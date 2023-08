Đại diện TQ sẽ dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine họp tại Saudi Arabia.

- Zelensky chia buồn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc sau trận lũ lụt

- 1 tàu chở dầu của Nga bị tấn công sáng Thứ Bảy ở eo biển Kerch bởi xuồng không người lái của hải quân Ukraine

- Zelensky: cảm ơn quốc tế vì Hòa bình của Ukraine

- Tòa án Atlanta (Georgia) siết đường phố xung quanh, chờ cáo trạng Biện lý Quận Fulton truy tố Trump tội lật ngược bầu cử

- Thống đốc Florida Ron DeSantis vận động tranh cử ở Iowa: Trump đã thua Biden năm 2020, Venezuela không hề can thiệp bầu cử Mỹ 2020

- Cô Stephanie Grisham (cựu thư ký báo chí Bạch Ốc): Trump hăm dọa bạo lực, cơ nguy chết người.

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin lệnh bảo vệ vì Trump hăm dọa: "NẾU MÀY THEO TẤN CÔNG TAO, TAO SẼ THEO TẤN CÔNG MÀY!" (“IF YOU GO AFTER ME, I’M COMING AFTER YOU!”)

- Trump nổ: thêm 1 bản cáo trạng nữa, là Trump sẽ thắng cử 2024.

- Trump lại kêu gọi Tòa Tối Cao can thiệp và nói rằng truy tố Trump là "vi hiến" vì làm ban bầu cử của Trump xài tiền vận động cho pháp lý

- Trump khai vô tội đối với 3 tội danh mới trong bản cáo trạng cáo buộc Trump trộm và giấu các tài liệu mật Hoa Kỳ.

- JPMorgan Chase & Co: Mỹ sẽ thoát suy thoái năm nay.

- Tiệm ăn In-I-Nout mới mở ở Mexico nhái tên chuỗi tiệm ăn California, bị In-N-Out Burger kiện.

- Quận Los Angeles có thể mất khoảng 1,4 triệu cư dân từ năm 2023 đến năm 2060, vì giá nhà quá cao.

- Dân số California sẽ giảm cho đến năm 2030 vì giá nhà quá cao, nhưng dân số sẽ tăng trở lại vào năm sau.

- Quận Cam: Thẩm phán bị bắt vì tình nghi giết vợ.

- Quận Cam: 2 khách sạn nhỏ được mua, có thể sẽ phá hủy để xây khách sạn mới, lớn hơn.

- Quận Cam: bắt 1 nghi can tình nghi ném đá trên xa lộ Costa Mesa làm vỡ kính 7 xe hơi đang chạy

- Iowa: Huy Nguyen bị bắt vì bị buộc tội lạm dụng tình dục 1 trẻ em trong Nhà thờ Christ the King.

- TIN VN. Cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành dệt may, da giày.

- HỎI 1: Mệt mỏi: 55% dân Mỹ nói đừng tài trợ thêm cho Ukraine (do vậy, Putin câu giờ chờ bầu cử 2024)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu bạn thấy bươm bướm chết, xin gửi xác bướm về để chính phủ nghiên cứu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/8/2023) ⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lời chia buồn và ủng hộ tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc sau trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người và của. "Tôi gửi lời chia buồn chân thành và sự ủng hộ tới Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc về trận lũ lụt tàn phá dẫn đến thương vong về người. Tôi mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục và nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng bị hủy hoại", thông điệp của Zelensky viết. Khoảng 13 con sông đã vượt quá mức cảnh báo ở lưu vực Haihe, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Thạch Gia Trang sau khi tàn dư của cơn bão Doksuri đi qua Trung Quốc.

.

⚪ ---- Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Bảy, dẫn lời một quan chức Ukraine quen thuộc với hoạt động này cho biết tàu chở dầu của Nga bị tấn công sáng nay ở eo biển Kerch đã bị một xuồng không người lái của hải quân Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhắm mục tiêu.

.

Theo báo cáo, vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy và hoạt động này còn có sự tham gia của Hải quân Ukraine. Con tàu mục tiêu, được chính quyền Nga xác định là SIG, có 11 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. SIG đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vì cung cấp nhiên liệu máy bay cho lực lượng Nga ở Syria.

.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng hai tàu kéo đã được điều động để hỗ trợ con tàu bị mất điện do hư hỏng khoang máy. Thủy thủ đoàn không bị thương nặng và không có nhiên liệu nào bị tràn ra biển.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu mới nhất đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người góp phần hiện thực hóa cái gọi là Công thức Hòa bình của Ukraine và nhấn mạnh những lợi ích toàn cầu tiềm năng của một giải pháp công bằng và trung thực cho cuộc chiến tự vệ của Ukraine chống Nga.

Ông nhấn mạnh các sáng kiến ngoại giao đang diễn ra nhằm chấm dứt sự xâm lược của Nga và thúc đẩy hòa bình và ổn định quốc tế, đồng thời nói rằng hòa bình sẽ có lợi cho cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Điều rất quan trọng là thế giới phải nhìn thấy: một sự chấm dứt công bằng và trung thực đối với sự xâm lược của Nga sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trên thế giới”.

.

⚪ ---- Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới về Ukraine tại Saudi Arabia, theo Bộ Ngoại giao TQ hôm thứ Sáu. TQ nói họ sẽ cử nhà ngoại giao sau lời mời của Riyadh và nhấn mạnh rằng TQ "sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine." Mặc dù sự kiện ở Jeddah thường được mô tả là "hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu", nhưng Nga không được mời.

.

⚪ ---- Cảnh sát Quận Fulton ở Atlanta (Georgia) sẽ tăng cường an ninh và đóng các đường phố xung quanh Tòa án Quận Fulton trước một bản cáo trạng sắp đưa ra tòa chống lại Trump. Đường

Pryor Street SW giữa MLK Jr. Drive và Phố Mitchell sẽ cấm giao thông chung bắt đầu từ 5 giờ sáng từ Thứ Hai đến ngày 18/8, theo Cảnh sát Quận Fulton. An ninh được siết chặt diễn ra khi Biện lý Quận Fulton Fani Willis (Dân Chủ) dự kiến sẽ đưa cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra của bà về Trump và các đồng minh Đảng Cộng hòa của ông nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở tiểu bang Georgia.

.

Cuộc điều tra của Willis về việc liệu Trump có vi phạm luật hay không đã kéo dài hơn hai năm, tập trung chủ yếu vào cuộc điện đàm mà Trump đã thực hiện với Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger hồi tháng 1/2021, trong đó Trump yêu cầu Raffensperger “tìm” cho Trump 11.780 phiếu bầu để lật ngược chiến thắng của Biden trong cuộc bầu cử 2020.

.

Trong một lá thư vào tháng 5, Willis đã yêu cầu các thẩm phán trong quận không lên lịch xét xử và điều trần trực tiếp từ ngày 7 đến ngày 14/8, một dấu hiệu cho thấy Willis có thể đưa ra cáo buộc chống lại cựu tổng thống trong tháng này. Trước đây Willis cho biết khoảng 70% nhân viên của cô sẽ làm việc từ xa trongo nhiều ngày trong tháng 8/2023.

.

⚪ ---- Bây giờ mới nói... Thống đốc Florida Ron DeSantis trong khi vận động tranh cử ở Iowa hôm thứ Sáu, DeSantis đã đưa ra tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã không hề bị đánh cắp khỏi tay của Trump, theo tờ Washington Post đưa tin. DeSantis nói với các phóng viên: “Tôi đã nói nhiều lần: Cuộc bầu cử là như vậy. Tất cả những lý thuyết được đưa ra đã không được chứng minh là đúng."

.

DeSantis đã không đề cập đích danh Trump. Thống đốc đặc biệt bác bỏ một trong những giả thuyết, rằng Venezuela, hiện do Tổng thống Nicolás Maduro lãnh đạo, đã tấn công máy bỏ phiếu, theo New York Times. DeSantis nói: “Đó không phải là một cuộc bầu cử được tiến hành theo cách mà tôi nghĩ rằng chúng ta muốn, nhưng điều đó khác với việc nói rằng Maduro đã đánh cắp phiếu bầu hay điều gì đó tương tự. Những lý thuyết đó, bạn biết đấy, đã được chứng minh là không có căn cứ." DeSantis hôm thứ Sáu nhắc lại rằng DeSantis sẽ ân xá cho Trump nếu Trump bị kết án và nếu DeSantis thắng cử 2024.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không nhận tội hôm thứ Sáu 4/8/2023 đối với 3 tội danh mới trong bản cáo trạng cáo buộc Trump trộm và giấu các tài liệu mật Hoa Kỳ. Hồi tháng 6, Trump cũng khai vô tội đối với 37 tội danh trong bản cáo trạng ban đầu, bao gồm âm mưu cản trở công lý và che giấu tài liệu trong một cuộc điều tra liên bang.

.

Sau đó, các công tố viên đã thêm 3 tội danh vào bản cáo trạng vào tuần trước, với một cáo buộc Trump cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng và hai tội danh còn lại liên quan đến việc thay đổi, phá hủy, cắt xén hoặc che giấu một vật thể và thay đổi, phá hủy, cắt xén hoặc che giấu một tài liệu, hồ sơ hoặc vật thể khác.

.

⚪ ---- Trump hôm thứ Sáu lại kêu gọi Tòa Tối Cao can thiệp và gợi ý rằng các cáo trạng của Bộ Tư pháp chống lại Trump có thể là "vi hiến" vì chúng được cho là sẽ buộc Trump phải chuyển các khoản tiền mà lẽ ra Trump đã đầu tư vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình.

.

Trump ồn ào chửi mắng Tổng Thống Joe Biden: "Đối thủ chính trị của tôi đã tấn công tôi bằng một loạt các vụ kiện yếu ớt... đòi hỏi tôi phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để phân xử. Các nguồn tài nguyên lẽ ra phải đổ vào Quảng cáo và Biểu tình, giờ đây sẽ phải được sử dụng để chống lại bọn Cánh tả cấp tiến này... Đó là Can thiệp Bầu cử và Tòa án Tối cao phải can thiệp. MAGA!" Tuy nhiên, chưa thấy Trump nộp đơn chính thức nào lên Tòa Tối Cao.

.

⚪ ---- Trump hăm dọa bạo lực, theo một cựu phụ tá của Trump. Một ngày sau khi bị buộc tội ở Washington, D.C. về bốn tội danh liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, Donald Trump đã đăng một bài đăng trên Truth Social viết hoa toàn bộ, "NẾU MÀY THEO TẤN CÔNG TAO, TAO SẼ THEO TẤN CÔNG MÀY!" (“IF YOU GO AFTER ME, I’M COMING AFTER YOU!”) Thông điệp đó, cùng với một quảng cáo chiến dịch xác định các công tố viên trong các vụ án hình sự chống lại anh ta, là "lạnh sống lưng", theo cô Stephanie Grisham (cựu thư ký báo chí Bạch Ốc) cho biết hôm thứ Sáu trên Erin Burnett OutFront của CNN.

.

Cô Grisham nói: “Về mặt pháp lý, có vẻ như nó không thông minh cho lắm. Nhưng làm thế nào mà không phải là đe dọa? Liệu ai đó sẽ phải bị tổn thương trước khi mọi người biết sợ kiểu đe dọa trực tuyến này”.

.

Thẩm phán giám sát phiên tòa hình sự của Trump ở New York — cũng như gia đình ông ta — được cho là đã nhận được những lời đe dọa sau khi Trump ra hầu tòa ở đó vào đầu tháng 4 và sau đó vào đêm hôm đó Trump đã chỉ trích thẩm phán và bôi nhọ Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg là “tội phạm”.

.

Và ở Georgia, Biện Lý Quận Fulton Fani Willis được cho là đã trở thành mục tiêu của những lời đe dọa phân biệt chủng tộc do Trump kích động, người đã gọi cô Willis là “phân biệt chủng tộc”. Về phần mình, cựu cố vấn đặc biệt của Bộ Quốc phòng Ryan Goodman nói rằng bài của Trump là “mơ hồ”, nhưng nói thêm: “Tôi không nghĩ nó mơ hồ đối với một số người ủng hộ bạo lực hơn củaTrump, và bạn chỉ có thể tưởng tượng rằng một số công tố viên này sẽ phải tăng cường cận vệ của họ vì kiểu ngôn ngữ Trump có thể dẫn đến các mối đe dọa tử vong."

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith hôm thứ Sáu đã chuyển sang một lệnh bảo vệ trong vụ án hình sự chống lại Trump, đề cập đến một mối đe dọa trên mạng xã hội mà Trump đã đăng lên trước đó cùng ngày. Trump trước đó hôm thứ Sáu đã đưa ra một lời đe dọa rằng Trump sẽ "dí truy theo" bất cứ ai "dí truy theo" Trump. Trump đã viết trên nền tảng Truth Social bằng chữ to: "NẾU MÀY THEO TẤN CÔNG TAO, TAO SẼ THEO TẤN CÔNG MÀY!" (“IF YOU GO AFTER ME, I’M COMING AFTER YOU!”)

Huy Nguyen

TIN VN. Cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành dệt may, da giày.

Theo Kyle Cheney, phóng viên cấp cao về các vấn đề pháp lý của Politico, điều đó đã thúc đẩy hành động của bên công tố. Cheney viết: “Các công tố viên vừa đề xuất một lệnh bảo vệ liên quan đến bài đăng Truth Social của Trump từ đầu đêm nay, nói rằng nó rõ ràng liên quan đến các bên/người tham gia khác trong vụ án. Kiến nghị nêu rõ rằng hành vi tiếp theo tương tự như hành vi hiện tại của Trump có thể dẫn đến 'hiệu ứng ớn lạnh có hại đối với các nhân chứng."⚪ ---- Trump nổ: thêm 1 bản cáo trạng nữa, là tôi sẽ thắng cử 2024. Trump hôm thứ Sáu tỏ ra thách thức trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi bị buộc tội hình sự liên bang liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, cho rằng những rắc rối pháp lý của Trump chỉ giúp thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Trump.“Bất cứ khi nào họ đệ trình một bản cáo trạng, chúng tôi lại tăng điểm trong các cuộc thăm dò,” Trump nói trong bữa tối của Đảng Cộng hòa ở Montgomery, Ala. “Chúng ta cần thêm một bản cáo trạng nữa để kết thúc cuộc bầu cử này. Thêm một bản cáo trạng nữa, và cuộc bầu cử này kết thúc. Thậm chí không ai có cơ hội.”⚪ ---- JPMorgan Chase & Co: Mỹ sẽ thoát suy thoái năm nay. Nhà kinh tế trưởng tại JPMorgan Chase & Co. Michael Feroli cho biết trong một lưu ý vào thứ Sáu rằng Hoa Kỳ có khả năng tránh được suy thoái kinh tế trong năm nay, vì các dự báo dữ liệu cho quý sắp tới cho thấy kinh tế Mỹ đang "mở rộng với tốc độ lành mạnh".“Với mức tăng trưởng này, chúng tôi nghĩ rằng nền kinh tế sẽ nhanh chóng thoát rủi ro suy thoái nhẹ vào đầu quý tới, như chúng tôi đã dự đoán trước đó,” Feroli nói, đồng thời cảnh báo rằng nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn “cao” trong trường hợp Cục Dự trữ Liên bang chọn giữ lãi suất cao hơn các mốc thời gian dự kiến."Trước đó, Giám đốc đầu tư của ngân hàng Bob Michele dự đoán rằng nền kinh tế của đất nước sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm 2023. Giám đốc điều hành của JPMorgan Jamie Dimon nhấn mạnh rằng những cú sốc gần đây đối với ngành ngân hàng của đất nước đã làm tăng nguy cơ suy thoái ở Hoa Kỳ.⚪ ---- Tiệm ăn ở Mexico nhái tên chuỗi tiệm ăn California, bị kiện. Một nhà hàng bánh mì kẹp thịt burger mới khai trương gần đây ở Mexico đang thu hút khách đông ào ạt, vì tên tiệm rất gần với các tiệm ăn In-N-Out Burger có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tiệm ăn mới ở Mexico, có tên là In-I-Nout, phục vụ bánh mì kẹp thịt nướng và khoai tây chiên, cùng với nước sốt đặc biệt, tất cả được phục vụ trên khay màu đỏ, giống như các nhà hàng In-N-Out ở Mỹ.Một video về nhà hàng ở thị trấn Sinaloa đã xuất hiện trên TikTok vào đầu tháng 7 và đã thu được khoảng 1 triệu lượt xem và hơn 53.000 lượt thích. Chuỗi tiệm In-N-Out Burger có vẻ không hài lòng với nhà hàng Mexico có tên hao hao như thế, nói với đài KTLA rằng họ không thể bình luận “do kiện tụng đang diễn ra” – báo hiệu rằng nhà hàng Calif. đang kiện chống lại kẻ bắt chước ở Mexico.In-N-Out Burger mở cửa vào năm 1948 với một gian hàng nhỏ ở đại lộ Francisquito và Garvey trong Công viên Baldwin. Harry và Esther Snyder, những người sáng lập công ty, được ghi nhận là người đã phát minh ra đường lái xe drive-thru đầu tiên trên thế giới với hộp loa 2 chiều cùng năm đó.⚪ ---- Quận Los Angeles có thể mất khoảng 1,4 triệu cư dân từ năm 2023 đến năm 2060, theo Bộ Tài chính California dự đoán. Hiện tại, dân số của quận trong năm 2023 là 9,5 triệu người, giảm so với con số 10 triệu dân của quận hồi năm 2020, theo báo cáo. Kể từ năm 2020, khi thống kê bắt đầu, Quận L.A. đã liên tục trải qua sự sụt giảm dân số. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng vào năm 2060, khoảng 8,2 triệu người sẽ cư trú ở Quận L.A., đây vẫn là một con số khổng lồ.Tuy nhiên, trong khi Quận L.A. có thể mất cư dân, các khu vực khác như Quận Placer, Kern và Merced của California có thể tăng dân số. Các nhà nghiên cứu cũng dự đoán rằng các quận khác, như Orange (Quận Cam), Sacramento và San Diego, có thể bị giảm dân số nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại. Các chuyên gia không phân tích lý do sụt giảm dân số liên tục ở Quận L.A., nhưng trong quá khứ, chi phí nhà ở tăng vọt là một trong những lý do khiến cư dân rời đi.⚪ ---- Trên toàn tiểu bang California, các nhà nghiên cứu nói rằng dân số California có thể giảm cho đến năm 2030, nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm sau. Giống như Quận L.A., cư dân California cũng đã quyết định rời khỏi tiểu bang để chuyển sang các lựa chọn hợp lý hơn như Texas.Một nghiên cứu từ Storage Café cho thấy 111.000 người, tương đương 300 người mỗi ngày, đã chuyển từ California đến Texas trong năm 2021, tăng 80% so với năm 2012, theo dữ liệu từ Điều tra dân số Hoa Kỳ và IPUMS. Giá nhà trung bình ở California là $737,900 trong khi giá nhà trung bình ở Texas là $302,333, theo Zillow.⚪ --- Quận Cam: Thẩm phán bị bắt vì tình nghi giết vợ. Một Thẩm phán Tòa án Tối cao Quận Cam đã bị bắt vì tình nghi giết người trong vụ bắn chết vợ ông tại nhà của họ ở Anaheim Hills, theo Sở Cảnh sát Anaheim đưa tin hôm thứ Sáu. Cảnh sát đã bắt Thẩm phán Jeffrey Ferguson, 72 tuổi, của Tòa án Tối cao OC, sau khi họ được gọi đến khu nhà 8500 của E. Canyon Vista Drive về một vụ nổ súng.Khi đến nơi, cảnh sát thấy Sheryl Ferguson, 65 tuổi - vợ của ông - đang ở trong nhà với ít nhất một vết thương do đạn bắn. Sở cảnh sát Anaheim tuyên bố bà đã chết tại hiện trường. Ferguson đã bị đưa vào Trại giam của Sở Cảnh sát Anaheim vì nghi ngờ giết người và được bảo lãnh tại ngoại 1 triệu đô la. Các chi tiết khác không được cảnh sát tiết lộ.⚪ ---- Quận Cam: 2 khách sạn nhỏ được mua, có thể sẽ phá hủy để xây khách sạn mới, lớn hơn. Hai khách sạn nhỏ, cũ kỹ bên cạnh Disneyland Resort có thể sẽ phá để nhường chỗ cho sự phát triển khách sạn lớn hơn. Vào cuối tháng 6, Sunstone Development đã mua Budget Inn 60 tuổi, 24 phòng nằm ở Disneyland Drive và Ball Road với giá 12 triệu đô la, theo báo OC Register.Tháng 9/2022, Sunstone cũng đã mua lại Days Inn by Wyndham có 44 phòng liền kề, đã không được nâng cấp trong 39 năm, với giá 8,66 triệu USD. Công ty môi giới thương vụ Budget Inn cho biết Sunstone đang khám phá “các chiến lược thay thế dài hạn cho địa điểm bao gồm cả việc sử dụng khách sạn đầy đủ dịch vụ,” theo OC Register.Cả hai khách sạn hiện tại đều nằm ở phía tây bắc của Disneyland Resort và cách lối vào phía tây của Downtown Disney khoảng nửa dặm. Otto Ozen, một giám đốc điều hành của nhóm môi giới, nói với báo OC Register rằng Sunstone coi 2 nơi là “có giá trị hơn nhiều so với tổng các phần của nó.” Chưa định ngày để xây gì mới.⚪ ---- Tuần cảnh Xa lộ Quận Cam CHP đã điều tra từ cuối tháng trước với Đường cao tốc Costa Mesa ở Tustin về nạn ném đá xuống các xe hơi đang chạy dưới đường xa lộ. Một người đàn ông 22 tuổi được cho là đã ném đá vào những chiếc xe hơi đang lái ở phía nam Edinger. “Cảnh sát nói có 7 nạn nhân đã báo cáo thiệt hại bao gồm kính chắn gió bị nứt, gương chiếu hậu bị vỡ, vết lõm và vết xước.” Nghi can không nhận tội và sẽ trở lại tòa án vào thứ Tư tuần tới.⚪ ---- Iowa:bị bắt vì bị buộc tội lạm dụng tình dục 1 trẻ em trong Nhà thờ Công giáo Christ the King. Huy Nguyen, cư dân Des Moines (Iowa) bị bắt hôm thứ Năm với cáo buộc lạm dụng tình dục cấp độ hai. Một đơn khiếu nại hình sự cho biết Nguyen đã sờ mó một bé gái 8 tuổi một cách không thích hợp khi cả hai đang ngồi trên băng ghế piano ở nhà thờ. Người phát ngôn của Giáo phận Công giáo Des Moines cho biết Nguyen "không phải là nhân viên cũng không phải tình nguyện viên tại giáo xứ."⚪ ----Theo VOV. Trong 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 195 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều ngành hàng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu trên thế giới giảm, trong đó, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày… có mức sụt giảm nhiều nhất. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may 7 tháng chỉ đạt khoảng 19 tỷ USD, giảm hơn 15% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt gần 12 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết, tổng cầu thế giới sụt giảm, sự cạnh tranh để có đơn hàng ngày càng quyết liệt nên buộc nhiều doanh nghiệp phải nhận đơn hàng không phải thế mạnh để duy trì hoạt động, giữ chân người lao động, khách hàng. Để lấy lại tăng trưởng xuất khẩu cho ngành hàng, theo ông Trương Văn Cẩm, rất cần sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, các Thương vụ trong việc tìm kiếm thị trường bởi 85% năng lực sản xuất của dệt may Việt Nam dành cho xuất khẩu.⚪ ---- HỎI 1: Mệt mỏi: 55% dân Mỹ nói đừng tài trợ thêm cho Ukraine (do vậy, Putin câu giờ chờ bầu cử 2024)?ĐÁP 1: Đúng thế. Hầu hết người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới cho biết Quốc hội không nên cấp thêm ngân sách cho Ukraine, hơn 18 tháng sau khi Nga lần đầu tiên xâm chiếm quốc gia láng giềng. Cuộc thăm dò của CNN cho thấy 55% người Mỹ cho rằng các nhà lập pháp không nên cho phép tài trợ thêm để hỗ trợ Ukraine, trong khi 45% nói rằng họ nên làm như vậy.Các đảng viên Cộng hòa có nhiều khả năng phản đối viện trợ bổ sung cho Ukraine, với 71% nói rằng Quốc hội không nên phê duyệt thêm tài trợ, so với 55% cử tri độc lập và 38% đảng viên Dân chủ cũng nói như vậy.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nếu bạn thấy bươm bướm chết, xin gửi xác bướm về để chính phủ nghiên cứu?ĐÁP 2: Đúng thế. Gần đây bạn có thấy con bướm chết nào không? Nếu vậy, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (U.S. Geological Survey) muốn bạn gửi chúng theo cách của họ. Cơ quan này đang thu thập mẫu vật từ sáu tiểu bang — Alabama, Georgia, Kansas, Nebraska, Oklahoma và Texas — để kiểm tra xem chất gây ô nhiễm có dẫn đến suy giảm quần thể côn trùng hay không."Có một số câu hỏi không thể trả lời một cách hiệu quả nếu không có sự giúp đỡ của nhiều người. Đó là điều khiến khoa học công dân trở nên đặc biệt và có giá trị", Julie Dietze, nhà khoa học USGS phụ trách dự án, cho biết trong một thông cáo báo chí. "Các bộ sưu tập như thế này rất quan trọng vì chúng có khả năng cung cấp cho các nhà khoa học hiện tại và 20 năm kể từ bây giờ khả năng tiếp cận các mẫu vật."Xem hướng dẫn cách gửi ở đây: