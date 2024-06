Thị trưởng Alice Guo bị nghi là là một “người Philippines giả” do tình báo Trung Quốc cài vào từ niên thiếu. Cô thanh minh: "Tôi là người Philippines, tôi yêu đất nước của mình." (Photo YT)

.

- Ban biên tập The Philadelphia Inquirer: Để phục vụ đất nước, Trump nên rời cuộc đua.

- Các chuyên gia nói Trump đã bịa đặt kinh hoàng về di dân: quốc tế chở hàng triệu người từ viện tâm thần, nhà thương điên, những kẻ khủng bố vào Mỹ. Lẽ ra CNN phải kiểm tra sự thực

- Cựu công tố Glenn Kirschner: Chánh án Tòa Tối Cáo John Roberts đã bóp méo luật để ném cho Trump một "phao cứu sinh"

- TT Biden: sẽ chiến đấu "mạnh mẽ hơn"

- Biden hậu tranh luận, gây quỹ kỷ lục: 2 ngày được 27 triệu USD.

- Trump thú nhận đã nói thân tình với Putin, nghe Putin nói về "giấc mơ" xâm chiếm Ukraine.

- Phe Trump lên kế hoạch cải tổ cương lĩnh Đảng Cộng hòa để thành cương lĩnh Trump, cắt bỏ chỗ nói về phá thai làm nhà thờ khó chịu.

- Ban tranh cử của TT Biden: Báo NY Times luôn tiên đoán sai, hồi 2020 NY Times ủng hộ Amy Klobuchar và Elizabeth Warren nhưng rồi Biden thắng toàn bộ

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và TNS John Fetterman: Biden sẽ thắng cử, đừng đòi rút gì cả

- New York: cậu 13 tuổi chỉa súng giả vao cảnh sát, bị bắn chết

- North Carolina: để con gái 8 tuổi trong xe chết nóng, mẹ bị bắt, bị truy tố tội ngộ sát

- Tập Cận Bình sẽ thăm 2 nước Kazakhstan và Tajikistan, gặp Putin ở Hội nghị thượng đỉnh SCO

- Israel dội bom Rafah, giết 6 người, trong đó có trẻ em

- Giám đốc Sở Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Chỉ Huy Hamas về ngưng bắn ở Gaza

- Ngoại trưởng Israel hù dọa sẵn sàng tiêu diệt Iran

- Israel cảm ơn chính quyền Serbia đã ngăn cuộc tấn công vào đại sứ quán Israel ở Belgrade. Hung thủ bắn cung bị thương 1 lính bảo vệ tòa đại sứ Israel, bị bắn trả, chết tại chỗ

- London: Nam diễn viên Anh quốc Benedict Wong góp giọng cho phong trào “Tiếng nói cho Gaza”.

- Thị trưởng Alice Guo bị nghi là một “người Philippines giả” là gián điệp TQ cài vào

- Tỷ phú Warren Buffett tặng từ thiện 5,3 tỷ USD

- Tiệm bán lẻ thời trang Uniqlo bao giàn chiến dịch: Đồng phục Singapore

- Đội Olympic Điền kinh Hoa Kỳ 2024, mặc trang phục toàn màu đen, không có logo.

- Tiểu bang đắt đỏ nhất: 1. Massachusetts; $116,022. 2. Hawaii; $113,693. 3. California; $113,6514. New York; $111,738. 5. Washington state; $106,496. 6. Colorado; $103,293.

- Tiểu bang rẻ nhất: 50. West Virginia $78,790. 49. Arkansas $79,456. 48. Oklahoma $80,413. 47. N. Dakota $80,538. 46. Kentucky $80,704. 45. Ohio $80,704. 44. S. Dakota $81,453

- Xin tăng giá bảo hiểm nhà ở California: State Farm xin tăng 30% đối với chủ nhà và tăng 52% đối với người thuê nhà.

- Bắc California: gần 30.000 cư dân thành lập tân thành phố Mountain House

- Quận Los Angeles: Ít nhất một người bị thương khi 1 xe tông vào tiệm tạp hóa 7-Eleven

- Canada: Ra khỏi xe cứu thương là bước vào bệnh viện, Peter Nguyễn từ y tá học lên bác sĩ

- Virginia: xe chạy ra rời khỏi tiệm rửa xe, liền tông vào 1 xe khác và tông vào 3 người. Làm 1 chết, 3 bị thương

- TIN VN. Tổng sản lượng khu vực GRDP của TP Sài Gòn tăng 6,46% trong 6 tháng đầu năm 2024.

- HỎI 1: Hai phe ủng hộ Trump, Biden đồng ý một điểm: 65% người ủng hộ Trump mong đợi sex trong buổi hẹn hò đầu tiên, chỉ 58% người ủng hộ Biden muốn tương tự? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Bằng cử nhân còn xứng đáng với công sức, thời gian và tiền một sinh viên bỏ ra không: 29% nói không? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/6/2024) ⦿ ---- Đoạn video được công bố vào cuối ngày thứ Bảy cho thấy một cảnh sát ở ngoại ô New York đã bắn chết một cậu bé 13 tuổi, mà trước đó cậu bé bị đè xuống đất sau khi cậu chạy trốn khỏi cảnh sát và chĩa một khẩu súng lục giả vào họ. AP đưa tin, cậu này đã bị giết vào khoảng sau 10 giờ tối thứ Sáu một chút ở Utica sau khi cảnh sát chặn hai cậu liên quan đến một cuộc điều tra vụ cướp có vũ trang.

.

Cảnh sát cho biết, cả hai thanh niên đều 13 tuổi, khớp với mô tả của các nghi phạm vụ cướp và có mặt ở cùng khu vực vào cùng thời điểm ngày hôm sau. Đoạn video camera gắn trên người do cảnh sát công bố ghi lại cảnh mộtcảnh sát nói rằng anh cần kiểm tra họ để đảm bảo họ không sở hữu bất kỳ vũ khí nào. Ngay lập tức một trong hai người, được cảnh sát xác định là Nyah Mway, bỏ chạy.

.

Khi phổ biến bản tin, cảnh sát đã đóng băng các khung hình của video trong đó Nyah Mway đang chạy dường như chĩa súng vào các sĩ quan đang truy đuổi. Cảnh sát tin rằng đó là một khẩu súng ngắn, nhưng sau đó được xác định là bản sao y hệt khẩu súng ngắn Glock 17 Gen 5. Cảnh sát trưởng Utica Mark Williams cho biết: “Trong lúc giằng co trên mặt đất”, một trong các cảnh sát đã bắn một phát đạn trúng ngực cậu bé. Cậu được cảnh sát sơ cứu "ngay lập tức" và đưa đến Bệnh viện Wynn, nơi cậu qua đời.

.

⦿ ---- Một người phụ nữ phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát không tự nguyện ở North Carolina sau khi đứa con của cô chết vì bị bỏ quên trong một chiếc xe hơi nóng dưới trời nắng. Theo Sở Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg, bé gái 8 tuổi đã được chuyển đến bệnh viện địa phương sau khi được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch trên một chiếc xe ở Charlotte vào tối thứ Tư nhưng sau đó đã chết vì cấp cứu y tế liên quan đến nhiệt độ.

.

Mẹ của đứa trẻ bị truy tố tội ngộ sát và lạm dụng trẻ em bằng hành động cố ý gây thương tích nghiêm trọng, AP đưa tin. Người phụ nữ 36 tuổi đang bị giam tại Nhà tù Quận Mecklenburg với số tiền bảo lãnh là 250.000 USD. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia, đã có gần 1.000 trẻ em tử vong do bị bỏ quên trong xe dưới trời nóng kể từ năm 1998. Phiên điều trần dự kiến ​​tiếp theo của cô sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 7.

.

⦿ ----Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​bắt đầu chuyến công du ngoại giao từ ngày 2 đến ngày 6/7. Ông sẽ tham dự cuộc họp lần thứ 24 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Astana, Kazakhstan và tiến hành các chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan và Tajikistan trong thời gian này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết Hội nghị thượng đỉnh SCO, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tại Dinh Độc lập Astana, sẽ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế khác nhau.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố ông sẽ chiến đấu "mạnh mẽ hơn" sau màn trình diễn mờ nhạt trong cuộc tranh luận với cựu nguyên thủ quốc gia và đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sắp tới, Donald Trump, khiến đảng Dân chủ lo ngại sâu sắc. Tại một buổi gây quỹ ở New Jersey, Biden nhấn mạnh rằng ông biết rằng đây không phải là "cuộc tranh luận hay nhất từ ​​trước đến nay" của ông và cam kết rằng ông "sẽ chiến đấu chăm chỉ hơn". Tổng thống nói thêm rằng ông có "rất nhiều kế hoạch trong 4 năm tới - nếu Chúa muốn." Trước đó, ban biên tập The New York Times đã kêu gọi Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống “để phục vụ đất nước của mình”. Báo này cũng nhấn mạnh, nếu Biden không rút lui, toàn ban biên tập NY Times cũng sẽ ủng hộ Biden vì Trump là hiểm họa lớn cho nước Mỹ.

.

⦿ ---- Tổng thống Biden đã vận động để quyên tiền và trấn an các nhà tài trợ vào thứ Bảy tại một số sự kiện có số tiền lớn ở Hamptons. Những lần xuất hiện này diễn ra sau giai đoạn gây quỹ thành công vào thứ Năm và thứ Sáu, theo bản tin CNBC, được xây dựng xung quanh cuộc tranh luận của Biden với Trump. Kỷ lục: Ban vận động hôm thứ Bảy báo cáo rằng họ đã huy động được 27 triệu đô la vào thứ Năm và thứ Sáu. Một giờ sau khi cuộc tranh luận kết thúc là giờ gây quỹ cấp cơ sở tốt nhất kể từ khi Biden bắt đầu chiến dịch tái tranh cử của mình, theo báo The Hill. Ban vận động tranh cử của Trump báo cáo đã thu được 8 triệu USD vào ngày tranh luận.

.

Những người gây quỹ: Biden và vợ ông, Jill, đã tham dự hai sự kiện ở East Hampton, New York, theo AP. Đầu tiên, tại nhà của Avram Glazer, người sở hữu Tampa Bay Buccaneers, đã đóng cửa với giới truyền thông. Thứ hai là tại nhà của nhà đầu tư Barry Rosenstein và vợ ông, Lizanne. Cô ca ngợi tổng thống là "một hình mẫu cho việc vấp ngã hết lần này đến lần khác và đứng dậy."

.

Đánh giá của Biden: Tổng thống nói với cuộc họp mặt tại Rosensteins rằng, "Tôi đã không có một đêm tuyệt vời, nhưng Trump cũng vậy. Bài học lớn nhất là sự dối trá của Trump." Biden cho biết ông đã thấy các cuộc thăm dò kể từ cuộc tranh luận cho thấy đảng Dân chủ đang tăng thêm sự ủng hộ.

.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) Cho biết bà không kêu gọi Tổng thống Biden rút lui khi được hỏi về những lời kêu gọi từ Đảng Dân chủ yêu cầu tổng thống làm như vậy sau khi màn tranh luận tổng thống của ông bị đánh giá tiêu cực. “Tôi không biết ai đang làm điều đó,” Pelosi nói về những lời kêu gọi Biden bước sang một bên và nhường chỗ cho người mới tham gia cuộc đua chống lại cựu Tổng thống Trump, theo MSNBC, trong một đoạn âm thanh phát trên chương trình của người dẫn chương trình Ali Velshi Thứ bảy. “Tôi không làm điều đó,” Pelosi nói trong clip.

.

Sau cuộc tranh luận, Thượng nghị sĩ John Fetterman (D-Pa.), kêu gọi các đảng viên “hãy thư giãn” sau khi có báo cáo về sự lo lắng của các đảng viên Đảng Dân chủ. “Tôi từ chối tham gia cùng phe kền kền của đảng Dân chủ trên vai Biden sau cuộc tranh luận. Không ai biết rõ hơn tôi rằng một cuộc tranh luận gay gắt không phải là tổng thể của một người và hồ sơ của họ,” TNS Fetterman viết trong một bài đăng trên X.

.

⦿ ---- Một cựu công tố viên cho biết Chánh án Tòa Tối Cáo John Roberts đã đi quá xa để ném cho Donald Trump một "phao cứu sinh" mà cuối cùng Roberts đã phớt lờ ngôn ngữ đơn giản của một đạo luật. Glenn Kirschner, cựu công tố viên liên bang, người thường xuyên xuất hiện trên MSNBC với tư cách là chuyên gia pháp lý, đã chỉ trích Roberts về một quyết định gần đây, trong đó Kirschner nói rằng Tòa Tối cao đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các vấn đề pháp lý đối với cựu tổng thống Trump và những người đã thay mặt Trump tấn công Điện Capitol vào năm 2021.

.

Kirschner nói trên chương trình phát sóng “Những vấn đề công lý” của mình: “Tòa án tối cao vừa ném Donald Trump và một số đồng chí theo chủ nghĩa nổi dậy của Trump, những người lính chân của Trump, một chiếc phao cứu sinh”. Ông đặc biệt nhấn mạnh một vụ án gần đây trong đó Tòa án Tối cao đã làm lung lay việc truy tố một số bị cáo của Bộ Tư pháp vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 bằng phán quyết rằng họ không thể bị buộc tội cản trở thủ tục liên bang chỉ vì bạo loạn ở Điện Capitol. Trump được cho là đang cố gắng lợi dụng phán quyết này để bác bỏ các cáo buộc chống lại Trump trong vụ âm mưu bầu cử của cố vấn đặc biệt Jack Smith, nhưng các chuyên gia cho rằng điều đó sẽ không hiệu quả.

.

Kirschner cho biết tòa án cấp cao, liên quan đến bị cáo ngày 6 tháng 1, cho biết luật liên quan chỉ được cho là liên quan đến những việc như giả mạo bằng chứng, chứ không phải chỉ đơn thuần cản trở một hành động chính thức. Ông giải thích rằng có hai phần của luật, C1 và C2, và C1 yêu cầu các tài liệu phải được thay đổi hoặc can thiệp vào. Tuy nhiên, C2, như Kirschner nói, rõ ràng không bắt buộc phải làm điều đó.

.

Cựu công tố viên nêu rõ: “Muốn vi phạm C1 thì phải làm xáo trộn tài liệu, còn vi phạm C2 thì không." Nhưng trong phán quyết của Roberts, ông tuyên bố rằng toàn bộ luật lệ phụ thuộc vào các tài liệu, theo Kirschner. "Được rồi, thưa Chánh án, tôi không thấy ở phần C2 có nói rằng ông phải làm xáo trộn một tài liệu. Nó không nói điều đó. Nó không có ở đó." Trên X, Kirschner nói Roberts "BỎ LỠ ngôn ngữ đơn giản của luật."

.

⦿ ---- Nhiều bình luận gia nói rằng những lời cựu Tổng Thống Trump bịa đặt về tình hình di dân ở biên giới đã che mờ đi các thành quả về ngăn di dân lậu của Tổng Thống Biden. Trump thống trị phần nhập cư trong cuộc tranh luận tổng thống vào tối thứ Năm, lặp lại những lời nói dối và tường thuật sai sự thật mà không có hoặc ít có sự phản đối từ Tổng thống Joe Biden, người dường như không chuẩn bị để bác bỏ phần lớn thông tin sai lệch về nhập cư có thể đoán trước mà đối thủ của ông đang rao bán.

.

Đối với Jeffrey Thielman, người đứng đầu Viện Quốc tế New England (International Institute of New England), một tổ chức giúp đỡ những người tị nạn và người nhập cư có nhu cầu tái định cư, cuộc tranh luận đã có những khoảnh khắc mà Biden “không thể nói rõ ràng những gì mình đang nghĩ”. Thielman thêm rằng tổ chức của ông đang chuẩn bị cho viễn cảnh về nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Ông mô tả điều này là “đáng sợ” vì tổ chức này dự đoán họ có thể mất 1/3 nguồn tài trợ liên bang nếu Trump thắng cử.

.

Nỗi lo lắng của ông lặp lại nỗi lo lắng của hàng chục tổ chức vì quyền của người Latinh và người nhập cư đã nói chuyện với NBC News. Họ bày tỏ sự thất vọng trước một cuộc tranh luận đi chệch khỏi bất kỳ giải pháp có ý nghĩa nào và làm dấy lên lo ngại về tương lai của chính sách nhập cư.

Biden đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để kiểm tra thực tế đối thủ của mình và đưa ra bối cảnh thích hợp cho vấn đề nhập cư, đồng thời tránh xa “lời lẽ vô nhân đạo bịa đặt sai lệch rằng người nhập cư là mối đe dọa cố hữu,” theo 16 tổ chức vận động cho người Latinh, bao gồm America's Voice, Alianza for Progress, Latino Victory và Voto Latino, cho biết trong một tuyên bố chung hôm thứ Sáu.

.

Trong suốt quá trình tranh cử, Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa khác đã theo dõi một số vụ án hình sự liên quan đến người nhập cư như một cách để thúc đẩy các chính sách nhập cư cứng rắn, mặc dù “nghiên cứu gần đây cho thấy những người nhập cư (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) không nhiều hơn. có khả năng xảy ra, và thậm chí có thể ít có khả năng phạm tội ở Hoa Kỳ,” theo Viện Tư pháp Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

.

Nayna Gupta, giám đốc chính sách của Trung tâm Tư pháp Người nhập cư Quốc gia (National Immigrant Justice Center), cho biết cuộc tranh luận có vấn đề khi trọng tâm là các hành vi tội phạm cá nhân liên quan đến người di cư “theo cách gợi ý rằng các cộng đồng người nhập cư nói chung đều nguy hiểm về mặt nào đó”.

.

Clarissa Martinez, phó chủ tịch sáng kiến bỏ phiếu dành cho người Latinh tại UnidosUS, cho biết Tổng thống Biden đã bỏ lỡ một cơ hội tốt khác để “tập trung vào cách tiếp cận cân bằng mà người Latinh muốn thấy” khi đề cập đến vấn đề nhập cư.

.

Biden đã không đề cập đến các hành động nhập cư gần đây nhất của chính quyền mình, cấm những người di cư vượt biên bất hợp pháp nhận tị nạn và mở rộng các biện pháp bảo vệ cho vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ và con cái của họ không có giấy tờ.

.

Vào thời điểm Trump coi vấn đề nhập cư là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình, các cuộc thăm dò cho thấy người Latinh không chỉ nghe nhiều hơn từ đảng Cộng hòa về vấn đề nhập cư mà còn ngày càng mất niềm tin vào cách xử lý vấn đề của đảng Dân chủ.

.

“Nếu phía bên kia không xuất hiện để xác định chính mình, đối thủ của bạn sẽ xác định bạn,” Martinez nói về cái giá phải trả khi Biden không thể trình bày rõ ràng chương trình nghị sự nhập cư của mình trong cuộc tranh luận.

.

Stephen Nuño, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Northern Arizona University, cho biết Biden và đảng Dân chủ rõ ràng đã phải vật lộn để xuyên thủng luận điệu vu khống về nhập cư của Trump, điều này đã được chứng minh trong cuộc tranh luận. Trump chụp mũ Biden đã để “hàng triệu” người ở Mỹ “đến từ các nhà tù, những người từ viện tâm thần, nhà thương điên, những kẻ khủng bố.”

.

“Có gì để phản bác một cách hợp lý đối với một điều mà Trump phun ra không chỉ dối trá mà còn điên khùng? ... Ngoài việc nói, 'Điều đó không đúng',” Nuño nói.

.

⦿ ---- Ban tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã phản ứng đối với tờ New York Times sau khi ban biên tập tờ báo chính thức kêu gọi Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống trong một bài có tựa đề “Để phục vụ đất nước của mình, Tổng thống Biden nên rời khỏi cuộc đua”. Ban tranh cử của Biden nhắc người Mỹ rằng tờ báo này trước đó đã cùng nhau ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ là Amy Klobuchar và Elizabeth Warren vào năm 2020 thay vì Biden. Nhưng bất chấp việc bị tờ báo danh tiếng tấn công, Biden lúc đó vẫn tiếp tục giành được đề cử của đảng mình và đánh bại Trump vào tháng 11 năm 2020.

.

Một cố vấn cấp cao của tổng thống nói với CNN: “Lần cuối cùng Joe Biden đánh mất sự tán thành của ban biên tập The New York Times, đó là hóa ra khá tốt cho Biden." Ban biên tập cho biết họ không xem nhẹ quyết định kêu gọi Biden từ chức mà nó phản ánh “sự nghiêm túc trong việc ông Trump thách thức các giá trị và thể chế của đất nước này cũng như sự kém cỏi của ông Biden khi đối đầu với ông ấy.”

.

⦿ ---- Ban biên tập nhật báo The Philadelphia Inquirer có bài bình luận: Để phục vụ đất nước, Donald Trump nên rời cuộc đua. Biden đã có một đêm thứ Năm kinh hoàng. Nhưng cuộc tranh luận về cuộc tranh luận đã đặt sai chỗ. Người duy nhất nên rút khỏi cuộc đua là Trump. Màn tranh luận của Tổng thống Joe Biden là một thảm họa. Những câu trả lời rời rạc và cái nhìn bàng hoàng của ông đã làm dấy lên những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua tổng thống.

.

Nhưng lạc lối trong sự giằng co là những lời ồn ào khoa trương thường thấy của Donald Trump về những lời dối trá, cường điệu, cố chấp, thiếu hiểu biết và gieo rắc nỗi sợ hãi. Màn trình diễn của Trump một lần nữa chứng tỏ rằng Trump là mối nguy hiểm cho nền dân chủ và không thích hợp cho chức vụ. Trên thực tế, cuộc tranh luận về cuộc tranh luận đã bị đặt sai chỗ. Người duy nhất nên rút khỏi cuộc đua là Trump. Trump, 78 tuổi, đã đứng trên sân khấu chính trị được 8 năm đầy hỗn loạn, tham nhũng và thiếu văn minh. Tại sao lại quay lại chuyện đó?

.

⦿ ---- Trump thú nhận đã nói chuyện thân tình với Putin và được Putin nói về "giấc mơ" xâm chiếm Ukraine. Donald Trump tuyên bố trong cuộc tranh luận tối thứ Năm với Tổng thống Joe Biden rằng việc Nga xâm lược Ukraine của Vladimir Putin sẽ không xảy ra dưới sự giám sát của ông. Trump tuyên bố rằng việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hỗn loạn đến mức nó khuyến khích quyết định xâm chiếm Ukraine của Putin.

.

“Khi Putin nhìn thấy điều đó, ông ấy [Putin] nói, ‘Bạn [Trump] biết gì không? Tôi nghĩ chúng ta sẽ vào trong và có thể mang theo…” Đây là giấc mơ của Putin. Tôi đã nói chuyện với Putin về điều đó. Giấc mơ của Putin”, ông Trump nói. Putin có thực sự nói chuyện với Trump về việc tấn công Ukraine hay Trump đang khoe khoang? Nhưng Trump không hề giấu giếm mối quan hệ thân thiết, đôi khi rất dễ chịu của mình với Putin.

.

Trump cũng đổ lỗi cho Biden về cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, đồng thời cho rằng Iran đã phá sản trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump và không thể tài trợ cho Hamas. Nghe lời hồi ức kỳ lạ của Trump tại đây, 56 giây:

https://x.com/therecount/status/1806503045527711844

.

⦿ ---- Các cố vấn hàng đầu của Donald Trump đang lên kế hoạch cải tổ và rút ngắn cương lĩnh của Đảng Cộng hòa để nó "phù hợp" với "tầm nhìn về tương lai nước Mỹ" của cựu tổng thống, theo một bản ghi nhớ gửi cho ủy ban cương lĩnh của đảng mà ABC News có được. Bản ghi nhớ được đưa ra khi một số thành viên RNC (Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc) bảo thủ hơn về mặt xã hội - cùng với một số nhóm chống phá thai - đã bày tỏ lo ngại rằng cương lĩnh của chu kỳ này có thể áp dụng lập trường của Trump về quyền sinh sản, điều này sẽ dỡ bỏ lời kêu gọi cấm phá thai liên bang kéo dài 20 tuần, đó là một phần ngôn ngữ của cương lĩnh hiện tại.

.

Thị trưởng Alice Guo bị nghi là là một “người Philippines giả” do tình báo Trung Quốc cài vào từ niên thiếu. Cô thanh minh: "Tôi là người Philippines, tôi yêu đất nước của mình." (Photo YT)

Peter Nguyễn

Martha Clemencia Nguyen

Tổng sản lượng khu vực GRDP của TP Sài Gòn tăng 6,46% trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trump đã nói rõ về việc ông phản đối lệnh cấm của liên bang và ông muốn giao vấn đề này cho các tiểu bang. Bản ghi nhớ này không đề cập cụ thể đến việc phá thai hoặc quyền sinh sản nhưng nhấn mạnh quan điểm rằng cương lĩnh mới sẽ phản ánh quan điểm chính trị của Trump.“Cuộc thảo luận về việc thay đổi cương lĩnh ủng hộ sự sống của Đảng Cộng hòa đang gây lo ngại sâu sắc cho những người Mỹ ủng hộ sự sống trên khắp đất nước. Chỉ có một đảng duy nhất là người bảo vệ sự sống, và nếu Đảng Cộng hòa rút lui khỏi cuộc chiến này thì sẽ không có một người sẽ tiếp tục cuộc chiến này,” Tim Chapman, chủ tịch sắp tới của nhóm vận động chính trị phi lợi nhuận của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cho biết.⦿ ---- Theo hãng tin Wafa, các cuộc không kích của Israel ở Rafah đã giết 6 người, trong đó có trẻ em, sau khi một ngôi nhà của một gia đình bị đánh bom trước đó vào Chủ nhật. Một số người khác bị thương, cộng thêm thương vong do các cuộc tấn công bằng pháo binh của Israel ở phía nam thành phố. Các cuộc không kích nhắm vào các thị trấn phía đông Khan Younis, bao gồm Abasan và Khuza'a.⦿ ---- Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) Ibrahim Kalin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Cục Chính trị Hamas Ismail Haniyeh để thảo luận về những diễn biến gần đây liên quan đến các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận con tin, phóng viên Barak Ravid của Axios cho biết trong một bài đăng trên X, dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.Axios trước đó đã đưa tin rằng Hoa Kỳ đã đưa ra ngôn ngữ mới cho Điều 8 của thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas. Các nguồn tin tóm tắt về vấn đề này nói với hãng truyền thông rằng Hamas muốn các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong quá trình thực hiện giai đoạn đầu tiên chỉ tập trung vào việc trao đổi tù nhân Palestine và con tin Israel. Đồng thời, Israel khẳng định giai đoạn này cũng nên bao gồm các cuộc thảo luận về phi quân sự hóa Gaza.⦿ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz đáp lại cảnh báo của Iran về "chiến tranh xóa sổ" nếu Israel phát động cuộc chiến toàn diện chống lại Hezbollah, nhấn mạnh rằng "một chế độ đe dọa hủy diệt xứng đáng bị tiêu diệt." Trong một bài đăng trên X, Katz nhấn mạnh rằng nếu nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn "không ngừng bắn và rút khỏi miền nam Lebanon, chúng tôi sẽ hành động chống lại nó bằng toàn lực cho đến khi an ninh được khôi phục và người dân có thể quay trở lại." nhà của họ." Trước đó, phái đoàn Iran tại LHQ cho biết "tất cả Mặt trận Kháng chiến" sẵn sàng hỗ trợ Hezbollah nếu Israel bắt đầu cuộc chiến tổng lực chống lại Lebanon.⦿ ---- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Israel Katz cảm ơn chính quyền Serbia đã ngăn chặn cuộc tấn công vào đại sứ quán Israel ở Belgrade. Ông bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ và hợp tác của họ sau vụ một cảnh sát người Serbia bị thương. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết cảnh sát này đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Belgrade và phẫu thuật thành công.Bộ trưởng Nội vụ Serbia Ivica Dacic cho biết, chính quyền Serbia đã thực hiện một số vụ bắt giữ nhằm phòng ngừa và tăng cường an ninh ở Belgrade sau vụ tấn công vào đại sứ quán Israel ở thủ đô của quốc gia này, hiện đang được điều tra. Hôm thứ Bảy, một cá nhân không rõ danh tính đã bắn một cảnh sát bảo vệ đại sứ quán bằng cung tên, khiến anh bị thương ở cổ. Viên cảnh sát đã bắn chết kẻ tấn công. Serbia cho rằng vụ tấn công có thể liên quan đến các cá nhân có liên quan đến phong trào Wahhabi, một nhánh Hồi giáo bảo thủ phổ biến ở Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng nhiều thông tin hơn sẽ được cung cấp khi cuộc điều tra diễn ra.⦿ ---- London: Nam diễn viên Anh quốc nổi tiếng Benedict Wong (sinh tại Anh, có bạ mẹ là người gốc Hoa) đã gây chú ý khi góp giọng cho phong trào “Tiếng nói cho Gaza”. Tài khoản Instagram nổi tiếng hiện nay đã chia sẻ một đoạn video sâu sắc ghi lại cảnh Wong đọc bức thư chân thành do một bác sĩ người Palestine viết vào tháng 4/2024.Trong bức thư đầy cảm xúc, bác sĩ mô tả tình trạng tồi tệ ở Gaza, nơi những nguồn cung cấp thiết yếu như thực phẩm và nước uống đang khan hiếm trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Vị bác sĩ - cùng với những bậc cha mẹ khác đang liều mạng - nói về sự tuyệt vọng và bi kịch mà người dân Gaza phải đối mặt khi họ tìm kiếm những nhu cầu cơ bản trong bối cảnh liên tục bị bắn phá.“Chúng tôi đến đây sau khi nghe tin xe chở bột đến thành phố. Không có bột mì, thức ăn hay nước uống ở Gaza. Chúng tôi đang bị tấn công. Lần nào cũng có người chết và bị thương. Các cuộc ném bom vẫn tiếp tục, nhưng chúng tôi không thể sống thiếu bột mì để nuôi con mình.Chúng tôi đến đây mang theo tấm vải liệm trên tay. Chúng tôi đến lấy bột mì và chúng tôi có thể chết. Xe tăng bắn vào chúng tôi. Thế giới ở đâu? Họ mang bột mì đến và bắn vào chúng tôi. Đây là loại cuộc sống gì vậy? Chúng ta nên làm gì với số bột này? Tại sao họ lại bắn vào chúng tôi khi họ mang bột mì đến? Tôi để lại ba đứa con ở nhà. Tôi đã bị bắn ba lần. Hoặc tôi quay lại với bột mì, hoặc tôi không quay lại”.Trên X, một bản đăng lại video đã thu hút hơn 747,8 nghìn lượt xem và hơn 48.000 lượt thích. Trên Instagram, nó đã được xem hơn 2,4 triệu lần với gần 100.000 lượt thích.⦿ ---- Trung Quốc cài thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân vào nằm vùng từ niên thiếu tại Philippines, ra ứng cử Thị Trưởng. Một thượng nghị sĩ cho biết hôm thứ Sáu rằng sự trùng khớp giữa dấu vân tay của Alice Guo, Thị trường thị trấn Bamban, và của một phụ nữ Trung Quốc chứng tỏ rằng cô là một “người Philippines giả” và có một lỗ hổng trong hệ thống cho phép cô tranh cử vào cơ quan công quyền.Cục Điều tra Quốc gia (NBI) xác nhận rằng dấu vân tay của thị trưởng trùng khớp với dấu vân tay của Guo Hua Ping, người đến Philippines khi còn là một thiếu niên bằng hộ chiếu Trung Quốc, theo Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros cho biết hôm thứ Năm. TNS Hontiveros nói: “Điều đó có nghĩa chúng là dấu vân tay của cùng một người. Điều này xác nhận những gì tôi đã nghi ngờ bấy lâu nay. Thị trưởng Alice là một người Philippines giả mạo — hay tôi nên nói là Guo Hua Ping. Cô là công dân Trung Quốc giả dạng [một] công dân Philippines để tạo thế lực nước ngoài giựt dây."Guo khẳng định cô là người Philippines. Cô phủ nhận rằng mình là gián điệp Trung Quốc hoặc bị cáo buộc có liên quan đến các POGO (kinh doanh tội phạm của người gốc Hoa) bất hợp pháp: "Tôi là người Philippines, tôi yêu đất nước của mình."Luật sư Stephen David của Guo đưa ra tuyên bố, cho biết "còn quá sớm để bình luận về vấn đề này" vì họ vẫn chưa kiểm tra các tài liệu và nhân chứng. Chúng tôi chỉ có thể làm điều này trong diễn đàn thích hợp. Dù sao đi nữa, dự kiến những tài liệu này sẽ được sử dụng trong môi trường pháp lý. Sau đó, đó là lúc chúng tôi có thể bình luận về vấn đề này”.⦿ ---- Warren Buffett đã quyên tặng từ thiện 5,3 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway cho Quỹ Bill & Melinda Gates và 4 tổ chức từ thiện gia đình, khoản quyên tặng hàng năm lớn nhất của ông kể từ khi ông bắt đầu thực hiện chúng vào năm 2006. Khoản quyên tặng của Buffett đã nâng tổng số tiền quyên tặng của ông cho các tổ chức từ thiện lên khoảng 57 tỷ USD, bao gồm cả các tổ chức từ thiện của gia đình trong hai tháng 11 vừa qua.Khoản quyên góp mới nhất, được công bố vào thứ Sáu, bao gồm khoảng 13 triệu cổ phiếu loại B của Berkshire. Buffett đã quyên góp 9,93 triệu cổ phiếu cho Quỹ Gates và tổng cộng đã quyên góp tổng cộng hơn 43 tỷ USD cổ phiếu Berkshire. Ông cũng quyên góp 993.035 cổ phiếu cho Quỹ Susan Thompson Buffett, được đặt theo tên người vợ đầu quá cố của ông, và 695.122 cổ phiếu cho mỗi tổ chức trong số ba tổ chức từ thiện do các con ông là Howard, Susan và Peter lãnh đạo: Quỹ Howard G. Buffett, Quỹ Sherwood và Quỹ NoVo.Buffett, 93 tuổi, có kế hoạch cho đi hơn 99% tài sản mà ông đã xây dựng tại Berkshire, có trụ sở tại Omaha, Nebraska, nơi ông điều hành từ năm 1965, và các con của ông là những người thực thi di chúc của ông. Berkshire là tập đoàn trị giá khoảng 880 tỷ USD, sở hữu hàng chục doanh nghiệp bao gồm đường sắt BNSF, bảo hiểm ô tô Geico và các cổ phiếu như Apple.Buffett vẫn sở hữu 14,5% số cổ phiếu đang lưu hành của Berkshire, theo hồ sơ pháp lý hôm thứ Sáu cho thấy, mặc dù ông đã cho đi hơn một nửa số cổ phiếu của mình kể từ năm 2006. Theo tạp chí Forbes, khối tài sản trị giá 128,4 tỷ USD của ông khiến ông trở thành người giàu thứ 10 thế giới. Trong một tuyên bố, Buffett cho biết tài sản của ông trị giá khoảng 44 tỷ USD khi các khoản quyên góp bắt đầu. Buffett, Bill Gates và Melinda French Gates cũng đi tiên phong trong Cam kết cho đi (Giving Pledge), trong đó 245 người như Sam Altman của OpenAI, Michael Bloomberg, Carl Icahn, Elon Musk và Mark Zuckerberg đã cam kết ít nhất một nửa tài sản của họ cho hoạt động từ thiện.⦿ ---- Nhà bán lẻ thời trang Uniqlo dường như đang nắm giữ vai trò là tủ quần áo mặc định của nam giới Singapore và đã tung ra một bảng màu độc quyền của Singapore cho những chiếc áo Airism nhẹ mà họ đang xây dựng thương hiệu là “đồng phục SG”. Ba màu mới độc quyền của Singapore cho áo sơ mi nửa tay cỡ lớn – cam, đỏ và xanh đậm – đã có mặt tại các cửa hàng và trực tuyến từ ngày 10 tháng 6. Biển hiệu phía trên ghi rõ: “Đồng phục SG”.Đây không phải là lần đầu tiên Uniqlo tập trung vào Singapore. Vào tháng 3, nó hợp tác với Ban Thư viện Quốc gia để ra mắt các thiết kế áo phông độc quyền lấy cảm hứng từ văn học Singapore. Với 31 cửa hàng trên khắp đảo quốc, Singapore là thị trường có mật độ cửa hàng Uniqlo bình quân đầu người cao nhất bên ngoài Nhật Bản, vượt qua các thị trường khác như Hong Kong và Đài Loan. Cứ 180.000 người ở Singapore thì có khoảng một cửa tiệm bán tarng phục Uniqlo, so với cứ 155.000 người ở Nhật Bản thì có một cửa tiệm và cứ 220.000 người ở Hồng Kông thì có một cửa hàng.⦿ ---- Có một đội quân gồm các vận động viên không được bảo trợ đang thu hút sự chú ý tại Cuộc thi Olympic Điền kinh Hoa Kỳ 2024, mặc trang phục toàn màu đen, không có logo. Có 35 vận động viên được hỗ trợ bởi Dự án không được tài trợ (Unsponsored Project) của công ty may mặc Bandit Running, một nỗ lực thách thức mô hình tài trợ tiêu chuẩn dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và thúc đẩy các đối thủ cạnh tranh mới nổi.Các vận động viên điền kinh không được tài trợ thường mua trang phục của riêng họ mang biểu tượng của các thương hiệu lớn, cung cấp quảng cáo miễn phí cho các công ty một cách hiệu quả. Thay vào đó, Bandit Running cung cấp cho các vận động viên Olympic những bộ quần áo và đồ khởi động toàn màu đen - cùng với các hợp đồng chứng thực ngắn hạn.Người đồng sáng lập Bandit, Tim West, cho biết công ty đang đưa ra ít nhất 35 ưu đãi kéo dài hai tuần cho những vận động viên chạy không được tài trợ tại các cuộc thử nghiệm, một cánh cửa giúp vận động viên Olympic Hoa Kỳ bước vào các trận đấu kéo dài bốn năm. Các giao dịch bao gồm quần áo không có thương hiệu, nền tảng và tiền mặt để trang trải chi phí. Năm ngoái, Bandit hợp tác với 9 vận động viên. West cho biết, các thỏa thuận của Bandit có một điều khoản giải phóng tích hợp, cho phép các vận động viên nhận được lời đề nghị tài trợ truyền thống nhận được lời đề nghị tài trợ truyền thống trong quá trình thử nghiệm.⦿ ---- Theo Visual Capitalist, tại 10 tiểu bang đắt đỏ nhất nước Mỹ, bạn cần phải kiếm được sáu con số để "sống thoải mái". Trang web định nghĩa thuật ngữ này là số tiền mà một cá nhân phải kiếm được để trang trải cái mà họ gọi là "ngân sách 50/30/20" - nghĩa là 50% cho các nhu cầu thiết yếu như nhà ở và tiện ích, 30% cho chi tiêu tùy ý và 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư. Dưới đây là 10 tiểu bang đắt đỏ nhất và rẻ nhất cũng như số tiền bạn cần hàng năm cho lối sống thoải mái đó:Những tiểu bang đắt đỏ nhất:1. Massachusetts; $116,0222. Hawaii; $113,6933. California; $113,6514. New York; $111,7385. Washington state; $106,4966. Colorado; $103,2937. New Jersey; $103,0028. Maryland; $102,9189. Oregon; $101,08810. Rhode Island; $100,838Những tiểu bang giá rẻ nhất:41. Iowa $83,36642. Mississippi $82,74243. Louisiana $82,45144. South Dakota $81,45345. Ohio $80,70446. Kentucky $80,70447. North Dakota $80,53848. Oklahoma $80,41349. Arkansas $79,45650. West Virginia $78,790⦿ ---- Xin tăng giá bảo hiểm nhà: đó là yêu cầu từ State Farm, đã yêu cầu Bộ Bảo hiểm California cho tăng 30% đối với chủ sở hữu nhà và tăng 52% đối với người thuê nhà. Giá bảo hiểm tiếp tục tăng trong tiểu bang, ngay cả khi một số người mất bảo hiểm mặc dù đã cố gắng giữ cho các khu vực an toàn hơn trước trận cháy rừng.Thượng nghị sĩ Steve Glazer, người đại diện cho các khu vực của quận Alameda và Contra Costa, thừa nhận rằng cử tri gặp khó khăn nhưng vẫn kêu gọi họ mua bảo hiểm nếu có thể. Glazer nói: “Không ai thích trả nhiều tiền hơn cho bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến bảo hiểm, nhưng sự đánh đổi là chi phí so với tính sẵn có”.Nếu được chấp thuận, như thế sẽ là mức tăng lớn nhất của State Farm trong bảy năm qua. Công ty cho biết trong một tuyên bố: “Việc thay đổi tỷ giá được thúc đẩy bởi chi phí và rủi ro gia tăng và là điều cần thiết để State Farm General thực hiện những lời hứa mà công ty đưa ra hàng ngày với khách hàng của mình”.⦿ ---- Một cộng đồng Bắc California gần 30.000 cư dân sẽ trở thành thành phố mới nhất của California. Mountain House ở Quận San Joaquin sẽ có quy chế thành phố vào ngày 1 tháng 7, vài tháng sau khi cử tri thể hiện sự ủng hộ áp đảo đối với thành phố. Mountain House nằm ở phía tây nam của quận, cách Stockton khoảng 30 dặm về phía tây nam và cách Oakland 50 dặm về phía đông.Để kỷ niệm thành phố, Mountain House thông báo các quan chức đang tổ chức một buổi lễ tưởng niệm như một phần của lễ kỷ niệm ngày 4 tháng Bảy. Mountain House là thành phố thứ tám của Quận San Joaquin và là thành phố thứ 483 của California, đồng thời là thành phố mới nhất của tiểu bang kể từ năm 2011. Nó có khoảng 10.000 cử tri đã đăng ký và là một cộng đồng đang phát triển với khoảng 28.000 cư dân.⦿ ---- Quận Los Angeles: Ít nhất một người bị thương khi tài xế chiếc Toyota Prius đâm vào tiệm tạp hóa 7-Eleven ở Arcadia. Chiếc xe đã nằm hoàn toàn bên trong cửa hàng trong vụ tai nạn vào khoảng 10:30 giờ tối thứ Sáu. gần đại lộ Baldwin và Fairview trong cộng đồng Thung lũng San Gabriel Valley.Video cho thấy chiếc Prius bên trong cửa hàng với những mảnh kính vỡ từ lối vào phía trước bị hư hỏng nằm rải rác trên mặt đất. Thực phẩm và hàng hóa khác vương vãi khắp cửa hàng. Có 4 người bị thương từ nhẹ đến trung bình trong vụ va chạm. Vào thời điểm đó, cả 4 người bị thương đều đang ở trong cửa hàng. Người lái xe, một người đàn ông Arcadia 53 tuổi, đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu. Tên của ông còn giữ kín.⦿ ---- Canada: Ra khỏi xe cứu thương là bước vào bệnh viện. Đó là hành trình được hàng nghìn bệnh nhân trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của B.C. thực hiện hàng ngày. Đó cũng là con đường đáng kinh ngạc của hai bác sĩ mới nhất của tỉnh. Marco Law vàđều tốt nghiệp trường y vào tháng 5 và lấy bằng bác sĩ y khoa. Bằng cách nào đó, cả hai người đều đã hoàn thành được nhiệm vụ vốn đã khó khăn đó khi làm nhân viên y tế ở B.C. Dịch vụ xe cứu thương.“Việc này dễ dàng hơn nhiều so với những gì mọi người mong đợi,” Nguyễn, người bắt đầu hành nghề nội trú khoa gây mê ở Victoria vào tháng tới, cho biết. "Tôi thấy rằng khi còn học ở trường y, hai năm đầu tiên khá là lâm sàng nên chúng tôi sẽ học được rất nhiều điều từ các bài giảng và slide... nhưng công việc với tư cách là một nhân viên y tế đã cho tôi bối cảnh về những gì chúng tôi đã học trên lớp, vì vậy đó là điều tuyệt vời, gần giống như vừa học vừa làm vậy."Cả hai người đàn ông đều kể rằng khoảng thời gian ngồi phía sau xe cứu thương đã giúp họ chuyển từ nhân viên y tế sang bác sĩ. Nguyễn nói thêm rằng kinh nghiệm đã giúp anh chọn chuyên môn của mình là bác sĩ gây mê - nơi anh sẽ phải xây dựng mối quan hệ tin cậy với các cá nhân trải qua phẫu thuật.⦿ ---- Virginia: Theo Sở Cảnh sát Thành phố Fairfax, một khách hàng rời khỏi tiệm rửa xe Flagship Carwash đã tông một chiếc xe và tông vào ba nhân viên ở Fairfax, Virginia, khiến một người thiệt mạng vào sáng thứ Bảy. Cảnh sát cho biết họ đã đến bãi đậu xe của Flagship Carwash tại 10874 Fairfax Boulevard vì một vụ tai nạn xe. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy ba nhân viên của tiệm rửa xe bị thương – một trong số họ, sau này được xác định là, 62 tuổi, đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cô Nguyễn được đưa đến Bệnh viện Fairfax, nơi cô qua đời sau đó.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Chính Phủ. Theo Cục Thống kê TPHCM, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những diến biến phức tạp, thuận lợi và khó khăn đan xen, kinh tế Thành phố ghi nhận những dấu hiệu hồi phục tích cực khi GRDP 6 tháng năm 2024 ước tăng 6,46% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,6% (cao nhất trong 3 năm gần đây); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 10%; tổng thu ngân sách tăng 16% so với cùng kỳ.⦿ ---- HỎI 1: Hai phe ủng hộ Trump, Biden đồng ý một điểm: 65% người ủng hộ Trump mong đợi sex trong buổi hẹn hò đầu tiên, chỉ 58% người ủng hộ Biden muốn tương tự?ĐÁP 2: Đúng thế. Phần lớn những người ủng hộ Biden và Trump ít nhất có thể đồng ý về một điều: quan hệ tình dục trong buổi hẹn hò đầu tiên. Một nghiên cứu mới với gần 1.000 người Mỹ cho thấy 65% người ủng hộ Trump mong đợi quan hệ tình dục trong buổi hẹn hò đầu tiên, trong khi 58% những người ủng hộ Biden muốn thữ nghiệm như thế.Cuộc thăm dò do công ty nghiên cứu sức khỏe Innerbody có trụ sở tại California thực hiện cũng cho thấy 57% đảng viên Đảng Cộng hòa muốn quan hệ tình dục ngay lập tức, trong khi 52% đảng viên Đảng Dân chủ cũng có ý kiến như thế. Nghiên cứu trên 972 người cho thấy 6 trong số 10 người không thuộc đảng Dân chủ sẽ chia tay với đối tác của họ nếu họ bỏ phiếu cho Joe Biden.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bằng cử nhân còn xứng đáng với công sức, thời gian và tiền một sinh viên bỏ ra không: 29% nói không?ĐÁP 2: Đúng thế. Bằng cử nhân có xứng đáng với thời gian và tiền bạc không: 29% người Mỹ tin rằng học đại học không đáng giá. Theo một cuộc khảo sát mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, 49% nói rằng việc có bằng đại học 4 năm ngày nay ít quan trọng hơn đối với một công việc lương cao so với 20 năm trước. Đối với ba người chăm chỉ ở Coastal Empire, trường đại học không dành cho họ. Họ vẫn có tất cả những kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình. Mỗi người trong số họ nói rằng họ được đào tạo trong khi làm việc. Riley Smith là một người thợ học việc. Trong khi theo học một khóa học kéo dài 8 tuần để làm công việc này, anh ấy nói rằng anh ấy đã học được nhiều điều nhất khi thực hành công việc.Chi tiết: