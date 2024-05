- 1 Việt kiều (Lương Thanh Sơn) từ Mỹ về VN mới 4 ngày, đi theo Thầy Minh Tuệ được 3 ngày thì đột quỵ, tử vong - Bồi thẩm đoàn đòi nghe lại 4 lời khai (3 của cựu Chủ bút National Enquirer David Pecker, 1 của Cohen), sáng nay họp tiếp xem Trump có tội hay không. - Chiến dịch tái tranh cử của Biden hài lòng: tài tử nổi tiếng Robert De Niro kêu gọi đừng bầu Trump vì Trump là con quái vật sẽ tước bỏ c

Nhóm đi theo Thầy Minh Tuệ có 1 người kiệt sức, nhập viện, tử vong. Hình trên: Dân chúng Quảng Trị sáng ngày 30/5/2024 đón Thầy Minh Tuệ. (Hình: Tin Nhanh Đà Nẵng)

- 1 Việt kiều (Lương Thanh Sơn) từ Mỹ về VN mới 4 ngày, đi theo Thầy Minh Tuệ được 3 ngày thì đột quỵ, tử vong

- Bồi thẩm đoàn đòi nghe lại 4 lời khai (3 của cựu Chủ bút National Enquirer David Pecker, 1 của Cohen), sáng nay họp tiếp xem Trump có tội hay không.

- Chiến dịch tái tranh cử của Biden hài lòng: tài tử nổi tiếng Robert De Niro kêu gọi đừng bầu Trump vì Trump là con quái vật sẽ tước bỏ các quyền tự do của chúng ta. De Niro ca ngợi Biden quân tử tuyệt vời.

- Gaza: 36.224 người Palestine chết, 81.777 người bị thương

- New York: Cô y tá Hesen Jabr sau khi được vinh danh vì tận tụy, bị bệnh viện sa thải vì bài phát biểu khi nhận giải thưởng là xin ngăn Israel diệt chủng dân Palestine

- Tổng thống Pháp: sẽ công nhận nhà nước Palestine nếu Chính quyền Palestine cải cách cần thiết

- Phiến quân Houthi của Yemen bắn hạ thêm 1 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ

- Europol: bố ráp, bắt 4 người, tịch thu hơn 100 máy chủ chứa phần mềm độc hại

- Nga: sẽ hoan nghênh Trung Quốc tổ chức hội nghị hòa bình có thể có cả Ukraine và Nga tham dự.

- Ukraine: Zelensky sa thải một số quan chức cấp cao Ukraine thân Mỹ

- GDP của Mỹ đã tăng 1,3% trong quý đầu tiên của năm 2024. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ ở mức 99,4 tỷ USD trong tháng 4.

- FAA cho phép Amazon.com vận hành máy bay không người lái ngoài tầm nhìn, để sẽ giao hàng từ robot bay

- Tập đoàn Kohl's lỗ 27 triệu USD trong quý tài chính đầu tiên.

- Nam Hànsẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD vào ngành hàng không và vũ trụ vào năm 2027 và sẽ đầu tư 72,5 tỷ USD vào năm 2045

- Tòa Cao Hồng Kông kết án 14 nhà hoạt động phạm tội lật đổ

- Bắc Hàn phóng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Biển Đông

- Nam Hàn: Bắc Hàn đã phóng hàng trăm khinh khí cầu vào Nam Hàn, xả rác và phân bò vào thành phố

- Nam Hàn: 7/10 công ty báo động xã hội già đi nhanh chóng, kinh tế sẽ khủng hoàng

- Thái Lan: sẽ truy tố cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vì xúc phạm chế độ quân chủ

- Hoạt động lành mạnh cho tim có thể chống lại khuynh hướng di truyền đối với sự lão hóa tế bào trong cơ thể.

- Đài Loan: trình làng 2 loại chó robot, để làm thú cưng, hay lính tác chiến

- Giá thuê nhà giảm nhiều nhất ở California là: (hạng 6 toàn quốc) 1. Oakland, CA, giảm 9,1% so với năm ngoái, Giá thuê trung bình một phòng ngủ: 2.000 USD; (hạng 7 toàn quốc) 2. Sacramento, CA, giảm 8,1%, giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,470.

- Quận Cam: 1 camera giấu trong bụi rậm chĩa vào nhà dân, nghi do bọn trộm theo dõi

- Reuters: hãng xe VinFast hoãn xây nhà máy xe điện ở Bắc Carolina. VinFest hiện bán quá chậm, và bị 2 cuộc điều tra riêng biệt

- Tennessee: 2 cô nữ sinh lớp 11 Hannah Nguyễn và lớp 12 Christine Trần thay mặt chon 80.000 học sinh vào Hội đồng Trường Công Metro Nashville.

- Ayden Nguyen, cậu bé 11 tuổi, thi giải đánh vần toàn quốc, kết thúc ở hạng 60

- Texas: Adam Tuan Nguyen bị truy tố tội bắn chết người, chấp nhận mức án 10 năm tù

- South Carolina: cô Karen Copeland kiện 1 tiệm làm móng và chủ tiệm Tony Trần, vì bị nhiễm trùng, phải cắt 1 ngón chân cái

- TIN VN. Một người đi theo Thầy Minh Tuệ nhập viện, tính mạng nguy kịch.

- TIN VN. Người đưa đón bỏ quên bé 5 tuổi trên xe bị bắt.

- TIN VN. Cựu cục phó Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc lừa đảo hơn 41 tỉ đồng (1,8 triệu USD).

- HỎI 1: Nếu cho dược sĩ ở các tiệm thuốc tây chữa bệnh nhẹ, y tế Mỹ sẽ tiết kiệm vô số? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mặc áo vest có trọng lượng (tạ) trong khi đi bộ sẽ lợi cho sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-30/5/2024) ⚪ ---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng 1,3% trong quý đầu tiên của năm 2024, theo ước tính sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế công bố hôm thứ Năm, thấp hơn mức dự báo của các nhà phân tích là 1,6%. Trong quý 4 năm 2023, GDP thực tế tăng 3,4%. Theo ước tính sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế công bố hôm thứ Năm, thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ ở mức 99,4 tỷ USD trong tháng 4.

⚪ ---- Amazon.com Inc. đã công bố hôm thứ Năm trong một tuyên bố rằng họ đã nhận được sự cho phép của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) để vận hành máy bay không người lái của mình ngoài tầm nhìn, điều đó có nghĩa là phi công từ xa sẽ dựa vào "các công cụ hoặc công nghệ để giám sát" và điều khiển máy bay không người lái mọi lúc.

Điều này sẽ cho phép Amazon Prime Air "phục vụ nhiều khách hàng hơn thông qua máy bay không người lái, đồng thời mở rộng và mở rộng quy mô hoạt động giao hàng bằng máy bay không người lái một cách hiệu quả", công ty nhận xét. Amazon nhấn mạnh rằng họ đã mất nhiều năm làm việc để tạo ra, thử nghiệm và cải tiến “hệ thống phát hiện và tránh trên máy bay”, nhằm đảm bảo máy bay không người lái có thể phát hiện và tránh chướng ngại vật trên không một cách chính xác.

⚪ ---- Tập đoàn Kohl's (KSS) hôm thứ Năm báo cáo khoản lỗ 27 triệu USD trong quý tài chính đầu tiên. Trên cơ sở mỗi cổ phiếu, công ty Menomonee Falls, có trụ sở tại Wisconsin cho biết họ đã lỗ 24 cent. Nhà điều hành cửa hàng bách hóa này đã công bố doanh thu 3,38 tỷ USD trong kỳ, cũng thấp hơn dự báo của Wall Street.

⚪ ---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol hôm thứ Năm cho biết Nam Hàn có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD vào ngành hàng không và vũ trụ vào năm 2027 và đảm bảo khoản đầu tư 72,5 tỷ USD vào năm 2045, theo hãng tin Yonhap. Khi khai trương Cục Quản lý Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA), Yoon cũng tuyên bố Hàn Quốc sẽ hạ cánh một phi thuyền thám hiểm không gian lên mặt trăng vào năm 2032 và tới Sao Hỏa vào năm 2045. KASA cho biết họ có kế hoạch phát triển các tên lửa không gian nhỏ có thể tái sử dụng và chuyển hướng sản xuất chúng sang các lĩnh vực khác. khu vực riêng tư.

⚪ ---- Tòa Cao Hồng Kông hôm thứ Năm đã phát hiện 14 nhà hoạt động phạm tội lật đổ mà họ bị buộc tội phản đối luật an ninh quốc gia của Trung Quốc được ban hành vào năm 2020. Nhóm 14 nhân vật đối lập sau đó sẽ bị tuyên án, có thể từ ba năm đến chung thân. Ngoài ra, tòa án còn tuyên trắng án cho hai luật sư Laurence Lau Wai-chung và Lee Yue-shun.

⚪ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Bắc Hàn đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Biển Đông hôm thứ Năm. CTCP ước tính các thiết bị này đến từ khu vực Sunan của Bình Nhưỡng và bay khoảng 350 km trước khi rơi xuống Biển Đông, có nghĩa là các bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn KN-25 có khả năng được sử dụng. Hơn nữa, Nam Hàn lên án hành động này, lưu ý rằng tên lửa được bắn có tầm bắn tới Seoul. Ngày hôm trước, hàng trăm quả bóng bay lớn chở rác và phân bón đã bay vào Nam Hàn từ nước láng giềng phía bắc.

⚪ ---- Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu (Europol) hôm thứ Năm đã công bố trong một tuyên bố trong “Chiến dịch Endgame” rằng từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5, bốn người đã bị bắt trong khi hơn 100 máy chủ chứa phần mềm độc hại bị gỡ xuống.

Cơ quan này nêu chi tiết rằng những hung thủ bị bố ráp là IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee và Trickbot. “Các hành động tập trung vào việc làm gián đoạn các dịch vụ tội phạm thông qua việc bắt giữ các Mục tiêu có Giá trị Cao, phá hủy cơ sở hạ tầng tội phạm và đóng băng các khoản thu nhập bất hợp pháp… Nhu liệu độc hại có cơ sở hạ tầng bị gỡ bỏ trong những ngày hành động, đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng ransomware và phần mềm độc hại khác,” cơ quan giải thích.

Nó còn đề cập thêm rằng “tám kẻ chạy trốn có liên quan đến các hoạt động tội phạm này” sẽ được thêm vào danh sách Truy nã gắt gao nhất Châu Âu ngày hôm nay. Đây được mệnh danh là "hoạt động chống lại botnet lớn nhất từ ​​trước đến nay".

⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Rossiya Segodnya hôm thứ Năm rằng chính phủ Nga sẽ hoan nghênh Trung Quốc tổ chức một hội nghị hòa bình có thể có mà cả Ukraine và Nga sẽ tham dự. Lavrov nhấn mạnh Moscow "đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của TQ đối với cuộc khủng hoảng Ukraine" vì nước này mong muốn giải quyết "những nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột ở Đông Âu.

Nhận xét của ông được theo sát sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khuyến khích Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ dự kiến ​​vào giữa tháng 6. Về việc Hoa Kỳ hỗ trợ chính nghĩa Ukraine bằng các nguồn cung cấp quân sự bổ sung, ông cảnh báo rằng "các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sẽ không thay đổi tình hình trên đường liên lạc" và việc cung cấp chúng nhắc lại mong muốn của Washington là kéo dài xung đột.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong những tuần gần đây, đã sa thải một số quan chức cấp cao Ukraine được cho là thân cận nhất với Hoa Kỳ, theo tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Năm dẫn lời nhiều quan chức phương Tây giấu tên. Các nguồn tin chia sẻ rằng căng thẳng giữa Ukraine và các đồng minh gần đây đã gia tăng khi Nga giành được một số lợi thế trên chiến trường.

Hơn nữa, các quan chức Mỹ và châu Âu tiếp tục tranh cãi về chiến lược tốt nhất để lật ngược tình thế, với câu hỏi chính là liệu Kiev có được phép sử dụng vũ khí nhận được từ đồng minh để tấn công lãnh thổ Nga hay không. Ngoài ra, tất cả các bên liên quan vẫn còn mâu thuẫn về vấn đề sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga, cũng như con đường trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng các khía cạnh quan trọng của mối quan hệ vẫn bền chặt.

⚪ ---- Ngày thảo luận đầu tiên (hôm qua) của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử cựu tổng thống Mỹ đã kết thúc mà không có phán quyết nào. Các bồi thẩm đoàn ở New York đã giải tán chỉ sau 4 giờ chiều, với việc Thẩm phán Juan Merchan yêu cầu họ không thảo luận về vụ án tiền bịt miệng với bất kỳ ai, theo NBC News đưa tin. Ông cũng yêu cầu bồi thẩm đoàn không đọc tin tức về vụ án hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng.

Bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận ngay trước buổi trưa Thứ Tư. Tờ Washington Post đưa tin, vào khoảng 3 giờ chiều, các bồi thẩm đoàn đã gửi ghi chú đầu tiên của họ tới thẩm phán, yêu cầu xét lại 4 lời khai, 3 từ cựu nhà xuất bản National Enquirer David Pecker và 1 từ cựu luật sư của Trump, Michael Cohen. Bồi thẩm đoàn không được cung cấp biên bản nên lời khai phải được đọc lại cho họ trong phòng xử án.

Bồi thẩm đoàn yêu cầu nghe lại lời khai của Pecker về cuộc điện thoại giữa Trump và Pecker về cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, người nói rằng cô có quan hệ dan díu với Trump, theo tờ The Hill đưa tin. Một yêu cầu khác là nghe lại lời khai về quyết định của Pecker không bán bản quyền câu chuyện cho Trump.

Trong ghi chú đầu tiên, bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu nghe lại lời khai của Pecker và Cohen về cuộc gặp với Trump tại Trump Tower vào năm 2015, nơi họ được cho là đã thảo luận về kế hoạch "bắt và giết" (dìm tin) để chôn vùi những câu chuyện tiêu cực về Trump, Forbes đưa tin.

Bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu xem lại các hướng dẫn pháp lý mà Merchan đã đưa ra cho họ vào sáng thứ Tư. Nhà phân tích pháp lý của CNN, Elie Honig, nói rằng thẩm phán đã xem qua "khoảng 50 trang hướng dẫn pháp lý" và yêu cầu này cho thấy chúng "quá nhiều để bất kỳ con người nào có thể tiếp thu và hiểu được."

Các yêu cầu là hoàn toàn bình thường, Jonah Bromwich viết trên New York Times. "Các bồi thẩm đoàn thường yêu cầu được nghe lại lời khai, và đặc biệt là xét đến mức độ phức tạp của luật áp dụng trong vụ án này—và có lẽ, xét trên thực tế là có hai luật sư trong bồi thẩm đoàn—việc họ muốn nghe lời khai là rất hợp lý.”

Bồi thẩm đoàn sẽ trở lại vào lúc 9:30 sáng hôm nay, Thứ Năm. Công tố viên Joshua Steinglass cho biết lời khai mà các bồi thẩm đoàn muốn xét xử bao gồm "rất nhiều đoạn nhỏ không dài lắm", AP đưa tin. Ông ước tính sẽ mất khoảng 30 phút để đọc to lời khai.

⚪ ---- Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden đang vận động nương sự ủng hộ của Robert De Niro - một ngày sau khi ngôi sao của phim “Killers of the Flower Moon” xuất hiện bất ngờ tại phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Trump - với lời kêu gọi gây quỹ có chữ ký của tài tử đoạt giải Oscar. Trong một thông điệp hôm thứ Tư gửi tới những người ủng hộ Biden do De Niro ký, nam diễn viên 80 tuổi nói, “Tôi vẫn không thể tin được Trump đã đắc cử tổng thống. Cảm ơn Chúa, Joe Biden đã đánh bại Trump và khôi phục lại sự đoan trang, nhân ái cũng như khả năng lãnh đạo trung thực, thông minh cho nhiệm kỳ tổng thống. Bây giờ Trump đang cố gắng tìm đường quay trở lại. Thành thật mà nói, nó làm tôi sợ hãi.”

Lặp lại mô tả của mình về Trump là một “con quái vật”, De Niro nói với những người ủng hộ Biden rằng “hãy tưởng tượng xem sẽ nguy hiểm như thế nào nếu [Trump] trở thành Tổng thống một lần nữa. Tất cả chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng Donald Trump không bao giờ quay trở lại Bạch Ốc,” ông nói khi kêu gọi quyên góp ít nhất 25 USD cho chiến dịch tái tranh cử của Biden.

Việc kêu gọi gây quỹ diễn ra một ngày sau khi De Niro gây chú ý trong sự xuất hiện bất ngờ thay mặt cho chiến dịch tranh cử của Biden bên ngoài tòa án Manhattan, nơi đang diễn ra phiên tòa hình sự của Trump. Phát biểu với báo chí hôm thứ Ba, De Niro, một trong những người chỉ trích Trump gay gắt nhất ở Hollywood, đã cáo buộc cựu tổng tư lệnh muốn “gieo rắc hỗn loạn hoàn toàn. Tôi không có ý làm bạn sợ. Không không, chờ đã, có lẽ tôi thực sự muốn làm bạn sợ. Nếu Trump trở lại Bạch Ốc, bạn có thể tước đi những quyền tự do mà chúng ta coi là đương nhiên và các cuộc bầu cử, hãy quên nó đi.… Trump sẽ không bao giờ rời đi.”

Trump sau đó đã chỉ trích De Niro trong một bài đăng trên mạng xã hội, gọi tài tử này là "kẻ lập dị" và nói rằng anh ta mắc phải "một trường hợp nan y về hội chứng loạn trí Trump". De Niro, người tuần trước đã quay một quảng cáo tranh cử cho Biden, cho biết trong email gây quỹ, “Trong những năm qua, tôi đã đóng những vai xấu xa, những nhân vật hạ lưu. Nhưng Trump, là một kẻ thô bạo, không có luân lý, kẻ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để có được quyền lực. Là một diễn viên, tôi không bao giờ có thể đóng vai Trump. Không có một chút nhân tính nào để bám vào cả.”

Gọi Biden là “công chức suốt đời với tính chính trực cá nhân tuyệt vời”, De Niro nói, “Tôi hoàn toàn tin tưởng Biden sẽ điều hành đất nước. Bideny đặt bạn lên hàng đầu.” De Niro cho biết Trump “chỉ quan tâm đến bản thân y”.

⚪ ---- Theo tin từ Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Năm, số người chết ở Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10/2023 đã lên tới 36.224. Người ta ước tính cho đến nay đã có 81.777 người Palestine bị thương trong cuộc xung đột với Israel. Trong 24 giờ qua, 53 người đã thiệt mạng ở Gaza và 357 người bị thương. Họ kêu gọi các tổ chức quốc tế mở các cửa khẩu ở Dải Gaza và “tạo điều kiện cho những người bị bệnh và bị thương ra nước ngoài điều trị”.

⚪ ---- Cô y tá Hesen Jabr đã bị bệnh viện ở thành phố New York sa thải sau khi cô gọi cuộc chiến của Israel ở Gaza là một "cuộc diệt chủng" trong bài phát biểu nhận giải thưởng. Y tá chuy6en về chuyển dạ và sinh nở Hesen Jabr, người Mỹ gốc Palestine, đã được NYU Langone Health vinh danh vì lòng trắc ẩn trong việc chăm sóc những bà mẹ mất con khi cô chỉ ra mối liên hệ giữa công việc của mình và nỗi đau khổ của các bà mẹ ở Gaza, AP đưa tin.

Jabr nói, theo một đoạn video về bài phát biểu ngày 7 tháng 5 mà cô đăng trên mạng xã hội: “Tôi đau lòng khi thấy những người phụ nữ ở đất nước tôi phải trải qua những mất mát không thể tưởng tượng được trong cuộc diệt chủng hiện nay ở Gaza. Giải thưởng này mang tính cá nhân sâu sắc đối với tôi vì những lý do đó."

Jabr viết trên Instagram rằng cô ấy đã đến sở làm vào ngày 22/5/2024 trong ca làm việc đầu tiên sau khi nhận giải thưởng thì cô ấy được triệu tập đến một cuộc họp với chủ tịch bệnh viện và phó chủ tịch điều dưỡng “để thảo luận về cách tôi 'khiến người khác gặp nguy hiểm' và ' phá hỏng buổi lễ' và 'xúc phạm mọi người' vì một phần nhỏ trong bài phát biểu của tôi là để tưởng nhớ những người mẹ đau buồn ở đất nước tôi." Cô viết rằng sau khi làm việc hầu hết ca làm việc của mình, cô ấy "một lần nữa bị kéo đến văn phòng", nơi cô ấy được đọc lá thư chấm dứt hợp đồng và sau đó bị hộ tống ra khỏi tòa nhà.

Người phát ngôn của NYU Langone, Steve Ritea, xác nhận rằng Jabr đã bị sa thải sau bài phát biểu của cô và nói rằng đã có "một sự kiện trước đó". Ritea cho biết Jabr "đã được cảnh báo vào tháng 12, sau một vụ việc trước đó, không được đưa quan điểm của mình về vấn đề gây chia rẽ và buộc tội này vào nơi làm việc". Jabr bảo vệ bài phát biểu của mình trong một cuộc phỏng vấn với New York Times và nói rằng việc nói về cuộc chiến "rất phù hợp" do tính chất của giải thưởng mà cô đã giành được. Cô nói: “Đó là một giải thưởng dành cho thương khóc tang quyến; nó dành cho những người mẹ đang đau buồn”.

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị với Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, trong một cuộc điện đàm, khả năng công nhận nhà nước Palestine nếu ông thực hiện “những cải cách cần thiết”, theo Điện Elysee hôm thứ Tư: “Người đứng đầu Nhà nước nhấn mạnh cam kết của Pháp trong việc xây dựng tầm nhìn chung về hòa bình với các đối tác châu Âu và Ả Rập, đưa ra các đảm bảo an ninh cho người Palestine và Israel, đồng thời biến triển vọng công nhận một nhà nước Palestine trở thành một phần của một tiến trình hữu ích.” Lời kêu gọi của quan chức này diễn ra sau sự công nhận chính thức ngày hôm qua của Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha về tư cách nhà nước của Palestine.

⚪ ---- Người phát ngôn của nhóm, Yahya Saree, cho biết phiến quân Houthi của Yemen hôm thứ Tư đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper khác của Mỹ “trong khi thực hiện các nhiệm vụ thù địch trên không phận của tỉnh Marib. Đây là chiếc máy bay thứ sáu thuộc loại này đã bị bắn rơi trong Trận Chinh Phục và Thánh chiến để ủng hộ người dân Palestine”. Trước đó cùng ngày, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công 6 tàu ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Biển Địa Trung Hải “vì vi phạm quyết định cấm tiếp cận các cảng của Palestine bị chiếm đóng”.

⚪ ---- Quân đội Nam Hàn hôm thứ Tư cho biết Bắc Hàn đã phóng hàng trăm quả bóng bay chở rác và phân qua biên giới vào Nam Hàn, rõ ràng là để trả đũa việc các nhà hoạt động thả truyền đơn từ miền Nam qua Bắc. Tính đến 4 giờ chiều giờ địa phương, Tham mưu trưởng liên quân Nam Hàn cho biết họ đã phát hiện hơn 260 quả bóng bay được thả kể từ tối thứ Ba xuống nhiều khu vực khác nhau trên đất nước Nam Hàn.

Những quả bóng bay hạ cánh đang được đội phản ứng nhanh về hóa học, sinh học và hạt nhân cũng như một đội xử lý vật liệu nổ thu thập. Các quả bóng bay dường như mang theo rác cũng như phân bò. Hình ảnh được quân đội chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những quả bóng bay lớn màu trắng mang theo những chiếc túi được buộc bằng dây. Những thứ bị đổ trên vỉa hè và đường bao gồm các mảnh nhựa, pin, giấy vệ sinh và đất đen. Nam Hàn cũng đang điều tra xem liệu có tờ rơi tuyên truyền nào của Bắc Hàn trong khinh khí cầu hay không.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò hôm thứ Tư cho thấy gần 7 trong số 10 công ty Nam Hàn cho rằng xã hội đang già đi nhanh chóng của họ, hậu quả của việc số lượng trẻ sơ sinh mới sinh ra ở nước này liên tục thấp, cuối cùng sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo báo cáo được công bố bởi Liên đoàn Công nghiệp Nam Hàn, một tập đoàn kinh tế phần lớn đại diện cho các tập đoàn lớn, 68,3% quan chức nhân sự được khảo sát tại 1.000 công ty hàng đầu Nam Hàn cho biết họ tin rằng sự thay đổi nhân khẩu học mạnh mẽ sẽ gây ra khó khăn kinh tế trong tương lai gần. .

1 Việt kiều (Lương Thanh Sơn) từ Mỹ về VN mới 4 ngày, đi theo Thầy Minh Tuệ được 3 ngày thì đột quỵ, tử vong

Chỉ 7,5% cho biết sẽ không xảy ra một cuộc khủng hoảng như vậy, trong khi 24,2% cho biết họ không chắc chắn. Trong số những người dự đoán triển vọng ảm đạm, 42,7% cho rằng một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra trong khoảng từ 6 đến 10 năm kể từ hôm nay, tiếp theo là 11 và 15 năm kể từ bây giờ (25,6%). Hơn 12% cho biết dự kiến sẽ có trong vòng 5 năm tới.⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan sẽ truy tố cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vì xúc phạm chế độ quân chủ, theo một quan chức cho biết hôm thứ Tư. Đơn khiếu nại do quân đội bảo hoàng đưa ra nhằm lật đổ chính phủ của em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn mà ông trùm có ảnh hưởng này dành cho truyền thông nước ngoài vào năm 2015. "Bộ trưởng tư pháp đã quyết định truy tố Thaksin về mọi cáo buộc", người phát ngôn Prayuth Bejraguna nói với các phóng viên và nói thêm rằng cựu thủ tướng sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 18/6.Các cáo buộc khác chống lại cựu thủ tướng bao gồm vi phạm luật tội phạm máy tính. Luật sư Winyat Chartmontri của Thaksin nói với Reuters rằng thân chủ của ông không thể xuất hiện tại phiên điều trần hôm thứ Tư do bị nhiễm Covid-19. Thaksin, 74 tuổi, đã nhiều lần cam kết trung thành với hoàng gia. Tỷ phú này, người bị kết tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, đã được tạm tha vào tháng 2 sau sáu tháng bị giam giữ.Ông đã trở lại đầy ấn tượng vào năm 2023 sau 15 năm tự lưu vong, trong thời gian đó ông vẫn là nhân vật trung tâm trong suốt những đợt biến động chính trị lặp đi lặp lại. Thaksin sẽ là vụ án nổi bật nhất trong số hơn 270 vụ truy tố trong những năm gần đây theo luật khi quân, có mức án tù tối đa là 15 năm cho mỗi lần được cho là xúc phạm hoàng gia.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy những hoạt động lành mạnh cho tim có thể chống lại khuynh hướng di truyền đối với sự lão hóa nhanh chóng của các tế bào trong cơ thể. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (Journal of the American Heart Association). Phân tích dữ liệu từ hơn 5.000 người trưởng thành có độ tuổi trung bình 56, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các yếu tố lối sống như dinh dưỡng và tập thể dục có liên quan đến tuổi sinh học trẻ hơn.Jiantao Ma, tác giả nghiên cứu cấp cao cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy những người bị lão hóa tế bào nhanh do nguy cơ di truyền cao hơn có thể bù đắp gánh nặng gia tăng của bệnh tim mạch bằng cách quản lý các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim và áp dụng các hành vi lành mạnh cho tim”.⚪ ---- Kuo Chung-hsien, giáo sư Khoa Cơ khí của Đại học Quốc gia Đài Loan và là người đứng đầu Phòng thí nghiệm Autonomous & Soft Robotics Laboratory của khoa, đã trình làng tại một sự kiện báo chí hôm thứ Tư 2 loại chó robot mà nhóm của ông đang nghiên cứu. Một mẫu chó robot được sử dụng làm thú cưng, chiếc còn lại được sử dụng trong công nghiệp.Kuo cho biết chó robot đã được áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau ở nước ngoài, chẳng hạn như được sử dụng để kiểm tra các trạm chuyển đổi cho một công ty lưới điện ở Hoa Kỳ, để kiểm tra các thanh tra tàu điện ngầm ở Paris hoặc phát hiện vi phạm giao thông ở Tây Ban Nha: “Tuy nhiên, không có nhiều người ở Đài Loan nỗ lực phát triển chó robot và áp dụng chúng vào các cảnh quan khác nhau”. Tuy nhiên, Kuo cho biết, Đài Loan vẫn cần phải phát triển những chú chó robot của riêng mình.⚪ ---- Giá thuê nhà là điểm sáng duy nhất trong bối cảnh lạm phát cao, vì nhà một phòng ngủ ở nhiều thành phố rẻ hơn so với một năm trước. Theo một báo cáo tiền thuê nhà từ nhà môi giới bất động sản trực tuyến Zumper công bố hôm thứ Ba, tất cả trong số 15 thành phố của Hoa Kỳ có mức giảm giá lớn nhất so với năm trước đều nằm ở Vành đai Mặt trời, trải dài khắp các tiểu bang phía nam và tây nam.Chi phí thuê nhà giảm là một phần của xu hướng giảm nhiệt trên diện rộng, khi khoảng một nửa trong số 100 thành phố lớn nhất đã giảm kể từ năm ngoái. Giá trung bình toàn quốc cho một căn hộ một phòng ngủ là $1,504 tính đến tháng 5 - giống hệt như một năm trước.Trong khi giá cho thuê căn hộ một phòng ngủ tăng 1,2% hàng tháng vào tháng 5, thì chúng hầu như không thay đổi vào năm 2024. Giá trì trệ đã mang lại không gian thở rất cần thiết cho những người Mỹ đang cảm thấy bị chèn ép bởi lạm phát cao, đặc biệt là nhà ở, thường là khoản chi lớn nhất trong ngân sách hàng tháng.Nghiên cứu của Zumper cho biết, giá thuê nhà giảm ở các thành phố phía Nam phần lớn là do việc xây dựng các căn hộ cho thuê tăng lên, nhưng cũng do tình trạng giảm dân số ở một số thành phố, đặc biệt là ở California.Giá căn hộ một phòng ngủ ở Greensboro, Bắc Carolina, đã giảm 11,9% trong năm ngoái - mức cao nhất trong tất cả các thành phố lớn. Thành phố đã khuyến khích xây dựng mới thông qua việc sáp nhập tài sản và cải cách quy hoạch, bổ sung thêm hàng nghìn căn hộ cho thuê vào năm 2023.Dưới đây là danh sách 15 thành phố của Hoa Kỳ có giá thuê căn hộ một phòng ngủ giảm mạnh nhất trong năm kết thúc vào ngày 24 tháng 5, theo dữ liệu của Zumper.1. Greensboro, Bắc CarolinaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 11,9%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $9602. Gilbert, ArizonaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 10,5%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,4503. Fort Worth, TexasGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 10,3%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,2204. Raleigh, Bắc CarolinaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 9,8%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,2905. Durham, Bắc CarolinaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 9,60%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,4206. Oakland, CaliforniaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 9,1%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: 2.000 USD7. Sacramento, CaliforniaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 8,1%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,4708. Irving, TexasGiảm giá hàng năm: 8%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,2709. Scottsdale, ArizonaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 7,6%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,71010. Tallahassee, FloridaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 7,3%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,02011. Glendale, ArizonaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 7,1%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,18012. HoustonGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 6,9%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,21013. DallasGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 6,9%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,35014. Austin, TexasGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 6,3%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $1,50015. Augusta, GeorgiaGiá giảm so với cùng kỳ năm trước: 5.9%Giá thuê trung bình một phòng ngủ: $960⚪ ---- Quận Cam: Một camera ẩn nhắm vào một ngôi nhà ở Garden Grove, khiến cư dân lo lắng, khiến nhiều chủ nhà tự hỏi liệu việc giám sát đáng lo ngại này có liên quan gì đến các đường dây du lịch trộm cắp đang gây chú ý ở Nam California hay không. Máy ảnh được tìm thấy trong bụi rậm và được ngụy trang để không bị nhìn thấy, nhưng ai đã đặt nó ở đó và nó đã ở đó bao lâu thì lại là một ẩn số đáng sợ khác.Đối với chủ nhà có ngôi nhà dường như đang bị giám sát, vụ việc trở nên đáng lo ngại kể từ khi hàng xóm của cô phát hiện ra camera trong nhà của họ. Chủ nhà tên Lisa cho biết: “Cô ấy nghĩ rằng ai đó đã bỏ rác vào bụi cây của mình nên đã đi dọn sạch. Khi đến gần bụi cây, cô ấy lôi ra một chiếc túi và trong đó có một chiếc máy ảnh kèm theo cục pin.” Cô nói thêm rằng chiếc camera được tìm thấy chỉ một ngày sau khi cô xem báo cáo của KTLA về việc Cảnh sát Glendale bắt giữ 4 người đàn ông có camera tương tự và bộ pin được ngụy trang bằng lá cây.⚪ ---- Theo tin Reuters, nhà sản xuất xe điện Việt Namthêm một nhà máy trị giá 4 tỷ USD ở Bắc Carolina, khi công ty thua lỗ này đang phải vật lộn để giành thi6 trường Mỹ. VinFast tuyên bố vào năm 2022 sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin tại Mỹ với công suất sản xuất hàng năm là 150.000 xe, nhằm tận dụng nỗ lực của chính quyền Biden trong việc phê duyệt trợ cấp cho xe điện sản xuất tại Mỹ.Nguồn tin cho biết, công ty ban đầu dự định hoàn thành nhà máy vào tháng 7/2024 nhưng sau đó đã lùi thời gian bắt đầu hoạt động sang năm 2025. Họ đang xem xét một sự chậm trễ khác, theo nguồn giấu tên vì tin này chưa được công khai. VinFast, công ty bán được ít hơn 1.000 xe ở Bắc Mỹ vào năm ngoái, cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng họ đang “tiến hành xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh của quá trình xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina của chúng tôi”.Người phát ngôn của Quận Chatham ở Bắc Carolina, nơi nhà máy bị phá dỡ vào tháng 7, cho biết các quan chức ở đó không biết về bất kỳ sự chậm trễ nào trong dự án. Khi VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina vào tháng 3/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nhà máy này sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm.Ngoài doanh số thấp, VinFast còn bị kiện ở Mỹ vì không trả tiền thuê showroom. Cơ quan này cũng phải đối mặt với hai cuộc điều tra riêng biệt - một về vụ tai nạn hồi tháng 4 ở California khiến 4 người chết trong vụ tai nạn liên quan đến xe VinFast VF 8; và một vì bị cáo buộc vi phạm ArcelorMittal (MT.LU), một bằng sáng chế chất nhôm được sử dụng trong VF 8. Phần lớn xe bán trong nước của hãng cũng được bán cho các bên liên quan VinFast. Khoản lỗ ròng năm ngoái của hãng đã tăng 15% lên 2,4 tỷ USD.⚪ ---- Tennessee: Cô nữ sinh lớp 11 đang lênsẽ là học sinh mới nhất của hội đồng Trường Công Metro Nashville. Tin này công bố trong cuộc họp thường kỳ của hội đồng quản trị hôm thứ Ba. Theo thành viên hội đồng Cheryl Mayes, Nguyễn được chọn sau khi hội đồng xem xét đơn đăng ký và tiến hành phỏng vấn các học sinh lớp 11 đang lên trên toàn học khu. Mayes nói khi chào đón Nguyễn: “Chúng tôi có một số sinh viên xuất sắc tại MNPS, và đó là một quyết định khó khăn,”Nguyễn, học sinh tại trường trung học John Overton, sẽ sánh vai cùng, một học sinh cuối cấp đang lên tại trường trung học James Lawson, trong vai trò mới của cô. Cô sẽ bắt đầu vào tháng 9 sau khi hội đồng trường mới được thành lập sau cuộc bầu cử hội đồng trường vào tháng 8 và phục vụ cho đến khi cô tốt nghiệp vào năm 2026. Trần sẽ đảm nhận vai trò thành viên hội đồng học sinh cấp cao thay cho Alayna Mitchell, người đã tốt nghiệp trường Trung học Hillsboro vào tuần trước. Các thành viên học sinh không được bỏ phiếu nhưng thường xuyên tham gia vào các cuộc thảo luận và tranh luận vì họ đại diện cho hơn 80.000 học sinh trong học khu.Theo người phát ngôn của MNPS, Michael Cass, trong thời gian làm việc tại Overton cho đến nay, Nguyễn đã giành được giải thưởng với tư cách là đại biểu tại các hội nghị Thanh niên trong Chính phủ và Liên hợp quốc kiểu mẫu. Cô cũng chơi bóng chuyền nữ trong trường đại học, huấn luyện bóng chuyền nam và là thành viên của chương trình Nghiên cứu và Khoa học Liên ngành, một sáng kiến chung giữa MNPS và Đại học Vanderbilt.⚪ ----, cậu bé 11 tuổi đã tạo ra ‘tiếng vang’ trong thành phố Enterprise (tiểu bang Alabama), đã lọt vào nhóm 100 người hàng đầu của giải thi đánh vần Scripps National Spelling Bee hôm thứ Tư. Nguyễn, đến từ Trường Tiểu học Hillcrest ở Enterprise , là học sinh duy nhất đại diện cho tiểu bang Alabama.Ở vòng sơ loại, Nguyễn lần đầu đánh vần đúng chính tả chữ "vilipend". Cậu bé cũng định nghĩa thuốc giảm đau và đánh vần chính xác chữ "liripipes". Nguyen lọt vào tứ kết trước khi bị loại ở vị trí thứ 60 toàn quốc về đánh vần. Lời cuối cùng của cậu bé là "aubade". Thành phố Enterprise cho biết họ rất P-R-O-U-D (T-Ự H-À-O) về Ayden Nguyen!⚪ ---- Texas: Một người đàn ông ở Longview bị bắt vì liên quan đến vụ nổ súng chết người đã nhận tội với một cáo buộc liên quan., 24 tuổi, bị buộc tội giết người sau khi Brantravious Williams, 21 tuổi, ở Longview, bị phát hiện bị bắn chết vào tháng 5/2021. Nguyen cũng bị buộc tội giả mạo bằng chứng và tàng trữ cần sa. Hôm thứ Ba 28/5/2024, Nguyễn đã chấp nhận mức án 10 năm tù vì tội hủy chứng cớ tại tòa án của Thẩm phán J. Scott Novy, và các cáo buộc khác đã được bỏ như một phần của thỏa thuận nhận tội. Nguyễn sẽ bị tuyên án chính thức vào ngày 10 tháng Sáu.⚪ ---- South Carolina: Một phụ nữ ở Quận Horry đang kiện tiệm làm móng Murrells Inlet, cho rằng cô bị mất ngón chân cái sau khi làm móng chân tại tiệm này. Karen Copeland đã đệ đơn kiện tiệm Four Seasons Nails and Spa, có trụ sở tại 3100 US 17 Business, Unit C và chủ sở hữu làvào ngày 20/2.Copeland cáo buộc rằng nhân viên tiệm đã thực hiện dịch vụ chăm sóc móng chân vào ngày 24 tháng 2/2021 và dẫn đến nhiễm trùng vi khuẩn. Từ đó, “ngón chân cái bên phải” của Copeland phải cắt cụt, đơn kiện cho biết. Một tin nhắn để lại cho Trần ở tiệm không được trả lời ngay lập tức.Vụ kiện cáo buộc tiệm làm móng đã sơ suất khi không kiểm tra các dụng cụ và thiết bị được sử dụng trong quy trình để đảm bảo rằng chúng an toàn khi sử dụng và gây ra môi trường không an toàn cho khách hàng. Đơn kiện cho biết Copeland đã bị thương tật và suy yếu vĩnh viễn, gây ra các hóa đơn y tế cũng như sự đau đớn và đau khổ, bao gồm cả tình cảm. Cô đang yêu cầu đưa ra phán quyết đối với thẩm mỹ viện và Tony Trần.⚪ ---- TIN VN.. Theo Báo Pháp Luật. Một người đi theo sư Minh Tuệ khi qua tỉnh Quảng Trị thì bị kiệt sức do sốc nhiệt, đột quỵ dẫn đến tử vong. Tối 30-5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, ông Lương Thanh Sơn (47 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) tử vong. Hiện tại thi thể ông Sơn đang lưu lại nhà xác của bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình.Ông Sơn được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Được biết, ông Sơn tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.Báo Dân Việt ghi nhận: Tối 30/5, ông Lương Thanh S (47 tuổi) được cho là sốc nhiệt, dẫn đến tử vong. Được biết, ông S là Việt kiều Mỹ mới đi theo ông Minh Tuệ được 3 ngày, khi đến thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, người này bị sốc nhiệt và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.Theo thông tin từ bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, ông S mới trở về từ Mỹ được 4 ngày, đã đi theo ông Thích Minh Tuệ 3 ngày. Vợ con ông S hiện đang ở Mỹ. Một số người thân của ông S ở thành phố Hồ Chí Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào khoảng 15h cùng ngày.Sau khi người nhà đến đã thanh toán chi phí điều trị cho bệnh viện và cảm ơn bệnh viện đã tận tình cứu chữa ông S. Người nhà có nguyện vọng đưa bệnh nhân S vào bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định, không thể đưa ông S di chuyển quảng đường xa. Vì vậy, người nhà nguyện vọng đưa bệnh nhân S vào Bệnh viện Trung ương Huế.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo VnExpress. Phương Quỳnh Anh, phụ trách đưa đón trẻ của trường mầm non Hồng Nhung, bị tạm giam trong vụ bé Gia Huy, 5 tuổi, tử vong trên xe. Phương Quỳnh Anh bị Công an TP Thái Bình khởi tố về tội Vô ý làm chết người, chiều 30/5. Bị can được trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 giao nhiệm vụ đưa đón học sinh từ nhà đến trường bằng ôtô 29 chỗ. Theo cơ quan điều tra, 6h20 ngày 29/5, Quỳnh Anh cùng lái xe Nguyễn Văn Lâm đi đón bé Huy tới trường. Khi lên xe, Huy ngồi ngay ghế sau lái, tình trạng tỉnh táo. 17h30 cùng ngày, cậu của Huy đến đón thì không thấy bé đâu. Sau đó, mọi người phát hiện Huy vẫn trong ôtô. Theo công an, cháu Huy ở trong xe 11 tiếng, dưới trời nắng nóng, dạ dày không có thức ăn nên bị suy kiệt, suy hô hấp.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Thanh Niên. Ông Đỗ Minh Tâm, cựu cục phó Cục Quản trị 1, Văn phòng Quốc hội, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 41 tỉ đồng. Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng, truy tố ông Đỗ Minh Tâm (47 tuổi) và Nguyễn Thế Phùng (37 tuổi, lao động tự do) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự. Hai người này bị cáo buộc liên quan đến 2 vụ lừa đảo với tổng số tiền lên tới hơn 44 tỉ đồng. Khung hình phạt bị truy tố từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Trong vụ lừa đảo thứ nhất, bị hại là ông Pheutsapha Phoummask (tên Việt Nam là Pha), là doanh nhân người Lào, Chủ tịch Công ty Asia Investment, Development and Contruction Sole Co., Ltd (Công ty AIDC). Pha giao nhân viên 6 lần đưa tiền cho bị can Phùng và Tâm, tổng 1,8 triệu USD, tương đương 41,7 tỉ đồng để giúp ông Pha mua được 2 mảnh đất để đầu tư xây dựng. Các lần giao nhận tiền đều lập giấy biên nhận. Rồi im luôn. Vụ lừa đảo thứ hai xảy ra giữa năm 2021. Bị hại là chị N.T.H, trú tại Cầu Giấy, người quen của ông Đỗ Minh Tâm. Theo cáo trạng, tháng 5.2021, chị H. gọi điện thoại nhờ ông Tâm lo xin tại ngoại cho 2 người bạn đang bị Công an Q.Đống Đa tạm giữ về hành vi cướp tài sản, đồng thời xin cho chị không bị xử lý trong vụ án. Ông Tâm nói chị H. liên hệ với ông Phùng. Tưởng thật, chị H. 9 lần chuyển tiền cho bị can Phùng, mỗi lần 300 triệu đồng, tổng 2,7 tỉ đồng. Rồi im luôn.⚪ ---- HỎI 1: Nếu cho dược sĩ ở các tiệm thuốc tây chữa bệnh nhẹ, y tế Mỹ sẽ tiết kiệm vô số?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy, việc cho phép dược sĩ điều trị các bệnh nhẹ có thể mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều người hơn và tiết kiệm hàng triệu đô la. Các nhà nghiên cứu ước tính, việc chăm sóc một loạt các vấn đề sức khỏe nhỏ như nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh zona, động vật cắn và đau đầu sẽ có chi phí trung bình thấp hơn khoảng 278 USD khi điều trị tại các hiệu thuốc thay vì ở phòng khám bác sĩ hoặc phòng khám chăm sóc khẩn cấp.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Mặc áo vest có trọng lượng (tạ) trong khi đi bộ sẽ lợi cho sức khỏe?ĐÁP 2: Đúng thế. Bác sĩ Vivek Babaria, chuyên gia y học thể thao, nói với Yahoo Life rằng mặc vest có trọng lượng có một số lợi ích, bao gồm tăng cường độ đi bộ, có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách đẩy cơ thể. Nhưng bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn là chỉ lợi ích cho tim mạch khi mặc áo vest có trọng lượng. Vì bạn đang tăng thêm lực cản cho bước đi của mình dưới dạng trọng lượng nên việc mặc áo vest có trọng lượng “cũng giúp xây dựng sức mạnh và sức bền của cơ bắp, đặc biệt là ở phần dưới cơ thể và phần lõi”. Tương tự như một buổi tập nâng tạ, đi bộ với áo có tạ cũng giúp thúc đẩy mật độ xương tốt hơn, ông nói, “vì trọng lượng tăng thêm sẽ gây áp lực lên xương của bạn nhiều hơn, kích thích các tế bào thúc đẩy sự phát triển xương mới”.Chi tiết: