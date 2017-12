Trung Học Nổ Súng: Sát Thủ, 2 Học Sinh Chết

AZTEC, N.M. (KRQE) – Lại nổ súng ở trường trung học: Có 3 người chết sau vụ nô súng ở trường trung học Aztec High School tại thị trấn Aztec, NM.Các bản tin buổi chiều Thứ Năm còn dị biệt nhau.Hai học sinh chết. Kẻ nổ súng cũng chết.Không ai khác bị thương.Theo lời bệnh viện San Juan Regional Medical Center ở Farmington, không có ai bị thương chở tới từ trường Aztec High School.Cảnh sát không phổ biến tên bất kỳ ai liên hệ, nhưng nói kẻ nổ súng là nam.Họ cũng không nói rõ hung thủ có phải là học sinh hay không.Trước đó, cảnh sát đã di tản mọi người ra khỏi khuôn viên trường trong khi lục soát.Cảnh sát quận San Juan County yêu cầu phụ huynh học sinh trường Aztec High School tới đón con họ về từ công viên Mcgee Park vào giờ trưa.Một nữ sinh kể với đài News 13 rằng cô nghe 3 phát súng và một bạn cùng lớp chạy ào tới, nói có nổ súng. Rồi các cô tắt điện, ẩn núp cho tới khi an toàn.Thống đốc New Mexico là Susana Martinez đã ca ngợi phản ứng can đảm của các nhân viên trường, các giaó viên và học sinh đã tiết kiệm được sinh mạng.Một bản tin nói rằng sát thủ là một học sinh vào bắn chết 2 bạn cùng lớp. Cảnh sát nói sát thủ cũng đã chết, nhưng không cho biết có phải y tự sát hay bị cảnh sát bắn chết.Tin ban đầu nói không có ai khác bị thương.Nhưng thông tấn Navajo Nation của săc dân da đỏ trong khu vực Navajo nói là có 15 người bị thương.