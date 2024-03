Anh quốc: Các sinh viên Đại học Leeds đã chiếm giữ một tòa nhà trong khuôn viên trường nhiều giờ đồng hồ để phản đối sự liên quan của trường đại học với Israel.

- Biden: sẽ ủng hộ lệnh cấm TikTok nếu Quốc hội OK

- Hơn 32,2 triệu người đã xem bài diễn văn Thông điệp Liên bang của TT Biden.

- Mike Pompeo gạ ý: sẵn sàng phục vụ trong chính phủ Trump sắp tới

- Trump và Cộng Hòa mời Elon Musk phát biểu tại Hội nghị Cộng hòa vào tháng 7.

- Trump và Thủ tướng Hungary gặp nhau ở Mar-a-Lago. Biden chỉ trích Orban là tên độc tài.

- Thượng viện OK gói dự luật chi tiêu trị giá 460 tỷ USD để tránh đóng cửa chính phủ

- Biden đi vận động, tố Trump đã làm tăng thêm nợ quốc gia kỷ lục

- Thẩm phán Juan Merchan: cho Trump và luật sư biết tên, địa chỉ các bồi thẩm nhưng cấm lộ ra vì giữ an ninh cho họ

- Biden tình cờ bị ghi âm: dọa Thủ tướng Israel là khi chết sẽ bị Chúa Jesus phán xét

- Trump đặt cọc 91,6 triệu đô la để kháng cáo phán quyết phải nộp 83,3 triệu đô la.

- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC trở thành "trong nhà" của Trump

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: kinh tế Mỹ đang vượt trội so với toàn cầu

- Elon Musk “đồng ý” với Biden về thuế tối thiểu 25% đối với người có tài sản trên 100 triệu USD, nhưng sẽ vẫn thâm hụt

- Bill Barr sau khi được Trump bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Tư Pháp đã giúp 1 đại công ty trốn thuế, hủy 1 cuộc điều tra

- Trump đưa con dâu, cô Lara Trump, vào chức đồng Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc, làm nhiều người Cộng Hòa bất mãn

- Trump nộp thế chấp 91,6 triệu đô trong khi kháng cáo xin hủy phán quyết 83,3 triệu đô cho cô Carroll. Tiền 91,6 triệu đô mờ ám, có vẻ dính tới tỷ phú dầu Nga.

- Thế giới tưng bừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ.

- Cô em vợ (và là một tỷ phú gốc Hoa) của TNS Mitch McConnell vô ý lao xe xuống hồ, ngộp, bất tỉnh, nhập viện kịp

- Hồng thập tự: kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

- Thị trưởng Jabalia ở Gaza: quân Israel đã phá hủy 75% số giếng nước, hại thêm cho dân Palestine

- Canada: sau khi ngưng vì Israel vu khống, Canada sẽ tài trợ trở lại cho Cơ quan Cứu trợ LHQ cho người tị nạn Palestine

- Một nhân viên Google bị sa thải vì đứng biểu tình chống Israel trong khi khách Israel nói chuyện

- Anh quốc: Sinh viên Đại học Leeds biểut ình, lên án Israel đang diệt chủng dân Palestine, kêu gọi ngưng bắn cho Gaza

- Gaza: viện trợ cứu đói thả dù xuống rơi trúng đầu dân, làm 5 người chết và 10 người bị thương

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: chính phủ Israel chỉ là "bọn giết người, dối trá, hèn nhát" vì giết dân Palestine

- Indonesia: 115 quan chức bầu cử tắt thở sau bầu cử.

- Quận Los Angeles: cãnh sát cảnh giác đêm trao giải Oscar có thể có biểu tình đòi ngưng bắn Gaza.

- Quận Los Angeles: Đuổi 5 cậu nhóc lớp 8 vì ghép hình khỏa thân vào các bạn

- Oregon: Tiệm phở Việt đóng cửa vì mùi quá thơm.

- Quận Cam: báo động có dầu loang ngoài bờ biển Huntington Beach

- TIN VN. Phạm Minh Chính xin Úc tăng học bổng cho VN. Úc có chương trình đưa sinh viên Úc gốc Việt trở về VN trong 6 tháng học tiếng Việt.

- HỎI 1: Tác động Thông Điệp Liên Bang: 62% dân Mỹ nói Biden tuyệt vời, nước Mỹ đi đúng hướng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khi bạn béo phì ở tuổi trung niên, nhiều phần là do ba hay mẹ bán đã béo phì? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-9/3/2024) ⚪ ---- Hôm qua là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Phụ nữ trên khắp châu Mỹ Latinh đã làm cho ngợp màu tím trên đường phố thành phố của họ hôm thứ Sáu 8/3/2024 để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ vào thời điểm những người ủng hộ quyền giới tính trong khu vực đang chứng kiến cả những bước tiến lịch sử lẫn những thất bại lớn. Ở những nơi khác, quyền phá thai chính thức trở thành một phần của hiến pháp Pháp và Ireland đã bỏ phiếu về việc xác định lại vai trò giới tính.

Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức ở Đông Âu, Đông Nam Á, Châu Phi, Afghanistan, Nga và các nơi khác. “Các cô gái chỉ muốn có những quyền cơ bản của con người”, một biểu ngữ tại một cuộc biểu tình ở Serbia viết. Ngày Quốc tế Phụ nữ là một ngày lễ quốc gia ở khoảng 20 quốc gia, bao gồm Nga, Ukraine và Afghanistan.

Châu Mỹ Latinh: Những người biểu tình ở nhiều quốc gia đã biểu tình phản đối tỷ lệ bạo lực gia tăng đối với phụ nữ, bao gồm cả những vụ mất tích và giết người được gọi là dịch vụ sát hại phụ nữ, theo AP. Theo số liệu từ Ủy ban Kinh tế Châu Mỹ Latinh và Caribe, cứ hai giờ lại có một phụ nữ bị sát hại vì lý do liên quan đến giới tính ở lục địa này. Đồng thời, phụ nữ ngày càng giành được nhiều chức vụ chính trị; Mexico đang hướng tới cuộc bầu cử có thể bầu lên nữ tổng thống đầu tiên trong năm nay. Người biểu tình ở Argentina tuần hành phản đối hành động của Tổng thống Javier Milei. Gần đây ông đã đóng cửa Bộ phụ nữ và cơ quan chống phân biệt đối xử của đất nước.

Pháp: Một buổi lễ ở Paris kỷ niệm việc tôn vinh quyền phá thai, theo AP. Tiếng reo hò vang lên ở quảng trường Vendome khi bộ trưởng tư pháp sử dụng máy in từ thế kỷ 19 để đóng dấu sửa đổi hiến pháp.

Afghanistan: Phụ nữ tổ chức các cuộc biểu tình hiếm hoi chống lại các hạn chế của Taliban. Những người cai trị đất nước đã cấm các bé gái và phụ nữ không cho đi học sau lớp sáu và hầu hết các công việc. Phụ nữ cũng bị cấm đến những nơi công cộng như công viên. Một nhóm tụ tập trong nhà ở Kabul, giơ biển hiệu để che mặt và hô vang "Không phân biệt chủng tộc về giới tính" và "Afghanistan là địa ngục đối với phụ nữ".

Ấn Độ: Chính phủ giảm giá bình gas nấu ăn. Thủ tướng Narendra Modi đăng trên mạng xã hội rằng động thái này “phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc trao quyền cho phụ nữ”.

Ý: Hàng ngàn người tuần hành ở Rome chống lại bạo lực trên cơ sở giới. Dữ liệu cho thấy hơn một nửa trong số 120 phụ nữ bị sát hại ở Ý năm ngoái là do bạn tình hiện tại hoặc trước đây của họ giết chết.

Ireland: Một cuộc bỏ phiếu quốc gia đang được tổ chức trong hai cuộc trưng cầu dân ý để diễn đạt lại các yếu tố của hiến pháp mà chính phủ cho là phân biệt giới tính, theo AP. Người ta sẽ thay đổi cách nói về các gia đình dựa trên hôn nhân để nói rằng chúng có thể được thiết lập “trên hôn nhân hoặc trên các mối quan hệ bền vững khác”. Câu còn lại sẽ loại bỏ đoạn văn nói rằng "các bà mẹ không bị buộc phải lao động vì nhu cầu kinh tế vì nhu cầu kinh tế mà bỏ bê nhiệm vụ ở nhà." Thay vào đó, hiến pháp sẽ quy định rằng nhà nước sẽ cố gắng hỗ trợ "việc cung cấp sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình cho nhau".

Đánh giá của UNICEF: Một báo cáo do cơ quan Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Sáu cho biết khoảng 30 triệu người đã bị cắt xén bộ phận sinh dục nữ trong 8 năm qua. Báo cáo cho biết tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái phải chịu hành vi này đang giảm dần. Tuy nhiên, theo AP, họ nhận thấy tiến trình toàn cầu hướng tới việc loại bỏ nó - điều mà Liên Hợp Quốc muốn đạt được vào năm 2030 - là chưa đủ.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin, cô em vợ, và là một tỷ phú gốc Hoa, của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã kinh hoàng kêu gọi bạn bè giúp đỡ khi chiếc Tesla của cô bị chìm trong một cái ao tại trang trại ở Texas của cô. Angela Chao, 50 tuổi, vô tình lao xe xuống ao sau khi bỏ bạn bè ở nhà nghỉ trong khu nhà vào khoảng 11:30 tối và quay trở lại ngôi nhà chính nơi con trai cô đang ngủ. Cô ấy gọi cho một trong những người bạn đó để nói rằng cô ấy đã đạp lùi xe thay vì đạp ga lái xe tới trước, nên xe của cô ấy đang bị chìm xuống ao.

Những người bạn đã cố gắng cứu cô và gọi 911 với đơn vị cấp cứu đến lúc 12:28 giờ rạng sáng — gần nửa giờ sau khi nhận được cuộc gọi. Cảnh sát cho biết, cảnh sát đã cố gắng đập vỡ cửa sổ và một chiếc xe kéo cuối cùng đã kéo chiếc xe ra khỏi ao vào khoảng 12:56 giờ sáng. Cảnh sát cho biết Chao đã bất tỉnh và những nỗ lực hồi sức cho cô trong 43 phút không thành công. Chao đã được nhập viện. Chao là cựu Tổng Giám Đốc của tập đoàn vận tải hàng hóa khổng lồ Foremost Group.

⚪ ---- Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói, ông không loại trừ khả năng phục vụ trong chính quyền thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump nếu Trump thắng cử tháng 11/2024. Pompeo nói với Fox News: “Nếu tôi có cơ hội phục vụ và nghĩ rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt, tôi gần như chắc chắn sẽ đồng ý với cơ hội đó để cố gắng cống hiến thay mặt cho người dân Mỹ. Tôi tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ tìm kiếm những người trung thành thực hiện những gì ông ấy yêu cầu họ làm… Tôi phải nói rằng, với tư cách là ngoại trưởng, tôi chắc chắn muốn nhóm của mình làm những gì tôi yêu cầu họ làm và sẽ vô cùng thất vọng nếu nhận ra rằng tôi không thể thuyết phục họ làm điều đó." Dưới thời Trump, Pompeo giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) từ năm 2017 đến năm 2018 và là Ngoại trưởng từ năm 2018 đến năm 2021.

⚪ ---- CNBC đưa tin, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các đồng minh đã mời Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc., Chủ tịch X Corp. và người đứng đầu SpaceX, Elon Musk, đến phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC). Trump và nhóm của ông tin rằng Musk có thể thu hút các cử tri trẻ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với sự xuất hiện của ông tại đại hội. Ý tưởng này nảy sinh sau khi hai người được cho là đã gặp nhau tại dinh thự của Trump là Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida vào đầu tháng này. RNC sẽ được tổ chức tại Milwaukee, Wisconsin, từ ngày 15 đến 18 tháng 7.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp nhau tại dinh thự của Trump ở Mar-a-Lago, tại Palm Beach, Florida, theo Orban thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình. "Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thưa Tổng thống!" Orban viết trong phần chụp dưới bức ảnh của cả hai bên nhau. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích cuộc họp đã được lên kế hoạch, nói rằng Orban "tuyên bố thẳng thừng rằng ông không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả và đang tìm kiếm chế độ độc tài."

⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua gói dự luật chi tiêu trị giá 460 tỷ USD được ủng hộ trước đó để duy trì hoạt động của chính phủ và tránh đóng cửa một phần. Dự luật nhận được 75 phiếu ủng hộ, trong khi 22 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống. Nó bao gồm nguồn tài trợ cho Nông nghiệp và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Bộ Tư pháp và Thương mại, Phát triển Năng lượng và Nước, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và Nhà ở, cùng nhiều bộ phận khác, trong thời gian còn lại của năm tài chính 2024. Dự luật hiện cần có chữ ký của Tổng thống Joe Biden để có hiệu lực.

⚪ ---- Tổng Thống Biden lại lặn lội vận động. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump đã làm tăng thêm nợ quốc gia hơn bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào khác trong lịch sử nước này. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia, Pennsylvania, Biden nhắc lại hầu hết các tuyên bố mà ông đã đưa ra trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã cắt giảm thâm hụt quốc gia hàng nghìn tỷ USD và giảm lạm phát xuống 3,1%.

Trong bài phát biểu, Biden cũng kêu gọi xây dựng một hệ thống thuế công bằng hơn, như ông đã làm trong Thông điệp Liên bang, nơi ông kêu gọi tăng thuế suất đối với các tỷ phú lên tối thiểu 25%.

⚪ ---- Thống kê của Nielsen cho thấy hơn 32,2 triệu người đã xem bài diễn văn Thông điệp Liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Đó là mức tăng 18% so với bài phát biểu năm 2023. Theo Nielsen, 74% khán giả ở độ tuổi từ 55 trở lên, 19% ở nhóm 35–54 và 5% ở nhóm 18–34. Với hầu hết khán giả đã xem chương trình phát sóng trên Fox News, tiếp theo là ABC, NBC, MSNBC, CBS, CNN, Fox, Fox News Business và CNBC.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng ông sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm TikTok nếu Quốc hội đưa ra một nghị quyết có hiệu lực đó. “Nếu họ thông qua, tôi sẽ ký,” ông lưu ý khi dự luật đang được chuyển tới Thượng viện. Đầu tuần này, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng của nước này nếu ByteDance từ chối việc bán công ty cho một chủ sở hữu không phải người Trung Quốc.

⚪ ---- Bill Barr sau khi được Trump bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Tư Pháp đã giúp 1 đại công ty trốn thuế. Các viên chức Bộ Tư pháp đang đặt ra câu hỏi về một cuộc điều tra quy mô lớn về việc trốn thuế của công ty sản xuất thiết bị nặng Caterpillar đã thất bại sau khi Donald Trump bổ nhiệm Bill Barr làm Bộ trưởng Tư pháp. Theo báo New York Times, Bộ Tư Pháp lúc đó đang hợp tác với Sở Thuế IRS trong một cuộc điều tra tội phạm sâu rộng đối với công ty nhưng lại bị chặn phỏng vấn một nhân chứng quan trọng đã giúp khiến vụ án thất bại.

Do đó, tờ NY Times đưa tin: "Cuộc phỏng vấn không bao giờ được lên lịch lại và cuộc điều tra sẽ kéo dài thêm vài năm nữa trước khi lên đến đỉnh điểm, vào cuối năm 2022, với chiến thắng thuộc về Caterpillar. Sở Thuế đã yêu cầu công ty công nghiệp khổng lồ này phải trả tiền chưa đến 1/4 số thuế truy thu mà chính phủ từng tuyên bố rằng Caterpillar nợ và không áp dụng bất kỳ hình phạt nào."

Giờ đây, các câu hỏi đang được đặt ra về thời điểm can thiệp xuất hiện sau khi Barr được Trump lựa chọn. Theo báo cáo, các luật sư của Caterpillar “đã gặp các quan chức cấp cao của liên bang, bao gồm cả quan chức thuế hàng đầu của Bộ Tư pháp, Richard Zuckerman,” để phàn nàn về các cuộc điều tra truy thuế. Sau khi bổ nhiệm Barr, Zuckerman ra lệnh cho các đặc vụ rút lui.

⚪ ---- Khi Trump đưa con dâu, cô Lara Trump, vào nắm chức đồng Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc, nhiều người Cộng Hòa tử tế phải rút lui vì bất mãn. Đối với nhiều thành viên Đảng Cộng hòa, quyết định gần đây của đảng về việc chọn thành viên gia đình Donald Trump trở thành một trong những nhà lãnh đạo của đảng là một bước đi quá xa. Cô Lara Trump đã công khai tuyên bố rằng đảng Cộng hòa muốn tài trợ cho các hóa đơn pháp lý khổng lồ của bố chồng cô.

Một số người đang chọn rời khỏi đảng Cộng Hòa. Cựu chiến binh Chiến tranh Iraq của Quân đội Hoa Kỳ Peter Henlein tuyên bố sẽ từ chối các khoản quyên góp trong tương lai vì sự lên ngôi của Lara Trump. Henlein nói hôm Thứ Sáu: "Lara Trump hiện là Đồng Chủ tịch của RNC. Sau một đời quyên góp cho mọi ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và nhiều ứng cử viên bỏ phiếu trong mỗi chu kỳ….Tôi đã ra ngoài. Tôi quyên góp để giúp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chứ không phải để duy trì lối sống của một tỷ phú. Việc quyên góp bây giờ chẳng có ích gì."

Cựu chiến binh Hải quân Bảo thủ Dan Stilwell đồng tình: "Tôi sẽ không quyên góp một xu nào nữa cho Cộng Hòa chừng nào cô ấy còn tham gia vào vai trò lãnh đạo của nó."

⚪ ---- Sau khi Thẩm phán Lewis F. Kaplan từ chối đơn xin hoãn phạt của ông, cựu Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã đăng một khoản tiền bảo lãnh trị giá 91,6 triệu đô la để duy trì việc kháng cáo phán quyết của nhà văn E. Jean Carroll hôm thứ Sáu. Tiền đó là từ quỹ mờ ám nào của Putin? Số tiền 91,63 triệu đô la đó bao gồm toàn bộ phán quyết trị giá 83,3 triệu đô la, cùng với lãi suất theo luật định 9% mà Tiểu Bang New York áp dụng cho trái phiếu bảo đảm [trong khi kháng án].

Số tiền đó đã được để riêng trong một tài khoản do tòa án quản lý để trả cho Carroll trong trường hợp Trump thua kiện. Trái phiếu của cựu tổng thống được bảo đảm bởi Công ty Bảo hiểm Liên bang - một công ty con có trụ sở tại New York của công ty Chubb Group LLC, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Năm 2018, Giám đốc điều hành Chubb Evan Greenberg phục vụ trong ủy ban cố vấn thương mại tại Bạch Ốc của Trump. Tờ Washington Post đưa tin rằng "hồ sơ tòa án không ghi rõ Trump đã đưa ra tài sản thế chấp nào để có được trái phiếu từ Chubb."

Nhóm phi lợi nhuận về môi trường Rainforest Action Network (RAN) lưu ý trên trang web của mình rằng Chubb kinh doanh trên khắp thế giới, bao gồm cả với một số đối thủ lớn của Mỹ. Nhóm này chỉ ra rằng Chubb đang "bảo hiểm việc khai thác và vận chuyển dầu khí ở Nga, thúc đẩy cuộc chiến của Nga với Ukraine".

RAN viết: “Trên thực tế, Chubb gọi dầu khí của Nga là 'một trong những hoạt động hứa hẹn nhất' trong các hoạt động tại Nga của họ". "Công ty bảo hiểm gần đây đã hỗ trợ Nord Stream 2, một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên khổng lồ gây tranh cãi được xây dựng bởi Gazprom, nhà sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới và là công ty nhiên liệu hóa thạch thuộc sở hữu nhà nước của Nga (cũng được tài trợ bởi JPMorgan Chase)."

Cựu công tố viên liên bang Andrew Weissmann đã tweet hôm thứ Sáu rằng trong khi Trump "giảm 90 triệu đô la, còn 400 triệu đô la", các chi tiết về thỏa thuận trái phiếu vẫn chưa rõ ràng và "công chúng không biết ai có thể đã thực sự bỏ tiền hoặc cung cấp bảo lãnh" để hỗ trợ trái phiếu"cứu Trump. Nhưng có một điều chắc chắn: Trump mang ơn ai đó rất nhiều tiền”.

Đáp lại dòng tweet của Weissmann, luật sư và nhà báo Daniel Miller bày tỏ lo ngại, cho rằng việc bảo đảm trái phiếu là "vấn đề an ninh quốc gia", đồng thời nói thêm "công chúng phải biết thông tin này trước khi bỏ phiếu vào tháng 11."

⚪ ---- Thẩm phán Juan Merchan, người đang giám sát phiên tòa hình sự ở New York của cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc giả hồ sơ để che giấu các khoản thanh toán tiền được thực hiện vào năm 2016 để che đậy một vụ ngoại tình bị cáo buộc vi phạm luật thuế và tài chính chiến dịch tranh cử, quy định rằng Trump và các luật sư của ông có thể tìm hiểu tên và địa chỉ của những người trong bồi thẩm đoàn trong vụ án nhưng không có quyền công khai thông tin đó.

Mercan ra phán quyết hôm thứ Năm rằng Trump, các luật sư, công tố viên, cố vấn bồi thẩm đoàn và nhân viên pháp lý sẽ được phép biết tên của các bồi thẩm viên sẽ phục vụ trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống bằng tiền im lặng bắt đầu vào ngày 25/3. Trump bị truy tố 34 trọng tội bắt nguồn từ việc Cohen sắp xếp các khoản tiền bịt miệng cho 2 nữ nhân nhằm che giấu các cáo buộc ngoại tình. Theo cáo trạng của Bragg, các khoản thanh toán được thực hiện trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã vi phạm luật tài chính chiến dịch và thuế của New York.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tình cờ ghi âm nói rằng ông đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng họ sẽ có “khoảnh khắc đến với Chúa Jesus” (ám chỉ khi chết sẽ bị phán xét tội nặng, nhẹ) trong cuộc trò chuyện bên lề Thông điệp Liên bang hôm thứ Năm. “Tôi đã nói với Netanyahu: 'Bibi, và đừng lặp lại điều này, bạn và tôi sẽ có khoảnh khắc đến với Chúa Jesus," Biden thì thầm với một nhóm nhà lập pháp đang tụ tập xung quanh Biden — bao gồm cả Thượng nghị sĩ Michael Bennet (D- CO)—sau bài diễn văn chính của Biden.Trong cuộc trò chuyện, tổng thống đã bị gián đoạn bởi một phụ tá, người đã cảnh báo ông rằng ông là một “chiếc mic nóng” (bị ghi âm tình cờ), và Biden đã trả lời “Tốt. Tốt đấy." Khoảnh khắc nóng bỏng diễn ra khi căng thẳng giữa Netanyahu và Biden đã lên đến mức cao nhất mọi thời đại, càng trở nên trầm trọng hơn do số dân thường Palestine bị giết tăng vọt trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, việc Netanyahu bác bỏ hoàn toàn quy chế nhà nước của Palestine.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu đã kháng cáo phán quyết về vụ án phỉ báng do E. Jean Carroll đưa ra chống lại ông. Ngoài ra, Trump còn bảo đảm một khoản bảo lãnh (đặt cọc) trị giá 91,6 triệu đô la để trả cho phán quyết trị giá 83,3 triệu đô la. Trái phiếu được cung cấp bởi Công ty Bảo hiểm Liên bang."Tổng thống Trump trân trọng yêu cầu Tòa án này công nhận trái phiếu thế chấp mà Tổng thống Trump có được với số tiền 91.630.000 đô la và phê duyệt nó là đầy đủ và đủ để duy trì việc thi hành Phán quyết, trong phạm vi Phán quyết bồi thường thiệt hại, chờ xử lý cuối cùng của Lời kêu gọi của Tổng thống Trump”, luật sư Alina Habba của Trump cho biết trong hồ sơ. Thẩm phán tòa án liên bang Manhattan, Lewis Kaplan trước đó đã bác bỏ đề nghị của Trump khi Trump cho rằng phiên tòa là xét xử sai lầm (mistrial) để xin hủy phán quyết.⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC đã bỏ phiếu hôm thứ Sáu để thành lập đội ngũ lãnh đạo được lựa chọn cẩn thận của Donald Trump, như thế là Trump kiểm soát hoàn toàn Cộng Hòa. Michael Whatley, một đảng viên Cộng hòa ở Bắc Carolina, người đã lặp lại những lý thuyết sai lầm của Trump về gian lận cử tri, đã được bầu làm chủ tịch quốc gia mới của đảng trong cuộc bỏ phiếu sáng thứ Sáu ở Houston.Thêm nữa, Lara Trump, con dâu của cựu tổng thống Trump, đã được bầu làm đồng chủ tịch. Nhóm của Trump hứa sẽ không sử dụng RNC để thanh toán các hóa đơn pháp lý cá nhân ngày càng tăng của ông. Nhưng Trump và các cấp dưới của ông sẽ có quyền kiểm soát chặt chẽ bộ máy chính trị và gây quỹ của đảng với sự phản kháng nội bộ ở mức hạn chế, nếu có.⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Hồng thập tự Quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger hôm thứ Bảy đã kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu đối với cả Israel và Hamas là phải tuân thủ luật pháp quốc tế, để bảo vệ dân thường bị kẹt trong làn đạn. Thừa nhận tầm quan trọng sống còn của việc cung cấp viện trợ cho vùng lãnh thổ Palestine bị bao vây, người đứng đầu ICRC nhấn mạnh rằng chỉ nỗ lực nhân đạo thôi là chưa đủ. Bà khẳng định rằng việc giải quyết thảm họa đòi hỏi sự cam kết của cả hai bên trong việc tiến hành các hoạt động quân sự theo cách ưu tiên bảo vệ sinh mạng dân thường và phẩm giá con người.⚪ ---- Thị trưởng Jabalia phía bắc Gaza, Mazen al-Najjar, báo cáo rằng quân đội Israel đã phá hủy 75% số giếng nước, làm hại thêm cuộc khủng hoảng nước và lương thực trong khu vực. Al-Najjar lưu ý rằng giá hàng hóa thiết yếu tăng cao cùng với việc không còn hàng sau ngày hết hạn đã góp phần gây ra tình trạng nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh sự thiếu hụt của viện trợ được thả bằng đường hàng không trong việc giải quyết các nhu cầu cấp thiết của người dân, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc mở các cửa khẩu biên giới để dễ tiếp cận các nguồn cung cấp quan trọng.⚪ ---- Canada sẽ bắt đầu tài trợ trở lại cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (LHQ) dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), theo lời Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của nước này Ahmed Hussen cho biết xác nhận các báo cáo trước đó. Hussen nói trong cuộc họp báo ở Mississauga: “Sinh mạng đang bị đe dọa và sự hỗ trợ này đơn giản là không thể chờ đợi. UNRWA tạo thành xương sống của phản ứng nhân đạo ở Gaza và trong khu vực. Chúng tôi đã được trấn an bởi nội dung của báo cáo tạm thời này, nhưng ngoài ra, chúng tôi còn được trấn an bởi số lượng quy trình và bước mà chính UNRWA đã thực hiện, cũng như những cải cách được đưa ra dưới sự lãnh đạo của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres."Canada đã hủy tài trợ cho cơ quan này sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của họ hỗ trợ Hamas và cuộc tấn công của nhóm này vào quốc gia Trung Đông này vào ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, LHQ công bố một báo cáo trong đó xác định không có đủ bằng chứng chứng minh cho tuyên bố vu khống do Israel đưa ra.⚪ ---- Một nhân viên của Google đã bị sa thải sau khi anh đứng biểu tình trong bài phát biểu quan trọng của một giám đốc điều hành Israel hồi đầu tuần này. Trong một sự kiện ở New York hôm thứ Hai nhằm quảng bá ngành công nghệ của Israel, kỹ sư Google Cloud giấu tên đã ngắt lời giám đốc điều hành của Google Israel và tuyên bố: “Tôi từ chối xây dựng công nghệ hỗ trợ chiến dịch diệt chủng [dân Palestine]”.Theo CNBC, anh đã bị sa thải sau cuộc phản đối công khai, trong đó người phát ngôn của Google nói rằng anh bị sa thải vì "can thiệp vào một sự kiện chính thức do công ty tài trợ". Người phát ngôn cho biết: “Hành vi này là không ổn, bất kể vấn đề là gì và nhân viên đã bị sa thải vì vi phạm chính sách của chúng tôi”.Trong vài ngày trước sự kiện này, có hơn 600 nhân viên Google đã ký một lá thư yêu cầu công ty cắt tài trợ cho sự kiện này. Bảng tin dành cho nhân viên của công ty cũng được cho là đã ngừng hoạt động sau một loạt bình luận liên quan đến hợp đồng quân sự của Google với Israel, điều mà người phát ngôn mô tả với CNBC là “nội dung gây chia rẽ, gây rối cho nơi làm việc của chúng tôi”.⚪ ---- Anh quốc: Các sinh viên Đại học Leeds đã chiếm giữ một tòa nhà trong khuôn viên trường nhiều giờ đồng hồ để phản đối sự liên quan của trường đại học với Israel. Trong số các yêu cầu của họ - sa thải vị tuyên úy giáo sĩ Do Thái của trường, người đã trở lại phục vụ trong Quân đội Israel sau ngày 7 tháng 10.Các sinh viên mang nhiều khẩu hiệu, trong đó lên án quân đội Israel đang diệt chủng dân Palestine ở Gaza, kêu gọi chính phủ Anh tăng áp lực để tìm ngưng bắn cho Gaza và cho thành lập nhà nước Palestine. Các sinh viên ủng hộ Palestine yêu cầu gặp ban giám hiệu và kêu gọi Đại học Leeds lên án nạn diệt chủng của Israel, tạo không gian an toàn cho người dân biểu tình và cấm tội phạm chiến tranh vào khuôn viên trường trong bất k2y sự kiện nào.⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ Gaza hôm thứ Sáu xác nhận các báo cáo trước đó rằng 5 người đã chết và 10 người bị thương trong một tai nạn khi thả hàng viện trợ ở Dải Gaza: “Trước đây chúng tôi đã cảnh báo rằng nó gây ra mối đe dọa đối với cuộc sống của người dân ở Dải Gaza và đây là điều đã xảy ra ngày hôm nay khi các bưu kiện rơi trúng đầu người dân.” Trước đó, một số cơ quan truyền thông đưa tin, vụ việc xảy ra do trục trặc của dù, khiến một số gói hàng rơi trúng dân thường với tốc độ cao.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu đã lên án chính phủ Israel của Benjamin Netanyahu bằng cách gọi đó là "bọn giết người, dối trá, hèn nhát". Phát biểu tại một sự kiện của Tổ chức Thanh niên ở Istanbul, Erdogan nói rằng "giống như tất cả những kẻ áp bức lớn, chính quyền Israel, tàn sát trẻ em và phụ nữ dưới danh nghĩa Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái và đàn áp những người vô tội không có phương tiện tự vệ, cũng là bọn hèn nhát."Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và các nước châu Âu đã "khuyến khích và ủng hộ" các hoạt động của Israel trong cuộc chiến đang diễn ra và rằng "việc liên kết với chính quyền Netanyahu bản thân nó đã là một hình phạt nặng nề, một sự xấu hổ rất đáng xấu hổ."⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói hôm thứ Sáu rằng kinh tế Mỹ đang vượt trội so với tất cả các nền kinh tế khác trên toàn thế giới trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC. Theo bà, Mỹ cũng đang thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Yellen cũng ca ngợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp gần đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh tiếp tục của thị trường lao động Mỹ. Bà nói: “Không có bằng chứng nào cho thấy thị trường việc làm đang gây áp lực lên lạm phát”. Yellen nhấn mạnh rằng Biden giữ cam kết nhà ở vẫn có giá phải chăng cho người mua lần đầu.⚪ ---- Doanh nhân Elon Musk hôm thứ Sáu cho biết ông “đồng ý” với đề xuất của chính quyền Biden về mức thuế tối thiểu 25% đối với những người có tài sản trên 100 triệu USD. Bạch Ốc tuyên bố hôm thứ Năm rằng biện pháp này nhằm mục đích khắc phục “những lỗ hổng lớn và các ưu đãi về thuế mang lại lợi ích không tương xứng cho những người nộp thuế giàu có nhất”.Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết loại thuế này sẽ tăng 500 tỷ USD trong 10 năm tới và giúp giảm thâm hụt "hàng nghìn tỷ USD" cùng với các biện pháp khác. Tuy nhiên, Musk khẳng định rằng "việc Biden cho rằng mức thuế tối thiểu 25% đối với 'các tỷ phú' sẽ giải quyết được thâm hụt là sai lầm."⚪ ---- Indonesia: tắt thở sau bầu cử. Tháng trước, Indonesia đã tổ chức cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới. Nhưng ngay sau khi hơn 204 triệu công dân bỏ phiếu trong cuộc bầu cử do Prabowo Subianto giành chiến thắng, Bộ Y tế nước này báo cáo rằng 115 quan chức bầu cử đã chết. Đây không phải là lần đầu tiên quan chức qua đời nhưng năm nay Indonesia hy vọng công nghệ mới sẽ giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên.Bộ Y tế cho biết bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất. Các nguyên nhân khác bao gồm sốc nhiễm trùng, tăng huyết áp và tai nạn. Số người chết cao nhất là các quan chức ở độ tuổi 51-60, nhưng thương vong cũng có cả những nhân viên dưới 20 tuổi. Một trong số họ là học sinh trung học 19 tuổi Rhevi Kusmana.Cha của ông Kusmana nói với truyền thông địa phương rằng cậu học trò qua đời tại bệnh viện hai ngày sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tim. Ông cho biết con trai ông phải đứng ở điểm bỏ phiếu đến 3 giờ sáng, trước khi đến trường vài giờ sau đó để làm bài kiểm tra. Bộ Y tế cho biết hơn 15.000 quan chức bầu cử cũng có mặt tại các bệnh viện, hầu hết bệnh nhân đều báo cáo các vấn đề về tiêu hóa và hô hấp.⚪ ---- Quận Los Angeles: cãnh sát cảnh giác đêm trao giải Oscar có thể có biểu tình đòi ngưng bắn Gaza. Theo báo cáo, Sở Cảnh sát Los Angeles đang tăng cường các nỗ lực an ninh trong nỗ lực ngăn chặn những người biểu tình dự kiến sẽ bùng nổ trong đêm trao Giải Oscar Chủ nhật 10/3/2024. Tờ New York Times cho biết cảnh sát LAPD sẽ tăng cường hiện diện tại Lễ trao giải Oscar ở Hollywood để đề phòng các cuộc biểu tình liên quan đến Chiến tranh Israel-Hamas.Cảnh báo cao độ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Los Angeles xung quanh cuộc xung đột đẫm máu ở Gaza. Hôm thứ Ba, bài phát biểu chiến thắng của ứng cử viên hàng đầu Thượng viện Hoa Kỳ Adam Schiff sau chiến thắng sơ bộ của ông đã bị gián đoạn ở Hollywood bởi những người biểu tình hô vang “ngừng bắn ngay bây giờ”. Nhiều cuộc biểu tình ở khu vực Xa lộ 110 đã được tổ chức trong những tháng qua, trong đó có một cuộc biểu tình làm tắc nghẽn giao thông trên con đường đông đúc.Theo báo cáo, Goddard cho biết những người biểu tình có thể chặn các đường phố trong thành phố trước lễ trao giải Oscar hoặc thậm chí gần Hí viện Dolby của Hollywood, nơi diễn ra chương trình trao giải mang tính biểu tượng. Tất nhiên, các đường phố gần nhà hát đã đóng cửa kể từ thứ Sáu để chuẩn bị cho lễ hội đầy các siêu sao làng phim Hollywood.⚪ ---- Quận Los Angeles: Các bức ảnhghép hình khỏa thân được tạo ra một cách giả tạo của các học sinh được chia sẻ giữa các bạn cùng lớp tại một trường trung học cơ sở ở Beverly Hills vào tháng trước dẫn tới kết quả: 5 cậu nhóc bị đuổi học. Một lá thư từ Giám đốc Học khu Thống nhất Beverly Hills cho biết: “Mười sáu học sinh lớp 8 được xác định là nạn nhân, cũng như năm học sinh lớp 8 có liên quan nghiêm trọng”.Các viên chức được cho biết rằng khuôn mặt của các bạn cùng lớp đang được ghép lên cơ thể khỏa thân do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra và được gửi qua mạng tại Trường Trung học cơ sở Beverly Vista vào ngày 21/2/2024. Giám đốc học khu không cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp trích dẫn Bộ luật Giáo dục California nhưng tờ Los Angeles Times đưa tin rằng hội đồng giáo dục đã bỏ phiếu đuổi học 5 học sinh lớp 8 trong một cuộc họp đặc biệt vào tối thứ Tư.⚪ ----Ủy viên Thành phố Carmen Rubio đang yêu cầu thay đổi chính sách của Portland buộc một nhà hàng Việt Nam phải đóng cửa. Tiệm Phở Gabo ở Đông Bắc Portland đã đóng cửa vào tháng trước. Chủ quán, Eddie Dong, cho biết việc một người hàng xóm liên tục phàn nàn về mùi thức ăn của ông đã khiến thanh tra thành phố phải tới thăm và ông bị phạt hàng trăm USD. Dong cho biết anh không đủ khả năng trả tiền phạt và buộc phải đóng cửa.Rubio nói: "Chúng ta có thể làm gì để đảm bảo rằng điều này không xảy ra theo cách này nữa? Ngoài ra, hãy xem liệu chính sách này có cần thiết ngày nay không? Làm cách nào để chúng ta làm tốt hơn trong việc tìm ra gốc rễ của những gì chính sách ban đầu cố gắng giải quyết?"Dong cho biết anh sẽ tiếp tục tập trung vào các tiệm ăn của anh ở địa điểm khác của mình ở Happy Valley và Hillsboro. Bất chấp những phàn nàn về mùi hôi, Phở Gabo vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng. Một người dùng Google viết sau khi phát hiện ra nhà hàng đã đóng cửa: "Nơi này chắc chắn có những món ăn Việt Nam ngon, bổ dưỡng. Hôm nay khi tôi đi ăn vài cuộn salad, tôi thấy bức ảnh này được đăng. Tôi không thể tin được điều này".⚪ ---- Quận Cam: báo động có dầu loang ngoài biển. Dầu loang ngoài khơi bờ biển Huntington Beach vào sáng thứ Sáu sau khi có báo cáo về khả năng xảy ra vụ tràn dầu. Giám sát viên Quận Cam Katrina Foley cho biết một đội ứng phó khẩn cấp đã được cử đến để điều tra các báo cáo về khả năng xảy ra vụ tràn dầu từ giàn khoan dầu ngoài khơi.Thành phố Huntington Beach đăng thông báo rằng Cảnh sát biển đang đánh giá các khu vực xa bờ biển hơn. Sky5 đến hiện trường một thời gian ngắn sau đó và tìm thấy một vệt dầu dài hàng dặm ở vùng nước gần nơi tàu Cảnh sát biển đang điều tra.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Sáng 9-3, tại Thủ đô Canberra, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Úc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Úc. Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam được thành lập năm 2023 trên cơ sở hợp nhất các câu lạc bộ trí thức Việt Nam tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc. Các câu lạc bộ này ra đời năm 2018, ngay sau khi Úc và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp làm việc, kết nối với Hội để thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, phía Úc tăng học bổng cho Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, đặc biệt là đào tạo sớm, đào tạo nhanh đội ngũ kỹ sư chíp bán dẫn để tận dụng được cơ hội rất lớn hiện nay về bán dẫn. Thông tin thêm, đại diện Hội cho biết Việt Nam là 1 trong 3 nước được Chính phủ Úc lựa chọn để sắp tới triển khai chương trình đưa sinh viên gốc nước ngoài về nước, học ngôn ngữ mẹ đẻ trong 6 tháng.⚪ ---- HỎI 1: Tác động Thông Điệp Liên Bang: 62% dân Mỹ nói Biden tuyệt vời, nước Mỹ đi đúng hướng?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện, hơn 6 trong số 10 người Mỹ xem bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden đã có phản ứng tích cực với bài phát biểu, với 35% nhỏ hơn phản ứng rất tích cực.Những người Mỹ theo dõi hôm thứ Năm cho biết, 62% đến 38%, rằng các chính sách mà Biden đề xuất sẽ đưa nước Mỹ đi đúng hướng chứ không phải sai hướng. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện trước bài phát biểu, chỉ 45% trong số những người đó cho biết các chính sách của Biden sẽ đưa nước Mỹ đi đúng hướng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khi bạn béo phì ở tuổi trung niên, nhiều phần là do ba hay mẹ bán đã béo phì?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho biết những người lo lắng về việc trở nên béo phì ở tuổi trung niên nên kiểm tra xem cha mẹ họ trông như thế nào khi họ ở độ tuổi đó. Theo nghiên cứu được trình bày tại Đại hội Châu Âu về Béo phì (European Congress on Obesity) vào tháng 5, mọi người có nguy cơ béo phì cao gấp sáu lần ở tuổi trung niên nếu cả cha và mẹ của họ đều mũm mĩm trong thời gian đó của cuộc đời họ. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chỉ có cha hoặc mẹ béo phì thì nguy cơ béo phì ở tuổi trung niên của một người sẽ cao hơn gấp ba lần.Trưởng nhóm nghiên cứu Mari Mikkelsen, nghiên cứu sinh tiến sĩ về y học cộng đồng tại Đại học Bắc Cực của Na Uy, cho biết những phát hiện này chứng minh rằng mối liên hệ đã được thiết lập giữa béo phì ở trẻ em và cân nặng của cha mẹ không giảm đi khi trẻ lớn lên.Chi tiết: