Tổng Quản Trị Lương Năm 2017 Cao Nhất là ở Georgia

NEW YORK -- Chức vụ Tổng Quản Trị -- viết tắt là CEO -- thường là người lãnh lương cao nhất trong một công ty.Tiểu bang nào tại Hoa Kỳ có các Tổng Quản Trị lãnh lương cao nhất Hoa Kỳ trong năm 2017?Không phải tại California đâu.Câu trả lời là tiểu bang Georgia, nơi này Frank J. Bisignano (CEO của công ty First Data) lãnh lương 102.2 triệu đôla trong năm 2017.Bản khảo sát sau đây do AP và Equilar thực hiện để xem trong các công ty niêm yết trên thị trường có CEO nào lương cao nhất.Baả khaả sát dựa vaà báo cáo của các công ty trình lên liên bang từ ngày 1/2/2018 tới 30/4/2018.Nói là lương nhưng cũng có thêm tiền thưởng, tiền cổ phiếu...Nơi đây liệt kê các tiểu bang Hoa Kỳ, với tên CEO và công ty và lương cao nhất trong tiểu bang đó năm 2017.-- Alabama: OB Grayson Hall Jr., Regions Financial; $9.4 triệu đôla.-- Arkansas: C. Douglas McMillon, Walmart; $22.8 triệu đôla.-- Arizona: Richard C. Adkerson, Freeport-McMoRan; $16.2 triệu đôla.-- California: Michael Rapino, Live Nation Entertainment; $70.6 triệu đôla.-- Colorado: Gregory B. Maffei, Liberty Media & Qurate Retail Group; $67.6 triệu đôla.-- Connecticut: Mark T. Bertolini, Aetna; $18.7 triệu đôla.-- Washington, DC: Thomas P. Joyce, Danaher; $14.8 triệu đôla.-- Delaware: Herve Hoppenot, Incyte; $16.1 triệu đôla.-- Florida: Brian D. Jellison, Roper Technologies; $29.2 triệu đôla.-- Georgia: Frank J. Bisignano, First Data; $102.2 triệu đôla.-- Hawaii: Constance H. Lau, Hawaiian Electric Industries; $5.4 triệu đôla.-- Iowa: Daniel J. Houston, Principal Financial Group; $9.4 triệu đôla.-- Idaho: Thomas K. Corrick , Boise Cascade; $4.1 triệu đôla.-- Illinois: Debra A. Cafaro, Ventas; $25.3 triệu đôla.-- Indiana: N. Thomas Linebarger, Cummins; $13.2 triệu đôla.-- Kansas: Michael J. Brown, Euronet Worldwide; $3.9 triệu đôla.-- Kentucky: Scott L. Thompson, Tempur Sealy International; $18 triệu đôla.-- Louisiana: Glen F. Post III, CenturyLink; $14.3 triệu đôla. (Post retired at the company's annual meeting this month)-- Michigan: Mary T. Barra, General Motors; $21.9 triệu đôla.-- Minnesota: James M. Cracchiolo, Ameriprise Financial; $22.4 triệu đôla.-- Massachusetts: Stephen Kaufer, TripAdvisor; $43.2 triệu đôla.-- Maryland: David M. Zaslav, Discovery Communications; $42.2 triệu đôla.-- Maine: Melissa D. Smith, WEX; $10.8 triệu đôla.-- Missouri: Michael F. Neidorff, Centene; $25.3 triệu đôla.-- Mississippi: Joe F. Sanderson Jr., Sanderson Farms; $6.6 triệu đôla.-- North Carolina: Brian T. Moynihan, Bank of America; $21.4 triệu đôla.-- North Dakota: David L. Goodin, MDU Resources Group; $3.7 triệu đôla.-- Nebraska: Lance M. Fritz, Union Pacific; $11.3 triệu đôla.-- New Hampshire: Timothy McGrath, PC Connection; $1.6 triệu đôla.-- New Jersey: Alex Gorsky, Johnson & Johnson; $23 triệu đôla.-- New Mexico: Patricia K. Collawn, PNM Resources; $4.4 triệu đôla.-- Nevada: Stephen A. Wynn, Wynn Resorts; $34.5 triệu đôla. (Wynn left the CEO position in February)-- New York: Leslie Moonves, CBS; $68.4 triệu đôla.-- Ohio: W. Nicholas Howley, TransDigm Group; $61 triệu đôla.-- Oklahoma: Robert D. Lawler, Chesapeake Energy; $14.9 triệu đôla.-- Oregon: Bryan B. DeBoer, Lithia Motors; $5.9 triệu đôla.-- Pennsylvania: Brian L. Roberts, Comcast; $32.5 triệu đôla.-- Rhode Island: Scott C. Donnelly, Textron; $13.1 triệu đôla.-- South Carolina: John D. Williams, Domtar; $7 triệu đôla.-- South Dakota: David R. Emery, Black Hills; $3.4 triệu đôla.-- Tennessee: Mark J. Costa, Eastman Chemical; $14 triệu đôla.-- Texas: Randall L. Stephenson, AT&T; $25.6 triệu đôla.-- Utah: Harris H. Simmons, Zions; $3.2 triệu đôla.-- Virginia: Phebe N. Novakovic, General Dynamics; $21.2 triệu đôla.-- Washington: John J. Legere, T-Mobile US; $23.6 triệu đôla.-- Wisconsin: Jonas Prising, ManpowerGroup Inc.; $12 triệu đôla.