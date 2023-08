Viễn ảnh Cộng hòa thắng cử 2024: “Project 2025” sẽ xóa sổ nhà nước ngầm, sa thải 50.000 công chức liên bang

- Cựu Thống đốc Georgia Geoff Duncan (Cộng Hòa): Trump có những giá trị của một “kẻ sát nhân bằng rìu”.

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Vivek Ramaswamy: nếu đắc cử, sẽ tới Moscow thăm Putin năm 2025, sẽ cho Nga giữ các vùng đã chiếm của Ukraine, theo công thức Nixon thăm Mao, ngưng cuộc chiến VN.

- Ra tòa Georgia hôm Thứ Hai, Ray Smith III, luật sư trong ban vận động tái tranh cử 2020 của Trump, khai vô tội đối với 12 cáo buộc lật ngược bầu cử 2020

- Ron DeSantis: vẫn tranh cử Tổng Thống, Trump bịa đặt tin đồn.

- Luật gia Cordell: nhóm luật sư của Trump ngu xuẩn khi ra tòa thủ đô so sánh hoàn cảnh của Trump như các thanh thiếu niên da đen năm 1931 bị kết tội hiếp dâm 2 phụ nữ da trắng

- Lời bịa đặt của Trump về gian lận bầu cử 2020 đã làm tan vỡ Đảng Cộng Hòa Michigan, tới mức không gây quỹ nổi cho 2024.

- Thẩm phán Tanya Chutkan bác đơn Trump xin xét xử vào năm 2026, ấn định ngày xét xử Trump là từ ngày 4 tháng 3/2024.

- Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) khai vô tội và đã đổ tội cho Trump chủ mưu cú phone đòi 11.780 phiếu bầu.

- Peter Navarro (cựu cố vấn kinh tế của Trump) đổ tội coi thường Quốc hội vì Trump cho đặc quyền hành pháp. Công tố nói không có chứng cớ.

- Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của Trump: nếu bồi thẩm đoàn phán rằng Trump có tội, cơ nguy là màn khai tử Cộng Hòa.

- Trump tung tin đồn Ron DeSantis bỏ cuộc để tranh ghế Thượng nghị sĩ của TNS Rick Scott (R-FL)

- Mức ủng hộ Trump đã giảm nhẹ trong số các cử tri sơ bộ của Cộng hòa sau cuộc tranh luận mà Trump vắng mặt

- Thăm dò AP-NORC: 77% nói TT Biden, 80 tuổi, đã quá già để làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.

- Bạch Ốc lên án vụ bắn chết 3 người da đen, nói thượng đẳng da trắng “không có chỗ đứng ở Mỹ”.

- Putin sẽ không dự lễ tang của Yevgeny Prigozhin. Peskov ám chỉ gia đình Prigozhin không mời Putin dự lễ tang.

- Một trực thăng Mi-8 của Nga rơi, 3 nhân viên phi hành chết.

- Ukraine: sẽ không đổi đất để lấy hòa bình.

- Mỹ: dự án Replicator sẽ sản xuất hàng ngàn máy bay không người lái trong hai năm tới để kình với TQ.

- Meta xóa 7.704 tài khoản Facebook, 954 Trang (Pages), 15 Nhóm (Groups) từ TQ chuyên tuyên truyền

- Toyota Motor Corp. đình chỉ hoạt động tất cả 14 nhà máy tại Nhật vì trục trặc kỹ thuật.

- Động đất mạnh 6,9 độ richter ở biển Bali, Indonesia.

- Pháp cấm học sinh mặc áo rộng kiểu Hồi giáo vì trường công phải theo chủ nghĩa thế tục (đã cấm khăn trùm đầu Hồi giáo, mũ Do Thái, thánh giá lớn)

- California kiện 1 học khu Nam California về chính sách thông báo phụ huynh nếu con họ thay đổi cách gọi giới tính.

- Los Angeles: 1 xe vượt đèn đỏ, đụng xe Uber, làm 3 hành khách trên xe Uber chết

- Vermont: 1 người bị bắn chết, Allen-Napier thụ án từ 11-25 năm, và Peter Nguyen bị án tù tối thiểu 2 năm rưỡi,

- Quận Cam: một cảnh khuyển về hưu với nghi lễ từ biệt.

- Tổng thống Joe Biden sẽ tới Hà Nội ngày 10 tháng 9/2023

- TIN VN. Bán ế 200 tờ vé số, bé gái 8 tuổi hoảng sợ vượt gần 100km tìm cha.

- TIN VN. Tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả nhãn hiệu.

- TIN VN. Doanh nghiệp du lịch Quảng Nam sốc vì giá thuê đất tăng gấp 10 lần.

- HỎI 1: Dân Mỹ xài cho dịch vụ sức khỏe tâm thần đã tăng vọt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khách hàng tại các ngân hàng Mỹ hạnh phúc nhất thế giới, với 42% hài lòng với ngân hàng của họ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-29/8/2023) ⚪ ---- Meta Platforms Inc. tiết lộ hôm thứ Ba trong Báo cáo về mối đe dọa đối nghịch rằng họ đã xóa hàng ngàn tài khoản Facebook liên quan đến hoạt động spam trực tuyến phổ biến của Trung Quốc, được gắn nhãn "Spamouflage".

Meta cho biết: “Chúng tôi đã xóa 7.704 tài khoản Facebook, 954 Trang (Pages), 15 Nhóm (Groups) và 15 tài khoản Instagram vì vi phạm chính sách của chúng tôi chống lại hành vi phối hợp không xác thực. Mạng lưới [tuyên truyền] đó có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực trên thế giới”.

Công ty giải thích thêm rằng những tài khoản này chủ yếu đăng “bình luận tích cực về Trung Quốc và tỉnh Tân Cương cũng như những lời chỉ trích Hoa Kỳ, các chính sách đối ngoại của phương Tây và tấn công những người phê phán chính phủ TQ, bao gồm cả các nhà báo và nhà nghiên cứu”.

⚪ ---- Ra tòa Georgia hôm Thứ Hai 28/8/2023, Ray Smith III, luật sư trong ban vận động tái tranh cử 2020 trước đây của cựu Tổng Thống Donald Trump, đã khai vô tội đối với 12 cáo buộc liên quan đến một âm mưu lừa đảo hình sự nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại Georgia để giúp Trump bám ghế Tổng Thống.

Smith đã bị truy tố vào đầu tháng này tại Quận Fulton của Georgia cùng với Trump và 17 bị cáo khác về tội can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2020 của Georgia. Theo hồ sơ tòa án, Smith hôm thứ Hai đã từ bỏ nghi thức thụ lý và trở thành người đầu tiên trong 19 bị cáo đưa ra lời khai vô tội "đối với tất cả mọi cáo buộc trong bản cáo trạng."

Smith phải đối mặt với hàng chục cáo buộc, bao gồm vi phạm Đạo luật RICO của Georgia và một số tội đưa ra tuyên bố sai sự thật, liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia. Y đã ra đầu thú hôm thứ Tư 23/8/2023 tại nhà tù Quận Fulton, nơi y được trả tự do với số tiền tại ngoại là 50.000 USD.

Việc y nộp đơn khai vô tội được đưa ra vài giờ sau khi Thẩm phán Scott McAfee của Georgia lên lịch định ngày làm thủ tục thụ lý hồ sơ Trump và 18 đồng phạm sẽ là ngày 6 tháng 9/2023 tại Tòa án Quận Fulton ở Atlanta. Thẩm phán McAfee cho biết tất cả bị cáo sẽ nghe đọc lệnh truy tố vào ngày hôm đó, bắt đầu với Trump lúc 9:30 giờ sáng, tiếp theo là luật sư cũ của ông, Rudy Giuliani, 15 phút sau. Misty Hampton dự kiến ​​sẽ là bị cáo cuối cùng bị nghe đọc truy tố vào lúc 3 giờ chiều.

Như trên là diễn tiến ở tòa án Georgia. Trong khi đó, tại tòa án thủ đô DC, Trump đang phải đối mặt với bốn cáo trạng, và Thẩm phán Tanya Chutkan hôm thứ Hai đã lên lịch bắt đầu phiên tòa liên bang xử Trump ở thủ đô Washington DC vào ngày 4 tháng 3/2024 liên quan đến cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

⚪ ---- Một liên minh gồm các tổ chức cánh hữu đã bắt đầu tuyển dụng hàng ngàn người trong một phần của dự án nhằm xóa sổ chính phủ liên bang trước viễn ảnh chiến thắng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Liên minh do viện nghiên cứu bảo thủ Heritage Foundation dẫn đầu đã thu hút hàng trăm người ghi danh tham gia nỗ lực mang tên “Project 2025” (“Dự án 2025”) - một nỗ lực chưa từng có nhằm tránh những thất bại màTrump phải đối mặt trong nhiệm kỳ đầu tiên tại vị bằng cách xây dựng ngay cơ sở hạ tầng dân sự để cho phép một tổng thống bảo thủ bắt đầu thực hiện tầm nhìn chính trị của mình.

Hãng tin AP đưa tin rằng kế hoạch xóa bỏ cái mà Đảng Cộng hòa gọi là “nhà nước ngầm” (“deep state”) một phần sẽ liên quan đến việc sa thải khoảng 50.000 công chức liên bang hiện tại. Paul Dans, giám đốc dự án, cho biết: “Chúng ta cần tràn ngập những người bảo thủ vào khu vực [công chức] này. Đây là một lời kêu gọi rõ ràng để đến Washington. Mọi người cần phải đặt công cụ của mình xuống, bước ra khỏi cuộc sống nghề nghiệp của mình và nói, ‘Đây là khoảnh khắc [tuyệt vời] để phục vụ trong đời tôi.’”

⚪ ---- Cựu Thống đốc Georgia Geoff Duncan (Cộng Hòa) đã chỉ trích Trump hôm thứ Hai 28/8/2023, nói rằng Trump có những giá trị của một “kẻ sát nhân bằng rìu”. Trong một cuộc phỏng vấn trên “The Source” của CNN, Duncan cho biết đảng Cộng hòa hiện đang đối mặt với cơ hội cuối cùng để quyết định số phận của đảng và kêu gọi những người bảo thủ đồng nghiệp của ông từ chối đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 cho Trump, người mà Duncan gọi là một “đảng Cộng hòa giả mạo”.

“Là một đảng viên Đảng Cộng hòa, [nhìn thấy] bảng điều khiển sắp tắt đèn, chuông và còi cho chúng tôi biết tất cả những điều cảnh báo mà chúng tôi cần biết,” ông nói trong cuộc phỏng vấn, lưu ý về 91 tội danh hình sự mà Trump phải đối mặt từ nhiều cuộc điều tra khác nhau ở New York, Georgia và bởi chính phủ liên bang, và thực tế là Trump đã làm tăng nợ quốc gia khi còn đương chức.

Duncan tiếp tục: “Mọi thứ chúng ta cần xem để không chọn Trump làm ứng cử viên của Cộng Hòa, bao gồm cả thực tế là Trump có la bàn đạo đức giống một kẻ sát nhân bằng rìu hơn là một tổng thống. Chúng ta cần phải làm gì đó ngay tại đây. Đây có thể là điểm mấu chốt của chúng ta hoặc là lần thở hổn hển cuối cùng của chúng ta với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa.”

Duncan đã ra khai làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton trong hồ sơ truy tố gian lận chống lại Trump và 18 đồng phạm vì cáo buộc họ cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia. Với tư cách là phó thống đốc Georgia trong cuộc tranh cử 2020, Duncan đã thẳng thắn bảo vệ tính liêm chính trong bầu cử của tiểu bang và đấu tranh chống lại những bịa đặt của Trump rằng Trump đã giành được phiếu đại cử tri của tiểu bang. Duncan cũng là nhà bình luận chính trị của CNN.

⚪ ---- Ron DeSantis sẽ không bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024, theo ban vận động tranh cử của thống đốc Florida đã nói rõ hôm thứ Hai. Thanh minh như thế vì trước đó Trump tung tin đồn trên Truth Social rằng DeSantis đang rời khỏi cuộc đua tổng thống và thay vào đó sẽ tranh cử giành ghế của Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng hòa ở Florida), người sẽ tái tranh cử vào năm tới. Ban vận động tranh cử của DeSantis cho biết tin đồn Trump đưa ra là "tin giả", đồng thời chỉ trích Trump vì đã tránh né tranh luận Cộng Hòa.

⚪ ---- Một chuyên gia pháp lý hôm thứ Hai đã chỉ trích nhóm luật sư của Donald Trump vì đã ví hoàn cảnh của Trump trong vụ tòa án th3u đô Washington xét xử vụ lật ngược bầu cử ngày 6/1/2021 với một vụ hiếp dâm khét tiếng năm 1931, trong đó bản án của một số thanh thiếu niên da đen bị buộc tội hiếp dâm sau cùng đã bị lật ngược [là vô tội] vì các thiếu niên không có thời gian để có được sự tư vấn đầy đủ.

Thẩm phán Tòa án Tối cao California đã nghỉ hưu LaDoris Hazzard Cordell, trong lần xuất hiện trên “The Source with Kaitlan Collins” của CNN, đã gợi ý rằng sự so sánh có thể không có lợi cho Trump. Cordell đang trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình về quyết định của Thẩm phán Tanya Chutkan ở tòa thủ đô ấn định ngày bắt đầu xét xử Trump là ngày 4 tháng 3/2024.

“Thẩm phán hoàn toàn công bằng,” Cordell giải thích. “Thẩm phán Chutkan đã cân nhắc, lắng nghe ý kiến của mọi người ở cả hai bên và ấn định một ngày mà tôi nghĩ là một ngày hợp lý. Nó có thể thay đổi, nhưng hiện tại, tôi nghĩ nó hợp lý. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết rằng khoảnh khắc khiến tôi kinh hoàng trong buổi điều trần đó, tôi chỉ có hai từ để mô tả nó là 'ngu ngốc đến kinh ngạc'. Và đó là lúc luật sư của Trump so sánh mong muốn trì hoãn vụ án của Trump [tới năm 2026] với những gì đã xảy ra trong vụ Powell vs Alabama, một vụ án năm 1931 liên quan đến những cậu bé Scottsboro bị kết án cưỡng hiếp hai phụ nữ da trắng và rồi đã được đưa lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và bản án đã bị đảo ngược."

Trong trường hợp đó, các thiếu niên buộc phải ra tòa mà không có sự chuẩn bị kỹ càng. Cordell tiếp tục: “Những gì nhóm Trump đã làm là nói rằng, 'những gì đã xảy ra trong phiên tòa [các thanh niên hiếp dâm 2 cô da trắng] đó là những gì có thể xảy ra ở đây trong phiên tòa này', điều này hoàn toàn vô lý". Bởi vì từ lúc các cậu bị truy tố tới khi có bản án kết tội chị có 6 ngày, thậm chí không có cơ hội lựa chọn luật sư cho mình. Trong trường hợp này, đã có bản cáo trạng, nhưng… ngày xét xử còn 7 tháng nữa. Trump có những luật sư giàu kinh nghiệm, cả một đội ngũ điều tra viên. Và điều đó thật ngu ngốc bởi vì, thứ nhất, sự so sánh này thật lố bịch, nhưng thứ hai, nếu bạn muốn khiến một thẩm phán xa lánh trong một vụ án, thì đây chính xác là điều phải làm."

Cordell cho rằng sự so sánh có nguy cơ khiến Chutkan xúc động: “Một nữ thẩm phán, một thẩm phán da đen, [mà phe Trump] nói về vụ án đó và so sánh nó với vụ án của Trump là điều vô lý. Và Thẩm phán Chutkan thực sự đã trả lời vấn đề đó và nói, vụ án này hoàn toàn khác. Tôi nghĩ Chutkan hoàn toàn bị xúc phạm. Đó thực sự là một việc làm hết sức ngu ngốc.”

⚪ ---- Những lời bịa đặt của Trump về gian lận bầu cử 2020 đã làm tan tác Đảng Cộng Hòa tiểu bang Michigan, tới mức không gây quỹ nổi cho bầu cử năm tới. Đảng Cộng hòa Michigan đang đói tiền mặt. Một nhóm các nhà hoạt động nổi tiếng - bao gồm cả một cựu ứng cử viên toàn tiểu bang - đã bị tấn công trong tháng này với cáo buộc trọng tội liên quan đến một âm mưu kỳ lạ nhằm cướp máy bầu cử. Và trước những rắc rối này, sự nghi ngờ và đấu đá nội bộ ngày càng tăng cao. Một cuộc họp ủy ban Cộng Hòa tiểu bang gần đây đã dẫn đến một cuộc ẩu đả, một chấn thương cột sống và một cặp răng giả bị đánh vỡ.

Tình trạng hỗn loạn này là một thước đo cho thấy những lời dối trá của cựu Tổng thống Donald Trump về cuộc bầu cử năm 2020 đã lan truyền đến đảng của ông như thế nào (Trump thua Biden ở Michigan tới 154,000 phiếu, nhưng Trump nói là gian lận, các đơn kiện của Trump đều thua). Cỗ máy khổng lồ gồm các nhà hoạt động, nhà tài trợ và tình nguyện viên nắm quyền lực cho đảng Cộng Hòa đã tính đến hậu quả trong nhiều năm. Khi Cộng Hòa hướng tới cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, sự căng thẳng đang hiện rõ.

Những lời nói dối trong cuộc bầu cử của Trump lan truyền như cháy rừng ở Michigan, khiến những tranh chấp gay gắt, tranh giành quyền lực và các cuộc bầu cử sơ bộ đầy tranh cãi diễn ra sau đó, khiến Đảng Cộng hòa Michigan trở thành một cái vỏ của chính mình. Chiến trường ngày càng trở nên an toàn hơn cho đảng Dân chủ Michigan. Không có đảng viên Cộng hòa nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn tiểu bang ở đó kể từ khi Trump giành chiến thắng ở Michigan vào năm 2016. (Đảng Cộng hòa đã giành được các ghế phi đảng phái trong Tòa án Tối cao của tiểu bang Michigan.) Các quan chức Đảng Cộng hòa ở Michigan ngày càng lo ngại rằng họ không có ứng cử viên hàng đầu để tranh cử ghế Thượng viện trống.

Dân biểu Lisa McClain, đảng viên Đảng Cộng hòa đến từ miền đông Michigan, cho biết: “Mọi chuyện diễn ra không thực sự tốt và tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào sự thật. “Khả năng huy động tiền, chúng tôi có rất nhiều nhà tài trợ đã đứng qua bên lề. Đó không phải là một ý kiến. Đó là một sự thật. Đó chỉ là một sự thật đơn giản. Chúng ta phải khắc phục điều đó. Mọi người đều tham gia vào trò chơi đổ lỗi cho nhau. Chúng ta phải dừng lại.”

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy hôm thứ Hai 28/8/2023 đã công bố cương lĩnh chính sách đối ngoại sẽ làm giảm sự tham gia quốc tế của Hoa Kỳ: “Thay vì chi hàng tỷ đô la để phóng sức mạnh vào khoảng trống toàn cầu nơi các đồng minh của chúng tôi sẽ không chi tiêu để tự duy trì nó, chúng tôi sẽ đặt nước Mỹ trên hết." Ramaswamy cho biết ông ngưỡng mộ chính sách đối ngoại của Nixon nhiều nhất so với bất kỳ tổng thống nào, lưu ý rằng Nixon đã chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào Việt Nam và gặp lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông thay vì “đếm những tội ác của Mao hoặc phát động một động thái đạo đức khiến ông ta sụp đổ”.

Ramaswamy cho biết ông cũng có kế hoạch tương tự tới thăm Moscow với tư cách là tổng thống vào năm 2025 để đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ông cho biết sẽ "chấp nhận" quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ Ukraine mà quân Nga đã chiếm giữ và hứa sẽ ngăn Ukraine gia nhập NATO để đổi lấy việc Nga chấm dứt liên minh quân sự với Trung Quốc. Ông cho biết ông cũng sẽ chấm dứt các lệnh trừng phạt đã áp đặt lên Nga và đưa Nga trở lại thị trường toàn cầu.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan hôm thứ Hai đã quyết định lên lịch xét xử hình sự cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020 từ ngày 4 tháng 3/2024. Trump và nhóm pháp lý của Trump đã xin hoãn phiên tòa đến năm 2026, cho rằng họ cần thêm thời gian để chuẩn bị cho vụ kiện, nhưng Chutkan đã từ chối đề nghị của họ. Trong khi đó, Công tố đặc biệt Jack Smith đã đề nghị phiên tòa bắt đầu từ ngày 2 tháng 1/2024, rằng phiên tòa nhanh chóng là "vì lợi ích công cộng và lợi ích của công lý." Trump không nhận tội can thiệp bầu cử, và Trump đã đổ tội cho tất cả những người khác, kể cả gần 1.000 người đã ở tù vì tham dự bạo loạn 6/1/2021.

⚪ ---- Trong khi Trump chối, không nhận tội, thì Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meaodws hôm Thứ Hai trong khi biện hộ là vô tội đã đổ tội cho Trump chủ mưu. Một trong những điều mà Mark Meadows nói trước tòa hôm thứ Hai có thể là vấn đề đối với người bào chữa cho Donald Trump ở Quận Fulton. Khai hữu thệ, Meadows giải thích rằng cuộc điện đàm mà ông sắp xếp giữa Trump và Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger là về việc Trump hy vọng tìm ra “một cách ít kiện tụng hơn để giải quyết” những lo ngại về bầu cử của ông, theo CNN đưa tin.

Trump thua hơn 60 vụ tại tòa khi phản đối kết quả bầu cử trên khắp Hoa Kỳ sau bầu cử tháng 11/2020. Việc kiện tụng không thành công nên Trump đã tìm kiếm một cách "ít kiện tụng" hơn để "giải quyết" sự thua phiếu của Trump và biến nó thành một chiến thắng.

Ryan Goodman, Chủ bút tạp chí Just Security, gọi đây là "một vấn đề đối với Meadows." Nhưng nó đã gây ra cuộc tranh luận đáp lại, nói rằng giải pháp là "lừa gạt". Nó đã khiến Trump trở thành người đang tìm kiếm một con đường khác để đạt được chiến thắng bên ngoài hệ thống tư pháp. Tiếp theo là việc Trump nói với Raffensperger rằng Trump cần các dân cử [Cộng Hòa] "tìm được 11.780 phiếu bầu" bởi vì "chúng tôi đã thắng bầu cử này".

CNN cho biết: “Các công tố viên của Willis đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Meadows đã đưa vào các luật sư bên ngoài, những luật sư ủng hộ Trump tham dự trong cuộc gọi phone đó - chẳng hạn như những người không phải là nhân viên liên bang và không làm việc tại Bộ Tư pháp”.

Các công tố viên đã đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc tại sao Meadows, với tư cách là một nhân viên liên bang, lại thiết lập các cuộc kêu gọi vận động tranh cử cho Trump. CNN cho biết: “Meadows có phần bực tức khi công tố viên đặt câu hỏi tại sao vai trò của Meadows lại bao gồm việc kêu gọi giải quyết các vụ kiện tụng riêng tư. Meadows chỉ ra những nhu cầu của Trump khi Meadows nhận thức được chúng. Tôi đã giải quyết quan điểm cá nhân của tổng thống về một số vấn đề. Một phần công việc của tôi vẫn là đảm bảo tổng thống được an toàn, bảo đảm và có thể thực hiện công việc của mình. Phục vụ tổng thống Hoa Kỳ là những gì tôi làm, rõ ràng là vậy.”

Meadows nói là "an toàn cho Tổng Thống" nhưng không rõ cuộc gọi điện thoại có liên quan gì đến sự bảo vệ hoặc an ninh của Sở Mật vụ. Meadows tiếp tục nói với tòa án rằng Meadows không thể nhớ ai đã gọi điện với Raffensperger, khi Cleta Mitchell, Kurt Hilbert và Alex Kaufman đều có mặt [trong cú điện thoại đòi tìm thêm 11.780 phiếu] và họ đã tham gia vào một vụ kiện của ban vận động Trump chống lại Raffensperger," theo tờ Washington Post cho biết. Goodman giải thích: "Tôi nghĩ Meadows tiêu tùng rồi."

⚪ ---- Thêm 1 đồng phạm đổ tội cho Trump. Cựu cố vấn kinh tế hàng đầu của Bạch Ốc của Trump, Peter Navarro nói với thẩm phán liên bang tại tòa án thủ đô DC rằng Trump đã nói "rất rõ ràng" rằng Trump muốn Navarro viện dẫn một số đặc quyền và không trả lời trát đòi hầu tòa của quốc hội từ ủy ban tuyển chọn Hạ viện hiện không còn tồn tại để điều tra vụ bạo loạn 6/1//2021.

Navarro đã khai hôm thứ Hai rằng vào ngày 20/2/ 2022 - tức là 11 ngày sau khi được ủy ban 6/1 - ông đã gọi điện cho Trump và nói chuyện với Trump trong ba phút. Navarro nói: “Rõ ràng trong cuộc gọi đó có liên quan đến đặc quyền, rất rõ ràng”.

Navarro nêu lập trường trong một phiên điều trần cung cấp bằng chứng, trong đó nhóm pháp lý của ông kêu gọi Thẩm phán liên bang Amit Mehta cho phép Navarro tự bào chữa trước truy tố về việc y khinh thường lệnh triệu tập của Ủy ban 6/1 của Quốc hội bằng cách tuyên bố rằng Trump đã yêu cầu ông không tuân thủ trát đòi hầu tòa của ủy ban.

Navarro cho biết ông đã có cuộc gặp với Trump vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, nơi "không nghi ngờ gì nữa rằng đặc quyền đã được viện dẫn ngay từ đầu", gọi Trump là "ông chủ" (boss) và mô tả cuộc trò chuyện là cuộc trò chuyện mà Trump thực hiện hầu hết các hoạt động.

Ủy ban tuyển chọn lần đầu tiên triệu tập Navarro để lấy hồ sơ và lấy lời khai vào tháng 2 năm 2022 như một phần của cuộc điều tra nhằm nỗ lực đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Sau khi từ chối thực hiện các yêu cầu, Navarro bị truy tố hai tội khinh thường Quốc hội và không nhận tội. Phiên tòa xét xử y sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 9/2023 và các bên ước tính thủ tục tố tụng sẽ chỉ mất vài ngày để hoàn thành.

Peter Nguyễn

Cảnh khuyển K9 Kyra với chiếc bánh nghỉ hưu. Ngày 25/8/2023. (Hình: Ty Cảnh sát Placentia)

Tổng thống Joe Biden sẽ tới Việt Nam

ngày 10 tháng 9/2023

TIN VN. Bán ế 200 tờ vé số, bé gái 8 tuổi hoảng sợ vượt gần 100km tìm cha.

TIN VN. Tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả nhãn hiệu.

TIN VN. Doanh nghiệp du lịch Quảng Nam sốc vì giá thuê đất tăng gấp 10 lần

Các công tố viên đã thúc giục tòa án không tổ chức phiên điều trần chứng cứ hôm thứ Hai, lập luận rằng Navarro đã không cung cấp cho tòa án thủ đô bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy Trump thực sự đã viện dẫn đặc quyền hành pháp hoặc quyền miễn trừ chứng thực - một số biện pháp bảo vệ nhất định dành cho tổng thống trong các tình huống cụ thể - đối với phản ứng của Navarro đối với vụ việc trát triệu tập ra trước ủy ban 6/1 của quốc hội.⚪ ---- Nếu bồi thẩm đoàn phán rằng Trump có tội, đó có thể là màn khai tử Cộng Hòa. Xuất hiện trên CNN vào sáng thứ Hai, một cựu cố vấn cấp cao của Donald Trump tuyên bố đảng Cộng hòa đang đùa với lửa nếu họ cho phép Trump trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024. Nói chuyện với người dẫn chương trình Boris Sanchez, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton - cho rằng Đảng Cộng hòa có thể bị trọng thương nếu người đứng đầu tấm vé tranh cử năm 2024 là một tội phạm bị kết án hình sự."Bạn có tin rằng vẫn còn cơ hội cho một đảng viên Cộng hòa khác giành quyền bầu cử sơ bộ không?" người dẫn chương trình Sanchez hỏi."Đúng, tôi biết, và tôi nghĩ điều đó thật khó khăn nhưng tôi nghĩ mọi chuyện có thể thay đổi. Bởi vì tôi nghĩ nếu bồi thẩm đoàn kết tội Trump, điều đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng tuyển cử tháng 11/2024. Tôi nghĩ phán quyết của bồi thẩm đoàn rằng Trump có tội là một điều gì đó rất khác. Tôi nghĩ ngay cả nhiều MAGA cuồng nhiệt thực sự không muốn bầu một tổng thống phạm trọng tội. Khó khăn đối với đảng Cộng hòa là đại hội diễn ra vào tháng 8, nhưng nhiều cuộc bầu cử sơ bộ và họp [bầu sơ bộ] kín bắt đầu khá sớm vào năm tới. Vì vậy, phải yêu cầu cử tri Đảng Cộng hòa là đừng bỏ phiếu cho ai đó có thể là tội phạm vào thời điểm chúng ta tiến đến đại hội Cộng Hòa."⚪ ---- Độc chiêu tin đồn. Trump hôm thứ Hai tuyên bố đã nghe tin đồn rằng Thống đốc Florida Ron DeSantis đang có ý định bỏ cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024 và thay vào đó khởi động cuộc tranh cử chống lại Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-FL) để tranh ghế Thượng viện.Trump viết một cách vô căn cứ trên mạng Truth Social, gõ sai chính tả từ “tin đồn” (rumor): “Roomer rất mạnh trong giới chính trị đến nỗi Ron DeSanctimonious, người có cuộc tranh cử Tổng thống thất bại và số phiếu thăm dò ý kiến của ông đã hoàn toàn sụp đổ, khiến ông đứng thứ 3 và 4 ở một số tiểu bang, sẽ bỏ cuộc đua Tổng thống để tranh cử, ở Florida, chống lại Rick Scott cho cuộc tranh cử vào Thượng viện.”⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới từ Emerson College, mức ủng hộ Trump đã giảm nhẹ trong số các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa sau khi Trump không thma gia cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng hòa vào tuần trước. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 cho thấy 50% cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho biết họ dự định bỏ phiếu cho Trump, giảm từ mức 56% trong cuộc thăm dò trước tranh luận và tỷ lệ ủng hộ thấp nhất cho đến nay trong cuộc thăm dò của Emerson.Đồng thời, nhiều ứng cử viên nhận thấy sự ủng hộ tăng nhẹ sau cuộc tranh luận diễn ra hôm thứ Tư ở Milwaukee. Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đã chứng kiến sự thúc đẩy lớn nhất, với tỷ lệ ủng hộ của bà tăng từ 2% lên 7% sau cuộc tranh luận. Cuộc thăm dò cho thấy Thống đốc Florida Ron DeSantis ở mức 12%, tăng 2 điểm phần trăm so với trước cuộc tranh luận. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nhận được 7% ủng hộ trong cuộc thăm dò, tăng từ 3% trước cuộc tranh luận.Cuộc thăm dò cho thấy 27% cử tri cảm thấy doanh nhân Vivek Ramaswamy đã lý luận ưu thắng trong cuộc tranh luận vào tuần trước, nhưng điều đó không ngay lập tức dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ ông, vốn đã giảm từ 10% xuống 9% trong cuộc thăm dò của Emerson.⚪ ---- Toyota Motor Corp. tiết lộ hôm thứ Ba rằng họ đã buộc phải đình chỉ hoạt động tại tất cả 14 nhà máy của mình tại Nhật Bản. Một phát ngôn viên nói với AFP rằng các dây chuyền "không thể xử lý các đơn đặt hàng cho các bộ phận do trục trặc hệ thống." Tuy nhiên, công ty không tin rằng trục trặc này là do một cuộc tấn công mạng gây ra. Hiện chưa rõ khi nào các nhà máy sẽ khởi động lại hoạt động. Ban đầu, nhà máy Miyata ở tỉnh Fukuoka và đơn vị của Toyota tại nhà máy Daihatsu ở Kyoto không bị ảnh hưởng, và Toyota đã thông báo đóng cửa muộn.⚪ ---- Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã được ghi nhận ở biển Bali, Indonesia, theo Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết hôm thứ Hai. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 521 km, với tâm chấn cách Labuan Lombok khoảng 170 km về phía bắc-tây bắc, nơi sinh sống của hơn 10.000 người. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại và chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.⚪ ---- Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhà độc tài Nga Vladimir Putin sẽ không xuất hiện tại lễ tang của Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner. Peskov cũng đề cập rằng Điện Kremlin không có thông tin chi tiết cụ thể về việc tổ chức tang lễ. Trước đó, Peskov từng tuyên bố rằng hiện "không có câu trả lời dứt khoát" về việc liệu Putin có tham dự tang lễ hay không. Peskov ám chỉ rằng Putin không được tang gia mời dự tang lễ. Peskov nói rằng, “Quyết định về vấn đề này là do người thân, bạn bè quyết định. Chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì nếu không có họ.”Mặc dù không có kế hoạch tổ chức tang lễ nào được tiết lộ công khai, nhưng người ta đã thấy đám đông chiến binh Wagner mang hoa vào nghĩa trang ở St. Petersburg, nơi bị cảnh sát và các cơ quan an ninh bao vây hôm thứ Ba, theo hãng tin địa phương Fontanka đưa tin. “Mọi thứ đều là tối mật. Chúng tôi không được thông báo [về đám tang]”, một nguồn tin giấu tên trong chính quyền thành phố cho biết. Prigozhin và người đồng sáng lập Wagner, Dmitry Utkin, đã chết trong một vụ tai nạn máy bay bốc cháy cùng với một số vệ sĩ hồi tuần trước, đúng 2 tháng sau khi nhóm lính đánh thuê tổ chức một cuộc binh biến bạo lực và giết chết một số quân nhân Nga.⚪ ---- Truyền thông Nga hôm thứ Ba cho biết, một trực thăng Mi-8 của Nga đã bị rơi ở khu vực Chelyabinsk. Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 nhân viên phi hành trên trực thăng đã chết. Các dịch vụ khẩn cấp nói thêm rằng nguyên nhân có thể xảy ra vụ việc là do "lỗi thiết bị". Máy bay cánh quạt đang thực hiện chuyến bay huấn luyện, với các phi công thực hành các thao tác cất cánh và hạ cánh.⚪ ---- Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định hôm thứ Hai rằng Ukraine sẽ không đổi lãnh thổ và chủ quyền để lấy hòa bình, đồng thời tuyên bố "ngưng bắn và đóng băng tiền tuyến sẽ không kết thúc chiến tranh mà sẽ chỉ khuyến khích Nga hành động" xâm lăng tương lai. Trong một bài đăng trên X, Podolyak gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "hoàn toàn không thể đàm phán" và cáo buộc Putin có "cố ý phạm tội".Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo rằng ngày càng có nhiều quốc gia thúc giục Ukraine đàm phán với Nga [với ngưng bắn, công nhận thực tế lãnh thổ] và khẳng định Kiev sẽ “làm mọi thứ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và luật hình sự để đảm bảo những tiếng nói này sẽ biến mất”.⚪ ---- Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks nói hôm thứ Hai khi đề cập đến dự án Replicator, Mỹ sẽ sản xuất hàng ngàn máy bay không người lái trong hai năm tới để chống lại việc sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc. Hicks cho biết, phát biểu tại hội nghị Emerging Technologies thuộc Hiệp hội National Defense Industrial Association: “Dự án 'Replicator' sẽ chống lại số đông [của quân đội TQ] bằng số đông của chúng ta, nhưng phi cơ không người lái của chúng ta sẽ ưu thắng, sẽkhó bị đánh bại hơn." Quan chức này trước đó đã nhận xét rằng với "Replicator", Mỹ sẽ tạo ra một công nghệ tiên tiến mới để cạnh tranh với Trung Quốc.⚪ ---- Cuộc thăm dò do Associated Press-Trung tâm NORC Center for Public Affairs Research thực hiện hôm thứ Hai cho thấy đa số cử tri Mỹ tin rằng ông Joe Biden, 80 tuổi, đã quá già để làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Trả lời câu hỏi liệu Biden có quá già để phục vụ thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không, 77% số người được hỏi cho biết là già, trong khi 22% nói không. Khi được hỏi câu hỏi tương tự về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trẻ hơn Biden 5 tuổi và đang có ý định tái tranh cử tổng thống 2024, tổng cộng 51% người tham gia thăm dò cho biết Trump đã quá già cho một nhiệm kỳ nữa.⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Hai cho biết quyền lực tối cao của người da trắng “không có chỗ đứng ở Mỹ”. Nói về vụ xả súng chết người vì động cơ chủng tộc vào cuối tuần này ở Jacksonville, Jean-Pierre nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ ra rằng người Mỹ phải “từ chối sống” ở một đất nước mà người da đen “sống trong nỗi sợ bị bắn hạ vì màu da” của họ."Cuối tuần qua, một người đàn ông da trắng đã bắn chết 3 người da đen trước khi tự sát khi cảnh sát đến hiện trường vụ án. Thủ phạm được cho là đã sử dụng một khẩu súng có sơn chữ Vạn và để lại những thông điệp phân biệt chủng tộc.⚪ ---- Tây cấm mặc áo choàng rộng thùng thình. Bộ trưởng giáo dục Pháp hôm thứ Hai công bố lệnh cấm mặc áo choàng dài trong lớp học bắt đầu từ năm học mới, nói rằng trang phục mà chủ yếu người Hồi giáo mặc đang thử thách chủ nghĩa thế tục trong các trường học Pháp. Nhiều người nói rằng abayas dành cho phụ nữ và khamis, trang phục dành cho nam giới, không hơn gì một tuyên ngôn thời trang. Họ nói rằng trang phục này không phải là dấu hiệu phô trương của tôn giáo và không nên bị cấm mang vào lớp học theo luật năm 2004.Đối với Gabriel Attal, Bộ trưởng Giáo dục tân nhiệm, trang phục này là “sự xâm phạm chủ nghĩa thế tục”, một nguyên tắc nền tảng của Pháp, và trong một số trường hợp, là một nỗ lực nhằm gây bất ổn cho các trường học. Attal, 34 tuổi, được bổ nhiệm vào tháng 7, có khả năng sẽ tiến vào một bãi mìn với lệnh cấm mặc áo choàng dài để “bảo vệ” chủ nghĩa thế tục, được thúc đẩy bởi các báo cáo ngày càng tăng về trang phục này trong nhiều lớp trên khắp đất nước. Những tuyên bố và luật lệ trước đây về chủ nghĩa thế tục đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt.Attal nói trong cuộc họp báo một tuần trước khi khai giảng năm học. Ông nói rằng việc mặc abaya và khami đã gia tăng gần đây và cần phải có phản ứng cứng rắn để giải quyết những gì đôi khi dẫn đến “vi phạm, cố gắng gây bất ổn. Chúng ta phải đứng cùng nhau. Chúng ta sẽ đứng cùng nhau. … Abaya không có chỗ trong trường học, không hơn gì các biểu tượng tôn giáo,” Attal nói, đề cập đến luật năm 2004 cấm khăn trùm đầu của người Hồi giáo, kippas của người Do Thái, cây thánh giá lớn và các trang phục tôn giáo “phô trương” khác ra khỏi lớp học.⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp California hôm thứ Hai đã kiện một khu học chánh Nam California về chính sách mới được thông qua gần đây, yêu cầu các trường học phải thông báo cho phụ huynh nếu con họ thay đổi nhận dạng giới tính hoặc đại từ (gọi tên học sinh). Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta cho biết ông đã đệ đơn kiện Học khu Thống nhất Chino Valley Unified School District về chính sách bắt buộc phải thông báo [phụ huynh], gọi đây là hành vi “cưỡng bức ra ngoài” (“forced outing”: làm lộ giới tính) đối với học sinh chuyển giới vi phạm quyền công dân của họ.Bonta nói với các phóng viên: “Nó chà đạp lên quyền của học sinh." Ông cho biết ông đang xin lệnh của tòa án để ngay lập tức ngăn chặn chính sách này có hiệu lực. Hành động này được đưa ra sau khi học khu, cách Los Angeles khoảng 35 dặm (56 km) về phía đông, áp dụng chính sách này sau sự thay đổi lãnh đạo trong hội đồng học khu. Các học khu khác ở Nam California đã áp dụng các chính sách tương tự và Bonta cho biết ông tin rằng họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ kiện tụng này, mặc dù họ không có tên trong vụ kiện.“Đối với quá nhiều trẻ em chuyển giới và thanh thiếu niên không theo truyền thống giới tính, trường học là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của các emg - một nơi xa nhà nơi các em có thể tìm thấy sự xác thực, an toàn và riêng tư. Chúng ta phải bảo vệ điều đó”, Bonta nói.⚪ ---- Cảnh sát quận Los Angeles hôm Chủ nhật đã xác định được tài xế có liên quan đến vụ tai nạn khiến ba hành khách Uber chết và khiến tài xế cùng một hành khách khác phải nhập viện ở khu vực Westmont cuối tuần qua. Tai nạn xảy ra vào khoảng 5:30 sáng thứ Bảy tại giao lộ giữa Đại lộ Vermont và Đại lộ Century Boulevard. Xe của nghi phạm đã vượt đèn đỏ khi tông vào hông của chiếc xe Uber.Nghi phạm là Gregory Black, 31 tuổi, người mà cảnh sát cho biết phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát bằng xe. Những người ngồi trên xe Uber bao gồm nữ tài xế 38 tuổi, một nam hành khách và 3 nữ hành khách đã chết do vụ đụng xe. Ba nạn nhân được xác định là Juvelyn Arroyo, 23 tuổi, Veronica Amezola, 23 tuổi và Kimberly Izquierdo, 27 tuổi. Cảnh sát cho biết hai trong số ba người này là chị em.⚪ ---- Một người đàn ông có liên quan đến vụ giết người ở Burlington (Vermont) đã bị kết án hôm thứ Hai với tội danh nhẹ hơn. Hồi tháng 4/2020, Steven Martin, 38 tuổi, bị bắn tại nhà ở Burlington và chết tại bệnh viện. Cảnh sát đã bắt Octavius Allen-Napier ở Philadelphia vì tội sử dụng súng liên bang vàở Burlington đã ra đầu thú cảnh sát.Cả hai ban đầu đều không nhận tội giết người cấp độ hai. Hiện nay, theo thỏa thuận nhận tội, Nguyen đã nhận tội hành hung nghiêm trọng. “Vâng, tôi muốn xin lỗi về phần mình trong tất cả chuyện này. Đối với gia đình, tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra”, Nguyen nói. Nguyen bị kết án tù tối thiểu hai năm rưỡi, nhưng được ghi nhận về thời gian chấp hành án nên bản án của Nguyen được đình chỉ để chấp hành hai năm quản chế. Allen-Napier đã nhận tội ngộ sát vào đầu năm nay và đang thụ án từ 11 đến 25 năm.⚪ ---- Quận Cam: một cảnh khuyển về hưu với nghi lễ từ biệt. Với cú gọi vô tuyến cuối cùng đầy cảm động và một chiếc bánh, cảnh sát ở thị trấn Placentia, Quận Cam, California đã vinh danh một cảnh khuyển K9 được nghỉ hưu hồi tuần trước. “Chúng tôi muốn cảm ơn K9 Kyra vì 8 năm phục vụ xuất sắc cho Sở Cảnh sát Placentia,” người điều phối nói trong một video đăng lên mạng xã hội có chín- Chú chó thuộc giống Malinois Bỉ được 9 tuổi và người cảnh sát quản lý là cảnh sát Jeff Irvine.Cảnh sát cho biết trong 8 năm phục vụ, Kyra đã thu hồi được từ 10 đến 15 triệu USD tiền mặt, hơn 100 kg ma túy và đảm bảo “sự an toàn cho cộng đồng trong mỗi ca làm việc”. Ty cảnh sát cũng chia sẻ những bức ảnh Kyra đang thưởng thức chiếc bánh nghỉ hưu và trẻ em địa phương chia sẻ những thông điệp tri ân. Kyra sẽ tận hưởng những năm nghỉ hưu cùng Cảnh sát Irvine và gia đình của anh, nơi cô đã sống kể từ khi cô và Irvine trở thành đối tác chống tội phạm từ năm 2020.⚪ ---- Bản tin AP ghi nhận,vào tháng tới để gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam khác, theo Bạch Ốc thông báo hôm thứ Hai. Tổng thống sẽ đến Hà Nội vào, bắt đầu chuyến thăm 1 ngày tới thủ đô VN sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo G-20 tại Ấn Độ.“Các nhà lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu và tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định. trong khu vực”, thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố.Thông báo về thăm Việt Nam được đưa ra sau nhiều tuần ông Biden nói về một chuyến thăm có thể xảy ra. Ông nói tại buổi chiêu đãi vận động tranh cử ngày 29/7 ở Freeport, Maine rằng lãnh đạo Việt Nam muốn gặp ông. Sau đó, ông nói với các nhà tài trợ tại một buổi chiêu đãi ở New Mexico hồi đầu tháng này rằng ông sẽ “đến Việt Nam trong thời gian ngắn vì Việt Nam muốn thay đổi mối quan hệ và trở thành đối tác. Tôi đã nhận được cú gọi từ người đứng đầu Việt Nam, rất muốn gặp tôi khi tới G20. VN muốn Hoa Kỳ trở thành đối tác lớn, cùng với Nga và Trung Quốc. Các bạn nghĩ đó là chuyện gì? Không, tôi không nói đùa.”⚪ ----Theo báo VietnamNet. Bé gái 8 tuổi cầm xấp vé số hơn 200 tờ ngủ quên bên đường. Lúc tỉnh dậy, bé phát hiện mất túi tiền và qua giờ xổ số. Hoảng sợ, bé không dám về nhà, một mình vượt quãng đường gần 100km đến Đồng Nai tìm cha. Sau 3 ngày tìm thấy con gái bị mất tích, chị Đào Thị Hồng Nhan (34 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn hoảng hốt khi nhắc lại vụ việc. Trước đó, bé L.T.A.T (8 tuổi), con gái chị Nhan đột ngột mất tích. Hai ngày sau, mọi người vỡ òa, phát hiện bé ở Đồng Nai, khu vực gần nhà trọ của cha. Ngày 29/8, trao đổi cùng PV VietNamNet, chị Nhan vui mừng xác nhận đã tìm thấy con gái A.T mất tích vào sáng ngày 26/8. Suốt 2 ngày bé T. bỏ đi, chị Nhan như người mất hồn, chạy khắp nơi tìm con. Đến lúc kiệt sức, chị nằm liệt trên giường, khóc nức nở. Chị Nhan kể, hơn 2 năm trước, vợ chồng chị dắt díu các con từ Sóc Trăng lên TP.HCM mưu sinh. Cả nhà thuê trọ ở đường Dương Công Khi, ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Hàng ngày, chị Nhan bán vé số, còn chồng làm bốc vác. Dù làm việc cật lực nhưng thu nhập của hai người không đủ lo cho 5 người con...⚪ ----Theo báo Nhân Dân. Ngày 28/8, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, trị giá gần 1,8 tỷ đồng.⚪ ----. Theo TV Quốc Hội VN. Nhiều doanh nghiệp du lịch Quảng Nam đang vô cùng hoang mang bởi chưa kịp hoàn hồn sau đại dịch Covid19 thì nay lại tới lượt đất tăng giá. Theo chu kì điều chỉnh giá thuê đất 5 năm một lần, giá thuê đất hiện nay trung bình tăng từ 4 đến 10 lần so với trước. Tính theo tỉ lệ phần trăm thì có nơi tăng đến hơn 1000%. Nếu giai đoạn 2015-2019 khu du lịch này phải đóng tiền thuê đất hơn 270 triệu đồng/năm, thì 2020-2024, giá đã tăng lên 2,9 tỷ đồng, gấp 10 lần, tức 1000%. Tiền thuê đất tăng đột biến khiến doanh nghiệp hoang mang, lo lắng tột cùng.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ xài cho dịch vụ sức khỏe tâm thần đã tăng vọt?ĐÁP 1: Đúng thế. Khi đại dịch bắt đầu, chi tiêu cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần đã tăng vọt và tiếp tục tăng ngay cả khi việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa chững lại. Đó là điểm mấu chốt rút ra từ một nghiên cứu mới được công bố gần đây trên Diễn đàn JAMA Health Forum.Tác giả chính Jonathan Cantor, nhà nghiên cứu chính sách tại RAND, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, cho biết: “Nếu việc sử dụng nhiều hơn các dịch vụ y tế thúc đẩy chi tiêu chăm sóc sức khỏe cao hơn, các công ty bảo hiểm có thể bắt đầu đẩy lùi hiện trạng mới”.Cantor và các đồng nghiệp của ông nhận thấy rằng chi tiêu cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần đã tăng 53,7% trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022 ở một nhóm lớn những người có bảo hiểm do chủ lao động cung cấp. Theo nghiên cứu, việc sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần đã tăng gần 39%, sử dụng dữ liệu yêu cầu bồi thường từ khoảng 7 triệu người lớn được bảo hiểm thương mại. Phân tích bao gồm các hội chứng y tế như rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt và PTSD (căng thẳng rối loạn hậu chấn).Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khách hàng tại các ngân hàng Mỹ hạnh phúc nhất thế giới, với 42% hài lòng với ngân hàng của họ?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một báo cáo mới, khách hàng của các ngân hàng Mỹ là những người hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ số gián đoạn ngân hàng từ công ty chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu GFT cho thấy 42% người tiêu dùng Hoa Kỳ cho biết họ rất hài lòng với ngân hàng của họ. Trong khi các ngân hàng Hoa Kỳ có thể yên tâm khi biết rằng khách hàng của họ hạnh phúc hơn khách hàng ở các quốc gia khác, Chỉ số gián đoạn ngân hàng cũng cảnh báo phần lớn (58%) cho rằng ngân hàng của họ có thể làm nhiều hơn để đảm bảo sự hài lòng hoàn toàn của họ.Chi tiết: