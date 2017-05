Sài Gòn Mưa Lớn: Ngập Lụt Bi Đát

SAIGON -- Chuyện xảy ra như thường lệ, ngaỳ càng tệ hơn: Mưa như trút hơn 2 giờ giữa trưa, đường Sài Gòn thành sông.Báo Tuổi Trẻ kể rằng cơn mưa lớn như trút nước vào đầu giờ chiều 15-5 khiến một số tuyến đường tại TP.SG ngập nặng, người dân vất vả 'bơi' trong mưa lớn.Ghi nhận đường Kha Vạn Cân và Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức mặt đường chìm sâu trong nước. Xe cộ bị ngập gần hết bánh, có đoạn nước chạy qua đoạn đường dốc lùa ngã xe.Một số sạp hàng trong chợ Thủ Đức bị nước tràn vào lênh láng.Tại khu vực đường dốc tại đường Võ Văn Ngân, đoạn qua phường Linh Chiểu có 6 dân quân tự vệ túc trực để nhắc nhở người dân tránh đoạn ngập nặng và hỗ trợ người bị dòng nước cuốn ngã.Đường Tô Ngọc Vân cũng chịu cảnh tương tự khi nước ồ ạt chảy trên đường do không thoát kịp. Sau cơn mưa, đất, bùn tràn lan mặt đường.Tương tự, trên đường Phạm Văn Đồng, có đoạn nước ngập hết mặt đường cả hai chiều, gây ra ùn ứ kéo dài.Trong khi đó, thông tấn Trí Thức Trẻ cho biết cơn mưa kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập. Đặc biệt, đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) bị ngập khá nghiêm trọng, các nhà dân như biến thành hầm chứa nước.Nhiều quận khác cũng thê thảm, theo thông tấn TTT: Ngày 15/5, mưa lớn khiến tuyến đường Cây Trâm, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) bị ngập nhẹ, nhưng phương tiện di chuyển rất khó khăn.Khu vực quận Bình Thạnh cũng bị ngập ở một số tuyến đường nhỏ. Trong khi đó, trên con đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - Phạm Văn Đồng lại xảy ra tình trạng ngập nặng.Trên đại lộ Phạm Văn Đồng (cách cầu Bình Lợi khoảng 200m, quận Thủ Đức) bị ngập ở phần đường ô tô hướng từ quận Thủ Đức về Bình Thạnh. Tuy nhiên diện tích ngập ở phần rìa nên phương tiện có thể di chuyển được một phía của phần đường.Bản tin cũng nói rằng đoạn qua khu vực phường Linh Đông (hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh, thuộc quận Thủ Đức) bị ngập khá nặng. Xe máy đi qua khu vực này đã bị chết máy liên tục, ô tô cũng di chuyển rất khó khăn.Trong khi đó, báo Công An ghi nhận về quận Bình Tân: Hầm chui ở Sài Gòn thành 'bể bơi' sau cơn mưa lớn...Cơn mưa nặng hạt kéo dài trong chiều ngày 15-5 đã làm hầm chui Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.SG) chìm trong biển nước. Lực lượng chức năng đã cấm tất cả các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.Ghi nhận, nơi ngập sâu nhất là hơn 60cm. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân phải huy động xe chuyên dụng, máy bơm để hút nước ra bên ngoài.Ngoài hầm chui Tân Tạo, các tuyến đường như Hồ Học Lãm, Sinco và quốc lộ 1 cũng bị ngập sâu gây ùn tắc giao thông kéo dài.