Những cơn bão mạnh khắp Texas và Oklahoma đã phá hủy nhà cửa, khiến hàng nghìn người không có điện và gây thiệt hại nặng nề rạng sáng Chủ nhật 26/5/2024. Một cảnh sát trưởng cho biết ít nhất 5 người đã chết tại một cộng đồng nông thôn ở Texas và hơn 60 người khác bị thương.

- Trump diễn văn tại Hội nghị Libertarian National Convention ở thù đô, hứa nếu đắc cử sẽ cho xài tiền điện tử. Liên tục Trump bị la ó, phải cắt ngắn ở phút 34.

- Dù tòa Manhattan phán Trump có tội hay không, TT Biden sẽ đọc diễn văn từ Bạch Ốc nói về phán quyết. Có 4 bài diễn văn soạn sẵn cho 4 kịch bản về Trump: tòa phán có tội, vô tội, treo, xét xử sai. Ban vận động của Biden sẽ chính thức gọi Trump là "ke tội đồ" nếu bồi thẩm xử Trump có tội.

- Nhiều cử tri lo sợ, nếu Trump thắng cử cuối năm 2024, Trump sẽ không chịu rời Bạch Ốc khi hoàn tất nhiệm kỳ 202-2028.

- Trump nói, nếu đắc cử, Trump sẽ thuê lại cố vấn cũ Peter Navarro, người hiện đang thụ án 4 tháng tù. Từ trong tù, Navarro viết sách mới về MAGA.

- Tòa thủ đô: Thẩm phán do Trump bổ nhiệm phạt 2 kẻ bạo loạn ngày 6/1.

- Thẩm phán Tòa Tối cao Sonia Sotomayor: đôi khi bà rơi nước mắt vì kết quả của các quyết định của Tòa Tối cao Hoa Kỳ.

- Đài Loan: báo động vì 7 phi cơ chiến đấu và 14 tàu chiến TQ áp sát bờ biển Đài Loan

- Israel hú còi báo động ở Tel Aviv, cảnh báo tên lửa bắn từ Lữ đoàn Qassam

- Không quân Israel không kích hơn 50 địa điểm ở Dải Gaza

- Phe đối lập chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu ưu tiên sự sống còn chính trị hơn hạnh phúc của Israel.

- Hamas nói đã xóa sổ 1 nhóm quân Israel ở trại tị nạn Jabalia

- Gián đoạn Internet ở Gaza vì Israel tấn công.

- Thủ tướng Israel: cảnh cáo về việc bất tuân quân sự

- Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha: cuộc chiến ở Dải Gaza là "một cuộc diệt chủng thực sự".

- Các tàu Mỹ kết nối với một bến tàu nổi gần Dải Gaza bị bão thổi dạt ra, mắc kẹt trên bờ biển ngoài khơi Israel.

- Nga: Putin hối thúc kỹ nghệ quốc phòng tăng tốc sản xuất nhanh, đa dạng

- Quận San Bernadino: 1 học sinh trung học bị bắt vì âm mưu nổ súng tại trường có thể đạt thỏa thuận nhận tội.

- Bangladesh: Một người Việt mạo danh tài khoản Facebook của Bộ Trưởng Y tế Bangladesh, bán dược thảo, bị bắt.

- Bí ẩn ra tòa: Tên là Doe (ẩn danh), hay là Huang (người đã chết), hay là Trường Nguyễn?

- Quận Cam: Kelyn Nguyen, 13 tuổi, học sinh lớp 7, thắng 20 vòng thi đánh vần, sẽ tới thủ đô thi đấu vòng đánh vần toàn quốc ngày 28-30 tháng 5

- TIN VN. Người đàn ông ở Hà Nội sập bẫy 'thiên thạch' 250 triệu USD.

- TIN VN. Doanh nghiệp VN thê thảm vì tỷ giá.

- TIN VN. Công ty Thế giới Di động làm gì khi gần 5.000 nhân viên nghỉ việc? Theo Báo Tiền Phong.

- HỎI 1: Vụ Biden ép TikTok phải bán cho công ty Mỹ: 51% dân Mỹ đồng ý với Biden? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhiều người ngưng uống thuốc giảm cân vì quá đắt, hay vì tác dụng phụ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/5/2024) ⚪ ---- Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm Chủ nhật cho biết họ phát hiện 7 phi cơ chiến đấu và 14 tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đại lục (PLA) gần bờ biển Đài Loan. Bộ cho biết trong một tuyên bố rằng Bộ sẽ “theo dõi chặt chẽ” tình hình và ứng phó nếu cần. Tin tức này được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự gần Đài Loan, nơi TQ xem là lãnh thổ TQ.

Tại Quận Cooke, Texas, Cảnh sát trưởng Ray Sappington cho biết 5 người chết bao gồm 3 thành viên trong gia đình được tìm thấy trong một ngôi nhà gần Valley View, một cộng đồng nông thôn gần biên giới với Oklahoma. Sappington nói: “Thật đáng buồn, chúng tôi nghĩ rằng con số đó có thể sẽ tăng lên. Sự tàn phá khá nghiêm trọng."

Tại Quận Denton lân cận, các quan chức cho biết nhiều người đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Cuối ngày thứ Bảy, một cơn lốc xoáy đi qua phía bắc Quận Denton và lật nhào các xe đầu kéo, khiến giao thông trên Xa lộ Liên tiểu bang 35 bị cản trở. Cơn bão đã làm hư hại nhiều ngôi nhà, lật nhào xe máy và làm đổ đường dây điện và cây cối khắp khu vực, bao gồm cả các điểm ở Sanger, Pilot Point, Ray Hồ Roberts và Công viên tiểu bang Isle du Bois.

Cảnh sát thành phố Claremore (tiểu bang Oklahoma) thông báo trên mạng xã hội rằng thành phố cách Tulsa khoảng 28 dặm về phía đông đã "đóng cửa" do thiệt hại do bão bao gồm đường dây điện, cây cối bị đổ và đường không thể tiếp cận.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói tại Hội nghị Libertarian National Convention ở Washington DC, nếu tái đắc cử vào tháng 11, Trump sẽ đảm bảo rằng “lịch sử tiền điện tử và lịch sử Bitcoin” sẽ được thực hiện ở Mỹ, “không bị thúc đẩy ở hải ngoại. Tôi sẽ ủng hộ quyền tự nắm giữ (self-custody) đối với 15 triệu người nắm giữ tiền điện tử của Hoa Kỳ.” Trump nói thêm rằng ông sẽ “không bao giờ cho phép tạo ra một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương”. Hơn nữa, Trump còn cáo buộc Tổng Thống Joe Biden đang tìm cách “đánh sập” tiền điện tử.

Trump đã bị liên tục la ó trong suốt bài phát biểu hôm thứ Bảy, đặc biệt khi Trump yêu cầu những người tham dự “đề cử tôi hoặc ít nhất là bỏ phiếu cho tôi”. Trump bị la ó ngay khi bước lên sân khấu, và một số người ủng hộ Trump trong phòng đã cố gắng át đi những tiếng la ó bằng cách hô những khẩu hiệu “Chúng tôi muốn Trump”. Trump rời sân khấu sau 34 phút, đánh dấu một trong những bài phát biểu tranh cử ngắn nhất của Trump cho đến nay. Đảng Libertarian Party dự kiến ​​sẽ chọn ứng cử viên tổng thống vào Chủ nhật.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden có kế hoạch lên tiếng về vụ án Trump chi tiền bịt miệng người tình một đêm Stormy Daniels sau khi bồi thẩm đoàn ở Manhattan tuần này sẽ đưa ra phán quyết. Biden sẽ đọc diễn văn về bản án do bồi thẩm đưa ra cho Trump, bất kể Trump có tội hay vô tội, trong "bối cảnh Bạch Ốc" để tránh bị phe MAGA quy chụp động cơ chính trị.

Và nếu Trump bị tòa phán có tội, ban vận động của Biden sẽ tận dụng phán quyết có tội để bắt đầu nhiều cuộc tấn công chống lại Trump trước cuộc bầu cử sắp tới. Những người ủng hộ MAGA bày tổ cơn giận trước báo cáo về việc Biden có kế hoạch phát biểu về phiên tòa xét xử Trump, trong đó nhiều người cho rằng phán quyết đã được định trước.

Các nguồn tin thân cận với Tổng thống Biden nói với báo Politico rằng nhóm Biden đã soạn sẵn vài bài diễn văn để chờ, xem Trump có bị kết tội hay được trắng án hay không, hay nếu tòa sẽ phán "treo lơ lửng" (hung jury), hay tòa sẽ tuyên bố là xét xử sai (mistrial) tùy theo bồi thẩm đoàn đưa ra chung kết. Mỗi kịch bản sẽ cần một bài diễn văn khác nhau, nhưng người ta tin rằng cốt lõi thông điệp của Biden sẽ là "hệ thống pháp luật của Mỹ đã hoạt động và quy trình này luôn phải được tôn trọng".

Vẫn chưa rõ khi nào, và nơi nào trong Bạch Ốc sẽ chọn là nơi Biden đọc diễn văn hậu xét xử Trump, và chưa rõ ai sẽ được mời đến lắng nghe. Những người trong cuộc cũng cho rằng nhóm truyền thông xã hội của Biden có ý định tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Trump nếu Trump bị bồi thẩm đoàn kết tội. Trong khi vận động, họ sẽ tuyên bố rằng bản án có tội chứng tỏ rằng Trump là kiểu dân chơi rồi chạy, "không phù hợp với chức vụ" và không có gì ngạc nhiên khi cựu tổng thống Trump sẽ quậy những động thái tương tự như các hành vi bị lên án để giành chiến thắng một lần nữa.

Nhóm Biden cũng có kế hoạch tăng cường nỗ lực bằng cách sử dụng nhãn diệu "kẻ tội phạm Donald Trump bị kết án đại hình" ("Convicted Felon Donald Trump" ) trong các tuyên bố của họ về Trump, một hành động có thể gây tổn hại đáng kể đến vị thế của Trump với cử tri.

⚪ ---- Nhiều cử tri lo sợ, nếu Trump thắng cử cuối năm 2024, viễn ảnh tương lai Trump sẽ không chịu rời ghế Tổng Thống khi hoàn tất nhiệm kỳ 202-2028. Tổng thống Joe Biden đã liên tục tuyên bố rằng Donald Trump "quyết tâm phá hủy nền dân chủ Mỹ" và có vẻ như nỗi sợ hãi như vậy đang dần lan rộng trong một số cử tri ở các tiểu bang xung đột quan trọng.

Họ lo lắng rằng Trump sẽ từ chối rời nhiệm sở vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu Trump được tái đắc cử vào Bạch Ốc vào tháng 11, Bloomberg đưa tin, dẫn lời các nhà nghiên cứu chính trị. Sự lo lắng dường như đang gia tăng trước những lời của Trump hùng hồn độc đoán, thường xuyên ủng hộ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Và viễn ảnh tái diễn ra bạo loạn khi những người ủng hộ Trump - với sự khuyến khích của Trump - lại xông vào tòa nhà Điện Capitol trong nỗ lực giữ ông tại chức sau thất bại của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Russell Wheeler, một thành viên cấp cao không thường trú trong chương trình Nghiên cứu Quản trị của Viện Brookings, nói với Business Insider rằng có vẻ như Trump khó có thể bãi bỏ Tu chính án thứ 22 nếu Trump còn đương chức - điều này đòi hỏi phải có đa số 2/3 phiếu bầu trong Hạ viện và Thượng viện hoặc cơ quan lập pháp của 2/3 số tiểu bang kêu gọi tổ chức một hội nghị, sau đó bất kỳ sửa đổi nào sẽ phải được 3/4 số tiểu bang phê chuẩn.

Ông nói rằng “mối lo ngại lớn hơn” là việc Trump “tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và từ chối cho phép chuyển giao Bạch Ốc”, đặc biệt nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

⚪ ---- Nếu đắc cử, Donald Trump nói với The Wall Street Journal rằng Trump “tất nhiên” sẽ thuê lại cố vấn cũ Peter Navarro, người hiện đang thụ án 4 tháng tù mà bây giờ đã được 2 tháng. Người đàn ông 74 tuổi tự nhận mình là “bản ngã thay đổi” của cựu tổng thống, đã bị kết án với hai tội danh coi thường quốc hội, sau khi ông từ chối tuân theo trát đòi hầu tòa để làm chứng và cung cấp tài liệu về cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1.

Trump nói: “Hành vi thái quá này của đảng Dân chủ lẽ ra không nên xảy ra”. Sau song sắt, Navarro dường như cũng nóng lòng quay trở lại cuộc xung đột chính trị, và đang viết cuốn sách có tên "The New MAGA Deal" (Thỏa thuận MAGA mới), trong đó trình bày chi tiết giấc mơ của ông về một trăm ngày đầu tiên của Trump khi nhậm chức 2025, hoàn thành với các vụ trục xuất hàng loạt di dân lậu. Navarro rõ ràng tin rằng y có cơ sở để thách thức bản án của mình tại Tòa án tối cao - nơi đã hai lần bác bỏ nỗ lực được trả tự do của y.

⚪ ---- Tòa thủ đô: Thẩm phán do Trump bổ nhiệm phạt 2 kẻ bạo loạn 6/1. Các công tố viên đã ghi nhận thêm hai bản án về những kẻ bạo loạn ngày 6/1, trong đó có một người đàn ông cố gắng che giấu danh tính bằng cách đội đầu trang phục gấu trúc ở Điện Capitol. NBC News đưa tin Jesse Rumson ở Florida đã bị kết án hôm thứ Sáu tại Washington về tội hành hung 1 cảnh sát và 7 cáo buộc khác mà y phải đối mặt. Rumson, người được mệnh danh là "Gấu trúc nổi loạn" kể từ vụ tấn công, khẳng định rằng mọi liên hệ với viên cảnh sát đều là vô ý và anh ta không biết việc vào Điện Capitol bị hạn chế. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Carl Nichols gọi một số lập luận bào chữa là 'vô lý'.

Thẩm phán Nichols, người được Donald Trump bổ nhiệm, người từng là một trong những thẩm phán khoan dung nhất xử lý các vụ án ngày 6 tháng 1, chỉ ra rằng Rumson “liên tục lao về phía cảnh sát” trước khi tấn công viên cảnh sát. Thẩm phán nhận thấy bị cáo đã giật và xô tấm che mặt của viên cảnh sát. Đoạn video cho thấy Rumson hét lên "Bắt lấy một con lừa!" khi những kẻ bạo loạn đang đập vỡ cửa sổ.

Cảnh sát quận Maryland, Cpl. Scott Ainsworth, một đảng viên Đảng Cộng hòa lâu năm, đã chứng thực rằng ông không hiểu tại sao mình lại bị các thành viên đồng đảng tấn công. Anh nói với tòa án rằng một số thành viên Đảng Cộng hòa liên hệ trong cuộc đời anh ấy không còn muốn liên quan gì đến anh ấy nữa vì anh ấy đã bảo vệ Điện Capitol, theo NBC. Việc tuyên án Rumson dự kiến diễn ra vào tháng 9/2024.

Hồ sơ thứ 2 hôm Thứ Sáu: Một kẻ bạo loạn ở ngoại ô New York đã nhận tội lấy bình xịt hơi cay của một cảnh sát trong khi đụng độ với các sĩ quan tại lối vào Điện Capitol. Troy Weeks, 38 tuổi, đã nhận tội nghiêm trọng về rối loạn dân sự và hành hung, chống cự hoặc cản trở một sĩ quan, cũng như một số tội nhẹ liên quan, theo AP. Các công tố viên cho biết y đã đưa tay qua cửa sổ vỡ để lấy chiếc lon và đã nhiều lần xô đẩy hàng rào cảnh sát. Tài liệu của tòa án cho biết Weeks đã được ghi lại trên camera gắn trên người sau đó hỏi các quan chức tại sao họ không "bảo vệ các lá phiếu". Bản án của y dự kiến vào tháng 11.

⚪ ---- Thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor tiết lộ rằng đôi khi bà rơi nước mắt trước kết quả của các quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Theo CNN, Thẩm phán cấp tiến này đã nói chuyện với các sinh viên tại Viện nghiên cứu Radcliffe Institute for Advanced Study tại Đại học Harvard vào thứ Sáu, nơi bà nói về phản ứng cảm xúc mà bà có đối với công việc của mình. Bà nói: “Có những ngày tôi đến văn phòng của mình sau khi có thông báo về một vụ án và đóng cửa lại và khóc.”

Bà nói thêm rằng có thể sẽ còn nhiều ngày như thế này nữa, bà buồn sâu sắc, và có những lúc, vâng, ngay cả bà cũng cảm thấy tuyệt vọng, "Nhưng bạn phải sở hữu nó. Bạn phải chấp nhận nó. Bạn phải rơi nước mắt, lau nước mắt và đứng dậy chiến đấu thêm nữa.” Đầu tuần này, Sotomayor đã tham gia cùng quan điểm bất đồng của Thẩm phán Elena Kagan trong một vụ án tái phân chia khu vực, trong đó đa số bảo thủ đã ra phán quyết với tỷ số 6-3 ủng hộ bản đồ quốc hội ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Nam Carolina, một phán quyết sẽ giúp việc phân chia ranh giới chủng tộc ở Nam Carolina trở nên dễ dàng hơn đáng kể.

⚪ ---- Theo Al Jazeera, quân đội Israel hôm nay đã hú còi báo động ở Tel Aviv, cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa. Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas, đã nhận trách nhiệm nhắm mục tiêu vào thành phố, nói rằng họ làm như vậy để trả đũa điều mà họ gọi là "các vụ thảm sát theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái chống lại dân thường". Truyền thông địa phương đưa tin đã nghe thấy 15 vụ nổ ở khu vực Tel Aviv sau tiếng còi cảnh báo.

⚪ ---- Quân đội Israel thông báo qua mạng xã hội rằng Không quân Israel đã không kích hơn 50 địa điểm ở Dải Gaza, tập trung vào các cơ sở lưu trữ quân sự, vũ khí và cơ sở hạ tầng được phiến quân Palestine sử dụng trong khu vực. Quân Israel cũng cho biết các hoạt động của họ tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực khác nhau của Dải Gaza, bao gồm các khu vực trung tâm, vùng lân cận phía bắc xung quanh Jabalia và khu vực phía nam gần Rafah.

Một người Việt mạo danh tài khoản Facebook của Bộ Trưởng Y tế Bangladesh, bán dược thảo, bị bắt.

Trường Nguyễn

Kelyn Nguyen,

TIN VN. Người đàn ông ở Hà Nội sập bẫy 'thiên thạch' 250 triệu USD.

TIN VN. Doanh nghiệp VN thê thảm vì tỷ giá.

TIN VN. Công ty Thế giới Di động làm gì khi gần 5.000 nhân viên nghỉ việc? Theo Báo Tiền Phong.

⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid gần đây đã lên mạng xã hội để chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cáo buộc ông và các cộng sự ưu tiên sự sống còn chính trị hơn hạnh phúc của Israel. Ông bày tỏ sự thất vọng trước sự thiếu kiểm soát rõ ràng trong chính phủ Netanyahu, trích dẫn các ví dụ như bạo lực đang diễn ra ở Gaza và rối loạn chức năng trong nội các. Lapid đã thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình với chính quyền hiện tại, thậm chí còn thúc giục Bộ trưởng không có danh mục đầu tư Benny Gantz từ chức để phản đối cách chính phủ xử lý cuộc xung đột ở Gaza.⚪ ---- Lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas, hôm Chủ nhật tuyên bố họ "tiêu diệt một nhóm lực lượng địch" tại khu phố al-Qassaib của trại tị nạn Jabalia bằng hỏa lực súng cối hạng nặng. Nhóm này đưa ra tuyên bố này khi quân đội Israel tiếp tục hoạt động đang diễn ra ở Jabalia, nằm ở phía bắc Gaza. Hoạt động quân sự của Israel, bắt đầu vào đầu tháng này, đã dẫn đến việc di dời hàng loạt người Palestine khỏi khu vực.⚪ ---- Công ty Viễn thông Palestine (Paltel) thông báo cho người dùng hôm thứ Bảy trong một bài trên mạng xã hội rằng họ một lần nữa phát hiện ra sự gián đoạn Internet ở Dải Gaza: “Hỡi những người dân ở Dải Gaza thân yêu, chúng tôi rất tiếc phải thông báo về việc gián đoạn các dịch vụ Internet cố định ở Thành phố Gaza và phía bắc Gaza do tình trạng xâm lược đang diễn ra”. Công ty tuyên bố thêm rằng các kỹ sư của họ đang “làm việc chăm chỉ” để đưa các dịch vụ hoạt động trở lại “càng sớm càng tốt”.⚪ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy, được báo Times of Israel trích dẫn, cho biết ông "đã cảnh báo nhiều lần về sự nguy hiểm của hiện tượng không phục tùng và thái độ dễ dãi đối với nó." Bình luận này được đưa ra sau khi đoạn video quay cảnh lực lượng dự bị của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đe dọa sẽ nổi loạn nếu Israel từ bỏ mục tiêu đạt được "chiến thắng hoàn toàn" trước Hamas xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Văn phòng của ông Netanyahu nhấn mạnh thêm rằng thủ tướng đã "nhất quán" trong lập trường của mình về việc bất tuân quân sự, bác bỏ "hoàn toàn bất kỳ sự bất tuân nào từ bất kỳ bên nào".⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nói với TVE hôm thứ Bảy rằng cuộc chiến ở Dải Gaza là "một cuộc diệt chủng thực sự". Nói về động thái của Madrid công nhận Palestine là một nhà nước hồi đầu tuần, bà nói rằng quyết định này "không chống lại bất kỳ ai, không chống lại nhà nước Israel, không chống lại người Israel, những người mà chúng tôi tôn trọng" và là đúng hơn là nhằm mục đích chấm dứt bạo lực trong khu vực.Trước đó, trong khi Na Uy và Ireland cũng công nhận Palestine là một nhà nước, các quan chức Israel đã lên án điều này, trong đó Ngoại trưởng Israel Israel Katz tuyên bố rằng Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Jerusalem sẽ bị cấm phục vụ người Palestine ở Bờ Tây.⚪ ---- Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết các tàu Mỹ kết nối với một bến tàu nổi gần Dải Gaza đã bị ngắt kết nối khỏi cầu tàu hôm thứ Bảy do biển có bão, khiến chúng bị mắc kẹt trên bờ biển ngoài khơi Israel. Tổng cộng có 4 tàu đã rời khỏi nơi neo đậu, CENTCOM cho biết thêm rằng không có thương tích nào được báo cáo và bến tàu cứu trợ vẫn hoạt động bình thường.Một trong những con tàu bị mắc kẹt trên một bãi biển ở cuối phía nam của Ashdod, và một con tàu khác được cử đến để giải cứu con tàu bị mắc kẹt cũng bị mắc cạn. Tuyên bố cho biết hai tàu còn lại dạt vào một bãi biển gần bến tàu và cho biết thêm rằng nỗ lực trục vớt các tàu này đang được tiến hành với sự hỗ trợ của Hải quân Israel. Tuyên bố nhấn mạnh rằng sẽ không có nhân viên Mỹ nào vào Gaza để giúp lấy các tàu, đồng thời nhắc lại quan điểm của Mỹ là không có mặt trên mặt đất.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi trước đối thủ để bảo đảm thắng lợi ở Quân khu phía Bắc. “Chúng ta phải luôn đi trước kẻ thù một bước và sau đó chiến thắng sẽ được đảm bảo”, ông Putin tuyên bố trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng hôm thứ Bảy. Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các doanh nghiệp quốc phòng và phát triển các sản phẩm dân sự công nghệ cao, đồng thời kêu gọi Lực lượng Vũ trang Nga nhanh chóng áp dụng những phát triển hiệu quả.⚪ ---- Quận San Bernadino: Theo luật sư, một học sinh trung học bị bắt vì nghi ngờ lên kế hoạch nổ súng tại trường học ở Ontario có thể đạt được thỏa thuận nhận tội. Luật sư của Sebastian Villasenor cho biết ông đang đàm phán với công tố viên và hy vọng thỏa thuận đó sẽ được hoàn tất trong phiên tòa vào tuần tới. Vụ án này đang khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì không giống như những vụ xả súng ở trường học khác: vụ này chưa bao giờ xảy ra.Villasenor, 18 tuổi, bị buộc tội âm mưu nổ súng tại trường trung học Ontario Christian. Kế hoạch bị cáo buộc được đưa ra ánh sáng sau khi một bạn học báo cáo mối lo ngại với chính quyền do bị cáo quan tâm đến vụ xả súng ở trường học. Villasenor đã bị bắt vào tháng Hai. Nhà phân tích pháp lý Royal Oaks cho biết vụ việc này là một trường hợp khó đoán vì không có bạo lực nào được thực hiện.Oaks nói: “Vụ án này rất bất thường ở chỗ có cáo buộc cố ý giết người nhưng không có vụ nổ súng nào cả. Đúng, anh ta đã mua 7 khẩu súng trường và 2 khẩu súng lục ổ quay. Đúng vậy, anh ta đã lên kế hoạch nhắm vào 6 cá nhân trong trường nhưng nó không giống như việc cố gắng giết người. Vì vậy, trường hợp này thật kỳ lạ.” Trong một tuyên bố, luật sư của Villasenor cho biết chàng trai 18 tuổi không nên phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người.⚪ ---- Bangladesh:, bán dược thảo dòm, bị bắt. Cảnh sát Thủ đô Dhaka hôm thứ Bảy cho biết họ đã bắt giữ hai người, trong đó có một công dân Việt Nam, vì bán các sản phẩm thảo dược bất hợp pháp thông qua tài khoản Facebook giả mạo dưới danh nghĩa Bộ trưởng Y tế, Bác sĩ Samanta Lal Sen.Những người bị bắt được xác định là Trần Anh Thơ, quốc tịch Việt Nam, bí danh Tony và Nurul Amin bí danh Yamin. Họ bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát thủ đô vào tối thứ Sáu. Cảnh sát nói rằng họ đã bắt đầu điều tra các tài khoản Facebook giả mạo sau khi phụ tá cá nhân của Bộ trưởng y tế nộp đơn kiện lên cảnh sát.⚪ ---- Bí ẩn: Tên là Doe (ẩn danh), hay là Huang (người đã chết), hay là? Theo tài liệu của tòa án, một lính cứu hỏa ở Melrose, Massachusetts đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc bắt nguồn từ hành vi trộm cắp danh tính. Người đàn ông chưa rõ danh tính thực sự và được gọi là "John Doe" trong các tài liệu của tòa án, bị truy tố tội đánh cắp danh tính của người đàn ông đã chết hơn 20 năm trước và sử dụng tên đó để xin giấy phép lái xe và hộ chiếu, cũng như tham gia học viện cứu hỏa.Đơn xin cấp hộ chiếu (passport) của Doe đã bị từ chối sau khi người ta nghi ngờ anh gửi thông tin sai lệch, bao gồm giấy khai sinh và bằng lái xe mới cấp, đồng thời một cuộc điều tra đã được tiến hành. Sau đó người ta xác định Doe đã sử dụng thông tin căn cước của Henry Huang, một người đàn ông đã chết năm 2002. Doe cũng bị cáo buộc sử dụng tên Trường Nguyễn.Doe được thuê làm lính cứu hỏa Melrose vào tháng 1/2024 sau khi tốt nghiệp Học viện Cứu hỏa Massachusetts. Doe cũng đã đạt được chứng nhận cứu thương EMT-Paramedic của Massachusetts dưới tên giả vào năm 2023. Điều tra cho thấy một người sử dụng tên Nguyễn ban đầu nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Việt Nam vào năm 1979 với tư cách là Thường trú nhân hợp pháp. Theo tài liệu của tòa án, tình trạng này đã bị thu hồi và Nguyen bị ra lệnh trục xuất vào năm 1995 do Nguyễn bị kết tội trộm cấp vào năm 1991. Lúc đó Nguyen không xuất hiện tại phiên điều trần trục xuất và không bị trục xuất về Việt Nam, theo hồ sơ.Theo tài liệu của tòa án, Doe, khi sử dụng tên Nguyễn, đã bị bắt vào năm 2010 vì ăn trộm hơn 46.000 đô la từ Hiệp hội Lính cứu hỏa Norwell, nơi y là nhân viên của hiệp hội. Doe bị buộc tội khai man trong đơn xin cấp Hộ chiếu Hoa Kỳ và tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn. Y đã bị giam giữ và sẽ trở lại tòa vào ngày 29/5.Nếu bị kết án về tội gian lận hộ chiếu, Doe phải đối mặt với án tù 10 năm, ba năm quản chế và bị phạt 250.000 USD. Hành vi trộm danh tính nghiêm trọng hơn có thể bị phạt hai năm tù giam, cùng với bất kỳ bản án nào khác được áp dụng, tối đa một năm được thả có giám sát và phạt tiền 250.000 USD. Theo thành phố Melrose, nhân viên này đã được cho nghỉ phép ngay sau khi thành phố được thông báo về việc anh ta bị bắt vào sáng thứ Năm.⚪ ---- Quận Cam:13 tuổi, học sinh lớp bảy của Trường Trung Học Cơ Sở Helen Stacey Middle School, đã thắng qua 20 vòng thi đánh vần, và tuần sau sẽ thi đấu vòng quốc gia Scripps National Spelling Bee tại thủ đô Washington, D.C. Báo OC Register ghi rằng Nguyen đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trong cuộc thi Đánh vần Quận Cam năm 2024: Cô là học sinh đầu tiên của Học khu Westminster tiến tới giải quốc gia, sẽ tổ chức từ ngày 28-30 tháng 5.Nguyen nói rằng đây sẽ là lần đầu tiên cô đến Washington, D.C. và “ở rất xa California”. Báo OC Register ghi rằng cha của cô, ông Bình Nguyễn, cho biết ông “rất, rất hạnh phúc” khi con gái ông giành chiến thắng trong cuộc thi đánh vần của Quận Cam. Binh Nguyen nói, "Chúng tôi đã khóc khi con tôi chiến thắng. Đây là một điều lớn lao đối với chúng tôi. Thật vinh dự khi được có mặt ở đó để đại diện cho Quận Cam.” Bình Nguyễn nói ông cũng sẽ đến Washington, D.C., lần đầu tiên, và cũng mong muốn được đi thăm khu vực này cùng gia đình để cả nhà tìm hiểu thêm về thủ đô của đất nước.Theo Công ty E.W. Scripps, cuộc thi đánh vần năm ngoái đã thu hút 9,2 triệu người xem. Năm nay, Nguyễn sẽ cạnh tranh với 245 thí sinh đánh vần khác để giành giải thưởng tiền mặt trị giá 50.000 USD và Cúp Scripps đáng mơ ước. Scripps National Spelling Bee, được thành lập vào năm 1925 bởi chín tờ báo, đã bước sang năm thứ 96.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Ông N.T.C (ngụ TP Hà Nội) đã mất hàng trăm triệu đồng sau khi đồng ý mua 'thiên thạch' với giá 250 triệu USD tại Bạc Liêu. Ngày 26-5, Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Tân Minh Luân (44 tuổi; ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Theo thông tin ban đầu, tháng 8-2020, Luân cùng 5 đối tượng khác đã quay đoạn clip có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước rồi giới thiệu là "thiên thạch" để chào bán. Sau khi xem đoạn clip trên, ông N.T.C (57 tuổi, ngụ TP Hà Nội) hỏi mua. Các bên thống nhất giá giao dịch là hơn 250 triệu USD. Ngày 12-8-2020, ông C. đến một khách sạn trên địa bàn TP Bạc Liêu để giao dịch với nhóm người của Luân. Khi nhận "thiên thạch", ông C. đưa 400 triệu đồng đặt cọc rồi cùng nhóm của Luân di chuyển về TP HCM để đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi xe đi được một đoạn thì nhóm của Luân đã cho xe rẽ vào hướng khác để bỏ trốn. Ông C. đến công an trình báo vụ việc khi biết mình bị lừa đảo.⚪ ---- TIN VN.Theo báo Thanh Niên. Biến động tỷ giá đang tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Một số công ty lỗ hàng ngàn tỉ đồng khi tỷ giá tăng trong những tháng đầu năm. Tại hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?" do Báo Thanh Niên tổ chức, ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines (VNA) cho biết giá vé máy bay tăng từ 15 - 20%, một trong những nguyên nhân đến từ biến động tỷ giá. Cụ thể, tỷ giá biến động tăng thêm 4.700 tỉ đồng trong tổng mức tăng khoảng 11.000 tỉ đồng của VNA. Còn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ghi nhận lỗ từ chênh lệch tỷ giá 70,1 tỉ đồng trong quý 1/2024, trong đó lỗ chênh lệch đã thực hiện hơn 16,1 tỉ đồng. Mức lỗ quý 1/2024 tăng 66,87 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) có lợi nhuận sau thuế quý 1 hợp nhất giảm 22,33% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm hơn 20,6 tỉ đồng, còn 71,89 tỉ đồng. Ngoài các nguyên nhân như chi phí tăng, theo Vinatex còn đến từ tỷ giá tăng cao (từ 24.420 đồng tại thời điểm đầu năm lên 24.970 đồng vào ngày 31.3).⚪ ---- TIN VN.? Theo Báo Tiền Phong. Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động sẽ mua lại gần 330.000 cổ phiếu ESOP của những nhân viên đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP. Đáng chú ý, quý I năm nay, số lượng nhân sự của công ty tiếp tục giảm thêm gần 5.000 người. Quý I năm nay, số lượng nhân sự của Thế giới Di động tiếp tục giảm thêm hơn 4.850 người. Hiện nay, MWG chỉ còn hơn 60.560 người. Nếu tính từ ngày 30/9/2022 đến 31/3, công ty này đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người. Hôm 17/5, Thế giới Di động cũng thực hiện giảm vốn điều lệ từ hơn 14.633 tỷ đồng về hơn 14.620 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.132.539 cổ phiếu.⚪ ---- HỎI 1: Vụ Biden ép TikTok phải bán cho công ty Mỹ: 51% dân Mỹ đồng ý với Biden?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nhiều thanh niên và người dùng thường xuyên phản đối việc chính phủ liên bang buộc bán TikTok hoặc cấm ứng dụng mạng xã hội này ở Hoa Kỳ, nhưng những người lớn tuổi, người dùng không thường xuyên và những người không sử dụng đều đồng tình, dẫn đến xu hướng ủng hộ hành động, theo một cuộc thăm dò mới của ABC News/Ipsos.Nhìn chung, 51% trong cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos này nói rằng chính phủ Hoa Kỳ nên cố gắng ép bán ứng dụng phổ biến này; chỉ 46% cho rằng không nên. Và 53% ủng hộ lệnh cấm TikTok nếu nó không được bán cho một công ty không phải của Trung Quốc, với 44% phản đối.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nhiều người ngưng uống thuốc giảm cân vì quá đắt, hay vì tác dụng phụ?ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho thấy, ba tháng sau khi bắt đầu sử dụng một trong những loại thuốc giảm cân GLP-1 mới, hơn 1/4 số bệnh nhân đã bỏ thuốc và đến một năm kể từ lần sử dụng đầu tiên, hơn 1/3 đã ngừng sử dụng. Một nhóm do Urvashi Patel, thuộc Viện nghiên cứu Evernorth ở St. Louis, cho biết lý do bỏ thuốc Wegovy, Ozempic hoặc các loại thuốc tương tự có thể bao gồm chi phí hoặc tác dụng phụ về đường tiêu hóa. Giá của thuốc có thể là một yếu tố quan trọng: Chẳng hạn, Wegovy (semaglutide) có giá khoảng 1.300 USD mỗi tháng.Nhóm của Patel lưu ý: "Mỗi lần tăng 1 điểm phần trăm trong chi phí tự chi trả cho mỗi lần cung cấp chất chủ vận GLP-1 trong 30 ngày có liên quan đến tỷ lệ ngừng sử dụng tăng lên". Họ đã công bố những phát hiện này vào thứ năm trên tạp chí JAMA Network Open.Chi tiết: