyên nhân lớn nhất khiến California xếp hạng rất thấp trong nghiên cứu cụ thể này, đặc biệt là khi nói đến giá xăng trung bình. California đứng ở vị trí thứ 50 chung cuộc cho chỉ số cụ thể đó, được đánh giá cao gấp đôi. Vì vậy, chúng tôi đã cân nhắc kỹ hơn điều đó để xếp hạng tổng thể”, theo Cassandra Harpe, nhà phân tích tại WalletHub, nói với KTLA.“Xếp thứ 50 tổng thể về chỉ số đó, cũng như đứng thứ 49 về chi phí sinh hoạt, thực sự là điều khiến họ tụt xuống cuối danh sách khi nói đến chi phí. Và khi bạn so sánh điều đó với việc đứng đầu, khi nói đến các hoạt động, bạn chắc chắn có thể thấy điều đó có tác động lớn như thế nào đến việc họ có kết quả rất thấp trong nghiên cứu cụ thể này.”Không có gì ngạc nhiên khi du khách trải nghiệm “lối sống California” phải trả giá đắt. Ví dụ: Budget Your Trip, một blog du lịch, ước tính chi phí trung bình của một chuyến đi tới Los Angeles cho hai người có thể là 3.614 USD. Mặc dù chi phí cao, Harpe nói rằng việc trải nghiệm một chuyến đi mùa hè ở California không phải là điều xa vời nhưng đòi hỏi phải xài tiện tặn.Đối với những người muốn có một chuyến đi mùa hè ở một tiểu bang có giá cả phải chăng hơn, WalletHub nhận thấy rằng Texas, Minnesota và New York là những nơi có giá phải chăng nhất.⦿ ---- Cảnh sát San Jose hôm thứ Ba 9/7/2024 đã bắt 1 người đã gây ra vụ nổ súng chết người gần một bệnh viện vào sáng ngày 4 tháng 7. Pierre Franco Plascensia, 40 tuổi, ở San Jose, đã bị bắt vì tình nghi bắn chết một người đàn ông được phát hiện sau tay lái của một chiếc xe đã đâm vào một ngôi nhà ở khu 5900 đường Liska Lane, gần Bệnh viện Kaiser San Jose.Cảnh sát cho biết nạn nhân chưa rõ danh tính đã chết tại hiện trường nhưng không rõ vụ nổ súng diễn ra ở đâu. Không có nghi phạm nào được tìm thấy hoặc xác định vào thời điểm đó.Cảnh sát cho biết một phụ nữ cũng được tìm thấy bị bắn và bị thương tại hiện trường. Vết thương của cô không nguy hiểm đến tính mạng.Các thám tử điều tra án mạng sau đó đã xác định Plascensia là nghi phạm và nhận được lệnh truy nã. Cảnh sát cho biết nghi can bị bắt hôm thứ Ba tại San Jose và bị tống vào nhà tù quận vì nghi ngờ giết người. Đây là vụ giết người thứ 18 ở San Jose trong năm nay.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một phụ nữ đã bị bắt vì bị cáo buộc thực hiện một loạt vụ lừa đảo nhằm vào những người muốn xin trợ cấp tiền nhà (housing) ở thị trấn Glendale, theo các quan chức thành phố cho biết hôm thứ Ba. Sima Karapetyan ở North Hollywood bị truy tố tội đóng giả nhân viên của Cơ quan Quản lý Nhà ở Glendale để lừa tiền các nạn nhân đồng thời hứa cho họ tiếp cận nhà ở thu nhập thấp và cải thiện tình trạng trong danh sách chờ trợ cấp tiền nhà "Section 8 Housing Voucher" (Phiếu trợ cấp tiền nhà ở Mục 8).Sở Cảnh sát Glendale cho biết, người phụ nữ 47 tuổi này chủ yếu thực hiện hành vi lừa đảo tại các văn phòng viện trợ công và các cơ quan hỗ trợ phi lợi nhuận ở địa phương, nơi bà có thể tiếp cận và chiếm được lòng tin của những người lớn tuổi có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. Cảnh sát điều tra xác định Karapetyan đã lấy tiền của ít nhất 11 nạn nhân kể từ năm 2021.Sau khi bị bắt vào ngày 23 tháng 5, Karapetyan đã bị truy tố 7 tội trộm cắp bằng cách ngụy tạo và bốn tội lạm dụng người cao tuổi. Bà vẫn đang bị giam. Sở Quản lý Nhà ở Glendale cảnh báo: “Đừng tin rằng có thể mua hỗ trợ tiền nhà ở cho người thu nhập thấp trên đường phố từ người lạ.” Cảnh sát kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ hành vi gian lận trợ cấp tiền nhà tới đường dây nóng (818) 548-6442 hoặc qua email theo địa chỉ: section8fraud@glendaleca.gov.⦿ ---- Quận Riverside: Cảnh sát cho biết một thanh niên 18 tuổi ở Quận Riverside đã bị bắt vì liên quan đến vụ giết 2 người đàn ông ở thành phố Blythe. Theo thông cáo từ Cảnh sát Quận Riverside, Cảnh sát Blythe đã yêu cầu sự trợ giúp sau khi họ tìm thấy hai hiện trường vụ án liên quan đến vụ giết 2 người xảy ra lúc 8:12 tối Thứ Hai.Hiện trường đầu tiên là ở khu 500 Đại lộ East A, nơi các nạn nhân được tìm thấy trong một bãi đậu xe kinh doanh, và hiện trường vụ án phụ nằm ở khu 900 Đại lộ East B cách đó không xa. Khu vực này đã bị đóng cửa đối với tất cả người đi bộ và xe ngay sau vụ nổ súng. Hai nạn nhân được cho là đã chết tại hiện trường, là cư dân Blythe Audelio Solorio, 45 tuổi và Deveon Keyshawn Smith, 27 tuổi.Các thám tử đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Jose Angel Manjarrez, 18 tuổi, cũng ở Blythe. Y bị bắt và tống vào Nhà tù Blythe với hai tội danh giết người cấp độ một. Hồ sơ khám xét tù nhân cho thấy y đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 1 triệu USD.⦿ ---- Úc châu: Người phụ nữ bị xe lửa tông chết sau khi nhảy xuống đường ray để lấy đồ thất lạc được xác định là du khách Việt Nam., 52 tuổi, đang đi nghỉ ở Sydney để thăm gia đình thì bị tàu hỏa đâm ở ga xe lửa Punchbowl, phía tây nam Sydney, vào chiều thứ Ba. Cô đã leo xuống đường ray để lấy thứ gì đó mình đã đánh rơi - được hiểu là chiếc dép của cô - và không thể quay lại sân ga trước khi tàu đến.Cháu trai của bà Nguyễn, Toàn Huyn nói với Daily Mail Australia rằng dì của anh ấy đi nghỉ ở Úc - nơi chị gái cô sống - hàng năm. Cô Nguyễn thường xuyên chia sẻ những bức ảnh về chuyến thăm Sydney của cô lên mạng xã hội - bao gồm cả kỳ nghỉ vào năm 2022 và chuyến đi vào năm ngoái, nơi cô đăng những hình ảnh về Nhà hát Lớn.Thảm kịch xảy ra vào giờ cao điểm, khi chính quyền đóng cửa các chuyến tàu giữa Campsie và Bankstown ở phía tây Sydney trong khi đội cứu hộ khẩn cấp làm việc để giải cứu cô Nguyễn khỏi bên dưới đầu máy xe lửa. Cô ngay lập tức được chuyển lên xe cấp cứu trước khi được đưa đến Bệnh viện St George, nhưng đã qua đời vào sáng thứ Tư.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố có dấu hiệu “đạo văn” luận án tiến sĩ và luận án này có nhiều mốc thời gian không đúng với dữ kiện lịch sử. PV Báo Lao Động nhận được phản ánh về sai phạm trong luận án tiến sĩ (LATS) "Lịch sử Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945”, được bảo vệ tại Hội đồng Bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Đại học Huế ngày 23.3.2018 của Tiến sĩ L.T.A.H. Tiến sĩ L.T.A.H hiện là Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học của một trung tâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp cận với toàn bộ nội dung luận án, dễ nhận thấy rằng, có rất nhiều đoạn ở các trang trong toàn bộ các chương có nội dung giống với nhiều nguồn khác nhau nhưng không có chú thích, không có trích dẫn (độ dài mỗi đoạn từ 5,6 dòng đến trên 20 dòng).⦿ ---- TIN VN.Theo trang web của Bộ Công Thương. Số lượng các sản phẩm mang thương hiệu Việt đang bắt đầu ngày càng tăng lên nhanh chóng ở các nền tảng TMĐT như Amazon, Etsy, Alibaba... Trong vòng 12 tháng tính đến đầu tháng 9-2023, các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã bán ra 17 triệu sản phẩm mang thương hiệu Việt cho khách hàng trên khắp thế giới, tăng cường sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam trên toàn cầu. Số lượng đối tác bán hàng Việt Nam qua Amazon tăng 40%, với hàng nghìn doanh nghiệp Việt nắm bắt cơ hội kinh doanh toàn cầu.⦿ ---- TIN VN.Theo VOV. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an TP.HCM tiếp nhận và thực hiện cứu nạn, cứu hộ đối với 31 trường hợp nhảy cầu tự tử. Thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 11/7, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP.HCM nguyên nhân nhảy cầu của những trường hợp trên được xác định do buồn chuyện gia đình, bế tắc trong tình cảm, mâu thuẫn trong cuộc sống, rối loạn tâm thần, trầm cảm, áp lực học hành, kinh doanh. Trong số 31 vụ nhảy cầu, cơ quan chức năng kịp thời cứu được 1 người.⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 23% dân Mỹ nói rằng họ cô đơn rất nhiều?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát sức khỏe tâm thần toàn cầu mới của Gallup, hơn một phần năm số người cho biết họ cảm thấy cô đơn trong ngày qua. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 23% người dân cho biết họ cảm thấy cô đơn “rất nhiều trong ngày hôm qua” và mặc dù sức khỏe tâm thần nhìn chung có xu hướng tốt hơn trong năm ngoái sau mức thấp trong đại dịch COVID-19, mức độ cô đơn mà mọi người trải qua vẫn còn. liên tục cao hơn những cảm xúc tiêu cực khác.Những người cảm thấy cô đơn cũng có nguy cơ trải qua những cảm xúc tiêu cực khác cao hơn 30% so với những người cùng lứa tuổi, bao gồm buồn bã, căng thẳng và lo lắng. Các chỉ số tuổi tác và kinh tế đóng một vai trò. Những người trên 50 tuổi có nhiều khả năng cảm thấy cô đơn hơn ở nhiều quốc gia, nhưng xu hướng này lại bị đảo ngược ở Mỹ và Trung Quốc, nơi có nhiều thanh niên cho biết họ cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Những người cho biết họ phải vật lộn để kiếm sống cũng có khả năng cảm thấy cô đơn cao gấp đôi so với những người thoải mái. Kết quả cho thấy sự cô đơn là một thách thức “chính sách công”, chứ không phải là thách thức thuần túy cá nhân.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: BankRate: 36% dân Mỹ phải kiếm thêm tiền từ nghề tay trái?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo dữ liệu mới từ Bankrate's Side Hustles Survey, hơn một phần ba (36%) người trưởng thành ở Hoa Kỳ kiếm thêm tiền ngoài nguồn thu nhập chính của họ thông qua công việc tay trái. Làm thêm công việc có thể là một cách tuyệt vời để khám phá niềm đam mê hoặc phát triển một công việc kinh doanh mới, nhưng đối với nhiều người Mỹ, đó cũng là một cách khác để thanh toán các hóa đơn của họ. Hơn 1 trong 3 (36%) những người làm nghề tay trái sử dụng thu nhập nghề tay trái để trang trải các chi phí sinh hoạt thường xuyên, như tiền thuê nhà và hàng tạp hóa, và 32% những người làm nghề tay trái nghĩ rằng họ sẽ luôn cần công việc đó để trang trải cuộc sống.Chi tiết: