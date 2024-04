Biden ra kế hoạch mới để xóa nợ thời sinh viên: xóa bỏ tiền lãi tích lũy với 23 triệu người, xóa toàn bộ nợ SV hơn 4 triệu người, cho 10 triệu người giảm nợ ít nhất 5.000 USD trở lên.

- Vatican: phẫu thuật giới tính và mang thai giùm là tội ngang hàng với phá thai và an tử. Giới cấp tiến thất vọng.

- Trump hứa nếu thắng cử sẽ để: phá thai cho mỗi tiểu bang tự quyết định. Nhà thờ không vui.

- Biden ký lệnh mới để xóa nợ thời sinh viên: xóa bỏ tiền lãi tích lũy với 23 triệu người, xóa toàn bộ nợ SV hơn 4 triệu người, cho 10 triệu người giảm nợ ít nhất 5.000 USD trở lên.

- Cựu DB Adam Kinzinger: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ bị lịch sử quy lỗi nếu Mỹ ngưng viện trợ Ukraine và để Ukraine thua Nga.

- Dân biểu Jamaal Bowman: Biden cơ nguy thua ở tiểu bang Wisconsin vì giúp Israel thảm sát dân Palestine

- Trump: siết di dân, nhưng muốn nhiều người nhập cư vào Mỹ hơn... nếu từ các quốc gia "tử tế"

- Trump hứa với các tỷ phú tài trợ: sẽ nới luật giảm thuế nếu thắng cử. Dân Chủ: Trump giúp tăng gấp đôi số tiền ưu đãi thuế cho những người cực kỳ giàu, trong khi Trump đòi tước đoạt y tế, An sinh xã hội và Medicare dân nghèo.

- Trump lộ kế hoạch hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ: sẽ buộc Ukraine cắt đất cho Nga. Chuyên gia an ninh: Châu Âu sẽ nguy hiểm vì Trump giúp Putin.

- Trump tự ví mình như Nelson Mandela, người đoạt giải Nobel Hòa bình vì bị Nam Phi truy bức kỳ thị

- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Mike Turner: Nhiều dân biểu Hoa Kỳ làm loa kèn cho Putin, đổ tội cho Ukraine

- Vermont: bắt 1 người về tội phóng hỏa văn phòng Vermont của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders

- TQ lên án hiệp ước AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ sẽ làm chạy đua vũ trang ở châu Á, đòi Nhật đứng ngoài AUKUS

- Gaza: từ ngày 7 tháng 10 đã có 33.207 người Palestine chết, 75.933 người bị thương.

- Tòa Công lý Quốc tế bắt đầu xét xử vụ kiện do Nicaragua đòi cấm Đức cấp vũ khí cho Israel để giết dân Palestine

- Israel tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah

- Anh: chỉ 1/4 người Hồi giáo ở Anh tinHamas đã giết người và hiếp dâm vào ngày 7 tháng 10/2023. Với 46% người Hồi giáo nói người Do Thái nắm quyền lực trong chính phủ Anh

- Denver: 1 phản lực cơ Southwest Airlines đang cất cánh, rớt nắp động cơ, hạ cánh khẩn an toàn

- Mexico sẽ kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế vụ Ecuador đột kích vào đại sứ quán Mexico ở Quito

- California: lái xe, bị lật trên xa lộ làm 1 bé gái 9 tuổi chết và 4 hành khách khác bị thương, tài xế chạy bộ trốn, bị truy nã

- Quận Los Angeles: bắt 1 thiếu niên vụ bắn 1 cậu khác bị thương và vì 3 vụ bắn khác không trúng ai trước đó.

- Quận Los Angeles: 90% dân số vô gia cư sử dụng các loại thuốc gây nghiện bất hợp pháp như fentanyl.

- TIN VN. Hơn 90% nguồn tạng hiến vẫn từ người cho sống, VN thúc đẩy mở rộng mạng lưới vận động hiến tặng mô, tạng.

- TIN VN. Đề xuất lễ 30/4-1/5 nghỉ 5 ngày: Doanh nghiệp du lịch phấn khởi được “tiếp sức”.

- HỎI 1: Người Nhật làm 40 giờ/tuần, tức 163,5 giờ/tháng, nhưng 1/2 nhân viên làm phim hoạt hình Nhật Bản trung bình làm hơn 225 giờ/tháng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nam Hàn: 3/10 nhân viên văn phòng bị quấy rối ở sở làm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/4/2024) ⚪ ---- Vatican hôm thứ Hai tuyên bố phẫu thuật khẳng định giới tính và mang thai hgiùm là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với phẩm giá con người, đặt chúng ngang hàng với phá thai và an tử là những thực hành vi phạm kế hoạch của Thiên Chúa dành cho sự sống con người. Vatican ban hành “Phẩm giá vô hạn” (Infinite Dignity), một tuyên bố dài 20 trang đã được thực hiện trong 5 năm. Sau khi sửa đổi đáng kể trong những tháng gần đây, nó đã được Đức Giáo Hoàng Francis phê duyệt vào ngày 25 tháng 3, theo AP.

.

Vatican lặp lại việc bác bỏ "lý thuyết giới tính" (gender theory) hay ý tưởng cho rằng giới tính của một người có thể được thay đổi. Nó nói rằng Thiên Chúa đã tạo ra người đàn ông và phụ nữ là những sinh vật khác nhau, riêng biệt về mặt sinh học và lưu ý rằng họ không được mày mò kế hoạch đó hoặc cố gắng "tự biến mình thành Thiên Chúa". Tài liệu cho biết: “Theo quy định, bất kỳ sự can thiệp chuyển đổi giới tính nào đều có nguy cơ đe dọa đến phẩm giá độc nhất mà một người đã nhận được từ thời điểm thụ thai”.

.

Bản văn phân biệt giữa các ca phẫu thuật xác định giới tính mà nó từ chối và "những bất thường về bộ phận sinh dục" xuất hiện khi sinh hoặc phát triển sau này. Những bất thường đó có thể được “giải quyết” nhờ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

.

Trong khi bác bỏ lý thuyết giới tính, tài liệu này nhắm thẳng vào các quốc gia—bao gồm nhiều quốc gia ở Châu Phi—đã hình sự hóa đồng tính luyến ái (homosexuality). Nó lặp lại khẳng định của Đức Giáo Hoàng Francis trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với AP rằng “đồng tính luyến ái không phải là một tội ác”, khiến khẳng định này hiện là một phần trong giáo lý của Vatican.

.

Phản ứng: Những người theo đạo Cơ đốc chuyển giới (transgender) ngay lập tức gọi tài liệu này là "gây tổn thương" và không có tiếng nói cũng như trải nghiệm của những người chuyển giới thực sự, đặc biệt là ở sự phân biệt giữa người chuyển giới và người liên giới tính (intersex). "Ý kiến cho rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính—đã cứu sống rất nhiều người chuyển giới tuyệt vời và giúp họ sống hòa hợp với cơ thể, cộng đồng của họ và [Chúa]—có thể gây nguy hiểm hoặc làm giảm phẩm giá của người chuyển giới là không phải chỉ gây tổn thương nhưng thiếu hiểu biết một cách nguy hiểm", theo Mara Klein, một nhà hoạt động chuyển giới phi nhị phân (nonbinary) cho biết.

.

⚪ ---- Bạch Ốc hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch mới để xóa nợ cho sinh viên trong nỗ lực mới nhất nhằm hỗ trợ những người từng đi vay thời đi học sau khi Tòa Tối cao bác bỏ kế hoạch ban đầu của Tổng thống Joe Biden. Kế hoạch mới sẽ giúp nâng tổng số người vay được hỗ trợ dưới thời chính quyền Biden lên 30 triệu người khi kết hợp với những nỗ lực trước đây. Bạch Ốc viết: “Các kế hoạch này sẽ loại bỏ hoàn toàn tiền lãi tích lũy đối với 23 triệu người đi vay, xóa toàn bộ khoản nợ sinh viên của hơn 4 triệu người đi vay và cung cấp cho hơn 10 triệu người đi vay khoản giảm nợ ít nhất 5.000 USD trở lên.”

.

Kế hoạch này nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ cho những người vay nợ nhiều hơn số tiền họ bắt đầu trả nợ, những người đủ điều kiện được xóa nợ nhưng chưa nộp đơn, những người đã trả nợ từ 20 năm trước trở lên, những người vay qua các chương trình trị giá tài chính thấp (low-financial-value programs) và những người gặp khó khăn trong việc trả lại các khoản vay của họ.

Bạch Ốc cho biết thêm khoản cứu trợ này sẽ đặc biệt tác động đến những người đi vay là người da đen và người Latinh, những người phải đối mặt với gánh nặng nợ cao một cách không tương xứng.

.

Bạch Ốc cho biết: “Sinh viên da đen không chỉ có nhiều khả năng vay vốn sinh viên hơn so với các sinh viên da trắng mà cuối cùng họ còn phải gánh khoản nợ gần gấp đôi so với các sinh viên da trắng sau 4 năm tốt nghiệp. Và những người đi vay là người Latinh cũng có nhiều khả năng vỡ nợ đối với các khoản vay sinh viên của họ hơn so với những người đi vay là người Da trắng."

.

Bạch Ốc cho biết Biden sẽ tới Madison, Wis., để trình bày chi tiết các kế hoạch trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ phát biểu tại Philadelphia, Đệ nhị quý ông Douglas Emhoff sẽ phát biểu trước những người ủng hộ ở Phoenix và Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona để giải thích tại Thành phố New York. Bạch Ốc tuyên bố: “Cho đến nay, chính quyền Biden-Harris đã phê duyệt khoản giảm nợ sinh viên trị giá 146 tỷ USD cho 4 triệu người Mỹ thông qua hơn hai chục sắc lệnh hành pháp”.

.

⚪ ---- Cựu Dân biểu Adam Kinzinger (R-Ill.) hôm Chủ nhật cho biết Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) sẽ bị lịch sử quy lỗi nếu Mỹ không cung cấp viện trợ cho Ukraine và để Ukraine thua trong cuộc chiến chống lại Nga. Kinzinger nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNN: “Bây giờ, Johnson phải suy nghĩ về lương tâm của mình vì tôi phải nói với bạn rằng, nếu Ukraine thua cuộc chiến này, Johnson sẽ là người trong sử sách viết về lý do tại sao Ukraine thua trận này. Họ không nhất thiết phải nói rằng Johnson là người đã rút viện trợ, nhưng Johnson là người có thể làm điều gì đó để thay đổi nó. Chúng ta cần thừa nhận sự thật rằng chính Ukraine đang giúp chúng ta. Ukraine đang giúp đỡ chúng ta bằng cách chiến đấu để tự vệ trước một trong những đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta và nói thẳng ra là kẻ thù trên thế giới này.”

.

Hạ viện sẽ trở lại Quốc hội trong tuần này sau kỳ nghỉ lễ kéo dài hai tuần. Johnson đã cam kết sẽ thông qua một số phiên bản viện trợ cho Ukraine khi họp trở lại, nhưng Johnson chưa nêu rõ dự định thực hiện điều đó như thế nào.

.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) đã trình kiến nghị đòi Johnson rời khỏi ghế Chủ tịch trước khi Hạ viện tạm nghỉ - coi như một mối đe dọa tiềm ẩn đối với vị trí Chủ tịch của Johnson. Greene không đưa ra đề nghị như một giải pháp đặc quyền, vì vậy Greene sẽ cần phải thực hiện thêm hành động nếu bà muốn tiến hành bỏ phiếu về việc lật đổ Johnson. Greene nói với The Washington Post rằng nếu Johnson chuyển 60 tỷ đô la đó cho Ukraine thì sẽ mất ghế Chủ Tịch vì sẽ thấy "nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa hơn là chỉ có tôi tuyên bố rằng nhiệm kỳ Chủ Tịch Hạ Viện của ông ấy đã kết thúc”.

.

Kinzinger hôm Chủ nhật đã bác bỏ khả năng thành công trong nỗ lực lật đổ Chủ tịch Hạ Viện và ông khuyến khích Johnson đạt được thỏa thuận với Đảng Dân chủ về viện trợ Ukraine. Kinzinger nói về Johnson: “Johnson sẽ sống sót. Tôi dám cá rằng, Johnson sẽ là Chủ tịch Hạ viện vào cuối nhiệm kỳ này. Thành thật mà nói, bây giờ Johnson sẽ sống sót bằng cách chịu thua trước cuộc khủng bố của Marjorie Taylor Greene – nghĩa là, bất cứ khi nào muốn điều gì, cô này sẽ lại khủng bố, đe dọa lên đầu Johnson – hoặc Johnson có thể sống sót bằng cách thỏa thuận với Đảng Dân chủ [để] thông qua các dự luật.”

.

⚪ ---- Dân biểu Jamaal Bowman (D-N.Y.) cho biết phản ứng của chính quyền đối với cuộc chiến ở Gaza sẽ khiến giới trẻ ở Wisconsin gặp khó khăn trong việc ủng hộ Tổng thống Biden. “Đúng, bởi vì chúng tôi luôn gặp vấn đề trong việc thu hút cử tri da màu, thanh niên và một số nhóm dân số nhất định,” Bowman nói với Ayman Mohyeldin của MSNBC vào Chủ nhật khi được hỏi liệu cuộc bỏ phiếu phản đối chống lại Biden trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vào tuần trước ở Wisconsin có khiến Biden lo ngại hay không.

.

Ông nói: “Bây giờ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn vì cách chúng tôi phản ứng - hầu như không phản ứng tốt với những gì đang xảy ra ở Gaza”. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Wisconsin vào tuần trước, gần 50.000 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu bầu cho một phái đoàn “không theo chỉ đạo” (uninstructed) thay vì bầu Biden về phản ứng của chính quyền ông đối với cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Và đúng vậy, đó là một nguyên nhân gây lo ngại. Hy vọng tổng thống đi đúng hướng để kêu gọi và đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cũng như sự đau khổ mang lại viện trợ nhân đạo đó và tạo ra con đường dẫn đến hòa bình ngay lập tức ở Gaza.”

.

Cuộc bỏ phiếu phía Dân Chủ phản đối Biden được ủng hộ bởi các nhóm tiến bộ, những người đã chỉ trích phản ứng của Biden đối với cuộc chiến Israel-Hamas đã chạm mốc sáu tháng cuối tuần qua. Mohyeldin lưu ý rằng Biden đã thắng ở Wisconsin với khoảng 20.000 phiếu bầu hồi năm 2020 trong khi số phiếu bầu “không theo chỉ đạo” trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 thu hút được khoảng 48.000 cử tri.

.

⚪ ---- Tuyên bố hứa hẹn của Donald Trump về việc phá thai được đưa ra vào sáng thứ Hai thông qua một video được đăng lên Truth Social. Trong đó, cựu tổng thống nói một cách tích cực về vai trò của mình trong việc lật ngược phán quyết Roe v. Wade nhưng nói rằng luật phá thai nên được giao cho các tiểu bang, miễn là có các trường hợp ngoại lệ đối với hiếp dâm, loạn luân và mạng sống của người mẹ, theo Fox News đưa tin.

.

Trump viết: "Các tiểu bang sẽ quyết định bằng cách bỏ phiếu, hoặc bằng luật pháp [legislation: do lưỡng viện đưa ra], hoặc có thể cả hai, và bất cứ điều gì họ quyết định đều phải là luật địa phương—trong trường hợp này là luật của tiểu bang. Nhiều tiểu bang sẽ khác nhau. Nhiều tiểu bang sẽ có số lượng tuần lễ cấn thai khác nhau... suy cho cùng thì tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của người dân."

.

Trump cũng lên tiếng ủng hộ IVF (thai ống nghiệm): "Đảng Cộng hòa phải luôn đứng về phía điều kỳ diệu của cuộc sống và đứng về phía những người mẹ, người cha và những đứa con xinh đẹp của họ. IVF là một phần quan trọng trong đó."

.

Báo Politico tiên đoán tuyên bố của Trump sẽ "làm thất vọng các nhóm chống phá thai, những người hy vọng Trump sẽ sử dụng bục giảng bắt nạt của mình để tán thành các hạn chế quốc gia đối với việc phá thai." Trump, cư trú tại Florida, không chia sẻ ý kiến ​​của mình về lệnh cấm phá thai kéo dài 6 tuần mới của Florida.

.

⚪ ---- Tại buổi gây quỹ tối thứ Bảy cực kỳ thành công của mình, Donald Trump đã lớn tiếng mong muốn rằng sẽ có nhiều người nhập cư đến Hoa Kỳ hơn... miễn là những người nhập cư đó đến từ các quốc gia "tử tế" (nice). Theo một người tham dự đã nói chuyện với New York Times, cựu tổng thống đã có bài phát biểu dài 45 phút tại sự kiện gây quỹ ở Palm Beach, Florida, và một số nhận xét của ông, như tờ NY Times đưa ra, "phù hợp với những khán giả giàu có của ông."

.

Trong số đó có những bình luận than phiền về việc Mỹ không thu hút được nhiều người chuyển đến từ những nơi "tốt đẹp" như Đan Mạch. Trước đây Trump đã đưa ra những nhận xét tương tự; CNN đã giải thích vào năm 2019 tại sao Trump lại "bị ám ảnh" với vùng Bắc Âu. Trump cũng phản đối cách Tổng thống Biden đối phó với những người di cư vào Hoa Kỳ qua biên giới phía nam, và ngụ ý rằng những người ở cộng đồng đảo giàu có Palm Beach, nơi bị ngăn cách bởi nước với thành phố đất liền đa dạng hơn West Palm Beach, đã chỉ được bảo vệ tạm thời.

.

⚪ ---- Trump đã hứa với hàng chục nhà tài trợ giàu có đêm thứ Bảy tại Palm Beach, Florida, rằng ông sẽ gia hạn cắt giảm thuế nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Trump, ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa, đã đưa ra lời thề với khoảng 117 nhà tài trợ trong sự kiện riêng, mang về hơn 50 triệu USD tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử.

.

Buổi gây quỹ được tổ chức bởi tỷ phú quản lý quỹ phòng hộ John Paulson và có sự tham dự của nhiều người giàu nhất Hoa Kỳ, bao gồm giám đốc quỹ phòng hộ Robert Mercer, giám đốc điều hành dầu mỏ Harold Hamm, doanh nhân khách sạn Robert Bigelow và ông trùm sòng bạc Steve Wynn. Một số tỷ phú đã bỏ rơi Trump sau ngày 6 tháng 1/2021 và những người ủng hộ đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ đã quay trở lại với cựu tổng thống với hy vọng giữ được gánh nặng thuế của họ ở mức thấp.

.

Sarafina Chitika, người phát ngôn của Biden-Harris 2024, cho biết trong một tuyên bố với báo Rolling Stone: “Donald Trump đã dành toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của mình để nhét tiền vào túi những người giàu có trốn thuế như Trump và gây bất lợi cho tầng lớp trung lưu. Bây giờ, Trump đang nói rõ với những người bạn tỷ phú của mình rằng Trump sẽ nhân cơ hội đầu tiên của mình để tăng gấp đôi số tiền ưu đãi thuế cho những người cực kỳ giàu có - trong khi Trump đấu tranh để tước đoạt dịch vụ chăm sóc sức khỏe, An sinh xã hội và Medicare của người Mỹ, và tăng chi phí cho các gia đình lao động..”

.

⚪ ---- Những người quen thuộc với kế hoạch này nói với tờ Washington Post rằng kế hoạch bí ẩn của Donald Trump mà Trump từng khoe khoang là sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ là nhằm gây áp lực buộc Ukraine phải cắt đất, nhường lãnh thổ cho Nga. Các chuyên gia chính sách đối ngoại cảnh báo rằng động thái đó sẽ là thảm họa vì nó sẽ là phần thưởng hiệu quả cho Nga vì đã vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách xâm chiếm Ukraine và cưỡng bức chiếm đất của nước này.

.

Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia thời Obama, nói với tờ Washington Post: “Những bình luận của Trump khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với các đồng minh châu Âu của chúng ta là một trong những tuyên bố đáng lo ngại và nguy hiểm nhất được đưa ra bởi một ứng cử viên của đảng lớn cho chức tổng thống. Vị trí của ông ấy thể hiện mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với an ninh của Mỹ và châu Âu”.

Trump, một người khét tiếng ngưỡng mộ Putin, đã cố gắng không chỉ trích nhà lãnh đạo Nga về cái chết của đối thủ chính trị Alexei Navalny hay việc giam giữ phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal với cáo buộc giả mạo, đồng thời cũng thúc đẩy hoạt động tuyên truyền thân Nga ở mức đáng báo động. Trump từng tuyên bố rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đã can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016.⚪ ---- Tự ví mình như người đoạt giải Nobel Hòa bình, người đã giúp chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, Donald Trump đã chế nhạo thẩm phán chủ trì phiên tòa xét xử tiền im lặng của ông, người đã cấm Trump đưa ra những tuyên bố tấn công hầu hết những người liên quan đến vụ án và gia đình họ. “Tôi rất sẵn lòng trở thành Nelson Mandela thời hiện đại—Đó sẽ là NIỀM VINH DỰ LỚN NHẤT của tôi,” Trump viết hôm thứ Bảy trên Truth Social, theo CNBC đưa tin.Thẩm phán tiểu bang New York Juan Merchan, người mà Trump gán cho cái tên "vụ hack đảng phái" trong bài đăng của mình, đã mở rộng lệnh cấm Trump chửi mắng vào hôm thứ Hai để cấm nhiều người hơn khỏi các cuộc tấn công của Trump. Báo Washington Post đã thống kê hơn 130 cuộc tấn công trực tiếp của Trump nhắm vào các thẩm phán hoặc gia đình của họ—theo tên tuổi—kể từ khi Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống vào cuối năm 2022. Lệnh của Merchan không cấm các cuộc tấn công vào chính ông hoặc luật sư quận.Theo tờ WP, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đã không để việc Trump đề cập đến Mandela trượt dài; trước đây Trump đã nói rằng ai đó đã nhắn tin cho Trump so sánh những thử thách của Trump với những thử thách của Chúa Jesus Christ. “Hãy tưởng tượng bạn tự cho mình là trung tâm đến mức so sánh mình với Chúa Jesus Christ và với Nelson Mandela trong vòng chưa đầy một tuần: đó là Donald Trump dành cho bạn,” theo lời Jasmine Harris, người trong chiến dịch tranh cử của Biden, nói trong một tuyên bố.⚪ ---- Nhiều dân biểu Hoa Kỳ làm loa kèn cho Putin. Hôm Chủ nhật, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Mike Turner cho biết tuyên truyền của Nga về cuộc xâm lược Ukraine đã vang vọng trong cuộc tranh luận tại Hạ viện. Xuất hiện trên chương trình State of the Union của CNN, đảng Cộng hòa được hỏi về bình luận của Dân Biểu Michael McCaul rằng tuyên truyền của Nga đã xâm nhập vào cơ sở đảng của họ. “Ồ, điều đó hoàn toàn đúng,” Turner nói với người dẫn chương trình Jake Tapper.Turner nói: "Chúng tôi thấy những nỗ lực trực tiếp đến từ Nga nhằm che giấu những thông điệp truyền thông chống Ukraine và thân Nga, một số thông điệp trong số đó chúng tôi thậm chí còn nghe thấy được phát ra tại Hạ viện.Thông tin sai lệch là một vấn đề. Có những thành viên Quốc hội ngày nay vẫn nói không chính xác rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là do NATO, nhưng tất nhiên là không phải vậy”.Ngoài việc làm tổn hại đến những nỗ lực đảm bảo viện trợ cho Ukraine mà ông ủng hộ, Turner cho biết thông tin sai lệch khiến mọi người khó hiểu được bức tranh toàn cảnh. Ông nói: “Trong phạm vi mà hoạt động tuyên truyền này được áp dụng, nó khiến chúng tôi khó thực sự coi đây là một cuộc chiến độc tài và dân chủ, vốn là như vậy.”⚪ ---- Vermont: Các công tố viên liên bang cho biết một người đàn ông đã bị truy tố tội phóng hỏa bên ngoài văn phòng Vermont của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders vào Chủ nhật. Các quan chức cho biết Shant Soghomonia, 35 tuổi, trước đây sống ở Northridge, California, đã vào tòa nhà hôm thứ Sáu và đến văn phòng trên tầng ba của Sanders, nơi video an ninh cho thấy anh ta phun chất lỏng lên cửa và đốt cháy. AP đưa tin, nội thất của tòa nhà bị hư hại do hỏa hoạn và vòi phun nước khiến khu vực này bị dội nước, nhưng không có ai bị thương. TNS Sanders, một người độc lập, không có mặt tại văn phòng vào thời điểm đó.Theo một tuyên bố từ Nikolas Kerest, luật sư Hoa Kỳ của Vermont, Soghomonia đã bị bắt hôm Chủ nhật với cáo buộc sử dụng lửa để làm hư hại một tòa nhà được sử dụng làm nơi buôn bán xuyên bang. Động cơ vẫn chưa rõ ràng. Soghomonia đã bị giam. Tội phạm này có hình phạt tối đa là 20 năm tù và phạt tiền lên tới 250.000 USD. Các quan chức cho biết các cơ quan tiểu bang và liên bang đã tham gia vào cuộc điều tra.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Hai đã chỉ trích việc hình thành các "nhóm độc quyền" như hiệp ước AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ, cảnh báo nó sẽ "làm trầm trọng thêm cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Bà cho biết AUKUS "làm ngơ trước những lo ngại rộng rãi" trong khu vực và trên toàn thế giới về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Mao cũng bình luận về một báo cáo khẳng định các thành viên liên minh có ý định mở rộng nó sang bao gồm cả Nhật Bản. Bà nói nên "suy ngẫm sâu sắc về lịch sử của nó và thận trọng trong lĩnh vực an ninh quân sự."⚪ ---- Theo bản cập nhật của Bộ Y tế do Hamas điều hành, số người chết ở Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 33.207 người. Với khoảng 75.933 người bị thương. Bộ cũng cho biết 32 người đã chết và 47 người bị thương trong 24 giờ qua. Nó nhắc lại rằng một số nạn nhân "vẫn còn ở dưới đống đổ nát và trên đường, và đội cứu thương và dân phòng không thể tiếp cận họ."⚪ ---- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã bắt đầu hai ngày xét xử vào thứ Hai trong vụ kiện do Nicaragua đưa ra nhằm cấm Đức cung cấp vũ khí cho Israel. Một luật sư của Nicaragua lập luận rằng Đức sử dụng “lý do thảm hại” là cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza đồng thời bán cho Israel “thiết bị quân sự dùng để giết và tiêu diệt họ”.Nicaragua cũng cho biết Đức đang "tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tội diệt chủng và trong mọi trường hợp đã không thực hiện nghĩa vụ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn việc thực hiện tội diệt chủng" và yêu cầu ICJ ban hành lệnh sơ bộ dừng mọi viện trợ của Đức cho Israel. Đức phủ nhận các cáo buộc, khẳng định nước này không vi phạm luật pháp quốc tế và hứa sẽ bảo vệ lập trường của mình trước tòa án.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah của lực lượng Radwan, một đơn vị lực lượng hoạt động đặc biệt của nhóm chiến binh, trong cuộc tấn công qua đêm ở miền nam Lebanon. Ali Ahmed Hassin bị cáo buộc cụ thể thực hiện các cuộc tấn công vào Ramim Ridge phía bắc Israel, theo IDF trong tuyên bố. Quân đội Israel báo cáo rằng có thêm hai thành viên Hezbollah dưới sự lãnh đạo của ông đã chết trong cuộc không kích vào thị trấn As-Sultaniya. Quân đội Israel đã hoàn thành một giai đoạn khác trong quá trình chuẩn bị cho cuộc xung đột tiềm tàng dọc biên giới phía bắc với Lebanon và Syria.⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới của Hiệp hội Henry Jackson Society (HJS) được thực hiện nhân kỷ niệm 6 tháng xảy ra vụ thảm sát, chỉ có 1/4 người Hồi giáo ở Anh tin rằng Hamas đã phạm tội giết người và hiếp dâm vào ngày 7 tháng 10/2023. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 32% người Hồi giáo ở Anh muốn thấy việc áp dụng luật đạo Sharia ở Anh, so với 9% trong toàn bộ dân số Anh.- 46% người Hồi giáo được hỏi cho rằng người Do Thái nắm quá nhiều quyền lực trong chính phủ Anh, so với 16% dân số nói chung.- 41% người Hồi giáo nói người Do Thái nắm nhiều quyền lực trong truyền thông Anh và- 39% nói rằng người Do Thái có quá nhiều quyền lực đối với hệ thống kinh tế của Anh.Khi được hỏi liệu Hamas có phạm tội giết người và hiếp dâm trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10/2023 hay không, chỉ 24% người Hồi giáo tin rằng tội ác của Hamas đã xảy ra, so với 62% công chúng ở Anh. Kinh Koran của Hồi Giáo cấm giết thường dân và cấm hiếp dâm; kẻ hiếp dâm sẽ bị ném đá tới chết, theo luật.⚪ ---- Một máy bay phản lực của Southwest Airlines đã quay trở lại Denver vào sáng Chủ nhật sau khi nắp động cơ rơi ra và va vào vạt cánh trong khi cất cánh, theo Cục Hàng không Liên bang báo cáo. Chiếc Boeing 737 đã hạ cánh an toàn và các hành khách đi đến Houston đã được đưa lên một chiếc máy bay khác, theo Southwest cho biết trong một tuyên bố.“Các đội Bảo trì của chúng tôi đang xem xét máy bay”, tuyên bố nói thêm và FAA cũng vậy. Chiếc máy bay 737-800 đã được kéo tới cổng sau khi hạ cánh, theo KDVR. Một hành khách trên chuyến bay 3695 đã gửi cho ABC News một đoạn video cho thấy nắp động cơ bị bong ra, bay ra và va vào vạt cánh khi máy bay đang nhấc lên khỏi mặt đất.Hành khách nói: "Những người ở hàng ghế đối diện tôi bắt đầu la hét các tiếp viên và cho họ thấy thiệt hại. Chúng tôi quay lại và hạ cánh hết tốc lực. Các phi công đã hạ cánh rất tốt." Kiểu phi cơ 737-800 là mẫu cũ hơn 737 Max đang gặp khó khăn của Boeing.⚪ ---- Mexico sẽ nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ: International Court of Justice) vào thứ Hai để tố cáo hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Ecuador sau khi cảnh sát đột kích vào đại sứ quán Mexico ở Quito nhằm bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador Jorge Glas, theo Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena cho biết hôm Chủ nhật. Bộ trưởng nói: “Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ đến ICJ để trình bày vụ việc đáng buồn này. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng kiện này một cách nhanh chóng”.Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador, coi vụ việc ở đại sứ quán là "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế". Cộng đồng quốc tế cũng lên án động thái của chính phủ Ecuador.⚪ ---- California: Cảnh sát đang truy tìm tài xế của chiếc xe bị lật trên đường cao tốc East Bay, khiến một bé gái 9 tuổi chết và 4 hành khách khác bị thương nặng. Người lái chiếc Mazda CX-9 màu xám chở sáu người bên trong đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn một xe trên Xa lộ Liên tiểu bang 680 ở Concord, California, ngay sau 5 giờ sáng Chủ nhật, Đội tuần tra đường cao tốc California cho biết trong một tuyên bố.Đánh giá ban đầu cho thấy chiếc xe đã rời khỏi lòng đường, đi vào dải phân cách đất ngăn cách làn đường hướng bắc và hướng nam và bị lật "nhiều lần" trước khi dừng lại. Khi cảnh sát CHP đến, họ phát hiện một số hành khách đã bị đẩy ra khỏi xe. Một trong số họ, một bé gái 9 tuổi, được nhân viên cấp cứu tuyên bố đã chết tại hiện trường. Có 4 phụ nữ trưởng thành trên xe đã nhập viện với những vết thương "nặng". Người lái xe mất tích được mô tả là một nam giới gốc Tây Ban Nha khoảng 30 tuổi. Anh ta chạy bộ bỏ trốn khỏi hiện trường và chưa bị bắt vào Chủ nhật.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Long Beach đã bắt 1 thiếu niên hôm thứ Bảy vì liên quan đến vụ nổ súng vào sáng sớm khiến một cậu khác phải nhập viện và vì ba vụ nổ súng không trúng ai trước đó. Tay súng, không nói rõ tuổi, đã bị bắt sau vụ nổ súng lúc 1:40 giờ sáng thứ Bảy tại khu nhà 2400 trên Đại lộ Baltic khiến một cậu 16 tuổi bị thương ở phần dưới cơ thể.Cảnh sát bắt nghi phạm gần nơi nổ súng. Và sau đó đã xác định cậu cũng là nghi phạm trong vụ nổ súng không trúng ai vào ngày 27/2 tại khu nhà 2300 trên Đại lộ Baltic. Khám xét tại khu nhà 2400 Đại lộ Baltic và 2500 Đại lộ Adriatic và thu hồi các khẩu súng được cho là đã được sử dụng trong 4 vụ xả súng gần đây.⚪ ---- Quận Los Angeles: Matthew Allen, Giám đốc Sở Bài Trừ Ma Túy DEA vùng Nam California, cho biết 90% dân số vô gia cư sử dụng các loại thuốc gây nghiện bất hợp pháp như fentanyl. Allen nói như thế trên NBC khi hơn 8 triệu viên thuốc fentanyl bị Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy thu giữ ở khu vực Los Angeles: người đứng đầu mới của cơ quan Phân khu Thực địa Los Angeles cho biết việc sử dụng ma túy quá phổ biến trong cộng đồng người vô gia cư.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Sau hơn 30 năm triển khai ghép tạng, Việt Nam đã ghép được đầy đủ tạng mà thế giới đã ghép được. Tuy nhiên, nguồn hiến tạng từ người cho chết não còn rất thấp, hơn 90% nguồn tạng hiến vẫn là từ người cho sống. Bộ y tế kêu gọi: Cần có mạng lưới tư vấn từ tuyến cơ sở, mỗi bác sĩ là một tình nguyện viên vận động hiến tạng. PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Việc chẩn đoán chết não không phải là khó khăn khiến nguồn tạng hiến từ người chết não không tăng trong 10 năm qua mà khó khăn nhất hiện nay là tư vấn người hiến tạng. 14 năm qua, Việt Nam chỉ có 154 trường hợp hiến tạng, trung bình mỗi năm khoảng 10-11 người chết não hiến tạng, trong khi một quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan chỉ trong 1 năm đã có hơn 200 người chết não hiến tạng và họ chỉ có 60 triệu dân." GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nói: "Chúng ta cần phát triển nguồn hiến tạng từ người cho chết não, thành lập các tổ tư vấn cho gia đình, phát triển nguồn tạng hiến từ địa phương, từ đó có nguồn mô tạng để cứu sống người bệnh."⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Công Thương. Doanh nghiệp ngành du lịch đang phấn khởi và chờ đề xuất kỳ nghỉ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày được thông qua nhằm kích cầu, phục hồi du lịch trong nước. Thông tin đề xuất người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4-1/5 khiến không ít người dân và doanh nghiệp bất ngờ, nhưng đa số rất ủng hộ. Đặc biệt, đối với ngành du lịch, đây là tin rất tích cực. Theo một số đại diện doanh nghiệp du lịch cho rằng, đề xuất nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày ngành du lịch như đang được "tiếp sức", tạo thêm hứng khởi trước khi bước vào mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.⚪ ---- HỎI 1: Người Nhật làm 40 giờ/tuần, tức 163,5 giờ/tháng, nhưng 1/2 nhân viên làm phim hoạt hình Nhật Bản trung bình làm hơn 225 giờ/tháng?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của một hiệp hội ngành cho thấy khoảng 1/2 số người trong ngành phim hoạt hình Nhật Bản cho biết họ làm việc hơn 225 giờ/tháng, dài hơn so với các lĩnh vực khác, vượt xa mức trung bình của người làm việc toàn thời gian là 163,5 giờ/tháng trong cuộc khảo sát của Bộ Y tế vào năm 2023, theo Hiệp hội Văn hóa Phim & Anime Nippon.Cuộc khảo sát đã thu được 323 phản hồi, trong đó có 191 từ các nhà làm phim hoạt hình, 44 từ những người tham gia đạo diễn, 35 từ những người đảm nhận vai trò sản xuất và 23 từ các diễn viên lồng tiếng. Không bao gồm các diễn viên lồng tiếng, những người có lịch làm việc khác với những người khác trong ngành, 30,4% cho biết họ làm việc 10 giờ hoặc hơn mỗi ngày, với thời gian dài nhất là 336 giờ/tháng. Về thời gian nghỉ, trung bình 58,5% cho biết họ có ít hơn 6 ngày mỗi tháng.Về thu nhập, 37,7% cho biết thu nhập hàng tháng từ công việc của họ là 200.000 yên (1.300 USD) hoặc thấp hơn sau thuế và các khoản khấu trừ, mặc dù hiệp hội cho biết khoảng cách tiền lương giữa các giới nhỏ hơn so với báo cáo chung ở Nhật Bản. Khi được hỏi liệu họ có công việc khác không, 77,6% cho biết họ không có.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nam Hàn: 3/10 nhân viên văn phòng bị quấy rối ở sở làm?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy 3/10 nhân viên văn phòng Nam Hàn đã bị quấy rối tại nơi làm việc trong năm qua, trong đó số người có ý định tự tử ngày càng tăng so với năm trước. Theo cuộc khảo sát được thực hiện trên 1.000 nhân viên văn phòng, 30,5% số người được hỏi cho biết họ từng bị quấy rối tại nơi làm việc trong năm qua, so với 30,1% trong một cuộc thăm dò tương tự vào quý đầu tiên năm ngoái.Trong số những người bị quấy rối tại nơi làm việc trong cuộc khảo sát năm nay, 15,6% trong số họ đã cân nhắc việc tự tử, tăng từ 10,6% trong cuộc thăm dò năm ngoái, theo cuộc thăm dò do nhóm ủng hộ lao động Gabjil 119 ủy quyền. Trong số những người cân nhắc việc tự kết liễu đời mình trong cuộc thăm dò năm nay, 26% trong số họ ở độ tuổi 30, so với những người ở độ tuổi 20 là 22,4%. Trong số những người từng bị quấy rối tại nơi làm việc, 46,6% trả lời rằng mức độ bắt nạt là “nghiêm trọng”.Chi tiết: