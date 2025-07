(16.6.2025) - Bắt được Vance Boelter: người bắn chết DB/TB Melissa Hortman và chồng, bắn trọng thương TNS/TB John Hoffman và vợ. Boelter là mục sư Tin Lành, say mê truyền giáo, cuồng nhiệt mê Trump, có danh sách 70 người là mục tiêu kế tiếp - Mỹ yêu cầu VN tách rời ngành kỹ thuật khỏi anh hưởng TQ, giảm sử dụng công nghệ và phụ tùng từ TQ

Bắt được Vance Boelter: người bắn chết DB/TB Melissa Hortman và chồng, bắn trọng thương TNS/TB John Hoffman và vợ. Boelter là mục sư Tin Lành, say mê truyền giáo, cuồng nhiệt mê Trump, có danh sách 70 người là mục tiêu kế tiếp.

- Mỹ yêu cầu VN tách rời ngành kỹ thuật khỏi anh hưởng TQ, giảm sử dụng công nghệ và phụ tùng từ TQ

- California: Antonietta Nguyen bị xử có tội biển thủ 9 triệu đô từ ABS Seafood, sẽ kêu án av2o tháng 10/2025

- Trump chỉ đạo ICE ưu tiên bố ráp di dân tại các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, chỉ tiêu bắt 3.000 người/ngày, nhưng dừng bố ráp nông trại, nhà hàng, lò đóng gói thịt và khách sạn

- Trump cân nhắc cấm toàn bộ hay bán phần công dân 36 nước nhập cảnh vào Mỹ: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Sao Tome và Principe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia và Zimbabwe.

- Cựu TT Obama: đừng xem di dân là kẻ thù, chỉ cần sửa chữa luật nhập cư, vì đa số di dân chỉ muốn sống và làm việc

- Nhiều thương xá, tiệm vắng thê thảm vì khách hàng sợ các đặc vụ ICE chận hỏi giấy tờ

- Tổ chức Trump Organization ra mắt công ty Trump Mobile, cung cấp dịch vụ điện thoại 5G. Sẽ bán Điện thoại T1

- Truth Social ra mắt quỹ tín thác kỹ thuật số nắm giữ tiền số Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (BT)

- Iran lên án Israel dội bom vào một bệnh viện ở Kermanshah là "tội ác chiến tranh".

- Hồng Kông: 1 chuyến bay Air India với phi cơ Boeing 787 dự kiến tới Ấn Độ sau 1 giờ bay phải quay về Hồng Kông vì máy hư

- Iran: sẽ không đàm phán khi đang bị tấn công

- Tư lệnh tình báo Vệ Binh Iran và cấp phó chết vì Israel không kích. Có tin Trump đã phủ quyết kế hoạch của Israel nhằm giết Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

- Trump: Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel.

- Tổng thống Pháp đến thăm Greenland, nói Mỹ đòi đưa quân chiếm nơi này là không tử tế với đồng minh

- Giá dầu thô tương lai tăng hơn 3% sau khi Israel tấn công Iran. Dầu thô Mỹ đã tăng tổng cộng 13% vào tuần trước.

- Chính quyền nói diễn binh ở thủ đô thu hút 250.000 người tới xem. Nhưng Grok (AI của Elon Musk) nói vắng lắm, con số đó phóng đại

- Thẩm phán Brian Murphy chỉ trích chính quyền Trump vì đẩy nhanh trục xuất 7 người đến Nam Sudan, vi phạm lệnh tòa và quy trình tố tụng

- Thời gian từ nhà tới sở dài nhất: 1. New York City, 40.1 phút; 2. Chicago, 33.0; 3. Los Angeles, 31.4; 4. Philadelphia, 31.1; 5. San Francisco, 30.9; 6. Long Beach, California, 30.4; 7. Washington, DC, 30.4; 8. Boston, 30.2; 9. Oakland, California, 29.9; 10. Baltimore, 28.5.

- Đi lại tới sở ngắn nhất: 1. Tulsa, Oklahoma, 19.1; 2. Wichita, Kansas, 19.3; 3. Omaha, Nebraska, 20.0; 4. Memphis, Tennessee, 20.9; 5. Minneapolis, 21.0; 6. Columbus, Ohio, 21.1; 7. Kansas City, Missouri, 22.1; 8. Oklahoma City, 22.1; 9. Tucson, Arizona, 22.1; 10. Milwaukee, 22.2.

- Quận Cam: Eduardo Pineda, mang súng đã nạp đạn, dọa đánh người trong cuộc biểu tình "No Kings" bị bắt

- HỎI 1: Ăn nhiều rau và trái cây sẽ ngủ ngon hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoai tây chiên ở tiệm thức ăn nhanh ngon nhất là ở In-N-Out? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/6/2025) ⦿ ---- Vừa bắt được tay súng sát thủ Vance Boelter: mục sư truyền giáo Ky tô, cuồng nhiệt ủng hộ Trump, căm thù những người chủ trương cho phá thai, có danh sách dự kiến ám sát 70 nạn nhân cấp tiến là bác sĩ, doanh nhân, chính khách Dân Chủ. Vance Boelter, tay súng lúc rạng sát thứ bảy đã đột nhập vào nhà và giết Dân biểu Minnesota Melissa Hortman và chồng bà, Mark, và sau đó cũng đột nhập nhà và bắn trọng thượng Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman và vợ ông, Yvette, đã "bò" ra khỏi khu rừng gần khu đất nông thôn Green Isle của y vào hôm Chủ Nhật, kết thúc "cuộc truy lùng lớn nhất trong lịch sử Minnesota", theo tờ New York Times.

Sự việc xảy ra khi cảnh sát tìm thấy một chiếc xe mà Boelter đã sử dụng cách khu đất nông trại của y vài dặm ở vùng nông thôn Quận Sibley, cách Minneapolis khoảng một giờ về phía tây, vào sáng Chủ Nhật, theo tờ Guardian và Times. Các nhà chức trách cũng được cho là đã tìm thấy chiếc mũ cao bồi màu nâu rám nắng mà Boelter đã đội một ngày trước đó.

Sau cuộc tìm kiếm kéo dài 43 giờ, Boelter có vũ trang đã bị phát hiện chạy vào một khu rừng và bị các đội SWAT bao vây trước khi đầu hàng vào tối Chủ Nhật, theo AP và Times. Trung tá Jeremy Geiger của Đội tuần tra tiểu bang Minnesota cho biết, y "bò đến chỗ các đội thực thi pháp luật" và đã bị bắt mà không cần dùng đến vũ lực.

Ngụy trang: Boelter bị cáo buộc tội bắn bị thương 2 vợ chồng TNS/TB Hoffmans tại nhà của họ vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy, trước khi lái xe đến nhà của vợ chồng DB/TB Hortmans và bắn chết họ. Các quan chức cho biết y mặc đồng phục cảnh sát giả và lái một chiếc xe được thiết kế trông giống như xe của lực lượng thực thi pháp luật, với biển số xe ghi "cảnh sát", theo tờ NY Times.

Một cuốn sổ tay được tìm thấy trong xe của Boelter liệt kê 70 mục tiêu tiềm năng, bao gồm các bác sĩ, trung tâm Planned Parenthood, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng, và các nhà lập pháp Dân chủ khác—Thượng nghị sĩ. Amy Klobuchar và Tina Smith cùng các Dân biểu Kelly Morrison và Ilhan Omar nằm trong số đó, theo tờ NY Times.

Nghi phạm: Bạn bè và gia đình mô tả Boelter, một người cha đã kết hôn và có 5 đứa con, là một người theo đạo Thiên chúa sùng đạo, người cuồng nhiệt ủng hộ Trump và phản đối phá thai, theo AP. Trước đây, ông từng là mục sư truyền giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và không được biết là đã đưa ra bất kỳ lời đe dọa công khai nào.

Mối liên hệ với hội đồng quản trị: Boelter từng phục vụ trong một hội đồng nhà nước, Hội đồng Phát triển Lực lượng Lao động, cùng với TNS/TB John Hoffman. Họ đã tham dự một cuộc họp trực tuyến cùng nhau vào năm 2022 nhưng có thể không biết nhau, theo tờ Times. TNS/TB Hoffman được cho là đã bị bắn chín phát, vợ ông bị bắn tám phát.

Vance Boelter cũng đã bắn chết chú chó cứu hộ yêu quý của gia đình TNS/TB Hortman, theo chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ và người bản xứ Minnesota Ken Martin nói với tờ Daily Beast. "Sự tàn ác không có giới hạn", Martin, một người bạn lâu năm của gia đình Hortman, cho biết. Viết trên X, Erin Koegel, một thành viên Dân chủ của Hạ viện Minnesota, cho biết những đứa con đã trưởng thành của gia đình Hortman đã phải tiêm thuốc an tử cho chú chó golden retriever tên là Gilbert, chú chó mà Melissa đã huấn luyện thành chó nghiệp vụ, "sau khi biết cha mẹ chúng đã bị sát hại".

Một đoạn phim đã xuất hiện về tay súng giết người ở Minnesota đang nhảy múa vì y "phấn khích về Chúa Jesus". Một đoạn video do La Borne Matadi, một nhà thờ Tin lành có trụ sở tại Matadi, Cộng hòa Dân chủ Congo, đăng tải dường như cho thấy Vance Luther Boelter, 57 tuổi, đang nhảy lò cò trên sân khấu trước đám đông vào năm 2021, cầu xin mọi người hãy ca ngợi Chúa. "Khi tôi phấn khích, tôi muốn nhảy múa ... những gì Chúa Jesus đã làm cho tôi. Chúa Jesus là Chúa, Chúa toàn năng. Ngài đã cứu mạng tôi", Boelter hét vào micrô. "Whoo. Tôi rất hào hứng về Chúa và tôi muốn tôn thờ Ngài. [Chúa Jesus] sẽ tái lâm, và Ngài có kế hoạch và mục đích cho mỗi người trong các bạn và cho tôi". Sau đó, Boelter kêu gọi các thành viên trong giáo đoàn "hãy ra khỏi thuyền". Ông nói, "Đừng nhìn xung quanh xem những người khác đang làm gì, hãy ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nếu bạn đến gần Chúa Jesus hơn, bạn sẽ chiến thắng. Bạn sẽ thành công".

⦿ ---- Đây là điều rất khó: Trump yêu cầu Việt Nam tách rời ngành kỹ thuật khỏi anh hưởng Trung Quốc. Theo Reuters, Hoa Kỳ đang thúc đẩy Việt Nam trong các cuộc đàm phán về thuế quan nhằm giảm việc sử dụng công nghệ Trung Quốc trong các thiết bị được lắp ráp tại quốc gia này trước khi xuất cảng sang Mỹ, theo 3 người được thông báo về vấn đề này cho biết.

Việt Nam là nơi có các hoạt động sản xuất lớn của các công ty công nghệ như Apple và Samsung, thường dựa vào các linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc. Meta và Google cũng có các nhà thầu tại Việt Nam sản xuất các mặt hàng như tai nghe thực tế ảo và điện thoại thông minh. VN đã tổ chức các cuộc họp với các doanh nghiệp địa phương để thúc đẩy nguồn cung cấp linh kiện của Việt Nam, với các công ty thể hiện thiện chí hợp tác nhưng cũng cảnh báo rằng họ sẽ cần thời gian và công nghệ để làm như vậy, theo một người biết về các cuộc thảo luận.

Chính quyền Trump đã đe dọa Việt Nam bằng mức thuế quan tàn khốc là 46%, có thể hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận thị trường chính của hàng hóa do Việt Nam sản xuất và làm đảo lộn mô hình tăng trưởng theo định hướng xuất cảng của quốc gia do Đảng Cộng sản điều hành này.

Một người quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết Việt Nam đã được yêu cầu "giảm sự phụ thuộc vào công nghệ cao của Trung Quốc". "Đó là một phần của việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng và sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các thành phần của Trung Quốc", người này nói thêm.

Mục tiêu cuối cùng là đẩy nhanh quá trình tách Hoa Kỳ khỏi công nghệ cao của Trung Quốc trong khi tăng năng lực công nghiệp của Việt Nam, một người thứ hai cho biết, trích dẫn các thiết bị thực tế ảo là ví dụ về các sản phẩm do Việt Nam lắp ráp quá phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc.

Tất cả các nguồn tin đều từ chối nêu tên vì các cuộc thảo luận đều được bảo mật. Reuters không thể biết liệu Hoa Kỳ có đề xuất các mục tiêu về mặt số liệu như giới hạn nội dung của Trung Quốc đối với hàng hóa "Sản xuất tại Việt Nam" hay các mức thuế quan khác nhau dựa trên lượng nội dung của Trung Quốc hay không. Apple, Samsung, Meta và Google đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Khi thời hạn do Hoa Kỳ áp đặt là ngày 8 tháng 7 sắp đến trước khi thuế quan có hiệu lực, thời gian và phạm vi của một thỏa thuận khả thi vẫn chưa rõ ràng. Tất cả các nguồn tin đều nhấn mạnh rằng mặc dù Hoa Kỳ đã đưa ra yêu cầu rộng rãi hơn đối với Việt Nam về việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng giải quyết vấn đề nội dung công nghệ cao của Trung Quốc trong xuất cảng là ưu tiên chính.

Năm ngoái, Trung Quốc đã xuất cảng khoảng 44 tỷ đô la hàng công nghệ như linh kiện điện tử, máy tính và điện thoại sang Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất cảng sang nước này. Việt Nam đã xuất cảng 33 tỷ đô la hàng công nghệ sang Hoa Kỳ hoặc 28% kim ngạch xuất cảng sang Hoa Kỳ. Cả hai luồng hàng hóa này đều đang tăng trong năm nay, theo dữ liệu hải quan của Việt Nam.

Bộ Thương mại Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Các nguồn tin riêng biệt trước đây đã nói rằng các nhà đàm phán Việt Nam coi các yêu cầu của Hoa Kỳ là "khó khăn" và "khó nhằn". Hoa Kỳ cũng muốn Việt Nam trấn áp hoạt động vận chuyển hàng hóa Trung Quốc sang Hoa Kỳ với nhãn mác "Made in Vietnam" gây hiểu lầm để được hưởng mức thuế thấp hơn - điều mà Việt Nam cũng đang cố gắng tuân thủ.

Bộ này cho biết vào Chủ Nhật rằng vòng đàm phán thứ ba vào tuần trước tại Washington đã kết thúc với tiến triển, nhưng vẫn còn những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dự định sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hoa Kỳ, có thể là vào cuối tháng 6, các quan chức có hiểu biết về vấn đề này cho biết. Chưa có ngày nào được công bố cho chuyến đi.

Theo một trong những nguồn tin, các công ty địa phương tham dự các cuộc họp do Bộ Thương mại tổ chức trong những tuần gần đây đã bày tỏ mong muốn thích nghi, nhưng nhiều công ty cảnh báo rằng những thay đổi tức thời "sẽ phá hủy hoạt động kinh doanh". Việt Nam đã và đang dần phát triển hệ sinh thái công nghiệp với các nhà cung cấp địa phương nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể sánh ngang với chuỗi cung ứng tiên tiến và giá rẻ hơn của Trung Quốc.

Carlo Chiandone, một chu.yên gia về chuỗi cung ứng tại Việt Nam, cho biết "Việt Nam chậm hơn Trung Quốc khoảng 15–20 năm trong việc sao chép hoàn toàn quy mô và sự tinh vi của chuỗi cung ứng, nhưng đang bắt kịp nhanh chóng, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như dệt may và điện tử". Những thay đổi đột ngột đối với các hoạt động hiện tại có thể gây tổn hại đến mối quan hệ mong manh của Việt Nam với Trung Quốc, quốc gia vừa là nhà đầu tư lớn tại quốc gia láng giềng Đông Nam Á vừa là nguồn gây lo ngại về an ninh.

⦿ ---- Một người phụ nữ đã bị kết tội biển thủ hàng triệu đô la từ ABS Seafood có trụ sở tại San Francisco vào ngày 12 tháng 6. Số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng cho việc đi lại, hàng xa xỉ và học phí đại học cho một thành viên trong gia đình.

Antonietta Nguyen, 57 tuổi, đến từ Brisbane, California, đã bị kết tội nhiều tội danh gian lận chuyển khoản, hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận chuyển khoản, âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản, âm mưu vận chuyển các công cụ tiền tệ nhằm mục đích rửa tiền và trốn thuế, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc California.

Nguyen là cổ đông thiểu số của ABS Seafood, một cựu giám đốc tài chính tư nhân của SF Seafood Wholesaler bị kết tội biển thủ hơn 9 triệu đô la từ công ty, hãng nhập cảng và bán buôn hải sản, và từng là giám đốc tài chính của công ty. Theo các tài liệu của tòa án và bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, từ tháng 1/2014 đến khoảng tháng 5 /2020, Nguyen đã gian lận sử dụng thẻ tín dụng của công ty và tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty để thanh toán hàng triệu đô la chi phí trên thẻ tín dụng cá nhân của mình.

Cô cũng đã tính các chi phí cá nhân vào thẻ tín dụng công ty của mình, sau đó được công ty thanh toán. Nguyen đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để chi trả cho các chuyến du lịch cá nhân, ví và các mặt hàng xa xỉ khác từ Louis Vuitton, Hermès, Goyard, Chanel và Neiman Marcus, thuế tài sản cho một trong những nơi ở của cô ta và học phí đại học cho một người họ hàng.

Nguyen được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Phiên tòa tuyên án của Nguyen được lên lịch vào ngày 10 tháng 10/2025. Bị cáo phải đối mặt với mức án theo luật định tối đa là 20 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 đô la cho mỗi tội danh gian lận chuyển khoản và âm mưu gian lận chuyển khoản, 20 năm tù và khoản tiền phạt 500.000 đô la cho tội danh âm mưu vận chuyển các công cụ tiền tệ nhằm mục đích rửa tiền, và năm năm tù và khoản tiền phạt 100.000 đô la cho mỗi tội danh trốn thuế cố ý.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật đã chỉ đạo các viên chức di trú liên bang ưu tiên bố ráp di dân tại các thành phố do đảng Dân chủ điều hành để trục xuất, một động thái diễn ra sau khi các cuộc biểu tình lớn nổ ra ở Los Angeles và các thành phố lớn khác phản đối chính sách di trú của chính quyền Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump kêu gọi các viên chức Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ "làm mọi cách có thể để đạt được mục tiêu rất quan trọng là thực hiện Chương trình trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử".

Ông nói thêm rằng để đạt được mục tiêu này, các viên chức "phải mở rộng nỗ lực giam giữ và trục xuất Người nhập cư bất hợp pháp tại các Thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Los Angeles, Chicago và New York, nơi có Hàng triệu Người nhập cư bất hợp pháp cư trú".

Tuyên bố của Trump được đưa ra sau nhiều tuần tăng cường thực thi và sau khi Stephen Miller, phó chánh văn phòng Nhà Trắng và là kiến ​​trúc sư chính của các chính sách di trú của Trump, cho biết các viên chức ICE sẽ nhắm mục tiêu vào ít nhất 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày, tăng từ khoảng 650 vụ mỗi ngày trong năm tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

Đồng thời, Trump đã chỉ đạo các viên chức ICE tạm dừng bố ráp, bắt giữ tại các nông trại, nhà hàng, lò đóng gói thịt và khách sạn, sau khi Trump bày tỏ sự lo ngại về tác động kinh tế của việc thực thi mạnh mẽ đối với các ngành công nghiệp đó, theo một viên chức Hoa Kỳ quen thuộc với vấn đề này, người chỉ nói với điều kiện giấu tên.

Trump đã kêu gọi tăng cường bố ráp tại các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát trên phương tiện truyền thông xã hội khi ông đang trên đường đến hội nghị thượng đỉnh kinh tế Nhóm G7 tại Alberta, Canada. Sự thay đổi này cũng diễn ra khi Trump đang vật lộn với tác động của nỗ lực trục xuất hàng loạt của ông đối với các ngành công nghiệp quan trọng phụ thuộc vào người lao động bất hợp pháp trong nước.

Trump đã đăng trên trang Truth Social của mình vào thứ Năm rằng ông đã nghe từ các ngành công nghiệp khách sạn, nông nghiệp và giải trí rằng "chính sách rất quyết liệt của ông về vấn đề nhập cư đang lấy đi những người lao động rất giỏi và lâu năm của họ" và hứa rằng sẽ có những thay đổi.

Cùng ngày hôm đó, Tatum King, một quan chức của đơn vị Điều tra An ninh Nội địa của ICE, đã viết thư cho các nhà lãnh đạo khu vực yêu cầu họ dừng các cuộc bố ráp di dân lậu tại các cơ sở kinh doanh về ngành nông nghiệp, bao gồm cả các xưởng đóng gói thịt, cũng như các nhà hàng và khách sạn, theo lời viên chức Hoa Kỳ.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang cân nhắc mở rộng danh sách các nơi bị hạn chế đi lại bằng cách có khả năng cấm công dân của 36 quốc gia khác nhập cảnh vào Hoa Kỳ, theo một bức điện tín nội bộ của Bộ Ngoại giao mà Reuters đã xem. Đầu tháng này, Trump đã ký một tuyên bố cấm công dân từ 12 quốc gia nhập cảnh, nói rằng động thái này là cần thiết để bảo vệ Hoa Kỳ khỏi "những kẻ khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác.

Chỉ thị này là một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư mà Trump đã phát động vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, bao gồm việc trục xuất hàng trăm người Venezuela bị nghi ngờ là thành viên băng đảng đến El Salvador, cũng như các nỗ lực từ chối tuyển sinh một số sinh viên nước ngoài từ các trường đại học Hoa Kỳ và trục xuất những người khác.

Trong một bức điện tín ngoại giao nội bộ do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ký, Bộ Ngoại giao đã nêu ra hàng chục mối quan ngại về các quốc gia đang bị nghi ngờ và tìm cách hành động khắc phục. "Bộ đã xác định 36 quốc gia đáng lo ngại có thể được khuyến nghị đình chỉ nhập cảnh toàn bộ hoặc một phần nếu họ không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã được thiết lập trong vòng 60 ngày", bức điện tín được gửi đi vào cuối tuần cho biết. Bức điện tín này được Washington Post đưa tin lần đầu tiên.

Trong số những mối quan ngại mà Bộ Ngoại giao nêu ra là việc một số quốc gia được đề cập không có chính phủ đủ năng lực hoặc hợp tác để xuất trình các giấy tờ tùy thân đáng tin cậy, bức điện tín cho biết. Một mối quan ngại khác là "an ninh đáng ngờ" của hộ chiếu quốc gia đó. Bức điện tín cho biết một số quốc gia không hợp tác trong việc tạo điều kiện cho việc trục xuất công dân của mình khỏi Hoa Kỳ, những người đã bị ra lệnh trục xuất. Một số quốc gia đã quá hạn thị thực Hoa Kỳ mà công dân của họ được cấp.

Những lý do khác gây lo ngại là công dân của quốc gia đó đã tham gia vào các hành vi khủng bố tại Hoa Kỳ hoặc hoạt động bài Do Thái và bài Mỹ. Bức điện tín lưu ý rằng không phải tất cả những mối quan ngại này đều liên quan đến mọi quốc gia được liệt kê.

Các quốc gia có thể phải đối mặt với lệnh cấm toàn bộ hoặc một phần nếu họ không giải quyết những lo ngại này trong vòng 60 ngày tới là: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Sao Tome và Principe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia và Zimbabwe.Đó sẽ là một sự mở rộng đáng kể của lệnh cấm có hiệu lực vào đầu tháng này. Các quốc gia bị ảnh hưởng là Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Việc nhập cảnh của những người từ bảy quốc gia khác - Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela - cũng đã bị hạn chế một phần.⦿ ---- Cựu Tổng thống Obama hôm Chủ Nhật đã đưa ra một bài đăng trên mạng xã hội, hoàn toàn trái ngược với lời chỉ trích của Tổng thống Trump xuất hiện vài giờ sau đó trên Truth Social, theo Daily Beast. Trong khi Trump kêu gọi "đảo ngược làn sóng Di cư Hủy diệt Hàng loạt đã biến những Thị trấn từng là Bình yên trở thành Thế giới Thứ ba Phi nhân" và Trump kêu gọi "mở rộng nỗ lực giam giữ và trục xuất Người nhập cư bất hợp pháp", những người mà Trump cho biết đang bị lợi dụng để "gian lận trong các cuộc bầu cử", "phát triển nhà nước phúc lợi" và cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ, thì Obama đã kêu gọi người Mỹ từ chối việc coi những người nhập cư là "kẻ thù".Obama đã kêu gọi sự chú ý đến chương trình Hoãn hành động đối với Trẻ em nhập cư (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals) được thành lập trong nhiệm kỳ tổng thống của ông để cấp cho những đứa trẻ không có giấy tờ của những người nhập cư lậu một thời gian hoãn hành động có thể gia hạn, hai năm khỏi bị trục xuất, nói rằng đó là "một ví dụ về cách chúng ta có thể trở thành một quốc gia của những người nhập cư và một quốc gia của luật pháp"."Và đó là một ví dụ đáng ghi nhớ ngày nay, khi những gia đình có hoàn cảnh tương tự, những người chỉ muốn sống, làm việc và hỗ trợ cộng đồng của họ, đang bị coi là quỷ dữ và bị đối xử như kẻ thù", Obama viết, theo ABC News. "Chúng ta có thể sửa chữa hệ thống nhập cư bị hỏng của mình trong khi vẫn công nhận tính nhân đạo chung của chúng ta và đối xử với nhau một cách tôn trọng và đàng hoàng. Trên thực tế, đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm được".⦿ ---- Tổ chức Trump Organization đã công bố vào hôm thứ Hai về việc ra mắt công ty Trump Mobile, một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại 5G. Họ cho biết dịch vụ này sẽ có sẵn thông qua cả ba nhà mạng lớn tại Hoa Kỳ và nhấn mạnh "Kế hoạch 47", cung cấp tin nhắn văn bản, cuộc gọi và dữ liệu không giới hạn, dịch vụ hỗ trợ bên đường và dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, cùng nhiều tính năng khác. Công ty cũng đã tiết lộ Điện thoại T1, được mô tả là "điện thoại thông minh vàng bóng bẩy" được thiết kế và sản xuất tại Hoa Kỳ, dự kiến ​​phát hành vào tháng 8.Thông báo được đưa ra bởi các con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó chủ tịch điều hành của Trump Org. Donald Jr. và Eric vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm ngày cha họ lần đầu tiên ra mắt chiến dịch tranh cử tổng thống. "Trump Mobile sẽ thay đổi cuộc chơi, chúng tôi đang xây dựng trên phong trào đặt nước Mỹ lên hàng đầu và chúng tôi sẽ cung cấp chất lượng và dịch vụ ở mức cao nhất", Trump Jr. cho biết.⦿ ---- Truth Social đã ra mắt một phương tiện đầu tư tài sản kỹ thuật số mới, Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (BT), một quỹ tín thác có trụ sở tại Nevada nắm giữ cả Bitcoin và Ethereum, theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) được công bố vào thứ Hai.

Theo tài liệu, Yo.rkville America Digital, LLC sẽ tài trợ cho Quỹ tín thác, ban đầu phân bổ tài sản của mình theo tỷ lệ 3:1 giữa Bitcoin và Ethereum. Mặc dù cổ phiếu chỉ được phát hành và mua lại theo khối 10.000 thông qua những người tham gia được ủy quyền, nhưng tất cả các giao dịch ban đầu sẽ dựa trên tiền mặt, với Foris DAX, Inc. đóng vai trò là nhà cung cấp thanh khoản.

"Cổ phiếu sẽ được chào bán cho công chúng theo thời gian với các mức giá khác nhau, phản ánh giá của bitcoin và ether cũng như giá giao dịch của Cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán New York Arca, Inc. ("NYSE Arca") tại thời điểm chào bán", hồ sơ nêu rõ.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei đã lên án cuộc tấn công của Israel vào một bệnh viện ở Kermanshah, miền tây Iran hôm thứ Hai là "tội ác chiến tranh". "Lịch sử sẽ phán xét; nỗi ô nhục muôn đời đang chờ đợi những người ủng hộ và biện hộ cho chế độ này", ông viết trên X. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran, nhằm mục đích xóa bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

⦿ ---- Hồng Kông: Một chuyến bay của Air India sáng Thứ Hai đã buộc phải quay lại và trở về Hồng Kông sau khi phát hiện ra một vấn đề kỹ thuật không xác định với máy bay. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner—cùng loại máy bay liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tuần trước ở Ahmedabad khiến 270 người thiệt mạng—đã bay được một giờ trên chuyến bay đến New Delhi khi phi công nghi ngờ có vấn đề và quay lại. Bản chất chính xác của vấn đề kỹ thuật hiện chưa được biết nhưng máy bay hiện đang trải qua một loạt các cuộc kiểm tra bảo dưỡng để xác định vấn đề, Reuters đưa tin.

Một phát ngôn viên của Air India nói với Sky News: "Chúng tôi đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết trên mặt đất cho hành khách để giảm thiểu sự bất tiện do sự gián đoạn không lường trước này gây ra". Tất cả trừ một hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay 787-8 của Air India đến London Gatwick đã thiệt mạng khi máy bay đâm vào khu dân cư chỉ vài phút sau khi cất cánh vào thứ năm tuần trước. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một trục trặc động cơ kép "cực kỳ hiếm gặp" có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, một trong những vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

⦿ ---- Iran được cho là đã thông báo với các nhà đàm phán Qatar và Oman rằng họ sẽ không tham gia đàm phán ngừng bắn "khi đang bị tấn công", một quan chức được thông báo về các cuộc đàm phán đã nói với AFP vào Chủ Nhật.

"Người Iran đã thông báo với các nơi trung gian Qatar và Oman rằng họ sẽ chỉ theo đuổi các cuộc đàm phán nghiêm túc sau khi Iran hoàn tất phản ứng của mình đối với các cuộc tấn công phủ đầu của Israel", một quan chức giấu tên cho biết. Tehran cũng đã nói rõ rằng họ sẽ không đàm phán khi đang bị tấn công", nguồn tin nhấn mạnh. Oman trước đó đã xác nhận rằng vòng đàm phán hạt nhân thứ sáu giữa Iran và Hoa Kỳ đã bị hủy bỏ.

"Các báo cáo về việc Iran đã tiếp cận Oman và Qatar với yêu cầu Hoa Kỳ làm trung gian cho lệnh ngừng bắn với Israel và có khả năng gia hạn các cuộc đàm phán hạt nhân là không chính xác", nguồn tin nói thêm.

⦿ ---- Theo Tasnim, Chuẩn tướng Mohammad Kazemi, chỉ huy tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và cấp phó của ông là Hassan Mohaqiq đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào Tehran. Ngoài ra, sĩ quan tình báo IRGC Mohsen Bagheri cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phủ quyết kế hoạch của Israel nhằm loại bỏ Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, theo báo cáo vào Chủ Nhật. "Người Iran đã giết một người Mỹ chưa? Chưa. Cho đến khi họ làm vậy, chúng tôi thậm chí còn không nói đến việc nhắm vào giới lãnh đạo chính trị", một nguồn tin nói với Reuters. Một người khác hiểu rõ vấn đề này cũng xác nhận câu chuyện. Trong khi đó, Israel khẳng định họ không tìm cách nhắm vào giới lãnh đạo chính trị của Iran trong các cuộc tấn công của mình.

Trước đó trong ngày, Trump nói rằng "chúng ta sẽ sớm có hòa bình" giữa Israel và Iran trong khi đe dọa rằng, nếu cần, Hoa Kỳ có thể can thiệp vào cuộc xung đột. Trước đó, ông đã thúc giục Tehran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc tấn công của Israel có thể gây áp lực buộc nước này phải đàm phán.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Israel, nhưng từ chối tiết lộ liệu ông có yêu cầu đồng minh của Hoa Kỳ này tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran hay không. "Tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận [giữa Israel và Iran]", Trump nói với các phóng viên khi ông rời đi dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada. "Tôi nghĩ đã đến lúc phải có một thỏa thuận, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", ông nói. "Nhưng đôi khi họ phải đấu tranh. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi nghĩ có khả năng cao là sẽ có một thỏa thuận", Trump nói thêm.

⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Greenland vào Chủ Nhật, hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực mà Tổng thống Trump thèm muốn, mang theo "thông điệp đoàn kết và hữu nghị" từ Pháp và Liên minh châu Âu. Macron nhanh chóng nhắc lại lời chỉ trích của mình về ý định kiểm soát lãnh thổ này của Trump, AP đưa tin. "Tôi không nghĩ đó là điều nên làm giữa các đồng minh", ông nói khi được Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen chào đón tại sân bay Nuuk. "Điều quan trọng là phải chứng minh rằng Đan Mạch và châu Âu cam kết với lãnh thổ này, nơi có lợi ích chiến lược rất cao và toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng".

Macron đã dừng chân trên đường đến hội nghị thượng đỉnh của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu tại Canada, nơi cũng sẽ có sự tham dự của Trump. Macron, người lần đầu tiên đến thăm Greenland, cho biết, "Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi ... khi truyền tải thông điệp về tình hữu nghị và đoàn kết từ Pháp và Liên minh châu Âu để giúp lãnh thổ này đối mặt với những thách thức khác nhau: phát triển kinh tế, giáo dục, cũng như hậu quả của biến đổi khí hậu".

Chuyến thăm sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về cách tăng cường quan hệ giữa EU và Greenland khi nói đến phát triển kinh tế, quá trình chuyển đổi năng lượng carbon thấp và khoáng sản quan trọng. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về những nỗ lực hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu, theo văn phòng của Macron.

Vào Chủ Nhật, Macron, Frederiksen và Nielsen đã tổ chức một cuộc họp trên một tàu sân bay trực thăng của Đan Mạch, minh họa cho mối quan ngại của Pháp về các vấn đề an ninh trong khu vực. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dường như đã thừa nhận trong phiên điều trần của quốc hội rằng Lầu Năm Góc đã xây dựng kế hoạch tiếp quản Greenland và Panama bằng vũ lực nếu cần thiết, theo AP.

⦿ ---- Giá dầu thô tương lai tăng hơn 3% vào Chủ Nhật sau khi Israel tấn công hai cơ sở khí đốt tự nhiên ở Iran, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến sẽ lan sang cơ sở hạ tầng năng lượng và làm gián đoạn nguồn cung trong khu vực. Dầu thô của Hoa Kỳ tăng 2,72 đô la, hay 3,7%, lên 75,67 đô la một thùng. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 3,67 đô la, hay 4,94%, lên 77,90 đô la một thùng.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước Iran, các máy bay không người lái của Israel đã tấn công mỏ khí đốt South Pars ở miền nam Iran vào thứ Bảy. Các cuộc tấn công đã tấn công vào hai cơ sở chế biến khí đốt tự nhiên, theo phương tiện truyền thông nhà nước. Hiện chưa rõ các cơ sở này bị thiệt hại bao nhiêu. South Pars là một trong những mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Israel cũng đã tấn công một kho dầu lớn gần Tehran, các nguồn tin cho biết với The Jerusalem Post.

Trong khi đó, tên lửa của Iran đã làm hư hại một nhà máy lọc dầu lớn ở Haifa, theo The Times of Israel. Giá dầu đóng cửa tăng hơn 7% vào thứ Sáu, sau khi Israel tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran cũng như các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này.

Đây là động thái lớn nhất trong một ngày đối với thị trường dầu mỏ kể từ tháng 3 năm 2022 sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng tổng cộng 13% vào tuần trước.

⦿ ---- Phóng đại. Những tuyên bố của Nhà Trắng về số người tham dự cuộc diễn binh mừng sinh nhật của Donald Trump, được sử dụng để tôn vinh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ, đã phải chịu thêm một đòn nữa vào Chủ Nhật từ chatbot AI tạo ra do một trong những công ty của Elon Musk phát triển.

Khi cuộc diễn binh ở D.C. loạng choạng kết thúc vào thứ Bảy, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steve Cheung đã ca ngợi số người tham dự trên X, viết rằng, "Thật tuyệt vời. Mặc dù có nguy cơ mưa, hơn 250.000 người yêu nước đã xuất hiện để kỷ niệm 250 năm thành lập @USArmy. Chúa phù hộ nước Mỹ!"

Không nhanh như vậy đâu, "Grok" của Musk khẳng định. Một người bình luận đã hỏi, "... có hơn 250.000 người yêu nước đã xuất hiện để kỷ niệm 250 năm thành lập @USArmy trực tiếp không?" chatbot đã phản bác con số này.

"Những tuyên bố về hơn 250.000 người tham dự lễ diễn binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ tại Washington, D.C., vào ngày 14 tháng 6 năm 2025, có vẻ như là phóng đại", là câu trả lời.

⦿ ---- Isabel Aguilar bán thảo mộc (dùng làm thuốc), ớt khô và các sản phẩm gốm sứ từ Mexico tại Chợ nông sản Houston. Những người đến chợ, nơi chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha, những ngày này chỉ để xem hàng, bà cho biết. "Mọi người không muốn chi tiêu vì rõ ràng là vì sợ hãi, họ muốn giữ tiền của mình trong trường hợp bị trục xuất", Aguilar cho biết. Người phụ nữ 47 tuổi này, không có quyền cư trú hợp pháp, cũng đã thực hiện các thay đổi, không còn đến những nơi như Walmart có nhiều cảnh sát canh gác nữa.

Manuel Marchant, 34 tuổi, một giám đốc công nghiệp tin học tại Davie, Florida, ở nhà vào ban đêm. Anh và vợ không còn ăn tối tại các nhà hàng sang trọng nữa, nơi mà họ từng đến hai lần một tuần. Mặc dù là công dân nhập tịch Hoa Kỳ, anh không ra ngoài mà không có hộ chiếu và giấy tờ quốc tịch. "Tôi lo lắng nếu bị chặn lại", Marchant cho biết. Tờ Wall Street Journal đưa tin nỗi sợ hãi đó đang ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ, nhà hàng và nhà sản xuất hàng tiêu dùng.

Không chỉ các cuộc truy quét và trục xuất người nhập cư của ICE do chính quyền Trump thực hiện khiến người Mỹ gốc Latinh ở lại quê nhà, mà lạm phát và tình trạng mất việc làm trong các lĩnh vực như xây dựng cũng khiến nhiều hộ gia đình không còn tiền để chi tiêu. Các doanh nghiệp ở các tiểu bang miền Nam có đông người gốc Tây Ban Nha bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.

Các tập đoàn đang thừa nhận vấn đề này: Colgate-Palmolive, hãng bia Modelo Constellation Brands và các chuỗi nhà hàng bao gồm Wingstop và El Pollo Loco nằm trong số các công ty gần đây đã thông báo với các nhà đầu tư rằng doanh số của họ đang bị ảnh hưởng. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường, Walgreens đã giảm 10,5 điểm phần trăm về lượng người mua sắm gốc Tây Ban Nha trong quý đầu tiên, Home Depot giảm 8,7 điểm và Dollar General giảm 6,1 điểm.

Các cửa hàng riêng lẻ đang cảm thấy khó khăn. Phụ tá Nhà Trắng Stephen Miller đã yêu cầu ICE bố ráp, quét sạch các cửa hàng Home Depot và 7-Eleven, và các chủ cửa tiệm tạp hóa cho biết họ thường xuyên thấy các nhân viên tập trung tại bãi đậu xe của họ, khiến khách hàng sợ hãi. Các chủ cửa hàng cho biết cha mẹ thường gửi con sinh ra ở Hoa Kỳ của họ ra ngoài để mua những thứ cần thiết. Doanh số tại Let's Go Market ở Cleveland, Texas, vẫn chưa phục hồi sau khi giảm 1/3 vào tháng 2. "Tôi nghĩ đó là nỗi sợ hãi", chủ cửa hàng cho biết.

⦿ ---- Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Brian Murphy đã chỉ trích chính quyền Trump vì đã đẩy nhanh việc trục xuất 7 người đàn ông đến Nam Sudan, vi phạm lệnh của tòa án và quy trình tố tụng hợp lệ. Chính quyền được cho là đã không thông báo đủ trước những hành động này, gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người bị trục xuất. Murphy đã cho phép những cá nhân bị kết án ở lại Hoa Kỳ bị giam giữ ở nước ngoài tại một căn cứ quân sự ở Cộng Hòa Djibouti, nơi họ có thể nêu lên những lo ngại về tình trạng bạo lực tiềm tàng ở Nam Sudan.

Murphy đã viết, "Các Bị cáo đã mô tả sai lệnh của Tòa án này, đồng thời tạo ra chính sự hỗn loạn mà họ lên án." Murphy nói thêm, "Bằng cách chạy đua để đưa sáu thành viên của lớp lên máy bay đến Nam Sudan bất ổn, rõ ràng là vi phạm luật pháp và lệnh của Tòa án này, các Bị cáo không cho Tòa án này lựa chọn nào khác ngoài việc kết luận rằng họ đã vi phạm Lệnh sơ bộ."

⦿ ---- Thời gian đi làm, tới sở, trung bình ở Hoa Kỳ là 26,8 phút, theo phân tích dữ liệu của Cục Thống kê Dân số năm 2023 tại Yardi Kube. Thời gian này tăng 0,4 phút so với năm trước, có thể là do số lượng người quay trở lại văn phòng nhiều hơn. Trang web này phân tích tất cả dữ liệu liên quan về xu hướng đó và cũng nêu bật những thành phố tốt nhất và tệ nhất đối với người đi làm:

Thời gian đi làm dài nhất:

1. New York City, 40.1 phút

2. Chicago, 33.0

3. Los Angeles, 31.4

4. Philadelphia, 31.1

5. San Francisco, 30.9

6. Long Beach, California, 30.4

7. Washington, DC, 30.4

8. Boston, 30.2

9. Oakland, California, 29.9

10. Baltimore, 28.5

Đi lại ngắn nhất:

1. Tulsa, Oklahoma, 19.1

2. Wichita, Kansas, 19.3

3. Omaha, Nebraska, 20.0

4. Memphis, Tennessee, 20.9

5. Minneapolis, 21.0

6. Columbus, Ohio, 21.1

7. Kansas City, Missouri, 22.1

8. Oklahoma City, 22.1

9. Tucson, Arizona, 22.1

10. Milwaukee, 22.2

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt vào thứ Bảy trong cuộc biểu tình "No Kings" ở Huntington Beach vì cố đánh người khác. Theo Sở Cảnh sát Huntington Beach, Eduardo Pineda, 25 tuổi, bị buộc tội đe dọa "đánh bất tỉnh ai đó" giữa đường. Chi tiết về nguyên nhân dẫn đến cuộc đối đầu đó vẫn chưa được công bố.

Sở cho biết các sĩ quan đã chứng kiến cuộc đối đầu vào khoảng 3:30 chiều gần khu vực Đường Main và Đường cao tốc Pacific Coast, nơi diễn ra một trong số nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc. Sau khi tiếp cận Pineda, các sĩ quan biết rằng anh ta có lệnh bắt giữ đang hoạt động liên quan đến các cáo buộc trước đó bao gồm phá hoại và tấn công. Trong khi khám xét anh ta trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục đã nạp đạn trong thắt lưng của anh ta, họ cho biết.

Pineda đã bị bắt và hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tội phạm sở hữu súng đã nạp đạn, thách thức người khác đánh nhau ở nơi công cộng và các lệnh truy nã đang chờ xử lý. Không rõ anh ta có luật sư nào có thể đại diện cho mình hay không.

⦿ ---- HỎI 1: Ăn nhiều rau và trái cây sẽ ngủ ngon hơn?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Bạn đang vật lộn để có được một giấc ngủ ngon? Một nghiên cứu mới cho thấy một giải pháp tự nhiên có thể được tìm thấy ngay trong tủ lạnh của bạn: trái cây và rau. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Chicago và Đại học Columbia phát hiện ra rằng ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt vào ban ngày có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào đêm hôm đó. Chi tiết:

https://www.healthday.com/a-to-z-health/nutrition/eating-more-fruits-and-veggies-may-help-you-sleep-better-study-finds

⦿ ---- HỎI 2: Khoai tây chiên ở tiệm thức ăn nhanh ngon nhất là ở In-N-Out?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Người Mỹ thích khoai tây chiên, nhưng không phải tất cả các phiên bản của món ăn nhanh chủ lực này đều được tạo ra như nhau. Một nghiên cứu mới từ Seating Masters tuyên bố đã xác định được loại khoai tây chiên thức ăn nhanh được yêu thích nhất của người Mỹ, sử dụng mẫu 40.000 đánh giá Yelp từ 21 chuỗi cửa hàng lớn làm nguồn dữ liệu. Kết quả, thông qua WWLP, có thể khiến bạn sốc. Đứng đầu danh sách là In-N-Out, đạt trung bình 3,86 trên 5 sao từ 7.595 đánh giá trên 25 địa điểm. "Khoai tây chiên tươi của chuỗi cửa hàng có trụ sở tại California, được chế biến tại cửa hàng hàng ngày, đã nhận được lời khen ngợi cao nhất từ khách hàng - mặc dù phạm vi địa lý hạn chế so với các công ty lớn trên toàn quốc", WWLP viết. Chi tiết:

https://www.msn.com/en-us/foodanddrink/foodnews/new-study-names-best-fast-food-fries-in-america/ar-AA1Gx2oM

.