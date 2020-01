Trump Công Bố Kế Hoạch Hòa Bình Mới Cho Trung Đông: ‘Giải Pháp 2 Nhà Nước Thực Tế’

Tổng Thống Trump nói rằng kế hoạch hòa bình Trung đông đã chờ đợi từ lâu của ông được công bố hôm Thứ Ba, 28 tháng 1 năm 2020 là một lộ đồ cho “giải pháp 2 nhà nước thực tế” mà hình dung Jerusalem như là “thủ đô không thể phân chia” của Do Thái.

Tuy nhiên, kế hoạch này hạn chế chủ quyền của quốc gia Palestine tương lai. Do Thái sẽ chịu trách nhiễm duy trì an ninh cho nhà nước Palestine, mà sẽ “được giải giới hoàn toàn.” Kế hoạch cũng cho phép Do Thái tuyên bố chủ quyền trên một số khu vực của vùng Tây Ngan chiếm đóng, gồm các khu định cư người Do Thái và Thung Lũng Jordan.

Trump công bố kế hoạch như là một “sự đột phá lịch sử,” dù lãnh đạo Palestine, đã cắt đứt quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ khi họ thực hiện hàng loạt hành động bênh vực Do Thái, đã bác bỏ nó trước khi đề nghị được chính thức công bố.

“Sau 70 năm tiến bộ nhỏ nhoi, đây có thể là cơ hội sau cùng mà họ có từ trước tới nay,” theo ông Trump tuyên bố trong buổi họp báo chung tại Bạch Ốc với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu.

"Tầm nhìn của tôi thể hiện cơ hội đôi bên cùng có lợi - một giải pháp hai nhà nước thực tế giúp giải quyết nguy cơ của quốc gia Palestine đối với an ninh của Israel", theo ông Trump cho biết thêm.

Kế hoạch của Hoa Kỳ đã được thực hiện kể từ những ngày đầu tiên của chính quyền Trump, khi tổng thống giao cho cố vấn cao cấp và cũng là con rể của ông là Jared Kushner thực hiện nhiệm vụ cố gắng tạo ra thỏa thuận khó nắm bắt.

Trump khen ngợi đề xuất của ông cụ thể hơn nhiều so với các kế hoạch hòa bình khác từ trước tới nay. Ông nói rằng nó bao gồm một bản đồ lãnh thổ chi tiết về các biên giới cho thấy "thỏa hiệp lãnh thổ [Do Thái] sẵn sàng thực hiện", thêm rằng đây là lần đầu tiên Do Thái cho phép tiết lộ thông tin đó.