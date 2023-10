- Nhiều Dân biểu Cộng hòa làm thủ tục bầu Trump vào chức Chủ tịch Hạ viện. Dự kiến, nếu Trump làm Chủ tịch Hạ viện, cuộc chiến Ukraine có thể sẽ kết thúc sớm. - Trump có thể sẽ vào tù 30 ngày... vì vài giờ sau lệnh bịt miệng giới hạn, Trump lại tấn công phiên tòa. - Thẩm phán Arthur Engoron ra lệnh bịt miệng: cấm Trump và tất cả các bên "đăng bài về bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ nhân viên củ

Quận Cam: LS Derek Tran ra tranh ghế Dân biểu của bà Michelle Steel, quyên hơn 250.000 USD chỉ trong 24 giờ.

- Nhiều Dân biểu Cộng hòa làm thủ tục bầu Trump vào chức Chủ tịch Hạ viện. Dự kiến, nếu Trump làm Chủ tịch Hạ viện, cuộc chiến Ukraine có thể sẽ kết thúc sớm.

- Trump có thể sẽ vào tù 30 ngày... vì vài giờ sau lệnh bịt miệng giới hạn, Trump lại tấn công phiên tòa.

- Thẩm phán Arthur Engoron ra lệnh bịt miệng: cấm Trump và tất cả các bên "đăng bài về bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ nhân viên của tôi” sau khi Trump chụp mũ cô Allison R. Greenfield (thư ký tòa của Engoron) là bạn gái của TNS Chuck Schumer. Cô Greenfield, bên cạnh làm thư ký tòa, cũng đang là giáo sư Đại học Luật Cardozo.

- Thăm dò mới của PBS: Biden (49%) hơn Trump (47%) kể như ngang ngửa.

- Vừa nhận chức quyền Chủ tịch Hạ viện, DB Patrick McHenry buộc cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dọn sang văn phòng nhỏ hơn. Bà Pelosi (đang dự tang lễ TNS Feinstein) nói dọn là chuyện nhỏ, sao Cộng Hòa không ưu tiên chuyện nước cho dân nhờ.

- DB Kevin McCarthy: sẽ không tranh cử chức chủ tịch Hạ viện nữa.

- Các luật sư của Trump xin hoãn vụ Trump bị truy tố ở tòa thủ đô DC, nhưng Thẩm phán Tanya Chutkan ra hạn là ngày 11 tháng 10 các LS phải có giấy phép an ninh để xem hồ sơ mật.

- Biện lý Quận Fulton đưa ra các thỏa thuận nhận tội cho một số đồng phạm trong vụ RICO của Trump.

- Cộng Hòa truất phế Chủ tịch Hạ viện McCarthy. Lần đầu trong lịch sử Mỹ. DB Patrick McHenry (R-NC) tạm giữ chức Chủ tịch Hạ viện lâm thời. TT Biden kêu gọi bầu sớm cho chức Chủ tịch Hạ viện.

- Trump: sẽ ra khai vào thời điểm thích hợp

- Cộng Hòa California xài lại cương lĩnh 2019 cho 2023

- Hunter Biden (con TT Joe Biden) khai vô tội ở tòa về 3 cáo buộc liên hệ mua súng

- Philippines: động đất 6,4 độ richter

- Giải Nobel Hóa học trao cho 3 nhà khoa học Hoa Kỳ về chấm lượng tử dùng trong đèn LED và TV, và nhiều ứng dụng y khoa

- Nga: đã bắn hạ 31 máy bay không người lái do Ukraine bắn vào Nga

- FIFA sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các đội banh trẻ U-17 của Nga

- Ukraine: đã tạo ra chiếc áo choàng tàng hình nặng 2,5 kg giúp lính Ukraine trở nên vô hình trước máy ảnh nhiệt và UAV

- Bạch Ốc hài lòng: thị trường việc làm tăng vọt.

- Florida: Hai cậu 13 tuổi bị đạn bắn, một cậu 11 tuổi bị truy tố tội giết người, mẹ cậu sẽ bị truy tố không cất kỹ súng

- Venice, Ý: 1 xe buýt phóng ra khỏi cầu, ít nhất 20 người chết

- United Airlines sẽ mua 110 máy bay phản lực Boeing và Airbus mới

- Hãng xe GM bán xe tại Mỹ trong quý 3 đã tăng 21% so với năm ngoái lên 674.336 chiếc.

- Danh sách Forbes 400 những người giàu nhất Hoa Kỳ: Trump bị loại ra. California có 87 người. New York thứ hai với 62 người. Giàu nhất California là Larry Ellison ($158 tỷ đô), giàu nhất Texas là Elon Musk ($251 tỷ), giàu nhất Washington là Jeff Bezos ($161 tỷ)

- Cảnh sát khắp California bố ráp băng Mafia, bắt 27 người, tịch thu 30 súng, ma túy và tiền mặt

- Cảnh sát Quận Cam đã tịch thu 91 kilogram cần sa và nhiều tiền mặt khi chận khám 1 xe

- Úc châu: Trọng Hà Nguyễn bị bắt tại sân bay Sydney, bị truy tố vì cấp ma túy làm 1 thanh niên chết vì phê

- Quận Cam: LS Derek Tran ra tranh ghế Dân biểu của bà Michelle Steel, quyên hơn 250.000 USD chỉ trong 24 giờ

- TIN VN. Vụ 'bữa cơm 800 nghìn': Thay HLV trưởng bóng bàn trẻ quốc gia.

- HỎI 1: Có 22% dân Mỹ lo sợ mình hay người trong nhà bị nhiễm cúm, 23% lo bị COVID-19, 19% lo sợ dính virus đường hô hấp RSV? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cảm giác cô đơn tăng cơ nguy bệnh Parkinson's? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-4/10/2023) ⚪ ---- Một trận động đất có cường độ 6,4 độ richter đã xảy ra ở miền nam Philippines, Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết hôm thứ Tư. Tâm chấn của trận động đất được ghi nhận cách thành phố General Santos, nằm trong vùng Soccsksargen 130 km. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 121,7 km. Người dân cho biết cơn chấn động kéo dài và nhẹ. Hiện chưa có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo.

.

⚪ ---- Giải Nobel Hóa học năm 2023 đã được trao cho 3 nhà khoa học đã nỗ lực khám phá và phát triển các chấm lượng tử (quantum dots), được sử dụng trong đèn LED và màn hình TV, cũng như cho các bác sĩ phẫu thuật khi loại bỏ mô ung thư.

.

Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov được ủy ban Nobel về hóa học ca ngợi là “những người tiên phong trong việc khám phá thế giới nano” khi công bố giải thưởng ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển hôm thứ Tư. Johan Aqvist, chủ tịch ủy ban cho biết: “Trong một thời gian dài, không ai nghĩ rằng bạn có thể thực sự tạo ra được những hạt nhỏ như vậy. Nhưng những người đoạt giải năm nay đã thành công.”

.

Heiner Linke, một thành viên của ủy ban hóa học, đã giải thích tại lễ công bố điều gì đã khiến công trình của những người đoạt giải trở nên mang tính cách mạng: “Điều cốt lõi của chấm lượng tử là, chỉ bằng cách thay đổi kích thước của chúng… bạn sẽ thay đổi các đặc tính của chúng, chẳng hạn như màu sắc của chúng. Điều này hoàn toàn bất thường.”

.

Bawendi, giáo sư tại Massachusetts Institute of Technology và Brus, giáo sư danh dự tại Đại học Columbia, đều là người Mỹ. Ekimov là người Nga và làm việc cho Nanocrystals Technology Inc., có trụ sở tại New York.

.

.Bawendi sinh ra ở Pháp, nhận được cuộc gọi vào sáng sớm từ Stockholm thông báo rằng ông là một trong những người đoạt giải hóa học năm 2023. Bawendi nói trong cuộc họp báo rằng ông cảm thấy “rất ngạc nhiên, buồn ngủ, sốc, bất ngờ và rất vinh dự” và sẽ ăn mừng chiến thắng của mình bằng cách dạy lớp 9 giờ sáng tại MIT.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư báo cáo rằng Nga đã bắn hạ 31 máy bay không người lái do quân đội Ukraine phóng qua các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk trong đêm qua. Bộ này cũng cho biết họ đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tiếp cận Mũi Tarkhankut ở Crimea từ Biển Đen. Riêng biệt, Thống đốc Bryansk Alexander Bogomaz nói rằng bốn quận trong khu vực Nga mà ông chỉ huy đã bị tấn công bởi bom chùm do Ukraine bắn.

.

⚪ ---- Liên đoàn bóng tròn Quốc tế (FIFA) đang lên kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các đội banh trẻ U-17 (dưới 17 tuổi) của Nga mà các lệnh này hơn một năm nay đã cấm họ tham dự các giải đấu và vòng loại kể từ tháng 2 năm 2022 sau khi Nga xâm lăng Ukraine, theo Sky News đưa tin hôm Thứ Tư.

.

Theo giới truyền thông, việc dỡ bỏ lệnh cấm có thể được công bố chính thức vào hôm nay, Thứ Tư, và sẽ tuân theo quyết định tương tự của UEFA bằng cách cho phép các cầu thủ dưới 17 tuổi của đất nước tham gia thi đấu trong mùa giải này với điều kiện không được trưng bày các vật dụng quốc gia như trang phục, cờ hay ca hát. quốc ca của họ. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã khiếu nại về quyết định của UEFA.

.

⚪ ---- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Mykhailo Fedorov cho biết trên Telegram vào ngày 4 tháng 10 rằng Ukraine đã tạo ra một chiếc áo choàng tàng hình giúp binh lính Ukraine trở nên vô hình trước các máy ảnh nhiệt và máy bay không người lái có camera chụp ảnh nhiệt của Nga.

.

Chiếc áo choàng chặn bức xạ nhiệt và khiến chiến binh trở nên vô hình trước kẻ thù. Điều này có thể giúp các tay súng bắn tỉa Ukraine hoặc các nhóm Lực lượng Tác chiến Đặc biệt thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, Fedorov cho biết, bao gồm trong bài đăng của mình một đoạn video quay ba binh sĩ Ukraine, một trong số họ được che kín và hầu như không nhìn thấy được.

.

Fedorov lưu ý rằng bộ quần áo này nhỏ gọn và nhẹ, nặng 2,5 kg. Nó có khả năng bảo vệ cao chống mưa và mưa đá. Ngoài ra, áo choàng có khả năng chống cháy và bảo vệ khỏi nhiệt độ cao. Fedorov nói: “Áo tàng hình chỉ là một trong những phát triển sẽ giúp cứu mạng sống của quân đội chúng ta ở tiền tuyến”.

.

⚪ ---- Thêm một thăm dò mới đưa ra sáng Thứ Tư 4/10/2023. Ngang ngửa. Biden hơn Trump chút xíu. Theo cuộc thăm dò mới nhất của PBS NewsHour/NPR/Marist, 14% cử tri nói rằng họ không thích cả hai ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống, gấp hơn 4 lần số người không hài lòng với Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trong kỳ bầu cử vừa qua.

.

Theo cuộc thăm dò mới nhất, Biden dẫn trước Trump một chút, người tiền nhiệm và hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa, với 49% cử tri đã ghi danh cho biết họ sẽ chọn người đương nhiệm và 47% đứng về phía Trump. Những người độc lập ủng hộ Trump với cách biệt 8 điểm. Cuộc đua hầu như không thay đổi so với tháng 8 và nằm trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò.

.

Trong khi cả hai ứng cử viên đều dẫn đầu với các cử tri theo đảng phái tương ứng của họ, 51% cử tri trong cuộc thăm dò này có ấn tượng tiêu cực về Biden và 56% không thích Trump.

.

Chiến lược gia đảng Cộng hòa Whit Ayers nói rằng những cử tri không thích cả Trump và Biden - “những kẻ ghét cả hai ông”, “trở thành một nhóm cử tri xoay chiều” mà cả hai đảng sẽ dành thời gian và tiền bạc đáng kể để cố gắng chiêu dụ.

.

⚪ ---- Cuộc chiến Ukraine có thể sẽ kết thúc vào tuần sau, hoặc trễ là tháng sau, nếu Trump được các Dân biểu Cộng hòa bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Hôm thứ Ba cho biết bà sẽ chỉ ủng hộ một người thay thế cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) trong vai trò lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện: cựu Tổng thống Trump.

.

“Ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch Hạ viện mà tôi hiện đang ủng hộ là Tổng thống Donald J. Trump,” Greene viết trên X, nền tảng trước đây được gọi là Twitter. “Ông Trump có thành tích 4 năm đã được chứng minh trên cương vị Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

.

Trong một bài đăng dài, bà Greene cho biết đã đưa ra một loạt lời hứa mà Trump sẽ giữ nếu Trump được bầu vào ghế Chủ tịch Hạ viện, bao gồm việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, bảo vệ biên giới và chấm dứt “chính phủ được vũ khí hóa chính trị. Ông Trump đã nhận được số phiếu bầu kỷ lục của Đảng Cộng hòa so với bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào của Đảng Cộng hòa! Chúng ta có thể phong ông Trump làm Chủ tịch Hạ viện và sau đó bầu ông Trump làm Tổng thống! Ông Trump sẽ LÀM NƯỚC MỸ TUYỆT VỜI LẠI!!!”

.

Mặc dù Greene không bỏ phiếu ủng hộ việc phế truất McCarthy, nhưng bà hiện đang tham gia cùng một số đảng viên Đảng Cộng hòa đang kêu gọi cựu tổng thống Trump, người cũng là người dẫn đầu Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Bạch Ốc năm 2024, làm Chủ tịch Hạ viện tiếp theo. McCarthy cũng cho biết hôm thứ Ba rằng ông sẽ không tranh cử vị trí này nữa.

.

Dân biểu Troy Nehls (R-Texas) thông báo vào cuối ngày thứ Ba rằng ông sẽ nộp hồ sơ giấy tờ để đề cử Trump cho vai trò này. Dân biểu Greg Steube (R-Fla.) cũng cho biết ông sẽ ủng hộ Trump làm Chủ tịch Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện không bắt buộc phải là thành viên đương nhiệm của Quốc hội, nhưng chưa có tiền lệ nào về việc một người giữ chức vụ này mà không phải là nhà lập pháp.

.

⚪ ---- Kevin McCarthy, đảng viên Cộng hòa California, người đã giữ chức Chủ tịch Hạ viện trong 9 tháng qua, sẽ không tranh cử chức chủ tịch Hạ viện nữa. McCarthy đã truyền đạt quyết định này trong cuộc họp kín với các đồng viện Cộng hòa vào tối thứ Ba, theo Politico. Sự lựa chọn của ông diễn ra sau khi ông bị lột chức Chủ tịch Hạ viện thông qua một kiến nghị được Hạ viện thông qua, do Matt Gaetz, đảng viên Đảng Cộng hòa của tiểu bang Florida, đưa ra.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xác nhận rằng bà Nancy Pelosi bày tỏ sự thất vọng khi bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu truất phế Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Giám đốc truyền thông của Pelosi, Aaron Bennett viết trong một tuyên bố: “Thật đáng buồn, cựu Chủ tịch Hạ viện Pelosi đang đau buồn trước sự ra đi của người bạn thân yêu cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và sẽ ở lại San Francisco trong vài ngày tới để tham gia các lễ tưởng niệm chính thức và bày tỏ lòng kính trọng đối với di sản cao cả của Feinstein.”

.

⚪ ---- Trong vòng vài giờ sau khi trở thành quyền Chủ tịch Hạ viện, Dân biểu Patrick McHenry (Cộng Hòa) đã ra lệnh cho cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ) rời khỏi văn phòng "nơi ẩn náu" ("hideaway") của bà tại Điện Capitol Hoa Kỳ. “Xin vui lòng rời khỏi chỗ vào ngày mai, căn phòng sẽ được làm khóa mới,” theo một email được gửi đến văn phòng của DB Pelosi hôm thứ Ba và được Politico xem.

.

Email từ Ủy ban Hành chính Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, cho biết Chủ tịch Hạ viện lâm thời McHenry đang phân công lại văn phòng "để sử dụng cho văn phòng của Chủ tịch Hạ viện." Báo The Hill đưa tin, cái gọi là văn phòng "nơi ẩn náu" chỉ là một trong số ít được phân bổ cho các đại diện cấp cao. (USA Today giải thích vào năm 2014 rằng các văn phòng "bí mật" không được đánh dấu, các văn phòng thứ hai cung cấp cho các nhà lập pháp một nơi nào đó để "trốn" khỏi các văn phòng thường lệ, được đánh dấu của họ và chỉ một số thành viên Hạ viện có chúng, vì chúng thường được sử dụng hơn bởi các thượng nghị sĩ.)

.

Bà Pelosi nói trong một tuyên bố tối thứ ba: “Với tất cả những quyết định quan trọng mà Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa phải giải quyết, điều mà tất cả chúng ta đều háo hức chờ đợi, một trong những hành động đầu tiên mà Chủ tịch mới Pro Tempore (lâm thời) thực hiện là ra lệnh cho tôi ngay lập tức rời khỏi văn phòng của mình ở Điện Capitol. Việc trục xuất này là một sự khác biệt rõ ràng so với truyền thống. Với tư cách là Chủ tịch Hạ viện, tôi đã trao cho cựu Chủ tịch Hạ viện Hastert một dãy văn phòng lớn hơn đáng kể trong thời gian ông ấy muốn. Không gian văn phòng không quan trọng đối với tôi, nhưng nó có vẻ quan trọng đối với họ. Bây giờ rằng Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa đã giải quyết được vấn đề quan trọng này, hãy hy vọng họ sẽ bắt tay vào giải quyết những gì thực sự quan trọng đối với người dân Mỹ.”

.

Nhân viên của Dân biểu Pelosi, với sự giúp đỡ từ nhân viên của Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, đã được nhìn thấy đang thu dọn văn phòng vào tối thứ Ba theo lệnh. Bà Pelosi đang ở San Francisco để dự tang lễ tiễn biệt Thượng nghị sĩ Feinstein.

.

⚪ ---- Donald Trump có thể sẽ vào tù 30 ngày... Thẩm phán Arthur Engoron đã yêu cầu Trump phải xem xét những gì Trump nói và đăng, nếu không, sẽ có nguy cơ phải ngồi tù tới một tháng. Thẩm phán Arthur Engoron vừa ban hành lệnh bịt miệng có giới hạn đối với tất cả mọi người trong vụ án dân sự để ngăn chặn những lời nói và hành động đả kích trên mạng xã hội nhằm vào các nhân viên của ông ấy. Để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong ý định của mình, các biện pháp trừng phạt mà Engoron đe dọa có thể bao gồm phạt tiền, nhiều hạn chế hơn và thậm chí 30 ngày sau song sắt đối với Trump nếu ông vi phạm lệnh.

.

Chỉ vài giờ sau khi Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron áp đặt lệnh bịt miệng có giới hạn và chỉ đạo Donald Trump xóa bài đăng trên mạng xã hội của mình nhắm mục tiêu và tấn công đích danh thư ký luật của thẩm phán, cựu tổng thống vào tối thứ Ba đã đưa ra một cuộc tấn công nhắm vào hệ thống pháp luật, và rõ ràng, nói rộng ra là Bộ trưởng Tư pháp Letitia James.

.

Lệnh hôm thứ Ba của Thẩm phán Engoron đã cấm Trump “đăng bài, gửi email hoặc phát biểu công khai về bất kỳ nhân viên nào của tôi,” như Politico đưa tin. Tối thứ Ba, mặc dù đã được đưa ra một lệnh bịt miệng, Trump dường như đã vi phạm hệ thống pháp luật và tân công Bộ trưởng Tư pháp Letitia James bằng một loạt tuyên bố sai sự thật.

.

Sau khi cho rằng vụ kiện dân sự của James chống lại anh ta là vi hiến và can thiệp vào bầu cử, Trump đã viết quyết định áp dụng đạo luật đó đối với anh ta “được thực hiện theo thiết kế của những người theo chủ nghĩa Marxist cấp tiến, và không phải là nước Mỹ mà chúng ta biết”.

.

⚪ ---- Các luật sư của Donald Trump đã yêu cầu trì hoãn vụ Trump bị truy tố ở tòa thủ đô Washington, D.C. quanh vụ lật ngược bầu cử 2020 và các cuộc tấn công ngày 6 tháng 1, nói rằng họ cần thêm thời gian để có được quyền kiểm soát an ninh nhằm đảm bảo họ có thể truy cập tất cả các tài liệu trong vụ án. Trong hồ sơ hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp trả lời bằng cách nói với tòa án rằng việc kiểm tra an ninh như vậy là không cần thiết vì sẽ có rất ít tài liệu mật được đưa vào phiên tòa.

.

Thay vì đáp ứng yêu cầu thêm thời gian của Trump, Thẩm phán Tanya Chutkan hôm thứ Ba chỉ đơn giản đặt ra thời hạn là ngày 11 tháng 10/2023 để tất cả các luật sư có được giấy phép cần thiết [để xem hồ sơ mật] để tiếp tục. Báo Lawfare đã đăng quyết định vào sáng thứ Ba yêu cầu các luật sư John Lauro và Gregory Singer của Trump hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết để nộp đơn xin giấy phép an ninh để đọc hồ sơ mật trước thứ Tư tuần tới.

.

Thẩm phán Chutkan viết: “Thông báo cũng sẽ nêu rõ liệu bên bào chữa có dự đoán rằng bất kỳ thành viên nào khác của họ, những người được yêu cầu hỗ trợ hợp lý, sẽ cần phải có được giấy phép an ninh hay không”.

.

⚪ ---- Các công tố viên ở Quận Fulton đang đưa ra các thỏa thuận nhận tội cho một số đồng phạm trong vụ RICO của Donald Trump, theo báo The Atlanta Journal-Constitution, xoay quanh những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quảc bầu cử tổng thống 2020 ở Georgia. Scott Hall, một người hành nghề bảo lãnh tại ngoại, là đồng phạm đầu tiên thực hiện một thỏa thuận để đổi lấy lời khai của mình, đã nhận tội 5 tội nhẹ và nhận mức án tương đối khoan dung là 5 năm quản chế.

.

Công tố viên Nathan Wade cho biết tuần trước rằng ông dự định gia hạn thỏa thuận nhận tội với luật sư Ken Chesebro và Sidney Powell. Các công tố viên cũng đã thảo luận về các thỏa thuận nhận tội với những người được cho là có liên quan đến vụ vi phạm dữ liệu cấp quận đối với phần mềm bầu cử Georgia, vụ quấy rối nhân viên phòng phiếu tiểu bang Ruby Freeman và việc bổ nhiệm các đại cử tri giả của Trump. Người phát ngôn của Biện Lý Fani Willis không tiết lộ có bao nhiêu bị cáo đã được tiếp cận các thỏa thuận.

.

⚪ ---- Thẩm phán trong phiên tòa xét xử gian lận tài chính ở New York chống lại Trump đã ban hành lệnh bịt miệng một phần đối với Trump. Thẩm phán cũng làm rõ những nhận xét mà ông đưa ra hôm thứ Hai về thời hiệu trong vụ án. Trong khi đó, Trump cho biết Trump sẽ đứng ra làm nhân chứng “vào thời điểm thích hợp”.

.

Thẩm phán Arthur Engoron nói với Trump và các luật sư của Trump hôm thứ Ba rằng ông đang ban hành “lệnh cấm, không cho tất cả các bên đăng bài về bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ nhân viên của tôi” sau khi Trump tấn công thư ký của Engoron trong một bài đăng trên mạng xã hội. Engoron nói: “Những cuộc tấn công cá nhân nhằm vào các thành viên trong đội ngũ nhân viên tòa án của tôi là không thể chấp nhận được, không phù hợp và tôi sẽ không dung thứ cho điều đó”.

.

Trước giờ nghỉ trưa vào ngày thứ hai của phiên tòa xét xử gian lận tài chính, Trump đã đăng (vài giờ sau đó đã xóa) một tuyên bố không chính xác trên một trang web châm biếm rằng cô Allison R. Greenfield, thư ký tòa án của Thẩm phán Engoron, là bạn gái của Chuck Schumer (Thượng nghị sĩ Lãnh đạo Đa số Thượng viện liên bang).

.

Tấm hình Trump đăng: cô Greenfield bên cạnh TNS Schumer.

.

Nên nhớ rằng Schumer đã kết hôn với Iris Weinshall, giám đốc điều hành của Thư viện Công cộng New York, từ năm 1980. Bài Trump đăng bao gồm một bức ảnh của cô Greenfield với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer tại một sự kiện công cộng. Tuy là Trump viết giễu cợt, nhưng nhiều người cuồng MAGA sẽ không hiểu kiểu giễu cợt, có thể sẽ đi tìm tấn công cô thư ký.

.

Hiện thời các cuộc tấn công của Trump nhằm vào các thẩm phán, nhân chứng và công tố viên đã làm gia tăng những lời kêu gọi áp dụng lệnh bịt miệng ông ta trong quá trình tố tụng. Lệnh bịt miệng bán phần do Thẩm phán Engoron đưa ra là lệnh đầu tiên như thế được phát hành.

.

Một tòa kháng án đã ra phán quyết rằng năm 2014 là ngày kết thúc thời hiệu đối với các tội ác tài chính mà Trump, các con trai trưởng thành của ông và công việc kinh doanh của gia đình bị cáo buộc phạm phải, và các luật sư của Trump đang tìm cách yêu cầu thẩm phán bác bỏ các cáo buộc được đưa ra cho bất kỳ điều gì trước đó.

.

Tuy nhiên, các công tố của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đang đưa ra lập luận rằng Trump đã sử dụng báo cáo tài chính năm 2011 không chính xác nộp sau năm 2014 để có được mức lãi suất cho vay và bảo hiểm ưu đãi hơn. Engoron nói với các công tố viên hôm thứ Hai: “Tôi tin rằng quý vị có thể liên hệ các tài liệu năm 2011 với những điều đã xảy ra sau đó. Hoặc tất cả điều này chỉ là lãng phí thời gian.”

.

Trọng Hà Nguyễn

Quận Cam: thêm 1 ứng cử viên gốc Việt ra tranh ghế của Dân biểu Michelle Steel.

Luật sư Derek Tran (Hình: linkedin)

TIN VN. Vụ 'bữa cơm 800 nghìn': Thay HLV trưởng bóng bàn trẻ quốc gia

Khi kết thúc thủ tục tố tụng hôm thứ Hai, Trump nói với các phóng viên rằng Engoron đã chỉ ra một cách hiệu quả rằng thời hiệu có nghĩa là ông “sẽ loại bỏ 80% vụ việc này. Đó là một công lao to lớn đối với tòa án khi thẩm phán sẵn sàng thực hiện kiểu này và tôi rất tôn trọng điều đó”.Trên thực tế, Trump đã loại bỏ bối cảnh của nhận xét của Engoron. Engoron nói rõ hôm thứ Ba: “Mọi hành vi sử dụng báo cáo tài chính sai lệch trong kinh doanh đều sẽ bắt đầu lại thời hiệu. Tôi hiểu rằng các bị cáo hoàn toàn không đồng ý với điều này và sẽ kháng cáo dựa trên những lý do đó.” (ghi chú: nghĩa là, thời hiệu khong kết thúc ở 2014, vì sau 2014, Trump lại nộp báo cáo tài chánh gian lận của năm 2011.)Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã nói rằng cô dự định gọi Trump và các con trai trưởng thành của Trump làm chất vấn, cũng như các luật sư riêng của Trump. Và đây là phim bộ nhiều tập: Thẩm phán Engoron đã cho biết rằng phiên tòa sẽ kéo dài đến cuối tháng 12/2023.Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy khi nào Bộ trưởng James có thể gọi Trump đứng ra để chất vấn và liệu Trump có đồng ý trả lời các câu hỏi hay chỉ đơn giản viện dẫn quyền Tu chính án thứ Năm của mình để im lặng, tránh tự buộc tội.⚪ ---- Cô Allison R. Greenfield, bên cạnh công việc làm thư ký tòa án của Thẩm phán Engoron cũng là một giáo sư tại một đại học Luật. Theo tài khoản Linkedin của cô, cô đã làm việc cho Engoron được hơn bốn năm. Trước đó, cô là cố vấn cấp cao của Đơn vị Tố tụng Đặc biệt của Sở Luật Thành phố New York trong gần sáu năm.Greenfield là Thư ký Luật Chính cho Thẩm phán Arthur Engoron, Thẩm phán Tòa án Tối cao tại Hệ thống Tòa án Thống nhất Tiểu Bang New York. Trước đây cô từng làm cố vấn cấp cao tại Đơn vị Tố tụng Đặc biệt của Sở Luật Thành phố New York. Cô cũng từng là Giáo sư phụ giảng tại Trường Luật Benjamin N. Cardozo. Cô cũng làm cộng tác viên tại công ty luật Jaffe & Asher từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 4 năm 2013. Cô bắt đầu làm thực tập sinh tại Nhà xuất bản Đại học Oxford vào năm 2009. Cô tốt nghiệp trường Đại học New York và Trường Luật Cardozo.⚪ ---- Cộng Hòa luôn luôn có chuyện lạ. Lần này, Cộng Hòa truất phế Chủ tịch Hạ viện cũng là Cộng Hòa. Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu hôm thứ Ba để gỡ Kevin McCarthy ra khỏi vị trí Chủ tịch trong sự kiện đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử Hoa Kỳ.Yêu cầu bỏ phiếu về việc truất phế Chủ tịch, do DB Matt Gaetz, thành viên Hạ viện từ quận 1 của Florida đệ trình, đã nhận được 216 phiếu ủng hộ và 210 phiếu chống. Có 8 thành viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại người đồng đảng McCarthy của họ.Với việc Văn phòng Chủ tịch hiện đang bỏ trống, dự kiến sẽ có một người thay thế tạm thời đảm nhận vị trí này. Theo các quy tắc được đưa ra vào năm 2003, họ nên được chọn từ danh sách những người thay thế tiềm năng nếu cần.⚪ ---- Dân biểu Patrick McHenry (R-NC) được bổ nhiệm đảm nhận vị trí Chủ tịch tạm thời của Hạ viện Hoa Kỳ—tạm thời thay thế Dân biểu Chủ tịch Hạ viện bị lật đổ Kevin McCarthy (R-CA). Việc bổ nhiệm được thực hiện bởi chính McCarthy, người theo quy định của Hạ viện, phải nộp danh sách những cái tên để thay thế tạm thời nếu ông bị cách chức khỏi vị trí này vào chiều thứ Ba sau khi kiến nghị truất phế Chủ tịch của Dân biểu Matt Gaetz được thông qua. McCarthy là Chủ tịch Hạ viện đầu tiên bị cách chức theo cách này.⚪ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã cân nhắc về việc Dân biểu Kevin McCarthy (R-Calif.) bị cách chức Chủ tịch, nói rằng Hạ viện nên nhanh chóng bầu Chủ tịch. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết ngay sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện truất phế McCarthy: “Tổng thống Biden đã chứng tỏ rằng ông luôn mong muốn hợp tác với cả hai đảng trong Quốc hội một cách thiện chí thay mặt cho người dân Mỹ. Bởi vì những thách thức cấp bách mà đất nước chúng ta phải đối mặt sẽ không chờ đợi, ông ấy hy vọng Hạ viện sẽ nhanh chóng bầu ra Chủ tịch.” Tuyên bố không đề cập đến McCarthy, về chuyện liệu McCarthy có nên được bầu lại làm Chủ tịch hay tán thành một Chủ tịch mới.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba cho biết ông sẽ làm chứng trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự chống lại ông “vào thời điểm thích hợp”. Trump nói với các phóng viên có mặt bên ngoài phòng xử án nơi diễn ra phiên tòa hôm Thứ Ba: "Vâng, tôi sẽ làm vậy. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ làm vậy."Vụ án xét xử các giao dịch kinh doanh của Trump và các cộng sự của ông được thực hiện thông qua Trump Organizations và những nỗ lực bị cáo buộc của họ nhằm đưa số vốn của doanh nghiệp cao hơn mức họ vốn để đảm bảo các khoản vay ngân hàng. Trước đó cùng ngày, khi đến tòa án, Trump đã chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp New York là bà Letitia James và quy trình tòa án, tuyên bố rằng nó nên được "bác bỏ".⚪ ---- Cộng Hòa California muốn gì? Muốn cương lĩnh 2019. Các đại biểu tham dự Hội nghị mùa thu của Đảng Cộng hòa California ở Anaheim (Quận Cam) đã bỏ phiếu áp đảo vào Chủ nhật để thông qua cương lĩnh năm 2019 của đảng làm cương lĩnh cho năm 2023. Chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận Cam Fred Whitaker nói với City News Service ngay sau khi các đại biểu bỏ phiếu với tỷ lệ chênh lệch 78,6% -21,4% ủng hộ báo cáo của Ủy ban Cương lĩnh.Nền tảng Cộng Hòa hỗ trợ, phần lớn, có vẻ không khác Dân Chủ nếu không đọc các dòng chữ nhỏ khác:-- "sự lựa chọn và sự xuất sắc trong giáo dục cho mọi người dân California";-- "sự an toàn và phúc lợi của mọi cư dân California, bao gồm cả quyền tự do lựa chọn về chăm sóc sức khỏe";-- "các chính sách kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới, dẫn đến tăng khả năng chi trả";-- "một hệ thống thuế được cải cách nhằm duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng và an toàn công cộng đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các gia đình lao động, chủ nhà và người dân California lớn tuổi";-- "các chính sách môi trường thuận lợi hỗ trợ nông dân và chủ trang trại ở California";-- "sự liêm chính trong bầu cử và chính phủ có đạo đức."Có 4 ứng cử viên tổng thống năm 2024 đã phát biểu tại đại hội cuối tuần được tổ chức tại Anaheim Marriott: cựu Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott và doanh nhân Vivek Ramaswamy.⚪ ---- Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hôm thứ Ba đã khai vô tội đối với 3 cáo buộc liên quan đến việc mua súng mà anh thực hiện vào năm 2018. Biden bị truy tố sở hữu súng bởi một người sử dụng bất hợp pháp hoặc nghiện chất bị kiểm soát, khai man về việc mua súng và cuối cùng là khai báo sai với cửa hàng nơi anh ta mua súng. Hunter Biden bị truy tố sau khi rời bỏ một thỏa thuận mà lẽ ra Hunter sẽ bị quản chế vì không nộp hơn 2 triệu đô la tiền thuế. Các tội danh nghiêm trọng có hình phạt tối đa là 25 năm tù.⚪ ---- Bạch Ốc hài lòng: thị trường việc làm tăng vọt. Báo cáo về thị trường việc làm ở Mỹ có thể giúp Fed có thêm lý do để giữ lãi suất ở mức cao. Nó cho thấy các nhà tuyển dụng đang quảng cáo 9,6 triệu cơ hội việc làm vào cuối tháng 8, cao hơn nhiều so với con số 8,9 triệu mà các nhà kinh tế dự kiến. Sự khao khát thuê nhân viên như vậy có thể gây áp lực tăng lương để thu hút nhân viên.Mặc dù điều đó sẽ được những người lao động đang chạy theo lạm phát hoan nghênh, nhưng lo ngại của Fed là điều đó có thể khiến lạm phát tăng thêm nhiên liệu. Cổ phiếu Big Tech là một trong những cổ phiếu nặng ký nhất trên thị trường. Chúng và các cổ phiếu tăng trưởng cao khác được coi là nạn nhân lớn nhất của lãi suất cao. Amazon giảm 3,7%, Microsoft giảm 2,6% và Nvidia mất 3,1%.⚪ ---- Florida: Hai cậu bé 13 tuổi ở Florida phải nhập viện vì bị đạn bắn, và một cậu bé 11 tuổi bị truy tố tội giết người cấp độ hai vì một vụ tranh chấp mà một số nhân chứng cho biết bắt đầu bằng một túi khoai tây chiên. Mike McKinley, cảnh sát trưởng vùng ngoại ô Apopka của Orlando, cho biết cậu bé 11 tuổi đã chạy đến, vào xe của mẹ và lấy khẩu súng sau cuộc cãi vã với hai thiếu niên tại buổi tập bóng đá tối thứ Hai. Một số nhân chứng cho biết cậu bé 13 tuổi đã bắt nạt cậu bé và bị giật thức ăn khỏi tay cậu.Cảnh sát cho biết một thiếu niên 13 tuổi bị bắn vào lưng và viên đạn sượt qua cánh tay của thiếu niên kia. McKinley nói rằng thật “xấu hổ” khi thanh thiếu niên đang “hủy hoại cuộc đời mình” bằng cách cố gắng sử dụng súng để giải quyết vấn đề của mình. Cảnh sát trưởng nói: “Không ai muốn bắt giữ một đứa trẻ 11 tuổi bằng bất kỳ cách nào”.Cảnh sát trưởng cho biết khẩu súng được cất trong một chiếc hộp không an toàn trong xe của người mẹ và chính quyền sẽ truy tố bà, Fox 35 đưa tin. Bà mẹ lúc đó đang ngồi ở ghế lái khi cậu bé bước vào xe nhưng dường như không để ý rằng cậu bé đã lấy súng ra.⚪ ---- Luigi Brugnaro, thị trưởng Venice, Ý, hôm thứ Ba thông báo rằng một chiếc xe buýt đã rơi từ một cây cầu trên đất liền gần Mestre, khiến "ít nhất 20 người chết, nhưng con số này sẽ còn tăng lên. Một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra với cộng đồng của chúng tôi tối nay. Tôi ngay lập tức tổ chức tang lễ cho cả thành phố, để tưởng nhớ nhiều nạn nhân trên chiếc xe buýt bị rơi. Một cảnh tượng tận thế, không còn lời nào để diễn tả."⚪ ---- United Airlines tiết lộ hôm thứ Ba rằng họ sẽ mua 110 máy bay phản lực Boeing và Airbus mới, bảo đảm nguồn cung máy bay trong thập niên tới. Hãng sẽ mua thêm 50 chiếc Boeing 787 Dreamliners và 60 chiếc Airbus A321neos. Trước đó, hãng đã đặt mua 100 chiếc Dreamliners và 120 chiếc Airbus thân hẹp 321. Việc giao các máy bay theo đơn đặt hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028.Giám đốc thương mại của United Airlines, Andrew Nocella, nói với các phóng viên rằng công ty sẽ không đặt mua máy bay trước thời điểm này trong các trường hợp khác nhau. Ông lưu ý: “Các dây chuyền sản xuất, hiện thường xuyên gặp khó khăn do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và giao hàng chậm trễ, cũng ngày càng cháy hàng trong suốt thập niên”.⚪ ---- Hãng xe General Motors Co hôm thứ Ba tiết lộ rằng doanh số bán xe tại Mỹ trong quý 3 đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 674.336 chiếc. Doanh số bán xe điện trong cùng kỳ báo cáo tăng 28% so với quý II. Bên cạnh đó, tổng doanh số bán hàng tăng 19% trong năm dương lịch. Công ty cho biết: “Nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng đối với danh mục xe tải và SUV của GM đã thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng của tất cả các thương hiệu của GM trong quý 3”.⚪ ---- Bạn có thể kể tên một số người giàu nhất Hoa Kỳ: Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett. Nhưng bạn có biết ai giàu nhất California không? Nhiều người sẽ đoán sai. Hàng năm, Forbes công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Danh sách này bao gồm những người đã kiếm được tài sản thông qua đầu tư, nhu liệu, thể thao, bán lẻ, bất động sản, quan hệ gia đình và thực phẩm.Danh sách năm 2023 bao gồm một số điểm đầu tiên đáng chú ý. Một người mới là Josh Kushner, con trai của nhà phát triển bất động sản Charles Kushner và anh trai của Jared Kushner (chồng cô Ivanka). Nhưng bố vợ của Kushner, cựu Tổng thống Donald Trump, đã không lọt vào danh sách Forbes 400 năm nay. Để lọt vào danh sách năm nay, các tỷ phú cần ít nhất 2,9 tỷ USD. Nhìn chung, những người trong Forbes 400 nắm giữ khối tài sản trị giá 4,5 nghìn tỷ USD.Đứng đầu danh sách là Elon Musk, trị giá ước tính 251 tỷ USD nhờ các công ty Tesla, SpaceX và X (trước đây là Twitter) của ông. Nó cũng khiến ông trở thành người giàu nhất Texas, một trong 40 tiểu bang có tên trong danh sách. Các tiểu bang không có ai trong danh sách là Alabama, Alaska, Delaware, Maine, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Vermont và West Virginia.Giống như năm ngoái, California có nhiều cư dân nhất trong danh sách với 87 người - tăng 7 người so với năm 2022. New York có nhiều người đứng thứ hai với 62 người, tiếp theo là Texas với 53 người, Florida với 46 người và Illinois với 13 người. các tiểu bang, cộng với Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, chỉ có một cư dân lọt vào danh sách giáu nhất: Hawaii, Idaho, Iowa, Kentucky, Nebraska, New Hampshire, Oregon, Rhode Island, South Carolina và Utah.Người giàu nhất có tên quen thuộc ở vài tiểu bang cũng như giá trị tài sản ròng, theo Forbes là:California: Larry Ellison: $158.0 tỷ đôTexas: Elon Musk: $251.0Washington: Jeff Bezos: $161.0⚪ ---- Cảnh sát khắp California đã cùng nhau trấn áp một “tổ chức tội phạm bạo lực đường phố” ở Los Angeles. Chiến dịch Safe Harbor nhắm vào băng nhóm chưa xác định danh tính, những kẻ được cho là chịu trách nhiệm điều hành mạng lưới buôn bán ma túy và súng trên toàn tiểu bang, đồng thời cũng có liên quan đến một số tội phạm bạo lực.Cuộc điều tra sâu rộng bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 và vào ngày 28 tháng 9, với 7 lệnh khám xét đã thực hiện tại các địa điểm không được tiết lộ ở Quận Los Angeles. Trong chiến dịch đó, 10 người đã bị bắt, 14 khẩu súng bị thu hồi, bao gồm hai khẩu súng ma và một khẩu súng trường nòng ngắn, đồng thời thu giữ 4.000 USD tiền mặt. Hoạt động đó cũng dẫn đến việc xác định thêm các đường dây của tổ chức tội phạm, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn ở các quận Kern và Tulare.Tổng cộng, bố ráp đã dẫn đến 27 vụ bắt giữ, 30 vũ khí bị thu giữ và thu hồi một lượng lớn ma túy bất hợp pháp bao gồm fentanyl, methamphetamine, cocaine và heroin. Những người bị bắt đã được chuyểnvề Biện lý Quận Los Angeles để chờ đợi các cáo buộc trọng tội về vận chuyển, tàng trữ ma túy và âm mưu phạm tội.Trong khi Bộ Tư pháp California không xác định cụ thể băng nhóm đường phố có liên quan đến hoạt động mới nhất này, Donald Alway, Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng Thực địa Los Angeles của FBI, cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện như một phần của cuộc điều tra tiếp tục về “Mafia Mexico và các tập đoàn ma túy đã chỉ huy các băng nhóm đường phố gây khó khăn cho khu vực Harbor với tội phạm bạo lực, ma túy và súng bất hợp pháp.”⚪ ---- Cảnh sát Quận Cam đã tịch thu khoảng 200 pounds (91 kilogram) cần sa và một khoản tiền mặt không được tiết lộ hôm thứ Ba khi chận xét 1 xe ở Orange. Cảnh sát đã dừng một chiếc xe tải Chevy Suburban lúc 12:30 sáng gần Đường Orange-Olive Rd. và Đường Santa Ana Canyon Rd. Khi khám xét chiếc xe tải, cảnh sát tìm thấy tiền và ma túy trong túi nhựa. Người lái xe và những người ngồi trên chiếc Chevy không bị giam giữ và cuộc điều tra đang diễn ra.⚪ ---- Úc châu:, 23 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Sydney vào chiều thứ Hai, và bị truy tố vì đã cung cấp ma túy bị cấm cho một thanh niên 21 tuổi và thanh niên này đã chết ngay sau khi tham dự lễ hội âm nhạc Knockout Outdoor tại Công viên Olympic Sydney vào thứ Bảy. Nạn nhân được điều trị tại một khách sạn trên phố George St. trong thành phố trước khi được đưa đến Bệnh viện St Vincent’s Hospital, nhưng đã qua đời vào rạng sáng Chủ nhật.Cảnh sát bắt Nguyen tại sân bay Sydney, khám xét và thu giữ 13.535 Úc kim tiền mặt. Nguyen, đến từ Victoria, bị truy tố vì cung cấp một loại ma túy bị cấm đã gây tử vong. Nguyen đã bị từ chối tại ngoại khi xuất hiện tại Tòa địa phương Downing Center vào thứ Ba.Tin cũng nói rằng một người đàn ông 26 tuổi cũng chết vì nghi ngờ dùng thuốc quá liều sau khi tham dự lễ hội Knockout Outdoor. Các yêu cầu trước đây đã khuyến nghị thử nghiệm thuốc tại các lễ hội âm nhạc, nhưng Thủ hiến Chris Minns cho đến nay vẫn phản đối mọi lời kêu gọi thay đổi.⚪ ----Luật sư Derek Tran đã tham gia vào một trong những cuộc đua vào Hạ viện có tính cạnh tranh cao nhất ở California muộn hơn nhiều tháng so với các ứng cử viên Đảng Dân chủ, nhưng số tiền gây quỹ trong ngày đầu tiên cho thấy anh đang bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.Tran, một luật sư 42 tuổi chuyên về các vụ thương tích cá nhân và phân biệt đối xử, đã kiếm được hơn 250.000 USD trong 24 giờ sau khi ông phát động chiến dịch vào thứ Hai nhằm tranh ghế của Dân biểu Michelle Steel (R-Calif.). Con số này nhiều hơn số tiền mà bất kỳ ứng cử viên nào trong số bốn đảng viên Đảng Dân chủ khác trong cuộc đua đã quyên góp được trong quý vừa qua.Steel, người đại diện cho một địa hạt mà Biden thắng Trump tới 6 điểm, là mục tiêu hàng đầu của các đảng viên Đảng Dân chủ muốn giành lại lợi ích của họ ở Quận Cam. Bà Steel đã gây quỹ mạnh mẽ, mang về hơn 2 triệu USD trong kỳ nộp hồ sơ gần đây nhất và có 1,7 triệu USD trong ngân hàng tính đến ngày 30/6.Địa hạt 45, tập trung xung quanh Little Sài Gòn của Quận Cam, là một trong những cuộc đua có tính cạnh tranh gay gắt nhất trong mùa giải này. Đảng Dân chủ coi California là cơ hội vàng để lật ghế và giành lại đa số. Steel là một trong năm người đương nhiệm của Đảng Cộng hòa đại diện cho các quận nơi cử tri ưa thích Biden hơn Trump.Các đảng viên Đảng Dân chủ đang lo lắng về các lựa chọn của đảng họ. Cô Kim Bernice Nguyen, thành viên Hội đồng Thành phố Garden Grove, đã thu hút được những người ủng hộ hàng đầu như Dân biểu Katie Porter (D-Calif.). Nhưng cô chỉ quyên được 150.000 USD trong 5 tháng và kết thúc tháng 6 với khoảng 55.000 USD trong tay.Tran là ứng cử viên lần đầu tranh cử, nhưng anh cho biết xuất thân là con trai của những người tị nạn từ Việt Nam và là một cựu quân nhân Hoa Kỳ khiến anh rất phù hợp với khu vực có đông người Việt sinh sống. “Câu chuyện về gia đình tôi, quá trình trưởng thành của tôi — điều đó thực sự gây được tiếng vang với cử tri,” Trần nói trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời lưu ý rằng ông nói tiếng Việt cũng như nhiều cử tri.Trong khi đó, đảng Cộng hòa muốn nhấn mạnh lý lịch của Trần với tư cách là một luật sư về thương tích cá nhân và chụp mũ rằng Derek Tran theo chủ nghĩa tự do cực đoan, cực tả.⚪ ----. Theo VietnamNet. HLV Bùi Xuân Hà và đồng nghiệp Tô Minh bị dừng ghế HLV trưởng đội bóng bàn trẻ quốc gia sau lùm xùm quanh vụ "bữa cơm 800 nghìn đồng" gây xôn xao dư luận. Thay thế cho 2 HLV trên là ông Vũ Văn Trung (Hà Nội) đảm nhiệm vai HLV trưởng, Vũ Đình Tuấn (Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) - đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, từ ngày 6/10 đến 31/12. Như tin đã đưa, những ngày qua, trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là bữa ăn của tuyển bóng bàn trẻ quốc gia (8 VĐV) có giá 800 nghìn đồng nhưng chỉ có vài món ăn. Một số VĐV của tuyển trẻ bóng bàn quốc gia đang luyện tập tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) phản ánh việc mình thường xuyên bị đói vì ăn không đủ, phải ra ngoài mua thêm đồ ăn. Ngoài ra, cũng theo thông tin trên, HLV Bùi Xuân Hà bị cho là có sự khuất tất trong việc cắt xén tiền ăn của các VĐV với lý do "giữ tiền hộ".---- HỎI 1: Có 22% dân Mỹ lo sợ mình hay người trong nhà bị nhiễm cúm, 23% lo bị COVID-19, 19% lo sợ dính virus đường hô hấp RSV?ĐÁP 1: Đúng thế. Phải chích ngừa cho an toàn. Theo kết quả cuộc khảo sát do Quỹ truyền nhiễm quốc gia (NFID) thực hiện, mặc dù mùa vi rút mùa đông năm nay được dự đoán sẽ rất nghiêm trọng nhưng vẫn có khoảng 22% người trưởng thành ở Hoa Kỳ lo lắng về việc bản thân hoặc thành viên trong gia đình bị nhiễm cúm. Kết quả cho thấy mức độ tương tự cũng được thấy ở trường hợp nhiễm Covid-19 là 23% và nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) là 19%.Chi tiết:---- HỎI 2: Cảm giác cô đơn tăng cơ nguy bệnh Parkinson's?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy sự cô đơn có thể liên quan đến việc tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh Parkinson's, tình trạng thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai sau bệnh Alzheimer. Các tác giả lưu ý trong nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí JAMA Neurology: “Những phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy sự cô đơn là yếu tố tâm lý xã hội quan trọng quyết định sức khỏe”.Nghiên cứu chỉ ra rằng những người cho biết họ cô đơn có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson cao hơn 37%. Mối liên hệ này vẫn tồn tại sau khi các nhà điều tra tính đến các yếu tố nhân khẩu học, tình trạng kinh tế xã hội, sự cô lập xã hội, nguy cơ di truyền, hút thuốc, hoạt động thể chất, chỉ số khối cơ thể, tiểu đường, tăng huyết áp, đột quỵ, đau tim, trầm cảm và thậm chí gặp bác sĩ tâm thần.Chi tiết: