- Nhà vật lý người Nga Anatoly Maslov bị tòa Nga kết tội phản quốc, kết án 14 năm tù vì lộ bí mật hỏa tiễn siêu thanh khi thuyết trình quốc tế - Lễ mãn khóa Đại Học Yale: khoảng 150 sinh viên tốt nghiệp bênh vực Palestine đứng dậy, bước ra, tẩy chay khi Viện trưởng đọc diễn văn - Ra mắt tại liên hoan phim Cannes tối thứ Hai là phim The Apprentice, kể về Trump thời trẻ 1980s, có cảnh Trump hiếp bà

QUẬN CAM (VB-21/5/2024) ⚪ ---- Hãng hàng không Singapore Airlines hôm thứ Ba cho biết một người đã chết trên chuyến bay của hãng gặp phải tình trạng nhiễu loạn nghiêm trọng trên chuyến bay từ London đến Singapore. Chiếc máy bay Boeing 777-300ER đã chuyển hướng đến Bangkok. Hãng cho biết một số người đã bị thương, mặc dù không nêu rõ con số bao nhiêu. Nó cho biết có 211 hành khách và 18 người trong phi hành đoàn trên tàu.

Chuyến bay hạ cánh ở Bangkok lúc 3h45 chiều. giờ địa phương Thứ Ba. Sự nhiễu loạn xảy ra khi một chiếc máy bay bay qua các khối không khí va chạm với tốc độ rất khác nhau. Với tình trạng nhiễu loạn nhẹ và vừa phải, hành khách có thể cảm thấy dây an toàn bị căng và các vật dụng không cố định có thể di chuyển xung quanh cabin. Nhưng trong trường hợp nghiêm trọng, nhiễu loạn có thể ném hành khách xung quanh cabin, gây thương tích nặng và đôi khi tử vong.

⚪ ---- Hãng xeđiện Trung Quốc Xpeng, còn được gọi là Xiaopeng Motors, hôm thứ Ba công bố rằng doanh thu của họ tăng 62,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,55 tỷ RMB (910 triệu USD), trong khi doanh thu bán xe là 5,55 tỷ RMB (770 triệu USD), tức là tăng 57,8%. Trong cùng quý, số lượng xe được giao lên tới 21.821 chiếc, tăng 19,7% so với năm trước, trong khi khoản lỗ ròng là 1,37 tỷ RMB (190 triệu USD). Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu lưu ký của Mỹ (ADS) là 1,45 RMB (0,20 USD).

⚪ ---- Hôm Thứ Hai 20/5/2024, khoảng 150 sinh viên tốt nghiệp đã tổ chức một cuộc đứng dậy và bước ra ngoài để tẩy chay trong lễ ra trường của Đại học Yale, nhằm phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, mối quan hệ tài chính của Yale với các nhà sản xuất vũ khí và phản ứng của trường đối với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên. Nhiều sinh viên biểu tình mang theo các biểu ngữ nhỏ với các khẩu hiệu như “Sách không phải bom” và “Hãy từ bỏ chiến tranh”. Một số đeo găng tay cao su màu đỏ tượng trưng cho bàn tay đẫm máu.

Theo Reuters, ít nhất 150 sinh viên ngồi gần phía trước khán giả đã cùng nhau đứng lên, quay lưng về phía sân khấu và diễn hành ra khỏi buổi lễ qua Cổng Phelps khi Viện trưởng Đại học Yale Peter Salovey bắt đầu công bố buổi giới thiệu truyền thống cho các sinh viên nhận văn bằng trong khuôn viên Yale ở New Haven, Connecticut, với hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp trong trang phục mũ và áo choàng.

⚪ ---- Nga: Nhà vật lý người Nga Anatoly Maslov đã bị tòa kết tội phản quốc và bị kết án 14 năm tù hôm thứ Ba trong vụ mới nhất trong số nhiều vụ án chống lại các chuyên gia nghiên cứu về khoa học làm nền tảng cho sự phát triển hỏa tiễn siêu thanh của Nga. Maslov tóc trắng, 77 tuổi, đứng trong hộp kính ở phòng xử án ở St Petersburg và chăm chú lắng nghe mà không tỏ ra cảm xúc khi thẩm phán đọc bản án sau phiên tòa không có báo chí.

Maslov là một trong ba nhà khoa học của cùng một viện nghiên cứu hỏa tiễn ở Siberia, đều là chuyên gia về tốc độ siêu thanh, đã bị bắt từ năm 2022 vì tội phản quốc. Hai người còn lại là Alexander Shiplyuk và Valery Zvegintsev đang chờ xét xử. Bộ ba và một số nhà khoa học khác bị cáo buộc trong các vụ án tương tự đã tiến hành công việc lý thuyết trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển tên lửa siêu thanh - vũ khí tiên tiến có khả năng mang tải trọng gấp 10 lần tốc độ âm thanh để xuyên qua không khí- các hệ thống phòng thủ.

Nhà vật lý Anatoly Maslov.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng Nga là nước dẫn đầu thế giới về loại vũ khí này và nước này đã thừa nhận đã sử dụng loại vũ khí này trong cuộc chiến Ukraine. Luật sư Yevgeny Smirnov của hội Pervy Otdel (First Department: Bộ Thứ Nhất), một hội chuyên bào chữa cho người dân trong các vụ án phản quốc và gián điệp, cho biết cáo buộc chống lại tất cả các nhà khoa học bị buộc tội đều giống nhau - tiết lộ thông tin được coi là bí mật nhà nước khi tham gia một hội nghị hoặc nghiên cứu quốc tế.

Luật sư nói: “Bất kỳ bản án nào chống lại Maslov đều là vi phạm pháp luật trắng trợn. Tôi chắc chắn rằng Maslov không phạm tội về những hành vi bị buộc tội và là nạn nhân của các chính sách của chính quyền Nga."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói sau phiên tòa chiều thứ Hai rằng Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan có cách để lấy lại "sự tôn trọng," theo CNN. "Thẩm phán nên hủy vụ án này. Tôi nghĩ thẩm phán, nếu làm vậy, thì ông ấy có thể lấy lại được sự tôn trọng", Trump nói và nhắc lại rằng Trump coi phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đang diễn ra của mình là một "cuộc săn phù thủy". Trump nói thêm: "Tôi nghĩ vụ này đang diễn ra rất tốt. Chúng tôi đã yêu cầu chấm dứt vụ án. Vụ này nên được chấm dứt. Chuyện này không nên đi thêm đâu cả. Nó phải được chấm dứt ngay bây giờ."

⚪ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết hôm thứ Hai rằng ông sẽ đệ trình kiến ​​nghị rút ngắn cuộc tranh luận và đẩy nhanh việc bỏ phiếu về Đạo luật Biên giới: “Thượng viện sau đó sẽ bỏ phiếu về dự luật lưỡng đảng của chúng tôi vào thứ Năm." Đạo luật Biên giới ban đầu được đưa vào tài liệu an ninh quốc gia, trong đó cũng đề cập đến viện trợ được phân bổ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Tuy nhiên, do có những bất đồng về nội dung nên những phần liên quan đến kiểm soát biên giới đã bị lược bỏ. Dự luật có thể trở ngại ở Hạ Viện, vì nhiều Dân Biểu Cộng Hòa bị Trump xúi giục ngăn chận để quy lỗi bế tắc cho Tổng Thống Biden.

⚪ ---- Một trong những bộ phim lớn nhất đã ra mắt tại liên hoan phim Cannes tối thứ Hai là The Apprentice, kể về câu chuyện Donald Trump thời trẻ tuổi tìm lên quyền lực ở thành phố New York vào những năm 1980s. Được đạo diễn bởi nhà làm phim Đan Mạch Ali Abbasi, bộ phim là một "bức chân dung gay gắt" xoay quanh mối quan hệ của Trump với luật sư khét tiếng Roy Cohn, theo AP đưa tin. Vấn đề là, phim này ghi lại những sự kiện mà Trump muốn quên đi.

Bản tin của Deadline cho biết chiến dịch tranh cử của Trump đã thề sẽ khởi kiện. Steven Cheung của chiến dịch cho biết: “Thứ rác rưởi này hoàn toàn là hư cấu nhằm giật gân những lời dối trá đã bị vạch trần từ lâu”. Trong số nhiều cảnh giựt gân, bộ phim mô tả Trump (do Sebastian Stan thủ vai) cưỡng hiếp vợ mình, Ivana Trump (Maria Bakalova).

Bà Ivana Trump đưa ra cáo buộc bị Trump hiếp dâm trong lời khai ly hôn năm 1990 nhưng sau đó cho biết bà không nói ý đó theo nghĩa đen. Nó cũng mô tả Trump được hút mỡ và cấy tóc, các chi tiết dường như đến từ cùng một lời khai, theo Washington Post. Phiên bản điện ảnh của Trump cũng có chất kích thích (amphetamines: loại thuốc ảnh hưởng thần kinh), theo Rolling Stone ghi nhận.

Nhà đầu tư tức giận: Tỷ phú Dan Snyder, một nhà đầu tư tài chính trong phim và là người ủng hộ Trump, được cho là đã nổi giận khi nhìn thấy một đoạn phim bị cắt hồi tháng 2 vì đoạn này bị xem là quá nịnh bợ Trump. Báo Variety cho biết rằng "những lá thư yêu cầu ngừng chiếu đã bắt đầu được gửi đi" từ luật sư thay mặt cho Snyder, người đã đầu tư thông qua công ty sản xuất Kinematics.

Sự đón nhận tuyệt vời: Deadline đưa tin bộ phim đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, người xem phim đứng dậy vỗ tay suốt 11 phút tại Cannes. Sau đó, Abbasi nói với khán giả, "Không có cách ẩn dụ hay ho nào để đối phó với làn sóng chủ nghĩa phát xít đang gia tăng", theo AP. “Đã đến lúc làm phim mang tính chính trị trở lại.” Phim vẫn chưa có ngày phát hành ở Mỹ. Và không chắc sẽ được chiếu ở Mỹ vì Trump nói là sẽ kiện.

Trong phim

Phần lớn các người xem và làng điện ảnh khen ngợi bộ phim và dàn diễn viên. Owen Gleiberman tại Variety viết rằng đó là "một bộ phim tài liệu đầy tinh thần, mang tính giải trí và không quá táo bạo", mặc dù ông cho rằng nó không giải quyết được bí ẩn tại sao Trump lại trở thành con người như ngày nay. David Rooney của Hollywood Reporter viết rằng Stan và Jeremy Strong, người đóng vai Cohn, đặc biệt có tiềm năng. Jada Yuan viết trên tờ Washington Post: “Trump của Stan không phải là một chú hề mà là một ‘kẻ giết người’ độc ác, như nhân vật thể hiện tham vọng của Trump”.

⚪ ---- Michael Cohen đã trở lại phiên tòa vào thứ Hai 20/5/2024 trong phiên tòa xét xử Donald Trump đòi tiền bịt miệng, trong khi bên bào chữa tiếp tục tấn công vào uy tín của Cohen. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý hơn là khi luật sư của Trump, Todd Blanche khiến Cohen thừa nhận rằng Cohen đã ăn trộm từ Trump Organization. Cohen thừa nhận rằng Cohen đã yêu cầu được hoàn lại 50.000 USD cho khoản thanh toán mà Cohen đã thực hiện cho một công ty công nghệ, mặc dù số tiền chi ra của Cohen chỉ là 20.000 USD.

"Bạn đã ăn trộm từ Tổ chức Trump Organization, phải không?" Blanche hỏi. (Số tiền bị đánh cắp thực tế là 60.000 USD vì số tiền này đã tăng gấp đôi để trang trải các khoản thuế mà Cohen có thể nợ.)

“Vâng, thưa ngài,” Cohen trả lời.

Blanche đã kết thúc cuộc kiểm tra chéo kéo dài của mình đối với Cohen hôm thứ Hai, và các công tố đang chuyển hướng quay trở lại số tiền bị đánh cắp. Công tố Susan Hoffinger hỏi Cohen, người có tiền thưởng hàng năm đã bị giảm, tại sao Cohen lại lấy thêm tiền. Cohen nói với Hill: “Tôi rất tức giận vì tiền thưởng bị giảm và vì vậy tôi cảm thấy điều đó gần giống như tôi phải tự lực cánh sinh vậy”.

⚪ ---- Michael Cohen, cựu luật sư của Donald Trump, tiết lộ rằng ông có thể sẽ ra tranh cử chức vụ tại Quốc hội Hoa Kỳ nhờ tên tuổi nổi tiếng sau khi ra khai ở tòa chống lại Trump. Trong cuộc thẩm vấn chéo với Cohen hôm thứ Hai trong phiên tòa xét xử Trump về tiền bịt miệng, luật sư bào chữa Todd Blanche đã hỏi Cohen về cách anh ta kiếm tiền sau khi bất hòa với Trump.

Cohen cho biết ông đã kiếm được 4,3 triệu USD trong 4 năm nhờ bán sách và phát sóng podcast. Y cũng nói rằng y đã cố gắng bán một chương trình truyền hình có tên "The Fixer" nhưng không thành công. Blanche hỏi Cohen liệu có nguyện vọng vào Quốc hội không. Cohen xác nhận rằng Cohen đang cân nhắc việc này vì tên tuổi của anh ấy đã được công nhận. Cohen trước đó đã bóng gió về việc tranh cử vào Quốc hội. “Tôi quan tâm và có rất nhiều người khuyến khích tôi tranh cử,” Cohen nói với Semafor vào năm 2023.

⚪ ---- Kịch tính cao độ diễn ra hôm thứ Hai trong vụ án hình sự của Trump khi các công tố viên yêu cầu có một đoạn video C-SPAN thừa nhận làm bằng chứng mà họ nói sẽ chứng minh một phần quan trọng trong lời khai của Michael Cohen. Cohen đã làm chứng vào tuần trước rằng Cohen đã nói chuyện với nhân viên bảo vệ của Trump, Keith Schiller, vào ngày 24/10 về tình trạng thanh toán tiền im lặng cho nữ diễn viên kiêm đạo diễn Stormy Daniels và rằng Schiller đã đưa Trump vào tình thế nguy hiểm.

Nhưng trong cuộc thẩm vấn chéo, luật sư của Trump, Todd Blanche, đã đặt câu hỏi liệu đó có phải là sự thật hay không - và nói rằng Cohen là "kẻ nói dối" trước tòa. Để xác nhận rằng Cohen có thể đã nói chuyện với Trump vì Schiller và Trump đã ở cùng nhau vào ngày 24/10, các công tố viên đã yêu cầu thừa nhận một đoạn video C-SPAN cho thấy hai người ở cùng nhau. Thẩm phán Juan Merchan đã bác bỏ lời thừa nhận vì nhân chứng C-SPAN, người trước đó đã đến tòa trước đó đã không nói trực tiếp về đoạn video đó. Vì thế bên công tố đã cố gắng đưa anh ta trở lại. Các chuyên gia gọi tiết lộ về đoạn video xuất hiện trong cuộc thẩm vấn chéo của Cohen là "rất lớn".

Vì vậy, các công tố viên yêu cầu được phép quay lại video để xác thực bằng chứng. Các luật sư của Trump phản đối việc đưa nhân chứng C-SPAN trở lại, nói rằng, "Đó không phải là cách mà một phiên tòa phải diễn ra!" Các công tố viên giải thích rằng họ không lường trước được việc các luật sư của Trump gọi Cohen là kẻ nói dối về chi tiết cuộc gọi điện thoại và giờ đây họ phải cung cấp bằng chứng cho thấy lời khai là hợp lý. Sau một thời gian ngắn tạm nghỉ, các công tố viên cho biết nhân viên C-SPAN có thể ra tòa lúc 9:30 giờ sáng thứ Ba 21/5.

⚪ ---- Truyền thông Chính phủ ở Dải Gaza hôm thứ Ba đưa tin rằng số người Palestine chết trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã lên tới 35.647. Với 79.852 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Trong vòng 24 giờ qua, 85 người Palestine đã chết và 200 người khác bị thương dưới các đợt tấn công của Israel.

⚪ ---- Đài truyền hình KAN của Israel hôm thứ Ba đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có chiến lược rõ ràng để kết thúc chiến tranh. Phái viên Mỹ rời cuộc gặp với Thủ tướng Israel với cảm giác thất vọng. “Sullivan cảm thấy rằng không có chiến lược nào để Netanyahu chấm dứt chiến tranh”, giới truyền thông nói thêm. Sullivan đã kết thúc chuyến thăm Israel ngày hôm Thứ Hai, trong đó ông đã có các cuộc gặp với nhiều quan chức cấp cao khác nhau, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galant, Bộ trưởng Benny Gantz, Tham mưu trưởng Herzi Halevi và các đại diện chính phủ khác.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Pháp ủng hộ phán lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong việc ban lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar. Bộ ngoại giao Pháp tham gia cùng Thụy Sĩ, nhấn mạnh tính độc lập của tòa án và tính cấp thiết của việc chống lại việc trả thù tòa này. Trong khi PHáp và Thụy Sĩ ủng hộ tòa ICC, các đồng minh của Pháp như Hoa Kỳ phản đối lệnh truy bắt Thủ Tướng Israel, khi Tổng thống Joe Biden tố cáo quyết định này là “thái quá”.

⚪ ---- Đại sứ Thụy Sĩ tại Liên hợp quốc Pascale Baeriswyl kêu gọi tôn trọng tính độc lập của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ tập trung vào Rafah. Bà bày tỏ mối quan ngại của Thụy Sĩ về tội ác chiến tranh tiềm tàng và nhấn mạnh thẩm quyền của ICC trong những vấn đề như vậy. Baeriswyl tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Thụy Sĩ đối với ICC, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì quyền tự chủ của tổ chức này để đảm bảo công lý và trách nhiệm giải trình.

⚪ ---- Ram Ben-Barak, Cựu phó giám đốc Mossad (Tình báo Israel), nói rằng cuộc xâm lược Gaza là một cuộc chiến mà Israel rõ ràng đang thua: “Cuộc chiến này thiếu mục tiêu rõ ràng và rõ ràng là chúng ta đang thua cuộc một cách rõ ràng”. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh công cộng Israel hôm thứ Bảy, cựu thành viên Knesset của Israel cũng cho biết quân chiếm đóng đã buộc phải quay trở lại chiến đấu tại chính khu vực mà họ đã chiến đấu, khiến mất thêm nhiều binh sĩ.

Dao Ho

Francis Bùi

Ông nói thêm rằng Israel đang thua thiệt trên trường quốc tế, quan hệ với Mỹ đang xấu đi và nền kinh tế đang sụp đổ. Ông nói thêm: “Hãy cho tôi thấy một điều chúng tôi đã thành công” trong chiến tranh. Washington Post đưa tin các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ chia sẻ những nghi ngờ của Bạch Ốc về khả năng đánh bại hoàn toàn Hamas. Chính quyền Biden tin rằng chiến lược hiện tại của Israel không đáng giá về mặt sinh mạng và sự tàn phá của con người, không thể đạt được mục tiêu của nó và cuối cùng sẽ làm suy yếu các mục tiêu rộng lớn hơn của Mỹ và Israel ở Trung Đông. Bởi vì, Netanyahu không thể xóa sổ cả một dân tộc Palestine.⚪ ---- Thẩm phán liên bang tuần trước đã kết án David DePape 30 năm tù vì đột nhập vào nhà của bà Nancy Pelosi ở San Francisco và dùng búa tấn công chồng bà Pelosi cho biết một ngày sau đó rằng Thẩm phán sẽ mở lại phiên tòa tuyên án DePape, trích dẫn một “sai sót rõ ràng” của tòa án. Thẩm phán quận Jacqueline Scott Corley cho biết bà đã không hỏi DePape xem anh ta có muốn đưa ra tuyên bố tại phiên điều trần hôm thứ Sáu hay không, một sự sơ sót dường như đã không được cả bên công tố và bên bào chữa chú ý vào thời điểm đó.Theo hãng tin AP, thẩm phán viết: “Tuy nhiên, Tòa án có trách nhiệm đích thân hỏi ông DePape xem ông có muốn phát biểu hay không”. Lệnh tòa của Corley cho biết, các công tố đã cảnh báo tòa án về sai sót này ngay sau khi bản án được tuyên. Thẩm phán ấn định ngày 28/5 để mở lại phiên điều trần, điều này khó có thể khiến bản án của DePape bị thay đổi đáng kể hoặc thay đổi. DePape, 43 tuổi, vẫn chưa phải hầu tòa tại tòa án tiểu bang về một số tội nghiêm trọng liên quan đến việc hành hung Paul Pelosi, người hiện nay đã bình phục.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai cho biết Ankara sẽ tổ chức ngày quốc tang về cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và những người khác thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng. Erdogan nói với TV: “Chúng tôi quyết định tuyên bố một ngày quốc tang ở đất nước chúng tôi để chia sẻ nỗi đau khổ sâu sắc của người dân Iran.” Người đứng đầu nhà nước tiếp tục nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đánh giá cao "sự ủng hộ mạnh mẽ của Tehran đối với chính nghĩa của người Palestine".⚪ ---- Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu hôm thứ Hai cho biết chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao nước này Hossein Amir-Abdollahian, bị rơi cuối tuần qua khiến cả hai quan chức thiệt mạng, có thể đã bị tắt tín hiệu. Bộ trưởng cho biết cũng có thể chiếc trực thăng này không sở hữu hệ thống tín hiệu mà cơ quan kiểm soát không quân Thổ Nhĩ Kỳ thường nhận được, đồng thời cho biết thêm rằng Ankara đã ngay lập tức liên lạc với Tehran sau khi có báo cáo về vụ tai nạn máy bay trực thăng.Uraloglu cho rằng còn quá sớm để trả lời cáo buộc cái chết của Tổng thống Iran là một vụ ám sát, nói thêm rằng có thể vụ tai nạn là một "tai nạn" do điều kiện thời tiết xấu. Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer trước đó đã lưu ý rằng "không có bằng chứng nào về hành vi chơi xấu" trong vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến tổng thống và bộ trưởng ngoại giao Iran thiệt mạng một cách bi thảm.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Hai phủ nhận sự liên quan của Mỹ trong tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng nước này Hossein Amir-Abdollahian thiệt mạng. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng từ chối bình luận về câu hỏi của phóng viên về việc liệu Iran có đổ lỗi cho Israel vụ rơi trực thăng hay không. Austin nói thêm: “Họ phải tiến hành một cuộc điều tra để xem nguyên nhân của vụ tai nạn là gì, có thể là do một số nguyên nhân”. Mỹ trước đó đã gửi lời chia buồn tới Iran sau cái chết của Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức cấp cao khác của Iran.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với giới lãnh đạo Israel là “thái quá. Hãy để tôi nói rõ: bất kể công tố viên này có ám chỉ gì, không có sự tương đương - không có - giữa Israel và Hamas. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Israel trước các mối đe dọa đối với an ninh của Israel."Trong một tuyên bố riêng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ "về cơ bản bác bỏ" lệnh truy nã vì nó sẽ không giúp giải quyết xung đột trong khu vực, đồng thời nói thêm rằng việc so sánh Israel và Hamas là "đáng xấu hổ" và ICC không có thẩm quyền trong trường hợp này. "Hamas là một tổ chức khủng bố tàn bạo đã thực hiện vụ thảm sát người Do Thái tồi tệ nhất kể từ Holocaust và vẫn đang bắt giữ hàng chục người vô tội làm con tin."⚪ ---- Liên Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết 31 trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy và những bệnh viện còn lại “trên bờ vực sụp đổ hoặc phải đóng cửa” do tình hình trong khu vực vây quanh. Ông cảnh báo: “Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp thậm chí còn quan trọng hơn vào thời điểm người Palestine ở Gaza sống trong tình trạng pháo kích liên tục và hơn 9.000 người bị thương nặng có nguy cơ tử vong do không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ”.Borrell cũng trích dẫn dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó ghi nhận 443 vụ tấn công vào các cơ sở y tế ở Gaza và 447 vụ ở Bờ Tây (West Bank). Ông chỉ ra rằng tất cả viện trợ y tế được chuyển đến Gaza giữa cuộc xung đột với Israel "chỉ có thể cung cấp cứu trợ tạm thời cho những người đang đau khổ" và lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Liên Âu.⚪ ---- Một đàn bò rừng mới được thả lại ở Romania đã và đang vô tình góp phần giảm nạn khí hậu ấm lên. Các nhà nghiên cứu từ Trường Môi trường Yale tính toán rằng 170 con bò rừng ở vùng núi Tarcu đã loại bỏ lượng khí thải carbon của 43.000 xe hơi chạy bằng xăng. Các loài động vật này hoàn thành kỳ tích theo một số cách khác nhau, bao gồm bón phân cho đất và rải hạt giống, giúp đồng cỏ phát triển. Theo Guardian, chúng cũng giúp nén chặt đất với trọng lượng nặng của chúng, giúp ngăn chặn lượng carbon lưu trữ thoát ra ngoài.⚪ ---- Tập đoàn Microsoft đã tiết lộ vào thứ Hai các phiên bản mới nhất của máy tính bảng Surface Laptop và Surface Pro, có tên đầy đủ là Copilot Plus Surface Laptop và Copilot Plus Surface Pro, mà không có bất kỳ con số nào. Nói tại sự kiện của công ty dành riêng cho dòng Surface, Phó chủ tịch tập đoàn Surface Brett Ostrum đã mô tả các thiết bị này là những thiết bị "mạnh nhất" mà "chúng tôi từng chế tạo". Các tiện ích này được cung cấp bởi hộp trò chuyện Copilot của Microsoft, dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật sáng tạo trí tuệ nhân tạo (GenAI).Giám đốc tiếp thị sản phẩm Surface của Microsoft Adrienne Brewbaker cho biết Máy tính xách tay mới "nhanh hơn MacBook Air, bao gồm ba màn hình 4K và chính máy tính xách tay", trong khi Giám đốc chương trình Oyin Shenbanjo nói thêm rằng nó "chạy nhanh gần gấp đôi so với MacBook Air, trong khi vẫn duy trì năng suất và tuổi thọ của pin."⚪ ---- Target có kế hoạch giảm giá 1.500 mặt hàng tiêu dùng cơ bản trong mùa hè này, từ tã lót đến sữa, trong khi lạm phát cắt giảm ngân sách hộ gia đình và ngày càng nhiều người Mỹ giảm chi. Việc giảm giá đã áp dụng cho 1.500 mặt hàng,bao gồm 5.000 thực phẩm, đồ uống và hàng gia dụng thiết yếu. Target và các siêu thị bán lẻ khác đang ngày càng phục vụ khách hàng đang gặp khó khăn với giá hàng tạp hóa cao hơn, mặc dù lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt.Nhiều khách hàng đã chuyển sang sử dụng nhãn hiệu riêng do Target và các tiệm bán lẻ lớn khác bán, thường rẻ hơn các nhãn hiệu nổi tiếng. Target đã tung ra một bộ sưu tập như vậy vào tháng 1 có tên là Dealworthy, bao gồm gần 400 mặt hàng cơ bản, từ quần áo đến đồ điện tử, có thể có giá dưới 1 USD, với hầu hết các mặt hàng có giá dưới 10 USD.⚪ ---- Bạn nghĩ tiểu bang nào của Hoa Kỳ có nhiều tôn giáo nhất? Một số nghiên cứu mới của Viện Chính sách Kem C. Gardner tại Đại học Utah đã sử dụng dữ liệu từ Điều tra Dân số Tôn giáo Hoa Kỳ để xác định tiểu bang nào có thể được coi là trung thành nhất: Utah được phát hiện là nơi có tỷ lệ tín đồ tôn giáo đông nhất so với mọi tiểu bang khác trong cả nước. Nghiên cứu cho thấy 76,1% người dân Utah tuân theo một tôn giáo nào đó, con số này đã tăng đều đặn trong thập niên qua. Tiểu bang cao nhất tiếp theo là Alabama với 63,6%.⚪ ---- Quận Cam: 1 tờ vé số trúng nhiều triệu đ6ola đã bán ra ở Quận Cam. Có ai đó đã mua tờ vé số ở Quận Cam trúng Powerball trị giá hơn 3 triệu USD. Một vé Powerball có năm số nhưng thiếu số Powerball đã được bán tại một cửa hàng tiện lợi ở Anaheim, theo Ty Xổ số California cho biết. Chiếc vé trị giá 3.181.602 USD đã được mua tại Q Quick Mart ở 540-42 N Magnolia Ave. Các con số được xổ ra hôm thứ Bảy là 19, 36, 37, 42, 59 và số Powerball là 19. Giải độc đắc là 77 triệu USD. Không có vé nào được bán trúng đủ sáu số.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang truy lùng ít nhất 4 nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ cướp cửa hàng tiện lợi ở quận Los Angeles và quận Cam chỉ trong đêm qua. Một số vụ cướp đã được ghi lại trên video giám sát, trong đó có một vụ xảy ra rạng sáng thứ Hai vào khoảng 1:45 giờ sáng tại cửa hàng 7-Eleven ở Bellflower. Có 4 nghi phạm nam được nhìn thấy chạy vào cửa hàng ở dãy nhà 9400 trên Đại lộ Artesia và lấy đồ. Ba trong số các nghi phạm cũng nhảy qua quầy và một người vơ vét tiền từ máy tính tiền. Bọn cướp đã bỏ trốn trên một chiếc SUV màu cam.Khoảng một giờ trước đó, 4 nghi phạm nam đeo mặt nạ trượt tuyết đã bước vào cửa hàng 7-Eleven ở số 15300 đường Nam Figueroa ở Gardena. Có 2 nghi phạm giả vờ có súng ngắn và 2 người khác lấy tiền từ máy tính tiền. Theo nhà chức trách, các nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc Kia màu cam. Không rõ liệu các nghi phạm có thực sự được trang bị vũ khí trong vụ cướp hay không.Khoảng 11 giờ 30 giờ tối Chủ nhật, 4 nghi phạm được cho là đã đột nhập và cướp một cửa hàng 7-Eleven ở dãy nhà 6800 trên Đại lộ East Slauson ở Commerce theo cách tương tự.Và tại khu vực Norwalk, năm nghi phạm được cho là đã lấy máy tính tiền tại 7-Eleven trên Đại lộ Alondra vào khoảng 9:15 giờ tối. trước khi bỏ trốn trên chiếc SUV màu tối.Tại Quận Cam, một cửa hàng 7-Eleven bị nhắm mục tiêu vào khoảng 10:30 tối. ở dãy nhà 1000 trên Đại lộ Orangethorpe. Một số cửa hàng ở Anaheim cũng bị cướp, bao gồm một cửa hàng 7-Eleven ở khu 700 Phố Đông Bắc vào khoảng 10 giờ tối, một cửa hàng Shell ngay sau đó ở khu 3000 trên Đại lộ East La Palma và một cửa hàng Circle K ở khu 3800 của East Riverdale. Avenue vào khoảng 1 giờ sáng thứ Hai.Nhiều nghi phạm đã vào các cửa hàng, lấy trộm tiền mặt hoặc máy tính tiền và bỏ trốn trên một chiếc SUV màu tối trong mỗi vụ việc. Các nhà điều tra tin rằng phần lớn các vụ việc đều có liên quan vì thông tin về biển số xe khớp với chiếc xe mà các nghi phạm đã bỏ trốn tại một số địa điểm.⚪ ---- San Antonio, Texas: Tiến sĩ, chuyên ngành miễn dịch học, nguyên là nữ thuyền nhân Việt, được vinh danh. Trong tháng 5, Bộ Quốc phòng (DoD) kỷ niệm Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương (AANHPIHM) nhằm ghi nhận những đóng góp của người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương trong việc bảo vệ quyền tự do của nước Mỹ.Được công nhận từ Đơn vị Nghiên cứu Y tế Hải quân (NAMRU) San Antonio là Tiến sĩ Dao Ho, một nhà nghiên cứu miễn dịch học, thuộc Ban Giám đốc Y học Hoạt động & Chăm sóc Thương vong Chiến đấu (CCC&OM) của NAMRU San Antonio.Hồ, sinh ra ở Qui Nhon, Việt Nam, lãnh đạo một nhóm các nhà nghiên cứu được giao cho Khoa Hỗ trợ dựa trên tế bào và miễn dịch để chăm sóc nạn nhân (CIBACC), nơi phát triển và đánh giá các liệu pháp nhằm giảm thiểu phản ứng bất lợi sau chấn thương. Khoa của cô Dao Ho tiến hành nhiều hoạt động Nghiên cứu, Phát triển, Thử nghiệm và Đánh giá (RDT&E) từ việc điều tra các phương pháp điều trị kiểm soát cơn đau tiềm năng, đánh giá thuốc hỗ trợ dịch truyền hồi sức, đánh giá các thiết bị trong thế giới thực và trong phòng thí nghiệm để điều trị các vết thương xuyên thấu cũng như tế bào gốc và phương pháp trị liệu dựa trên miễn dịch nhằm cải thiện kết quả và khả năng sống sót của chiến binh.Lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Bắc Texas, Hồ đã phục vụ trong quân ngũ Hải quân được hai năm rưỡi. Trước khi gia nhập NAMRU San Antonio, cô từng là quân nhân dân sự tại Trung tâm Y tế Quân đội Tripler ở Hawaii trong sáu năm. Theo Hồ, Hải quân đã cho phép cô tham gia một sứ mệnh tuyệt vời nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn cho các chiến binh cả trong và ngoài chiến trường.Ho, người đến Mỹ với tư cách là một người tị nạn trẻ tuổi, cho biết làm việc tại NAMRU San Antonio rất quan trọng đối với cô vì thật đáng mừng khi biết rằng những gì cô làm mỗi ngày có thể có tác động lớn đến cuộc sống của các chiến binh.⚪ ---- Pennsylvania:, người tự khai là diễn viên hề, đã bị cảnh sát chìm gài bẫy, bắt quả tang gạ gẫm bán sex. Người đàn ông thị trấn Scranton khai với cảnh sát rằng anh là một chú hề chuyên nghiệp phải đối mặt với cáo buộc sau khi gạ một sĩ quan chìm để quan hệ tình dục.

Trong khi 2 cảnh sát Robert Williams và Jesse Pruitt của thị trấn Carbondale đang tiến hành một cuộc điều tra bí mật về mại dâm trong khu vực vào khoảng 9:30 giờ tối Thứ Bảy, họ phát hiện ra một bài đăng dành cho một người đàn ông - được xác định là Francis Bui - người đã tự quảng cáo mình phục vụ sex theo hẹn và liệt kê một điện thoại trên một trang web địa phương.

Cảnh sát đã liên lạc với Bùi qua tin nhắn và anh đồng ý thực hiện hành vi tình dục với giá 100 USD/giờ tại một khách sạn trong thành phố. Cảnh sát chìm đã tới gặp Bùi tại địa điểm được hẹn và bắt giam. Bùi khai với cảnh sát rằng đây là lần đầu tiên anh cung cấp dịch vụ mại dâm và anh ta biết việc làm đó là sai trái.

⚪ ---- RFA: Các nhà điều tra an toàn ô tô Hoa Kỳ tiến hành xem xét vụ tai nạn xe VF8 của VinFast. Theo Đài Á Châu Tự Do. Các nhà điều tra an toàn ô tô của Hoa Kỳ hôm thứ hai cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn hồi tháng 4 của xe điện VinFast VF8 ở Pleasanton, California, khiến một gia đình bốn người thiệt mạng. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) cho biết cuộc điều tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn ngày 24/4 và vụ cháy sau đó. Một khiếu nại được gửi tới cơ quan này vào ngày 29/4 cho biết hệ thống lái có thể có vấn đề trong vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng cùng hai con của họ 13 và 9 tuổi thiệt mạng. Cảnh sát Pleasanton ban đầu cho hay người cầm lái trong vụ tai nạn dường như đã mất lái và va chạm với một cây sồi lớn và tốc độ có thể là một nguyên nhân. Nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast, bắt đầu bán xe tại Hoa Kỳ vào năm 2023, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

⚪ ---- TIN VN. Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm. Theo Báo Tin Tức/TTXVN. Chiều 21/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm, người được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7. Tờ trình nêu rõ, căn cứ ý kiến cấp có thẩm quyền, căn cứ quy định pháp luật, xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình các đại biểu xem xét thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Công an. Nội dung này sẽ tiến hành cùng với nội dung nhân sự bầu Chủ tịch nước trong phiên họp chiều 21/5 và sáng 22/5.

⚪ ---- HỎI 1: Khảo sát giám đốc công ty: 79% nói làm 5 ngày/tuần là lý tưởng, 61% nói 40% giờ/tuần là tốt, 11% nói nên là 4 ngày/tuần, 20% nói nên làm 32 giờ/tuần?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát nhỏ với khoảng 800 lãnh đạo doanh nghiệp của Resume Builder đã tiết lộ một phản hồi đáng ngạc nhiên, với 9% cho biết công ty của họ có kế hoạch thực hiện chế độ làm việc sáu ngày một tuần cho một số nhân viên vào năm 2025. Đại đa số những người được khảo sát, 79%, cho biết 5 ngày là tuần làm việc lý tưởng và 11% ủng hộ tuần làm việc 4 ngày. Nhưng năm ngày không nhất thiết có nghĩa là 40 giờ.

Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp trả lời, 20% ủng hộ tuần làm việc 32 giờ, 61% ủng hộ tuần làm việc 40 giờ truyền thống, 12% tán thành tuần làm việc 48 giờ và 4% đề xuất nhân viên toàn thời gian nên sẵn sàng làm việc nhiều hơn. 48 giờ một tuần.

Chi tiết:

https://wtop.com/business-finance/2024/05/is-a-move-to-a-6-day-workweek-tone-deaf-survey-says-some-companies-may-try-it/

⚪ ---- HỎI 2: Đi xe đạp hàng ngày sẽ tăng thọ và giảm nguy cơ viêm khớp xương?

ĐÁP 2: Đúng thế. Chúng ta đang ở giữa Tháng Xe đạp Quốc gia (National Bike Month) và những người đam mê đạp xe thích nói về lợi ích của hoạt động yêu thích của họ. Brooks Boliek, 65 tuổi, một người đam mê xe đạp trong nhiều thập niên và thường đến văn phòng bằng xe đạp, cho biết: “Đó chắc chắn là liều thuốc kéo dài tuổi thọ của tôi”.

Một lượng lớn bằng chứng ủng hộ lợi ích sức khỏe của việc đạp xe, từ việc tăng cường hệ thống miễn dịch đến tăng thọ, sống lâu hơn. Giờ đây, một nghiên cứu mới cho thấy những người có thói quen đi xe đạp ít có khả năng bị viêm xương khớp và bị đau đầu gối ở tuổi 65 so với những người không đi xe đạp.

Nghiên cứu được tài trợ một phần bởi Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health) và được công bố trên tạp chí bình duyệt hàng đầu của Trường Cao đẳng Y học Thể thao Hoa Kỳ (American College of Sports Medicine), bao gồm khoảng 2.600 nam giới và phụ nữ, với độ tuổi trung bình là 64 tuổi. Họ được khảo sát về hoạt động thể chất của họ trong suốt cuộc đời. Là một phần của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã chụp ảnh X-quang để đánh giá các dấu hiệu viêm khớp ở khớp gối của họ. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Grace Lo của Đại học Y Baylor giải thích: “Những người đi xe đạp có ít hơn 21% khả năng có bằng chứng chụp X-quang và các triệu chứng viêm xương khớp so với những người không có tiền sử đi xe đạp”.

Chi tiết:

https://www.npr.org/sections/health-shots/2024/05/20/1251561467/biking-knee-pain-longevity-arthritis

.