Đức Giáo Hoàng: Trump Xây Tường Là Sai; Hội Đoàn Tư Gây Quỹ Xây Tường Biên Giới

SUNLAND PARK, New Mexico - 1 số công dân gây quỹ hàng triệu MK bằng trang mạng GoFundMe đã động thổ xây dựng tường biên giới trên đất tư tại địa phương.CNN đưa tin: nhóm “We Build the Wall” do 1 phế binh không quân thành lập loan báo như trên, mấy ngày sau khi tòa án ngăn cấm chính quyền Trump dùng tiền quỹ của Bộ quốc phòng để xây tường biên giới theo ý riêng.Thông tin phóng lên Facebook cho hay “đã bắt đầu” kèm theo hình ảnh đoạn tường biên giới tại ranh giới New Mexico đã dựng lên hôm cuối thần.Ông Kris Kobach, cựu viên chức thường vụ tiểu bang có lập trường cứng rắn về di trú, xác nhận đoạn tường nửa dặm này gần hoàn tất với kinh phí từ 6 đến 8 triệu MK.Chiến lược gia CH Steve Bannon, là chủ tịch ban tham vấn của “We Build the Wall” loan báo: 21 dặm tường do hội đoàn tư sẽ nối liền với hàng rào hiện có. Theo lời ông, Biên Phòng thấy đoạn này là quan trọng nhất cần bịt kín. Bức tường đã đã dựng 1 dặm hôm cuối tuần.Chương trình gây quỹ bắt đầu từ 6 tháng qua, đã thu trên 20 triệu. Mỗi khoản đóng góp trung bình là 67 MK.Liên quan đến bức tường biên giới Mỹ-Mễ, một bản tin khác của báo Newsmax hôm Thứ Ba nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis cho biết ngài muốn mặt đối mặt nói với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump xây tường biên giới là sai và cảnh báo ông ấy về việc tiếp tục chính sách chia cắt gia đình.Trong cuộc phỏng vấn truyền hình Televisa của Mexico hôm Thứ Ba, Giáo hoàng cũng gạt bỏ những lời chỉ trích từ những người Công giáo La Mã cực kỳ bảo thủ, những người gọi ông là một kẻ dị giáo.