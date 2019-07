Những Vật Thể Từ Cõi Thiêng

Phương Chính Nguyễn Quang Đạt

Thưa quí độc giả cùng các huynh đệ hoạt động trong thế giới tâm linh, nếu như hơn 2 năm trước đây những bài viết về thế giới tâm linh của người viết liên quan đến thế giới vong linh – một thế giới mà đa số trong đó chứa đầy những đau khổ, hận thù, oan trái do sự dẫn dắt của nghiệp quả. Càng chuyên tâm nghiên cứu cũng như tham gia vào lãnh vực này nó đòi hỏi rất nhiều thời gian để tìm hiểu căn nguyên từ nhiều khía cạnh khác nhau để tìm ra giải pháp thích hợp. Vì tất cả những gì đang xảy ra không đơn giản như chúng ta suy nghĩ. Tất cả đều có ẩn ý trong đó và phải tìm cho ra đúng ẩn số mới có thể giải quyết được vấn đề. Nó đòi hỏi sự vận dụng tâm trí rất nhiều cũng như thời gian

Lãnh vực hoạt động nào cũng có cái hay riêng nếu biết vận dụng đúng cách để mang lại lợi ích tâm linh cho chúng sinh, và những bài học cho chính bản thân mình. Tuy nhiên nếu như quí độc giả thích hoạt động trong thế giới nêu trên cũng phải nên suy xét cẩn thận trước khi dấn thân vào lãnh vực này, vì hành xử không đúng sẽ vô tình phạm lổi mà gây oán với những người âm.

Nhận thấy những hiện tượng những bài học về thế giới vong linh đã tạm đủ, nên những năm gần đây người viết đã chuyển hướng tìm hiểu qua lãnh vực khác, đó là lãnh vực của những vật thể hay tinh thể xuất phát từ thế giới vô hình đến với thế giới nhân gian, mà người viết tạm gọi là cõi Thiêng. Và đây cũng là chủ đề chính của bài viết này.

Thưa quí độc giả, có lẽ trên thế giới không có một quốc gia nào có rất nhiều hiện tượng tâm linh cũng như những vật và tinh thể xuất phát từ cõi giới vô hình hay cõi Thiêng cho bằng đất nước Thailand. Một trong số quốc gia đã lấy Phật giáo làm quốc giáo và đa số người dân đều chân thành mộ đạo nên có được phước báu đó chăng?

Trong những bài viết trước (Ngọc Rắn Naga, Những Hạt Mani Từ Trời) người viết có đề cập sơ về vật chất thiêng liêng nơi xứ sở này đó là ngọc Naga và Leklai.

1. Ngọc Naga

Ngọc Naga theo truyền thuyết được xuất phát từ Rắn Naga có cách đây khoảng 2 ngàn năm. Naga được người Thái biết đến như một loài Rắn Thiêng sống dưới nước ở vùng sông Mekong trên đất Thái. Tuy gọi là rắn nhưng Naga có hình dáng giống như một Độc Giác Long với một sừng nhọn trên đầu. Xem hình.

Ngọc Naga trong suốt và có tất cả là 9 màu chánh và mỗi một màu tượng trưng cho một năng lực tâm linh khác nhau. Những màu còn lại chỉ là những tông màu đậm lợt từ 9 màu này.

Về hình dáng thì Naga được biết đến nhiều nhất qua những viên ngọc tròn hay có dạng oval. Đặc biệt ngọc Naga đều trong suốt và có tỷ trọng khá nặng so với những tinh thể khác như crystal, thủy tinh hay những loại ngọc hay đá quí khác. Khi quí vị đã một lần nắm thử trên tay rồi thì sẽ khônng bao giờ quên được cảm giác đó.

Sau đây là hình ảnh của một số Naga được hầu hết mọi người biết đến.

Và dưới đây là hình ảnh của một loại ngọc Naga rất quí hiếm vì theo lời sư sư Ajaan Sam Ruaray nó là một trong số những viên ngọc mà người đi tìm đã được chư Thiên chỉ dẫn nơi chốn. Trong viên ngọc có hình dáng như một con rắn đang quấn tròn xung quanh. Có một giả thuyết khác cho rằng đây là tinh thể mắt của loài rắn tu luyện lâu năm kết tụ lại. Một trong số sư huynh của người viết đã may mắn có được viên ngọc màu xanh lục do chính sư Ajaan Sam Ruaray ban tặng.

Có một người Thái chuyên bán về ngọc Naga trên…cho biết rằng đây là Star Naga rất quí hiếm không phải ai ai cũng có được. Xem hình.

Ngoài ra ngọc Naga còn có một điểm rất đặc biệt là hầu như những viên ngọc được tìm thấy dưới đáy sông Mekong, hay trong rừng sâu dưới những con suối nằm ẩn sâu trong các hang động, đều có một lớp đất cứng bao phủ bên ngoài tựa như viên đá nhưng bên trong lại có một khoảng không gian trống chứa viên ngọc. Cầm viên đá trên tay lắc qua lắc lại chúng ta có thể nghe tiếng va chạm của viên ngọc vào thành đá, và mỗi một viên đá chỉ chứa một viên ngọc bên trong, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ.

Ngọc Naga hầu như chỉ có trên đất Thái nhiều nhất là dưới dòng sông Mekong còn những viên ngọc quí hiếm thì được cất giử trong rừng sâu, nơi những con suối nằm sâu trong những hang động dưới sự bảo vệ của…

Nói về tính chất hay huyền năng của ngọc Naga thì cho đến nay chưa có ai thật sự biết đến như thế nào? Còn những vị cao tăng biết đến thì họ cũng lặng im giử kín sự bí mật này không bao giờ tiết lộ cho bất cứ một ai kể cả những người thân tín. Tất cả cũng không ngoài mục đích mang lại sự bình an cho chúng sanh tránh khỏi sự tranh dành chiếm đoạt những viên ngọc quí bỡi những kẻ gian manh.

Xin xem bài Ngọc Rắn Naga để biết thêm chi tiết.

https://vietbao.com/a264656/ngoc-ran-naga

2. Leklai

Sau Ngọc Naga, thì Leklai là một trong số vật chất “sống” linh thiêng mà hầu như đa số người dân Thái đều biết đến. Họ đã thờ và mang Leklai trong người như bùa hộ mệnh.

Nói về thế giới Leklai thì đây là một thế giới với muôn hình vạn trạng cùng những hiện tượng tâm linh thật lạ lùng! Nếu quí độc giả nào ưa thích nghiên cứu thế giới của Thần linh trong thời hiện tại thì không nên bỏ xót qua sự nghiên cứu về Leklai.

Leklai trong tiếng Thái có nghĩa là kim loại có thể chuyển động như chất lỏng.

Khác với tính chất bất động của ngọc Naga, Leklai là một vật chất sống xem như có “thần” ngự trong đó nếu như biết cách trì tụng thần chú. Tuy là vật chất có dạng giống như thủy tinh, đá, và kim loại, một số Leklai có thể chuyển động, thay đổi kích thước, làm giảm sức nóng, xuất hiện từ hư không rơi xuống với đủ hình hài và màu sắc, hay được tìm thấy dưới đất hoặc nước sau nghi lễ triệu thỉnh. Leklai được nhiều người chú ý đến nhiều nhất là dạng kim loại có thể di chuyển như loài lươn thép (steel eel). Xem hình





Về màu sắc thì ngọc Leklai có tất cả 7 màu chánh cùng những tông màu đậm lợt khác nhau. Xem hình

Về hình dạng và cấu trúc thì Leklai có rất nhiều loại khác nhau và mỗi loại có những huyền năng riêng biệt. Nếu nói về hình dáng và tính chất của từng loại Leklai thì không biết bao nhiêu trang giấy mới có thể diễn tả được hết.

Muốn thỉnh Leklai cũng không phải là chuyện dễ, nó đòi hỏi người triệu thỉnh phải có đủ pháp lực và hiểu rõ nghi thức, và không phải hang động nào bên Thái cũng có Leklai. Những nơi có Leklai thường là những hang động sạch sẽ và thoáng mát. Trước khi thỉnh Leklai các cao tăng hay pháp sư chuyên về Lekai phải thiết lập đàn tràng dâng cúng phẩm vật cho các linh thần và …đang cư ngụ nơi đó và thường vào ban đêm, sau đó tụng thần chú triệu thỉnh sơn thần hay Thần chủ về Leklai ban cho phẩm vật. Tùy theo sơn thần cư ngụ nơi hang động cũng như thần chú triệu thỉnh của các cao tăng hay pháp sư, mà có những dạng Lekai xuất hiện từ hư không, hoặc trong vách đá núi đi ra rơi xuống đủ hình dạng và màu sắc trên tấm vải có họa linh phù được đặt sẳn bên dưới. Xem hình

Cũng có những ngọc Leklai (?) to lớn xuất hiện dưới nước do Thủy thần ban tặng nhưng cũng phải qua những nghi lễ đặc biệt của cao tăng hay pháp sư. Xem hình

Và cũng có những dạng Leklai to lớn được tìm thấy dưới lớp đất trong hang động trong buổi lễ. Xem hình

Một đạo hữu bên Úc đã gởi cho người viết hình ảnh “ánh sáng” xuất hiện nơi phòng thờ của anh gần vị trí của Leklai. Xem hình

Quí độc giả có thể tìm xem trên Youtube để biết thêm. Một trong những cao tăng chuyên về Leklai nổi tiếng nhất bên Thailland là LP Somporn (Yai).

3. Đá Thánh Tích

Đá Thánh tích là đá có nguồn gốc từ những hang động nơi những Thánh tăng hành thiền viên mãn. Tương truyền rằng, năng lực thiền định của các vị Thánh tăng đã tạo ra những “xá lợi thạch” xuất hiện trên vách đá chung quanh hang động. Và cũng có truyền thuyết cho rằng xá lợi của các Ngài sau khi… đã ẩn tàng vào trong đá.

Cũng như Leklai, muốn thỉnh Đá Thánh Tích cũng không phải dễ dàng. Các vị sư cũng như pháp sư cũng phải thực hiện những nghi lễ và xin phép linh thần canh giữ hang động cho phép mới có thể thỉnh được.

Đá Thánh Tích được xem là loại đá linh thiêng, theo…khi hành thiền trước đá hành giả có thể cảm nhận được năng lực tâm linh từ đá phát ra, cũng như có thể cảm nhận được sự hiện diện của Phật cùng các vị Thánh tăng (Arahan) xung quanh mình.

Riêng ở Thailand thì Đá Thánh Tích được thỉnh từ hang động nơi núi Khao Sam Roi Yod (gồm có 300 ngọn) tại tỉnh Prachuap Khiri Khan, trên hướng Nam của Thailand. Người Thái tin rằng một số hang động trên núi Sam Roi Yod xưa kia là nơi tu tập thiền định của các vị Thánh tăng (500 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn). Sau khi các vị viên tịch thì xá lợi của họ bám vào vách đá trong hang động.

Màu sắc của thạch xá lợi trên Đá Thánh Tích thường là màu trắng giống như màu vỏ trứng, đỏ đất sét và màu mật ong trong suốt.

Hình dáng thì có dạng như quả trứng. Xem hình

Đặc biệt của loại Đá Thánh Tích là nếu như người lưu giử tu tập tinh tấn thì đá có thể phát sinh ra những tinh thể đủ màu giống như xá lợi trên đá. Xem hình

4. Đá Thắng Phước

Ngoài Đá Thánh Tích, người viết cũng được đạo hữu Nguyễn Lộc bên VN cho biết còn có một loại đá khác tên là đá “Thắng Phước”, mà “huynh đệ đồng tu và những người có kinh nghiệm cho biết đây là loại đá có thể thu hút các xá lợi và ngọc Mani đến”. Rất tiếc vẫn chưa nhận được hình để đăng lên.

5. Ngọc Mani Từ Hư Không

Nếu như đất nước Thái Lan có những vật thể tâm linh kỳ diệu thì đất nước Việt Nam hiện nay cũng có những pháp tràng hay đạo tràng với những hiện tượng tâm linh mầu nhiệm không kém. Ngọc Mani cũng như Ngọc Xá lợi từ hư không rơi xuống hoặc xuất hiện …trong các buổi lễ…do Chư Thiên cúng dường Tăng, Ni và tặng cho người hữu duyên để khích lệ.

Những hiện tượng này đã và đang xảy ra khá lâu nhưng ít người được biết đến vì lý do bảo mật cho những hành giả đang tu tập. Những đạo tràng này không muốn bị phiền toái bỡi những người hiếu kỳ kéo đến muốn trông coi hiện tượng, nhất là những con buôn…làm mất đi sự thiêng liêng nơi chốn đạo tràng.

Qua bài viết “Những Hạt Mani Từ Trời” (https://vietbao.com/a283036/nhung-hat-mani-tu-troi) trước đây, người viết cũng đã đề cập đến hai hành giả mật tông đã chứng kiến sự xuất hiện của Ngọc Mani từ hư không. Một người tại Mỹ và một người tại Việt Nam. Người thì ngạc nhiên không biết thật hư ra sao cho đến khi được sư trụ trì xác nhận; còn người thì bàng hoàng kinh ngạc như không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Những hạt ngọc Mani cũng như những ngôi Xá lợi từ hư không trong một không gian kín của đạo tràng rơi xuống như mưa trên thân thể, cũng như xuất hiện xung quanh chổ tọa thiền.

Huynh Minh Thiện cho biết suốt 40 năm tu tập và hành đạo đã chứng kiến biết bao nhiêu hiện tượng kỳ bí dưới sự tác động của thế giới vô hình, nhưng có lẻ đây là lần đầu tiên trong đời huynh đã chứng kiến được hiện tượng vật chất từ không đến có, từ vô hình đến hữu hình. Xưa nay kinh sách đều có nói đến thế giới Chư Thiên cũng như Long Thần Hộ Pháp thì nay đã chứng tỏ tất cả lời kinh đó đều là sự thật.

Huynh cho biết người chủ pháp tràng đó là một nữ Cư sĩ tu theo Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Không biết tiền căn của vị nữ Cư sĩ này như thế nào, cũng có thể là một trong những Chư Thiên tái sanh? Bỡi vì sao? Nơi hành thiền của của nữ Cư sĩ này đã được Chư Thiên cúng dường rất nhiều phẩm vật lạ lùng. Ngọc Mani cũng như Ngọc Xá Lợi xuất hiện nhiều vô số từ hư không rơi xuống, cũng như những bình chứa khi cạn dần bổng “lưu xuất” đầy bình, hoặc xuất hiện trong những búp hoa trong đạo tràng.

Một điểm đặc biệt khác mà huynh cho biết là vị nữ Cư sĩ này chỉ cần nắm bàn tay lại, sau khi niệm mở bàn tay ra đã có ngọc Mani xuất hiện trong lòng bàn tay. Được biết đứa con gái của vị nữ Cư sĩ này khi sinh ra được mười mấy ngày tuổi cũng đã có ngọc Mani xuất hiện trong lòng bàn tay.

Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, huynh Minh Thiện cho biết huynh đã dẫn một Sư cô kết nghĩa tên là H.N đến pháp tràng của vị nữ Cư sĩ để đảnh lễ và cũng nhân dịp đó huynh cũng khấn xin Chư Thiên ban cho người viết …để…

Khi tọa thiền Chư Thiên đã ban cho Sư cô tất cả là 550 ngôi vừa Xá Lợi và Mani.

Xem hình

Riêng người viết cũng đã được phước duyên nhận lãnh lần thứ hai.

Còn một điểm khá đặc biệt mà huynh Minh Thiện mới cho người viết biết: vị nữ Cư sĩ đó là một trong những đệ tử của Sư Bà Pháp Đạt - một trong những chân sư còn tại thế ở Việt Nam. Có thể nói Sư Bà là một người rất đặc biệt đã được Chư Thiên cúng dường biết bao ngôi Xá Lợi và ngọc Mani. Và những ngôi này đã “lưu xuất” nhiều vô số kể. Xin xem bài viết “Điều Kỳ Diệu Của Ngọc Xá Lợi Phật Và Thánh Tăng” để biết thêm chi tiết về Sư Bà Pháp Đạt. Xem hình một số ngôi Xá Lợi và ngọc Mani từ Sư Bà.

https://vietbao.com/a296148/dieu-ky-dieu-cua-xa-loi-phat-va-cac-thanh-tang

Hoặc link dưới đây để xem đủ hình ảnh:

https://sites.google.com/a/duongsinhthucphap.org/www/van-dap/tam-linh/dhieu-ky-dieu-cua-xa-loi-phat-va-cac-thanh-tang

6. Xá Lợi Tóc

Huynh Minh Thiện cũng kể cho biết một điều kỳ diệu khác đã xảy ra tại pháp tràng của vị nữ Cư sĩ này mà vợ chồng anh đã tận mắt chứng kiến trong buổi lễ liên quan đến Xá Lợi Tóc. Theo anh cho biết, trước khi vị nữ Cư sĩ cử hành buổi lễ …thì được Chư Thiên báo cho biết trước là trong vòng 1 tiếng nữa Chư Thiên sẽ mang đến đạo tràng những Xá Lợi Tóc. Quả thật như vậy, đúng 1 tiếng trong khi đang cử hành nghi lễ thì Xá Lợi Tóc đã xuất hiện trên áo nữ Cư sĩ cũng như trên dĩa đựng. Những ngôi Xá Lợi Tóc này đã tự chuyển động như “nhảy múa” theo tiếng tụng kinh trước sự hiện diện của rất nhiều người khi đó. Huynh cho biết:

“Khi thỉnh các ngôi Xá Lợi Tóc vào tháp, các ngài nhảy ra ngoài trở lại nhảy thẳng đứng lên ra khỏi tháp thật là vi diệu”

Huynh đã gởi cho người viết xem video clip về những ngôi Xá Lợi Tóc này nhưng rất tiếc vì người thâu không cho phép phổ biến, vì sợ trong đại chúng không ai cũng tin và biết đâu trong số đó sẽ có người nhạo báng khiến cả hai đều mang tội bất kính trước Kim thân… Nên người viết chỉ có thể cho quí độc giả xem hình những ngôi xá lợi đó.

7. Khối Hồng Ngọc hình tượng Ngài Sĩváli

Thưa quí độc giả, khi biết người viết đang thực hiện đề tài này thì huynh Trịnh Khải Hoàng, một hành giả mật tông xưa kia, đã gởi đến một câu chuyện tâm linh liên quan đến khối hồng ngọc với hình tượng của Ngài Sivali do chính một vị sư Miến Điện thuật lại.

Để biết thêm về sư Bhante xin quí độc giả vào xem bài: “Hình Chư Thiên Hội Tụ Chiêm Bái Bảo Tháp Thờ Ngọc Xá Lợi Đức Phật Sakya Muni” qua link:

https://vietbao.com/a259137/hinh-chu-thien-hoi-tu-chiem-bai-bao-thap-tho-ngoc-xa-loi-duc-phat-sakya-muni

Đây cũng là một sự kiện tâm linh khá lạ lùng nên người viết xin giới thiệu đến quí độc giả:

Thiền Sư Bhante và Khối Hồng Ngọc Hình Tượng Ngài Sĩváli

Thiền Sư Bhante (Phantê) là người Miến Điện (Myanma) với tôi rất thân tình, mặc dù Sư là Tu Sĩ còn tôi chỉ là người “thường”đời thường không có gì đặc biệt, nhưng vốn thân mến tôi, nên Sư bảo tôi gọi Sư là Bhante được rồi vì Bhante tiếng Miến Điện nghĩa là Huynh là người Anh thân thiện, không quá câu nệ thứ bậc, giai cấp …! Khi Sư còn là cậu bé tuổi lên mười, vốn có năng khiếu và tài năng mỹ thuật nên thường theo Cha đi sửa chữa và tu bổ đền chùa, điện thờ, đấp xây, tạc tượng Phật và Chư Thiên hộ pháp ở các quận lỵ và tỉnh thành… Cho tới khi gần tuổi trưởng thành thì Bhante xin phép Cha - Mẹ xuất gia, vào chùa tu học và trở thành Tu Sĩ Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada. Trong nội tình chung của Phật Giáo ngày nay thì có cả ngàn người xuất gia vào chùa tu học mới có được một Tu Sĩ, ngàn Tu Sĩ mới có được một vị Sư, ngàn vị Sư mới có được một vị hành pháp Thiền dù là Thiền Định (Samadhi - Dhyàna) hay Thiền Quán (Vipassana) và cả ngàn vị Thiền Sư mới có được một vị hành đúng Chánh Pháp Phật Giáo… Nên Thiền Sư đạt trình độ Giác Ngộ (Từ ngữ “Giác Ngộ” trong Phật Pháp là Tuệ Giác tu chứng: Đạo và Quả Niết Bàn - Nibbana). Do vậy trong cõi thế gian hiện tại nầy Thiền Sư rất quí hiếm và ví như kim chỉ Nam hay sao Bắc Đẩu chỉ phương hướng cho người lữ hành đi trong đêm tăm tối, họ là hạt Ngọc Trí Tuệ bởi thành quả của pháp hành Thiền, là Phật trong đời sống thế gian, làm lợi ích biết bao cho hàng Phật tử và chúng sinh nhiều cõi giới…

Khoảng năm 1990, Sư Bhante nhận biết tôi hành Thiền Định và Tâm chưa an trú sâu trong tầng Định (Dhyana – Samatha) và biết có nhiều vị Chư Thiên với tâm từ bi thường hay tới hộ trì cho tôi hành Thiền… nên Sư chỉ dạy cho tôi Pháp Niệm Chư Thiên (Devas) Tứ Đại (Kasina): Đất - Nước - Gió - Lửa Samma Arahan Ná Má Phá Thá để được hộ trì thuận duyên mà nhập vào tầng Định kiên cố hơn, rồi dụng Định Tâm ấy mà vào Thiền Tuệ (Vipassana)… Trong những buổi toạ đàm sau thời hành Thiền tại thảo am của Sư, tôi được Sư kể thuật lại nhiều chuyện đời của Sư, trong số có câu chuyện: Trong đêm Sư hành thiền tại một ngôi chùa ở gần con sông lớn, với thiền tuệ Sư nhìn thấy ở đáy sông có một khối hồng ngọc kết thân hình Arahan Sivali (bậc Alahán Sĩváli là đệ tử Đức Phật Sakya Muni tại thế) và “ngài Sĩváli” cho phép Sư Bhante thỉnh đem lên tôn trí trong chùa, vì chư tăng và Phật tử thường hay tụng Kinh chú nguyện phước báu bậc Arahan Sivali và hành theo hạnh nguyện bố thí, trì giới của ngài:

Namo Arahan Sīvali ca maha thero

Namo sitdhi maha sitdhi Arahan Sivali.

Theo lịch sử Phật Giáo thì ngài Sivali rất đặc biệt vốn có phước báu tài lộc bởi nhiều kiếp quá khứ đã bố thí tài lộc, vật thực … nay trổ quả trong kiếp hiện tại. Ngay khi Đức Phật còn tại thế, thỉnh thoảng thuận theo phước duyên, trước khi dẫn chư tăng đi trì bình thì ngài hỏi:

- Sivali, hôm nay Như Lai hướng dẫn chư tăng đi đâu trì bát …?

Ngài Sivali thưa,

- Dạ, xin Đức Thế Tôn hướng dẫn chư tăng đi về phía này sẽ có tín hữu dâng cúng thực phẩm …!

Do vậy, giới chư tăng và Phật tử tin rằng ngài Sivali như vị thần tài lộc và cầu nguyện khi hữu sự. Sáng ngày hôm sau Sư và bạn đồng tu cùng với những Phật tử có tài bơi lặn sâu xuống đáy sông, tại điểm mà Sư đã được ngài Sivali chỉ dẫn trong cơn Thiền đêm qua, nhiều người lặn sâu mò tìm cả buổi từ sáng tới trưa đều không nhìn thấy tượng hồng ngọc đâu cả ? Thất vọng! Sư bèn xin phép Tam Bảo cho sư cởi bỏ Casa và tự lặn xuống đáy sông lần mò tìm kiếm, thì thấy liền khối hồng ngọc kết thân hình Arahan Sivali với đầy đủ hình dáng có cây dù vác trên vai, bình bát đeo ở hông, gậy chống đi đường hành đạo … giống như ngài Sivali khi còn tại thế y cứ theo tạng Kinh Dìgha - Nikàya do ngài Ananda y thuyết đọc tụng trong kỳ kết tập Tam Tạng Kinh đầu tiên “Evam me sutam…” (Như vậy tôi nghe…), Sư Bhante đem khối hồng ngọc Sivali này tôn trí trên bàn thờ Tam Bảo trong chùa. Sư có chụp hình lưu giữ và cho tôi cùng với vài Phật tử thân thiện. Nay biết Phương Chính - Nguyễn Quang Đạt có thiện tâm, không quảng ngại công khó và có thể có chuyện đời thường thị phi, nghi vấn những sự việc “lạ thường” ngoài kiến văn bao la vốn dĩ khó tư nghì với đàm trường thường tranh cải đúng - sai, hơn - thua của thói tật phàm lệ… mà mạnh dạn viết trình bày tới quí độc giả Thiện - Tri - Thức những điều kỳ diệu, nhưng thật ra vốn hiện hữu trong không gian nhiều chiều và với tuệ giác tri chứng thì không có gì là kỳ lạ ! Do vậy tôi viết thuật lại vì tự bản thân cũng là người trong chuyện và câu chuyện như thế nào thì viết trình bày lại y như thế ấy, không thêm bớt, vẽ vời, sai lạc với sự việc thật, người thật, nhân chứng thật … cũng là để tránh đi “cái” tội vọng ngôn, hoa ngữ mà mang tội với Tam Bảo… và trợ “giúp một tay” với Nguyễn Quang Đạt. Những mong quí bậc trưởng thượng, uyên thâm lượng thứ và chỉ giáo nếu có điều khiếm khuyết bởi kiến văn giới hạn!

.Trịnh Khải Giác Hoàng

Kết

Những “Vật Thể Từ Cõi Thiêng” là bài viết tổng hợp tất cả những tài liệu và hình ảnh thật sự của những gì đang xảy ra, mà người viết đã có cơ duyên chứng nghiệm cũng như được sự trợ giúp của các huynh đệ đang tu tập, cũng như hoạt động trong thế giới tâm linh. Thật quá ư là kỳ diệu và không thể luận bàn!

Thế giới Thần Linh, Chư Thiên cũng như Long Thần Hộ Pháp được nhắc đến trong kinh sách đều hoàn toàn có thật chứ không phải là những gì huyền hoặc mê tín như sự suy nghĩ của một số người! Những tác động của thế giới vô hình vào nhân gian không ngoài mục chính là khuyến tu và nhắc nhở con người phải luôn sống thiện lãnh tránh xa điều ác. Những gì chúng ta làm sẽ không che dấu được quỷ thần cũng vì đó mà trong nhân gian có câu “Trên đầu 3 thước có thần linh” như lời khuyến cáo. Thần thánh tuy linh thiêng nhưng không thể ban phước lãnh hay trừng phạt một ai ngoài trừ một số rất ít trường hợp đặc biệt được cho phép, bỡi vì không ai có thể can thiệp vào sự vận hành của luật nhân quả, và không có một ai thoát được luật nhân quả kể cả cõi Trời và người.

Làm người rất khó trong luân hồi tái sanh, cho nên nếu như chúng ta không làm được điều gì phước thiện, tốt đẹp trong kiếp này thì cũng không nên làm điều gì xấu, ác để còn có thể trở lại làm người trong kiếp tới để mà tu tập...

Phước cho ai được chứng nghiệm những hiện tượng cũng như sở hữu được những vật thể từ cõi Thiêng để cũng cố thêm đức tin và tinh tấn hơn trên con đường tu tập. Và là duyên cho những ai được biết đến bỡi vì đó cũng có thể là sự khởi đầu cho một đời sống tâm linh được tốt đẹp hơn.

Thế giới tâm linh với biết bao điều huyền diệu khó mà am tường hiểu rõ mọi vấn đề, cho nên trong bài viết này nếu có những thiếu xót xin quí độc giả cùng các bậc cao minh vui lòng bổ xung góp ý.

Xin cám ơn tất cả huynh đệ đã đóng góp hình ảnh và tư liệu để hoàn thành bài viết.

Nguyện hồi hướng công đức của bài viết này đến với tất cả khắp pháp giới chúng sanh.

Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Phương Chính Nguyễn Quang Đạt

