Hình ảnh bão ở Philippines. Chính phủ Philippines tổng kết bão Nalgae: Số người chết tăng lên 101; hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.

- Các nhà lãnh đạo quân sự Nga đã thảo luận về sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Nga: cho quay trở lại với thỏa thuận cho Ukraine xuất cảng ngũ cốc. Nga tố NATO đã cung cấp tin tình báo tối mật cho Ukraine chống Nga. Ba Lan: bắt đầu xây hàng rào tạm thời ở biên giới với vùng Kaliningrad của Nga.

- GS chính trị Nga lên TV Nga: thú nhận Nga bất ngờ vì thấy Mỹ giúp Ukraine tận lực, không bỏ lơ như năm 2014

- Nga tuyển binh thêm 120.000 lính nghĩa vụ, hứa (lèo?) sẽ không đưa vào chiến đấu ở Ukraine.

- Ukraine cách chức Giám đốc công ty quốc doanh về năng lượng Naftogaz vì "ý chí chính trị"

- Công ty COSCO của TQ nắm 67% cổ phần hải cảng Piraeus, hải cảng lớn nhất của Hy Lạp, và lớn thứ 7 Châu Âu

- Hoa Kỳ: tăng 239.000 việc làm trong tháng 10.

- Bộ Tư pháp dự tính miễn tố cho Kash Patel (cố vấn của Donald Trump) để buộc Patel khai về hồ sơ mật bị Trump chôm

- Nhóm luật sư của Trump "thảo luận" với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 chuyện Trump có thể ra khai

- Dự kiến, sau ngày bầu cử giữa kỳ, Trump sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống 2024.

- Nam, Bắc Hàn bắn phi đạn ra biển hù dọa nhau.

- Chủ tịch Đảng Cộng hòa Nevada bị FBI tịch thu điện thoại để điều tra vụ lật ngược bầu cử 2020

- New York: phiên tòa xử Trump Organization về gian lận tài chánh tạm dừng vì nhân chứng dính COVID-19

- Tòa Tối Cao: TNS Graham phải khai trước bồi thẩm đoàn vụ nài nỉ Georgia lật ngược bầu cử 2020

- Tòa bác đơn Rudy Giuliani: Giuliani bị kiện vì vu khống 2 mẹ con nhét phiếu gian vào thùng phiếu 2020

- Twitter: sử dụng sẽ có giá 8 đô/tháng

- Twitter xóa sổ 3 mạng lưới từ TQ với 2.000 tài khoản bơm tin giả, ủng hộ Trump, gây chia rẽ dân Mỹ, ủng hộ Putin, bôi nhọ Zelensky và Ukraine

- FCC xin cấm TikTok vì lo ngại về an ninh.

- Texas: yêu cầu nhận thuốc phá thai qua Bưu điện tăng gần gấp đôi

- New Jersey: 2 cảnh sát bị bắn bị thương

- Kinh tế California vượt qua Đức, trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, sau Mỹ, TQ, Nhật

- Philadelphia: Phan Tran đụng xe, gây gỗ, rút súng bắn người bị thương, bị bắt, bị truy tố

- Sài Gòn: Hơn 3,42 tỷ USD đầu tư vào trong 10 tháng.

- Vietnam Airlines lỗ 2.547 tỷ đồng (~103 triệu USD) trong quý III/2022.

- Hàn Quốc giúp hồi hương thi thể du học sinh VN chết ở Itaewon, gửi gia đình 14.091 USD tiền an ủi.

- HỎI 1: Dân Mỹ thờ ơ hơn với bầu cử giữa kỳ năm nay, so với năm 2018? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trong số người chết tại Mỹ, chết vì rượu là 12,9% ở tuổi 20-64, và 20,3% ở tuổi 20-49? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-2/11/2022) ---- Trong số các hải cảng lớn nhất của châu Âu, có một cảng bây giờ đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Theo hãng truyền thông Đức DW, công ty vận tải hàng hải Trung Quốc COSCO bây giờ là bên đối tác liên quan lớn nhất của Piraeus, hải cảng lớn nhất của Hy Lạp, kể từ năm 2016. Tập đoàn này sở hữu 67% cổ phần tại hải cảng và có thẩm quyền đối với tất cả các bến cảng và cầu tàu nơi này.

Costas Chlomoudis, giáo sư nghiên cứu hàng hải tại Đại học Piraeus, không gọi đó là một câu chuyện kinh doanh thành công. Ông nhắc rằng COSCO có quyền quyết định tương lai của hải cảng. Ông nói, "Theo cách nó được thực hiện, việc Hy Lạp bán cảng Piraeus cho COSCO là một sai lầm bi thảm."

---- Số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã tăng 239.000 trong tháng 10, so với tháng trước, Automatic Data Processing Inc. (Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động - ADP) tiết lộ trong Báo cáo Việc làm Quốc gia hôm thứ Tư. Lương hàng năm tăng 7,7% hàng năm.

Trong khi 218.000 nhân viên mới được thuê trong các công ty quy mô vừa, các doanh nghiệp lớn đã mất 4.000 người. Việc làm trong các doanh nghiệp nhỏ tăng 25.000. Số lượng lao động mới được tuyển dụng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ là 247.000 người, trong khi lĩnh vực sản xuất hàng hóa ghi nhận 8.000 người mất việc làm. ADP bình luận rằng đó là những con số tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng không đều cho mọi lĩnh vực kinh tế.

---- Nhóm luật sư của Trump đang "thảo luận" với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, theo lời DB Liz Cheney. Bà nói chủ đề thảo luận là xung quanh việc Trump ra trước Ủy ban 6/1 để trả lời các câu hỏi hữu thệ.

Các luật sư của Trump chưa công khai cho biết liệu Trump có tuân thủ trát đòi từ Ủy ban Hạ viện hay không, nhưng tại một sự kiện ở Ohio về nguy cơ bạo lực chính trị hôm thứ Ba, DB Cheney cho biết Trump phải ra trước Ủy ban 6/1 để trả lời với lời tuyên thệ là nói sự thực. "Cuộc điều trần [của Trump] sẽ được thực hiện dưới sự tuyên thệ. Nó sẽ được thực hiện, có thể là trong nhiều ngày," theo lời DB Cheney.



Theo CNN, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hai bên đang nói chuyện và các chi tiết - bao gồm cả việc phe Trump đang hợp tác như thế nào - vẫn chưa rõ ràng. Hạn chót của Trump để nộp các tài liệu cho Ủy ban 6/1 theo yêu cầu của trát đòi là ngày mốt (Thứ Sáu 4/11/2022) và hạn chót để Trump xuất hiện ra khai là ngày 14/11/2022. Cũng có thể Trump ra trả lời qua trực tuyến.

---- Theo hãng tin AP, dự kiến tuần sau, sau ngày bầu cử giữa kỳ, Trump có thể sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống 2024. Reince Priebus, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, nói: “Tôi nghĩ 95% là Trump sẽ tranh cử. Câu hỏi thực sự là, liệu ​​những kẻ thách thức lớn khác cũng sẽ ra tranh cử? Nếu Trump tranh cử, sẽ rất khó bị bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào khác đánh bại.”

Những người thân với Trump nói rằng Trump háo hức trở lại cuộc chơi chính trị và đang để ý đến khoảng thời gian 2 tuần sau bầu cử giữa kỳ 8/11/2022 như khung thời gian Trump tuyên bố tranh cử.

---- Bộ Tư pháp đang xem xét cấp quyền miễn tố cho Kash Patel (cố vấn của Donald Trump) để buộc Patel phải làm chứng về chuyện những tuyên bố rằng các tài liệu mật của chính phủ được tìm thấy tại Mar-a-Lago đã được giải mật, theo báo The Guardian.

Patel và các cố vấn khác trước đây tuyên bố rằng các tài liệu mà FBI tìm thấy tại khu nghỉ mát ở Florida vào tháng 8 đã được giải mật, nhưng những tuyên bố đó không hề được chứng minh nào bằng chứng cứ.

---- Michael McDonald, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Nevada, xác nhận với NBC News rằng Tư pháp liên bang đã tịch thu điện thoại của ông như một phần của cuộc điều tra về nhóm đại cử tri giả ở Nevada sau bầu cử 2020 xuất hiện để ủng hộ Trump. NBC nhắc rằng, McDonald đã ký một tài liệu khẳng định sai sự thật rằng Trump là người chiến thắng 6 phiếu đại cử tri của tiểu bang Nevada.

Nỗ lực của McDonald để đưa mình trở thành một đại cử tri "thay thế" là một phần kế hoạch toàn quốc của những người giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020, hiện đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và văn phòng của Biện lý quận Fulton Fani Willis điều tra.

McDonald cũng nói rằng gần đây ông đã ra làm chứng trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 nhưng ông không nói chi tiết về những gì ông đã nói với ủy ban. NBC News lghi rằng trát đòi đòi của ủy ban đã thông báo cho McDonald rằng họ đang tìm kiếm "thông tin về vai trò và sự tham gia của ông trong nhóm đại cử tri dự kiến ​​bỏ phiếu cho Donald Trump và trong phạm vi phù hợp, vai trò của ông trong các sự kiện ngày 6/1/2021."

---- Rủ nhau bắn phi đạn ra biền hù dọa nhau. Căng thẳng đã gia tăng tại bán đảo Đại Hàn hôm thứ Tư sau khi Bắc Hàn bắn ít nhất 23 phi đạn đạn đạo, khiến Nam Hàn phải đáp trả bằng cách cũng phóng phi đạn hù dọa. Nam Hàn xác nhận rằng Bắc Hàn đã phóng ít nhất 23 phi đạn trong ngày, bắn 17 quả vào buổi sáng và 6 quả vào buổi chiều ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây của nước này.

Nam Hàn nói rằng vũ khí Bắc Hàn bắn ra đều là phi đạn đạn đạo tầm ngắn hoặc phi đạn đất đối không, đồng thời cho biết thêm rằng Bắc Hàn cũng đã bắn ít nhất 100 quả đạn pháo vào Đường giới hạn phía Bắc (NLL), một vùng biển phía đông, vùng đệm mà Nam Hàn tạo ra cách đây 4 năm để giảm căng thẳng giữa hai nước.

Việc bắn phi đạn đạn đạo dẫn đến việc Nam Hàn hú còi đưa ra cảnh báo hiếm hoi về cuộc không kích, vì cư dân ngay lập tức chạy đến các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Nam Hàn cũng đã đóng cửa một số tuyến đường hàng không trên vùng biển phía đông. Các máy bay Nam Hàn đã bắn 3 phi đạn không-đối-đất vào vùng biển phía bắc qua biên giới NLL để hù dọa đáp trả.

---- Các nhà lãnh đạo quân sự Nga đã thảo luận về việc sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine, theo báo New York Times hôm thứ Tư, dẫn lời nhiều quan chức cấp cao Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không có mặt trong các cuộc hội thảo đó. Tin tình báo về việc các quan chức Nga bàn về vũ khí nguyên tử chống Ukraine đã gửi về và lan truyền trong giới chức Mỹ vào giữa tháng 10.

Mặc dù thông tin tình báo đã làm dấy lên cảnh báo trong chính quyền Biden, nhưng Mỹ trước đó nói rằng, vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga tích cực hướng tới một kịch bản nguyên tử như vậy. Tuy nhiên, Mỹ lưu ý rằng họ vẫn đang theo dõi sát tình hình.

---- Hôm thứ Tư 2/11/2022, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Nga đang quay trở lại với thỏa thuận ngũ cốc sau khi Ukraine đưa ra các đảm bảo không sử dụng hành lang nhân đạo để xuất cảng ngũ cốc cho các hoạt động quân sự chống lại Nga: “Liên bang Nga tin rằng các bảo đảm nhận được vào thời điểm hiện tại là đủ và tiếp tục thực hiện thỏa thuận."

Nga đã đình chỉ việc tham gia Sáng kiến Biển Đen do LHQ làm trung gian sau cuộc tấn công nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga và các tàu dân sự liên quan đến việc đảm bảo hành lang ngũ cốc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Thứ Tư cũng nói rằng hành lang nhân đạo cho hoạt động xuất cảng ngũ cốc từ các cảng của Ukraine đã được mở lại.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm thứ Tư tiết lộ rằng Ba Lan đã bắt đầu xây một hàng rào tạm thời ở biên giới với vùng Kaliningrad của Nga để củng cố an ninh. Blaszczak giải thích: “Đập cản sẽ bao gồm 3 hàng rào dây kẽm gai, được sử dụng bởi quân đội trên khắp thế giới.” Blaszczak giải thích và cho biết thêm rằng cũng sẽ lắp đặt các thiết bị điện tử cho phép giám sát biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết: “Chúng tôi sử dụng kinh nghiệm thu được từ năm ngoái, vì vậy chắc chắn kiểu đập này đã bảo vệ biên giới Ba Lan-Belarus và ngăn chặn một cuộc tấn công hỗn hợp từ lãnh thổ Belarus, hoặc làm chậm nó đi đáng kể”. Ba Lan đã hoàn thành việc xây dựng hàng rào dài 86 km dọc biên giới với Belarus vào tháng 6/2022.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cáo buộc NATO đã cung cấp tin tình báo tối mật cho Ukraine, trong cuộc họp chung của Bộ Quốc phòng Nga và Belarus hôm thứ Tư. Shoygu tiết lộ rằng NATO cũng giúp chỉ định mục tiêu trực tiếp, cung cấp thông tin và trừng phạt chiến tranh chống lại Nga, cũng như việc triển khai lính đánh thuê nước ngoài cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói rằng sự mở rộng của NATO gần biên giới Nga đã tăng lên đáng kể kể từ tháng 2/2022, với các đơn vị NATO được đặt ở Đông và Trung Âu, cũng như các nước Baltic. Shoygu tiên đoán rằng quân số NATO trong tương lai sẽ còn tăng hơn nữa.

---- Tưởng rằng Mỹ sẽ bỏ mặc Ukraine chiến đấu đơn độc chống Nga như năm 2014, nhiều chuyên gia quân sự Nga bây giờ thấy bất ngờ. Andrey Sidorov, phó trưởng khoa chính trị thế giới tại Đại học Moscow State University thú nhận rằng Nga đã đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ khi ông thúc giục chính phủ Nga đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho cuộc chiến ở Ukraine. Bình luận của Sidorov đã lan truyền trên mạng xã hội. Một video về Sidorov thảo luận về cuộc chiến trên TV nhà nước Nga, do phóng viên Julia Davis của Daily Beast đăng hôm thứ Hai, đã được xem hơn 200.000 lần.

Trong đoạn clip, Sidorov kêu gọi Nga đặt ra các mục tiêu chiến tranh thực tế và nói rõ rằng Nga không nên đối đầu với Mỹ. Ông nói rằng Nga bất ngờ trước sự đoàn kết của phương Tây trong việc chống lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine: "Chúng ta hiện đang coi chiến thắng của mình là gì? Đối với hoạt động quân sự đặc biệt, nó đơn giản, sẽ là 'giải phóng' 4 khu vực Ukraine mà Tổng thống Vladimir Putin đã sáp nhập. Chúng ta thậm chí đã vượt quá kế hoạch. Chúng ta nói rằng chúng ta đang chống lại phương Tây và NATO, vậy mục tiêu là chiếm Brussels (thủ đô Liên Âu)? Tôi không nghĩ chiến thắng của chúng ta có nghĩa là hạ gục Hoa Kỳ, điều này sẽ dẫn đến việc hủy diệt 1/2 địa cầu. Tôi nghĩ rằng mục tiêu chính của chúng ta bây giờ là kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt, nhưng có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ. Không ai lường trước được sự hợp nhất như vậy của phương Tây và người Mỹ sẽ có thể thành công như vậy."

Ông thảo luận về sự "tưởng bở" mà Nga cảm thấy về tình hình chính trị bất ổn ở Mỹ xung quanh cuộc bầu cử năm 2020: "[Chúng ta nói] 'Ồ, họ sắp tan rã rồi. Đỏ kình với Xanh, 24 tiểu bang chống lại 26 tiểu bang. Một số thống đốc là Cộng hòa, một số theo đảng Dân chủ."

---- Nga đã tuyển binh thêm cho chương trình mùa thu hàng năm từ thứ Ba 1/11/2022 với một cam kết đáng ngờ rằng 120.000 lính nghĩa vụ sẽ không được cử đến chiến đấu ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói các tân binh sẽ "thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục đích của các đơn vị quân đội" nhưng sẽ không được cử đến nơi Điện Kremlin gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Viện Institute for the Study of War (Viện Nghiên cứu Chiến tranh) có trụ sở tại Washington cho biết trong đánh giá mới nhất của mình rằng các quan chức Nga, lo ngại về việc né quân dịch, đang "cố gắng đánh lừa người dân Nga tin rằng lính nghĩa vụ mùa thu sẽ không được cử đi chiến đấu." Đánh giá cho biết Nga không coi các khu vực mà họ đã sáp nhập, nơi đang diễn ra một số cuộc giao tranh tàn bạo nhất, là Ukraine.

Đánh giá cho biết: “Các lính nghĩa vụ gần như chắc chắn sẽ được triển khai tới Ukraine sau khi quá trình đào tạo của họ hoàn tất vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/2023, và có thể được triển khai sớm hơn để đáp ứng với những thay đổi trên chiến trường”.

---- Chính phủ Ukraine đã cách chức người đứng đầu công ty quốc doanh về năng lượng Ukraine Naftogaz Yuriy Vitrenko hôm thứ Ba. Các bộ trưởng đã bỏ phiếu đồng thuận, cho thấy rằng "ý chí chính trị" đã thúc đẩy quyết định chứ không phải do hiệu quả công việc yếu kém.

Trong một tuyên bố chính thức, Naftogaz xác nhận rằng "Nội các Bộ trưởng Ukraine đã thông qua việc từ chức của Chủ tịch hội đồng quản trị Naftogaz của Ukraine Yuriy Vitrenko", giữ im lặng về các bản tin rằng Oleksiy Chernyshov,Bộ trưởng Phụ trách Cộng đồng và Phát triển Lãnh thổ, trở thành người đứng đầu mới.

Phiên tòa ở Manhattan, New York,

----xét xử Trump Organization về tội gian lận tài chánh đã được tạm dừng cho qua tuần lễ này, sau khi Jeffrey McConney, một nhân chứng quan trọng đã dính COVID-19, theo CBS News loan tin. McConney là kiểmt oán viên của Trump Organization đã ho liên tục trong khi trả lời câu hỏi.Các công tố viên Manhattan đã truy tố Tổ chức Trump Organization, hiện đang được điều hành bởi hai con trai của Trump là Donald Jr và Eric Trump, đã che giấu các khoản tiền thường mà tổ chức này trả cho các giám đốc điều hành hàng đầu từ năm 2005 đến năm 2021 nhằm trốn thuế.

Trong lời khai hôm thứ Ba, McConney nói rằng một "luật sư lâu năm của Trump đã giám sát cuộc điều tra nội bộ về các hoạt động thuế của Trump Organization trong năm 2017 và 2018, hướng dẫn công ty 'làm những chuyện một cách khác biệt'", theo CBS News.

Công ty có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt hơn 1,5 triệu đô la nếu bị án có tội. Một trong những giám đốc điều hành có liên quan, Giám đốc tài chính lâu năm Allen Weisselberg, đã nhận tội 15 tội gian lận thuế và dự kiến sẽ làm chứng chống lại công ty cũ của mình như một phần của thỏa thuận nhận tội. Weisselberg, 75 tuổi, thú nhận rằng ông đã lên kế hoạch với công ty để nhận được những lợi ích không khai thuế như một căn hộ miễn phí thuê trong một khu phố sang trọng ở Manhattan, xe hơi sang trọng cho vợ chồng ông và học phí trường tư thục cho cháu của ông.

Theo thỏa thuận nhận tội của mình, Weisselberg đã đồng ý trả gần 2 triệu đô la tiền phạt và hình phạt và hoàn thành bản án 5 tháng tù để đổi lấy lời khai trong phiên tòa, mà việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu từ hôm thứ Hai 31/10/2022.

---- Tòa Tối Cao hôm Thứ Ba đã từ chối đơn của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham muốn tránh né ra khai trước bồi thẩm đoàn Georgia trong cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở tiểu bang này. Như thế, TNS Graham sẽ bị thẩm vấn trước đại bồi thẩm trong cuộc điều tra của Biện Lý Quận Fulton Fani Willis. Phán quyết không có bất đồng nào.

Phán quyết này đưa ra một tuần sau khi Thẩm phán Tòa Tối Cao Clarence Thomas tạm giữ lời khai của Graham. Graham đã bị cuốn vào cuộc điều tra vì bị cáo buộc gọi điện thoại nài nỉ Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Brad Raffensberger lật ngược kết quả bầu cử 2020 để cho TRump thắng cử, trong khi Biden đã hơn phiếu. Ngày để TNS Graham ra trước bồi thẩm đoàn vẫn chưa được ấn định.

---- Thẩm phán Beryl Howell đã từ chối nỗ lực của Rudy Giuliani trong việc xin bác bỏ đơn kiện từ 2 nhân viên bầu cử Georgia mà Giuliani đã vu khống là gian lận [bầu cử]. Hai mẹ con Ruby Freeman và Shaye Moss đã liên tục bị quấy rối và đe dọa sau khi Trump và Giuliani liên tục chụp mũ 2 người này là đã đưa các thùng đựng các phiếu bầu bất hợp pháp vào một phòng phiếu ở Georgia (vu khống này đã bị lật tẩy là bịa đặt sau nhiều cuộc điều tra cho thấy những người phụ nữ này đã chỉ đơn giản là thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử thông thường của họ).

Freeman nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hồi tháng 6/2022 rằng, “Không có nơi nào tôi cảm thấy an toàn. Không ở đâu cả,” khi đề cập đến sự căm ghét mà cô phải đối mặt sau khi 2 mẹ con bị Trump và Giuliani vu khống là đưa phiếu gian lận vào phòng phiếu. Freeman và Moss đang đòi các khoản tiền bồi thường chưa ghi rõ từ Giuliani.

---- Giám đốc điều hành của Twitter Inc., Elon Musk đã tiết lộ vào thứ Ba rằng tiền sử dụng hàng tháng của Twitter Blue sẽ có giá 8 đô la và nó sẽ được "điều chỉnh giá theo quốc gia tương ứng với sức mua tương đương." Đổi lại với lệ phí $8/tháng, người dùng sẽ nhận được "ưu tiên trong các câu trả lời, gợi nhắc tới và tìm kiếm, điều cần thiết để đánh bại spam/lừa đảo", cùng với "khả năng đăng video và audio dài hơn" trong khi chỉ gặp "một nửa số quảng cáo" trên nền tảng, theo Musk, khi nói thêm rằng sẽ có một "phương thức bỏ qua bức tường lệ phí cho các nhà xuất bản sẵn sàng làm việc với chúng tôi."

---- Twitter đã chận đứng 3 mạng lưới hoạt động có trụ sở tại Trung Quốc ra sức gây ảnh hưởng đến chính trị Mỹ trong những tháng dẫn đến cuộc bầu cử giữa kỳ bằng cách gây chia rẽ chính trị Hoa Kỳ, theo một loạt dữ liệu được công bố bởi mạng truyền thông xã hội Twitter cho các nhà nghiên cứu và The Washington Post.

Các mạng lưới hoạt động trải rộng gần 2.000 tài khoản người dùng, một số tài khoản bề ngoài là đặt tại Hoa Kỳ chuyên thổi phồng các vấn đề gây chia rẽ, bao gồm các quy chụp về gian lận bầu cử tổng thống 2020 và chỉ trích những người đồng tính, chuyển giới. Hai trong số ba mạng lưới chuyên nghiêng về bên phải [giả bộ thân Cộng Hòa] của Hoa Kỳ và một bên nghiêng về bên trái [giả bộ thân Dân Chủ]. Một số gài vào tư tưởng ủng hộ Trung Quốc lặp đi lặp lại nhắm đến khán giả Mỹ.

Twitter cũng đã gỡ xuống 3 mạng lưới có trụ sở tại Iran nhưng thường được tuyên bố là có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc Israel. Ít nhất một trong những tài khoản liên quan đến các nỗ lực của Iran, 10Votes81, đã nồng nhiệu ủng hộ một số ứng cử viên ngay cả trong các cuộc đua ghế địa phương. Renée DiResta thuộc Election Integrity Partnership (Tổ chức Đối tác Toàn vẹn Bầu cử) của Đại học Stanford, một trong những người nhận dữ liệu, cho biết một tài khoản có tên 10Votes và sử dụng cùng một biểu tượng làm hình đại diện cũng hoạt động trên YouTube, TikTok và đặc biệt là Reddit.

Một mạng mà Twitter đã xóa, bao gồm 22 tài khoản người dùng đã tweet hơn 250.000 lần. Từ tháng 4 đến đầu tháng 10/2022, các bài viết của họ thường ủng hộ Trump và thuyết âm âm mưu, đặc biệt là về vaccine đại dịch và coronavirus. Một trong những tài khoản đó, có tên Ultra MAGA BELLA Hot Babe, đã thu hút 26.000 người theo dõi, hơn 400.000 lượt thích và hơn 180.000 lượt retweet trước khi nó bị gỡ xuống.

Theo các nhà nghiên cứu, trong những tháng đầu của cuộc chiến ở Ukraine, Trung Quốc đã trở thành một nguồn bơm tin giả giúp Nga, miêu tả Ukraine và NATO là những kẻ xâm lược, bịa đặt rằng Hoa Kỳ điều hành các phòng thí nghiệm vũ khí vi trùng ở Ukraine và cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang bị tỷ phú Mỹ George Soros chỉ huy.

Twitter cho biết trong tiết lộ với các nhà nghiên cứu rằng họ không quy chủ mưu hoạt động này cho bất kỳ chính phủ cụ thể nào. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ báo Mỹ.

---- Ủy viên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), Brendan Carr, hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng Hội đồng Đầu tư Nước ngoài Hoa Kỳ (CFIUS) nên cấm TikTok vì lo ngại về an ninh quốc gia. Carr giải thích rằng ông không thấy bất kỳ con đường nào liên quan đến việc mở rộng TikTok ở Mỹ ngoài một lệnh cấm hoàn toàn, chủ yếu là do cách ByteDance của Trung Quốc, công ty sở hữu TikTok, thu thập và xử lý dữ liệu người dùng.

Chính phủ liên bang đã đàm phán thất bại với TikTok để yêu cầu ByteDance thoái vốn nền tảng truyền thông xã hội cho một công ty Hoa Kỳ 2 năm trước, và hiện nay lo ngại đến khả năng Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ.

---- Yêu cầu về thuốc phá thai đặt qua Bưu điện đã tăng gần gấp đôi ở Texas sau khi Tòa Tối cao gỡ án lệ Roe vs Wade, vì hiện nay Texas cấm phá thai trong hầu hết mọi trường hợp. Texas đã thực hiện các quy định hạn chế phá thai nghiêm ngặt từ tháng 9/2021, cấm phá thai ở tuần thứ sáu.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022, khi quyết định của Tòa Tối cao được công bố, tổ chức phi lợi nhuận Aid Access đã nhận được 2,9 lần yêu cầu gửi thuốc viên phá thai mỗi tuần, trên mỗi 100.000 người Texas trong độ tuổi sinh sản, theo một nghiên cứu của Journal of the American Medical Association (Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ). Texas có mức tăng phần trăm cao thứ sáu trong cả nước, sau Louisiana, Mississippi, Arkansas, Alabama và Oklahoma.

---- Hai cảnh sát bị bắn hôm thứ Ba tại Newark, New Jersey, theo NBC New York cho biết, dẫn theo các nguồn tin cảnh sát. Vụ nổ súng được cho là xảy ra ở vùng lân cận của Van Velsor Place và Chancellor Avenue, nơi thủ phạm được cho là đã bắn cảnh sát từ cửa sổ hoặc mái nhà.

--- Mới tuần trước, Thống đốc Gavin Newsom đã đưa ra một thông cáo báo chí nêu bật bước tiến của California đã vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Tuyên bố này dựa trên một phân tích từ Bloomberg, trong đó trình bày chi tiết sức mạnh toàn cầu tương đối của California. Theo tác giả Matthew A. Winkler, ước tính cho thấy California có thể đã bắt được Đức. Chúng ta có thể sẽ không biết chắc chắn cho đến khi dữ liệu được cung cấp thêm vào năm sau.

California đã vượt qua Brazil và Pháp từ năm 2015 và vượt qua Anh quốc từ năm 2017, và từ đó xếp thứ năm so với các quốc gia khác. Bloomberg ghi nhận sự chuyển động tiếp tục đi lên này đối với nền kinh tế của California chứng tỏ là “tương đối phục hồi thông qua đại dịch và hiện nay qua giai đoạn lạm phát gia tăng hiện nay” và các doanh nghiệp năng lượng tái tạo đang phát triển liên tục của California. Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản.

---- Philippines tổng kết bão Nalgae: Số người chết tăng lên 101; hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Số người chết được báo cáo do cơn bão nhiệt đới Paeng, có tên quốc tế là Nalgae, đã tăng lên 101 người vào tối thứ Hai, theo một báo cáo tình hình từ National Disaster Risk Reduction and Management Council (Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia).

---- Phan Tran, 27 tuổi, đã bị bắt sau một vụ xả súng trên đường vào dịp Halloween khiến một người đàn ông bị thương nặng. Biện lý Philadelphia nói hôm thứ Ba rằng Phan Tran đang bị truy tố về tội cố ý giết người. Biện Lý nói, Tran có súng có giấy phép, và trước giờ chưa từng bị bắt.

Cảnh sát Philadelphia cho biết chuyện xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều Thứ Hai ở khu 6400 của Đại lộ Dickens. Lúc đó Tran gây ra tai nạn với một xe khác chở 2 phụ nữ và một đứa trẻ 5 tuổi. Cả 2 tài xế đã rời khỏi xe sau khi va chạm và một cuộc tranh cãi xảy ra sau đó.

Trong khi tranh cãi, người ta kể rằng 1 người ngoài cuộc đã cố gắng can thiệp và có đũngc hãm thân thể với Tran. Đó là khi Tran bị cho là đã rút súng, bắn người đàn ông, đạn trúng vào thân và lưng nạn nhân. Người đàn ông kia được đưa đến Bệnh viện Penn Presbyterian và được đặt trong tình trạng nguy kịch.

Một phụ nữ trên chiếc xe kia, cũng là chủ 1 khẩu súng có giấy phép, lúc đó lấy súng của cô ra và bắn một phát về phía Tran, nhưng không trúng. Cảnh sát đã tịch thu hồi cả 2 khẩu súng sau đó. Tran đang bị truy tố tội cố ý giết người, hành hung gia trọng và các tội danh liên quan.

---- Sài Gòn: Hơn 3,42 tỷ USD đầu tư vào trong 10 tháng. Theo Báo Chính Phủ. Tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM đạt hơn 3,42 tỷ USD, bằng 125,3% số vốn đầu tư cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế từ ngày 1/1/1988 đến ngày 20/10/2022, giá trị vốn đầu tư nước ngoài, tính chung cả cấp mới và vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trên địa bàn TPHCM đạt hơn 79,13 tỷ USD. Trong đó, phân theo quốc gia, lãnh thổ đầu tư vào TPHCM, hiện Singapore đang đứng đầu với 1.601 dự án, số vốn hơn 13,6 tỷ USD; Nhật Bản với 1.556 dự án, số vốn hơn 5,47 tỷ USD; Hàn Quốc với 2.027 dự án, số vốn hơn 5,46 tỷ USD…

---- Vietnam Airlines lỗ 2.547 tỷ đồng (~103 triệu USD) trong quý III/2022. Theo Báo Đại Đoàn Kết. Mặc dù Vietnam Airlines thua lỗ 2.547 tỷ đồng trong quý III/2022 nhưng con số này vẫn khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

---- Hàn Quốc giúp hồi hương thi thể du học sinh VN chết ở Itaewon, gửi tang gia 14.091 USD tiền an ủi. Theo Bản tin KBS từ Seoul. Cảnh sát Hàn Quốc ngày 2/11 cho biết thi thể của nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam (nữ sinh Đinh Thị Tuyến, sinh năm 2001) bị thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10 vừa qua dự kiến sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay từ Incheon tới TP.SG vào chiều cùng ngày. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhận định việc khẩn thiết nhất lúc này là bàn giao sớm thi thể của nạn nhân cho phía gia quyến, hiện chưa thể nhập cảnh vào Hàn Quốc, nên đã không thực hiện nghi lễ cúng bái, mà xúc tiến ngay việc chuyển thi thể nạn nhân về nước.

.





Đinh Thị Tuyến, đến từ tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam, đã theo học ngành du lịch và khách sạn tại Hàn Quốc từ năm 2019.





Là con gái duy nhất trong nhà, cô đã tới Hàn Quốc cách đây hai năm, và đang theo học năm thứ nhất một trường đại học trong nước. Vào ngày xảy ra thảm họa, cô gái trẻ cùng một người bạn tới khu phố Itaewon chơi. Trong khi bạn mình may mắn tránh được thảm kịch, cô lại trút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất Hàn Quốc mà mình yêu mến. Theo truyền thông Việt Nam, mẹ của nạn nhân đã ngất xỉu ngay khi nghe tin con mình thiệt mạng. Tất cả gia đình đều chìm trong nỗi đau thương không thể diễn tả bằng lời.

Tính tới 11 giờ tối ngày 1/11, thảm kịch tại Itaewon đã cướp đi sinh mạng của 156 người, 157 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có 26 người là người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won (14.091 USD) tiền an ủi và 15 triệu won (10.569 USD) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến. Chi phí vận chuyển thi thể về nước được bao gồm trong chi phí tang lễ.

---- HỎI 1: Dân Mỹ thờ ơ hơn với bầu cử giữa kỳ năm nay, so với năm 2018?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của Gallup, khoảng 49% người Mỹ cho biết trong cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Ba rằng họ đã suy nghĩ "khá nhiều" về cuộc bầu cử quốc hội năm nay, giảm so với 54% vào năm 2018. Ngoài ra, khoảng 44% người Mỹ nói rằng họ đã suy nghĩ "một chút" về cuộc bầu cử năm nay.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3713659-americans-giving-midterms-less-thought-are-less-enthusiastic-than-four-years-ago-survey/

---- HỎI 2: Trong số người chết tại Mỹ, chết vì rượu là 12,9% ở tuổi 20-64, và 20,3% ở tuổi 20-49?

ĐÁP 2: Đúng thế. Trước đại dịch, ước tính có 1 trong 8 tổng số ca tử vong ở người lớn Hoa Kỳ từ 20 đến 64 tuổi là do sử dụng rượu quá mức. Và nó chiếm khoảng 1/5 số ca tử vong ở người lớn từ 20 đến 49 tuổi trong cùng thời kỳ, từ năm 2015 đến năm 2019.

Đó là theo một nghiên cứu do Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) đưa ra, cho rằng số ca tử vong sớm có thể giảm bằng cách thực hiện các biện pháp như tăng thuế rượu hoặc điều chỉnh mật độ các cửa hàng bán rượu. Kết quả cuộc nghiên cứu ban đầu xuất hiện hôm thứ Ba trong JAMA Network Open.

Ước tính từ một nghiên cứu về 694.660 ca tử vong trung bình hàng năm từ năm 2015 đến năm 2019 cho thấy uống quá nhiều rượu chiếm 12,9% tổng số ca tử vong ở người trưởng thành từ 20 đến 64 tuổi và 20,3% số ca tử vong ở người lớn từ 20 đến 49 tuổi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/01/excessive-alcohol-deaths-CDC-study/5841667312183/

----