Hình ảnh Trump ở Tòa án New York sáng Thứ Hai 15/4/2024, khuôn mặt đầy "tâm tư" dị thường.

- Trump ra tòa New York sáng Thứ Hai 15/4, nghe chọn bồi thẩm đoàn, dự kiến Trump sẽ phải hầu tòa 4 ngày/tuần trong thời gian tòa xét xử

- Các nhân chứng sẽ bị chất vấn để tìm sai sót, buộc kể lại chuyện "mây mưa" ở đâu, bao lâu, chi tiết về trang phục, cơ thể...

- Cựu công tố nhận định về Tòa New York: Nếu Trump cãi với các cô, sẽ là phim bom tấn.

- Nhiều tổng thống đã có dan díu ngoài hôn nhân, nhưng vụ này trở thành án hình sự vì Trump vi phạm luật bầu cử hồi năm 2016

- GS Luật Frank Bowman: trên nguyên tắc, khó đoán trước, Trump có thể trở thành tổng thống điều hành đất nước từ trong tù, và có thể Cục Trại Giam đồng ý cho "giam ở Bạch Ốc" nếu thắng cử

- Cuộc bầu sơ bộ ngày 23/4 ở Pennsylvania: diều hâu Israel ra sức bứng ghế DB Dân Chủ Summer Lee, người bênh Palestine và đòi Biden cắt viện trợ Israel

- Thăm dò WSJ: 57% phụ nữ ngoại ô ở 7 tiểu bang chiến trường nói chính sách của Trump quá hạn chế về thai sản

- Chụp mũ Dân Chủ hưởng lợi nhờ di dân lậu bầu phiếu, bị phóng viên Fox News cho xem luật Mỹ đã cấm người chưa quốc tịch bầu phiếu, Chủ Tịch Hạ Viện đành nói sẽ siết kỹ hơn

- FBI điều tra hình sự đối với thủy thủ đoàn trên tàu đâm sập cầu Francis Scott Key

- Thêm 1 vụ đâm dao ở Úc châu: làn trước ở thương xá, lần này ở nhà thờ. Bốn người bị thương, trong đó có Giám Mục

- Tesla Inc. cắt giảm hơn 10% lực lượng lao động toàn cầu (năm 2023, Tesla có 140.473 nhân viên)

- TT Biden họp G7: Nhóm G7 lên án Iran tấn công Israel

- Hezbollah từ Lebanon, cùng Hamas và Houthis tuyên bố ủng hộ Iran tấn công Israel

- Italia: giáo dân lười đi nhà thờ, linh mục liền vào quán rượu thuyết giảng Kinh Thánh.

- Nam Hàn: Hạnh phúc là khi không biết gì về quá khứ lãng mạn của bạn tình.

- Nhật Bản: trộm chén vàng triển lãm, trị giá 65.000 USD, bị bắt

- California: đi sai đường, đụng 11 xe trên Xa lộ 101

- Anh quốc: Nam Nguyen ra tòa vì trồng cần sa

- Hai lính Pháp, trong đó có 1 nữ binh gốc Việt, đã tử trận khi xe của họ cán một quả bom ở Mali

- Quận Los Angeles: Victory Nguyen, 41 tuổi, bị bắt vì bắn súng từ sân thượng căn chung cư Marina del Rey xuống phố

- RFA: Vụ kiện tập thể VinFast: Hai hãng luật đã đệ đơn tại tòa án quận ở New York.

- HỎI 1: Học sinh trung học cơ sở Nhật Bản gần 5 giờ/ngày lên mạng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bất kể thời Internet, 37% dân Nam Hàn ưa xem phim mới ở rạp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/4/2024) ⚪ ---- Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã mở một cuộc điều tra hình sự để tìm hiểu xem liệu các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu do tàu A.P. Moller-Maersk, DALI thuê theo thời gian, có biết về các trục trặc hệ thống nghiêm trọng dẫn đến sập cầu Francis Scott Key hay không ở Baltimore sau khi tàu tông vào nó hồi cuối tháng Ba.

Tờ Washington Post hôm thứ Hai cho biết hai quan chức Mỹ tiết lộ rằng cuộc điều tra này khác với cuộc điều tra mà Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang tiến hành để xác định lý do tại sao vụ tai nạn xảy ra và cải thiện các biện pháp an toàn. Các nguồn tin tiết lộ cuộc điều tra thuộc thẩm quyền của văn phòng Biện lý Hoa Kỳ ở Maryland.

⚪ ---- Thêm một vụ đâm dao ở Úc châu: làn trước ở thương xá, lần này ở nhà thờ. Bốn người bị thương trong vụ đâm tại Nhà thờ Christ the Good Shepherd ở Sydney, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp New South Wales cho biết hôm thứ Hai. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm đang "hỗ trợ [họ] điều tra."

Các nạn nhân bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong đó một người đàn ông phải nhập viện và những người khác được điều trị tại hiện trường. Các nạn nhân, bao gồm cả vị giám mục đang điều hành buổi lễ tại Christ The Good Shepherd ở Wakeley, thuộc Công giáo phương đông Assyrian.

Vụ cầm dao tấn công xảy ra khi buổi lễ đang được phát trực tiếp với cảnh quay cho thấy một người đàn ông tiến đến bàn thờ và dùng dao lao vào Giám mục chủ lễ nhà thờ trước khi giáo đoàn lao tới kẻ tấn công và ba người nữa bị đâm trong tình trạng hỗn loạn sau đó. Các nạn nhân ở độ tuổi 60s, 50s, 30s và 20s. Truyền thông địa phương xác định vị giám mục là Mar Mari Emmanuel, lãnh đạo Giáo hội Assyrian ở phương Đông ở Úc và New Zealand.

Vụ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi 7 người, bao gồm cả kẻ tấn công, thiệt mạng trong một vụ đâm khác tại Trung tâm mua sắm Westfield ở Sydney. Chính quyền không coi đây là một cuộc tấn công khủng bố. Hôm thứ Hai, cờ rủ trên khắp đất nước Úc để thương tiếc cho thảm kịch đâm dao ở thương xá kết thúc khi một nữ cảnh sát bắn chết kẻ tấn công.

⚪ ---- Tesla Inc. đang cắt giảm hơn 10% lực lượng lao động toàn cầu của mình, theo một email nội bộ do CEO Elon Musk gửi vào thứ Hai. Ông cho biết công ty đã tiến hành "đánh giá kỹ lưỡng về tổ chức" và quyết định này sẽ "cho phép chúng tôi trở nên tinh gọn, đổi mới và khao khát chu kỳ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo." Ông nói thêm rằng Tesla đang phát triển "một số công nghệ mang tính cách mạng nhất trong ngành xe hơi, năng lượng và trí tuệ nhân tạo" và cảm ơn trước các nhân viên còn lại vì "công việc khó khăn còn ở phía trước".

Vào cuối năm 2023, Tesla có 140.473 nhân viên. Cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô này đã mất hơn 31% giá trị trong năm nay, cộng thêm với số liệu giao hàng yếu trong quý đầu tiên. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 0,65% trong giao dịch tiếp thị trước sau tin tức này.

⚪ ---- Cựu tổng thống Donald Trump đã đến Tòa án Hình sự Manhattan hôm thứ Hai 15/4/2024 để bắt đầu phiên tòa hình sự chống lại ông về cáo buộc trả tiền để bịt miệng một nữ diễn viên phim người lớn. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu hôm nay tại tòa án của Thẩm phán Juan Merchan. Trump đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Trump là cựu tổng thống đầu tiên bị đưa ra xét xử hình sự, đối mặt với 34 cáo buộc trọng tội từ âm mưu bưng bít tiền.

Trump bị cáo buộc trả tiền bưng bít cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nhằm che đậy vụ ngoại tình. Ông cũng bị buộc tội làm giả hồ sơ để che giấu các khoản thanh toán được thực hiện khi tranh cử tổng thống vào năm 2016 và trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Người phụ nữ thứ hai mà Trump bị cáo buộc trong hồ sơ tòa có quan hệ tình dục đã được trả 150.000 USD. Mặc khác, Trump bị cho là đã trả 30.000 USD cho một người gác cửa tại Trump Tower, người tuyên bố biết chuyện về việc Trump có con rơi với một nữ dọn phòng.

⚪ ---- Trump sẽ phải hầu tòa 4 ngày/tuần trong thời gian tòa xét xử, nghĩa là Trump sẽ phải vận động tranh cử vào cuối tuần, ban đêm và vào thứ Tư (ngày không ra tòa), theo báo Axios. Riêng việc lựa chọn bồi thẩm đoàn có thể mất tới hai tuần lễ. Quá trình xét xử được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng các bị cáo có mặt để trả lời các cáo buộc và luật pháp New York yêu cầu bị cáo phải có mặt tại phiên tòa.

Có một vài trường hợp ngoại lệ. Trump có thể yêu cầu được vắng mặt trong những ngày nào đó, nhưng công tố có thể phản đối. Hoặc khi bị cáo [Trump] gây mất trật tự hoặc gây rối thì Trump cũng có thể bị đuổi khỏi tòa trong phiên tòa.

Bồi thẩm đoàn, sau khi ngồi vào ghế, sẽ nghe Michael Cohen - nhân chứng chính của bên công tố Alvin Bragg - và có thể từ chính Trump. Đội ngũ bào chữa cho cựu tổng thống vẫn chưa công bố liệu Trump có ra làm chứng hay không. Ngoài vụ án này, còn 3 vụ án nữa: Trump phải đối mặt với cáo buộc trong ba trường hợp khác.

⚪ ---- Các chi tiết về giường chiếu chắc chắn sẽ là sôi nổi, vì phía luật sư sẽ tìm cách gài cho các nhân chứng trả lời sai, thì dụ, ngày tháng xảy ra, căn phòng hành sự, áo quần lót màu gì, cơ thể Trump khi thoát y có hình xâm hay dị tật gì... Các công tố viên có thể thẩm vấn cô Stormy Daniels về các khía cạnh cá nhân và thể chất.

Theo Katelyn Polantz của CNN, những lời khai của cô Daniels và khía cạnh câu chuyện của cô có thể là một phần quan trọng của vụ án để chứng minh rằng có "cuộc vui" như thế giữa Trump và cô và đó là l1y do Trump phải chi tiền bịt miệng. Thực tế, Daniels là nhân chứng hàng đầu cho cuộc truy tố và nhóm của Trump sẽ cố gắng hạn chế những gì cô phải nói, hoặc sẽ chứng minh rằng cô nói sai.

⚪ ---- Rất nhiều tổng thống đã có dan díu ngoài hôn nhân, mà chuyện này cũng không phải tội hình sự, tại sao lại thành vụ truy tố hình sự? Về mặt kỹ thuật, Trump không bị truy tố tội ngoại tình, điều mà Trump phủ nhận và điều đó không trái pháp luật. Bản thân số tiền bịt miệng, được thể hiện bằng hợp đồng giữa hai bên, cũng không hẳn là bất hợp pháp. Tiền bịt miệng đã được báo lá cải National Enquirer ám trợ Trump trả cho cựu người mẫu báo Playboy là cô Karen McDougal, và riêng khoản tiền này được cựu luật sư Michael Cohen của Trump trả cho cô Daniels.

Nhưng trong trường hợp này, các khoản thanh toán nhằm che giấu thông tin chi tiết với cử tri trước cuộc bầu cử năm 2016 đã vi phạm luật tài chính tranh cử. Công ty mẹ của báo National Enquirer đã thú nhận hành vi sai trái, còn LS Cohen đã nhận tội vi phạm luật tranh cử và phải ngồi tù.

Các công tố viên liên bang, do chính sách của Bộ Tư pháp, đã không thể truy tố Trump về các khoản thanh toán khi Trump còn là tổng thống và quyết định không đưa ra cáo buộc sau khi Trump rời nhiệm sở. Biện lý quận Manhattan là Alvin Bragg sau đó đã đưa vụ án này ra. Trump bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh (tội phạm theo luật tiểu bang New York) nhằm nỗ lực sử dụng các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử để gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử năm 2016 (tội phạm theo luật liên bang).

⚪ ---- Liệu Trump có thể trở thành tổng thống điều hành đất nước trong tù? Không có câu trả lời minh bạch. Đầu tiên, nó giả định nhiều điều sẽ xảy ra: Trump sẽ phải bị kết án, thua vòng kháng cáo, phải vào tù và rồi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024. Đó là một kịch bản rất cụ thể dựa trên một loạt tình huống rất khó lường và một mốc thời gian ngắn.

Theo Frank Bowman, giáo sư luật danh dự tại Đại học Missouri, người vừa là chuyên gia về luật hình sự vừa xuất bản một cuốn sách về quá trình luận tội, về những suy nghĩ của ông về cách đối phó với một tổng thống bị kết án. Ông nói, về mặt lý thuyết, Hiến pháp cho phép một người phục vụ “ngay cả khi anh ta là một tội phạm bị kết án hoặc thậm chí nếu anh ta là một tội phạm bị kết án trong doanh nghiệp.”

Tuy nhiên, thời gian sẽ cản trở giả thuyết này xảy ra. Bowman nói: “Việc này mất nhiều thời gian và các cuộc kháng cáo sẽ kéo dài,” có thể là sau Ngày bầu cử (tháng 11/2024) và Ngày nhậm chức (tháng 1/2025). Cũng có khả năng các đối thủ của Trump, sau khi Trump bị tòa hình sự kết án, có thể cố gắng luận tội Trump [trên Quốc hội] một lần nữa hoặc phản đối nhiệm kỳ tổng thống của ông dựa trên Tu chính án thứ 14, mặc dù những con đường đó đã từng được thử và thất bại trước đó.

Nếu bằng cách nào đó Trump bị kết án trong vụ án cấp tiểu bang này, Bowman tưởng tượng rằng có thể có một số lập luận theo đó Điều khoản tối cao của Hiến pháp - cấm các tiểu bang can thiệp vào việc thực thi các quyền lực theo hiến pháp - có thể được sử dụng để giữ Trump khỏi nhà tù tiểu bang. Nhưng nó sẽ là một điều mới lạ, chưa từng có.

Mặt khác, nếu Trump bằng cách nào đó bị kết án tại một trong hai phiên tòa liên bang của mình và bị kết án vào nhà tù liên bang, thì với tư cách là tổng thống, về mặt lý thuyết, Trump có thể tự ân xá cho mình hoặc ra lệnh cho Sở Nhà tù (Bureau of Prisons) làm điều gì đó như giam giữ ông tại Bạch Ốc. Một lần nữa, đây là điều không được dự đoán trước trong luật pháp Hoa Kỳ và, Bowman lập luận, khó có thể xảy ra.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới từ The Wall Street Journal cho thấy Donald Trump có thể mất đi sự ủng hộ từ phụ nữ ngoại ô ở các tiểu bang xung đột vì lập trường về việc phá thai. Theo khảo sát, 57% phụ nữ ngoại ô ở 7 tiểu bang chiến trường cho rằng chính sách của Trump quá hạn chế, trong khi chỉ 20% cho rằng chính sách của Tổng thống Joe Biden chưa đủ hạn chế.

Trong khi đó, 39% trong nhóm cho biết phá thai là vấn đề quan trọng nhất trong việc quyết định bỏ phiếu cho ai vào tháng 11 và hầu hết những người trong số đó cho rằng việc phá thai ít nhất là hợp pháp trong hầu hết thời gian. Chiến dịch tranh cử của Biden đã đặt quyền phá thai lên hàng đầu và trung tâm trong khi Trump vừa khoe khoang về việc lật ngược tiền lệ Roe vs Wade vừa chỉ trích một số hạn chế phá thai cực đoan.

Người phát ngôn của Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của kết quả cuộc thăm dò, nói với Tạp chí WSJ rằng dân nhập cư và lạm phát - hai vấn đề mà Trump đánh giá cao hơn Biden - sẽ là những yếu tố thúc đẩy tại thùng phiếu.

⚪ ---- Pennsylvania: Cuộc bầu cử trong tháng này ở Pittsburgh và một số vùng ngoại ô đang nổi lên như một thử nghiệm ban đầu về việc liệu cuộc chiến của Israel với Hamas có gây ra mối đe dọa chính trị cho các đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ trong Quốc hội, những người đã chỉ trích cách Biden giúp Israel thảm sát dân Palestine hay không.

.

Nữ Dân Biểu Da đen Hoa Kỳ Summer Lee, một nhà lập pháp nhiệm kỳ đầu tiên, đang đối mặt với thách thức chính từ Bhavini Patel và cuộc chiến Gaza đã trở thành điểm nóng trong cuộc đua. Patel coi những lời chỉ trích của Lee đối với Israel là một phần của mô hình chính trị cánh tả rộng lớn hơn, cực đoan đối với khu vực này và có khả năng gây tổn hại cho Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden ở một tiểu bang quan trọng đối với nỗ lực tái tranh cử của Biden trước Donald Trump của Đảng Cộng hòa.

.

Cuộc chiến đã làm xáo trộn nền chính trị của đảng Dân chủ trên khắp nước Mỹ. Nó đang chia rẽ các nhóm tiến bộ truyền thống, bao gồm cả cộng đồng Do Thái khá lớn của Pittsburgh, theo những cách không phải lúc nào cũng phù hợp với các dòng tộc hoặc văn hóa. Nhưng đó là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở quận Lee, nơi có giáo đường Do Thái, nơi một tay súng vào năm 2018 đã giết chết 11 giáo dân trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử Hoa Kỳ.

.

Cuộc bầu cử sơ bộ ngày 23/4 có thể làm sáng tỏ liệu chỉ riêng cuộc chiến có đủ để khiến đông đảo đảng viên Đảng Dân chủ quan trọng chống lại Lee hay không. Sam Hens-Greco, chủ tịch đảng ở Quận Allegheny, bao gồm Pittsburgh, cho biết: “Rõ ràng là nó đủ lớn đối với một nhóm nhất định ở quận này. “Liệu nó có đủ lớn cho toàn bộ dân chúng hay không, chúng tôi sẽ tìm hiểu.”

.

Nếu Lee bị đánh bại, cô sẽ là đảng viên Đảng Dân chủ đương nhiệm đầu tiên tại Quốc hội thua cuộc trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay. Các đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ khác, bao gồm Dân biểu Cori Bush của Missouri, Jamaal Bowman của New York và Ilhan Omar của Minnesota, sẽ phải đối mặt với những thách thức chính vào mùa hè này.

.

Lee đã huy động được nhiều tiền hơn Patel và nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ của Pennsylvania, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Bob Casey, và một nhóm các nhóm tiến bộ bao gồm cả các tổ chức Do Thái và Hồi giáo. Là người phụ nữ da đen đầu tiên được bầu vào Quốc hội từ Pennsylvania, Lee, 36 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp trường luật và nhà hoạt động cộng đồng của Đại học Howard, người bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình vào năm 2018 với việc thách thức thành công từ cánh tả trước một nhà lập pháp cố thủ của tiểu bang vùng Pittsburgh.

.

Về cuộc chiến Israel-Hamas, Lee đã lên án cuộc tấn công của Hamas, nhưng cũng cáo buộc Israel phạm “tội ác chiến tranh” ở Gaza, yêu cầu chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel và kêu gọi ngừng bắn trong vòng vài ngày kể từ khi chiến tranh bắt đầu là cách tốt nhất để chấm dứt chu kỳ bạo lực và hướng tới hòa bình.

.

Điều đó khiến cô khác biệt với lập trường của Biden và của hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện, mặc dù hiện tại, hàng chục người khác đã cùng cô kêu gọi ngừng bắn. Tại bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Biden, Lee đã đội một chiếc kaffiyeh, một chiếc khăn quàng cổ ca rô tượng trưng cho tình đoàn kết với người Palestine.

.

Patel, 30 tuổi, một ủy viên hội đồng thành phố thị trấn nhỏ từng làm việc trong chính quyền của cựu Giám đốc điều hành Quận Allegheny, Rich Fitzgerald, đã tuyên bố ứng cử vài ngày trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Patel, một người theo đạo Hindu và gốc Ấn Độ, đã xây dựng cộng đồng Do Thái, mở văn phòng vận động tranh cử tại khu vực Do Thái ở Squirrel Hill, cùng các thành viên cộng đồng tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Israel ở Washington vào tháng 11/2023.

.

Gần đây nhất, Patel đã chỉ trích Lee vì đã liên kết với những người ủng hộ chiến dịch “không cam kết” đang khuyến khích các đảng viên Đảng Dân chủ phản đối cách xử lý của Biden đối với cuộc bỏ phiếu “không cam kết” trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Điều đó, Patel nói, là nguy hiểm.

.

Lee bảo vệ phong trào “không cam kết” (không bầu cho Biden vòng sơ bộ), nói rằng thật sai lầm khi ngăn cản mọi người bỏ phiếu và có khả năng mất một bộ phận cử tri quan trọng mà đảng Dân chủ muốn thuyết phục ủng hộ Biden trong cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 11/2024. Lee cũng nhận ra điều đó.

Lee cho biết cô đã gặp gỡ mọi người ở tất cả các phía của cuộc chiến, bao gồm cả gia đình các con tin và gia đình của thường dân Palestine thiệt mạng ở Gaza, và lời kêu gọi ngừng bắn của cô phản ánh đa số người dân trong quận. Lee cũng cáo buộc Patel đứng về phía Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều hơn là với Biden.⚪ ---- Tòa New York: Nếu Trump ra khai, sẽ là phim bom tấn. Một cựu công tố viên đã phân tích cho Donald Trump về "vụ án mạnh" mà Trump phải đối mặt trong phiên tòa xét xử tội phạm bịt miệng tiền và chỉ ra việc cựu tổng thống có thể ảnh hưởng lớn đến bồi thẩm đoàn như thế nào.Cựu công tố viên liên bang Jennifer Rodgers đã xuất hiện trên CNN vào Chủ nhật, nơi cô được hỏi về vụ án mà Trump phải đối mặt và những vấn đề nào có thể nảy sinh. Cụ thể, người dẫn chương trình đã hỏi cô về đánh giá “bức tranh toàn cảnh” về khoản tiền bịt miệng.Rodgers nói. “Ý tôi là, đây không phải là một vụ án phức tạp. Vấn đề là liệu việc làm giả hồ sơ kinh doanh cho các khoản tiền bịt miệng có nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử hay không. Đó thực sự là điều quan trọng ở đây bởi vì nó biến những tội nhẹ thành trọng tội. Vì vậy, đó là trường hợp thách thức nửa chừng duy nhất."Theo nhà phân tích pháp lý, “thách thức thực sự” nằm ở bồi thẩm đoàn. Bà nói: “Bạn có thể thấy một bồi thẩm đoàn công bằng không? Các bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ gì về Michael Cohen, người được chứng thực bằng các bằng chứng khác, nhưng lại rất phân cực và có ác cảm rõ ràng với ông chủ cũ của mình”.Nhưng câu hỏi lớn dành cho Rodgers là “Liệu Trump có ra, chịu khai để làm chứng không? Và nếu Trump ra làm chứng, anh bạn, đó sẽ là một phim giựt gân có sức nặng bom tấn và điều đó sẽ thực sự tác động đến bồi thẩm đoàn, dù diễn ra thế nào đi nữa, đặc biệt là trong cuộc thẩm vấn chéo [khi hỏi/đáp]."⚪ ---- Chỉ trích Dân Chủ hưởng lợi nhờ di dân lậu bầu phiếu, bị phóng viên Fox News cho xem luật Mỹ đã cấm ngườic hưa quốc tịch bầu phiếu, Chủ Tịch Hạ Viện thú nhận chưa biết. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) hôm Chủ nhật đã nói sẽ ra dự luật mới chống lại người nhập cư bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang trong khi Fox News đưa tin về một luật hiện hành vốn đã cấm những người chưa có quốc tịch bỏ phiếu.Người dẫn chương trình Fox News Maria Bartiromo nói với Johnson trên Sunday Morning Futures: “Ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump vào thứ Sáu về việc đảm bảo một cuộc bầu cử minh bạch và an toàn. Ông có bằng chứng nào cho thấy Đảng Dân chủ đang thúc đẩy những người di dân bất hợp pháp bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này không?"Johnson nói: “Họ đã cho phép điều đó xảy ra trong một số cuộc bầu cử thành phố. Những gì Quốc hội có quyền kiểm soát là các cuộc bầu cử liên bang. Chúng tôi phải làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng cuộc bầu cử của chúng tôi diễn ra tự do và công bằng. Một điều chúng ta cần làm và đây là điều chúng ta đang hướng tới, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sắp đưa dự luật mới vào hồ sơ để đảm bảo rằng không có người bất hợp pháp nào có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Bạn phải chứng minh mình là công dân thay vì, như luật pháp hiện hành quy định, chỉ đánh dấu vào ô để nói điều đó.”Khi Johnson phát biểu, Fox News đã hiển thị văn bản của luật hiện hành, Luật 18 USC 611, cấm người chưa nhập tịch bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống. Thế là Johnson thanh minh: "Maria, chúng ta có rất nhiều người bất hợp pháp trong nước. Họ có thể làm đảo lộn cuộc bầu cử nếu điều này xảy ra. nNếu chỉ một trong một trăm người bất hợp pháp quyết định bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử liên bang, điều đó có thể ảnh hưởng đến các cuộc đua vào quốc hội và thậm chí có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử tổng thống.”⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thảo luận về cuộc tấn công mới đây của Iran vào Israel với các nhà lãnh đạo của các quốc gia G7. Các nhà lãnh đạo G7 lên án hành động của Iran và cam kết nỗ lực hướng tới ổn định tình hình ở Trung Đông. Ý, chủ tịch hiện tại của G7, nhấn mạnh nguy cơ mất ổn định hơn nữa trong khu vực do hành động của Iran và kêu gọi các biện pháp ngăn chặn leo thang không thể kiểm soát. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại về sự leo thang rộng hơn trong khu vực và kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel với Hamas.⚪ ---- Hezbollah có trụ sở tại Lebanon hôm Chủ nhật đã cùng Hamas và Houthis bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tấn công mới đây của Iran vào Israel. Viết trên Telegram, Hezbollah ca ngợi tấn công là một "quyết định sáng suốt" nhằm đáp trả hành động gây hấn của Israel nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus. Nó khen ngợi Iran đã thực hiện quyền hợp pháp để trả đũa bất chấp phải đối mặt với các mối đe dọa và áp lực. Nhóm hoan nghênh hành động dũng cảm và khôn ngoan của Iran, đồng thời đánh giá cao hoàn cảnh xung quanh vụ tấn công.⚪ ---- Italia: giáo dân lười đi nhà thờ, linh mục liền vào quán rượu thuyết giảng Kinh Thánh. Một linh mục người Sardinia đã tìm ra một cách mới để truyền bá phúc âm trong bối cảnh ngày càng ít người quan tâm đến nhà thờ – bằng cách làm điều đó bên một cốc bia. Cha Antonio Maria Cossu, được gọi là Don Totoni, là linh mục chính xứ ở thị trấn nhỏ Bitti trong bảy năm qua.Mặc dù việc tham dự nhà thờ của linh mục vẫn ổn định, nhưng linh mục 67 tuổi thừa nhận nhiều tín hữu “vắng mặt” và chỉ đến dự các lễ hội tôn giáo đặc biệt, đám cưới hoặc đám tang. Thay vì thuyết phục họ tham dự, LM Cossu bắt đầu tổ chức các buổi thuyết giảng buổi tối ở các quán bar gần đó – quảng bá chúng bằng tờ rơi có tựa đề “Evangelical Half Pint, Talking Jesus” (Bên ly rượu 1/4 lít, nghe Kinh Thánh về Chúa Jesus).Linh mục nói với The Telegraph: “Tầm nhìn của tôi về tôn giáo chưa bao giờ là hoạt động đằng sau cánh cửa đóng kín của phòng áo hoặc chờ đợi mọi người bắt đầu đến tham dự Thánh lễ. Tôi luôn muốn ở giữa mọi người chứ không phải tách biệt. Bạn phải ở trong nhà thờ nhưng bạn cũng phải ra ngoài nơi có nhiều người sinh sống.”Kể từ khi bắt đầu bài giảng lúc 7h30 tối cách đây hai năm, 10 quán bar ở Bitti đã đăng bộ lịch trình sáng kiến này. Linh mục nói: “Mọi người đã hoan nghênh đề xuất này, họ lắng nghe tôi với sự cảm thông và tôn trọng trong khoảng 40 phút và cuối cùng chúng tôi cùng nhau uống một hoặc hai cốc bia. Tin Mừng gieo hạt giống và Thiên Chúa làm phần còn lại. Tôi cảm ơn các nhân viên pha chế của Bitti và tất cả những người đã chào đón tôi, vì lòng hiếu khách của họ và cơ hội mà họ đã cho tôi để mang đến cho họ lời của Chúa Jesus.”LM Cossu, sinh ra ở Sardinia, đã làm linh mục được 44 năm. Trước khi đến Bitti, ông đã làm việc ở các vùng khác của Ý và cũng từng là nhà truyền giáo ở Argentina, nơi ông đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis. Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào năm 2023, có 78% người Ý cho biết họ theo Công giáo La Mã. Nhưng Sở thống kê Istat cho biết chỉ có 19% tham dự các buổi lễ ít nhất hàng tuần trong khi 31% không bao giờ tham dự.⚪ ---- Nam Hàn: Hạnh phúc là khi không biết gì về quá khứ của bạn tình. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 52,3% người Nam Hàn không muốn biết về mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ của người yêu hiện tại của họ. Công ty mai mối địa phương Duo đã khảo sát 300 đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn trên khắp Nam Hàn từ ngày 15 đến 18 tháng 3 để xem họ nghĩ gì về mối quan hệ trong quá khứ của người bạn tình hiện tại.Về lý do tại sao họ chọn không biết về mối quan hệ trong quá khứ của bạn trai hoặc bạn gái, 56,1% nói rằng "họ không quan tâm", 17,2% nói rằng "họ có thể trở nên ghen tị" và 10,8% nói rằng "điều đó sẽ quá rắc rối". Chỉ có khoảng 31,7% cho biết họ muốn biết về mối quan hệ trong quá khứ của bạn đời, trong khi số còn lại không chắc chắn.Phần lớn, 77,7% số người được hỏi, cho biết họ đã kể lại về mối quan hệ lãng mạn trước đây với người yêu hiện tại, trong đó 62,2% cho biết điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của họ.Tỷ lệ những người cho rằng cuộc trò chuyện đã tác động tiêu cực đến mối quan hệ của họ là 18,9%. Trong số những người được hỏi, lý do hàng đầu cho cả hai giới với tỷ lệ 52,3% là họ "buồn khi biết mình có kỷ niệm đẹp với người yêu cũ". Đối với nam giới, câu trả lời được chọn nhiều thứ hai là "cảm giác như (đối tác của tôi) không thể buông bỏ bạn tìnhc cũ)" với 22,2%, trong khi đối với phụ nữ là "Tôi cảm thấy buộc phải tốt hơn bạn tình lãng mạn trước đó".⚪ ---- Nhật Bản: Một người đàn ông bị bắt vì trộm chén triển lãm, đem bán. Người trộm chén trà bằng vàng nguyên chất trị giá khoảng 10 triệu yên (65.000 USD) đã khai với cảnh sát rằng anh "nghĩ đến việc uống trà" bằng chiếc bát này. Masaru Horie, 32 tuổi, người bị bắt hôm thứ Bảy, cho biết ban đầu anh nghĩ mình có thể dùng chiếc chén ăn trộm từ một cửa hàng bách hóa lớn ở Tokyo để uống trà nhưng cuối cùng lại quyết định rằng “tốt hơn hết là bán nó lấy tiền mặt”.Cảnh sát cho biết anh đã bán cái chén vàng với giá khoảng 1,8 triệu yên tại một tiệm chuyên mua hàng của khách hàng ở Tokyo và cho biết thêm rằng họ đang tìm cái chén vì nó không còn ở tiệm và được cho là đã được bán lại. Cảnh sát nghi ngờ Horie, người sở hữu khoảng 1,3 triệu yên khi bị bắt, ngay từ đầu đã có ý định bán cái chén để lấy tiền. Horie hôm thứ Năm bị truy tố đã lấy chiếc bát này trưng bày tại một sự kiện triển lãm và bán hàng đặc biệt tại chi nhánh Nihombashi của cửa hàng bách hóa Takashimaya ở trung tâm Tokyo, theo cảnh sát cho biết.⚪ ---- California: Một vụ đụng xe liên quan đến 11 xe trên Xa lộ 101 gần lối ra Camarillo Springs (quận Ventura) là do tài xế đi sai đường gây ra. Cơ quan Tuần tra Xa lộ California đã phản hồi với các báo cáo về một tài xế đi sai đường đi về hướng nam trên làn đường hướng bắc của 101 đến từ thị trấn Camarillo vào khoảng 12:05 giờ rạng sáng Chủ nhật. Chiếc xe “nhanh chóng” gây ra vụ va chạm, đâm trực diện vào nhiều xe khác. Tổng cộng có 11 xe đụng dính chùm, khiến khoảng 20 người bị thương.⚪ ----khai trong phiên tòa xét xử ở Anh rằng bọn côn đồ đã ép anh ta trồng cây cần sa sau khi anh mắc một khoản nợ cờ bạc đáng kể. Nam Nguyễn đang bị xét xử vì cáo buộc trồng 272 cây ở Abingdon, Oxfordshire. Nóiqua thông dịch viên, Nguyễn đã bật khóc khi tiết lộ việc bọn xã hội đen đã bán anh đến Leeds vào năm 2020 để trả món nợ mà anh đã gánh ở tỉnh Nghệ An.Nguyen nói rằng anh không biết rằng công việc này sẽ liên quan đến việc tưới nước cho cây cần sa. Người đàn ông 37 tuổi khai rằng bọn đàn ông đe dọa sẽ giết anh nếu anh không tuân theo mệnh lệnh của họ. Trước đó cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn sau khi anh ta vào Anh quốc được 2 tháng trước khi thả anh ta ra sau khi xét thấy anh ta là nạn nhân của nạn buôn người.Nguyen khai rằng ba năm sau, chính những tên xã hội đen đó đã theo dõi anh ta và anh ta đã phải một lần chống lại việc tưới cây cần sa cho chúng. Cơ quan Công tố Hoàng gia không bị thuyết phục bởi lời giải thích lần này và tin rằng Nguyễn đã bịa ra câu chuyện.⚪ ---- Pháp quốc:, đã tử trận khi xe của họ đâm phải một quả bom ở phía đông bắc Mali hôm thứ Bảy, chỉ vài ngày sau khi 3 người khác chết theo cách tương tự. Cái chết của họ đã nâng số binh sĩ Pháp thiệt mạng ở quốc gia Tây Phi này lên 50 người kể từ khi Pháp can thiệp lần đầu vào năm 2013 để giúp đẩy lùi lực lượng thánh chiến.Văn phòng của Tổng thống Emmanuel Macron nói ông “vô cùng đau buồn” về cái chết của Trung sĩ Yvonne Huynh và Hạ sĩ Loic Risser ở vùng Menaka. Cô Yvonne Huỳnh, 33 tuổi và là mẹ của một đứa con nhỏ, là nữ quân nhân đầu tiên thiệt mạng ở vùng Sahel kể từ khi chiến dịch của Pháp bắt đầu. Risser 24 tuổi. Cả hai đều là thành viên của một trung đoàn chuyên làm công tác tình báo. Tổng thống Pháp nói: “Xe của họ đã va phải một thiết bị nổ tự chế trong một nhiệm vụ tình báo”.Một người lính khác bị thương trong vụ nổ nhưng tính mạng không gặp nguy hiểm. Lực lượng Barkhane của Pháp có quân số 5.100 quân trải khắp khu vực Sahel khô cằn và đang chiến đấu với các nhóm thánh chiến cùng với binh lính từ Mauritania, Chad, Mali, Burkina Faso và Niger, những nước cùng nhau tạo nên nhóm G5 Sahel.⚪ ---- Quận Los Angeles:, 41 tuổi, đã bị bắt vào sáng sớm Chủ nhật sau khi cảnh sát phản ứng với những phát súng bắn từ sân thượng của 1 tòa nhà chung cư Marina del Rey. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 11:15 giờ tối Thứ bảy và buộc người dân phải nấp sau xe hơi và cây cối. Không có thương tích nào được báo cáo. Video từ các nhân chứng ghi lại âm thanh của nhiều loạt đạn bắn nhanh ra đường và vỉa hè. Một xe cảnh sát, có thể đã trúng đạn, đã được kéo khỏi hiện trường vào sáng Chủ nhật.Video cho thấy cảnh sát nấp sau các xe trong vụ nổ súng. Kerra Swusdee đang đi bộ về nhà thì bị tài xế đi chung của cô thả xuống gần khu nhà ở. Swusdee kể: “Anh chàng này thực sự đang ở phía sau một chiếc xe và anh ta nói, 'Hãy đến đây. Có một tay súng'. Nó thật sự đáng sợ." Các đường phố gần đó đã bị đóng cửa khi một số nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cả thành viên của đội SWAT trên xe bọc thép, đến hiện trường. Người dân được kêu gọi trú ẩn tại chỗ. Tay súng đã bị bắt giữ vào khoảng 1h30 giờ sáng Chủ nhật.Cơ quan thực thi pháp luật ở Marina Del Ray đã bắt giữ nghi phạm xả súng có tên là Victory Nguyen, 41 tuổi. Anh ta được trang bị nhiều loại súng. Các nhân chứng cho biết tay súng đã bắn ít nhất 30 phát súng và phát trực tiếp vụ nổ súng lên mạng xã hội. Nguyen cũng được cho là đã bắn vào người qua đường và vào cảnh sát.⚪ ----. Theo Đài Á Châu Tự Do. Hai hãng luật nổi tiếng đã đệ đơn kiện tập thể hãng xe điện VinFast của Việt Nam theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ, đồng thời tìm kiếm nguyên đơn chính cho vụ kiện này. Đài địa phương ABC4 của tiểu bang Utah dẫn thông cáo báo chí từ hãng luật Pomerantz hôm 12/4 cho biết, một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại công ty VinFast (mã cổ phiếu VFS) và một số lãnh đạo nhất định tại Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận phía Đông New York và được ghi trong hồ sơ số 24-cv-02750. Hãng luật này thông báo, những ai là cổ đông đã mua hoặc mua lại chứng khoán VinFast trong thời gian từ ngày 15/8/2023 đến ngày 17/1/2024 có thể yêu cầu Tòa án bổ nhiệm làm Nguyên đơn chính của vụ kiện, có thời hạn đến ngày 11/6/2024. Công ty luật Robbins Geller cũng có thông cáo báo chí cho biết thêm, vụ kiện có tên là "Comeau kiện VinFast Auto Ltd." theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Phóng viên RFA tra thông tin về vụ kiện này trên trang web Justia Dockets & Filings - chuyên cung cấp hồ sơ kiện tụng công khai từ tòa phúc thẩm liên bang và tòa án quận, cho biết bị đơn của vụ kiện này là công ty xe điện VinFast ở Mỹ cùng với hàng loạt các lãnh đạo như Phạm Nhật Vượng, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Vân Trinh... và tòa cũng đã ban hành lệnh triệu tập.Xin đọc thêm ở đây:⚪ ---- HỎI 1: Học sinh trung học cơ sở Nhật Bản gần 5 giờ/ngày lên mạng?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ, thanh niên Nhật Bản dành trung bình gần 5 giờ mỗi ngày để trực tuyến vào các ngày trong tuần, trong khi khoảng 65% trẻ em 10 tuổi đã có điện thoại thông minh riêng. Cuộc khảo sát tài chính năm 2023 của Cơ quan Trẻ em và Gia đình cũng cho thấy mục đích chính của việc sử dụng Internet ở độ tuổi trẻ là để xem video, trong khi âm nhạc, trò chơi và việc sử dụng công cụ tìm kiếm cũng được xếp hạng cao.Thời lượng sử dụng Internet hàng ngày vào các ngày trong tuần của học sinh trung học ở mức 6 giờ 14 phút, tăng 29 phút so với cuộc khảo sát trong năm tài chính 2022. Thời lượng sử dụng của học sinh trung học cơ sở tăng 5 phút so với năm trước lên 4 giờ 42 phút và 12 phút lên 3 giờ 46 phút đối với học sinh tiểu học từ 10 tuổi trở lên.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bất kể thời Internet, 37% dân Nam Hàn ưa xem phim mới ở rạp?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo dữ liệu thị trường, bất chấp sự phổ biến rộng rãi của việc xem phim trên các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, nhiều người Nam Hàn vẫn thích xem những bộ phim mới nhất tại rạp. Theo cuộc khảo sát do tổ chức nghiên cứu người tiêu dùng Consumer Insight thực hiện với 1.064 khán giả Nam Hàn trong độ tuổi từ 20 đến 64, có tới 37% cho biết họ thích xem phim mới tại rạp, trong khi 33% cho biết họ chỉ xem phim mới khi chúng được tải lên các dịch vụ phát trực tuyến. 10% khác cho biết họ xem các bài đánh giá của người sáng tạo trên Youtube để tìm hiểu về các bộ phim mới.Chi tiết: