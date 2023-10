Hình trên: Tướng Dan Leaf trong 1 buổi thuyết trình về an ninh toàn cầu tại Hoa Kỳ năm 2015. VietnamNet loan tin: Trung tướng Mỹ Daniel Paul Leaf, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, về hưu làm Lãnh sự danh dự Việt Nam đầu tiên tại Mỹ.

- TIN VN: Trung tướng Mỹ Daniel Paul Leaf, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, về hưu làm Lãnh sự danh dự Việt Nam đầu tiên tại Mỹ.

- Báo The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) bùng nổ độc giả nhờ ủng hộ Trump và loan tin giả, về Quận Cam đặt bản doanh, thuê nhà báo toàn cầu.

- Bị Cộng Hòa đấu tố là mềm mỏng với Iran, Tổng Thống Biden chận 6 tỷ đô đã hứa trả Iran để đổi lấy tù nhân

- Trump đã chửi mắng khắp thế giới vẫn bình an, nhưng bây giờ sẽ thê thảm vì dám chỉ trích Thủ Tướng Israel và khen Hezbollah là "rất thông minh".

- Vợ chồng Idan Ofer, một tỷ phú vận tải biển gốc Israel, từ chức khỏi hội đồng quản trị của Trường Kennedy của Đại học Harvard vì trường không chống Hamas

- California: Một giảng viên Đại học Stanford bị ngưng việc vì dạy rằng Israel là thực dân đang tàn sát dân thuộc địa

- Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise rút lui, bỏ cuộc đua giành chức Chủ tịch Hạ viện

- Trump sẽ trở lại phòng xử án ở New York vài ngày nữa, đối diện với Michael Cohen

- Báo Forbes: có email nhiều năm trước, cho thấy Giám đốc kế toán Allen Weisselberg của Trump tuần này đã cố ý khai gian hữu thệ về căn hộ áp mái

- Trump lại được câu giờ ở tòa án Florida: Thẩm phán Aileen Cannon rầy công tố làm lãng phí thời gian tòa, ban lệnh hoãn tiếp để điều chỉnh hồ sơ

- TNS Bob Menendez bị công tố viết lại bản cáo trạng: Menendez đã hoạt động như một đặc vụ nước ngoài thay mặt cho Ai Cập.

- UnitedHealth Group Incorporated lợi tức tăng 14%

- Wells Fargo & Company lợi tức tăng 6%

- JPMorgan Chase & Co. lợi tức tăng 21%

- ISRAEL-HAMS: Tin tổng hợp tới sáng Thứ Sáu 13/10/2023.

- UKRAINE-NGA. Tin tổng hợp tới sáng Thứ Sáu 13/10/2023.

- Sở Thuế IRS: khoảng cách giữa thuế nợ và thuế nộp cho chính phủ đúng thời hạn là 688 tỷ USD cho năm tính thuế 2021 (tức là, khai năm 2022 thì là thuế 2021).

- Nhật Bản báo động: thiếu lính nguy ngập.

- Trung Quốc đột ngột trục xuất về Bắc Hàn khoảng 600 người đào tỵ Bắc Hàn

- Hơn 40% thanh niên LGBTQ ở Hoa Kỳ đã nghiêm túc cân nhắc tự tử trong năm 2022.

- Minnesota: 5 cảnh sát của đội đặc nhiệm ma túy đã bị bắn bị thương, hung thủ bị bắt

- Khoa học: Các cô ếch khi muốn tránh bị các cậu ếch đòi sex, liền giả chết như thiệt.

- Nam California: Đại học UCR bỗng thấy cờ Palestine cắm trên bãi cỏ lặng lẽ

- TIN VN. 18 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

- TIN VN. Thái Bình: 1 người chết, 2 người nguy kịch sau khi ăn tiết canh heo.

- HỎI 1: Dân Mỹ gốc Á: 32% vô thần, 34% đạo Thiên Chúa; Mỹ gốc Việt: 37% đạo Phật; Mỹ gốc Hàn: 59% đạo Thiên chúa, chủ yếu là Tin lành? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Nam Hàn rủ nhau mua thuốc giảm cân, cảnh sát phải điều tra? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/10/2023) ⚪ ---- UnitedHealth Group Incorporated đã công bố hôm thứ Sáu rằng doanh thu của họ trong quý 3 năm tài chính 2023 đạt 92,4 tỷ USD. Kết quả này thể hiện mức tăng 14% so với quý 3 năm trước. Thu nhập ròng tăng 12% để đạt 6 tỷ USD. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 6,24 USD so với 5,55 USD vào năm ngoái. Công ty đã tăng phạm vi triển vọng thu nhập ròng cả năm lên 23,60 USD đến 23,75 USD một cổ phiếu và điều chỉnh thu nhập ròng lên 24,85 USD đến 25 USD một cổ phiếu.

⚪ ---- Wells Fargo & Company đã công bố hôm thứ Sáu rằng doanh thu của họ trong quý tài chính thứ ba năm 2023 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 20,86 tỷ USD so với 19,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập ròng tăng 60% lên 5,7 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu bị suy giảm cổ phiếu đạt 1,48 USD trong quý thứ ba năm 2023 sau khi tăng 72% so với cùng kỳ năm 2022.

⚪ ---- JPMorgan Chase & Co. đã công bố hôm thứ Sáu báo cáo thu nhập quý 3 năm tài chính 2023 với doanh thu được điều chỉnh là 40,69 tỷ USD, tăng 21% hoặc tăng 15% nếu không bao gồm First Republic. Con số này tốt hơn ước tính của các nhà phân tích. Ngoài ra, báo cáo còn lưu ý rằng thu nhập ròng tăng 35% lên 13,2 tỷ USD trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu tăng lên 4,33 USD, cao hơn 39% so với quý 3 năm 2022.

⚪ ---- ISRAEL-HAMAS: tính tới rạng sáng Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10/2023.

- Israel vào sáng Thứ Sáu 13/10/2023 cho biết họ đã tấn công 750 “mục tiêu quân sự” trong đêm tại Dải Gaza đông dân cư, trong đó có 12 tòa nhà cao tầng.

- Đài truyền hình công cộng Kan của Israel cho biết số người Israel chết đã lên tới hơn 1.300 người và ít nhất 3.000 người bị thương. Chính quyền Gaza cho biết hơn 6.000 người Palestine đã chết và hơn 6.000 người bị thương.

- Các cuộc không kích của Israel đã khiến các nghĩa trang lớn ở Gaza trở nên quá nguy hiểm để tiếp cận, vì vậy các gia đình đang chịu tang phải chôn cất người thân trong các nghĩa địa không chính thức được đào trên những bãi đất trống.

- Hamas nói sáng thứ Sáu rằng 13 con tin, bao gồm cả người nước ngoài, do Hamas giam ở 5 địa điểm đã chết vì bom Israel dội xuống Gaza. Israel nói có 97 người bị Hamas bắt cóc về Gaza.

- Israel ra lệnh cho hơn 1,1 triệu dân thường ở phía bắc Gaza phải di tản về phía nam. Di tản cũng là nan đề, vì Dải Gaza là một trại tỵ nạn khổng lồ cho khoảng 2,3 triệu dân Palestine, nơi bây giờ đã bị cúp điện, nước, xăng dầu. LHQ nói lệnh di tản hàng loạt là "không thể" nếu không gây ra hậu quả nhân đạo lớn. LHQ nói họ nhận được [lệnh di tản] khoảng nửa đêm theo giờ Gaza, và khi độc giả Việt Báo đọc dòng chữ này, là kể như qua 24 giờ rồi.

- Quân Hamas yêu cầu người Palestine sống ở Dải Gaza không được rời khỏi nhà của họ. Hamas cầm quyền ở Gaza kêu gọi người Palestine nổi dậy vào thứ Sáu để phản đối việc Israel bắn phá khu vực này, kêu gọi người Palestine tuần hành đến Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem. Hiện thời dân Palestine tập trung đông nhất ở West Bank (dưới quyền Fatah), ở Gaza (dưới quyền Hamas), Đông Jerusalem (dưới quyền Israel), nhưng 3 nơi bị ngăn cách, dân Palestine bị Israel cấm đi lại giữa các nơi này.

- Cao ủy đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell nói, Israel yêu cầu 1,1 triệu người Palestine rời khỏi miền bắc Gaza trong vòng 24 giờ là "hoàn toàn phi thực tế". Ông nói việc ngăn chặn cung cấp nhiên liệu, thực phẩm, nước và vật tư y tế cho Gaza là không phù hợp với luật pháp quốc tế, Liên Âu kêu gọi tạo ra các hành lang nhân đạo và tạo không gian cho "viện trợ nhân đạo rất cần thiết, và hoàn toàn tương thích với sự lên án mạnh mẽ về cuộc tấn công kinh hoàng mà Israel đã gánh chịu."

- Cựu đại sứ Úc tại Lebanon Ian Parmeter nói rằng quân Israel dự kiến tiến vào Gaza có thể là cuối tuần này, bộ chiến sẽ dẫn đến thương vong nặng nề cho cả lính 2 phe và dân Palestine.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói chính phủ Israel đã cho ông xem những bức ảnh và video về hành động tàn bạo của Hamas, trong đó có một em bé bị đạn bắn thủng, các binh sĩ bị chặt đầu và xác thanh niên bị thiêu cháy.

- Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cáo buộc Israel sử dụng vũ khí hóa học, dội bom phốt pho trắng trong các hoạt động quân sự ở Gaza và Lebanon.

- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (chỉ huy West Bank) lên án bạo lực chống lại dân thường.

- Ai Cập cho biết họ đang điều động các chuyến bay viện trợ quốc tế cho Gaza tới một sân bay ở Sinai gần biên giới Gaza.

- Quân đội Anh đang đưa 2 tàu Hải quân Hoàng gia và máy bay giám sát tới phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Jordan để gặp Quốc vương Abdullah II và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

- Israel, Bạch Ốc và một số ứng cử viên tổng thống đối thủ của Đảng Cộng hòa đã chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông ca ngợi Hezbollah là "thông minh" và cho biết Thủ Tướng Netanyahu "chưa chuẩn bị" cho cuộc tấn công.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng cần thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.

- Cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán một cuộc biểu tình bị cấm ủng hộ người dân Palestine ở Paris.

- Nhà ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị cho biết vấn đề Palestine là cốt lõi của cuộc xung đột ở Trung Đông và mấu chốt của vấn đề là “công lý” đã bị từ chối đối với người dân Palestine.

- Ngoại trưởng Iran cho biết việc tiếp tục tội ác chống lại người Palestine sẽ nhận được phản ứng từ “phần còn lại của trục” và Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

⚪ ---- UKRAINE-NGA. Tình hình cuộc chiến ở Ukraine tính tới sáng Thứ Sáu 13/10/2023.

- Ukraine cho biết số người chết trong vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào một quán cà phê ở làng Hroza tuần trước đã tăng lên 59. Tất cả nạn nhân đều là thường dân, người về hưu, bác sĩ, nông dân, giáo viên, doanh nhân. Toàn bộ gia đình nhiều thế hệ đã chết.

- Vyacheslav Gladkov, thống đốc khu vực Belgorod của Nga, cho biết 3 người đã chết và 2 người bị thương nặng khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái Ukraine bị phá hủy rơi xuống nhà họ. Trong số ngườichết có một bé gái 4 tuổi.

- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói quân đội Ukraine đang “giữ vững chiến tuyến” ở thị trấn Avdiivka phía đông, đang giao tranh dữ dội với lquân Nga.

- Ukraine nói họ đã bắn rơi 28 trong số 33 máy bay không người lái của Nga bắn vào 6 thị trấn Ukraine phóng từ vùng Belgorod ở phía bắc và từ bán đảo Crimea (nơi bị sáp nhập vào Nga)

- Ukraine nói đã ngăn chặn nỗ lực của một nhóm 8 kẻ phá hoại Nga nhằm vượt qua biên giới để vào khu vực Sumy và tấn công “cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Ukraine”.

⚪ ---- Sau khi bị Cộng Hòa đấu tố là mềm mỏng với Iran, Tổng Thống Biden liền ra thái độ cứng rắn, chặn ngay khoản tiền 6 tỷ đôla đối với Iran. Chính quyền Biden đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Qatar để từ chối Iran tiếp cận quỹ viện trợ nhân đạo trị giá 6 tỷ USD sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Iran có liên quan trực tiếp. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo đã nói riêng với các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện hôm thứ Năm rằng 6 tỷ đô mà Mỹ đã phong tỏa và rồi hứa trả lại Iran - là tiền thu được từ việc bán dầu của Iran - sẽ không "sớm đi đâu cả", theo Washington Post đưa tin.

.

Chính quyền Biden vào tháng trước đã đồng ý chỉ gỡ niêm phong tài sản cho Iran vì mục đích nhân đạo như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân. Số tiền này hiện đang được giữ tại các ngân hàng Qatari. CBS News đưa tin hôm thứ Năm rằng Mỹ đã "đạt được 'sự hiểu biết thầm lặng' với việc Qatar không giải ngân bất kỳ khoản nào trong số 6 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ của Iran.

.

⚪ ---- Trump đã chửi mắng khắp thế giới, nhưng không gặp tai hại nào. Lần này là khác, các tỷ phú Do Thái có thể sẽ rời bỏ MAGA, sau khi Trump chửi mắng Thủ Tướng Israel. Donald Trump đã lên Fox News chỉ trích thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau các cuộc tấn công tàn bạo của Hamas, và Jonathan Lemire của MSNBC xác nhận Trump đang nuôi dưỡng mối hận thù cá nhân.

Trump nói với Fox News rằng Netanyahu đã không chuẩn bị cho cuộc tấn công, điều này có vẻ đúng như vậy, nhưng lại khoe rằng Israel sẽ an toàn nếu Trump là tổng thống, và sau đó cáo buộc trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ rằng thủ tướng Netanyahu "làm chúng tôi thất vọng" trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giết chết tướng Iran Qasem Soleimani năm 2020, đồng thời ca ngợi Hezbollah là "rất thông minh".

Mike Barnicle, cộng tác viên của "Morning Joe", nói về sự tương phản giữa Trump và Tổng thống Joe Biden trong cuộc khủng hoảng này: “Không có từ nào thực sự có thể mô tả những gì chúng ta đang nhìn thấy với tư cách là một quốc gia. Chúng tôi đã thấy tổng thống Hoa Kỳ nói khá xúc động về Israel. Chúng tôi đã thấy ngoại trưởng nói khá cảm xúc và hợp lý về những gì đang xảy ra ở Israel ngay bây giờ... Kinh nghiệm là có giá trị. Tất cả chúng ta đều biết Biden cao niên, nhưng kinh nghiệm và tư cách mới là quan trọng.."

Lemire xác nhận những nghi ngờ rằng Trump đã tấn công Thủ Tướng Netanyahu, người mà Trump từng có mối quan hệ thân thiết khi còn là tổng thống, chỉ vì Netanyahu đã ca ngợi Biden: “Về điểm đó, một phần trong vài ngày qua, tôi được một người thân cận với Trump cho biết rằng ông Netanyahu đã ca ngợi Tổng thống Biden. Trump đơn giản là không thể chịu đựng được điều đó. Những gì chúng ta đang thấy từ Đảng Cộng hòa, nơi chúng tôi có Donald Trump ngoài kia không chỉ trộn lẫn sự thật mà còn ca ngợi Hezbollah, tấn công đồng minh của chúng ta vào thời điểm chiến tranh, chỉ trích Netanyahu. Chúng ta thấy rằng Hạ viện của Đảng Cộng hòa không thể cùng nhau tìm một Chủ tịch Hạ viện, và tôi đồng ý. Những người mà tôi nói chuyện đều nói rằng việc này có thể kéo dài trong nhiều ngày, nếu không muốn nói là sang tuần tới. Chúng ta với tư cách là một quốc gia không có khả năng gửi cho Israel hàng viện trợ mà họ cần và số viện trợ đó thậm chí còn không đến được Ukraine [chỉ vì chưa có Chủ tịch Hạ viện]."

⚪ ---- Idan Ofer, một tỷ phú vận tải biển gốc Israel, và vợ ông đã tuyên bố từ chức thành viên hội đồng quản trị của Trường Kennedy của Đại học Harvard vì “phản ứng thiếu tế nhị” của trường đại học đối với một lá thư của các nhóm sinh viên nói rằng chính phủ Israel “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về vụ Thứ Bảy tuần trước bị quân Hamas tấn công. Cặp vợ chồng nói với tờ báo tiếng Do Thái The Marker rằng họ rời khỏi hội đồng quản trị “để phản đối phản ứng gây sốc và thiếu tế nhị của hiệu trưởng Havard, người không lên án bức thư của các tổ chức sinh viên đổ lỗi cho Israel về vụ thảm sát.”

⚪ ---- California: Một giảng viên tại Đại học Stanford đã bị ngưng việc trong khi trường điều tra các cáo buộc rằng ông nhắm mục tiêu vào sinh viên dựa trên “danh tính và lý lịch” của họ trong hai lớp học mà ông giảng ngẫu hứng về cuộc chiến Israel-Hamas. Tại một lớp học, giảng viên này bắt đầu đổ lỗi cuộc chiến cho những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái trước khi nói, “Xin mời các sinh viên Do Thái giơ tay lên,” theo lời Nourya Cohen, một lãnh đạo sinh viên Do Thái, nói với báo San Francisco Chronicle.

“Ông ta hỏi có bao nhiêu người Do Thái đã chết trong Holocaust,” Cohen nói và nói thêm rằng khi có người trả lời là 6 triệu, “ông ta nói, 'Có. Chỉ 6 triệu thôi.’” Một giáo sĩ cho biết ông đã nói chuyện với ba sinh viên trong lớp nói với hãng tin Do Thái Forward rằng giảng viên nói tiếp, “Bọn thực dân đã giết chết hơn 6 triệu dân thuộc địa. Israel là một thực dân.” Cohen và một lãnh đạo học sinh khác cáo buộc rằng giáo viên sau đó đã đi khắp nơi để tách học sinh trong các lớp ra thành “kẻ thực dân” hoặc “người thuộc địa”, tùy thuộc vào nơi họ nói rằng họ đến từ đâu. Hôm thứ Tư, Hiệu trưởng Đại học Stanford đã đưa ra một tuyên bố cho biết giảng viên này “hiện không giảng dạy trong khi trường đại học đang làm việc để xác minh sự thật về tình hình”.

⚪ ---- Báo The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) bùng nổ độc giả nhờ ủng hộ bảo thủ và cách làm tin giả, về Quận Cam đặt bản doanh, thuê nhà báo toàn cầu. Trước cuộc bầu cử năm 2020, một tờ báo nhỏ đã nhìn thấy cơ hội. Báo The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) đã chi hàng triệu đô la quảng cáo để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và xuất bản hàng chục bài báo lặp lại những lời dối trá của Trump về cuộc bầu cử - dẫn đến sự tăng trưởng vượt bậc về lượng khán giả và tiền ào ạt vào tờ báo. Chiến lược này đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm kiểm tra thực tế và khiến nó bị cấm quảng cáo trên Facebook, nhưng cuối cùng nó đã được đền đáp cách khác. Tin vịt, tin ảo, nhưng là tiền thật.

Bây giờ, NBC ghi r8àng The Epoch Times là một trong những tổ chức truyền thông bảo thủ thành công và có ảnh hưởng nhất Hoa Kỳ. Nó được hỗ trợ bởi Pháp Luân Công, một nhóm tôn giáo bị đàn áp ở Trung Quốc, đã ra mắt The Epoch Times như một bản tin tuyên truyền miễn phí hơn hai thập niên trước để phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Được tài trợ thông qua các chiến dịch tiếp thị trực tuyến và thực tế tích cực cũng như các nhà tài trợ bảo thủ với số tiền lớn, The Epoch Times hiện tự hào là tờ báo lớn thứ tư của Hoa Kỳ tính theo số lượng người ghi danh. (Không giống như hầu hết các tờ báo lớn, The Epoch Times không được kiểm toán bởi hai công ty thu thập dữ liệu phát hành độc lập lớn.) Tổ chức phi lợi nhuận này đã tích lũy được khối tài sản, tăng doanh thu đáng kinh ngạc 685% trong hai năm, lên 122 triệu USD vào năm 2021, theo vào hồ sơ thuế gần đây nhất của tập đoàn.

Tầm nhìn biên tập của nó - được thúc đẩy bởi khuynh hướng cánh hữu và các thuyết âm mưu - được thể hiện trong các báo cáo gần đây về cách “Ngày 6 tháng 1/2021: Đoạn phim về An ninh ở Đồi Capitol thách thức những câu chuyện chính” và “Các nhà khí tượng học, các nhà khoa học giải thích tại sao lại có 'Không có tình trạng khẩn cấp về khí hậu.'” Các chuỗi video của nó bao gồm một bộ phim kiểu tài liệu cáo buộc thương tích và tử vong trên diện rộng do vaccine và trình bày về chương trình nghị sự của chính phủ thế giới bị cáo buộc nhằm làm hại nông dân, tiêu diệt dân số và buộc những người sống sót phải ăn bọ.

Những gì The Epoch Times thiếu về tiêu chuẩn tin chính xác đã được bù đắp bằng phong cách và hình thức, phản ánh tính thẩm mỹ của báo chí — một tính năng thu hút người đăng ký và những người ủng hộ tên tuổi lớn. Nhà hoạt động chống vaccine và ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy Jr. gọi The Epoch Times là tờ báo được đọc hàng ngày, một trong những nguồn tin tức đáng tin cậy nhất của ông. Kennedy nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào mùa hè này: “Họ thực sự có thành kiến chống lại Trung Quốc, nhưng trên các tin khác, họ rất can đảm và đó là nghề báo thực sự”.

Vào tháng 7, Dân biểu Ralph Norman, R-S.C., đã kể lại lịch sử của The Epoch Times vào hồ sơ quốc hội. Norman nói: “Tất cả chỉ có một chữ: tự do."

The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) vẫn chưa quan tâm đến ứng cử viên cho năm 2024, nhưng khi bước vào chu kỳ bầu cử, tờ báo đang chuyển sang các không gian văn phòng và xưởng sản xuất mới và lớn hơn ở California, tuyển dụng những chuyên gia tin tức chính thống kỳ cựu không liên kết với Pháp Luân Công, và khơi dậy làn sóng mua quảng cáo rầm rộ.

Brendan Steinhauser, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa có trụ sở tại Texas được The Epoch Times thuê vào năm 2018 để mở cửa cho các chính trị gia và người chơi bảo thủ, cho biết: “Họ đã đạt được mục tiêu”. Steinhauser nói rằng một loạt các cuộc phỏng vấn và giới thiệu với các chính trị gia và nhân vật truyền thông tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ năm đó đã giúp tiếp cận nhiều đối tượng bảo thủ hơn. Đại Kỷ Nguyên là “nhà tài trợ hỗ trợ” cho hội nghị năm nay.

Steinhauser, người hiện không còn làm việc cho The Epoch Times, tiếp tục: “Họ tận dụng mọi cơ hội. Họ nghiên cứu tiếp thị kỹ thuật số. Họ đã học cách vận hành hệ thống. Và họ đã làm được điều đó. Họ thông minh hơn những gì người ta khen ngợi và họ có tiền để hỗ trợ cho điều đó.”

Là một tổ chức phi lợi nhuận, The Epoch Times được miễn hầu hết các loại thuế liên bang. Sứ mệnh của nó, theo hồ sơ thuế, là báo chí độc lập, “ngoài lợi ích chính trị và theo đuổi lợi nhuận, vì lợi ích công cộng và thực sự có trách nhiệm với xã hội”.

Cả chủ tịch và tổng biên tập của The Epoch Times đều không trả lời nhiều yêu cầu bình luận. Các đại diện của The Epoch Times trước đây đã bảo vệ tờ báo trước những bài báo chỉ trích, dán nhãn cho các báo cáo về sứ mệnh bảo thủ của tờ báo và thiên hướng đưa tin sai lệch, “bôi nhọ”.

Các đại diện của Epoch Times cũng phủ nhận mối liên hệ với Pháp Luân Công, mặc dù hai nhóm có mối quan hệ rõ ràng về tài chính và tổ chức: các thành viên hội đồng Epoch Times và hầu hết nhân viên đều là học viên Pháp Luân Công. Theo hồ sơ thuế, các tổ chức phi lợi nhuận đằng sau The Epoch Times và Friends of Falun Gong, tổ chức vận động của phong trào, chia sẻ các giám đốc điều hành và cung cấp các khoản tài trợ cũng như dịch vụ cho nhau. Và tờ báo, cùng với một công ty sản xuất kỹ thuật số và đoàn múa Shen Yun (Thần Vận) được quảng cáo rầm rộ, đã tạo nên một mạng lưới phi lợi nhuận mà người lãnh đạo phong trào tôn giáo gọi là “phương tiện truyền thông của chúng tôi”.

Năm 2009, Giáo chủ Lý Hồng Chí đã đến nói chuyện với những người theo ông, những tình nguyện viên làm việc tại văn phòng của The Epoch Times ở Manhattan. Hướng dẫn của Li dành cho nhóm rất đơn giản. Họ cần tiếp cận những người bên ngoài cộng đồng tôn giáo Pháp Luân Công. Và họ cần phải kiếm tiền. Rất nhiều tiền. Li nói: “Hãy đảm bảo rằng tờ báo có được chỗ đứng trong xã hội bình thường và mang lại lợi nhuận”.

Pháp Luân Công - hay Pháp Luân Đại Pháp, như một số tín đồ gọi nó - là một loại phong trào phát triển cá nhân do Li khởi xướng ở Trung Quốc vào năm 1992. Nó kết hợp các nguyên lý của Phật giáo và Đạo giáo, đồng thời các tín đồ thực hành bằng thiền định, các bài tập thở và chuyển động trôi chảy, và bằng cách học lời dạy của Lý.

Đối với những người theo ông, Li là một nhân vật giống như Chúa, người có thể bay lên, đi xuyên tường và nhìn thấy tương lai. Những lời dạy cực kỳ bảo thủ và gây tranh cãi của ông bao gồm việc bác bỏ khoa học, nghệ thuật và y học hiện đại, đồng thời lên án đồng tính luyến ái, nữ quyền và tính trần tục nói chung.

Năm 1999, sau khi hàng nghìn người theo Lý âm thầm phản đối sự đàn áp của họ ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã cấm hoàn toàn Pháp Luân Công. Dán nhãn cho nó là một giáo phái, chính phủ Trung Quốc đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, chặn các trang web, đóng cửa các trung tâm giảng dạy và bắt giữ các học viên. Các nhóm nhân quyền báo cáo về một cuộc đàn áp tàn bạo: Một số học viên bị đưa đến các trại lao động; những người khác bị tra tấn và giết chết. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án nỗ lực tiêu diệt của Trung Quốc. Tại Hoa Kỳ, nơi Lý và một số học viên của ông đã lưu vong, một nhóm tín đồ mới đã tổ chức một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và sự cảm thông bằng các cuộc diễn hành, biểu tình và tờ rơi quảng bá những lợi ích của Pháp Luân Công và sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tờ Epoch Times ra đời từ chiến dịch phát tờ rơi đó. Bắt đầu ở Georgia vào năm 2000 bởi John Tang, một học viên Pháp Luân Công và vẫn là Giám đốc điều hành của nó, về bản chất nó là một bản tin quan hệ công chúng bằng tiếng Trung Hoa. Mục tiêu dài hạn của nhóm rất tham vọng: vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc và cứu thế giới trong một cuộc chiến siêu nhiên chống lại chủ nghĩa cộng sản.

Trong những thời kỳ đầu, The Epoch Times đã phát triển từ một nỗ lực trực tuyến thành một tờ báo truyền thống hàng tuần, có trụ sở chính ở New York và một công ty sản xuất truyền hình, Đài truyền hình Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty Television). Nó huy động tiền từ những người theo dõi và có nhân viên là những tình nguyện viên không được trả lương. Nó đăng các bài viết tổng hợp về các vấn đề quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ bên cạnh những bài giải thích về Ngày Lễ Tạ ơn, các thông điệp từ các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công và các bài vạch trần về những hành động tàn bạo được cho là do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện.

Đến năm 2019, nó chủ yếu chuyển sang kỹ thuật số và chi hàng triệu đô la để tạo ra một mạng lưới các trang và nhóm Facebook cũng như chạy các chiến dịch quảng cáo tích cực ủng hộ Trump. Động thái hướng tới sự ủng hộ rõ ràng của Đảng Cộng hòa, bất chấp lời dạy của Li là tránh xa chính trường Hoa Kỳ, đã được báo trước bởi những bình luận của Li tại một hội nghị Pháp Luân Công một năm trước đó.

Li nói rằng các phương tiện truyền thông của Pháp Luân Công nên đưa tin “có tính xây dựng” để thúc đẩy các mục tiêu của nhóm. Ông nói, không có gì sai khi ủng hộ một chính trị gia có chung các giá trị bảo thủ của Pháp Luân Công và có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của họ. “Nếu bây giờ có ai đó xuất hiện và có thể giúp ngăn chặn vòng xoáy đi xuống của thế giới, thì người đó thực sự là một người phi thường!” Lý nói. “Thực tế là anh ta đang giúp đỡ chúng ta!”

The Epoch Times cũng sử dụng một chiến thuật thường liên quan đến các kho nội dung tin tức giả mạo (fake news content farms) và những kẻ lừa đảo hơn là các tổ chức tin tức, tạo ra một mạng lưới các trang và tài khoản giả mạo đầy cảm hứng và nội dung dễ thương để tăng phạm vi tiếp cận của The Epoch Times.

Vào năm 2019, sau báo cáo của NBC News, Facebook phát hiện ra rằng The Epoch Times đã “lợi dụng các tác nhân nước ngoài đóng giả người Mỹ để quảng bá nội dung chính trị” và cấm nội dung đó quảng cáo trong tương lai, với lý do vi phạm chính sách, bao gồm cả việc cố gắng vượt qua các hệ thống đánh giá.

Không nản lòng, The Epoch Times đã chuyển hướng sang video, đặc biệt là YouTube, chi hàng triệu USD cho các quảng cáo nổi tiếng trên Internet với sự góp mặt của Roman Balmkov, cựu nhân viên giao hàng của Epoch Times, hiện đang dẫn chương trình trực tuyến Facts Matter. Trong các quảng cáo, Balmkov chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống, chủ nghĩa cộng sản và cuộc đàn áp Trump.

TIN VN. 18 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

TIN VN. Thái Bình: 1 người chết, 2 người nguy kịch sau khi ăn tiết canh heo

TIN VN. Trung tướng Mỹ, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, về hưu làm Lãnh sự danh dự Việt Nam đầu tiên tại Mỹ.

Tướng Dan Leaf trong 1 buổi thuyết trình về an ninh toàn cầu tại Hoa Kỳ năm 2015.

The Epoch Times cũng xem xét lại một chiến lược đã được thử và đúng mà tờ báo chống chủ nghĩa cộng sản ban đầu đã xây dựng dựa trên đó – các bản in miễn phí. Thay vì đặt những chiếc hộp ở các góc phố, lần này The Epoch Times đã in và phân phát các ấn bản đặc biệt của tờ báo từ California đến Carolinas đến Anh. Chỉ riêng tại Philadelphia vào năm 2020, công ty đã gửi 280.000 bản sao miễn phí của tờ báo của mình qua đường bưu điện, “để tăng số lượng đăng ký,” theo hồ sơ thuế.Các chiến dịch tiếp thị trực tuyến và thực tế tích cực đã được đền đáp. Tập đoàn này đã báo cáo doanh thu đăng ký là 76 triệu USD vào năm 2021, so với gần 7 triệu USD vào năm 2019. Một cựu nhân viên của hoạt động Epoch Times trong khu vực, người yêu cầu không nêu tên vì sợ bị trả thù, nói rằng để gửi báo cáo đến những người có nhiều khả năng nhất, họ mua danh sách địa chỉ từ các nhà môi giới dữ liệu, đặc biệt dành cho những người bảo thủ từ 60 tuổi trở lên. Và nhiều người ghi danh mới là người cao tuổi, theo tài khoản của một nhân viên được chia sẻ tại một hội nghị Pháp Luân Công.Nhưng hàng trăm khiếu nại trực tuyến cho thấy không phải tất cả khách hàng mới đều hài lòng. Một người viết: “Tôi đã gặp bất hạnh khủng khiếp khi bị ghi danh theo dõi Epoch Times mà không có sự đồng ý của tôi”. Một người khác nói: “Tôi muốn ngừng nhận email của Epoch Times. Đó là tất cả những gì tôi muốn.”Khi chiến lược tiếp thị của The Epoch Times thay đổi, nội dung cũng thay đổi – và đến năm 2020, nó đã trở thành loa phóng thanh cho những câu chuyện cánh hữu cực đoan nhất ở Hoa Kỳ. Có rất nhiều điều để viết về: Một cuộc bầu cử bị hủy hoại bởi thông tin sai lệch, các cuộc chiến văn hóa sôi sục và hữu ích nhất đối với một công ty truyền thông được giao nhiệm vụ chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đại dịch bắt nguồn từ Trung Quốc đã mang đến những cơ hội vô tận cho những hành động phù hợp với những âm mưu và phe bảo thủ diều hâu các nhà lý luận.The Epoch Times đã sớm đổ lỗi cho Trung Quốc về dịch Covid-19 - gắn mác “Virus ĐCSTQ” trong phạm vi đưa tin của nó. A.J. Bauer, trợ lý giáo sư báo chí tại Đại học Alabama, người nghiên cứu về truyền thông bảo thủ, cho biết. “Một loại hệ sinh thái hoàn toàn mới gồm những người phủ nhận và hoài nghi Covid chồng chéo với các phương tiện truyền thông cánh hữu và đang trích dẫn và dựa chủ yếu vào The Epoch Times.”Trang đăng ký của The Epoch Times bắt đầu đăng tải những lời chứng thực tích cực từ Steve Bannon, Glenn Beck và nghị sĩ cực hữu Paul Gosar của Arizona. Tổ chức này đã trở thành nguồn đáng tin cậy cung cấp thông tin sai lệch về Covid, các phương pháp điều trị và vaccine.Theo Election Integrity Partnership, một liên minh gồm các nhà nghiên cứu đã ghi lại thông tin sai lệch và cuộc bỏ phiếu năm 2020, The Epoch Times cũng là đơn vị sớm và tích cực quảng bá thông tin sai lệch về bầu cử. Nhóm này coi tổ chứcEpoch Times là “kẻ truyền bá lặp lại” những câu chuyện gian lận cử tri sai sự thật và gây hiểu lầm, đồng thời là kẻ quảng bá chính cho các thuyết âm mưu đã bị vạch trần xung quanh máy bỏ phiếu Dominion và phong trào “Ngăn chặn ăn cắp”, nhằm mục đích lật ngược kết quả bầu cử. Nhiều tháng sau cuộc bầu cử, The Epoch Times từ chối công nhận kết quả.Cùng với những người bạn cùng giường mới, một nguồn doanh thu mới đã xuất hiện. Mặc dù các học viên Pháp Luân Công là nguồn quyên góp nhỏ đáng tin cậy trong những năm trước, nhưng vào năm 2020, nhóm bắt đầu nhận được quà và trợ cấp từ các nhà tài trợ bảo thủ có số tiền lớn.Mặc dù The Epoch Times không bắt buộc phải liệt kê các nhà tài trợ nhưng họ đã báo cáo doanh thu 8,4 triệu USD từ các khoản đóng góp và tài trợ vào năm 2020 và 2021. Các tài liệu thuế trong giai đoạn đó do nhiều nhà tài trợ nộp, được truy cập thông qua công cụ khám phá phi lợi nhuận của ProPublica, cho thấy một số khoản tiền đó đã đến. từ các nhà tài trợ và tổ chức bảo thủ. Hầu hết các nhà tài trợ được NBC News liên hệ đều không trả lời yêu cầu phỏng vấn; hai người đã từ chối.The Epoch Times nhìn chung hoạt động tốt hơn các tờ báo cùng ngành bảo thủ, kể cả Newsmax và The Daily Caller. Và tổ chức truyền thông ngày càng mở rộng. Cuối năm ngoái, The Epoch Times đã ký hợp đồng thuê một không gian văn phòng mới rộng 26.680 foot vuông ở Irvine, California và đang quảng cáo việc làm cho các nhà báo có kinh nghiệm làm việc từ xa, đưa ra mức lương từ 40.000 đến 72.000 USD một năm.Trên bình diện quốc tế, cơ quan truyền thông này cũng tiếp tục phát triển, tuyển dụng ở Canada, Thụy Điển, Na Uy và các nước châu Âu khác, nơi họ đang củng cố vị thế là một nguồn đáng tin cậy trong số những người cực hữu toàn cầu. Bảng thông tin việc làm hiển thị các vị trí dành cho phóng viên, nhà sản xuất, nhà văn truyền hình, người quản lý sự kiện, v.v. - phản ánh việc cung cấp dịch vụ mở rộng ngoài báo chí. Quảng cáo trên trang sau của The Epoch Times liệt kê các khả năng: chương trình internet, podcast, tạp chí hàng tuần và phim tài liệu.⚪ ---- Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise (R-La.) hôm thứ Năm đã bỏ cuộc đua giành chức Chủ tịch Hạ viện, chỉ một ngày sau khi ông giành được đề cử của Đảng Cộng hòa cho chức này. Scalise đã suýt giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín trong cuộc bầu cử nội bộ Đảng Cộng hòa vào thứ Tư, nhưng gần như ngay lập tức rõ ràng là ông sẽ phải vật lộn để có được 217 phiếu cần thiết trên sàn Hạ viện. Động lực ngày càng chống lại ông, và khi ngày thứ Năm diễn ra, ngày càng có nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu cho ông.Sau khi Scalise tuyên bố rút tên khỏi tư cách ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, nội bộ Cộng Hòa Hạ viện còn mịt mờ thêm. Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến ​​gặp nhau lúc 10 giờ sáng nay, thứ Sáu để thảo luận về cuộc bầu cử nội bộ cho một ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện và xem xét việc thay đổi các quy tắc để chọn một người.⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ trở lại phòng xử án ở New York vài ngày nữa, vào cùng ngày cựu luật sư của ông là Michael Cohen chuẩn bị ra tòa khai để chống lại Trump. Các nguồn tin nói với báo The Messenger rằng Trump sẽ ra tòa vào thứ Ba tới, sau cuộc biểu tình ở Iowa vào thứ Hai.Một nguồn tin cho biết: "Trump muốn ở đó. Đây là công việc cá nhân của Trump, công việc gia đình của Trump. Vì vậy, nó sẽ tiến gần hơn một chút. Trump muốn ở đó để đứng lên và cho mọi người thấy rằng Trump không lùi bước."Sự xuất hiện của Trump tại phòng xử án diễn ra khi Cohen dự kiến sẽ làm chứng trong phiên tòa xét xử gian lận. Cohen nói trong một tuyên bố: “Đã 5 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi mong chờ sự tái ngộ."Trump và những người khác đã bị cáo buộc thao túng giá trị tài sản để có được các hợp đồng cho vay và bảo hiểm có lợi. Trump gần đây đã hủy bỏ một vụ kiện nhằm ngăn chặn lời khai của Cohen, lúc đó Trump nộp đơn kiện lên tòa đòi Cohen bồi thường Trump 500 triệu đôla vì làm thiệt hại uy tín Trump. Đơn kiện rút về, nhưng TRump có thể nộp lại trong tương lai.⚪ ---- Biên tập viên cấp cao của Forbes, Dan Alexander, người đã đưa tin rộng rãi về sự nghiệp kinh doanh của Trump trong nhiều năm, đã đăng một bài viết mới hôm thứ Năm cáo buộc Giám đốc kế toán của cựu tổng thống Trump đã khai gian hữu thệ, nói sai sự thật trong phiên tòa xét xử Trump gian lận tài chánh ở New York. Alexander viết: “Allen Weisselberg, giám đốc tài chính lâu năm của Trump Organization, đã nói dối trong lời khai tuyên thệ hôm thứ Ba khi bị thẩm vấn về căn hộ penthouse (trên nóc cao ốc) của Trump trên đỉnh Tháp Trump Tower”.Weisselberg liên tục khẳng định rằng ông chưa bao giờ tập trung vào căn hộ penthouse của Trump trong tòa nhà cao tầng cùng tên của ông, mà Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cáo buộc đã được liệt kê ở mức 30.000 feet vuông trên các tài liệu tài chính trong khi thay vào đó nó chỉ có diện tích 10.996 feet vuông, chứng minh nhiều lần rằng quyền riêng tư của ông chủ của ông là 30.000 feet vuông, nơi cư trú chưa bao giờ là mối quan tâm đặc biệt của Weisselberg khi tính toán giá trị tài sản ròng của Trump.“Nhưng điều đó không đúng,” Alexander viết. “Việc xem xét các email và ghi chú cũ, một số trong đó văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang không sở hữu, cho thấy Weisselberg hoàn toàn nghĩ về căn hộ của Trump – và đóng vai trò quan trọng trong việc cố gắng thuyết phục Forbes trong suốt nhiều năm rằng nó đáng giá hơn thế, hơn thực tế. Với thực tế là các cuộc thảo luận này đã diễn ra trong nhiều năm và Weisselberg đã thực hiện một cách tiếp cận rất chi tiết khi xem xét tài sản của Trump với Forbes, thật thách thức mọi logic khi nghĩ rằng Weisselberg thực sự tin vào những gì Weisselberg đang nói trước tòa."Một phóng viên của Forbes đã gặp Weisselberg và Trump vào năm 2009 để thảo luận về tài sản của Trump, và ghi chú của phóng viên từ cuộc gặp đó cho thấy cả hai người đều đồng ý với việc nhà riêng của Trump bị loại khỏi việc định giá (valuation) - nhưng một phóng viên khác đã viết vào năm 2012 rằng Weisselberg yêu cầu được biết lý do tại sao căn hộ áp mái mà ông định giá 88 triệu USD đã bị loại trừ trong khi báo Forbes tính các bất động sản tư nhân lớn dành cho các tỷ phú khác.Alexander viết: “Weisselberg đã có lý. Căn hộ penthouse không trị giá 88 triệu USD, nhưng nó có giá trị gì đó. Phóng viên đã thêm nó vào tính toán với mức định giá ước tính là 64 triệu USD."Nhưng Weisselburg tiếp tục thúc đẩy trong những năm tiếp theo, nhấn mạnh rằng nó trị giá 200 triệu đô la và không có nợ vào năm sau, và phóng viên đã đồng ý định giá căn hộ áp mái ở mức 90 triệu đô la sau khi giám đốc tài chính Weisselberg thuyết phục anh ta rằng nó rộng 30.000 feet vuông, cùng nhiều email và thông tin khác, theo các ghi chú đương thời cho thấy ông Weisselberg đã cố gắng hàng năm để thổi phồng giá trị của căn hộ đó với các phóng viên.Alexander viết: “Năm tiếp theo, Forbes phát hiện ra hồ sơ tài sản cho thấy căn penthouse chỉ có diện tích 10.996 feet vuông chứ không phải 30.000 feet vuông hay 33.000 feet vuông. Các phóng viên đã liên hệ với Weisselberg và những người khác tại Trump Organization để hỏi về sự khác biệt, các email hiện đang được sử dụng làm bằng chứng trong vụ án.”⚪ ---- Trump lại được câu giờ ở tòa án Florida. Thẩm phán Aileen Cannon hôm thứ Năm đã khiển trách các công tố viên liên bang trong vụ kiện tài liệu mật chống lại Donald Trump khi bà đột ngột hoãn phiên điều trần để xác định xem liệu luật sư của một trong những đồng phạm của Trump có xung đột lợi ích hay không. “Tôi khiển trách chính phủ vì đã lãng phí thời gian của tòa án,” Thẩm phán Cannon nói với các công tố viên, nói rằng họ đã trình bày những lập luận trong phiên điều trần hôm thứ Năm mà chưa được nêu ra một cách hợp lý trong hồ sơ tòa án trước đó.Bà cho biết bà sẽ ấn định một phiên điều trần vào một ngày sau đó đối với Walt Nauta, một người hầu của Trump bị buộc tội âm mưu với Trump để che giấu các tài liệu mật khỏi các nhà điều tra. Nhóm của công tố viên đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu tổ chức các buổi điều trần để đảm bảo rằng Nauta và Carlos De Oliveira nhận thức được những xung đột tiềm ẩn vì luật sư của họ đã đại diện cho những nhân vật chủ chốt khác trong vụ án. Cả hai người này đều bị truy tố cùng với Trump về tội cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm thu hồi các tài liệu mật được tích trữ tại Mar-a-Lago, dinh thự của cựu tổng thống ở Florida.⚪ ---- Thêm rắc rối cho Thượng nghị sĩ Bob Menendez của New Jersey: Các công tố viên liên bang đã viết lại bản cáo trạng chống lại thượng nghị sĩ để cáo buộc ông hành động như một đặc vụ nước ngoài thay mặt cho Ai Cập. Bản cáo trạng thay thế, được đệ trình lbộký đại lý nước ngoài, yêu cầu mọi người phải đăng bộ với chính phủ Hoa Kỳ nếu họ đóng vai trò là “đại lý của một người đứng đầu nước ngoài”. Vợ ông là Nadine Menendez, cũng bị buộc tội tương tự, cũng như bị cáo thứ ba, Wael Hana, theo New York Times.Với tư cách là thành viên Quốc hội, Menendez sẽ bị cấm làm đại diện cho một chính phủ nước ngoài, ngay cả khi nếu ông đã đăng bộ với tư cách là đại diện một chính phủ quốc tế. Bản cáo trạng cho biết âm mưu xảy ra từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2022. Menendez được cho là đã lấy được thông tin chi tiết từ Bộ Ngoại giao Mỹ về những người làm việc tại đại sứ quán Mỹ ở Cairo, sau đó chuyển thông tin cho các quan chức Ai Cập.Bản cáo trạng ban đầu nêu rõ rằng "mặc dù thông tin này không phải hồ sơ mật nhưng nó được coi là rất nhạy cảm vì nó có thể gây ra những lo ngại đáng kể về an ninh hoạt động nếu bị tiết lộ cho chính phủ nước ngoài hoặc nếu được công khai." Các cáo buộc cũng cáo buộc Menendez sử dụng ảnh hưởng của mình để cố gắng tăng thương vụ quân sự cho Ai Cập để đổi lấy hối lộ, theo NY Times. Cáo buộc mới được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông và vợ bị truy tố là nhận hối lộ tiền mặt, vàng miếng và xe hơi sang trọng từ ba doanh nhân ở New Jersey, những người muốn thượng nghị sĩ giúp đỡ và gây ảnh hưởng đến các vấn đề đối ngoại.⚪ ---- Theo một báo cáo mới công bố hôm thứ Năm của Sở Thuế vụ IRS, khoảng cách giữa thuế nợ và thuế nộp cho chính phủ đúng thời hạn lớn hơn so với ước tính ban đầu. Cơ quan này dự đoán, tổng “khoảng cách thuế”, chênh lệch giữa tổng số thuế nợ IRS và số tiền được thu đúng hạn, đã tăng lên 688 tỷ USD cho năm tính thuế 2021. Con số này cao hơn khoảng 138 tỷ USD so với dự báo sửa đổi cho giai đoạn ba năm kết thúc vào năm 2019.Các khoản thanh toán trễ và nỗ lực thực thi của IRS dự kiến sẽ mang lại thêm 63 tỷ USD, điều này sẽ thu hẹp khoảng cách thuế ròng dự kiến xuống còn 625 tỷ USD cho năm 2021. Trước đây được đo lường ba năm một lần, đây là lần đầu tiên dự báo chênh lệch thuế được đưa ra cho một năm tính thuế. Cơ quan này cho biết họ sẽ cung cấp ước tính chênh lệch thuế hàng năm trong tương lai.Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), được Đảng Dân chủ thông qua vào tháng 8 năm ngoái, đã bổ sung thêm 80 tỷ USD tài trợ cho IRS để tăng nỗ lực thu thuế. Đảng Cộng hòa đã phản đối khoản tài trợ mới của IRS và họ đã đưa ra một dự luật sẽ đảo ngược phần lớn khoản tài trợ đó, ưu tiên lập pháp đầu tiên của họ khi đảng chiếm lại Hạ viện vào tháng 1/2023. Dự luật này không được thông qua tại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.⚪ ---- Nhật Bản báo động: thiếu lính. Một báo cáo của một nhóm chuyên gia hồi tháng 7 đã nêu bật nguy cơ "cực kỳ cao" là quân đội Nhật sẽ bị suy yếu vì thiếu nhân sự. Mặc dù số lượng dao động từ năm này sang năm khác, kể từ năm 1990, sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ, hay còn gọi là quân đội Nhật Bản, đã giảm hơn 7% xuống còn dưới 230.000 người.Vào năm 2022, có chưa tới 4.000 người nhập ngũ, đạt hơn 1/2 mục tiêu. Lần cuối cùng mục tiêu của nó được đáp ứng là vào năm 2013. Nhiều nền kinh tế tiên tiến đang gặp vấn đề trong việc tuyển dụng đủ người, đặc biệt là tình hình nghiêm trọng ở Nhật Bản, nơi cứ 10 người thì có một người từ 80 tuổi trở lên.Nhưng theo những người hiện tại và cựu quân nhân nói chuyện với AFP, nguyên nhân không chỉ nằm ở vấn đề nhân khẩu học. Yuichi Kimura, 45 tuổi, một cựu lính dù hiện đang điều hành một công ty giúp đỡ các cựu quân nhân có được công việc dân sự, cho biết: “Tôi xấu hổ khi nói rằng mình thuộc Lực lượng Phòng vệ. Điều đó không khiến tôi tự hào chút nào”. Ông nói, tinh thần đang ở mức "thấp" do "lương thấp" và "thiếu tham vọng" của quân đội, mà vai trò của họ kể từ Thế chiến 2 chỉ là phòng thủ theo hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.⚪ ---- Trung Quốc đã đột ngột hồi hương khoảng 600 người đào tỵ Bắc Hàn về lại Bắc Hàn vào tối thứ Hai. Những người đào tỵ đã bị giam giữ trong các nhà tù ở tỉnh Cát Lâm (Jilin) và Liêu Ninh (Liaoning) kể từ khi họ bị bắt khi cố gắng trốn sang Nam Hàn trong thời gian phong tỏa vì virus corona và bao gồm cả thân nhân của các tù nhân chiến tranh Nam Hàn ở miền Bắc.600 người này bị gửi lặng lẽ trở lại Bắc Hàn thông qua năm đồn biên phòng ở Hunchun, Tumen, Changbai and Nanping ở Jilin và Dandong ở Liaoning. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, Trung Quốc đã gửi trả lại một số người đào tỵ về miền Bắc kể từ khi TQ dỡ bỏ các hạn chế về Covid, nhưng không có hoạt động nào ở quy mô và trong một hoạt động phối hợp như vậy.⚪ ---- Theo nghiên cứu mới từ The Trevor Project, một tổ chức phòng chống tự tử hàng đầu của thanh thiếu niên giới tính thứ ba LGBTQ, hơn 40% thanh niên LGBTQ ở Hoa Kỳ cho biết họ đã nghiêm túc cân nhắc việc tự tử trong năm qua.Trong một cuộc khảo sát với 28.000 thanh niên LGBTQ từ 13 đến 24 tuổi, 44% thanh niên LGBTQ là người Latinx, thuật ngữ được Dự án Trevor sử dụng, cho biết họ đã nghiêm túc cân nhắc việc tự tử vào một thời điểm nào đó trong năm ngoái. Con số này bao gồm 42% thanh niên LGBTQ của Mexico và Puerto Rico và 38% thanh niên LGBTQ của Cuba.Và 16% khác - bao gồm 15% thanh niên LGBTQ Mexico và Puerto Rico và 9% thanh niên LGBTQ Cuba - cho biết họ đã cố gắng tự tử trong cùng khoảng thời gian, theo báo cáo của Trevor Project công bố hôm thứ Năm.⚪ ---- Minnesota: 5 cảnh sát của đội đặc nhiệm ma túy đã bị bắn và bị thương hôm thứ Năm khi đang thực hiện lệnh khám xét gần thành phố Princeton ở phía đông trung tâm tiểu bang Minnesota. AP đưa tin nghi phạm đã bị bắt sau một cuộc giằng co kéo dài vài giờ. Một bản tin từ Quận Benton, Troy Heck, cho biết các cảnh sát đã đấu súng với nghi phạm khi họ đối mặt với người đàn ông này, hung thủ bị thương và được đưa đi điều trị sau khi bị bắt. Vết thương của các cảnh sát không nguy hiểm đến tính mạng; nhưng cả 5 người đều phải nhập viện. Heck cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân và mức độ thương tích của nghi phạm.⚪ ---- Các cô ếch khi muốn tránh bị các cậu ếch đòi sex, liền giả chết, theo một nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những con ếch cái thông thường ở châu Âu đang tham gia vào trạng thái "bất động bổ sung", về cơ bản là những con ếch giả chết để tránh giao phối, theo một nghiên cứu trên Royal Society Open Science cho thấy.Trong mùa động đực, nhiều con ếch đực tóm lấy con ếch cái theo cách được coi là "quấy rối, cưỡng bức giao cấu, đe dọa". Con ếch cái có nguy cơ tử vong và mặc dù nguyên nhân chưa rõ ràng nhưng có thể là do thiếu oxy và đuối nước. Hành động bất động phục hồi (Tonic immobility) có thể dẫn đến nhịp tim chậm, từ đó có thể làm giảm sự hấp thụ oxy qua da. Nghiên cứu tiết lộ rằng sự bất động giả chết như một cách để tránh giao phối hoặc tránh sự can thiệp của con ếch đực chỉ được phát hiện ở một số ít loài và chỉ ở một loài lưỡng cư khác.⚪ ---- Giáp biên Quận Cam là cờ Palestine cắm trên các bãi cỏ. Các sinh viên tại Đại học California, Riverside (UCR: UC Riverside) đang phản ứng với việc trưng bày hàng chục lá cờ Palestine trong khuôn viên trường hôm thứ Tư khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas đang diễn ra ác liệt. Cờ xuất hiện một cách bí ẩn qua đêm trên khu vực bãi cỏ chính của khuôn viên trường mà không có thông điệp nào khác kèm theo.Một số sinh viên thuộc nhóm sinh viên Do Thái của UCR, Hillel, nói với KTLA rằng những lá cờ khiến họ cảm thấy bất an. Họ không muốn nói trước camera. Tuy nhiên, một sinh viên đã làm như vậy cho biết anh không thấy họ đe dọa. Anh nói với đài KTLA: “Việc treo những lá cờ đó không phải là vấn đề lớn… nếu họ muốn [trình bày] một thông điệp ủng hộ Palestine. Nhưng nếu đó là thông điệp của phe ủng hộ Hamas, nó có thể hoàn toàn khác.”Tại UCR, một số sinh viên cũng cảm nhận được tác động. Một sinh viên gốc Palestine đã lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường Israel nhưng cũng kêu gọi đồng cảm với chính nghĩa đòi lập quốc của dân Palestine.Adrian Adi nói với KTLA: “Điều đó rất tệ cho cả hai bên. Điều mà truyền thông phương Tây không nói là người dân Palestine đã bị áp bức trong một thời gian rất dài. Tôi không tha thứ cho bạo lực, nhưng chuyện gì đang xảy ra cũng có thể hiểu được.”Ban giảng huấn tại UC Riverside từ chối bình luận trực tiếp về những lá cờ, thay vào đó, nhắc tới một tuyên bố mà trường đại học đưa ra hôm thứ Ba: “Vào những thời điểm như thế này, chúng ta phải kiên định điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với Nguyên tắc Cộng đồng, nêu rõ cam kết chung của chúng ta về một môi trường tôn trọng, hợp tác, chuyên nghiệp và lịch sự. Bất kỳ ai bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối nên liên hệ với Văn phòng Office of Equal Opportunity & Affirmative Action của UCR."⚪ ----Theo Tạp chí Công Thương. Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp (cập nhật đến tháng 6/2023). Đáng chú ý, có đến 17/18 mặt hàng trong danh sách là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Vài mặt hàng nổi bật là: 1. Gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng (hardwood plywood) xuất khẩu sang Hoa Kỳ; 2. Tủ bếp và tủ nhà tắm (Wooden cabinets and vanities) xuất khẩu sang Hoa Kỳ; 3. Ghế sofa có khung gỗ (Seats with wooden frames, upholstered) xuất khẩu sang Hoa Kỳ; 4. Đá nhân tạo bằng thạch anh (Quartz surface products) xuất khẩu sang Hoa Kỳ; 5. Gạch men (ceramic tile) xuất khẩu sang Hoa Kỳ; 6. Xe đạp điện (Electric bicycles) xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU.⚪ ----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Một người phụ nữ chết và hai người khác vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện sau khi ăn tiết canh heo tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, cùng sử dụng nguồn tiết heo tại cơ sở giết mổ còn có năm người khác, trong đó có một người phải nhập viện do bị rối loạn tiêu hóa, các trường hợp còn lại không có biểu hiện gì.⚪ ----Theo báo VietnamNet. Ông Daniel Paul Leaf, Trung tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương được bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii, Mỹ. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vừa có thông báo về việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii, Mỹ. Ngày 18/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm ông Daniel Paul Leaf làm Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Mỹ. Với việc bổ nhiệm ông Daniel Paul Leaf, Việt Nam đã có Lãnh sự danh dự đầu tiên tại Mỹ.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ gốc Á: 32% vô thần, 34% đạo Thiên Chúa; Mỹ gốc Việt: 37% đạo Phật; Mỹ gốc Hàn: 59% đạo Thiên chúa, chủ yếu là Tin lành?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố hôm thứ Tư cho thấy tỷ lệ người Mỹ gốc Á nói rằng họ không có tôn giáo ngày càng tăng, nhưng Cơ Đốc giáo vẫn là nhóm có đức tin lớn nhất trong số những người Mỹ gốc Á. Theo khảo sát của Pew, 32% người Mỹ gốc Á không theo tôn giáo nào trong khi 34% nói rằng họ theo đạo Thiên Chúa, giảm 8% theo đạo Thiên Chúa ở người Mỹ gốc Á kể từ năm 2012.Và cuộc khảo sát cho thấy 40% người Mỹ gốc Á nói rằng họ cảm thấy gần gũi với một số truyền thống tôn giáo vì lý do văn hóa hoặc gia đình. Đối với người Mỹ gốc Hoa, 56% không theo bất kỳ tôn giáo nào. Đó là tỷ lệ không liên kết cao nhất trong số những người Mỹ gốc Á.Trong số những người Mỹ gốc Nhật tham gia cuộc khảo sát, 47% cho biết không theo tôn giáo nào, trong khi cuộc khảo sát cho thấy 3/4 người Mỹ gốc Philippines theo đạo Thiên chúa, chủ yếu là Công giáo. Người Mỹ gốc Ấn Độ có nhiều khả năng theo đạo Hindu hơn các nhóm châu Á khác, với 48% trong số họ tuyên bố theo đạo Hindu trong cuộc khảo sát.Đối với người Mỹ gốc Việt, 37% cho biết họ theo đạo Phật, nhóm dân tộc gốc Á có nhiều khả năng được cho là theo đạo Phật nhất. Người Mỹ gốc Hàn cho biết 59% theo đạo Thiên chúa, chủ yếu là Tin lành.Pew nhận thấy người Mỹ gốc Hoa và người Mỹ gốc Nhật ít coi tôn giáo là quan trọng nhất. Theo Pew, người Mỹ gốc Á nói chung ít có khả năng hơn người dân nói chung rằng tôn giáo rất quan trọng trong cuộc sống của họ: Theo cuộc khảo sát, trong khi 41% người Mỹ nói chung nói rằng tôn giáo rất quan trọng, thì chỉ có 31% người Mỹ gốc Á cảm thấy như vậy.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Dân Nam Hàn rủ nhau mua thuốc giảm cân, cảnh sát phải điều tra?ĐÁP 2: Đúng thế. Các bệnh viện Nam Hàn đã kê đơn một lượng đáng báo động là 1,26 tỷ viên thuốc ức chế sự thèm ăn, về cơ bản là Speed, trong 5 năm qua. Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, các bệnh viện đã kê 30,32 triệu đơn thuốc giảm cân như phentermine, phendimetrazine, diethylpropion và mazindol từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2023.Các bác sĩ đa khoa kê đơn 685 triệu viên, bác sĩ nội khoa 194 triệu và bác sĩ tâm thần 74,83 triệu. Trong đó, 15 bệnh nhân được kê đơn hơn 5.000 viên thuốc mỗi người, và ba trong số họ trên 6.000, mà họ khó có thể tự các bệnh nhân này uống hết.Bộ đã nhờ cảnh sát điều tra 15 bệnh viện bị nghi ngờ kê đơn quá mức các chất gây nghiện, thường bị lạm dụng để giải trí nhằm giúp mọi người tiếp thêm năng lượng.Chi tiết: