- Lễ nhập kim quan HT Thích Tuệ Sỹ: Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát đi đầu. Thầy Tuệ Sỹ từng nhận định về học trò số một của Thầy. - Có tới 72% dân Mỹ muốn ngưng bắn giữa Nga-Ukraine. - Trump: nếu trở lại Bạch Ốc 2024, sẽ gỡ bỏ bảo hiểm y tế ObamaCare

Trong Lễ nhập kim quan báo thân Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ: Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát đi dầu. (Photo: Facebook Hong Cuc Nguyen)

- Lễ nhập kim quan HT Thích Tuệ Sỹ: Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát đi dầu. Thầy Tuệ Sỹ từng nhận định về học trò số một của Thầy.

- Có tới 72% dân Mỹ muốn ngưng bắn giữa Nga-Ukraine.

- Trump: nếu trở lại Bạch Ốc 2024, sẽ gỡ bỏ bảo hiểm y tế ObamaCare

- Khoảng 25% giới trẻ 25-44 tuổi rời bỏ thị trấn để dọn sang nơi khác trong năm 2022. Thu hút nhất là: 1. Cambridge, Massachusetts; 2. Santa Clara, California; 3. Seattle.

- Illinois: vé số in nhầm, 1 người trúng 25.000 USD/năm cho suốt đời.

- Nghiên cứu sai sót: Kể từ năm 1980, hơn 40.000 ấn phẩm khoa học đã bị rút lại vì sai sót, dựa trên kiến thức lỗi thời hoặc là lừa đảo.

- Hamas: chỉ huy cấp cao Ahmed al-Ghandour, người trách nhiệm bắc Gaza, đã chết.

- Chính quyền Gaza: Israel đã thả 40.000 tấn bom xuống Gaza kể từ ngày 7/10.

- Hamas thả 13 con tin Israel bị bắt và 4 công dân Thái Lan, chờ Israel thả 39 tù nhân Palestine

- TT Biden sốt ruột: con tin Mỹ chưa thả hết.

- Quân Israel bao vây Bệnh viện Chính phủ Jenin và Bệnh viện Ibn Sina ở West Bank.

- Hamas công bố danh sách dự kiến các tù nhân Palestine đợt thứ hai dự kiến sẽ được Israel thả ra khỏi tù

- Anh quốc: Hàng trăm ngàn người xuống đường ủng hộ người Palestine, đòi ngừng bắn vĩnh viễn

- Mạng X có thể mất 75 triệu USD doanh thu quảng cáo vào cuối năm nay vì Elon Musk gõ một câu bị cho là bài Do Thái

- 10 phi trường tốt nhất Hoa Kỳ là: Phoenix (PHX), Minneapolis (MSP), Los Angeles (LAX), Atlanta (ATL), Detroit (DTW), San Francisco (SFO), Houston (IAH), Seattle (SEA), Las Vegas (LAS), Boston (BOS).

- Niềm tin của người Đài Loan đối với Hoa Kỳ chỉ còn 33,9%, giảm từ 45,3%. Nhưng 88,5% dân Đài tin rằng TQ là hiểm họa cho Đài Loan.

- Dân nhiều nước châu Á ưa thích có con trai, nhưng các cụ công và cụ bà sống với con gái sẽ hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn

- Pakistan: ít nhất 11 người chết và 22 người khác bị thương vì cháy trung tâm mua sắm ở Karachi

- Chi tiêu cho thương mại điện tử Thứ Sáu Đen 2023 đã tăng 7,5% so với năm ngoái, tới mức kỷ lục 9,8 tỷ USD

- TIN VN. Dùng bằng tiến sĩ giả làm trưởng, phó khoa nhiều trường đại học, cao đẳng.

- TIN VN. Thị trường sầu riêng “hỗn loạn”, nhiều doanh nghiệp thua lỗ rời sân chơi.

- HỎI 1: Vì lạm phát, 1/3 dân Mỹ sẽ bỏ lơ chuyện tặng quà mùa lễ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 40% nữ nhân viên ngành vận chuyển công cộng Hoa Kỳ bị quấy nhiễut ình dục ở sở làm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/11/2023) ⚪ ---- Hôm nay Chủ Nhật 26/11 và ngày mai Thứ Hai 27/2023 theo Chương trình Tang lễ Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tại Chùa Phật Ân (Đồng Nai) sẽ là:

- từ 7 giờ sáng: Lễ viếng

- từ 10 giờ: Lễ cúng ngọ - Cung tiến Giác linh.

- từ 14 giờ: Lễ viếng

- từ 19 giờ: Tụng kinh.

Trước đó, lúc 12 giờ hôm Thứ Bảy 25/11, tại Chùa Phật Ân đã thực hiện nghi lễ cung thỉnh nhập kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ.

Blogger Tuấn Khanh trong bài viết trên Đài RFA nhan đề "Ghi chép từ tang lễ của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ" đã ghi nhận: "Buổi tối 24 Tháng Mười Một, không khí trong chùa đã bắt đầu xôn xao đón những người khách đầu tiên đến chờ viếng. Những người thân quen của hoà thượng Thích Tuệ Sỹ tề tựu chung quanh ngài, thảo luận về công việc cho ngày mai: Lễ nhập kim quan, lễ giác linh an vị, thọ tang… Nhiều Gia đình Phật tử từ Bình Thuận, Huế, Nha Trang, Đồng Nai… bắt đầu tập họp nhận công việc từ các huynh trưởng Gia Đình Phật tử Khánh Ân, tức nhóm sinh hoạt ngay tại chùa Phật Ân. Ở ngoài cổng và trong chùa, đã xuất hiện các an ninh mặc thường phục tới lui, nhin ngó và thỉnh thoảng lấy máy ra chụp hình, quay phim.... Sự kiện hoà thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch, trở thành tin tức lớn nhất của những ngày cuối tháng Mười Một của cả nước, nhưng là chỉ có báo Tuổi Trẻ, Một Thế Giới và báo Giác Ngộ của Giáo hội nhà nước đưa tin."

Trong khi đó, đài VOA đăng bài bình luận của Ngô Nhân Dụng (cư sĩ Chân Văn Đỗ Quý Toàn) nhan đề "Thầy Tuệ Sỹ trong ba ngàn thế giới" trong đó nhắc lại: "Tháng 9 năm 1988, sau bốn năm bị bắt giam, hai thầy Thích Tuệ Sỹ và Thích Trí Siêu bị tuyên án tử hình vì “hoạt động lật đổ chính quyền.” Người Việt Nam khắp thế giới đã kêu gọi các chính phủ nơi mình cư ngụ can thiệp, đòi phải xóa bỏ bản án. Giáo sư John T.P. Humphrey, Đại học McGill ở Montréal, rất xúc động khi nghe chúng tôi kể câu chuyện, trong bối cảnh chế độ vô sản chuyên chính ở Việt Nam. Ông đã tổ chức một cuộc họp báo, về án tử hình trên hai vị thầy tu khác đạo mà ông mới biết tên. Hàng trăm nhà trí thức ở Montréal đã ký kiến nghị yêu cầu chính phủ Canada lên tiếng đòi đảng Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho hai thầy."

Trên trang Phật Việt có bài viết của Quảng Diệu Trần Bảo Toàn nhan đề "Chiến binh Tuệ Sỹ" ghi nhận: "Trọn một đời trau dồi Kinh Điển, hiểu rõ uyên nguyên giáo nghĩa, thông thạo ít nhất 12 ngôn ngữ, trong đó có nhiều ngôn ngữ thuộc tử ngữ, chỉ dùng để nghiên cứu, Ôn có cách làm nghiên cứu, biên soạn vô cùng khoa học. Mỗi đoạn Kinh văn Ôn dịch đều có cước chú, giải thích so sánh chéo giữa các bản Kinh văn bằng Phạn ngữ, Hán ngữ, Tạng ngữ hay Nhật ngữ, qua đó Ôn hiệu đính lại những chỗ thiếu sót của chư vị dịch giả qua Hán văn như bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập (Kumarajiva) hoặc của ngài Huyền Trang đời Đường. Các Kinh Điển được Ôn biên dịch, vì thế luôn tránh được những lỗi thông thường như tam sao thất bổn, sai lầm vì dựa trên sai lầm của người khác, ví dụ người Hoa không phát âm được chữa R, nên đọc Paris thành Bālí, người Việt chúng ta dịch thành Ba Lê, thành ra ta nói ngọng vì người khác nói ngọng. Công trình phiên dịch thiên niên kỷ này chưa hoàn tất và vì những biến thiên của thời đại mà người thừa kế chưa thể có được sở học như Ôn, nên Ôn cần giữ thêm thọ mạng để tiếp tục công việc và ráo riết đào tạo được thêm học trò đủ khả năng kế tục mình. Ôn thường nói rằng trong các học trò của Ôn, cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang là học trò số một, vì thời cuộc nên không thể được Ôn trao truyền y bát trọn vẹn, thật là đáng tiếc." (Được biết, Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang là cựu Chủ bút nhật báo Việt Báo, sau khi về hưu đã góp sức vào công trình phiên dịch và hiệu đính Đại Tạng kinh Việt Nam của Thầy Tuệ Sỹ.)

⚪ ---- Khoảng 25% thế hệ Millennials tại Hoa Kỳ đã rời bỏ thị trấn của họ vào năm ngoái và chuyển đến một thành phố khác và SmartAsset muốn tìm hiểu xem thành phố nào đã chứng tỏ sức hút lớn nhất đối với nhóm nhân khẩu học này (những người trong độ tuổi từ 25 đến 44). Công ty đã xem xét dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ từ gần 270 thành phố trên khắp Hoa Kỳ, với các thành phố được xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm tổng dân số hiện được tạo thành từ thế hệ Millennials đã chuyển đến đó vào năm 2022.

.

Nhóm 10 thành phố thu hút giới trẻ Millennials là: 1. Cambridge, Massachusetts; 2. Santa Clara, California; 3. Seattle; 4. Sunnyvale, California; 5. Denver; 6. Arlington, Virginia; 7. Bellevue, Washington; 8. Killeen, Texas; 9. Austin, Texas; 10. Sandy Springs, Georgia.

.

⚪ ---- Một người đàn ông ở Illinois trúng 25.000 USD/năm cho suốt đời nhờ lỗi in vé số. Michael Sopejstal dừng lại ở trạm xăng GoLo ở Michigan hồi tháng 9, nơi anh thường đến lấy vé số Lucky for Life sau khi ghé thăm nhà hàng yêu thích của mình. Anh yêu cầu nhân viên thu ngân in một vé cho 10 lần rút nhưng nhân viên thu ngân vô tình in 10 dòng cho một lần rút. Dù sao thì Sopejstal cũng lấy được tấm vé và anh rất vui vì đã làm như vậy.

.

Sau đó, khi kiểm tra tấm vé trị giá 20 đô la, anh thấy mình đã giành được một trong những giải thưởng cao nhất. Theo xổ số, tỷ lệ trúng thưởng là 1/1,8 triệu. Người đàn ông 60 tuổi này đã chọn thanh toán một lần là 390.000 USD, thay vì thanh toán hàng năm là 25.000 USD/năm trong 20 năm hoặc suốt đời. Anh nói với Ty xổ số rằng anh dự định dùng số tiền đó để đi du lịch và tiết kiệm phần còn lại.

.

⚪ ---- Nhiều người nghĩ khoa học là đầy đủ và khách quan. Nhưng sự thật là khoa học vẫn tiếp tục phát triển và có rất nhiều sai sót. Kể từ năm 1980, hơn 40.000 ấn phẩm khoa học đã bị rút lại. Chúng có chứa sai sót, dựa trên kiến thức lỗi thời hoặc hoàn toàn là lừa đảo. Xác định những điểm không chính xác này là cách khoa học hoạt động. Tìm kiếm và sửa chữa các ấn phẩm - và cập nhật hồ sơ học thuật - là một phần của quy trình.

.

Tuy nhiên, những ấn phẩm thây-ma-còn-sống này vẫn tiếp tục được trích dẫn và sử dụng một cách vô tình để hỗ trợ cho những lập luận mới. Tại sao? Hầu như luôn luôn là vì không ai nhận ra rằng các ấn phẩm đó đã được rút lại. Ví dụ, một bài báo năm 2019 về bệnh ung thư ở trẻ em đã trích dẫn 51 bài báo đã bị rút lại khác nhau, khiến nghiên cứu của nó khó có thể cứu vãn được.

.

Một thách thức lớn là các nhà nghiên cứu coi việc rút lui phần lớn là một rủi ro nghề nghiệp. Tốt nhất là tốn thời gian: Việc sửa hoặc rút lại một ấn phẩm có thể mất hai năm, ngay cả khi các tác giả đồng ý. Mặc dù sự rút lui có thể có lợi, đặc biệt khi người khác phát hiện ra sự rút lui, quá trình này có thể gây đau đớn. Nhưng việc không kịp thời sửa lại hồ sơ có thể làm thay đổi sự nghiệp: Hãy xem trường hợp của Marc Tessier-Lavigne, người đã từ chức Viện trưởng Đại học Stanford vào cùng ngày tạp chí Science rút lại 2 ấn phẩm của ông.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang “nghiêm túc xem xét các lựa chọn thay thế” cho Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (còn gọi là ObamaCare, y tế cho dân nghèo) nếu trở lại Bạch Ốc, khơi lại chiến dịch lâu dài của Trump chống lại luật chăm sóc sức khỏe đặc trưng của cựu Tổng thống Barack Obama. Nỗ lực thất bại của Trump vào năm 2017 trong việc bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe đã bị chỉ trích vì viễn cảnh hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế.

.

Trump viết: “Chúng tôi có một số Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã vận động chống lại nó trong 6 năm và sau đó giơ tay bảo đừng chấm dứt nó,” Trump viết khi đề cập đến nỗ lực thành công của cố Thượng nghị sĩ John McCain trong việc ngăn chặn việc bãi bỏ Obamacare. “Đó là một thời điểm tồi tệ đối với Đảng Cộng hòa, nhưng chúng ta không bao giờ nên bỏ cuộc!” Giờ đây, còn một năm nữa là đến cuộc bầu cử, Trump đang xem xét khả năng quay trở lại nắm quyền với một chương trình nghị sự đầy tham vọng hơn và không có McCain nào cản trở nỗ lực của Trump.

.

⚪ ---- Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas hôm Chủ Nhật tiết lộ cái chết của chỉ huy cấp cao Ahmed al-Ghandour, người chịu trách nhiệm về khu vực phía bắc Gaza. Thông báo của nhóm cũng tiết lộ việc giết chết ba nhà lãnh đạo quân sự khác. Tin này được đưa ra vào ngày thứ ba của lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày trong khu vực.

.

⚪ ---- Người đứng đầu văn phòng truyền thông chính phủ ở Gaza đã chia sẻ số liệu thống kê đáng báo động về tình hình ở khu vực này với Al Jazeera. Theo đó, quân Israel đã thả 40.000 tấn bom xuống Gaza kể từ ngày 7/10. Ông nhấn mạnh rằng một phần ba dân số Gaza bị thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản, làm nổi bật cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

.

Quan chức này nhấn mạnh thêm rằng thiệt hại nặng nề do quân đội Israel gây ra cho thấy nỗ lực có chủ ý nhằm khiến Gaza không thể ở được, đồng thời nói thêm rằng số trẻ em thiệt mạng chỉ riêng ở Gaza đã vượt quá tổng số trẻ em thiệt mạng trong tất cả các cuộc xung đột trên toàn thế giới vào năm ngoái. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas.

.

⚪ ---- Truyền thông Israel đưa tin Cơ quan Nhà tù Israel đã nhận được danh sách 39 tù nhân Palestine dự kiến được trả tự do vào Chủ nhật. Điều này diễn ra sau thông tin trước đó cho thấy 13 cá nhân bị giam giữ ở Gaza cũng đã được lên kế hoạch thả. Hiện thời điểm phát hành cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Hai nhóm tù nhân đã trở về nhà trong hai ngày ngừng bắn vừa qua giữa Israel và Hamas.

.

⚪ ---- Hamas đã bàn giao 13 con tin Israel bị bắt và 4 công dân Thái Lan cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) sau 7 giờ trì hoãn vì nhóm này cho rằng Israel đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Sự bế tắc đã được giải quyết sau sự hòa giải của Qatar và Ai Cập vào thứ Bảy, ngày thứ hai tạm dừng các hành động thù địch trong cuộc xung đột Israel-Palestine.

Israel hiện dự kiến sẽ thả 39 tù nhân Palestine khỏi nhà tù của mình. Nhóm 17 con tin được thả đã đến Israel, theo Quân đội Israel đăng trên X.

.

⚪ ---- Chính quyền Biden bày tỏ sự thất vọng khi không có công dân Mỹ nào được thả ra khỏi Gaza như một phần của thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, các quan chức cấp cao giấu tên nói với NBC News. Tuy nhiên, Washington vẫn lạc quan rằng ít nhất 3 cá nhân mang cả quốc tịch Mỹ và Israel sẽ được thả trong những ngày tới. Washington trước đó tiết lộ rằng 10 người Mỹ khác vẫn mất tích. Vào tháng 10, hai con tin người Mỹ đã được thả khỏi Gaza vì lý do "nhân đạo". Một quan chức Israel nói rằng lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Hamas và Israel có hiệu lực, một công dân Mỹ dự kiến sẽ có tên trong danh sách con tin sẽ được thả hôm nay, Chủ nhật.

.

⚪ ---- Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết lực lượng Israel đã bao vây Bệnh viện Chính phủ Jenin và Bệnh viện Ibn Sina ở West Bank. Quân đội Israel cũng đang "cản trở" và "ngăn cản" các đội dịch vụ y tế khẩn cấp của họ tiếp cận những người bị thương trong khu vực bằng cách liên tục kiểm tra các xe cứu thương. Tổ chức Chữ Thập Đỏ trước đó đã thông báo về một cuộc tấn công vào một trong những xe cứu thương của họ gần Nhà tù Ofer ở West Bank.

.

⚪ ---- Hamas đã công bố danh sách dự kiến các tù nhân Palestine đợt thứ hai dự kiến được thả khỏi nơi giam giữ của Israel vào thứ Bảy, bao gồm 6 phụ nữ và 33 trẻ em nam. Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận rằng có 39 thường dân Palestine dự kiến sẽ được thả. Thỏa thuận trao đổi đã tạm dừng vào thứ Bảy do bất đồng về tiêu chí thả tù nhân, trong đó cả Hamas và Israel đều cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản, bao gồm các vấn đề liên quan đến việc thả các bà mẹ cùng con của họ.

⚪ ---- Hàng trăm ngàn người đã xuống đường tuần hành ủng hộ người Palestine trên khắp nước Anh hôm thứ Bảy, yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn trong tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Gaza. Người biểu tình ở London trưng biểu ngữ "Palestine tự do", cũng như những người biểu tình ở Manchester, Anh và Glasgow, Scotland.Những người bên ngoài chi nhánh ngân hàng Anh Barclays ở Manchester giương cao những tấm biển ghi "Máu người Palestine trên bàn tay Barclays", ám chỉ các khoản đầu tư của tổ chức này vào các công ty vũ khí cung cấp cho Israel. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố Edinburgh, Aberdeen và Dundee của Scotland. Cảnh sát Thủ đô London đã công bố một số vụ bắt giữ và phải đối phó với những người biểu tình đốt pháo sáng trong đám đông lớn.⚪ ---- Có tới 72% dân Mỹ muốn ngưng bắn giữa Nga-Ukraine. Theo kết quả của một cuộc thăm dò của Economist/YouGov, phần lớn người Mỹ sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cuộc khảo sát cũng cho thấy người dân Mỹ tin tưởng Israel hơn Nga trong việc không bắn vào dân thường trong thời gian xảy ra chiến sự.Cuộc khảo sát cho thấy hơn bảy trong số mười người Mỹ (72%) ủng hộ mạnh mẽ hoặc phần nào một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc giao tranh Nga-Ukraine, với lựa chọn “mạnh mẽ” được 48% số người được hỏi chọn. Chỉ 9% phản đối lệnh ngừng bắn ở một mức độ nào đó. Mong muốn chấm dứt xung đột ít áp đảo hơn đối với cuộc chiến Israel-Hamas, tuy nhiên, 63% người Mỹ ủng hộ điều đó, trong khi 20% phản đối một kết quả như vậy.⚪ ---- Mạng X có thể mất 75 triệu USD doanh thu quảng cáo vào cuối năm nay sau khi ông chủ Elon Musk xác nhận rõ ràng về một thuyết âm mưu chống Do Thái vào tuần trước, theo báo The New York Times đưa tin hôm thứ Sáu. NYT cho biết họ đã xem “tài liệu nội bộ” tiết lộ rằng X đang ở trong tình thế khó khăn. Các tài liệu được cho là đã liệt kê hơn 200 đơn vị quảng cáo từ các công ty như Amazon và Coca-Cola đã ngừng hoặc đang xem xét tạm dừng quảng cáo của họ trên X.NY Times cho biết các tài liệu này là của nhóm bán hàng tại X và chúng được sử dụng để theo dõi tác động từ việc ngừng quảng cáo trong tháng 11. Musk đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vào tuần trước vì tỏ ra đồng ý với một bài đăng chống Do Thái trên nền tảng này, trả lời rằng đó là “sự thật thực tế”. Bài đăng mà Musk trả lời là phản hồi cho một bài đăng khác của một người dùng nêu ra vấn đề về chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng gia tăng.“Gửi những kẻ hèn nhát ẩn sau sự ẩn danh của Internet và đăng bài ‘Hitler đã đúng’: Bạn có điều gì muốn nói không?” Người dùng ban đầu, người tự nhận mình là “Người Do Thái bảo thủ” trong tiểu sử của họ, đã viết. “Tại sao bạn không nói điều đó trước mặt chúng tôi.”Đáp lại, một người dùng khác cho biết trong một bài đăng riêng rằng “[cộng đồng] Do Thái đã và đang thúc đẩy kiểu căm thù biện chứng chính xác đối với người da trắng mà họ tuyên bố muốn mọi người ngừng sử dụng để chống lại họ”.“Tôi thực sự không quan tâm đến việc đưa ra những điều tồi tệ nhất bây giờ về việc người Do Thái ở miền Tây đang dần nhận ra rằng những nhóm thiểu số ủng hộ việc gây lũ lụt cho đất nước của họ thực sự không thích họ lắm,” người dùng tiếp tục nói thêm, “Bạn muốn sự thật đã nói thẳng vào mặt bạn, nó đây rồi.”Musk trả lời: "Bạn đã nói sự thật thực sự." Các công ty như IBM, Disney và Apple tuyên bố họ sẽ rút quảng cáo khỏi X sau những bình luận của Musk. Nền tảng này đã gặp khó khăn về doanh thu quảng cáo sau khi một nửa số nhà quảng cáo hàng đầu của X rút lui vào năm 2022 sau khi Musk nắm quyền kiểm soát.⚪ ---- Phần lớn trải nghiệm bay của một người không diễn ra trên chính máy bay mà ở sân bay — và một số địa điểm đó tốt hơn những địa điểm khác khi nói đến sự hài lòng của khách hàng. Tạp chí Wall Street Journal đã xem xét 50 sân bay lớn nhất cả nước, kiểm tra mọi thứ từ độ tin cậy (đến và đi đúng giờ, hủy chuyến bay, v.v.) đến giá trị và sự tiện lợi, bao gồm cách bố trí và nhân viên sân bay, cũng như các tiện nghi như nhà hàng, quán bar, địa điểm mua sắm và truy cập WiFi, cùng các yếu tố khác.Đứng đầu danh sách các sân bay lớn: Sân bay Quốc tế Sky Harbor của Phoenix. Đứng cuối cùng trong số các sân bay lớn nhất là Sân bay Quốc tế Newark Liberty của New Jersey. Nhóm 10 phi trường tốt nhất là: Phoenix (PHX), Minneapolis (MSP), Los Angeles (LAX), Atlanta (ATL), Detroit (DTW), San Francisco (SFO), Houston (IAH), Seattle (SEA), Las Vegas (LAS), Boston (BOS).⚪ ---- Một cuộc khảo sát của Academia Sinica cho thấy thái độ hoài nghi của người Đài Loan đối với Mỹ không đổi nhiều trong những năm gần đây. Khảo sát do Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ của Academica Sinica thực hiện, chỉ ra rằng niềm tin của người Đài Loan đối với Hoa Kỳ trong năm nay đạt 33,9%. Từ năm 2021 đến năm 2022, con số này đã giảm từ 45,3% xuống 34%.Những phát hiện này ghi lại trong buổi thuyết trình về dự án “Chân dung Mỹ” (“American Portrait”), theo dõi mức độ tin cậy của người Đài Loan đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong suốt một thập niên. Dự án được khởi xướng vào năm 2021 bởi nhà nghiên cứu Wu Chien-hui của Academica Sinica, người đang cộng tác với các học giả đồng nghiệp Wen-Chin Wuvà Li Yu-tang và Phó giáo sư Pan Hsin-hsin của Đại học Soochow. .Thăm dò cho thấy việc duy trì hiện trạng ở eo biển Đài Loan vẫn là sự đồng thuận lớn nhất trong xã hội Đài Loan. Có tới 78,41% số người được hỏi nói tình hình hiện tại là “Đài Loan và Trung Quốc không thuộc cùng một quốc gia”.Nó cũng cho thấy rằng sự hiện diện thường xuyên của máy bay và tàu quân sự Hoa Kỳ ở eo biển và những tuyên bố ủng hộ công khai của các quan chức chính phủ Mỹ là hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy niềm tin của người Đài Loan vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, hầu hết những người được hỏi cho biết họ không tin vào “lý thuyết lá chắn silicon”, cho thấy ngành công nghiệp bán dẫn tiên tiến của Đài Loan có thể bảo vệ nước này khỏi sự xâm lược của nước ngoài.Đối với Trung Quốc, 66% số người được hỏi tin rằng mối quan hệ xuyên eo biển không tốt đẹp. Trong khi đó, 88,5% tin rằng Trung Quốc gây ra các mức độ đe dọa khác nhau đối với Đài Loan.⚪ ---- Nhìn chung, trẻ em được kỳ vọng là nguồn hỗ trợ và chăm sóc chính của cha mẹ ở nhiều xã hội châu Á đang có tốc độ già hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ Trường Kinh doanh của Đại học Monash Malaysia cho biết, một dạng thiên vị giới tính vẫn tồn tại trong hiện tượng văn hóa này - một hiện tượng mà con trai được ưa thích hơn con gái. Họ cảnh báo rằng điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới trong xã hội châu Á.

Nhưng mặt khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sống với con gái có liên quan tích cực hơn đến hạnh phúc của người lớn tuổi. Nhà nghiên cứu chính Niaz Asadullah từ Đại học Monash Malaysia cho biết, nghiên cứu cho thấy việc sống với con gái có liên quan đến hạnh phúc theo bốn cách:

.

1.Cải thiện sức khỏe theo tự đánh giá của các cụ bà;

2. Giảm sự cô đơn cho cả các cụ ông và cụ bà;

3. Giảm bớt cảm giác khó chịu hoặc lo lắng cho các cụ bà, trong trường hợp con gái có mối quan hệ tốt với cha mẹ hoặc có trình độ đại học trở lên;

4. Điều kiện kinh tế được cải thiện đối với cha mẹ lớn tuổi, nơi con gái có trình độ đại học trở lên.

.

Giáo sư Asadullah nói với ABC: “Phân tích của chúng tôi xác nhận rằng những cụ bà sống với ít nhất một cô con gái thường có sức khỏe tốt hơn”.

.

⚪ ---- Theo các quan chức địa phương, ít nhất 11 người có thể đã chết và 22 người khác bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi một phần trung tâm mua sắm ở Karachi, Pakistan, hôm thứ Bảy. Thị trưởng Karachi Murtaza Siddiqui xác nhận số người thương vong trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

.

Khoảng 30 người đã được cứu thoát khỏi đám cháy. Sáu trong số những người bị thương được coi là nghiêm trọng đã nhập viện. Ngọn lửa hiện đã được dập tắt. Lửa bùng phát tại một khu vực của trung tâm mua sắm RJ nhiều tầng trong khu thương mại sầm uất của thành phố, nơi sinh sống của hơn 20 triệu cư dân. Nguyên nhân của vụ cháy nổ vẫn đang được điều tra. Lửa bùng phát và nhanh chóng nhấn chìm tầng 4, 5 và 6 của trung tâm thương mại.

.

⚪ ---- Theo Adobe Analytics, chi tiêu cho thương mại điện tử vào Thứ Sáu Đen đã tăng 7,5% so với một năm trước đó, đạt mức kỷ lục 9,8 tỷ USD ở Mỹ, một dấu hiệu nữa cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến giá cả muốn chi tiêu cho những giao dịch tốt nhất và đang săn lùng những giao dịch đó qua mạng trực tuyến.

.

Vivek Pandya, nhà phân tích chính của Adobe Digital Insights, cho biết: “Chúng tôi đã thấy một nhóm người tiêu dùng rất có chiến lược xuất hiện trong năm qua. Họ đang thực sự cố gắng tận dụng những ngày lễ hội này để có thể tối đa hóa mức giảm giá”.

.

Chi tiêu tăng đột biến vào Thứ Sáu Đen phản ánh người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu hơn so với năm 2022, khi giá xăng và thực phẩm tăng cao. Pandya lưu ý rằng việc mua sắm ngẫu hứng có thể đóng một vai trò trong sự tăng trưởng của Thứ Sáu Đen vì 5,3 tỷ USD doanh số bán hàng trực tuyến đến từ mua sắm trên thiết bị di động. Ông lưu ý rằng những người có ảnh hưởng và quảng cáo trên mạng xã hội đã giúp người tiêu dùng dễ dàng chi tiêu thoải mái hơn trên thiết bị di động của họ.

.

Tuy nhiên, người mua sắm rất nhạy cảm về giá, quản lý ngân sách chặt chẽ hơn do lạm phát và lãi suất kỷ lục năm ngoái. Theo khảo sát của Adobe, 79 triệu USD doanh thu đến từ người tiêu dùng đã chọn phương thức thanh toán linh hoạt 'Mua ngay, trả sau' để mở rộng ví của họ, tăng 47% so với năm ngoái.

.

Báo cáo của Adobe cho thấy các danh mục bán chạy nhất trong ngày Thứ Sáu Đen là các thiết bị điện tử như đồng hồ thông minh và TV, cùng với đồ chơi và trò chơi điện tử. Trong khi đó, các công cụ sửa chữa nhà lại hoạt động kém hiệu quả. Pandya cho biết những sản phẩm bán chạy nhất có mối tương quan trực tiếp với sản phẩm nào có mức giảm giá tốt nhất.

.

⚪ ---- TIN VN. Dùng bằng tiến sĩ giả làm trưởng, phó khoa nhiều trường đại học, cao đẳng. Theo Báo Tuổi Trẻ. Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) xác nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ của Nguyễn Trường Hải đang sử dụng đều là bằng giả. Trường đã xác minh và báo với công an người này chưa từng là học viên của trường. Nhiều trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM tỏ ra bất ngờ trước thông tin ông Nguyễn Trường Hải - người từng là giảng viên, thậm chí giữ chức trưởng khoa, phó khoa ở các trường này, sử dụng bằng giả. Nộp đơn xin nghỉ việc sau khi bị tố dùng bằng tiến sĩ giả. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Trường cao đẳng Công Thương Việt Nam cho biết ông Nguyễn Trường Hải - trưởng khoa công nghệ thông tin của trường, đã nghỉ việc từ đầu tháng 11-2023, sau khi trường xác minh ông này dùng bằng tiến sĩ giả. Trước đó, Nguyễn Trường Hải từng làm giảng viên, lãnh đạo khoa ở 6-7 trường.

.

⚪ ---- TIN VN. Thị trường sầu riêng “hỗn loạn”, nhiều doanh nghiệp thua lỗ rời sân chơi. Theo Báo Thương Hiệu Sản Phẩm. Đó là thông tin được các chuyên gia chia sẻ trong cuộc họp liên quan đến việc tổ chức hội chợ và triển lãm quốc tế lần thứ 6 chuyên ngành công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa, quả tại Việt Nam (HortEx Vietnam 2024) vào ngày 24/11. Ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng chi nhánh phía Nam của Hội làm vườn Việt Nam, cho biết do sầu riêng được giá bán nên thời gian qua nhiều nông dân hủy cọc để bán cho cò, lái với giá cao hơn khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu rơi vào tình trạng thua lỗ nặng. Theo ông Mười ghi nhận trong năm nay, hơn 50% doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng rơi vào tình trạng khó khăn và thua lỗ. Trong đó, nhiều doanh nghiệp được phép xuất khẩu chính ngạch thấy bất ổn nên đã nhanh chóng rời thị trường này. Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cũng cho biết thời gian qua nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng rất khó khăn vì thị trường rơi vào tình trạng “tranh mua – tranh bán”. Đáng chú ý là mùa vụ sầu riêng vào tháng 8-9-10 vừa qua ở vùng Tây Nguyên, do độc quyền (những vùng khác qua mùa), nên nhiều nông dân đã chấp nhận đền “tiền cọc” của nhà nhập khẩu để bán cho thương lái hoặc doanh nghiệp khác với giá cao hơn.Ông Nguyên cho rằng một số doanh nghiệp lỗ lên đến hàng chục tỉ đồng, thậm chí có doanh nghiệp cao hơn.

.

⚪ ---- HỎI 1: Vì lạm phát, 1/3 dân Mỹ sẽ bỏ lơ chuyện tặng quà mùa lễ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo khảo sát của Wallet Hub, năm nay cứ 3 người Mỹ thì có 1 người sẽ từ bỏ phong tục tặng quà do lạm phát. Cuộc khảo sát, bao gồm cả người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ, cho thấy cứ 4 người thì có 1 người vẫn mắc nợ kỳ nghỉ lễ từ năm ngoái.

Chi tiết:

https://www.kiiitv.com/article/news/local/us-survey-shows-that-1-in-3-americans/503-75d3d64b-a8b2-4422-bd2a-e6d321dc2385

.

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 40% nữ nhân viên ngành vận chuyển công cộng Hoa Kỳ bị quấy nhiễut ình dục ở sở làm?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, gần một nửa số nữ công nhân vận tải đã bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tổ chức liên côngphỏngthẩm vấn 1.400 nữ công nhân trong các hoạt động đường sắt, xe buýt, tàu điện ngầm và phà chở khách. Báo cáo cho thấy 4 trong 10 người là nạn nhân của hành vi quậy sex như vậy trong năm ngoái, với các sự kiện bao gồm động chạm và túm lấy mà không có sự đồng ý ,cũng như những lời nhận định không mong muốn.

.

Mặc dù vậy, 70% số người bị ảnh hưởng đã không trình báo vì họ cảm thấy khiếu nại của mình sẽ không được xem xét nghiêm túc. Và hơn 80% phụ nữ cho biết quấy rối tình dục trên phương tiện giao thông công cộng đang trở nên tệ hại hơn, theo cuộc khảo sát cho thấy.

Chi tiết:

https://news.sky.com/story/almost-half-of-women-transport-workers-sexually-harassed-in-last-year-rmt-union-survey-suggests-13015661

.

.