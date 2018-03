Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali Họp Mặt Xuân Mậu Tuất 2018

Trong họp mặt tân xuân Mậu Tuất của Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California.Westminster (Bình Sa) - - Tối Thứ Bảy ngày 10 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Seafood Palace 6731 Westminster Blvd., #122, Westminster CA 92683 khoảng 600 quan khách, qúy vị dân cử, các hội đoàn, đoàn thể,thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòà, các cơ quan tryyền thông và đồng hương Bạc Liêu tham dự tiệc Tân Xuân Hội Ngộ Mậu Tuất 2018.Dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, Tổng Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và Giám Đốc Ty Vệ Sinh Quận Cam ông ông Nguyễn Mạnh Chí, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân, ông Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH và phu nhân, ông Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, ông Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Biệt Động Quân, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và ay Sai... Hội đồng hương bạn có các hội: Hội Gò Công, Sóc Trăng, Hậu Nghĩa, Bình Thuận, Quảng Nam Đà Nẵng, Nha Trang Khánh Hòa, Long Xuyên…Ngoài ra còn có phái đoàn Hội Đồng Hương Bạc Liêu Bắc California, phái đoàn đồng hương Bạc Liêu San Diego, phái đoàn đồng hương Bạc Liêu Los Angerles…Trước khi chương trình bắt đầu, Đoàn Lân Nhân Dũng Đoàn đã biểu diễn những màng thật ngoạn mục để chào mừng quan khách và đồng hương tham dự.Sau phần nghi thức chào quốc ky, Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm.Tiếp theo, Ban hợp ca Bạc Liêu hát bản “Ly Rượu Mừng”.Sau đó ông Nghị, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như toàn thể đồng hương Bạc Liêu, chúc tất cả mọi người một năm mới an vui và ông tuyên bố khai mạc Tiệc Xuân Mậu Tuất 2018.Tiếp theo, Bà Trần Xuuân Mai, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách cùng đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông, trong dịp nầy Bà đã không quên cảm ơn những vị mạnh thường quân, những vị mà 34 năm trước đây đã đứng ra thành lập hội Ái Hữu Bạc Liêu và đã gắn bó với hội từ đó đến nay, cảm ơn qúy vị trong Ban Chấp Hành đã hết lòng hổ trợ cho Bà trong suốt thời gian qua để bà có điều kiện hoàn thành những công tác của hội đã đề ra. Đặc biệt bà cảm ơn một người mà lúc nào cũng đã bên cạnh bà để hổ trợ cho những sinh hoạt của hội, trong lời vui bà nói: “ nhờ vào sự chê bai nhiều mà bà đã cố gắng để làm công việc hội tốt hơn” người đó chính là phu quân của bà ông Trần Quang An.”Nhân dịp đầu Xuân bà chúc tất cả một năm mới an vui hạnh phúc. Bà chân thành cảm ơn đến các mạnh thường quân, qúy ân nhân và toàn thể đồng hương Bạc Liêu đã giúp Bà hoàn thành công tác trong nhiệm kỳ vừa qua mà bà con đồng hương đã giao cho Bà.Trong phần phát biểu của qúy vị dân cử và quan khách, tất cả đều ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Ái Hữu Bạc Liên trong các sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Trong phần phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn Hội Bạc Liêu, ông cho biết: “Ba tôi sinh tại Làng Hà Bình, Bạc Liêu, khi bị Việt cộng đốt làng gia đình di chuyển về Cần Thơ, Rạp Hát Tây Đô Cần Thơ là của gia đình ông. Ông rất hãnh diện một nơi mà Nghệ Sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác ra bản “Dạ Cổ Hoài Lang”, nơi có Nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp, ông rất vinh dự là con cháu của quê hương Bạc Liêu.”Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali lên cảm ơn và chúc mừng Hội Bạc Liêu một năm mới an khang thịnh vượng, trong lúc nầy ông cũng đã giới thiệu một hậu duệ sẽ ra ứng cử chức Cảnh Sát Trưởng Quận Cam trong cuộc bầu cử tới nầy.Tiếp theo ông Liên Hán Nhơn cựu Hội Trưởng Hội Bạc Liêu Bắc California đại diện phái đoàn lên có lời chào mừng và chúc Tết tất cả bà con một năm mới an lành hạnh phúc trong dịp nầy ông cũng thông báo cho đồng hương Bạc Liêu biết Tân Hội Trưởng Hội Bạc Liêu Bắc Cali là hiện nay là ông Lưu Trường Kỵ.Sau đó lời chúc Tết của Liên Trường Tân Khuê, Tri Tri.Tiếp tục chương trình với phần tặng hoa cho qúy cụ cao niên và lì xì đầu năm cho các em thiếu nhi.Mở đầu chương trình văn nghệ với đôi song ca Bạch Đào và Kim Phượng qua bản nhạc “Ngày Tết Quê Em”, Huyền Trân với bản “Xuân Yêu Thương”, Phạm Hà qua bản “Bao Giờ Biết Tương Tư”, Đặng Vũ với bản “Quê Hương Bỏ Lại”, Đặc biệt Ca Vũ Nhạc với “Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca.”, Ngọc Dung với bản “Câu Chuyện Đầu Năm”, Phần cổ nhạc do Quỳnh Hoa trình diễn, Ban hợp ca Hội Cảnh Sát Quốc Gia qua bản “Xuân Đã Về,” Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ qua bản “Khúc Ca Mừng Xuân,” Phan Kim Nhựt qua bản “Dạ Cổ Hoài Lang,Kết thúc chương trình với bản “Xuân Họp Mặt” do Ban Hợp Ca Hội Ái Hữu Bạc Liêu trình diễn.Chương trình văn nghệ thật xuất sắc trong đó có những tiết mục “Tân Cổ Giao Duyên” đã được thưởng những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội nhà hàng như những tiếng pháo xuân để tặng thưởng anh chị em nghệ sĩ trình diễn.Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018 Hội Ái Hữu Bạc Liêu Bắc California cũng đã cho phát hành “Giải Phẩm Xuân Bạc Liêu Mậu Tuất 2018 số 42.” Bìa màu, khổ Magazine với nhiều tài liệu và bài vở gía trị.Nói về những sinh hoạt ngoài hội: Hội Ái Hữu Bạc Liêu đã tham dự các buổi sinh hoạt của các hội đồng hương bạn và của các tổ chức văn hoá, xã hội trong cộng đồng. Nhờ sự đóng góp công sức của Ban Chấp Hành, bảng tên “Hội Ái Hữu Bạc Liên Nam Cali” đã được khắc trên đá hoa cương ở chân tượng Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo (Bolsa), ngoài ra bảng tên “Hội Ái Hữu Lạc Liêu” Nam Cali cũng được ghi trên tường của Trung Tâm Sử Liệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Thành phố Westminster trong danh sách các hội đoàn bảo trợ.Hội Ài Hữu Bạc Liên Nam Cali đã được công nhận là một hội đoàn vô vụ lợi theo quy chế 501- C3 được miễn thuế, từ nay các mạnh thường quân bảo trợ tài chánh cho hội cũng được khấu trừ thuế.Đồng hương muốn tìm hiểu những sinh hoạt của hội Ái Hữu Bạc Liêu xin liên lạc: Bà Trần Xuân Mai (714) 655-7780.