- Sydney: 1 ông vào thương xá, cầm dao, đâm chết 6 người, gây bị thương nhiều người, bị cảnh sát bắn chết - Florida: Manuel Rocha, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia và là điệp viên bí mật của Cuba, bị kết án 15 năm tù - Trump: sẽ ra khai trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở New York, từ thứ Hai 15/4. - New York: Dù tòa phán có tội hay vô tội, Trump vẫn sẽ giảm phiếu nhà thờ khi chuyện giường chiế

Hình trên: minh họa nhà thơ Hồ Xuân Hương. VN sẽ xóa sổ tên quê của 'Bà chúa thơ Nôm' Hồ Xuân Hương qua thủ tục sáp nhập xã. Tại California: Dân số quận Los Angeles County đông gấp 8 ngàn lần quận Alpine County, nhưng tên 2 quận vẫn giữ y từ giữa thế kỷ 19.

- Sydney: 1 ông vào thương xá, cầm dao, đâm chết 6 người, gây bị thương nhiều người, bị cảnh sát bắn chết

- Florida: Manuel Rocha, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia và là điệp viên bí mật của Cuba, bị kết án 15 năm tù

- Trump: sẽ ra khai trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở New York, từ thứ Hai 15/4.

- New York: Dù tòa phán có tội hay vô tội, Trump vẫn sẽ giảm phiếu nhà thờ khi chuyện giường chiếu kể ở tòa

- Chủ tịch Hạ viện: Cộng hòa sẽ ra 1 dự luật cấm người chưa nhập tịch bầu phiếu (luật này có từ lâu, nhưng Cộng Hòa giả bộ chưa có, để vu khống có gian lận năm 2020)

- Trump lại khoe đã có công phá vỡ tiền lệ "Roe v. Wade" để tước quyền phá thai của quý bà

- Hạ viện đã thông qua Luật gián điệp (cho do thám người nước ngoài) mà Trump muốn 'quăng bỏ'.

- An ninh dày đặc New York: Trump sẽ ra tòa vụ chi tiền bịt miệng các cô, phiên tòa sẽ lâu từ 6 tới 8 tuần

- Người định cư Israel xông vào làng Palestine ở Bờ Tây, bắn xối xả, đốt nhà dân, giết 1 người và gây bị thương 25 người khác.

- Mỹ đưa tàu chiến tới gần để bảo vệ Israel và quân lực Israel

- Gaza: 33.686 người Palestine chết kể từ ngày 7 tháng 10.

- Syria: 1 thiết bị nổ đã phát nổ bên trong một chiếc xe ở Damascus.

- Lữ đoàn Al-Quds (Thánh chiến Hồi giáo Palestine) nói đã bắn vào Nam Israel

- Thủ tướng Ireland và Thủ tướng Tây Ban Nhahứa giúp thừa nhận Palestine là một quốc gia độc lập

- Hải quân Iran bắt tàu MSC Aries, một tàu container treo cờ Bồ Đào Nha, liên hệ với doanh nhân Israel

- Iran thông báo với Mỹ: Iran sẽ trả đũa Israel, nếu Mỹ tham chiến sẽ bị tấn công

- Dân số Nhật Bản đã giảm 595.000 người so với một năm trước, chỉ còn 124.352.000 người

- Dân số Đài Loan chỉ còn 23.416.375 trong tháng 3, giảm 1.678 so với tháng trước.

- Dân số Nam Hàn giảm xuống dưới 50 triệu người lần đầu tiên sau 6 năm

- Nga: phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa đã thực hiện thành công.

- Putin thông báo IAEA: Nga muốn khởi động lò điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, nơi Nga chiếm từ năm 2022

- Đức: bắt 4 thanh thiếu niên (2 nữ, 2 nam) đang chuẩn bị khủng bố, liên hệ Hồi giáo cực đoan

- ExxonMobil đầu tư 12,7 tỷ USD vào dự án ngoài khơi Guyana.

- Quận Cam: dập tắt 1 đám cháy, thấy một xác vệ đường

- Đài Loan: bắt 4 công nhân Việt và 1 dân Đài Loan vì bắt cóc 1 người VN để đòi tiền chuộc, rồi giết

- HỎI 1: Gần 1/4 người trưởng thành bị Medicaid từ chối trong năm qua, hiện nay không bảo hiểm y tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 38% người thuê nhà cho biết họ sẽ không bao giờ sở hữu nhà nổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/4/2024) ⚪ ---- Sydney: Một người đàn ông đã đâm chết 6 người tại một trung tâm mua sắm sầm uất ở Sydney hôm thứ Bảy trước khi y bị bắn chết. Nhiều người, trong đó có một trẻ nhỏ, cũng bị thương trong vụ tấn công. Phó Ủy viên Cảnh sát New South Wales Anthony Cooke nói với các phóng viên rằng nghi phạm đã đâm trúng 9 người tại Trung tâm mua sắm Westfield ở Bondi Junction, thuộc vùng ngoại ô phía đông thành phố, trước khi bị thanh tra cảnh sát bắn chết sau khi y quay lại và giơ dao lên.

Có 6 trong số nạn nhân và nghi phạm đã chết. Cảnh sát chưa có thông tin chi tiết cụ thể về tình trạng của những người bị thương. Cooke cho biết ông tin rằng nghi phạm, khoảng 40 tuổi, hành động một mình và ông “hài lòng vì không có mối đe dọa nào tiếp tục xảy ra”. Ông cho biết các quan chức không biết kẻ phạm tội là ai. “Điều này khá thô thiển,” ông nói, và một cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu.

⚪ ---- Florida: Manuel Rocha, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia, người đóng vai trò là điệp viên nước ngoài bí mật của Cuba, đã bị kết án 15 năm tù sau khi nhận tội liên bang hôm thứ Sáu - một thẩm phán nói với ông rằng, “anh đã quay lưng lại với đất nước này”. Rocha, 73 tuổi, đã nhận tội ở Miami về một tội âm mưu làm điệp viên cho chính phủ nước ngoài và lừa gạt Hoa Kỳ. Anh ta cũng nhận tội hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp của chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho chính phủ Mỹ. Các công tố viên cáo buộc cựu nhà ngoại giao Mỹ này đã hành động như một “điệp viên bí mật của cơ quan tình báo Cuba” trong nhiều thập niên.

⚪ ---- Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã tiến hành một chiến dịch trực thăng bắt tàu MSC Aries, một tàu container treo cờ Bồ Đào Nha, gần eo biển Hormuz. Con tàu được cho là do Zodiac Maritime quản lý và có liên hệ với doanh nhân Israel Eyal Ofer, hiện đang được đưa trở lại vùng biển Iran.

Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đã nhận được một báo cáo cho thấy việc bắt giữ một tàu không xác định gần eo biển Hormuz, cách Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khoảng 50 hải lý.

⚪ ---- Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza cung cấp, số người chết ở Gaza đã tăng lên 33.686 người kể từ ngày 7 tháng 10. Chỉ trong 24 giờ qua, Bộ này báo cáo có 52 người Palestine thiệt mạng và 95 người bị thương.

⚪ ---- Hãng thông tấn nhà nước Syria Arab News Agency (SANA) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, một thiết bị nổ đã phát nổ bên trong một chiếc xe ở Damascus. Thủ phạm của vụ nổ và mục tiêu dự định của họ vẫn chưa rõ ràng. Căng thẳng leo thang trong khu vực sau cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus hồi đầu tháng này, giết chết 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, trong đó có 2 tướng cấp cao.

⚪ ---- Hàng chục người định cư Israel đã xông vào một ngôi làng của người Palestine ở Bờ Tây (West Bank) nơi do Israel chiếm đóng hôm thứ Sáu, bắn loạn xạ và đốt cháy nhà cửa cũng như xe hơi. Các quan chức y tế Palestine cho biết vụ hung hãn đã giết chết một người đàn ông Palestine và làm bị thương 25 người khác.

Bạo lực này là vụ leo thang mới nhất ở Bờ Tây, đi kèm với cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza. Một nhóm nhân quyền của Israel cho biết những người định cư đang tìm kiếm một cậu bé 14 tuổi mất tích tại khu định cư của họ. Sau cơn thịnh nộ, quân Israel cho biết họ vẫn đang tìm kiếm thiếu niên. Vụ đốt nhà và giết người xảy ra sau một cuộc đột kích của Israel trong đêm đã giết chết hai người Palestine, trong đó có một chiến binh Hamas, trong cuộc đối đầu với lực lượng Israel.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức nói Mỹ đã đưa các tàu chiến của mình vào các vị trí để bảo vệ cả Israel và các lực lượng Israel ở Trung Đông trước một cuộc tấn công được dự đoán trước của Iran, dự kiến sẽ sớm được triển khai.

Theo báo cáo, Mỹ đã bố trí lại 2 tàu khu trục và ít nhất một trong số chúng được trang bị hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo Aegis. Ngoài ra, một người thân cận với tin tình báo Iran nói với hãng truyền thông rằng Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có tiến hành tấn công vào Israel hay không và khi nào.

⚪ ---- Lữ đoàn Al-Quds, cánh vũ trang của Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào miền nam Israel, bao gồm cả thành phố Sderot. Nhóm này viết trên Telegram: "Lữ đoàn Al-Quds: Cùng với lực lượng của Omar al-Qassem, chúng tôi đã thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào Sderot và các khu định cư xung quanh Dải Gaza để đáp trả tội ác của kẻ thù theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái chống lại người dân của chúng tôi." Trong khi đó, chính quyền Sderot tuyên bố rằng một số hỏa tiễn phóng từ Gaza đã bị hệ thống phòng không Iron Dome đánh chặn, làm cho cuộc tấn công không gây thương vong.

⚪ ---- Thủ tướng Ireland Simon Harris và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết thu hút sự ủng hộ của quốc tế để thừa nhận Palestine là một quốc gia độc lập trong cuộc gặp tại Dublin vào thứ Sáu. Harris nói thêm: "Khi tiến về phía trước, chúng tôi muốn làm như vậy với càng nhiều bên khác càng tốt để tạo sức nặng cho quyết định và gửi đi thông điệp mạnh mẽ nhất. Người dân Israel xứng đáng có được một tương lai an toàn và hòa bình. Người dân Palestine cũng vậy. Bình đẳng chủ quyền, sự tôn trọng bình đẳng trong một khu vực nơi người dân thuộc mọi tín ngưỡng và mọi truyền thống chung sống hòa bình.” Dublin và Madrid cũng tuyên bố ý định cùng nhau giải quyết vấn đề nhà nước Palestine tại cuộc họp Hội đồng châu Âu sắp tới vào tuần tới.

⚪ ---- Iran đã thông báo với Mỹỳ rằng quân Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu Mỹ không đứng ngoài cuộc chiến giữa Iran với Israel, theo báo Axios đưa tin dẫn lời 3 quan chức Mỹ. Trong những ngày gần đây, đại diện Iran đã nói chuyện với một số chính phủ Ả Rập, nói với họ rằng họ tin rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công giết chết một tướng Iran ở Damascus và do lực lượng Israel thực hiện.

Một trong những nguồn tin kể chi tiết: “Thông điệp của Iran là chúng tôi sẽ tấn công các lực lượng tấn công chúng tôi, vì vậy đừng gây sự với chúng tôi và chúng tôi sẽ không gây sự với bạn”. Người ta cũng đề cập thêm rằng không rõ liệu quân đội Mỹ có bị nhắm mục tiêu hay không nếu họ chỉ giúp đánh chặn hỏa tiễn của Iran hay chỉ nếu Mỹ tham gia cùng Israel trong một cuộc phản công. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel vào cuối tuần này.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm thứ Sáu thông báo rằng Đảng Cộng hòa sẽ đưa ra một dự luật tại Quốc hội để ngăn chặn điều mà ông nói là "mối đe dọa gian lận" từ việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân, nhưng dữ liệu và nghiên cứu cho thấy không có vấn đề gì cần giải quyết. Đứng cạnh cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago, Johnson không đưa ra bằng chứng nào về hành vi gian lận trong quá khứ của những người nhập cư không có giấy tờ, thay vào đó nói: "Chúng tôi không thể chờ đợi gian lận trên diện rộng xảy ra."

Các chuyên gia đã nói chuyện với USA TODAY cho biết những cáo buộc về việc những người không phải là công dân thay đổi cuộc bầu cử là chuyện hoang đường và tệ nhất là những lời nói dối bài ngoại làm xói mòn niềm tin vào quá trình bầu cử. Luật liên bang đã cấm những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Một số lượng cực kỳ nhỏ những người không phải là công dân đã bỏ phiếu. Các phiếu bầu thường bị bỏ nhầm và có quá ít phiếu bầu để thay đổi kết quả của một cuộc đua.

Một nghiên cứu năm 2017 từ Trung tâm Brennan cho thấy chỉ có hai trong số 42 khu vực pháp lý (jurisdictions) được nghiên cứu có quyền bỏ phiếu không đúng cách của người không phải là công dân. Có 30 trường hợp, trong tổng số hơn 23 triệu phiếu bầu, chiếm 0,0001% số phiếu ở những nơi đó.

⚪ ---- New York: Có tội hay vô tội - thiệt hại gây ra cho Trump khi Trump xuất hiện lần đầu tiên với tư cách là bị cáo tại tòa án hình sự Lower Manhattan vào thứ Hai sẽ cố tình làm tổn hại đến vị thế của Trump với một phần quan trọng trong cơ sở MAGA của Trump: những người theo đạo Tin lành.

Cựu Dân Biểu Colorado Ken Buck nói rõ rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể bị tổn thương nặng nề khi phiên tòa diễn ra và các chi tiết giường chiếu sẽ công khai trong vụ án cáo buộc Trump làm giả hồ sơ kinh doanh của mình để ngăn chặn các khoản thanh toán công khai nhằm ngăn chặn các cáo buộc quan hệ với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels và cựu Playboy Playmate Karen McDougal sẽ công khai vài tuần trước cuộc bầu cử năm 2016.

Buck nói trên CNN: “Điều quan trọng đối với tôi là bản chất của vụ việc này liên quan đến việc Donald Trump ngoại tình; họ trả tiền cho một phụ nữ để ngoại tình và sau đó trả tiền cho người phụ nữ đó để không nói về chuyện ngoại tình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Điều đó sẽ khiến nhiều cử tri theo đạo Thiên chúa, theo đạo Tin lành của Đảng Cộng hòa mất lòng. Và tôi nghĩ họ sẽ gặp khó khăn để ủng hộ tổng thống này, bất kể Trump có bị kết án hay không.”

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump khoe khoang về việc loại bỏ quyền phá thai ở Mỹ trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida: “Chúng ta không cần nó nữa vì chúng tôi đã phá vỡ tiền lệ phá thai "Roe v. Wade". Các tiểu bang đang làm việc rất xuất sắc. Nó đang hoạt động theo đúng nghĩa của nó.”

Bình luận của Trump được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Arizona ra phán quyết hôm thứ Ba rằng luật năm 1864 hình sự hóa gần như tất cả các vụ phá thai có thể có hiệu lực và hủy bỏ lệnh cấm phá thai trước đây của tiểu bang sau 15 tuần mang thai. Phán quyết, dự kiến ​​sẽ gây ra những thách thức pháp lý, đã bị hoãn lại trong 14 ngày để chờ tranh luận bổ sung tại tòa án cấp dưới.

Ít nhất 14 tiểu bang đã cấm phá thai kể từ phán quyết mang tính bước ngoặt của Roe v. Wade đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ vào tháng 6 năm 2022.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng ra khai trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng sắp tới ở thành phố New York, dự kiến bắt đầu vào thứ Hai 15/4. "Tôi đang làm chứng. Tôi nói sự thật. Ý tôi là, tất cả những gì tôi có thể làm là nói sự thật", Trump nói với các phóng viên ở Palm Beach, Florida.

Trước đó, tòa phúc thẩm ở New York hôm thứ Sáu đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm trì hoãn phiên tòa hình sự này. Các luật sư của Trump nói rằng bồi thẩm đoàn đang đắm chìm trong việc đọc tin "đặc biệt có hại" về vụ án, cho rằng đó là lý lẽ đủ để hoãn phiên tòa vô thời hạn. Tuy nhiên, Thẩm phán Juan M. Merchan nói rằng Trump "dường như có quan điểm rằng tình huống của ông và vụ án này là duy nhất và dư luận trước phiên tòa sẽ không bao giờ lắng xuống, không phù hợp với thực tế."

⚪ ---- Hạ viện thông qua Luật gián điệp gây tranh cãi mà Trump muốn 'quăng bỏ'. Hạ viện hôm thứ Sáu đã thông qua trong gang tấc việc gia hạn Mục 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) thêm hai năm, cho phép giám sát không cần giấy phép của tòa đối với người nước ngoài ở nước ngoài, sau một cuộc nổi dậy kịch tính do 19 Dân biểu Cộng hòa theo đường lối cứng rắn lãnh đạo.

Việc thông qua dự luật phần lớn được sự ủng hộ của lưỡng đảng, với 147 đảng viên Đảng Dân chủ tham gia cùng 126 đảng viên Đảng Cộng hòa để thông qua. Những người ủng hộ dự luật do thám này nói rằng nó cần thiết để chống khủng bố khi do thám người nước ngoài, trong khi những người phản đối cho rằng nó đe dọa quyền riêng tư.Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thu hẹp thời hạn gia hạn choi do thám từ 5 năm xuống còn 2, điều này đã hạn chế sự phản đối từ các thành viên cực hữu của Cộng Hòa sau khi Donald Trump bảo họ “giết dự luật đi” trong một bài phát biểu của Truth Social cho rằng ông là nạn nhân của nó. Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) nói rằng việc gia hạn thêm hai năm mang lại cho Trump cơ hội hủy bỏ việc ủy quyền lại nếu Trump thắng cử tổng thống vào năm 2024. Dự luật hiện sẽ được chuyển đến Thượng viện chỉ vài ngày trước thời hạn dự kiến của luật ngày 19 tháng 4 sẽ hết hạn.⚪ ---- Khi cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại phòng xử án ở New York vào hôm thứ Hai để đối mặt với một cuộc chiến pháp lý chưa từng có trong vụ án tiền bịt miệng của ông, cảnh sát sẽ lên kế hoạch an ninh phức tạp và nhiều lớp hơn so với các vụ án trước đây của Trump ở Manhattan, theo CNN.Trump, người được cho là sẽ có mặt tại tòa và không có quyền lựa chọn bỏ qua bất kỳ phiên tòa ước tính kéo dài từ sáu đến tám tuần nào, hiện là ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa sẽ tái đấu với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 - một điểm khác biệt chính so với sự tham dự của Trump trong một vụ án gian lận dân sự do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Letitia James đưa ra.Các quan chức cho biết, giữ an ninh sẽ là kết hợp giữa việc bổ sung nhân sự, các khu vực đóng băng được bố trí chiến lược, triển khai công nghệ cao và thông tin tình báo, bao gồm giám sát phương tiện truyền thông xã hội để phát hiện mọi thứ, từ các mối đe dọa của kẻ đơn độc đến các cuộc biểu tình và xáo trộn lớn có chủ đề chính trị.Ty cảnh sát NYPD sẽ giám sát an ninh tại tòa án hình sự ở khu hạ Manhattan từ hai địa điểm chính: một trung tâm chỉ huy di động, cách 100 Center St., nơi các quan chức cấp cao của NYPD sẽ đóng quân và quản lý việc triển khai một đoạn đi bộ ngắn, và các hoạt động chung của NYPD. Center, một trung tâm tình báo lớn nơi cảnh sát có thể truy cập hơn 50.000 camera trong thành phố. Trung tâm này là “trung tâm thần kinh của thành phố” và cho biết họ sẽ liên lạc với trung tâm chỉ huy di động. Ngay cả các đơn vị NYPD chuyên biệt thường không có mặt cũng sẽ có mặt vì an ninh phiên tòa.⚪ ---- Nhật: dân số giảm. Dữ liệu quốc gia hôm thứ Sáu cho thấy dân số Nhật Bản đã giảm 595.000 người so với một năm trước đó xuống tổng số 124.352.000 người tính đến ngày 1 tháng 10/2023, đánh dấu năm giảm thứ 13 liên tiếp. Theo một cuộc khảo sát nhân khẩu học của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, dân số Nhật Bản đã giảm 837.000 người để xuống còn 121.193.000 người, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1950.Trong một ước tính do viện dân số quốc gia công bố cùng ngày, các hộ gia đình độc thân được dự báo sẽ chiếm 44,3% trong số 52,61 triệu hộ gia đình ở Nhật Bản vào năm 2050, với gần một nửa trong số đó là những người từ 65 tuổi trở lên. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia, vào năm 2020, số hộ gia đình độc thân chiếm 38,0% tổng số.Theo viện nghiên cứu, số người trung bình sống trong một hộ gia đình được dự đoán sẽ giảm từ 2,21 người vào năm 2020 xuống còn 1,99 vào năm 2033 và 1,92 vào năm 2050.

Trong số những người cao tuổi sống một mình vào năm 2050, 59,7% nam giới và 30,2% phụ nữ được dự đoán là những người chưa bao giờ kết hôn, tăng từ mức tương ứng 33,7% và 11,9% vào năm 2020. Xu hướng dự kiến cho thấy chính quyền trung ương và địa phương cần tăng cường hỗ trợ người cao tuổi trong các lĩnh vực như chăm sóc điều dưỡng.

Đồng thời, dữ liệu của Bộ cho thấy số người từ 75 tuổi trở lên tăng 713.000 lên khoảng 20,08 triệu, lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu. Số người trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi giảm 329.000 người xuống còn khoảng 14,17 triệu người, chiếm 11,4% tổng dân số, thấp nhất từ trước đến nay. Những người trong độ tuổi từ 15 đến 64 giảm 256.000 xuống còn khoảng 73,95 triệu, chiếm 59,5% tổng dân số.

Trong khi đó, dân số người nước ngoài tăng 243.000 người lên khoảng 3,16 triệu người. Theo Bộ, công nhân và sinh viên nước ngoài đã ở Nhật Bản hơn 90 ngày được tính vào tổng dân số.

⚪ ---- Bộ Nội vụ Đài Loan (MOI) báo cáo rằng dân số Đài Loan là 23.416.375 trong tháng 3, giảm 1.678 so với tháng trước. Thống kê cho thấy Đài Loan đã có 3 đợt giảm dân số liên tiếp. Về trẻ sơ sinh, trong tháng 3 có 18.270 trẻ sinh ra, tương đương tỷ suất sinh thô (không chết) là 5,46 phần nghìn. Đây là mức giảm 1.679 so với cùng tháng năm ngoái và tăng 1.164 so với tháng trước.

⚪ ---- Dân số Nam Hàn cư trú tại Nam Hàn đã giảm xuống dưới 50 triệu người lần đầu tiên sau 6 năm, phần lớn là do tỷ lệ sinh thấp. Các dự đoán cho thấy đến năm 2042, con số này thậm chí có thể không đạt tới 47 triệu. Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Nam Hàn công bố vào ngày 11 tháng 4, dân số công dân Nam Hàn đã giảm từ 50.021.000 vào năm 2022 xuống còn 49.847.000 vào năm 2023.

Sau khi vượt mốc 50 triệu vào năm 2018 với dân số 50.024.000, con số này vẫn duy trì ở mức 50 triệu trong 5 năm trước khi giảm xuống mức 40 triệu vào năm ngoái. Ngược lại, số người nước ngoài cư trú tại Nam Hàn từ 3 tháng trở lên đã tăng từ 1.652.000 lên 1.865.000 trong cùng thời gian. Do dân số nước ngoài tăng mạnh hơn so với sự sụt giảm của dân số Nam Hàn, tổng dân số cả nước đạt 51.713.000, tăng 40.000 so với năm trước.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm tuyên bố rằng vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa đã được thực hiện thành công. Theo Bộ, nhiệm vụ được thực hiện từ bãi thử Kapustin Yar. Bộ cho biết thêm: “Kết quả thu được khẳng định độ tin cậy cao của hỏa tiễn Nga trong việc đảm bảo an ninh chiến lược của Liên bang Nga”. Tất cả các mục tiêu đã được hoàn thành "đầy đủ".

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng Moscow muốn khởi động lại hoạt động tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Ukraine, do Nga kiểm soát từ năm 2022, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời quan chức Nga quen thuộc với vấn đề này.

Putin đã nói với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi trong cuộc gặp hồi tháng 3 rằng Nga chắc chắn có kế hoạch khởi động lại nhà máy nhưng không đưa ra mốc thời gian. Nhà máy ngừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 9/2022 trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine khi giám đốc người Ukraine Ihor Murashov ra lệnh đóng cửa lò phản ứng đang hoạt động cuối cùng trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga. Nhà máy này gần đây đã bị lực lượng Ukraine tấn công, sau đó Grossi đã cảnh báo rằng "tấn công một nhà máy điện hạt nhân là điều tuyệt đối không nên làm".

⚪ ---- Cảnh sát Đức đã bắt giữ 4 thanh thiếu niên, 2 bé gái và 2 bé trai, ở miền Tây nước Đức vì tình nghi âm mưu Hồi giáo cực đoan để tấn công. Ba nghi phạm bị bắt giữ ở North Rhine-Westphalia bị cáo buộc "lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố có động cơ Hồi giáo và đã cam kết thực hiện nó" cũng như "cam kết thực hiện một tội ác - giết người."

Theo tờ Bild, các thanh thiếu niên này đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bằng cách sử dụng cocktail Molotov và dao dưới danh nghĩa nhóm Nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, một nghi phạm 16 tuổi khác bị giam giữ tại Stuttgart vì "nghi ngờ rằng anh này đang chuẩn bị phạm tội nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước." Vào tháng 1, cảnh sát đã bắt giữ ba cá nhân được cho là có liên quan đến một vụ tấn công có kế hoạch tương tự nhằm vào Nhà thờ Thánh đường Cologne vào đêm giao thừa.

⚪ ---- ExxonMobil đầu tư 12,7 tỷ USD vào dự án ngoài khơi Guyana. Exxon Mobil Corp. hôm thứ Sáu đã công bố quyết định đầu tư cuối cùng trị giá 12,7 tỷ USD cho một dự án ngoài khơi ở Guyana, dự kiến sẽ có tổng công suất 250.000 thùng dầu mỗi ngày vào năm 2027 tại khu vực sản xuất ở nước Nam Mỹ này. Whiptail đại diện cho dự án Exxon trị giá hàng tỷ đô la thứ sáu ở đất nước này và dự kiến sẽ tăng "năng lực sản xuất dầu quốc gia lên khoảng 1,3 triệu thùng" mỗi ngày. Công ty nói rằng 6 dự án ở nước này “sẽ tạo ra doanh thu hàng chục tỷ đô la và phát triển kinh tế đáng kể cho Guyana”.

⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát và lính cứu hỏa Anaheim đã được điều động tới một đám cháy nhỏ vào khoảng 4 giờ sáng thứ Ba và tìm thấy một thi thể bên vệ đường tại khu 8700 trên đường Santa Ana Canyon ở khu vực Anaheim Hills. Thi thể bị cháy được xác định là Robert Winner, 35 tuổi, ở Long Beach. Các nhà điều tra cho biết cái chết là một vụ giết người. Các thám tử đang truy lùng nghi phạm giết Winner.

Theo cảnh sát, các nhà điều tra tin rằng nghi phạm (hoặc những kẻ tình nghi) đã bỏ trốn khỏi khu vực trên một chiếc xe. Các nhà chức trách đang tìm cách nói chuyện với bất kỳ ai có mặt trên Đường Santa Ana Canyon hoặc Đường 91 vào ngày 9 tháng 4, từ 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Bất cứ ai có thông tin liên quan đến Robert Winner hoặc cái chết của anh ta có thể gọi cho Sở Cảnh sát Anaheim theo số (714) 321-3669.

⚪ ---- Đài Loan: Công tố quận Yunlin hôm thứ Sáu đã đệ đơn lên Tòa án quận Yunlin để bắt 4 công nhân nhập cư Việt Nam và 1 công dân Đài Loan về cáo buộc bắt cóc và có thể đã giết 1 công dân Việt Nam khác. Hồ sơ đưa ra sau khi bắt 5 người này hôm thứ Tư vì nghi đã bắt cóc và giết 1 công nhân Việt Nam 24 tuổi tên là Vu, người trước đó làm việc tại Đào Viên (Taoyuan).

Công tố xin giam 5 người này vì lo ngại rằng nếu các nghi phạm được thả, họ sẽ có nguy cơ bỏ trốn và thông đồng để điều hợp lời khai chạy tội. Công tố viên Yunlin là Chu Chi-jen hôm thứ Sáu cho biết một đội đặc nhiệm gồm cảnh sát và Sở Di trú đã điều tra, thu hẹp danh sách nghi phạm còn 4 công nhân nhập cư Việt và một công dân Đài Loan. Nhóm đặc nhiệm đã khám xét hôm thứ Tư và bắt 3 người đàn ông Việt Nam được xác định tên là Le, Hoang và Vu-Duy. Cùng bị bắt là Nguyễn, một phụ nữ Việt Nam và một người đàn ông Đài Loan tên Hsu.

Công tố cho biết Lê và Nguyễn là một cặp vợ chồng và họ lên kế hoạch bắt Vũ để đòi tiền chuộc ngay từ tháng 3 sau khi Nguyễn quen biết nạn nhân trên mạng. Biết thông tin về tài chính của gia đình Vũ, họ nghĩ ra kế hoạch để Nguyễn dụ Vũ từ Đào Viên đến thành phố Douliu ở huyện Yunlin. Khi Vũ xuất hiện, Lê và những người khác đã ép Vu lên một chiếc xe và giam Vu trong một ký túc xá nhà máy nằm ở đâu đó trong thị trấn Sihu của quận.

Sau đó, các nghi phạm gọi điện cho bố của Vũ ở Việt Nam qua video để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng VN (~ 8 ngàn USD). Tuy nhiên, sau khi anh Vũ chuyển tiền, các nghi phạm vẫn tiếp tục giữ nạn nhân trong một nhà nghỉ ở thị trấn Baozhong, thay vì thả như đã hứa vì chúng có ý định tống tiền thêm gia đình Vũ. Trong khi bị giam giữ, Vũ đã bị khăn giấy nhét vào miệng để bịt miệng, đồng thời dùng băng dính quấn quanh mắt, miệng và mũi để không cho kêu cứu.

Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng cuối cùng Vũ đã chết, có lẽ là do bị giam kiệt sức, điều này khiến các nghi phạm phải chôn xác Vu tại một trại mía ở thị trấn Baozhong. Hôm thứ Năm, cảnh sát đã đưa các nghi phạm đến trại mía nơi có một thi thể đang phân hủy. Dấu vân tay sau đó chứng minh người chết là Vũ, đồng thời yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác nhận nguyên nhân cái chết của Vũ. Công tố tin rằng 5 nghi phạm đã tham gia bắt cóc để đòi tiền chuộc.

⚪ ---- TIN VN. Xóa sổ tên quê của 'Bà chúa thơ Nôm' Hồ Xuân Hương. Theo VnExcpress. Người dân Quỳnh Đôi không đồng tình ghép tên với xã Quỳnh Hậu thành Đôi Hậu sau khi sáp nhập vì cho rằng xã có bề dày lịch sử, quê hương của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Trong văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến điều chỉnh tên gọi của 7 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập, huyện Quỳnh Lưu đề xuất ghép tên hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu thành tên xã mới Đôi Hậu. Sau khi đưa ra phương án trên, huyện nhận được nhiều phản hồi không đồng tình của người dân. "Một nửa muốn giữ lại tên gọi Quỳnh Đôi, số còn lại cho rằng tên gọi mới Đôi Hậu nghe kỳ kỳ", Phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Xuân Dinh nói. Trên các diễn đàn, người dân cũng tranh luận về tên gọi mới này. Quỳnh Đôi là vùng đất nổi tiếng khoa bảng, nhiều người thành đạt và là quê nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đang tranh cãi.

Góp ý. Việt Nam rồi sẽ mất biết bao nhiêu là ký ức. Mỹ không như thế. Mỗi lần đổi tên vưa mất những kho kỷ niệm, vừa tốn tiền làm lại giấy tờ. Lấy yjí dụ như tiểu bang California: các quận (county) không ngang nhau về dân số và diện tích, giữ tên từ ngày đặt tên (giữa thế kỷ 19) tới giờ.

Quận đông dân nhất California là: Los Angeles County, được thành lập vào thời điểm trở thành tiểu bang vào năm 1850, bây giờ có diện tích là 4.751 sq mi (12.310 km2) và hiện nay có 9.606.925 dân.

Quận ít dân nhất California là: Alpine County, thành lập vào ngày 16/3/1864, bây giờ có diện tích là 743 sq mi (1.920 km2) và hiện nay có 1.204 dân. (Nghĩa là, quận Los Angeles County có dân số đông gấp quận Alpine County tới gần 8 ngàn lần, và có diện tích rộng hơn quận Alpine County tới gần 6 lần rưỡi. Xin đừng nói rằng Mỹ điều hành kém VN, vì không biết tách với nhập.

⚪ ---- HỎI 1: Gần 1/4 người trưởng thành bị Medicaid từ chối trong năm qua, hiện nay không bảo hiểm y tế?

---- ĐÁP 1: Đúng thế. Gần một phần tư số người trưởng thành đã bị gỡ bỏ ra khỏi bảo hiểm Medicaid trong năm qua cho biết họ hiện không có bảo hiểm, theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Sáu nêu chi tiết hàng chục triệu người Mỹ đã phải vật lộn như thế nào để duy trì được bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm của chính phủ dành cho những người có thu nhập thấp sau thời kỳ đại dịch.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/medicaid-uninsured-adults-survey/

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 38% người thuê nhà cho biết họ sẽ không bao giờ sở hữu nhà nổi?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới do Redfin Friday công bố hôm thứ Sáu, giá nhà đắt đỏ và lãi suất thế chấp tăng cao khiến gần 2/5 số người thuê nhà ở Mỹ tin rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu được một ngôi nhà nổi. Cuộc khảo sát cho thấy 38% người thuê nhà cho biết họ sẽ không bao giờ sở hữu nhà tăng mạnh từ mức 27% vào năm 2023.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/US/2024/04/12/Redfin-renters-home-owner/3721712935208/

