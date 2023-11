Cờ vàng ở Little Saigon cơ nguy biến mất. Nhà nước VN chỉ thị nhuộm đỏ hải ngoại: phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập được các hội, đoàn nhà nước. (Photo VB)

- TIN VN. Nhuộm đỏ hải ngoại: phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập được các hội, đoàn nhà nước.

- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel "ngưng ném bom" Gaza vì chỉ giết được trẻ em, phụ nữ, người già Palestine.

- CNN có 2 điện văn mật: Mỹ mất sự ủng hộ từ Ả rập vì ủng hộ Israel thảm sát dân Palestine. Dư luận Ai cập: Biden là bạo ác nhất trong tất cả các Tổng Thống Mỹ.

- Thánh chiến: DB/TB Florida Michelle Salzman kêu gọi giết tất cả người Palestine, bị chỉ trích, liền xin lỗi gõ nhầm.

- Cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ, Valeriy Chaliy: Ukraine sẽ không còn nhận được 11,8 tỷ USD hỗ trợ ngân sách từ Hoa Kỳ vào mùa thu 2024.

- Liên Âu tiên liệu Mỹ cắt viện trợ Ukraine, và lo ngại cho Gaza khó hòa bình.

- New York: đóng cửa nhà ga Grand Central Station vì biểu tình rầm rộ ủng hộ Palestine

- Tổng thống Iran đến Saudi Arabia họp thượng đỉnh về Gaza

- Quân Israel: đã nắm quyền kiểm soát 11 đồn quân sự của Hamas ở Gaza.

- Tổ chức Bác sĩ không biên giới: Israel dội bom vào Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. UNRWA: 101 nhân viên LHQ chết vì bom Israel.

- California: hệ thống 10 đại học UC yêu cầu tôn trọng ý kiến di biệt về Palestine-Israel, nhưng cấm hành động chống Do Thái và chống Hồi giáo.

- Đại học Columbia đình chỉ danh hiệu tổ chức sinh viên chính thức đối với "Sinh viên vì Công lý ở Palestine" và "Tiếng nói vì Hòa bình của người Do Thái"

- Tình báo Mỹ: số người chết do Bộ y tế địa phương do Hamas điều hành cung cấp là gần như chính xác

- Gaza: ít nhất 50 người chết vì bom Israel dội vào trường al-Buraq ở Dải Gaza

- Hawaii: 1 khách sạn xóa tên Trump trên bảng hiệu.

- Dân biểu Cộng hòa Elise Stefanik viết thư gửi Ủy ban Ứng xử Tư pháp Tiểu bang New York đòi sa thải Thẩm phán Engoron vì thù ghét Trump. Ủy ban nói Ủy ban không có quyền.

- Florida: Thẩm phán liên bang Aileen Cannon sẽ xét ngày bắt đầu phiên tòa vào ngày 1 tháng 3/2024.

- GS Andrew Weissmann của Đại học luật khoa NYU: nghi Thẩm phán Aileen Cannon chọn ngày xử Trump ở Florida để gây khó cho Biện Lý Willis ở tòa Georgia

- Đức Giáo hoàng Francis ra lệnh cách chức Đức Giám mục Joseph Strickland của Texas

- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams (Dân Chủ) bị FBI tịch thu phone, thiết bị điện tử để điều tra

- Nếu TQ muốn xâm lược Đài Loan, sẽ cần 3.000 đoàn tàu quân sự, 1 triệu xe quân sự, 2.100 phi cơ quân sự và hơn 8.000 tàu hải vận hạm để chở lính, thiết bị, và nguồn tiếp vận.

- Quận Los Angeles: giảm dân số, Học khu Hacienda La Puente sẽ đóng cửa 4 trường

- Long Beach: Có ít nhất 15 người bị thương khi một xe hơi chạy vượt biển báo dừng và bị một xe buýt tông bên hông

- Giảm dân số nhiều nhất: 1. Paradise, NV: giảm −22.03%; 2. Jackson, MS:−12.69%; 3. East Los Angeles, CA: −10.02%; 4. Aurora, IL: −9.98%; 5. El Monte, CA: −9.30%; 6. San Francisco, CA: −8.59%

- Quận Los Angeles. Hội đồng thành phố Cudahy ra nghị quyết ủng hộ và đoàn kết với người dân Palestine ở Dải Gaza.

- Hôm nay, Thứ Bảy 11/11/2023 là Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.

- Chuyện lạ Quận Cam: 1 cô tới thăm tù, bị nhốt trong tù cả đêm.

- Iowa: cảnh sát Phoukham Tran từ trần 12 năm sau khi bị 1 người say rượu lái xe

- HỎI 1: Trong các triệu phú Hoa Kỳ, chỉ 8% tự nhận là giàu có? ĐÁP 1. Đúng vậy, hầu hết nhận là trung lưu.

- HỎI 2: Nhân viên y tế tại 14.000 viện dưỡng lão Hoa Kỳ: chỉ mới 22,9% chích mũi COVID cập nhật và chỉ mới 47,1% chích mũi ngừa cúm cập nhật? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/11/2023) ⚪ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã ra lệnh cách chức Đức Giám mục Joseph Strickland của Texas trong một hành động hiếm hoi từ Vatican hôm thứ Bảy sau các cuộc tấn công trên mạng xã hội của nhà phê bình bảo thủ này chống lại giáo hoàng. Strickland, 65 tuổi, đã cáo buộc Đức Giáo hoàng Francis trong một dòng tweet hồi đầu năm nay là “phá hoại đức tin” và gần đây đã chỉ trích một cuộc họp kín kéo dài một tháng, nơi tranh luận về các vấn đề bao gồm phụ nữ trong vai trò quản trị và chào đón những người Công giáo giới tính thứ ba LGBTQ+. Strickland đã phục vụ với tư cách là giám mục của Giáo phận Tyler ở Texas từ năm 2012. Một tuyên bố ngắn gọn từ Vatican cho biết Đức Giáo hoàng Francis đã “giải tỏa” Strickland khỏi quyền quản lý mục vụ của Tyler và bổ nhiệm giám mục Austin làm quản trị viên tạm thời.

⚪ ---- Luật sư của chiến dịch tranh cử của Thị trưởng thành phố New York Eric Adams (Dân Chủ) nói với truyền thông rằng Cục Điều tra Liên bang FBI đã tịch thu các thiết bị điện tử của thị trưởng, bất kể rằng Adams “không bị truy tố về bất kỳ hành vi sai trái nào” và đang hợp tác với cuộc điều tra. “Tôi không có gì phải giấu,” Adams nói trong một tuyên bố riêng.

Đầu tháng này, FBI cũng khám xét nhà của Brianna Suggs, người đứng đầu nhóm gây quỹ của Adams, vì nghi có âm mưu giữa chiến dịch của Adams, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và một công ty xây dựng liên kết với Thổ Nhĩ Kỳ từ Thành phố New York, theo tờ New York Times đưa tin, trích dẫn một lệnh khám xét nhà báo này đọc được..

⚪ ---- Spectrum News 13 đưa tin tên của Donald Trump đang bị gỡ bỏ khỏi một khách sạn ở Hawaii như một phần của nỗ lực đổi thương hiệu mới. Khách sạn Trump International Hotel Waikiki sẽ trở thành Wakea Waikiki Beach, theo công ty xây dựng Irongate và người quản lý LXR Hotels and Resorts nói với đài SN13. Trump Hotels đã đưa ra thông cáo riêng thông báo về việc "mua lại đáng kể" các thỏa thuận cấp phép và quản lý khách sạn đối với khách sạn Hawaii.

Theo bản tin, LXR, thuộc sở hữu của hệ thống khách sạn Hilton, sẽ đảm nhận việc quản lý khách sạn có tên mới này từ tháng 2 năm 2024. Trump đã phát triển thương hiệu của mình bằng những thỏa thuận cấp phép tương tự kiểu này trên khắp thế giới. Hầu hết các tòa nhà mang tên Trump thực tế không phải do ông thiết kế hoặc quản lý.

⚪ ---- MAGA lại quậy tòa án. Donald Trump đã kêu gọi những người ủng hộ đấu tranh cho Trump khi Trump phải đối mặt với phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York. Kết quả bao gồm các cuộc tấn công trong các bài đăng trên mạng xã hội và bài bình luận của Fox News chống lại Thẩm phán Arthur Engoron và gia đình Thẩm phán này, theo tờ New York Times đưa tin. Vào thứ Sáu, một trong những đồng minh quốc hội nhiệt thành nhất của Trump đã đẩy nó lên một tầm cao mới, nộp đơn khiếu nại đạo đức tư pháp chống lại thẩm phán. Dân biểu Đảng Cộng hòa Elise Stefanik đã viết thư cho Ủy ban Ứng xử Tư pháp Tiểu bang New York rằng có "sự thiên vị rõ ràng về mặt tư pháp" đối với cựu tổng thống Trump trong phiên tòa, theo báo The Hill.

Đơn khiếu nại lặp lại lập luận của Trump và các luật sư của Trump. Stefanik gọi vụ kiện của Bộ tư pháp New York là "đáng hổ thẹn" hôm thứ Sáu, và lá thư của bà gọi hành vi trong phòng xử án của thẩm phán là "kỳ lạ" trong hồ sơ. Đơn cũng chỉ trích thư ký luật chính của Engoron là bà Allison Greenfield, nói rằng Thư ký này đã quyên góp cho các mục đích của Đảng Dân chủ.

DB Stefanik yêu cầu Thẩm phán Engoron "phải rút lui khỏi hồ sơ kiện này này", lá thư của Sefanik viết, mặc dù ủy ban thiếu thẩm quyền ra lệnh đó, theo NBC News. Người Chủ tịch ủy ban cho biết trong một tuyên bố rằng các vấn đề liên hệ sẽ được giữ bí mật trừ khi có kết luận rằng thẩm phán đã có hành vi sai trái. Dân Biểu Stefanik đại diện cho một địa hạt ở New York nhưng không phải là luật sư và không liên quan đến vụ Trump.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Aileen Cannon ở Florida đã từ chối trì hoãn việc bắt đầu vụ án hình sự của Trump về việc Trump trộm và giấu các tài liệu mật. Thẩm phán Cannon đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng bà sẽ bác bỏ đề nghị từ nhóm pháp lý của Trump “không có thành kiến” về việc tiếp tục đề nghị đó trong tương lai. Bà viết: Ngày bắt đầu phiên tòa có thể được xem xét lại tại một cuộc họp lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 3/2024.

Lệnh này là một chiến thắng nhỏ cho Công tố đặc biệt Jack Smith, vốn đã phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự chậm trễ nào trong vụ án bằng cách cho rằng Trump muốn đẩy vụ xử đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trump là ứng cử viên dẫn đầu không thể tranh cãi trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Phiên tòa xét xử tài liệu mật của Trump dự kiến bắt đầu vào ngày 20/5/2024, hơn hai tháng sau khi phiên tòa xét xử ông ở thủ đô Washington, D.C. về các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của Trump sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 3/2024. Vụ án hình sự của Trump ở tòa New York về khoản tiền bịt miệng các cô sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 25/3/2024, và phiên tòa xét xử vụ án hình sự thứ tư của Trump, liên quan đến hành động của ông ở Georgia sau cuộc bầu cử năm 2020, vẫn chưa được lên lịch.

Trump đang phải đối mặt với cáo buộc Đạo luật gián điệp trong vụ Mar-a-Lago sau khi từ chối trả lại hồ sơ mật từ thời Trump còn làm tổng thống, cũng như cản trở các cáo buộc công lý vì nỗ lực che giấu chúng với các công tố viên. Tuy nhiên, có vẻ như Thẩm phán Cannon ở tòa Florida lộ vẻ bảo vệ Trump bằng cách chận ngang thời biểu của Biện lý quận Fulton ở tòa Georgia.

⚪ ---- Theo giáo sư Andrew Weissmann của Đại học luật khoa NYU, quyết định của Thẩm phán Aileen Cannon giữ nguyên ngày xét xử tài liệu mật, bất chấp yêu cầu dời lại của Donald Trump, có thể là một nỗ lực gây rắc rối cho Biện lý quận Fulton ở tòa Georgia, người đã truy tố Trump cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

Trong khi một số nhà phân tích pháp lý lên mạng xã hội để bày tỏ sự nghi ngờ của họ rằng thẩm phán Florida có thể sẽ cho phép Trump có bất cứ điều gì ông ấy yêu cầu, Weissman tự hỏi liệu phán quyết mới này có nhắm vào Biện lý Quận Fulton Fani Willis hay không. Weissmann cho biết: “Điều này không làm thay đổi quan điểm của tôi về Cannon. Bằng cách cho phép Trump sau đó trì hoãn phiên tòa, nhưng vẫn giữ nguyên ngày này, cô ấy đang ngăn Fani Willis lên lịch xét xử vào ngày ở tòa Florida hiện tại. Và Cannon đã trì hoãn đáng kể ngày nộp hồ sơ Florida."

⚪ ---- Cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ, Valeriy Chaliy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Radio NV rằng Ukraine sẽ không còn nhận được 11,8 tỷ USD hỗ trợ ngân sách từ Hoa Kỳ vào mùa thu năm tới, do vậy Ukraine nên xem xét các nguồn thay thế vì nếu chỉ dựa vào nguồn viện trợ này sẽ không còn khả thi.

Chaliy nói: “Thay vì dựa vào viện trợ từ Mỹ, Ukraine cần phát triển các chiến lược quốc tế. Đất nước không thể tồn tại vô thời hạn chỉ với 30% tổng sản phẩm quốc nội được bù đắp. Cần phải có cách tiếp cận thực tế để tạo việc làm và bảo đảm phúc lợi xã hội.” Chaliy thừa nhận sự phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ nước ngoài và bày tỏ lo ngại về những khó khăn tiềm ẩn nếu khoản tiền 11,8 tỷ USD dự kiến từ Mỹ không tới. Lập kế hoạch cho một kịch bản không có hỗ trợ tài chính như vậy là điều cần thiết.

Về ngân sách quốc gia năm 2024, Chaliy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác các nguồn nội lực, đặc biệt khi 60% chi tiêu của Ukraine là từ bên ngoài. Ông cảnh báo rằng, đến tháng 9/2024, Ukraine sẽ không nhận được ngân quỹ tượng tự từ bên ngoài. Tuy nhiên, Chaliy tự tin rằng đến mùa hè năm 2024, cuộc chiến sẽ ổn định.

⚪ ---- Liên Âu tiên liệu Mỹ cắt viện trợ Ukraine, và lo ngại cho Gaza khó hòa bình. Hãng thông tấn TASS hôm thứ Bảy đưa tin, Cao Ủy đối ngoại và an ninh Liên Âu Josep Borrell cho biết Ukraine khó có thể chiến thắng Nga nhanh chóng trong thời gian tới. Tại Đại hội Đảng Xã hội Châu Âu ở Malaga, Borrell được cho là đã nhấn mạnh sự cần thiết của Liên Âu để chuẩn bị về mặt chính trị cho khả năng cắt giảm viện trợ của Mỹ cho Ukraine và nhấn mạnh thách thức lớn thứ hai là tình hình ở Gaza.

Ông ủng hộ giải pháp hai nhà nước ở Gaza nhưng thừa nhận khó khăn ngày càng tăng trong việc đạt được giải pháp như vậy so với 30 năm trước. Bạch Ốc trước đó hứa rằng viện trợ tài chính cho Ukraine sẽ tiếp tục được cung cấp bất chấp sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ cung cấp cho các nước khác.

⚪ ---- Nếu bạn tin vào Kinh Thánh thì đây là Thánh chiến tiên liệu từ lâu. Dân biểu tiểu bang Florida Michelle Salzman đã bị chỉ trích vì lời kêu gọi giết tất cả người Palestine. Trong một bài phát biểu đầy nhiệt huyết tuần này, DB/TB Angie Nixon đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và hỏi các nhà lập pháp đồng nghiệp của mình: “Chúng ta có 10.000 người Palestine đã chết. Bao nhiêu là đủ?”

Thế rồi DB/TB Michelle Salzman gõ câu trả lời bên khung bình luận mạng: “Tất cả bọn họ.” Khi bị chỉ trích gay gắt, Salzman đã xóa câu trả lời giết sạch diệt tuyệt đó. Salzman ban đầu gọi cuộc tranh cãi là “giả mạo” trong một cuộc phỏng vấn của WEAR News, trước khi xin lỗi thông qua một người bạn trên mạng xã hội.

“Tôi vô cùng xin lỗi. Những bình luận của tôi chỉ nói về Hamas- Tôi KHÔNG BAO GIỜ nói về dân tộc Palestine,” Salzman nói trong một tuyên bố được chia sẻ bởi người bạn Rebekah Jones của cô. “Sự mất mát đau lòng về sinh mạng của người Palestine không bao giờ là mong muốn của tôi.”

⚪ ---- Chính quyền New York đã đóng cửa nhà ga Grand Central Station sau khi một cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ người Palestine đã chiếm giữ nhà ga lần thứ hai sau hai tuần, theo FOX 5 New York đưa tin. Hàng trăm người đã tập trung tại nhà ga vào tối thứ Sáu để yêu cầu ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas sau khi hàng nghìn người tập trung tại các địa điểm trên khắp Manhattan.

Người biểu tình đã chiếm tòa nhà The New York Times và làm ngập các công viên cũng như đường phố khắp thành phố. Sự chiếm đóng quy mô lớn của những người biểu tình ủng hộ Palestine đã khiến nhà ga phải đóng cửa chỉ hai tuần trước đó do sự bất bình về cuộc bao vây Gaza của Israel tiếp tục gây ra sự phản đối kịch liệt từ các quan chức và công chúng.

⚪ ---- Theo một điện văn ngoại giao mà CNN có được, chính quyền Biden đã nhận được những cảnh báo rõ ràng từ các nhà ngoại giao Mỹ ở thế giới Ả Rập rằng sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với chiến dịch quân sự tàn khốc và chết chóc của Israel ở Gaza “đang khiến Hoa Kỳ mất đi một thế hệ đối với công chúng Ả Rập. Chúng ta đang thua nặng trên không gian dư luận (messaging battlespace),” theo một bức điện gửi hôm thứ Tư 8/11/2023 từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Oman cho biết, trích dẫn các cuộc trò chuyện với “nhiều mối liên hệ đáng tin cậy và nghiêm túc”.

Bức điện cảnh báo, ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với các hành động của Israel được coi là “tội lỗi về vật chất và đạo đức đối với những gì họ coi là tội ác chiến tranh có thể xảy ra”. Bức điện từ đại sứ quán được quan chức cấp cao thứ hai của Hoa Kỳ ở Muscat viết và gửi đến Hội đồng An ninh Quốc gia của Bạch Ốc, CIA và FBI.

Từ môt nước khác, hình ảnh TT Biden bị xem là bạo ác nhất trong tất cả các Tổng Thống Mỹ. Một bức điện khác mà CNN thu được từ đại sứ quán Mỹ ở Cairo (Ai cập) đã chuyển tiếp về Washington, như một phần của bản tóm tắt truyền thông hàng ngày, bài bình luận trên một tờ báo nhà nước của Ai Cập rằng “Sự tàn ác và coi thường người Palestine của Tổng thống Biden đã vượt quá tất cả các tổng thống Mỹ trước đây.”

⚪ ---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã đến Riyadh để tham dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử về Gaza, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Iran tới Saudi Arabia sau hơn một thập niên. Trong hội nghị thượng đỉnh, Raisi sẽ nói chuyện với Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia sau khi hai nước gần đây khôi phục quan hệ ngoại giao. Hội nghị thượng đỉnh sẽ có sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong một tuyên bố hôm thứ Bảy cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát 11 đồn quân sự của Hamas ở Gaza. IDF cũng báo cáo rằng quân Israel đã phá hủy một xe chở chất nổ cũng như một đường hầm được cho là do Hamas sử dụng. Tin tức này được đưa ra sau khi quân đội Israel tuyên bố tạm dừng chiến thuật ngắn hạn ở Jabalia, giúp dân thường ở phía bắc Gaza có thời gian di chuyển về phía nam.

⚪ ---- Tổ chức Bác sĩ không biên giới (Doctors Without Borders) viết qua mạng xã hội rằng các đợt tấn công nhằm vào Bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza "đã gia tăng đáng kể" trong vài giờ qua: “Chúng tôi hiện không thể liên lạc với bất kỳ nhân viên nào bên trong Al-Shifa và chúng tôi cực kỳ lo ngại về sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên y tế. Chúng tôi khẩn cấp nhắc lại lời kêu gọi ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện và để bảo vệ các cơ sở y tế, nhân viên y tế và bệnh nhân, một số người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch và không thể di chuyển.”

Riêng biệt, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) xác nhận rằng 101 "đồng nghiệp đã thiệt mạng và ít nhất 27 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10" tại Dải Gaza, khiến đây là con số cao nhất nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc chết trong một cuộc xung đột trong lịch sử của LHQ."

Phoukham Tran

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel "ngưng ném bom" Dải Gaza. Macron nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn tại Cung điện Elysee vào sáng ngày 11/11: "Trên thực tế - ngày nay, dân thường bị đánh bom - trên thực tế. Những em bé, những người phụ nữ này, những người già này bị đánh bom và giết chết. Vì vậy, không có lý do gì dội bom như thế và không có tính hợp pháp."Ông Macron cũng thừa nhận Israel là "một đối tác và một người bạn" đang chịu "nỗi đau" và Pháp chia sẻ "sẵn sàng loại bỏ chủ nghĩa khủng bố" nhưng nhấn mạnh rằng ông hy vọng rằng các chính phủ khác, chẳng hạn như các đồng minh của Pháp, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng sẽ kêu gọi ngừng bắn.⚪ ---- California: hệ thống 10 đại học University of California (UC) ra bản văn nói tôn trọng ý kiến di biệt về Palestine và Israel, nhưng cấm các hành động chống Do Thái và chống Hồi giáo. Michael V. Drake, Viện trưởng hệ thống Đại học California, và 10 Hiệu trưởng của 10 Đại học California gửi thông điệp tới các thành viên của cộng đồng UC, nội dung tóm tắt như sau.Thư lên án những hành động cố chấp, không khoan dung và đe dọa đã xảy ra trong các trường đại học UC trong vài tuần qua. Trách nhiệm chung của UC là duy trì ý thức cộng đồng nơi mọi người cảm thấy an toàn và được chào đón. Thư nói rõ rằng: Trong UC không có chỗ cho sự căm ghét, cố chấp hoặc đe dọa.Chủ nghĩa bài Do Thái đi ngược các giá trị và quy tắc ứng xử trong khuôn viên trường UC. Tương tự như vậy, tư tưởng bài trừ Hồi giáo là không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ. UC sẽ làm việc để đảm bảo rằng những người ủng hộ người Palestine cũng có thể tự tin về sự an toàn thể chất của họ trong khuôn viên trường của chúng tôi.Trách nhiệm tập thể của UC là thúc đẩy một môi trường học tập, sinh hoạt và làm việc an toàn và thân thiện, đồng thời thúc đẩy các nguyên tắc tự do ngôn luận và tự do học thuật. UC tuân thủ Tu chính án thứ nhất (tự do ngôn luận) một cách nghiêm túc, ngay cả khi quan điểm được bày tỏ mang tính hận thù hoặc đáng ghê tởm. UC không thể kiểm duyệt tiếng nói hoặc cấm các nhóm mà UC không đồng ý, miễn là những tiếng nói và nhóm đó tuân thủ luật pháp tiểu bang và liên bang cũng như chính sách của trường đại học. Nhưng tự do ngôn luận không phải là tuyệt đối và việc vi phạm chính sách, pháp luật sẽ phải gánh chịu hậu quả.⚪ ---- Đại học Columbia đã đình chỉ danh hiệu tổ chức sinh viên chính thức đối với các hội "Students for Justice in Palestine" (Sinh viên vì Công lý ở Palestine: SJP) và "Jewish Voice for Peace" (Tiếng nói vì Hòa bình của người Do Thái: JVP) trong thời gian còn lại của học kỳ mùa thu sau khi hai nhóm này bị cáo buộc tổ chức các sự kiện trong khuôn viên trường vi phạm chính sách của trường. Cả hai nhóm sẽ không thể tổ chức các sự kiện trong khuôn viên trường hoặc nhận tài trợ của trường đại học nữa.Gerald Rosberg, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về An toàn Khuôn viên trường, cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu: “Quyết định này được đưa ra sau khi hai nhóm liên tục vi phạm các chính sách của trường Đại học liên quan đến việc tổ chức các sự kiện trong khuôn viên trường, cao điểm là một sự kiện trái phép diễn ra vào chiều thứ Năm bất chấp cảnh báo và bao gồm cả những lời đe dọa và hăm dọa.”Ông viết rằng lệnh đình chỉ sẽ chỉ được rút lại nếu các nhóm đưa ra “cam kết tuân thủ các chính sách của Đại học và tham gia tham vấn ở cấp lãnh đạo nhóm với các quan chức của Đại học”. Rosberg nói rằng điều này sẽ đảm bảo an toàn “trong thời gian đặc biệt căng thẳng này trong khuôn viên trường của chúng ta” và cho phép cộng đồng tiến hành các hoạt động “mà không bị gián đoạn”. Tin tức này được đưa ra sau khi hàng trăm người biểu tình từ SJP, JVP và các nhóm vận động khác tràn ngập khuôn viên trường trong một cuộc tuần hành vào ngày 25 tháng 10 để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, khiến nhiều nhà tài trợ nổi tiếng phải cắt tiền tài trợ trường.⚪ ----- Cộng đồng tình báo ở Hoa Kỳ ngày càng chắc chắn rằng dữ liệu về số người chết do Bộ y tế địa phương do Hamas điều hành cung cấp là gần như chính xác, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu dẫn lời các quan chức Mỹ. Trước đó, sau vụ nổ bệnh viện khi Bộ tuyên bố 500 người thiệt mạng, chính quyền Biden tỏ ra nghi ngờ về những con số này.Tổng thống Joe Biden nói rằng, vào thời điểm đó, ông "không có khái niệm rằng người Palestine đang nói sự thật về số lượng người đã bị giết,” trong khi Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về Truyền thông Chiến lược John Kirby nhấn mạnh rằng không có gì đến từ Hamas nên được coi là “đúng như lời nói”.Trong khi đó, đầu tuần này, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Cận Đông Barbara Leaf nhận xét rằng số người chết là “rất cao, nói thẳng ra là vậy, và có thể còn cao hơn con số được trích dẫn."⚪ ---- Ít nhất 50 người đã chết trong cuộc tấn công của Israel vào trường al-Buraq ở Dải Gaza, hôm thứ Sáu theo lời Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya. Salmiya nói: “Khoảng 50 lthi thể đã được tìm thấy bên trong trường học al-Buraq… ở khu Al-Nasr ở Gaza sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và pháo binh nhằm vào trường học sáng nay”. Trước đó có thông tin cho rằng xe tăng của quân Israel đã bao vây 4 bệnh viện ở Dải Gaza.⚪ ---- Không dễ tiến chiếm Đài Loan. Tờ The Economist hôm thứ Hai (6/11) cho biết một nghiên cứu của Quân đội TQ ước tính một cuộc xâm lược Đài Loan sẽ cần huy động 3.000 đoàn tàu quân sự, 1 triệu xe quân sự, 2.100 phi cơ quân sự và hơn 8.000 tàu hải vận hạm để vận chuyển binh lính, trang thiết bị, và nguồn tiếp vận. Một nghiên cứu khác ước tính rằng một cuộc đổ bộ lên Đài Loan sẽ cần hơn 30 triệu tấn vật tư, vượt xa quy mô tàu, xe và vật tư mà Mỹ và các đồng minh sử dụng cho cuộc đổ bộ D-Day vào tháng 6/1944.Cựu Tổng tham mưu trưởng Đài Loan Lee Hsi-min (Lý Hỷ Minh) được trích dẫn nói: “Nếu Đài Loan không đầu hàng, một khi đã đổ bộ, bạn vẫn phải chiến đấu trong một khoảng thời gian, có thể là một hoặc hai tuần, hay vài tuần hoặc bất cứ điều gì. Tiếp vận ở đâu? Hỗ trợ hậu cần của bạn cần phải đến qua eo biển nhưng chúng tôi [Đài Loan] thì không. Chúng tôi chiến đấu trong sân nhà mình. "The Economist lưu ý rằng trong Trận Guningtou năm 1949, hơn 9.000 quân TQ đã cố gắng tấn công Kinmen (Kim Môn) bằng đường biển nhưng đến ngày thứ ba thì hết đạn dược và lương thực. Hầu hết trong số họ đã bị giết và một số bị bắt.⚪ ---- Quận Los Angeles: Phụ huynh và học sinh tập trung tại cuộc họp của Học khu Thống nhất Hacienda La Puente vào tối thứ Năm, nơi các quan chức phê duyệt kế hoạch đóng cửa 4 trường học. Học khu cho biết họ cần phải đóng cửa các trường học như một phần của kế hoạch tái thiết nhằm giải quyết tình trạng số học sinh ghi danh sụt giảm. Đóng cửa được chấp thuận với tỷ lệ bỏ phiếu 3-2.Tại nhiều khu học chánh ở khu vực Los Angeles đang co cụm, vì khu vực có tỷ lệ sinh giảm. Các trường đang bị xét đóng cửa bao gồm Trường tiểu học Bixby, Trường tiểu học Sunset, Học viện Los Robles và Trường tiểu học Del Valle. Nhiều người tham dự tràn ra khỏi phòng họp hội đồng và ra hành lang, kêu gọi các thành viên đừng đóng cửa vì nói rằng nó sẽ tạo ra các vấn đề về giao thông và an toàn, cũng như làm gián đoạn việc học tập của học sinh.“Rõ ràng là kế hoạch này đã không tính đến nhu cầu tình cảm của học sinh chúng tôi. Không ai trong số các bạn nghĩ về điều này. Không ai trong số các bạn nghĩ đến những học sinh khuyết tật có nhu cầu đặc biệt. Những người đi bộ và những người trong chúng tôi phải đến học tại những ngôi trường này vì không còn nơi nào khác để đi,” theo lời Diane Alfaro nói.⚪ ---- Có ít nhất 15 người bị thương khi một xe hơi chạy vượt biển báo dừng và bị một xe buýt công cộng tông bên hông, khiến cả hai xe đâm vào một tòa nhà ở Long Beach vào chiều thứ Năm. Cứu hỏa Long Beach đã tới cấp cứu vào khoảng 3:17 chiều tại South Street và California Avenue, nơi xe buýt đi qua phía trước nhà hàng hải sản Boujie Crab.Theo Cảnh sát Long Beach, chiếc sedan 4 cửa chạy về hướng nam trên Đại lộ California với tốc độ cao thì không dừng lại ở biển báo dừng và bị xe buýt tông bên hông, khiến cả hai xe cùng lao vào nhà hàng. Camera giám sát ghi lại cho thấy lái chiếc sedan vượt biển báo dừng và thắng gấp, khiến chiếc xe lắc lư trên hai bánh trước nhưng đã quá muộn. Chiếc xe buýt lao thẳng vào chiếc xe hơi này với tốc độ tối đa và về cơ bản đã đẩy nó vào tiệm ăn kia. Theo Erica Hunt, chủ nhà hàng, may mắn thay vào thời điểm đó không có ai ở nhà hàng.⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới của Smart Asset, các thành phố ở California như Santa Ana, San Jose, Pasadena và Inglewood đã trải qua tình trạng giảm dân số. Nghiên cứu này đã xem xét các thành phố trên toàn quốc để xác định khu vực nào có dân số giảm nhiều nhất trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2017 và kết thúc vào năm 2022. Dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ đã được sử dụng trong báo cáo.Theo báo cáo, các thành phố ở California chiếm 40% trong số 25 nơi có dân số giảm nhiều nhất. Giảm dân số nhiều nhất là ở các thành phố:Thứ tự. Thành phố: Dân số 2022: Dân số 2017: Tỷ lệ giảm.1. Paradise, Nevada: 183,321: 235,123: −22.03%2. Jackson, Mississippi: 146,019: 167,250: −12.69%3. East Los Angeles, CA: 112,965: 125,542: −10.02%4. Aurora, Illinois: 182,336: 202,548: −9.98%5. El Monte, CA: 105,307: 116,110: −9.30%6. San Francisco, CA: 808,437: 884,363: −8.59%7. Hialeah, Florida: 220,274: 239,682: −8.10%8. Detroit, Michigan: 620,410: 673,103: −7.83%9. Santa Ana, CA: 308,203: 334,135: −7.76%10. Birmingham, Alabama: 196,353: 212,744: −7.70%⚪ ---- Quận Los Angeles. Hội đồng thành phố Cudahy hôm thứ Ba đã bỏ phiếu về một nghị quyết khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết của thành phố với người dân Palestine ở Dải Gaza. Nghị quyết ủng hộ bản văn có tên là “Nghị quyết Quốc hội của Dân biểu Cory Bush kêu gọi giảm leo thang và ngừng bắn ngay lập tức ở Israel và ở Palestine nơi bị chiếm đóng.”Khoảng 70 thành viên cộng đồng đã chia sẻ ý kiến của họ về nghị quyết trước khi nghị viên hội đồng bỏ phiếu về biện pháp này. Theo L.A. Taco, nơi đầu tiên đưa tin này, nó đã được thông qua với tỷ số bỏ phiếu 3-1 trong cuộc họp. Thành phố Cudahy cách Los Angeles khoảng 11 dặm.Chương trình họp cho biết: “Thành phố Cudahy thương tiếc sự mất mát của tất cả dân thường đã thiệt mạng từ ngày 7 tháng 10 đến nay cũng như trong suốt nhiều thập niên di dời, chiếm đóng, áp bức và phong tỏa phải chịu đựng ở Gaza và West Bank. Thành phố thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine ở Gaza, những người hiện đang phải đối mặt với sự trừng phạt tập thể của nhà nước Israel.”⚪ ---- Hôm nay, Thứ Bảy 11/11/2023 là Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Vào Ngày Cựu chiến binh, nước Mỹ vinh danh những người đã phục vụ trong các cuộc chiến tranh của mình, một truyền thống bắt đầu sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Năm nay, ngày lễ rơi vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 11, nhiều doanh nghiệp và dịch vụ chính phủ sẽ đóng cửa.Bưu Điện Hoa Kỳ sẽ đóng cửa, nghĩa là thư hoặc gói hàng thông thường sẽ không được gửi. Ngày Cựu chiến binh là ngày lễ chính thức dành cho nhân viên liên bang. Hầu hết các ngân hàng và công đoàn tín dụng trên toàn quốc sẽ đóng cửa, bao gồm Chase, Wells Fargo, Bank of America và nhiều ngân hàng khác.Hầu hết các tiệm ăn và cửa hàng sẽ mở cửa với nhiều ưu đãi dành cho cựu chiến binh. Các địa điểm giải trí như sở thú, công viên quốc gia và bảo tàng trên khắp đất nước cũng đang giảm giá hoặc miễn phí vào cửa cho các cựu chiến binh.⚪ ---- Chuyện lạ Quận Cam: tới thăm tù, bị nhốt trong tù cả đêm. Một phụ nữ vô tình bị nhốt qua đêm tại sảnh nhà tù Theo Lacy Jail, khiến các quan chức Cảnh sát Quận Cam phải thay đổi trong việc kiểm tra cơ sở qua đêm và lắp đặt điện thoại khẩn cấp, theo một phát ngôn viên cảnh sát cho biết hôm thứ Năm.Người phụ nữ đến nhà tù, tại số 501 The City Drive South, ngay trước khi giờ thăm viếng kết thúc lúc 5 giờ chiều. Người phát ngôn cảnh sát Carrie Braun cho biết vào ngày 4 tháng 11 để đến thăm một tù nhân, nhưng tù nhân này không ra gặp được vào thời điểm đó. Braun nói trong khi chờ đợi, người phụ nữ ngủ gật ở sảnh chờ và vô tình bị nhốt qua đêm. Cảnh sát đến trước 8 giờ sáng hôm sau đã thấy cô và đưa cô ra ngoài. Braun cho biết người phụ nữ khoảng 30 tuổi bị một vết cắt trên tay và đã được điều trị nhưng không sao.Braun cho biết điện thoại di động không được phép vào tù và không có loại điện thoại công cộng nào khác ở sảnh, và tương lai sẽ lắp đặt điện thoại công cộng để gọi. Braun cho biết du khách sẽ có quyền truy cập vào điện thoại khẩn cấp ở khu vực thăm viếng công cộng. Braun cho biết cũng sẽ có sự thay đổi về thủ tục để người giám sát kiểm tra hành lang qua đêm.⚪ ---- Iowa: Một cảnh sát kỳ cựu có 30 năm làm việc tại Sở Cảnh sát Des Moines đã qua đời 12 năm sau khi buộc phải nghỉ hưu vì bị thương do bị một người lái xe say rượu đâm phải. Lễ tang sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 đối với, 65 tuổi, theo KCCI đưa tin. Anh sống ở nhà dưới sự chăm sóc của vợ.Theo cáo phó, Trần là một trong mười người con do cha mẹ ông là Tui và Mau (Nguyen) Trần sinh ra. Ông di cư từ Lào tị nạn vào năm 1980. Ông làm phiên dịch tại trung tâm tị nạn ngay sau khi đến Hoa Kỳ. Hai năm sau, anh kết hôn với Chalouaiphone Luangphinith và tham gia chương trình thiếu sinh quân nơi anh phục vụ thành phố trong 18 năm. Anh trở thành cảnh sát và đạt được danh hiệu cảnh sát cấp cao trong vòng hai năm.Anh Tran đã hỗ trợ chương trình Explorer và Thế vận hội đặc biệt. Tran cũng được ghi nhận là người đã thu hẹp khoảng cách giữa cộng đồng người châu Á và Sở cảnh sát Des Moines. Tran nói được nhiều thứ tiếng: tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang làm việc tại Hội chợ tiểu bang Iowa.⚪ ----Theo Báo Tin Tức. Ngày 10/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1334/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới". Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước. Mục tiêu của Đề án là củng cố mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới; hoàn thành xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập được các hội, đoàn. Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam cho các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước.

⚪ ---- HỎI 1: Trong các triệu phú Hoa Kỳ, chỉ 8% tự nhận là giàu có?

ĐÁP 1. Đúng vậy, hầu hết nhận là trung lưu. Ngay cả trong số các triệu phú ngày nay, chỉ có 8% tự nhận mình là giàu có. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Ameriprise Financial với hơn 3.000 người trưởng thành, khoảng 60% nhà đầu tư có tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên cho biết họ có nhiều khả năng thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu. Đến thời điểm đó, 31% tự coi mình thuộc tầng lớp trung lưu.

Chi tiết:

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/31-of-millionaires-say-theyre-part-of-the-middle-class-survey-finds-people-feel-squeezed-advisor-explains/4850428/

⚪ ---- HỎI 2: Nhân viên y tế tại 14.000 viện dưỡng lão Hoa Kỳ: chỉ mới 22,9% chích mũi COVID cập nhật và chỉ mới 47,1% chích mũi ngừa cúm cập nhật?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại các viện dưỡng lão của Mỹ chưa chích đầy đủ vaccine phòng cúm và COVID-19, điều này đe dọa sức khỏe của chính họ và của những bệnh nhân già yếu được họ chăm sóc. Nhìn vào dữ liệu năm 2023 được thu thập tại gần 14.000 viện dưỡng lão trên toàn quốc, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ mới 22,9% (chưa tới 1/4) chích mũi COVID cập nhật và chỉ mới 47,1% (chưa tới 1/2) chích mũi ngừa cúm cập nhật. Dữ liệu được thu thập trên hơn 2 triệu nhân viên y tế tại gần 14.000 viện dưỡng lão trên toàn quốc, cũng như 8,9 triệu nhân viên tại hơn 4.000 bệnh viện trên khắp nước Mỹ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/11/09/majority-nursing-home-staff-unvaccinated-flu-covid/3471699553667/

.