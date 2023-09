- Một máy bay phản lực F-35 Lightning II rơi ở South Carolina, qu6an lực Mỹ kêu gọi ai thấy xin chỉ giùm vì đây là máy bay tàng hình. - Trên NBC, Trump từ chối trả lời trong ngày bạo loạn 6/1/2021 đã có xem TV hay không - Trả lời Fox News, DB Cộng Hòa Jeff Van Drew nói luận tội Tổng thống Joe Biden vì nghi gia đình Biden bí mật nhận tiền nước ngoài, nhưng không điều tra Trump dù Ivanka nhận tiền

Taxi bay -- một kiểu máy bay điện có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng sẽ được sản xuất ở Dayton, Ohio. Công ty Joby Aviation dự kiến sản xuất 500 taxi bay mỗi năm và hỗ trợ 2.000 việc làm.

- Một máy bay phản lực F-35 Lightning II rơi ở South Carolina, quân đội Mỹ kêu gọi ai thấy xin chỉ giùm vì đây là máy bay tàng hình tối tân nhất.

- Trên NBC, Trump từ chối trả lời trong ngày bạo loạn 6/1/2021 đã có xem TV hay không

- Trả lời Fox News, DB Cộng Hòa Jeff Van Drew nói luận tội Tổng thống Joe Biden vì nghi gia đình Biden bí mật nhận tiền nước ngoài, nhưng không điều tra Trump dù Ivanka nhận tiền kinh doanh ở TQ, bản thân Trump nhận 160 triệu đô từ hãng nước ngoài, và Kushner nhận 2 tỷ đô từ Saudi vì gia đình Trump nhận tiền công khai.

- Hunter Biden kiện Sở Thuế IRS đã ra trước Hạ viện Cộng Hòa làm lộ bí mật giấy thuế của Hunter

- Trump nói trên NBC: không sợ đối mặt với 4 phiên tòa, cam kết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 nếu thắng cử 2024.

- Trấn an nỗi lo xì căng đan vì sao độc thân: TNS Tim Scott (cũng là ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa) nói có nữ tình nhân bí mật là giáo dân Ky tô

- Mỹ gỡ phong tỏa 6 tỷ đôla, Iran trả tự do 5 tù nhân người Mỹ về Mỹ

- Đài Loan: 103 máy bay TQ và 9 tàu Hải quân TQ áp sát Đài Loan, 40 tàu bay torng đó vượt lằn truyng tuyến

- TQ: phản đối Đức nói Tập Cận Bình độc tài.

- Tổng thống Belarus: sẽ không có chiến tranh trên lãnh thổ Belarus

- Anh: ít nhất 5 trung đoàn lính dù Nga tăng cường giữ ngôi phòng tuyến Robotyne.

- Ukraine: sa thải 6 thứ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của bộ quốc phòng

- Nga: đã tấn công vào các nhà kho Ukraine đang lưu giữ hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và đạn phóng xạ nghèo.

- Ukraine: sẽ kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia vì cấm nhập cảng nông sản Ukraine.

- Võ sĩ vô địch quyền anh người Ukraine Andriy Ohorodnyk đã tử trận trong một trận giao chiến với quân Nga.

- Pháp: Khu trượt tuyết La Sambuy ở Seythenex đóng cửa vĩnh viễn vì thiếu tuyết, sẽ thành điểm đến thể thao miền núi

- California báo động cư dân, cảnh giác về 3 hiểm họa: động đất, sóng thần và núi lửa.

- Bí ẩn về ngân sáchhọc khu dị biệt nhau: nơi ít học sinh da màu, ngân sách tài trợ nhiều; nơi đông học sinh da màu, tiền tài trợ ít.

- Los Angeles: thêm 1 cô người mẫu bị giết bí ẩn. Trong 1 tuần, 2 cô người mẫu ở khu phố cùng thị trấn bị giết.

- Quận Cam: đụng xe trực diện, 1 người chết, 2 bị thương, 2 xe nát bét.

- HỎI 1: Thăm dò: 86% thành phố Nhật thiếu lao động, cần nhập cảng lao động quốc tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 40% dân Mỹ thấy gánh nặng tài chánh vì mua sắm cho mùa lễ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/9/2023) ⚪ ----- Quân đội Hoa Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi dị thường tới người dân ở tiểu bang South Carolina: Hãy giúp chúng tôi tìm thấy chiếc máy bay chiến đấu bị mất tích của chúng tôi. NBC News đưa tin, có vẻ như đã xảy ra bất trắc trong chuyến bay gần liên căn cứ Joint Base Charleston vào chiều Chủ nhật và một máy bay phản lực F-35 Lightning II đã bị rơi.

Tin vui là phi công đã nhảy dù thoát hiểm an toàn và được đưa vào danh sách trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện địa phương, theo AP. Tin xấu là các quan chức quân sự không thể tìm thấy chiếc máy bay phản lực. Dự đoán tốt nhất của họ là nó đã chìm xuống đáy hồ, hoặc rớt gần một trong hai hồ gần căn cứ, Hồ Lake Moultrie hoặc Hồ Lake Marion.

Người phát ngôn của căn cứ Jeremy Huggins nói với tờ Washington Post: “Máy bay này có khả năng tàng hình nên nó có lớp phủ sơn khác nhau và thiết kế khác nhau khiến nó khó bị phát hiện hơn so với máy bay bình thường”. Thông thường, bộ tiếp sóng của máy bay phản lực sẽ xác định chính xác vị trí của nó, nhưng nó không hoạt động "vì lý do nào đó mà chúng tôi chưa xác định được", ông nói.

Do đó, một bài đăng bất thường trên Facebook gửi đến công chúng từ căn cứ: "Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ các đội tìm kiếm phục hồi, xin gọi cho Trung tâm Điều hành Phòng thủ Căn cứ JB Charleston theo số 843-963-3600." Dân biểu Cộng Hòa Nancy Mace của Southm Carolina hỏi: "Làm thế quái nào mà quý vị lại mất một chiếc F-35?"

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump liên tục từ chối trả lời trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật đối với các câu hỏi về việc liệu ông có xem trên TV cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hay không, nói rằng ông sẽ "nói với mọi người sau vào một thời điểm thích hợp". Trump đã từ chối nói trên Meet the Press của NBC rằng ông đã trải qua ngày 6 tháng 1/2021 như thế nào, khi cuộc bạo loạn bắt đầu và liệu ông có gọi điện khi những người ủng hộ Trump xông vào trụ sở của nền dân chủ Mỹ hay không.

"Tôi sẽ không nói với bạn. Tôi sẽ nói với mọi người sau vào một thời điểm thích hợp", Trump nói với người phỏng vấn Kristen Welker sau khi cô hỏi liệu ông có dành cả buổi chiều hôm đó để xem vụ tấn công trên TV trong phòng ăn ở Bạch Ốcg hay không. Các phụ tá cũ của Trump cho biết Trump đã ẩn mình trong phòng cạnh Phòng Bầu dục để xem, thậm chí có lúc cho máy quay ngược lại để xem lại một số phần.

Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm thứ Năm tại câu lạc bộ golf của Trump ở New Jersey, Trump từ chối cho biết ông đã gọi cho ai khi bạo lực diễn ra. "Tại sao tôi lại nói với bạn điều đó?" Trump nói. Bị thúc ép về sự im lặng công khai của mình trong thời gian xảy ra bạo lực, Trump cho biết ông đã đưa ra "những tuyên bố hay" vào ngày xảy ra vụ tấn công.

Những người ủng hộ Trump, bị thúc đẩy bởi những lời dối trá của Trump về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đã xông vào tòa nhà khi Quốc hội chuẩn bị chứng nhận chiến thắng của Joe Biden. Trump đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang vì nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử đó nhưng không phải các cáo buộc liên quan đến cuộc nổi dậy.

Hơn 1.000 người đã bị truy tô liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 và hơn 600 người đã nhận tội hoặc bị kết án. Trump cho biết Trump có thể ân xá một số người trong số họ, bao gồm cả cựu lãnh đạo Proud Boys là Enrique Tarrio, người đã bị kết án 22 năm tù. Trump cho biết Tarrio đã bị đối xử "khủng khiếp", theo bản ghi đầy đủ của cuộc phỏng vấn của NBC, trong đó bao gồm những phần không được phát sóng.

⚪ ---- Người dẫn chương trình Fox News Eric Shawn đã thách thức Dân biểu Jeff Van Drew (R-NY) sau khi ông ủng hộ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden và gia đình Biden. Khi nói chuyện với Shawn hôm Chủ nhật, Van Drew khẳng định cuộc luận tội được tiến hành vì các thành viên gia đình Biden bị cáo buộc đã nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài. Nhưng phóng viên Shawn thắc mắc tại sao tiêu chuẩn tương tự lại không áp dụng cho các tổng thống khác, thí dụ như Trump.

“Ý tôi là, Billy Carter (em trai của TT Jimmy Carter) đã ghi danh làm đại diện [cho] Muammar Gaddafi,” người dẫn chương trình Fox News nhớ lại. "Rồi bạn biết đấy, cô Ivanka của Trump có bản quyền và bằng sáng chế của Trung Quốc. Tổ chức Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức (Citizens for Responsibility and Ethics) nói rằng tổng thống Trump, khi còn là tổng thống, đã nhận được 160 triệu USD từ các công ty nước ngoài."

Ông nói thêm: “Và tất nhiên, Dân biểu Dân Chủ Jamie Raskin muốn một cuộc điều tra về cách Jared Kushner (con rể Trump) nhận được 2 tỷ USD từ Saudis. Có nên thay đổi gì không?”

Nhưng DB Van Drew đã tha thứ cho những gia đình tổng thống đó vì họ nhận tiền một cách “công khai”. Ông giải thích: “Đó là những vấn đề khác nhau bởi vì tất cả đều được thực hiện một cách công khai, không phải sau cánh cửa đóng kín, không nhất thiết phải với những cá nhân tham nhũng. Ý tôi là, chúng tôi biết, hãy nhớ rằng Tổng thống Trump có một doanh nghiệp và là một doanh nhân có uy tín trong nhiều năm."

⚪ ---- Hunter Biden đã bắt đầu tấn công, đệ đơn kiện hai lần trong nhiều tuần qua. Mới nhất là hôm thứ Hai, ông đã kiện Sở Thuế IRS, cáo buộc rằng 2 người tố cáo đã công khai cáo buộc can thiệp chính trị đã vi phạm quyền riêng tư của ông với tư cách là một người nộp thuế bình thường ở Mỹ. Những người tố cáo đã làm chứng trước Quốc hội và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, trong đó họ cáo buộc Bộ Tư pháp tiến hành điều tra chậm chạp về việc con trai đầu lòng của Tổng Thống Joe Biden không nộp thuế. Nhưng khi làm như vậy, họ đã tiết lộ thông tin về các khoản thuế của Hunter Biden vốn được bảo vệ theo luật riêng tư và chỉ có thể có được thông qua việc xem xét các tờ khai thuế thực tế, theo đơn kiện của Hunter lập luận.

Đơn kiện cho biết, mặc dù Hunter Biden có “tất cả các trách nhiệm giống như bất kỳ công dân Mỹ nào khác”, nhưng ông cũng “có các quyền như bất kỳ công dân Mỹ nào khác”. Tuần trước, Hunter Biden đã kiện cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump, Garrett Ziegler, cáo buộc Ziegler vi phạm luật gian lận máy tính khi phổ biến một loạt email và hình ảnh làm mất mặt Hunter Biden được cho là trộm từ máy tính xách tay của Hunter Biden.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không sợ hãi trước viễn cảnh vào tù dù phải đối mặt với 4 phiên tòa. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm Chủ nhật, Trump nói rằng ông "thậm chí không nghĩ về điều đó". Ông nhấn mạnh: “Tôi thực sự cảm thấy rằng cuối cùng thì chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Trump nói rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2024. Bình luận của Trump được đưa ra trong bối cảnh bình luận của Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, một đối thủ tiềm năng của Đảng Cộng hòa, nhấn mạnh ý định DeSantis sẽ phục vụ đầy đủ hai nhiệm kỳ. Điều đáng chú ý là Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Hoa Kỳ hạn chế các tổng thống có tối đa 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm.

⚪ ---- Hoàn cảnh độc thân của Tim Scott, một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang tranh cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024, gây lo ngại cho Cộng Hòa về 1 cú xì căng đan nếu Scott có chệch hướng vể giới tính. Thượng nghị sĩ Tim Scott (R-SC) hôm thứ Bảy đã bảo đảm với cử tri Iowa rằng ông thực sự có bạn gái. “Tôi đang hẹn hò với một cô gái Cơ đốc giáo đáng yêu,” Scott nói tại Liên minh Đức tin và Tự do, một tòa thị chính có sự tham dự của một số ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Đây là lần đầu tiên Scott đề cập đến câu hỏi này kể từ khi một bài viết của Washington Post điều tra tình trạng mối quan hệ của Scott. Sau đó, Scott củng cố niềm tin tôn giáo của người đối tác giấu tên, trích dẫn Kinh thánh Châm ngôn (Proverbs) cho đám đông, “Ai tìm được vợ, sẽ tìm thấy điều tốt và nhận được ân huệ từ Chúa,” trước khi quỳ xuống và yêu cầu đám đông cầu nguyện cho ông.

⚪ ---- Một cơ xưởng mới để chế tạo taxi bay -- một kiểu máy bay điện có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng sẽ được xây dựng ở Dayton, Ohio - nơi khai sinh ra ngành hàng không. Thống đốc tiểu bang Ohio Mike DeWine và công ty Joby Aviation đã công bố thỏa thuận hôm thứ Hai, hứa hẹn cung cấp tới 500 taxi bay mỗi năm tại Sân bay Quốc tế Dayton và hỗ trợ tới 2.000 việc làm. Địa điểm rộng 140 mẫu Anh dành cho cơ sở sản xuất sẽ được đặt tại một địa điểm gần sân bay, cũng gần Căn cứ Không quân Wright-Patterson và trụ sở của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ.

DeWine nói với AP: “Khi bạn đang nói về taxi bay, đó là tương lai. Chúng tôi thấy điều này rất, rất thú vị - không chỉ đối với những việc làm trực tiếp và gián tiếp mà nó sẽ tạo ra, mà giống như Intel, đó là tín hiệu cho mọi người thấy rằng Ohio đang hướng tới tương lai."

Joby Aviation cho biết trong thông cáo báo chí rằng họ sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2024 và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025. Công ty cho biết taxiy bay của họ được thiết kế để vận chuyển một phi công và 4 hành khách với tốc độ lên tới 200 mph với tầm bay tối đa 100 dặm.

⚪ ---- CNN đưa tin, 5 người Mỹ mà chính phủ Mỹ cho là bị giam giữ trái pháp luật ở Iran đã lên chuyến bay rời khỏi Iran hôm thứ Hai sau khi được trả tự do. Dẫn lời một quan chức Qatar, mạng này đưa tin rằng hai người Mỹ giấu tên, cùng với Emad Shargi, Morad Tahbaz và Siamak Namazi - những người đã bị bỏ tù hơn 5 năm - đã lên máy bay của chính phủ Qatar đến Doha. Hoa Kỳ đã gỗ lệnh phong tỏa 6 tỷ USD trong quỹ của Iran như một phần của thỏa thuận cứu tù nhân Mỹ ra khỏi nhà tù Iran.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Hai cho biết họ đã phát hiện 103 máy bay Trung Quốc ở vùng lân cận hòn đảo trong vòng 24 giờ qua, mức cao kỷ lục gần đây. Trong số đó, 40 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ở phía Tây Nam và Đông Nam.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng còn báo cáo 9 tàu Hải quân Trung Quốc đã tiếp cận Đài Loan. Bộ cho biết: “Các lực lượng vũ trang đã theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho các máy bay tuần tra chiến đấu trên không, tàu hải quân và các hệ thống hỏa tiễn trên mặt đất để đáp trả các hoạt động này”.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh đã chính thức phàn nàn với chính phủ Đức về những bình luận gần đây gán cho Chủ tịch Tập Cận Bình là một nhà độc tài. Người phát ngôn mô tả những nhận xét đó là một "sự khiêu khích chính trị công khai" và "cực kỳ vô lý", nhấn mạnh rằng Bắc Kinh "rất không hài lòng" với Berlin.

Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga sẽ vẫn được duy trì "bởi vì nếu Putin giành chiến thắng trong cuộc chiến này, đó sẽ là dấu hiệu gì cho những nước khác? những kẻ độc tài trên thế giới, như ông Tập, như chủ tịch nước Trung Quốc? Vì vậy, Ukraine phải thắng trong cuộc chiến này, tự do và dân chủ phải thắng”.

Căng thẳng giữa khối châu Âu và Trung Quốc đã gia tăng sau khi tiến hành "cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện đến từ Trung Quốc" và Bắc Kinh lo ngại động thái này có thể gây tổn hại cho ngành công nghiệp toàn cầu.

⚪ ---- Tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình hình Ukraine ngày 18/9 rằng ít nhất 5 trung đoàn lính dù Nga được rút ra từ các sư đoàn 7 và 76 hiện đang tập trung trong phạm vi vài km cách làng tiền tuyến Robotyne. Báo cáo của cơ quan này cho biết, với sức mạnh tối đa, một lực lượng như vậy sẽ có khoảng 10.000 lính dù tinh nhuệ.Báo cáo cho biết thêm, trong hai tuần qua, Nga có thể đã thêm quân cho Binh đoàn hỗn hợp số 58 bằng các đơn vị lính dù bổ sung trên trục Orikhiv ở tỉnh Zaporizhzhya. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các đơn vị đều có khả năng bị suy giảm sức mạnh đáng kể. Trong suốt cuộc chiến, Nga đã cố gắng tái tạo quân dù, quân đổ bộ từ trên không, thành một lực lượng cơ động cao đểg tấn công. Nhưng nhiều khi phải dùng lính dù làm bộ binh giữ phòng tuyến vì các trận giao chiến quá căng thẳng.⚪ ---- Đại diện thường trực của Nội các Ukraine tại Verkhovna Rada Taras Melnychuk nói hôm thứ Hai rằng 6 thứ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của bộ đã bị sa thải. Các thứ trưởng Volodymyr Havrylov, Vitalii Deinega, Hanna Maliar, Rostislav Teodozievich, Denys Sharapov và Andrii Shevchenko đã bị sa thải, cũng như Ngoại trưởng trong Bộ Quốc phòng Kostiantyn Vashchenko. Tất cả điều này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định thay thế Bộ trưởng quốc phòng Oleksii Reznikov bằng Rustem Umerov.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai báo cáo rằng lực lượng quân sự Nga đã tấn công vào các nhà kho Ukraine đang lưu giữ hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và đạn có chất phóng xạ uranium nghèo. Nga cho biết hành động tấn công sử dụng vũ khí chính xác trên không và máy bay không người lái tầm xa cũng nhắm vào “các trung tâm huấn luyện và trinh sát kỹ thuật vô tuyến cho các nhóm phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine”.⚪ ---- Đại diện Thương mại Ukraine Taras Kachka tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Brussels Playbook của Politico được xuất bản hôm thứ Hai rằng Ukraine có ý định thực hiện hành động pháp lý chống lại Ba Lan, Hungary và Slovakia do 3 nước này từ chối dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảng nông sản Ukraine. Kachka nói: “Điều quan trọng là phải chứng minh rằng những hành động này là sai về mặt pháp lý. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ bắt đầu các thủ tục tố tụng vào ngày mai”.Đầu tháng này, Slovakia, Ba Lan và Hungary đã công bố hạn chế nhập cảng ngũ cốc của Ukraine nhằm đáp lại quyết định của Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm đối với 5 nước láng giềng Liên Âu của nước này. Ukraine cho biết họ sẽ phản ứng dân sự với quyết định này.⚪ ---- Nhà vô địch quyền anh người Ukraine Andriy Ohorodnyk đã tử trận trong một trận giao chiến với quân Nga, theo lời Volodymyr Sokolovskyi, huấn luyện viên kiêm phó chủ tịch Liên đoàn quyền anh Ukraine, cho biết trên Telegram vào ngày 18 tháng 9. Sokolovskyi cho biết võ sĩ người Ukraine đã chết khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Ohorodnyk đã đạt được danh hiệu bậc thầy thể thao ở Ukraine, giành chức vô địch cúp quốc gia và đại diện cho Ukraine với tư cách là thành viên của đội tuyển quyền anh quốc gia.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm Chủ nhật nhấn mạnh rằng sẽ không có chiến tranh trên lãnh thổ Belarus trong điều kiện hiện đại, theo TASS đưa tin. Tổng thống nhắc lại rằng Belarus không gây ra mối đe dọa nào đối với bất kỳ quốc gia nào và nhấn mạnh cam kết hòa bình của quốc gia này. Trong khi thừa nhận căng thẳng trong khu vực, ông nhấn mạnh vai trò của Belarus là một quốc gia yêu hòa bình và sự sẵn sàng tự vệ nếu cần thiết.Kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine, Minsk đã bị cáo buộc hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột, đồng thời có thông tin cho rằng lực lượng Belarus có thể đang nghĩ đến việc tham gia trận chiến chống Ukraine.⚪ ---- Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết La Sambuy ở Seythenex, Pháp, đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn vì thiếu tuyết, theo quyết định hội đồng thành phố của thị trấn, nơi điều hành khu nghỉ dưỡng, do mùa trượt tuyết của khu nghỉ dưỡng bị thu hẹp do hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Khu này nằm gần Mont Blanc trên dãy núi Alps của Pháp.Khu nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục là điểm đến thể thao miền núi, để đi bộ đường dài và các hoạt động ngoài trời khác. Các hoạt động mùa hè phổ biến bao gồm leo núi, lặn hang động, đi bộ đường dài, dù lượn và đạp xe trên đường mòn.⚪ ---- California, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và bờ biển đẹp như tranh vẽ, cũng là khu vực nổi tiếng về hoạt động địa chất. Nép mình dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương, California dễ hứng chịu nhiều loại thiên tai, bao gồm động đất, sóng thần và núi lửa. Ba tai họa tiềm ẩn này có thể ập đến bất cứ lúc nào. Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc California (Cal OES) đã kêu gọi cư dân chuẩn bị, ứng phó ba tai họa này.Động đất có lẽ là mối nguy hiểm địa chấn được biết đến nhiều nhất ở California. Vị trí dọc theo ranh giới của các mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Bắc Mỹ khiến tiểu bang rất dễ bị ảnh hưởng bởi hoạt động địa chấn. California đã trải qua nhiều trận động đất lớn trong suốt lịch sử của mình, chẳng hạn như trận động đất ở San Francisco năm 1906, trận động đất Loma Prieta năm 1989 và trận động đất Northridge năm 1994.Sóng thần: California có 1.200 dặm bờ biển, nên sóng thần có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho các cộng đồng ven biển. Ví dụ, trận động đất ở Alaska năm 1964 đã tạo ra một cơn sóng thần gây thiệt hại cho thị trấn Crescent City ở hạt Humboldt. Gần đây nhất, vụ phun trào núi lửa Tonga năm 2022 đã gây ra dòng chảy dưới nước nhanh nhất từng được ghi nhận. Sóng thần là một loạt các đợt sóng biển lớn thường được tạo ra bởi các trận động đất lớn dưới đáy biển làm dịch chuyển đáy đại dương. Sóng thần cũng có thể được tạo ra do lở đất và phun trào núi lửa.Núi lửa: Mặc dù không liên quan nhiều đến California như động đất, nhưng nơi này vẫn có núi lửa đang hoạt động, mặc dù ít hoạt động hơn so với những núi lửa ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Nổi tiếng nhất trong số những ngọn núi lửa này là Núi Shasta, một ngọn núi lửa dạng tầng khổng lồ ở phía bắc của bang. Mặc dù nó đã không phun trào trong hơn một thế kỷ nhưng vẫn có khả năng xảy ra các vụ phun trào trong tương lai.⚪ ---- Tài trợ cho các học khu dị biệt nhau: nơi ít học sinh da màu, ngân sách tài trợ nhiều; nơi đông học sinh da màu, tiền tài trợ ít. KCAL News đã tìm dữ liệu trên khắp đất nước để tìm hiểu lý do tại sao trường công lại có trường giàu, trường nghèo dù nằm gần nhau. Cùng nằm trong quận San Bernadino, miền nam California, Học khu Thống nhất Fontana chỉ có thể chi 54 USD cho mỗi học sinh vào các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất trong 5 năm qua trong khi Học khu Etiwanda lân cận đầu tư gần gấp ba lần: 1.361 USD.Những con số này liên quan trực tiếp đến sự giàu có của cộng đồng. Ở Học khu Etiwanda (dạy từ mẫu giáo tới lớp 8), chỉ 37% học sinh được nhận bữa trưa do liên bang tài trợ. Ở Học khu Fontana (dạy từ mẫu giáo tới 12), 84% học sinh nhận được dịch vụ đó. Các số liệu cũng tương quan với chủng tộc và sắc tộc. Trong khi 54% học sinh Etiwanda là người da đen hoặc gốc Tây Ban Nha, gần như tất cả, 92%, học sinh Fontana là người da đen hoặc gốc Tây Ban Nha.Khoa Trưởng Đại học USC Pedro Noguera cho biết: “Fontana phục vụ chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha, có thu nhập rất thấp. “Tuy nhiên, việc con cái họ đến học ở những trường thiếu vốn là điều mà tất cả chúng ta nên phẫn nộ.” GS Noguera đã nghiên cứu sự bất bình đẳng về giáo dục tại trường đại học.Phân tích của KCAL cho thấy rằng trên khắp California, khi tỷ lệ học sinh da đen hoặc gốc Tây Ban Nha tăng lên, số tiền tài trợ cho trường học từ tiểu bang thực sự giảm xuống - đáng kể. Theo dữ liệu, nguồn tài trợ giảm từ $263 cho mỗi sinh viên xuống còn $81.⚪ ---- Một người mẫu trẻ được phát hiện đã chết trong căn hộ của cô ở trung tâm thành phố Los Angeles, đánh dấu lần thứ hai một vụ việc tương tự xảy ra trong vòng một tuần. Xác của Nichole Coats, 32 tuổi, được gọi là Nikki, được thấy bên trong căn hộ của cô. Lần cuối cùng có ai biết tin từ Nikki, cô ấy đã nói với bạn bè rằng cô ấy sẽ đi hẹn hò vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 9. Đó sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của cô ấy với những người thân yêu.Khi cô không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào vào cuối tuần đó, cha và dì cô quyết định đến thăm khu chung cư của cô, Eighth & Grand vào ngày 10 tháng 9. Đó là lúc họ thực hiện một khám phá đau lòng: giường của cô đầy máu, xác ở tư thế như đang đá cáo, vùng vẫy.Cái chết của Nikki đánh dấu trường hợp thứ hai về một người mẫu được tìm thấy đã chết trong căn hộ của họ ở trung tâm thành phố L.A. Hai vụ xảy ra cách nhau chưa đầy 3 dặm đường. Vào ngày 12 tháng 9, Maleesa Mooney, một người mẫu và đại lý bất động sản 31 tuổi, được phát hiện đã chết trong căn hộ của cô ở số 200 phố Nam Figueroa. Vì không ai liên lạc được, cảnh sát được cử đi kiểm tra phúc lợi đã thấy xác của Mooney bên trong căn hộ của cô. Cảnh sát đang điều tra cả 2 vụ chết bí ẩn của 2 cô người mẫu trong cùng thành phố này.⚪ ---- Quận Cam: đụng xe trực diện, 1 người chết. Một người đàn ông 28 tuổi đã chết vào cuối ngày thứ Sáu trong một vụ va chạm trực diện ở Fullerton. Tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ tối. gần Đại lộ Richman và Đại lộ Orangethorpe. Khi đến nơi, cảnh sát nói rằng họ tìm thấy một chiếc Honda Civic màu trắng và một chiếc Nissan Pathfinder màu xám có liên quan đến vụ va chạm. Cả hai đều bị hư hỏng nặng phần đầu xe.Người lái chiếc Honda Civic đã chết, trước đó lái xe với "tốc độ cao" về hướng đông trên Đại lộ Orangethorpe. Khi anh chuyển hướng sang làn xe đang chạy tới để tránh tông vào sau một chiếc xe khác đang lái chậm thì tông vào chiếc Pathfinder. Người lái xe Honda Civic được đưa đến bệnh viện và được xác định tử vong sau đó. Trong khi đó, người lái chiếc Nissan 44 tuổi và nữ hành khách 8 tuổi đều bị thương nhẹ.⚪ ----Theo VnExpress. Ông Phạm Quang Nghị cho rằng nhiều công trình vi phạm có người chống lưng nên phải xem xét trách nhiệm của cán bộ địa phương trong vụ cháy chung cư mini. Ngày 18/9, trả lời báo chí bên lề Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên lãnh đạo TP Hà Nội về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị phải xem xét trách nhiệm của cán bộ địa phương để xảy ra xây dựng vượt tầng như chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Theo ông Nghị, có thực tế công trình vi phạm bị lập biên bản xử phạt xong lại cho tồn tại. Chủ đầu tư "mong được phạt để hợp thức hóa vi phạm, vì lợi nhuận từ sai phạm lớn hơn tiền xử phạt rất nhiều". Ngoài chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ, nguyên Bí thư Hà Nội cho rằng thành phố còn nhiều công trình vi phạm khác và "đằng sau là những thế lực chống lưng". "Do vậy, khi xử lý chính quyền không chỉ đương đầu với chủ công trình mà còn cả thế lực chống lưng đó.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức tăng học phí đại học cho năm học 2023-2024. Mức này sẽ tăng đáng kể so với trước đây. Theo Bộ GD&ĐT, học phí các năm đại học đến năm 2027 cao nhất là 3,5 triệu đồng/tháng/sinh viên ở các trường đại học công lập chưa tự chủ. Như vậy, theo đề xuất của Bộ Giáo dục đưa ra, học phí đại học tăng 220 nghìn đến 1,02 triệu đồng (tăng từ 22,45% đến 71,33%). Trong khi đó, mức thu của các cơ sở phổ thông công lập tự chủ mức độ 1 và 2 vẫn theo Nghị định 81. Với những trường đã tự chủ (tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất...), tùy mức độ được thu tối đa bằng từ 2 đến 2,5 lần mức trên, tương đương khoảng từ 2,4 triệu đến 6,125 triệu đồng/tháng.⚪ ----Theo báo Người Lao Động. Ngày 18-9, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã có kết quả báo cáo của Bệnh viện Ung bướu về việc ông N.Q.C (là bác sĩ Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu) bị tố gợi ý "cho vui vẻ" mới cấp thuốc điều trị ung thư cho chị N.T.K.T. Theo đó, qua xem xét báo cáo của Bệnh viện Ung Bướu, Sở Y tế nhận thấy hành vi xâm hại tình dục của ông N.Q.C đối với chị N.T.K.T là có cơ sở. Tuy nhiên, Sở Y tế không có thẩm quyển xem xét, xử lý đối với việc tố cáo hành vi xâm hại tình dục. Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu Bệnh viện Ung bướu xem xét tạm thời ngưng công tác chuyên môn của bác sĩ N.Q.C tại bệnh viện nhằm tập trung giải trình, làm rõ nội dung phản ánh trong đơn.⚪ ---- HỎI 1: Thăm dò: 86% thành phố Nhật thiếu lao động, cần nhập cảng lao động quốc tế?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của Kyodo News cho thấy tổng cộng 86% thành phố trên khắp Nhật Bản cảm thấy cần phải tăng lao động nước ngoài, nhấn mạnh tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong nông nghiệp và các lĩnh vực quan trọng khác ở các khu vực địa phương khi Nhật phải vật lộn với dân số giảm.Trong cuộc khảo sát bao gồm 47 quận cũng như các thành phố và đô thị khác của Nhật Bản, 84% người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết họ "rất lo ngại" rằng cộng đồng của họ có nguy cơ biến mất hoặc "có phần" lo sợ. Con số này đánh dấu sự gia tăng so với một nghiên cứu năm 2015 cho thấy 77% lãnh đạo chính quyền địa phương lo ngại về tương lai cộng đồng của họ. Một nhóm tư nhân đã cảnh báo một năm trước rằng 896 đô thị có thể phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 40% dân Mỹ thấy gánh nặng tài chánh vì mua sắm cho mùa lễ?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Bankrate, 40% người Mỹ cảm thấy gánh nặng tài chính do mùa mua sắm nghỉ lễ năm nay, trong khi 50% người tiêu dùng dự định bắt đầu mua sắm vào dịp lễ trước Halloween. Yahoo Finance Live thảo luận về kết quả và xu hướng của cuộc khảo sát trong chi tiêu và mua sắm trong kỳ nghỉ.Chi tiết: