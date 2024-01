Sau vụ một ngôi chùa Việt Nam tại Alabama bị cháy bí ẩn (và làm Thầy Thích Giới Châu tử vong), lại tới một ngôi chùa "Seattle Betsuin Buddhist Temple" của cộng đồng gốc Nhật ở Seattle bị đốt cháy, và kẻ phóng hỏa đã bị bắt.

- Trump phóng video: Thiên Chúa đã chọn Trump để lãnh đạo Hoa Kỳ (bất kể 2 lần bị luận tội, 3 lần kết hôn, 4 lần bị truy tố hình sự)

- Trump sẽ ra tòa thủ đô Washington ngày 9/1 để nói Trump có quyền miễn tố.

- 17 nhân viên trong ban vận động tái tranh cử 2024 của TT Biden ký thư ngỏ phản đối việc Biden ủng hộ Israel tàn sát người Palestine

- Pentagon: Mỹ “cạn tiền” để trang bị vũ khí cho Ukraine vì Quốc hội vẫn chận lại

- Cựu sĩ quan Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ Harry Dunn (nhân chứng trước ủy ban 6/1) sẽ ứng cử Dân Biểu

- Nhóm FSFP nộp đơn, xin xóa tên Trump trên lá phiếu tiểu bang Massachusetts vì đã kích động bạo loạn 6/1/2021

- 20 chính phủ nước ngoài, chủ yếu là TQ và Ả Rập Saudi, đã tặng Trump trong nhiệm kỳ tổng thống ít nhất 7,8 triệu USD. Riêng TQ tặng Trump 5,5 triệu USD. Nhiều bí mật chưa rõ.

- Thị trưởng thành phố New York kiện 17 công ty xe buýt chở di dân từ Texas [vào New York

- Một đoàn tàu điện ngầm ở thành phố New York trật đường ray, hơn 20 người bị thương

- Ngoại trưởng TQ Vương Nghị: TQ-Mỹ cần hợp tác vì ổn định toàn cầu.

- Nam Hàn bắn tập trận ở 2 đảo, giả định tác chiến với Bắc Hàn

- Anh quốc: Lãnh đạo Đảng Lao động yêu cầu Israel không nên có thẩm quyền độc quyền cai trị Gaza sau cuộc chiến với Hamas

- Israel tiết lộ kế hoạch sơ bộ sau chiến tranh cho Gaza: cả Israel và Hamas sẽ không quản lý lãnh thổ Palestine.

- Palestine: chết tại Gaza đã tăng lên 22.600 người, với 57.910 người bị thương. Trong 24 giờ qua, Israel giết thêm 162 thường dân và gây bị thương 296 người.

- Tổng thống Iran: kết thúc hoạt động của Hamas ở Gaza sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của Israel.

- Iran đã bắt nhiều người có liên quan đến vụ đánh bom Kerman làm 84 thường dân chết

- Israel: 187 xe tải chở đầy nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước uống, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn đã vào Gaza hôm thứ Năm

- Y như phim hành động: Mỹ, Israel và Ai Cập đã bí mật giải cứu mẹ và chú của một lính bộ binh Hoa Kỳ ra khỏi Gaza trong đêm giao thừa

- Israel: quân Israel đã giết Mamdoh Lulu, quan chức Jihad Hồi giáo Palestine.

- Mỹ: Bắc Hàn cung cấp cho Nga hỏa tiễn đạn đạo để bắn vào Ukraine

- LHQ: dự đoán tăng kinh tế toàn cầu vào năm 2024 sẽ ở mức 2,4%, Mỹ sẽ tăng 1,4%, TQ sẽ tăng 4,7%.

- Giám đốc điều hành McDonald's cảnh báo thị trường bị tác động nguy hiểm vì chiến tranh

- Neri Oxman, giáo sư chính thức của MIT và là vợ của tỷ phú Bill Ackman, nhà tài trợ lớn của Đại học Harvard, cũng đạo văn

- Iowa: bắn chết 1 em lớp 6, bắn 5 người khác bị thương, tay súng 17 tuổi tự sát.

- San Francisco: đông du khách hơn, nạn trộm cắp giảm vì cảnh sát tuần liên tục

- Quận Los Angeles: chiếc xe của 1 gia đình bị sơn xịt lời lẽ kỳ thị chủng tộc và chữ Vạn của phát xìt Đức.

- California: công bố tên 2 nghi phạm vụ bắn chết cảnh sát Tuan Le là Mark Sanders và Allen Brown

- Quận Cam: Cháy, bùng nổ, 1 người chết, 1 nhập viện.

- TIN VN. Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Sau thẩm định 'xá lợi tóc Đức Phật', sẽ đề xuất xử lý trụ trì chùa Ba Vàng.

- TIN VN. Năm 2023 xảy ra hơn 3.400 vụ cháy, khiến 255 người thương vong.

- TIN VN. Năm 2023: Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 420 triệu USD.

- HỎI 1: Báo nguy về 4.600 địa điểm tại Mỹ ô nhiễm hóa chất PFAS có thể gây ra ung thư? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bệnh viện 4 tiểu bang New York, California, Illinois và Massachusetts mang lại khẩu trang vì COVID? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/1/2024) ⚪ ---- NBC News dẫn lời ba người quen thuộc với vấn đề này cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án ở thủ đô Washington vào ngày 9/1. Ngày ra tòa liên quan đến việc Trump kháng cáo phán quyết nói rằng Trump không được miễn truy tố vì những tội ác tiềm tàng mà Trump đã phạm khi còn đương chức.

Các luật sư của Trump dự kiến ​​sẽ đưa ra những lập luận yêu cầu miễn trừ của Trump, điều này được cho là bảo vệ Trump khỏi cáo buộc lật ngược bầu cử. Thẩm phán Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã quyết định vào ngày 1 tháng 12/2023 rằng Trump không được miễn truy tố, điều này sau đó đã được Tòa kháng xác nhận sau khi Trump kháng cáo.

⚪ ---- Một nhóm gồm 17 nhân viên trong ban vận động tái tranh cử năm 2024 của Tổng thống Biden đã ký vào một lá thư ẩn danh phản đối việc Biden ủng hộ chiến dịch Israel tàn sát người Palestine ở Gaza. Bức thư có đoạn: “Đồng lõa trong cái chết của hơn 20.000 người Palestine, trong đó có 8.200 trẻ em, đơn giản là không thể biện minh được”.

Các nhân viên cho biết Tổng thống Biden đang mất dần sự ủng hộ do quá dốc sức cho Israel, đồng thời lưu ý rằng 72% cử tri dưới 30 tuổi không tán thành cách Biden xử lý xung đột. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza, một ý tưởng mà tổng thống Biden phản đối.

Bức thư viết: “Nhân viên trong ban vận động tái tranh cử của TT Biden đã chứng kiến hàng loạt tình nguyện viên bỏ cuộc và những người đã bỏ phiếu xanh [Dân Chủ] trong nhiều thập niên cảm thấy không chắc chắn về việc làm như vậy lần đầu tiên vì cuộc xung đột này [ở Gaza]”.

Các nhân viên kêu gọi Tổng thống Biden sử dụng đòn bẩy để thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza, ủng hộ việc giảm leo thang trong khu vực, chấm dứt viện trợ quân sự vô điều kiện cho Israel và nỗ lực chấm dứt sự chiếm đóng của Israel cũng như các nguyên nhân sâu xa khác của cuộc xung đột.

Bức thư là sự bất đồng quan điểm mới nhất trong nội bộ Đảng Dân chủ chống lại sự hỗ trợ của chính quyền Biden dành cho Israel. Một liên minh gồm hơn 500 cựu nhân viên cho Ban vận động tranh cử năm 2020 của Tổng thống Biden và các nhân viên của Đảng Dân chủ đã ký một bức thư tương tự vào tháng 11.

⚪ ---- Pentagon cho biết hôm thứ Năm 4/1/2024 rằng Mỹ “cạn tiền” để trang bị vũ khí cho Ukraine vì Quốc hội vẫn chưa cho phép chi nhiều hơn cho cuộc chiến chống Nga. Về mặt kỹ thuật, Pentagon có 4,2 tỷ USD trong Cơ quan rút vốn của Tổng thống (PDA) để vận chuyển vũ khí tới Ukraine nhưng không có đủ kinh phí để bổ sung vũ khí.

Người phát ngôn Pentagon, Chuẩn Tướng Pat Ryder. “Chúng tôi hết tiền rồi.” Số lượng 4,2 tỷ USD là số tiền còn lại của 6,2 tỷ USD đã được giải ngân do cái gọi là “lỗi kế toán” làm định giá quá cao các chuyến hàng vũ khí trước đây tới Ukraine. Nếu không có “lỗi”, Mỹ có lẽ đã hết tiền để trang bị vũ khí cho Ukraine từ nhiều tháng trước.

⚪ ---- Cựu sĩ quan Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ Harry Dunn, người đã làm chứng trước ủy ban 6/1 của Hạ viện điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã thông báo vào thứ Sáu rằng ông sẽ tranh cử ghế Dân Biểu Quốc hội. Dunn sẽ tranh cử vào Khu vực Quốc hội thứ 3 của Maryland, nơi đang bị bỏ trống bởi Dân Biểu John Sarbanes (D-Md.) đã nghỉ hưu.

Mặc dù Dunn cư trú bên ngoài địa hạt - hiện cư trú tại Quận Montgomery, theo báo CQ Roll Call - Dunn nói rằng nếu được bầu vào địa hạt của Sarbane, anh sẽ chuyển đi theo đó: “Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người dân của địa hạt đó - tôi dành nhiều thời gian ở nơi đó, tôi đi mua hàng tạp hóa và đến phòng tập thể dục ở đó.”

Dunn nói rằng anh đã nói chuyện với một số thành viên của phái đoàn quốc hội Maryland trước ngày ra mắt [ứng cử]. Khi được hỏi về những vấn đề mà ông cho là quan trọng, Dunn lưu ý về một số vấn đề xoay quanh nền dân chủ.

⚪ ---- Các cuộc thăm dò cho thấy một tỷ lệ lớn những người ủng hộ Trump tin rằng đích thân Thiên Chúa đã chọn cựu tổng thống (người 2 lần bị luận tội, 3 lần kết hôn, 4 lần bị truy tố hình sự) để lãnh đạo Hoa Kỳ - và chính Trump hiện đang khuyến khích niềm tin đó.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, Trump đã quảng cáo một video tuyên bố thẳng thừng rằng "Thiên Chúa đã ban Trump cho chúng ta" với tư cách là đại diện cá nhân của Thiên Chúa để lãnh đạo Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Trong số những điều khác, đoạn video tuyên bố rằng Thiên Chúa cần Trump "chiến đấu với những người theo chủ nghĩa Marx" ở Mỹ đồng thời làm việc đến quá nửa đêm mỗi đêm, mặc dù thực tế là lịch trình của Bạch Ốc bị rò rỉ cho thấy Trump hầu như dành hàng đêm để xem Fox News thay vì họp với các nhà lãnh đạo thế giới.

Đoạn video sau đó có mục đích trích dẫn câu nói của Thiên Chúa, "Tôi cần một người có cánh tay đủ mạnh để chiến đấu với Nhà Nước Ngầm nhưng cũng đủ dịu dàng để sinh ra đứa cháu của chính mình." Ở một đoạn khác trong video, người kể chuyện tuyên bố rằng "Thiên Chúa phải có ai đó sẵn sàng đi vào hang rắn lục, tung tin giả bằng lưỡi sắc như rắn, nọc độc của rắn lục ở trên môi họ... vậy nên Thiên Chúa ơi ngài đã tạo ra Trump."

Đoạn video cũng gợi ý rằng Trump đã kết thúc tuần lễ của mình bằng cách tham dự các buổi lễ nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Trump đi nhà thờ hàng tuần như Biden.

⚪ ---- Cử tri Massachusetts hôm thứ Năm đã tham gia cuộc chiến để loại Donald Trump ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 theo lệnh cấm nổi dậy của Tu chính án thứ 14. Nhóm "Free Speech for People" (Tự do ngôn luận cho mọi người) - nhóm theo đuổi hành động tương tự ở Minnesota và Michigan - đã thông báo trong một thông cáo báo chí rằng họ đã đệ trình một thách thức mới lên Ủy ban Luật Bầu cử Massachusetts. Nhóm này cho biết trong số những người thách thức có đảng Cộng hòa, đảng Độc lập và cựu Thị trưởng Boston Kim Janey.

Ron Fein, Giám đốc pháp lý của nhóm, cho biết: “Donald Trump đã vi phạm lời thề nhậm chức và kích động một cuộc nổi dậy bạo lực tấn công Điện Capitol của Hoa Kỳ, đe dọa ám sát Phó Tổng thống và các nhà lãnh đạo quốc hội, đồng thời làm gián đoạn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta. Trump bị cấm bỏ phiếu một cách hợp pháp và các quan chức bầu cử phải tuân theo mệnh lệnh hiến pháp này.”

Nhóm này lập luận rằng luật của Massachusetts trao quyền cho Ủy ban Luật Bầu cử do thống đốc tiểu bang bổ nhiệm đưa ra các quyết định về tiêu chuẩn hiến pháp của các ứng cử viên chính trị trong các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống.

Thách thức của họ xảy ra khi Trump đấu tranh với hai phán quyết xóa tên Trump ở phiếu bầu tương tự ở Maine và Colorado, với phán quyết sau có khả năng sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao.

Luật sư Lao động Shannon Liss-Riordan cho biết cô tham gia cùng những người thách thức ở Massachusetts để bảo vệ luật pháp trên toàn quốc. Liss-Riordan nói: “Hành động pháp lý ngày hôm nay không phải về chính trị đảng phái mà là về việc duy trì Hiến pháp của chúng ta. Đó là lý do tại sao các cử tri Massachusetts trên khắp các lĩnh vực chính trị đã cùng nhau thách thức vị trí sai trái của Donald Trump trong lá phiếu ở Massachusetts.”

⚪ ---- Các chính phủ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc và Ả Rập Saudi, đã tặng góp hàng triệu đô la cho tài sản của Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn một báo cáo của Đảng Dân chủ Hạ viện.

Cuộc điều tra, do đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện dẫn đầu và dựa trên hồ sơ công khai và tiết lộ tài chính của hãng tài chánh Mazars USA, chỉ ra rằng ít nhất 7,8 triệu USD đã được chi tiêu bởi 20 quốc gia, trong đó chi tiêu của Trung Quốc vượt quá 5,5 triệu USD, gấp 9 lần so với Ả Rập Saudi. nhà tài trợ lớn nhất tiếp theo.

Các quốc gia khác, chẳng hạn như Malaysia, đã đóng góp đáng kể trong các giai đoạn ngoại giao quan trọng. Báo cáo xem xét việc Trump có hay không tuân thủ điều khoản về thù lao theo hiến pháp và cho thấy rằng những trường hợp này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do thông tin tiết lộ không đầy đủ.

⚪ ---- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã đệ đơn kiện 17 công ty xe buýt được sử dụng để vận chuyển người di cư từ Texas [vào New York]. Thành phố New York đang đòi bồi thường thiệt hại 708 triệu USD. Những người di dân đã được Texas vận chuyển đến Thành phố New York như một phần của kế hoạch được Thống đốc Texas Greg Abbott công bố hồi năm 2022 nhằm "giảm bớt tình trạng quá tải cho các thị trấn biên giới".

Vụ kiện cáo buộc rằng các công ty xe buýt đã "kiếm được hàng triệu đô la doanh thu từ Texas" vào cuối năm 2023, Abbott tuyên bố rằng hơn 33.600 người di dân đã được đưa đón bằng xe buýt đến Thành phố New York. Nó tuyên bố các công ty đã vi phạm Luật Dịch vụ Xã hội của New York và tìm cách thanh toán chi phí chăm sóc cho các cá nhân được vận chuyển.

⚪ ---- Một đoàn tàu điện ngầm ở thành phố New York đã trật đường ray hôm thứ Năm sau khi va chạm với một đoàn tàu khác ở tốc độ thấp, khiến hơn 20 người bị thương nhẹ và gây gián đoạn dịch vụ lớn trên khắp Manhattan trong giờ cao điểm buổi chiều, theo nhà chức trách cho biết. Cảnh sát và các quan chức giao thông tại hiện trường cho biết vào khoảng 3 giờ chiều ở Upper West Side, một đoàn tàu chở khoảng 300 hành khách và một đoàn tàu của Cơ quan Giao thông Đô thị không hoạt động với 4 công nhân trên tàu đã đâm vào nhau gần trạm ga 96th Street .

AP đưa tin "trật đường ray" là khi có ít nhất một bánh xe [sắt] của đoàn tàu chệch khỏi đường ray. Những bức ảnh được các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố đăng trên mạng xã hội cho thấy đoàn tàu chở khách trật khỏi đường ray một phần trong khu vực có cơ chế chuyển đường ray.

⚪ ---- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Sáu nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng của sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời nói thêm rằng đây “không còn là một lựa chọn mà là một điều bắt buộc” cho sự ổn định toàn cầu. Nói tại Nhà khách Diaoyutai ở Bắc Kinh, Vương đã nêu ra những lợi ích chung của mối quan hệ hài hòa và kêu gọi Mỹ áp dụng cách tiếp cận toàn diện và tôn trọng hơn đối với sự phát triển và chủ quyền của Trung Quốc. Ông nói thêm: “Chúng tôi không có ý định thay thế ai, lấn át ai và không có ý định tìm kiếm quyền bá chủ”.

⚪ ---- Tham mưu trưởng liên quân Nam Hàn hôm thứ Sáu báo cáo rằng các lữ đoàn thủy quân lục chiến đóng trên đảo Baengnyeong và đảo Yeonpyeong đã tiến hành các cuộc tập trận bắn hải hành bằng cách sử dụng pháo tự hành K9 và súng xe tăng để phản ứng với cuộc pháo kích từ Bắc Hàn trước đó trong ngày.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên các đơn vị TQLC ở các đảo phía Tây Bắc, nằm dưới sự kiểm soát của Nam Hàn, thực hiện huấn luyện như vậy kể từ khi hiệp định quân sự liên Triều được ký kết vào năm 2018. Trước đó, đạn pháo của Bắc Hàn đã rơi xuống biển. vùng đệm phía bắc Đường giới hạn phía Bắc (NLL), biên giới trên biển trên thực tế được thiết lập theo thỏa thuận liên Triều.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng vào năm 2010 sau khi Bắc Hàn tiến hành cuộc tấn công vào đảo Yeonpyeong để đáp trả cuộc tập trận pháo binh của Nam Hàn ở vùng biển tranh chấp, dẫn đến một số thương vong. Theo LHQ, đây là một trong những hành động leo thang nguy hiểm nhất trên Bán đảo kể từ Chiến tranh Triều Tiên.

⚪ ---- Anh quốc: Lãnh đạo Đảng Lao động Kier Starmer bày tỏ niềm tin rằng Israel không nên có thẩm quyền độc quyền để xác định diễn biến các sự kiện ở Gaza sau khi kết thúc cuộc chiến với Hamas trong một cuộc phỏng vấn với tờ Leads Conversation của Anh (LBC) News hôm thứ Sáu.

Starmer nói: “Chúng ta không thể để Israel chiếm đóng, chúng ta không thể để những người phải di dời không thể quay trở lại nơi họ đến, bởi vì hai triệu người đã phải di dời trong bốn tháng qua, điều đó là không thể chấp nhận được. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Israel không có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra ở Gaza. Cần phải có nhiều thỏa thuận quốc tế hơn nữa về vấn đề này, nếu không thì đơn giản là nó sẽ không có tác dụng”.

Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tiết lộ kế hoạch "Ngày sau" trong cuộc họp với nội các chiến tranh, trong đó nêu rõ ý định của Israel là duy trì quyền tự chủ quân sự hoàn toàn trong Dải Gaza sau khi chiến tranh kết thúc.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tiết lộ kế hoạch sơ bộ sau chiến tranh cho Gaza, nhấn mạnh rằng cả Israel và Hamas sẽ không quản lý lãnh thổ Palestine, theo AFP đưa tin hôm thứ Sáu sau khi thấy bản dự thảo được chuyển đến một số cơ quan truyền thông.

Tài liệu được công bố trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, đề xuất các cơ quan địa phương của người Palestine sẽ nắm quyền quản lý sau xung đột, đảm bảo không có thái độ thù địch đối với Israel. Kế hoạch cho biết thêm: “Cư dân Gaza là người Palestine, do đó, các cơ quan của người Palestine sẽ chịu trách nhiệm với điều kiện là sẽ không có hành động thù địch hoặc đe dọa nào chống lại Nhà nước Israel”.

Hơn nữa, theo dự thảo vẫn chưa được thông qua, cuộc chiến của Israel sẽ tiếp tục cho đến khi Hamas trao trả thành công các con tin bị bắt vào ngày 7 tháng 10 và phá hủy "khả năng quân sự và chính phủ" của Hamas.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza hôm thứ Sáu cho biết số người Palestine chết tại vùng đất này kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra đã tăng lên 22.600 người. Ngoài ra, 57.910 người bị thương kể từ khi cuộc chiến bùng phát vào ngày 7 tháng 10. Theo Bộ, con số này tăng lên do "15 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza" do lực lượng Israel thực hiện, khiến 162 thường dân thiệt mạng và 296 người bị thương trong 24 giờ qua.

⚪ ---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Sáu nói rằng việc kết thúc hoạt động của Hamas ở Gaza sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của Israel. Nói trước những người tham dự lễ tang sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Kerman do Nhà nước Hồi giáo thực hiện vào ngày 3 tháng 1, Raisi tuyên bố rằng "người dân Palestine và mặt trận kháng chiến là những người chiến thắng, và chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái đã bị đánh bại." Liên quan đến vụ tấn công ở Kerman, tổng thống nói rằng Iran sẽ trả thù, đồng thời nhấn mạnh rằng "Quân Lực Iran sẽ xác định địa điểm và thời gian hành động".

⚪ ---- Theo tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi với truyền thông địa phương hôm thứ Sáu, các cơ quan tình báo Iran đã bắt giữ một số cá nhân có liên quan đến vụ đánh bom Kerman. Trước đó, Nhà nước Hồi giáo (Islamic State) đã nhận trách nhiệm về "vụ tấn công tự sát kép" khiến 84 thường dân thiệt mạng.

⚪ ---- Cơ quan Điều phối hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) của Israel tuyên bố rằng tổng cộng 187 xe tải chở đầy các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước uống, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn đã tiến vào Dải Gaza thành công hôm thứ Năm thông qua cả Rafah của Ai Cập và Kerem Shalom của Israel.

"187 xe tải chở thực phẩm, nước uống, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn đã được kiểm tra và chuyển đến Dải Gaza hôm Thứ Năm (4/1). Có 88 xe tải đã được kiểm tra tại Nitzana và chuyển qua Giao lộ Rafah. Với 97 xe tải đã được kiểm tra và chuyển qua Kerem Shalom," theo tuyên bố trên X.

Tuan Le

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Sau thẩm định 'xá lợi tóc Đức Phật', sẽ đề xuất xử lý trụ trì chùa Ba Vàng.

Năm 2023 xảy ra hơn 3.400 vụ cháy, khiến 255 người thương vong.

Năm 2023: Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 420 triệu USD.

Theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 11 với Hamas, Israel trước đó đã cam kết tăng gấp đôi số lượng xe tải viện trợ cho Dải từ 100 lên 200 chiếc mỗi ngày với việc mở cửa khẩu biên giới Kerem Shalom.⚪ ---- Y như phim hành động. Một chiến dịch của Mỹ, Israel và Ai Cập đã bí mật giải cứu mẹ và chú của một lính bộ binh Hoa Kỳ ra khỏi Gaza trong chiến dịch duy nhất được biết đến nhằm hỗ trợ công dân Mỹ và gia đình họ trốn thoát khỏi khu vực. Một quan chức Mỹ hôm thứ Tư cho biết Zahra Sckak, 44 tuổi, mẹ của người lính bộ binh và anh rể là Farid Sukaik, một công dân Mỹ, đã trốn khỏi Gaza trong đêm giao thừa và vượt biên thành công.Quan chức này nói với hãng tin AP rằng mặc dù cuộc vượt ngục có sự tham gia của quân Israel nhưng “Hoa Kỳ đóng vai trò liên lạc và điều phối giữa gia đình Sckak với chính phủ Israel và Ai Cập”. Chồng của Sckak đã bị giết trước đó trong chiến tranh. Theo báo cáo, cô có ba người con trai người Mỹ, trong đó có hạ sĩ Ragi A. Sckak, hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm thông báo trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng quânIsrael đã giết chết Mamdoh Lulu, phụ tá của những người đứng đầu khu vực phía bắc Dải Gaza trong tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine. Tin này nói Lulu là nhân vật trung tâm của tổ chức, đồng thời nói thêm rằng anh ta "khởi xướng và lãnh đạo nhiều cuộc tấn công khủng bố", bao gồm cả những cuộc tấn công từ Gaza chống lại Israel.IDF lưu ý rằng Lulu đã liên lạc với các quan chức cấp cao tại trụ sở chính của tổ chức ở nước ngoài. Lulu thiệt mạng trong một chiến dịch do Bộ Tư lệnh Miền Nam Israel tiến hành và bị máy bay Israel tấn công.⚪ ---- Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) John Kirby hôm thứ Năm tiết lộ rằng Bắc Hàn gần đây đã cung cấp cho Nga một số hỏa tiễn đạn đạo (ballistic missiles) cũng như các bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo.Kirby cho biết trong một cuộc họp báo: “Vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, quân Nga đã phóng ít nhất một trong số các hỏa tiễn đạn đạo này của Bắc Hàn vào Ukraine”. Ông nói thêm: “Hỏa tiễn dường như đã rơi xuống một bãi đất trống ở khu vực Zaporizhzhia”. Trong khi đó, vào ngày 2/1/2024, Nga đã bắn nhiều hỏa tiễn của Bắc Hàn và tác động vẫn đang được Washington đánh giá, theo Kirby nhận xét.Nói về mối quan hệ Nga-Iran, quan chức Mỹ nhắc lại rằng Moscow vẫn đang cố gắng lấy hỏa tiễn đạn đạo tầm gần từ Tehran, mặc dù cho đến nay không có thông tin nào cho thấy Iran đã trao vũ khí như vậy cho Nga. Tuy nhiên, Kirby đề cập rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên về vấn đề này đang "tích cực tiến triển".⚪ ---- Liên Hợp Quốc (LHQ) nói hôm thứ Năm trong báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới năm 2024 rằng dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2024 sẽ ở mức 2,4%. LHQ lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 1,4% vào năm 2024, trong khi con số này ở Trung Quốc là 4,7%. Châu Âu và Nhật Bản đều được ước tính có mức tăng trưởng GDP là 1,2%.Về lạm phát toàn cầu, LHQ dự báo cho năm 2024 là 3,9%. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo rằng “áp lực về giá vẫn tăng cao ở nhiều quốc gia và bất kỳ sự leo thang nào nữa về xung đột địa chính trị sẽ làm tăng thêm điều đó”.⚪ ---- Chris Kempczinski, Giám đốc điều hành McDonald's, thừa nhận những tác động kinh doanh đáng kể ở một số thị trường Trung Đông và xa hơn do thông tin sai lệch liên quan đến chiến tranh và các vấn đề khác, ông cho biết trong một bản tin đăng trên LinkedIn hôm thứ Năm.Kempczinski nói: “Tôi cũng nhận ra rằng một số thị trường ở Trung Đông và một số thị trường ngoài khu vực đang chịu tác động kinh doanh đáng kể do chiến tranh và thông tin sai lệch liên quan đang ảnh hưởng đến các thương hiệu như McDonald's. Điều này thật đáng thất vọng và vô căn cứ”.Trong cùng một thông điệp, ông nhấn mạnh cam kết của thương hiệu trong việc hỗ trợ cộng đồng, thể hiện sự đại diện địa phương ở các quốc gia Hồi giáo bởi các chủ sở hữu-nhà điều hành tận tâm phục vụ cộng đồng của họ.⚪ ---- Cô Neri Oxman, giáo sư chính thức của MIT và là vợ của tỷ phú Bill Ackman, nhà tài trợ lớn của Đại học Harvard, đã đạo văn các đoạn trong luận án tiến sĩ năm 2010 của cô, theo một bài đánh giá của báo Business Insider cho biết. Ackman đã không ngừng kêu gọi Viện trưởng Đại học Harvard Claudine Gay từ chức vì cáo buộc đạo văn, từng viết trên Twitter rằng “Sinh viên buộc phải rút lui với chi phí thấp hơn nhiều”.Hóa ra, cô Oxman đã tham gia vào một “mô hình đạo văn tương tự” trong luận án của mình, theo Business Insider, đạo văn từ các bài báo được tìm thấy trên tạp chí Nature, Hiệp hội Hoàng gia Luân Đôn và một cuốn sách năm 1998 được xuất bản bởi Claus Mattheck, một nhà vật lý người Đức.Oxman đã trả lời bài viết của Business Insider thông qua X, trước đây là Twitter, nói rằng cô đang kiểm tra kỹ công việc của mình để xác định xem thực sự có bất kỳ sai sót nào hay không. Cô nói: “Khi tôi có được quyền truy cập vào các nguồn ban đầu, tôi sẽ kiểm tra tất cả các trích dẫn ở trên và yêu cầu MIT thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết nào. Tôi rất tiếc và xin lỗi vì những sai sót này.”⚪ ---- Iowa: bắn chết 1 em lớp 6, bắn 5 người khác bị thương, tay súng 17 tuổi tự sát. Một học sinh lớp sáu thiệt mạng khi một học sinh 17 tuổi nổ súng tại một trường trung học ở Iowa hôm thứ Năm, khiến 5 người khác bị thương, trong đó có hiệu trưởng. Tất cả đều phải nhập viện, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tiếng súng nổ ra chỉ sau 7h30 sáng, khiến một số người trong tòa nhà ở Perry phải bỏ chạy trong khi những người khác cố thủ trong phòng.Một quan chức thực thi pháp luật nói với Des Moines Register rằng trường trung học này nằm chung một tòa nhà với một trường trung học cơ sở và chương trình ăn sáng trong phòng ăn trưa có thể thu hút học sinh của cả hai trường vào thời điểm đó. Rachael Kares, một học sinh cuối cấp đang tập luyện khi vụ nổ súng bắt đầu, kể lại: “Giáo viên ban nhạc của tôi nhìn chúng tôi và hét lên: ‘Chạy đi!'”. "Vì thế chúng tôi chạy."Nhà chức trách xác định kẻ nổ súng là Dylan Butler, một học sinh tại trường trung học Perry, và cho biết y được phát hiện đã chết vì vết thương do đạn bắn và dường như là do y tự gây ra. Cảnh sát cho biết y có một khẩu súng ngắn dạng bơm và một khẩu súng ngắn cỡ nòng nhỏ. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một thiết bị nổ tự chế trong trường và khiến nó không thể hoạt động được, theo CNN. Theo Register, thanh niên 17 tuổi đã đăng một bức ảnh selfie trên TikTok ngay trước vụ nổ súng, cho thấy y đang đứng trong buồng vệ sinh với một chiếc túi vải thô dưới chân. "Bây giờ chúng ta chờ đợi," chú thích cho biết. Tài khoản đã bị đóng.⚪ ---- California. Tăng du khách, trộm cắp giảm. So với năm ngoái, các quan chức San Francisco cho biết du khách tập trung đông đúc ở những địa điểm như Quảng trường Union trong mùa mua sắm nghỉ lễ vừa qua và mặc dù có nhiều người hơn nhưng các vụ đột nhập xe hơi và trộm ở tiệm bán lẻ đã giảm bớt.Taylor Enstall, quản lý cửa hàng tại Samuel Scheuer Fine Linens gần Union Square nhận thấy du khách gia tăng. Ông nói: “Chúng tôi nhận thấy lưu lượng giao thông tăng lên và nhìn chung, nó không tốt như năm ngoái vì tôi nghĩ có nhiều người đi du lịch hơn nhưng phần lớn chúng tôi thấy những con số tốt”.Enstall tin rằng những nỗ lực xung quanh Quảng trường Union và những nơi khác trong thành phố San Francisco đã tạo ra sự khác biệt. Ông nói: “Những sáng kiến mà họ đưa ra đã mang lại lợi ích cho chúng tôi." Sự hiện diện mạnh mẽ của cảnh sát trong kỳ nghỉ lễ chỉ là điều dễ thấy nhất mà thành phố đã làm để trấn áp tội phạm trong mùa mua sắm này.Đầu thứ Tư, Thị trưởng San Francisco London Breed nói rằng từ cuối tháng 11 đến tháng 1, thành phố đã chứng kiến sự gia tăng lượng du khách đến các điểm nổi tiếng như Union Square và Downtown và giảm gần 50% nạn trộm cắp, bao gồm trộm cắp bán lẻ và đột nhập ô tô. Các vụ trộm cũng giảm 26%. Một sự so sánh hoàn toàn so với năm 2021, khi khu vực này bị một nhóm trộm tấn công.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một gia đình ở San Pedro vẫn còn chấn động sau khi tỉnh dậy và thấy chiếc xe của họ bị phá hoại với những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chữ Vạn của phát xìt Đức. Reginald Scott, nạn nhân cho biết: “Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình ở San Pedro." Scott cho biết chiếc Ford Mustang màu đỏ của anh đã bị phá hoại vào khoảng thời gian từ ngày Giáng sinh đến ngày đầu năm mới.Nghi phạm đã dùng sơn phun màu đen để để lại dòng chữ lớn ở một bên xe với nội dung “Giáng sinh vui vẻ”, sau đó là chữ N. (ghi chú: chữ N. là viết tắt chữ thường tránh nói trong tiếng Mỹ để miệt thị dân da đen, tiếng Việt co thể dịch là chữ "Mọi")Mặt còn lại cũng được sơn ngang bằng những dòng chữ khó phân biệt. Chữ Vạn được sơn trên cản xe và lốp xe bị rạch. Scott tin rằng hành vi phá hoại có thể là để trả thù việc đậu xe trước nhà ai đó. Con trai của Scott nói: “Ngay cả khi bạn đậu xe ở nơi không được phép, tôi không nghĩ điều đó mang lại cho bạn quyền phun sơn vào xe của ai đó và gọi họ là một lời nói tục tĩu về chủng tộc. Điều đó thật đáng tổn thương.”Paul Frias, hàng xóm của nạn nhân, cho biết: “Đó là sai lầm vì họ đã đâm lủng lốp xe và làm hỏng nó. Đó chỉ là thứ bạn không muốn nhìn thấy hàng ngày vì ‘Nếu đó là phương tiện của tôi thì sao?’”Trong một sự cố khác vào dịp Halloween, Scott cho biết những kẻ phá hoại đã “cắt lốp xe tải của tôi và xịt một số thứ lên nó đến mức tôi nghĩ, 'Họ đang bắt đầu phá hoại và chúng tôi bắt đầu sợ hãi khi ở quanh đây." Scott cho biết vợ anh rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình cô trong bối cảnh các vụ phá hoại có chủ đích ngày càng gia tăng.Scott cho biết anh đã nộp báo cáo cho cảnh sát về vụ phá hoại và hy vọng các nghi phạm sẽ sớm bị bắt. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn còn chấn động và cho biết có lẽ đã đến lúc phải rời San Pedro và chuyển đến một thị trấn an toàn hơn.⚪ ----(và làm Thầy Thích Giới Châu tử vong), lại tới một ngôi chùa "Seattle Betsuin Buddhist Temple" của cộng đồng gốc Nhật ở Seattle bị đốt cháy, và kẻ phóng hỏa đã bị bắt. Đài truyền hình KUOW ghi rằng cảnh sát cho biết ngôi chùa Phật giáo Seattle Betsuin, một trung tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Nhật tại địa phương, đã bị đóng cửa sau khi một kẻ phóng hỏa đốt tòa nhà.Vào đêm giao thừa dương lịch, một đám cháy bùng phát ở tầng hầm của ngôi chùa, nằm ở rìa Khu Phố Tàu-Quốc tế. Alex Sakamoto, thành viên hội đồng quản trị của Chùa Phật giáo Seattle Betsuin, cho biết tầng hầm lưu giữ những tài liệu lịch sử không thể thay thế được. Những tài liệu này có từ thời điểm thành lập ngôi chùa hồi năm 1901.Sakamoto nói: “Rất nhiều tài liệu lưu trữ đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn có liên quan đến chiến tranh – các thành viên của chúng tôi bị giam giữ trong các trại tập trung trong Thế chiến thứ hai”. Các hồ sơ khác bị hư hỏng bao gồm ảnh, kỷ yếu và hồ sơ tài chính. Các vật dụng tôn giáo dưới tầng hầm cũng bị hư hỏng hoặc thất lạc.Những vật dụng được sử dụng cho các buổi họp mặt cộng đồng và lễ hội như lễ hội khiêu vũ Seattle Bon-Odori cũng bị hư hại. Lễ hội lần thứ 91 được tổ chức vào mùa hè năm ngoái, đây là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra kể từ khi đại dịch bắt đầu. Khói và nước cứu hỏa gây thiệt hại lớn khắp tòa nhà. Khói còn làm hư hỏng bàn thờ chính, sẽ được đưa về Nhật Bản để tân trang và phục hồi một cách chuyên nghiệp.Theo tài liệu từ Văn phòng Công tố Quận King, một người đàn ông 42 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến vụ đốt chùa. Y vẫn bị giam giữ và được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 40.000 USD. Cảnh sát không điều tra vụ cháy như một tội ác do thù ghét. Ngôi chùa đã hủy bỏ tất cả các sự kiện và đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Một trang quyên góp đã được lập trên trang web của chùa:⚪ ---- California: Nhà chức trách vào tối thứ Tư đã công bố tên của 2 nghi phạm chính trong vụ bắn chết cảnh sáttại Oakland tuần trước. Mark Sanders, một người đàn ông 27 tuổi đến từ Tracy, và Allen Brown, 28 tuổi, đều bị truy tố tội giết Le, theo Biện lý Quận Alameda, Pamela Price. Price, Cảnh sát trưởng Lâm thời Oakland Darren Allison và những người khác đã tổ chức một cuộc họp báo vào tối thứ Tư để công bố thêm thông tin về vụ án.Cảnh sát cho biết Sanders bị bắt hôm thứ Ba ở Livermore và Brown bị bắt hôm Chủ Nhật ở Chico. Tuan Le, 36 tuổi, bị bắn nhiều phát vào sáng sớm thứ Sáu khi đang đáp ứng một cuộc gọi trộm tại một trạm phân phối cần sa ở khu 400 của Embarcadero. Cảnh sát cho biết Lê lúc đó đang hoạt động bí mật và bị bắn khi nhiều nghi phạm cố gắng trốn thoát. Ley qua đời tại bệnh viện lúc 8:44 sáng ngày hôm đó.Tại thời điểm này, Allison cho biết ông sẽ không tiết lộ bất kỳ tên nào khác của các nghi phạm hiện tại trong nỗ lực duy trì tính toàn vẹn của vụ án. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Price nói rằng Sebron Ray Russell bị cáo buộc đã tham gia vào hàng loạt vụ trộm trước vụ sát hại Le và anh ta bị buộc tội cùng vụ truy tố với Brown và Sanders. Price cho biết Sanders hiện bị cáo buộc tội giết người với những tình tiết đặc biệt và văn phòng của bà sẽ đề nghị mức án chung thân không có khả năng được ân xá nếu anh ta bị kết án. Brown cũng bị buộc tội giết người vì bị cáo buộc tham gia giết Le.⚪ ---- Quận Cam: Cháy, bùng nổ, 1 người chết, 1 nhập viện. Một người chết và người thứ hai phải nhập viện sau khi lính cứu hỏa Quận Cam dập tắt đám cháy bùng nổ tại một ngôi nhà ở Seal Beach vào tối thứ Tư. Lính cứu hỏa được điều động đến ngôi nhà hai tầng ở dãy nhà 3700 phố Violet vào khoảng 7:25 giờ tối và phát hiện lửa lớn bốc lên từ tầng một ở phía sau ngôi nhà, theo viên chức Cứu hỏa OC Sean Doran cho biết.Lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong vòng 10 phút. Sau đó, tìm thấy hai người bên trong, một người được cho là đã chết tại hiện trường. Người thứ hai nhập viện trong tình trạng chưa rõ. Người đã chết trong nhà không được lính cứu hỏa xác định danh tính trong khi chờ thông báo cho người thân.⚪ ---- TIN VN.Theo báo Thanh Niên. Liên quan đến vụ việc chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) rước, tổ chức chiêm bái 'xá lợi tóc Đức Phật', lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết sẽ căn cứ thẩm định của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar về nguồn gốc của 'xá lợi tóc Đức Phật' để đề xuất các biện pháp xử lý đối với đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Sớm xử lý dứt điểm vụ 'xá lợi tóc Đức Phật' ở chùa Ba Vàng. Hôm nay 5.1, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 4.1, lãnh đạo bộ này đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện một số bộ, ngành và Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quan đến vụ "xá lợi tóc Đức Phật" ở chùa Ba Vàng. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá, đây là vụ việc vi phạm cần phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. So với năm 2022, số vụ cháy, số người thương vong và tổng thiệt hại về tài sản đều gia tăng đáng kể. Thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236 ha rừng. Ngoài ra còn ghi nhận 16 vụ nổ, làm 11 người chết, bị thương 27 người. Nếu so với thống kê của năm 2022, số vụ cháy đã tăng 206 vụ (tăng 6,3%); số người chết tăng 27 người (tăng 22,69%); số người bị thương tăng 19 người (tăng 21,11%); thiệt hại về tài sản tăng 244 tỷ đồng (tăng 38,4%).⚪ ---- TIN VN.Theo VnMedia. Năm 2023, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 420,9 triệu USD, giảm 21,2% so với năm trước. Trong đó: Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 156,9 triệu USD, chiếm 37,3% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đạt 120,6 triệu USD, chiếm 28,7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 84,4 triệu USD; chiếm 20%. Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm 2023 có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Canada là nước dẫn đầu với 150,3 triệu USD, chiếm 35,7% tổng vốn đầu tư; Singapore 122,6 triệu USD, chiếm 29,1%; Lào 116,7 triệu USD, chiếm 27,7%; Cu-ba đạt 11,8 triệu USD, chiếm 2,8%; Israel 6,1 triệu USD, chiếm 1,4%.⚪ ---- HỎI 1: Báo nguy về 4.600 địa điểm tại Mỹ ô nhiễm hóa chất PFAS có thể gây ra ung thư?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy các nhà môi trường và chuyên gia an toàn sức khỏe phải tiến xa đến mức nào trong việc truyền bá tin tức về ô nhiễm PFAS. Khảo sát được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M cho thấy 45% người Mỹ chưa bao giờ nghe nói đến PFAS và 77% không biết hợp chất hóa học này là gì hoặc những nguy cơ sức khỏe mà nó mang lại. Kết quả khảo sát được công bố vào tháng 11 trên tạp chí học thuật PLOS ONE. Mỗi người tham gia khảo sát ít nhất 18 tuổi và 1.100 người đã được khảo sát, điều này mang lại tỷ lệ sai số 3%.PFAS – hay các chất per- và polyfluoroalkyl – là một nhóm lớn các hợp chất được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1940 và được tích hợp vào tất cả các loại sản phẩm để chống thấm và chịu nhiệt. Nhiều thập niên sau, nghiên cứu cho thấy các hợp chất PFAS mất nhiều thời gian để phân hủy hữu cơ và có thể tích tụ trong cơ thể con người, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm cả ung thư.Theo Viện Dịch vụ Y tế Môi trường Quốc gia, có hơn 15.000 hợp chất PFAS được biết đến. Nhóm Công tác Môi trường cho biết hiện có hơn 4.600 địa điểm được xác nhận bị ô nhiễm PFAS trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm ít nhất một địa điểm ở tất cả 50 tiểu bang, Washington D.C. và hai vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bệnh viện 4 tiểu bang New York, California, Illinois và Massachusetts mang lại khẩu trang vì COVID?ĐÁP 2: Đúng thế. Các bệnh viện ở ít nhất bốn tiểu bang của Hoa Kỳ đã khôi phục quy định về đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca mắc COVID, cúm theo mùa và các bệnh về đường hô hấp khác gia tăng. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở New York, California, Illinois và Massachusetts đã bắt buộc bệnh nhân và nhà cung cấp phải đeo khẩu trang.Ủy viên Y tế Thành phố New York, Tiến sĩ Ashwin Vasan nói với WABC TV hôm thứ Tư rằng quy định đeo khẩu trang đã được nối lại tại tất cả 11 bệnh viện công của thành phố, 30 trung tâm y tế và 5 cơ sở chăm sóc dài hạn.Chi tiết: