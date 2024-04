- 1 phụ nữ Việt ở Sacramento chết vì nhiễm độc chì sau khi dùng thuốc từ VN gửi qua chữa bệnh. California kêu gọi nộp Bộ y tế tất cả thuốc này. - Đài Loan: động đất 7.4, làm sập hơn 100 tòa bulding, 9 người chết, 934 người khác bị thương. - 2 Dân biểu Dân Chủ vùng phi trường ven đô phản đối Cộng Hòa: đừng đổi tên Phi trường Dulles, mà hãy con nhà tù liên bang đổi tên thành nhà tù Trump

Đài Loan: động đất 7.4, làm sập hơn 100 tòa bulding, 9 người chết, 934 người khác bị thương.

- 1 phụ nữ Việt ở Sacramento chết vì nhiễm độc chì sau khi dùng thuốc từ VN gửi qua chữa bệnh. California kêu gọi nộp Bộ y tế tất cả thuốc này.

- 2 Dân biểu Dân Chủ vùng phi trường ven đô phản đối Cộng Hòa: đừng đổi tên Phi trường Dulles, mà hãy con nhà tù liên bang đổi tên thành nhà tù Trump

- Học viện Luật sư ACTL: Trump chửi mắng thẩm phán, nhân viên tòa án và gia đình họ là đe dọa nền tảng pháp quyền, nguy cơ kích động bạo lực

- Đảng Dân chủ lo ngại khói lửa Gaza sẽ làm Biden mất phiếu

- Thaer Ahmad (bác sĩ người Mỹ gốc Palestine) rời cuộc họp tại Bạch Ốc sau khi nói hết với Biden rằng Mỹ đang giúp Israel để giết dân Palestine bằng bom và nạn đói

- Thăm dò của Marquette Law School: 62% dân Mỹ nói đừng cho Trump quyền miễn tố

- Thăm dò WSJ: Trump hơn Biden ở 6 trong 7 tiểu bang chiến trường

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ: Thẩm phán Aileen Cannon làm lệch phiên tòa để sẽ xử Trump vô tội vụ giấu hồ sơ mật

- LS John Eastman (từng giúp Trump lật ngược bầu cử 2020) bị tước bằng hành nghề ở California

- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC ra mắt trang web chửi mắng Biden

- Trump hứa sẽ áp thuế đối với xe điện (EV) do TQ sản xuất ở Mexico.

- Trump kiện 2 người đồng sáng lập Tập đoàn Trump Media để giựt luôn số 8,6% cổ phần của họ, hiện trị giá 606 triệu USD.

- Cuồng nhiệt mê Trump tới nỗi hăm dọa giết Bộ trưởng Tư pháp : Tyler Vogel bị truy tố, cơ nguy 7 năm tù

- John Kasich (cựu Thống đốc Cộng hòa tiểu bang Ohio): “không có cách nào” Trump có thể quay lại Bạch Ốc trong cả triệu năm nữa.

- Nga: quân đội Pháp chuẩn bị vào Ukraine.

- TTK NATO: sẽ hỗ trợ Ukraine để "gửi thông điệp tới Nga" rằng Nga "không thể thắng trong cuộc chiến."

- Tây Ban Nha: sẽ công nhận Nhà nước Palestine và cho phép trở thành thành viên LHQ

- Gaza: 32.975 người Palestine đã chết, 75.577 người bị thương vì Israel tấn công.

- Mỹ: thả dù hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, hơn 50.680 bữa ăn

- Bị truy tố vì đâm xe SUV vào cổng văn phòng FBI ở Atlanta là Ervin Lee Bolling, cựu chiến binh Hải quân Mỹ

- Thành phố Kyle, Texas kêu gọi làm kỷ lục: tụ họp những người mang tên Kyle vào ngày 18/5/2024

- Y tế Texas báo động: Cúm gà lây sang người, trường hợp thứ nhì.

- Bắc Hàn: đã bắn thử thành công loại hỏa tiễn mang đầu đạn siêu thanh

- Thổ Nhĩ Kỳ: 29 người chết trong vụ hỏa hoạn tại hộp đêm ở Istanbul

- Ăn muối quá nhiều sẽ tăng huyết áp, bể mạch máu và dễ suy tim.

- Quận Cam: 1 thiết bị điều trị ung thư tối tân, tiêu diệt các tế bào khối u bằng năng lượng âm thanh

- Quận Cam: xe hư, tấp vào lề xa lộ để sửa, bị xe khác tông chết

- California: treo thưởng 50.000 đô cho ai cho thông tin về 2 vụ án giết người bí ẩn ở Quận Cam

- Canada: đâm chết Vien Bui, giam 4 người, đốt nhà, hung thủ Van Nguyen bị án chung thân, có thể ra quản chế sau 12 năm

- Arizona: Lái xe bị bấm còi, nổi giận, đánh chết anh James Ackerman, hành hung cô Carlyn Bui, hung thủ Frank Lawrence bị kêu án 25 năm tù.

- HỎI 1: Cần cột dây an toàn cho chó cưng khi bạn lái xe? ĐÁP 1: Đang tranh cãi 50/50.

- HỎI 2: Các bệnh viện nhức đầu vì Mỹ thiếu 450.000 y tá? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/4/2024) ⚪ ---- Dân biểu Gerry Connolly (D-Va.) hôm thứ Ba đã chỉ trích dự luật Cộng Hòa được đưa ra gần đây sẽ đổi tên Phi trường Quốc tế Washington Dulles theo tên cựu Tổng thống Trump để thành Phi trường Quốc tế Donald Trump. Connolly, người có địa hạt bao gồm một phần Dulles, tuyên bố: “Donald Trump đang phải đối mặt với 91 cáo buộc trọng tội. Nếu đảng Cộng hòa muốn đặt tên gì đó theo tên Trump, tôi khuyên họ nên tìm một nhà tù liên bang.”

Dân biểu Guy Reschenthaler (R-Pa.) đã giới thiệu dự luật hôm thứ Sáu đề xuất đổi tên Dulles thành “Phi trường quốc tế Donald J. Trump”. Trong một thông cáo báo chí về dự luật, ông cho biết nước Mỹ “chưa bao giờ vĩ đại hơn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald J. Trump”.

Dulles - được đặt theo tên của cựu Ngoại trưởng John Foster Dulles - nằm ở Virginia, cách trung tâm Washington, D.C. hơn 25 dặm về phía tây. Đây là một trong ba sân bay lớn ở khu vực thủ đô D.C., cùng với Phi trường Quốc gia Reagan Washington, cũng ở Virginia, và Phi trường Quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall ở Maryland. Các nhà đồng tài trợ của dự luật bao gồm các Dân biểu Cộng Hòa Mike Waltz (Fla.), Andy Ogles (Tenn.), Chuck Fleischmann (Tenn.), Paul Gosar (Ariz.), Troy Nehls (Texas) và Barry Moore (Ala.) .

Đồng nghiệp của Connolly, Dân biểu Jennifer Wexton (D), người có địa hạt cũng bao gồm một phần Dulles, cũng chỉ trích dự luật trong một bài đăng trên X: “Đây chỉ là một trường hợp khác trong danh sách dài các trường hợp mà các thành viên Đảng Cộng hòa cực đoan tại Hạ viện đã cho thấy họ thiếu nghiêm túc và ảo tưởng đến mức nào. Hãy bắt tay vào giải quyết những vấn đề thực sự mà người dân Mỹ đã cử chúng ta đến đây — không đổi tên sân bay theo tên người đã tìm cách phá hoại nền dân chủ của chúng ta.”

⚪ ---- Học viện Luật sư Xét xử Hoa Kỳ (ACTL: American College of Trial Lawyers), một tổ chức công nghiệp phi đảng phái nổi tiếng, hôm thứ Ba đã lên tiếng phản đối các cuộc tấn công chưa từng có của cựu Tổng thống Donald Trump đối với các thẩm phán, nhân viên tòa án và thậm chí cả thành viên gia đình của những người giải quyết vô số vụ án hình sự và dân sự của ông, viết trong một tuyên bố rằng những cuộc tấn công như vậy là “nguy hiểm” và đe dọa nền tảng pháp quyền của xã hội mà Trump tuyên bố sẽ thúc đẩy.

Bản văn ACTL viết: “Học viện ACTL, hành động thông qua Hội đồng Quản trị và Ủy ban Điều hành, lên án những tuyên bố cay độc gần đây của cựu Tổng thống Donald Trump tấn công tính cách, tính liêm chính và sự tỉnh táo của các thẩm phán và công tố viên xử lý các vụ án chống lại ông, với những cáo buộc rằng họ 'bệnh hoạn', 'loạn trí', 'xấu xa', 'tham nhũng' và 'quanh co'.” Những cuộc tấn công như thế này rất nguy hiểm vì chúng có nguy cơ kích động bạo lực đối với các thẩm phán, công tố viên và gia đình họ. Chúng cũng làm xói mòn niềm tin của công chúng vào nền pháp quyền và đe dọa sự độc lập của cơ quan tư pháp vì chúng rất đáng sợ.”

⚪ ---- Tước bằng hành nghề ở California đối với một luật sư MAGA: John Eastman, luật sư một thời của cựu Tổng thống Donald Trump, không thể hành nghề luật nữa ở California sau khi có phán quyết của thẩm phán đề nghị tước quyền hành nghề, theo hồ sơ và báo cáo của tiểu bang.

.

Một thông báo màu đỏ đậm trên State Bar of California cảnh báo người xem rằng John Eastman là "Không đủ điều kiện để hành nghề luật", theo trang tin Democracy Docket là một trong những trang đầu tiên đưa tin hôm thứ Ba.

Bản cập nhật trạng thái đi kèm với một cảnh báo mạnh mẽ dành cho người tiêu dùng, những khách hàng tiềm năng rằng Eastman đã bị tury tố trọng tội ở Georgia, nơi Biện Lý Quận Fulton Fani Wills đã cáo buộc luật sư, Trump và hơn chục người khác về tội gian lận bầu cử.

⚪ ---- Đảng Dân chủ lo ngại rằng cuộc chiến của Israel ở Gaza sẽ làm mất phiếu của Tổng thống Biden và các ứng cử viên Dân Chủ. Biden đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Đảng Dân chủ về điều kiện ngày càng tồi tệ ở Gaza, tỷ lệ tử vong ngày càng tăng và khả năng Israel sẽ xâm chiếm thành phố Rafah phía nam, nơi có hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn. Thêm vào những vấn đề đó, người Mỹ ngày càng không tán thành các hành động của Israel.

Điều này đã tạo ra một cơn đau đầu chính trị đối với các đảng viên Đảng Dân chủ đang thúc đẩy đảng đoàn kết đằng sau Biden và dẫn đến lo ngại vấn đề này có thể trở thành vấn đề lớn nhất vào tháng 11. Một thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện nói với The Hill: “Biden càng sớm có thể tách khỏi [Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu] một cách nghiêm túc thì Biden sẽ càng có lợi về mặt chính trị. Tôi lo sợ DNC ở Chicago sẽ trông như thế nào,” đề cập đến đại hội bốn năm một lần của Đảng Dân chủ vào cuối tháng 8.

Phẫn nộ đối với Biden về cách Biden hỗ trợ Israel vô điều kiện trong khi Israel tàn sát dân Palestine đã được thể hiện rõ qua các cuộc biểu tình theo sau ông trên khắp đất nước và thông qua các cuộc tẩy chay có tổ chức đối với ông tại thùng phiếu. Tuần trước, Biden đã bị gián đoạn trong hai điểm dừng vận động tranh cử: một ở Raleigh, N.C. và một ở thành phố New York, khi ông cùng với cựu Tổng thống Obama và Clinton tham dự một sự kiện của các nhà tài trợ lớn.

⚪ ---- Thaer Ahmad, một bác sĩ người Mỹ gốc Palestine, cho biết ông đã rời khỏi cuộc họp tại Nhà Trắng vào tối thứ Ba về cách Tổng thống Biden xử lý cuộc chiến ở Gaza. Ahmad, một bác sĩ y khoa cấp cứu từng làm việc ở Gaza vào tháng 1, cho biết ông đã đến dự một cuộc họp các bên liên quan tại Bạch Ốc, nơi được tổ chức thay cho lễ kỷ niệm tháng Ramadan. Ông nói thêm, những người tham dự nhấn mạnh rằng không nên có bất kỳ đồ ăn nào trong cuộc họp.

Ông nói với người dẫn chương trình CNN Kaitlan Collins: “Thật vô nghĩa khi chúng tôi vừa bẻ bánh vừa nói về nạn đói đang diễn ra ở Gaza. Chúng tôi đã có mặt và tổng thống, phó tổng thống, cố vấn an ninh quốc gia đều có mặt trong phòng, và có những bình luận rất ngắn gọn của tổng thống nói rằng ông ấy muốn nghe ý kiến của chúng tôi và ông ấy muốn lắng nghe chúng tôi.”

Ahmad cho biết anh phát biểu đầu tiên trong cuộc họp và sau đó bước ra ngoài. Anh ta nói với Collins rằng anh là người Palestine duy nhất có mặt trong phòng vào tối thứ Ba: “Trái tim chúng tôi tan vỡ vì những gì đã diễn ra trong sáu tháng qua, và những lời lẽ khoa trương từ chính quyền Biden, từ Bạch Ốc, khiến rất nhiều người thất vọng, đặc biệt là những người đang Người Mỹ gốc Palestine, người Mỹ theo đạo Hồi, người Mỹ gốc Ả Rập. Tôi đã có thể chia sẻ điều đó với tổng thống và cho ông ấy biết rằng vì tôn trọng cộng đồng của tôi, vì tôn trọng tất cả những người đã phải chịu đựng và đã thiệt mạng trong quá trình này, tôi cần phải bước ra khỏi cuộc họp. Và tôi muốn bước ra ngoài với những người ra quyết định và cho họ biết cảm giác của ai đó khi nói điều gì đó rồi rời xa họ và không nghe thấy họ nói gì, không nghe thấy phản hồi của họ."

Khi được hỏi phản ứng của Biden về việc anh ấy bỏ đi, bác sĩ trả lời: “Biden thực sự đã nói rằng Biden hiểu và tôi đã bỏ đi.”

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư, phần lớn người Mỹ ủng hộ quyết định gần đây của Tòa án Tối cao về việc giữ nguyên Tổng thống Donald Trump trong lá phiếu, nhưng phần lớn họ không tin rằng Trump nên được miễn truy tố. Cuộc thăm dò của Trường Luật Marquette Law School cho thấy 56% ủng hộ quyết định của tòa án tối cao vào tháng trước về việc giữ tên Trump trong lá phiếu tổng thống ở Colorado bất chấp những tuyên bố rằng Trump đã vi phạm “lệnh cấm nổi dậy” trong Tu chính án thứ 14 với hành vi của Trump xúi giục trước cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Gần 4 trong 10 người cho biết họ phản đối quyết định này.

Nhưng 62% số người được hỏi phản đối việc trao quyền miễn tố cho “cựu tổng thống”, so với 20% ủng hộ ý tưởng đó. Cuộc thăm dò diễn ra khi các thẩm phán chuẩn bị nghe các cuộc tranh luận trong tháng này trong một cuộc tranh chấp về việc liệu Trump có thể yêu cầu quyền miễn tố khỏi vụ kiện lật ngược bầu cử của Công tố đặc biệt Jack Smith hay không.

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới của Wall Street Journal, công bố hôm thứ Tư, cựu Tổng thống Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở sáu trong số bảy bang chiến trường gần nhất. Trump đang dẫn đầu về nhiều điểm ở mỗi chiến trường ngoại trừ Wisconsin, nơi Biden dẫn trước ba người trong cuộc đua ba bên với Robert F. Kennedy, Jr. độc lập, theo cuộc khảo sát.

Để giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử, Biden sẽ cần giữ lại “bức tường xanh” gồm các tiểu bang – Wisconsin, Michigan và Pennsylvania – mà Biden đã lật đổ vào năm 2020. Trump dẫn trước hai điểm ở Michigan và ba điểm ở Pennsylvania, mặc dù mỗi tiểu bang có khoảng cách 2 điểm, một khối đông những cử tri chưa quyết định.

Theo cuộc thăm dò, Biden cũng đã thắng Georgia, Nevada và Arizona trong cuộc bầu cử vừa qua, tất cả đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của Trump. Trump dẫn đầu ở Georgia 3 điểm, ở Nevada 4 điểm và dẫn đầu 5 điểm ở Arizona.

Các ứng cử viên bên thứ ba và độc lập có thể là chủ chốt cho một trong hai ứng cử viên, với việc nhóm này chiếm khoảng 15% số phiếu bầu trong cuộc thăm dò ở tất cả các tiểu bang. Kennedy đã thu hút được sự ủng hộ từ cả Biden và Trump, và các đảng viên Đảng Dân chủ đã tăng gấp đôi nỗ lực kêu gọi cử tri tránh xa ông trong những tuần gần đây.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã dùng lời mạnh nhất trước giờ đối với cách Thẩm phán Aileen Cannon xử lý vụ truy tố Trump vì giấu tài liệu mật, theo hồ sơ tòa án nộp vào tối thứ Ba rằng thẩm phán đã ra lệnh họp giao ban dựa trên sự hiểu biết “thiếu sót cơ bản” về vụ án “không có cơ sở pháp luật hoặc thực tế.”

Công tố Smith đã chỉ trích gay gắt yêu cầu của Cannon về hướng dẫn của bồi thẩm đoàn bao gồm tuyên bố của Trump rằng Trump có thẩm quyền rộng rãi để lấy các tài liệu mật của chính phủ và cho biết họ sẽ yêu cầu tòa kháng án xem xét lại nếu bà chấp nhận lập luận của cựu tổng thống về quyền lưu giữ hồ sơ của ông.

Trong một lệnh bất thường vào tháng trước, Thẩm phán Cannon đã yêu cầu các luật sư trong vụ trộm và giấu tài liệu mật nộp bản tóm tắt về các hướng dẫn tiềm năng của bồi thẩm đoàn xác định các điều khoản của Đạo luật gián điệp, theo đó Trump bị truy tố tội xử lý sai 32 hồ sơ mật. Cụ thể, Cannon đã yêu cầu Công tố đặc biệt và luật sư bào chữa viết hai phiên bản đề xuất hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn.

Kịch bản đầu tiên sẽ hướng dẫn bồi thẩm đoàn đánh giá xem liệu mỗi hồ sơ mà Trump bị cáo buộc lưu giữ có thuộc loại “cá nhân” hay “tổng thống” như được quy định trong Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, một đạo luật hậu Watergate chi phối cách thức của White hay không. Hồ sơ nội bộ thuộc về chính phủ sẽ được xử lý khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Phiên bản thứ hai mà Cannon yêu cầu giả định rằng với tư cách là tổng thống, Trump có toàn quyền lấy hồ sơ mà ông ấy muốn từ Bạch Ốc, điều này sẽ khiến các công tố viên gần như không thể kết tội. Nếu Cannon đưa ra kiểu hướng dẫn này, nhóm của Smith cho biết, “Chính phủ phải được tạo cơ hội để xem xét kháng án nhanh chóng”.

“Cả hai kịch bản đều dựa trên một tiền đề pháp lý không được nêu rõ và về cơ bản là thiếu sót - cụ thể là Đạo luật Hồ sơ Tổng thống và đặc biệt là sự phân biệt giữa hồ sơ 'cá nhân' và 'Tổng thống', xác định liệu một cựu Tổng thống có được 'ủy quyền' hay không, theo Đạo luật Gián điệp, sở hữu các tài liệu mật cao và cất giữ chúng ở một cơ sở không an toàn,” theo nhóm công tố viên đặc biệt viết. Các công tố viên cho biết, nếu được phép trình bày trước bồi thẩm đoàn, “tiền đề đó sẽ làm sai lệch phiên tòa”.

⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC hôm thứ Ba đã ra mắt trang web BidenBloodbath.com nhằm mục đích làm mất uy tín các chính sách biên giới của Tổng thống Joe Biden. Trang này cung cấp dòng thời gian về “cuộc khủng hoảng biên giới”, hiển thị các tuyên bố và hành động mà Biden thực hiện bắt đầu từ tháng 1/2020 được cho là “nguyên nhân sâu xa” dẫn đến những thất bại trong chính sách di cư trong thời kỳ ông nắm quyền. Với thông điệp nêu rõ rằng thay vì bảo vệ công dân Hoa Kỳ, Biden "đang ưu tiên những người nhập cư bất hợp pháp" hơn những người có quốc tịch và "tiếp tay cho một cuộc xâm lược" đất nước Bắc Mỹ, việc ra mắt trang này diễn ra sau khi Michael Whatley và Lara Trump được bầu làm lãnh đạo RNC thay thế Ronna McDaniel.

Người phát ngôn của chiến dịch Biden-Harris, James Singer nói với báo Axios rằng "thay vì thực sự hành động ở biên giới, đảng Cộng hòa của Trump và MAGA muốn thành lập các trang web và dựa vào luận điệu bạo lực, nguy hiểm của Trump." Thực tế, các dự luật biên giới đã thông qua ở Thượng Viện đưa tới Hạ Viện đều bị Cộng Hòa ngăn chận vì cho rằng nếu thông qua dự luật biên giời sẽ làm tăng điểm Biden và làm mất điểm Trump.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa trong cuộc biểu tình ở Green Bay, Wisconsin, sẽ áp thuế đối với xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất ở Mexico. Trump tuyên bố rằng nếu Trung Quốc cố gắng bán xe điện ở Mỹ, ông sẽ áp đặt "mức thuế quá cao, họ sẽ không thể thực hiện được". Trump tiếp tục vu khống Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho ý tưởng này, vì Biden “nhận rất nhiều tiền từ Trung Quốc, ông ấy là ứng cử viên người Mãn Châu”.

Ông tuyên bố sẽ chấm dứt các ưu đã sử dụng xe điện của Biden, rằng khi trở lại Bạch Ốc, hành động ban đầu của ông sẽ là bãi bỏ quy định về xe điện do chính quyền Biden thực hiện. Trump nhấn mạnh trong cuộc vận động tranh cử của ông ở Michigan: "Tôi muốn mọi người mua xe điện... nhưng tôi muốn họ có thể mua mọi phương tiện giao thông khác. Tôi muốn các bạn sử dụng xăng nhiều vì chúng ta có nhiều xăng hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới."

⚪ ---- Donald Trump đã kiện hai người đồng sáng lập Tập đoàn Trump Media & Technology Group Corp. mới niêm yết của ông, cho rằng họ thành lập công ty không đúng cách và không nên nhận bất kỳ cổ phiếu nào trong đó. Trong cuộc tranh chấp pháp lý mới nhất về việc ai sẽ nhận được bao nhiêu cổ phiếu "meme" (do mạng xã hội thổi phồng) nóng hổi nhưng đang thất bại, Trump cáo buộc rằng Andy Litinsky và Wes Moss đã vi phạm thỏa thuận về việc thiết lập và không xứng đáng với 8,6% cổ phần của họ, hiện trị giá 606 triệu USD.

Vụ kiện được đệ trình vào ngày 24 tháng 3 tại tòa án tiểu bang Florida và chưa được báo cáo trước đó, được đưa ra sau khi cặp đôi này đệ đơn kiện cựu tổng thống tại Tòa án Delaware Chancery về số cổ phần đã hứa của họ trong công ty truyền thông xã hội. Cuộc chiến pháp lý đang diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của Trump Media biến động mạnh, bắt đầu giao dịch vào tuần trước sau khi sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, được gọi là SPAC.

Cổ phiếu này đã giảm 21% vào thứ Hai sau khi Trump Media tiết lộ trong một báo cáo chứng khoán lỗ 58 triệu USD và doanh thu tương đối nhỏ cho năm 2023, đồng thời nhắc lại cảnh báo rằng họ cần tiền từ thỏa thuận SPAC để tiếp tục hoạt động. Trong vụ kiện riêng của mình, cả hai tố cáo Trump gian lận, đang lên kế hoạch tìm kiếm thêm hàng triệu cổ phiếu, làm loãng cổ phần của họ.

⚪ ---- Cuồng nhiệt mê Trump tới nỗi hăm dọa giết người. Một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội đe dọa khủng bố đối với Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Letitia James và Thẩm phán Arthur Engoron về số tiền mà Donald Trump đã được lệnh phải trả do một vụ lừa đảo. Báo Buffalo News đưa tin Tyler Vogel, 26 tuổi, đang phải đối mặt với hai tội đe dọa khủng bố và hai tội quấy rối nghiêm trọng cấp độ hai. Y bị Văn phòng Biện lý Quận Erie truy tố vào ngày 25 tháng 3.

Vogel bị cáo buộc gửi tin nhắn cho Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang và thẩm phán vào khoảng 22h23 ngày 24/3. Tự nhận mình là "Brian Crandel", tin nhắn văn bản của Vogel được cho là bao gồm địa chỉ nhà của người nhận. Một tin nhắn gửi cho James nói: “Tôi muốn gửi cho bà Letitia James một lời cảnh báo rất công bằng rằng bà không được đánh cắp vĩnh viễn tài sản (sic) của Donald Trump hoặc tài sản của Trump. Thêm nữa, tôi cấm bà bỏ tù Donald Trump.”

Y đe dọa sẽ "đuổi theo bà bằng vũ lực chết người" vì y sở hữu "cả một bức tường treo đầy vũ khí chết người". Y được cho là đã viết: “Hãy nhớ lời tôi, tôi sẽ giết bà nếu bà dám đánh cắp vĩnh viễn tài sản (sic) của Donald Trump hoặc tài sản của Trump”.

Nghi phạm đang bị giam giữ mà không được tại ngoại tại Trung tâm giam giữ quận Erie. Văn phòng Biện lý quận cho biết Vogel phải đối mặt với án tù 7 năm nếu bị kết tội.

⚪ ---- John Kasich (cựu Thống đốc Cộng hòa tiểu bang Ohio) cho biết các bản cáo trạng của Trump hôm thứ Ba, cùng vô số rắc rối pháp lý, có nghĩa là “không có cách nào” Trump có thể quay lại Bạch Ốc trong cả triệu năm nữa. Kasich cho biết nếu vụ Manhattan (do Biện lý Bragg truy tố Trump về tiền bịt miệng nữ nhơn) đứng riêng lẻ, các cử tri Đảng Cộng hòa “có thể chấp nhận” bản cáo trạng của Trump, nhưng kết hợp với cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn Georgia đang diễn ra về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của Trump và cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc xử lý các tài liệu mật của ông, “đó là quá nhiều nước để Trump chìm xuồng."

Đại bồi thẩm đoàn Georgia đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 tại tiểu bang này vào tháng 2. Đại bồi thẩm đoàn đề nghị truy tố nhiều người, trong đó bao gồm cả Trump.

Bộ Tư pháp cùng với một công tố viên đặc biệt độc lập (Jack Smith) đang điều tra cách Trump xử lý các tài liệu mật tại dinh thự riêng Mar-a-Lago của Trump ở Palm Beach, Florida. Tờ Washington Post đưa tin hôm Chủ nhật rằng Bộ đã tìm thấy bằng chứng mới về khả năng Trump cản trở cuộc điều tra.

Kasich cho biết, mặc dù những cuộc chiến tại tòa án đó có thể không dẫn đến hậu quả pháp lý cho Trump, nhưng về mặt bầu cử, Trump đã thua. Kasich nói: “Trump giống như bậc thầy [ảo thuật] trốn thoát và chúng ta chỉ cần chờ xem. Nhưng đây là những gì tôi biết. Không đời nào Trump lại trở thành tổng thống được.”

Kasich nói thêm rằng “không có cách nào trong một triệu năm nữa” mà những người độc lập và “đảng Cộng hòa truyền thống” sẽ bỏ phiếu cho Trump với rất nhiều thách thức pháp lý đang rình rập Trump. Và trong số những người ủng hộ Trump, họ có thể “kiệt sức” vì những rắc rối pháp lý liên tục của Trump, Kasich nói.

Kasich nói: “Tôi nghĩ sự kiệt sức giống như nước trong một chiếc thuyền. Nó bắt đầu tràn thuyền và bắt đầu chìm (Trump). Chỉ có những người mệt mỏi thôi. Họ chỉ muốn điều này biến mất.” Kasich tiếp tục, chỉ ra sự thất bại của Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 và màn trình diễn đáng thất vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. “Mọi người giống như ‘Tôi chán nản tất cả những thứ này.’ Và thế là những người độc lập đó bước ra, nhiều người trong số họ là đảng viên Đảng Cộng hòa, và họ đã mang lại chiến thắng lớn cho Đảng Dân chủ.”

⚪ ---- Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo Đài Loan vào sáng sớm thứ Tư, làm sập hơn 100 tòa bulding ở một thành phố phía đông và tạo ra một cơn sóng thần dạt vào bờ biển các hòn đảo phía nam Nhật Bản. Đây là trận động đất mạnh nhất trên đảo trong 25 năm. Đài Loan cho biết cường độ là 7,2 trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đưa ra con số là 7,4. Nó xảy ra lúc 7:58 sáng, cách thành phố Hoa Liên (Hualien) phía đông Đài Loan khoảng 11 dặm về phía nam-tây nam và ở độ sâu khoảng 21 dặm. Người ta có thể cảm nhận được trận động đất ở thủ đô Đài Bắc và các dư chấn tiếp tục kéo dài khoảng một giờ.Cứu hộ quốc gia Đài Loan cho biết 9 người đã chết trong trận động đất. AP đưa tin có 934 người khác bị thương. Có 6 người khác bị mắc kẹt trong một mỏ than, nơi một cuộc giải cứu đang được tiến hành. Tờ United Daily News địa phương đưa tin 3 người đi bộ đường dài đã chết do lở đá ở Công viên Quốc gia Taroko gần tâm chấn ngoài khơi. Tài xế xe van tử vong tại chỗ khi bị đá đè trúng xe.Sở Khí tượng Nhật Bản cho biết một đợt sóng thần cao khoảng 1 foot được phát hiện ở bờ biển đảo Yonaguni khoảng 15 phút sau khi trận động đất xảy ra. Sóng nhỏ hơn được đo ở đảo Ishigaki và Miyako. Nhật Bản cử máy bay quân sự đến thu thập thông tin về tác động xung quanh khu vực Okinawa.Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo sóng thần, cảnh báo người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh phải di chuyển lên vùng đất cao hơn hoặc di chuyển vào đất liền ngay lập tức. Không có sóng thần lớn nào được báo cáo khoảng ba giờ sau trận động đất.Truyền hình chiếu cảnh các tòa nhà ở Hoa Liên bị rung chuyển khỏi nền móng. Một tòa nhà năm tầng có vẻ bị hư hại nặng nề, tầng một bị sập và phần còn lại nghiêng một góc 45 độ. Tại Đài Bắc, gạch rơi từ các tòa nhà cũ và một số khu phức hợp văn phòng mới hơn, trong khi các mảnh vụn rơi xuống từ một số công trường xây dựng. Các trường học di tản học sinh đến sân thể thao, trang bị cho học sinh mũ bảo hiểm màu vàng.VIỆT NAM: Bộ Ngoại Giao VN cho biết, các công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại +886 933262836 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư cho biết quân đội Pháp có thể vào Ukraine trong tháng 4/2024. Zakharova nói trong họp báo: “Có tin mới về việc Paris đang chuẩn bị gửi một đội quân đến Ukraine. Bộ chỉ huy Quân đoàn nước ngoài của Pháp vào đầu tháng 3 đã phê chuẩn việc thành lập một nhóm tiểu đoàn-chiến thuật khoảng 1.500 người,” dự kiến sẽ sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn vào tháng 4 để can thiệp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không thể loại trừ khả năng điều quân phương Tây tới Ukraine trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng "mọi phương án" giúp Kiev "đều có thể thực hiện được".⚪ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng NATO phải đưa ra một khuôn khổ đầy đủ và được hỗ trợ tốt cho chính họ và Ukraine để "gửi thông điệp tới Nga" rằng Nga "không thể thắng trong cuộc chiến." Nói trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels, Stoltenberg nhấn mạnh rằng Nga đang nhận "một lượng đáng kể" vũ khí từ Bắc Hàn và Iran, đó là lý do NATO phải trang bị cho Ukraine những phương pháp thích hợp để đáp trả. Ông nói các bộ trưởng sẽ bàn về "cam kết tài chính nhiều năm" nhằm hỗ trợ ổn định cho Ukraine. Hơn nữa, Stoltenberg nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO, mô tả đó là "vấn đề khi nào chứ không phải nếu."⚪ ---- Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares Bueno hôm thứ Tư cho biết đất nước của ông có ý định công nhận Nhà nước Palestine và từ đó cho phép nước này trở thành thành viên của Liên hợp quốc (LHQ). Albares Bueno nói như thế với các phóng viên trước cuộc họp kéo dài hai ngày với những người đồng cấp từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) phát động một chiến dịch khác để trở thành thành viên chính thức của LHQ. Hiện tại, nó được công nhận là trạng thái quan sát viên.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Tư nói 32.975 người Palestine đã chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas, và 75.577 người đã bị thương trong khu vực này. Trong 24 giờ qua, có 59 người đã chết và 83 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã thả hàng viện trợ nhân đạo vào phần phía bắc của Dải Gaza hôm thứ Ba. Khoản viện trợ bao gồm hơn 50.680 bữa ăn tương đương của Hoa Kỳ và được thả xuống bởi 4 phi cơ vận tải C-130 của Không quân Hoa Kỳ và nhân viên Quân đội Hoa Kỳ chuyên vận chuyển vật tư trên không. CENTCOM đánh giá rằng việc chuyển giao không gây tổn hại dân sự hoặc thiệt hại cơ sở hạ tầng.“Những đợt thả dù viện trợ này là một phần trong nỗ lực bền vững và chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch cho những lần giao hàng trên không tiếp theo”, theo CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter.⚪ ---- Người đàn ông bị bắt và bị truy tố vì lái và đâm một chiếc xe SUV vào cổng văn phòng FBI ở Atlanta hôm thứ Hai đã được xác định là Ervin Lee Bolling, một cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ đến từ Nam Carolina. Bolling nhập ngũ vào năm 1998 và từng là kỹ thuật viên sonar tàu ngầm trước khi nghỉ hưu khỏi Hải quân vào năm 2017. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc liên bang về tội phá hủy tài sản của chính phủ và dự kiến sẽ có các cáo buộc của tiểu bang. FBI chưa bình luận về bất kỳ động cơ bị nghi ngờ nào.Bolling, 48 tuổi, đã kết hôn và có ba cô con gái và làm nghề môi giới bảo hiểm, theo báo Atlanta Journal-Constitution. Tờ báo đưa tin Bolling không có tiền án tiền sự, ngoại trừ một số giấy phạt vì chạy quá tốc độ. Trên trang Facebook của mình, Bolling đã chia sẻ những video chỉ trích Tổng thống Biden. Bolling đã lái một xe, lao vào cổng văn phòng FBI ở Atlanta hôm thứ Hai. Y bị bắt sau khi ra khỏi xe, và được đưa đến bệnh viện để đánh giá.⚪ ---- Thành phố Kyle, Texas muốn có càng nhiều người mang tên gọi là Kyle đến thăm càng tốt trong "Sự tập hợp của những người tên Kyle" năm nay. Thành phố thuộc khu vực Austin đang đặt mục tiêu đánh bại Kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng người có cùng tên tụ tập đông nhất. Kỷ lục hiện tại được thiết lập vào tháng 7/2017, khi 2.325 người có tên Ivan tập trung tại Kupres, Bosnia và Herzegovina.Cuộc tụ họp Kyle sẽ được tổ chức vào ngày 18/5/2024 như một phần của Hội chợ Kyle hàng năm tại Công viên Hồ Kyle. Các nhà tổ chức cho biết việc vào cửa sẽ miễn phí nhưng những người tham gia sự kiện kỷ lục Kyles phải có giấy căn cước chứng minh tên là Kyle, theo tờ San Antonio Express-News đưa tin.Một trang về sự kiện cho biết: “Các tên phiên bản của 'Kyle' như Kyler, Kiel hoặc Kylee không được chấp nhận. Họ và tên đệm cũng sẽ không được chấp nhận." Năm ngoái, 1.490 người tên Kyle đã xuất hiện. Hầu hết họ đến từ Texas nhưng có Kyles đến từ 49 tiểu bang và Canada, theo Express-News.⚪ ---- Cúm gà lây sang người: trường hợp thứ nhì. Liên bang đang hạ thấp nguy cơ sức khỏe cộng đồng sau khi trường hợp thứ hai ở người mắc bệnh cúm gia cầm “có độc lực cao” ở Hoa Kỳ được xác nhận tại Texas hôm thứ Hai. Bộ Y tế Tiểu bang Texas cho biết người đàn ông bị nhiễm bệnh đã bị phơi nhiễm khi làm công nhân chăn nuôi bò sữa. Các quan chức y tế tiểu bang cho biết người này có các triệu chứng nhẹ nhưng đã được điều trị.Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết: “Sự lây nhiễm này không làm thay đổi đánh giá rủi ro sức khỏe con người về cúm gia cầm H5N1 đối với công chúng Hoa Kỳ, điều mà CDC cho là thấp”.CDC nói thêm rằng những người “tiếp xúc gần hoặc kéo dài, không được bảo vệ với chim hoặc động vật khác bị nhiễm bệnh (bao gồm cả vật nuôi) hoặc trong môi trường bị ô nhiễm bởi chim hoặc động vật khác bị nhiễm bệnh” có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.USDA đã xác nhận đàn bò sữa bị nhiễm trùng ở 5 tiểu bang – Texas, Kansas, Michigan, New Mexico – với kết quả ở Idaho “được cho là” dương tính. Theo CDC, việc di chuyển gia súc qua các tuyến tiểu bang, đặc biệt là từ Texas, đã gây ra sự lây lan. Các tiểu bang như Nebraska đã ban hành các hạn chế tạm thời đối với việc nhập cảng gia súc vì cúm gia cầm.⚪ ---- Hãng thông tấn trung ương chính thức của Bắc Hàn cho biết Bắc Hàn đã bắn thử thành công một loại hỏa tiễn tầm trung và tầm xa mới mang đầu đạn siêu thanh vào hôm thứ Ba. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã tham dự vụ phóng thử hỏa tiễn chạy bằng nhiên liệu rắn ở ngoại ô Bình Nhưỡng, theo báo cáo hôm thứ Tư cho biết.Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói, Bắc Hàn hôm thứ Ba đã phóng 1 hỏa tiễn đạn đạo về phía Biển Nhật Bản và đạn rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Quân đội Nam Hàn cho biết vật thể này có thể là vũ khí siêu thanh.Bắc Hàn hồi tháng 1 cho biết họ đã thử nghiệm một hỏa tiễn tầm trung đến tầm xa mang đầu đạn siêu thanh và hai tháng sau cho biết họ đã thử thành công động cơ nhiên liệu rắn cho hỏa tiễn siêu thanh tầm trung đến tầm xa.⚪ ---- Thổ Nhĩ Kỳ: Ít nhất 29 người chết trong vụ hỏa hoạn tại hộp đêm ở Istanbul đang được sửa chữa. Các nhà điều tra đang làm việc để xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại hộp đêm Masquerade, nằm ở tầng hầm của một tòa nhà chung cư 16 tầng ở khu Gayrettepe của Istanbul.Thị trưởng Ekrem Imamoglu cho biết câu lạc bộ đang được sửa chữa mà không có giấy tờ thích hợp.Imamoglu cho biết: “Không có đơn xin sửa chữa hay xây dựng nào liên quan đến nơi này vì nó cách mặt đất hai tầng”. Thống đốc khu vực Istanbul Davut Gul cho biết nạn nhân của vụ hỏa hoạn được cho là các công nhân xây dựng đang tiến hành sửa chữa hộp đêm.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy việc cắt giảm sodium là rất quan trọng để điều trị bệnh tim, nhưng hầu hết bệnh nhân tim không thể hạn chế lượng muối ăn vào. Các nhà nghiên cứu cho biết trung bình, những người mắc bệnh tim tiêu thụ nhiều hơn gấp đôi lượng muối được khuyến nghị hàng ngày.Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng sodium rất cần thiết cho sức khỏe con người, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng huyết áp, làm tổn thương mạch máu và buộc tim làm việc nhiều hơn. Quá nhiều muối cũng khiến cơ thể giữ nước, có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng như suy tim.⚪ ---- Quận Cam: Các bác sĩ ở Quận Cam đang hy vọng một thiết bị mang tính đột phá mới có thể thay đổi phương pháp điều trị ung thư. Thiết bị này được cho là có thể tiêu diệt các tế bào khối u bằng năng lượng âm thanh xung, một công nghệ mà các chuyên gia cho rằng có thể là thần y trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. Chỉ có tám thiết bị trên thế giới và một trong số đó là ở Bệnh viện Providence Mission ở Mission Viejo.Khi Michael Farris, ông bố 3 con, tròn 50 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời. Sau khi tổ chức sinh nhật ở Mammoth với người bạn đời của mình, Stefanie, Farris quyết định lên lịch khám định kỳ. Farris nói: “Tôi là một tay đua xe đạp và người đi đường năng động. Tôi đạp xe ít nhất một trăm dặm một tuần, ba đến bốn ngày một tuần. Vì vậy, tôi sẽ bước sang tuổi 50 vào cuối năm 2022. Tháng 1 năm 2023, đã đến lúc lên lịch nội soi cho tuổi 50 của tôi.”Kết quả quét cho thấy các khối u đã chiếm hơn 90% lá gan của Farris. Farris được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4. Farris nói về chẩn đoán của mình: “Vì vậy, điều đó giáng xuống tôi như một tấn gạch và gia đình tôi. Tôi có ba đứa con trai, từ 16 đến 21 tuổi. Vâng, đã phải trải qua rất nhiều điều."Tiến sĩ Ahmad Abbass, giám đốc phẫu thuật gan mật tại Bệnh viện Providence Mission và một trong những chuyên gia của Farris cho biết họ đang phát hiện ung thư di căn ở những bệnh nhân trẻ tuổi từ 30 đến 40 và việc sàng lọc thường không bắt đầu cho đến 45 tuổi. Abbass cho biết: “Trong trường hợp của anh ấy (Farris), anh ấy có nhiều vùng gan khiến việc phẫu thuật thực sự không khả thi”.Hóa trị đã giúp ngăn chặn bất kỳ khối u mới nào hình thành, nhưng chỉ vài tuần trước, Farris đã được điều trị bằng hệ thống HistoSonics Edison, một thiết bị mới về cơ bản có tác dụng tiêu diệt các tế bào khối u. Vì anh ấy còn trẻ và các bác sĩ không thể phẫu thuật nên họ nghĩ Farris có thể là ứng cử viên sáng giá cho công nghệ mới này.Tiến sĩ Kevin Burns, Trưởng khoa X quang can thiệp tại Bệnh viện Providence Mission, cho biết: “Bạn có thể nghĩ về nó tương tự như tán sỏi trên sỏi thận hoặc thứ gì đó tương tự”. Anh ấy cũng thực hiện thủ thuật cho Farris. Chiếc máy tại Viện Ung thư Leonard của bệnh viện chỉ là một trong 8 chiếc trên thế giới. Farris là một trong những bệnh nhân đầu tiên được điều trị một trong những khối u của mình. Các bác sĩ hy vọng khối u đó sẽ co lại và họ cũng hy vọng công nghệ này sẽ giúp điều trị nhiều khối u khác.⚪ ---- Quận Cam: một chiếc xe hơi đã tông chết một người lái xe đang cố gắng sửa chiếc xe bị hỏng của họ vào sáng sớm thứ Hai trên xa lộ 91 ở Quận Cam. Tai nạn xảy ra ngay sau nửa đêm khi xe của nạn nhân dừng lại ở lề đường hướng Tây của xa lộ nối Green River Drive và Xa lộ 241. Nạn nhân chưa chưa được phổ biến danh tính dường như đang cố sửa xe của họ và bị tông khi một người lái xe khác mất kiểm soát, nên xe lái tông vào người đang sửa xe vệ đường.⚪ ---- California: Thống đốc Gavin Newsom đã công bố phần thưởng trị giá 50.000 đô la cho thông tin có thể giúp giải quyết hai vụ án giết người bí ẩn ở Quận Cam, bao gồm vụ đâm chết một cựu giáo viên trường trung học Corona Del Mar vào năm 1993 và vụ bắn chết một cô gái tuổi teen vào năm 2019 .Phần thưởng được công bố hôm thứ Sáu sẽ được trao cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ và kết án những kẻ giết người đã cướp đi mạng sống của nhà giáo Alan Schwalbe, 61 tuổi và cô Victoria Barrios, 18 tuổi.Vào năm 2022, các nhà điều tra của Sở Cảnh sát trưởng Quận Cam đã tiếp tục nỗ lực truy tìm kẻ giết Schwalbe gần 30 năm sau khi anh ta bị đâm chết tại nhà riêng ở biên giới Costa Mesa và Newport Beach. Schwalbe bị giết tại nhà riêng ở khu 300 đường 22 Sreett ở Costa Mesa chưa hợp nhất vào ngày 11 tháng 8 năm 1993. Cảnh sát phát hiện Schwalbe bị đâm chết tại nhà riêng. Ai biết thông tin xin gọi số 714-647-7055 hoặc coldcase@ocsheriff.gov .Cảnh sát Santa Ana cũng hy vọng tiền thưởng 50.000 USD cũng có thể giúp tìm ra những đầu mối mới về vụ bắn chết cô Barrios chưa được giải quyết, người đã bị giết trong một vụ lái xe và nổ súng ở Santa Ana vào ngày 30 tháng 8/2019. Ai biết tin xin gọi: 714-245-8390.⚪ ---- California: Các quan chức y tế California cho biết một phụ nữ ở Sacramento bị nhiễm độc chì “nghiêm trọng” và qua đời vào tháng 3 sau khi sử dụng thuốc mỡ chữa trị trĩ sản xuất từ Việt Nam. Loại thuốc mỡ này có tên là. Hình ảnh được các quan chức chia sẻ cho thấy nó được đựng trong hộp có nhãn màu xanh lá cây và bản thân thuốc mỡ có màu xanh đậm.Các quan chức cho biết người phụ nữ này đã mua loại thuốc mỡ này trên Facebook và được một người họ hàng đang sống ở Việt Nam gửi về Mỹ. Các quan chức y tế Quận Sacramento cho biết Bộ Y tế Công cộng California đã thử nghiệm một mẫu thuốc mỡ và phát hiện ra rằng nó có 4% chì, được gọi là “lượng nguy hiểm”.Các quan chức y tế cho biết bất kỳ lượng chì nào cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Người dân California được yêu cầu ngừng sử dụng thuốc mỡ bôi trĩ này nếu họ sở hữu nó và không mua thêm bất kỳ loại thuốc nào nữa. Những cư dân đã sử dụng nó nên đến gặp bác sĩ và xét nghiệm chì trong máu. Các quan chức cho biết các thành viên trong gia đình cũng nên được xét nghiệm máu, đặc biệt là trẻ em.Bất kỳ loại thuốc mỡ nào đã mua thuộc loại này đều có thể được cho vào túi nhựa kín và liên lạc để gửi về Bộ Y Tế qua số 510-620-3620 hoặc toxoutbreak@cdph.ca.gov ⚪ ---- Canada: Một cư dân tiểu bang British Columbia đã bị tòa kết án về tội giết một người “dã man” cũng như hành hung và giam giữ 4 người khác tại một ngôi nhà mà sau đó y đốt cháy đã bị kết án tù chung thân, nhưng sẽ đủ điều kiện được tạm tha có quản chế sau 12 năm trong tù.đã nhận tội giết Viên Bùi cũng như tấn công bằng vũ khí đối với các nạn nhân khác và bị kết án tại Tòa án tối cao B.C. vào tháng 2/2024.Tòa án cho biết vào tháng 8/2020, Nguyễn đã vào một ngôi nhà trên khu đất ở Mission, nơi đang hoạt động như một cơ sở trồng cần sa. Nguyen mặc quần áo tối màu và trang bị dao rựa, dao, bình xịt gấu và dây buộc. Hồ sơ tòa viết: “Khi vào trong nhà, bị cáo đã tấn công và giết chết ông Bùi bằng cách dùng dao rựa chặt đứt tay trái và chân phải của ông. Bị cáo còn dùng hung khí và dây kéo để hành hung, giam giữ các nạn nhân khác. Bị cáo đe dọa đâm nạn nhân và buộc họ phải ở trong phòng tắm. Bị cáo cố tình dùng xăng đốt nhà chính. Y bỏ trốn khỏi hiện trường và vứt bỏ bằng chứng trên đường đi, bao gồm dao rựa, dao và bình xịt gấu. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi ngôi nhà chính. Các nạn nhân bị nhốt trong phòng tắm đã trốn thoát khỏi cơ sở bằng cách nhảy ra ngoài cửa sổ tầng hai.”Thi thể của Bùi được tìm thấy trong nhà sau khi lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, cảnh sát cho biết vào thời điểm đó. Thẩm phán lưu ý rằng thời gian tạm tha tối thiểu cho tội giết người cấp độ hai là 10 năm và tối đa là 25 năm. Nguyễn đã 60 tuổi khi bị truy tố vào tháng 10/2020 và y đã bị giam giữ kể từ đó. Theo quyết định, Nguyễn không có tiền án tiền sự bạo lực, được vợ và các con đã trưởng thành ủng hộ và bày tỏ “sự hối hận thực sự”. Những điều đó, cùng với lời nhận tội và vấn đề sức khỏe của Nguyễn, được coi là tình tiết giảm nhẹ.⚪ ---- Arizona: Một thẩm phán Quận Maricopa đã kết án một người đàn ông 35 tuổi phải ngồi tù hơn hai thập niên. Việc tuyên án bắt nguồn từ một vụ nổi giận trên đường vào năm 2020 ở Arizona, nơi bị cáo Frank Martin Lawrence III đã đánh chết một người lái xe khác sau một cuộc tranh cãi trên đường.Nạn nhân, James William Ackerman Jr., đã chết trong cuộc hỗn chiến trong khi bạn gái của anh ta,, cũng bị Lawrence hành hung. Vụ này xảy ra vào đêm 11/1/2020, khi cô Bùi đang chuẩn bị rẽ trái thì Lawrence, người điều khiển chiếc xe bán tải Dodge màu trắng đã “lái vào làn đường của mình khiến cô Bùi bấm còi”.Sau cuộc đối đầu, Lawrence truy đuổi cặp đôi đến căn hộ của họ, cách Phoenix khoảng 20 dặm về phía đông nam, nơi y bạo lực tấnc ông. Lawrence đến gần xe cô Bùi và thò tay vào xe của cô qua cửa sổ đang mở, đánh vào mặt cô Bùi trong khi cô vẫn được thắt dây an toàn bên trong xe. Lawrence sau đó quay lại xe của mình và bắt đầu lái đi.Các công tố viên cho rằng Ackerman đã xuống xe của cặp đôi để chụp hình biển số xe của bị cáo. Thế là Lawrence quay đầu xe, làm cú quay đầu thứ hai, tông vào Ackerman. Kết quả là Ackerman bị đẩy lên vỉa hè, đập đầu xuống đất. Theo hồ sơ, Lawrence đã rời khỏi hiện trường mà không đưa ra sự trợ giúp hay thông báo cho cơ quan chức năng. Ackerman được chở đến bệnh viện và chết ở đây.Lawrence đã nhận tội giết người cấp độ hai vì cái chết của Ackerman và hành hung nghiêm trọng vì đã tấn công cô Bùi. Tòa án sau đó đã ra lệnh cho y phải chấp hành bản án 25 năm trong trại cải huấn tiểu bang.⚪ ---- HỎI 1: Cần cột dây an toàn cho chó cưng khi bạn lái xe?ĐÁP 1: Đang tranh cãi 50/50. Cuộc khảo sát của hãng Bảo hiểm Erie (Erie Insurance) đã chứng minh rằng những người nuôi chó ở Mỹ có bằng lái xe lái xe cùng con chó của họ trong xe sẽ bị chia đôi (50%) về việc liệu họ có nghĩ rằng nên có luật bắt buộc phải cột/nhốt chó khi ở trong xe hay không.Trong cùng một cuộc khảo sát, 50% người nuôi chó có bằng lái xe lái xe cùng chó của họ tin rằng con chó của họ có thể gây ra tai nạn khi ở trong xe với họ. Con chó của chúng ta đang làm chúng ta mất tập trung đến mức nào? Theo một nghiên cứu do Volvo thực hiện vào năm 2019, những người lái xe mang theo chó không được kiềm chế đã bị phân tâm hơn 10% tổng thời gian lái xe.Trong tổng thời gian 30 giờ, những người chủ nuôi chó thả rông đã rời mắt khỏi đường đi trung bình khoảng ba tiếng rưỡi. Trong khi đó, những người chủ nuôi chó bị nhốt chỉ bị phân tâm trong 1,39 giờ, chưa đến một nửa thời gian. Một phần nguyên nhân khiến bạn mất tập trung là vị trí của những chú chó trong xe. Theo khảo sát của Bảo hiểm Erie, phần lớn chó (69%) ngồi ở ghế sau, khi ngồi trên xe. Tuy nhiên, có tới 41% người nuôi chó có bằng lái xe lái xe cùng chó của họ để chó của họ ngồi ở ghế hành khách phía trước.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Các bệnh viện nhức đầu vì Mỹ thiếu 450.000 y tá?ĐÁP 2: Đúng thế. Nursa, một nền tảng toàn quốc để đưa y tá đến bên giường bệnh của mọi bệnh nhân có nhu cầu, hôm nay đã công bố kết quả khảo sát, có các điểm chính như sau:. 98% CFO (Giám đốc Tài chánh Bệnh viện) xem nhân sự y tá là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế của họ. 86% hệ thống y tế có 10% nhân viên y tá trở lên nghỉ việc vào năm 2023 mặc dù. 77% CFO cho biết họ đã tăng mức lương khởi điểm cho y tá ít nhất 20% trong hai năm qua. Số lượng y tá hợp đồng tăng hơn gấp đôi từ năm 2019 đến năm 2023. 93% lãnh đạo y tế không tin rằng các y tá được hệ thống y tế tuyển dụng có giá trị hơn một nhân viên hợp đồng độc lập.. Thiếu hụt ước tính từ 200.000 đến 450.000 y tá ở Hoa Kỳ, thách thức về nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của các nhà điều hành hệ thống y tế.Chi tiết: