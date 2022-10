Bảo Vệ Cộng Đồng Trước Khi Những Cơn Gió Nguy Hiểm Bắt Đầu

Thông báo cộng đồng







Anh David Gonzalez mới chỉ làm việc với Southern California Edison được hai năm, nhưng đã là người quản lý Rừng và Cây Cối kỳ cựu của Chiến Dịch Santa Ana, cuộc kiểm tra cây cối lớn nhỏ gần đường dây điện trong các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao hàng năm của SCE. Anh hiểu tầm quan trọng của công việc này trước khi mùa gió bắt đầu để ngăn chặn các đám cháy có thể xảy ra từ cây cỏ gần các thiết bị điện và giảm nguy cơ cháy rừng.



Anh Gonzalez cho biết: “Tôi đảm trách khu San Jacinto, bao gồm Calimesa, Cherry Valley và Beaumont. Chúng tôi sẽ lại hợp tác với CAL FIRE và Sở Cứu Hỏa Quận Riverside trong năm nay để kiểm tra thiết bị điện và để biết chắc cây cối và cành cây không quá gần đường dây điện. Khi gió Santa Ana mạnh dần, cây lá có thể bị thổi bay vào đường dây điện và chúng tôi muốn tránh điều đó để giữ an toàn cho cộng đồng.”



Chiến Dịch Santa Ana được đặt tên theo những cơn gió được nhiều người biết đến thường xảy ra từ tháng Chín đến tháng Năm ở miền Nam California. Những cơn gió mạnh, gió giật và đôi khi là gió lốc làm cho thời tiết trở nên nóng và khô, dễ gây ra những vụ cháy rừng nguy hiểm. SCE cùng với các cơ quan cứu hỏa ở các quận Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura và Santa Barbara trong hơn hai thập kỷ qua đã thực hiện các đợt kiểm tra như thế trong toàn bộ khu vực kinh doanh rộng 50,000 dặm vuông của công ty.



Các cuộc kiểm tra bằng mắt thường trong Chiến Dịch Santa Ana được tiến hành khi đi bộ và khi lái xe qua các khu xóm giềng và ngày càng trở nên quan trọng, để kiểm tra thêm sự phát triển của cây cối khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ cháy rừng. Một số chuyên gia về cây cối của SCE có thể nhận thấy cần cắt tỉa cây trong những lần kiểm tra này. Trong trường hợp này, một nhóm các nhà thầu được kịp thời gửi đến để cắt các cành cây hoặc dọn dẹp cây cối, tránh xa đường dây điện và cột điện.

Anh Gonzalez nói thêm: “Những cuộc kiểm tra này giúp công ty tuân theo các yêu cầu giảm thiểu nguy cơ cháy rừng của tiểu bang, nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm hơn mức yêu cầu để quanh năm tuân theo quy định, giữ an toàn cho cộng đồng. Công việc của chúng tôi với các cơ quan cứu hỏa là rất quan trọng vì họ có thể thấy rằng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trong các trường hợp có gió Santa Ana.”Ông Bill Weiser, trưởng ban cứu hỏa của Sở Cứu Hỏa Quận Riverside và Đơn Vị CAL FIRE Riverside cho biết: “Hàng năm, các Cơn Gió Santa Ana gây ra mối đe dọa đối với an toàn công cộng, làm hư hại cơ sở hạ tầng và thường là nguyên nhân làm cho các đám cháy rừng nguy hiểm lan rộng. Chúng tôi tham gia cùng các đối tác tại Southern California Edison khuyến khích cư dân và chủ doanh nghiệp tự chuẩn bị cho mình, cho người thân và cho tài sản của họ bằng cách giữ cho cây cối và cây leo không mọc vào các đường dây điện.”Công việc dọn cây cối này là một phần của Bản Kế Hoạch Giảm Nhẹ Cháy Rừng Mới Nhất 2022 của SCE , mà Văn Phòng An Toàn Cơ Sở Hạ Tầng Năng Lượng của tiểu bang mới đây đã chấp thuận.SCE ước tính đã giảm 65% -70% xác suất thiệt hại do cháy rừng thảm khốc cho cơ sở hạ tầng phân phối điện so với mức trước năm 2018. Việc liên tục bọc dây điện và thực hiện các biện pháp khác để gia cố mạng lưới điện, tăng cường kiểm tra, mở rộng kiểm tra và cắt tỉa cây cối và Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng ở những nơi bị ảnh hưởng đã cho phép công ty đạt được mức giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng như hiện nay.SCE hy vọng sẽ giảm rủi ro hơn nữa và giảm nhu cầu cắt điện PSPS nhờ tiếp tục tăng cường gia cố mạng lưới điện.