Theo CNN: Biện lý Quận Fulton, tiểu bang Georgia, bà Fani Willis (hình trên) và nhóm công tố của bà có bằng chứng (text messages, emails) cho thấy nhóm Trump "đã cố gắng truy cập hệ thống nhu liệu bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020 như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đưa ra bằng chứng có thể hỗ trợ lên những tuyên bố vô căn cứ của Trump về hành vi gian lận phổ biến." Vài ngày rới, sẽ có cáo trạng truy tố Trump ở Georgia.

.

- 38 Dân biểu Dân Chủ gửi thư, xin tòa thủ đô cho trực tiếp truyền hình phiên xử Trump để MAGA thấy rõ bằng chứng Trump phạm tội.

- CNN: Biện lý Fani Willis có chứng cớ (emails, text messages) nhóm Trump đột kích hệ thống nhu liệu bầu phiếu Quận Coffee.

- Biện lý quận Fulton Fani Willis gọi ít nhất 2 nhân chứng ra đại bồi thẩm đoàn vào Thứ Ba 15/8/2023 để xét hồ sơ Trump

- Trump thề không bao giờ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nhận tội nào trong bất kỳ vụ án hình sự nào chống lại Trump

- Nhiều luật gia: nếu Trump thắng cử 2024, Trump sẽ bằng mọi gia vĩnh viễn không rời Bạch Ốc nữa (vì không lẽ sau 4 năm là vô tù)

- Thống đốc Ron DeSantis cúng gần 100.000 đô để chiêu dụ 1 mục sư lãnh đạo bảo thủ ở Iowa.

- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy: sẽ quậy gia đình Biden tới cùng

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa, cựu DB Will Hurd: Trump là “kẻ nói dối”, “kẻ thua cuộc” và “mối đe dọa an ninh quốc gia”.

- Nam Hàn: Thượng đỉnh 3 bên sắp tới Hàn-Mỹ-Nhật sẽ mở đường cho một khuôn khổ hợp tác an ninh quan trọng

- Hawaii: chết vì cháy rừng ở Lahaina hiện là 93 người, con số sẽ tiếp tục tăng vì chó cứu hộ chỉ mới có thể dò tím 3% khu vực cháy

- Pennsylvania: nổ lớn, 4 người chết, 1 người chưa được tìm thấy. sụp 3 ngôi nhà và hư hại 12 ngôi nhà khác.

- TQ phản đối Mỹ cho Phó Tổng thống Đài Loan dừng chân tại Hoa Kỳ trên đường quá cảnh đến Uruguay.

- TQ ra chiến lược nhằm tối ưu hóa và thu hút đầu tư nước ngoài vào TQ "hiệu quả hơn".

- Hy Lạp là nước thứ 14 tham gia tuyên bố của G7 về "đảm bảo an ninh" cho Ukraine

- Nga: đã bắn rớt 1 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Belgorod trên đất Nga.

- 2 kho đạn Nga bị phá hủy tại thị trấn tạm chiếm Oeshky, Kherson

- Công ty Đức sẽ cung cấp Ukraine hệ thống trinh sát phi cơ không người lái Luna NG mới vào cuối năm nay

- DPR: Quân đội Ukraine tấn công 46 lần vào các khu vực Donetsk do Nga kiểm soát

- Zelensky: cảm ơn chính phủ Đức gửi thêm 2 ổ phòng không Patriot, cảm ơn Hoà Lan hỗ trợ y tế

- Pháp: tháp Eiffel đã đóng cửa vì đe dọa đánh bom.

- Quận Los Angeles: 1 người chết và 2 người nhập viện vì xe họ lái phóng vào một ngôi nhà

- Quận Cam: Nhân viên khách sạn biểu tình, ăn mừng sự đoàn kết khi nhiều ngàn nhân viên đình công hồi tháng trước.

- Quận Cam: học ngoại khóa cho bậc tiểu học Anaheim.

- Quận Los Angeles: Andrey Thanh Nguyen, 37 tuổi, bị bắt, bị truy tố tội thuốc mê và hiếp nhiều phụ nữ.

- TIN VN. Bình Định: Dân kêu trời vì ô nhiễm, tố công ty bia trong KCN xả thải.

- TIN VN. Xuất khẩu gạo tăng mạnh 68%.

- HỎI 1: Báo động: tăng 36% số người rút tiền ra từ quỹ hưu 401(k) của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Báo động: sản phẩm hàng ngày có thể gây ung thư? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/8/2023) ⚪ ---- Thống đốc Hawaii Josh Green nói hôm thứ Bảy rằng số người chết vì cháy rừng ở Lahaina hiện là 93 người, đồng thời cảnh báo rằng số nạn nhân "sẽ tiếp tục tăng." Con số này có nghĩa đây là trận cháy rừng kinh hoàng nhất ở Mỹ trong hơn một thế kỷ qua. “Nó sẽ tiếp tục tăng; tôi sẽ hỗ trợ mọi người vì điều đó,” Green nói thêm tại một cuộc họp báo. Cảnh sát trưởng nói rằng chó cứu hộ chỉ mới có thể dò tím, bao phủ 3% khu vực cháy cho đến nay.

.

⚪ ---- Có 4 người chết và một người vẫn chưa được tìm thấy sau khi một vụ nổ phá hủy 3 ngôi nhà và làm hư hại một số ngôi nhà khác ở một khu phố phía tây Pennsylvania. Cảnh sát nói tại một cuộc họp báo vào tối thứ Bảy rằng 4 người đã chết và một người vẫn còn mất tích sau khi một ngôi nhà phát nổ trước 10:30 giờ sáng ở quận Plum, cách Pittsburgh khoảng 20 dặm về phía đông. Các quan chức cho biết vụ nổ đã phá hủy 3 ngôi nhà và làm hư hại ít nhất 12 ngôi nhà khác. Các quan chức cho biết họ vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân, lưu ý rằng họ ước tính có 5 người ở trong những ngôi nhà gần vụ nổ nhất.

.

⚪ ---- Trung Quốc tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ "kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức tương tác chính thức nào giữa Hoa Kỳ và khu vực Đài Loan." Bình luận được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Đài Loan William Lai dừng chân tại Hoa Kỳ trên đường quá cảnh đến Uruguay.

.

"Thực tế một lần nữa cho thấy nguyên nhân cơ bản của căng thẳng tiếp tục ở eo biển Đài Loan là nỗ lực của chính quyền Đài Loan nhằm thu hút sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho 'độc lập của Đài Loan' và Hoa Kỳ đang muốn sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc", người phát ngôn của TQ cho biết.

.

⚪ ---- Biện lý Quận Fulton, tiểu bang Georgia, bà Fani Willis và nhóm công tố viên của bà có bằng chứng cho thấy các đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump "đã cố gắng truy cập hệ thống nhu liệu bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020 như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đưa ra bằng chứng có thể hỗ trợ lên những tuyên bố vô căn cứ của Trump về hành vi gian lận phổ biến," theo các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra nói với Zachary Cohen và Sara Murray của CNN vào cuối tuần.

.

Văn phòng của Willis đã thu thập "tin nhắn văn bản (text message) và email liên kết trực tiếp các thành viên trong nhóm pháp lý của Trump với vụ vi phạm hệ thống bỏ phiếu vào đầu tháng 1 năm 2021 ở Quận Coffee," theo Cohen và Murray viết vào Chủ nhật. "Các nhà điều tra trong cuộc điều tra tội phạm ở Georgia từ lâu đã nghi ngờ vụ đột nhập [hệ thống máy bỏ phiếu] không phải là một nỗ lực từ những người ủng hộ Trump ở vùng nông thôn thiên Cộng hòa Coffee County - một quận mà Trump đã giành được gần 70% phiếu bầu. Họ đã thu thập bằng chứng cho thấy "kẻ đột nhập hệ thống bỏ phiếu" là một trong những người quen thuộc với tình hình, có nỗ lực từ trên xuống của nhóm Trump để truy cập vào nhu liệu (phần mềm) bầu phiếu nhạy cảm.

.

CNN lưu ý rằng "các tin nhắn văn bản và các tài liệu tòa án khác cho thấy các luật sư của Trump và một nhóm đặc vụ được thuê đã tìm cách truy cập hệ thống bỏ phiếu của Quận Coffee trong những ngày trước ngày bạo loạn 6 tháng 1 năm 2021, khi thủ hạ của Trump tiếp tục truy lùng ráo riết để tìm bất kỳ bằng chứng nào về việc gian lận phổ biến mà họ có thể sử dụng để trì hoãn việc xác nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden."

.

Có 2 thành viên trong nhóm pháp lý của Trump vào thời điểm đó, Sidney Powell và Thị trưởng thành phố New York trước đây Rudy Giuliani, cùng với cộng sự của Giuliani là Katherine Friess, "đã chia sẻ 'lời mời bằng text message' để kiểm tra các hệ thống bỏ phiếu ở Quận Coffee với một nhóm đồng minh của Trump," CNN tiếp tục. "Nhóm đó bao gồm các thành viên của Sullivan Strickler, một công ty được các luật sư của Trump thuê để kiểm tra các hệ thống bỏ phiếu ở quận nhỏ Georgia, nơi có nhiều đảng viên Cộng hòa, theo các tin nhắn mà CNN có được."

.

Freiss cũng "đã gửi 'Thư mời tới Quận Coffee, Georgia' tới cựu Ủy viên Cảnh sát NYPD Bernie Kerik, người đang làm việc với Giuliani để tìm bằng chứng chứng minh cho những tuyên bố vô căn cứ của họ về khả năng gian lận cử tri phổ biến," theo CNN.

.

Mặc dù luật sư bào chữa của Giuliani phủ nhận rằng anh có bất kỳ liên quan nào, Cohen và Murray giải thích rằng các thông tin liên lạc giữa các nhân viên của một công ty do Powell thuê để kiểm tra những người lập phiếu bầu "luôn gọi" Giuliani là "Thị trưởng", trong các tin nhắn khác được gửi bởi cùng một cá nhân và những người khác vào thời điểm đó.

.

Chẳng hạn, vào ngày 1 tháng 1/2021, một cuộc trao đổi có nội dung: "Vừa trở lại thủ đô DC với Thị trưởng, mọi thứ to lớn bắt đầu kết hợp với nhau!" Tiếp theo đó là, "Hầu hết ngay lập tức, chúng tôi vừa được cấp quyền truy cập - bằng lời mời bằng tin nhắn! - [đột kích] vào hệ thống máy của quận Coffee County. Vâng!"

.

⚪ ---- 38 Dân biểu Dân Chủ xin tòa thủ đô cho trực tiếp truyền hình phiên xử Trump. Theo Báo Kenosha News trong bài bình luận. Ngay cả những người Mỹ MAGA, vốn đang phẫn nộ trước các bản cáo trạng chống Trump, có thể thực sự đồng ý về một điều: Quá trình tố tụng nên được truyền hình trực tiếp. Điều đó dường như rõ ràng sau khi 38 đại diện của Đảng Dân chủ ký một lá thư gửi tới Judicial Conference (Hội nghị Tư pháp), một hội đồng do Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts đứng đầu, sẽ xác định xem các phiên tòa có cho phép quay phim hay không, một phần nói rằng: “Do tính chất lịch sử của các cáo buộc được đưa ra trong những trường hợp này, thật khó để tưởng tượng một tình huống mạnh mẽ hơn đối với thủ tục tố tụng trên truyền hình. Nếu công chúng hoàn toàn chấp nhận kết quả, thì điều cực kỳ quan trọng là họ phải chứng kiến, càng trực tiếp càng tốt, cách thức tiến hành các phiên tòa, sức mạnh của bằng chứng được viện dẫn và độ tin cậy của các nhân chứng.”

.

Luật sư của Trump, John Lauro, dường như đồng ý. Lauro nói với Fox News vào tháng trước, “Tôi hy vọng rằng Bộ Tư pháp sẽ tham gia vào nỗ lực đó để chúng tôi có thể gỡ bỏ bức màn [che phiên tòa] và tất cả người Mỹ có thể thấy những gì đang xảy ra.”

.

Truyền hình trực tiếp các phiên tòa có thể có một số lợi ích, bao gồm tăng niềm tin rằng các phán quyết cuối cùng được chứng minh bằng một quy trình xét xử công bằng. Đó là điều cần thiết để ổn định niềm tin vào hệ thống tư pháp, vốn đã phải chịu những cuộc tấn công không công bằng, bẩn thỉu từ Trump và những người ủng hộ Trump.

.

Và trực tiếp truyền hình là điều cần thiết để ổn định niềm tin vào hệ thống chính trị, đặc biệt là vì cuộc bầu cử năm 2024 có vẻ như là một cuộc đấu tranh chống lại cuộc đua năm 2020 — và một cuộc trưng cầu dân ý về vai trò của Trump trong việc truyền cảm hứng cho đám đông MAGA đã quậy phá Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

.

Jane Kirtley, giáo sư về luật và đạo đức truyền thông của Đại học Minnesota, nói với một cây bút xã luận rằng các phiên tòa “chắc chắn” nên được truyền hình. Đặc biệt, bà nói, phiên tòa ngày 6 tháng 1 là “chưa từng có tiền lệ.”

.

⚪ ---- Thống đốc Ron DeSantis và những người ủng hộ ông được cho là đã trả gần 100.000 đô la trong nỗ lực gạ gẫm một mục sư lãnh đạo bảo thủ và hội thánh của ông này ở Iowa. DeSantis “đã chi nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào để tán tỉnh một nhà lãnh đạo bảo thủ Cơ đốc giáo có ảnh hưởng và những người theo ông ta ở tiểu bang bỏ phiếu sớm quan trọng của Iowa,” Reuters đưa tin hôm thứ Bảy.

.

"Bị bỏ xa so với Trump trong các cuộc thăm dò quốc gia và bị bao vây bởi tình trạng hỗn loạn trong chiến dịch tranh cử, DeSantis và các cố vấn đang chi tiêu mạnh tay ở Iowa với hy vọng cản trở đà phát triển của Trump bằng cách đánh bại Trump trong cuộc họp kín sơ bộ của tiểu bang vào ngày 15 tháng 1/2024, nơi đảng Cộng hòa bắt đầu vòng sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống tiếp theo của họ," theo hãng tin báo cáo. Cá nhân ở trung tâm của tất cả những điều này là nhà hoạt động truyền giáo Bob Vander Plaats, giám đốc điều hành của tổ chức Family Leader.

.

"Với số tiền đó, DeSantis và các nhóm hỗ trợ đã nhận được 3 trang quảng cáo trong một cuốn sách nhỏ được phân phát tại diễn đàn tháng 7/2023 với sự tham dự của 2.000 người theo đạo Cơ đốc bảo thủ, cùng vé tham dự hội nghị thượng đỉnh, bữa trưa và một sự kiện sau bữa tối", Reuters đưa tin. “Nhưng giá trị thực có thể nhiều hơn trong việc xây dựng mối quan hệ với Vander Plaats, người được ủng hộ ở tiểu bang bỏ phiếu sớm này, theo 3 chuyên gia tài chính chiến dịch và một học giả nghiên cứu chi tiêu chiến dịch Iowa cho biết.”

.

.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis đã thông báo vào thứ Bảy cho ít nhất 2 nhân chứng rằng họ sẽ xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn vào đầu tuần tới. Việc này báo hiệu ý định của Willis theo đuổi các cáo trạng trong cuộc điều tra về cách thức Trump và những người khác cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia.

.

Hai người được nói xuất hiện vào thứ Ba tuần tới là Cựu Phó Thống đốc Geoff Duncan (của Georgia) và nhà báo tự do George Chidi. Duncan nói với CNN: “Tôi vừa nhận được thông báo xuất hiện vào sáng thứ Ba tại đại bồi thẩm đoàn của Quận Fulton, và tôi chắc chắn sẽ ở đó để thực hiện phần việc của mình trong việc kể lại sự thật.”

.

Dự kiến, đại bồi thẩm đoàn sẽ trao Biện lý Willis kết quả điều tra, khuyến nghị cáo trạng, và Biện lý sẽ nộp cáo trạng chống Trump sau đó. Có thể là sẽ nộp vào chiều Thứ Sáu để 2 ngày cuối tuần kế tiếp sẽ làm nguội phản ứng giận dữ từ phe Trump. Nhưng Willis cũng có thể tuyên bố cáo trạng vào chiều Thứ Ba, ngay sau khi đại bồi thẩm nghe xong các nhân chứng và bỏ phiếu ưng thuận, vì tin nóng hổi không thể để báo chí chờ lâu được.

.

⚪ ---- Trump đã thề hôm thứ Bảy rằng Trump sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nhận tội nào trong bất kỳ vụ án hình sự nào chống lại ông, vì các công tố viên ở Georgia dự kiến sẽ đưa ra một bản cáo trạng khác chống lại cựu tổng thống vài ngày tới. Trump, dự kiến sẽ lãnh 1 bản cáo trạng mới từ tiểu bang Georgia sớm nhất là vào thứ Ba tuần tới, đã loại trừ khả năng nhận được một thỏa thuận từ các công tố viên, theo báo Forbes.

.

Forbes cũng ghi nhận: "Nói chuyện với các phóng viên ở Des Moines, Iowa, khi rời Hội chợ tiểu Bang, Trump được hỏi liệu ông có chấp nhận thỏa thuận nhận tội trong vụ kiện ở Georgia hay không, Trump trả lời 'Tôi không thực hiện thỏa thuận nhận tội, chúng tôi không làm gì sai cả' và dán nhãn một câu hỏi của phóng viên như một 'câu hỏi khôn ngoan'."

.

⚪ ---- Theo một số chuyên gia, nếu Trump thắng cử năm 2024, và Trump sẽ giữ chức Tổng Thống 4 năm sau đó, khi hết nhiệm k2y đó, nhiều phần Trump sẽ không rời bỏ Bạch Ốc vì viễn ảnh kết thúc nhiệm kỳ Tổng Thống 2024-2028 rồi vào tù. Nghĩa là, nhiều phần Trump sẽ cố gắng nắm giữ quyền lực sau 4 năm nữa. Trump, người đã thực hiện bất kỳ bước nào có thể để duy trì quyền lực sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020, có thể đối mặt với nguy cơ vào tù sau khi rời Bạch Ốc lần thứ hai vào năm 2028.

Andrey Thanh Nguyen

TIN VN. Bình Định: Dân kêu trời vì ô nhiễm, tố công ty bia trong KCN xả thải.

TIN VN. Xuất khẩu gạo tăng mạnh 68%.

Báo HuffPost loan tin rằng Mac Stipanovich, một cố vấn lâu năm của Đảng Cộng hòa ở Florida, là một cá nhân cho rằng Trump có thể làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực. Stipanovich nói: “Nếu Donald Trump được bầu làm tổng thống vào năm 2024, thì thực sự không thể đoán trước được tương lai của nền dân chủ đại diện ở Mỹ. Một điều mà chúng ta có thể chắc chắn, nếu quá khứ chỉ là phần mở đầu, thì không có khoảng thời gian nào mà Trump không tiếp tục nắm quyền, bao gồm cả việc cố gắng trì hoãn hoặc hủy bỏ hoàn toàn cuộc bầu cử năm 2028. Trump là một mối đe dọa hiện hữu không thể đùa được đối với nền cộng hòa."Bài báo của HuffPost cũng trích lời cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Michael Steele: “Trump đã học được từ 'những sai lầm' khi dựa vào những con rối theo chủ nghĩa thể chế và 'nhà nước ngầm', những người từ chối tuân theo ý muốn của Trump khi Trump yêu cầu họ làm như vậy. Trump sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa [vào năm 2028].”⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy cho biết hôm thứ Bảy rằng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ "không ngại khó khăn để tìm ra sự thật" liên quan đến các khoản thanh toán nước ngoài bị cáo buộc của Hunter Biden (con của Tổng Thống Joe Biden). Ủy ban Giám sát và Trách nhiệmcủa Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã tuyên bố vào đầu tuần này rằng cuộc điều tra của họ cho đến nay đã tiết lộ rằng gia đình Biden đã nhận được hơn 20 triệu đô la thanh toán từ "các nguồn nước ngoài", nhưng không đưa ra chứng cớ nào.⚪ ---- Ứng cử viên tổng thốngCộng hòa và cựu Dân biểu Texas Will Hurd đã công kích Trump vào thứ Sáu, gọi Trumpg là “kẻ nói dối”, “kẻ thua cuộc” và “mối đe dọa an ninh quốc gia”. Hurd, người đã chỉ trích gay gắt Trump trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, đã lập luận trên “Firing Line with Margaret Hoover” của PBS rằng Cộng Hòa cần “trung thực” về Trump nếu họ muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.“Trump là một kẻ dối trá. Trump là kẻ thua cuộc. Và Trump là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” Hurd nói. “Và chúng ta cần thành thật về điều đó. Và nếu chúng ta đề cử Trump, nếu Cộng Hòa đề cử Trump, thì chúng ta sẽ cho Joe Biden và Kamala Harris thêm bốn năm nữa.” Cựu nghị sĩ Texas chỉ ra một sự kiện gần đây ở Iowa, nơi ông bị đám đông đảng viên Cộng hòa la ó sau khi nói rằng Trump “tranh cử tổng thống để không phải ngồi tù”.⚪ ---- Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Kim Tae-hyo nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp tới với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào Chủ nhật, lưu ý rằng nó sẽ mở đường cho một khuôn khổ hợp tác an ninh "chìa khóa"."Thông qua hội nghị thượng đỉnh Nam Hàn-Mỹ-Nhật Bản sắp tới, Trại David sẽ được ghi vào lịch sử ngoại giao thế kỷ 21 với tư cách là địa điểm mở ra một chương mới trong hợp tác ba bên", ông Kim nói trong cuộc họp báo. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol dự kiến cũng sẽ thảo luận về "các biện pháp hợp tác thực tế" để đối phó với mối đe dọa nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, theo Kim. Bạch Ốc trước đó xác nhận hội nghị thượng đỉnh ba bên sẽ được tổ chức vào ngày 18/8.⚪ ---- Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố một tài liệu hôm Chủ nhật nêu chi tiết chiến lược nhằm tối ưu hóa và thu hút đầu tư nước ngoài vào TQ "hiệu quả hơn". Theo các biện pháp được đề xuất, TQ sẽ đảm bảo bảo vệ lợi ích và quyền của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cho phép thu hút nhiều vốn nước ngoài hơn vào các lĩnh vực quan trọng,cung cấp các chính sách tài chính và thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, các biện pháp nhằm tạo ra "cơ chế quản lý an ninh thuận tiện cho các luồng dữ liệu xuyên biên giới", cũng như mở rộng các kênh xúc tiến đầu tư nước ngoài.⚪ ---- Hy Lạp đã trở thành quốc gia thứ 14 tham gia tuyên bố của G7 về "đảm bảo an ninh" cho Ukraine, theo Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak thông báo trên Twitter ngày 12/8. Ông cảm ơn người dân và chính phủ Hy Lạp, quốc gia đã trở thành quốc gia thứ 14 tham gia Tuyên bố Vilnius của G7 ủng hộ Ukraine. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết: “Số lượng các quốc gia sẵn sàng tham gia để đảm bảo khả năng tự vệ của Ukraine và ngăn chặn sự tái diễn hành động gây hấn đang tăng lên”.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật nói rằng Nga đã phát hiện và tiêu diệt một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Belgorod. "Nỗ lực của chế độ Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga đã bị dập tắt", Bộ Quốc phòng lưu ý và nhấn mạnh rằng không có thương vong hay thiệt hại. Trước đó, thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, nói rằng một người đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công vào một ngôi làng gần biên giới với Ukraine.⚪ ---- Hai nhà kho chứa đạn của Nga đã bị phá hủy tại thị trấn tạm chiếm Oeshky, Kherson Oblast, trong đêm 12 rạng sáng 13 tháng 8, theo người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam Vladyslav Nazarov đưa tin trên Telegram, kèm theo một đoạn video về vụ nổ. Ông nói thêm rằng cũng có một cuộc tấn công vào một cụm quân Nga ở Oeshky.⚪ ---- Công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức sẽ cung cấp Ukraine hệ thống trinh sát không người lái Luna NG mới vào cuối năm nay, theo báo Bild của Đức ngày 12/8 dẫn nguồn tin riêng cho biết. Luna NG là máy bay không người lái thế hệ tiếp theo để giám sát, phát hiện và theo dõi trên không theo thời gian thực. Thời gian bay của nó là hơn 12 giờ và phạm vi liên kết dữ liệu của nó vượt quá 100 km. Hệ thống này bao gồm một trạm mặt đất nhỏ gọn với một số máy bay không người lái và một máy phóng. Kích thước của Luna NG cho phép nó vừa với cabin tiêu chuẩn của máy bay trực thăng, hoặc trong một chiếc xe nhỏ.⚪ ---- Quân đội Ukraine đã tấn công 46 lần vào các khu vực do Nga kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) hôm thứ Bảy, theo DPR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát Chung (JCCC) thông báo. "Trong ngày qua, phái bộ đã báo cáo 46 vụ tấn công của AFU (Lực lượng vũ trang Ukraine)", báo cáo cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ít nhất 33 vụ tấn công trong số đó được thực hiện bằng "đại pháo 155 ly". Có 7 khu vực bị ảnh hưởng: Svetlodarsk, Horlivka-Lugansk Yasinovataya, quận Yasinovatsky, Donetsk và Makiivka.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy đã cảm ơn chính phủ Đức sau khi Đức giao thêm 2 dàn phóng phòng không Patriot, được gửi vào thứ Tư. Ông cũng cảm ơn Hoà Lan về các tổ hợp hỗ trợ y tế di động mà nước này cung cấp cho lực lượng biên phòng Ukraine. "Hoà Lan là một trong những nước đi đầu trong hợp tác quốc phòng và chính trị với Ukraine," ông nói.Zelensky nói thêm rằng Azerbaijan sẵn sàng cung cấp một gói hỗ trợ nhân đạo mới, bao gồm cả thiết bị rà phá bom mìn. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine nên thành lập một cơ sở sản xuất thiết bị rà phá bom mìn trong nước và "nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành không phải trong nhiều thập niên mà là trong nhiều năm."⚪ ---- Truyền thông Pháp trích dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết tháp Eiffel đã đóng cửa vào thứ Bảy sau một mối đe dọa đánh bom. Các địa danh ở Paris và khu vực xung quanh ngay lập tức đã được sơ tán để đề phòng. Một đội gỡ bom đã được phái đến hiện trường. Việc sơ tán bắt đầu vào khoảng giữa trưa giờ địa phương và tòa tháp đã vắng bóng du khách vào lúc 1:30 chiều. Nó vẫn đóng cửa trong chiều Thứ Bảy.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát cho biết 1 người chết và 2 người khác nhập viện sau khi chiếc xe của họ mất tay lái lao vào một ngôi nhà ở South Pasadena. Tai nạn xảy ra ở khu phố 300 của Đại lộ Orange Grove gần Phố Columbia trước 2 giờ sáng Thứ Bảy. Trên xe có 3 người ngồi; một hành khách được cho là đã chết tại hiện trường, trong khi tài xế và hành khách khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.Điều tra sơ bộ cho thấy tài xế đã lái xe với tốc độ gần 100 dặm/giờ khi anh đâm vào nhiều cây nhỏ, biển chỉ dẫn, bụi rậm và cuối cùng đâm xuyên qua cửa ga-ra của 1 ngôi nhà. Chủ nhà đã gọi cảnh sát sau khi nghe thấy chiếc xe lao vào gara của mình. Cả anh và gia đình đều không ai bị thương. Cảnh sát nghi ma túy và rượu được cho là yếu tố gây ra vụ tai nạn. Các nạn nhân chỉ được xác định là 3 người đàn ông.⚪ ---- Quận Cam: Nhân viên khách sạn biểu tình, ăn mừng sự đoàn kết khi nhiều ngàn nhân viên đình công hồi tháng trước. Hôm Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8/2023, hàng chục nhân viên khách sạn và các đồng minh của họ tập hợp bên ngoài Laguna Cliffs Marriott Resort & Spa để ăn mừng hy vọng và sự đoàn kết. Trước đó, hàng ngàn nhân viên tại 46 khách sạn trên khắp các Quận Los Angeles và Quận Cam đã đình công hồi tháng trước trong cuộc đình công khách sạn lớn nhất trong lịch sử California.Tại Laguna Cliffs Marriott, thuộc sở hữu của Quỹ Hưu trí Đại học California và do Aimbridge điều hành, các công nhân đã nhiều lần bị hành hung, đe dọa và bị phá hủy tài sản. Đáp lại, Công đoàn đã đệ trình các cáo buộc về hành vi lao động không công bằng lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (National Labor Relations Board) với cáo buộc rằng Nhóm Thương lượng Phối hợp (Coordinated Bargaining Group) của ngành khách sạn, đại diện cho phần lớn các chủ khách sạn có công đoàn của Los Angeles—bao gồm Hyatt, Hilton, IHG và Marriott—đã phạm tội và/hoặc bỏ qua bạo lực đối với nhân viên để đáp lại các hoạt động đình công và biểu tình được bảo vệ có phối hợp của họ.⚪ ---- Quận Cam: học ngoại khóa cho bậc tiểu học Anaheim. Chương trình Anaheim Elementary Succeeds Program sẽ quay trở lại trong một năm nữa. Năm ngoái, học sinh có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa từ 6:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều. Ngoài việc giúp làm bài tập về nhà và cho phép tham gia thể thao, chương trình còn cung cấp “các lớp nghệ thuật liên quan đến văn hóa...”⚪ ----, 37 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội đánh thuốc mê và cưỡng hiếp nhiều phụ nữ trong khoảng thời gian 3 năm ở Los Angeles và Tây Hollywood. Nguyen còn có tên là “Cosmo,” đã chính thức bị Biện lý Quận Los Angeles truy tố hôm thứ Sáu 11/8/2023. Y bị bắt vào sáng thứ Tư ở Đông Los Angeles. Y bị truy tố tội đánh thuốc mê và cưỡng hiếp 5 phụ nữ từ năm 2021 đến 2023 ở cả L.A. và Tây Hollywood. Các nạn nhân của y có độ tuổi từ 18 đến 21, theo Văn phòng Biện Lý cho biết.Nguyen phải đối mặt với hơn chục tội danh liên quan đến vụ án, bao gồm 7 tội danh hiếp dâm bằng cách sử dụng ma túy, 3 tội danh xâm hại tình dục bằng một chất bị kiểm soát và một tội danh cưỡng hiếp. Y cũng phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và một tội danh tấn công tình dục.Biện lý quận Los Angeles nói có thể có thêm nạn nhân trong trường hợp này và ông kêu gọi bất kỳ người sống sót hoặc nhân chứng nào ra mặt. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án đều có thể gọi cho Cục Nạn nhân Đặc biệt của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles theo số 562-946-7960. Những người sống sót cần dịch vụ nạn nhân có thể gọi cho Cục Dịch vụ Nạn nhân của Biện Lý theo số 1-800-380-3811. Nguyễn ra tòa hôm thứ Năm và không nhận tội. Y hiện đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 1,23 triệu đô la. Ngày ra tòa tiếp theo của Nguyen là ngày 30 tháng 8.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Người dân sinh sống dọc tuyến mương ở Tổ 5, KV5, phường Trần Quang Diệu (TP. Quy Nhơn, Bình Định) phản ánh tình trạng ô nhiễm, nguồn nước trong kênh mương chảy qua khu vực bốc mùi hôi thối, họ phải sống chung với cảnh ô nhiễm nhiều năm nay.⚪ ----Theo Báo Công Thương. Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa cuối tháng 7 (16-31/7), cả nước xuất khẩu 411.462 tấn gạo, kim ngạch đạt 227,2 triệu USD. So với nửa đầu tháng này, lượng gạo xuất khẩu tăng tới 65% và kim ngạch tăng gần 68%. Trong tháng 7, cả nước xuất khẩu 660.738 tấn gạo, kim ngạch 362,66 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và tăng 6,4% về kim ngạch so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo, tổng kim ngạch đạt 2,62 tỷ USD, tăng 20,1% về lượng và tăng 31,4% về kim ngạch so với cùng kỳ 2022.⚪ ---- HỎI 1: Báo động: tăng 36% số người rút tiền ra từ quỹ hưu 401(k) của họ?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Ngân hàng Mỹ cho thấy người Mỹ đang khai thác tiền tiết kiệm hưu trí của họ, rút tiền ra khỏi quỹ 401(k) của họ với tốc độ đáng báo động để rút tiền khẩn cấp. Nghiên cứu mới được công bố trong tuần này từ Bank of America cho thấy số người rút tiền từ tài khoản hưu trí của họ đã tăng khoảng 36% hàng năm. Đây là một con số lớn.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Báo động: sản phẩm hàng ngày có thể gây ung thư?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, trung bình người tiêu dùng Hoa Kỳ tiếp xúc với hai thành phần có liên quan đến ung thư từ các sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng ngày của họ. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Morning Consult thay mặt cho Nhóm Công tác Môi trường (EWG), một tổ chức vận động người tiêu dùng. Tuy nhiên, các phân tích của cuộc khảo sát cho thấy rằng mặc dù việc sử dụng các sản phẩm như chăm sóc da và tóc tăng lên, nhưng nhìn chung, việc tiếp xúc với hóa chất đã giảm kể từ cuộc khảo sát đầu tiên của EWG năm 2004.Homer Swei, Phó chủ tịch cấp cao về Khoa học sống lành mạnh của EWG, cho biết các công ty đang đáp lại tín hiệu của người tiêu dùng rằng họ muốn sản phẩm có chất lượng tốt hơn với thành phần an toàn hơn. Swei cho biết: “Có một số quy định của tiểu bang ở Washington, California và New York và những nơi khác, cũng làm nổi bật một số hóa chất đáng lo ngại."Chi tiết: