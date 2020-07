Ngừa Cancer Cũng Tùy Thuộc Vào Chính Bạn

Phỏng dịch từ tác phẩm “ Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous ” Pr David Khayat

Video Télé matin France 2: Les 4 Vérités : Les recetets du professeur David Khayat pour prévenir le cancer

David Khayat là một bác sĩ chuyên khoa về ung thư nhiều kinh nghiệm. Ông là trưởng khoa ung thư tại bệnh viện Pitié –Salpétrière Paris từ năm 1990,đồng thời cũng là giáo sư về ung thư tại Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Ông còn là professeur adjoint tại Centre médical MD Anderson Houston (Texas). David Khayat là bác sĩ riêng của nhiều yếu nhân nặng ký chẳng hạn như vợ chồng cựu TT Chirac, nhà điện ảnh Roger Vadim, nhà điêu khắc César, v.v...

David Khayat (born August 27, 1956) is a French oncologist. Head of the Department of Medical Oncology at the Pitié-Salpêtrière Hospital since 1990, he is also Professor of oncology at the University Pierre and Marie Curie and adjunct Professor at the MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas. He was elected at the American Society of Clinical Oncology board in 2013.[1] Organiser of the World Summit against Cancer at the UNESCO, he initiated the Charter of Paris against Cancer and headed the French Cancer National Institute between April 2004 and September 2006. He is its Honorary President now. Professor Khayat is the founder and the President of the Foundation AVEC,[2] a non-profit organisation declared of public utility since 2013-Wikipedia.





***





Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous -Xuất bản tháng 10/2014

7 loại thực phẩm dẫn đầu để phòng chống ung thư

Video: Les top 7 aliments anticancer

1-Lựu (grenade)

2-Tỏi (ail)

3-Sélénium,(cá thon, noix de Brésil, thận bò, lòng đỏ hột gà, cá maquereau, đậu chiche vv…)

4-Nghệ (curcuma)

5- Quercétine (nhóm antioxydant Flavonoide có trong trái cây đỏ, pommes, rượu chát đỏ, nho, củ hành, chocolat),

6-Trà xanh (chất catéchine),

7-Cải brocoli

Nho và pommes đỏ nhiều antioxydants quercétine tốt cho sức khỏe (photo NTC)

Trà xanh Green tea có catéchine (nhóm flavonoides) tốt cho sưc khỏe. (Photo NTC)

Các vitamines và chất acid béo oméga 3

*Omega 3, các khảo cứu mới nhứt gần đây cho biết chính sự thặng dư acid béo oméga 3 mới thật sự nguy hiểm- và có thể dự phần trong vấn dề xuất hiện ung thư tiền liệt tuyến (prostate) ở đàn ông… “Dietary supplementation with omega-3 fatty acids is unlikely to prevent cancer” Rf :–Messieurs,méfiez vous des oméga-3, Trang 72- 73.

* Vitamine D giúp giảm 15-20% cancer ruột già colon ở phụ nữ nhưng ngược lại làm tăng 20% nguy cơ cancer prostate ở đàn ông-





“…la conclusion de ces études est que le calcium et la vitamine D réduisent le risque du cancer de côlon et mểme le risque de développer des polypes du colon,qui comme on le sait, comportent un risque majeur de se transformer en vrai cancer…Cette diminution du risque de cancer n’est vraie que chez la femme et pas chez l’homme, et si la femme est déjà ménépausée, à condition qu’elle n’utilise pas de traitement homonal substitutif à base d’oestrogènes”

“Mais très récemment,en 2014, une équipe dirigé par le dr Xu,a repris tout ce travail et en fait une analyse globale…Lui et ses collaborateurs ont ainsi repris les 21 études portant sur ce sujet, totalisant près de 12 000 patients atteints de cancer de la prostate et comparé de 14 000 sujets témoins sains et sont arrivés à la conclusion qu’un taux élevé de vitamine D dans le sang augmentait en moyenne le risque de développer un cancer de la prostate d’environ 20%... Conclusion: vitamine D, oui chez la femme, mais non chez l’homme.””

.. Trang 61-63









*Vitamine E, (alpha –tocophérol) làm tăng nguy cơ (risque) cancer phổi ở đàn ông và đàn bà tuổi từ 50-75, càng trầm trọng hơn nếu hút thuốc. Có thể tăng nguy cơ cancer prostate ở đàn ông. Cẩn thận với các chất bổ sung supplément vitamine E.

“…l’apport de vitamin E augmente de 5% le risque de se voir diagnostiquer un cancer du poumon,ce risque passant même à 11%pour les fumeur. Par contre, en 2005, dans le Lancet, une équipe publiait ses résultat concernant la mortalité globale, tous cancers confondus,en liaison avec la prise de vitamine E. Celle-ci augmente la mortalité par cancer de l’ordre de 6 à 10%” Trang 56-57









*Vitamine A , nguy hiểm , tăng nguy cơ cancer phổi ở người đang hút thuốc hay đã từng hút thuốc trong quá khứ)-Cẩn thận với các supplément vitamine A/béta carotène-

“La conclusion est sans appel:fumeur ou pas, homme ou femme,ceux qui avaient consommé de la vitamine A/bêta-carotène en excès avaient une augmentation très nette du rique de cancer du poumon”.Trang 52-53









Viagra và sex





*Viagra (Sildéfanil) tăng nguy cơ cancer da ác tính mélanome malin (Dr Abrar Qureshi, Brown University-7 avril 2014) –Trang 65.

*Múa lân (sex)-rất tốt nếu là làm theo kiểu bình thường “nhà truyền giáo” (position du missionnaire avec pénétration)-mặt đối mặt. Xuất tinh éjaculation, giúp giảm nguy cơ cancer tiền liệt tuyến ở đàn ông.Nhưng không hiệu quả nếu làm theo kiểu tự sướng…(Bs David Khayat nói, mỗi lần xuất tinh thì cũng đồng thời giúp tống những chất độc (gây cancer) nhóm polyamines ra khỏi prostate- “Làm thiệt” thì khối lượng tinh dịch phóng ra nhiều hơn so với cách “làm giả” nhờ chị năm., tống ra ra rất ít tinh dịch-Tham khảo video Télé matin France 2)

Phía phụ nữ, sex cũng rất tốt để giảm nguy cơ cancer vú (Et pour la femme , qu’en est il du risque de cancer du sein? Est il influencé par son activité sexuelle? Indiscutablement. là aussi, la réponse est oui)- Lý do liên quan đến hormone- Trang 111

Khẩu dâm (oral sex), 69, fellation, cunnilingus…coi chừng bị vướng ung thư ORL (họng, miệng lưỡi…) do virus papillomavirus/HPV (thường hiện diện trong những vùng cấm địa). Loại virus HPV là tác nhân gây cancer cổ tử cung, hậu môn, và chim, sò -Trang 112-113.

Rượu chát đỏ và café có tốt cho sức khỏe không?

* Mỗi ngày nên uống một-hai ly rượu chát đỏ (thứ thiệt 8-16% alcool) tốt cho sức khỏe tim mạch! (một hai ly -- thôi nhé). Rượu chát đỏ có chứa polyphenols mà đặc biệt là chất chống oxyt hóa Resvératrol giúp giảm cholesterol xấu (LDL),tăng cholesterol tốt HDL lên và bảo vệ tế bào khỏi bị cancer. Vin rouge, uống “vừa phải” (quantité modérée) thì không có nguy cơ gây cancer.

(Le vin en quantité modérée, n’est pas cancérigène) .Trang 116-119

Les vertus bénéfiques du vin rouge ont été attribuées à sa forte teneur en antioxydants, notamment le resvératrol. Présent dans la peau et les pépins du raisin rouge, le resvératrol protège contre l’inflammation chronique, qui contribue largement à l’accumulation de dépôts lipidiques sur les parois internes des artères (athérosclérose). Le resvératrol aurait en outre pour effet de diminuer le mauvais cholestérol, d’augmenter le bon cholestérol et de réduire la formation de caillots sanguins. Tous ces bienfaits réduisent les risques d’accident vasculaire cérébral et de première crise cardiaque ou de récidive

Mỗi ngày làm bậy một-hai ly rượu chát đỏ … tốt cho sức khỏe tim mạch!? (NTC)

* Uống 4 tách cà phê /một ngày tốt cho sức khỏe, ngừa cancer gan,vú, cancer ORL(tai, mũi, họng) và tiền liệt tuyến (prostate) ở quý ông. Tuy nói vậy, nhưng hình như cancer phổi lại tăng ở đàn ông, có lẽ tại vì các ông vừa uống café, vừa hút thuốc và lại còn làm luôn cả rượu mạnh. Trang 120-127

Nên uống mỗi ngày 4 tách café đen… tốt cho sức khỏe, ngừa ung thư… (NTC)

Cancer: Nên ăn (à privilégier)- Nên tránh ăn (à éviter)

Quý bà





*Cancer ORL: nhóm cancer tai mũi họng...

Quý ông





20 lời khuyên dành cho quý bà (Trang 225-227) -Ngưng hút thuốc lá, kể luôn thuốc lào chicha (shisha). -30 phút thể dục/ngày. -Kiểm soát cân nặng, ăn uống cẩn thận. -Nên dành ưu tiên cho 7 loại thực phẩm phòng chống cancer (lựu, tỏi, sélénium, nghệ, quercétine, trà xanh và cải brocoli ) -Uống trà xanh mỗi ngày. -Coi chừng arsenic trong nước uống và trong thịt thà biến chế công nghiệp. - Thử test vitamin D để phòng ngừa trường hợp bị thiếu.Uống thêm sữa và các ăn sản phẩm làm từ sữa. -Đừng quên rượu chát đỏ/tối đa 2 ly một ngày-Không được vượt quá 20g éthanol/ngày. -Tránh ăn đồ nướng trên lửa hay chiên trong chảo dầu sôi. -Múa lân (sex) làm càng nhiều càng tốt (fairel’amour autant que possible). -Tránh dùng rau quả bị phun xịt hóa chất, nông dược. -Xài mỹ phẩm hữu cơ (bio) không có chứa chất bảo quản parabènes -Hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất chùi rửa, phun xịt… trong nhà.Nên xài loại hữu cơ bio. -Không nên lạm dụng cell phone (cancer não?) -Coi chừng mặt trời- phơi nắng tối thiểu mà thôi, chỉ xài crème không có chứa oxybenzone và rétinyl palmitate. Tránh các phòng tắm nắng nhân tạo cabine de bronzage. -Cẩn thận khi dùng các loại thuốc thay thế mãn kinh (traitements substitutifs de la ménopause) -Tránh stress, hãy có tinh thần tích cực. -kiểm soát thường xuyên nốt ruồi. -Từ 50 tuổi nên ghi tên vào các programme xét nghiệm cancer cổ tử cung, cancer vú, và ruột. (chuyện bên Tây, bên Anh bên Mỹ …mà) -Nếu kinh kỳ bất thường, nên đi khám bác sĩ chuyên môn về phụ nữ gynécologue.

Shampoo không có Parabens

20 lời khuyên dành cho quý ông.(trang 228-230) -Ngưng thuốc lá và thuốc lào chicha (shisha) - Thể dục, vận động 30 phút/ngày - Kiểm soát thường xuyên cân nặng (coi chừng mập) -Nên ưu tiên ăn 7 loại thực phẩm: lựu, tỏi, sélénium, nghệ, quercétine, trà xanh, cải brocoli -uống trà xanh -Sau 50 tuổi không nên lạm dụng sữa và sản phẩm lên men (fromages, yaourts)-sợ bị cancer prostate ! Selon une étude canadienne, manger beaucoup de produits laitiers augmente le risque de tumeur de la prostate Même son de cloche en 2005 pour une méta-analyse qui s’est penchée sur 12 autres études : les hommes consommant le plus de produits laitiers et de calcium étaient, respectivement, 11% et 39% plus à risque de développer un cancer de la prostate comparativement à ceux qui en consommaient le moins. http://www.extenso.org/article/le-lait-cause-le-cancer-de-la-prostate/ Ý kiến nầy bị tài phiệt và kỹ nghệ sữa phản công dữ dội.

-Coi chừng arsenic trong nước uống, nitrite và nitrates trong nước và trong thịt biến chế charcuteries. -Không cần phải kiêng rượu chát đỏ , nhưng giới hạn 2-3 ly một ngày. -Không nên lạm dụng rượu mạnh (pas d’excès d’alcools forts)-uống chút chút cho vui thì ok. -Tránh thực phẩm nướng trên lửa grillades và chiên trong chảo dầu sôi sùn sụt. ***-(Pas de supplémentation):Không uống thêm các loại supplément vitamine A , vitamine D và vitamine E -Múa lân tối đa (nếu có thể…)-Tránh Viagra nếu có nước da màu (sợ bị cancer da mélanome)nâu đỏ (roux), trắng, mắt trong hay trong gia đình đã có người bị ung thư da ác tính mélanome rồi.( Faites l’amour autant que possible !) -Xài mỹ phẩm không có chứa chất bảo quản parabènes. -Ăn rau quả loại không có bị phun xịt hóa chất. - Hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất chùi rửa bếp núc, phun xịt nhà cửa cho thơm tho. -Không lạm dụng cell phone - Cẩn thận với nắng mặt trời -Tránh bị stress, hãy giữ tinh thần lạc quan tích cực. -Kiểm soát thường xuyên tình trạng nốt ruồi của mình.(sợ bị cancer da) -Trên 50 tuổi, nên ghi tên vào chương trình xét nghiệm cancer ruột già colorectal .

Nguồn dưỡng chất tìm thấy ở đâu?

**Oméga 3 (acide alpha-linolénique): Huile de noix, huile de colza, noix, tarama, saumon, huile de foie de morue, sardine, maquereau, thon…(Trang 75)

Uống supplement omega 3 /nguy hiểm- Thặng dư omega 3 trong máu là mối nguy cơ gây cancer prostate ở đàn ông!

**Vitamine A/rétinol: Huile de foie de morue, foie de volaille cuit, foie de veau cuit, beurre demi sel,jaune d’oeuf cru, parmesan…(Trang 50)

**Bêta-carotène Jus de carotte, carotte crue, persil frais, laitue crue, Abricot frais Mangue, tomate crue, poivron…(Trang 50)

**Vitamine E Huile de tournesol, huile de colza, huile de foie de morue, d’olive…(Trang 54)

**Vitamine D Huile de foie de morue, thon, sardine,jaune d’oeuf cru, foie de veau cuit, beurre demi sel, jambon cuit, rognon de boeuf cuit…(Trang 59)

**Calcium Thym, Parmesan, cannelle, Emmental, cheddar, morazella, yaourt au lait entier… (Trang 59)

**Sélénium Thon, noix de brésil, rognon de boeuf, jaune d’oeuf, maquereau, pois chiche, farine de blé, poulet…(Trang 89)

**Quercétine Câpres, livèche, oignon rouge, brocoli, thé, cérise, vin rouge, pomme crue avec peau…(Trang 99)

**Vitamine B6 Levure alimentaire, germe de blé, ail frais, escalope de veau, noix, maquereau, dinde, boeuf riz rouge cuit… (Trang 115)

**Méthionine Blanc d’oeuf, morue, farine de sésame, soja, parmesan, noix,boeuf, volaille, yaourt, avocat…(Trang 115)



Kết luận: “Tự mình thắp đuốc lên mà đi”

Dùng thức ăn đa dạng (diversité), và đừng ăn quá thường xuyên một loại nào đó để tránh hiện tượng dồn cộng bioaccumulation chất POP (polluants organiques persistants) độc hại và có thể gây cancer./. Les polluants organiques persistants, connus par leur sigle POP, sont des substances toxiques rejetées dans l'environnement par diverses activités anthropiques. Ils ont des effets néfastes sur la santé des écosystèmes, des espèces sauvages et des gens./.

