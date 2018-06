Thủ Tướng Israel Đi Paris Nói Chuyện Iran Với TT Pháp

PARIS - Thủ Tướng Netanyahu lên đường đến Pháp trong khuôn khổ 1 chuyến công du châu Âu tìm kiếm hậu thuẫn cho định hướng chống Iran – đến từ Berlin, Thủ Tướng Israel định thảo luận với TT Macron về thỏa ước nguyên tử Vienna 2015 và về cách đuổi lực luợng Iran ra khỏi lãnh thổ Syria.Nhưng, TT Macron sẽ đặt vấn đề quyền về lãnh thổ của Palestine.Trong tháng qua, lực luợng an ninh Israel đối đầu các đoàn biểu tình Palestine tại biên giới bằng đạn thật, gây nhiều thương vong.Cuối ngày Thứ Ba, 2 nhà lãnh đạo cùng đến thăm cuộc triển lãm về canh tân của Israel như là 1 phần trong các sự kiện đánh dấu 70 năm lập quốc của Israel.Tin mới nhận cho hay: 1 số dân Paris xuống đường biểu tình phản đối Thủ Tướng Israel, và tố cáo ông phạm tội ác chiến tranh.Đoàn biểu tình giương cao ảnh của 1 y tá Palestine 21 tuổi bị bắn chết hôm 1-6, là bạo động, là xâm phạm các giá trị của người Pháp.Liên quan đến tình hình Israel và Palestine, một bản tin khác cho biết Thủ Tướng Anh Theresa May bày tỏ quan ngại về người biểu tình Palestine bị lực luợng an ninh Israel bắn chết khi Thủ Tướng Netanyahu đến gặp bà tại văn phòng chính phủ số 10 đuờng Downing, trong ngày Thứ Tư.Từ khi dân Palestine biểu tình chống chiếm đất tại biên giới Gaza, Thủ Tướng May chỉ mới lên tiếng 1 lần. 60 người tử thương ngày 14-5 và nay tổng số người Palestine bị giết là 119, theo tin Reuters.Trong buổi họp báo với TT Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ Tướng May nhấn mạnh “Bạo động là phá hoại các nỗ lực tái lập hoà bình – Israel nên tự chế”.