Xây Khu Lưu Niệm Tố Hữu: Dễ Ăn Bớt, Bất Kể VN Ngập Nợ

“Tin Việt Nam sẽ chi 28 tỉ, trong đó một phần là ngân sách trung ương, một phần là ngân sách địa phương và một phần là những nguồn huy động hợp pháp khác để xây dựng “Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu” chẳng khác gì một tố cáo!..”

“Việt Nam đang chìm trong biển nợ nần cả cũ lẫn mới. Trong một báo cáo về nợ nần quốc gia, Kiểm toán Nhà nước dự trù, năm nay, Việt Nam sẽ phải vay 195.000 tỉ đồng để hệ thống công quyền bù đắp bội chi, 146.770 tỉ đồng để trả nợ gốc và 40.000 tỉ đồng khác để cho vay lại. Kiểm toán Nhà nước ước đoán, đến cuối năm nay, nợ nần của Việt Nam sẽ xấp xỉ 63,9% GDP.”

“Chẳng phải chỉ có WB cảnh báo về tính bền vững của tài khóa. Năm ngoái, sau khi thu thập số liệu, ông Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia thống kê của Liên Hiệp Quốc, công bố tính toán của ông, theo đó, tính đến hết 2016, nợ nần (bao gồm cả nợ của chính quyền lẫn nợ của khối doanh nghiệp nhà nước mà chính quyền phải trả thay nếu những doanh nghiệp này mất khả năng trả nợ) chung của Việt Nam xấp xỉ 431 tỉ Mỹ kim, tương đương 210% GDP. Kinh tế không những khó phát triển mà còn đối diện nguy cơ khủng hoảng.”

Tại sao các quan chức liên tục đưa ra các dự án xây tượng đài, xây nhà lưu niệm... trong khi cả nước ngập nợ, và các địa phương thu thuế suy giảm?Câu trả lời đơn giản, theo nhà nghiên cứu Trân Văn trên mạng VOA, sau khi tham khảo thông từ từ nhiều mạng: đây là cách đơn giản để rút tiền dự án, mà không bị cơ quan quốc tế nào kiểm soát.Nghĩa là, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) không hề bận tâm quan sát các dự án tượng đài hay nhà lưu niệm, vì các cơ quan quốc tế sẽ chỉ tài trợ xây cầu đường, trạng xe lửa, vân vân.Tác giả Trân Văn viết:Con số 28 tỉ đồng VN là tương đương 1,204,028.00 đôla Mỹ, tính theo trị giá hối suất hôm Thứ Hai.Tác giả Trân Văn ghi nhận:Tuy nhiên, con số thực không phải ở thống kê nhà nước.Tác giả Trân Văn ghi rằng: “...Ngân hàng Thế giới (WB) không lạc quan như vậy vì Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về tỉ lệ tăng trưởng của nợ nần. Rủi ro đang gia tăng khi trong vòng ba năm tới, chính quyền Việt Nam phải trả 50% tổng số nợ đã vay từ các nguồn trong nước.”Chưa hết, một thống kê khác được tác giả dẫn ra cho thấy thống kê lạc quan do nhà nước dẫn ra chưa tính nợ doanh nghiệp nhà nước, mà nếu tính cả, tác giả Trân Văn cho biết nợ sẽ hơn gấp đôi GDP:Nghĩa là, làm ra bao nhiêu đều không đủ trả phân nửa số nợ.Vậy mà, mới đây, Sài Gòn thê thảm vì không trả nổi 100 triệu đô cho nhà thầu Nhật, theo bài viết:“Tuần trước, nhiều người Việt than “nhục” khi Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam gửi thư cho cả chính quyền TP.HCM lẫn chính phủ Việt Nam cảnh báo, sẽ dừng thi công tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên vì phía Việt Nam “chậm thanh toán” khoản tiền chừng 100 triệu Mỹ kim cho các nhà thầu của Nhật.Chi phí đầu tư tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỉ lên 47.000 tỉ. Nhật từng phê duyệt cho Việt Nam vay 42.000 tỉ (88,4%), Việt Nam phải chi thêm 11,6% vốn đối ứng (khoảng 5.000 tỉ). Bởi chính quyền TP.HCM không thể tự cân đối được khoản vốn đối ứng nên cậy tới chính phủ. Chính phủ thì khẳng định là có tiền nhưng phải chờ Quốc hội biểu quyết.Xét ở góc độ kinh tế, cảm giác “nhục” khi xảy ra chuyện nhà thầu Nhật ngưng thi công vì phía Việt Nam “chậm thanh toán” không quan trọng bằng thiệt hại do dự án metro Bến Thành – Suối Tiên “chậm tiến độ” (không hoàn thành đúng dự kiến). Thiệt hại cho công quỹ sẽ là những chục ngàn tỉ.”Nghĩa là, chậm trễ, là thêm tốn kém.Bài viết kể tiếp:“Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) từng công bố một nghiên cứu cảnh báo, mỗi dự án đầu tư “chậm tiến độ” sẽ làm chi phí đầu tư tăng thêm 17,6% trong năm đầu tiên (trong đó có 6,5% là do lạm phát và 11,1% là do dự án không tạo ra lợi ích). Nếu thời gian hoàn thành dự án chậm từ hai đến ba năm, chi phí sẽ tăng đến 50% do những tác động phát sinh từ thâm hụt tài chính (4). Nếu dựa vào tính toán của ADB để tính thì có thể ước đoán ngay thiệt hại từ “chậm thanh toán” cho các nhà thầu Nhật đang thi công tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên là bao nhiêu.Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên khởi công từ 2010 và lẽ ra phải hoàn thành hồi 2015 nhưng vì thiển hiểu biết khi soạn – lập dự án, quản trị - điều hành tồi khi thực hiện, năm 2018 sắp hết nhưng tuyến metro này vẫn còn dở dang và không viên chức hữu trách nào từ trân xuống dưới có thể trả lời câu hỏi, bao giờ dự án metro Bến Thành – Suối Tiên hoàn tất. 17.000 tỉ vốn đầu tư theo dự kiến ban đầu đã tăng lên gấp ba, chắc chắn sẽ còn tăng nữa vì cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam hết sức chậm chạp trong việc xem xét – phê duyệt quyết định điều chỉnh đầu tư.”Con số 17.000 tỉ đồng vốn ban đầu là tương đương: 731 triệu đôla.Vì đã chậm, đội vốn lên gấp 3 lần, là tương đương: 2193 triệu đôla, tức là 2 tỷ đôla và 193 triệu đôla Mỹ.Như thế, Huế xây Khu lưu niệm Tố Hữu vào lúc này làm chi? Vì mới đây là xây Khu tưởng niệm Fidel Castro ở Quảng Bình, rồi Công viên Fidel Castro ở Quảng Trị...Theo tác giả Trân Văn, xây tượng đài và nhà lưu niệm sẽ an toàn cho cán bộ, ăn gì đi nữa cũng không có quốc tế nào dòm ngó, vì:“Chỉ có một câu trả lời: Soạn – lập, phê duyệt, thực hiện những Khu tưởng niệm Fidel Castro, Công viên Fidel Castro, Khu lưu niệm Tố Hữu,… an toàn hơn vì chỉ có “ta với ta”, còn những dự án như tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên phiền toái hơn vì dính đến Nhật. Nhật chẳng đã từng làm cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và nhiều viên chức của “ta” vỡ mặt vì “cắn” lầm ODA đó sao?”