- Phái đoàn Đảng CSVN tới Vatican họp, lập nghị trình ngoại giao: Đức Giáo Hoàng sẽ thăm VN tương lai gần - Biện Lý quận Fulton Fani Willis nộp hồ sơ lên tòa, nói không liên hệ gì tới xáo trộn gia đình LS Wade để phải ra tòa làm chứng, nói rằng vợ của LS Nathan Wade đồng thuận ly hôn sau khi ngoại tình với 1 bạn thân của Wade, bây giờ cô Joycelyn Wade muốn giúp Trump gỡ án. - Nikki Haley: nếu thắn

Hình ảnh tại Vatican hôm 18/1/2024, khi phái đoàn Đảng CSVN tới họp về nghị trính bang giao VN-Vatican. Tương lai từng bước, sẽ là chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tới VN. Theo Rome Reports.

- Phái đoàn CSVN tới Vatican họp: Đức Giáo Hoàng sẽ thăm VN tương lai gần

- Hôm nay 19/1/2024 là tròn 50 năm TQ chiếm quần đảo Hoàng Sa sau một trận hải chiến chống lại Hải quân VNCH.

- Biện Lý quận Fulton Fani Willis nộp hồ sơ lên tòa, nói không liên hệ gì tới xáo trộn gia đình LS Wade để phải ra tòa làm chứng, nói rằng vợ của LS Nathan Wade đồng thuận ly hôn sau khi ngoại tình với 1 bạn thân của Wade, bây giờ cô Joycelyn Wade muốn giúp Trump gỡ án.

- Nikki Haley: nếu thắng cử 2024, sẽ ân xá Trump

- Tỷ phú David Rubenstein nói ở Davos: không thể dự đoán gì về Trump, nhưng đừng coi thường Biden

- Công tố yêu cầu mức án 6 tháng tù cho cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro.

- LS của Trump viết thư lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, xin cho Trump có tên trên phiếu sơ bộ Colorado.

- Thẩm phán lên lịch điều trần vào ngày 15/2 cho Biện lý quận Fulton Fani Willis nói về chuyện bị cáo buộc dan díu

- Cục Điều tra Georgia (GBI) không điều tra Biện Lý Quận Fulton Fani Willis như tin đồn nhảm của MAGA

- Tòa: Lá phiếu tiểu bang Washington cho ghi tên Trump vòng sơ bộ

- Ngày 4 tháng 3/2024 dự kiến xét xử Trump ở tòa thủ đô cơ nguy hoãn thêm vì phải chờ tòa kháng án về miễn tố

- Hãng thép Tata Steel Limited sẽ cắt 2.800 nhân viên ở Anh.

- Amazon Web Services Inc. sẽ đầu tư 15,5 tỷ USD vào Nhật Bản trong thời gian 5 năm.

- Báo Los Angeles Times sẽ cắt giảm 100 nhân viên, phóng viên

- Cô Malia Obama (trưởng nữ Obama) lên đỏ tại Liên hoan phim Sundance, ra mắt phim ngắn The Heart do cô viết, đạo diễn

- Mỹ sẽ tài trợ lĩnh vực xe điện 3 chương trình trị giá 325 triệu USD

- Nội bộ chính phủ Israel bất đồng. Bộ trưởng nội các chiến tranh Gadi Eisenkot: chiến thắng Hamas hoiàn toàn không thể có, Thủ Tướng Netanyahu nói dối, và Israel cần bầu cử sớm.

- Nhiều công ty chuyển sang vận tải hàng không để tránh tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ.Vận tải hàng không từ Việt Nam đến châu Âu đã tăng 62% trong tuần kết thúc ngày 14/1.

- Nhân quyền LHQ: yêu cầu Israel ngưng ngược đãi người Palestine bị giam ở Gaza.

- Gaza: 24.762 người Palestine, 62.108 người đã bị thương kể từ ngày 7/10.

- Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan: có "quá nhiều thương vong dân sự" ở Dải Gaza

- Bắc Hàn: thử nghiệm "hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước" Haeil-5-23.

- NATO: sẽ tập trận với 90.000 binh sĩ, 50 tàu hải quân, 80 phi co và hơn 1.100 quân xa chiến đấu.

- TT Biden: Mỹ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất và tỷ lệ lạm phát thấp nhất

- Amazon.com Inc. sẽ giảm quy mô khoảng 5% bộ phận Buy with Prime

- Macy's sẽ cắt khoảng 2.350 nhân viên, đóng cửa 5 tiệm

- Quận Cam: 4 vụ trộm thương mại ở thị trấn Rancho Santa Margarita, 2 nghi can bị bắt

- HỎI 1: Có tới 35% chuyên viên ngàn thiết kế trò chơi bị ảnh hưởng vì sa thải năm qua? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chỉ có 3% người Đài Loan tự nói rằng họ chủ yếu là người Trung Quốc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/1/2024) ⚪ ---- Hãng thép Tata Steel Limited đã xác nhận vào thứ Sáu trong một tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa hai lò cao ở Port Talbot của Vương quốc Anh vào cuối năm 2024 khi công ty tiến hành kế hoạch chuyển sang lò hồ quang điện có hàm lượng carbon thấp hơn. Tổng cộng 2.800 việc làm sẽ bị ảnh hưởng, trong đó 2.500 nhân viên sẽ bị sa thải trong 18 tháng tới, trong khi 300 vị trí còn lại sẽ bị sa thải trong vòng 3 năm.

Giám đốc điều hành Tata Steel T V Narendran nhận xét: “Con đường chúng tôi đang hướng tới rất khó khăn nhưng chúng tôi tin rằng đó là con đường đúng đắn. Chúng tôi phải chuyển đổi với tốc độ nhanh chóng để xây dựng một doanh nghiệp bền vững ở Anh về lâu dài”.

⚪ ---- Amazon Web Services Inc. (AWS), một công ty chi nhánh của Amazon.com Inc., đã công bố tại một cuộc họp báo ở Tokyo vào thứ Sáu rằng họ có kế hoạch đầu tư 2,3 nghìn tỷ yên (15,5 tỷ USD) vào Nhật Bản trong thời gian 5 năm. Khoản đầu tư này sẽ diễn ra từ năm 2023 đến năm 2027 và sẽ vượt qua khoản đầu tư dự kiến 12,7 tỷ USD của AWS tại Ấn Độ được công ty công bố vào tháng 5 năm ngoái.

AWS sẽ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu của Nhật Bản để xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp thông tin do sự tăng trưởng dự kiến của trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AI), điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng khối lượng dữ liệu được xử lý của AWS.

⚪ ---- Tờ Los Angeles Times đang lên kế hoạch sa thải một số lượng “đáng kể” các nhà báo, theo công đoàn của tờ báo cho biết, vì doanh thu quảng cáo sụt giảm. Hiệp hội LA Times cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài một ngày vào hôm nay, Thứ Sáu 19/1/2024, để phản đối kế hoạch sa thải.

Tờ LA Times đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn "những người hiểu biết", mặc dù ban quản lý tờ báo chưa công bố số lượng nhân viên bị sa thải theo kế hoạch, nhưng công việc này sẽ ảnh hưởng đến "ít nhất" 100 nhà báo, tương đương khoảng 20% vị trí trong phòng tin tức. Trước đó, việc cắt giảm diễn ra sau khi 74 vị trí trong phòng tin tức bị loại bỏ vào tháng 6/2023.

⚪ ---- Cô Malia Obama xuất hiện lần đầu trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Sundance hôm thứ Năm với buổi ra mắt phim ngắn mới The Heart. Con gái lớn của cựu Tổng thống Barack Obama và Michelle Obama đã viết kịch bản và đạo diễn bộ phim, được chiếu tại sự kiện ở Utah như một phần của Chương trình Phim ngắn.

Malia, 25 tuổi, đã gửi dự án bằng tên “Malia Ann”, sử dụng tên đệm của mình. Theo trang web Sundance, The Heart kể về một người đàn ông cô đơn đau buồn trước cái chết của mẹ mình sau khi bà để lại cho anh một yêu cầu bất thường trong di chúc. Trong video “Gặp gỡ nghệ sĩ” được phát hành trước liên hoan phim, Malia cho biết cô hy vọng bộ phim sẽ khiến người xem “cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút” hoặc nhắc nhở họ “đừng quên những con người hiện tại”.

⚪ ---- Bạch Ốc tiết lộ hôm thứ Sáu trong một tuyên bố rằng Bộ Giao thông vận tải và Năng lượng Hoa Kỳ sẽ công bố nguồn tài trợ mới cho lĩnh vực xe điện thông qua ba chương trình trị giá 325 triệu USD: “Khoản tài trợ mới này cho bộ sạc EV sẽ sửa chữa và thay thế các bộ sạc hiện có, không hoạt động trên toàn quốc; sẽ giảm chi phí triển khai sạc ở các cộng đồng chưa được quan tâm và cắt giảm chi phí pin”.

Kể từ khi Joe Biden trở thành tổng thống Hoa Kỳ, doanh số bán xe điện đã tăng hơn 4 lần "với hơn 4,5 triệu xe điện đang chạy trên đường", trong khi việc sở hữu một chiếc xe điện đã trở nên "phải chăng hơn bao giờ hết" khi giá giảm 20% so với một năm trước.

⚪ ---- Theo báo Crux Now, sau cuộc gặp với các quan chức Việt Nam hôm thứ Năm, một nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican cho biết ông sẽ tới Việt Nam vào mùa xuân này khi hai nước tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể hướng tới việc xích lại gần nhau, và chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng có thể sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Phái đoàn đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm Vatican hôm thứ Năm, tổ chức các cuộc gặp riêng với Đức Giáo Hoàng Francis, Quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, và Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia của Vatican, Đức Tổng Giám mục người Anh Paul Gallagher. Cuộc gặp diễn ra vài tháng sau khi Việt Nam và Vatican năm ngoái đạt được thỏa thuận về việc bổ nhiệm đại diện giáo hoàng thường trú tại nước này.

Phát biểu với các nhà báo bên lề cuộc họp báo ngày 18 tháng 1 về các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đức Hồng Y Ercole Consalvi, một Ngoại trưởng huyền thoại dưới thời Giáo hoàng Pius VII trong thời đại Napoléon, Gallagher đã mô tả cuộc gặp của ông với phái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra “rất tốt đẹp”.

Về các bước tiếp theo sau khi bổ nhiệm đại diện thường trực của Giáo hoàng, Gallagher cho biết ông sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 4, và Đức Hồng Y Parolin có thể sẽ đến thăm vào cuối năm nay, “và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu từ đó. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi việc dần dần, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng mọi việc sẽ tiến triển”, ông nói, bày tỏ sự lạc quan rằng chuyến tông du của Giáo hoàng sẽ diễn ra xa hơn trong tương lai.

“Tôi nghĩ là sẽ như vậy, nhưng cần thực hiện thêm một số bước nữa trước khi điều đó là phù hợp. Nhưng tôi nghĩ Đức Giáo hoàng rất muốn đi, chắc chắn cộng đồng Công giáo ở Việt Nam rất vui mừng muốn Đức Giáo hoàng thăm, và tôi nghĩ điều đó sẽ gửi một thông điệp rất tốt đến khu vực”, ông nói.

⚪ ---- Nhà đầu tư tỷ phú David Rubenstein cho biết hôm thứ Sáu rằng “không ai ngoài gia đình [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald] Trump dự đoán” rằng Trump sẽ bị truy tố bốn lần và sự nổi tiếng của Trump “sẽ tăng vọt đến mức Trump có cơ hội khá tốt để lấy đề cử của đảng Cộng hòa vào tháng 3."

.

“Nếu Trump được đề cử, đây sẽ là lần đầu tiên Đảng Cộng hòa đề cử cùng một người ba lần liên tiếp. Rõ ràng Trump có lượng người theo dõi mà nhiều nhà phân tích đã bỏ lỡ và tôi không nghĩ bất kỳ vụ kiện nào ở tòa án có khả năng thay đổi động lực đó", tỷ phú nói trong một hội thảo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, lưu ý rằng Trump là một "lực lượng chính trị nghiêm túc". Tuy nhiên, Rubenstein nhấn mạnh rằng không nên coi thường Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden. Ông nhận xét: “Đây sẽ là một cuộc bầu cử tương đối sát nút”.

⚪ ---- Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley tuyên bố khi tham dự họp theo hình thức họp phố CNN rằng bà sẽ ân xá cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nếu Trump bị kết án, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là "sự chữa lành cho đất nước." Bình luận của bà về việc sẵn sàng ân xá cho Trump được đưa ra ngay sau khi cựu tổng thống tuyên bố các tổng thống Mỹ nên có toàn quyền miễn tố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

.

Bà Haley nói: “Vấn đề này không còn là vấn đề Trump vô tội hay có tội nữa”, đồng thời cho biết thêm rằng trọng tâm chính phải là “đưa đất nước trở lại bình đẳng”. Bà cũng khẳng định bà không bận tâm bởi những "cuộc tấn công cá nhân" của Trump chống lại bà, điều này đặt ra câu hỏi về khả năng tranh cử tổng thống của bà do nguồn gốc Ấn Độ của cô. Haley chỉ trích Trump không tham gia tranh luận, gọi Trump là "tổng thống đương nhiệm", người không tin rằng mình phải cho cử tri thấy sự khác biệt "giữa Trump và đối thủ".

⚪ ---- Các luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết thư cho Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS), kêu gọi các thẩm phán đưa Trump trở lại cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Colorado. Trong khi đó, 179 nghị sĩ Đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise, đã ký một bản kiến nghị kêu gọi Tòa toe61i ca Liên bang cho phép Trump xuất hiện trên lá phiếu ở Colorado.

"Tòa án nên chấm dứt nhanh chóng và dứt khoát những nỗ lực loại bỏ quyền bầu cử này, vốn đe dọa tước quyền bầu cử của hàng chục triệu người Mỹ và hứa hẹn sẽ gây ra sự hỗn loạn và hỗn loạn nếu các tòa án tiểu bang và quan chức tiểu bang khác làm theo sự dẫn dắt của Colorado và loại trừ ứng cử viên tổng thống có khả năng là được đảng Cộng hòa đề cử khỏi lá phiếu của họ", theo các luật sư của Trump viết trong thư và khẳng định quyết định của Tòa án Tối cao Colorado loại Trump khỏi lá phiếu là dựa trên "cách giải thích đáng ngờ" về Tu chính án thứ 14.

⚪ ---- Cuộc đời Biện Lý quận Fulton đang diễn ra y hệt phim bộ nhiều tập. Biện Lý quận Fulton Fani Willis đang yêu cầu thẩm phán chặn trát đòi hầu tòa để lấy lời khai của cô trong vụ ly hôn đang diễn ra của một đồng nghiệp mà cô bị cáo buộc ngoại tình, đồng thời cáo buộc vợ anh ta cản trở vụ truy tố Trump về tội lật ngược bầu cử ở Georgia 2020, theo báo Wall Street Journal.

Michael Roman, đồng phạm của Trump, cáo buộc cô Willis đã thuê luật sư Nathan Wade làm công tố trong vụ truy tố Trump và gần 20 đồng phạm, rằng thuê một cách không đúng cách, người mà Roman nói rằng cô đang hẹn hò, với tư cách là một công tố viên đặc biệt và được hưởng lợi về mặt tài chính khi Wade thu được hơn 650.000 USD cho công việc của Wade trong vụ án. Roman tuyên bố các chi tiết về mối quan hệ của Willis và Wade được khóa trong các tài liệu tòa án liên quan đến vụ ly hôn của Wade, mà Roman đang thúc đẩy việc tiết lộ. Wade đã đệ đơn ly hôn với người vợ 26 năm một ngày sau khi bắt đầu vai trò công tố viên đặc biệt hồi năm 2021.

Bloomberg đưa tin, vợ của Wade là cô Joycelyn Wade, đã nộp trát đòi hầu tòa yêu cầu Biện lý Willis ra khai vào thứ Ba tuần tới. Trong một chuyển động khẩn cấp hôm thứ Năm, Willis đã yêu cầu thẩm phán chặn trát đòi hầu tòa. Luật sư riêng của Willis, Cinque Axam viết: “Vì “các bên đồng ý rằng cuộc hôn nhân [của ông bà Wade] đã tan vỡ không thể cứu vãn được và khái niệm về lỗi không có vấn đề gì, nên không có thông tin nào mà Biện lý quận Willis có thể cung cấp có thể chứng minh liên quan đến việc chấp nhận hoặc từ chối việc ly hôn”.

LS Cinque Axam cũng cáo buộc cô Joycelyn Wade "cản trở và can thiệp" vào vụ Georgia truy tố Trump. Axam viết trên Bloomberg: Cô “đã âm mưu với các bên quan tâm trong Vụ án can thiệp bầu cử hình sự để sử dụng quy trình điều tra dân sự để gây khó chịu, gây bối rối và áp bức cho Willis và “làm tổn hại đến danh tiếng nghề nghiệp của cô Willis”.

Hồ sơ còn khẳng định cuộc hôn nhân của ông bà Wade đã tan vỡ vào đầu năm 2017 và Joycelyn Wade đã “thú nhận có quan hệ ngoại tình” với “người bạn lâu năm” của chồng mình, theo Bloomberg. Luật sư của Roman đã trả lời hôm thứ Năm, nói rằng cô Willis "dường như đang làm mọi thứ có thể để tránh phải giải thích về những sự thật bất tiện và khó khăn." Roman và Trump đã lập luận rằng vụ kiện chống lại họ nên được bác bỏ do bị cáo buộc xung đột lợi ích.

Một thẩm phán đã ra lệnh cho Willis trả lời các cáo buộc bằng văn bản trước ngày 2/2/2024. Phiên điều trần tại tòa sẽ được ấn định vào ngày 15/2/2024. Phiên điều trần có thể xem hồ sơ ly hôn chưa được niêm phong sẽ diễn ra vào ngày 31/1/2024.

⚪ ---- Các công tố viên liên bang đang yêu cầu mức án 6 tháng tù cho cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro, người bị kết tội khinh thường Quốc hội vào năm ngoái sau khi bất chấp trát đòi ra khai từ ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021. Công tố viên đã viết trong một bản ghi nhớ tuyên án vào cuối ngày thứ Năm rằng Navarro sẽ phải nhận mức án cao nhất trong hướng dẫn vì y đã “khinh bỉ cơ quan Quốc hội” và sử dụng “chiến lược xấu” để trốn tránh lệnh triệu tập của ủy ban.

Các công tố viên viết: “Bị cáo, giống như những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol, đặt chính trị chứ không phải đất nước lên hàng đầu và cản trở cuộc điều tra của Quốc hội." Navarro phải đối mặt với hai tội danh khinh thường Quốc hội vì từ chối hợp tác với ủy ban ngày 6 tháng 1, tội đầu tiên liên quan đến việc ông không xuất trình tài liệu và tội thứ hai vì không xuất hiện để lấy lời khai. Bản án của anh ta dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị mức án sáu tháng đối với cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon, người cũng bị kết án về hai tội khinh thường Quốc hội vào năm ngoái. Bannon cuối cùng đã bị kết án bốn tháng tù giam, nhưng y vẫn chưa thụ án vì thẩm phán cho biết y có thể được tự do chờ kháng cáo.

⚪ ---- Biện lý và Công tố viên trong vụ án Georgia truy tố Donald Trump sẽ phải giải quyết những cáo buộc mới được đưa ra về hành vi "dan díu không đứng đắn" chống lại bà tại tòa án. Thẩm phán trong vụ án đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 15/2 cho Biện lý quận Fulton Fani Willis, tờ Washington Post đưa tin, và ông còn ra lệnh cho Willis trả lời bằng văn bản trước ngày 2 tháng 2/2024. Rắc rối đối với cô bắt đầu từ đầu tháng này khi một Đồng phạm của Trump khẳng định rằng cô đã thuê một "tình nhân" để cầm đầu vụ truy tố Trump về tội lật ngược bầu cử 2020 và kết quả là đã được hưởng lợi về mặt tài chính.

Hồ sơ do đồng phạm Mike Roman của Trump đưa ra cho biết công tố viên đặc biệt Nathan Wade cho đến nay đã thu được hơn 600.000 USD cho công việc của mình trong vụ án và rằng anh ta đã trả tiền cho những chuyến đi đắt đỏ với Willis bằng số tiền trả cho công ty luật của mình. Willis không trực tiếp phủ nhận các cáo buộc, mặc dù cô cho rằng chúng có động cơ phân biệt chủng tộc. Cả cô Willis và Wade đều là người da đen.

Hồ sơ ban đầu của Roman không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh các cáo buộc, nhưng luật sư của Roman nói rằng chúng một phần dựa trên hồ sơ liên quan đến vụ ly hôn đang diễn ra của Wade cũng như các nguồn quen thuộc với mối quan hệ đối tác của Wade và Willis. Trong một diễn biến liên quan, phiên điều trần về việc có nên niêm phong hồ sơ ly hôn của Wade hay không sẽ diễn ra vào ngày 31/1. Roman và Trump đã kêu gọi hủy bỏ các vụ truy tố chống lại họ vì những tranh cãi. Trong khi đó, Báo The Hill nói chuyện với các chuyên gia pháp lý, những người không nghĩ Willis sẽ phải bị loại ra khỏi vụ án ngay cả khi các cáo buộc "dan díu" là đúng, vì đó không phải tội hình sự.

⚪ ---- Cục Điều tra Georgia (GBI) không điều tra Biện Lý Quận Fulton Fani Willis, theo báo Newsweek đưa tin hôm thứ Năm. Willis, người đang truy tố Donald Trump và các đồng minh của Trump về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia, đã bị một phụ tá của Trump cáo buộc có mối quan hệ “không đúng mực” với Nathan Wade, một công tố viên đặc biệt mà bà thuê phụ trách vụ án.

Người cựu phụ tá của Trump là Michael Roman, đang tìm cách hủy bỏ cáo buộc chống lại y và yêu cầu cả Willis và Wade bị loại khỏi vụ án. Một số người bảo thủ bắt đầu suy đoán rằng GBI đã mở một cuộc điều tra về hành vi sai trái bị cáo buộc của Willis, theo một thông báo chưa được xác nhận của nhà hoạt động bảo thủ và người ủng hộ Trump Jack Posobiec trên X. GBI xác nhận với Newsweek qua email rằng họ không điều tra gì về chuyện đó.⚪ ---- Một thẩm phán ở tiểu bang Washington hôm thứ Năm đã ra phán quyết rằng tên của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể vẫn còn trong lá phiếu sơ bộ của tiểu bang, trong khi thẩm phán từ chối đưa ra phán quyết về tư cách của Trump trong cuộc tổng tuyển cử.Một nhóm cử tri đã thất bại trong việc yêu cầu giới chức Washington xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ. Thẩm phán phải quyết định liệu tiểu bang có quyền bãi nhiệm một ứng cử viên hay không dựa trên điều khoản nổi dậy của Tu chính án thứ 14. Hồi tháng 12, Tòa án Tối cao Colorado đã quyết định loại Trump khỏi cuộc bỏ phiếu của tiểu bang Colorado và chiến dịch tranh cử của Trump tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết này.⚪ ---- Các chuyên gia pháp lý cho biết hôm thứ Năm rằng ngày ra tòa [ở thủ đô] của Donald Trump vào ngày 4 tháng 3 trong phiên tòa xét xử lật ngược bầu cử có vẻ như sẽ bị lùi lại sau lệnh mới từ thẩm phán liên bang giám sát vụ án. Hồ sơ tòa án cho thấy Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan đã đưa ra các câu hỏi về thời gian theo lệnh cấm cố vấn đặc biệt Jack Smith nộp đơn kiến nghị cho đến khi có quyết định về thách thức quyền miễn tố của tổng thống Trump.Chutkan lưu ý rằng thời gian chuẩn bị bảy tháng mà bà dành cho nhóm của Trump đã bị tạm dừng trên thực tế vào tháng 12/2023 khi họ kháng cáo phán quyết của bà rằng quyền miễn tố của tổng thống không bảo vệ ông. Luật sư Andrew Weissmann cho biết phán quyết của bá “báo hiệu rằng ngày xét xử 3 tháng 4/2024 sẽ cần phải hoãn lại khi vụ án quay trở lại với bà.”Politico ước tính có thể xảy ra tình trạng trì hoãn kéo dài hàng tháng nếu Tòa kháng án khu vực D.C. không nhanh chóng đưa ra phán quyết về quyền miễn tố mà Trump đòi. Phán quyết cũng bác bỏ đề nghị của Trump đói quy tội coi thường tòa đối với cố vấn đặc biệt Jack Smith vì Smith đã đưa ra các đề nghị trong thời gian lưu trú.⚪ ---- Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA đưa tin Bắc Hàn đã tiến hành thử nghiệm "hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước" Haeil-5-23. Bắc Hàn tuyên bố cuộc thử nghiệm diễn ra như một phản ứng trước các cuộc tập trận quân sự mới nhất do Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản tiến hành. Đầu tuần này, ba nước đã tiến hành tập trận hải quân ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju của Nam Hàn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Hàn.⚪ ---- Công ty phân tích dữ kiện vận tải Xeneta cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu trích dẫn các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng và may mặc, các công ty đang ngày càng chuyển sang vận tải hàng không để tránh tuyến đường vận chuyển qua Biển Đỏ. Các tàu thuyền đã nhiều lần bị nhóm phiến quân Houthi hoạt động ngoài Yemen tấn công, khiến một số hãng vận tải biển lớn phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế.Xeneta cho biếttrong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 1, cao hơn 16% so với cùng tuần năm 2023. "Các tuyến từ Việt Nam đến châu Âu được sử dụng nhiều cho may mặc, một lĩnh vực mà chúng tôi được biết đang chuyển đổi nhiều hơn hàng hóa từ đường biển đến đường hàng không do cuộc khủng hoảng Biển Đỏ, vì vậy điều đặc biệt đáng chú ý là chúng ta đang thấy khối lượng giao dịch này tăng lên đến mức như vậy,” Giám đốc Vận tải Hàng không Xeneta Niall van de Wouw cho biết.Ông ghi thêm, “Trong hai tuần tới, chúng ta sẽ biết chắc chắn liệu đây có phải là sự thay đổi thực sự và đáng kể từ vận tải đường biển sang vận tải hàng không do cuộc khủng hoảng Biển Đỏ hay không.”⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza hôm thứ Năm thông báo rằng 24.762 người đã chết tại vùng đất này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Hamas và Israel. Với 62.108 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Ngoài ra, Bộ này còn báo cáo rằng trong vòng 24 giờ qua, 142 người Palestine đã chết và 278 người bị thương.⚪ ---- Một quan chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chấm dứt việc an ninh Israel ngược đãi những người Palestine bị giam ở Dải Gaza, giữ lâu nhiều tuần ở những địa điểm không xác định và bị lạm dụng thể xác. Ajith Sunghay cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu rằng những người đàn ông Palestine đã bị lực lượng Israel giam trung bình từ 30 đến 55 ngày trong chuyến thăm Gaza, nơi ông gặp một số người bị giam được thả.Ông nói: “Có những báo cáo về những người đàn ông sau đó được thả ra, nhưng chỉ mặc tã mà không có quần áo đầy đủ trong thời tiết lạnh giá này.” Ông nói không rõ tại sao họ lại bị bắt phải mặc tã nhưng “rõ ràng họ đã bị sốc và thậm chí còn run rẩy khi tôi gặp họ.” Một số video được lính Israel chia sẻ kể từ khi chiến tranh bắt đầu cho thấy hàng trăm người đàn ông Palestine cởi đồ lót, ngồi ngoài trời lạnh giá, đôi khi bị bịt mắt. Trong một số video, người ta cũng nhìn thấy phụ nữ và trẻ em.⚪ ---- Nội bộ chính phủ Israel bất đồng. Bộ trưởng nội các chiến tranh Gadi Eisenkot dường như chỉ trích cách quản lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc chiến đang diễn ra với Hamas ở Gaza, một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng nói về chiến thắng hoàn toàn trước nhóm khủng bố Hamas là không thực tế và chỉ ra rằng các cuộc bầu cử mới nên được tổ chức trong vòng vài tháng để khôi phục niềm tin của công chúng vào chính phủ sau vụ tấn công tàn khốc ngày 7 tháng 10.Eisenkot, cựu tham mưu trưởng quân đội IDF, đã ngồi xuống để tham gia một cuộc phỏng vấn sâu rộng với chương trình Uvda của đài Channel 12, trong đó cũng có cuộc trò chuyện về những tổn thất cá nhân mà cuộc chiến đã gây ra cho ông và gia đình ông. Con trai của Eisenkot là Thượng sĩ Gal Meir Eisenkot, 25 tuổi, chết khi chiến đấu ở Gaza vào đầu tháng 12/2023, theo sau là cháu trai của ông, Trung sĩ Maor Cohen Eisenkot, 19 tuổi, chết một ngày sau.Cuộc phỏng vấn với Eisenkot được phát sóng vài giờ sau khi ông Netanyahu bác bỏ ý tưởng tổ chức bầu cử giữa lúc cuộc chiến mà ông cho rằng có thể tiếp tục kéo dài đến năm 2025, đồng thời tuyên bố sẽ “mang lại chiến thắng hoàn toàn” trước Hamas để đáp trả cuộc tấn công vào tháng 10 của nhóm khủng bố đang cai trị Gaza. Vào ngày 7 tháng 10/2023, hàng ngàn kẻ khủng bố tiến hành một cuộc tàn sát khắp miền nam Israel, tàn sát 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt khoảng 240 người làm con tin.Eisenkot nói trong cuộc phỏng vấn: “Bất cứ ai nói về chiến thắng tuyệt đối đều không nói sự thật. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên kể chuyện cổ tích… Ngày nay, tình hình ở Dải Gaza đã đến mức các mục tiêu của cuộc chiến vẫn chưa đạt được.”Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo hiện tại của Israel có nói sự thật với công chúng hay không, Eisenkot trả lời đơn giản: “Không”. Eisenkot cũng cho biết các cuộc bầu cử nên được tổ chức trong những tháng tới để lấy lại niềm tin của công chúng vào giới lãnh đạo. Eisenkot nói: “Trong vòng vài tháng, điều cần thiết là đưa cử tri Israel trở lại bỏ phiếu và tổ chức bầu cử để lấy lại niềm tin vì hiện tại không có sự tin tưởng [chính phủ].”..⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan hôm thứ Năm cho biết trong cuộc họp báo rằng đã có "quá nhiều thương vong dân sự" ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Sullivan nhấn mạnh rằng sẽ không tái chiếm Gaza sau chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước.Bình luận của Sullivan được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ không cho phép thành lập một nhà nước Palestine sau khi giao tranh kết thúc, nhấn mạnh rằng Israel dự định sẽ có toàn quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza sau chiến tranh.⚪ ---- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có kế hoạch triển khai một lực lượng gồm 90.000 binh sĩ như một phần của cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập niên nhằm chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng trên nhiều mặt trận, đặc biệt tập trung vào khu vực Baltic và Biển Đen, theo Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO tại Châu Âu Christopher Cavoli nói với giới truyền thông ở Brussels hôm thứ Năm.Cavoli nói: “Liên minh sẽ chứng minh khả năng củng cố khu vực Euro-Atlantic bằng một cuộc di chuyển lực lượng xuyên Đại Tây Dương từ Bắc Mỹ. Chúng tôi không muốn có bất kỳ xung đột nào nhưng nếu họ tấn công chúng tôi thì chúng tôi phải sẵn sàng”.Cuộc tập trận quân sự mang tên Steadfast Defender 2024 sẽ bắt đầu vào tuần tới và tiếp tục cho đến tháng 5. Chiến lược này bao gồm việc chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công trong lĩnh vực chiến tranh hạt nhân, chiến tranh mạng và chiến tranh không gian. Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 50 tàu hải quân, 80 máy bay và hơn 1.100 quân xa chiến đấu.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ có “tốc độ tăng trưởng mạnh nhất và tỷ lệ lạm phát thấp nhất” trong tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới. “Chúng ta là quốc gia lớn duy nhất trên thế giới thoát ra khỏi mọi cuộc khủng hoảng một cách mạnh mẽ hơn những gì chúng ta đã trải qua”, ông nói trong bài phát biểu ở North Carolina.Biden cũng nhấn mạnh rằng Mỹ có 1.000 tỷ phú và họ phải bắt đầu đóng thuế cao hơn. Ông nhấn mạnh: “Ý tôi không phải là trả thuế 16%, ý tôi là trả mức thuế cao nhất là 38%." Biden lưu ý rằng chính quyền của ông đã góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn và thu nhập cao hơn cho tầng lớp trung lưu. Ông kết luận: “Khi tầng lớp trung lưu hoạt động tốt, chúng ta phát triển, mọi người đều làm tốt.”⚪ ---- Amazon.com Inc. sẽ giảm quy mô khoảng 5% bộ phận Buy with Prime để cắt giảm chi phí, theo tuyên bố từ người phát ngôn của công ty, theo báo cáo CNBC hôm thứ Năm. Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi thường xuyên xem xét cơ cấu nhóm của mình và thực hiện các điều chỉnh dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Sau đợt đánh giá gần đây, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là loại bỏ một số vai trò nhỏ trong nhóm Buy with Prime”. Trong vài ngày qua, công ty Amazon đã thực hiện sa thải nhiều nhân viên trong bộ phận Audible, Twitch, Prime Video, MGM và các bộ phận bán hàng quảng cáo.⚪ ---- Macy's dự kiến sẽ giảm lực lượng lao động của mình khoảng 2.350 nhân viên, chiếm khoảng 13% nhân viên công ty hoặc khoảng 3,5% tổng lực lượng lao động. Công ty cũng sẽ đóng cửa 5 cửa hàng như một phần trong nỗ lực tận dụng tự động hóa và chuyển sang một số vị trí nhất định, The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn những người quen thuộc với việc sa thải.Chủ tịch Macy's Tony Spring và Giám đốc điều hành Jeff Gennette viết trong bản ghi nhớ: "Bất chấp những tiến bộ mạnh mẽ và rõ ràng trong vài năm qua, chúng ta vẫn phải chịu áp lực". Để ưu tiên các lĩnh vực tác động trực tiếp đến người tiêu dùng, Macy's có kế hoạch chuyển đổi khoản đầu tư của mình. Điều này bao gồm việc tập trung vào trình quản lý hiển thị trực quan để nâng cao diện mạo của cửa hàng và nâng cấp các chức năng kỹ thuật số để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm trực tuyến.⚪ ---- Quận Cam: Theo cảnh sát, 4 vụ trộm thương mại, được ghi lại trong những tuần gần đây tại các nhà kho trên khắp thị trấn Rancho Santa Margarita, đã dẫn đến 2 người bị bắt và thu hồi tài sản bị đánh cắp trị giá hàng ngàn đô la. Cảnh sát Rancho Santa Margarita thuộc Sở Cảnh sát Quận Cam cho biết: “Tổng thiệt hại ước tính đối với hoạt động kinh doanh là hơn 68.000 USD. Các nghi phạm đã đột nhập vào nhiều nhà kho, phương tiện làm việc và làm hư hại một số tài sản trong quá trình này.”Cảnh sát đã tìm ra manh mối, xác định một “chiếc xe đáng quan tâm” và bắt giữ 2 cá nhân được cho là có liên quan đến tội phạm, vàg tài sản bị đánh cắp trị giá hàng nghìn đô la đã được thu hồi. Các thám tử hiện đang cố gắng tìm thêm nạn nhân từ các thành phố lân cận. Bất cứ ai có thông tin có thể gọi cho bộ phận này theo số (949) 770-6011.⚪ ----sau một trận hải chiến chống lại Hải quân của VNCH. Hải chiến Hoàng Sa là một trận hải chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra vào ngày 19/1/1974 trên quần đảo Hoàng Sa. Theo tài liệu của Việt Nam Cộng hòa thì tàu HQ-10 trúng đạn vào pháo tháp và bị chìm sau đó. HQ-16 bị hư hại nặng, nghiêng trên 10 độ, HQ-4 thì chỉ bị hư nhẹ. Về HQ-5, có nhân chứng nói tàu chỉ hư nhẹ trong khi nhân chứng khác nói tàu hư nặng.Hải quân Việt Nam Cộng hòa có 75 binh sĩ tử vong, trong đó riêng HQ-10 có 63 người chết bao gồm Hạm trưởng Ngụy Văn Thà. HQ-4 có ba người chết, HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 bị thương, HQ-16 có hai người chết, lực lượng người nhái có bốn người chết.Phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có 18 binh sĩ thiệt mạng, 67 binh sĩ bị thương và 3 người bị xây xát nhẹ. Một trong những binh sĩ trở về từ cuộc chiến là Ngô Tiên Phong đã được nhà nước và quân đội Trung Quốc phong làm anh hùng quân đội và được tặng huân chương hạng nhất.Trong khi chiến sự đang diễn ra tại Hoàng Sa, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình và Tô Chấn Hoa báo cáo lên Mao Trạch Đông đề nghị cho phép quân đội Trung Quốc chiếm tất cả các đảo do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát. Mao đã chấp thuận đề nghị này. Khi hải chiến Hoàng Sa kết thúc, sau khi nghe báo cáo, Đặng Tiểu Bình đã chỉ thị cho Quân khu Quảng Châu tiếp tục đánh chiếm các đảo Hoàng Sa, Hữu Nhật và Quang Ảnh.

Hàng trăm người biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội ngày 11-05-2014 phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Đông.

Quần đảo Hoàng Sa (theo cách gọi của Việt Nam) hay quần đảo Tây Sa (theo cách gọi của Trung Quốc và Đài Loan, còn được biết đến thông qua tên gọi quốc tế phổ biến bằng tiếng Anh là Paracel Islands) là một nhóm khoảng 30 đảo, rạn san hô, cồn cát và bãi đá ngầm ở biển Đông, là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia đang duy trì sự kiểm soát cũng như quyền tài phán trên thực tế đối với toàn bộ quần đảo này.

Theo diễn tiến thời gian, quần đảo Hoàng Sa có nhiều bản đồ, xưa nhất là:

. (1) Bản đồ Đông Nam Á do người phương Tây vẽ năm 1606, Hoàng Sa (Pracel) được ghi thuộc Champa tại vị trí trong đất liền giữa Cinoa (Thuận Hóa) và Champa là Cofta de Pracel (bằng tiếng Latin).

. (2) Quần đảo Hoàng Sa (Paracel), với tên gọi "Baixos de Chapar ou de Pulls Scir", tức là Bãi cát Chămpa (bãi đá ngầm), nằm trong Vịnh Cochinchine (Golfe de la Cochin Chine), phần phía đông bắc của bản đồ khu vực Đông Nam Á do Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) vẽ xong năm 1687.

. (3) Quần đảo Hoàng Sa (Isles Pracel) cùng với tên gọi "Baixos de Chapar de Pullo Scir", trong bản đồ của Joachim Ottens (1663 - 1719) vẽ xong năm 1710.

. (4) Bản đồ đường qua xứ Quảng Nam thời Lê trung hưng, theo Thiên Nam lộ đồ vẽ lại năm 1741 (bản sao chép của Dumoutier). Bãi cát vàng (鐄葛𣺽) trên bản đồ tức là Hoàng Sa.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, từ năm 1467, vua Lê Thánh Tông đã cho bản đồ lãnh thổ Đại Việt. Bộ bản đồ Hồng Đức được hoàn thành vào cuối năm 1469, được bổ sung nhiều lần về sau, gồm bản đồ cả nước và các địa phương, trong đó có vẽ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 35% chuyên viên ngàn thiết kế trò chơi bị ảnh hưởng vì sa thải năm qua?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hôm nay, công ty tổ chức Hội nghị các nhà phát triển trò chơi (Game Developers Conference), Informa đã công bố cuộc khảo sát thường niên về Tình hình ngành công nghiệp trò chơi, đưa ra góc nhìn về trải nghiệm và thái độ của nhà phát triển đối với nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả tình trạng sa thải, AI (trí tuệ nhân tạo) sáng tạo, sự hợp nhất cũng như công cụ và nền tảng mà họ đang tạo trò chơi.

Cơ quan báo chí Game Developer của Informa đã làm việc với công ty tình báo thị trường Omdia để khảo sát hơn 3.000 nhà sản xuất trò chơi vào tháng 10 năm ngoái và nhận thấy rằng hàng loạt tiêu đề về việc sa thải nhân viên trong ngành đã được phản ánh qua trải nghiệm cá nhân của các nhà phát triển.

Có tới 35% số người được hỏi nói rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi việc sa thải trong năm qua, cho dù đó là hình thức chính họ bị sa thải (7%), chứng kiến đồng nghiệp của mình bị sa thải (17%) hay việc sa thải các nhóm khác và các phòng ban trong công ty của họ (11%).

Chi tiết:

https://www.gamesindustry.biz/35-of-devs-affected-by-layoffs-last-year-says-gdc-survey

⚪ ---- HỎI 2: Chỉ có 3% người Đài Loan tự nói rằng họ chủ yếu là người Trung Quốc?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy chỉ 3% người trưởng thành ở Đài Loan coi mình chủ yếu là người Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh nhấn mạnh rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và cần được thống nhất với đại lục.

Khoảng 67% số người được hỏi trong cuộc khảo sát cho biết họ chủ yếu là người Đài Loan chứ không phải người Trung Quốc, trong khi 28% cho rằng họ vừa là người Đài Loan vừa là người Trung Quốc, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew của Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo hôm thứ Ba. 2% không trả lời.

Chi tiết:

https://www.rfa.org/english/news/china/pew-taiwan-poll-01182024052752.html

