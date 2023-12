- Viết bình luận về xe VinFast coi chừng: FB Sonnie Tran bị 4 người bắt cóc, nhốt 24 giờ, hăm dọa gỡ các bài về xe VinFast, thả về. Bây giờ lại biến mất, có thể lại bị bắt cóc. - Luật gia CNN: phán quyết Colorado xóa tên Trump sẽ bị Tòa Tối Cao Hoa Kỳ bác bỏ vì sai thủ tục. Tòa tối cao tiểu bang Colorado xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ Cộng Hòa Colorado vì Trump xúi giục bạo loạn 5/1/2021, sẽ c

Hình trên: FB Sonnie Tran. Chỉ vì nghiên cứu về cội nguồn xe VinFast, FB Sonnie Tran bị 4 người bắt cóc, nhốt 24 giờ, hăm dọa gỡ các bài về xe VinFast, thả về. Bây giờ lại biến mất, có thể lại bị bắt cóc.

- Viết bình luận về xe VinFast coi chừng: FB Sonnie Tran bị 4 người bắt cóc, nhốt 24 giờ, hăm dọa gỡ các bài về xe VinFast, thả về. Bây giờ lại biến mất, có thể lại bị bắt cóc.

- Luật gia CNN: phán quyết Colorado xóa tên Trump sẽ bị Tòa Tối Cao Hoa Kỳ bác bỏ vì sai thủ tục. Tòa tối cao tiểu bang Colorado xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ Cộng Hòa Colorado vì Trump xúi giục bạo loạn 5/1/2021, sẽ chờ Tòa Tối Cao Hoa Kỳ xét.

- TT Biden đã mất vị trí dẫn đầu trong số các cử tri gốc Latinh đối với Trump

- Zelensky vuốt ve Trump: Trump nếu thắng cử 2024 sẽ có cách tiếp cận khác với Nga

- Zelensky: Ukraine cần huy động thêm 450-500.000 người vào quân đội, sẽ cần thêm 13,4 tỷ USD. Hy vọng "Mỹ sẽ không phản bội chúng tôi".

- Hoa Kỳ: Xây nhà tăng tốc. Nhà ở thuộc sở hữu tư nhân ở Hoa Kỳ đã tăng hàng tháng là 14,8% trong tháng 11

- FedEx doanh thu quý 2 năm tài chính 2024 lên tới 22,2 tỷ USD, giảm 2,6%

- Nghệ sĩ Guy Fieri ký hợp đồng lãnh 100 triệu đô với Food Network, dặn các con và cháu: sẽ không nhận được xu thừa kế nào, nếu chưa có bằng Thạc sĩ

- Nhóm 10 thành phố đói nghèo nhất Hoa Kỳ: 1. Detroit; 2. Brownsville, Texas; 3. Fresno, California; 4. Gulfport, Mississippi; 5. Cleveland; 6. Laredo, Texas; 7. Jackson, Mississippi; 8. Corpus Christi, Texas; 9. Little Rock, Arkansas; 10. Augusta, Georgia.

- Nhóm 10 thành phố ít đói nghèo nhất, từ dưới lên (có 2 thành phố ở Quận Cam): 173. South Burlington, Vermont; 174. Fargo, ND; 175. Fremont, CA; 176. Huntington Beach, CA; 177. Madison, Wisconsin; 178. Irvine, CA; 179. Columbia, MD; 180. Bismarck, ND; 181. Pearl City, HI; 182. Overland Park, KS.

- California: chấp thuận nước thải sẽ lọc để trở thành nước uống.

- Quận Los Angeles: nổ súng trên xa lộ 10, 2 người lái xe phải nhập viện

- California: năm 2024 sẽ thảo luận về dự luật các công ty công nghệ (Google, Facebook) phải trả tiền cho các hãng tin

- HỎI 1: Hầu hết dân Mỹ xem Trung Quốc là hiểm họa lớn nhất? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cụ bà 90 tuổi lấy bằng Thạc Sĩ (Cao Học) nói sẽ học tiếp? ĐÁP 2: Chuyện thật ở Texas.

QUẬN CAM (VB- 20/12/2023) ⚪ --- Nếu bạn viết gì về VinFast, xin hãy cẩn trọng, đó là lời báo động từ một số người viết trên mạng Facebook, sau khi một nhà nghiên cứu tài chánh (FB Sonnie Tran) bị bắt cóc được suy đoán là vì các bài nghiên cứu về các kiểu xe VinFast.

Theo lời kêu gọi "tìm người mất tích" từ tên tự gọi là "Bắp" (Ngô) gửi từ FB Phuong Ngo:

"Cần tìm người mất tích!!!

Thằng em Sonnie Tran có nhiều bài phân tích về thông tin kỹ thuật cũng như tình hình tài chính của hãng xe #Vinfast thuộc tập đoàn #Vingroup. Gần đây nhất là bài viết “Vingroup đã giấu mình như thế nào?”: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1495971174590838&id=100025339084367&mibextid=QwDbR1

Lúc 19h ngày 18/12 Sơn bị 1 nhóm 04 thanh niên bắt cóc, nhốt hơn 24 tiếng đến 21h ngày 19/12 mới thả cho về. Nhóm này hăm dọa Sơn phải gỡ hết các bài viết về Vinfast trên trang cá nhân và uy hiếp sẽ bỏ tù về tội danh 331.

Sáng nay, có hẹn để cùng nhau đi cà phê nhưng sau khi liên hệ lại thì Sơn đã mất dấu từ 7h mà không ai biết ở đâu, Bắp đã tìm hết các bạn bè, gia đình cũng không ai biết.

Bản thân Bắp suy luận, những người bắt cóc Sơn hôm trước và việc mất tích hôm nay là từ nhóm lưu manh, mafia nào đó chứ khó có thể là Cơ quan Công an. Bởi, nếu anh em An ninh, Công An sẽ không bao giờ đi bảo vệ doanh nghiệp mà bắt cóc người dân để đe dọa; họ sẽ điều tra, gửi giấy mời và làm việc đúng trình tự.

- Sơn bị bắt cóc, đe dọa và hiện mất tích là từ đâu?!

- An toàn về tính mạng của Sơn hiện quá mong manh.

FB Phuong Ngo."

Sau đây là trích đoạn từ một bài phân tích của FB Sonnie Tran:

"Vừa rồi trong hồ sơ IPO của Tata tại Ấn Độ đã tiết lộ bên họ là bên phát triển chìa khoá trao tay các dòng xe VF6, 7, 8, 9 cho Vinfast dựa trên platform eVMP của Tata. Đồng thời cũng lộ diện bên thiết kế và chuyển giao dây chuyền sản xuất nội thất cho 8, 9 cũng là một công ty Trung Quốc. Như vậy, các dòng xe của Vinfast hoàn toàn không phải do VF phát triển như đã từng quảng bá trước đây hay bên Mỹ.

Về ngoại thất 6, 7 là do Torino Design từ ý tưởng mẫu của một cty thiết kế Úc. Về 8, 9 do Pininfarina Design, hiện đã thuộc tập đoàn Mahindra cũng của Ấn Độ.

Còn về nội thất VF8 và 9, “Travel Finance” được biết Công ty TNHH Taizhou Jingchaoli Molding (sau đây gọi tắt là “Jingchaoli”) đến từ Chiết Giang, Trung Quốc là đối tác quan trọng trong sự phát triển của VinFast và là nhà cung cấp giải pháp về hệ thống trang trí nội ngoại thất."(ngưng trích)

Đọc tiếp bài vừa trích trên Facebook:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122120698898089082&id=61552672469808&mibextid=QwDbR1

Hình trên: FB Sonnie Tran (Facebook).

⚪ ---- Tòa án cao nhất của tiểu bang Colorado hôm thứ Năm đã xóa tên cựu Tổng thống Trump trên lá phiếu bầu sơ bộ của Đảng Cộng hòa theo Tu chính án thứ 14 trong phán quyết tỷ lệ 4-3, khiến Colorado trở thành tiểu bang đầu tiên ngăn cản Trump tranh cử tổng thống vì xúi giục bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

.

Trong một đòn pháp lý lớn nhắm vào Trump, Tòa tối cao tiểu bang Colorado khẳng định Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy bằng cách đổ lỗi cho những người ủng hộ Trump bằng những cáo buộc sai trái về gian lận bầu cử và hướng họ tới Điện Capitol. Vì phán rằng Trump đã tham gia bạo loạn, nên Tòa tối cao Colorado phán rằng Trump không đủ tư cách có tên trên phiếu bầu sơ bộ Cộng Hòa Colorado.

Tòa án đã giữ phán quyết của mình cho đến ngày 4 tháng 1/2024, vì vậy trước tiên Trump có thể yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét lại. Nếu làm vậy, tên của Trump sẽ tự động có trên lá phiếu cho đến khi các thẩm phán giải quyết kháng cáo.

“Chúng tôi không đưa ra những kết luận này một cách nhẹ nhàng,” tòa án viết trong quyết định 4-3. “Chúng tôi lưu tâm đến tầm quan trọng và sức nặng của những câu hỏi đặt ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi cũng lưu tâm đến nghĩa vụ nghiêm túc của mình là áp dụng luật pháp mà không sợ hãi hay ưu ái và không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của công chúng đối với các quyết định mà luật pháp yêu cầu chúng tôi đưa ra.”

Nếu được phép có hiệu lực, Bộ trưởng Hành chánh Colorado có thể không ghi tên Trump trong lá phiếu sơ bộ tổng thống năm 2024, cũng như không được tính bất kỳ phiếu bầu viết thư nào bầu cho Trump.

Vụ này là một trong nhiều vụ đang tìm cách ngăn cản Trump trở lại làm tổng thống. Tại Colorado, bốn cử tri Đảng Cộng hòa và hai cử tri độc lập, được hỗ trợ bởi nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), đã viện dẫn điều khoản này trong vụ kiện của họ nhằm ngăn chặn một nhiệm kỳ khác của Trump.

Các trường hợp tương tự cũng đã được đưa ra ở các tiểu bang bao gồm Michigan và Minnesota, nhưng không trường hợp nào thành công trong việc loại bỏ tên Trump khỏi lá phiếu của bất kỳ tiểu bang nào. Ban điều hành gồm bảy thành viên của Tòa án Tối cao Colorado hoàn toàn do các thống đốc Đảng Dân chủ bổ nhiệm. Sáu người sau đó đã đối mặt với cử tri và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữ lại, trong khi người thứ bảy sẽ làm như vậy vào năm tới.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump gọi phán quyết là "sai sót" và hứa sẽ "nhanh chóng" nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Như vậy, sẽ còn chờ Tòa Tối Cao liên bang phán quyết.

⚪ ---- Một chuyên gia pháp lý của CNN hôm thứ Tư đã bác bỏ quyết định lịch sử của Tòa án Tối cao Colorado đã loại Donald Trump khỏi lá phiếu của tiểu bang - và nói rằng các thẩm phán Tòa Tối Cao Colorado đã sai thủ tục tố tụng. Cựu công tố viên liên bang Elie Honig nói rằng "Tòa Tối Cao Colorado đã có phiên điều trần giả tạo (quasi-hearing) trong 5 ngày và bây giờ Tòa án Tối cao Colorado, với tỷ số chênh lệch 4-3, đang nói, 'Đủ hợp lý rồi, cho Trump ra rìa. Đó là sự vi phạm thủ tục tố tụng và đó là lý do tại sao tôi nghĩ phán quyết này của Tòa án Tối cao Colorado của Colorado sẽ bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ.”

Và Honig nói rằng không có khả năng quyết định này sẽ có hiệu lực vì Tu chính án thứ 14 quy định rõ ràng rằng trong Phần 5, Quốc Hội sẽ thông qua luật để áp dụng Tu chính án thứ 14 mà cả trăm năm nay chưa có Quốc Hội nào ra luật như vậy: “Ngay cả khi chúng ta coi đó là điều hiển nhiên, rằng Donald Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy và tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó, dựa trên tất cả sự thật, tôi nghĩ khá rõ ràng là chúng ta vẫn không biết, ngay cả khi chúng ta ngồi đây bây giờ.... Vấn đề là, hiến pháp cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta phải biết, bản Tu chính án thứ 14 nói đến phần 5, Quốc hội phải thông qua luật cho chúng ta biết cách thức hoạt động của điều này. Quốc hội đã không làm điều đó."

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mất vị trí dẫn đầu trong số các cử tri gốc Latinh trước cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo cuộc Khảo sát Kinh tế Toàn Mỹ mới nhất của CNBC cho thấy hôm thứ Ba. Theo cuộc khảo sát, Trump hiện dẫn trước 5 điểm so với cử tri gốc Latinh so với Biden, điều này gây ngạc nhiên vì nguyên thủ quốc gia hiện tại đã dẫn trước cựu tổng thống 7 điểm vào tháng 10. Trong khi đó, nhìn vào tất cả những người được hỏi, Trump dẫn trước Biden 48 đến 42. Cuộc khảo sát được thực hiện trên mẫu gồm 1.002 người Mỹ, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 12.

⚪ ---- Zelensky vuốt ve Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba nói rằng nếu cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đảm nhận vai trò nguyên thủ quốc gia một lần nữa thì điều này có thể có “tác động mạnh mẽ” đến diễn biến cuộc chiến giữa Kiev và Moscow, vì Trump có thể sẽ có một cách tiếp cận khác với Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden: “Tôi nghĩ nước Mỹ nói chung sẽ không thay đổi quyết định. Nhưng nhà lãnh đạo chắc chắn có tác động đến xã hội.” Trong khi đó, Zelensky cho rằng nếu các mục tiêu của Moscow không thay đổi thì điều đó cho thấy "họ không muốn hòa bình".

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng quân đội Ukraine đã yêu cầu huy động thêm 450-500.000 người vào quân đội. “Tôi đã nói rằng tôi cần thêm lập luận để đưa ra quyết định này”, Zelensky nói và nói thêm rằng việc huy động theo hình thức như vậy sẽ tiêu tốn thêm 13,4 tỷ USD. Ông lưu ý rằng Nga đã không đạt được “một mục tiêu nào” trong năm nay. Bình luận về việc phương Tây chuyển giao vũ khí, ông nói rằng bầu trời Ukraine sẽ được bảo vệ bởi một số hệ thống Patriot mới vào mùa đông này và bày tỏ hy vọng rằng "Mỹ sẽ không phản bội chúng tôi".⚪ ---- Xây nhà tăng tốc. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ tiết lộ trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu rằng số lượng nhà ở thuộc sở hữu tư nhân ở Hoa Kỳ đã ghi nhận mức tăng hàng tháng là 14,8% trong tháng 11 và đạt mức 1.560.000. Con số tăng 9,3% so với cùng tháng năm 2022. Số lượng nhà ở dành cho một gia đình được khởi công tăng 18% lên 1.143.000 căn mỗi tháng và số lượng nhà ở hoàn thiện cho một gia đình giảm 3,2% xuống còn 960.000 căn.

Giấy phép xây dựng đối với các đơn vị nhà ở thuộc sở hữu tư nhân đã giảm 2,5% xuống mức 1.460.000 căn trong tháng 11 nhưng tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số giấy phép cho một gia đình trong tháng 11 đã tăng 0,7% để đạt 976.000.

⚪ ---- FedEx hôm thứ Ba đã nói rằng doanh thu trong quý 2 năm tài chính 2024 lên tới 22,2 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Giám đốc điều hành FedEx Raj Subramaniam lưu ý: “FedEx đã đạt được hai quý liên tiếp tăng trưởng thu nhập hoạt động và mở rộng biên lợi nhuận chưa từng có ngay cả khi doanh thu thấp hơn, bằng chứng rõ ràng về những tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được trong quá trình chuyển đổi khi chúng tôi điều hướng một môi trường nhu cầu không chắc chắn”. Cổ phiếu của FedEx giảm 6,5% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố kết quả, do EPS pha loãng cao hơn kỳ vọng.

⚪ ---- Guy Fieri vừa ký một thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la với Food Network để nâng cao hơn nữa tài khoản ngân hàng của mình và tài năng 55 tuổi này đã đặt ra một số quy tắc cơ bản cho các con của mình nếu chúng muốn thừa kế phần tài sản của mình, theo TMZ đưa tin.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Fieri cho biết các con trai Hunter, 27 tuổi, Ryder, 17 tuổi và cháu trai Morgan, 22 tuổi, người mà anh đã giúp nuôi dưỡng sau cái chết của em gái mình, sẽ cần phải có bằng cử nhân và ít nhất là bằng thạc sĩ để có tiền di chúc. Fieri nói: “Shaq đã nói điều đó hay nhất… ‘Nếu bạn muốn loại pho mát này, bạn phải có hai độ. Ừ, hai bằng cấp của tôi nghĩa là, bạn biết đấy, sau đại học." (Câu này là chơi chữ: chữ cheese có vần với chữ degree [văn bằng, nhiệt độ].)

Điều này có lẽ sẽ không thành vấn đề: cậu Hunter đang theo học chương trình MBA (Cao học Kinh Doanh) tại Đại học Miami và Jules đang học luật tại Loyola Marymount, People đưa tin. Trong khi đó, Ryder vẫn đang là học sinh cuối cấp trung học. Fieri nói: “Tôi đã nói với tụi nhỏ điều tương tự mà bố tôi đã nói với tôi."

⚪ ---- WalletHub đã xem xét hơn 180 thành phố của Hoa Kỳ để xem thành phố nào phải chịu đựng nhiều nhất sự xáo trộn về kinh tế, bao gồm tình trạng vô gia cư, mất an ninh lương thực và tình trạng nghèo đói nói chung. Trang web đã kiểm tra hơn hai chục số liệu thuộc hai hạng mục chính: phúc lợi kinh tế, bao gồm mọi thứ từ tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói, đến điểm tín dụng trung bình và tỷ lệ những người không trả được nợ quá hạn; và sức khỏe và an toàn, những yếu tố dẫn đến tỷ lệ tự tử và tội phạm, cũng như tình trạng mất an ninh lương thực, trong số các số liệu.

Detroit được xếp hạng là thành phố nghèo đói thể thảm nhất trong danh sách của WalletHub, đứng ở vị trí cao nhất trên toàn quốc về tỷ lệ thất nghiệp với tỷ lệ 8,3%. Thành phố ít nghèo nhất ở Mỹ: Overland Park, Kansas.

Nhóm 10 thành phố đói nghèo nhất Hoa Kỳ: 1. Detroit; 2. Brownsville, Texas; 3. Fresno, California; 4. Gulfport, Mississippi; 5. Cleveland; 6. Laredo, Texas; 7. Jackson, Mississippi; 8. Corpus Christi, Texas; 9. Little Rock, Arkansas; 10. Augusta, Georgia.

Nhóm 10 thành phố ít đói nghèo nhất, từ dưới lên (có 2 thành phố ở Quận Cam): 173. South Burlington, Vermont; 174. Fargo, ND; 175. Fremont, CA; 176. Huntington Beach, CA; 177. Madison, Wisconsin; 178. Irvine, CA; 179. Columbia, MD; 180. Bismarck, ND; 181. Pearl City, HI; 182. Overland Park, KS.

⚪ ---- California: chấp thuận nước thải sẽ lọc để trở thành nước uống. Cơ quan quản lý California hôm thứ Ba đã thông qua các quy định mới cho phép các cơ quan quản lý nước tái chế nước thải và đưa nó trở lại đường ống dẫn nước uống đến gia đình, trường học và doanh nghiệp. Đây là một bước tiến lớn đối với một tiểu bang đã phải vật lộn trong nhiều thập niên để có được nguồn nước uống đáng tin cậy cho hơn 39 triệu cư dân của mình. Và nó báo hiệu một sự thay đổi trong quan điểm của công chúng về một chủ đề mà cách đây hai thập niên đã gây ra phản ứng dữ dội khiến các dự án tương tự bị hủy bỏ.

Kể từ đó, California đã trải qua nhiều đợt hạn hán khắc nghiệt, trong đó có đợt hạn hán gần đây nhất mà các nhà khoa học cho là thời kỳ khô hạn kỷ lục kéo dài ba năm và khiến các hồ chứa của tiểu bang ở mực nước thấp đến mức nguy hiểm.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một vụ nổ súng trên xa lộ 10 đã khiến hai người lái xe phải nhập viện và khiến một phần xa lộ gần nút giao thông 710 ở Đông Los Angeles phải đóng cửa kéo dài hàng giờ đồng hồ vào sáng thứ Ba. Cảnh sát xác nhận rằng một người gọi điện đã báo cáo vụ nổ súng ở phía đông của xa lộ gần phố Soto ngay trước 5 giờ sáng. Cảnh sát đến nơi phát hiện hai người đã bị trúng đạn. Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng chưa rõ.

Cuộc điều tra đã bật báo động SigAlert phải đóng cửa tất cả các làn đường hướng đông tại Phố Soto St. SigAlert đã bị hủy vào khoảng 8:30 sáng khi các quan chức mở lại tất cả các làn đường, CHP đã tweet. Chiếc Honda Accord màu trắng được cho là có liên quan đến vụ việc đã được kéo khỏi hiện trường. Không có mô tả nào về nghi phạm hoặc xe nghi phạm.

Cảnh sát yêu cầu sự giúp đỡ từ bất kỳ ai có thể đã chứng kiến vụ nổ súng hoặc ghi lại video dashcam về vụ nổ súng. Những người có thông tin được yêu cầu liên hệ với CHP theo số 323-980-4600. Ngoài giờ làm việc, có thể gọi tới số 323-259-3200.

⚪ ---- Một dự luật của California yêu cầu các công ty công nghệ lớn trả tiền cho các hãng tin cho nội dung của họ đang bị trì hoãn cho đến ít nhất là vào năm sau và có vẻ như hoạt động vận động hành lang của chính các công ty đó đã đóng một vai trò nào đó. Tờ Los Angeles Times đưa tin rằng Google đã chi 1,5 triệu USD để vận động các nhà lập pháp tiểu bang từ tháng 1 đến tháng 9, bao gồm 1,2 triệu USD cho một quảng cáo tấn công Dự luật Quốc hội 886, Đạo luật Bảo tồn Báo chí California (California Journalism Preservation Act).

Ngược lại, Hiệp hội Nhà xuất bản Tin tức California và Liên minh Tin tức/Truyền thông (California News Publishers Association and News/Media Alliance), cả hai đều ủng hộ dự luật, đã chi 161.519 USD cho việc vận động hành lang ở California trong cùng khoảng thời gian đó, tờ L.A. Times đưa tin.

Trong khi Google đang sử dụng tiền để chống lại dự luật, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, cho biết họ sẽ chặn các câu chuyện tin tức xuất hiện trên nền tảng của mình nếu dự luật trở thành luật. (Có nghĩa là, nếu thành luật, News Google và Facebook khi đăng tin tức sẽ phải trả tiền cho các hãng tin, không cho đọc chùa như hiện nay.)

⚪ ---- HỎI 1: Hầu hết dân Mỹ xem Trung Quốc là hiểm họa lớn nhất?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của Viện và Quỹ Tổng thống Ronald Reagan (Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute), hầu hết người Mỹ cho biết họ tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ, nhưng họ “quá tự tin” về khả năng của quân đội Mỹ so với năng lực của quốc gia châu Á này.

Trong cuộc khảo sát năm 2023 được công bố vào đầu tháng này, 51% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc là quốc gia gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ, tăng từ 43% năm ngoái và 21% vào năm 2018. Cuộc khảo sát năm 2023 được một nhóm khảo sát lưỡng đảng thực hiện từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 và bao gồm các cuộc phỏng vấn với 2.506 người Mỹ trả lời.

Chi tiết:

https://www.ausa.org/news/survey-americans-view-china-biggest-threat-us

⚪ ---- HỎI 2: Cụ bà 90 tuổi lấy bằng Thạc Sĩ (Cao Học) nói sẽ học tiếp?

ĐÁP 2: Chuyện thật ở Texas. Một cụ bà 90 tuổi đã trở thành sinh viên lớn tuổi nhất của Đại học University of North Texas (UNT) hoàn thành khóa học khi lấy được bằng thạc sĩ về nghiên cứu liên ngành. Minnie Payne nói với các quan chức UNT rằng bà chỉ theo học đại học một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp trung học năm 1950, nhưng đã quyết định quay trở lại con đường học vấn sau khi nghỉ hưu sau 30 năm làm công việc ghi chép và xử lý văn bản ở tuổi 68. Cụ bà theo học tại Đại học Phụ nữ Texas, tham gia ba lớp báo chí và một lớp kinh doanh tại cơ sở UNT.

Payne nói trong thông báo khai giảng của trường: “Tôi đã luôn làm việc với chữ nghĩa và tôi luôn thích viết, vì vậy tôi gần như ngay lập tức quay lại trường học. Tôi muốn cải thiện bản thân”. Payne tốt nghiệp cử nhân ngành nghiên cứu tổng quát năm 2006 và làm nhà văn tự do cho nhiều ấn phẩm trên khắp Texas.

Payne chuyển đến College Station để gần gia đình hơn và quay lại UNT để theo đuổi bằng thạc sĩ báo chí, nhưng chuyển sang nghiên cứu liên ngành khi một số lớp học trực tuyến của cụ chuyển sang học trực tiếp. Billy Roessler, Phó trưởng khoa nghiên cứu sau đại học tại UNT's Toulouse Graduate School (Trường Cao học Toulouse của UNT), từng là cố vấn của Payne. Payne cho biết cụ không coi việc học của mình là trọn vẹn: “Bằng cách này hay cách khác, tôi muốn tiếp tục học.”

https://www.upi.com/Odd_News/2023/12/18/oldest-University-North-Texas-masters-degree/6651702924774/

.