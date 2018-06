NDI Báo Động: Nga Tiếp Tục Quấy Rối Bầu Cử Mỹ Tháng 11; Danh Sách Đối Tượng Điều Tra Của Đoàn Mueller Còn Dài

WASHINGTON - Văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã nộp 1 kiến nghị hôm Thứ Ba yêu cầu hạn chế chia sẻ bằng chứng của hồ sơ chống lại 13 cá nhân và 3 thể nhân Nga trong cuộc điều tra về toa rập.Cả 16 đối tượng đang bị điều tra về âm mưu can thiệp vào chu kỳ bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ bằng chiến dịch tung tin thất thiệt qua mạng xã hội gây ảnh hưởng với cử tri Hoa Kỳ.Ông Mueller hô hào cảnh giác về tiết lộ danh tính các đối tượng chưa bịï truy tố cho tình báo Nga.Kiến nghị hôm Thứ Ba xác nhận việc truy tố các nghi can là công dân Nga gồm chưa hết danh sách đối tượng tình nghi.Trong tháng qua, công ty Nga Concord Management and Consulting (1 trong những thể nhân bị truy tố hồi Tháng 2) yêu cầu được giao 51 loại thông tin liên quan để tổ luật sư chuẩn bị biện giải tại toà.Hãng Concord sáng lập bởi thương gia Yevgeny Prigozhin, đồng minh của Putin và tình báo Nga. Trong tháng qua, Prigozhin tuyên bố không nhận tội về chiến dịch xuyên tạc thông tin.NBC đưa tin sáng Thứ Tư: công tố viên Mueller báo động ngoại bang vẫn âm thầm can thiệp vào bầu cử tại Hoa Kỳ.Kiến nghị của đoàn Mueller nộp toà liên bang yêu cầu các đối tượng phải cam kết chấp nhận các giới hạn.Vẫn bản tin của NBC cho hay giám đốc tình báo quốc gia DNI Dan Coats đã công bố tuần qua 1 báo động tương tự về quấy rối bầu cử giữa kỳ Tháng 11 – giữa 1 hội nghị họp tại Paris, ông Coats nói rõ “Qua năm 2018, chúng ta tiếp tục thấy người Nga nhắm mục tiêu Hoa Kỳ trong những việc gây ảnh hưởng cuộc bầu cử Tháng 11”.