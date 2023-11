- Minnesota: Bị 1 giáo sĩ Israel hỏi vì sao không đòi ngưng bắn, TT Biden nói chỉ đòi tạm dừng vì nhân đạo. - 66 nhà lãnh đạo Hồi giáo trên khắp Hoa Kỳ kêu gọi không bỏ phiếu cho TT Biden vào năm tới. - Đức Giáo Hoàng Francis: cần giải pháp 2 nhà nước cho Israel và Palestine, kêu gọi quy chế đặc biệt cho thành phố Jerusalem - 30 sinh viên Đại học Columbia bãi khóa

Minnesota: Cộng đồng Hồi giáo địa phương phản đối TT Biden đã từ chối yêu cầu của họ xin ngừng bắn ở Gaza. Họ cho biết 66 nhà lãnh đạo Hồi giáo trên khắp Hoa Kỳ đã tham gia kêu gọi không bỏ phiếu cho TT Biden vào năm tới.

QUẬN CAM (VB-2/11/2023) ⚪ ---- Số việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ đứng ở mức 36.836 trong tháng 10, giảm 22% so với tháng trước, Challenger, Grey & Christmas Inc. công bố trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm. Trên cơ sở hàng năm, con số này tăng 9% so với 33.843 lượt cắt giảm được đăng ký trong cùng tháng năm trước.

.

Con số từ đầu năm đến nay đạt 641.350, tăng 164% so với cùng khung thời gian năm ngoái và là con số cao nhất từ tháng 1 đến tháng 10 kể từ năm 2020. Vào tháng 10, lĩnh vực công nghệ đã ghi nhận 158.513 lần cắt giảm, nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, đồng thời đạt mức cao nhất. Tổng cộng kể từ năm 2013, các công ty bán lẻ đã cắt giảm 47.094 việc làm, nhiều hơn 189% so với cùng kỳ năm 2022.

.

⚪ ---- Starbucks báo cáo hôm thứ Năm rằng thu nhập ròng pha loãng (diluted net earnings: thu nhập đã hiệu đính) trên mỗi cổ phiếu phổ thông trong quý 4 của năm tài chính 2023 đã tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,06 USD. Tổng doanh thu thuần lên tới 9,37 tỷ USD, cao hơn 11,4% so với quý cuối năm 2022 và thu nhập hoạt động tăng vọt 42,7% lên 1,7% tỷ.

.

So với toàn bộ năm tài chính 2022, tổng doanh thu thuần, thu nhập hoạt động và thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu phổ thông lần lượt tăng 11,6%, 27,1% và 26,5% lên 35,98 tỷ USD, 5,87 tỷ USD và 3,58 USD trong toàn bộ năm tài chính 2023. Cổ phiếu của công ty đã cao hơn 7,83% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi báo cáo thu nhập được công bố.

.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Aileen Cannon ở Florida hôm thứ Tư đã nêu ra khả năng trì hoãn phiên tòa xét xử vụ Trump trộm và giấu tài liệu mật cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi đó Trump có thể hoàn toàn thoát khỏi các cáo buộc. Thẩm phán Cannon ban đầu ấn định ngày xét xử là 20/5/2024, nhưng đó là trước khi Trump bị truy tố ở tòa liên bang ở thủ đô trong vụ lật ngược bầu cử. Vụ án đó, với phiên tòa bắt đầu vào ngày 4 tháng 3/2024 và kéo dài vài tháng, đã "làm gián đoạn hoàn toàn mọi thứ về lịch trình..." theo luật sư Todd Blanche của Trump nói với Cannon tại một phiên điều trần, theo Politico.

.

Thẩm phán Cannon lưu ý rằng lịch trình hiện không thực tế vì các vấn đề liên quan đến tài liệu nhạy cảm của vụ án, bao gồm cả quyền kiểm soát an ninh đối với một số luật sư của Trump, theo ABC News. Bà nói: “Tôi chỉ đang gặp khó khăn khi thấy công việc này có thể được hoàn thành một cách thực tế như thế nào trong khoảng thời gian bị co lại này, dựa trên thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt.” Bà không nói thẳng rằng bà sẽ trì hoãn phiên tòa nhưng xác nhận rằng bà sẽ thực hiện "những điều chỉnh hợp lý" đối với lịch trình.

.

Các công tố viên đã yêu cầu đừng thay đổi ngày xét xử. Jay Bratt, người đứng đầu bộ phận phản gián của Bộ Tư pháp, nói với Cannon, theo ABC: “Tòa án không nên để vụ án ở thủ đô DC ảnh hưởng đến lịch trình ở đây”, đồng thời cho biết thêm mục tiêu của nhóm Trump trong cả hai trường hợp là “trì hoãn càng lâu càng tốt, miễn là họ có thể."

.

Có những lo ngại rằng Trump, người một lần nữa đang tìm kiếm đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, có thể can thiệp vào các vụ kiện liên bang đang chờ xử lý chống lại Trump nếu Trump trở lại vị trí tổng thống. “Trump [khi đắc cử 2024] có thể bổ nhiệm một Bộ trưởng Tư pháp sẵn sàng hủy bỏ cáo buộc, hoặc thậm chí Trump có thể cố gắng ân xá cho chính Trump,” theo Politico.

.

⚪ ---- Donald Trump Jr. đã đứng ra phát biểu tại phiên tòa xét xử gian lận dân sự của Trump ở New York hôm thứ Tư, trong đó, cùng với những điều khác, ông phủ nhận không biết bất cứ điều gì về gian lận kế toán phổ biến đã làm tăng giá trị tài sản của Tổ chức Trump Organization, nói rằng, "Đó là chuyện của kế toán viên." Nhưng việc khai như thế lại là một canh bạc lớn đối với anh này. Trên thực tế, cựu công tố viên liên bang Elie Honig lập luận trên CNN rằng Trump Jr. đang nhân cơ hội chuyển vụ án này từ vấn đề dân sự sang vấn đề hình sự.

.

CNN hỏi: "Có phải Donald Trump Jr. đang mạo hiểm khi làm chứng và không tuân theo Tu chính án thứ năm [xin im lặng]?"

.

Honig nhận xét: “Cáo buộc cốt lõi của bộ trưởng tư pháp New York ở đây là Donald Trump Jr. và một số thành viên trong gia đình Trump đã cố tình và cố ý thổi phồng quá mức giá trị tài sản của họ, và điều tôi nghĩ là thực sự quan trọng cần lưu ý về lời khai mà Donald Trump Jr. vừa đưa ra vài giờ trước rằng ông này không tranh luận rằng những định giá này thực sự chính xác và hợp pháp hay không. Thay vào đó... anh ta cố gắng tranh luận, 'tui thực sự không biết gì, tui không liên quan đến chuyện này.' Như thế, Donald Trump Jr. cố gắng tránh xa những định giá thực tế."

.

Honig nói: “Donald Trump Jr. lẽ ra có quyền lựa chọn Tu chính án thứ Năm [để im lặng]. "Đây là một vụ án dân sự, nhưng Trump Jr. vẫn có thể nói, tôi từ chối làm chứng vì lời khai của tôi có thể được sử dụng để chống lại tôi. Trump Jr. đã quyết định không làm điều đó, và do đó, mọi thứ Trump Jr. làm chứng đều là trò chơi công bằng cho các công tố viên để xem xét. Các công tố viên đã xem xét vụ án này. Họ đã quyết định không buộc tội nó như một vụ án hình sự cho đến nay, nhưng điều đó có thể thay đổi dựa trên lời khai của Donald Trump Jr., vì vậy có một rủi ro cố hữu khi đứng ra lập trường ở đây." Nghĩa là, Trump Jr. có thể bị chứng minh đã khai gian vì nói không biết, là tội hình sự.

.

⚪ ---- Chuyên gia pháp lý và là cựu công tố viên Bộ Tư pháp Andrew Weissmann chỉ ra một tài liệu trong phiên tòa New York xét xử Donald Trump gian lận có thể nhấn chìm Trump trong vụ truy tố về lật ngược bầu cử 2020. Weissmann đang theo dõi vụ kiện Trump về lừa đảo ở New York hôm thứ Tư thì thấy Donald Trump Jr. được hỏi về các hành động xung quanh quỹ tín thác Donald J. Trump Revocable Trust.

.

Trong khi Trump Jr. nói rằng Trump Jr. không làm nhiều và cũng không biết nhiều, một điều Trump Jr. tiết lộ là vào ngày 15/1/2021 (sau bạo loạn 9 ngày, trước khi Biden đăng quang 1 tuần lễ), cựu Tổng Thống Trump đã tiếp quản quỹ tín thác ngay sau khi rời Bạch Ốc. Cho đến thời điểm đó, Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg và cậu Trump Jr. phụ trách quỹ tín thác.

.

Có thể gây rắc rối trong vụ truy tố Trump ởa tòa thủ đô về lật ngược bầu cử liên bang là do Trump khẳng định Trump đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 từ tháng 11 trở đi. Trump khẳng định không có lý do gì để rời Bạch Ốc.

.

“Trên giấy tờ, đó là những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Điều chúng tôi biết hôm nay là một tài liệu mà Bộ Trưởng Tư Pháp New York đưa cho Trump Jr. đã yêu cầu cựu tổng thống tái khẳng định mình tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tư nhân vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Ý nghĩa sau cuộc bầu cử tháng 11/2020, vào thời điểm mà cho đến ngày nay cựu tổng thống vẫn phải nói, "Tôi thực sự đã thắng, tôi là con người. Có gian lận trong cuộc bầu cử. Hãy ngăn chặn hành vi trộm cắp. Ngay cả trước lễ nhậm chức của Joe Biden, trong vòng tuần đó, Trump đã rõ ràng là dự đoán sẽ quay trở lại khu vực tư nhân. Và Trump đang tái khẳng định mình với sự tin tưởng đó."

.

Weissmann nói điều đó với ông, đó là bằng chứng mà công tố viên đặc biệt Smith có thể trích dẫn, nói rằng nó phù hợp với những gì những người khác như Tướng Mark Milley, Mark Meadows và các trợ lý khác của Trump đã nói về có những khoảnh khắc Trump thừa nhận mình đã thua.

.

Weissmann kết luận: “Điều này rất quan trọng đối với Jack Smith vì một trong những cáo buộc được ủng hộ là cựu tổng thống thực sự biết mình đã thua. Đây sẽ là tài liệu tốt để hỗ trợ cho lý thuyết đó”.

.

.

⚪ ---- Bí ẩn: Tân Chủ Tịch Hạ Viện không có tài khoản ngân hàng nào mang tên ông. Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Mike Johnson (R-LA) đã thu hút sự chú ý vì quá khứ tán thành niềm tin theo nghĩa đen trong Kinh thánh và vai trò của ông trong việc cố gắng cản trở việc chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nhưng một câu hỏi khác mới xuất hiện: tình trạng tài chính cá nhân của Johnson.

.

“Trong suốt 7 năm, Johnson chưa bao giờ báo cáo một tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm đứng tên mình, cũng như đứng tên vợ hay bất kỳ đứa con nào của mình, các tiết lộ cho thấy. Trên thực tế, Johnson dường như không có tiền được giấu trong bất kỳ trương mục đầu tư nào, với hồ sơ mới nhất của ông - bao gồm năm 2022 - không cho thấy bất kỳ tài sản nào," theo bản tin phóng viên Roger Sollenberger.

.

Hoặc là, Johnson có thể có tài khoản ngân hàng, nhưng không có đủ tiền trong đó để phải báo cáo: "Hướng dẫn nộp hồ sơ của Ủy ban Đạo đức Hạ viện nêu rõ rằng các thành viên phải tiết lộ tài khoản ngân hàng họ có ở mọi tổ chức tài chính, miễn là tài khoản đó có ít nhất 1.000 USD và giá trị tổng hợp của tất cả các tài khoản - bao gồm cả tài khoản của vợ/chồng và con cái phụ thuộc của họ - vượt quá 5.000 USD."

.

Tình hình này kỳ lạ, khi không có tài khoản ngân hàng nào báo cáo, vì Johnson không tiết lộ tài sản nào và chỉ báo cáo các khoản nợ bao gồm khoản thế chấp, khoản vay cá nhân và hạn mức tín dụng thế chấp nhà - tất cả bất chấp mức lương quốc hội 174.000 đô la của Johnson và thu nhập khoảng 30.000 đô la từ giảng dạy tại trường truyền giáo cực hữu Đại học Liberty.

.

Jordan Libowitz, giám đốc truyền thông của Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW), nói với The Beast: “Thật kỳ lạ khi thấy Chủ Tịch Hạ Viện Johnson không tiết lộ tài sản nào. Năm ngoái, ông ấy kiếm được hơn 200.000 USD và vợ ông cũng nhận lương từ hai sở làm, vậy tại sao không có tài khoản ngân hàng hay bất kỳ hình thức tiết kiệm nào được liệt kê?”

.

⚪ ---- Sidney Powell (cựu luật sư của Trump) đang đấu tranh với công ty máy bầu phiếu Dominion trong vụ phỉ báng (Powell bị kiện vì bịa đặt là máy Dominion chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden năm 2020) đòi Powell bị phạt hàng tỷ đô la, theo Law&Crime đưa tin hôm thứ Tư.

.

Trong hồ sơ gửi tới Thẩm phán liên bang Carl Nichols, Dominion đã cáo buộc các bị cáo Powell, One America News (OAN), cựu người dẫn chương trình OAN và luật sư của Trump, Christina Bobb, và cựu Giám đốc điều hành Overstock, Patrick Byrne, đã cố gắng “đưa ra các yêu cầu rộng rãi để buộc nguyên đơn [Dominion] phải loại bỏ nhiều hồ sơ."

.

Dominion viết: "Công ty Dominion đang kiện về sự chồng chéo giữa các Bị cáo. Do đó, mỗi Bị đơn đều đang cố gắng chứng minh sự thật của những tuyên bố [bịa đặt có bầu cử gian lận 2020] đó - đáng kể nhất là máy bỏ phiếu của Dominion đã được sử dụng để gian lận trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Một lần nữa, tất cả các Bị cáo đang cố gắng chứng minh những lời bào chữa đó bằng các yêu cầu mở rộng về tài liệu từ hồ sơ của Dominion về hoạt động, và khách hàng của Dominion.”

.

⚪ ---- Donald Trump đã tấn công thẩm phán giám sát phiên tòa xét xử gian lận ở New York của ông trong một bài đăng qua đêm trước khi 2 cậu con này ra tòa khai. Các con trai trưởng thành của cựu tổng thống Donald Trump Jr. và Eric Trump – đều là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization – dự kiến sẽ làm chứng liên tiếp hôm thứ Tư 1/11/2023 trong phiên tòa dân sự do Thẩm phán Tòa án Tối cao New York giám sát, Arthur Engoron, và mối quan ngại của Trump đã được thể hiện rõ ràng trong bài đăng lúc 2:28 giờ sáng Thứ Tư trên Truth Social.

.

Trump chụp mũ Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James của New York là kỳ thị chủng tộc (kỳ thị da trắng), chụp mũ nhân chứng Michael Cohen là nói dối. Trump xông ra khỏi phòng xử án vào tuần trước sau khi Thẩm phán Engoron phạt Trump 10.000 USD vì vi phạm lệnh cấm ông bình luận về nhân viên tòa án, nhưng cựu tổng thống khẳng định nhận xét của ông với các phóng viên trước đó cùng ngày là một cuộc tấn công vào Cohen. Trump cũng nói là đừng chạm tới các con Trump: “Hãy để các con tôi yên, Engoron. Ông là một sự ô nhục đối với nghề luật!"

.

⚪ ---- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) đã chỉ trích Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ (American Israel Public Affairs Committee), một nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel, vì cuộc tấn công trên mạng xã hội nhằm vào một Dân biểu Cộng hòa, người đã bỏ phiếu chống lại đạo luật do tổ chức này thúc đẩy. “AIPAC tán thành điểm số của những người nổi dậy ngày 6 tháng 1. Họ không phải là bạn của nền dân chủ Mỹ”, Ocasio-Cortez viết trên mạng xã hội, sau đó nói thêm rằng họ “phân biệt chủng tộc và mù quáng” và là một “tổ chức cực đoan”.

.

Phản ứng của Dân biểu AOL xuất hiện sau khi AIPAC tố cáo Dân biểu Thomas Massie (R-KY) vì đã bỏ phiếu cùng các thành viên của “Biệt đội”, bao gồm Ocasio-Cortez và các Dân biểu Rashida Tlaib (D-MI) và Ilhan Omar (D-MN), vì không đứng vững với Israel cũng như không lên án Hamas trong một nghị quyết của Hạ viện khẳng định rằng Hoa Kỳ ủng hộ “Israel như cách họ tự bảo vệ mình”. Ủy ban Dân chủ Công lý (Justice Democrats), một PAC tiến bộ, cũng lên tiếng cho rằng AIPAC đã ủng hộ 109 thành viên Quốc hội Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

⚪ ---- Một số sinh viên Đại học Columbia đã tổ chức một cuộc bãi khóa trong buổi thuyết trình chung do cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Keren Yarhi-Milo, hiệu trưởng Trường Quan hệ Công và Quốc tế của Đại học Columbia, tổ chức hôm thứ Tư. Cuộc biểu tình, được cho là bao gồm khoảng 30 sinh viên trong bài thuyết trình với 300 người tham dự.

.

Bãi khóa là một phần của cuộc biểu tình phản đối việc Đại học này không hỗ trợ các sinh viên đòi ngưng bắn ở Gaza đang bị một nhóm cánh hữu nhắm đến: nhóm cực đoan đã trưng bày tên và ảnh của họ trên một vòng tròn các xe tải treo biển quảng cáo gọi các sinh viên chủ hòa là “Những kẻ chống Do Thái hàng đầu ở Columbia”. Theo The New York Times, nhóm này đang yêu cầu “hỗ trợ pháp lý ngay lập tức cho những học sinh bị ảnh hưởng” và “cam kết giữ an toàn, sức khỏe và quyền riêng tư của sinh viên.”

.

⚪ ---- Bản tin AFP ghi rằng, Tổng thống Joe Biden, khi trả lời một người chỉ trích tại một sự kiện tranh cử ở Minnesota vào tối thứ Tư 1/11/2023, cho biết ông nghĩ rằng nên có một sự "tạm dừng" nhân đạo trong cuộc chiến Israel-Hamas để đưa "tù nhân" ra khỏi Gaza. Biden đang phát biểu trước khoảng 200 người ủng hộ ở tiểu bang miền bắc Hoa Kỳ thì một thành viên khán giả hét lên với ông.

.

Phụ nữ này nói: “Bản thân tôi là một giáo sĩ Do Thái, tôi cần ông kêu gọi ngừng bắn ngay bây giờ,” đề cập đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Tổng thống Biden trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta cần tạm dừng. Tạm dừng có nghĩa là dành thời gian để đưa các tù nhân ra ngoài."Khi được hỏi về nhận xét của Biden, Bạch Ốc sau đó làm rõ rằng khi dùng từ "tù nhân" thì tổng thống đang ám chỉ những con tin bị Hamas bắt giữ.Biden đã tiếp xúc nhiều hơn với người phụ nữ này, gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bằng biệt danh Bibi. "Tôi [Biden] là người đã thuyết phục Bibi [Netanyahu] kêu gọi ngừng bắn để thả tù nhân. Tôi là người đã nói chuyện với (Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-) Sisi để thuyết phục ông ấy mở cửa" dọc biên giới Gaza với Ai Cập để cho phép các con tin được giải thoát rời đi.Bạch Ốc trước đây đã kêu gọi "tạm dừng nhân đạo" để cho phép viện trợ được chuyển đến Gaza hoặc thực hiện sơ tán, nhưng cho đến nay vẫn từ chối thảo luận về lệnh ngừng bắn vì tin rằng nó sẽ chỉ có lợi cho Hamas.---- Minnesota: Hơn một chục nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo địa phương đã tụ tập bên ngoài tòa án liên bang vào sáng thứ Tư, nói rằng Tổng thống Biden đã từ chối yêu cầu của họ xin ngừng bắn ở Gaza, được đưa ra trước vài giờ TT Biden tới thăm Minnesota.Lãnh đạo cộng đồng Jaylani Hussein cho biết: “Cộng đồng này đứng về phía sự sống, chúng tôi đứng về phía hòa bình, chúng tôi đứng về phía công nhận tính nhân đạo của trẻ em Palestine. Chúng ta không bao giờ có thể bầu ra một tổng thống từ chối công nhận trẻ em Gaza, từ chối công nhận chiến tranh và những gì đang xảy ra hiện nay.”Hussein cho biết trong lịch sử, người Hồi giáo đã bỏ phiếu áp đảo cho đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông tuyên bố hơn 50.000 cử tri Hồi giáo sẽ không bỏ phiếu cho Biden và ngay cả những người không theo đạo Hồi cũng sẽ làm như vậy. Hussein cũng cho biết 66 nhà lãnh đạo Hồi giáo trên khắp Hoa Kỳ đã tham gia kêu gọi không bỏ phiếu cho Tổng thống Biden vào năm tới.Tổng thống đến Minnesota khuya hôm thứ Tư để ca ngợi sự hỗ trợ của chính quyền ông đối với các cộng đồng nông thôn, cùng với một số cuộc biểu tình khác đã được lên kế hoạch.

Minnesota: Hồi giáo biểu tình phản đối Biden, với biểu ngữ "Hãy bỏ rơi Biden."

.

⚪ ---- Đất Thánh đầy máu lửa. Hôm thứ Tư 1/11/2023, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết cần có giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine để chấm dứt các cuộc chiến tranh như cuộc chiến hiện nay và kêu gọi quy chế đặc biệt cho Jerusalem (Đất Thánh, nơi tranh chấp từ nhiều thập niên). Trả lời hãng tin TG1 của đài truyền hình nhà nước Ý RAI, Đức Giáo Hoàng cũng cho biết ông hy vọng có thể tránh được sự leo thang trong khu vực trong cuộc xung đột bắt đầu khi các chiến binh Hamas tiến vào Israel, giết chết khoảng 1.400 người Israel, chủ yếu là dân thường và bắt khoảng 230 con tin.

.

Đức Giáo Hoàng Francis nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RAI của Ý: "(Đó là) hai dân tộc phải chung sống. Với giải pháp khôn ngoan đó, hai quốc gia. Hiệp định Oslo, hai quốc gia được xác định rõ ràng và Jerusalem có địa vị đặc biệt."

.

Năm 1993, Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat đã bắt tay về Hiệp định Oslo lập quyền tự trị có giới hạn của người Palestine. (Ghi chú của người dịch tin: Rabin nhận giải Nobel Hòa bình năm 1994. Và Rabin bị ám sát vào ngày 4 tháng 11/1995 bởi Yigal Amir, một người Do Thái cực đoan và chống đối Hiệp định Oslo.)

.

Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Thủ tướng Israel Ehud Barak và Arafat đã tham gia hội nghị thượng đỉnh Trại David năm 2000, nhưng không đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

.

Israel đã chiếm thành phố Đông Jerusalem (Đất Thánh của 3 tôn giáo) của Ả Rập từ năm 1967 và vào năm 1980 tuyên bố toàn bộ thành phố là "thủ đô thống nhất và vĩnh cửu". Người Palestine coi phần phía đông của thành phố là thủ đô của một quốc gia tương lai. Israel đã liên tục bác bỏ những ý kiến cho rằng thành phố linh thiêng đối với người theo đạo Thiên chúa, người Hồi giáo và người Do Thái có thể có địa vị đặc biệt hoặc quốc tế. (Ghi chú: Nếu Thượng Đế hiện ra, nói đây không phải đất thánh... thì cũng chưa xong. Muốn hòa bình, phải hiện ra cả 3 vị đứng bên nhau: Thượng Đế, Chúa Jesus, Giáo chủ Muhammad.)

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza cho biết hôm thứ Năm trong một tuyên bố rằng số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 9.061, trong khi số người bị thương tăng lên 32.000. Trong số những người chết có 3.760 trẻ em và 2.326 phụ nữ. Số người Palestine chết được báo cáo trong 24 giờ qua là 256.

.

⚪ ---- Những người mang hộ chiếu nước ngoài ở Gaza đãxuất cảnh vào Ai Cập thông qua Cửa khẩu Rafah. Theo Cơ quan quản lý biên giới Gaza, khoảng 500 người đã được phép rời đi qua cửa khẩu vào thứ Tư, trong khi 596 người khác dự kiến ​​sẽ rời đi vào thứ Năm 2/11/2023. Một số người Palestine bị thương cũng đã được phép rời đi để điều trị y tế.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Qudra hôm thứ Năm cho biết máy phát điện chính tại Bệnh viện Indonesia ở Beit Lahia, phía bắc Gaza đã ngừng hoạt động và toàn bộ cơ sở cần chuyển sang một máy phát điện dự phòng nhỏ hơn để tiếp tục hoạt động cơ bản. Điện trong các phòng và tủ lạnh nhà xác cũng như máy tạo oxy cần phải cắt.

.

Ông nói thêm: “Những biện pháp đặc biệt này sẽ cho phép Bệnh viện Indonesia hoạt động trong vài ngày… Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thể đảm bảo điện hoặc nhiên liệu thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thảm họa.” Cơ sở y tế này nằm gần trại tị nạn Jabalia, trung tâm của các cuộc không kích gần đây. Trước đó, Hoa Kỳ cho biết họ tiếp tục đàm phán với Israel để cho phép nhiên liệu trở thành một phần của hàng hóa được cung cấp dưới dạng viện trợ nhân đạo.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một liên minh quốc tế để chống lại Nhóm Hamas và kêu gọi các biện pháp ngoại giao để giải quyết xung đột Israel-Palestine, truyền thông Nga đưa tin hôm thứ Năm: "Nếu Pháp thực sự muốn đóng góp vào công việc hướng tới lệnh ngừng bắn và đổ máu ở khu vực xung đột, thì nước này có thể ủng hộ quan điểm của chúng tôi về sự cần thiết phải tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột Palestine-Israel và xung đột Trung Đông như một giải pháp toàn bộ." Trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/10, ông Macron kêu gọi cộng đồng toàn cầu tăng cường nỗ lực chống lại Hamas.

.

⚪ ---- Văn phòng truyền thông do Hamas kiểm soát ở Gaza đã cung cấp số liệu sửa đổi về thương vong do các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia vào thứ Ba và thứ Tư: ít nhất 195 người Palestine chết. Ngoài ra, tổng cộng 777 người đã bị thương trong các vụ tấn công, trong khi 120 người vẫn chưa được xác định danh tính, có lẽ bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của các công trình bị phá hủy. Bộ Y tế Gaza trước đó khẳng định có “hàng chục” thương vong và tử vong do cuộc tấn công nói trên của quân đội Israel.

.

⚪ ---- Chuẩn tướng Itzik Cohen hôm thứ Tư tuyên bố rằng quân đội của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã "ở cổng Thành phố Gaza." Sĩ quan này tuyên bố: “Chúng tôi đã phá hủy phần lớn khả năng của Hamas”, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở chiến lược và đường hầm vẫn tiếp tục. Đề cập đến sư đoàn của mình, ông tiếp tục nói rằng họ đã "nhận được một nhiệm vụ quan trọng là đi và dứt điểm kết liễu Hamas."

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã thông báo trên mạng X, rằng một số công dân Hoa Kỳ chưa xác định sẽ rời Dải Gaza vào hôm Thứ Tư sau khi cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập mở cửa cho dân thường. Theo một quan chức Ai Cập tại cửa khẩu nói chuyện với AFP, tính đến 4h30 chiều giờ địa phương, 76 người Palestine bị thương và 335 người nước ngoài hoặc người có hai quốc tịch đã rời khỏi khu vực hôm Thứ Tư.

.

Những người Palestine bị thương được vận chuyển bằng xe cứu thương trong khi sáu chiếc xe buýt chở những người mang hộ chiếu nước ngoài. Chính quyền Ai Cập trước đó đã công bố ý tưởng cho danh sách 90 người Palestine bị thương và khoảng 545 người nước ngoài được đi qua ngày hôm Thứ Tư.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) hôm thứ Tư cho biết Trung Quốc ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình để giải quyết cuộc xung đột ở Palestine "càng sớm càng tốt" đồng thời bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề này. Ông Vương nói với Ngoại trưởng Oman Badr trong một cuộc điện đàm: “Tình hình hiện tại ở Gaza “đang xấu đi từng ngày và số thương vong ngày càng tăng, và không một quốc gia có lương tâm và có trách nhiệm nào có thể cho phép thảm kịch như vậy tiếp diễn”.

.

Bộ này cho biết thêm: “Kể từ nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Bảo an hôm nay (Thứ Tư 1/11/2023), chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với tất cả các bên, đặc biệt là các nước Ả Rập, duy trì công lý, xây dựng sự đồng thuận và nỗ lực không ngừng để giảm leo thang xung đột.”

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiết lộ rằng ông có ý định đề cử Kurt Campbell làm Thứ trưởng ngoại giao, Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Campbell hiện giữ vị trí phó phụ tá cho Tổng Thống và là điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong Hội đồng An ninh Quốc gia, vai trò mà ông đã giữ từ tháng 1 năm 2021.

.

Trước đây, Campbell là chủ tịch sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn chiến lược và quản lý vốn, The Asia Group, LLC. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, ông giữ vai trò Phụ tá Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Ông cũng là tác giả hoặc biên tập viên của 10 cuốn sách.

.

.

⚪ ---- Trường đại học Thiên chúa giáo lớn nhất nước Mỹ đang phải đối mặt với mức phạt kỷ lục từ Bộ Giáo dục vì bị cáo buộc lừa dối hàng ngàn sinh viên về chi phí các chương trình tiến sĩ. Bộ này hôm thứ Ba công bố họ sẽ phạt Đại học Grand Canyon 37,7 triệu đô la, vì trường này nói dối hơn 7.500 sinh viên cũ và hiện tại về giá của các chương trình và nói rằng 98% sinh viên trong đó trả nhiều hơn số tiền được quảng cáo.

.

Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FSA) phát hiện cáo buộc lừa dối đã xảy ra từ năm 2017, khi trường thông báo cho sinh viên rằng các chương trình này có chi phí từ 40.000 đến 49.000 USD. Nhưng thực tế phải nộp thêm tìền: dữ liệu từ trường cho thấy 78% sinhv iên phải trả thêm từ $10,000 đến $12,000, theo bộ này.

.

Giám đốc điều hành FSA Richard Cordray cho biết: “GCU đã nói dối về chi phí của các chương trình tiến sĩ để thu hút sinh viên. FSA thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giám sát của mình. Những lời nói dối của GCU đã gây tổn hại cho sinh viên, làm mất lòng tin của họ và dẫn đến mức nợ sinh viên cao bất ngờ. Hôm nay, chúng tôi yêu cầu GCU chịu trách nhiệm về hành động của mình, bảo vệ sinh viên và người nộp thuế, đồng thời duy trì tính liêm chính của các chương trình hỗ trợ sinh viên liên bang.”

.

GCU đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba phủ nhận các cáo buộc từ chính quyền. Nhà trường cho biết bản tuyên bố từ chối trách nhiệm (disclaimer) ghi rằng các chương trình thực tế ó thể có chi phí cao hơn khi hoàn tất học vị Tiến sĩ.

.

⚪ ---- Trang web tài chính Insider Monkey đã công bố bảng xếp hạng mới nhất về "20 quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người". Insider Monkey cho biết phương pháp đánh giá này dựa trên dữ liệu GDP bình quân đầu người do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố và liên quan đến sức mua tương đương (PPP) của mỗi quốc gia, theo China Times.

.

Theo "20 quốc gia giàu nhất thế giới", năm quốc gia hàng đầu là: Singapore (157.354 USD), Luxembourg (142.490 USD), Qatar (124.834 USD), Ireland (124.596 USD) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (88.221 USD).

.

Trong khi đó, danh sách các quốc gia xếp hạng từ 6 đến 20 bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Hoa Kỳ, San Marino, Brunei, Đan Mạch, Đài Loan, Hoà Lan, Iceland, Áo, Andorra, Đức, Thụy Điển, Bỉ và Úc.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát khuôn viên Đại học California, Los Angeles (UCLA) đang truy lùng 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng có thể gây ra tội ác căm thù bằng súng BB. Vụ này xảy ra vào khoảng 1:30 giờ sáng Chủ nhật khi hai người ngồi trên xe tới gần 1 nam sinh viên UCLA đang đi bộ trên đường De Neve Drive gần Rieber Hall.

.

Cảnh sát UCLA viết: “Một hành khách phía sau hét lên những câu nói tục tĩu kỳ thị người đồng tính, sau đó vung khẩu súng BB màu trắng và bắn vào nạn nhân, trúng vào mắt anh ta”. Nạn nhân bị một vết cắt nhỏ ở dưới mắt. Cảnh sát cho biết nhóm hung thủ lái một chiếc sedan bốn cửa màu trắng không rõ nhãn hiệu, và người lái xe đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: 3 học sinh trung học bị đâm dao. Cảnh sát cho biết một số học sinh đã bị đâm tại trường trung học Van Nuys vào sáng sớm thứ Tư, và hung thủ vẫn chưa bị bắt. Khoảng trước 11 giờ sáng vài phút, Cảnh sát Los Angeles nhận được cuộc gọi thông báo rằng có hai, có thể là ba học sinh đã bị đâm.

.

Sở cứu hỏa Los Angeles xác nhận họ đã ứng phó và cho biết có 3 học sinh bị thương. Tất cả nạn nhân đều là nam thiếu niên. Trường học liền bị khóa cửa hôm Thứ Tư, theo Ty cảnhs át LAPD cho biết trên mạng X.

.

⚪ ---- California: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng Long Nguyen, cư dân Alameda, đã nhận tội gian lận liên bang liên quan đến việc lừa đảo các nhà đầu tư. Long Nguyen, 35 tuổi, đã lừa gạt ít nhất 20 người với số tiền khoảng 2 triệu USD. Nguyên thừa nhận rằng từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 7/2021, Nguyen đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về bản thân, cơ hội đầu tư, cách anh đầu tư tiền của nạn nhân và những gì anh đã làm với tiền của họ.

.

Nguyên nói với các nhà đầu tư tiềm năng rằng Nguyen là tỷ phú và những người khác đầu tư đã nhận được tỷ suất lợi nhuận cao. Nguyen cũng nói với mọi người rằng Nguyen đang thành lập một quỹ phòng hộ và rằng Nguyen có cơ hội đầu tư tuyệt vời vào những công ty chưa phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

.

Theo thỏa thuận nhận tội, Nguyễn cũng thừa nhận rằng trên thực tế, Nguyen không đầu tư phần lớn số tiền nhận được từ các nạn nhân. Thay vào đó, Nguyễn thừa nhận đã tiêu tiền của nạn nhân cho mục đích cá nhân của mình và thực hiện kế hoạch Ponzi bằng cách sử dụng tiền nhận được từ một số nạn nhân để trả lại cho các nạn nhân khác. Nguyễn bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 18 tháng 10 năm 2022 về bốn tội lừa đảo qua đường dây và anh ta đã nhận tội. Nguyễn đã đồng ý trả ít nhất 1 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân của mình. Nguyen dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 2/2/2024 và phải đối mặt với mức án 80 năm tù liên bang.

.

⚪ ---- TIN VN. Nhiều ngân hàng ồ ạt phát mãi bất động sản nghỉ dưỡng để thu hồi nợ. Theo Báo Tiền Phong. Để cứu vớt nợ xấu, ngân hàng phải ráo riết công bố danh sách ngày càng nhiều các bất động sản là tài sản thế chấp cho các khoản vay của khách hàng cần xử lý để thu hồi nợ. Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC) vừa ra thông báo đấu giá cùng lúc 11 căn nhà ở phố cổ Hội An. Theo Agribank AMC, đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Agribank chi nhánh Bắc TPHCM từ 2016 - 2018. Cũng tại Hội An, VietinBank rao bán gần 60 khách sạn, bất động sản khác nhau, phân khúc phổ biến là các khách sạn 3 - 4 sao, homestay và biệt thự với giá bán từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng. Ngoài ra, VietinBank cũng siết nợ hàng loạt khách sạn 4 - 5 sao, homestay, biệt thự tại các thành phố du lịch khác như Đà Nẵng, Nha Trang... Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo kế hoạch đấu giá tài sản gắn liền với đất đối với 84 căn biệt thự nằm tại Khu đô thị du lịch sinh thái FLC (phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể là quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn - FLC Sầm Sơn Golf Links.

.

⚪ ---- TIN VN. Công ty May Five Star tạm dừng sản xuất, 300 công nhân mất việc. Theo báo Người Lao Động. Không có đơn hàng khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính, buộc Công ty Cổ phần (CP) May Five Star ở Hà Tĩnh phải xin tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, 300 công nhân mất việc.

.

⚪ ---- HỎI 1: Thiếu ngủ ảnh hưởng sức khỏe tinh thần?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 9.500 cư dân từ 10 thành phố Hoa Kỳ và 10 thành phố của Anh trong độ tuổi từ 18 đến 65 về thói quen và thách thức khi ngủ của họ. Nhìn chung, 91% người trưởng thành cho biết họ "không được nghỉ ngơi" hoặc đôi khi họ "cảm thấy mệt mỏi".

.

Hầu hết những người tham gia khảo sát (78%) cho biết việc thiếu ngủ đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ. Hơn hai phần ba người lớn coi bảy giờ là thời lượng ngủ cần thiết để có sức khỏe tinh thần tốt hơn - nhưng chỉ một phần ba có được số lượng đó.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/lack-sleep-compromising-mental-health-78-percent-adults-survey-finds

.

⚪ ---- HỎI 2: Muối có thể là thủ phạm gây ra bệnh tiểu đường loại 2?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một nghiên cứu mới với sự tham gia của 400.000 người rằng muối có thể là thủ phạm lớn gây ra bệnh tiểu đường Loại 2. Thông tin chi tiết về nghiên cứu do các tác giả từ Đại học Tulane hoàn thành đã được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Mayo ClinicProceings.

.

Các tác giả đã kiểm tra kết quả của 400.000 người đăng bộ tại Biobank Anh, những người được khảo sát về lượng muối tiêu thụ và sau đó theo dõi trong gần 12 năm. Trong nhóm đó, 13.000 người mắc bệnh tiểu đường Loại 2.

.

Khi tìm hiểu sâu hơn về những người tham gia mắc bệnh tiểu đường Loại 2, các tác giả nhận thấy những người nói rằng họ "thường xuyên" hoặc "luôn luôn" sử dụng muối có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn lần lượt là 20% và 39% so với những người không bao giờ sử dụng muối. Những người mắc chứng bệnh này "thỉnh thoảng" sử dụng muối có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 13%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/11/01/salt-type-2-diabetes/2931698852466/

.

.