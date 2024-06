- New Mexico: cháy rừng, nhiều ngàn người phải di tản, nhiều công trình kiến trúc bị thiêu rụi - TT Biden công bố lộ trình bảo vệ, nhập tịch cho nửa triệu người nhập cư lậu có chồng/vợ là công dân Mỹ - TT Biden cảnh báo về cơ nguy Trump bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa Tối cao tương lai - DB/TB Ryan Mackenzie (ngôi sao Cộng Hòa từ Pennsylvania) khi lên mạng gạ gẫm kiếm tình nhân, đã khai tuổi giảm 8 năm.

New Mexico: cháy rừng, hai thị trấn di tản, nhiều công trình kiến trúc bị thiêu rụi (Photo: YT)

.

- TT Biden công bố lộ trình bảo vệ, nhập tịch cho nửa triệu người nhập cư lậu có chồng/vợ là công dân Mỹ

- TT Biden cảnh báo về cơ nguy Trump bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa Tối cao tương lai

- DB/TB Ryan Mackenzie (ngôi sao Cộng Hòa từ Pennsylvania) khi lên mạng gạ gẫm kiếm tình nhân, đã khai tuổi giảm 8 năm.

- Biden hơn Trump sát nút điểm ở 2 tiểu bang chiến trường Michigan và Wisconsin

- Trump có thể thua ở Wisconsin vì lỡ lời chỉ trích thành phố Milwaukee là kinh khủng

- Trump hứa ngừng đánh thuế tiền boa (tiền tip) sẽ làm Mỹ mất 250 tỷ USD trong 10 năm.

- Oregon: 1 y tá trộm thuốc fentanyl (thuốc phiện giảm đau), thay bằng nước lã, làm hại 44 bệnh nhân, trong đó 16 người đã chết

- Gaza: 37.372 người chết, và 85.452 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10.

- Israel: ít nhất "hàng chục con tin chắc chắn còn sống. Chúng tôi không thể để họ ở đó lâu, họ sẽ chết...”

- Putin phê chuẩn dự thảo Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc Hàn. Hôm nay, Putin thăm Bắc Hàn.

- Biên giới Đại Hàn: mìn nổ, một số binh sĩ Bắc Hàn xâm nhập làm rào đã bị thương hoặc thiệt mạng

- Putin ca ngợi Bắc Hàn đã ủng hộ Nga xâm chiếm Ukraine

- Lính duyên phòng Hy Lạp trói tay, quăng người tỵ nạn ra giữa biển, cho chết chìm.

- Biển Đông: Mỹ, Canada, Nhật và Philippines tập trận hải chiến liên hợp 2 ngày tại Biển Đông

- Thành phố hạnh phúc nhất thế giới: Aarhus (Đan Mạch), Zurich (Thụy Sĩ). Hạnh phúc nhất Mỹ là: Minneapolis, Boston, Baltimore và Thủ đô DC.

- Trung bình khách hàng phải trả 760 USD/tháng cho khoản vay mua xe hơi, giảm từ mức cao 795 USD vào tháng 12/2022

- Quận Los Angeles: Một cố vấn đầu tư gian lận đã bị bắt sau gần ba năm lẩn trốn.

- Quận Los Angeles: Học sinh trong Học khu L.A. có thể bị “cấm” sử dụng điện thoại di động trong suốt ngày học

- Quận Cam: Một lá cờ LGBTQ Pride đã bị xé và kéo xuống phía trước nhà của một cặp LGBTQ

- Quận Cam: Một tên cướp có vũ trang đã trốn thoát sau khi giựt 1 túi xách của một đặc vụ trong nhóm cận vệ Biden

- TIN VN. Rút ruột... Vụ gần 20 tấn cà phê, hồ tiêu xuất khẩu bị thiếu hụt: Phối hợp điều tra, làm rõ.

- TIN VN. Trụ trì chùa Ba Vàng: Không dự khóa tu, không sám hối thì sẽ phải lấy nhiều đời chồng do quả báo.

- HỎI 1: Dân Palestine: 66% ủng hộ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, và 96% nói không hể có chuyện quân Hamas bạo hành với thường dân Israel, 73% nói Hamas đã đúng khi tấn công ngày 7/10? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Thể dục ngoài trời có lợi cho sức khỏe hơn thể dục trong phòng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-18/6/2024) ⦿ ---- Một y tá ở Oregon bị cáo buộc đã thay thế fentanyl (thuốc giảm đau) đã kê đơn cho bệnh nhân bằng nước máy không vô trùng, truyền cho họ qua đường truyền tĩnh mạch. Trong số 44 bệnh nhân mà chính quyền cho biết đã bị tổn hại bởi hành động bị cáo buộc của Dani Marie Schofield, có 16 người đã chết — hầu hết khi vẫn đang nằm viện, nhưng một số sau khi xuất viện, theo báo Oregon Live đưa tin.

.

Tất cả các bệnh nhân liên quan đều dễ bị tổn thương khi việc chuyển đổi được cho là diễn ra và đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm Y tế Asante Rogue Regional Medical Center ở Medford. Schofield, 36 tuổi, hôm thứ Sáu đã không nhận tội 44 tội tấn công cấp độ hai.

.

Vào tháng 12/2023, sau khi nhận thấy số ca nhiễm trùng trong bệnh viện tăng đột biến—gây ra khi vi trùng xâm nhập qua đường trung tâm dùng để quản lý thuốc—các quan chức bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát về mối lo ngại của họ rằng ai đó đã "chuyển hướng" fentanyl và gây ra nhiễm trùng từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023.

.

Các công tố viên cho biết Schofield, người đã ngừng làm việc tại bệnh viện vào tháng 7/2023, đã lấy trộm fentanyl (một loại thuốc phiện được kê cho bệnh nhân để giảm đau) để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình. Cô không bị truy tố tội giết người, ngộ sát hoặc giết người do cẩu thả vì các nhà điều tra không thể xác nhận bệnh nhân nhiễm trùng đã gây ra cái chết của họ. Schofield cũng là mục tiêu của vụ kiện dân sự từ tài sản của một người đàn ông qua đời tại bệnh viện vào tháng 1/2022.

.

⦿ ---- New Mexico cháy lớn... Các quan chức cho biết, hai đám cháy bùng phát nhanh đang phựt lửa khu bảo tồn bộ lạc phía nam New Mexico và tập trung vào một ngôi làng “giống như một chiếc kẹp”, khiến hàng ngàn cư dân phải sơ tán. Một bức tường khói bao trùm bầu trời làng Ruidoso vào tối thứ Hai khi một dòng xe hơi phóng ra khỏi cộng đồng. Người phát ngôn của Sở Lâm nghiệp New Mexico, George Ducker, nói với CNN: Ước tính khoảng 5.000 cư dân đã được lệnh di tản khỏi khu vực làng do đám cháy South Fork đang đến gần.

.

Ducker cho biết, trận cháy South Fork Fire bùng phát vào sáng thứ Hai trên vùng đất của bộ lạc Mescalero Apache và đã bùng nổ trên diện tích ít nhất 3.000 mẫu Anh khi màn đêm buông xuống. Trận cháy thứ hai, Salt Fire, cũng đang bùng cháy trên vùng đất của bộ lạc phía nam Ruidoso và thiêu rụi 2.000 mẫu Anh. Theo bản cập nhật qua đêm từ Phòng Lâm nghiệp New Mexico, đám cháy South Fork đã thiêu rụi hơn 5.000 mẫu Anh và chưa được khống chế.

.

Cơ quan này nói: “Nhiều công trình kiến trúc đang bị đe dọa và (một số) chưa xác định được các công trình đã bị thiêu rụi.” Sở cũng lưu ý rằng đám cháy đang gia tăng nhanh chóng. Ducker nói, cả hai đám cháy đều hoạt động giống như “một chiếc kẹp và Ruidoso ở giữa”.

.

Bộ lạc cho biết lệnh sơ tán cũng được áp dụng tại các khu vực thuộc Khu bảo tồn người da đỏ Mescalero Apache, nằm ngay phía nam Ruidoso, bao gồm các khu vực Snow Springs, Fence Canyon, Whitetail, Chihuahua Well, Fantasy Lane, khu vực Summit và Đường Botella.

.

.

Cảnh sát tiểu bang New Mexico cho biết những người ứng cứu đầu tiên đang vật lộn với tình trạng mất điện thoại ở trung tâm liên lạc phía nam của cơ quan, có thể cản trở khả năng trả lời các cuộc gọi 911 của họ.

.

Thời tiết nóng đang gây nguy hiểm phía Tây Hoa Kỳ. Nhiều đám cháy đang bùng phát khắp miền Tây, bao gồm đám cháy rộng 15.000 mẫu Anh ở Quận Los Angeles ở Nam California và đám cháy ở Quận Sonoma ở Bắc California đã thiêu rụi hơn 1.000 mẫu Anh. Các đám cháy đã buộc phải sơ tán ở các khu vực xung quanh.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn dự thảo Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc Hàn do Bộ Ngoại giao đề xuất, theo sắc lệnh của Tổng thống Putin ban hành hôm thứ Ba cho thấy. Putin dự kiến ​​sẽ ký thỏa thuận trong chuyến thăm Bắc Hàn, nơi ông sẽ gặp nhà lãnh đạo đất nước Kim Jong-un. Chuyến đi này sẽ đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Putin tới Bắc Hàn kể từ năm 2000.

.

⦿ ---- Một số binh sĩ Bắc Hàn đã bị thương hoặc thiệt mạng do các vụ nổ mìn khi làm việc củng cố rào biên giới với Nam Hàn, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, dẫn lời Bộ tham mưu liên quân Nam Hàn. Các vụ nổ xảy ra tại Khu phi quân sự (DMZ), nơi quân đội Bắc Hàn đang tiến hành các hoạt động, bao gồm cả việc đặt mìn. Các lực lượng Bắc Hàn đôi khi triển khai hàng nghìn binh sĩ mỗi ngày, trong khi các quan chức quân sự Nam Hàn tuyên bố những hoạt động này có thể nhằm mục đích củng cố biên giới và ngăn chặn việc đào tẩu. Tin về thương vong được đưa ra sau khi quân đội Nam Hàn cho biết họ đã bắn cảnh cáo do cuộc xâm nhập biên giới lần thứ hai của Bắc Hàn chỉ trong vòng hai tuần.

.

⦿ ---- Sáng nay... Tổng thống Biden chính thức công bố một chương trình vào hôm nay, Thứ Ba để bảo vệ nửa triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ kết hôn với công dân Hoa Kỳ khỏi bị trục xuất và sẽ cung cấp lộ trình trở thành công dân Mỹ cho nhiều người trong số họ. NBC News đưa tin, những cặp vợ chồng không có giấy tờ hợp lệ đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như đã kết hôn ít nhất 10 năm, sẽ được cấp giấy phép lao động theo sắc lệnh hành pháp.

.

Theo báo Wall Street Journal, chương trình này được coi là một trong những sáng kiến ​​nhập cư lớn nhất trong nhiều thập niên. Một người ủng hộ nhập cư cho biết: “Đây là điều lớn nhất kể từ DACA”. DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) là chương trình riêng cho trẻ em di dân lậu vào Mỹ khi còn thơ ấu, do Tổng Thống Obama thiết lập năm 2012.

.

Sắc lệnh mới của Biden cho người hôn phối di dân lậu của công dân Mỹ sẽ cho nộp đơn sẽ bắt đầu vào cuối mùa hè 2024. Chương trình này sử dụng một điều khoản của luật nhập cư được gọi là tạm tha tại chỗ cho phép chính phủ tiếp nhận những người nhập cư một cách hợp pháp, hủy bỏ việc nhập cảnh bất hợp pháp của họ. Ngoài việc giúp người nhập cư dễ dàng nộp đơn xin thẻ xanh hơn, hành động này sẽ gây khó khăn cho việc quản lý dưới thời chính quyền Donald Trump. Theo quy định, một người vào Hoa Kỳ qua biên giới phía Nam và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ phải rời khỏi đất nước này trong 10 năm trước khi đủ điều kiện nhận thẻ xanh, theo WSJ.

.

⦿ ---- Một ngôi sao Cộng Hòa khi lên mạng gạ gẫm kiếm tình nhân, đã nói dối về tuổi. Theo Dân Biểu tiểu bang Pennsylvania, Ryan Mackenzie, một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng hòa, người hiện đang tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ với tư cách là một “người bảo thủ đã được chứng minh” ở Quận 7 của tiểu bang, đã nói dối về tuổi của mình trong hồ sơ hẹn hò bằng cách cạo sạch gần một thập niên, theo một bản tin mới trên tờ Daily Mail.

.

Mackenzie trong hồ sơ hẹn hò tuyên bố là 29 tuổi trong khi thực tế ông đã 37 tuổi, chênh lệch 8 năm. Hồ sơ kiếm bạn gái trên Tinder mà báo The Mail nhìn thấy được ghi là vào tháng 3/2020 và bao gồm tự mô tả về ông: “Luôn luôn vui vẻ! Hướng ngoại, vui tính và thích đi du lịch, trượt tuyết, thử những nhà hàng mới và đi uống nước với bạn bè.”

.

Ảnh chụp màn hình được The Mail chia sẻ cho thấy anh Mackenzie đã nhắn tin cho ít nhất một người phụ nữ: “Sống sót sau đại dịch?” Vào thời điểm đó, anh Mackenzie “chưa kết hôn cũng như chưa đính hôn” với người vợ hiện tại của mình, Chloe, theo người phát ngôn cho ban tranh cử của anh ấy nói với tờ báo lá cải của Anh. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai nhỏ, theo Mail. Người kế nhiệm chính trị - mẹ của ông là bà Milou Mackenzie, cũng là Cộng Hòa, hiện trong Hạ viện Pennsylvania.

.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden tối thứ Bảy cảnh báo về khả năng cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm hai thẩm phán Tòa án Tối cao mới nếu Trump đắc cử tổng thống vào tháng 11. “Tổng thống tiếp theo có thể sẽ có cơ hội đề cử 2 Thẩm phán Tòa Tối cao mới - thêm hai người nữa,” Biden nói tại một buổi gây quỹ tranh cử ở Los Angeles, đồng thời nói thêm rằng Trump đã bổ nhiệm hai thẩm phán “rất tiêu cực về quyền của cá nhân. Tôi nghĩ đó là một trong những phần đáng sợ nhất.”

.

Bình luận của Biden được đưa ra tại một buổi gây quỹ tranh cử ở Los Angeles, nơi ông xuất hiện cùng với cựu Tổng thống Barack Obama, các diễn viên George Clooney và Julia Roberts và diễn viên hài Jimmy Kimmel. Tại sự kiện gây quỹ, tổng thống đã tham gia thảo luận với Kimmel và Obama về một số vấn đề chính sách. Kimmel lưu ý rằng gần hai năm trước, các thẩm phán bảo thủ do Trump bổ nhiệm đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lật ngược vụ Roe kiện Wade, phán quyết mang tính bước ngoặt đảm bảo quyền hiến pháp được tiếp cận việc phá thai.

.

Kimmel nói: “Những mối đe dọa đối với quyền phá thai, quyền của phụ nữ, thậm chí đối với việc kiểm soát sinh đẻ và IVF (giúp thụ thai ống nghiệm) không còn nằm trong trí tưởng tượng tự do của chúng ta nữa. Chúng rất thực tế, và những quyết định này, những quyết định rất riêng tư, thân mật này, hiện đang được đưa ra bởi chín thẩm phán không được bầu chọn - một trong số họ đã treo ngược lá cờ của mình. Một trong những người khác lái xe vòng quanh với món quà trị giá 267.000 đô la trong các kỳ nghỉ.” Kimmel đề cập đến những tranh cãi xung quanh các thẩm phán Tòa án tối cao bảo thủ Samuel Alito và Clarence Thomas, những người đã bị giám sát chặt chẽ vì những chuyến đi chưa được tiết lộ trước đây do một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa đưa ra.

.

⦿ ---- Donald Trump đã mất vị trí dẫn đầu ở hai tiểu bang chiến trường quan trọng, chưa đầy 5 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Các cuộc thăm dò cho đến nay đã chỉ ra rằng kết quả của cuộc tái đấu giành Bạch Ốc năm 2020 sẽ rất sít sao, với việc Biden-Trump sát nút về mặt thống kê hoặc chỉ dẫn đầu trong một số cuộc khảo sát. Tuy nhiên, theo công cụ theo dõi VoteHub, nơi tổng hợp mức trung bình các cuộc thăm dò của những người thăm dò được đánh giá cao với xếp hạng "A" hoặc "B" trong 28 ngày qua, Trump thua điểm Biden ở Michigan và Wisconsin lần đầu tiên trong thời gian này.

.

Vào tháng 3, Biden thua Trump với -3,7 điểm phần trăm ở Michigan, theo công cụ theo dõi phiếu bầu cho thấy. Nhưng sau khi thu hẹp khoảng cách xuống còn 0,7% vào tháng 4, Biden đã dẫn đầu vào tháng 5, dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa 1 điểm phần trăm. Con số này hiện đã giảm xuống mức dẫn đầu 0,8% tính đến tháng 6 nhưng vẫn là một khoảng cách hơn Trump.

.

Năm 2016, Trump chiếm Michigan, nhưng Biden đã lật nó trở lại màu xanh vào năm 2020. Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng ở tiểu bang này ở bảy trong tám cuộc tranh cử tổng thống gần đây nhất.

.

Trump dường như cũng đã mất đi sự ủng hộ ở Wisconsin. Vào cuối tháng 5, một cuộc khảo sát của Bloomberg/Morning Consult với 4.962 cử tri đã đăng ký ở 7 tiểu bang xung đột cho thấy Trump đang dẫn đầu ở bang này với tỷ lệ phiếu bầu là 47% đến 46%.

.

Nhưng theo VoteHub, Biden hiện dẫn trước Trump ở Wisconsin 0,2% điểm. Trump đã thu hút sự chỉ trích vào tuần trước khi Trump được cho là đã đưa ra những bình luận tiêu cực về Milwaukee, thành phố đông dân nhất của Wisconsin. Các chuyên gia cho rằng những bình luận này có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công của đảng Cộng hòa tại bang này.

.

⦿ ---- Theo các nhà phân tích, bình luận tiêu cực được cho là của Donald Trump về Milwaukee có thể khiến Trump mất tiểu bang Wisconsin. Nói chuyện với Newsweek, các chuyên gia chính trị đã đánh giá sự phân nhánh chính trị của các báo cáo cho rằng cựu tổng thống gọi Milwaukee (thành phố của Wisconsin) là "kinh hoàng khủng khiếp" (horrible) trong cuộc họp kín với các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Điện Capitol Hoa Kỳ hôm thứ Năm.

.

Cuộc gặp này là tiền thân của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, dự kiến diễn ra tại Milwaukee từ ngày 15 đến 18/7, nơi Trump dự kiến sẽ được chọn làm ứng cử viên của đảng. Theo Jake Sherman, người sáng lập nhật báo tin tức chính trị trực tuyến Punchbowl News, đảng Cộng hòa đã tấn công địa điểm tổ chức đại hội, nói rằng, "Milwaukee, nơi chúng tôi tổ chức đại hội, là một thành phố khủng khiếp."

.

⦿ ---- Theo một nhóm giám sát phi đảng phái, lời cam kết của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ngừng đánh thuế tiền boa (tiền tip) sẽ khiến chính phủ liên bang thiệt hại tới 250 tỷ USD trong 10 năm. Đề xuất - do Trump đưa ra lần đầu tiên chỉ hơn một tuần trước tại Nevada - sẽ tăng thâm thủng của quốc gia từ 150 tỷ USD lên 250 tỷ USD và có thể nhiều hơn nữa nếu nó gây ra sự thay đổi trong tổng số tiền bồi thường từ tiền lương sang tiền boa, theo Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm (CRFB) cho biết trong phân tích công bố hôm Chủ nhật.

.

Chủ tịch CRFB Maya MacGuineas nói với CBS MoneyWatch: “Bức tranh lớn rõ ràng là chúng ta có những thách thức tài chính lớn đối với bất kỳ ai là tổng thống tiếp theo, tuy nhiên chúng ta dường như đang thấy một số đề xuất sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt hơn.”

.

Biển Đông:

Việt Nam

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba báo cáo rằng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã lên tới 37.372, và 85.452 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Số người thiệt mạng tăng 25 người trong 24 giờ qua, với 80 người bị thương. Bộ nói thêm rằng xe cứu thương không thể tiếp cận nhiều nạn nhân vì họ nằm dưới đống đổ nát và trên đường.⦿ ---- Một nhà đàm phán Israel muốn giữ bí mật danh tính nói với AFP hôm thứ Hai rằng trong số các con tin vẫn bị Hamas giam giữ, ít nhất "hàng chục con tin chắc chắn còn sống". Ông lưu ý: “Chúng tôi không thể để họ ở đó lâu, họ sẽ chết”, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động quân sự của Israel không thể dừng lại cho đến khi tất cả họ được giải thoát. Sau khi giải cứu 4 con tin vào ngày 8 tháng 6, được biết, khoảng 116 người trong số những người bị bắt vào ngày 6 tháng 10 vẫn ở Gaza.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi sự ủng hộ của Bắc Hàn đối với các hành động quân sự của Nga ở Ukraine trong một bài viết đăng trên tờ Rodong Sinmun của Bắc Hàn. Trước chuyến thăm cấp nhà nước, Putin nhấn mạnh tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Nga và Bắc Hàn, nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử hơn 70 năm. Ông đánh giá cao sự ủng hộ của Bắc Hàn đối với các hoạt động của Nga và chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga.Putin cho rằng Mỹ "tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng khắc nghiệt và rõ ràng là không thể chấp nhận được", trong khi Bắc Hàn cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un "liên tục bày tỏ ý định giải quyết mọi khác biệt hiện có bằng biện pháp hòa bình". (Biện pháp hòa bình: xâm chiếm Ukraine...)⦿ ---- Lính duyên phòng Hy Lạp quăng người tỵ nạn ra giữa biển. Theo BBC, lính duyên phòng Hy Lạp đã gây ra cái chết của hàng chục người di cư bằng cách đẩy họ trở lại những chiếc thuyền bị rò rỉ hoặc thậm chí ném họ xuống biển. BBC đã xem xét 15 sự kiện từ năm 2020 đến năm 2023 khiến 43 người thiệt mạng và đã nói chuyện với một số ít người sống sót. Một người đàn ông Somalia cho biết ba người trong nhóm của anh đã chết sau khi họ đến đảo Chios và quân đội Hy Lạp đã giao họ cho duyên phòng. "Họ trói tay tôi, ném tôi giữa biển. Họ muốn tôi chết", anh nói. Người đàn ông cho biết anh đã cố gắng nổi trên mặt lưng cho đến khi được duyên phòng Thổ Nhĩ Kỳ vớt lên."Họ nghe thấy tất cả chúng tôi la hét nhưng họ vẫn bỏ rơi chúng tôi." BBC cho biết vụ việc gây thiệt hại lớn nhất về nhân mạng xảy ra sau khi động cơ trên chiếc thuyền chở 85 người di cư bị hỏng ngoài khơi bờ biển Rhodes. Một người đàn ông Syria cho biết họ đã gọi cho lính duyên phòng Hy Lạp, lực lượng này đã đưa họ đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ và đưa họ lên bè cứu sinh. Anh cho biết một ống nối trên bè cứu sinh của anh không được đóng đúng cách và ít nhất 8 thành viên trong nhóm của anh đã thiệt mạng, bao gồm cả các con của anh. “Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu chìm, họ đã nhìn thấy điều đó”, ông nói. "Họ nghe thấy tất cả chúng tôi la hét nhưng họ vẫn bỏ rơi chúng tôi."Theo luật Hy Lạp, những người di cư xin tị nạn được phép nộp đơn xin tỵ nạn của họ, BBC lưu ý. Nhưng một số người mà họ nói chuyện cho biết họ đã bị bắt trước khi có thể đến được trung tâm đăng ký tỵ nạn. Họ cho biết họ đã bị bắt bởi những người đàn ông không mặc đồng phục và nhiều người trong số họ đeo mặt nạ.⦿ ----Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Philippines đã tiến hành một cuộc tập trận hải chiến liên hợp kéo dài hai ngày tại vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông, theo Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trên trang web của mình hôm thứ Hai 17/6. Tập trận chung hải chiến này nhằm mục đích "ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không, tái khẳng định cam kết của bốn quốc gia trong việc tăng cường an ninh và ổn định khu vực".Nó có sự tham gia của 4 tàu chiến và một loạt cuộc diễn tập trên biển để kiểm tra và xác nhận khả năng tương tác giữa các học thuyết, chiến thuật, kỹ thuật và quy trình của lực lượng vũ trang. Hồi tháng 4, Philippines đã tiến hành hoạt động hàng hải chung với Nhật Bản, Australia và Mỹ. Philippines đã nương tựa các nước ủng hộ tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông để chống lại điều mà Manila coi là sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược. Brunei, Malaysia, Đài Loan vàcó các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau ở các phần của Biển Đông, tuyến đường vận chuyển hàng hóa trị giá 3 nghìn tỷ USD mỗi năm.⦿ ---- Thành phố hạnh phúc nhất: Các nhà nghiên cứu của Viện Chất lượng Cuộc sống (Institute for Quality of Life), một tổ chức có trụ sở tại London, gần đây đã công bố “Chỉ số Thành phố Hạnh phúc” (‘Happy City Index’) mới nhất trong số 250 thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Họ đã phân tích nhiều “chỉ số… liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và cảm giác hạnh phúc của cư dân tại đây”.Các thành phố cần phải có ít nhất 300.000 dân, mặc dù những thành phố “có thành tích khác biệt đáng kể so với những thành phố khác đã được thêm vào”, các nhà nghiên cứu giải thích. Tất cả đều được xếp hạng dựa trên năm lĩnh vực “có tác động trực tiếp đến hạnh phúc”: công dân, quản trị, môi trường, kinh tế và di chuyển.Trong các lĩnh vực đó có 24 hạng mục phụ, chẳng hạn như hệ thống giáo dục của thành phố và an toàn giao thông. Thay vì xếp hạng bằng số, tất cả 250 thành phố sau đó được xếp vào một trong ba nhóm: vàng, bạc hoặc đồng. Có tổng điểm cao nhất là Aarhus, Đan Mạch, vừa đánh bại Zurich, Thụy Sĩ.Nhóm 17 thành phố có điểm số cao nhất đều ở châu Âu, cụ thể là ở Đan Mạch, Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Áo và Iceland. Trong khi châu Âu thống trị nhóm vàng, bao gồm 37 thành phố, thì một thành phố của Mỹ lọt vào nhóm được thèm muốn: Minneapolis, Minnesota. Đạt điểm cao trong hạng mục kinh tế, Minneapolis đã sát nút vượt qua Basel, Thụy Sĩ.Tổng cộng có 10 thành phố của Hoa Kỳ lọt vào Chỉ số Thành phố Hạnh phúc. Boston, Baltimore và Thủ đô Quận Columbia được xếp hạng trong số các thành phố “bạc”. San Francisco, Thành phố Salt Lake City, Madison, Wisconsin, Pittsburgh, Rochester, Minnesota và Portland, Oregon, được xếp hạng trong số các thành phố ‘đồng’.⦿ ---- Các khoản thanh toán tiền mua xe hơi đã tăng vọt trong những năm gần đây do sự kết hợp giữa giá cao và lãi suất cao. Và giá có thể sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian nữa. Theo Moody's Analytics, tính đến tháng 5, trung bình khách hàng phải trả 760 USD/tháng cho khoản vay mua xe hơi. Mặc dù đó là mức giảm so với mức cao 795 USD vào tháng 12/2022 nhưng nó vẫn tăng khoảng 40% so với mức thanh toán trung bình 535 USD vào tháng 5/2019.Theo Edmunds, một trang web mua sắm xe hơi và nhà cung cấp dữ liệu ngành, gần như kỷ lục 17% chủ sở hữu xe đang trả hơn 1.000 USD/tháng. Mặc dù giảm nhẹ so với mức kỷ lục 17,9% trong quý 4 năm 2023 nhưng tỷ lệ này vẫn duy trì trên 17% trong một năm.

Charlie Chesbrough, nhà kinh tế cấp cao của Cox Automotive, công ty sở hữu Autotrader và Kelley Blue Book, cho biết: “Ý tưởng rằng bạn sẽ phải trả 700, hay 800 đô la/tháng trong sáu năm tới nghe có vẻ điên khùng đối với một tài sản đang mất giá.”

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một cố vấn đầu tư từ Quận Los Angeles, khách mời thường xuyên của CNBC, đã bị bắt sau gần ba năm lẩn trốn. James Arthur McDonald Jr., 52 tuổi, trước đây ở Arcadia, đã bị bắt vào cuối tuần qua tại Port Orchard, Washington. McDonald bị Bộ Tư Pháp xác định là Giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư của hai công ty ở khu vực L.A., Hercules Investments LLC, có trụ sở tại trung tâm thành phố và Index Strategy Advisors Inc., có trụ sở tại Redondo Beach.

.

McDonald đã trốn tránh pháp luật kể từ tháng 11/2021 khi ông không xuất hiện trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để làm chứng về cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư. Trước khi bỏ trốn, McDonald bị cáo buộc đã xóa tất cả tài khoản điện thoại và email của mình và nói với một người rằng anh ta dự định "biến mất", tài liệu buộc tội nêu rõ. Vào tháng 1/2020, anh bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố bảy tội danh bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và gian lận cố vấn đầu tư.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Học sinh trong Học khu Thống nhất Los Angeles có thể bị “cấm” sử dụng điện thoại di động trong suốt ngày học, trong khi các quan chức nhà trường xem xét chính sách cập nhật về điện thoại di động. Các quan chức trường học hiện đã sẵn sàng bỏ phiếu đồng ý với biện pháp này, do đó, cùng với các trường khác trên toàn quốc đã ban hành chính sách tương tự.

.

Những người ủng hộ lệnh cấm nói rằng nó sẽ dẫn đến ít bắt nạt hơn, giao tiếp có ý nghĩa hơn giữa bạn bè và người lớn và cải thiện việc học tập. Tuy nhiên, một số phụ huynh muốn con mình truy cập điện thoại di động vì lý do an toàn và liên lạc đã phản đối lệnh cấm được đề xuất, trong khi các quan chức nhà trường khác cho rằng lệnh cấm sẽ khó thực thi, theo L.A. Times.

.

Nếu nghị quyết được đề xuất nhận được phiếu “có”, lệnh cấm sẽ không có hiệu lực ngay lập tức. Thay vào đó, nhân viên sẽ được chỉ đạo “phát triển và trình bày trước công chúng” các chính sách cấm học sinh sử dụng điện thoại di động và nền tảng mạng xã hội trên toàn học khu trong cả ngày học.

.

Theo biện pháp này, các chính sách và việc thực hiện chúng sẽ được thông báo bằng các phương pháp thực hành tốt nhất từ “các chuyên gia, đối tác lao động, nhân viên, học sinh và phụ huynh”.

Các chính sách cập nhật sẽ có hiệu lực chậm nhất là quý 2 năm học 2024-2025.

.

Hiện tại, Học khu LAUSD đã có chính sách cấm sử dụng điện thoại di động trong giờ giảng trên lớp và hạn chế sử dụng mạng xã hội ở trường vì “mục đích giáo dục”. Tuy nhiên, sự thành công của chính sách hiện tại có thể khác nhau giữa các trường.

.

⦿ ---- Quận Cam: ABC7 đưa tin một lá cờ LGBTQ Pride đã bị xé rách và kéo xuống phía trước nhà của một cặp vợ chồng ở Anaheim. Vụ này được ghi lại trên camera chuông cửa thuộc sở hữu của Jake Nolan và bạn tình là Jon. Theo báo cáo, video cho thấy hai người đàn ông đang đi bộ bên ngoài ngôi nhà trên Phố Water St. vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy thì một trong số họ tiến về phía lá cờ Pride treo trước nhà của cặp đôi. Người đàn ông đã rút dao chém xuyên qua lá cờ trước khi xé nát lá cờ và nhổ bỏ cột cờ.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một tên cướp có vũ trang đã trốn thoát sau khi cướp một nhân viên Mật vụ Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ tháp tùng Tổng Thống Biden vào cuối tuần qua. Hung thủ đã giật một chiếc túi từ một đặc vụ không rõ danh tính vào khoảng 9h30 tối Thứ bảy, theo Sở cảnh sát Tustin cho biết. Người đặc vụ được cho là đã rút vũ khí cá nhân của mình và bắn tên giựt đồ, nhưng nghi phạm đã biến mất. Hiện chưa rõ liệu vụ nổ súng có gây thương tích hay không.

.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bỏ trốn trên chiếc Infiniti FX35 màu bạc đời 2004-2006 hoặc chiếc xe tương tự. Vụ cướp xảy ra vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden dừng chân ở California để xuất hiện tại các buổi gây quỹ, nơi Biden gặp cựu Tổng thống Barack Obama và những ngôi sao hạng A như George Clooney, Julia Roberts và Jimmy Kimmel. Cảnh sát cho biết: “Cảnh sát đã tìm thấy một số đồ đạc của nạn nhân trong khu vực và vụ việc vẫn đang được điều tra. Không có mối đe dọa nào đối với công chúng”.

.

⦿ ---- TIN VN. Rút ruột... Vụ gần 20 tấn cà phê, hồ tiêu xuất khẩu bị thiếu hụt: Phối hợp điều tra, làm rõ. Theo Báo Công an TPHCM. Ngày 18/6, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) phát thông báo liên quan đến vụ việc gần 20 tấn cà phê, hồ tiêu xuất khẩu bị thiếu hụt. Theo đó VPSA đã làm việc với một số doanh nghiệp liên quan và đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (gọi tắt là Tân Cảng Sài Gòn) về tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong quá trình xuất khẩu hồ tiêu và cà phê. Hiện đã có 5 thành viên của hiệp hội bị phản ánh về tình trạng mất cắp hồ tiêu và cà phê tại cảng Cát Lái. Bảng tổng hợp cho thấy khối lượng hàng hóa bị mất chiếm 7 - 28%, đều cùng một cảng hạ tại Cát Lái và đều nằm tại cảng trong một thời gian do tàu bị hoãn. Theo VPSA, lô bị mất hàng nhiều nhất là hơn 4,6 tấn cà phê trong tổng số 19,2 tấn hàng.

.

⦿ ---- TIN VN. Trụ trì chùa Ba Vàng: Không dự khóa tu, không sám hối thì sẽ phải lấy nhiều đời chồng do quả báo. Theo Báo Công Thương. Một câu chuyện ''hoang đường'' từ 14 kiếp trước được thuyết giảng tại chùa Ba Vàng nhằm ''giáo dục'' các em học sinh trong khóa tu mùa hè tại chùa này. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một clip với nội dung ghi lại tại khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh). Người xuất hiện chính trong clip là bà Phạm Thị Yến và 1 em học sinh tên K.L, bên cạnh là thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, ngồi bên dưới nghe thuyết giảng là hàng nghìn trẻ em tham gia khóa tu. Đáng chú ý, trong clip, học sinh K.L nức nở khóc, còn bà Yến đứng bên cạnh và kể lại một câu chuyện được cho là đã diễn ra từ 14 kiếp trước của học sinh này. Lời kể của bà Yến cho biết, trong 14 kiếp trước bạn K.L là người có nhà cạnh chùa, nên muốn lấn chiếm phần đất của chùa. Còn oan gia trái chủ của K.L là một vong linh - một cô gái rất đẹp trong làng. Trong kiếp đó, K.L đã rủ, mua chuộc vong linh đó tối tối đến trước cổng chùa trang điểm và hát hò, làm cho 3 người sư ở trong chùa (vì tuổi còn trẻ) bị động tâm. Bà Yến kể thêm, khi các sư bị động tâm và lấy tiền chùa cho vong linh tiêu. Chính vì thế, vong linh đó nhiều kiếp bị làm gái lầu xanh. “Còn K.L chỉ có ý định chiếm đất của chùa nhưng đã biết sám hối ở kiếp đó và không tiêu tiền của chùa nên được làm người” - bà Yến nói.

.

⦿ ---- HỎI 1: Dân Palestine: 66% ủng hộ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, và 96% nói không hể có chuyện quân Hamas bạo hành với thường dân Israel, 73% nói Hamas đã đúng khi tấn công ngày 7/10?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Khảo sát Palestine (Palestinian Center for Survey Research) do Tiến sĩ Khalil Shikaki dẫn đầu cho thấy 66% bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel và một nửa số người được hỏi tin rằng Hamas sẽ trở lại nắm quyền ở Dải Gaza sau vụ tấn công. chiến tranh.

.

Toàn bộ 96% số người được hỏi phủ nhận vụ thảm sát ở dải Gaza và nói quân Hamas không gây ra hành động tàn bạo nào đối với thường dân Israel vào ngày 7 tháng 10. Và 73% khác tin rằng Hamas đã đưa ra quyết định đúng đắn khi phát động cuộc tấn công và 79% số người được hỏi tin rằng Hamas sẽ thắng cuộc chiến - tỷ lệ cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.

Chi tiết:

https://www.israelnationalnews.com/news/391550

.

⦿ ---- HỎI 2: Thể dục ngoài trời có lợi cho sức khỏe hơn thể dục trong phòng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một đánh giá mới cho thấy tập thể dục trong môi trường tự nhiên - chạy bộ qua công viên, đạp xe dọc theo đường mòn - có thể có lợi hơn so với tập thể dục trong nhà. Tuy nhiên, các nhà điều tra lưu ý rằng việc tiếp cận các khu vực tự nhiên công cộng rất khác nhau và không phải ai cũng có cơ hội tập thể dục ngoài trời.

.

Trưởng nhóm nghiên cứu Jay Maddock, giám đốc Trung tâm Sức khỏe & Tự nhiên của Đại học Texas A&M cho biết: “Nghiên cứu rõ ràng rằng môi trường tự nhiên có thể là địa điểm hiệu quả để thúc đẩy hoạt động thể chất. Mọi người thường thích hoạt động ngoài trời, trong đó công viên, đường mòn và vườn cộng đồng là những địa điểm được yêu thích nhất."

.

Các nhà nghiên cứu cho biết hiện tại, hơn 3 trong số 4 người trưởng thành không đạt được số lượng hoạt động thể chất hàng tuần được khuyến nghị ở Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/17/outdoor-exercise-benefits-nature/3971718630617/

