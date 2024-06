- RFA: Sư Thích Minh Tuệ mất tích: Tăng đoàn GHPGVN Thống nhất lên tiếng, DB/TB Mỹ gốc Việt lên tiếng, GĐ Hội Nhân quyền và Lao động Châu Á lên tiếng. - Mỹ: 1 giám đốc điều hành hàng đầu của Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) bị bắt và bị truy tố vì rửa tiền ít nhất 67 triệu đô - Độc chiêu để Trump có cơ hội thoát tội ở Florida: Thẩm phán Aileen Cannon sẽ cho điều trần ngày 21/6 về lý lẽ rằng bổ nhiệm J

VN đất trời nổi giận: Miền Bắc mưa to gió lớn, hơn 10 nghìn lượt sét đánh sáng Thứ Tư.

- Mỹ: 1 giám đốc điều hành hàng đầu của Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) bị bắt và bị truy tố vì rửa tiền ít nhất 67 triệu đô

- Độc chiêu để Trump có cơ hội thoát tội ở Florida: Thẩm phán Aileen Cannon sẽ cho điều trần ngày 21/6 về lý lẽ rằng bổ nhiệm Jack Smith làm cố vấn đặc biệt là sai luật

- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland trả lời Hạ Viện: Bộ Tư Pháp sẽ không bị ai hù dọa nổi.

- Bộ trưởng Tư pháp Wisconsin truy tố 3 cộng sự của Trump vụ làm đại cử tri giả để lật ngược bầu cử 2020

- TT Biden ký sắc lệnh hành pháp, siết cổng di dân lậu: chỉ nhận 2.500 người xin tỵ nạn/ngày. Nhiều hơn sẽ bị trục xuất. ACLU dọa kiện Biden vì vi phạm luật tỵ nạn quốc tế

- Cộng hòa Thượng viện hăm dọa: cấm Thẩm phán Juan Mercan phạt Trump án tù hoặc quản thúc tại gia vì Trump cần đi vận động tranh cử

- LHQ: hơn 1 triệu người ở Dải Gaza dự kiến ​​đối mặt với cái chết và nạn đói vào giữa tháng 7/2024.

- Gaza: chết lên tới 36.586 người, và có 83.074 người đã bị thương kể từ ngày 7/10.

- Netanyahu: quân đội Israel đã sẵn sàng chiến dịch cực kỳ mạnh mẽ ở phía bắc

- Dàn hòa y hệt như cưỡng bách hôn nhân, nếu nổ súng trở lại, Biden sẽ bị níu áo: Israel đòi bảo đảm từ Hoa Kỳ.

- Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì dám cáo buộc Thủ tướng Israel và Bộ trưởng Quốc phòng về tội ác chiến tranh.

- Quốc hội Slovenia bỏ phiếu ủng hộ công nhận Palestine là một nhà nước.

- Hamas: sẽ không đồng ý thỏa thuận với Israel nếu quân Israel không rút khỏi Gaza và không ngừng bắn vĩnh viễn

- Có 110 cuộc chạm súng giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ qua. Ukraine bắn hạ 22 trong số 27 máy bay không người lái của Iran sản xuất cho Nga.

- Putin sợ ám sát: mặc áo giáp bên trong quần áo khi dự các sự kiện công cộng, trước khi ăn có người thử chất độc

- MBA: đơn xin thế chấp để vay mua nhà hàng tuần giảm 5,2%

- Volvo: doanh số bán xe đã tăng 13% trong tháng 5, xe điện bán tăng 37%

- Đức sẽ mua thêm 20 máy bay phản lực siêu thanh Eurofighter.

- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thắng cử nhiệm kỳ thứ 3

- Phần mềm gián điệp TQ: có sự gia tăng 100% các vụ tấn công mạng và mã độc tấn công trên khắp Hoa Kỳ.

- Kết thúc đại dịch, khoảng 10 triệu dân Mỹ mất bảo hiểm Medicaid, phần lớn là dân da màu.

- TV chiếu trực tiếp: Dân biểu John Rose (Cộng Hòa) nói chuyện, cậu con 6 tuổi làm trò nhăn mặt lè lưỡi

- Quận Cam: Một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn chết ở Santa Ana

- Quận Cam: 2 xe hơi đụng nhau, 1 trẻ vị thành niên chết

- Missouri: Thanh Nguyễn bị bắt, vì chỉa súng hăm dọa, hiếp dâm...

- HỎI 1: Năm 2021, có 9,6% số lượt khám bệnh diễn ra qua viễn liên telehealth? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tử suất các bà bầu Hoa Kỳ cao gấp đôi, có khi gấp 3 tử suất bà bầu các nước giàu khác? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (5/6/2024) ⦿ ---- Cuộc khảo sát đơn xin thế chấp để vay mua nhà hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) cho thấy số đơn đăng ký thế chấp ở Hoa Kỳ đã giảm 5,2% trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Sự sụt giảm này diễn ra sau mức giảm 5,7% của tuần trước.

Nhà kinh tế trưởng Mike Fratantoni của MBA cho biết: “Tỷ lệ thế chấp đã tăng cao hơn một chút vào tuần trước, với tỷ lệ tuân thủ kỳ hạn 30 năm đạt 7,07% - mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 - mặc dù dữ liệu đến cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn một chút”. Chỉ số mua hàng giảm xuống 132,3 từ mức 138,4 trước đó và chỉ số tái cấp vốn giảm xuống 432,1 từ 463,8.

⦿ ---- Hãng xe Volvo Car Corporation của Volvo Group nói hôm thứ Tư rằng doanh số bán xe đã tăng trưởng hàng năm là 13% trong tháng 5, trong khi doanh số các mẫu xe điện, chạy điện hoàn toàn và các mẫu điện/xăng hybrid tăng 37%. Hãng đã bán được 68.034 chiếc trong tháng 5, với xe chạy thuần điện chiếm 25% tổng doanh số. Doanh số ở châu Âu đã tăng 27% so với cùng tháng năm 2023 và riêng xe điện trong khu vực tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, bán xe Volvo Cars tại Hoa Kỳ giảm 5% xuống còn 10.153 chiếc, trong đó xe thuần điện tăng vọt 113% trong tháng 5.

⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư đã công bố trong Triển lãm hàng không ILA Berlin rằng Đức sẽ nhận thêm 20 máy bay phản lực siêu thanh Eurofighter. Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua hàng đó đối với việc mở rộng năng lực sản xuất vũ khí của Đức. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Đức đang có ý định đổi mới đội bay của mình và thay thế các máy bay phản lực Tornado cũ bằng Eurofighters.

⦿ ---- RỬA TIỀN 67 TRIỆU USD: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Hai rằng một giám đốc điều hành hàng đầu của Epoch Times, một công ty truyền thông đa quốc gia bảo thủ, đã bị bắt và bị truy tố trong một kế hoạch xuyên quốc gia nhằm rửa ít nhất 67 triệu đô la tiền bất hợp pháp để mang lại lợi ích cho bản thân và công ty.

Chính quyền liên bang đã công bố bản cáo trạng hôm thứ Hai cáo buộc Weidong "Bill" Guan, giám đốc tài chính của The Epoch Times, với một tội âm mưu rửa tiền và hai tội lừa đảo ngân hàng. Nhà chức trách cho biết Guan, 61 tuổi, đã bị bắt vào sáng Chủ nhật và hôm thứ Hai khai là vô tội tại tòa án liên bang.

Trong bản cáo trạng dài 12 trang, các công tố viên liên bang cáo buộc Guan tham gia vào một kế hoạch kéo dài nhiều năm, bao gồm sử dụng tiền điện tử, gian lận để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, hàng chục ngản thẻ ghi nợ trả trước (prepaid debit cards: trị giá như tiền mặt) và đánh cắp thông tin căn cước cá nhân để mở tài khoản tài chính. Các công tố viên còn cáo buộc thêm rằng doanh thu hàng năm được báo cáo của The Epoch Times đã tăng hàng chục triệu đô la vào cùng thời điểm chương trình này bắt đầu.

“(Guan) âm mưu với những người khác để mang lại lợi ích cho bản thân, công ty truyền thông và các chi nhánh của nó bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (unemployment insurance: khi gian lận tiền này là trộm tiền chính phủ Mỹ) và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác,” Công tố Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố. “Khi các ngân hàng đặt câu hỏi về số tiền này, Guan bị cáo buộc đã nói dối nhiều lần và khai man rằng số tiền này đến từ các khoản quyên góp hợp pháp cho công ty truyền thông.”

Chính quyền liên bang không nêu tên hãng tin The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) trong bản cáo trạng nhưng Guan được liệt kê là giám đốc tài chính của công ty trong tờ khai thuế gần đây nhất, theo tổ chức Nonprofit Explorer của ProPublica. Nếu bị kết án, Guan phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù vì tội rửa tiền và 30 năm cho mỗi tội lừa đảo ngân hàng.

“Công ty dự định và sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến các cáo buộc chống lại ông Guan,” Báo Epoch Times cho biết trong một tuyên bố. “Tạm thời, mặc dù ông Guan vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội không còn nghi ngờ gì nữa, công ty vẫn đình chỉ ông ấy cho đến khi vấn đề này được giải quyết.”

Theo cáo trạng, Guan từng là giám đốc tài chính của công ty có trụ sở tại New York này từ ít nhất là trong hoặc khoảng năm 2020 cho đến tháng 5 năm 2024. Ông cũng quản lý các nhóm khác trong thời gian đó, bao gồm nhóm "Kiếm tiền trực tuyến" ("Make Money Online"), nhóm sử dụng tiền điện tử để "cố ý mua hàng chục triệu đô la tiền thu được từ tội phạm", theo bản cáo trạng cáo buộc.

Theo cáo trạng, các thành viên của nhóm "Kiếm tiền trực tuyến" và những người tham gia chương trình này đã mua số tiền thu được này với mức giá chiết khấu khoảng 70 đến 80 xu mỗi đô la. Số tiền thu được bao gồm các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có được một cách gian lận được nạp vào hàng chục nghìn thẻ ghi nợ trả trước. (Ghi chú: discounted rates of about 70 to 80 cents per dollar - trên nguyên tắc, 1 đôla tiền thất nghiệp khi bạn ra chợ hay siêu thị mua hàng, sẽ có trị giá đúng 1 đôla, nhưng vì tiền này kiếm một cách gian lận, nên cấn ra trực tuyến chỉ 70 xu hay 80 xu để xài càng nhanh càng tốt.)

Theo các công tố viên, nhóm và những người tham gia khác cũng sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp để mở tài khoản, chẳng hạn như tài khoản thẻ ghi nợ trả trước, tài khoản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để chuyển số tiền thu được vào tài khoản ngân hàng được liên kết với The Epoch Times.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, các công tố viên cho biết số tiền này “thường được rửa thêm thông qua các tài khoản ngân hàng khác” liên kết với công ty truyền thông, tài khoản ngân hàng cá nhân của Guan và tài khoản tiền điện tử cá nhân của Guan.

Theo cáo trạng, khi các ngân hàng thẩm vấn Guan về số lượng giao dịch cao, anh ta đã nói dối và khai rằng số tiền này đến từ sự quyên góp. Các công tố viên cáo buộc rằng kế hoạch rửa tiền đã khiến doanh thu hàng năm của công ty truyền thông này tăng khoảng 410% – khoảng 15 triệu USD lên khoảng 62 triệu USD – từ năm 2019 đến năm 2020.

The Epoch Times là một công ty truyền thông bảo thủ có trụ sở tại Thành phố New York và có liên kết với Pháp Luân Công – một phong trào tôn giáo mới đã bị cấm ở Trung Quốc. Trong nhiều năm, công ty truyền thông này nổi tiếng với những lời chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc và cáo buộc có âm mưu chống lại đảng. ĐCSTQ nói rằng Epoch Times và Pháp Luân Công được tình báo quốc tế hỗ trợ để lật đổ CSTQ. Thực tế, chưa có chứng cớ cụ thể để nói như thế, nhưng các báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Việt có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Việt hải ngoại.

Trong những năm gần đây, công ty đã cung cấp nền tảng cho các chính trị gia cực hữu và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Trích dẫn dữ liệu từ kho lưu trữ quảng cáo của Facebook, NBC News đưa tin vào năm 2019 rằng The Epoch Times đã chi hơn 1,5 triệu USD cho khoảng 11.000 quảng cáo ủng hộ Trump trong vòng sáu tháng. Hãng truyền thông này cũng đăng hàng chục bài viết lan truyền tuyên bố sai lệch của Trump và kết quả bầu cử năm 2020, theo NBC News.

⦿ ---- Độc chiêu để Trump có cơ hội thoát tội ở Florida: Thẩm phán Aileen Cannon đang lên kế hoạch tổ chức một phiên điều trần quy mô lớn theo yêu cầu của Donald Trump muốn tuyên bố việc bổ nhiệm Jack Smith làm cố vấn đặc biệt là không hợp lệ, báo hiệu rằng thẩm phán Cannon có thể sẵn sàng phủ quyết quyền lực của công tố viên đặc biệt Smith hơn bất kỳ thẩm phán xét xử nào khác.

Phiên điều trần theo kế hoạch cũng bổ sung thêm một tình tiết mới, bất thường trong vụ án hình sự liên bang về an ninh quốc gia chống lại cựu tổng thống: Cannon hôm thứ Ba nói rằng nhiều đảng phái chính trị và các học giả hiến pháp không liên quan đến vụ án có thể tham gia tranh luận bằng miệng vào ngày 21 tháng 6/2024.

Đó là sự gia tăng đáng kể các lập luận trong vụ án hình sự đệ trình lần đầu tiên vào tuần này một năm trước và có khả năng sẽ không được xét xử cho đến năm sau, nếu có. Các thách thức tương tự từ Trump và các mục tiêu cấp cao khác của các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đã thất bại trong những năm gần đây: luật sư của Hunter Biden không đạt được tiến bộ nào với các thẩm phán ở Los Angeles và Delaware; Lập luận của Paul Manafort thất bại khi cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump thách thức quyền lực của cố vấn đặc biệt Robert Mueller; và Andrew Miller, cựu cộng sự của Roger Stone, cũng thua cuộc trước quyền lực của Mueller.

Ngay cả khi các thẩm phán cấp xét xử liên bang khác cho phép truy tố hình sự các công tố viên đặc biệt, Thẩm phán Cannon vẫn có thể ra phán quyết khác để xóa tội cho Trump. Tín hiệu sẵn sàng chấp nhận những thách thức đối với công tố viên đặc biệt của Cannon xuất hiện vào cùng tuần mà Đảng Cộng hòa đang chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vì việc ông sử dụng công tố viên đặc biệt.

Vấn đề hiện đang được đưa ra trước Cannon tại tòa án liên bang Quận Nam Florida, có thể sẽ vẫn còn trong cuộc tranh luận chính trị ít nhất cho đến khi Cannon tổ chức phiên điều trần về quyền lực pháp lý của công tố viên đặc biệt để truy tố bị cáo vào ngày 21/6.

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã phản ứng mạnh mẽ trước lời đe dọa khinh thường của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói rằng ông và Bộ Tư pháp sẽ “không bị đe dọa”. Tại một phiên điều trần gay gắt của Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm thứ Ba, đảng Cộng hòa đã thúc đẩy Garland lật lại đoạn ghi âm Tổng thống Joe Biden thảo luận về các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà ông. Bộ trưởng Tư pháp đáp trả, cáo buộc các nhà lập pháp Cộng Hòa truyền bá các thuyết âm mưu “vô căn cứ” về văn phòng của ông.

Garland nói: “Những cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào Bộ Tư pháp này là chưa từng có và chúng vô căn cứ. Những cuộc tấn công này đã và sẽ không ảnh hưởng đến việc ra quyết định của chúng tôi. Tôi coi sự khinh thường là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng tôi sẽ không gây nguy hiểm cho khả năng của các công tố viên và đặc vụ của chúng tôi trong việc thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả trong các cuộc điều tra trong tương lai.”

Phản ứng nảy lửa của ông được đưa ra khi Dân Biểu Matt Gaetz (R-FL) quấy rầy ông trong phiên điều trần về mối quan hệ của văn phòng ông với các công tố viên tiểu bang đang truy tố Trump ở New York và Georgia. Garland phản bác điều này, nói rằng Bộ Tư pháp không liên quan đến cả hai cuộc điều tra. Ông cũng chỉ trích thuyết âm mưu “cực kỳ nguy hiểm” được Trump đưa ra trong những tuần gần đây rằng các đặc vụ liên bang đã được ủy quyền giết ông khi họ đột kích Mar-a-Lago vào năm 2022.

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Wisconsin Josh Kaul đã đệ đơn truy tố trọng tội đối với ba cộng sự của Donald Trump liên quan đến kế hoạch đại cử tri giả năm 2020 củatiểu bang được thực hiện trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử của Wisconsin để ủng hộ Trump. Kaul đã đệ đơn cáo buộc trọng tội giả mạo đối với Kenneth Chesbro, cựu Thẩm phán Quận Dane Jim Troupis và Mike Roman tại Tòa án Quận Dane. Cả ba đều làm việc cho Trump vào năm 2020 trong nỗ lực của Trump để giành phiếu đại cử tri của tiểu bang.

Chesbro bị cáo buộc ấp ủ kế hoạch này, Troupis đại diện cho Trump ở Wisconsin và Roman đã giao giấy tờ của các đại cử tri giả cho một nhân viên quốc hội Pennsylvania để giao cho Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence vào ngày 6 tháng 1/2021. Chesboro và Roman bị coi là đồng phạm trong các vụ bầu cử tương tự ở Arizona và Georgia. Troupis chỉ bị nêu tên ở Wisconsin.

Wisconsin là một trong năm tiểu bang đã truy tố tội các cá nhân tham gia vào một kế hoạch phức tạp nhằm phê duyệt các đại cử tri giả cho Trump ở những tiểu bang mà Biden thắng phiếu. Mặc dù kế hoạch được xây dựng ở Wisconsin, nhưng nó đã phát triển thành một nỗ lực quốc gia từ tháng 11/2020 đến ngày 6 tháng 1/2021, khi những người ủng hộ Trump nhận ra những thách thức pháp lý nhằm đảo ngược việc kiểm phiếu ở từng tiểu bang đều thất bại.

⦿ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, áp đặt những hạn chế đáng kể đối với những người di cư đang xin tị nạn ở biên giới Hoa Kỳ, theo AP. Lệnh hành pháp cấm người di cư được cấp tị nạn khi các quan chức Mỹ cho rằng biên giới phía nam đã bị quá tải. Theo các quan chức chính quyền cấp cao, lệnh này sẽ có hiệu lực khi số lần chạm trán biên giới giữa các cổng nhập cảnh biêng iới Mỹ đạt 2.500 người/ngày. Điều đó có nghĩa là lệnh của Biden sẽ có hiệu lực ngay lập tức, vì con số đó cao hơn mức trung bình hàng ngày hiện nay.

Các hạn chế sẽ có hiệu lực cho đến hai tuần sau khi số lượng cuộc gặp hàng ngày ở các cổng biên giới bằng hoặc dưới 1.500 người/ngày giữa các cổng nhập cảnh, dưới mức trung bình trong bảy ngày.

Ảnh hưởng đối với người di cư: Một khi lệnh này có hiệu lực, những người di cư đến biên giới nhưng không gặp nguy khi quay trở lại quê hương của họ sẽ bị trục xuất ngay lập tức khỏi Hoa Kỳ, trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ. Những người di cư đó sẽ phải đối mặt với các hình phạt có thể bao gồm lệnh cấm 5 năm không được quay lại Mỹ cũng như có thể bị truy tố hình sự. Nhân viên tị nạn sẽ sàng lọc những người có nỗi sợ khi bị trục xuất về quê cũ, nhưng ở tiêu chuẩn cao hơn mức hiện đang được sử dụng. Nếu người di cư vượt qua quá trình sàng lọc, họ có thể theo đuổi các hình thức bảo vệ nhân đạo hạn chế hơn, bao gồm cả Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc.

Vấn đề: Các quan chức cấp cao thừa nhận rằng mục tiêu trục xuất người di cư nhanh chóng của chính quyền rất phức tạp do Quốc hội không đủ kinh phí để thực hiện việc đó. Chính quyền cũng phải đối mặt với một số ràng buộc pháp lý nhất định khi giam giữ các gia đình di cư, mặc dù chính quyền cho biết họ sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ đó (vì Mỹ trước giờ vẫn giữ nghĩa vụ đón nhận bất kỳ ai xin tỵ nạn vì lý do tôn giáo, chính trị, giới tính...).

Thách thức pháp lý: Cơ sở pháp lý mà Biden viện dẫn tuân theo Mục 212(f) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, cho phép tổng thống hạn chế việc nhập cảnh đối với một số người di cư nếu điều đó được coi là “có hại” cho lợi ích quốc gia. Các quan chức cấp cao bày tỏ sự tin tưởng rằng họ sẽ có thể thực hiện mệnh lệnh của Biden, bất chấp những lời đe dọa từ các nhóm pháp lý nổi tiếng sẽ kiện chính quyền về chỉ thị này. ACLU đã hứa sẽ kiện Biden, theo New York Times.

Trump đã từng làm như thế. Cựu Tổng thống Trump đã dựa vào các điều khoản tương tự của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch mà Biden đang sử dụng, bao gồm cả chỉ thị năm 2017 cấm công dân của các quốc gia có đa số người Hồi giáo và nỗ lực của Trump vào năm 2018 nhằm hạn chế tị nạn. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền cấp cao khẳng định đề xuất của Biden khác biệt đáng kể. Ví dụ: lệnh của Biden nêu rõ một số nhóm người di cư sẽ được miễn vì lý do nhân đạo, bao gồm nạn nhân của nạn buôn người, trẻ vị thành niên không có người đi cùng và những người đang trong tình trạng khẩn cấp về y tế.

Miễn trừ: Chỉ thị này cũng sẽ miễn trừ những người di cư đến theo cách mà các quan chức cấp cao gọi là trật tự, bao gồm những người đặt lịch hẹn với các quan chức biên giới tại các cổng nhập cảnh bằng ứng dụng CBP One của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ. Khoảng 1.450 cuộc hẹn được thực hiện mỗi ngày bằng ứng dụng này, được ra mắt vào năm ngoái.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang cảnh báo Thẩm phán New York Juan Mercan là đừng kết án tù hoặc quản thúc tại gia cựu Tổng thống Trump hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể làm gián đoạn khả năng vận động tranh cử của ứng cử viên Cộng Hòa trước cuộc bầu cử tháng 11.

Có thể mất nhiều tháng để Trump kháng cáo bản án của mình đối với 34 trọng tội liên quan đến việc làm giả tài liệu kinh doanh và các chuyên gia pháp lý không mong đợi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có khuynh hướng bảo thủ sẽ can thiệp để giúp ông. Điều đó có nghĩa là số phận của Trump phần lớn phụ thuộc vào Merchan, người có thể chọn các hình phạt từ ngồi tù và quản thúc tại gia đến quản chế và phục vụ cộng đồng.

Merchan, người đã nhận được đánh giá tích cực từ các chuyên gia pháp lý vì cách xử lý vụ việc cẩn thận, sẽ tuyên án Trump vào ngày 11 tháng 7, bốn ngày trước Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa thừa nhận rằng các chuyên gia pháp lý cho rằng việc Trump nhận án tù vì trọng tội hạng E là điều hết sức bất thường và rất có thể Trump sẽ được phép tự do trong khi chờ kháng cáo lên các tòa án cấp cao hơn.

Nhưng họ lo lắng về điều gì có thể xảy ra, bởi vì Merchan có nhiều quyền quyết định đối với các điều khoản của bản án và họ cảm thấy ông đã khiến phiên tòa nghiêng về phe của Trump. Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Texas), thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết việc bỏ tù Trump hoặc kết án ông ta quản thúc tại nhà sẽ là một “sự lạm dụng quyền lực hơn nữa”.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết tổng số người Palestine bị giết ở Dải Gaza trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 36.586 người, và có 83.074 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, quân Israel đã thực hiện 4 vụ "thảm sát các gia đình", khiến 36 người chết và 115 người bị thương.⦿ ---- Trong báo cáo mới nhất về Điểm nóng nạn đói, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc UNFAO cho biết hôm thứ Tư rằng hơn một triệu người ở Dải Gaza, một nửa dân số của vùng đất này, "dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với cái chết và nạn đói" vào giữa tháng 7/2024.Báo cáo cảnh báo rằng cuộc xung đột hiện tại ở Gaza dự kiến ​​sẽ làm trầm trọng thêm mức độ nạn đói cấp tính hiện có, với nạn đói và cái chết đã xảy ra, kết hợp với số người chết cực kỳ cao, sự tàn phá trên diện rộng và buộc gần như toàn bộ dân số Gaza phải di dời. Ngoài ra, báo cáo chỉ ra rằng có nguy cơ “cuộc khủng hoảng sẽ gây ra sự phân nhánh rộng hơn trong khu vực”.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư cho biết quân đội Israel đã sẵn sàng thực hiện một “chiến dịch cực kỳ mạnh mẽ ở phía bắc” đất nước khi căng thẳng với nước láng giềng phía bắc Lebanon của Israel leo thang. “Bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể làm hại chúng tôi và chúng tôi sẽ ngồi chắp tay thì đã phạm sai lầm lớn”, ông nói khi đến thăm biên giới.Nhóm chiến binh Lebanon Hezbollah đã tăng cường các cuộc tấn công vào miền bắc Israel và Cao nguyên Golan nơi do quân Israel chiếm đóng nhiều thập niên qua, hôm thứ Hai tuyên bố rằng họ đã giết chết một số binh sĩ Israel. Hezbollah hôm qua cũng cho biết họ không có ý định “mở rộng chiến tranh” với Israel nhưng sẵn sàng đánh trả và gây ra “sự hủy diệt”.⦿ ---- Dàn hòa y hệt như cưỡng bách hôn nhân, nếu nổ súng trở lại, Biden sẽ bị níu áo: Đài phát thanh công cộng Kan đưa tin, trích dẫn một nguồn tin chính phủ cấp cao, nội các chiến tranh của Israel đã đưa ra quyết định tìm kiếm sự bảo đảm từ Hoa Kỳ. Yêu cầu này xoay quanh việc đảm bảo khả năng của Israel tiếp tục hành động quân sự chống lại Hamas nếu nhóm này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng liên quan đến con tin. Theo các phương tiện truyền thông, lập trường này của Israel có thể cản trở tiến trình đàm phán giải phóng con tin hiện đang bị giam giữ ở Gaza.⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật do Đảng Cộng hòa lãnh đạo nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Động thái này tuân theo khuyến nghị của công tố viên ICC về việc buộc tội Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yaov Gallant về tội ác chiến tranh. Tỷ lệ phiếu bầu là 247-155, với 42 đảng viên Đảng Dân chủ gia nhập Đảng Cộng hòa bất chấp sự phản đối của Bạch Ốc.⦿ ---- Quốc hội Slovenia hôm thứ Ba đã bỏ phiếu ủng hộ việc chính thức công nhận Palestine là một nhà nước. Thủ tướng Slovenia Robert Golob cho biết trong một tuyên bố: “Việc công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền và độc lập hôm nay sẽ mang lại hy vọng cho người dân Palestine ở Bờ Tây và Gaza”. Trong vài tuần qua, Slovenia đã trở thành quốc gia thứ tư làm như vậy, sau Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy.⦿ ---- Đại diện cấp cao của Hamas, Osama Hamdan nói với các phóng viên ở Beirut rằng nhóm này sẽ không đồng ý thỏa thuận với Israel nếu đề xuất này không bao gồm việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút khỏi Dải Gaza và lệnh ngừng bắn vĩnh viễn đối với "sự xâm lược" của họ. "Hamdan tuyên bố hôm thứ Ba trong cuộc họp báo: “Chúng tôi đã nói với các nhà hòa giải rằng nếu Israel không có quan điểm rõ ràng về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, thì chúng tôi không thể đồng ý với một thỏa thuận không đảm bảo điều đó. Chúng tôi hiện đang chờ đợi một lập trường rõ ràng của Israel."Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari đã đề cập rằng cả hai bên đều chưa đưa ra “sự chấp thuận cụ thể” cho thỏa thuận được đề xuất. Các nhà hòa giải cũng nghi ngờ việc Israel sẵn sàng ủng hộ dự thảo mới.⦿ ---- Tổng cộng có 110 cuộc chạm súng đã xảy ra giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo lời người phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng Ukraine Andriy Kovalev cho biết trên United News hôm thứ Tư: “Quân khủng bố Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng 4 tên lửa, thực hiện 61 cuộc không kích, sử dụng 82 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, những kẻ xâm lược đã thực hiện hơn 4.000 quả pháo kích, trong đó có 120 quả sử dụng súng phóng lựu”.Ông nói thêm rằng quân Nga dường như đang tập trung vào chiến đấu ở Kherson. Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschuk viết trên Telegram rằng quân đội của ông đã bắn hạ 22 trong số 27 máy bay không người lái Shahed do Iran sở hữu và do Iran sản xuất.⦿ ---- Tờ Moscow Times đưa tin Vladimir Putin đã bắt đầu mặc áo giáp bên trong quần áo khi tham dự các sự kiện công cộng lớn. Báo cáo dẫn lời hai quan chức giấu tên và một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, động thái này là một phần trong các biện pháp an ninh cực đoan mới được thực hiện đối với nhà lãnh đạo Nga trong những tháng gần đây. “Năm nay, vào ngày 9 tháng 5, rõ ràng người đứng đầu đã mặc áo giáp che kín người trong cuộc duyệt binh”, một quan chức được dẫn lời nói, đề cập đến lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.Mặc áo giáp là lý do Putin có những cử động vụng về, cứng nhắc mà nhiều nhà quan sát đã nhận thấy từ Putin thời gian gần đây. Một nguồn tin khác cho biết các bữa ăn của Putin cũng được kiểm tra chất độc với sự hỗ trợ của phòng thí nghiệm di động. “Tổng thống có những đầu bếp riêng luôn đi cùng ông. Thực phẩm cũng được Putin mang theo. Nhưng ngay cả khi đó, luôn có một nhóm sĩ quan đặc biệt đi cùng Putin để kiểm tra tất cả các bữa ăn trước khi Putin phục vụ họ”, theo nguồn tin cho biết.⦿ ---- Theo các cuộc thăm dò trực tiếp của Ủy ban bầu cử Ấn Độ vào chiều thứ Ba, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giành được nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là người đứng đầu chính phủ ở Ấn Độ. Tuy nhiên, đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông có nguy cơ mất đa số lần đầu tiên kể từ năm 2014.Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA), do BJP lãnh đạo (238 ghế) và bao gồm nhiều đảng cánh hữu và bảo thủ trong khu vực, chỉ giành được 293 ghế trong tổng số 543 ghế ở Lok Sabha, hạ viện. của quốc hội, với hơn một nửa số phiếu đã được kiểm. Mặt khác, liên minh đối lập ẤN ĐỘ, bao gồm hơn 20 đảng đối lập, trong đó có Quốc hội Ấn Độ, giành được 235 ghế.Trong hệ thống bầu cử của Ấn Độ, một đảng hoặc liên minh cần giành được hơn 272 ghế trong tổng số 543 thành viên quốc hội để thành lập chính phủ. Cả NDA và Ấn Độ đều có cơ hội thay đổi động lực bằng cách thành lập liên minh.⦿ ---- Michael Casey cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng quản trị CNBC CEO Council Summit ở Washington, D.C., hôm thứ ba, rằng đã có sự gia tăng 100% các sự kiện trên mạng và nhu cầu mã độc (ransomware) trên khắp Hoa Kỳ. Trong những năm qua, ông nói, Trung Quốc nhận ra rằng lợi thế của Mỹ trên thế giới là công nghệ và điều đó khiến nó trở thành một mục tiêu lớn. Và nó sẽ không dừng lại, "bởi vì nó hoạt động, bởi vì chúng tiếp tục thành công", Casey nói. "Trung Quốc đã công bố danh sách các công nghệ mong muốn của họ và sau đó họ đi trộm nó và nó hoạt động.".

Trong số các mối đe dọa mà các CEO cần phải có trên radar của họ khi nói đến bất kỳ mối đe dọa IP nào là sự gia tăng trong việc sử dụng cái mà anh ta gọi là "tài sản của con người". Đây là những người trong các tổ chức có thể được tuyển dụng để đánh cắp số IP, dữ liệu hoặc bất cứ điều gì mà kẻ gian đang nhắm mục tiêu.

Cho rằng các CEO và những người khác trong C-Suite không thể theo dõi mọi cuộc trò chuyện và tương tác của nhân viên trên toàn cầu, Casey nói với phóng viên CNBC, Eamon Javers rằng hành động tốt nhất để ngăn chặn các quốc gia tuyển dụng tài sản của con người là triển khai một phòng thủ nhiều lớp. Ông nói: "Một CEO cần thực sự nhìn vào những bí mật mà một công ty muốn bảo vệ và sau đó ai cần có quyền truy cập vào thông tin đó."

⦿ ---- Kết thúc đại dịch, khoảng 10 triệu dân Mỹ mất bảo hiểmMedicaid, phần lớn là dân da màu. Sau khi kết thúc các quy định tạm thời về mở rộng quyền tiếp cận Medicaid trong thời kỳ đại dịch, khoảng 10 triệu người Mỹ đã mất bảo hiểm đó. Hầu hết những người bị mất bảo hiểm đều trở ngại giấy tờ và nhiều khả năng họ là người da màu. Tác giả nghiên cứu là Tiến sĩ Jane Zhu, phó giáo sư y khoa tại Đại học Oregon Health & Science University ở Portland cho biết: “Rất nhiều người đã bị loại khỏi Medicaid chỉ vì lý do hành chính”.

Bà nói thêm trong một bản tin của trường đại học: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy người da đen và gốc Tây Ban Nha có nguy cơ mất bảo hiểm Medicaid cao gấp đôi vì những lý do có thể được giải quyết bằng cách cải tiến hệ thống”.

Với việc bãi bỏ các quy định về đại dịch, các tiểu bang bắt đầu quá trình xác định khả năng đủ điều kiện tiếp tục (hoặc ngưng) bảo hiểm Medicaid của những người Mỹ đã được bảo hiểm trong cuộc khủng hoảng. Điều này thường bao gồm nhiều bước phức tạp, cùng với các thủ tục giấy tờ kèm theo, dành cho những cá nhân bị ảnh hưởng.

Để xác định xem tất cả những điều đó đã diễn ra như thế nào, nhóm của Zhu đã xem xét dữ liệu từ Khảo sát xung quanh hộ gia đình của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023. Thông tin này đã giúp họ tính toán có bao nhiêu người đã hủy đăng ký Medicaid trong thời gian đó và nhóm nào bị ảnh hưởng nhiều nhất.

⦿ ---- Đứa con trai 6 tuổi của Dân biểu liên bang Hoa Kỳ John Rose (Cộng Hòa -Tennessee) đã thu hút người xem tin tức sau khi các video về cậu bé này tạo ra những gương mặt vui nhộn trong khi DB Rose thuyết trình giữa Hạ Viện.

.

Vào ngày 3 tháng 6, Dân biểu John Rose của Tennessee đã đưa cậu con trai của mình đến Tòa nhà Quốc hội, nơi cậu nhóc đã đánh cắp chương trình bằng cách lè lưỡi làm đủ trò, trong khi cha cậu bé lên tiếng chống lại những lời kết án trọng tội gần đây đối với cựu Tổng thống Donald Trump về 34 tội giả mạo hồ sơ kinh doanh giả mạo về một khoản thanh toán tiền cho nữ nhơn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Video dài 1:30 phút:



https://youtu.be/fuVycji9wmw?si=b_5MDopcZOfzAVee

⦿ ---- Quận Cam: Một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn chết ở Santa Ana chiều Thứ Hai. Cảnh sát Santa Ana cho biết nạn nhân vụ nổ súng sau đó được xác định là Angel Junior Vuelvas. Cảnh sát đáp ứng vào khoảng 6:40 chiều Thứ Hai vì có báo cáo về một vụ nổ súng ở dãy nhà 1100 trên phố South Poplar, cho thấy Vuelvas nằm trên mặt đất với nhiều vết thương do đạn bắn. Anh được nhập viện, nơi anh chết vì vết thương do đạn bắn. Santa Ana yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về vụ nổ súng hãy gọi số 714-245-8390. Bạn có thể gửi tin ẩn danh tới OC Crime Stoppers theo số 855-TIP-OCCS.

⦿ ---- Một thiếu niên đã chết sau vụ va chạm giữa 2 xe hơi ở Placentia vào sáng thứ Ba. Chỉ sau 8:15 sáng, xe của thiếu niên và một xe khác đã va chạm tại Đại lộ Yorba Linda và Đại lộ Valencia, theo Sở Cứu hỏa và An toàn Cuộc sống Placentia. Trẻ vị thành niên bị mắc kẹt bên trong xe với vết thương nặng và họ được tuyên bố đã chết tại bệnh viện địa phương. Hành khách trên chiếc xe đó đã có thể thoát ra khỏi xe và bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc xe còn lại chở một phụ nữ 39 tuổi và hai trẻ em. Không ai trong số họ bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là gần trường trung học El Dorado và trường tiểu học Wagner, người ta tin rằng thiếu niên thiệt mạng là một học sinh của trường trung học này, mặc dù danh tính của họ chưa được tiết lộ.

⦿ ---- Missouri: Thanh Nguyễn, 31 tuổi, cư dân Quận Phelps đã bị bắt và bị buộc tội "kê gian" (sodomy) cấp độ một và các tội nghiêm trọng khác vào ngày 2 tháng 6/2024. Thanh Nguyễn đã bị Sở Cảnh sát Rolla (RPD) bắt giữ sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục hai bạn tình và gây nguy hiểm cho trẻ em. Hồ sơ tòa án nêu rõ rằng hai nạn nhân -- một người là vợ hợp pháp và người kia là bạn tình chung sống của Nugyen -- và cả ba người họ đều sống chung một nhà.

Vào khoảng 3 giờ chiều Chủ nhật, cảnh sát đã đến một ngôi nhà trên đường Vienna ở Rolla, nơi các nạn nhân cho biết họ đã về nhà cùng nhau và đi vào phòng ngủ. Theo lời khai về nguyên nhân có thể xảy ra, Nguyễn theo họ vào phòng ngủ và khóa cửa lại sau lưng. Anh ta được cho là đã rút một khẩu súng ngắn 9 mm và chặn cửa ra vào. Các nạn nhân khai rằng Nguyen nạp một viên đạn vào buồng, chĩa súng xuống đất và cáo buộc hai người lừa dối.

Nguyen yêu cầu các nạn nhân cởi bỏ quần áo để xác minh xem họ có lừa dối hay không. Tài liệu của tòa án nói rằng sau đó Nguyen đã tấn công tình dục họ. Trong lúc xảy ra vụ việc, một nạn nhân đã cố gắng kêu cứu qua chiếc đồng hồ thông minh của họ nhưng Nguyễn đã giựt lấy nó và đập vỡ nó. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi các nạn nhân liên lạc được và bắt Nguyen.

Hồ sơ tòa án ghi rằng Nguyen đã xác nhận với cảnh sát rằng Nguyen nhốt các nạn nhân trong phòng cùng mình, đã nạp đạn vào súng để đe dọa họ, đã yêu cầu họ cởi truồng nhưng không hề chạm vào họ. Nguyen khai đã lấy đồng hồ vì nó là của Nguyen, khai đã đặt khẩu súng bên dưới nệm của bọn trẻ con, có 4 trẻ em vị thành niên có mặt khi vụ này xảy ra. Nguyen bị đưa vào Nhà tù Quận Phelps với số tiền tại ngoại bảo lãnh là 250.000 USD.

⦿ ---- RFA: Sư Thích Minh Tuệ mất tích: Tăng đoàn GHPGVN Thống nhất lên tiếng, DB/TB Mỹ gốc Việt lên tiếng, GĐ Hội Nhân quyền và Lao động Châu Á lên tiếng. Theo Đài Á CHâu Tự Do. Ngày 04/6, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (gọi tắt là Tăng đoàn) đã ra Thông bạch về vụ việc và nói sư Thích Minh Tuệ "đúng là một tu sĩ Phật giáo". Văn bản ký bởi Viện trưởng Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Thích Viên Định nói việc tu hành khổ hạnh của sư Minh Tuệ “đã làm cảm động lòng người và quỷ thần, nên đã có hàng ngàn, hàng chục ngàn rồi đến hàng trăm ngàn người đã tháp tùng cùng thầy từng đoạn trên đường thầy đi qua.” Do vậy, nhà cầm quyền đã quyết định vô hiệu hoá thầy Minh Tuệ bằng cách tách ông ra khỏi Phật tử và người dân, an trí thầy một nơi để họ dễ kiểm soát.

Trong khi đó, Dân biểu Tạ Đức Trí của Hạ viện tiểu bang California ngày 04/6 gửi thư đến Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) để bày tỏ sự lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đối xử với sư Thích Minh Tuệ (thế danh là Lê Anh Tú). "Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông và nhân chứng gần đây cho biết rằng chế độ Cộng sản ở Việt Nam đã tùy tiện buộc ông phải chấm dứt hành trình của mình và chấm dứt các hoạt động tôn giáo đã thu hút rất nhiều người theo ông. Kể từ đó, ông ấy đã biến mất khỏi công chúng và không rõ tung tích," bức thư bằng tiếng Anh được công bố trên Facebook cá nhân viết.

Tương tự, RFA ghi nhận: Ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức Những người vận động Nhân quyền và Lao động Châu Á (Asia Human Rights and Labor Advocates- AHRLA) cho rằng không ai tin vào câu chuyện lố bịch bịa ra bởi chính quyền rằng Thích Minh Tuệ bỏ cuộc và về nhà. Cựu Phó giám đốc Phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói trong tin nhắn gửi RFA:

“Chính phủ Việt Nam vốn dĩ hoang tưởng về bất kỳ phong trào xã hội nào mà họ không trực tiếp kiểm soát. Khi Thích Minh Tuệ bắt đầu thu hút được một nhóm lớn người ủng hộ đi cùng ông trong các chuyến du hành và một nhóm lớn người theo dõi trên mạng xã hội, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi chính quyền đàn áp ông. Ưu tiên của chính phủ trong việc kiểm soát bất kỳ hình thức biểu đạt tôn giáo nào để đảm bảo nó không đe dọa đến sự kiểm soát của ĐCSVN cũng đã buộc các quan chức phải hành động. Kết quả là các quyền tự do tôn giáo cũng như quyền tự do ngôn luận và hội họp của Thích Minh Tuệ bị chà đạp một cách trắng trợn.”

⦿ ---- TIN VN. Khi đất trời nổi giận: Miền Bắc mưa to gió lớn, hơn 10 nghìn lượt sét đánh sáng nay. Theo Báo Lao Động. Theo số liệu từ mạng lưới định vị sét của Việt Nam, trong trận mưa dông sáng nay 5.6, có hơn 10 nghìn lượt sét ở Hà Nội và các khu vực lân cận. Sáng nay 5.6, miền Bắc mưa dông cường độ lớn trên diện rộng. Vì vậy khi xuất hiện thông tin “454 cú sét đánh xuống mặt đất chỉ trong 10 phút ở Hà Nội” đã được chia sẻ nhanh trên các nền tảng mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Hà Nội sấm sét rạng sáng Thứ Tư, và mưa ngập cả ngày Thứ Tư.

Về số liệu này, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra những nhận định chính thức. Ông Nguyễn Đức Phương - Trưởng phòng Rada thời tiết, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết theo thống kê nhanh từ mạng lưới định vị sét từ 6 giờ đến 9 giờ tại khu vực Hà Nội và một phần lãnh thổ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên (dải mây gây ra sét trong sáng nay) cho thấy: Từ 6 - 7 giờ sáng, có 3513 cú sét, trong đó 2322 lần sét đánh xuống đất; từ 7 - 8 giờ có 4060 cú sét, trong đó 2855 lần sét đánh xuống đất; từ 8 - 9 giờ có 2642 cú sét, bao gồm 1848 lần sét đánh xuống đất; từ 9h - 9h30 có 296 cú sét, trong đó 128 lần sét đánh xuống đất. Như vậy, chỉ trong thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ 30 phút, Hà Nội và khu vực xung quanh hứng 10511 cú sét, trong đó 7153 lần sét đánh xuống đất.

⦿ ---- TIN VN. Mưa giông lớn: 2 người chết, 2 người mất tích. Theo Báo Tuổi Trẻ. Một người ở Hà Giang không may bị sét đánh chết khi đi bừa ruộng trong đêm, còn tại Lào Cai sét đánh làm mất điện 1.210 hộ dân ở huyện Bát Xát. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai từ đêm qua đến ngày 5-6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo dông lốc, sét. Mưa lũ làm hai mẹ con ở xã Bản Vược (huyện Bát Xát) mất tích là chị Lý Thị N. (30 tuổi) và cháu Lý Bảo N. (2 tuổi). Còn tại Hà Giang, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đêm ngày 3 đến sáng 5-6, một số địa phương trong tỉnh xảy ra mưa lớn kèm theo dông, sét làm hai người tử vong.

⦿ ---- HỎI 1: Năm 2021, có 9,6% số lượt khám bệnh diễn ra qua viễn liên telehealth?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một lá thư nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 4 tháng 6/2024 trên Biên niên sử Nội khoa (Annals of Internal Medicine), vào năm 2021, có 9,6% số lượt khám bệnh diễn ra qua viễn liên telehealth, trong đó tỷ lệ thăm khám sức khỏe tâm thần ở phần cao hơn. Tiến sĩ Sandra L. Decker, từ Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Y tế ở Rockville, Maryland và các đồng nghiệp mô tả việc sử dụng y tế viễn liên, từ xa bằng "2021 Medical Expenditure Panel Survey" (Khảo sát Bảng Chi tiêu Y tế năm 2021). Những người trả lời được hỏi về dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhận được trực tiếp hoặc qua các tương tác y tế từ xa theo thời gian thực.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 9,6% trong số 232.024 lượt khám diễn ra qua telehealth. Tỷ lệ thăm khám sức khỏe tâm thần từ xa để khám sức khỏe tâm thần cao hơn so với các bác sĩ lâm sàng khác; ví dụ: 43,2 so với 4,5 phần trăm số lần đến gặp bác sĩ tâm thần so với các bác sĩ khác diễn ra thông qua telehealth. Đối với tất cả các hạng mục bác sĩ lâm sàng, tỷ lệ lượt khám sức khỏe từ xa đã giảm trong hầu hết năm 2021.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-06-survey-percent-medical-telehealth.html#google_vignette

⦿ ---- HỎI 2: Tử suất các bà bầu Hoa Kỳ cao gấp đôi, có khi gấp 3 tử suất bà bầu các nước giàu khác?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy tỷ lệ tử vong bà mẹ ở Hoa Kỳ tiếp tục vượt xa tỷ lệ tử vong ở các quốc gia giàu có khác, với hầu hết phụ nữ tử vong khi mang thai và sinh con theo những cách có thể phòng ngừa được. Các nhà nghiên cứu nhận thấy vào năm 2022, phụ nữ Hoa Kỳ có tỷ lệ tử vong do biến chứng khi mang thai và sinh nở là 22 trường hợp tử vong trên 100.000 ca sinh sống.

Các nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ này cao hơn gấp đôi và đôi khi gấp ba so với các nước có thu nhập cao khác. Ví dụ, không có trường hợp tử vong bà mẹ nào được ghi nhận ở Na Uy trong năm đó. Hơn nữa, phụ nữ da đen có tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất ở Hoa Kỳ, với gần 50 ca tử vong trên 100.000 ca sinh sống.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/04/maternal-death-rates-high/1651717513805/

.

.