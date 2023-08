WORLD CUP 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Hoà Lan thắng đội Việt Nam 7-0, đưa tiễn đội VN về nước. Thủ môn VN (áo vàng) không đỡ nổi banh từ cầu thủ Hòa Lan (áo xanh).

.

- Báo New York Times thăm dò bầu cử 2024: Biden vs Trump ngang ngửa 43% phiếu mỗi người

- Georgia: Thẩm phán Robert McBurney bác bỏ một trong 2 thách thức pháp lý do các luật sư của Trump ở Georgia đưa ra.

- Trump thú nhận: sẽ bị Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố trong tương lai rất gần. Trump nặng nề chửi mắng Công tố.

- Carlos De Oliveira (Người quản lý khu Mar-a-Lago của Trump) đã ra tòa lần đầu, sẽ ra tòa nữ vào ngày 10 tháng 8/2023.

- Nhà truyền thông nổi tiếng Joe Rogan lập lại thuyết âm mưu: bạo loạn 6/1/2021 là do FBI gài người xúi giục

- Myanmar: mừng xây xong tượng Phật lớn, ân giảm 6 năm tù trong bản án 33 năm tù của bà Aung San Suu Kyi

- Tổng thống Belarus: sẽ theo mô hình Tập đoàn Wagner để lập đội binh lính đánh thuê cho Belarus.

- Ukraine: Nga hỗ trợ đảo chính ở Niger, Putin phá hoại trật tự an ninh toàn cầu.

- Nga: đã ngăn quân Ukraine nhằm vào 2 tàu của Nga ở Biển Đen.

- Ukraine có sẵn kế hoạch khi Zelenskyy bị ám sát hoặc mất năng lực.

- 2 khu Donetsk và Zaporozhye do Nga kiểm soát nói có 7 người chết do 2 cuộc tấn công bằng pháo riêng biệt của Ukraine

- Mỹ: tuần này đàm phán giữa Mỹ, Ukraine sẽ cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine

- Đài Loan tố TQ "tiêu chuẩn kép", vừa đe dọa chiếm Đài Loan, vừa nói về hòa bình ở Ukraine

- Nga: Putin sẽ không tham gia Đại hội đồng LHQ tháng 9.

- Amazon.com Inc. thò tay vào lĩnh vực y tế

- Meta Platforms sẽ có chatbot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI có các "personas" (nhân tính) khác nhau

- 2 người lại giẫm đ0ạp rồi đốt 1 bản kinh Koran trước quốc hội Thụy Điển.

. Dân Mỹ tin vào thiên thần (69%), tin vào thiên đường (69%), tin sức mạnh lời cầu nguyện (72%), tin Thượng Đế (79%), tin có địa ngục (58%), có ma quỷ (56%), tin luân hồi (34%), tin có nghiệp/karma (63%), 83% tin rằng khoa học không giải thích hết được.

- Pakistan: Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm nổ bom tự sát làm chết 54 người, bị thương cả trăm người.

- Nơi tốt nhất để Sống ở Mỹ năm 2023: (1) Chesterbrook, PA, (2) Colonial Village, VA, (3) Ardmore, PA, (4) Hyde Park-Spanishtown, FL, (5) Penn Wynne, PA.

- Nơi tốt nhất để Sống ở California năm 2023: (1) University South ở Palo Alto, (2) City Center ở Santa Monica, (3) Mid-City ở Santa Monica.

- California báo động dân số giảm, không tăng, thiếu công nhân, sẽ hại lâu dài cho kinh tế, xã hội, chính trị

- Nghỉ hưu tốt nhất là ở tiểu bang Iowa, tệ hại nhất là ở Alaska (hạng 50/50), New York (49), California (48), Washington (47) và Massachusetts (46).

- Mỹ: ván ép từ TQ chui vào VN rồi sang Mỹ để trốn thuế.

- Minnesota: Darrian M. Nguyen, 50 tuổi, lãnh 6 năm rưỡi tù giam, có kho súng khổng lồ, sôi sục vì Trump

- WORLD CUP 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Hoà Lan thắng đội Việt Nam 7-0, đưa tiễn đội VN về nước.

- TIN VN. Việt Nam sẵn sàng cho cơ hội xuất khẩu gạo chưa từng có.

- TIN VN. Doanh nghiệp Việt đầu tư hơn 320 triệu USD ra nước ngoài 7 tháng 2023, nhiều nhất vào Canada.

- HỎI 1: Có thể có chích vaccine để ngừa bệnh mất trí nhớ? ĐÁP 1: Mới thử thành công ở chuột.

- HỎI 2: Nghiên cứu RAND: Đài Loan vẫn trong cơ nguy thất thủ trước Hoa Lục? ĐÁP 2: Cần làm nhiều hơn.

.

QUẬN CAM ⚪ ---- Amazon.com Inc. đã công bố vào thứ Ba rằng dịch vụ cho thị trường chăm sóc sức khỏe ảo Amazon Clinic đã có mặt trên toàn quốc tại Hoa Kỳ. Nền tảng này cung cấp các cuộc tư vấn dựa trên tin nhắn và video với các bác sĩ lâm sàng về hơn 30 vấn đề sức khỏe phổ biến, theo công ty cho biết.

.

Dịch vụ này có sẵn thông qua trang web Amazon hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Người dùng sẽ có thể "so sánh thời gian phản hồi và giá cả từ nhiều nhóm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, hoàn thành biểu mẫu tiếp nhận và kết nối với nhà cung cấp mà họ đã chọn" mà không cần đặt lịch hẹn. Amazon đang kết nối Phòng khám của mình với dịch vụ Dược phẩm, nơi cung cấp thuốc có toa và không có toa.

.

⚪ ---- Meta Platforms đang có kế hoạch đưa ra các chatbot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI có các "personas" (nhân tính) khác nhau và có thể tham gia vào các cuộc thảo luận giống như con người với người dùng, theo báo Financial Times đưa tin hôm thứ Ba. Theo các nguồn tin, các chatbot có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng chức năng tìm kiếm và đề xuất mới vào tháng 9. Bản tin viết rằng Meta đang xem xét đưa ra một chatbot nghe giống như Abraham Lincoln, cũng như một chatbot khác giống như một người lướt sóng và cung cấp lời khuyên về du lịch. Meta chưa bình luận.

.

.

⚪ ---- Báo New York Times đã đưa ra cuộc thăm dò đầu tiên về cuộc đua năm 2024 và cụm từ "sức nóng chết người" ("dead heat") đang được sử dụng. Như trong cuộc thăm dò, Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump có tỷ lệ ủng hộ là 43% trong một trận tái đấu giả định. Dù vậy, cả hai người đàn ông đều phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng của họ trước tiên, nhưng điều đó ngày càng tất yếu. Thăm dò của New York Times công bố hôm thứ Hai, cũng được thực hiện cùng với Đại học Sienna, cho thấy Trump hoàn toàn đè bẹp các đối thủ của mình mặc dù có hai bản cáo trạng và nhiều rắc rối pháp lý đang rình rập: Trump dẫn trước Thống đốc Florida Ron DeSantis với tỷ số 54-17, với các ứng cử viên khác chỉ bằng một con số.

.

Thành phần chưa quyết định: phân tích riêng trong bản tin buổi sáng của New York Times xem xét 14% quan trọng vẫn chưa ủng hộ Biden hoặc Trump. Nhóm này không hào hứng với một trong hai ứng cử viên, nhưng họ có vẻ ít hào hứng hơn với Trump. Chỉ 15% có quan điểm khá hoặc khá tích cực về Trump, so với 27% dành cho Biden. David Leonhardt viết: “Một phần vì điều này, Biden tham gia một trận tái đấu tiềm năng với Trump với tư cách là một người được yêu thích khiêm tốn. Nhưng bất kỳ ai cho rằng kết quả năm 2024 chắc chắn sẽ lặp lại kết quả năm 2020—ngay cả trong một chiến dịch tái đấu—đều đang mắc sai lầm."

.

⚪ ---- Thẩm phán Robert McBurney của Tòa án Thượng thẩm số 5 Georgia hôm thứ Hai đã bác bỏ một trong 2 thách thức pháp lý do các luật sư của Trump ở Georgia đưa ra. Nhóm pháp lý của Trump đã tìm cách loại bỏ tư cách của Biện lý quận Fulton Fani Willis khỏi cuộc điều tra về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia và bác bỏ báo cáo của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt về vấn đề tương tự.

.

Thẩm phán McBurney phán rằng cơ sở cho yêu cầu của các luật sư của Trump là "không đầy đủ hoặc nói cách khác là suy đoán và không thành hiện thực." Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin rằng các luật sư của Trump sẽ có cơ hội khác để loại Willis và bác bỏ báo cáo của bồi thẩm đoàn tại một phiên điều trần riêng ở cùng tiểu bang vào tháng 8. Cuộc điều tra của Willis được cho là sẽ dẫn đến một bản cáo trạng khác chống lại Trump vào giữa tháng 8. Willis nói rằng bản cáo trạng chống Trump do bà đưa ra sẽ trước cuối tháng 8/2023. (ghi chú: hồ sơ do Willis truy tố sẽ là ở Georgia, sẽ khác với hồ sơ do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra truy tố Trump dự kiến ở tòa thủ đô.)

.

⚪ ---- Trump cho biết hôm thứ Hai rằng một bản cáo trạng truy tố Trump về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai rất gần. Trump viết trên Truth Social đã dùng chữ nặng nề chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith là "loạn trí và băng nhóm côn đồ có tính đảng phái cao của Smith" sẽ truy tố Trump để "che đậy tất cả những tin tức xấu về hối lộ, tiền chi trả và tống tiền, đến từ 'phe' Biden."

.

Jack Smith, Công tố đặc biệt và là công tố trong 2 cáo trạng chống lại Trump, gần đây đã mở rộng bản cáo trạng chống lại Trump lên 40 tội danh về tội trộm, giấu hồ sơ mật, rồi di chuyển hồ sơ mật để khỏi bị khám xét, và cản trở công lý đối với việc liên bang tìm các hồ sơ mật về, bất kể những nguy hiểm nếu hồ sơ mật lộ ra cho tình báo nước khác, có thể làm bể nhiều mạng lưới gián điệp của CIA và cơ nguy nhiều mật báo viên quốc tế giúp Hoa Kỳ sẽ bị bắt.

.

⚪ ---- Carlos De Oliveira (Người quản lý tài sản của khu bất động sản Mar-a-Lago của Donald Trump) đã ra hầu tòa lần đầu tiên hôm thứ Hai với cáo buộc trong vụ tài liệu mật chống lại cựu tổng thống nhưng không đưa ra lời bào chữa nào vì ông Oliveira không tìm được luật sư có trụ sở tại Florida để đại diện cho mình. Carlos De Oliveira bị cáo buộc âm mưu với Trump để cố gắng xóa đoạn phim an ninh mà các nhà điều tra đang tìm kiếm để thăm dò việc tích trữ tài liệu mật của cựu tổng thống tại câu lạc bộ Palm Beach, Florida của ông. De Oliveira đã được thêm vào tuần trước vào bản cáo trạng với Trump và người hầu của cựu tổng thống, Walt Nauta, và phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu cản trở công lý và nói dối các nhà điều tra.

.

Một thẩm phán tại tòa án liên bang của Miami đã đọc các cáo buộc chống lại De Oliveira và ra lệnh cho Oliveira giao nộp hộ chiếu và ký một thỏa thuận trả 100.000 đô la nếu anh ta không xuất hiện trước tòa. Thẩm phán đã lên lịch buộc tội anh ta vào ngày 10 tháng 8/2023 tại Fort Pierce. Trump, người đã không nhận tội vào tháng 6, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social của mình vào tuần trước rằng các đoạn băng an ninh của Mar-a-Lago đã được tự nguyện giao cho các nhà điều tra và Trump được thông báo rằng các đoạn băng không bị "xóa dưới bất kỳ hình thức nào". Các công tố viên đã không cáo buộc rằng đoạn phim an ninh đã thực sự bị xóa hoặc được giữ từ các nhà điều tra. Nauta cũng đã không nhận tội.

.

Thẩm phán Aileen Cannon (người từng thiên vị cho Trump năm 2022) trước đó đã lên lịch xét xử Trump và Nauta bắt đầu vào tháng 5/2024 và không rõ liệu việc bổ sung De Oliveira vào vụ án có ảnh hưởng đến tiến trình của vụ án hay không. Vài ngày sau khi Bộ Tư pháp gửi trát hầu tòa về đoạn phim tại Mar-a-Lago tới Tổ chức Trump vào tháng 6 năm 2022, các công tố viên cho biết, De Oliveira đã hỏi một nhân viên công nghệ thông tin rằng máy chủ lưu giữ đoạn phim trong bao lâu và nói với nhân viên đó là "ông chủ" muốn xóa đoạn video đó.

.

Khi nhân viên nói rằng anh ta không tin rằng anh có thể làm được điều đó, De Oliveira khẳng định "ông chủ" muốn nó được thực hiện và hỏi: "Chúng ta sẽ làm gì?" Các công tố viên cáo buộc rằng De Oliveira sau đó đã nói dối trong các cuộc phỏng vấn với các nhà điều tra, khai man rằng anh ta thậm chí không nhìn thấy những chiếc hộp được chuyển đến Mar-a-Lago sau khi Trump rời Bạch Ốc.

.

⚪ ---- Nhà truyền thông nổi tiếng Joe Rogan hôm thứ Hai đã lan truyền cùng một thuyết âm mưu về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2023 đã gây ra thêm một vụ kiện phỉ báng chống lại Fox News. Rogan đã nhiều lần nói với người nghe rằng FBI và tình báo liên bang đã gài vài xúi giục cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 với "những đặc vụ khiêu khích" như Ray Epps, người ủng hộ Trump nhưng bị chụp mũ là FBI gài vào đã "rõ ràng xúi giục" cuộc bạo động ở Điện Capitol của Hoa Kỳ, The Daily Beast đưa tin .

.

Rogan nêu lại thuyết âm mưu: “Sự việc ngày 6 tháng 1/2021 thật tồi tệ, nhưng tình báo liên bang cũng đã tham gia vào việc kích động mọi người vào Tòa nhà Quốc hội - đó là sự thật." Rogan nói, anh không chắc chắn Epps đang làm việc với FBI, nói rằng anh ta chỉ đặt câu hỏi và chỉ ra rằng những người khác dường như tin rằng Epps là một đặc vụ bí mật, nhưng Rogan đã đưa ra một số khẳng định giống như người đàn ông Arizona đã trích dẫn trong vụ kiện chống lại Fox News và người dẫn chương trình cũ Tucker Carlson.

“Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng mọi người khác, tôi nghĩ rằng mọi người khác có liên quan đến ngày 6 tháng 1, những người có liên quan đến việc phối hợp và xúi giục đột nhập vào Điện Capitol, rồi mọi người bị bắt. Nhưng anh này [Epps] không bị [FBI bắt]. Không chỉ vậy, họ còn bênh vực Epps trên các báo New York Times, Washington Post, tất cả những điều khác nhau nói rằng Fox News đã vô cớ buộc tội Epps xúi giục khi Epps chủ mưu rõ ràng, Epps đã làm điều đó trước máy quay. Tôi không biết có phải Epps là FBI gài vào [để xúi bạo loạn]. Tôi biết rất nhiều người nghĩ rằng anh ta là FBI.

.

Rogan, người đã ký hợp đồng trị giá 200 triệu đô la vào năm 2020 với Spotify, tuyên bố FBI muốn đổ tội cho Trump về các cuộc bạo loạn để Trump chịu trách nhiệm về bất kỳ tội ác nào của những người ủng hộ Trump, những người đã đáp lại lời kêu gọi phản đối thất bại trong cuộc bầu cử của ông. “Trong suốt lịch sử, những người có quyền lực và ảnh hưởng không được kiểm soát đều có kẻ thù,” Rogan nói với thính giả của mình, “và Trump là kẻ thù của họ.”

.

Epps đã đệ đơn kiện Fox và Carlson về tội phỉ báng để đòi bồi thường thiệt hại sẽ được xác định tại phiên tòa xét xử vì đã bôi nhọ anh ta là "đặc vụ gài vào để khiêu khích", dẫn đến những lời đe dọa giết người buộc Epps và vợ phải trốn khỏi nhà ở Arizona.

.

⚪ ---- Chính quyền quân sự Myanmar cho biết hôm thứ Ba họ sẽ ân xá cho nhà lãnh đạo dân sự bị truất phế Aung San Suu Kyi về 5 tội hình sự, giảm 6 năm tù trong bản án tù giam 33 năm cho người phụ nữ 78 tuổi này. Một phát ngôn viên của chính quyền đã xác nhận việc giảm 6 năm tù. Quyết định này được coi là ân xá trong bối cảnh chính quyền hoàn thành một bức tượng Phật khổng lồ do chính quyền xây dựng. Sự khoan hồng cũng được mở rộng cho khoảng 7.900 tù nhân, kể cả người nước ngoài, để đánh dấu việc hoàn thành bức tượng Phật.

.

⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba cho biết ông "không hối hận" về quyết định tiếp nhận một số chiến binh thuộc Tập đoàn Wagner của lính đánh thuê Nga vào Belarus. "Tôi muốn để những người này trong lực lượng vũ trang của đất nước chúng ta", ông nói, theo truyền thông nhà nước Belarus, đồng thời cho biết thêm rằng ông muốn dựa vào họ để thành lập công ty quân sự tư nhân (PMC: private military company) của riêng Belarus.

.

Lukashenko nhắc lại rằng Belarus không muốn tham gia vào một cuộc chiến. "Nếu kẻ thù thấy rằng chúng tôi sẽ đáp trả và họ sẽ gánh chịu những tổn thất không thể vãn hồi, những tổn thất mà họ không thể chấp nhận được, thì họ sẽ không bao giờ tấn công chúng tôi", ông nói, lập luận rằng một PMC sẽ bao gồm các chiến binh có kinh nghiệm và các dịch vụ của họ. có thể rẻ hơn một đội quân thông thường.

.

⚪ ---- Mykhailo Podolyak, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm thứ Ba cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính ở Niger, trong đó một nhóm binh sĩ đã phế truất và bắt giữ Tổng thống Mohamed Bazoum. "Bây giờ hoàn toàn rõ ràng rằng Nga đứng sau cái gọi là" đảo chính quân sự" ở Niger. Đó là một chiến thuật tiêu chuẩn của Nga: chuyển hướng sự chú ý, nắm bắt thời cơ và mở rộng xung đột", Podolyak viết trên X.

.

"Sự ủng hộ bày tỏ đối với phe nổi dậy bởi đại diện của #Mali và Burkina Faso thân Nga (nơi #Wagner #PMC đóng vai trò tích cực) chỉ làm tăng thêm niềm tin rằng Nga có một kịch bản toàn cầu nhằm kích động sự bất ổn nhằm phá hoại trật tự an ninh toàn cầu," ông viết thêm và kêu gọi "loại bỏ gia tộc của Putin", tuyên bố rằng đó là cách duy nhất để khôi phục "sự ổn định" cho thế giới. Đầu tuần này, Điện Kremlin bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về tình hình ở Niger và kêu gọi trả tự do cho Bazoum.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba cho biết họ đã ngăn chặn một nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào hai tàu của Nga ở Biển Đen. "Tối nay, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công trong việc tấn công các tàu tuần tra 'Sergey Kotov' và 'Vasily Bykov' của Hạm đội Biển Đen bằng 3 xuồng không người lái đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hải ở phía tây nam Biển Đen, cách Sevastopol 340 km về phía tây nam", Bộ này tuyên bố trên Telegram. Nga cho biết thêm Nga đã phá hủy cả 3 tàu Ukraine và ghi nhận 2 tàu tuần tra vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

.

⚪ ---- Chính phủ Ukraine đã có sẵn kế hoạch trong trường hợp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bị ám sát hoặc mất năng lực, theo một bài báo được Politico đăng ngày 1/8. "Người Ukraine đã có sẵn các kế hoạch - mà tôi sẽ không nói hoặc đi vào bất kỳ chi tiết nào - để đảm bảo rằng có cái mà chúng ta gọi là 'sự liên tục của chính phủ' bằng cách này hay cách khác," theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói.

.

⚪ ---- Chính quyền các khu vực Donetsk và Zaporozhye do Nga kiểm soát đã báo cáo tổng cộng 7 người chết do 2 cuộc tấn công bằng pháo riêng biệt của quân Ukraine hôm thứ Hai. Các cuộc pháo kích của Kiev vào Donetsk và Gorlovka đã khiến 4 người chết và 10 người bị thương, chính quyền địa phương đồng minh của Nga cho biết. Có 3 người chết và 15 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng pháo của Ukraine vào một ngôi làng ở Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, quyền người đứng đầu khu vực tiết lộ.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller hôm thứ Hai xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev về việc cung cấp các cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine sẽ bắt đầu trong tuần này, và 12 quốc gia mới đã tham gia tuyên bố của Nhóm Bảy nước G7 về cùng một vấn đề (cam kết giúp an ninh Ukraine trong khi Ukraine chưa gia nhập NATO). Ông chỉ ra rằng Mỹ ủng hộ hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sẽ được tổ chức tại Ả Rập Saudi vào tháng 8 và các quan chức Mỹ sẽ tham dự các cuộc gặp cấp cao.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu hôm thứ Hai đã cáo buộc Trung Quốc về "tiêu chuẩn kép" liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng không thể tin tưởng TQ với tư cách là quốc gia bảo đảm hòa bình."Một mặt, Trung Quốc đe dọa Đài Loan; mặt khác, họ đang nói về hòa bình ở Ukraine," Wu nói với The Telegraph. "Loại tiêu chuẩn kép này do Trung Quốc cam kết sẽ khiến Trung Quốc trở nên không đáng tin cậy với tư cách là một nhà đàm phán hòa bình." Nhận xét của Wu được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy nói rằng ông sẽ xem xét các đề xuất hòa bình của Trung Quốc và châu Phi để chấm dứt chiến tranh.⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tham gia Đại hội đồng LHQ sẽ được tổ chức vào tháng 9. Peskov nói rằng "cho đến nay, tổng thống [Putin] không có kế hoạch" tham dự sự kiện này. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Tổng thống Nga chưa đặt chân đến bất kỳ quốc gia NATO nào và chỉ thực hiện một số chuyến đi trong bối cảnh phương Tây tiếp tục trừng phạt và lệnh bắt giữ ông do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.⚪ ---- Hai người đàn ông đã đốt 1 bản kinh Koran trước quốc hội Thụy Điển hôm thứ Hai 31/7/2023, đây là vụ mới nhất trong các cuộc biểu tình để đốt sách thánh của đạo Hồi. Hãng tin TT của Thụy Điển đưa tin, cả hai đã giẫm đạp lên cuốn kinh Koran rồi châm lửa đốt. Những người đàn ông tương tự trước đây đã thu hút sự chú ý với các hành động bài Hồi giáo. Đầu tháng 7, họ đốt một cuốn kinh Koran trước đại sứ quán Iraq ở Stockholm, dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực ở một số quốc gia Hồi giáo. Tại Iraq, một đám đông đã xông vào đại sứ quán Thụy Điển và chính phủ Iraq đã trục xuất đại sứ Thụy Điển khỏi đất nước.Trong hành động hôm thứ Hai, những người đàn ông không có người ủng hộ rõ ràng nào cổ vũ họ, TT đưa tin. Tuy nhiên, có khoảng 15 người tới biểu tình chống đốt sách. Vào tối Chủ nhật, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết ông đã liên lạc chặt chẽ với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen về việc đốt kinh Koran và họ đang tìm cách ngăn chặn những hành động bài Hồi giáo như vậy vì lo ngại cho an toàn công cộng.Cuộc xung đột đặc biệt nhạy cảm đối với Stockholm, vì việc đốt kinh Koran là một trong những lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều tháng đã ngăn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Ở Đan Mạch và Thụy Điển, quyền tự do hội họp và biểu tình được hiến pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là một lý do tại sao các tòa án ở Stockholm đã bác bỏ lệnh cấm do cảnh sát áp đặt đối với các cuộc biểu tình bài Hồi giáo.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, có trụ sở tại Ả Rập Saudi, đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào thứ Hai. Ở Đan Mạch, các chính trị gia bị chia rẽ. Morten Messerschmidt, lãnh đạo Đảng Nhân dân theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu, nhấn mạnh rằng quyền tự do của phương Tây dựa trên quyền chỉ trích và chế nhạo một tôn giáo. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Bảo thủ, Søren Pape Poulsen, cảnh báo về các yêu cầu tiếp theo từ các quốc gia Hồi giáo nếu chính phủ nhượng bộ lệnh cấm đốt kinh Koran.

.

⚪ ---- Trên thực tế, cứ 10 người Mỹ trưởng thành thì có khoảng 7 người nói rằng họ tin vào các thiên thần, theo một cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng AP-NORC. Các số liệu thống kê nổi bật:

.

. Niềm tin của người Mỹ vào các thiên thần (69%) ngang bằng với niềm tin vào thiên đường (69%) và sức mạnh của lời cầu nguyện (72%), nhưng được đánh giá cao nhất bởi niềm tin vào Chúa hoặc một thế lực cao hơn (79%).

. Cũng có người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin vào địa ngục (58%), ma quỷ hoặc Satan (56%), chiêm tinh học (34%), luân hồi (34%) và rằng những thứ vật chất có thể có năng lượng tâm linh, thần sông, thần núi, chẳng hạn như thực vật, sông ngòi hoặc tinh thể (42%).

.

. Nghiệp (Karma) là khái niệm Phật giáo và Ấn Độ giáo cũng được đa số tin, với 63% người trưởng thành nói rằng họ tin vào Karma.

. Đông nhất, 83%, là số người trưởng thành tin rằng khoa học không thể giải thích được một số điều.

.

.

⚪ ---- Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát làm rung chuyển Pakistan vào ngày 30 tháng 7, AFP đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn Thông tấn xã Amaq thường đăng các tuyên bố của nhóm Hồi giáo chủ chiến. Amaq cũng đưa tin rằng một thành viên IS "đã cho nổ chiếc áo khoác chứa chất nổ của mình ngay giữa đám đông", theo AFP. Số người chết trong vụ đánh bom ít nhất là 54, thông tin cập nhật gần đây nhất của chính quyền địa phương cho thấy.

.

⚪ ---- Bốn cộng đồng ở California nằm trong số những Nơi tốt nhất để Sống ở Mỹ (Best Places To Live in America), theo trang web đánh giá Niche, gần đây đã công bố bảng xếp hạng năm 2023. Danh sách này, hiện đã là năm thứ chín, nhằm giúp tất cả mọi người từ các chuyên gia trẻ tuổi đến những người về hưu quyết định nơi họ muốn sống. Niche đã sử dụng dữ liệu của Cục điều tra dân số và FBI để tổng hợp danh sách.

.

Các khu dân cư ở California được xếp hạng cao trong danh sách năm nay, với bốn điểm A+ được trao. Ba khu phố riêng biệt ở Thành phố Santa Monica đã lọt vào danh sách của Niche cũng như khu phố University South ở Palo Alto.

Các vùng ngoại ô Philadelphia chiếm ba trong số năm vị trí hàng đầu trên toàn quốc: (1) Chesterbrook đứng đầu, (3) Ardmore xếp thứ ba và (5) Penn Wynne xếp thứ năm. Những nơi khác trong nhóm hàng đầu là Colonial Village đứng số 2, một khu phố ở Arlington, Virginia và thị trấn số 4 là Hyde Park-Spanishtown, một khu phố ở Tampa, Florida.

.

Bốn khu dân cư ở California lọt vào top 100 là: (1) University South ở Palo Alto, (2) City Center ở Santa Monica, (3) Mid-City ở Santa Monica, (4) Wilshire/Montana ở Santa Monica.

.

⚪ ---- California báo động dân số không tăng. Kể từ khi thành lập cách đây 173 năm, lịch sử của California đã bị chi phối bởi một từ: tăng trưởng. Dân số California đã tăng từ vài nghìn lên gần 40 triệu người, cho đến nay trở thành tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ. Nền kinh tế Califrnia đã tăng trưởng lên 3,6 nghìn tỷ đô la, lớn thứ tư trên thế giới và ngân sách nhà nước 310,8 tỷ đô la của nó gần như bằng với Nga.

.

Dân số của California đã giảm dần trong vài năm và dự đoán rằng dân số hầu như không thay đổi ở mức gần 40 triệu ít nhất cho đến năm 2060 – một sự thay đổi căn bản so với những dự đoán trước đó rằng dân số sẽ lên tới 50 triệu dân vào thời điểm đó. Lực lượng lao động tiểu bang cũng trì trệ tương tự, theo dự báo của ngân sách tiểu bang, điều này giải thích tại sao người sử dụng lao động gặp khó khăn lớn như vậy trong việc lấp đầy các vị trí. Ngân sách cho biết thu nhập cá nhân hầu như không theo kịp lạm phát, trong khi tiền lương thực tế, được điều chỉnh theo lạm phát, đang giảm.

.

Dự đoán rằng doanh thu thuế của tiểu bang sẽ hầu như không thay đổi trong ít nhất vài năm tới, dẫn đến thâm hụt hoạt động trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của Thống đốc Gavin Newsom. Nhìn về phía trước, câu nói cũ rằng nhân khẩu học là định mệnh phát huy tác dụng.

.

Dân số trì trệ có vô số tác động xã hội, chính trị và kinh tế – một số tác động đã rõ ràng – chẳng hạn như không có đủ công nhân để lấp đầy công việc và lần đầu tiên trong lịch sử, California mất ghế trong quốc hội. Dân số không tăng là dân số già với ngày càng ít người dân California trong độ tuổi lao động (18 đến 64) và nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác ngày càng tăng. Ngay cả những thành viên trẻ nhất của thế hệ bùng nổ trẻ em sau Thế chiến thứ hai hiện cũng sắp nghỉ hưu.

.

⚪ ---- Nghỉ hưu, đừng tới California? Một nghiên cứu mới từ Bankrate xếp hạng tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ khi nói đến khả năng chi trả, sức khỏe tổng thể, chất lượng/chi phí chăm sóc sức khỏe, thời tiết và tội phạm. Với lạm phát tăng cao và thị trường chứng khoán biến động, khả năng chi trả được coi trọng nhất về mặt thống kê, trong khi các yếu tố khác giảm tương ứng.

Nghiên cứu cho thấy Iowa là tiểu bang tốt nhất để nghỉ hưu nhờ khả năng chi trả hàng thứ (3), chất lượng/chi phí chăm sóc sức khỏe (11) và tội phạm (12).

.

Nhà phân tích Alex Gailey của Bankrate cho biết: “Việc chọn nơi nghỉ hưu mang tính cá nhân sâu sắc, nhưng chi phí sinh hoạt phải chăng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhưng rẻ tiền và tội phạm thấp của Iowa khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người về hưu muốn kéo dài thu nhập hưu trí của họ trong nền kinh tế này. Trong bảng xếp hạng tổng thể của chúng tôi, các tiểu bang tốt nhất và tồi tệ nhất dành cho người về hưu được phân chia theo địa lý. Vùng Trung Tây và miền Nam chiếm năm bang hàng đầu, trong khi vùng Đông Bắc và Tây chiếm năm bang cuối cùng, chủ yếu là do sự khác biệt về chi phí sinh hoạt.”

.

Đối với một số cư dân sắp nghỉ hưu ở Alaska – xếp hạng 50 trên 50 – New York (49), California (48), Washington (47) và Massachusetts (46), việc di chuyển về miền trung của đất nước có thể được lợi ích hơn, theo kết quả nghiên cứu của Bankrate cho thấy. Trong khi tất cả năm tiểu bang kém thuận lợi nhất đều đạt điểm kém về khả năng chi trả, Alaska cũng xếp hạng cuối cùng về thời tiết và thứ 49 về tội phạm.

.

⚪ ---- Mỹ: ván ép từ TQ chui vào VN rồi sang Mỹ để trốn thuế. Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra quyết định rằng ván ép xuất cảng từ Việt Nam sử dụng nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc từ Trung Quốc thực chất là sản phẩm của Trung Quốc và phải chịu lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ván ép gỗ cứng từ TQ. Liên minh Coalition for Fair Trade of Hardwood Plywood đã đưa ra vụ kiện gian lận chống lại hàng nhập từ Việt Nam hồi năm 2020, sau khi khối lượng tăng đột biến sau khi TQ bị áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.

.

Trong phán quyết gần đây, DOC đã xác định rằng “việc nhập một số sản phẩm ván ép gỗ cứng (hardwood plywood), được hoàn thiện tại VN sử dụng nguyên liệu và thành phần gỗ dán (ván mặt, ván mỏng mặt sau và/hoặc lõi lắp ráp), hoặc các phần veneer riêng lẻ được sản xuất tại TQ, đang lách lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ván ép gỗ cứng từ TQ.” Tổng cộng có 37 công ty bị phát hiện không hợp tác hoặc không phản hồi. Các công ty khác muốn chứng nhận rằng họ không gian lận có thể cung cấp chứng nhận trước ngày 14 tháng 8.

.

⚪ ---- Darrian M. Nguyen, 50 tuổi, ở Anoka, Minnesota, đã nhận bản án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở St. Paul vào tuần trước sau khi nhận tội sở hữu với ý định phân phối methamphetamine và sở hữu trái phép súng máy. Nguyen bị các công tố viên mô tả là một người ủng hộ dân quân chống chính phủ với mong muốn giết các nhà hoạt động Da đen và những người theo chủ nghĩa tự do đã bị kết án gần 6 năm rưỡi tù giam.

.

Hầu hết các loại vũ khí được phát hiện thuộc sở hữu của Darrian M. Nguyen đều nằm trong một căn phòng “ẩn” ở tầng hầm được tạo ra bằng các tấm vách thạch cao và chỉ có thể mở bằng tuốc nơ vít.

.

Luật sư bào chữa cho Nguyen đã phản đối trong một bản đệ trình lên tòa án về bản án 5 năm tù giam. Luật sư Andrew Irlbeck chỉ ra rằng thân chủ của mình không có tiền án trọng tội cùng với việc phải vật lộn với chứng rối loạn tâm lý và nghiện ma túy. “Ông Nguyễn chưa bao giờ là một kẻ khủng bố,” Irlbeck nhấn mạnh. “Ông ấy cũng chưa bao giờ tham gia dân quân hay tham dự một cuộc mít tinh, và ông ấy chưa bao giờ có bất kỳ kế hoạch nào để làm hại bất kỳ ai.”

.

Đề cập đến Donald Trump, Irlbeck thú nhận rằng Nguyen ủng hộ Trump cuồng nhiệt, nhưng chỉ có lời nói bị ghi âm mà chưa có hành động gì. Các công tố viên cho biết trong đơn kiện hình sự của họ rằng một nguồn tin bí mật được trả tiền đã mô tả Nguyen là "chứa chấp tư tưởng nhóm Three Percenter chống chính phủ và mong muốn trở thành một phần của nhóm dân quân bạo loạn [đó]."

.

⚪ ---- WORLD CUP 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Hoà Lan thắng đội Việt Nam 7-0, đưa tiễn đội VN về nước. Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tiếp tục diễn ra vào hôm Thứ Ba 1/8/2023, với đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Hoà Lan tại Sân vận động Forsyth Barr ở Dunedin, New Zealand. Hoà Lan đã ghi 4 bàn trong 15 phút đầu tiên trong trận bóng căng thẳng, và áp đảo Việt Nam, tới kết thúc là tỷ số 7-0: Đội Hòa Lan giành vị trí đầu bảng E, và đội Việt Nam phải về nước.

.

Theo tin AP, số người tham dự trận đấu nữ Hòa Lan vs Việt Nam là 8.215 khán giả, giảm nhiều so với lượng khán giả đã bán hết vé là 25.947 ở trận đấu trước, khi đồng chủ nhà New Zealand đấu với Thụy Sĩ với tỷ số hòa 0-0 và bị loại khỏi giải đấu.

Thủ môn VN (áo vàng) không đỡ nổi những đường banh xuất sắc của đội Hòa Lan.



Trận đấu hôm thứ Ba là trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm nay, cũng là giải đấu đầu tiên của đội tuyển Việt. Đội Hòa Lan sẽ vào vòng kế tiếp, vòng tranh của 16 đội có quyền đi tiếp.

.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam sẵn sàng cho cơ hội xuất khẩu gạo chưa từng có. Theo Báo Chính Phủ. Tận dụng thời cơ giá lúa gạo đang tăng cao, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết đã bố trí nâng diện tích sản xuất vụ Thu Đông ở ĐBSCL từ 650.000 lên 700.000 ha. Trong bối cảnh nhiều nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới như Ấn Độ, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)... đã chính thức dừng xuất khẩu gạo, giá gạo tại Việt Nam đang tăng nhanh. Về tình hình sản xuất lúa, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, kế hoạch gieo cấy năm 2023 là 7,1 triệu ha, sản lượng dự kiến đạt trên 43 triệu tấn. Tận dụng thời cơ giá lúa gạo đang tăng cao, Cục Trồng trọt đã bố trí nâng diện tích sản xuất vụ Thu Đông ở ĐBSCL từ 650.000 lên 700.000 ha. "Đây là thời cơ để chúng ta xuất khẩu gạo, không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội", ông Cường nói, đồng thời cho biết thêm, hôm qua (31/7), Bộ NN&PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay.

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp Việt đầu tư hơn 320 triệu USD ra nước ngoài 7 tháng 2023, nhiều nhất vào Canada. Theo Báo Mekong ASEAN. Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng năm 2023 có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 320,6 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 69 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 149,2 triệu USD, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 17 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 171,4 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Trong 7 tháng năm 2023 có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư; Singapore 109,3 triệu USD, chiếm 34,1%; Lào với 26,3 triệu USD, chiếm 8,2%; Cuba với 11,8 triệu USD, chiếm 3,7%; Israel với 6,1 triệu USD, chiếm 1,9%.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có thể có chích vaccine để ngừa bệnh mất trí nhớ?

.

ĐÁP 1: Mới thử thành công ở chuột. Các nhà khoa học đã nghiên cứu để tìm ra thứ gì đó có thể điều trị thành công bệnh Alzheimer, với các loại thuốc mới hiện cho thấy khả năng loại bỏ các mảng amyloid là dấu hiệu đặc trưng của căn bệnh cướp trí nhớ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một loại vaccine có thể thực hiện công việc tương tự hoặc tốt hơn? Một nghiên cứu mới của Nhật Bản cho thấy điều đó có thể xảy ra.

.

Thử với chuột, các nhà nghiên cứu nói rằng họ đã thử nghiệm một loại vaccine nhắm trực tiếp vào sự khởi phát và phát triển của bệnh Alzheimer. Họ nói rằng các kết quả cho đến nay đã được chứng minh là đáng khích lệ, với các dấu hiệu cho thấy, ít nhất là ở chuột, vaccine dường như làm giảm hiệu quả tình trạng viêm nhiễm điển hình của bệnh Alzheimer, dẫn đến những cải thiện đáng chú ý về hành vi tổng thể.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/07/31/mice-vaccine-Alzheimers/9101690820017/

.

⚪ ---- HỎI 2: Nghiên cứu RAND: Đài Loan vẫn trong cơ nguy thất thủ trước Hoa Lục?

.

ĐÁP 2: Cần làm nhiều hơn. Đài Loan có thể và nên làm nhiều hơn nữa để các lực lượng quân sự có khả năng chống lại một cuộc xâm lược của Trung Quốc, theo một báo cáo mới được công bố bởi một viện nghiên cứu an ninh hàng đầu của Hoa Kỳ. “Các nhà lãnh đạo Đài Loan có thể nghi ngờ rằng PLA (Quân đội Giải phóng Nhân dân) sẽ thực sự xâm lược, giống như các nhà lãnh đạo Ukraine nghi ngờ Nga sẽ xâm lược vào đầu năm 2022, nhưng một cuộc xâm lược đặt ra rủi ro hiện hữu đối với Đài Loan,” theo báo cáo do RAND công bố Corporation vào thứ Tư (26/7).

.

Báo cáo nói rằng nếu Trung Quốc tăng cường nỗ lực đưa Đài Loan vào hệ thống chính trị của mình, thì các nhà lãnh đạo Đài Loan thường tin rằng điều này sẽ được thực hiện thông qua cưỡng chế kinh tế hơn là hành động quân sự. Báo cáo dài 240 trang cũng nói rằng Đài Loan không chi đủ cho quốc phòng và tiền của họ chủ yếu được chi cho “các hệ thống lỗi thời”.

.

“Trong 15 năm qua, các nhà phân tích đã đưa ra nhiều khuyến nghị khẩn cấp để cải thiện triển vọng quốc phòng của Đài Loan, cũng như Bộ Quốc phòng Đài Loan. Cảm giác cấp bách bắt nguồn từ những đánh giá về quân đội kế thừa của Đài Loan, vì nhiều lý do không phù hợp để phòng thủ trước một cuộc tấn công lớn của PLA,” báo cáo viết. “Mặc dù nhiều ý tưởng hay đã được đề xuất, Đài Loan vẫn tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các năng lực cũ,” theo báo cáo.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4957983

.

.