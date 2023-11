- Hôm nay 25/11/2023 là Lễ cung thỉnh Giác linh, an vị, thọ tang ở Đồng Nai. Hải ngoại sẽ có Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12/2023 tại Quận Cam. - Báo BILD của Đức: Mỹ và Đức lặng lẽ áp lực Zelensky hòa đàm với Putin. Nếu không hòa đàm, thì cuộc chiến có thể đóng băng ở các chiến tuyến. Có thể Putin muốn chiến thắng, thay vì hòa đàm. - TT Joe Biden hy v

Ngày hôm nay 25/11/2023 là Lễ cung thỉnh Giác linh, an vị, thọ tang. Và viếng tang cũng là từ hôm nay. Trong di chúc để lại, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viét rằng tang lễ của ngài sẽ tổ chức bình thường, không đọc điếu văn, tiểu sử... Một số video ghi lại tang lễ ngài đã lưu hành trên YouTube.

- Hôm nay 25/11/2023 là Lễ cung thỉnh Giác linh, an vị, thọ tang ở Đồng Nai. Hải ngoại sẽ có Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12/2023 tại Quận Cam.

- Báo BILD của Đức: Mỹ và Đức lặng lẽ áp lực Zelensky hòa đàm với Putin. Nếu không hòa đàm, thì cuộc chiến có thể đóng băng ở các chiến tuyến. Có thể Putin muốn chiến thắng, thay vì hòa đàm.

- TT Joe Biden hy vọng ngừng bắn 4 ngày sẽ kéo dài hơn.

- Hamas sẽ thả thêm 14 con tin hôm nay, thứ Bảy

- 196 xe tải viện trợ đã vào Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah

- Quân Israel tấn công trại tị nạn Aqabat Jaber ở phía đông West Bank

- Thủ tướng Thái Lan cảm ơn các nước giúp thả 10 công dân Thái, nói 20 công dân Thái Lan vẫn còn bị Hamas giam

- Israel: còn khoảng 215 thường dân vẫn bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.

- Một tỷ phú Israel mất con gái, nhưng không mất lòng tin vào hòa bình, hòa giải sẽ tới.

- 39 phụ nữ và trẻ em Palestine đã được thả hôm thứ Sáu. Hội Save the Children: “Tội chính bị cáo buộc đối với những vụ giam giữ này là ném đá, có thể bị án 20 năm tù đối với trẻ em Palestine.”

- Cô Marah Bakeer, 24 tuổi, trong nhóm 39 phụ nữ và trẻ em Palestine được thả. Cô bị bắt năm 16 tuổi, bị giam 8 năm. Khoảng 8.000 người Palestine vẫn còn bị giam trong các nhà tù của Israel.

- Israel lên án Tây Ban Nha ủng hộ khủng bố vì TBN cáo buộc Israel thảm sát thường dân và trẻ em Palestine.

- TT Biden: Mỹ muốn giải quyết vấn đề Israel-Palestine bằng giải pháp 2 nhà nước

- Qatar: Israel đã thả 39 phụ nữ và trẻ em Palestine mà họ đã giam trong các nhà tù. Hamas thả 13 công dân Israel, 10 công dân Thái Lan và một công dân Philippines.

- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Israel đang tìm cách phá hoại giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel, tung tin giả để biện hộ thảm sát trẻ em Palestine

- Có ít nhất 4 cơ quan công tố của 4 tiểu bang chiến trường đang điều tra các nhóm “đại cử tri giả”, và Trump có thể bị lôi ra làm nhân chứng.

- Tòa án Tối cao Colorado: ngày 6 tháng 12/2023 bắt đầu xét xử kháng cáo về án lệnh nói Trump có tham gia nổi dậy 6/1/2021 nhưng vẫn cho ghi tên ở phiếu bầu Colorado.

- Năm 2016: Nhiều Mục sư bị Trump chửi mắng bằng ngôn ngữ tục tĩu khi ủng hộ TNS Ted Cruz

- Nhà thăm dò kỳ cựu Cộng hòa Bill McInturff: Trump cũng sẽ thua Biden thê thảm trong bầu cử 2024 vì cùng lý do năm 2020

- California: bắt 6 người bị nghi đứng sau vụ nổ súng tại Trung tâm thương mại Northridge.

- Michigan: Thị trấn White Lake có 2 vụ nổ lớn

- Báo động bom ở một trung tâm mua sắm ở New Jersey

- Cảnh sát Thác Niagara đã xác định được 2 người chết trong vụ xe tông vào trạm trên cầu, nổ cháy

- Hơn 2.500 việc làm tại Lloyds Banking Group cơ nguy bị cắt

- Mexico: 3 nhà báo và 2 thành viên trong gia đình họ đã bị những người có vũ trang bắt cóc

- Một tảng băng trôi khổng lồ ở Nam Cực có kích thước gấp 5 lần Thành phố New York và dày bằng Tòa nhà Empire State đang trôi

- Cảnh báo ăn tiệc mùa lễ bị ngộ độc: 48 triệu người Mỹ bị bệnh do ngộ độc thực phẩm/năm, 128.000 người nhập viện và 3.000 người chết.

- Quận Los Angeles: Bom khói nổ bên ngoài nhà của Chủ tịch Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ (AIPAC)

- Quận Cam: Thi thể của một phụ nữ được tìm thấy trong một xe hơi chìm dưới hồ

- HỎI 1: Có phải 17% doanh nghiệp cần có kế họach kinh doanh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

-HỎI 2: Cứ mỗi 10 cụ cao niên té ngã và vào cấp cứu vì bị thương đầu, thì 4 cụ không tái khám sau khi xuất viện? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/11/2023) ⚪ ---- Buổi sáng ngày Thứ Tư 29/11/2023, theo giờ Việt Nam, sẽ là ngày trà tỳ (hỏa thiêu) nhục thân của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, theo thông báo của Ban Điều Hành Tang Lễ. Tang lễ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được tổ chức tại chùa Phật Ân (Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngày hôm nay 25/11/2023 là Lễ cung thỉnh Giác linh, an vị, thọ tang. Và viếng tang cũng là từ hôm nay. Viện Chủ Chùa Phật Ân là Hòa Thượng Thích Minh Tâm, người có những sáng tác với các bút hiệu: Khinh An, Trung Phong.

Trong di chúc để lại, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viết rằng tang lễ của ngài sẽ tổ chức bình thường, không đọc điếu văn, tiểu sử; không sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối. Tăng Ni Phật tử viếng tang chỉ thắp nhang tưởng niệm.

Bản Thông Bạch của Hội Đồng Hoằng Pháp ghi rằng, "Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là bậc cao Tăng thạc đức trong chốn Thiền môn Việt Nam. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, Ngài đã tận tụy cống hiến công đức xứng đáng của mình cho: - Việc giáo dục nhiều thế hệ Tăng, Ni và cư sĩ trong và ngoài nước; - Việc phiên dịch, luận giải và chú thích nhiều Kinh, Luật và Luận thuộc Thanh Văn và Bồ-tát Tạng; - Việc nghiên cứu và sáng tác nhiều tác phẩm rất giá trị về tư tưởng triết lý, Phật học, và văn chương thi phú...

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ cũng đã nỗ lực thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời vào cuối năm 2021 để thừa tiếp công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam mà chư Tôn Túc trong Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng của Viện Tăng Thống GHPGVNTN đã khởi sự vào tháng 10 năm 1973 nhưng còn dang dở. Đây là một trong những Phật sự trọng đại mà Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã hoài bão từ lâu để thực hiện...

Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355."

Một điểm ghi nhận, trên mạng YouTube cho thấy trong ngày đầu tang lễ hôm 25/11/2023, tấm vải dài trên cao ghi rõ ngài là Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Video này dài gần 1 tiếng rưỡi:

https://www.youtube.com/watch?v=t-dAQID8wi4

⚪ ---- California: Ty Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã bắt 6 người bị nghi ngờ đứng sau vụ nổ súng tại Trung tâm thương mại Northridge. Theo điều tra sơ bộ, không có ai bị thương. Tuy nhiên, các viên đạn đã bắn vỡ cửa sổ tiệm ăn sushi H20 Sushi. LAPD viết trên X, rằng người ta tin rằng vụ nổ súng là từ tranh chấp giữa một số thanh thiếu niên, đồng thời nói thêm rằng cảnh sát sẽ tăng cường nhân sự để bảo đảm an ninh cho trung tâm mua sắm trong kỳ nghỉ lễ bận rộn.

.

⚪ ---- Ty Cảnh sát Thị trấn White Lake (Michigan) nói rằng các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường trên đường Bogie Lake sau khi hai vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực. Cảnh sát không tiết lộ nguyên nhân vụ nổ và cháy nhưng nói rằng các cơ quanđang điều tra. Truyền thông địa phương đưa tin các thùng điều tiết luồng khí dẫn đến đường dẫn khí đốt dưới lòng đất đã phát nổ. Chưa có báo cáo về thương tích và chính quyền đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực này.

.

⚪ ---- Có ít nhất 4 cơ quan công tố của 4 tiểu bang chiến trường trong bầu cử năm 2020 vẫn đang điều tra các nhóm được gọi là “đại cử tri giả”, những người đã cố gắng chứng nhận sai rằng Trump đã thắng cuộc bầu cử tổng thống năm đó. Các cuộc điều tra của các tiểu bang xung đột có thể gây ra hậu quả đối với Trump và các đồng minh, gây ra nhiều rắc rối pháp lý hơn cho cựu tổng thống, đặc biệt là khi các vụ kiện liên bang và Georgia của Trump về nỗ lực phá hoại tiến trình kết quả bầu cử năm 2020.

.

Kế hoạch đại cử tri thay thế, do luật sư John Eastman của Trump đứng đầu và được các luật sư khác ủng hộ, đã dựa vào cựu Phó Tổng thống Mike Pence để chứng nhận danh sách các đại cử tri “giả” ủng hộ Trump ở các tiểu bang chiến trường thay vì số phiếu đại cử tri thực theo đa số phiếu là dành cho Biden.

.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 - ngày chứng nhận bầu cử - Pence từ chối thực hiện kế hoạch, viết trong một lá thư rằng “lời thề ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp của ông đã hạn chế tôi tuyên bố quyền đơn phương để xác định phiếu đại cử tri nào sẽ được tính và cái nào không nên tính.” Một đám đông ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol vào cuối ngày hôm đó để phản đối kết quả bầu cử và việc Pence từ chối lật đổ chúng. Các đại cử tri giả được cho là đã triệu tập ở Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania, New Mexico, Nevada và Wisconsin, tuyên bố một cách vô căn cứ rằng họ là những đại cử tri “được bầu hợp lệ” từ các bang của họ.

.

Tại Georgia, ba trong số 16 đại cử tri giả của bang đã bị buộc tội cùng với Trump và các đồng minh của ông trong vụ án gian lận sâu rộng của Biện lý Quận Fulton Fani Willis (D). Một số đại cử tri thay thế khác được biết là đã chấp nhận các thỏa thuận miễn trừ. Đã có ba đại cử tri thay thế - David Shafer, cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang Georgia; Shawn Still, thượng nghị sĩ tiểu bang hiện nay; và Cathleen Latham, một quan chức địa phương của Đảng Cộng hòa - đã lập luận trong hồ sơ tòa án rằng họ hành động “theo chỉ đạo của” Trump, sớm cho thấy những dấu hiệu rạn nứt giữa 19 bị cáo bị buộc tội trong vụ án đó.

.

Một đồng phạm khác của Trump ở Georgia, Kenneth Chesebro, đã nhận tội vào tháng trước về một tội âm mưu nộp tài liệu giả. Ông được coi là người đã giúp chủ mưu kế hoạch bầu cử thay thế. Sau khi nhận tội, luật sư của Chesebro đã yêu cầu tòa án sửa đổi các quy tắc quản chế của anh ta để cho phép anh ta đi đến Nevada, Arizona và Washington, D.C., để tiếp tục “các cuộc điều tra về các vụ ‘gian lận bầu cử’. Ông Chesebro cần có khả năng đi đến các khu vực pháp lý này để gặp luật sư,” hồ sơ viết.

.

Politico lần đầu tiên xác nhận vào tuần trước rằng Bộ trưởng Tư pháp Nevada Aaron Ford (D) đang điều tra 6 nhà hoạt động ở Nevada đã gặp và ký các giấy tờ giả nói rằng họ là đại cử tri thực của Nevada. The Hill yêu cầu bình luận từ văn phòng của ông. Ford đã nói rằng các đạo luật của Nevada không “đề cập trực tiếp” đến hành vi của các cử tri thay thế, nhưng chỉ ra rằng điều đó không có nghĩa là văn phòng của ông sẽ không truy tố.

.

Hiện nay chỉ riêng Georgia là chính thức truy tố một số đại cử tri giả. Nếu 4 tiểu bang đang điều tra sẽ truy tố các đại cử tri giả, bầu cử 2024 sẽ căng thẳng hơn, vì Trump và đồng minh của Trump có thể bị lôi ra làm nhân chứng, hoặc một phần của dàn dựng đại cử tri giả.

.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Colorado đã đồng ý xem xét các kháng cáo trong vụ án về việc liệu cựu Tổng thống Donald Trump có nên bị cấm tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ năm 2024 của tiểu bang Colorado hay không. Tòa án có trụ sở tại Denver hôm thứ Ba đã lên lịch tranh luận bằng miệng vào ngày 6 tháng 12/2023.

.

Vụ này bắt nguồn từ đơn kiện của sáu cử tri Colorado, những người nói rằng Trump bị truất quyền nắm quyền theo điều khoản nổi dậy thời Nội chiến trong Tu chính án thứ 14 do Trump tham gia vào cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ. Cả hai phía đều kháng cáo quyết định của Tòa án quận Denver từ đầu tháng này cho rằng Trump nên được đưa vào cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống vào tháng 3 ở Colorado.

.

Mặc dù Thẩm phán Sarah B. Wallace ra phán quyết rằng Trump “tham gia nổi dậy” theo nghĩa của Mục 3 của Tu chính án thứ 14 - cấm những người tham dự nổid ậy sau khi tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp được giữ chức vụ lần nữa - bà vẫn cho rằng điều khoản đó không áp dụng cho chức vụ tổng thống.

.

Mỗi bên sẽ có một giờ để trình bày lập luận bằng miệng của mình bắt đầu lúc 1 giờ chiều ngày 6 tháng 12 tại phòng xử án của Tòa án Tối cao. Nhóm của Trump đã kháng cáo với hy vọng rằng tòa án cấp cao hơn sẽ đảo ngược kết luận của Wallace để sẽ nói rằng Trump không kích động và tham gia nỏi dậy. Phía nguyên đơn kháng cáo vì muốn thấy Mục 3 áp dụng cho chức vụ tổng thống, nghĩa là muốn Trump bị xóa tên trên lá phiếu Colorado.

.

.

⚪ ---- Nhiều Mục sư bị Trump chửi mắng bằng ngôn ngữ tục tĩu. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2016, khi Donald Trump tranh với Thượng nghị sĩ Ted Cruz để giành được đề cử của đảng, Trump đã gọi những người ủng hộ nhiệt thành theo đạo Tin lành của đảng Cộng hòa Texas ở Iowa là “bọn được gọi là Cơ đốc nhân” và “những cục rác rưởi thực sự” (nguyên văn: “real pieces of shit” - VB chuyển ngữ nhẹ hơn) theo cuốn sách của nhà văn Tim Alberta ghi lại.

.

Đó là theo cuốn sách có tựa đề "The Kingdom, the Power, and the Glory: American Evangelicals in an Age of Extremism" (Vương quốc, quyền lực và vinh quang: Những người theo đạo Tin lành Mỹ trong thời đại cực đoan). Trump sau đó được cho là đã nói với một quan chức Đảng Cộng hòa ở Iowa: “Bạn biết đấy, những người được gọi là Cơ đốc nhân này đi chơi với Ted thực sự là một những cục rác rưởi.”

.

⚪ ----Điểm ủng hộ thấp của Tổng thống Joe Biden so với điểm Trump gây lo ngại, nhưng thực tế Trump sẽ thảm bại trong bầu cử 2024 y hệt như bầu cử 2020 khi cử tri lựa chọn giữa Biden và Trump. Nhà thăm dò kỳ cựu của Đảng Cộng hòa Bill McInturff nói với Brownstein rằng ông thấy một số lượng cử tri chưa từng có nói rằng quan điểm của họ về Trump sẽ là điều họ cân nhắc quan trọng nhất khi nghĩ về một trận tái đấu Trump-Biden giả định.

.

McInturff giải thích: “Tôi chưa bao giờ thấy một con số như kết quả NBC này giữa một người đương nhiệm và ‘kẻ thách thức’. Nếu năm 2024 là tranh cử giữa Biden và Trump, thì chúng ta đang ở vùng biển chưa được khám phá.”

.

Mặc dù hầu hết các cuộc thăm dò hiện cho thấy điểm Biden đang theo sau Trump trong cuộc tranh cử năm 2024, nhưng Brownstein lập luận rằng những lời chửi mắng gây chia rẽ của Trump, chẳng hạn như những so sánh gần đây của Trump về các đối thủ trong nước với "sâu bọ", có thể nhắc nhở những cử tri không hài lòng với Biden về lý do tại sao họ chọn Biden ngay từ đầu, trong bầu cử 2020 ba năm trước đây.

.

Brownstein viết: “Trong các cuộc bầu cử năm 2022 và 2023, một bộ phận cử tri quan trọng không ủng hộ nền kinh tế và thành tích của Biden đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ trong các cuộc đua quan trọng, phần lớn là do họ coi các lựa chọn thay thế Cộng Hòa liên kết với Trump là quá cực đoan. Cuối cùng, sự thái quá của Trump có thể định hình cuộc bầu cử năm 2024 giống như thành tích của Biden."

.

⚪ ---- Trong một bản tin đăng ngày 24/11, tờ BILD của Đức cho biết, mặc dù bề ngoài bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Ukraine, nhưng Đức và Hoa Kỳ đang ấp ủ kế hoạch nhằm buộc Ukraine phải hòa đàm với Nga nhằm đóng băng cuộc chiến trên chiến tuyến hiện tại của nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania là Gabrielius Landsbergis đã cảnh báo về điều này ngày hôm qua, Bloomberg đưa tin.

.

BILD cho biết, chính phủ liên bang Đức hiện đã đặt ra mục tiêu chính là đưa Ukraine vào một “vị thế hòa đàm tốt về mặt chiến lược”. Các nguồn tin chính phủ nói với BILD: “Đất nước [Ukraine] nên hòa đàm với chế độ của Putin về ‘chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ’. Bạch Ốc và Thủ tướng [Đức] đang phối hợp về vấn đề này”.

.

BILD cho biết cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều không muốn trực tiếp kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thương lượng về tình trạng tương lai của các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng tại bàn đàm phán. Thay vào đó, cả hai nước - với tư cách là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ukraine - đã quyết định buộc chính phủ ở Kiev phải đàm phán với chính quyền Putin bằng cách hạn chế chất lượng và số lượng giao vũ khí của họ. BILD cho biết họ có thể làm được điều này vì không có quốc gia phương Tây nào hỗ trợ Ukraine nhiều như Đức và Mỹ.

.

Một người trong chính phủ Đức nói với BILD: “Zelenskyy nên nhận ra rằng mọi thứ không thể tiếp tục như thế này. Ông ấy nên phát biểu với quốc gia của mình theo ý chí tự do của riêng mình và giải thích rằng các cuộc đàm phán cần phải được tiến hành.”

.

Một nguồn tin trong chính phủ Đức nói với BILD nếu việc hạn chế cung cấp vũ khí không đưa Ukraine đến bàn đàm phán, Washington và Berlin sẽ có Kế hoạch B. Nguồn tin cho biết: “Điều mà Đức và Hoa Kỳ đang nỗ lực để thay thế cho các cuộc đàm phán là một cuộc xung đột đóng băng, không có thỏa thuận giữa các bên xung đột”. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi Zelensky và Putin không (muốn) nói chuyện với nhau, đường dây liên lạc sẽ được củng cố và trở nên khép kín - một đường biên giới gần như mới giữa Ukraine và Nga.

.

Nhưng theo chuyên gia quân sự và nhà nghiên cứu “ECFR” Gustav Gressel, kế hoạch của Mỹ và Đức sẽ không thành công. Gressel nói với BILD: “Ở phương Tây có một quan niệm sai lầm rằng nếu bạn gây thêm áp lực buộc Zelenskyy ngồi vào bàn đàm phán thì các cuộc đàm phán nghiêm túc sẽ diễn ra. Putin không muốn đàm phán, Putin muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến này.”

​.

⚪ ---- Al Jazeera đưa tin Ai Cập đã nhận được một danh sách từ chi nhánh Hamas của người Palestine, trong đó nêu rõ 14 con tin sẽ được thả vào thứ Bảy như một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Diễn biến này diễn ra sau thông báo của Israel rằng họ đã nhận được một danh sách tương tự từ Hamas, nêu rõ các con tin sẽ được giải thoát. Lệnh ngừng bắn kéo dài 96 giờ đang diễn ra giữa Israel và Hamas đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả nhóm con tin đầu tiên, những người đã bị giam giữ gần 50 ngày.

.

⚪ ---- Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine hôm thứ Bảy báo cáo rằng 196 xe tải viện trợ đã vào Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah vào thứ Sáu. Trong số các chuyến hàng có 8 xe tải chở vật tư y tế và thuốc men, 4 xe tải chở giường bệnh và chiếc còn lại chở thực phẩm, nước uống và hàng cứu trợ. Cơ quan này lưu ý rằng tổng số xe tải được tiếp nhận từ ngày 21 tháng 10 năm 2023 đến nay là 1759, phản ánh sự hỗ trợ nhân đạo bền vững cho khu vực. Dòng người tràn vào trong bối cảnh nỗ lực cung cấp viện trợ thiết yếu cho Gaza sau khi Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn vào thứ Ba.

.

⚪ ---- Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ lòng biết ơn đối với các nước đã làm trung gian đàm phán để giải phóng những người bị bắt giữ khỏi Gaza, đồng thời kêu gọi thả nhanh chóng tất cả các con tin còn lại. Ông nói rằng có 20 công dân Thái Lan vẫn bị Hamas giam giữ, nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng đưa họ trở về sau những diễn biến tích cực gần đây chứng kiến 10 người Thái Lan được thả. “Tôi xin khen ngợi và cảm ơn nỗ lực hòa giải của tất cả các bên liên quan”, Thavisin nói. Thủ tướng tiếp tục ca ngợi hai bên đã đồng ý đình chiến kéo dài 4 ngày.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Doron Spielman tiết lộ rằng ước tính có khoảng 215 thường dân vẫn bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza. “Chúng tôi không biết họ còn sống hay đã chết”, người phát ngôn nói trong cuộc họp báo qua đêm trên mạng X, nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Israel vẫn là đưa tất cả con tin trở về và tiêu diệt Hamas. Spielman xác nhận giám đốc Bệnh viện Al Shifa, Mohammad Abu Salmiya, đã bị Israel bắt và hiện đang bị thẩm vấn sau phát hiện gần đây về đường hầm bên dưới bệnh viện.

⚪ ---- Al Jazeera đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)đã xông vào trại tị nạn Aqabat Jaber ở phía đông West Bank vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Cuộc đột kích diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas. Tuần trước, Israel đã bắt giữ 90 người Palestine trong cuộc đột kích ở West Bank, với tổng số người Palestine bị bắt vượt quá 3.000 người kể từ khi bắt đầu xung đột vào ngày 7/10.⚪ ---- Nhóm con tin đầu tiên rời Gaza như một phần của lệnh ngừng bắn kéo dài 96 giờ giữa Israel và Hamas, với 13 người Israel, 10 công dân Thái Lan và 1 công dân Philippines được giải thoát sau khi bị Hamas giam gần 50 ngày. Thỏa thuận do Qatar làm trung gian, nhằm tạm dừng các hành động thù địch trong khu vực, cũng bảo đảm thả 39 phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết họ đã nhận được danh sách những người bị bắt giữ thứ hai dự kiến sẽ được trả tự do vào thứ Bảy. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chỉ huy lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày, bày tỏ sự lạc quan rằng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn nữa. Tuy nhiên, không có công dân Mỹ nào được thả vào ngày đầu tiên của lệnh tạm dừng nhân đạo. Vào buổi tối ngày thứ Sáu, quân Israel đã đột kích và bắn bị thương 31 người Palestine ở West Bank. LHQ đã có thể gửi đoàn xe nhân đạo lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 10 tới Gaza trong ngày đầu tiên của lệnh đình chiến.⚪ ---- Một tỷ phú Israel mất con gái, nhưng không mất lòng tin vào hòa bình sẽ tới. Là con gái của tỷ phú công nghệ Israel, nhà từ thiện và đại sứ hòa bình Eyal Waldman, Danielle, 24 tuổi, thừa hưởng niềm tin của cha cô rằng người Do Thái và người Ả Rập có thể làm việc cùng nhau. Ông đã thuê hơn 200 kỹ sư người Palestine tại Mellanox, công ty công nghệ mà ông đồng sáng lập vào năm 1999 và lãnh đạo cho đến năm 2020, tin rằng làm việc cùng nhau có thể dẫn đến hòa bình.Tỷ phú Eyal, người đã quyên góp được 360.000 USD cho một khoa ung thư tại bệnh viện Gaza vào năm 2020, nhớ lại: “Danielle cũng giống như tôi. Con gái tôi tin rằng chúng ta phải hoạt động vì hòa bình. Con tôi làm việc với tôi thường xuyên nhất có thể, cô nàng luôn nghĩ rằng làm những điều tốt đẹp cho người khác là cách tốt nhất. Con gái tôi biết nhiều người bạn Palestine của tôi và cũng là bạn của họ, nó luôn nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến bản thân mình. Danielle đã giúp đỡ rất nhiều người trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.”Danielle đi cùng bạn trai, Noam Shay, 26 tuổi, tại lễ hội âm nhạc Supernova diễn ra gần kibbutz Re'im gần biên giới Gaza khi nơi này bị Hamas tấn công vào ngày 7/10. Khoảng 364 người bị giết và 40 người bị Hamas bắt làm con tin, theo báo cáo đầu tiên của cảnh sát Israel về vụ tấn công.Cặp tình nhân Danielle và Noam đã gặp nhau sáu năm trước khi cả hai đều phục vụ trong quân đội Israel và không thể tách rời kể từ đó. Eyal giải thích: “Hai đứa mới bắt đầu nói chuyện về việc kết hôn. Nhưng thay vì tổ chức đám cưới, chúng tôi tổ chức tang lễ và chôn cất họ cùng nhau”.Bất chấp sự mất mát không thể chịu đựng được, Eyal cho biết ông không hối hận khi làm việc với người Palestine và vẫn lạc quan rằng sẽ đến ngày hai dân tộc cùng tồn tại trong hòa bình. Ông cũng có lý do để tin rằng cuộc chiến hiện tại có thể trở thành chất xúc tác hoặc kích hoạt sự hòa giải: “Sau cuộc chiến [Yom Kippur] năm 1973, chúng tôi bắt đầu tiến trình hòa bình với Ai Cập và ký một thỏa thuận với họ. Không có lý do gì điều đó không thể xảy ra lần nữa. Chúng ta cần giải quyết xung đột này. Chúng ta đã giết nhau suốt 75 năm rồi.”⚪ ---- Một trong những người vui nhất là một bà mẹ đã chờ con gái suốt 8 năm trời. Với những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má và vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, bà Sawsan Bakeer chạy xuống cầu thang để chào đón cô con gái 24 tuổi của mình, Marah, người vừa được trả tự do sau 8 năm ở trong nhà tù Israel. Cô Marah Bakeer là một trong 39 phụ nữ và trẻ em Palestine được thả khỏi các nhà tù của Israel hôm thứ Sáu để đổi lấy 13 tù nhân Hamas theo thỏa thuận do Qatar làm trung gian, bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày ở Gaza.Trước khi bị bắt giam, Bakeer là học sinh trung học 16 tuổi tại trường al-Maimouna ở khu Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem. Hàng ngày, cô đi từ nhà ở Beit Hanina đến trường, băng qua đường cao tốc chạy giữa Đông và Tây Jerusalem. Khi cô đang trên đường về nhà vào ngày 12 tháng 10 năm 2015, lực lượng Israel đã bắn và bắt cô vì bị cáo buộc cố đâm một sĩ quan Israel. Bakeer và gia đình cô phủ nhận những lời buộc tội. Khi bị bắt, Bakeer đang nằm trên vỉa hè với 12 vết đạn ở cánh tay và bàn tay khiến cô bị thương tật vĩnh viễn. Cô bị kết án tám năm sáu tháng tù. Là một đứa trẻ khi vào tù, và bây giờ ra tù khi cô Bakeer còn 4 tháng nữa là mãn hạn tù.Khoảng 8.000 người Palestine vẫn còn bị giam trong các nhà tù của Israel, trong đó có 3.000 người đã bị bắt giam trong 7 tuần lễ qua trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc tấn công vũ trang của Israel khắp West Bank.⚪ ---- Sau 7 tuần lễ chiến tranh, lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas bắt đầu vào sáng thứ Sáu. Theo thỏa thuận ngừng bắn này, 39 phụ nữ và trẻ em Palestine đã được thả vào thứ Sáu. Trong số 39 người Palestine được Israel trả tự do, có 17 người là trẻ vị thành niên. 22 người Palestine còn lại được thả hôm thứ Sáu là phụ nữ.Trước đó, Israel đồng ý sẽ thả 150 tù nhân phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi nhà tù của mình để đổi lấy việc Hamas thả 50 phụ nữ và trẻ em bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Nhưng Bộ Tư pháp Israel đã đưa ra danh sách 300 tù nhân Palestine mà họ đang xem xét thả. Không rõ liệu đây có phải là một lời đề nghị cho giai đoạn trao đổi tiềm năng thứ hai hay không vì thỏa thuận này cho phép kéo dài thời gian tạm dừng giao tranh thêm một ngày cho mỗi 10 tù nhân bổ sung mà Hamas thả ra.Danh sách 300 người có 33 phụ nữ. Phần lớn những cái tên còn lại là của các bé trai từ 16-18 tuổi. Tuy nhiên, cũng có những cậu bé chỉ mới 14 tuổi trong danh sách. Hầu hết các tù nhân trong danh sách đều bị bắt trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023. Các tù nhân bị bắt vào năm 2023 đều bị bắt trước ngày 7 tháng 10.Tuy nhiên, nó cũng bao gồm những cá nhân như Shorouq Dwayyat, người đã bị bắt vào năm 2015 và đang thụ án năm thứ 9 trong bản án 16 năm của mình. Dwayyat hiện đang phải chịu mức án dài nhất trong số các nữ tù nhân Palestine tại các nhà tù của Israel. Cô mới 18 tuổi khi bị bắt và giam tại nhà tù Damon ở Haifa, bị buộc tội dùng dao đâm một người định cư Israel. Gia đình cô, đang nóng lòng chờ đợi cô được thả, đã phủ nhận những lời buộc tội này.Giống như Dwayyat, nhiều tù nhân khác đã bị kết án về các tội danh bao gồm mang dao và chế tạo dao. Các hành vi phạm tội phổ biến khác được nêu chi tiết trong danh sách của Israel bao gồm: đe dọa an ninh, nhập cảnh trái phép vào Israel mà không có giấy phép, ném đá, hỗ trợ khủng bố, liên kết với các tổ chức thù địch/không xác định.Một báo cáo được tổ chức vì quyền trẻ em Save the Children công bố vào tháng 7 cho biết: “Tội chính bị cáo buộc đối với những vụ giam giữ này là ném đá, có thể dẫn đến mức án 20 năm tù đối với trẻ em Palestine.”⚪ ---- Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares chỉ trích Israel về "những cáo buộc không thể chấp nhận" rằng TBN đang hỗ trợ "khủng bố. Bộ Ngoại giao TBN đang phân tích phản ứng thích hợp mà chúng tôi sẽ đưa ra và sẽ có phản hồi đối với những cáo buộc sai trái, sai chỗ và không thể chấp nhận này.”Trước đó, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cáo buộc Madrid "hỗ trợ khủng bố" và cho biết Israel sẽ triệu tập đại sứ Tây Ban Nha tại nước này để "quở trách gay gắt" sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez cảnh báo rằng Israel "không thể trốn liên quan đến cái chết của thường dân vô tội ở Gaza, bao gồm hàng ngàn trẻ em" và bày tỏ ủng hộ đối với việc thành lập nhà nước Palestine.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Hoa Kỳ muốn nỗ lực giải quyết vấn đề Israel-Palestine bằng giải pháp hai nhà nước và khẳng định "vòng xoáy bạo lực" ở Trung Đông phải chấm dứt. Biden nhấn mạnh rằng người Israel và người Palestine nên sống "cạnh nhau" và có "hai nhà nước cho hai người". Ông cũng cho rằng Hamas "tấn công" vào Israel vì nhóm chiến binh này sợ người Israel và Palestine "sống cạnh nhau trong hòa bình" và muốn ngăn điều đó xảy ra. Biden cảnh báo rằng bằng cách tiếp tục chiến tranh, Hamas sẽ đạt được điều họ mong muốn.⚪ ---- Ủy ban Hồng thập tự quốc tế (ICRC) hôm thứ Sáu xác nhận rằng Hamas đã thả 24 con tin trước đó trong ngày. ICRC tuyên bố: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi xác nhận việc thả 24 con tin một cách an toàn. Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải thoát này bằng cách vận chuyển họ từ Gaza đến biên giới Rafah, đánh dấu tác động thực tế của vai trò của chúng tôi là trung gian trung lập giữa các bên. Thật nhẹ nhõm khi sau nhiều tuần chịu đựng đau khổ, cuối cùng họ cũng có thể đoàn tụ với gia đình."Trước đó, một quan chức Israel tuyên bố 13 con tin Israel đã được giải thoát, trong khi Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin lưu ý rằng 12 con tin Thái Lan đã được thả. Bộ Ngoại giao Qatar sau đó làm rõ rằng các con tin được thả bao gồm 13 người Israel, 10 người Thái Lan và một công dân Philippines.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari hôm thứ Sáu tiết lộ rằng Israel đã thả 39 phụ nữ và trẻ em Palestine mà họ đã giam trong các nhà tù. Quan chức Qatar xác nhận, hành động này phù hợp với các cam kết mà Israel và các tổ chức chiến binh Gaza đưa ra trong ngày đầu tiên theo lệnh ngừng bắn cũng như các thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân. Trong khi đó, Hamas và các nhóm khác cũng tuân thủ thỏa thuận, thả 13 công dân Israel, 10 công dân Thái Lan và một công dân Philippines trước đó trong ngày, theo Al Ansari.⚪ ---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết trong Hội nghị thượng đỉnh Stratcom Truyền thông Chiến lược Quốc tế hôm thứ Sáu rằng Israel đang tìm cách vô hiệu hóa khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel.Ông nói: "Israel đã tham gia vào thông tin sai lệch ở cấp thể chế kể từ ngày 7 tháng 10, cố gắng thuyết phục thế giới bằng cách che giấu sự thật. Mục đích của thông tin sai lệch liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện tại là để biện minh cho việc giết hơn 14.000 người Palestine, trong đó có 6.000 trẻ em, với sự tàn bạo như thời trung cổ, tuyên bố được cho là để tự vệ.” Trước đó, Fidan lưu ý rằng phương Tây nên giữ khoảng cách với "tội ác chiến tranh" của Israel ở Gaza.⚪ ---- Một trung tâm mua sắm ở New Jersey đã được di tản trong thời gian ngắn hôm thứ Sáu sau khi có người gọi điện đe dọa đánh bom vào ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm. Cảnh sát New Jersey cho biết trung tâm mua sắm American Dream ở East Rutherford, N.J., đã nhận được lời đe dọa đánh bom vào khoảng 7:13 giờ sáng giờ địa phương và cảnh sát đã nhanh chóng ra lệnh di tản khỏi tòa nhà một cách hết sức thận trọng. Cảnh sát cho biết các đơn vị đánh bom và K-9 đã rà soát trung tâm thương mại nhưng không tìm thấy bất kỳ thiết bị nổ nào.⚪ ---- Ty Cảnh sát Thác Niagara đã xác định được 2 người chết trong một tai nạn tốc độ cao bốc lửa ở phía Mỹ qua biên giới Cầu Rainbow với Canada. Kurt P. Villani, 53 tuổi và vợ, Monica Villani, 53 tuổi, đều là cư dân thị trấn Grand Island, New York, đã bị cảnh sát nêu tên hôm thứ Sáu là hai người ngồi trong chiếc Bentley đã phát nổ sau khi tông vào cấu trúc trạm kiểm soát vào sáng thứ Tư, làm bị thương mộtcảnh sát và làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn, điều này đã bị dập tắt khi chính quyền tiểu bang và liên bang cho biết vụ nổ xe không liên quan đến khủng bố.⚪ ---- Hơn 2.500 việc làm tại Lloyds Banking Group plc đang gặp nguy hiểm do việc tổ chức lại tập đoàn, tờ Guardian đưa tin hôm thứ Sáu. Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ diễn ra vào tuần tới, ban lãnh đạo hy vọng rằng số lượng vị trí bị cắt giảm cuối cùng sẽ ít hơn. Việc cắt giảm việc làm được cho là sẽ ảnh hưởng đến các nhà quản lý cấp trung, bao gồm các nhà phân tích và quản lý sản phẩm.Cũng có thông tin cho rằng ngân hàng có kế hoạch tạo ra 120 việc làm nhưng đang thay đổi trọng tâm của một số chức năng. Tháng trước, ngân hàng đã công bố kết quả quý 3 với thu nhập ròng tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.⚪ ---- Ba nhà báo và hai thành viên trong gia đình họ được cho là đã bị những người có vũ trang bắt cóc ở một tiểu bang Mexico nổi tiếng về các vụ bắt cóc bạo lực. Các nhóm báo chí cho rằng Mexico là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo, chỉ đứng sau các vùng chiến sự. Một nhà báo, Marco Antonio Toledo, con trai và vợ trưởng thành của ông đã bị bắt cóc khỏi nhà vào Chủ nhật và một nhóm vợ chồng, Silvia Nayssa Arce và Alberto Sánchez, đã bị bắt vào thứ Tư, theo nhóm tự do báo chí Điều 19.Văn phòng công tố cho biết cả 5 người đều bị bắt cóc từ Chủ nhật đến thứ Tư tại thị trấn du lịch thuộc địa Taxco.Toledo đã nhận được những lời đe dọa vào đầu năm nay từ một tập đoàn ma túy, họ đã ra lệnh cho anh ta không được xuất bản một câu chuyện nào liên hệ tới họ. Toledo gần đây cũng đã đưa tin về một trường hợp tham nhũng ở địa phương, The Afternoon Chronicle đưa tin.⚪ ---- Một tảng băng trôi khổng lồ ở Nam Cực có kích thước gấp 5 lần Thành phố New York và dày bằng Tòa nhà Empire State đang trôi dạt khỏi thềm băng lục địa về phía Nam Đại Tây Dương. Được đặt tên là A23a, tảng băng trôi vẫn nằm yên tại chỗ trên đáy Biển Weddell ngay sau khi tách ra khỏi Thềm băng Filchner vào năm 1986, cho đến đầu năm nay khi nó bắt đầu di chuyển chậm về phía bắc.Người ta tin rằng A23a cuối cùng đã có thể thoát ra khỏi đáy biển sau nhiều thập niên co rút. Được thúc đẩy bởi gió và dòng hải lưu, tốc độ di chuyển của nó gần đây đã tăng lên và hình ảnh vệ tinh hiện cho thấy nó sắp đi qua mũi phía bắc của Bán đảo Nam Cực.⚪ ---- Không ai muốn ăn tiệc mùa lễ mà lại ngộ độc. Đó là lý do tại sao an toàn thực phẩm đặc biệt quan trọng khi mọi người chuẩn bị cho lễ hội, theo các chuyên gia của trung tâm kiểm soát chất độc cho biết. Tiến sĩ Diane Calello, giám đốc y tế điều hành của Trung tâm Kiểm soát Chất độc New Jersey tại Trường Y khoa Rutgers New Jersey ở Newark, cho biết: “An toàn thực phẩm là công thức ngừa thảm họa. Cho dù nhà bếp của bạn có bận rộn đến đâu trong kỳ nghỉ lễ, hãy luôn nhớ những rủi ro khi xử lý thực phẩm không đúng cách."Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, mỗi năm ước tính có 48 triệu người Mỹ bị bệnh do ngộ độc thực phẩm, 128.000 người phải nhập viện và 3.000 người tử vong.⚪ ---- Quận Los Angeles: Bom khói đã kích nổ bên ngoài nhà của Chủ tịch Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ (AIPAC) hôm thứ Năm. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm khoảng chục người biểu tình cầm những thứ trông giống như bom khói và còi báo động trên đường phố bên ngoài ngôi nhà Brentwood của Michael Tuchin vào ngày Lễ Tạ ơn.Đoạn video do tài khoản StopAntisemitism đăng tải được ghi lại bởi một người phụ nữ đang la hét về phía cha cô, người đang cố gắng giải tán cuộc biểu tình để tránh đối đầu xô xát. Một video khác do StopAntisemitism đăng tải cho thấy những gì có vẻ là máu giả và những đứa trẻ chết giả trên đường lái xe đường vào nhà Tuchin.Sở Cảnh sát Los Angeles xác nhận rằng các sĩ quan đã tới đường Foxboro Drive can thiệp vào khoảng 10:45 sáng thứ Năm sau khi những người biểu tình “xuất hiện… và gây náo loạn”. LAPD cho biết các báo cáo tội phạm về phá hoại, tội phạm căm thù và tấn công bằng vũ khí chết người đã được thực hiện. Không có ai bị bắt giữ cho tới chiều thứ Sáu.⚪ ---- Quận Cam: Thi thể của một phụ nữ được tìm thấy trong một xe hơi chìm dưới hồ của khu xây cất Irvine Woodbridge, theo lời cảnh sát sáng thứ Sáu. Phát hiện này được thực hiện vào đêm Lễ Tạ ơn sau một cuộc tìm kiếm rộng rãi của các đội cứu hộ. Ngay trước 10 giờ tối Thứ Năm, lính cứu hỏa đã được gọi đến hồ ở giao lộ East Yale Loop và West Yale Loop ở Irvine để tìm kiếm một xe lao xuống nước.Cứu hỏa, trực thăng Huntington Beach và các đội mặt đất cùng với Sở Cảnh sát Irvine tham gia tìm kiếm. “Thật đáng buồn, một cá nhân, một phụ nữ trưởng thành được xác nhận đã chết bên trong xe,” Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam tuyên bố. Thợ lặn sau đó tiếp tục tìm kiếm thêm các nạn nhân dưới hồ. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc xe lao xuống hồ.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 17% doanh nghiệp cần có kế họach kinh doanh?ĐÁP 1: Đúng vậy. Khảo sát của GoodFirms cho thấy gần 16,8% doanh nghiệp được khảo sát vẫn cần có kế hoạch kinh doanh và khoảng 70,4% đã có kế hoạch kinh doanh với chiến lược được ghi lại để xác định mục tiêu, mục tiêu, lộ trình đạt được chúng và tầm nhìn cho tương lai. Khoảng 68,4% số người tham gia khảo sát tin rằng kế hoạch kinh doanh rất quan trọng và có giá trị cho sự thành công của các công ty khởi nghiệp về nhiều mặt.Lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh được những người tham gia chỉ ra là: 81,5% tin rằng nó giúp tập trung vào các mục tiêu cụ thể, 73,7% cho rằng nó cải thiện các chiến lược tiếp thị, 63,2% cho rằng nó hỗ trợ trong các dự báo tài chính, 61,8% cảm thấy nó giúp giảm bớt nguồn vốn, 59,1% cho rằng điều đó ưu tiên quy trình kinh doanh, 57,9% cho biết phân bổ nguồn lực một cách khôn ngoan, 42,7% coi đó là để theo dõi thành tích/cột mốc, v.v.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Cứ mỗi 10 cụ cao niên té ngã và vào cấp cứu vì bị thương đầu, thì 4 cụ không tái khám sau khi xuất viện?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy cứ 10 người cao niên ở Mỹ bị ngã và phải vào phòng cấp cứu vì chấn thương đầu thì có 4 người không chăm sóc theo dõi sau khi về nhà. Tác giả cấp cao của nghiên cứu, Bác sĩ Richard Shih cho biết: “Chỉ 59% đối tượng nghiên cứu của chúng tôi được theo dõi với nhà cung cấp [chăm sóc sức khỏe] của họ”. Ông là giáo sư y học cấp cứu tại Đại học Florida Atlantic ở Boca Raton.Ngã có thể rất nguy hiểm và thường gây tử vong cho người Mỹ lớn tuổi. Theo dữ liệu do trường đại học cung cấp, trong một năm nhất định, cứ 4 người Mỹ từ 65 tuổi trở lên thì có 1 người bị ngã, dẫn đến 8 triệu lượt khám cấp cứu hàng năm, 800.000 ca nhập viện và hơn 27.000 ca tử vong.Nhóm nghiên cứu ở Florida cho biết việc gặp bác sĩ gia đình sau khi bạn đã hồi phục sau một cú ngã nghiêm trọng là rất quan trọng để giúp ngăn ngừa những cú ngã tương lai.Chi tiết: