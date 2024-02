Yulia Navalnaya, vợ của chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny, tuyên bố trong một tin nhắn video đăng hôm thứ Hai sẽ tiếp tục cuộc chiến của chồng vì một nước Nga tự do. Bà lập lại dòng chữ ký cuối cùng của chồng: "Anh không sợ. Em đừng sợ." (Có thể dịch là: "Tôi không sợ. Xin đồng bào đừng sợ.")

.

- Fox News thú nhận: Trump là Tổng Thống hạng bét với 10,92 điểm, Biden là Tổng Thống xuất sắc thứ 14 với 62,66 điểm.

- Cựu mục sư Nathaniel Manderson thú nhận rằng khó mà thuyết phục tín đồ Cơ Đốc Giáo thoát khỏi thờ phượng Trump.

- Bloomberg: Trump đã chi 51,2 triệu USD cho chi phí pháp lý và sẽ cạn quỹ bảo vệ pháp lý từ tháng 7/2024

- Giám sát quận Maricopa Clint Hickman: dù là đảng viên Cộng hòa cũng bị MAGA hăm dọa treo cổ vì năm 2020 không chịu sửa con số phiếu bầu, bây giờ xin rời chức bầu cử

- Trump từ chối lên án Putin về cái chết của nhà đối lập Nga Navalny.

- Yulia Navalnaya (quả phụ của nhà đối lập Nga Alexey Navalny): sẽ tiếp tục cuộc chiến của chồng vì một nước Nga tự do.

- TQ: không bình luận chuyện chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny qua đời.

- Nga: phòng không bắn hạ 96 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua

- Biden xem xét cấp Ukraine hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mới

- Nhật Bản hứa tái thiết Ukraine lâu dài

- Minnesota: 2 cảnh sát, 1 cứu hỏa bị bắn chết. Hung thủ cũng đã chết

- Nhà thờ St. Patrick (trụ sở Giáo hội Công giáo ở Manhattan) nổi giận: bị lừa để làm tang lễ lớn cho “Thánh Nữ Cecilia, mẹ của tất cả gái điếm”.

- Nhà bình luận TV John Oliver đề nghị tặng Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas 1 triệu đô/năm tới khi chết, thêm 1 xe/nhà trị giá 2,4 triệu USD điều kiện rời bỏ Tòa Tối Cao

- Một tàu chở hàng của Mỹ đã bị hỏa tiễn bắn ở vùng lân cận Aden của Yemen.

- Kinh tế Israel suy giảm 19,4% trong quý cuối 2023

- Israel: tuyên bố không hoan nghênh Tổng thống Brazil vì nói quân Israel bắn giết dân Palestine như nạn diệt chủng Holocaust.

- Gaza: 29.092 người Palestine chết, 69.028 người bị thương vì bom Israel kể từ 7/10/2023.

- Houthi: đã bắn hạ máy bay MQ9 của Mỹ đang bay

- Ngoại trưởng Israel: Tổng thống Brazil lên án Israel là "sai lầm, nghiêm trọng.

- Thủ tướng Israel: Tổng thống Brazil nói Israel giết dân Palestine là diệt chủng kiểu Hitler là “vượt qua ranh giới đỏ”.

- Bị Vatican tố cáo giết dân Palestine dã man, Tòa Đại sứ Israel: Dân Palestine bị Israel giết ở Gaza chưa bằng tỷ lệ dân thường bị giết ở Syria, Iraq và Afghanistan.

- Michigan: Biden cơ nguy mất phiếu từ những người Dân Chủ muốn ngưng bắn ở Gaza

- 100 bãi biển tuyệt vời nhất thế giới có 12 trong số đó là ở Hoa Kỳ và 3 trong số 12 bãi biển đó là ở California. Bãi biển đẹp nhất Hoa Kỳ là: 1. Driftwood Beach ở Golden Isles, GA; 2. Grayton Beach ở Grayton Beach State Park, FL; 3. South Beach ở Miami Beach, FL; 4. Venice Beach ở Los Angeles, CA; 5. El Matador State Beach ở Malibu, CA.

- Quận Los Angeles: 1 giáo viên ngồi trong lớp 5 mở phone xem phim sex, bị học trò tố

- California: Cậu con trai 19 tuổi của cựu Giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki chết trong ký túc xá UC Berkeley

- Quận Los Angeles: hơn 100 xe chiếm lấy đường phố, vỏ xe làm hư hại mặt nhựa đường phố

- Australia: David Tran đã bị kêu án tù 28 năm vì giết hại dã man bạn gái cũ

- RFA: Biển Đông: Tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở Bãi Tư Chính.

- HỎI 1: Xe điện toàn cầu bán tăng 69% trong tháng 1/2024, nhưng xe điện hư năm 2023 nhiều hơn 79% so với xe truyền thống? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có ấn tượng tốt về dân Nhật là: Thái, Pháp, Mỹ, Anh, Hàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-19/2/2024) ⚪ ---- Hai cảnh sát và một lính cứu hỏa ở ngoại ô Minnesota đã thiệt mạng hôm Chủ Nhật bởi một người đàn ông có vũ trang hạng nặng bắn vào họ từ bên trong một ngôi nhà có nhiều trẻ em. Vụ nổ súng ở khu phố rợp bóng cây ở Burnsville, Minnesota, khiến cảnh sát thứ ba bị thương. Nghi phạm, người mà các quan chức cho biết có nhiều súng và một lượng lớn đạn dược, cũng đã chết. Theo AP, Giám đốc Cục Bắt giữ Hình sự Minnesota, Drew Evans, cho biết đã có một cuộc đấu súng và chính quyền vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra.

.

Evans cho biết người lính cứu hỏa, cũng là nhân viên y tế, đã bị bắn khi đang cứu chữa cho một sĩ quan bị thương. Cả hai đều là thành viên của đội SWAT được triệu tập đến giải quyết tình huống nội bộ tại nhà. Bên trong, một người đàn ông có vũ trang đã rào chắn cùng gia đình mình, trong đó có 7 đứa trẻ từ 2 đến 15 tuổi, Evans cho biết. Hiệp hội Cảnh sát và Sĩ quan Hòa bình Minnesota cho biết cuộc xung đột kéo dài 4 giờ trước khi đội SWAT ập vào nhà. Ngoài hung thủ đã chết, không ai trong nhà bị thương.

.

⚪ ---- Nhà thờ St. Patrick, trụ sở của Nhà thờ Công giáo La Mã ở Manhattan, cho biết họ đã bị lừa tổ chức một đám tang ồn ào cho một nhà hoạt động chuyển giới và là một người vô thần, người được ca ngợi là “Thánh Nữ Cecilia, mẹ của tất cả gái điếm”. Tờ New York Times đưa tin rằng Tổng giáo phận New York cho biết trong một tuyên bố rằng họ rất phẫn nộ trước “hành vi tai tiếng” tại lễ tiễn biệt bà Cecilia Gentili hôm thứ Năm, người qua đời ở tuổi 52 sau nhiều năm vận động cho những người hành nghề mại dâm và những người nhiễm HIV.

.

Tuyên bố của nhà thờ cho biết: “Chúng tôi không hề biết rằng sự chào đón và lời cầu nguyện của chúng tôi lại bị suy giảm theo cách phạm thượng và lừa dối như vậy”, đồng thời cho biết thêm rằng “một buổi lễ đền tạ” đặc biệt đã được tổ chức sau đó. Gia đình Gentili đáp trả bằng tuyên bố giận dữ của riêng mình, chỉ trích nhà thờ vì “đạo đức giả và chống người chuyển giới,” và người tổ chức tang lễ cho biết họ đã giữ bí mật chi tiết về cuộc đời của Gentili với nhà thờ vì sợ họ sẽ bị chặn giữ nơi nhà thờ ở vị trí mang tính biểu tượng.

.

.

⚪ ---- Nhà văn, nhà bình luận truyền hình John Oliver cho biết ông sẽ tặng cho Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas một triệu đô la mỗi năm nếu Thomas rời khỏi Tòa án Tối cao ngay lập tức. “Đây không phải là một trò đùa,” Oliver nói trong tập mới nhất của “Last Week Tonight with John Oliver,” phát sóng hôm Chủ nhật. "Đây là sự thật. Một triệu đô la mỗi năm cho đến khi hoặc bạn hoặc tôi chết."

.

Ngoài việc đưa tiền cho Thomas, Oliver cho biết anh cũng sẽ tặng Thomas một chiếc xe du lịch/nhà di động trị giá 2,4 triệu USD. Oliver cho biết lời đề nghị sẽ chỉ có hiệu lực trong 30 ngày tới. Oliver nói trong chương trình: “Đó là lời đề nghị. Một triệu đô la một năm và một căn hộ hoàn toàn mới có bánh xe, và tất cả những gì Thomas phải làm để đổi lại là ký hợp đồng và thoát khỏi Tòa án Tối cao”.

.

Oliver cáo buộc Thomas có nhiều xung đột lợi ích khác nhau, bao gồm cả việc chấp nhận những kỳ nghỉ xa hoa từ một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa và từ chối rút khỏi các vụ án liên quan đến vợ alà bà Ginni Thomas. Các Thẩm phán Tói cao như Thomas kiếm được mức lương hàng năm là 298.500 USD và giữ chức vụ của họ suốt đời.

.

Vào năm 2023, ProPublica đã công bố một số báo cáo về mối quan hệ thân thiết của Thomas với một số tỷ phú, bao gồm cả nhà phát triển bất động sản Harlan Crow và ông trùm dầu mỏ Paul "Tony" Novelly. ProPublica đưa tin Thomas đã nhận quà từ những doanh nhân này mà không tiết lộ chúng.

.

Năm 2001, The New York Post đưa tin rằng Thomas đã nói trong một bài phát biểu rằng ông nghĩ rằng công việc của một thẩm phán Tòa án Tối cao có lương thấp quá. Theo tờ NY Post, Thomas nói với Hiệp hội Luật sư ở Savannah, Georgia: “Công việc này không đáng làm vì lương thấp và trách nhiệm lớn. Nhưng nó đáng làm vì nguyên tắc.”

.

Oliver nói về Thomas trong chương trình Chủ nhật của mình rằng Clarence Thomas chê lương thấp mà áp lực nhiều, "Thomas dường như chưa bao giờ thực sự thích công việc này. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Thomas có thể giữ được những đặc quyền xa hoa mà Thomas rõ ràng được hưởng mà không phải chịu đựng tất cả gánh nặng đó?"

.

Oliver cho biết anh đã nói chuyện với các chuyên gia pháp lý, họ nói với anh rằng lời đề nghị của anh "bằng cách nào đó là hợp pháp" và "không có quy tắc nào" để ngăn anh đưa ra lời đề nghị như vậy. Đại diện của Thẩm phán Tối cao Thomas đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Business Insider được gửi ngoài giờ làm việc thông thường.

.

⚪ ---- Fox News thú nhật: Trump là Tổng Thống hạng bét. Hôm nay là Lễ Ngày Tổng Thống (Presidents' Day) tại Hoa Kỳ. Để vinh danh Ngày của Tổng thống, Cuộc khảo sát chuyên gia về Dự án vĩ đại của Tổng thống năm 2024 ( 2024 Presidential Greatness Project Expert Survey) đã thăm dò ý kiến ​​của 154 nhà sử học về chủ đề xếp hạng tổng thống — và Donald Trump lại đứng hạng bét.

.

Theo New York Times, Tổng thống Biden, mặc dù tỷ lệ tán thành hiện tại của ông ở mức khoảng 37%, vẫn đứng ở vị trí Tổng Thống xuất sắc thứ 14 của Hoa Kỳ. Các giáo sư đại học thực hiện cuộc khảo sát viết: “Thành tựu quan trọng nhất của Biden có thể là việc Biden đã cứu được chức tổng thống khỏi tay Trump, nối lại phong cách lãnh đạo tổng thống truyền thống hơn và đang chuẩn bị để giữ chức vụ này khỏi tay người tiền nhiệm vào mùa thu này”. Đứng ở vị trí số 1 là Abraham Lincoln, người cũng đứng đầu cuộc khảo sát tương tự vào năm 2015 và 2018, theo Fox News đưa tin.

.

Thứ tự 10 Tổng Thống xuất sắc nhất:

1. Abraham Lincoln, 93.87 điểm

2. Franklin Delano Roosevelt, 90.83

3. George Washington, 90.32

4. Teddy Roosevelt, 78.58

5. Thomas Jefferson, 77.53

6. Harry Truman, 75.34

7. Barack Obama, 73.8

8. Dwight Eisenhower, 73.73

9. Lyndon Baines Johnson, 72.86

10. John F. Kennedy, 68.37

.

Các tổng thống đáng chú ý khác xếp hạng dưới Biden bao gồm Woodrow Wilson (thứ 15), Ronald Reagan (thứ 16) và Ulysses S. Grant (thứ 17). Trong khi đó Bill Clinton đứng thứ 12, George W. Bush thứ 32 và Jimmy Carter thứ 22. Theo cuộc khảo sát, đảng phái chính trị và hệ tư tưởng của những người trả lời không "tạo ra sự khác biệt lớn về tổng thể", với sự chia rẽ đảng phái đáng chú ý nhất xảy ra với các tổng thống gần đây. Các nhà sử học viết: Trump là “tổng thống phân cực nhất cho đến nay”. Điểm số của Trump là 10,92, so với 62,66 của Biden.

.

⚪ ---- Bloomberg đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ cạn quỹ bảo vệ pháp lý vào mùa hè này. Bản tin cho biết vào năm 2023, Trump đã chi 51,2 triệu USD cho chi phí pháp lý và có thêm 23,5 triệu USD cho phí luật sư - nhưng nguồn tiền đó có thể sẽ cạn kiệt vào khoảng tháng 7/2024. Một lựa chọn cho Trump là nhờ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) giúp chi trả chi phí bào chữa cho ông.

.

⚪ ---- Một cựu mục sư thú nhận rằng khó mà thuyết phục nhiều người Cơ Đốc Giáo thoát khỏi thờ phượng Cựu Tổng Thống Trump. Theo một cựu mục sư, những người theo đạo Tin lành sẽ không bị phe cánh tả thuyết phục để từ chối Donald Trump, nhưng vẫn có hy vọng điều đó có thể xảy ra. Nathaniel Manderson, người được đào tạo tại một chủng viện bảo thủ và từng là mục sư, cố vấn nghề nghiệp và giáo viên trung học, cho biết trong một bài báo đăng hôm Chủ nhật rằng Cơ đốc giáo Phúc âm chỉ có thể được “cứu” nếu nó “loại bỏ Trump”.

.

Manderson viết trong bài trên Salon: “Chế nhạo theo chủ nghĩa tự do sẽ không bao giờ phá vỡ bùa mê. Những đồng đạo theo đạo Tin lành của tôi phải nhìn vào trong chính mình”. Ông tuyên bố rằng cựu tổng thống là "trai hư" mà "nhiều người theo chủ nghĩa tự do đã cảnh báo những người theo đạo Cơ đốc - và bây giờ, Trump càng tỏ ra nguy hiểm thì tín đồ càng thích ông ta."

.

Manderson tiếp tục so sánh “mối tình” của phong trào Cơ đốc giáo Tin lành với Trump với bất kỳ mối quan hệ độc hại nào khác: "Một cách khác để nhìn nhận vấn đề này là ai đó chỉ kết thúc một mối quan hệ không lành mạnh nếu họ có thể tự mình đi đến kết luận đó. Những người theo đạo Tin lành sẽ không bao giờ từ bỏ Trump vì các lý luận thông minh của Rachel Maddow hoặc một cuộc hạ bệ xuất sắc của Bill Maher. Đó là một cách nhìn khác. sự chia tay, nếu điều đó xảy ra, phải xuất phát từ chính phong trào truyền giáo."

.

Manderson cho rằng sự thay đổi như vậy sẽ không dễ dàng: “Cách duy nhất mà chúng ta có thể thấy được sự thay đổi đó ngày nay là từ một phong trào từ chính nhà thờ Tin lành. Nhưng có một vấn đề lớn: Những người theo đạo Tin lành phải làm một điều mà cho đến nay, đơn giản là họ không muốn làm. Họ phải bác bỏ quan điểm chính trị trong 50 năm qua, ít nhất, được nhà thờ Tin lành và giới lãnh đạo của nó chấp nhận và tán thành. Họ phải từ chối chính nền tảng của chương trình nghị sự chính trị đã cung cấp cho nhà thờ Tin lành rất nhiều quyền lực, ngay cả khi các con số tuyệt đối của nhà thờ trong xã hội đã tiếp tục giảm."

.

⚪ ---- Giám sát quận Maricopa Clint Hickman, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã tuyên bố vào đầu tuần này rằng ông sẽ không trở lại công việc cho cuộc bầu cử năm 2024, theo báo The Guardian đưa tin, "Do nhiều năm bị đe dọa tại nơi làm việc và môi trường trừng phạt" mà ông đã phải chịu đựng kể từ năm 2020. Theo báo cáo, Hickman đã bỏ phiếu để xác nhận kết quả bầu cử năm 2020 của quận lớn nhất Arizona, "bất chấp một chiến dịch hăm dọa tích cực" từ cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh Cộng Hòa.

.

Ông nói: “Sau cuộc bầu cử năm 2020, mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy như tất cả những gì tôi phải làm là chơi phòng thủ trong công việc này nữa… Tôi nghĩ mình đã nhìn quá nhiều vào gương chiếu hậu. Tôi chắc chắn có thể chơi trò đổ lỗi suốt cả ngày. Nhưng chúng ta cần một số giải pháp. Và tôi không biết những giải pháp đó là gì trong thời điểm ngắn ngủi này. Thế còn điều này thì sao?"

.

The Guardian lưu ý, "Quận Maricopa đã trở thành điểm nóng quốc gia vào năm 2020, sau đó lại trở thành điểm nóng vào năm 2022. Những lỗi như vấn đề in ấn hoặc sử dụng một số loại bút đã trở thành chủ đề của vô số suy đoán và âm mưu vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và năm 2024 chắc chắn sẽ còn nhiều hơn thế nữa, như Quận này là một phần quan trọng của một tiểu bang xoay chiều, một tiểu bang mà cả Trump và Biden đều muốn giành chiến thắng để hoàn thành bản đồ bầu cử của họ."

.

Hãng tin này cũng lưu ý rằng Hickman là "một trong số ít quan chức đã chứng kiến kẻ đe dọa họ bị truy tố. Mark Rissi, ở Iowa, đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam vì những lời đe dọa mà anh ta đưa ra với Hickman và Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang." Trong thư thoại Rissi để lại cho Hickman vào tháng 9 năm 2021, y nói rằng y sẽ 'hành hình' người giám sát. 'Mày sẽ chết. Tụi tao sẽ treo cổ mày. Tụi tao sẽ treo cổ mày.'"

​.

⚪ ---- Trump từ chối lên án Putin về cái chết của nhà đối lập Nga Navalny. Donald Trump cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng về cái chết của nhà bất đồng chính kiến người Nga Alexei Navalny tại một nhà tù ở Bắc Cực nhưng đã không lên án Putin. Trump tự so sánh mình với Navalny - người mà chính quyền Nga cho rằng đã suy sụp và chết vì "hội chứng đột tử" - và dùng cái chết của Navalny để phàn nàn về các thủ tục pháp lý hình sự và dân sự khác nhau chống lại Trump.

.

“Cái chết đột ngột của Alexei Navalny khiến tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta”, Trump đăng trên Truth Social vào sáng thứ Hai. "Đó là một quá trình tiến triển chậm rãi, ổn định, với các Chính trị gia, Công tố viên và Thẩm phán cánh tả cực đoan, quanh co, cấp tiến đang dẫn chúng ta vào con đường dẫn đến sự hủy diệt. Biên giới mở, các cuộc bầu cử gian lận và các quyết định trắng trợn tại phòng xử án đang PHÁ HỦY NƯỚC MỸ. MỘT QUỐC GIA THẤT BẠI! MAGA2024."

.

Trump đã đăng liên tục về những rắc rối pháp lý của mình từ cuối Chủ nhật đến sáng thứ Hai, vài ngày sau khi Thẩm phán Arthur Engoron ở New York đưa ra phán quyết gian lận trị giá 355 triệu đô la chống lại ông, bao gồm cả lời tuyên bố phủ nhận những phát hiện trong phiên tòa đó chỉ vài phút trước bình luận về cái chết của Navalny.

.

⚪ ---- Yulia Navalnaya, vợ của chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny, tuyên bố trong một tin nhắn video đăng hôm thứ Hai sẽ tiếp tục cuộc chiến của chồng vì một nước Nga tự do. “Vladimir Putin đã giết chồng tôi”, cô nói và nói thêm rằng cô biết lý do đằng sau việc đó. "Chúng tôi sẽ sớm thông báo cho bạn về điều đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra chính xác ai đã thực hiện tội ác này và chính xác như thế nào. Chúng tôi sẽ nêu tên và cho thấy khuôn mặt", cô nhấn mạnh.

.

“Đáng lẽ tôi không nên ở vị trí này,” bà Navalnaya nói với giọng thỉnh thoảng run rẩy. "Đáng lẽ tôi không nên quay video này. Một người khác nên thay thế tôi." Nhưng bà đã kết thúc bằng cách lập lại dòng chữ ký cuối cùng của chồng: "Anh không sợ. Em đừng sợ." (Có thể dịch là: "Tôi không sợ. Xin đồng bào đừng sợ.")

.

Cái chết của Navalny làm dấy lên mối lo ngại trên toàn cầu. Các lãnh đạo lớn trên thế giới cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin về cái chết của Navalny, trong khi chính quyền Nga tuyên bố Navalny qua đời vì "hội chứng đột tử" hôm thứ Sáu.

.

Bà Yulia Navalnaya có nhũ danh là Yulia Borisovna Abrosimova, sinh ngày 24 tháng 7/1976 tại Moscow, Liên Xô, trong gia đình nhà khoa học Boris Aleksandrovich Abrosimov (1952–1996). Mẹ bà làm việc cho Bộ Công nghiệp nhẹ; cha mẹ bà ly hôn khi Navalnaya học lớp năm, và mẹ bà kết hôn lần thứ hai với một nhân viên của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Liên Xô. Bà Navalnaya tốt nghiệp Khoa Quan hệ Kinh tế Quốc tế của Học viện Kinh tế Nga Plekhanov, sau đó đi thực tập ở nước ngoài, học bậc hậu cử nhân.

.

Sau năm 2007, Alexei Navalny nổi tiếng ở Nga với tư cách là một nhà văn blogger và chính trị gia đối lập. Navalnaya trở thành thư ký và phụ tá thứ nhất của chồng. Cuộc sống của gia đình này trở nên công khai hơn đáng kể, đến nỗi bà Navalnaya được chú ý với danh hiệu "đệ nhất phu nhân của phe đối lập Nga". Bà sinh con gái Daria (sinh năm 2001) và con trai Zakhar (sinh năm 2008).

.

Báo Novaya Gazeta và độc giả báo này đã vinh danh Navalnaya là "Người hùng của năm 2020." Cũng trong năm 2020, nhà văn Nga Dmitry Bykov nói rằng bà Navalnaya khiến ông nhớ đến nữ anh hùng Lyudmila Petrushevskaya: bà "đối mặt với những hoàn cảnh mạnh mẽ hơn mình, nhưng một phép màu nào đó đã giúp bà đánh bại cái ác của thế giới."

.

Tháng 1 năm 2021, Navalnaya cùng chồng trở về Nga. Năm 2015, Navalnaya được đài phát thanh "Echo of Moscow" xếp thứ 67 trong danh sách 100 phụ nữ hàng đầu có ảnh hưởng nhất ở Nga. Sau khi Alexei Navalny nhận án treo, dư luận đã có ý kiến cho rằng Navalnaya có thể tự ứng cử mình vào chức vụ tổng thống thay chồng. Và bây giờ Alexei Navalny bị Putin giết, bà tuyên bố tiếp tục cuộc chiến của chồng vì một nước Nga tự do.



Bà Yulia Navalnaya.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Hai nói rằng Bắc Kinh "không có bình luận" về việc chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny qua đời. Đáp lại lời chỉ trích của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc TQ thiếu phản ứng trước cái chết của chính trị gia 47 tuổi, người phát ngôn nhấn mạnh rằng "không giống như NATO, Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác".

.

Người phát ngôn cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine, nói rằng Bắc Kinh vẫn cam kết thúc đẩy hòa bình và đàm phán giữa các bên tham chiến, kêu gọi NATO kiềm chế không làm gia tăng căng thẳng và thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo sự ổn định ở châu Âu.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 96 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua ở các khu vực khác nhau. Bộ cũng lưu ý rằng, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã mất khoảng 300 binh sĩ ở hướng Kupyansk và Krasny Liman. Mặt khác, Nga với sự trung gian của Qatar đã bàn giao nhóm lớn nhất gồm 11 đứa trẻ về cho Ukraine.

.

David Tran

RFA: Biển Đông: Tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở Bãi Tư Chính.

⚪ ---- NBC News hôm thứ Hai dẫn lời hai quan chức Mỹ đưa tin: Chính quyền Biden đang xem xét cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mới, cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu vực sâu hơn trong Crimea do Nga nắm giữ. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội tầm trung (ATACMS) tầm trung cũ hơn. Tuy nhiên, Mỹ hiện đang xem xét gửi phiên bản tầm xa hơn của loại hỏa tiễn này.Trước đó, Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát có bỏ phiếu về biện pháp này hay không và khi nào điều đó có thể xảy ra.⚪ ---- ABC News đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Hai tuyên bố Nhật Bản sẽ tham gia lâu dài vào việc tái thiết Ukraine trong một hội nghị do Nhật Bản đăng cai tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. "Chiến tranh ở Ukraine vẫn đang diễn ra vào thời điểm này và tình hình không hề dễ dàng. Tuy nhiên, việc thúc đẩy tái thiết kinh tế không chỉ là khoản đầu tư cho tương lai của Ukraine mà còn là đầu tư vào Nhật Bản và toàn cầu", Kishida nói. nhấn mạnh, bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ thu hút sự chú ý của quốc tế trở lại Ukraine.Hai nước đã ra tuyên bố chung tuyên bố Nhật Bản hỗ trợ giúp Ukraine đạt được sự ổn định kinh tế, đồng thời nhấn mạnh lập trường vững chắc của họ về các biện pháp trừng phạt "cứng rắn" đối với Nga. Trong hội nghị, hơn 50 thỏa thuận đã được ký kết giữa các công ty và cơ quan chính phủ Ukraine và Nhật Bản.⚪ ---- Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh hôm thứ Hai đưa tin một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ đã bị hỏa tiễn nhắm tới ở Biển Đỏ, cách Aden của Yemen khoảng 93 hải lý về phía đông. "Một tàu hàng của Hoa Kỳ, mang cờ Hy Lạp đã kêu gọi hỗ trợ quân sự, báo cáo về một 'cuộc tấn công bằng hỏa tiễn' ở vùng lân cận Aden của Yemen.Các chi tiết cụ thể về con tàu, bản chất của cuộc tấn công và những thiệt hại tiềm ẩn không được cung cấp trong thông tin có sẵn”, cơ quan này cho biết và cho biết thêm rằng thủy thủ đoàn không hề hấn gì. Trước đó, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) đã đưa ra cảnh báo liên quan đến một “sự kiện” gần đây gần bờ biển Yemen, cụ thể là cách Aden khoảng 100 hải lý về phía đông.⚪ ---- Cục Thống kê Trung ương Israel đưa tin hôm thứ Hai rằng nền kinh tế Israel suy giảm 19,4% trong quý cuối của năm tài chính 2023 so với quý trước do cuộc chiến diễn ra với Hamas ở Gaza. Cuộc chiến bắt đầu bằng cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10, đã gây thiệt hại cho nhiều lĩnh vực kinh tế. Chi tiêu tư nhân, một thành phần tăng trưởng quan trọng, giảm mạnh 26,9%, trong khi xuất cảng giảm 18,3% và đầu tư vào tài sản cố định, chủ yếu là nhà ở, giảm 67,8%.Ngược lại, chi tiêu chính phủ, chủ yếu hướng tới nỗ lực chiến tranh, tăng 88,1%. Bất chấp suy thoái trong Quý 4, nền kinh tế Israel vẫn đạt được mức tăng trưởng 2,0% trong cả năm 2023, so với 6,5% vào năm 2022, nhưng vượt xa dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là 1,7%.⚪ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm thứ Hai tuyên bố Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva là người không được chào đón sau khi Lula da Silva so sánh tình hình quân Israel bắn giết dân Palestine ở Gaza với nạn diệt chủng Holocaust. Theo một tuyên bố từ văn phòng của Katz, Katz đã nói với đại sứ Brazil tại Israel rằng Isarel "sẽ không quên và không tha thứ."Ngoại trưởng nói thêm rằng đây là một "cuộc tấn công chống Do Thái nghiêm trọng. Nhân danh tôi và nhân danh công dân Israel, hãy nói với Tổng thống Lula rằng ông ấy là người không được chào đón ở Israel cho đến khi ông ấy rút lại [tuyên bố của mình]." Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lưu ý rằng Lula đã vượt quá giới hạn và gọi nhận xét của ông là "đáng xấu hổ và đáng báo động".⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Hai thông báo rằng tổng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hamas và Israel hiện đã lên tới 29.092. Bộ cho biết số thương vong đã tăng thêm 107 thường dân chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đây là kết quả của 9 cuộc tấn công riêng biệt do lực lượng Israel tiến hành, đồng thời gây thương tích cho 145 người trong cùng ngày. Bộ tiết lộ thêm rằng tổng số người bị thương đã tăng lên 69.028.⚪ ---- Người phát ngôn của nhóm nổi dậy Houthi Yahya Saree tuyên bố trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X hôm thứ Hai rằng các chiến binh của họ đã bắn hạ máy bay MQ9 của Hoa Kỳ “bằng một hỏa tiễn khi nó đang thực hiện các nhiệm vụ thù địch chống lại đất nước chúng tôi”.Theo ông, nhóm này cũng nhắm mục tiêu vào tàu RUBYMAR của Anh ở Vịnh Aden, đồng thời nói thêm rằng "do thiệt hại nặng nề mà con tàu phải gánh chịu nên giờ đây nó có nguy cơ bị chìm". Người ta cũng lưu ý rằng họ đã đảm bảo rằng thủy thủ đoàn của con tàu "đã thoát ra ngoài an toàn". Người phát ngôn của Houthi nhấn mạnh rằng các biện pháp quân sự của họ sẽ không dừng lại cho đến khi quân Israel ngưng bao vây và thảm sát dân Palestine ở Gaza.⚪ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm Chủ nhật đã bác bỏ lời bình luận của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, trong đó ông so sánh chiến dịch của Israel chống lại Hamas y hệt như Hitler làm các lò thiêu Holocaust là "đáng xấu hổ" và "nghiêm trọng".Katz viết trên X: “Không ai được làm tổn hại đến quyền tự vệ của Israel. Tôi đã ra lệnh cho người trong văn phòng của tôi triệu tập đại sứ Brazil [Gerson Menandro Garcia de Freitas] để gọi điện khiển trách vào ngày mai”.Trước đó cùng ngày, Tổng thống Lula đã xuất hiện tại hội nghị của Liên minh Châu Phi (AU) ở Addis Ababa và nói rằng "những gì đang xảy ra ở Dải Gaza với người dân Palestine chưa từng xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Trên thực tế, nó đã xảy ra: khi [Lãnh đạo Đế chế thứ ba Adolf] Hitler quyết định giết người Do Thái.”⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật đã chỉ trích việc Tổng thống Brazil Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva so sánh tình hình dân Palestine dưới jưa bom Israel ở Dải Gaza với nạn diệt chủng Holocaust là “vượt qua ranh giới đỏ”.Tuyên bố của ông Netanyahu viết: “Những lời nói của tổng thống Brazil thật đáng xấu hổ và đáng báo động. Đây là việc tầm thường hóa Holocaust và cố gắng làm tổn hại đến người dân Do Thái cũng như quyền tự vệ của Israel. […] Israel chiến đấu để bảo vệ mình và đảm bảo tương lai của mình cho đến khi chiến thắng hoàn toàn và họ làm như vậy đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế."Bình luận của Netanyahu được đưa ra sau khi Lula tuyên bố rằng "những gì đang xảy ra ở Dải Gaza với người Palestine chưa từng xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Trên thực tế, nó đã xảy ra: khi [lãnh đạo Đế chế thứ ba Adolf] Hitler quyết định giết người Do Thái." Bộ Ngoại giao Israel Israel Katz mô tả lời nói của ông là "đáng xấu hổ" và "nghiêm túc", đồng thời quyết định triệu tập đặc phái viên Brazil tại nước Gerson Menandro Garcia de Freitas.⚪ ---- Dân Palestine bị Israel giết ở Gaza chưa đủ cân bằng tỷ lệ dân thường bị giết ở các cuộc chiến khác ở Syria, Iraq và Afghanistan. Đó là lời thanh minh chính thức. Israel đã phàn nàn sau khi một quan chức cấp cao của Vatican nói về “cuộc tàn sát” ở Gaza và điều mà ông gọi là hoạt động quân sự không cân xứng của Israel sau các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Đại sứ quán Israel tại Tòa Thánh gọi những bình luận của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Vatican là “đáng tiếc”. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, đại sứ quán cho biết Parolin đã không xem xét những gì họ gọi là sự thật liên quan khi đánh giá tính hợp pháp của các hành động của Israel.Phát biểu hôm thứ Ba tại một buổi chiêu đãi, Đức Parolin lên án các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 chống lại Israel và mọi hình thức chống chủ nghĩa bài Do Thái. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi về tuyên bố của Israel về việc hành động tự vệ bằng cách gây ra “cuộc tàn sát” ở Gaza. Ông nói: “Quyền tự vệ của Israel đã được viện dẫn để biện minh rằng hoạt động này là tương xứng, nhưng với 30.000 người chết thì không phải vậy”.Israel trước đây đã phản đối quan điểm của Vatican về cuộc chiến, kể cả khi Đức Giáo Hoàng Francis nói về “chủ nghĩa khủng bố” mà không đề cập đến Hamas. Đức Giáo Hoàng, người phát biểu hàng ngày qua cầu truyền hình với một giáo xứ ở Gaza có thường dân Palestine, kể từ đó đã cố gắng cân bằng hơn trong các bình luận của mình và gần đây đã viết một lá thư gửi người Do Thái, trong đó ngài tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa các Kitô hữu và người Do Thái.Trong tuyên bố phàn nàn về Parolin, Đại sứ quán Israel cáo buộc Hamas đã biến Dải Gaza thành “căn cứ khủng bố lớn nhất từng thấy”. Nó cho biết các lực lượng vũ trang Israel đang hành động theo luật pháp quốc tế và cho biết tỷ lệ thường dân Palestine bị "những kẻ khủng bố" giết chết ít hơn so với các cuộc xung đột khác ở Syria, Iraq và Afghanistan.⚪ ---- Biden cơ nguy mất phiếu từ khối chủ hòa bên Dân Chủ. Trong một video do chiến dịch Listen to Michigan đăng tải, Dân Biểu Dân Chủ Rashida Tlaib kêu gọi các cử tri sơ bộ ở Dearborn bầu vào chữ "không cam kết" ("uncommitted") vào ngày sơ bộ 27 tháng 2 thay vì chọn Tổng thống Biden. Cô nói rằng các thành viên của chiến dịch cảm thấy bị chính phủ Biden bỏ mặc các kêu gọi cứu dân Palestine tại Gaza, theo tờ The Hill đưa tin.DB Tlaib, thành viên Quốc hội người Mỹ gốc Palestine duy nhất, nói trong video: “Nếu các bạn muốn chúng tôi to tiếng hơn, thì hãy đến đây và bỏ phiếu không cam kết. Chúng tôi muốn đứng lên bảo vệ từng sinh mạng bị giết ở Gaza”.Tại buổi ra mắt Listen to Michigan hồi đầu tháng này, các nhà tổ chức cho biết họ không cân nhắc việc từ chối bỏ phiếu cho Biden tương đương với việc ủng hộ Donald Trump. Layla Elabed, người quản lý chiến dịch của nhóm và là em gái của DB Tlaib, cho biết: “Về cơ bản, chính quyền Biden đang bàn giao Bạch Ốc [cho Cộng Hòa] vì chúng tôi đã bị Biden bỏ rơi”.Bà nói rằng sẽ phải có "chính sách xung quanh lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và đánh giá lại nguồn viện trợ quân sự cho Israel" trước khi các đồng minh của bà nói chuyện với nhóm Biden về việc ủng hộ việc tái tranh cử của tổng thống, theo NBC News. Elabed nói: “Điều này không chỉ là một cuộc bầu cử. Đây là chính trị nhân đạo [đối với dân Palestine ở Gaza] mà tôi cảm thấy phần lớn Đảng Dân chủ đã từ bỏ.”⚪ ---- Một bảng xếp hạng mới về những bãi biển tuyệt vời nhất thế giới – 12 trong số đó là ở Hoa Kỳ và 3 trong số 12 bãi biển đó là ở California. Nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet đã tham khảo ý kiến của các tác giả và cộng tác viên toàn cầu để xác định những bãi biển nào xứng đáng được đưa vào danh sách tuyệt vời nhất.Vị trí hàng đầu trong cuốn sách “Những bãi biển đẹp nhất” mới là bờ biển The Pass, nằm ở New South Wales, Australia. Ở vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là Bãi biển Ipanema mang tính biểu tượng của Rio De Janeiro và Ao Maya của Thái Lan.Khi nói đến những bãi biển đẹp nhất Hoa Kỳ lọt vào top 100 của Lonely Planet, đây là top 10:1. Driftwood Beach ở Golden Isles, Georgia.2. Grayton Beach ở Grayton Beach State Park, Florida.3. South Beach ở Miami Beach, Florida.4. Venice Beach ở Los Angeles, California.5. El Matador State Beach ở Malibu, California.6. Pfeiffer Beach ở Big Sur, California.7. Cannon Beach ở Oregon.8. Sand Harbor ở Lake Tahoe, Nevada.9. Assateague Island National Seashore ở Maryland/Virginia.10. Hanalei Bay ở Kaua’i, Hawaii.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cuộc điều tra tiến hành sau khi một giáo viên dạy thay bị cáo buộc xem phim người lớn trong lớp tại trường tiểu học West Covina. Vụ này được báo cáo tại Trường Tiểu học Cameron vào thứ Sáu, theo thông cáo từ Học khu Thống nhất West Covina (WCUSD).Học khu WCUSD ra một tuyên bố: “[Học khu] đã thực hiện hành động nhanh chóng và dứt khoát sau khi có báo cáo từ học sinh rằng một giáo viên thay thế đã xem những hình ảnh không phù hợp trên điện thoại di động của mình khi ở trong khuôn viên trường học. Giáo viên thay thế được đề cập đã ngay lập tức bị loại khỏi lớp học cũng như trường học như một bước đầu tiên để giải quyết mối lo ngại nghiêm trọng này.”Một phụ huynh nói với đài KTLA rằng giáo viên không cho phép bất kỳ học sinh nào rời khỏi lớp học, nhưng 1 học sinh đã lẻn ra ngoài và gọi điện cho bố để báo chuyện đang xảy ra. Một phụ huynh khác liên hệ với KTLA cho biết giáo viên đã sờ soạng một nữ sinh, mặc dù báo cáo đó chưa được xác nhận.Hiệu trưởng trường Tiểu học Cameron nói rằng bà đã liên lạc với tất cả phụ huynh của các học sinh trong lớp ngoài Sở Cảnh sát West Covina. Một bài đăng trên Instagram trên trang cộng đồng địa phương cho biết vụ việc xảy ra trong một lớp học lớp 5. Giáo viên thay thế kia không bị bắt vào ngày bị cáo buộc phạm tội do thiếu bằng chứng. Các bậc phụ huynh chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Trường Tiểu học Cameron vào thứ Ba tới (vì Thứ Hai 19/2/2024 nghỉ Lễ Presidents Day 2024).⚪ ---- California: Cậu con trai 19 tuổi của cựu Giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki đã qua đời trong ký túc xá của mình ở Cal Berkeley (UC Berkeley), theo một bài đăng trên mạng xã hội từ bà của cậu thiếu niên và nhiều báo cáo trên phương tiện truyền thông. Marco Troper vừa mới bắt đầu học kỳ thứ hai của năm thứ nhất tại Cal thì cậu qua đời hôm thứ Ba, bà Esther Wojcicki của cậu cho biết trên Facebook, đồng thời nói thêm rằng cậu đang học chuyên ngành toán “và thực sự yêu thích nó”.Báo San Francisco Chronicle chỉ ra rằng Troper chết “có thể do sử dụng ma túy quá liều” và Esther nói với SFGATE rằng bà tin rằng cháu trai mình “đã uống một loại ma túy và thứ này giết chết nó”. Nguyên nhân cái chết chính thức của ông vẫn chưa được công bố. Mẹ của Troper, Susan Wojcicki, một giám đốc điều hành lâu năm tại Google, đã từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của YouTube vào tháng 2/2023 sau nhiệm kỳ 9 năm.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một vụ chiếm lấy đường phố lớn đã bị cơ quan thực thi pháp luật ở Thành phố City of Industry phá vỡ vào tối thứ Bảy. Buổi quậy phá bắt đầu vào khoảng 11 giờ tối trong một bãi đậu xe mới được trải nhựa gần Crossroads Parkway gần Xa lộ 60.Vụ chiếm đường phố được cho là có sự tham gia của hơn 100 chiếc xe hơi, còn có sự tham gia của hàng chục người, nhiều người trong số họ đã ghi lại hành động bằng điện thoại di động, chiếu video. Vào thời điểm Cảnh sát Quận Los Angeles tiến vào để giải quyết, bãi đậu xe đã các vỏ xe làm hư hại nhưng mức độ thiệt hại chưa được tiết lộ. Chưa rõ liệu có ai bị bắt giữ hay không.⚪ ---- Australia:đã bị kêu án tù 28 năm vì tội giết hại dã man bạn gái cũ của mình trong “cơn giận dữ và ghen tuông” sau khi phát hiện cô đi cùng một người đàn ông khác. David Tran, 29 tuổi, đã xuất hiện tại Tòa án Tối cao NSW hôm thứ Sáu sau khi y bị kết tội đâm chết Daiane Pelegrini trong căn hộ ở Oatlands của cô vào năm 2020. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào đầu năm đó sau khi gặp nhau tại tiệm mát-xa nơi cô Pelegrini làm việc.Họ nhắn tin hàng ngày và Trần thường xuyên nói với cô Pelegrini rằng anh yêu cô và cô là bạn gái đầu tiên của anh. Tuy nhiên, cô sinh viên điều dưỡng đã tỏ ra tức giận khi anh đến nhà cô mà không được mời vào ngày 5 tháng 6/2020. Cặp đôi đã nối lại tình cảm sau khi Trần xin lỗi, hứa sẽ không xuất hiện mà không báo trước và chuyển cho cô 1000 USD.Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cô Pelegrini nhận ra anh ta đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của cô trong nhiều tháng. Tòa án được biết Tran xuất hiện không được mời tại nhà, phòng tập thể dục và thậm chí cả khi cô đang đi nghỉ. Bà mẹ một con liên tục yêu cầu anh ta ngừng nhắn tin cho cô và "để cô yên", thậm chí còn đe dọa gọi cảnh sát.Khi cô Pelegrini đang ở nhà với một người đàn ông khác vào ngày 3 tháng 8/2020 thì Trần đột nhập và tung ra một “cuộc tấn công ác độc và kéo dài”. Khi cô bước vào phòng ngủ, Trần đâm cô hơn 20 nhát vào nhiều vùng trên cơ thể. \Tran đã bị bắt và bị truy tố tội giết người, hành hung gây tổn hại cơ thể thực sự, cố ý vào nhà và sử dụng dịch vụ vận chuyển để đe dọa. Tran bị kêu án tổng cộng 28 năm tù với tối thiểu 21 năm tù trong tù.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc hôm 18 tháng 2 đã điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Bãi Tư Chính, theo ghi nhận của SeaLight Project, một tổ chức chuyên theo dõi tình hình Biển Đông có trụ sở ở Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc điều tàu lớn nhất của họ, với lượng giãn nước 12.000 tấn, tiến vào cùng biển xung quanh bãi đá ngầm này. Dài 63km và rộng 11km, Bãi Tư Chính cách bờ biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 160 hải lý, tức là nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những động thái gần đây của Trung Quốc biến khu vực này trở thành tâm điểm của sự đối đầu giữa nước này với Việt Nam trên khu vực Biển Đông.⚪ ---- HỎI 1: Xe điện toàn cầu bán tăng 69% trong tháng 1/2024, nhưng xe điện hư năm 2023 nhiều hơn 79% so với xe truyền thống?ĐÁP 1: Đúng vậy. Sự quan tâm đến xe điện tiếp tục tăng lên trong thế giới lái xe. Trên toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế báo cáo, xe điện chiếm 14% doanh số bán xe mới vào năm 2023 và dự đoán tỷ lệ đó sẽ tăng lên 16% trong năm nay. Và năm 2024 tiếp tục là một năm thuận lợi đối với xe điện khi doanh số bán hàng toàn cầu trong tháng 1 đã tăng 69% so với năm trước, theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion.Trong khi đó, cụ thể là ở Hoa Kỳ - thị trường xe điện lớn thứ ba sau Trung Quốc và Châu Âu - họ chiếm 11% doanh số bán xe mới vào tháng 9 năm 2023 và trong cùng tháng đó, đã vượt mốc 1 triệu xe điện bán ra vào năm 2023.Nhưng trong khi người lái xe ở Hoa Kỳ tiếp tục muốn ngồi sau tay lái của xe điện thì cuộc khảo sát về độ tin cậy xe hàng năm mới nhất của Consumer Reports đã tiết lộ rằng, nhìn chung, xe điện kém tin cậy hơn so với xe chạy bằng xăng hoặc xe hybrid. Cuộc khảo sát đã xem xét phản hồi từ chủ sở hữu của hơn 330.000 phương tiện và nhận thấy xe điện (đặc biệt là từ ba mẫu xe năm trước) gặp nhiều vấn đề hơn 79% so với xe hơi truyền thống.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có ấn tượng tốt về dân Nhật là: Thái, Pháp, Mỹ, Anh, Hàn?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của một tổ chức Nhật Bản đã chỉ ra rằng tỷ lệ người Nam Hàn có ấn tượng tốt về Nhật Bản đứng ở mức 44% - mức cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp. Con số này tăng 4,1 điểm phần trăm so với năm trước nhờ những cải thiện trong quan hệ Nhật Bản-Nam Hàn, theo kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu Báo chí Nhật Bản (Japan Press Research Institute) công bố hôm thứ Bảy.Cuộc khảo sát được thực hiện ở Mỹ, Anh, Pháp, Nam Hàn và Thái Lan từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái, đã nhận được phản hồi từ khoảng 1.000 người mỗi quốc gia. Thái Lan, với 91,1% là quốc gia có tỷ lệ người có quan điểm tích cực về Nhật Bản cao nhất, tiếp theo là Pháp với 81,5%, Mỹ là 80,4% và Anh là 71,1%. Hàng năm kể từ năm 2015, tổ chức này đã thực hiện cuộc khảo sát ở sáu quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc cho đến năm nay.Viện này đã yêu cầu một số tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc tiến hành cuộc khảo sát nhưng bị từ chối, với lý do các nhóm này phải cắt giảm hoạt động hoặc gặp khó khăn khi thực hiện cuộc khảo sát do tổ chức nước ngoài ủy quyền. Một quan chức của Japan Press Research cho biết điều này có thể là do sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những nghiên cứu như vậy do chính phủ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình áp đặt.Chi tiết: